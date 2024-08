Smartsheet vs. Jira: ¿Qué herramienta de gestión de proyectos es mejor?

¿Ha llegado el momento de que su equipo deje de seguimiento de tareas ¿en papel o en notas adhesivas? Hay una gran variedad de herramientas de gestión de proyectos entre las que elegir, pero Smartsheet y Jira son algunas de las aplicaciones más populares para equipos grandes.

Ambas soluciones agilizan la planificación de proyectos y la gestión de tareas, pero su configuración y funciones no son exactamente las mismas.

Entonces, ¿qué opción -Smartsheet frente a Jira- se adapta mejor al trabajo de su equipo?

En esta guía, veremos qué ofrece cada una de ellas software de gestión de proyectos de gestión de proyectos, sus funciones más atractivas y cómo se comparan entre sí. También compartiremos una herramienta no tan secreta para agilizar las tareas, proyectos, chats y plantillas de tu equipo en un solo lugar. ✨

¿Qué es Smartsheet? Smartsheet es una herramienta versátil de gestión de proyectos que combina la familiaridad de Excel con la potencia de una plataforma SaaS de gestión de proyectos (PM). Puede parecer una solución de base de datos u hoja de cálculo, pero en realidad es una plataforma de gestión de proyectos a nivel corporativo diseñada para escalar.

vía Smartsheet Este software de gestión de proyectos es compatible con colaboración en tiempo real y una impresionante matriz de paneles, gráficos de) Gantt, funciones de automatización y software de seguimiento de problemas para controlar las tareas.

Funciones de Smartsheet

Smartsheet está muy centrada en los datos, por lo que es ideal para equipos que gestionan muchos datos. Pero incluso si no es tu caso, hay muchas cosas que te encantarán de esta herramienta de gestión de proyectos basada en la nube.

1. Vistas, flujos de trabajo y paneles... ¡madre mía!

Smartsheet viene con sólidas herramientas y plantillas para la gestión de personas, proyectos, recursos y grandes ideas en un solo lugar. Sus proyectos se muestran de forma predeterminada/a en vista cuadrícula, pero puede cambiar libremente a vistas de diagrama de Gantt, gráfico o calendario para echar un vistazo desde otro ángulo.

Vía Smartsheet

Smartsheet viene con formularios personalizados para la recopilación de datos que se alimentan en sus hojas en tiempo real, lo cual es perfecto si usted es un gestor de proyectos centrado en los datos.

Además, el software de gestión de proyectos permite la colaboración interna o externa, por lo que es ideal para trabajar codo con codo con clientes, contratistas o socios externos. El sistema también incluye herramientas de Revisión que facilitan las revisiones creativas y los informes de control de tiempo para la facturación o para gestionar mejor los recursos internos (o externos).

2. Gestión de proyectos y cartera (PPM)

vía Smartsheet

La configuración PPM de Smartsheet es compatible con la planificación, la alineación, la implementación y el escalado. Utiliza datos en tiempo real para detectar ineficiencias en el flujo de trabajo y los proyectos de su equipo, de modo que pueda reducir el trabajo manual y dedicar su energía a cosas que realmente mueven la aguja.

Y no solo eso, sino que Smartsheet PPM le ayuda a estandarizar y mejorar los procesos a través del triaje de datos en tiempo real, así que si estás obsesionado con la eficiencia, esta función de gestión de recursos es imprescindible. No hace daño que Smartsheet también viene con plantillas y personalizable automatización del flujo de trabajo s out of the box.

3. Integraciones

Aunque seguimiento de proyectos sobre el papel en este momento, es muy probable que su equipo ya utilice varias herramientas. Pero no hay necesidad de tirar al bebé con el agua del baño, simplemente configure una integración de Smartsheet con las herramientas que su equipo ya está utilizando.

Las soluciones de gestión de proyectos de Smartsheet se integran con muchas otras aplicaciones, entre las que se incluyen:

Slack

Google Workspace

Jira

ServiceNow

Microsoft 365 y Teams

Salesforce

Power BI

Zapier

SharePoint

Adobe Creative Cloud

DocuSign

Si tu equipo está siempre en movimiento, Smartsheet también tiene una app móvil para iOS y Android.

Ah, y si necesita algo más personalizado, Smartsheet le permite crear una app sin código totalmente personalizada.📱

4. Aprobaciones y almacenamiento de activos

Smartsheet puede parecer una plataforma centrada en los datos (y definitivamente lo es), pero también tiene funciones diseñadas para profesionales del marketing y equipos creativos. Construye tu estrategia en Smartsheet y alinéala con métricas cuantificadas de tus indicadores clave de rendimiento (KPI) para ver tus grandes metas y el rendimiento en tiempo real a la vez.

Los presupuestos hacen girar el marketing, así que utilice Smartsheet para previsión de calendarios recursos y mucho más con datos en tiempo real.

vía Smartsheet

Tampoco es necesario alternar entre el software de gestión de proyectos y la aplicación de almacenamiento en la nube. Smartsheet almacena activos de gran tamaño en varios formatos, incluidos renderizados 3D y vídeos 8K.

La facilidad de uso de Smartsheet hace que sea sencillo cargar, compartir y colaborar en archivos con tu equipo. La herramienta de Revisión de Smartsheet realiza un seguimiento de dónde se encuentran sus activos y si ya han sido aprobados, por lo que ya no tendrá que esperar en el limbo del diseño gráfico.

5. Transformación estratégica

¿Necesita hacer cambios importantes? Smartsheet le respalda. Su configuración de transformación estratégica es compatible con revisiones completas de la empresa, desde la gestión de procesos y flujos de trabajo inteligentes a conectores de datos y estrategias operativas .

Precios de Smartsheet:

Gratis

Pro: $7/mes por usuario para hasta 10 usuarios, facturado anualmente

$7/mes por usuario para hasta 10 usuarios, facturado anualmente Business: 25 $/mes por usuario para un número ilimitado de usuarios, facturación anual

25 $/mes por usuario para un número ilimitado de usuarios, facturación anual Empresa: Contactar para precios

¿Qué es Jira?

El gigante del software Atlassian posee Jira jira es una de las mayores herramientas de gestión de proyectos para equipos ágiles y de desarrollo de software. A diferencia de Smartsheet, que se adapta a casi cualquier tipo de trabajo, Jira está construido para el desarrollo de software desde cero.

vía Jira Si diriges un equipo creativo, probablemente no tenga sentido utilizar el software Jira, pero si estás a cargo de un equipo técnico DevOps, este es el claro ganador en el enfrentamiento entre Smartsheet vs Jira.

Puede que Jira sea más especializado, pero también forma parte del ecosistema de Atlassian. Si necesita funciones o características adicionales, puede añadir fácilmente otros productos, como Confluence u Open DevOps.

Funciones de Jira

Jira es ideal para equipos de desarrollo gracias a su configuración ágil, plantillas, herramientas de automatización de arrastrar y soltar, y mucho más.

1. Planifique, realice el seguimiento, publique y elabore informes en un solo lugar

Conecta tus grandes y audaces metas para crear historias de usuario, hacer seguimiento de problemas y asignar tareas a tu equipo. Muestre sus proyectos en vista cronograma, tablero o gráfico de Gantt para una visibilidad completa del proyecto.

vía Jira

Si estás realizando el seguimiento de diferentes versiones de software, Jira registra todas las versiones por fecha de inicio, fecha de lanzamiento y descripción. Esto le salvará la vida si gestiona varias versiones a la vez y necesita una vista general del estado de cada proyecto.

¿Quieres más datos? Visite las visualizaciones de datos en tiempo real de Jira en Cronograma o en Tablero Kanban vista. Por defecto, Jira viene con informes técnicos como informes de sprint, gráficos burndown y gráficos de control. Incluso puede extraer informes por usuario y versión de software para ver la eficacia con la que trabaja tu equipo .

Pero si necesitas algo más personalizado, Jira lo consigue. Te permite construir un panel personalizado que sólo muestra los datos más importantes en un solo lugar. 📊

2. Integraciones

Jira tiene tantas integraciones que ni siquiera podemos enumerarlas todas aquí. Eso es porque las integraciones vienen a través del impresionantemente vasto mercado de Atlassian. Encuentra integraciones de categorías como gestión de relaciones con clientes, macros, correo electrónico, monitorización y mucho más.

Las integraciones más populares incluyen Miro, Figma y GitLab, así que si necesitas conectar tu solución de gestión de proyectos con tus herramientas técnicas, Jira es una gran opción.

3. Automatización

La automatización de Jira se encarga de muchas tareas complicadas, como el envío de notificaciones o la puesta en marcha de flujos de trabajo.

vía Jira

No se requiere código: Elija entre los desencadenantes de automatización prefabricados de Jira o personalice uno de los suyos. Si no está seguro de por dónde empezar, Jira le recomendará desencadenantes basados en la configuración y el historial de su cuenta.

Sus automatizaciones son ideales para crear informes sobre la carga de trabajo de los usuarios para una mejor gestión de los recursos, de modo que pueda asignar o delegar trabajo automáticamente en todo el equipo. La eficacia en la planificación de proyectos puede mejorar definitivamente cuando automatización de flujos de trabajo con sus soluciones de gestión de proyectos.

4. Plantillas

Jira viene cargado de plantillas diseñadas para poner en marcha tus proyectos. La mayoría de sus plantillas son para la gestión del trabajo pero Jira también ofrece plantillas para la gestión de servicios, el desarrollo de software e incluso el marketing y el diseño.

vía Jira

No es necesario diseñar un proyecto desde cero. Utiliza una plantilla para ajustar rápidamente los proyectos en un formato de Tablero Kanban o de Tablero Scrum para el seguimiento de problemas de DevOps: el mundo es su ostra.

Precios de Jira

Gratuito

Estándar: $8.15/mes por usuario para 10 usuarios

$8.15/mes por usuario para 10 usuarios Premium: 16 $/mes por usuario para 10 usuarios

16 $/mes por usuario para 10 usuarios Plan Enterprise : Contactar para precios

Smartsheet vs. Jira: Comparación de funciones

Smartsheet y Jira tienen la potencia necesaria para gestionar proyectos para corporaciones y pequeñas empresas. Sin embargo, hay muchas diferencias entre estas dos plataformas, y decidirse por la opción correcta depende en última instancia de las necesidades de su empresa.

1. Caso de uso

Smartsheet afirma que puede funcionar bien para los equipos de TI, pero no fue diseñado para el desarrollo o de TI como Jira fue. Jira puede funcionar para equipos no técnicos, pero realmente no obtendrá el valor de su dinero (y probablemente confundirá a la gente de marketing con soluciones de gestión de proyectos innecesariamente complicadas).

Smartsheet, sin embargo, funciona bien para una variedad más amplia de casos de uso. Si planea cambiar toda su organización a una única solución de gestión de proyectos, Smartsheet es más versátil y tiene una curva de aprendizaje más corta.

Ganador: Smartsheet por versatilidad; Jira para equipos de software

2. Plantillas

¿Necesitas ahorrar tiempo? Tanto Jira como Smartsheet ofrecen plantillas. Jira ofrece unas 40 plantillas que se centran sobre todo en el formato de los proyectos. Smartsheet, por otro lado, ofrece plantillas en varios idiomas y tiene más de 190 plantillas en inglés para todo, desde cuestionarios sorpresa hasta hojas de ruta de productos o campañas de correo electrónico. Es la mejor opción si quieres plantillas para varios usos.

Ganador: Smartsheet

3. Automatización e IA

vía Smartsheet

Tanto Jira como Smartsheet vienen con herramientas de automatización del flujo de trabajo de arrastrar y soltar. Pero en el cara a cara entre Jira y Smartsheet, queda por ver cuál reina suprema cuando se trata de IA.

Smartsheet está probando actualmente la IA en fase beta para la creación de fórmulas, gráficos y un asistente de IA en vivo. No está disponible para todo el mundo en este momento, aunque planean lanzarlo pronto.

Ahora mismo, Jira ofrece IA en forma de agentes virtuales para aliviar la carga de los miembros del equipo que trabajan en roles de soporte al cliente. Pero hay más por venir: Apúntate a la lista de espera para ser uno de los primeros en probar su IA Atlassian Intelligence, que promete generar contenido, ocuparse de la notas de la reunión y resúmenes, y responder a todas sus preguntas sobre un proyecto.

Ganador: Demasiado pronto para saberlo

4. Gestión de activos digitales

La gestión de activos digitales (DAM) es imprescindible para mantener los archivos de tu organización en un espacio digital ordenado y organizado. Desafortunadamente, Jira no ofrece DAM en absoluto, tienes que conseguir otro producto de Atlassian, Brandfolder, para esto.

Smartsheet sí ofrece DAM, lo que facilita la organización, la seguridad y el uso compartido de documentos, ya sea internamente o con socios externos. No se preocupe; también viene con sólidas funciones de permisos para mantener su información bajo llave.

Ganador: Smartsheet

5. Precios

Jira y Smartsheet no están muy lejos en sus precios. Jira cuesta 1,15 $ más por usuario (para 10 usuarios) en su plan estándar. Sin embargo, Jira es más barato a $ 16 por usuario para Premium, mientras que Smartsheet cobra $ 25 por usuario para su nivel Business.

Afortunadamente, tanto Smartsheet como Jira ofrecen versiones gratuitas, por lo que puede probarlas antes de comprar.

Ganador: Jira para funciones básicas; Smartsheet para cuentas de nivel superior

Jira vs. Smartsheet en Reddit

Como puede ver, no hay un ganador claro en el debate entre Smartsheet y Jira. Hemos consultado a la buena gente de Reddit para evaluar qué herramienta de gestión de proyectos es mejor para diferentes aplicaciones.

Algunos usuarios son fans acérrimos de Jira: "Como alguien que ha utilizado Asana, Trello, MS Project y Smartsheet, no puedo imaginar ser tan productivo sin la sencillez y la responsabilidad que asocio con Jira", dijo uno.

Sin embargo, otros usuarios opinan que Jira no se ajusta del todo a sus necesidades. Un usuario dijo: "Ha pasado tiempo desde nuestra búsqueda de herramientas, pero creo recordar que decidimos que Jira era un poco como un mazo para nuestro problema de moscas. No encajaba bien. Probamos toda una serie de herramientas. Ahora, Smartsheet + Teams ha cambiado las reglas del juego"

Otro usuario dijo que la implementación de Jira era demasiado compleja y que "herramientas como Trello y Smartsheet son más versátiles y se adaptan mejor a equipos más pequeños que necesitan moverse con rapidez."

Conoce ClickUp-la mejor alternativa a Smartsheet vs. Jira

Utilice ClickUp para gestionar tareas y proyectos de forma sencilla y colabore eficazmente con su equipo

Smartsheet y Jira tienen ventajas e inconvenientes. Una es mejor para los desarrolladores, mientras que la otra es más genérica. Pero, ¿quién dice que hay que elegir entre una plataforma hiperespecializada y otra ubergenérica? 👀

Elige ClickUp. Somos la herramienta de gestión de proyectos favorita del universo para la gestión de tareas, ajuste de metas, colaboración en equipo, plantillas y mucho más.

No sólo eso, sino que nuestra plataforma 100% personalizable ofrece ayuda específica para todo tipo de equipos, por lo que obtendrá el beneficio de una plataforma todo en uno y una profunda experiencia.

Gestione personas, tareas, proyectos y presupuestos en un mismo lugar

Mejore la colaboración y acelere ejecución de proyectos utilizando la plataforma de trabajo integral de ClickUp

¿Por qué separar su herramienta de gestión de proyectos de su trabajo diario? ClickUp Gestión de proyectos organiza sus proyectos, le ayuda a ajustar metas y realiza el seguimiento de todas las comunicaciones. Todo está en el mismo lugar, por lo que no hay necesidad de rebuscar información. Simplemente conecte sus datos, visualice sus flujos de trabajo y haga más en una sola plataforma.

Seguimiento de todo en una vista Tabla clara

Vea el estado de cada tarea de un vistazo con la vista Tabla de ClickUp Vista Tabla de ClickUp es una base de datos sin código que ahorra tiempo para la elaboración de presupuestos, el seguimiento de inventarios, la gestión de contactos y mucho más. Elija entre nuestros campos de formulario ya preparados o cree Campos personalizados para registrar prácticamente cualquier cosa.

Su sencilla función de arrastrar y soltar hace que la vista Tabla de ClickUp sea mucho más fácil para obtener una visión general de los datos u organizar filas para cosas como el seguimiento de presupuestos o el control de tiempo.

Obtenga ayuda de la IA

Introduzca algunos datos clave y un tono de voz y, a continuación, escriba correos electrónicos en cuestión de segundos con ClickUp AI

Tanto Smartsheet como Jira tienen capacidades limitadas de IA. Pero ClickUp AI (IA) es el único asistente de IA del mundo específico para un trabajo que tiene la capacidad de gestionar su carga de trabajo diaria.

Confíe en ClickUp AI para corregir errores tipográficos, escribir correos electrónicos, crear guiones, generar agendas y ... casi cualquier otra cosa. ClickUp AI vive en sus proyectos, tareas y plantillas para acelerar su día de trabajo y para que pueda centrar su energía en tareas significativas.

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Business Plus: 19 $/mes por usuario

19 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro del entorno de trabajo al mes

ClickUp: Gestión ágil de proyectos fácil de usar

Explore ClickUp para gestionar sus proyectos con el poder de la IA, más de 15 vistas y automatizaciones de tareas

No hay un ganador claro en el tira y afloja entre Jira y Smartsheet. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Todo depende de su flujo de trabajo y sus necesidades.

La buena noticia es que no tiene por qué conformarse. Aumente la productividad de su equipo con una plataforma versátil y especializada. ClickUp es una solución de gestión de proyectos todo en uno que le reúne en la intersección de la sencillez y la funcionalidad.

Compruebe usted mismo la diferencia: Cree ahora un entorno de trabajo de ClickUp gratis, gratuito/a .