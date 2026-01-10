Las 14 mejores herramientas de IA para la visualización de datos

Los equipos recopilan montañas de datos sin procesar, pero convertirlos en visualizaciones claras sigue siendo un reto.

Los analistas alternan entre SQL, hojas de cálculo y paneles dispersos, mientras que los compañeros de equipo sin conocimientos técnicos esperan respuestas y que concluyan los ciclos de decisión.

En un informe reciente, el 65 % de las organizaciones indicaron que utilizan habitualmente la IA generativa; sin embargo, muchas siguen teniendo dificultades para tomar decisiones más rápidas y claras sin contar con mejores flujos de trabajo de visualización.

Aquí es donde las herramientas modernas de IA para la visualización de datos resultan útiles. Permiten a cualquier persona formular preguntas en lenguaje natural, sugieren automáticamente los gráficos adecuados y detectan anomalías evidentes que podrían pasarse por alto en un informe denso.

En este blog, encontrarás 14 herramientas de visualización de datos basadas en IA que se adaptan a la forma en que trabajan realmente los equipos de producto, marketing, BI y crecimiento.

¡También hemos recopilado lo mejor de lo mejor en este breve vídeo!

A continuación, te ofrecemos una breve comparación de las mejores opciones para ayudarte a elegir la más adecuada en función de las funciones clave, los precios y las valoraciones de los usuarios.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ThoughtSpot Análisis basados en búsquedas y NLQ NLQ a gráficos, SpotIQ para detectar anomalías y correlaciones, Liveboards con desgloses, análisis integrados, conectores de almacenes en la nube Desde 25 $ al mes por usuario Polymer Paneles sin código, basados en lenguaje natural NLQ para paneles automáticos, información y explicaciones de PolyAI, conectores populares, uso compartido ilimitado de visualizaciones, incrustaciones sencillas Desde 50 $ al mes por usuario Julius IA Análisis de conversaciones y visualizaciones instantáneas Chatea con los datos, preparación integrada, previsiones y escenarios, entornos de trabajo para equipos, conectores de almacenes de datos (Pro+) Planes gratuitos y de pago a partir de 45 $ al mes por usuario Explora Análisis integrado en las aplicaciones para clientes Paneles interactivos integrados en la aplicación, personalización de marca, acceso basado en roles, seguridad a nivel de fila, conectores de almacenes de datos Precios personalizados Domo BI integral con asistencia de IA Conecta y modela datos, búsqueda y narrativas con IA, tarjetas de arrastrar y soltar, alertas y dispositivos móviles, análisis integrados Gratis; precios personalizados Tableau (con funciones de IA) Análisis empresarial con elementos visuales familiares Ask Data (NLQ), controladores Explain Data, aspectos destacados de Tableau Pulso, paneles enriquecidos, amplios conectores Plan de pago a partir de 75 $ al mes por usuario Power BI (con funciones de IA) Equipos centrados en Microsoft y autoservicio regulado Copilot para elementos visuales/DAX, preguntas y respuestas en inglés sencillo, seguridad a nivel de fila, escritorio + nube, opciones integradas Planes gratuitos y de pago a partir de 14 $ al mes por usuario Zoho Analytics BI adaptado a las pymes con automatización Zia NLQ y sugerencias, preparación visual, paneles interactivos, uso compartido basado en roles, conectores populares Desde 60 $ al mes por usuario Infogram Imágenes interactivas e infografías rápidas Plantillas para gráficos y mapas, importación de hojas de cálculo y datos en la nube, kits de marca, animaciones y efectos al pasar el cursor, colaboración Planes gratuitos y de pago a partir de 25 $ al mes por usuario Napkin IA Convierte rápidamente textos y listas en diagramas Conversión de texto a gráficos/flujos, exportación a PPT/SVG, estilos de marca, múltiples sugerencias de diseño, controles del equipo Planes gratuitos y de pago a partir de 12 $ al mes por usuario Powerdrill IA Análisis rápido sin código con gráficos instantáneos Chatea con los datos, paneles y informes automáticos, tareas de análisis de bases de datos (Pro), gestiona archivos y bases de datos, interfaz de usuario intuitiva Planes gratuitos y de pago a partir de 3,90 $ al mes por usuario Apache Superset BI de código abierto y control autohospedado No-code + SQL Lab, conectores SQL, paneles interactivos, roles y controles a nivel de fila, extensiones extensibles Free RAWGraphs Gráficos de código abierto y flujos de trabajo personalizados Biblioteca avanzada de gráficos, asignación sencilla de campos, exportación SVG/PNG de alta calidad y extensibilidad de código abierto Free VizGen Prototipos de visualización a partir del lenguaje natural con calidad de investigación Multiagente NL→SQL, recomendaciones de gráficos, refinamiento de conversaciones, compatible con SQL en tiempo real, código abierto Free

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y independiente de los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. A continuación, te ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Cambiar de herramienta de visualización no es solo una cuestión de buscar funciones; se trata de obtener información rápidamente y confiar en los números. Utiliza esta breve lista de control para elegir una opción que ayude a todos a visualizar los datos y actuar con mayor rapidez.

Esto es lo que debería hacer la herramienta de IA ideal:

Haz preguntas en lenguaje natural y obtén sugerencias de gráficos sin necesidad de escribir código

Conéctese a fuentes de datos en tiempo real y actualice los paneles automáticamente

Tiene compatibilidad con visualizaciones interactivas con filtros, desgloses y resaltados cruzados

Incluya orientación basada en IA para la detección de anomalías, la identificación de tendencias y la obtención de información relevante

Ofrece sólidos pasos de preparación de datos para la limpieza, las uniones y las transformaciones sencillas

Incorpore gráficos en apps, wikis o productos con análisis integrados de forma segura

Amplíe los controles de administración con roles, registros de auditoría y gobernanza a nivel de entorno de trabajo

Adáptate a los distintos niveles de experiencia técnica de los usuarios con interfaces de usuario intuitivas y opciones para usuarios avanzados

Mantén la transparencia en los precios y facilita la colaboración para que los equipos puedan realizar el uso compartido de comentarios y realizar iteraciones

📖 Lea también: Los mejores ejemplos de paneles de datos

🧠 ¿Sabías que...? Un sencillo mapa de puntos ayudó a resolver un brote mortal de cólera. En 1854, el médico John Snow trazó un mapa de las muertes por cólera en torno a las fuentes de agua del barrio londinense de Soho y detectó un grupo de casos cerca de Broad Street, lo que le ayudó a demostrar que era el agua contaminada, y no el «aire viciado», lo que propagaba la enfermedad, y sirvió de inspiración para el análisis espacial moderno.

Si buscas formas prácticas de visualizar datos rápidamente, sin necesidad de escribir código en profundidad, esta lista desglosa 14 opciones según sus puntos fuertes, límites, precios y opiniones para que puedas elegir con confianza.

1. ThoughtSpot (Ideal para análisis basados en búsquedas y NLQ)

a través de ThoughtSpot

ThoughtSpot está diseñado para equipos que prefieren el análisis de tipo búsqueda a los paneles estáticos. Los usuarios empresariales escriben preguntas en lenguaje cotidiano y la plataforma las convierte en consultas en almacenes de datos en la nube, como Snowflake, BigQuery, Redshift, Databricks y muchos más.

Además de esa capa de búsqueda, ThoughtSpot incorpora Liveboards, que funcionan como paneles interactivos y siempre actualizados que los equipos pueden filtrar, analizar en profundidad y compartir como una «base de operaciones» común para las métricas clave.

Las funciones de IA son lo que marca la diferencia con respecto a las herramientas de BI más antiguas. SpotIQ analiza automáticamente los conjuntos de datos para identificar patrones y tendencias inusuales que podrían pasar desapercibidos en un gráfico estándar. El «analista de IA» Spotter convierte preguntas comunes en términos de búsqueda. Además, explica cómo ha llegado a cada respuesta y mejora con el tiempo gracias a los comentarios de los usuarios.

Las mejores funciones de ThoughtSpot

Haz preguntas en lenguaje natural para generar automáticamente visualizaciones de datos y tablas

SpotIQ detecta anomalías, correlaciones y explicaciones que podrías pasar por alto si lo hicieras manualmente

Liveboards permite visualizaciones interactivas con desgloses y uso compartido controlado

El análisis integrado te permite incorporar el análisis conversacional a tu producto o portal

Amplias conexiones con fuentes de datos y almacenes en la nube modernos

Límites de ThoughtSpot

El modelado de datos y las relaciones suelen requerir que un analista o desarrollador se incorpore desde el principio

Algunos usuarios desean una personalización más profunda de los paneles de control y más flexibilidad en los filtros

La calidad del lenguaje natural varía en función de la preparación y la gestión de los conjuntos de datos, por lo que la incorporación es fundamental

Precios de ThoughtSpot

Essentials: desde 25 $ al mes por usuario (facturación anual)

Ventaja: desde 50 $ al mes por usuario (facturación anual)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ThoughtSpot

G2: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre ThoughtSpot

Un crítico de G2 señaló:

El análisis preciso de datos ha contribuido en gran medida al crecimiento de las organizaciones gracias a la información obtenida en tiempo real. Genera análisis de IA aplicables que estabilizan los flujos de trabajo con una fuente de información fiable.

El análisis preciso de datos ha contribuido en gran medida al crecimiento de las organizaciones gracias a la información obtenida en tiempo real. Genera análisis de IA aplicables que estabilizan los flujos de trabajo con una fuente de información fiable.

📖 Lee también: Las mejores herramientas de visualización

2. Polymer (ideal para paneles de control sin código y basados en lenguaje natural)

vía Polymer

Polymer es una herramienta de análisis y paneles de control sin código que te permite cargar una hoja de cálculo o establecer una conexión con una fuente de datos, y luego explorar y visualizar los datos al instante sin configuraciones complejas.

Una parte importante del enfoque de Polymer es el análisis conversacional. Polymer AI te permite formular preguntas como «¿Cuál es el ROI por canal de marketing del último trimestre?» en lenguaje natural, y responde con gráficos y resúmenes que puedes refinar con indicaciones de seguimiento. Esto resulta ideal para equipos de marketing, equipos de ventas y comercio electrónico que desean pasar de los datos sin procesar a visualizaciones de datos interactivas sin tener que aprender un nuevo lenguaje de consulta.

Una vez introducidos los datos, Polymer sugiere automáticamente paneles y conocimientos a nivel de segmento que podrían merecer un análisis más detallado. Lo que destaca en esta lista es el equilibrio entre potencia y simplicidad. Polymer ofrece a las empresas más pequeñas y a los equipos con pocos recursos una forma de obtener paneles asistidos por IA y descubrimiento básico de datos sin necesidad de una implementación prolongada ni de contar con personal especializado.

Las mejores funciones de Polymer

Formule preguntas en lenguaje natural y genere automáticamente paneles y gráficos

PolyAI destaca los conocimientos y las explicaciones para agilizar la toma de decisiones

Conectores para fuentes de datos populares con sincronización programada en los planes superiores

Realiza el uso compartido de paneles interactivos con un número ilimitado de usuarios en todos los planes

Opciones sencillas de integración y personalización para necesidades de elaboración de informes ligeras

Limitaciones de Polymer

Según los usuarios, cuenta con un límite en el número de conectores nativos en comparación con las suites de BI más completas

La gobernanza y el modelado profundo son más ligeros que las plataformas de corporación

El volumen de reseñas públicas sigue siendo reducido, por lo que las comparativas externas tienen un límite

Precios de Polymer

Starter: 50 $ al mes por usuario

Pro: 100 $ al mes por usuario

Equipos: 250 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Polymer

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Polymer

Una reseña sobre Polymer dice lo siguiente:

Polymer utiliza inteligencia artificial para generar automáticamente paneles con información relevante. Esta función ayuda a los usuarios a obtener información al instante sin necesidad de tener amplios conocimientos de análisis de datos, lo que hace que la comprensión de los datos sea más fácil y eficiente.

Polymer utiliza inteligencia artificial para generar automáticamente paneles con información relevante. Esta función ayuda a los usuarios a obtener información al instante sin necesidad de tener amplios conocimientos de análisis de datos, lo que hace que la comprensión de los datos sea más fácil y eficiente.

¿Quieres crear un panel de control de gestión de proyectos que realmente ayude a tu equipo a tomar mejores decisiones? En esta guía paso a paso, aprenderás exactamente cómo crear un panel que realice el seguimiento del estado de los proyectos, muestre los retrasos, destaque los próximos hitos y ofrezca visibilidad sobre el uso de los recursos.

3. Julius IA (Ideal para el análisis de conversaciones y la visualización instantánea)

vía Julius IA

Julius AI se posiciona como un «analista de datos de IA» que se sitúa entre las hojas de cálculo y las herramientas completas de BI. Solo tienes que subir archivos CSV o de Excel, o establecer una conexión con el almacenamiento en la nube, y luego formular preguntas en lenguaje sencillo, como «¿Qué región tuvo el mayor crecimiento intermensual?», para obtener a cambio gráficos, tablas y breves explicaciones escritas.

En esencia, Julius se centra en tres aspectos: respuestas rápidas, gráficos claros y análisis avanzados accesibles. Julius también admite entornos de trabajo en equipo e integraciones con herramientas como Google Drive y Slack, para que puedas mantener los análisis y los gráficos finales en un solo lugar y luego compartirlos allí donde ya colaboran tus compañeros.

Esto resulta útil para equipos que buscan transparencia sobre cómo se llegó a una conclusión, no solo el gráfico final. En esta lista, cubre el nicho de los equipos que dan más importancia al análisis rápido y conversacional y a las visualizaciones instantáneas de archivos locales.

Las mejores funciones de Julius IA

Chatea con los datos para crear tablas y gráficos a medida y, a continuación, exporta los informes

Preparación de datos integrada para limpiar y transformar archivos con indicaciones

Previsión y modelización para crear rápidamente escenarios sin necesidad de escribir código

Entornos de trabajo de equipo con colaboración en tiempo real, roles y permisos en Pro+

Conectores para Snowflake, BigQuery y Postgres en los planes superiores

Limitaciones de Julius IA

Los límites en el almacenamiento de archivos son altos en los niveles inferiores (7-10 días), por lo que los flujos de trabajo de archivo pueden requerir exportaciones o Enterprise

Menor impacto en las revisiones en comparación con el BI heredado, por lo que las comparativas de terceros son limitadas

Según opiniones de terceros, los pasos de precio entre las versiones Plus y Pro pueden resultar elevados para algunos compradores

Precios de Julius IA

Free

Pro: 45 $ al mes por usuario

Empresas: 450 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Julius IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Julius IA

Una reseña de Julius IA dice:

Julius AI es un analista de datos de IA fácil de usar que te permite formular preguntas en lenguaje sencillo y obtener al instante información clara, gráficos y previsiones a partir de tus datos sin necesidad de escribir código.

Julius AI es un analista de datos de IA fácil de usar que te permite formular preguntas en lenguaje sencillo y obtener al instante información clara, gráficos y previsiones a partir de tus datos sin necesidad de escribir código.

📮 ClickUp Insight: El 47 % de los encuestados nunca ha probado a utilizar la IA para gestionar tareas manuales, pero el 23 % de quienes la han adoptado afirma que ha reducido significativamente su carga de trabajo. ClickUp Brain salva esta brecha integrando a la perfección la IA en tu flujo de trabajo. Desde resumir hilos de conversación y redactar contenido hasta desglosar proyectos complejos y generar subtareas, nuestra IA puede hacerlo todo. No es necesario cambiar de herramienta ni empezar desde cero. 💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más gracias a las herramientas de generación de informes personalizables de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en la elaboración de previsiones.

📖 Lee también: 10 herramientas de software de análisis de marketing

4. Explo (Ideal para análisis integrados en aplicaciones orientadas al cliente)

vía Explo

Explo está diseñado para empresas de SaaS que desean ofrecer análisis a sus clientes sin tener que crear todo desde cero. Proporciona componentes listos para usar para paneles y reportes orientados al cliente que puedes integrar directamente en tu producto. Explo hace todo esto mientras se conecta a tu propio almacén de datos o base de datos en segundo plano.

Desde el punto de vista de los datos, Explo se centra en el acceso seguro a datos en tiempo real y en la compatibilidad con las plataformas de almacenamiento de datos más habituales. Una vez establecida la conexión, diseñas paneles en un editor web, eliges el diseño y los tipos de gráficos, y luego los integras en tu aplicación utilizando componentes JavaScript o iFrames.

Para los equipos de producto e ingeniería, el atractivo reside en su diseño orientado a los desarrolladores. Explo ofrece opciones de marca blanca, acceso basado en roles, seguridad a nivel de fila y temas adaptativos para que los análisis integrados se sientan como parte nativa de su aplicación. Esto ahorra tiempo en la configuración de gráficos front-end y el mantenimiento de los paneles.

Aprovecha las mejores funciones

Implemente paneles interactivos con filtros, desgloses y una amplia biblioteca de gráficos

Configurador de estilo para adaptar las fuentes, los colores y los componentes de la marca dentro de tu app

Acceso basado en roles y permisos a nivel de fila para garantizar la seguridad de las vistas de los clientes

Conecta los almacenes de datos más populares y actualiza los datos según lo programado

Empiece a nivel interno y, a medida que se demuestre su eficacia, amplíe su uso a la analítica integrada

Limitaciones de Explo

Hay menos reseñas de terceros que en las herramientas de BI heredadas, por lo que la comparación con otras soluciones externas puede ser limitada

La gobernanza avanzada y la profundidad del modelado pueden depender de una configuración del lado del almacén de datos por parte de su equipo de datos

Precios de Explo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Explo

G2: 4,9/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Explo

Un usuario de G2 dice:

Es muy flexible: puedes conectar fuentes de datos rápidamente, personalizar las visualizaciones para adaptarlas a tus necesidades e integrarlas a la perfección en tu propio producto. La rapidez con la que se puede crear algo pulido y listo para el cliente es una gran ventaja.

Es muy flexible: puedes conectar fuentes de datos rápidamente, personalizar las visualizaciones para adaptarlas a tus necesidades e integrarlas a la perfección en tu propio producto. La rapidez con la que se puede crear algo pulido y listo para el cliente es una gran ventaja.

📖 Lee también: 10 plantillas gratuitas de diagramas de flujo de datos para ClickUp y PowerPoint

5. Domo (Ideal para BI integral con asistencia de IA)

vía Domo

Domo se promociona como una plataforma de experiencia de datos completa que abarca la ingesta, la preparación, los paneles, las aplicaciones y las funciones de IA en un solo lugar. Para los equipos que desean consolidar herramientas, ese enfoque «todo en uno» es una clave del valor de Domo.

Domo IA se basa en esos fundamentos con IA Chat, que permite a los usuarios formular preguntas sobre sus datos en lenguaje natural y obtener visualizaciones o resúmenes al instante. La capa de IA se asienta sobre conjuntos de datos regulados, por lo que los usuarios pueden explorar con confianza sin dejar de trabajar a partir de fuentes seleccionadas.

Domo también ofrece funciones de análisis mejoradas, como información automática en los paneles de control, alertas cuando cambian métricas importantes y la opción de añadir experiencias basadas en IA a aplicaciones internas o externas. En comparación con las herramientas más ligeras de esta lista, Domo es la opción más adecuada para empresas que desean contar con flujos de trabajo, BI e IA en un mismo entorno.

Las mejores funciones de Domo

Conecta almacenes en la nube y aplicaciones empresariales, y luego crea paneles con tarjetas de arrastrar y soltar

Haz preguntas en lenguaje natural y genera gráficos con la ayuda de la IA

Utiliza Beast Mode para crear métricas sin modificar los datos de origen

Realiza el uso compartido de paneles interactivos con funciones de control, alertas y acceso móvil

Incorpore análisis en portales y productos para ofrecer visualizaciones orientadas al cliente

Límites de Domo

Los precios son personalizados y se basan en el consumo, lo que puede dificultar su estimación por adelantado

El modelado y la gobernanza de datos pueden requerir tiempo de los analistas para proyectos complejos

Algunos usuarios hacen mención de que las funciones avanzadas requieren un periodo de aprendizaje

Precios de Domo

Free

De pago: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Domo

G2: 4,3/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Domo?

Un usuario de G2 dice:

Lo mejor de DOMO es la capacidad de manipular datos, visualizarlos y crear guiones gráficos, todo ello dentro de una misma plataforma. En segundo lugar, destacan las mejoras rutinarias que el equipo de DOMO implementa, lo que demuestra que la plataforma está creciendo para adaptarse a más necesidades empresariales.

Lo mejor de DOMO es la capacidad de manipular datos, visualizarlos y crear guiones gráficos, todo ello dentro de una misma plataforma. En segundo lugar, destacan las mejoras rutinarias que el equipo de DOMO implementa, lo que demuestra que la plataforma está creciendo para adaptarse a más necesidades empresariales.

6. Tableau (con funciones de IA) (Ideal para el análisis empresarial con elementos visuales familiares)

a través de Tableau

Tableau es una de las herramientas de visualización de datos más utilizadas, y sus funciones de IA están diseñadas para integrarse en los flujos de trabajo con los que muchos equipos ya están familiarizados. Sus funciones, como Ask Data, permiten a los usuarios escribir preguntas en lenguaje coloquial y obtener visualizaciones automáticas.

Tableau IA amplía estas posibilidades añadiendo funciones como «Explain Data», que analiza los factores determinantes y los valores atípicos que hay detrás de un marcador seleccionado en una visualización, proporcionando a los usuarios contexto sobre por qué ha variado un número, en lugar de limitarse a mostrar que ha variado.

Por último, Tableau Pulse se centra específicamente en ofrecer métricas e información personalizada en lenguaje natural, integradas en las herramientas que la gente utiliza a diario. Tableau es ideal para ti si tu empresa ya ha invertido en el ecosistema de Tableau y desea añadir exploración y explicaciones basadas en IA sin tener que volver a formar a todo el mundo en algo nuevo.

Las mejores funciones de Tableau

Utiliza Ask Data para realizar consultas en lenguaje natural que generen gráficos automáticamente

Explica los datos para revelar los factores determinantes, los valores atípicos y los conocimientos relevantes que se esconden tras una métrica

Tableau Pulse para obtener resúmenes personalizados generados por IA sobre qué ha cambiado y por qué

Paneles de control completos con parámetros, acciones y extensiones para funciones personalizadas

Amplia variedad de conectores para almacenes de datos, hojas de cálculo y aplicaciones empresariales

Limitaciones de Tableau

La gobernanza y la modelización siguen requiriendo tiempo de los analistas para conjuntos de datos complejos

Algunas funciones de IA son más recientes y pueden requerir habilitación y gestión del cambio

El coste puede acumularse a gran escala entre los roles de creador, explorador y visualizador

Precios de Tableau

Tableau Standard: 75 $ al mes por usuario

Tableau Enterprise: 115 $ al mes por usuario

Paquete Tableau+: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Tableau

G2: 4,4/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Tableau

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de Tableau es la facilidad con la que transforma conjuntos de datos complejos en representaciones visuales fáciles de interpretar y sobre las que se puede actuar. La interfaz de arrastrar y soltar resulta muy intuitiva: puedes explorar los datos sin escribir una sola línea de código y, aun así, crear paneles altamente personalizados cuando sea necesario.

Lo que más me gusta de Tableau es la facilidad con la que transforma conjuntos de datos complejos en representaciones visuales fáciles de interpretar y sobre las que se puede actuar. La interfaz de arrastrar y soltar resulta muy intuitiva: puedes explorar los datos sin escribir una sola línea de código y, aun así, crear paneles altamente personalizados cuando sea necesario.

🧠 ¿Sabías que...? Un gráfico del siglo XIX sigue considerándose «el mejor gráfico estadístico jamás dibujado». En 1869, Charles Minard creó un mapa de flujo de la desastrosa campaña de Napoleón en Rusia que entrelaza el número de tropas, la geografía, la dirección del movimiento y la temperatura en una sola imagen, a menudo citada como una obra maestra de la narración con datos.

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7. Power BI (con funciones de IA) (Ideal para equipos que dan prioridad a Microsoft y para el autoservicio regulado)

a través de Power BI

Power BI ocupa un lugar central en la pila de análisis de Microsoft, por lo que suele ser la opción predeterminada para las organizaciones que ya utilizan Microsoft 365. Combina la creación de contenido en el escritorio, paneles alojados en la nube y opciones de elaboración de informes integradas, de modo que los equipos pueden crear, publicar y compartir informes interactivos entre departamentos.

Para muchas empresas, la estrecha integración con Excel, Teams y Azure es tan importante como las propias funciones de visualización. Además, Copilot para Power BI aporta una capa de IA a ese entorno. Power BI también incluye la función de preguntas y respuestas, ya consolidada, que permite a los usuarios escribir preguntas directamente en los paneles y recibir gráficos instantáneos basados en el modelo semántico subyacente.

Esta herramienta es una opción sólida cuando tus datos y tu identidad ya se encuentran en el ecosistema de Microsoft, y te preocupan la seguridad, los permisos a nivel de fila y la integración con herramientas como Excel y Teams.

Las mejores funciones de Power BI

Copilot elabora borradores de elementos visuales, narrativas y sugerencias de DAX a partir de indicaciones en lenguaje natural

La función de preguntas y respuestas permite a los usuarios formular preguntas en lenguaje sencillo y generar gráficos al instante

Seguridad a nivel de fila, roles de entorno de trabajo e integración con OneLake/Office para la gobernanza a gran escala

Creación de contenido en el escritorio, paneles en la nube y fácil uso compartido en Microsoft 365

Incorpore informes en portales internos o productos con Power BI Embedded

Límites de Power BI

Curva de aprendizaje para el modelado y DAX; es posible que los usuarios que no sean analistas necesiten tiempo para familiarizarse con el sistema

La gobernanza y los calendarios de actualización requieren una configuración de administrador para implementaciones de mayor envergadura

Algunos usuarios señalan que el rendimiento disminuye en conjuntos de datos muy grandes sin optimización

Precios de Power BI

Free

Pro: 14 $ al mes por usuario

Premium por usuario (PPU) : 24 $ al mes por usuario

Integrado: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Power BI

G2: 4,4/5 (más de 1400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1800 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Power BI

Un crítico de G2 destaca:

Lovely destaca por su interfaz intuitiva, con menús muy sencillos para la introducción de datos, el modelado, la vista y la optimización fluida. Destaca por la transparencia de los datos gracias a sus numerosas opciones de visualización, desde gráficos hasta tablas.

Lovely destaca por su interfaz intuitiva, con menús muy sencillos para la introducción de datos, el modelado, la vista y la optimización fluida. Destaca por la transparencia de los datos gracias a sus numerosas opciones de visualización, desde gráficos hasta tablas.

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8. Zoho Analytics (la mejor opción de BI para pymes con automatización)

a través de Zoho Analytics

Zoho Analytics se posiciona como una plataforma integral de BI y análisis para empresas que desean centralizar la elaboración de informes sin disponer de un presupuesto de nivel corporativo. Se conecta a más de 500 fuentes de datos, incluidas aplicaciones empresariales, bases de datos y archivos, y las sincroniza en entornos de trabajo unificados donde los equipos pueden crear paneles y informes.

Las capacidades de IA giran en torno a Zia, el asistente conversacional de Zoho. Ask Zia permite a los usuarios formular preguntas en lenguaje natural y recibir como respuesta indicadores clave de rendimiento (KPI), gráficos y tablas dinámicas. Zia Insights amplía la función anterior analizando automáticamente los datos que hay detrás de una visualización mediante métodos analíticos avanzados y aprendizaje automático para extraer conclusiones clave.

Zoho también documenta flujos de trabajo completos, como la transformación de un conjunto de datos de marketing sin procesar en un panel de control preparado, con limpieza de datos y diseño visual, lo que muestra cómo el producto ofrece compatibilidad con todo el ciclo de vida, desde la preparación de los datos hasta su presentación.

Las mejores funciones de Zoho Analytics

Haz preguntas en lenguaje natural con Zia y genera gráficos automáticamente

Utilice la preparación visual de datos para la limpieza, las uniones y las transformaciones sin necesidad de escribir código

Crea paneles interactivos con filtros, desgloses y resaltados cruzados

Comparte informes mediante enlaces, programaciones e incrustaciones con acceso basado en roles

Conecta fuentes de datos populares y mantén los paneles actualizados según lo programado

Limitaciones de Zoho Analytics

El modelado avanzado y las capas semánticas son más ligeros que el BI orientado a la corporación

El rendimiento con conjuntos de datos muy grandes puede requerir ajustes y transferencias al almacén de datos

Algunos usuarios desean una personalización más personalizada para implementaciones complejas con múltiples entidades

Precios de Zoho Analytics

Plan Estándar: 60 $ al mes por usuario

Premium: 145 $ al mes por usuario

Enterprise: 575 $ al mes por usuario

Personalizado: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zoho Analytics

G2: 4,2/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Opiniones de los usuarios sobre Zoho Analytics

Un usuario de G2 dice:

Zoho Analytics destaca por su interfaz intuitiva y sus potentes funciones de visualización de datos. Su capacidad para integrarse a la perfección con otros productos de Zoho y fuentes de datos externas lo hace increíblemente eficiente a la hora de generar informes detallados y paneles reveladores. Es fácil de usar y ayuda a nuestro equipo a tomar mejores decisiones basadas en datos.

Zoho Analytics destaca por su interfaz intuitiva y sus potentes funciones de visualización de datos. Su capacidad para integrarse a la perfección con otros productos de Zoho y fuentes de datos externas lo hace increíblemente eficiente a la hora de generar informes detallados y paneles reveladores. Es fácil de usar y ayuda a nuestro equipo a tomar mejores decisiones basadas en datos.

9. Infogram (Ideal para gráficos e infografías rápidos e interactivos)

vía Infogram

Infogram está diseñado para equipos que se preocupan tanto por el aspecto de sus datos en informes, paneles y campañas como por los números subyacentes. La plataforma ofrece más de 35 tipos de gráficos personalizables y 800 mapas.

Las plantillas son una parte importante de la experiencia. Infogram ofrece más de 200 plantillas personalizables para infografías, informes, paneles y diapositivas, además de una amplia biblioteca de iconos e imágenes.

En el caso de datos con gran riqueza geográfica, las herramientas de cartografía de Infogram te permiten crear mapas interactivos con funciones de zoom y estados al pasar el cursor, lo que ayuda al público a explorar la información por regiones. Infogram da prioridad a la narración de historias frente al modelado de datos, lo que lo diferencia de las plataformas de BI más pesadas. Es ideal cuando ya sabes qué métricas son importantes y simplemente necesitas una forma rápida y fácil de usar para diseñar elementos visuales atractivos para paneles y informes anuales.

Las mejores funciones de Infogram

Crea infografías, paneles y informes interactivos con más de 35 tipos de gráficos y mapas detallados

Importa hojas de cálculo o realiza conexiones, y luego crea y publica incrustaciones con unos pocos clics

Los kits de marca y las bibliotecas de recursos garantizan la coherencia de las visualizaciones en todo el equipo

Animaciones sencillas y efectos al pasar el cursor para resaltar información y tendencias

Herramientas de colaboración para revisar, realizar el uso compartido de comentarios y lanzar productos más rápido

Limitaciones de Infogram

El análisis y la modelización avanzados son más ligeros que las herramientas de BI de la corporación

Los revisores señalan algunas limitaciones de exportación ocasionales en flujos de trabajo de alta resolución o de impresión

Las funciones de gobernanza son básicas en comparación con las herramientas de visualización centradas en el almacén de datos

Precios de Infogram

Básico: Gratis, gratuito/a

Pro: 25 $ al mes por usuario

Empresa : 79 $ al mes por usuario

Equipo: 179 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Infogram

G2: 4,7/5 (más de 180 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 70 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Infogram

Un crítico de G2 afirma:

Utilizo Infogram para diversas tareas, como evaluaciones comunitarias, informes anuales e informes de datos. La plataforma es rápida y muy fácil de usar, lo que me ahorra mucho tiempo. Recibo constantemente comentarios positivos sobre las evaluaciones de datos, los informes y otros materiales que creo con Infogram.

Utilizo Infogram para diversas tareas, como evaluaciones comunitarias, informes anuales e informes de datos. La plataforma es rápida y muy fácil de usar, lo que me ahorra mucho tiempo. Recibo constantemente comentarios positivos sobre las evaluaciones de datos, los informes y otros materiales que creo con Infogram.

📖 Lee también: Ejemplos de paneles de datos

10. Napkin IA (ideal para convertir rápidamente texto y listas en diagramas)

vía Napkin IA

Napkin IA está orientado a la narración empresarial más que al BI clásico. En lugar de partir de tablas o SQL, pegas texto de un documento, un esquema o notas de una reunión, y Napkin sugiere elementos visuales que se ajustan a la estructura de ese contenido.

El flujo de trabajo es sencillo: importa o pega texto, haz clic para generar elementos visuales y Napkin te propone múltiples opciones, como diagramas de flujo, matrices, mapas mentales, cronogramas o diseños comparativos. Esto resulta ideal para gestores de producto, consultores y profesionales del marketing que necesitan esbozar procesos y narrativas para un público sin conocimientos técnicos.

Napkin también te permite especificar el tipo de visualización y la orientación desde el principio. Por ejemplo, puede pedirte específicamente un diagrama de flujo horizontal o un mapa mental cuadrado, para que el resultado encaje perfectamente en diapositivas, publicaciones en redes sociales o documentos internos. Las imágenes finales se pueden exportar en múltiples formatos, incluyendo PNG, SVG, PDF y PPT, lo que facilita su inclusión en presentaciones o su uso compartido con colaboradores en otras herramientas.

Las mejores funciones de Napkin IA

Crea diagramas y gráficos directamente a partir de texto sin formato o listas de hojas de cálculo

Personaliza los elementos visuales con los colores, las fuentes y los estilos de tu marca; exporta a PPT y SVG

Crea múltiples representaciones visuales alternativas a partir del mismo texto para perfeccionar la historia

Controles sencillos para el equipo que permiten el uso compartido de estilos y la centralización de la facturación en los planes de pago

Borradores rápidos de flujos, cronogramas y mapas conceptuales para agilizar las revisiones de las partes interesadas

Limitaciones de Napkin IA

Integraciones de terceros limitadas en comparación con suites de diseño más amplias, según los críticos

Los diseños complejos o muy específicos pueden necesitar un retoque en las herramientas tradicionales

La huella de las revisiones públicas es reducida, por lo que los puntos de referencia externos aún están surgiendo

Precios de Napkin IA

Free

Además: 12 $ al mes por usuario

Pro: 30 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Napkin IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Napkin IA

Un usuario de Reddit señala una nota

Es eficaz a la hora de transformar texto o conceptos en diversos gráficos, especialmente si el concepto está bien estructurado (títulos, párrafos, listas). El resultado se puede personalizar (tipo de visualización, color, fuente). Es rápido, y los resultados se pueden copiar o descargar fácilmente y utilizar en documentación o presentaciones.

Es eficaz a la hora de transformar texto o conceptos en diversos gráficos, especialmente si el concepto está bien estructurado (títulos, párrafos, listas). El resultado se puede personalizar (tipo de visualización, color, fuente). Es rápido, y los resultados se pueden copiar o descargar fácilmente y utilizar en documentación o presentaciones.

📖 Lea también: 10 programas de automatización de formularios para un análisis y una recopilación de datos más rápidos

11. Powerdrill IA (Ideal para análisis rápidos y sin código con gráficos instantáneos)

a través de Powerdrill IA

Powerdrill AI, y su producto Bloom en particular, se presenta como un entorno centrado en la IA para el análisis y la visualización de datos. En lugar de crear informes manualmente, se cargan conjuntos de datos como Excel, CSV o TSV, o se realizan conexiones a bases de datos, y luego se utiliza una interfaz de chat o un lienzo para explorar y visualizar los datos de forma conversacional.

La plataforma ofrece un lienzo de IA que analiza automáticamente los datos cargados y genera gráficos y narrativas en una única página interactiva. Una función específica llamada AI Graph Maker te permite convertir archivos estructurados en gráficos de barras, líneas, gráficos circulares y de dispersión en cuestión de segundos, sin necesidad de escribir código.

Más allá de los archivos tipo Excel, Powerdrill puede trabajar con PDF, documentos de Word y Markdown, y resumir y extraer estructuras relevantes para el análisis. En comparación con los productos de BI más tradicionales, Powerdrill es más bien un agente de IA para la exploración de datos. Es ideal cuando se desea chatear con los datos, generar visualizaciones interactivas sobre la marcha y enviar enlaces seguros a las partes interesadas.

Las mejores funciones de Powerdrill IA

Chatea con tus datos para generar gráficos y resúmenes sin necesidad de escribir código

Crea automáticamente paneles e informes de datos basados en IA que puedes modificar y compartir

Ofertas de empleo en análisis de bases de datos en Pro para flujos de trabajo conectados a almacenes

Permite trabajar con hojas de cálculo, bases de datos y análisis de datos de imágenes en los planes de pago

Plan Free para empezar, con límites de uso para las funciones principales

Limitaciones de Powerdrill IA

Menor impacto en las revisiones de terceros que las herramientas de BI heredadas, por lo que las comparativas externas son limitadas

La gobernanza avanzada y la profundidad del modelado seguirán dependiendo de la configuración de su almacén

El archivado para todo el equipo y la elaboración de informes ilimitada requieren planes superiores

Precios de Powerdrill IA

Free

Básico: 3,90 $ al mes por usuario

Además: 9,90 $ al mes por usuario

Pro: 29,90 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Powerdrill IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Powerdrill IA

Una reseña sobre Powerdrill IA dice:

El sitio web es fácil de usar y cuenta con numerosos recursos, entre los que se incluyen documentación detallada, un blog informativo y un registro de cambios que se actualiza periódicamente. También ofrece información completa sobre precios, detalles de seguridad y un programa de afiliados, lo que lo hace accesible tanto para usuarios particulares como para corporaciones.

El sitio web es fácil de usar y cuenta con numerosos recursos, entre los que se incluyen documentación detallada, un blog informativo y un registro de cambios que se actualiza periódicamente. También ofrece información completa sobre precios, detalles de seguridad y un programa de afiliados, lo que lo hace accesible tanto para usuarios particulares como para corporaciones.

12. Apache Superset (Ideal para BI de código abierto y control autohospedado)

a través de Apache Superset

Apache Superset es una plataforma de código abierto para la exploración y visualización de datos creada para ofrecer a los equipos una experiencia de BI moderna sin dependencia de un proveedor específico. Esta herramienta, desarrollada por Apache, tiene conexiones con una amplia gama de bases de datos SQL y motores de datos, y puede complementar o sustituir a las herramientas de BI comerciales en muchas organizaciones.

Con Apache Superset, los usuarios pueden crear paneles interactivos con filtros y resaltado cruzado en una interfaz sin código. Las funciones de gobernanza incluyen control de acceso basado en roles, permisos y compatibilidad con la seguridad a nivel de fila, elementos esenciales cuando se publican paneles para toda la empresa sobre fuentes de datos compartidas.

En esta lista, Apache Superset es una opción muy recomendable para equipos que se sienten cómodos con cierta implicación de ingeniería y desean una capa de BI abierta y centrada en SQL. Resulta especialmente atractivo si se quiere evitar las licencias por usuario, mantener un control total sobre la implementación y, aun así, ofrecer paneles y gráficos interactivos modernos a todo el mundo.

Las mejores funciones de Apache Superset

Explora los datos con un generador de gráficos sin código o escribe consultas en SQL Lab desde la misma interfaz de usuario

Conéctese a más de 40 fuentes de datos compatibles con SQL, desde bases de datos tradicionales hasta almacenes de datos modernos

Crea paneles interactivos con filtros, desgloses y diversos tipos de visualización

Controle el acceso mediante roles, permisos y seguridad a nivel de fila para conjuntos de datos confidenciales

Amplíe la funcionalidad con complementos, plantillas SQL y alojamiento gestionado opcional a través de Preset

Límites de Apache Superset

La configuración inicial, el modelado y la gestión de permisos pueden requerir conocimientos técnicos

Algunos usuarios señalan que la actualización de los datos es más lenta si no se realiza un almacenamiento en caché o una optimización cuidadosos

Menos funciones empresariales listas para usar en comparación con las suites propietarias listas para usar

Precios de Apache Superset

Free

Valoraciones y reseñas de Apache Superset

G2: 4,4/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre Apache Superset

Un crítico de G2 afirma:

La potente herramienta de visualización de datos personalizable Apache Superset ha mejorado significativamente nuestras capacidades de análisis de datos. La exploración de datos resulta sencilla gracias a su interfaz intuitiva y a sus gráficos dinámicos.

La potente herramienta de visualización de datos personalizable Apache Superset ha mejorado significativamente nuestras capacidades de análisis de datos. La exploración de datos resulta sencilla gracias a su interfaz intuitiva y a sus gráficos dinámicos.

📖 Lea también: Las 10 mejores herramientas de software para la planificación estratégica

13. RAWGraphs (Ideal para la creación de gráficos de código abierto y flujos de trabajo personalizados)

a través de RAWGraphs

RAWGraphs es una herramienta de visualización de código abierto diseñada para quienes necesitan algo más que los gráficos de barras y líneas estándar. Se centra en convertir datos tabulares en formas visuales complejas, como diagramas de Sankey, diagramas de cuerdas, gráficos aluviales, mapas de Voronoi y otros gráficos especializados a través de una interfaz web.

La herramienta funciona principalmente con hojas de cálculo y datos CSV/TSV. Puedes pegar los datos directamente, subir un archivo o cargarlos desde una URL, y luego correlacionar columnas con codificaciones visuales como posición, tamaño y color en un intuitivo paso de «correlación». Una vez establecida la estructura, puedes ajustar propiedades visuales como paletas de colores, la ubicación de los rótulos y el tamaño para perfeccionar el resultado.

Uno de los puntos fuertes de RAWGraphs son sus opciones de exportación. Las visualizaciones se pueden exportar como archivos vectoriales SVG o rasterizados PNG, que luego puedes editar en herramientas como Illustrator o incrustar en páginas web y documentos. Este flujo de trabajo resulta ideal cuando deseas que tus visualizaciones de datos se ajusten a directrices de diseño editorial o de marca más amplias.

Las mejores funciones de RAWGraphs

Amplia biblioteca de gráficos avanzados, incluidos gráficos de acordes, aluviales, de Sankey y de Voronoi

Una asignación de campos sencilla que ayuda a quienes no saben programar a crear visualizaciones rápidamente

Exportación en formato SVG/PNG de alta calidad para la edición en herramientas de diseño

Extensibilidad de código abierto para tipos de gráficos personalizados y personalización de marca

Ideal para la narración de datos, la elaboración de informes y las publicaciones académicas

Limitaciones de RAWGraphs

No es una plataforma de BI completa: carece de conexiones en tiempo real, gobernanza o uso compartido basado en roles

Interactividad limitada en comparación con las herramientas de paneles de control

Requiere herramientas externas para actualizaciones de automatización o análisis integrados

Precios de RAWGraphs

Free

Valoraciones y reseñas de RAWGraphs

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre RAWGraphs

Una reseña dice:

Es una app para visualizar datos. Es uno de los mejores programas para interpretar archivos CSV y TSV (valores separados por tabulaciones). Con esta app, puedes insertar gráficos directamente en tus páginas web.

Es una app para visualizar datos. Es uno de los mejores programas para interpretar archivos CSV y TSV (valores separados por tabulaciones). Con esta app, puedes insertar gráficos directamente en tus páginas web.

👀 Dato curioso: Un tercio de las organizaciones utilizó IA generativa en al menos una función empresarial, lo que hace que las preguntas en lenguaje natural y los elementos visuales generados automáticamente por IA sean mucho más habituales en los equipos modernos.

14. VizGen (Ideal para prototipos de visualización a partir de lenguaje natural de nivel de investigación)

a través de VizGen

VizGen es un proyecto de investigación más que un producto SaaS comercial, pero muestra hacia dónde pueden dirigirse las herramientas de IA para la visualización de datos. El sistema toma preguntas en lenguaje natural sobre los datos, las convierte en consultas SQL y, a continuación, genera visualizaciones. Todo esto ocurre dentro de una arquitectura multiagente.

Uno de los objetivos principales de VizGen es ir más allá de la simple creación de gráficos. El sistema analiza los datos en busca de patrones, anomalías y correlaciones, y luego explica esos hallazgos con información contextual recopilada de Internet para ayudar a los usuarios a interpretar lo que están viendo. Esto lo convierte en una especie de compañero de exploración de datos con IA que razona sobre los datos y luego elige formas visuales para comunicar esos conocimientos.

Dado que VizGen se encuentra todavía en fase de investigación, aún no ofrece la gobernanza, la seguridad ni el soporte que cabría esperar de una plataforma de BI lista para producción.

Las mejores funciones de VizGen

Proceso de múltiples agentes que traduce el lenguaje humano a SQL y crea visualizaciones automáticamente

Recomienda los tipos de gráficos adecuados y extrae información relevante, como patrones o anomalías

Perfeccionamiento de la conversación para ajustar campos, filtros y codificaciones sin necesidad de programar

Funciona con bases de datos SQL en tiempo real para el análisis en tiempo real de los datos y la iteración

Código fuente abierto para la personalización y el aprendizaje de arquitecturas agentivas

Limitaciones de VizGen

El estado del proyecto de investigación implica menos controles de seguridad y un nivel de seguridad empresarial más reducido desde el primer momento

No incluye alojamiento gestionado ni soporte del proveedor; la configuración puede requerir conocimientos técnicos

Las reseñas de terceros tienen un límite; los puntos de referencia de la comunidad aún están surgiendo

Precios de VizGen

Free

Valoraciones y reseñas de VizGen

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Qué opinan los usuarios sobre VizGen

Una reseña sobre VizGen dice:

Los usuarios pueden personalizar completamente los paneles experimentales, lo cual es muy valorado en aplicaciones de investigación, especialmente en genómica espacial.

Los usuarios pueden personalizar completamente los paneles experimentales, lo cual es muy valorado en aplicaciones de investigación, especialmente en genómica espacial.

💡 Consejo profesional: Mientras elaboras gráficos de rendimiento, haz una rápida comprobación con la calculadora de ROI de marketing de ClickUp para ver si la historia que cuentan tus números se sostiene. Es una forma sencilla de validar tus hipótesis antes de dar por definitivo el diseño y permitir su uso compartido con las partes interesadas. Utiliza la calculadora de ROI de marketing de ClickUp para verificar que el gráfico de tu campaña se corresponda con los resultados reales

A continuación, te presentamos una lista de herramientas que no entraron en la lista principal, pero que resultan lo suficientemente útiles para determinados casos de uso:

Datawrapper : Crea gráficos y mapas adaptables en cuestión de minutos, personaliza los colores y los rótulos para que se adapten a tu marca e incrústalos de forma segura en blogs, informes o páginas de redacción.

Looker Studio : Conecta Sheets, BigQuery y docenas de conectores de socios; crea paneles gratis con filtros y controles; y comparte enlaces que se actualizan automáticamente para que los usuarios siempre vean los datos más recientes.

Flourish: Convierte conjuntos de datos en historias interactivas con scrollytelling, elige entre plantillas pulidas para mapas, gráficos y tarjetas, y exporta o incrusta elementos visuales para mejorar las presentaciones sin necesidad de trabajo de diseño adicional.

👀 Dato curioso: En 2024, el mundo creó, capturó, copió y consumió unos 147 zettabytes de datos, frente a los aproximadamente 2 ZB de 2010. No es de extrañar que los equipos busquen formas más rápidas de convertir los datos sin procesar en imágenes claras.

Cuando pruebas nuevas herramientas de IA para la visualización de datos, es fácil que el trabajo relacionado con esos elementos visuales se disperse. Los informes están en una aplicación, las tareas en otra y las aprobaciones en un mensaje de chat.

Esa fragmentación es lo que ClickUp denomina «expansión del trabajo». Es lo que ocurre cuando las actividades de tu equipo se dispersan entre herramientas inconexas, de modo que todo el mundo dedica más tiempo a buscar el contexto que a actuar en consecuencia. Ahora añade a eso la «expansión de la IA »: múltiples chatbots y asistentes de análisis que ofrecen soluciones puntuales, pero que no pueden ver tus proyectos, cronogramas o compañeros de equipo.

ClickUp aborda este problema de otra manera. Está diseñado como un entorno de trabajo de IA convergente: un único lugar donde las tareas, los documentos, las metas, los paneles y la IA se encuentran todos juntos, de modo que los humanos y los agentes de IA trabajan desde el mismo contexto en lugar de hacerlo en pestañas separadas.

Mientras que las herramientas de esta lista se encargan del análisis especializado y la visualización de datos, ClickUp te ofrece una base desde la que conectar esos conocimientos con tu trabajo diario. A continuación te mostramos un breve flujo de trabajo sobre cómo ClickUp puede ayudarte a ti y a tu equipo.

Consulta los datos de trabajo en tiempo real en un solo lugar con los paneles de ClickUp

Consulta todos los datos de tu entorno de trabajo en un solo lugar con diferentes visualizaciones y formatos a través de los paneles de control de ClickUp, impulsados por IA

Los paneles de ClickUp transforman los datos de tu entorno de trabajo, incluyendo tareas, estados, control de tiempo, formularios y mucho más, en widgets visuales que puedes reorganizar en una única vista.

A continuación, puedes añadir tarjetas para gráficos de barras y líneas, gráficos circulares, diagramas de flujo acumulativo, gráficos de burndown de sprints, informes de carga de trabajo e informes de tiempo, y filtrarlos por persona asignada, lista, sprint o intervalo de fechas. A medida que las tareas pasan de «En curso» a «Terminadas» o se registran nuevas horas, los paneles se actualizan automáticamente. De esta forma, siempre verás las cifras actuales sin necesidad de actualizar hojas de cálculo.

Dado que los paneles de ClickUp se encuentran directamente dentro de tu entorno de trabajo, puedes asociarlos a espacios o proyectos y mantener los elementos visuales justo al lado de las tareas que los impulsan.

📌 Ejemplo: Tu trío de productos realiza un seguimiento de las entregas en ClickUp y del comportamiento de los clientes en una herramienta de inteligencia empresarial. En ClickUp, configuras un panel con un gráfico de burndown del sprint, un diagrama de flujo acumulativo y una lista de tareas bloqueadas. Cuando se resuelven los problemas y se cierran las tareas, los gráficos reaccionan en tiempo real, lo que te ofrece una vista de la ejecución junto a tu backlog, en lugar de en una herramienta de elaboración de informes independiente.

Haz preguntas en lenguaje natural sobre tu trabajo con ClickUp Brain y BrainGPT

ClickUp Brain es una IA integrada en el entorno de trabajo que conecta proyectos, documentos, comentarios, chats y cronogramas para que puedas hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas con mucho contexto.

En lugar de buscar en múltiples informes, puedes decir: «@Brain, ¿qué ha cambiado esta semana en nuestras tareas de lanzamiento del cuarto trimestre?», y obtener un breve resumen que señale los elementos afectados.

Durante y después de las reuniones, ClickUp Brain puede convertir las conversaciones en notas, extraer elementos de acción, convertirlos en tareas y vincularlos a los cronogramas existentes.

Esto garantiza que los seguimientos aparezcan en los mismos paneles y tableros que ya utilizas. Así resulta más fácil relacionar lo que ves en tus gráficos con lo que la gente dijo realmente en las sesiones de planificación o revisión.

Si te pasas a ClickUp BrainGPT, podrás dictar tus indicaciones en lugar de escribirlos gracias a la función «Talk to Text» de ClickUp y canalizar el trabajo a través de múltiples modelos de IA premium (como Gemini, ChatGPT y Claude, entre otros) dentro del mismo entorno de trabajo.

Obtén resúmenes e información relevantes para el contexto al instante, extraídos directamente de tu entorno de trabajo de ClickUp con BrainGPT, la aplicación de escritorio independiente

Esto resulta útil cuando necesitas pasar rápidamente de «Explica por qué este panel parece estar mal» a «Elabora el plan de la próxima semana basándote en estos riesgos» sin tener que cambiar de herramienta.

📌 Ejemplo: Antes de una revisión de marketing, abres tu panel de rendimiento y le pides a ClickUp Brain que resuma las tres principales tendencias en las tareas de la campaña y el control de tiempo. La herramienta analiza los comentarios y los cronogramas, y luego te ofrece puntos de discusión que puedes pegar directamente en tu presentación, debajo de los gráficos.

Incorpora explicaciones de IA a los paneles con tarjetas de IA

Genera automáticamente resúmenes y conocimientos basados en los datos de tu entorno de trabajo con las tarjetas de ClickUp AI

Las tarjetas de IA añaden una capa narrativa a tus paneles de ClickUp para que no tengas que interpretar cada métrica desde cero.

Puedes colocar tarjetas como StandUp por IA, Team StandUp, Executive Summary, Project Update y Brain junto a tus gráficos. A continuación te ofrecemos un breve resumen de lo que hace cada una:

StandUp por IA ofrece un resumen rápido del trabajo reciente de una persona

AI Team StandUp muestra los resultados obtenidos por un equipo durante un intervalo de tiempo seleccionado

El resumen ejecutivo de IA destaca el estado general y las actualizaciones clave de una carpeta de proyecto o campaña

Actualización del proyecto de IA ofrece una visión general del progreso, los cronogramas y los obstáculos

AI Brain te permite formular preguntas específicas sobre el rendimiento, los retrasos o las prioridades directamente desde la vista del panel de control

En conjunto, estas tarjetas convierten los datos brutos de las tareas en breves actualizaciones en lenguaje sencillo, de modo que las partes interesadas puedan entender lo que significan los gráficos sin tener que leer cada ticket.

📌 Ejemplo: Tu panel de control de adquisiciones incluye un gráfico de burndown, una tarjeta de tareas bloqueadas y una tarjeta de resumen ejecutivo generada por IA. Al actualizar el panel, el resumen destaca que la mayoría de los retrasos de esta semana se debieron a una dependencia de integración y señala las tareas implicadas, para que puedas resolver el cuello de botella de inmediato.

Convierte la información en acciones con los agentes de ClickUp AI

ClickUp no se limita a mostrarte lo que está pasando; también puede ayudarte a actuar en función de esa información. Los ClickUp Agents son asistentes impulsados por IA que pueden actualizar tareas, crear nuevas tareas y documentos, e incluso redactar informes diarios basándose en las instrucciones que les proporciones.

Puedes activar agentes Autopilot preconfigurados o diseñar otros personalizados que reaccionen ante señales específicas. Estas señales pueden ser cambios en el estado de las tareas o comentarios que se correspondan con los patrones que observas en tus paneles.

📌 Ejemplo: Cuando un widget de burndown de sprint muestra que te estás quedando atrás, un agente de ClickUp AI puede crear automáticamente tareas de seguimiento para dividir el alcance, @mencionar a los propietarios adecuados y programar una reunión de seguimiento. Cuando una lista de «problemas urgentes» supera un umbral determinado, otro agente de ClickUp AI puede redactar una actualización de estado que resuma el impacto y proponga los siguientes pasos a seguir.

ClickUp: gráficos que conocen tu trabajo

Los gráficos de IA son geniales. Los gráficos que permiten actuar son aún mejores. En el momento en que tus gráficos aparecen junto a las tareas, los propietarios y las fechas límite, la historia se vuelve más clara y el siguiente paso es obvio.

Ahí es donde ClickUp resulta más útil. Tus datos están integrados en tu trabajo, no en otra pestaña.

Utiliza ClickUp Brain para formular preguntas en lenguaje sencillo y obtener respuestas breves y útiles, y descubre información que puedes compartir en un resumen StandUp. Combínalo con los paneles de ClickUp para que cada widget refleje el estado en tiempo real, en lugar de capturas de pantalla. Deja que la automatización se encargue del trabajo rutinario, para que tus informes sean precisos y tu equipo se mantenga centrado.

Si estás probando nuevas herramientas de visualización de datos con IA para el descubrimiento de datos, mantén un punto de referencia único para la planificación, las actualizaciones y el seguimiento. ClickUp vincula los conocimientos con las decisiones y estas con la ejecución. Menos persecuciones, más claridad.

¿Listo para convertir los gráficos en progreso? Regístrate en ClickUp y crea hoy mismo tu primer panel de progreso impulsado por IA.