20 preguntas ágiles para entrevistas (con respuestas)

¿Necesitas prepararte para algunas preguntas de una entrevista ágil?

Utilizada por muchas empresas para crear grandes productos, la metodología ágil es probablemente el método de gestión de proyectos más utilizado en el mundo.

Así que si estás planeando convertirte en un Scrum master o en un Agile tester en una empresa, necesitas saberlo todo sobre Agile y Scrum.

Pero si estás nervioso por tu próxima entrevista Agile, ¡no lo estés!

Este artículo te ayudará con esas preguntas e incluso utilizará algunos ejemplos de la vida de la guionista principal, Liz Lemon, en la serie 30 Rock.

Para hacer las cosas más divertidas, Liz y su jefe Jack (que dirigen un equipo de guionistas en una cadena de televisión), te enseñarán a responder a todas las difíciles preguntas ágiles preguntas de la entrevista .

¿Listo para recibir formación?

Preguntas de la entrevista sobre Agile

¿Está empezando a entender Agile? Las respuestas a estas preguntas le llevarán de principiante a experto en Agile

1. ¿Qué es Agile?

En Ágil desarrollo de software y gestión de proyectos ayuda a los equipos a ofrecer centrado en el cliente productos en ciclos cortos de desarrollo conocidos como sprints.

Cada sprint dura entre dos y cuatro semanas, durante las cuales los equipos desarrollan una versión operativa del producto. Tras el sprint, se presenta una versión a las partes interesadas para que den su opinión, y en el siguiente sprint se introducen los cambios pertinentes.

Es como ser el alumno de Jack... Recibes muchas opiniones.

Pero esperemos que el feedback que recibas sea mejor que este:

2. ¿Qué es el manifiesto ágil?

El manifiesto Ágil es un breve documento que resume los 4 valores y los 12 principios del método Ágil. Estos valores y principios nos ayudan a entender en qué se diferencia la metodología Agile de los marcos tradicionales de gestión de proyectos, como por ejemplo Cascada .

En este sentido, el manifiesto Agile esboza el código de conducta para Equipos ágiles .

Bastante parecido al libro de consejos de vida de Liz Lemon, Dealbreaker.

3. ¿Qué valores y principios guían el método Agile?

En 4 Valores ágiles son los siguientes:

Individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas

por encima de procesos y herramientas Software de trabajo sobre documentación exhaustiva

sobre documentación exhaustiva Colaboración con el cliente frente a negociación de contratos

frente a negociación de contratos Abrazar el cambio frente a seguir un plan

Los 12 principios ágiles pueden agruparse en las 4 categorías siguientes:

Principios de satisfacción del cliente

**Principios de calidad

**Principios de trabajo en equipo

Principios de gestión de proyectos

Sin embargo, ninguno de estos valores o principios es especialmente rígido, ¡por mucho que Liz intente convencerte de lo contrario!

Simplemente están pensados para afinar un Mentalidad ágil que ayuda a los miembros del equipo a ofrecer productos que realmente gustan a los clientes.

4. ¿Qué es un flujo de trabajo ágil?

Un Flujo de trabajo ágil es el proceso típico de cualquier proyecto Ágil, e incluye los siguientes 5 pasos:

Paso 1: Concepción

Se desarrolla la visión del proyecto, se crea el backlog del producto y se empieza a planificar el sprint.

**Paso 2: Inicio

Aquí se asignan sprints a varios equipos, se les dan los recursos con los que van a trabajar y se aclara el calendario del proyecto.

**Paso 3: Iteración

El equipo de desarrollo de software ágil empieza a trabajar en el proyecto backlog del sprint elementos en esta fase. Aunque el objetivo es lanzar un software que funcione al final de cada sprint, las primeras versiones suelen incluir funciones muy limitadas.

Paso 4. Lanzamiento

Al final de un sprint, los desarrolladores entregan el producto a los clientes para que den su opinión.

Paso 5: Retiro

Aquí, la versión actual del producto se retira y se sustituye por el sprint para una nueva versión.

Estos 5 pasos se repiten para cada sprint hasta que el producto final está completamente desarrollado.

Y aunque el método Agile anima a los equipos a experimentar y ajustar su propio flujo de trabajo Agile, deben comprender la importancia de cada paso.

especialmente si los miembros de tu equipo tienen la costumbre de pasar de 0 a 100 como la estrella de la televisión Jenna Maroney

5. ¿En qué se diferencia Agile de la gestión de proyectos tradicional?

Agile es una metodología moderna que pretende reunir las necesidades dinámicas de desarrollo de software de la nueva era .

El mayor diferencia entre la gestión de proyectos ágil y la tradicional como Waterfall está en el proceso.

Los métodos tradicionales de gestión de proyectos tienen un ciclo de producción largo y lineal que llega a ser de seis meses o más cada vez.

imagínate a Liz esperando tanto tiempo por algo

Por otro lado, un equipo ágil entrega versiones operativas del producto en sprints más cortos.

Esto garantiza que reciban los comentarios de los clientes a lo largo del proceso y no solo al final, lo que ayuda a desarrollar productos centrados en el cliente.

Esta diferencia se refleja en todos los aspectos del funcionamiento de un equipo Agile:

Son más flexibles, adaptables y abiertos al cambio de planes

Tienen más margen para la experimentación

Son autoorganizados y multifuncionales

Colaboran con el cliente en cada paso del proceso

y estamos seguros de que el genio de la gestión de Jack Donaghy recomendará Agile

6. ¿Cuáles son los retos de escalar un marco Agile y cómo superarlos?

Agile es perfecto para equipos pequeños y prácticos que quieren obtener resultados con rapidez.

Pero es un poco más difícil para una gran empresa que necesita adoptarlo en varios sectores, funciones y proyectos.

_Piensa en los retos a los que tuvo que enfrentarse Jack Donaghy cuando asumió la dirección de la cadena

Al escalar el marco Agile, las empresas deben estar preparadas para afrontar retos como:

Pasar de lo tradicional a lo lentoprácticas de gestión de proyectos al marco ágil

Ayudar al equipo de gestión a seguir el Manifiesto Ágil al igual que el equipo de desarrollo

Sincronizar varios equipos grandes que trabajan en el mismo producto

Aunque un conocimiento profundo del método Agile les ayudará, también necesitan la compatibilidad adicional de un marco de escalado.

Un ejemplo de ello es el Marco Ágil Escalado un conjunto de principios y patrones de flujo de trabajo que ayudan a las grandes organizaciones a convertirse en ágiles.

El modelo Agile descrito en el Scaled Agile Framework aborda problemas como la estrategia, la inversión y la coordinación entre equipos de varios niveles.

Una de las ventajas clave de un modelo como el Scaled Agile Framework es que aumenta la transparencia y la adaptabilidad de las configuraciones de grandes equipos.

7. ¿Quién es un coach ágil y cómo guía un proyecto?

En Entrenador ágil es como lo que Jack Donaghy es para Liz Lemon.

Un mentor amable, servicial y con compatibilidad.

Y al igual que él, un coach ágil ayuda:

Mejorar los procesos existentes para que el equipo sea más eficiente

Formar a los miembros del equipo en todo lo relacionado con Agile

Acortar las distancias de comunicación entre varios equipos, como los de desarrollo y marketing

Las entrevistas para entrenadores ágiles ponen a prueba habilidades como la comunicación, el liderazgo y la orientación.

Si tienes experiencia trabajando en un equipo ágil, puedes apuntarte a un instituto de formación ágil o seguir cursos certificados en línea para convertirte en coach ágil.

8. ¿Qué es el testing ágil? Pruebas ágiles es el proceso de pruebas presente en la gestión de proyectos Agile.

Las pruebas son absolutamente cruciales para cualquier proyecto Ágil. A diferencia de las metodologías tradicionales de gestión de proyectos, un proyecto Ágil prueba continuamente sus productos utilizando varios casos de prueba.

al igual que la estrella de "The Girlie Show", Tracy Jordan, sigue probando la paciencia de Liz

Pero mientras que las travesuras de Tracy no tienen ni rima ni ritmo, la metodología de pruebas ágiles está muy codificada.

Puedes responder a una pregunta de una entrevista sobre pruebas ágiles hablando de los 4 tipos de métodos de pruebas ágiles:

Desarrollo basado en el comportamiento : los miembros del equipo observan el comportamiento del producto en varios casos de prueba o escenarios artificiales

: los miembros del equipo observan el comportamiento del producto en varios casos de prueba o escenarios artificiales Desarrollo basado en pruebas de aceptación : pruebas colaborativas entre el probador, el desarrollador y el cliente

: pruebas colaborativas entre el probador, el desarrollador y el cliente Pruebas exploratorias : pruebas de inmersión en las que los evaluadores juegan con el producto en lugar de seguir una metodología de pruebas establecida

: pruebas de inmersión en las que los evaluadores juegan con el producto en lugar de seguir una metodología de pruebas establecida Pruebas basadas en sesiones: como las pruebas exploratorias, pero con una "carta de pruebas" que ajusta el programa de cada sesión

Y cada una de estas pruebas puede realizarse utilizando cualquiera de los siguientes cuadrantes de pruebas ágiles:

Automatización de pruebas

Automatización y pruebas manuales

Pruebas manuales

Herramientas especiales

Básicamente, la metodología de pruebas Agile es lo suficientemente detallada como para ayudar a Liz a descifrar el código de gestión de Tracy

9. ¿Quién es un probador ágil y cuáles son sus responsabilidades?

Un probador ágil es el director principal de cualquier prueba ágil en un equipo.

Son responsables de realizar pruebas holísticas y en profundidad del producto, y de proporcionar a los desarrolladores métricas específicas para medir el progreso.

Un probador ágil debería:

Definir el alcance y la estimación de cada prueba, incluyendo qué parte del producto se probará y cuál no

Diseñar una variedad de casos de prueba

Automatizar tantas partes de la prueba como sea posible

Documentar los resultados y comunicarlos a los desarrolladores

Colaborar con los desarrolladores y los clientes para solucionar problemas

Pendiente de todo esto, un probador ágil debe tener un conocimiento profundo de la metodología ágil, conocimientos de programación y habilidades de comunicación de élite.

10. ¿Qué es la programación por parejas?

La programación en parejas es una técnica ágil en la que dos programadores forman equipo para resolver un problema.

Sorta como The Problem Solvers aquí:

Sin embargo, la pareja de programadores se coordina mejor que Tracy y Jenna.

Incluso comparten ordenador, teclado y ratón.

El que tiene el teclado se denomina "director" o "conductor" y dirige el aprendizaje del otro programador, que se conoce como "observador" o "navegante". También se intercambian los roles para maximizar el aprendizaje y el compromiso.

Sin embargo, al igual que el combo Tracy-Jenna, la programación en parejas no está exenta de dificultades.

Se sabe que la programación en parejas ralentiza el aprendizaje en lugar de acelerarlo. También aumenta el coste de funcionamiento, ya que incrementa el número de horas de trabajo por tarea.

11. ¿Cuáles son los distintos marcos ágiles más conocidos?

La metodología Agile ha inspirado un conjunto de modelos de gestión de proyectos que comparten sus principios básicos pero difieren en su aplicación.

Los marcos de desarrollo Agile más utilizados son:

Scrum modelo ágil iterativo e incremental para crear un producto rápidamente; más adecuado para equipos pequeños e íntimos

Kanban : un método visual de gestión Ágil en el que el equipo utiliza un tablero 'Kanban para mostrar su flujo de trabajo

Prohibición Scrum : un modelo Ágil que combina deScrum y Kanban metodologías

Lean : un estilo de gestión de proyectos desordenado que intenta reducir todos los despilfarros

: un estilo de gestión de proyectos desordenado que intenta reducir todos los despilfarros XP (Extreme Programming): un proceso de gestión de proyectos con un énfasis añadido en las prácticas de ingeniería que mejoran la calidad de los productos de software

Preguntas de la entrevista sobre Scrum

¿Su entrevista se centra en Scrum? ¡Vamos a cambiar nuestro enfoque para echar un vistazo más de cerca a Scrum y todo lo que necesitas saber para ser un verdadero maestro Scrum!

12. ¿Qué es la metodología Scrum? Scrum es un marco de gestión ágil que hace hincapié en la colaboración con el cliente para acelerar

el desarrollo de software .

Aunque tiene sus raíces en el mundo de la tecnología, el marco Scrum también ha demostrado su eficacia en equipos como los de marketing y ventas.

de hecho, creemos que incluso Jack podría utilizar la metodología _Agile Scrum para obtener los mejores resultados del equipo de redacción de Liz

La metodología Scrum se compone de 3 elementos importantes:

Artefactos Scrum ayudan a mantenerEquipo Scrum así como a lospartes interesadas en la misma página sobre el proceso de desarrollo. Estos artefactos incluyen el backlog del producto, el backlog del sprint y el incremento del producto.

Roles en Scrum : incluyen al propietario del producto o del proyecto, al Scrum master y al equipo de desarrollo

Eventos Scrum : eventos frecuentes que unen a todo el proyecto. También conocido como ceremonias Scrum, incluye los plan de sprint reunión, el Scrum diario, el refinamiento del backlog del producto, la revisión del sprint y la retrospectiva del sprint.

Con todos estos elementos, la metodología Agile Scrum puede fomentar una mejor colaboración entre el equipo y adaptarse a cualquier reto que se interponga en su camino.

incluso una rabieta de Jenna

13. ¿Es Scrum diferente de Agile? ¿En qué?

Scrum deriva muchos de sus principios de trabajo de la metodología Agile. Pero no es lo mismo que Agile .

He aquí las diferencias clave entre ambos:

El marco de Scrum sólo es aplicable a los equipos de Scrum, mientras que cualquier equipo pequeño puede convertirse en un equipo de desarrollo ágil

Un equipo Agile tiene una estructura de liderazgo más centralizada, con una gran parte de las responsabilidades recayendo sobre los hombros del propietario del producto o proyecto

El marco de Scrum lleva el sesgo de Agile por la velocidad y la experimentación unos pasos más allá y da espacio a equipos independientes y autosuficientes. Teams tomar varias decisiones por sí mismos - el rol del Scrum master es sólo para guiarlos en los principios de Scrum.

14. Describa el proceso en la metodología Agile Scrum

Scrum es un proceso cíclico.

Cada sprint de Scrum se repite hasta que el producto se refina y se libera en su formulario final al cliente.

Por ejemplo, supongamos que Liz te pide que crees una app que le ayude a gestionar mejor el equipo.

Su ciclo Scrum se iniciará en primer lugar por la comprensión y la documentación de sus necesidades a fondo.

teniendo en cuenta su larga lista de problemas, podría tomar bastante tiempo

En la fase de producción, empezarás a desarrollar el producto en sprints cortos de dos a cuatro semanas cada uno.

Después de cada sprint de Scrum, la versión actual del software se probará con su público objetivo. En este caso, es Liz y sus escritores.

Con los comentarios del equipo, comenzará el siguiente sprint de Scrum. ¡Y al igual que eso, usted estará más cerca de un producto más centrado, impulsado por la retroalimentación con cada ciclo de Scrum!

15. ¿Quiénes son las diferentes personas involucradas en un proceso Scrum?

Un proyecto Scrum es como un espectáculo de comedia de sketches en vivo: ¡se necesita a todo el mundo para que suceda!

Las tres claves Roles en Scrum son:

Propietario del producto

El propietario del producto es el responsable de comprender las necesidades de los clientes y comunicarlas al equipo. Dirige todo el proceso de desarrollo ágil y sienta las bases en forma de "historias de usuario". Rol del Scrum Master El Scrum master guía al equipo sobre los matices del proceso Scrum. El rol de Scrum master también da compatibilidad al propietario del proyecto y facilita las reuniones de Scrum si es necesario.

Equipo de desarrollo

Incluye desarrolladores con múltiples habilidades y auto-organizados que construyen el producto desde cero. Normalmente, son desarrolladores de software. Pero el equipo de desarrollo también puede incluir investigadores, analistas, diseñadores o cualquiera que contribuya directamente al producto.

Y juntos, ¡dirigen el espectáculo!

16. ¿Cuáles son las ceremonias clave de Scrum?

Todo equipo necesita ocasiones para reunirse: para comunicarse, planificar y reflexionar.

Y hay una ceremonia Scrum para cada uno de estos propósitos.

Las cinco claves Ceremonias Scrum son:

Reunión de planificación del sprint Estas reuniones dan el pistoletazo de salida a los sprints y suelen estar encabezadas por el propietario del producto. La reunión de planificación del sprint proporciona al equipo el backlog del sprint y una meta de trabajo claramente definida.

(resumen) StandUp diario o Scrum diario

Un StandUp o un reunión diaria de Scrum es como comienza cada día para un equipo Scrum. El equipo se reúne durante un máximo de 20 minutos en torno a la Tablero Scrum para discutir la agenda del día y cualquier obstáculo que puedan encontrar.

Refinamiento de la cartera de productos

Aquí, el equipo se reúne para discutir si están tratando cada elemento del backlog del producto en el orden correcto. En estas reuniones, dirigidas por el propietario del producto, se introducen cambios en el backlog del producto. Revisión de sprints Una vez finalizado el sprint, el equipo se reúne con las partes interesadas clave para presentar una versión de trabajo del software y recibir sus comentarios. Retrospectiva del sprint En una retrospectiva del sprint, el equipo hace una revisión interna de sus procesos y su rendimiento durante el sprint. Puedes utilizar nuestra práctica plantilla para generar ideas y formatos de informes retrospectivos de sprint .

aunque la guía _Scrum _no menciona las fiestas, no hay razón para no celebrar una después de un sprint con éxito

17. ¿Cuáles son los artefactos de Scrum? Artefactos son herramientas que te proporcionan información crucial sobre el progreso del proyecto.

en el caso de Liz, el guión de su espectáculo (y la reacción de Jack ante él) son artefactos_.

¿Por qué?

¡Porque le da una idea exacta de hacia dónde se dirige su programa!

Scrum define 3 artefactos clave:

Producto backlog

El propietario del producto traduce las necesidades del cliente en funciones tangibles del producto. Cada función se conoce como un elemento del backlog del producto, y es abordado por el equipo de acuerdo con la prioridad del cliente.

Sprint backlog

Cuando cada elemento del backlog del producto se desglosa en tareas factibles para cada ciclo de Scrum, la lista se conoce como backlog del sprint. También contiene un plan de lanzamiento para desarrollar las funciones del producto en el orden correcto de prioridad dentro de cada sprint.

Incremento del producto

Es la versión funcional del software que el equipo entrega al cliente al final del sprint.

Una mirada regular a los artefactos Scrum ayuda al equipo a mantenerse en contacto con su meta del sprint.

18. ¿Cómo se mide el progreso en un proyecto Scrum?

liz tiene que lidiar con las habilidades de negociación de Jack todos los días

Tiene que demostrar constantemente su valía y el valor de su equipo para la empresa.

Por lo general, su célebre ingenio y creatividad hacen el trabajo

Pero si dirigiera un proyecto Scrum, necesitaría algo más.

Esto es lo que utilizaría para medir el progreso de su proyecto: Gráfico de velocidad Dado que cada sprint es una lista ordenada de tareas cuidadosamente seleccionadas, una forma de medir el progreso consiste en calcular la tasa de finalización del equipo mediante gráficos de velocidad. Gráfico regresivo Un gráfico desplegable muestra la cantidad de trabajo que queda por completar en el proyecto. Gráfico de avance Este gráfico le permite comparar su progreso actual con el total alcance del trabajo en su proyecto. Gráfico de flujo acumulativo Un gráfico de flujo acumulativo le ayuda a seguir el progreso de la tarea y a identificar los cuellos de botella en su camino.

19. ¿Cuál es la mejor forma de gestionar un equipo Scrum?

Un equipo Scrum es único.

Se basa en una metodología desarrollada recientemente y no se ajusta a antiguas normas laborales sobre estructuras, procesos y jerarquía.

Y por eso su gestión requiere competencias diferentes.

al igual que Liz tiene que reinventar su estilo de gestión para trabajar con Tracy y Jenna

Para gestionar tu equipo Scrum, necesitas:

Dividir grandes trozos de trabajo en tareas pequeñas, tangibles y realizables

Establecer prioridades claras para estas tareas teniendo en cuenta la meta más amplia del proyecto

Fomentar la colaboración en todos los niveles y ayudar al equipo a ir más allá de la jerarquía estricta

Dé voz a los miembros de su equipo

Cree las condiciones para que los miembros se autoorganicen

Aprovechar el poder de Agile o Scrumherramientas de gestión de proyectos para colmar lagunas

Conclusión

Si estás planeando labrarte una carrera en gestión de proyectos o desarrollo de software, el conocimiento en profundidad de Agile y Scrum es vital para tu crecimiento.

Te ayudará a aplicar tus habilidades en todos los Teams y a convertirte en un miembro indispensable del equipo

Utiliza esta lista de preguntas de entrevista Agile para empezar a prepararte para tu entrevista Agile Scrum.

Así que buena suerte con tu entrevista de Agile Scrum, y esperamos que tengas la oportunidad de celebrar tu intento correcto pronto, ¡al igual que Liz y Jack!

Y ya que estás, ¿por qué no inscribirse en ClickUp y estar perfectamente equipado para ese nuevo proyecto Agile o Scrum que vas a abordar en el futuro?