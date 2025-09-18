Las 10 mejores aplicaciones para tomar notas en Mac en 2026

Las aplicaciones para tomar notas pueden hacer que tus flujos de trabajo sean mucho más eficientes. Estas aplicaciones mejoran la tediosa tarea de tomar notas para que puedas anotar fácilmente lo más importante de las reuniones, plasmar en papel tus nuevas ideas creativas para productos y llevar un seguimiento del progreso de tu equipo.

Pero no todas las aplicaciones para tomar notas funcionan a la perfección en tus productos Apple. Necesitas aplicaciones para tomar notas para macOS para sacar realmente el máximo partido a estas herramientas. (¡Piensa en los atajos de teclado y en un montón de integraciones útiles!)

Aquí repasaremos las aplicaciones para tomar notas en Mac y los elementos clave que debes buscar. Además, te revelaremos las 10 mejores aplicaciones para tomar notas en Mac con un desglose de lo que las hace tan geniales.

¿Qué son las aplicaciones para tomar notas en Mac?

Las aplicaciones para tomar notas en Mac son nativas del sistema operativo Mac. Eso significa que están diseñadas para integrarse con el software de Mac. Al igual que las aplicaciones de escritura para Mac, son diferentes de las herramientas que se abren en una ventana del navegador. Se sincronizan en todos los dispositivos Apple, funcionan en la nube y están diseñadas para integrarse directamente en el sistema operativo Mac.

Estas aplicaciones para tomar notas mejoran la productividad porque están diseñadas específicamente para los flujos de trabajo de Mac. Eso significa que no recibirás notificaciones ajenas a tu entorno de trabajo. Además, es más fácil buscar en tus notas sin tener que abrir ventanas del navegador y distraerte.

Hay varios tipos de aplicaciones para tomar notas en Mac. Van desde sencillas herramientas de notas en las que puedes anotar algunas ideas hasta completos ecosistemas de software que funcionan como centros de gestión de proyectos. ?

¿Qué debes buscar en las aplicaciones para tomar notas en Mac?

Existe una gran variedad de aplicaciones para tomar notas en Mac, lo que pone a tu alcance decenas de opciones. Tanto si buscas un estilo tradicional como una herramienta potente que haga todo, hay una aplicación para tus necesidades. ?

Esto es lo que debes buscar en las aplicaciones para tomar notas en Mac:

Organización fluida : Es fácil perderse en tus pensamientos... y perderlos en una carpeta mal organizada. Busca una app para tomar notas que mantenga las cosas estructuradas de una forma que te resulte lógica.

Búsqueda útil : No tiene sentido tomar notas si luego no puedes encontrarlas. Elige una app para tomar notas que ofrezca herramientas de búsqueda eficaces.

Fácil de usar : elige una app para tomar notas que tenga una interfaz intuitiva y herramientas que te permitan empezar a usarla rápidamente

Carga rápida: Asegúrate de que la app se cargue rápidamente y te permita tomar notas con rapidez; se valorarán especialmente los atajos de teclado y las herramientas que agilicen aún más el proceso.

Las 10 mejores aplicaciones para tomar notas en Mac

Estas son las mejores aplicaciones para tomar notas en un Mac. Desde aplicaciones sencillas con herramientas de editor de texto diseñadas para escribir notas hasta herramientas de gestión de software, hay opciones para todas las necesidades de la empresa. ✨

Empieza a usar ClickUp Echa un vistazo a las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar tu flujo de trabajo según tus necesidades

ClickUp es una herramienta de software de gestión de proyectos que funciona a la perfección en Mac y otros sistemas operativos. Va más allá con funciones para automatizar tareas, crear paneles personalizados y construir bases de datos de contenido, y sus funciones son perfectas para tus necesidades de toma de notas.

ClickUp AI Notetaker es una herramienta destacada para los usuarios de Mac que desean optimizar sus notas de reuniones y aumentar la productividad. Con transcripción automática y resumen inteligente, captura todos los detalles importantes de tus reuniones y los convierte en notas organizadas y útiles.

Perfectamente integrado con tu entorno de trabajo de ClickUp, AI Notetaker te garantiza que nunca te pierdas ningún punto clave y te facilita convertir las ideas en tareas o seguimientos, todo en un solo lugar.

Mira este vídeo para saber más sobre la aplicación para tomar notas.

ClickUp Brain MAX es tu compañero de escritorio con tecnología de IA. Realiza búsquedas en tus aplicaciones de trabajo y en la web utilizando los mejores modelos de IA y convierte tu voz en acción con la función Talk-to-Text.

Esta función te permite dictar notas, resúmenes de reuniones o ideas sin usar las manos, en cualquier aplicación, no solo en ClickUp. Puedes buscar al instante en tu entorno de trabajo de ClickUp, en aplicaciones conectadas (como Google Drive, Figma o GitHub) y en la web, lo que facilita encontrar y organizar información de múltiples fuentes. Brain MAX también admite el dictado inteligente, convirtiendo tu voz en notas, correos electrónicos o documentos pulidos con un mínimo de correcciones.

Captura ideas, realiza el uso compartido de instrucciones y haz las cosas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

El Bloc de notas de ClickUp es una herramienta de toma de notas personalizable. Úsala para anotar propuestas de proyectos, escribir listas de control o tomar notas rápidas después de una reunión. Cuenta con potentes funciones de edición y de arrastrar y soltar para que la organización sea pan comido. Además, convierte cualquier nota en una tarea con fechas límite, prioridades y personas asignadas.

ClickUp Docs ofrece otra forma de tomar notas. Funciones más avanzadas, como páginas anidadas, tablas incrustadas y herramientas de formato, te permiten llevar tus notas sencillas a un nuevo nivel. Colabora en tus notas en tiempo real con tus compañeros y encuéntralas fácilmente más tarde gracias a la búsqueda intuitiva.

¿Necesitas ayuda para escribir notas? ClickUp AI ofrece sugerencias, realiza la edición de tu trabajo y te ahorra tiempo al resumir instantáneamente. Este software de asistencia para la redacción también genera elementos pendientes y optimiza el formato para una mejor organización.

Las mejores funciones de ClickUp

Miles de plantillas, que incluyen guías para usar Docs , plantillas de organización y plantillas de flujo de trabajo, te ayudan a ahorrar tiempo a la hora de mantenerte al día con tu lista de tareas pendientes.

Simplifica la gestión de documentos gracias a wikis, paneles y filtros personalizados para encontrar todo en segundos

Usa la aplicación de escritorio en todos tus dispositivos Apple, incluidos el iPad, el iPhone, los ordenadores de sobremesa Mac y los MacBook.

Gracias a la colaboración en tiempo real, trabaja con tu equipo para realizar la edición de notas o integrarlas en un sistema de gestión de tareas más amplio.

Su sencilla interfaz de usuario facilita la toma de notas y su organización sin necesidad de un gran esfuerzo de aprendizaje.

Gracias a su función de búsqueda, encontrarás tus notas e ideas en cuestión de segundos.

Limitaciones de ClickUp

ClickUp AI solo está disponible actualmente en la aplicación de escritorio, pero la versión móvil llegará pronto.

Aunque las funciones para tomar notas son fáciles de entender, hay una curva de aprendizaje para sacar el máximo partido a la herramienta de software.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 8900 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 3800 opiniones)

📮ClickUp Insight: El 49 % de los participantes en nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones sigue tomando notas a mano, una tendencia sorprendente en una era en la que prima lo digital. Esta dependencia del lápiz y el papel puede deberse a una preferencia personal o ser una señal de que las herramientas digitales para tomar notas no están totalmente integradas en los flujos de trabajo. Al mismo tiempo, otra encuesta de ClickUp reveló que el 35 % de las personas dedica 30 minutos o más a resumir reuniones, compartir elementos pendientes y mantener informados a los equipos. 👀 ¡ClickUp AI Notetaker elimina esta carga administrativa! Deja que la IA capture, transcriba y resuma automáticamente tus reuniones mientras identifica y asigna tareas pendientes: ¡ya no necesitarás notas escritas a mano ni seguimientos manuales! Aumenta la productividad hasta un 30 % gracias a los resúmenes instantáneos de reuniones, las tareas automatizadas y los flujos de trabajo centralizados de ClickUp.

2. Notas de Apple iCloud

a través de Notas de iCloud de Apple

¿Qué hay mejor que una herramienta para tomar notas diseñada por Apple para Mac? Apple Notes, disponible en la App Store, es una aplicación nativa de Mac que facilita la toma de notas en reuniones y el anotar los puntos clave.

Y lo mejor de todo es que tus notas están siempre actualizadas, gracias al almacenamiento en la nube. Eso significa que verás la última versión de tus ideas en tu teléfono, incluso si las has escrito en el escritorio de tu Mac.

Las mejores funciones de Apple iCloud

Las carpetas te permiten organizar las notas según su finalidad, tus metas o cualquier estructura que te resulte útil.

Las funciones de uso compartido te permiten controlar el acceso y los permisos de tus notas

Usa la función de búsqueda para realizar el seguimiento de ideas y notas, tanto si las has tomado esta mañana como si fue hace dos años.

Recupera notas borradas en un plazo de 30 días con solo dos sencillos pasos

Usa hashtags para etiquetar las notas y así organizarlas y buscarlas mejor

Límites de iCloud de Apple

La aplicación Notas de Apple no accede a las notas almacenadas en otras aplicaciones, como las de Google o Yahoo, y no tiene compatibilidad con Markdown.

La app no se sincroniza con Windows ni con Android, por lo que es ideal para usuarios que solo utilizan el software iOS de Apple.

Precios de Apple iCloud

Free

Valoraciones y reseñas de Apple iCloud

G2 : 4,3/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1500 opiniones)

¡Echa un vistazo a estas plantillas de Apple Notes!

3. Evernote

vía Evernote

Evernote es una popular aplicación multiplataforma que ha revolucionado el mundo de la toma de notas. Tanto si eres un estudiante que la utiliza para tomar apuntes en clase, un profesional que la aprovecha para organizar a su equipo o alguien que la usa para organizarse personalmente, va mucho más allá de la toma de notas tradicional. ✍️

Las mejores funciones de Evernote

Crea y asigna tareas al instante en tus notas para avanzar en el proceso de trabajo

Usa la herramienta de captura web para hacer capturas de pantalla de páginas web y tomar notas directamente sobre ellas

Escanea notas escritas a mano y documentos importantes directamente en la app para tomar notas y consultarlos fácilmente.

La integración con Google Calendar te ayuda al seguimiento y a adjuntar tus notas a las reuniones, para que siempre sepas en qué punto están las cosas.

Limitaciones de Evernote

La versión gratuita tiene funciones limitadas y los planes de pago pueden resultar caros para quienes solo necesitan una herramienta sencilla para tomar notas.

Aunque puedes usar el uso compartido de notas, no tiene compatibilidad con la colaboración en tiempo real.

Precios de Evernote

Free

Personal : 14,99 $ al mes

Professional : 17,99 $ al mes

Para Teams: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2 : 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8100 opiniones)

4. Microsoft OneNote

a través de Microsoft OneNote

OneNote de Microsoft es una herramienta que lleva las notas sencillas a un nivel superior. Realiza el uso compartido de notas fácilmente y colabora con tus compañeros de equipo en un mismo ecosistema. Las herramientas de estructuración y búsqueda te ayudan a mantenerte organizado y hacen que encontrar tus ideas sea más fácil que nunca.

Las mejores funciones de Microsoft OneNote

La herramienta ofrece una sensación similar al papel, lo que resulta atractivo para los tradicionalistas que añoran los días del lápiz y el papel.

Las suscripciones incluyen las funciones para tomar notas junto con herramientas como Excel, PowerPoint, Word y Outline.

Organiza tus notas en secciones y páginas para que nunca más pierdas una idea importante

Herramientas como el resaltado, las anotaciones y el dibujo te permiten añadir más contexto a tus ideas

Limitaciones de Microsoft OneNote

No hay almacenamiento exclusivamente sin conexión, lo que significa que las notas que tomes sin conexión no se sincronizarán hasta que tengas una conexión a internet, y si cierras la nota antes de eso, perderás los cambios que hayas realizado.

La herramienta no tiene opciones de exportación, por lo que cambiar a otra aplicación implicaría transferir manualmente tus notas

Precios de Microsoft OneNote

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $ al mes

Microsoft 365 Personal : 6,99 $ al mes

Microsoft 365 Apps for Business : 8,25 $ al mes

Microsoft 365 Family : 9,99 $ al mes

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $ al mes

Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 1300 opiniones)

5. Slite

vía Slite

Slite es una herramienta de gestión del conocimiento basada en IA. Te permite crear y almacenar contenido, ya sea una wiki de la empresa, notas de reuniones de equipo o procesos y guías de incorporación. Las funciones de IA traducen, editan y dan formato a tu trabajo, y son ideales para simplificar, resumir y acortar el contenido.

Las mejores funciones de Slite

Escribe una pregunta en la función de búsqueda y obtén una respuesta basada en tus notas y documentos

La IA destaca las notas que deben revisarse, actualizarse o archivarse para que tus notas estén siempre al día

Combina notas rápidamente y elimina duplicados

Importa casi cualquier tipo de documento desde herramientas como Notion, Evernote y otras aplicaciones para tomar notas gracias al reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado.

Limitaciones de Slite

Las opciones de exportación e importación con límite dificultan el traslado de notas desde otras herramientas

No se integra bien con otras aplicaciones, por lo que puede resultar demasiado limitada para organizaciones que cuentan con un mosaico de herramientas de flujo de trabajo

Precios de Slite

Free

Estándar : 10 $ al mes por usuario

Premium : 15 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slite

G2 : 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 40 reseñas)

6. Cuadernos para Mac

vía Notebooks para Mac

Notebooks para Mac es una sencilla herramienta para tomar notas que aporta estructura y organización a tus ideas escritas. Archiva tus notas en libros anidados y crea segmentos para realizar el seguimiento de todo tu contenido. ?

Las mejores funciones de las aplicaciones de notas para Mac

La interfaz visual hace que tomar notas sea divertido

Importa una amplia variedad de archivos, incluyendo formato Markdown, HTML y texto sin formato

Las notas se guardan como archivos HTML, lo que reduce la complejidad y hace que las herramientas se carguen más rápido

La sincronización sencilla te permite establecer conexiones con otras herramientas para optimizar los flujos de trabajo

Limitaciones de Notebooks para Mac

Algunos usuarios han notado que la aplicación se cuelga al cargarse, sobre todo si tienes muchas notas

Es posible que la nueva aplicación de Dropbox provoque fallos en la función de búsqueda, pero puedes solucionar el problema siguiendo unos sencillos pasos indicados por el equipo de soporte.

Precios de Notebooks para Mac

Versión de prueba gratuita

Suscripción: 43,99 $

Valoraciones y reseñas de Notebooks para Mac

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. Bear

vía Bear

Bear es una aplicación de notas en formato Markdown diseñada para Apple Mac, iPhone y iPad. Utiliza esta galardonada aplicación para tomar notas, añadir tablas, insertar fotos y crear listas pendientes, todo en un mismo espacio.

Las mejores funciones de Bear

Exporta tus notas en varios formatos y realiza el uso compartido de ellas de la manera que quieras.

Su magnífica interfaz ganó el Apple Design Award y su uso es muy intuitivo.

Las funciones de seguridad, como las notas cifradas, mantienen a salvo tus datos y tus ideas

La función de búsqueda OCR te permite buscar texto dentro de archivos PDF e imágenes

Limitaciones de Bear

La versión gratuita tiene un límite, por lo que tendrás que pagar para acceder a todas las funciones.

No hay integración con aplicaciones de terceros, lo que significa que solo puedes trabajar dentro de la app

Precios de Bear

Versión de prueba gratuita : 7 días de prueba

Bear Pro: 2,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Bear

G2 : 4,5/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 10 reseñas)

8. Obsidian

vía Obsidian

Obsidian es una aplicación para tomar notas totalmente personalizable que te permite acceder a tus ideas tanto en línea como sin conexión. Con cientos de complementos y temas, lleva un diario, toma notas y crea bases de datos de conocimientos que se adapten a tu estilo.

Las mejores funciones de Obsidian

Utiliza esta aplicación altamente personalizable como un mini asistente personal que sabe exactamente dónde está almacenada toda tu información

Vincula fácilmente las notas para crear conexiones entre ideas y proyectos

Representa la conexión entre tus pensamientos y tus notas en un gráfico visualmente atractivo para obtener información sobre tu forma de pensar

Utiliza la función Canvas como un espacio creativo para experimentar con ideas

Limitaciones de Obsidian

Hay que pagar por funciones sencillas, como sincronizar, que en otras herramientas están incluidas en el precio.

No hay ninguna función de colaboración integrada, lo que limita a los equipos de trabajo de la empresa

Precios de Obsidian

Uso personal : Gratis, gratuito/a

Uso comercial: 50 $ por usuario al año

Valoraciones y reseñas de Obsidian

G2 : N/A

Capterra: 4,9/5 (más de 20 opiniones)

9. UPDF

vía UPDF

UPDF es un editor de PDF en línea con funciones de IA. Sube archivos PDF y, a continuación, anota, edita y resume al instante la información en notas sencillas.

Las mejores funciones de UPDF

La compatibilidad con docenas de formatos, incluidos HTML, XML y PDF, te permite subir una gran variedad de documentos para convertirlos en notas.

Usa la función OCR para buscar texto en archivos PDF

La IA integrada hace que resumir, resaltar lo más importante y tomar notas sea más rápido que nunca

Una amplia gama de herramientas de anotación , como resaltadores, figuras y cuadros de texto, convierten cada nota en un trabajo de arte.

Limitaciones de UPDF

Los usuarios señalan que la herramienta a veces presenta fallos, lo que ralentiza el proceso de reflexión

La herramienta de firma del trackpad no es intuitiva y puede resultar complicada de usar

Precios de UPDF

Plan anual de UPDF Pro : 59,99 $ facturados anualmente

Plan perpetuo de UPDF Pro : 109,99 $ en un único pago, acceso de por vida

UPDF IA Complemento : 12 $ al mes

Plan UPDF Enterprise: 109 $ (pago único)

Valoraciones y reseñas de UPDF

G2 : 4,8/5 (más de 10 opiniones)

Capterra: 3,8/5 (más de 5 reseñas)

10. Joplin

vía Joplin

Joplin es una aplicación de código abierto para tomar notas que te permite acceder a tu trabajo desde cualquier lugar. La herramienta ofrece compatibilidad con archivos de texto, imágenes y audio, lo que lleva tus notas a nuevos niveles y formatos.

Las mejores funciones de Joplin

Usa las funciones de colaboración y uso compartido para trabajar junto con compañeros de equipo o amigos en nuevas ideas

La extensión Clipper para Firefox y Chrome convierte las páginas web en notas editables

Los complementos y los temas te permiten personalizar la app

Las funciones de cifrado mantienen la seguridad de tus notas y protegen tus ideas de la competencia

Limitaciones de Joplin

Las funciones de colaboración solo funcionan en Joplin Cloud

No cuenta con funciones avanzadas como OCR o escaneo móvil

Precios de Joplin

Basic : 2,99 $ al mes

Pro : 5,99 $ al mes

Teams: 7,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Joplin

G2 : 5/5 (más de 1 reseña)

Capterra: N/A

Mejora tu forma de tomar notas con ClickUp

Elige una de estas mejores aplicaciones para tomar notas en Mac y empieza a optimizar tus flujos de trabajo y a tomar mejores notas. Con funciones como la colaboración en tiempo real, el uso compartido sencillo y la seguridad, conseguirás que todo el equipo se implique y superarás a la competencia a la hora de lanzar nuevos productos. Además, estas herramientas te facilitan simplificar tu vida personal u organizar mejor tus ideas.

Regístrate hoy mismo en ClickUp y mejora tus procesos de toma de notas. Crea tareas, asigna personas asignadas y marca prioridades directamente en tus notas. O resume los puntos clave de las reuniones y crea bases de conocimiento en segundos —en lugar de horas— gracias a la IA integrada. Con estas herramientas, estarás listo para desarrollar mejores ideas, compartirlas con tu equipo y pasar a la acción. ?