11 alternativas a Dall-E para crear imágenes con IA (gratis y de pago)

La IA ha cambiado la creación de contenidos. Y no nos referimos solo a la escritura.

Las herramientas de inteligencia artificial actuales pueden hacer todo, desde escribir entradas de blog hasta generar impresionantes trabajos de arte en diversos estilos. 🎨

Tanto si te gusta el arte como hobby como si lo utilizas en tu trabajo, probablemente ya conozcas los generadores de arte con IA. Una de las herramientas más populares es Dall-E, un creador de imágenes a partir de texto de OpenAI, la misma empresa responsable de ChatGPT.

Aunque es una herramienta de moda, Dall-E no es el único generador de arte que existe. Si buscas herramientas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural para crear arte, esta lista es para ti.

Aquí te contaremos un poco más sobre Dall-E y qué debes tener en cuenta a la hora de evaluar otros generadores de arte con IA. A continuación, te presentaremos 11 de las mejores alternativas a Dall-E y otras herramientas de IA para tu proceso de creación de contenido artístico.

⏰ Resumen de 60 segundos Los generadores de arte con IA están transformando la creación de contenido: Herramientas como Herramientas como Dall-E utilizan indicaciones de texto para crear obras de arte visual diversas e impresionantes, que satisfacen diversas necesidades, desde aficionados hasta profesionales.

Dall-E es una destacada IA de conversión de texto a imagen, pero existen muchas alternativas: Aunque Dall-E es muy conocida, los usuarios deben tener en cuenta factores como la interfaz de usuario, las capacidades de edición, la personalización, la velocidad, los derechos de uso y la variedad de estilos artísticos a la hora de elegir un generador de arte con IA.

Hay una amplia gama de alternativas a Dall-E que ofrecen diversas funciones: El artículo destaca 11 alternativas, entre las que se incluyen ClickUp, Midjourney, Fotor y otras, cada una con puntos fuertes únicos en El artículo destaca 11 alternativas, entre las que se incluyen ClickUp, Midjourney, Fotor y otras, cada una con puntos fuertes únicos en la generación y edición de imágenes , así como funciones adicionales como la creación de vídeos o herramientas de colaboración.

ClickUp destaca por la generación de imágenes con IA integrada en su plataforma: ClickUp permite a los usuarios crear imágenes generadas por IA directamente en su entorno de trabajo, lo que mejora la colaboración y agiliza los flujos de trabajo.

Cada alternativa tiene sus propias ventajas y límites: La reseña ofrece información sobre las mejores funciones, límites, precios y opiniones de los usuarios de cada herramienta, lo que ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas en función de sus necesidades específicas.

Los generadores de arte con IA ofrecen numerosas ventajas para diversas aplicaciones: Estas herramientas ahorran tiempo, potencian la creatividad y proporcionan soluciones versátiles para la imagen de marca, el marketing y la creación de contenido en general, lo que permite a los usuarios aprovechar la IA en sus flujos de trabajo.

¿Qué es Dall-E?

Dall-E es un generador de arte basado en IA que toma indicaciones escritas y crea una imagen a partir de ese texto. Lanzado por OpenAI en 2021, utiliza la tecnología ChatGPT3 para producir imágenes a partir de palabras clave.

El nombre Dall-E combina referencias al famoso pintor Salvador Dalí y al famoso robot Wall-E de Disney. Su objetivo es evocar la conexión entre la tecnología y las nuevas obras de arte inspiradas en grandes talentos. 🤖

Dall-E es una red neuronal que utiliza el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y modelos de lenguaje a gran escala (LLM). Consulta 12 000 millones de parámetros al analizar las indicaciones y generar imágenes.

Dall-E 2 es la última versión de la herramienta de IA. Crea imágenes de mayor calidad y más fotorrealistas en comparación con el producto que se lanzó inicialmente. Utiliza dos modelos diferentes para crear imágenes y representaciones más precisas basadas en texto.

¿Qué debes buscar en las alternativas a Dall-E?

Aunque Dall-E sea uno de los generadores de imágenes con IA más famosos, no es la única opción. Existen muchas otras potentes herramientas de generación de imágenes con IA que pueden adaptarse mejor a tus necesidades.

Esto es lo que debes buscar en tu próxima herramienta de arte con IA:

Interfaz intuitiva : elige una herramienta fácil de usar, tanto si eres un usuario experto como si eres un usuario principiante en la creación de imágenes con IA.

Funciones de edición : Aunque la herramienta pueda crear una imagen excelente, es aún mejor si cuenta con funciones de edición para realizar ajustes y mejorar el diseño.

Indicaciones personalizables : al crear indicaciones de texto a imagen, busca opciones que te permitan añadir parámetros para obtener exactamente lo que deseas

Generación rápida de imágenes : No tienes tiempo para estar todo el día esperando a que una herramienta cree una imagen. Busca una que tome tu texto de indicación y genere una imagen en segundos, no en minutos.

Derechos de uso : Si tienes planificado utilizar estas imágenes con fines comerciales, asegúrate de comprobar los derechos de imagen para evitar problemas legales.

Varios estilos artísticos: busca generadores de texto a imagen que ofrezcan personalización de temas y diversos estilos artísticos para crear imágenes realistas

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos comerciales, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Las 11 mejores alternativas a Dall-E para usar en 2025

¿Buscas los mejores generadores de imágenes con IA? Estas 11 alternativas a Dall-E son una forma fantástica de crear imágenes de alta calidad y arte digital. Tanto si necesitas diseños para el uso compartido en publicaciones de redes sociales, infografías para blogs o fotos de estilo retrato, hay una herramienta que se adapta a tus metas. ✨

Genera imágenes con ClickUp Convierte texto en imágenes directamente con ClickUp Brain

Ya sea que estés planificando un proyecto, diseñando esquemas funcionales o visualizando conceptos de marketing, ClickUp permite a los equipos convertir ideas abstractas en imágenes claras. Es la herramienta perfecta para mejorar la comunicación, estimular la creatividad y optimizar los flujos de trabajo, todo en una única plataforma colaborativa.

ClickUp Brain permite a los equipos generar imágenes basadas en IA directamente dentro de su entorno de trabajo de ClickUp. Con solo introducir indicaciones de texto, los usuarios pueden dar vida a sus ideas de forma visual, lo que resulta perfecto para la lluvia de ideas, la planificación de proyectos y la colaboración creativa. Es una forma sencilla de convertir conceptos en imágenes sin salir de la plataforma.

Genera imágenes impactantes con sencillas indicaciones en ClickUp Brain

¿Un dato curioso?

Mientras que DALL·E crea imágenes, tu compañero de IA para el escritorio, ClickUp Brain MAX, te lleva más allá al combinar elementos visuales con el contexto. Puedes describir una idea con Talk to Text en lugar de escribir una larga indicación, dejar que Brain MAX busque inspiración en tu entorno de trabajo de ClickUp, en las aplicaciones conectadas y en la web, y generar recursos creativos vinculados directamente a tu proyecto, para que tus diseños no solo tengan un buen aspecto, sino que formen parte de tu flujo de trabajo.

Crea imágenes con IA que incluyan todo el contexto de tu entorno de trabajo y las aplicaciones conectadas, utilizando ClickUp Brain MAX

Y esta es la razón por la que Brain MAX es capaz de hacerlo: no es un generador de imágenes independiente. Es una superapp de IA integrada en todo tu entorno de trabajo de ClickUp y en las aplicaciones conectadas, lo que le permite conocer las tareas, los briefings y los comentarios que impulsan tu trabajo creativo.

Gracias al soporte de IA multimodelo (como ChatGPT, Gemini, Claude y otras), no solo genera imágenes, sino que también interpreta el contexto que las rodea, convirtiendo ideas en bruto en recursos que se ajustan a tus metas reales.

Cambia entre los mejores modelos de IA desde ClickUp utilizando Brain MAX

Las mejores funciones de ClickUp:

Transforma tus textos en segundos para que suenen más profesionales, directos o atractivos

Crea contenido de alta calidad rápidamente utilizando indicaciones basadas en IA

Selecciona cualquier texto y deja que la barra de herramientas de IA lo optimice

Genera resúmenes y elementos de tareas al instante para optimizar las tareas administrativas

Traduce idiomas y revisa la ortografía y la gramática dentro de la plataforma ClickUp

Da vida a tus ideas en cuestión de minutos con pizarras digitales para la colaboración en tiempo real o asincrónica

Lluvia de ideas visual: convierte las ideas en imágenes para una comunicación más clara

Colaboración integrada: genera y realiza el uso compartido de elementos visuales directamente en pizarras

Flujo de trabajo fluido: guarda, exporta o vincula imágenes generadas por IA a tareas

Limitaciones de ClickUp

A los nuevos usuarios les puede resultar complicado familiarizarse con las numerosas funciones y opciones de personalización de ClickUp

Las pizarras con generación de imágenes mediante IA aún no se pueden utilizar en la aplicación móvil.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

2. Midjourney

vía Midjourney

Desde el momento en que entras en la página web, Midjourney te cautiva. Las líneas de código brillan ante tus ojos, invitándote a crear impresionantes obras de arte digital en cuestión de segundos. Introduce una indicación y, en segundos, tendrás una obra maestra digital. 🖼️

Las mejores funciones de Midjourney

Los parámetros de estilo te permiten ajustar los diseños para que las imágenes generadas queden exactamente como tú quieres.

Perfecciona tus diseños con personalizaciones personalizadas para que las imágenes generadas queden exactamente como tú quieres.

El modelo de IA ofrece una función de remezcla que te permite combinar dos imágenes en un solo diseño

El peso de la imagen, la relación de aspecto y los parámetros de mosaico te permiten controlar tus imágenes

Limitaciones de Midjourney

La herramienta no puede generar imágenes con palabras que tengan sentido: todo el texto acaba siendo una mezcolanza de letras

Algunos usuarios han observado que las manos y los dientes tienden a aparecer deformados en las imágenes generadas

Precios de Midjourney

Básico : 10 $ al mes

Estándar : 30 $ al mes

Pro : 60 $ al mes

Mega: 120 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Midjourney

G2 : 4,4/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: N/A

📌Leer más: Ejemplos esenciales de indicaciones de Midjourney para artistas y diseñadores

3. Fotor

vía Fotor

Fotor es un generador y editor de imágenes con IA diseñado para que limpiar y mejorar fotos sea pan comido. Usa la función de generación de texto a imagen para crear un nuevo diseño desde cero o sube una imagen existente para mejorarla al instante. Usa las herramientas integradas para cambiar el fondo, eliminar objetos o añadir filtros. 👀

Las mejores funciones de Fotor

Los filtros y efectos facilitan la creación de imágenes con estilos concretos, como fotos vintage o con un toque de anime.

Usa el generador de fuentes para añadir texto que combine con el estilo de tu imagen

Con docenas de plantillas, crea collages, colorea fotos y diseña con estilo para un uso compartido en diversas plataformas.

Usa atajos para mejorar una foto o eliminar el fondo con un solo clic

Limitaciones de Fotor

Algunos usuarios han notado que faltan funciones como el historial de edición y las capas

La interfaz de usuario no es muy intuitiva y puede presentar errores, con tiempos de carga lentos.

Precios de Fotor

Básico : Gratis

Pro : 8,99 $ al mes

Pro+: 19,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Fotor

G2 : 4,2/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 80 opiniones)

4. Artguru IA

vía Artguru

Artguru toma el texto introducido y crea imágenes en segundos. Sube una foto y elige un estilo, como punk o arte clásico, para generar una imagen estilizada. ¿Buscas inspiración? Explora el catálogo de imágenes haciendo clic en las secciones «Explorar» o «Tendencias».

Las mejores funciones de Artguru

El generador de avatares y retratos con IA toma una selfie y genera imágenes realistas basadas en diferentes filtros de estilo

Únete a la comunidad de Discord para chatear con otros creadores, hablar de arte y encontrar inspiración.

El eliminador de fondos te permite mejorar una imagen existente en segundos sin apenas esfuerzo

Usa Photo Enhancer para ajustar al instante la iluminación, el color y el estilo y conseguir retoques rápidos

Limitaciones de Artguru

No hay versión sin conexión de Artguru, por lo que necesitarás tener una conexión a internet para utilizarlo.

No tienes tanto control sobre los detalles más sutiles como lo tienes con la fotografía real

Precios de Artguru

Mini : 1,99 $/semana

Pro: 3,99 $/semana

Valoraciones y reseñas de Artguru

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Simplified

vía Simplified

Simplified es una herramienta integral de creación de contenido con IA. Tiene la función de arte generado por IA, redacción publicitaria y gestión de redes sociales en un solo espacio. Con un solo clic, genera imágenes con IA y accede a millones de plantillas e imágenes gratuitas.

Las mejores funciones simplificadas

Numerosas herramientas de diseño gráfico , incluidos los kits de marca, te permiten crear imágenes que se adapten a tu estilo para lograr una imagen coherente

El eliminador de fondos te ahorra tiempo a la hora de realizar la edición de fotos

Las plantillas profesionales, incluidos los creadores de animaciones, amplían tus opciones de diseño personalizado

La herramienta Magic Resizer te permite recortar y ajustar al instante el tamaño de las imágenes para su uso compartido en diferentes plataformas.

Limitaciones simplificadas

Hay una curva de aprendizaje, ya que hay muchas funciones y plantillas

La interfaz puede resultar un poco recargada, lo que dificulta encontrar la herramienta adecuada de inmediato

Precios simplificados

Design Gratis : 0 $

Design Pro : 9 $ al mes

Empresa de Diseño: 15 $ al mes

Valoraciones y reseñas simplificadas

G2 : 4,6/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 reseñas)

📮ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la generación de conceptos. Pero, ¿qué ocurre después con estas ideas brillantes? Aquí es donde necesitas una pizarra digital basada en IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir al instante las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no consigues explicar bien un concepto, solo tienes que pedirle al generador de imágenes con IA que cree una imagen basada en tus indicaciones. ¡Es la aplicación imprescindible para el trabajo que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

6. Starryai

vía starryai

Esta herramienta toma descripciones textuales y utiliza modelos y algoritmos de aprendizaje profundo para crear magníficas obras de arte. Crea hasta cinco imágenes gratis al día y disfruta de la plena propiedad de tus creaciones. Personaliza estilos y relaciones de aspecto para utilizarlas en diversas plataformas.

Las mejores funciones de StarryAI

Más de 1000 estilos te permiten crear obras maestras, tanto si te gusta el anime, las imágenes realistas o algo diferente.

Usa la función de creación masiva para generar varias imágenes de estilos similares con un solo clic

Utiliza la aplicación móvil para iOS o Android para realizar creaciones sobre la marcha

Disfruta de todos los derechos de propiedad para el uso compartido como quieras

Limitaciones de StarryAI

Hay muchas posibilidades de personalización a la hora de dar las indicaciones, pero no hay muchas funciones de edición.

Los créditos establecen un límite en el número de imágenes que puedes crear al día

Precios de StarryAI

Free: Sin coste alguno, pero hay un límite de cinco imágenes al día.

Valoraciones y reseñas de StarryAI

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. Hotpot. IA

Hotpot ofrece una colección de herramientas de IA generativa para crear obras maestras. Elimina objetos, personaliza obras de arte y mírate a ti mismo como un avatar de IA. Otras funciones incluyen la posibilidad de actualizar imágenes existentes coloreando fotos antiguas y restaurando imágenes dañadas. 📸

Las mejores funciones de Hotpot

Las plantillas para diferentes tipos de imágenes, clasificadas por plataforma, te permiten crear las imágenes que necesitas para diversos fines de marketing.

Una base de datos de fotos de archivo generadas por IA facilita el uso compartido de imágenes para fines comerciales

Hay decenas de herramientas que te permiten realizar la creación de imágenes y modificarlas para conseguir los cambios que deseas

Las herramientas Device MockUps y Graphics son ideales para desarrolladores que desean añadir diseños artísticos a sus productos

Limitaciones de Hotpot

La personalización es limitada en comparación con otras herramientas de creación artística

Una vez creada la imagen, no se pueden realizar ediciones.

Precios de Hotpot

Según los créditos: las diferentes funciones y ajustes requieren cantidades distintas de créditos, por lo que el precio depende del uso concreto que le des a la herramienta.

Valoraciones y reseñas de Hotpot

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Synthesia

vía Synthesia

Synthesia se diferencia de la mayoría de las herramientas de esta lista, ya que toma texto y lo convierte en vídeos, no solo en imágenes. Con voces generadas por IA en más de 120 idiomas, es fácil llegar a tu público, independientemente de dónde se encuentre. Las herramientas de edición, fáciles de usar, no requieren experiencia ni conocimientos técnicos, por lo que incluso los miembros del equipo con menos experiencia pueden intervenir para realizar cambios. 🤩

Las mejores funciones de Synthesia

Elige entre más de 140 avatares para representar tu marca o tu voz en los vídeos

La herramienta sustituye las presentaciones y los textos aburridos para crear un enfoque más atractivo e informativo.

Crea un guion, personaliza el vídeo, colabora en tiempo real y descárgalo todo en un mismo espacio

Con un sencillo editor de presentaciones, no hace falta ser un profesional para utilizar la herramienta.

Limitaciones de Synthesia

Algunos planes tienen un límite en el número de vídeos que puedes crear

Algunos usuarios consideraron que el nivel de calidad no era lo suficientemente profesional, por lo que solo resulta útil en determinadas situaciones.

Precios de Synthesia

Personal : 30 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Synthesia

G2 : 4,8/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a Synthesia!

9. Gencraft

vía Gencraft

Escribe unas pocas palabras y transfórmalas en imágenes y vídeos con Gencraft. Genera nuevas ideas añadiendo unas pocas palabras clave y descubre lo que el generador de imágenes es capaz de crear. Crea imágenes de marca coherentes con indicaciones a la herramienta para que incorpore la voz y el estilo de tu marca en las imágenes.

Las mejores funciones de Gencraft

Estilos como el streetwear, el cósmico y el de lujo te permiten generar imágenes con el estilo que desees

Se tarda 30 segundos o menos en crear imágenes

Si no estás seguro de lo que quieres crear, escribe unas cuantas palabras clave y la herramienta te dará ideas.

Limitaciones de Gencraft

Los suscriptores que no paguen no pueden utilizar las imágenes con fines comerciales.

Las imágenes solo se almacenan durante 30 días para los usuarios con cuentas gratuitas

Precios de Gencraft

Starter : 3,99 $/semana

Pro: 9,99 $/semana

Valoraciones y reseñas de Gencraft

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Visme

vía Visme

Visme es una herramienta de creación de contenido basada en IA que genera todo, desde presentaciones y gráficos de datos hasta imágenes. Úsala para crear rápidamente imágenes de marca, como gráficos y vídeos para redes sociales. Aprovecha esta herramienta de marketing basada en IA para añadir gráficos a presentaciones de marketing o a documentos internos para el equipo. 🙌

Las mejores funciones de Visme

La biblioteca de imágenes contiene millones de gráficos y fotos únicos

Busca por caso de uso para filtrar la biblioteca de imágenes según tus necesidades

Colabora en tiempo real con tu equipo de diseño para recibir comentarios y generar ideas para nuevos gráficos

La herramienta también ofrece un calendario de contenido integrado y diseños interactivos

Limitaciones de Visme

Los usuarios encontraron que los errores en los diseños eran difíciles de corregir

La curva de aprendizaje es pronunciada, lo que incluye aprender a manejar la interfaz

Precios de Visme

Básico : Gratis

Starter : 29 $ al mes

Pro : 59 $ al mes

Para Teams: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Visme

G2 : 4,5/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 600 opiniones)

11. DeepAI

vía DeepAI

DeepAI ofrece un conjunto de herramientas para crear imágenes y potenciar tu creatividad, tanto si eres gestor de productos, artista o profesional del marketing. Explora la biblioteca de imágenes generadas por IA en busca de inspiración o sube tu propio diseño y realiza la edición utilizando las funciones de IA.

Las mejores funciones de DeepAI

Crea rápidamente una imagen introduciendo una indicación, eligiendo un estilo y pulsando el botón de generar

Usa el editor de imágenes para retocar rápidamente una foto

Utiliza las funciones de superresolución y difusión estable para crear imágenes personalizadas

Explora la comunidad para encontrar inspiración y diseños creados por otros usuarios

Limitaciones de DeepAI

Algunos usuarios consideraban que la herramienta solía generar imágenes borrosas

Puede tener errores y ser lento

Precios de DeepAI

Pago por uso: Compra créditos desde 5 $ hasta 1000 $.

Conviértete en DeepAI Pro: 4,99 $ al mes con límites de crédito

Valoraciones y reseñas de DeepAI

G2 : N/A

Capterra: N/A

Aprovecha la IA para mejorar tus procesos

Con estas alternativas a Dall-E, generar imágenes a partir de texto es más fácil que nunca. Ahorra tiempo y potencia tu creatividad utilizando una de estas herramientas para la imagen de marca, la divulgación y el marketing.

Y cuando necesites una herramienta más completa, no hay nada mejor que ClickUp. Regístrate hoy mismo en ClickUp y empieza a usar la IA para optimizar todos tus procesos y sentirte como un artista en el trabajo. 🙌