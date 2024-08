10 mejores alternativas y competidores de Milanote en 2024 (gratis y de pago)

¿Busca una alternativa a Milanote? No se preocupe

Milanote es una gran herramienta para tomar notas para investigación, ideación, creatividad colaboración en proyectos organización, correlacionar y diagramar.

A los aficionados les encanta la versión gratuita, gratuita/a y la interfaz sencilla de Milanote, pero no es adecuada para todo el mundo. Por suerte, existen otras opciones fantásticas. Hemos compilado una lista de las 10 mejores alternativas de Milanote para 2024 para ayudarte a organizar tus proyectos creativos.

Listo para explorar nuevas herramientas para tomar notas? Pendiente! 🙂

¿Qué es Milanote?

Milanote es una popular app, aplicación digital para tomar notas y herramienta de colaboración que te permite organizar ideas usando grandes Tableros visuales. Te permite a ti y a tu equipo compartir notas adhesivas, listas de tareas, enlazados, archivos, imágenes y recordatorios.

Muchos usuarios de Milanote elogian sus funciones avanzadas, su precio competitivo y su personalización. Es el favorito de diseñadores, escritores y otros profesionales creativos que necesitan capturar sus ideas, inspiraciones y planes en un espacio de trabajo visual. 🎨

A través de Milanote Ninguna herramienta es perfecta para todos, sin embargo, y Milanote no es una excepción. Es genial para la organización y el intercambio visual de ideas, pero algunos usuarios necesitan más funciones o un diseño diferente para optimizar el flujo de trabajo de su equipo. Y no pasa nada

Qué buscar en una alternativa a Milanote

Si usted está buscando una alternativa Milanote, apostamos a que necesita algunas funciones adicionales en su herramienta de toma de notas. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta en la búsqueda de su próxima herramienta para mantener sus notas organizadas:

Calendario de fácil vista: Muchas herramientas para tomar notas ofrecen funciones de programación de tiempo específico y gestión de proyectos basada en el calendario

Muchas herramientas para tomar notas ofrecen funciones de programación de tiempo específico y gestión de proyectos basada en el calendario Integraciones: Varias alternativas de Milanote proporcionan integraciones con otras herramientas populares para hacer tu vida más fácil

Varias alternativas de Milanote proporcionan integraciones con otras herramientas populares para hacer tu vida más fácil Seguimiento del progreso: Encontrará varias opciones para el seguimiento de las tasas de finalización, estados de tareas y cronogramas, ya sea para la vida personal o el trabajo profesional

Por supuesto, Milanote tiene grandes funciones que no querrás perder Aquí están algunas funciones a tener en cuenta al cambiar a una nueva herramienta:

Interfaz elegante: Asegúrese de que su nueva herramienta tiene una interfaz que es fácil de usar y entender

Asegúrese de que su nueva herramienta tiene una interfaz que es fácil de usar y entender Colaboración: ¡No sacrifiques el trabajo en equipo! Trabajar juntos en tiempo real es crucial para los equipos creativos con funciones de notas de colaboración

¡No sacrifiques el trabajo en equipo! Trabajar juntos en tiempo real es crucial para los equipos creativos con funciones de notas de colaboración Lluvia de ideas : Querrás una herramienta que sea lo suficientemente flexible como para permitir una lluvia de ideas eficiente

Querrás una herramienta que sea lo suficientemente flexible como para permitir una lluvia de ideas eficiente Plantillas personalizables: Busca algo con muchas plantillas personalizables para ahorrar tiempo

Busca algo con muchas plantillas personalizables para ahorrar tiempo Gestionar proyectos: Organizar notas dentro de su gestión de proyectos y software de colaboración es esencial para los proyectos que requieren múltiples usuarios

10 Mejores Alternativas y Competidores de Milanote en 2024

¿Está listo para tomar su gestión de tareas al siguiente nivel? Anímate porque tenemos la primicia de las 10 mejores alternativas a Milanote

Estas herramientas agilizarán tu flujo de trabajo y mantendrán a tu equipo en el buen camino. Veamos cuál es la que mejor se adapta a ti.

</div>

Da vida a tus ideas o simplemente relájate haciendo garabatos a mano alzada con las Pizarras ClickUp en tu móvil

Nos encantan las opiniones de los usuarios, y por eso le hemos dado a ClickUp el primer puesto. Sin embargo, no tiene por qué fiarse de nuestra palabra. Este mismo año, ClickUp encabezó la lista de G2 de las mejores pizarras digitales Mejores productos de software de gestión de proyectos para 2024 ¡! 🏆 🙌

ClickUp es un herramienta gratuita, gratuita/a de software de gestión de proyectos con todo lo que se puede pedir en una alternativa a Milanote.

Combine la lluvia de ideas con el seguimiento del progreso utilizando ClickUp Mapas mentales . Utilizarás objetivos del proyecto y tareas para crear procesos visuales paso a paso que den vida a su cronograma. Y nuestro plantillas de mapas mentales facilitan la puesta en marcha.

Personalice fácilmente sus Pizarras añadiendo documentos, tareas, etc

Conecte a su equipo mediante Pizarras ClickUp que te permite ver la actividad de todo el mundo, tanto si trabajáis codo con codo como si os separan varios países. Todo el mundo puede añadir notas, poner sus ideas creativas en el lienzo y hacer una lluvia de ideas con colaboración en tiempo real .

Gestione sus proyectos con una vista de arriba hacia abajo utilizando el sistema Tablero Kanban ClickUp . Las funciones de arrastrar y soltar, la clasificación de tareas y el filtrado hacen que nuestro sistema Kanban personalizable sea tan ágil como su equipo.

Y no olvide Automatizaciones ClickUp ¡! Puede personalizar las Automatizaciones predefinidas para adaptarlas a sus necesidades, de modo que pueda poner las tareas rutinarias en piloto automático y dejar que su equipo se centre en lo importante.

ClickUp mejores funciones

Cree hermosos wikis, documentos y mucho más utilizandoDocumentos de ClickUp y conéctelos a flujos de trabajo para que pueda ejecutar ideas con su equipo

Visualice, organice y resuma sus ideas creativas mediante la función personalizablePlantilla de Mapa Conceptual ClickUp* Aproveche las ventajas deplantillas de briefing creativo,plantillas de seguimiento de hábitosyplantillas de flujo de trabajo para que su equipo no se desvíe de su objetivo

Mantenga a los equipos multiplataforma en la misma página gracias a la compatibilidad con Mac, iPhone, iPad, Linux, Windows, Android y la mayoría de los navegadores

Integre ClickUp con más de 1.000 herramientas para quegestión del flujo de trabajo más fácil para todos, incluyendo Dropbox, Slack, Asana, Trello, GitLab y Outlook

Personaliza la interfaz de usuario y los paneles para que los miembros de tu equipo tengan todo lo que necesitan al alcance de la mano

Accede a todas las funciones mencionadas anteriormente sin gastar nada utilizando el plan Free Forever

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje con las funciones de ClickUp (¡resuelta con toneladas de vídeo tutoriales gratuitos!)

Algunas funciones sólo están disponibles en el navegador y en las aplicaciones de escritorio (como la pizarra digital colaborativa)

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: 7 $/mes por uso

7 $/mes por uso Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8.700 opiniones)

4,7/5 (más de 8.700 opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,800+ opiniones)

2. Evernote

A través de Evernote Evernote es un software líder en la toma de notas que existe desde 2008. Esta sencilla aplicación para tomar notas estableció el estándar del sector junto con Microsoft OneNote. Es popular entre los equipos pequeños que quieren gestionar listas de tareas pendientes, organizar tareas y (lo has adivinado) tomar notas.

En lugar de un Tablero visual como Milanote, Evernote utiliza libretas y etiquetas para organizar tus ideas e información. Existe desde hace tiempo, pero ha actualizado funciones como el acceso a archivos sin conexión, el modo oscuro y la compatibilidad con notas escritas a mano. ✏️

¿Ya lo has probado? Hay muchas más Alternativas a Evernote para los que quieran consultar otras opciones.

Las mejores funciones de Evernote

Utiliza funciones especializadas para tomar notas, como escaneo de documentos, clipper web, integraciones con calendarios y notas escritas a mano

Organiza tus ideas y notas mediante etiquetas que facilitan la búsqueda de la información que necesitas

Acceda a funciones básicas para particulares y pequeños equipos utilizando la versión gratuita

Trabaje en varias plataformas con aplicaciones de escritorio y móviles compatibles con Windows, iOS y Android

Limitaciones de Evernote

La organización y el formato de los documentos no ofrecen tantas funciones como otras herramientas para tomar notas

Los usuarios informan de una escasa compatibilidad con otras herramientas de gestión de proyectos

Esta alternativa de Milanote envía mensajes repetitivos de venta a sus usuarios gratuitos y limita los usuarios gratuitos a 50 libretas

Precios de Evernote

Gratuito

Personal: $14.99/mes por usuario pagado mensualmente

$14.99/mes por usuario pagado mensualmente Profesional: $17.99/mes por usuario pagado mensualmente

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2: 4.4/5 (2,000+ opiniones)

4.4/5 (2,000+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (8,000+ opiniones)

3. Rodeo Drive

vía Rodeo Drive Rodeo Drive es una herramienta de gestión de proyectos con múltiples funciones que dan compatibilidad a los equipos creativos. Acabe con los flujos de trabajo fragmentados y guíe sus proyectos de principio a fin mediante una interfaz basada en datos.

A diferencia del Tablero visual de forma libre de Milanote, Rodeo Drive hace hincapié en la organización y la gestión financiera. Puede tomar notas sobre sus proyectos, gestionar la carga de trabajo de su equipo con una programación precisa de las tareas y utilizar la gestión de proyectos basada en el calendario para mantener a todos en la misma página.

Rodeo Drive mejores funciones

Agiliza la colaboración en equipo y la gestión de proyectos con funciones sencillas de asignación de tareas, cronogramas de proyectos y una app sencilla para tomar notas

Obtenga información sobre sus proyectos utilizando la función de (elaboración de) informes para supervisar el tiempo de seguimiento y el rendimiento del equipo

Integración con QuickBooks y Xero paraagilizar su proceso de contabilidad* Aproveche las funciones de presupuestación y elaboración de informes financieros para supervisar la salud financiera de sus proyectos a lo largo de su ciclo de vida

Límites de Rodeo Drive

El plan gratuito/a está limitado a 10 usuarios y carece de acceso a algunas funciones avanzadas

Algunos usuarios informan de la falta de funciones en comparación con otras apps de notas

Precios de Rodeo Drive

Gratuito

Pago mensual: $14.99/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Rodeo Drive

G2: 4.5/5 (4+ opiniones)

4.5/5 (4+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3+ opiniones)

4. Miro

vía Miro Miro es una herramienta de mapas mentales para equipos que desean capturar, estructurar y organizar sus ideas. Facilita una colaboración fluida mediante el chat y los comentarios, autoorganiza los mapas mentales con un solo clic y añade contenido a un lienzo infinito para ilustrar tus ideas.

Como alternativa superflexible a Milanote, Miro brilla con funciones como la pantalla compartida, el modo de presentación y las conferencias en equipo. Cuenta con una biblioteca de plantillas fáciles de usar para ayudar a suavizar la curva de aprendizaje, independientemente del proyecto en el que estés trabajando.

Para aquellos que ya han probado este, hay un montón de Alternativas a Miro -¡Tienes opciones!

Las mejores funciones de Miro

Utiliza la Pizarra para una lluvia de ideas creativa, el Mapa mental para capturar ideas y el Tablero de planificación para crear una representación visual de cada proyecto

Importa hojas de cálculo de Microsoft Excel y Hojas de cálculo de Google con sólo pulsar un botón, gracias a las integraciones de Miro

Utiliza la plantilla de calendario de redes sociales para hacer un seguimiento de las ideas de tu campaña, tomar notas sobre los proyectos y mantener a tu equipo al día en todos tus perfiles sociales

Crea herramientas y complementos personalizados mediante HTML, JavaScript y CSS

Límites de Miro

El plan gratuito está limitado a un único espacio de trabajo, lo que para algunos equipos con varios usuarios es demasiado limitante

Algunos usuarios informan de incidencias con el editor de texto y las funciones de arrastrar y soltar, además de la necesidad de compatibilidad con Markdown en la app de notas

Precios de Miro

Gratuito

Para principiantes: $10/mes por usuario pagado mensualmente

$10/mes por usuario pagado mensualmente Business: $20/mes por usuario pagado mensualmente

$20/mes por usuario pagado mensualmente Enterprise: Contactar para precios

Miro valoraciones y comentarios

G2: 4.8/5 (5,100+ opiniones)

4.8/5 (5,100+ opiniones) Capterra: 4,7/5 (1.300+ opiniones)

5. Notion

vía Notion Notion es un elegante entorno de trabajo para la colaboración, la toma de notas y las listas de tareas pendientes. Los equipos lo utilizan para organizar tareas en tableros Kanban, vistas de calendarios y tablas. Este software de gestión de tareas conecta notas flexibles, listas de tareas pendientes y wikis, manteniendo a los miembros del equipo informados y conectados.

Como otra gran alternativa de Milanote, Notion unifica varias herramientas en un único panel con un diseño sencillo a la vez que proporciona funciones adicionales como hojas de cálculo. Su estructura basada en bloques permite crear bases de datos personalizadas, páginas y mucho más para satisfacer las necesidades de gestión de proyectos.

Hay toneladas de Alternativas a Notion si ya has probado esta. 👀

Notion mejores funciones

Mantén los datos de tu equiposesiones de lluvia de ideas e ideas creativas con una sencilla función de revisión gramatical

Utilice la API de Notion para integrar sus páginas y bases de datos con las herramientas que ya utiliza su equipo para una versatilidad completa

Diseñe espacios de colaboración personalizados, cronogramas de proyectos, tableros Kanban, calendarios y listas de tareas que tengan todo lo que necesita

Trabaje con equipos multiplataforma utilizando un panel simplificado que mantiene a todos en la misma página

Límites de Notion

Algunos usuarios informan de un largo tiempo de incorporación y la necesidad de más configuración que otras herramientas de gestión de proyectos

Algunas opiniones mencionan que la interfaz de usuario de la app para móviles es confusa o difícil de navegar

Precios de Notion

Gratuito

Plus: $10/mes por usuario pagado mensualmente

$10/mes por usuario pagado mensualmente Business: 18 $/mes por usuario y pago mensual

18 $/mes por usuario y pago mensual Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 4.700 opiniones)

4,7/5 (más de 4.700 opiniones) Capterra: 4,7/5 (1.800+ opiniones)

6. Asana

vía Asana Asana es una herramienta líder de gestión de proyectos y trabajo que ayuda a equipos de todos los tamaños a ejecutar sus ideas y cumplir los plazos. Destaca en la gestión de listas pendientes con un fantástico seguimiento del progreso de las tareas. Su interfaz de fácil uso permite a los usuarios cambiar de vista, priorizar tareas y tomar notas específicas de cada proyecto.

Asana podría ser el camino a seguir si usted está buscando una alternativa más organizada Milanote y está bien con la pérdida de la función de lluvia de ideas de forma libre. Utiliza sus hitos del proyecto, Campos personalizados y dependencias de tareas para hacer la vida más fácil para todo su equipo.

¿Ya conoces Asana? Puedes elegir entre varias otras Alternativas a Asana para encontrar una que se ajuste mejor.

Las mejores funciones de Asana

Haz un seguimiento del progreso del proyecto, notifica a todos los miembros de tu equipo cuando se actualicen las tareas y deja comentarios con @ menciones para una comunicación en tiempo real

Ponte a trabajar más rápido gracias a la interfaz limpia que minimiza la curva de aprendizaje para los miembros del equipo

Elija entre las vistas Tablero, Lista o Cronograma para organizar visualmente su proyecto de la forma que más le convenga

Utilice automatizaciones para gestionar los pequeños detalles y ahorrar tiempo a los miembros de su equipo

Límites de Asana

Algunos equipos informan la falta de funciones personalizadas para el panel y las funciones de seguimiento de proyectos

Algunas reseñas mencionan una falta de funciones avanzadas y flexibilidad al usar el plan gratuito/a (en múltiples dispositivos)

Precios de Asana

Básico: Gratis/a

Gratis/a Premium: $13.49/mes por usuario pagado mensualmente

$13.49/mes por usuario pagado mensualmente Business: $30.49/mes por usuario pagado mensualmente

$30.49/mes por usuario pagado mensualmente Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas sobre Asana

G2: 4.3/5 (9,400+ opiniones)

4.3/5 (9,400+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (12,000+ opiniones)

7. Google Keep

vía Google KeepGoogle Keep es una app para tomar notas personales diseñada para consumidores más que para equipos de colaboración. Es una opción ideal para organizar tus pensamientos y tomar notas sobre la marcha. Personaliza la interfaz, añade imágenes y utiliza el espacio de almacenamiento ilimitado para todas tus ideas.

Puedes utilizar Google Keep gratis, para hacer un seguimiento de tus notas personales, ideas brillantes y pensamientos. Esta es la alternativa Milanote para aquellos que no están utilizando las funciones de colaboración y no necesitan funciones de gestión de proyectos. 🌻

Google Keep mejores funciones

Utiliza Google Keep en Android, iOS y Chrome para tomar notas fácilmente estés donde estés

Disfruta de acceso gratuito/a a todas las funciones de toma de notas; todo lo que necesitas es una cuenta de Gmail

Guarda tus archivos en Google Drive con solo pulsar un botón para acceder más cómodamente a tus notas

Toma notas de forma rápida y sencilla mientras navegas por Internet, ahorrando tiempo y manteniendo tus ideas organizadas

Límites de Google Keep

Las notas de Google Keep no están disponibles sin conexión, a menos que utilices un Chromebook

No está diseñado para la colaboración, el teletrabajo o la gestión de proyectos

Precios de Google Keep

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de Google Keep

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (150+ opiniones)

8. Nuclino

vía Nuclino Nuclino es un espacio de trabajo colaborativo con una interfaz de usuario ligera para ayudar a su equipo a mantener la concentración. Ofrece una función de búsqueda rápida y permite a los usuarios unificar todos sus proyectos, conocimientos y documentos en una sola plataforma.

Nuclino hace hincapié en lo esencial con una vista para cada flujo de trabajo. Puede que le falten algunas funciones avanzadas presentes en otras alternativas de Milanote de esta lista, pero ejecuta a la perfección las funciones que incluye.

Nuclino mejores funciones

Cambia entre las vistas de Lista, Tablero, Tabla y Gráfico para explorar visualmente las ideas y conocimientos de tu equipo

Colabora con miembros del equipo de todo el mundo en tiempo real utilizando una plataforma rápida y fiable

Minimiceel cambio de contexto y diga adiós al caos de gestionar carpetas y archivos manteniendo todo en un espacio de trabajo colaborativo compartido por su equipo

Trabaje con miembros del equipo multiplataforma en dispositivos Windows, macOS, Linux, iOS y Android

Límites de Nuclino

Algunas reseñas mencionan una falta de integración con las herramientas de gestión de proyectos existentes

Puede no ser útil para grandes bases de datos y Teams basado en comentarios de los clientes

Precios de Nuclino

Gratuito

Estándar: $5/mes por usuario pagado mensualmente

$5/mes por usuario pagado mensualmente Premium: 10 $/mes por usuario y pago mensual

Nuclino valoraciones y comentarios

G2: 4.7/5 (más de 20 opiniones)

4.7/5 (más de 20 opiniones) Capterra: 4.8/5 (60+ opiniones)

Bonus: Echa un vistazo al top 10 Nuclino Alternativas y Competidores

9. Investigación Roam

vía Investigación Roam Roam Research es una herramienta de toma de notas basada en la nube que mantiene la investigación y los documentos organizados. Crea notas con viñetas, enlaza tus notas, guarda automáticamente tu trabajo y guarda tus notas en una pestaña lateral para consultarlas rápidamente mientras investigas en la web.

Roam funciona como un wiki con enlaces automáticos, de modo que los usuarios pueden conectar sus notas e ideas mediante jerarquías superpuestas. Utilícelo para la gestión colaborativa del conocimiento dentro de equipos remotos, de modo que todos puedan compartir sus ideas, organizar sus pensamientos y ser más productivos.

Roam mejores funciones

Cambie entre funciones como la gestión de proyectos, el resumen progresivo y el diario de viñetas para obtener el formato perfecto en todo momento

Realice un seguimiento de su investigación con enlaces bidireccionales, etiquetas enlazadas y páginas individuales

Cree una red interconectada de conocimientos a la que su equipo pueda contribuir y en la que pueda confiar en todos sus proyectos

Trabaje con equipos multiplataforma mediante un espacio de trabajo en línea al que cualquiera puede acceder

Límites de Roam

Según los comentarios de los usuarios, la sencillez de la interfaz puede dificultar las funciones de algunos equipos

No hay versión gratuita, y en algunas opiniones se menciona la frustración por la falta de transparencia en los precios

Precios de Roam

Pro: $15/mes por usuario pagado mensualmente

Valoraciones y reseñas de Roam

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (15+ opiniones)

10. Trello

vía Trello Trello es una de las mejores herramientas Kanban que existen, gracias a su interfaz fácil de usar. Carece de la flexibilidad de Milanote, pero muchos usuarios encuentran que esta estructura más rígida a menudo hace que sea más fácil mantener su trabajo organizado.

Elija entre la amplia biblioteca de Trello de Power-ups (también conocido como plugins) para agregar funciones e integraciones que necesita para cada proyecto o equipo. Incluso sin Power-ups, Trello facilita la visualización de tu lista de tareas pendientes, la gestión de próximas tareas y la creación de Tableros y tarjetas personalizados para el seguimiento de fechas límite, detalles de proyectos y archivos. 📚

¿Ya has probado Trello? Tiene varias Alternativas a Trello para elegir.

Las mejores funciones de Trello

Cambia entre las vistas de tablero, calendario, panel, cronograma, tabla, mapa y entorno de trabajo para obtener una nueva perspectiva de tu proyecto

Obtén una vista descendente de tu proyecto utilizando un marco de tablero Kanban para seguir el progreso desde todos los ángulos

Mantenga su trabajo organizado mediante tableros y tarjetas a los que todo su equipo puede acceder, compartir, actualizar y comentar

Aproveche las más de 200 integraciones para reunirlo todo en un único y sencillo entorno de trabajo

Límites de Trello

La falta de funciones adicionales de gestión de proyectos, como la elaboración de informes y análisis, dificulta algunos proyectos, según los comentarios

Algunos potenciadores no están disponibles para usuarios gratuitos, gratis/a

Precios de Trello

Gratuito

Estándar: $6/mes por usuario pagado mensualmente

$6/mes por usuario pagado mensualmente Premium: $12.50/mes por usuario pagado mensualmente

$12.50/mes por usuario pagado mensualmente Enterprise: $17.50+/mes por usuario pagado anualmente

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4.4/5 (13,000+ opiniones)

4.4/5 (13,000+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (22,000+ opiniones)

Lleva tu gestión de proyectos al siguiente nivel

Aquí tienes 10 fantásticas alternativas de Milanote para subir de nivel en la gestión de proyectos. Te mereces una herramienta que te permita organizar tus tareas con facilidad y alcanzar tus metas como el profesional que eres. 🤩

¿A qué estás esperando? Lleva tu gestión de proyectos al siguiente nivel sin gastar un céntimo. Regístrese ahora en ClickUp ¡!