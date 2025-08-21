Las 10 mejores herramientas de automatización con IA para mejorar la productividad en 2026 (gratis y de pago)

¿Recuerdas cuando la IA solo tenía que ver con robots y máquinas parlantes en las películas de ciencia ficción? Entonces llegó OpenAI y abrió una auténtica caja de Pandora con ChatGPT.

Bueno, la IA es una realidad y está presente en todos los ámbitos de la empresa. ?

Según el Índice Global de Adopción de IA 2022 de IBM, las empresas están aprovechando la IA para diversos casos de uso, entre los que se incluyen la automatización de procesos empresariales, el marketing y las ventas, la atención al cliente y el análisis empresarial.

Los resultados son interesantes: el 54 % de estas empresas ha informado de un ahorro de costes y una mayor eficiencia, el 48 % afirma que ofrece una mejor experiencia al cliente y el 41 % está prestando y ampliando nuevos servicios con mayor rapidez.

Independientemente del sector y el tamaño de tu empresa, la IA puede potenciar tu productividad y tu crecimiento.

Pero —y este es un gran «pero»— si te quedas indeciso durante demasiado tiempo y no aprovechas el poder de la tecnología de IA, podrías acabar viendo cómo tus competidores te adelantan a toda velocidad. Y apostamos a que no quieres que eso pase. ?️

Así que quédate con nosotros mientras te presentamos las 10 mejores herramientas de IA para la automatización, con las que podrás optimizar tus flujos de trabajo de tareas de marketing y superar a la competencia.

En pocas palabras, las herramientas de automatización de marketing basadas en IA hacen que tus esfuerzos de marketing sean más rápidos, inteligentes y eficaces.

Piensa en tareas como segmentar tu público, redactar textos de marketing, enviar correos electrónicos y publicar en redes sociales. Ahora imagina no solo automatizar estas tareas, sino hacerlas «inteligentes».

En lugar de enviar correos electrónicos genéricos, las herramientas basadas en IA analizan el comportamiento de los usuarios y adaptan el contenido a las preferencias individuales. En lugar de publicar en las redes sociales de forma aleatoria, estas herramientas identifican cuándo tu público está más activo y qué contenido les resulta más atractivo.

Pero, ¿cómo funciona esto? Las herramientas de IA utilizan el aprendizaje automático para aprender continuamente de los datos, tomando decisiones basadas en patrones que, de otro modo, nos llevaría una eternidad analizar. ⏳

He aquí por qué el uso de herramientas de IA para la automatización del marketing es una decisión inteligente para tu empresa:

Gestiona las tareas repetitivas con mayor precisión y eficiencia

Libera tiempo para centrarte en tareas de alto valor que impulsen la innovación y el crecimiento real

Aumente la participación de los clientes y las tasas de conversión personalizando su contenido, sus interacciones y sus recomendaciones de productos según las preferencias y comportamientos específicos de los clientes.

Genera análisis predictivos para la toma de decisiones estratégicas mediante el análisis de amplios conjuntos de datos de clientes (por ejemplo, perfiles de clientes, historial de compras, rendimiento de campañas, etc.).

Reduzca los costes operativos gracias a la disminución de errores, la optimización de estrategias y campañas, y el uso eficiente de los recursos.

Aquí tienes las 10 mejores herramientas de IA para la automatización de tus flujos de trabajo de marketing, seleccionadas por sus funciones únicas y las opiniones de los usuarios en G2 y Capterra. Prepárate para quedarte impresionado. ?

1. ClickUp : la mejor opción para la automatización de tareas

Prueba ClickUp Brain gratis Utiliza ClickUp Brain para acceder fácilmente a cualquier información y realizar la automatización de las consultas repetitivas

ClickUp es una herramienta de productividad todo en uno , también conocida como la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, dirigida a empresas que buscan optimizar sus operaciones y proyectos de clientes en un hub centralizado.

Con ClickUp Brain, la IA laboral más completa y contextual del mundo, esto es mucho más fácil y rápido que nunca. Funciona como un asistente de IA para proyectos, conocimientos y redacción en todas las áreas de tu entorno de trabajo: descripciones de tareas, comentarios, chat, ClickUp Docs e incluso en la bandeja de entrada de notificaciones.

La función de indicaciones basadas en texto de ClickUp AI te permite generar ideas rápidamente y crear contenido cada vez que te sientas bloqueado. Y, tanto si estás redactando briefs creativos, entradas de blog, correos electrónicos de prospección, recorridos del cliente o POE, hay una plantilla lista para guiarte y ayudarte a sacar el máximo partido a la IA.

Estas son las ventajas que obtienes con las herramientas de IA de ClickUp:

Proyectos más claros, menos retrasos : los agentes de ClickUp Autopilot se encargan de la asignación de tareas, las puestas al día y las prioridades para que el trabajo avance sin necesidad de microgestión. Solo tienes que configurar los desencadenantes, las condiciones y los resultados esperados para que los agentes actúen de forma autónoma.

Reuniones que realmente ahorran tiempo : convierte las conversaciones en resúmenes, tareas y seguimientos instantáneos sin necesidad de tomar notas a mano, gracias al : convierte las conversaciones en resúmenes, tareas y seguimientos instantáneos sin necesidad de tomar notas a mano, gracias al tomador de notas con IA de ClickUp

Encuentra respuestas en segundos : pregúntale a Brain lo que quieras (desde quién es el responsable de una tarea hasta un resumen de las directrices de tu marca) y obtén información detallada extraída de tus tareas de ClickUp, documentos y herramientas conectadas.

Céntrate en crear, no en copiar y pegar: redacta contenidos, informes y incluso elementos visuales más rápido, dejando que Brain se encargue del trabajo pesado.

💡 Consejo profesional: Hace más con menos herramientas. Sustituye varias suscripciones de IA por un único asistente seguro para todo el entorno de trabajo con ClickUp Brain MAX, tu superapp de IA. ¡Accede a los últimos modelos de lenguaje grande (LLM), como Gemini, ChatGPT, Claude y otros, en un compañero de IA para el escritorio que funciona allá donde tú trabajes!

¿Otra función genial? En ClickUp puedes convertir bloques de texto en tareas.

Establece un orden claro de operaciones añadiendo dependencias de «bloqueo» o «espera» entre tareas y mantén a tu equipo enfocado para que sepa en qué trabajar primero

En lugar de pasar horas decidiendo qué hay que hacer después de una sesión de brainstorming o una reunión, ClickUp AI te genera una lista de tareas en cuestión de segundos. Es fácil de usar, funcional, adaptable y muy sencillo.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Con tantas funciones, a los nuevos usuarios les puede llevar un tiempo aprender a manejar la plataforma de principio a fin.

ClickUp AI no está disponible en el plan Free

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3700 opiniones)

2. Drift: la mejor opción para la automatización de las ventas

vía Drift

Drift es una plataforma de marketing y ventas diseñada para transformar la forma en que las empresas interactúan con los visitantes de sus sitios web. Ofrece mensajería en tiempo real, chatbots con IA y herramientas de correo electrónico para conectar al instante con los usuarios del sitio y ofrecerles soporte. Drift es ideal para empresas que desean ofrecer experiencias personalizadas, potenciar la interacción de los usuarios y aumentar las conversiones en el sitio web. ?‍?

Las mejores funciones de Drift

Responde a las preguntas más frecuentes sobre tu empresa con el chatbot de IA

Dirige a los visitantes del sitio web al equipo de ventas adecuado cuando necesiten más ayuda

Recibe notificaciones cuando un usuario objetivo visite tu sitio web para que puedas iniciar rápidamente a chatear

Comunícate en tiempo real con clientes potenciales y haz que reserven reuniones en tu calendario de Microsoft o Google Calendar.

Limitaciones de Drift

Las funciones avanzadas, como las herramientas de pruebas de IA, el enrutamiento y el chatbot con IA, no están disponibles en el plan básico.

Algunos usuarios dicen que la aplicación móvil puede fallar a veces

Precios de Drift

Premium: 2500 $ al mes

Avanzado: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Drift

G2: 4,4/5 (más de 1010 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (179 opiniones)

¡Echa un vistazo a estos calendarios IA!

📮 Por qué la inversión en IA rara vez sale a cuenta Más del 80 % de las iniciativas de IA fracasan, en muchos casos porque las herramientas no comparten contexto. Descubre cómo la IA contextual de ClickUp reconstruye la capa de inteligencia en tareas, documentos y chats, para que la IA realmente ayude a tu equipo. Empieza a usar ClickUp La IA contextual captura todo tu contexto de trabajo —tus proyectos, tareas, documentos, reuniones, decisiones y conversaciones— en todos los equipos y herramientas.

3. Outreach: la mejor opción para la captación de clientes mediante automatización

vía Outreach

Outreach es una plataforma de automatización de ventas que optimiza los procesos de puntuación de clientes potenciales y de captación para ayudar a los equipos de ventas a cerrar más ventas.

Su destacada función «Sequence» te permite estructurar y automatizar múltiples puntos de contacto con tus clientes potenciales, a través de correos electrónicos manuales y automatizados, llamadas telefónicas y mensajes de LinkedIn. Esto garantiza una interacción oportuna y coherente para hacer avanzar a tus clientes potenciales a lo largo del proceso de ventas.

Las mejores funciones de Outreach

Obtén una panorámica de las tareas (correos electrónicos, llamadas, etc.) que debes completar durante la semana

Realiza el seguimiento de las entregas, las tasas de apertura, las tasas de clics y las respuestas de cada correo electrónico de tu secuencia

Prueba varios correos electrónicos para determinar cuáles son los más eficaces para futuras campañas de divulgación

Intégralas con herramientas de CRM como Salesforce y Microsoft Dynamics 365 Sales

Limitaciones de alcance

La curva de aprendizaje es pronunciada para los nuevos usuarios

Algunos usuarios informan de altas tasas de rebote tras el envío masivo de correos electrónicos

Precios de Outreach

Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Outreach

G2: 4,3/5 (más de 3200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (289 opiniones)

4. Emplifi: la mejor opción para la automatización de redes sociales

vía Emplifi

Emplifi es una plataforma de gestión de redes sociales para empresas que desean gestionar y optimizar su presencia en las redes sociales. Programa y publica contenido en múltiples canales sociales desde un único panel de control y realiza un seguimiento del rendimiento en tiempo real.

Gracias a sus avanzadas herramientas de comunidad y análisis, podrás conocer las preferencias de tu público, ajustar tus estrategias de marketing al instante y garantizar una comunicación coherente y eficaz. ?

Las mejores funciones de Emplifi

Publica contenido en las principales plataformas de redes sociales, como Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest y Twitter.

Configura flujos de trabajo de aprobación para revisar las publicaciones antes de que se publiquen

Supervisa las menciones y las opiniones sobre tu marca, tu sector y la competencia en las redes sociales para adelantarte a las tendencias

Encuentra y gestiona relaciones con influencers que encajen con tu marca y tu público objetivo

Limitaciones de Emplifi

Algunos usuarios hacen mención de la interfaz de usuario poco intuitiva de Emplifi

La plataforma se ralentiza al cambiar el tamaño o recortar imágenes

Precios de Emplifi

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Valoraciones y reseñas de Emplifi

G2: 4,3/5 (199 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (38 opiniones)

5. Phrasee: la mejor herramienta para crear textos de marca

vía Phrasee

Phrasee es una herramienta de redacción publicitaria que aprovecha algoritmos avanzados de aprendizaje automático para crear textos de alto rendimiento y acordes con la marca en todos los canales digitales. Más allá de la generación de contenido, también realiza la automatización de la experimentación a gran escala, probando diversas versiones de los textos para identificar las más eficaces.

Con Phrasee, puedes agilizar tu proceso de creación de contenidos, optimizar tus mensajes y lograr mejores resultados gracias a información basada en datos. ?

Las mejores funciones de Phrasee

Configura la guía de estilo con ajustes como la puntuación y las palabras y emojis restringidos

Elige entre más de 15 plantillas para generar contenido para tus correos electrónicos, redes sociales, SMS, entradas de blog, descripciones de productos con IA y anuncios.

Genera diversas variaciones de texto para realizar pruebas A/B en tus campañas de marketing digital

Obtén una panorámica del rendimiento de las campañas de marketing para ver qué mensajes conectan con tus clientes

Limitaciones de Phrasee

La herramienta tiene una configuración compleja

Los usuarios dicen que a veces funciona con lentitud

Precios de Phrasee

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Valoraciones y reseñas de Phrasee

G2: 4,3/5 (5 reseñas)

Capterra: 4,0/5 (1 reseña)

6. Jasper: la mejor herramienta de redacción basada en IA

vía Jasper

Jasper es un asistente de redacción basado en IA que te ayuda a crear todo tipo de contenido, tanto breve como extenso, para tu blog, publicaciones en redes sociales y anuncios. Una función clave que lo distingue es su capacidad para aprender y adaptarse al tono y estilo únicos de tu marca, lo que garantiza que los resultados se ajusten siempre a tu identidad de marca.

Traduce el contenido de tu marca a más de 30 idiomas, incluidos el inglés, el francés, el neerlandés y el alemán. Si quieres mantener una voz de marca coherente en diversas plataformas y ante audiencias globales, Jasper es la herramienta ideal para ello.

Las mejores funciones de Jasper

Accede a más de 40 plantillas personalizables para generar contenido rápidamente

Colabora con tu equipo en la edición de contenidos en tiempo real

Genera imágenes con IA a partir de un texto y detalles como el estilo (renderizado 3D, anime, abstracto), el medio (pintura, tiza, etc.) y el ambiente (luminoso, tranquilo, etc.).

Intégralas con herramientas populares como Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google, Grammarly y Surfer

Limitaciones de Jasper

En ocasiones genera contenido inexacto y que no se ajusta a la imagen de marca

No disponible en dispositivos móviles

Precios de Jasper

Creador: 49 $ al mes

Equipos: 125 $ al mes

Business: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2: 4,7/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1700 opiniones)

7. Rytr: la mejor opción para crear esquemas de blog automatizados

vía Rytr

Rytr es otra herramienta de redacción que te ayuda a crear contenido atractivo y de alta calidad eligiendo entre más de 40 casos de uso. Entre ellos se incluyen ideas y esquemas para blogs, redacción de secciones de blogs, anuncios en redes sociales, ideas para pies de foto y descripciones de productos.

Además de generar contenido, Rytr te permite mejorar y reformular tus textos para optimizar la gramática y la legibilidad. A diferencia de otras herramientas de redacción similares, Rytr es más fácil de usar, más rápido, más asequible y accesible desde dispositivos móviles. ?

Las mejores funciones de Rytr

Crea imágenes generadas por IA a partir de texto directamente en la app

Genera contenido en más de 30 idiomas, incluidos el inglés, el francés, el español, el neerlandés, el italiano y el alemán.

Reescribe tu contenido en más de 20 tonos diferentes, incluyendo divertido, formal, informal, apasionado y urgente.

Obtén comentarios sobre la originalidad de tu contenido utilizando el verificador de plagio integrado.

Limitaciones de Rytr

El plan Free está limitado a la generación de 10 000 caracteres y 5 imágenes generadas por IA al mes.

Empieza a resultar repetitivo al ampliar las secciones del blog

Integraciones limitadas

Precios de Rytr

Free

Ahorro: 9 $ al mes

Unlimited: 29 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Rytr

G2: 4,7/5 (769 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (16 opiniones)

8. Smartwriter: la mejor opción para la investigación automatizada

vía Smartwriter

Smartwriter es una herramienta de redacción publicitaria que automatiza la investigación sobre tus clientes potenciales y te ayuda a crear mensajes personalizados a gran escala. Úsala para redactar correos electrónicos de contacto en frío, propuestas en LinkedIn y solicitudes de backlinks para SEO. Es ideal para empresas que buscan impulsar la interacción y las conversiones ampliando sus esfuerzos de captación personalizados.

Las mejores funciones de Smartwriter

Navega con facilidad por su interfaz intuitiva, incluso si eres usuario principiante.

Crea mensajes utilizando información de medios como el blog de tu cliente potencial, su podcast, su perfil de LinkedIn y las mejores reseñas de Google.

Encuentra clientes potenciales en cualquier sector y verifica sus direcciones de correo electrónico

Intégralas con plataformas populares de marketing por correo electrónico como HubSpot, Mailshake, Lemlist y Snov.io

Limitaciones de Smartwriter

Debe ponerse en contacto con el soporte al cliente para cancelar su suscripción.

En ocasiones, el resultado genera información que no guarda relación con el tema.

Precios de Smartwriter

Básico: 59 $ al mes

Popular: 149 $ al mes

Pro: 359 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Smartwriter

G2: 4,0/5 (10 opiniones)

Capterra: Sin reseñas

9. Seventh Sense: la mejor opción para la automatización del envío de correos electrónicos

vía Seventh Sense

Seventh Sense es una herramienta de optimización del envío de correos electrónicos que predice el mejor momento para enviar correos a cada uno de tus clientes potenciales y actuales. Mediante el análisis de datos de interacción anteriores, predice cuándo es más probable que una persona abra y lea un correo electrónico. ?

Esto garantiza que tus correos electrónicos no se pierdan en una bandeja de entrada saturada y aumenta las posibilidades de obtener mayores tasas de interacción. Si eres propietario de una empresa o formas parte de un equipo de marketing y deseas mejorar el rendimiento de tus campañas de correo electrónico para lograr una mejor entrega, interacción y conversiones, Seventh Sense puede ayudarte.

Las mejores funciones de Seventh Sense

Distinga a los clientes activos de los inactivos y adapte sus esfuerzos en consecuencia

Distribuye los correos electrónicos a lo largo del día para mejorar la capacidad de entrega, especialmente cuando envíes correos a varios contactos de la misma empresa

Configura pruebas A/B para múltiples variables (por ejemplo, líneas de asunto, texto de vista previa, contenido, posición de la llamada a la acción) en tus flujos de trabajo de correo electrónico

Obtén un resumen del rendimiento de las campañas de correo electrónico mensuales, trimestrales y anuales

Limitaciones de Seventh Sense

La interfaz de usuario puede resultar compleja para los nuevos usuarios

Solo se integra con HubSpot y Marketo

Precios de Seventh Sense

Empresa (HubSpot): 80 $ al mes (5000 contactos de marketing)

Empresa (Marketo): 450 $ al mes (50 000 clientes potenciales)

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Seventh Sense

G2: 4,8/5 (18 opiniones)

Capterra: 5,0/5 (3 opiniones)

10. Surfer: la mejor herramienta para la optimización SEO con IA

vía Surfer

Surfer es una herramienta de optimización SEO basada en la nube que te ayuda a investigar, esbozar, redactar y optimizar entradas de blog para posicionarlas en los motores de búsqueda. Analiza las páginas mejor posicionadas y compara el contenido de tu sitio web con ellas.

Surfer es un proveedor de sugerencias prácticas sobre el uso de palabras clave, la estructura del contenido y otros elementos de SEO on-page. Esto garantiza que maximices las posibilidades de que las entradas del blog suban en los resultados de búsqueda y atraigan más visitantes orgánicos a tu sitio web.

Las mejores funciones de Surfer

Analiza las páginas mejor posicionadas para una palabra clave con métricas que contribuyen a su posicionamiento (por ejemplo, recuento de palabras, puntuación del dominio).

Descubre grupos de palabras clave relacionados con el tema que elijas, junto con el volumen de búsqueda mensual y la dificultad de cada palabra clave.

Optimiza tus artículos con sugerencias de palabras clave en tiempo real

Comprueba la originalidad de tu contenido con el verificador de plagio integrado

Limitaciones de Surfer

Una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios

El editor no permite añadir tablas

No se puede realizar la edición de las palabras clave una vez creado el editor

Precios de Surfer

Essential: 89 $ al mes

Avanzado: 179 $ al mes

Máximo: 299 $ al mes

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de Surfer

G2: 4,8/5 (468 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (373 opiniones)

Elegir las mejores herramientas de automatización con IA para las necesidades de tu empresa puede resultar abrumador, dado el gran número de opciones disponibles. Cada herramienta tiene funciones y ventajas únicas, pero hay algunos factores clave que deben guiar tu decisión.

Facilidad de uso: Una interfaz intuitiva y fácil de usar es fundamental para cualquier herramienta de automatización basada en IA. Asegúrate de que la herramienta que elijas requiera unos conocimientos mínimos de código y sea sencilla de configurar.

Integraciones: Busca herramientas que se integren a la perfección con tus sistemas actuales y otras herramientas digitales. Esta integración puede mejorar la eficiencia y la productividad de tus operaciones.

Herramientas de prueba de IA: Son fundamentales para probar y evaluar los resultados de tus sistemas de IA en un entorno controlado antes de su puesta en marcha. Busca herramientas de automatización de IA que incluyan sólidas funciones de prueba de IA.

Automatización de pruebas: Opte por herramientas de automatización con IA que ofrezcan capacidades completas de automatización de pruebas. Estas herramientas deben proporcionar soluciones de automatización sin código, automatización visual de pruebas y cobertura de pruebas de extremo a extremo con menos esfuerzo. Es esencial contar con una automatización de pruebas rápida y de bajo mantenimiento, junto con pruebas funcionales automatizadas que utilicen IA y aprendizaje automático. Funciones como las capacidades de autorreparación integradas, las pruebas en dispositivos móviles y la generación de datos de prueba realistas pueden mejorar significativamente la gestión de los datos de prueba e identificar las dependencias de los datos.

Escalabilidad: la herramienta de IA que elijas debe adaptarse al crecimiento y a las necesidades cambiantes de tu empresa. Esto significa que debe ser capaz de gestionar un aumento de la carga de trabajo y seguir adaptándose y aprendiendo a medida que tu negocio evoluciona.

Seguridad: La seguridad es fundamental a la hora de manejar datos en herramientas de IA. Elige un proveedor con protocolos de seguridad estrictos y un cifrado de datos sólido para prevenir filtraciones y proteger tus datos.

Asistencia técnica: Contar con un servicio de soporte al cliente fiable es esencial cuando se trata de herramientas de IA. Pueden surgir problemas imprevistos, por lo que disponer de un equipo de soporte con experiencia y siempre disponible puede marcar la diferencia.

Funcionalidad de IA: La herramienta de automatización debe ajustarse a las necesidades de tu empresa. Ya sea para mejorar la eficiencia de los flujos de trabajo, simplificar los procesos de ventas o facilitar las tareas de marketing, la herramienta debe cumplir tus criterios de manera eficaz.

Precios: La relación valor-precio es un factor fundamental a tener en cuenta. Asegúrate de que la herramienta que elijas ofrezca un buen retorno de la inversión y se ajuste a tu presupuesto. Compara los precios con los de otras herramientas de la competencia para conocer mejor los estándares del mercado.

Para ampliar las operaciones de tu empresa, atender mejor a los clientes y obtener una ventaja competitiva en tu sector, invertir en herramientas de automatización de marketing basadas en IA ya no es una opción, sino una necesidad.

Tómate tu tiempo para evaluar cada una de estas 10 herramientas de IA para la automatización y prueba el software por ti mismo para determinar cuál se adapta mejor a las necesidades y metas de tu empresa. ?

Y si quieres gestionar todos tus flujos de trabajo de marketing de contenidos (y procesos empresariales) en un panel de control central e intuitivo, no te pierdas ClickUp.

Además de ser el primer asistente de IA basado en roles, sus funciones de gestión de proyectos, la automatización avanzada de tareas y más de 100 integraciones nativas lo convierten en una herramienta versátil y potente para empresas de todos los tamaños.

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