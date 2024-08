10 beste CRM für Grafikdesigner im Jahr 2024

In einer Branche, die von Ästhetik, Präzision und Zusammenarbeit geprägt ist, sind Grafikdesigner nicht einfach nur Künstler, sondern Visionäre, die abstrakte Konzepte in greifbare Bilder verwandeln. Beim Jonglieren zwischen künstlerischer Erstellung und den Anforderungen der client-Kommunikation benötigen sie Tools, die die Kluft zwischen Kreativität und Geschäftssinn nahtlos überbrücken können.

Hier kommt die Software für das Management von Kundenbeziehungen (CRM) ins Spiel, die als zuverlässiger Verbündeter des Designers konzipiert wurde. Customer Relationship Management (manchmal auch Client Relationship Management genannt) ist wichtig, um eine starke Bindung zum Client aufzubauen und sicherzustellen, dass jedes Projekt, ob groß oder klein, effizient verwaltet wird. In Verbindung mit neuen Technologien wie KI-Kunstgeneratoren ist die CRM-Software, die Grafikdesignern im Jahr 2024 zur Verfügung steht, revolutionär.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten CRM-Lösungen für Designer vor, mit denen Sie personalisierte Marketingkampagnen erstellen, Projektmanagement-Aufgaben organisieren und vieles mehr!

Worauf sollten Sie bei einem CRM für Designer achten?

In erster Linie steht die Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt der Phase. In einem Beruf, in dem jede Sekunde zählt, dürfen Designer keine wertvollen Stunden mit der Entschlüsselung schwieriger CRM-Softwareoberflächen verlieren.

An zweiter Stelle stehen die Tools für die Zusammenarbeit. Eine robuste CRM-Software fördert eine Umgebung, in der Designer unabhängig vom geografischen Speicherort nahtlos zusammenarbeiten können design-Briefs und Vermögenswerte. Es ist von unschätzbarem Wert, dass mehrere Personen ein Projekt ohne Kommunikationsprobleme in Form bringen können.

Auch Flexibilität ist nicht verhandelbar. Jeder Designer hat seinen eigenen Rhythmus, einen einzigartigen Workflow, der sich im Laufe unzähliger Projekte herausgebildet hat. Eine Einheitsgröße für alle reicht da nicht aus. Stattdessen sollte CRM-Software so flexibel sein, dass sie sich an die unterschiedlichen Arbeitsweisen ihrer Benutzer anpassen kann.

Umfassende Nachverfolgungsfunktionen und hervorragende Integrationsmöglichkeiten bedeuten, dass ein Designer mühelos zwischen verschiedenen Plattformen wechseln kann. Egal, ob es um die Übertragung von Client-Feedback, den Import von Assets oder den Export der endgültigen Entwürfe geht - der Übergang sollte so reibungslos sein wie ein gut gerenderter Farbverlauf.

Und schließlich stehen wir an der Schwelle zu einer KI-gesteuerten Ära. Moderne CRM-Software sollte die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz nutzen und Erkenntnisse bieten, die nicht nur datengestützt, sondern auch vorausschauend sind. Vom Verständnis der Kundenpräferenzen bis hin zur Vorhersage von Designtrends können diese KI-gesteuerten Weisheiten Designern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, der es ihnen ermöglicht, nicht nur einen, sondern mehrere Schritte voraus zu sein.

Hier unsere Auswahl der 10 besten CRM-Tools, die Grafikdesigner im Jahr 2024 für die Verwaltung ihrer Client Beziehungen in Betracht ziehen sollten.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die für Teams jeder Größe entwickelt wurde, um bei der Bewältigung jeder Aufgabe und jedes Projekts in Verbindung zu bleiben, zusammenzuarbeiten und effektiv zu kommunizieren.

Die mit vielen Features ausgestattete Plattform rationalisiert projektmanagement für Design die eine bessere Kommunikation zwischen den Teams ermöglicht.

Integrationen mit wichtigen Design-Tools, erstklassige Automatisierungsfunktionen und KI-gesteuerte Analysen helfen Designern, im Vergleich zu anderen Tools einen Vorsprung zu behalten Beispiele für CRM-Software .

Mit Client-Datenbanken, projektentwicklung und Projektmanagement-Tools sowie einer intuitiven Aufgabenverwaltung versteht ClickUp die Perspektive des Designers auf kontaktmanagement !

ClickUp beste Features

Benutzerdefinierte Ansichten für Designer, Vertriebsteams, Betriebsabläufe und mehr, um verschiedene Workflows zu rationalisieren

Anpassbare Vorlagen für Grafikdesign zum Freigeben professioneller Dokumente, einschließlichCRM-Vorlagen und Vorlagen für Angebote

Effiziente Tools für die Zusammenarbeit von Teams nach dem Vorbild vonsoftware für die Zusammenarbeit in der Konstruktion* Umfassende Automatisierung, die Stunden für sich wiederholende Aufgaben spart

Detaillierte Analysen für eine aufschlussreiche Übersicht über das Projekt

Integration mit wichtigen Design-Tools

Zeiterfassung zur Sicherstellung des Meetings

KI-gesteuerte Einblicke für bessere Projektprognosen

ClickUp Limits

Leichte Lernkurve, um die Vorteile dieses Systems zur Verwaltung von Kundenbeziehungen voll auszuschöpfen

Die mobile Anwendung bedarf gelegentlicher Verbesserungen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise:Kontakt für Preise *ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

*Die Besten CRM-Software für Mac !

2. Pipedrive

über Pipedrive Ein Kraftpaket, das speziell für den Vertrieb von Leads entwickelt wurde, Pipedrive bietet ein nahtloses Erlebnis für Grafikdesigner, die ihr Kontakt- und Vertriebsmanagement rationalisieren möchten.

Die intuitive Benutzeroberfläche mit ihrem lebendigen, visuell ausgerichteten Design sorgt dafür, dass Designer auf einen Blick einen umfassenden Überblick über ihren gesamten Vertriebsprozess erhalten.

Dieses Vertriebs-CRM-Tool ermöglicht eine einwandfreie Priorisierung und stellt sicher, dass kein Projekt oder Client übersehen wird.

Pipedrive glänzt mit seinen tiefgreifenden Integrationsmöglichkeiten und lässt sich nahtlos mit anderen Vertriebsmanagement-Tools verknüpfen, die Designer möglicherweise verwenden. Die fortschrittlichen Features zur Automatisierung reduzieren manuelle Einträge und Aufgaben, während die erkenntnisgestützten Analysen sicherstellen, dass Designer datengestützte Entscheidungen treffen können, um ihre Vertriebspipeline voranzutreiben.

Die Anpassungsfähigkeit und der intuitive Charakter der Plattform machen sie zu einer hervorragenden Wahl für Designer, die ihren Workflow optimieren möchten.

Pipedrive beste Features

Visuelle Vertriebspipeline zur einfachen Nachverfolgung

KI-Verkaufsassistent für schnelle Empfehlungen

Mobile App zur Verwaltung von Projekten von unterwegs aus

Robuste API für vielseitige Integrationen

Fortgeschrittene Datenanalyse für tiefgreifende Projektüberprüfungen

Automatisierte, sich wiederholende Aufgaben

Personalisierte Benutzererfahrung

Pipedrive-Einschränkungen

Limitierte Fähigkeiten der kostenlosen Version

Nicht so anpassbar wie einige Alternativen

Pipedrive Preise

Wesentlich : 14,90 $/Monat pro Benutzer

: 14,90 $/Monat pro Benutzer Erweitert : $27,90/Monat pro Benutzer

: $27,90/Monat pro Benutzer Profi : $49,90/Monat pro Benutzer

: $49,90/Monat pro Benutzer Power : $64,90/Monat pro Benutzer

: $64,90/Monat pro Benutzer Enterprise: $99.00/Monat pro Benutzer

Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1,500+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.500+ Bewertungen)

3. Freshbooks

über Freshbooks Freshbooks ist vor allem auf die Bedürfnisse von kleinen Geschäften und Freiberuflern ausgerichtet und bietet mehr als nur die Rechnungsstellung - es ist ein einheitlicher Hub für ein umfassendes Kontaktmanagement.

Es wurde speziell für die Bedürfnisse von Freiberuflern und kleinen Designstudios entwickelt und bietet ein All-in-One-CRM-System für die nahtlose Identifizierung potenzieller Clients, die Nachverfolgung von Meilensteinen in Projekten, die Verwaltung von Vertriebsprozessen und die Überwachung von Finanzdaten.

Die benutzerfreundliche Oberfläche stellt sicher, dass Rechnungen, Aktualisierungen des Status von Projekten und kommunikation mit dem Client sind immer nur ein paar Klicks entfernt.

Die Skalierbarkeit von Freshbooks stellt sicher, dass Freshbooks mit dem wachsenden Kundenstamm mitwächst.

Seine automatischen Erinnerungen, anpassbaren Rechnungen und detaillierten Features zur Berichterstellung sind ein Beweis für seine Vielseitigkeit und machen es zu einem unschätzbaren Tool im Arsenal eines Designers.

Freshbooks beste Features

Einfaches, in die Client-Verwaltung integriertes Fakturierungstool

Nachverfolgung von Ausgaben für die Verwaltung des Projektbudgets

Tool für die Zeiterfassung, speziell für Designer

Automatisierte Erinnerungen an verspätete Zahlungen

Optimierte Übersicht über das Projektmanagement

Kundenspezifische Portale für eine einfache Zusammenarbeit

Detaillierte Berichterstellung für eine ganzheitliche Ansicht Ihres Verkaufsprozesses

Freshbooks Beschränkungen

Nicht ideal für große Designfirmen

Limitierte Drittanbieter-Integrationen

Freshbooks Preise

Lite : $15/Monat, 5 abrechenbare Clients

: $15/Monat, 5 abrechenbare Clients Plus : $25/Monat, 50 abrechenbare Clients

: $25/Monat, 50 abrechenbare Clients Premium : $50/Monat, unbegrenzte Clients

: $50/Monat, unbegrenzte Clients Auswählen: Kontakt für Preise

Freshbooks Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (645 Bewertungen)

: 4.5/5 (645 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.666 Bewertungen)

4. Unterbreiten Sie

über Vorschlagen Proposify ist ein einzigartiges designorientiertes CRM-System, das die Erstellung und Verwaltung von Angeboten in den Vordergrund stellt und so für frischen Wind sorgt. Es erkennt die Herausforderungen, denen Grafikdesigner, insbesondere Freiberufler und kleine Agenturen, in ihren Geschäften gegenüberstehen, und bietet Tools, um sie mühelos zu bewältigen.

Die umfangreiche Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen sorgt dafür, dass jedes Angebot einzigartig und maßgeschneidert ist.

Das CRM-System verfügt außerdem über Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, die es Teams ermöglichen, gemeinsam an Angeboten zu arbeiten und so den Zusammenhalt und die Pünktlichkeit zu gewährleisten. Integrierte elektronische Signaturen beschleunigen den Genehmigungsprozess, und aufschlussreiche Analysen geben Aufschluss darüber, was funktioniert und was verbessert werden muss.

Proposify nimmt das Rätselraten aus der Angebotserstellung und lässt die Arbeit der Designer glänzen.

Proposify beste Features

Drag-and-Drop-Angebotserstellung

Anpassbare Vorlagen für Design-Pitches

Integrierte elektronische Signaturen für rasche Genehmigungen

Interaktive Angebotserstellung für flexible Projektumfänge

Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn Clients Ansichten oder Kommentare abgeben

Umfassende Analysefunktionen zur Verfeinerung Ihrer Angebotsstrategie

Tools für die Zusammenarbeit, um das Angebot im Team zu perfektionieren

Proposify Grenzen

Es konzentriert sich hauptsächlich auf Angebote

Limitierte Integrationen mit anderer Software im Vergleich zu anderen CRM für Designer

Proposify Preise

Team Plan: $49 pro Benutzer/Monat

$49 pro Benutzer/Monat Business Plan: Beginnt bei $590 pro Monat für 10 Benutzer

Proposify Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6 von 5 (900+ Bewertungen)

: 4.6 von 5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (260+ Bewertungen)

5. OnePage CRM

über Einseitiges CRM OnePage zeichnet sich durch seinen minimalistischen, übersichtlichen CRM-Ansatz aus und verkörpert die Philosophie, dass Einfachheit oft zu Produktivität führt.

Es wurde für Designer entwickelt, die sich nach Konzentration sehnen, indem es unnötige Ablenkungen beseitigt und umsetzbare Aufgaben in den Vordergrund stellt. OnePages einzigartige "Next Action"-Verkaufsmethodik ist ein Segen, vor allem für Designer, die mit dem Pipeline-Management jonglieren.

Sie strafft Aufgaben, setzt Prioritäten bei der Nachverfolgung und sorgt für einen konsistenten Prozess zum Aufbau von Beziehungen zum Client. Dank integrierter mobiler Apps können Designer auch unterwegs in Verbindung bleiben und sicherstellen, dass die Kommunikation mit dem Client nicht verloren geht.

Mit intuitiven Erinnerungen und nahtloser E-Mail-Integration wird OnePage weniger zu einem Tool als vielmehr zu einem Designpartner.

OnePage CRM beste Features

Optimierter, umsetzbarer Vertriebsansatz

Integrierte mobile Apps für mobiles Arbeiten

Effektive Marketing-Tools zur Lead-Erfassung

Nahtlose E-Mail-Integration für zeitnahe Nachfassaktionen

Anpassbare Pipelines, die sich an Design-Workflows orientieren

Effizientes Aufgabenmanagement mit intuitiven Erinnerungen

GDPR-Konformität für europäische Clients

OnePage CRM-Einschränkungen

Weniger Features als einige Konkurrenten

Erfordert möglicherweise Apps von Drittanbietern für erweiterte Anforderungen

Preise für OnePage CRM

Professionell: $9,95/Monat pro Benutzer

$9,95/Monat pro Benutzer Business: $19.95/Monat pro Benutzer

OnePage CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (50+ Bewertungen)

: 4.7/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

6. HoneyBook

über HoneyBook HoneyBook entpuppt sich als Liebling unter den Kreativen, da es mühelos CRM-Features mit Projektmanagement-Funktionen zusammenführt.

Es wurde für kreative Köpfe entwickelt und berücksichtigt die unzähligen Herausforderungen, mit denen Designer in ihrem eigenen Geschäft konfrontiert sind, von client-Akquisition bis zur Projektabwicklung. Seine Benutzer-zentrierte client-Portal hilft allen Beteiligten, sich auf die gleiche Seite zu begeben, und Automatisierungstools verringern die Monotonie sich wiederholender Aufgaben.

Features zur finanziellen Nachverfolgung gepaart mit Online-Verträgen und Tools zur Rechnungsstellung sorgen für eine nahtlose Budgetierung und Rechnungsstellung.

Und mit den Features zur Zusammenarbeit können sowohl interne Teams als auch Clients synchronisiert werden, um sicherzustellen, dass die Projekte im Zeitplan und im Rahmen bleiben.

HoneyBook wird zu einer Erweiterung des Designstudios und fördert die Organisation und Effizienz.

HoneyBook beste Features

Benutzerfreundliches Client-Portal

Zeitsparende Tools für die Automatisierung

Online-Verträge und -Fakturierung auf einer einheitlichen Plattform

Finanzielle Nachverfolgung für die Budgetierung von Projekten

Optimierte Kommunikationstools

Task Boards für Meilensteine des Projekts

Integration mit gängigen Produktivitätstools

HoneyBook Beschränkungen

Eher für Freiberufler und kleine Studios geeignet

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungen

Preise für HoneyBook

Starter : $12.80/Monat

: $12.80/Monat Essentials : $25,50/Monat

: $25,50/Monat Premium: $52,80/Monat

HoneyBook Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (500+ Bewertungen)

: 4.5/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Rezensionen)

7. Kundenfreude

über Kundenfreude Als umfassende Plattform positioniert, vereint Clientjoy verschiedene Facetten des Client-Managements, von der Lead-Akquise bis zur Rechnungsstellung, unter einem einheitlichen Dach.

Clientjoy wurde speziell für Agenturen und Freiberufler entwickelt und macht den Einsatz mehrerer unzusammenhängender Tools überflüssig. Seine intuitive Angebots- und vertragsmanagement-System sorgt für einen reibungslosen Ablauf von Pitching und Onboarding.

Die Plattform verfügt außerdem über eine anpassbare Ansicht des Client-Lebenszyklus, die Designern einen klaren Fahrplan für die Interaktion mit dem Client bietet. Integrierte Rechnungsstellung und eine eigene client Onboarding toolkit zur weiteren Rationalisierung der Abläufe.

Umfassend tools zur Berichterstellung bieten verwertbare Erkenntnisse und sorgen für eine kontinuierliche Verbesserung der Interaktionen mit den Clients.

Beste Features von Clientjoy

Integriertes Angebots- und Vertragsmanagement

Effizientes System zur Nachverfolgung von Leads

Anpassbare Ansichten des Client-Lebenszyklus

Einheitliche Rechnungsstellung und Zahlungen

Zusammenarbeit im Team mit rollenbasiertem Zugriff

Toolkit für die Einarbeitung von Clients

Hilfreiche Tools für die Berichterstellung

Beschränkungen von Clientjoy

Lernkurve für Anfänger

Nicht ideal für große Unternehmen

Clientjoy-Preise

Starter: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Agentur: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Enterprise: 49 $/Monat pro Benutzer

Clientjoy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

8. Flink

über Flink Nimble macht seinem Namen alle Ehre und bietet eine flüssige, anpassungsfähige CRM-Lösung, die traditionelle Features mit modernen Integrationen verbindet.

Die Verbindung mit beliebten sozialen Netzwerken bietet Designern eine panoramische Ansicht ihrer Clients und ermöglicht Einblicke, die über reine E-Mail-Interaktionen hinausgehen.

Dieser Social-CRM-Ansatz sorgt für umfangreichere, detailliertere Client-Profile und ebnet den Weg für personalisierte Interaktionen. Ein einheitliches Dashboard für Kontakte und intuitive Kalender-Integrationen sorgen dafür, dass Designer den Überblick über ihre Verpflichtungen behalten.

Die Nachverfolgung von E-Mails und die Erinnerung an Aufgaben stellen sicher, dass kein Client oder Meilenstein des Projekts verpasst wird. Nimble wird zu einem zentralen Hub für alle Client-bezogenen Aktivitäten eines Designers.

Nimble beste Features

Einblicke in soziale Medien für aussagekräftige Client-Profile

Einheitliches Dashboard für Kontakte

Effiziente Kalender-Integrationen

Nachverfolgung von E-Mails für eine effektive Client-Kommunikation

Erinnerungen an Aufgaben, um Projekte auf Kurs zu halten

Nahtlose Integrationen mit anderen Software-Tools

Intuitive mobile App für Remote-Arbeiten

Nimble Grenzen

Limitierte Features für die Automatisierung

Könnte für Anfänger überwältigend sein

Nimble Preise

Business: $24.90/Monat pro Benutzer

Nimble Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (900+ Bewertungen)

: 4.5/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1.800+ Bewertungen)

9. ActiveCampaign

über ActiveCampaign ActiveCampaign begann seine Reise als E-Mail-Marketing-Tool und hat sich zu einem CRM-Tool entwickelt. Die dynamische Anpassung der Inhalte sorgt dafür, dass sich jede Interaktion mit dem Client persönlich und relevant anfühlt.

Erweiterte Segmentierungstools ermöglichen es Designern, Clients auf der Grundlage verschiedener Metriken zu gruppieren und so eine zielgerichtete Kommunikation zu gewährleisten.

Die Plattform bietet auch eine Automatisierung für sich wiederholende Aufgaben, so dass sich die Designer auf ihr Handwerk konzentrieren können. Automatisierung des Vertriebs features, gepaart mit detaillierten Analysen, machen es zu einem Tool für Kommunikation und umsetzbare Erkenntnisse und Wachstum.

ActiveCampaign beste Features

Umfassende E-Mail-Marketing-Suite

Automatisierung für sich wiederholende Aufgaben

Detaillierte Segmentierung zur Personalisierung der Client-Kommunikation

Automatisierung des Vertriebs für ein besseres Lead-Management

Dynamische Anpassung des Inhalts

Erweiterte Split-Testing-Tools

Echtzeit-Analysen für umsetzbare Erkenntnisse

ActiveCampaign Beschränkungen

In erster Linie ein E-Mail tool, kein spezielles CRM

Erfordert Integrationen für erweiterte CRM-Funktionen

Preise für ActiveCampaign

Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Professionell : 49 $/Monat pro Benutzer

: 49 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

ActiveCampaign Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

10. ConvertKit

über ConvertKit ConvertKit positioniert sich zwar eindeutig als E-Mail-Marketinglösung, doch seine CRM-Features sind nicht zu übersehen. Es ist ein Tool, das ihren Zielen entspricht, insbesondere für Designer, die stark in Content Marketing und Outreach investieren.

Über den Versand von E-Mails hinaus ermöglicht ConvertKit eine intuitive Abonnentenverwaltung, die gewährleistet, dass Designer ihre Zielgruppe effektiv segmentieren und einzeln ansprechen können. Der visuell ansprechende E-Mail-Designer sorgt dafür, dass jeder Einsatz die Kreativität des Designers widerspiegelt.

Die Tag-basierte Organisation, die umfassenden Tools zur Berichterstellung und der erstklassige Support machen aus ConvertKit mehr als nur ein E-Mail-Tool. Es wird zu einer Plattform, die den Aufwand der Designer unterstützt und sicherstellt, dass ihre Arbeit im Rampenlicht steht.

ConvertKit beste Features

Intuitiver E-Mail-Designer mit visuellen Automatisierungen

Anpassbare Formulare für die Anmeldung

Effiziente Abonnentenverwaltung

Umfassende Tools zur Berichterstellung

Nahtlose Integrationen mit gängigen Plattformen

Tag-basierte Abonnentenorganisation

Premium Support für alle Benutzerstufen

ConvertKit Beschränkungen

Eher ein E-Mail-Marketing-Tool als ein CRM

Limitierte erweiterte CRM Features

ConvertKit Preise

free : Gratis

Gratis Ersteller : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Ersteller Pro: $29/Monat pro Benutzer

ConvertKit-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (100+ Bewertungen)

: 4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

Mit ClickUp's CRM das Design-Potenzial freisetzen

Im Bereich des Grafikdesigns ist die Verbindung von Kreativität und Effizienz von größter Bedeutung. Während die von uns untersuchten Tools spezielle Features bieten, hebt sich ClickUp als allumfassende Lösung ab. Es dient nicht nur als CRM; ClickUp führt Projektmanagement, Aufgabenmanagement und ein Array von Features zur Produktivität meisterhaft zusammen. Dieser ganzheitliche Ansatz stellt sicher, dass Sie nicht nur Clients verwalten, sondern auch durchgängig fesselnde Designs liefern.

Die umfangreiche Bibliothek von ClickUp mit Vorlagen ist eine Fundgrube für jedes Geschäft. Ganz gleich, ob Sie ein neues Branding-Projekt in Angriff nehmen oder die Komplexität einer vielschichtigen Kampagne bewältigen wollen, diese Vorlagen dienen als Starthilfe, verkürzen die Vorbereitungszeit und lassen die Kreativität aufblühen.

Im Grunde ist ClickUp nicht nur ein Tool, sondern ein Partner für Ihr Geschäft. Ein Partner, der die Feinheiten des Grafikdesigns versteht und eine strukturierte und dennoch flexible Umgebung bietet, um Ihre Vision zum Leben zu erwecken. Und da die Rentabilität ein entscheidender Faktor für jedes Unternehmen ist, sorgt ClickUp dafür, dass Ihre Abläufe rationalisiert werden, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: Hervorragende Arbeit für Ihre Kunden zu liefern.

Lernen Sie ClickUp kennen und entdecken Sie, wie es Ihren Design-Workflow revolutionieren kann. Weitere Informationen über ClickUp's CRM Features und sein Engagement zur Unterstützung von Grafikdesignern!