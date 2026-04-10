So erstellen Sie ein überzeugendes UGC-Ersteller-Portfolio

Da die Werbeausgaben für Creator in den USA voraussichtlich 37 Milliarden US-Dollar erreichen werden, investieren Marken mehr denn je in Creator-Inhalte. Doch viele Creator verpassen immer noch Aufträge, weil sie kein übersichtliches, professionelles Portfolio haben, das Marken genau zeigt, was sie leisten können.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die Erstellung eines UGC-Ersteller-Portfolios, erklärt, was darin enthalten sein sollte, wo Sie es hosten können und wie Sie es im Zuge Ihres Wachstums auf dem neuesten Stand halten. Wir zeigen Ihnen außerdem, wie ClickUp Ihnen dabei helfen kann, Ihre Inhalte, Pitches und Portfolio-Assets an einem Ort zu organisieren. 📚

Was ist ein UGC-Ersteller-Portfolio?

Ein UGC-Ersteller-Portfolio ist eine kuratierte Sammlung von Inhalten, die du für Marken oder als Spec-Work erstellt hast, um zu zeigen, welche Art von Inhalten du produzieren kannst. Es kann Produktdemos, Videos im Testimonial-Stil, Lifestyle-Fotos und werbefertige Clips enthalten. Es ist mehr als nur eine Galerie – es ist ein Verkaufsinstrument, das Marken dabei hilft, die Qualität deiner Inhalte, deine Eignung für bestimmte Nischen, deinen Stil und deine Professionalität schnell einzuschätzen.

Ein UGC-Ersteller-Portfolio ist eine kuratierte Sammlung von Inhalten, die du für Marken oder als Spec-Work erstellt hast, um zu zeigen, welche Art von Inhalten du produzieren kannst. Es kann Produktdemos, Videos im Testimonial-Stil, Lifestyle-Fotos und werbefertige Clips enthalten. Es ist mehr als nur eine Galerie – es ist ein Verkaufsinstrument, das Marken dabei hilft, die Qualität deiner Inhalte, deine Eignung für bestimmte Nischen, deinen Stil und deine Professionalität schnell einzuschätzen.

Du brauchst dafür auch keine bezahlten Markenkooperationen. Wenn du gerade erst anfängst, kannst du Marken mit überzeugenden Spec-Arbeiten dennoch zeigen, was du kannst.

Wie es sich von einem Social-Media-Profil unterscheidet

Dein Instagram-Feed ist nicht dein Portfolio. Genauso wenig wie deine TikTok-Seite. Ein Portfolio ist ein sorgfältig zusammengestelltes, zielgerichtetes Dokument, das Marken genau das zeigt, was sie sehen müssen, um „Ja“ zu sagen.

Aspekt Social-Media-Profil UGC-Ersteller-Portfolio Zweck Bauen Sie sich eine Zielgruppe auf Markenkooperationen abschließen Inhalt Alles, was du postest Deine besten und relevantesten Arbeiten Format Plattformabhängig Flexibel und teilbar Zielgruppe Follower Markenmanager und Marketingfachleute Kontrolle Begrenzt Ganz in Ihren Händen

Was sollte Ihr UGC-Portfolio enthalten?

Du musst einer Marke nicht Alles vor die Füße werfen. Du brauchst nur die richtigen Dinge, übersichtlich präsentiert. Ein überladenes Portfolio schadet mehr, als es nützt. Marken sind beschäftigt, und wenn sie sich mühsam durchklicken müssen, um das Wesentliche zu finden, werden sie weiterziehen. Hier ist, was jedes solide UGC-Portfolio enthalten sollte.

Eine kurze Biografie und deine Nische

Beschränken Sie sich auf zwei oder drei Zeilen: Wer Sie sind, welche Art von Inhalten Sie erstellen und für wen Sie diese erstellen. Marken sollten innerhalb von Sekunden erkennen, ob Sie der richtige Partner sind.

Betrachten Sie es als Ihren Elevator Pitch in schriftlicher Form: klar, konkret und kostenlos.

Deine besten Beispiele für den Inhalt

Wähle drei bis sechs Beiträge aus, die deine stärksten Arbeiten repräsentieren. Achte auf Vielfalt in Bezug auf Format, Video, Foto, Unboxing und Erfahrungsberichte, aber halte sie relevant für die Nische, die du ansprechen möchtest.

Wenn du eine Hautpflegemarke ansprechen möchtest, stelle Hautpflege-Inhalte in den Vordergrund, nicht dein Reisevideo von vor sechs Monaten.

Bisherige Markenkooperationen

Wenn du bereits mit Marken zusammengearbeitet hast, zeige es. Auch kleine Kooperationen zählen. Füge deren Logos hinzu oder erwähne sie namentlich, um schnell Glaubwürdigkeit aufzubauen.

Statistiken und Metriken

Aufrufe, Interaktionsrate, Klickraten, Wiedergabezeit, Speichervorgänge oder Konversionen können allesamt dazu beitragen, dein Portfolio zu stärken. Nicht jeder Ersteller hat Zugriff auf vollständige Leistungsdaten, insbesondere bei unbezahlten oder frühen Arbeiten. Freigebe daher die aussagekräftigsten Zahlen, die dir zur Verfügung stehen. Metriken verleihen deinem Pitch mehr Glaubwürdigkeit und geben Marken konkrete Anhaltspunkte für ihre Bewertung.

Deine Preise und Dienstleistungen

Eine einfache Aufschlüsselung deiner Dienstleistungen und Einstiegspreise spart Zeit und positioniert dich als Profi. Du kannst Leistungen wie ein Kurzvideo, drei Produktfotos oder ein monatliches Content-Paket auflisten.

Du musst nicht für Alles die vollständigen Preise angeben. Schon ein Startpreis oder eine Notiz, dass Preise auf Anfrage erhältlich sind, reicht aus, um eine Unterhaltung zu beginnen.

Ein klarer Aufruf zum Handeln

Schließen Sie mit genau dem ab, was Sie als Nächstes von ihnen zu erledigen erwarten. Eine E-Mail an Sie, die Vereinbarung eines Telefonats, das Ausfüllen eines Formulars. Machen Sie es zu einem Schritt, nicht zu fünf. Je einfacher Sie es machen, Sie zu erreichen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie es tatsächlich tun.

📮 ClickUp Insight: Nur 39 % unserer Umfrageteilnehmer geben an, dass ihre Dateien, Notizen und Dokumente vollständig organisiert sind. Für alle anderen sind Informationen oft an verschiedenen Orten gespeichert: in einer Chat-App, in E-Mails, auf einem Laufwerk und in Datenverwaltungstools. Der mentale Aufwand, sich zu merken, wo sich etwas befindet, kann genauso anstrengend sein wie die Aufgabe selbst. Die Enterprise-Suche in ClickUp bietet dir eine zentrale Suchleiste, über die du von einem einzigen Einstiegspunkt aus auf Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen zugreifen kannst. Benötigen Sie konkrete Einblicke? Fragen Sie ClickUp Brain, und es stellt Ihnen umgehend die relevantesten Details zusammen. Anstatt den Kontext aus dem Gedächtnis wiederherzustellen, können Nutzer mit klarem Blick und unvermindertem Elan an die Arbeit zurückkehren.

So wählen Sie die richtigen Beispiele für Ihr UGC-Portfolio aus

Selektivität ist das, was ein Portfolio, das Ergebnisse liefert, von einem unterscheidet, das nur überladen wirkt. Das Ziel ist es, einen Bereich zu zeigen, ohne an Relevanz zu verlieren. So wählst du die richtigen Beispiele für dein UGC-Ersteller-Portfolio aus:

Selektivität ist das, was ein Portfolio, das Ergebnisse liefert, von einem unterscheidet, das nur überladen wirkt. Das Ziel ist es, einen Bereich zu zeigen, ohne an Relevanz zu verlieren. So wählst du die richtigen Beispiele für dein UGC-Ersteller-Portfolio aus:

Stellen Sie Ihr stärkstes Werk an den Anfang, nicht Ihr neuestes, denn der erste Eindruck zählt mehr als die chronologische Reihenfolge

Passen Sie Ihre Beispiele an die Branche oder den Markentyp an, den Sie ansprechen – eine Fitnessmarke muss Ihre Food-Inhalte nicht sehen

Verwende nach Möglichkeit verschiedene Formate – Videos, Fotos und schriftliche Inhalte zeigen den Bereich und die Vielseitigkeit.

Erstelle zwei oder drei Spec-Arbeiten für Marken, die du wirklich liebst und nutzt, besonders wenn du gerade erst anfängst

Wenn du in mehreren Nischen tätig bist, kann es außerdem hilfreich sein, ein Haupt-Portfolio zu führen und kleinere, maßgeschneiderte Versionen für bestimmte Markenkategorien zu erstellen.

Wo du dein Portfolio hosten kannst

Die Wahl der richtigen Plattform für dein Portfolio ist wichtiger, als die meisten Ersteller denken. Das beste Portfolio der Welt nützt nichts, wenn es in einem überfüllten Google Drive-Ordner vergraben ist oder man drei Klicks braucht, um es zu öffnen.

Du möchtest etwas Übersichtliches, das sich leicht freigeben und noch leichter aktualisieren lässt. Hier ist eine kurze Übersicht über deine Optionen.

Plattform Am besten geeignet für Vorteile Nachteile ClickUp Anfänger und gut organisierte Ersteller Übersichtliches Layout, einfach zu aktualisieren, teilbarer Link, kostenloser Einstieg, professionell gestaltet Eine leichte Lernkurve, wenn du noch keine Erfahrung damit hast Persönliche Website Etablierte Ersteller Volle Kontrolle, hochgradig anpassbar Die Einrichtung kostet mehr Zeit und Geld PDF Kurze Pitches Einfach zu versenden, funktioniert offline Schwierig zu aktualisieren, keine Interaktivität Google Sites Anfänger Kostenlos, einfach, keine Programmierkenntnisse erforderlich Sieht einfach aus, Limit an Gestaltungsmöglichkeiten

Für Ersteller, die eine Lösung suchen, die sich einfach erstellen, aktualisieren und teilen lässt, ist ClickUp eine hervorragende Option. Es bietet dir einen teilbaren Link, den du in eine Pitch-E-Mail einfügen kannst, ein übersichtliches Layout, für das keine Designkenntnisse erforderlich sind, und eine einfache Möglichkeit, dein Portfolio zu aktualisieren, wann immer sich deine Arbeit weiterentwickelt.

So präsentieren Sie Ihr Portfolio bei der Akquise

Du hast das Portfolio erstellt. Jetzt musst du es den richtigen Leuten auf eine Weise präsentieren, die klar und professionell wirkt. Wie du es präsentierst, ist genauso wichtig wie sein Inhalt. Ein überzeugender Pitch ist kurz, konkret und macht es der Marke leicht zu verstehen, warum du der richtige Partner bist.

Stellen Sie zunächst dar, warum Sie die richtige Wahl sind

Beginne deine Pitch-E-Mail nicht mit „Hallo, ich bin ein UGC-Ersteller und suche nach Kooperationen.“ Das sagt jeder. Erwähne stattdessen etwas Konkretes über die Marke, ein Produkt, das du verwendet hast, eine Kampagne, die dir aufgefallen ist, oder einen Wert, für den sie steht.

Zwei Sätze mit echtem Kontext bewirken schon viel, noch bevor du den Link freigibst.

Halten Sie die E-Mail kurz

Markenmanager erhalten jede Woche Dutzende von Anfragen. In deiner E-Mail musst du nicht Alles erklären – dafür ist das Portfolio da.

Stell dich vor, gib ein oder zwei relevante Statistiken oder Beispiele frei, füge den Link zu deinem Portfolio hinzu und sag ihnen, was sie als Nächstes zu erledigen haben. Das ist alles.

Sorgen Sie dafür, dass der Link nicht zu übersehen ist

Verstecken Sie den Link zu Ihrem Portfolio nicht am Ende eines langen Absatzes. Platzieren Sie ihn gut sichtbar im Mittelpunkt, mit einer klaren Beschreibung wie „Hier ist mein Portfolio“ oder „Schauen Sie sich meine neuesten Arbeiten an“.

Je weniger Klicks dafür nötig sind, desto besser.

Einmal nachfassen

Wenn du innerhalb von fünf bis sieben Tagen keine Antwort erhältst, sende eine kurze Erinnerung. Halte sie kurz, freundlich und auf den Punkt gebracht. Beziehe dich auf deine ursprüngliche E-Mail, frage, ob sie Gelegenheit hatten, sich deine Arbeiten anzusehen, und halte dir die Tür offen.

Danach solltest du weitermachen. Eine Marke mehr als zweimal zu verfolgen, führt selten zu etwas Gutem.

🚀 Der ClickUp-Vorteil: Verpasse dank ClickUp-Automatisierungen nie wieder eine Nachfass-E-Mail. Erstelle für jede Marke, bei der du dich beworben hast, eine Aufgabe und lege das Fälligkeitsdatum auf sieben Tage später fest. Nutze dann den Automatisierungs-Generator, um bei Erreichen dieses Datums eine Statusänderung oder eine Benachrichtigung im Posteingang auszulösen – im Grunde eine integrierte Erinnerung, deine Nachfass-E-Mail zu versenden. Lass ClickUp Automatisierungen die Erinnerung übernehmen, damit du konsequent bleibst, ohne dich mental zu überlasten

Behalte im Blick, wen du bereits angesprochen hast

Dieser Schritt wird oft übersehen, macht aber einen großen Unterschied. Wenn du den Überblick über deine Kontaktaufnahmen behältst, vermeidest du, dass du dieselbe Marke zweimal ansprichst, Nachfassaktionen verpasst oder den Schwung in vielversprechenden Unterhaltungen verlierst. Mit der Zeit hilft es dir auch, Muster zu erkennen, beispielsweise welche Nischen häufiger reagieren oder welche Portfolio-Versionen zu besseren Ergebnissen führen.

Ein Portfolio ist nichts, was man einmal erstellt und dann vergisst. Die Ersteller, die regelmäßig Aufträge an Land ziehen, behandeln ihr Portfolio wie ein lebendiges Dokument, das mit ihnen wächst und sich verbessert. Es veralten zu lassen, ist einer der einfachsten Wege, einen Auftrag zu verlieren, den man fast sicher gewonnen hätte.

Deine Beispiele auffrischen

Überprüfe dein Portfolio alle ein bis zwei Monate, um sicherzustellen, dass es weiterhin deine besten Arbeiten und deine aktuelle Ausrichtung widerspiegelt. Wenn du etwas geschaffen hast, das besser ist als das, was bereits darin enthalten ist, tausche es aus. Wenn ein Beispiel nicht mehr zu der Nische passt, für die du bekannt sein möchtest, entferne es. Du solltest dein Portfolio außerdem jedes Mal aktualisieren, wenn du:

Eine neue Markenkooperation abschließen

Erreiche einen bedeutenden Meilenstein in Bezug auf Engagement oder Performance

Wechseln Sie Ihre Nische oder die Art der Inhalte, die Sie erstellen

Gestalte deine persönliche Identität als Ersteller neu

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Wenn du deine Inhalte in ClickUp-Dokumenten organisierst, weißt du immer, was dir zur Verfügung steht, und kannst Aktualisierungen in wenigen Minuten vornehmen, ohne dich durch Ordner oder alte Laufwerke wühlen zu müssen. Richte ein einziges Dokument als deine UGC-Portfolio-Zentrale ein, mit Abschnitten, die nach Inhaltstypen wie Hautpflege, Essen, Lifestyle oder Unboxing unterteilt sind. Erstelle ein ClickUp-Dokument, das als hub für dein UGC-Portfolio dient Führen Sie in jedem Abschnitt Ihre Beispiele auf und fügen Sie eine kurze Notiz zur Marke, zur Art des Ergebnisses (Video, Foto, Karussell) und zur Plattform hinzu, für die es erstellt wurde. Auf diese Weise können Sie, wenn eine Marke nach relevanten Beispielen fragt, innerhalb von Sekunden genau das herausziehen, was zu ihrem Briefing passt.

Erzähle eine Geschichte über dein Wachstum

Dein Portfolio sollte deine Entwicklung als Creator widerspiegeln. Wenn du mehr Aufträge erhältst, deine Qualität verbesserst und deine Nische verfeinerst, sollte sich dieser Fortschritt deutlich in den Arbeiten zeigen, die du auswählst.

Ersetze deine frühesten Arbeiten, aktualisiere deine Biografie, wenn sich deine Nische weiterentwickelt, und passe deine Preise an, um deinen aktuellen Wert widerzuspiegeln. Ein Portfolio, das gezieltes Wachstum zeigt, signalisiert Marken, dass du nicht nur ein einmaliger Creator bist, sondern jemand, in den es sich langfristig zu investieren lohnt.

Nachverfolgung, was funktioniert

Achte darauf, welche Version deines Portfolios Resonanz findet und welche nicht. Wenn du regelmäßig Angebote einreichst, können kleine Änderungen wie ein anderes Beispiel als Einstieg oder das Umschreiben deiner Biografie einen spürbaren Unterschied machen.

💡 Profi-Tipp: Nutze ClickUp-Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern, um deine Pitches parallel zu deinen Portfolio-Updates zu verfolgen, damit du erkennen kannst, welche Änderungen zu Conversions geführt haben. Richte ClickUp-Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern ein, um dein UGC-Portfolio besser zu organisieren

So organisieren Sie den Workflow Ihres UGC-Portfolios

UGC-Ersteller müssen mehrere Dinge gleichzeitig unter einen Hut bringen.

Marken-Briefings kommen per E-Mail, Feedback über Direktnachrichten, Bearbeitungen befinden sich in Cloud-Ordnern und die fertigen Assets sind über verschiedene Plattformen verstreut. Dieses Setup macht es schwierig, die Nachverfolgung zu gewährleisten, was bereits genehmigt ist, was überarbeitet werden muss und was in dein Portfolio gehört.

ClickUp for Creative Teams löst dieses Problem durch einen konvergierten KI-Arbeitsbereich, in dem Inhaltsplanung, Feedback, Überarbeitungen und endgültige Assets miteinander verknüpft bleiben. Dies reduziert die SaaS-Flut und minimiert Kontextwechsel, da jedes Asset, jeder Kommentar und jede Aktualisierung mit derselben Aufgabe verknüpft bleibt.

So nutzt du ClickUp für das UGC-Management.

Erstellen und strukturieren Sie Inhalte schneller

UGC-Workflows beginnen oft mit verstreuten Ideen, groben Briefings und zahlreichen zu erbringenden Leistungen. ClickUp Brain hilft dir dabei, diese rohen Inputs in strukturierte Inhalte und umsetzbare Schritte umzuwandeln.

Erstelle Skripte und Pläne für den Inhalt mit ClickUp Brain

Angenommen, du erhältst ein Markenbriefing für eine Kampagne für ein Hautpflegeprodukt. Das Briefing enthält Schlüsselbotschaften, Angaben zur Zielgruppe und die zu erbringenden Leistungen, es fehlt jedoch ein klares Drehbuch. Du fragst ClickUp Brain: Erstelle auf Grundlage dieses Briefings ein 30-sekündiges UGC-Video-Drehbuch für ein Hautpflegeprodukt, das auf zu Akne neigende Haut abzielt.

Die kontextbezogene KI generiert ein strukturiertes Skript, das einen Aufhänger, eine Produktdemonstration und einen Aufruf zum Handeln enthält. Du kannst das Skript innerhalb derselben Aufgabe verfeinern und mit den Dreharbeiten beginnen.

ClickUp Brain unterstützt verschiedene Phasen des UGC-Workflows:

Fassen Sie lange Client-Briefings in klare Aktionspunkte zusammen

Erstelle ClickUp-Checklisten für Dreharbeiten, Bearbeitung und Lieferung

Schreibe Bildunterschriften für verschiedene Plattformen wie TikTok und Instagram um

Legen Sie die wichtigsten Schlüssel-Feedback-Punkte aus den Kommentaren Ihrer Clients fest

Wenn Sie Hilfe dabei benötigen, Ihre Arbeiten effektiver zu strukturieren und zu präsentieren, erfahren Sie in diesem Video, wie KI-Portfolio-Generatoren Ihnen dabei helfen können:

Überprüfen und verfeinern Sie visuelle Inhalte mit ClickUp Prüfung

Sobald der Inhalt des Portfolios seine Form annimmt, rückt die Qualität der Inhalte in den Fokus. UGC-Portfolios stützen sich stark auf Bilder wie Produktfotos, Lifestyle-Inhalte und Kampagnenmotive.

Mit ClickUp Prüfung kannst du diese Inhalte direkt überprüfen und optimieren.

Überprüfen und kommentieren Sie Portfolio-Bilder mit ClickUp Prüfung

Angenommen, du bereitest Produktfotos für den Portfolio-Bereich einer Modemarke vor und lädst Bildentwürfe in eine ClickUp-Aufgabe hoch, die mit diesem Projekt verknüpft ist.

Du kannst jedes Bild begutachten und präzises Feedback hinterlassen:

Heben Sie Unregelmäßigkeiten in der Beleuchtung bei einer Produktaufnahme hervor

Markieren Sie Bereiche, in denen der Hintergrund bereinigt werden muss

Schlage Anpassungen beim Zuschneiden für plattformspezifische Formate vor

Jeder Kommentar wird direkt an das Bild angehängt, sodass die Bearbeitung klar erkennbar und umsetzbar bleibt. Ihr Team und Ihre Mitwirkenden nehmen ebenfalls an demselben Workflow teil und fügen Feedback im Kontext hinzu. Bildanmerkungen und Kommentare tragen dazu bei, Unklarheiten bei Überarbeitungen zu vermeiden.

Ein Benutzer gab an:

ClickUp ist ein großartiges Tool, um unser Team organisiert und auf einen Nenner gebracht zu halten. Es macht es einfach, Projekte zu verwalten, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt an einem Ort zu verfolgen. Ich schätze besonders die Flexibilität – man kann Workflows anpassen, Vorlagen erstellen und die Plattform an unterschiedliche Teamprozesse anpassen. Es war sehr hilfreich beim Aufbau wiederverwendbarer Systeme für Dinge wie Standardarbeitsanweisungen, Leistungsbeurteilungen und Nachverfolgung von Projekten. Die Verbindung von Aufgaben, Dokumenten und Kommunikation reduziert den Hin- und Her-Austausch und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

ClickUp ist ein großartiges Tool, um unser Team organisiert und auf einen Nenner gebracht zu halten. Es macht es einfach, Projekte zu verwalten, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt an einem Ort zu verfolgen. Ich schätze besonders die Flexibilität – man kann Workflows anpassen, Vorlagen erstellen und die Plattform an unterschiedliche Teamprozesse anpassen. Es war sehr hilfreich beim Aufbau wiederverwendbarer Systeme für Dinge wie Standardarbeitsanweisungen, Leistungsbeurteilungen und Nachverfolgung von Projekten. Die Verbindung von Aufgaben, Dokumenten und Kommunikation reduziert den Hin- und Her-Austausch und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Häufige Fehler, die Ersteller machen

Selbst Ersteller mit starken Inhalten verlieren Aufträge aufgrund vermeidbarer Fehler im Portfolio. Die meisten davon lassen sich leicht beheben, sobald man weiß, worauf man achten muss.

Überladung mit Inhalten

Mehr ist nicht besser. Ein Portfolio mit 20 Beispielen lässt dich nicht erfahren wirken; es lässt dich so aussehen, als wüsstest du nicht, wie du deine Arbeiten bei der Bearbeitung selektieren sollst. Marken wollen deine besten Arbeiten sehen, nicht alle deine Arbeiten.

Beschränke dich auf drei bis sechs aussagekräftige Arbeiten und lass diese für sich sprechen. Wenn du großartige Inhalte aus verschiedenen Bereichen hast, solltest du in Erwägung ziehen, für jeden Bereich eine eigene Version des Portfolios zu erstellen, anstatt alles in ein einziges Dokument zu packen.

Keine klare Nische

Wenn dein Portfolio Beauty-Inhalte, Reise-Vlogs, Restaurantbewertungen und Tech-Unboxings an einem Ort vereint, weiß eine Hautpflegemarke nicht, was sie mit dir zu erledigen hat. Je spezifischer dein Portfolio ist, desto leichter fällt es der richtigen Marke, Ja zu sagen.

Klarheit in deiner Nische signalisiert, dass du dein Publikum verstehst, und Marken sind bereit, für diese Art von Fokus zu zahlen.

Das kommt überraschend oft vor. Eine Marke ist von deiner Arbeit begeistert, möchte Kontakt aufnehmen, findet aber keine Möglichkeit, dich zu erreichen. Gib immer Folgendes an:

Deine E-Mail-Adresse oder bevorzugte Kontaktmethode

Eine Notiz oder ein Hinweis, dass Preise auf Anfrage erhältlich sind

Ein klarer Aufruf zum Handeln, damit sie genau wissen, was als Nächstes zu erledigen ist

Machen Sie es interessierten Marken nicht unnötig schwer, Sie zu engagieren.

Das gleiche Portfolio für jede Anfrage verwenden

Ein allgemeines Portfolio kann zwar professionell wirken, aber dennoch am Ziel vorbeischießen. Wenn du dich bei Marken aus verschiedenen Branchen bewirbst, passe die Reihenfolge deiner Beispiele oder die vorgestellten Arbeiten so an, dass das Portfolio für jede einzelne Branche relevanter wirkt. Schon kleine Anpassungen können deine Präsentation durchdachter wirken lassen und deine Chancen auf eine Antwort erhöhen.

Deine klickwürdigen Arbeiten treffen auf ClickUp

Ein starkes UGC-Portfolio macht vor allem eines besonders gut: Es macht es einer Marke leicht, „Ja“ zu sagen. Eine klare Positionierung, relevante Beispiele und eine einfache Struktur helfen Entscheidungsträgern, deinen Wert schnell zu erkennen, ohne sich durch Unübersichtliches wühlen zu müssen.

Viele Ersteller haben jedoch immer noch Schwierigkeiten, ihre Portfolios übersichtlich zu halten, auf dem neuesten Stand zu halten und in einem professionellen Format versandfertig zu machen. Diese Lücke entscheidet oft darüber, ob ein Deal zustande kommt oder ignoriert wird.

Genau hier macht ClickUp den entscheidenden Unterschied. Du kannst dein Portfolio in Dokumenten erstellen, verwalten und aktualisieren, deine Inhalte übersichtlich organisieren, die Kontaktaufnahme mit Marken in Aufgaben nachverfolgen und Feedback bearbeiten, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren – dank ClickUp Brain.

Alles bleibt in einer Verbindung, sodass du weniger Zeit mit der Suche nach Assets verbringst und mehr Zeit für Pitches, die Erstellung von Inhalten und das Abschließen von Verträgen hast.

Dein Portfolio sollte genauso hart arbeiten wie du. Melde dich bei ClickUp an und erstelle ein Portfolio-System, das einfacher zu verwalten, zu aktualisieren und zu teilen ist.

Häufig gestellte Fragen

Aktualisiere dein Portfolio jedes Mal, wenn du ein Projekt fertigstellst, das besser ist als dein derzeit schwächstes Beispiel, oder mindestens einmal im Monat. Ein veraltetes Portfolio signalisiert Marken, dass du inaktiv bist oder deine Fähigkeiten nicht aktiv weiterentwickelst.

2. Kann man ein UGC-Portfolio auch ohne bezahlte Markenaufträge erstellen?

Ja, du kannst ganz einfach Beispiele für Videos erstellen, indem du Produkte verwendest, die du bereits zu Hause hast. Marken bewerten die Qualität deiner Umsetzung und deinen Stil – nicht, ob ein Unternehmen dich tatsächlich für die Erstellung des Videos bezahlt hat.

3. Was ist der Unterschied zwischen einem UGC-Portfolio und einem Media Kit?

Ein UGC-Portfolio präsentiert Beispiele deiner Inhalte und deine Produktionsfähigkeiten, während ein Media Kit sich stark auf die Demografie deiner Zielgruppe, die Reichweite und die Posting-Häufigkeit konzentriert. Ersteller, die beide Arten von Arbeit machen, benötigen oft beides, aber ein reiner UGC-Ersteller kann sich allein auf das Portfolio stützen.