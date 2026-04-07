So nutzen Sie KI auch ohne technisches Team

Zeit für die Wahrheit. Mit jedem Monat, den Sie die Einführung von KI hinauszögern, vergrößert sich die Kluft zwischen der Leistung Ihrer Teams und dem, was tatsächlich möglich wäre.

Ihr Team verwendet seine wertvolle kreative Energie eher auf Routinearbeit als auf strategische Aufgaben.

Die meisten Teams gehen davon aus, dass der Einsatz von KI ohne technischen Hintergrund bedeutet, sich mit minderwertigen Ergebnissen zufrieden geben zu müssen.

Kleine Unternehmen mit Bedarf an KI spüren dies besonders deutlich und haben keinen Zugang zu fortschrittlicher Technologie, da die Unterhaltung von technisch anspruchsvollen Implementierungen dominiert wird.

Das eigentliche Hindernis sind jedoch nicht die Fähigkeiten – es ist die Zersplitterung der Arbeit über zu viele voneinander getrennte tools hinweg. Diese Herausforderung ist so weit verbreitet, dass 45 % der Beschäftigten gegenüber McKinsey angaben, eine nahtlose Integration der Workflows würde ihre tägliche Nutzung von KI steigern.

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie KI auch ohne technisches Team nutzen können. Sie lernen die Grundlagen der No-Code-Automatisierung kennen, erstellen Ihren ersten Workflow, messen konkrete Ergebnisse und vermeiden häufige Fehler, an denen selbst motivierte Teams scheitern. 🙌

Warum nicht-technische Teams es sich nicht leisten können, auf KI zu warten

Wenn Sie als Betriebsleiter oder Manager in einem kleinen Unternehmen tätig sind, wissen Sie wahrscheinlich, wie es ist, wenn die Konkurrenz schneller vorankommt, während Ihre eigenen Teams in manuellen Workflows feststecken.

Aber das betrifft nicht nur Sie. Laut einer OECD-Umfrage nutzen derzeit nur 20 bis 30 % der KMU generative KI.

Auch wenn die Gründe von Integrationsproblemen bis hin zu Risiken der Sicherheit reichen, scheint jeder mit Engpässen bei der KI zu kämpfen zu haben. Dennoch ist dies nichts, worauf kleine Unternehmen warten können.

Und zwar aus folgendem Grund:

❗️Es geht um Ihr Überleben im Wettbewerb, nicht nur um einen Trend: Ganze 72 % der Entscheidungsträger im Bereich Datenstrategie warnen davor , dass Geschäfte ohne den Einsatz von KI schlichtweg scheitern werden, und 54 % befürchten ernsthaft, dass eine Verzögerung der Implementierung sie ihren Wettbewerbsvorteil kosten wird

❗️Sie zahlen jeden Tag einen enormen „Verlust an Produktivität“: Geschäftsleute, die KI nutzen, können pro Stunde 59 % mehr Dokumente erstellen, und insgesamt steigert KI nachweislich die allgemeine Mitarbeiterproduktivität um bis zu 66 %

❗️Der ROI ist bereits erwiesen (und Ihre Konkurrenten profitieren davon): 74 % der Unternehmen berichten von einem positiven ROI bei ihren ausgereiften KI-Implementierungen, und speziell bei kleinen Unternehmen geben 87 % an, dass KI ihnen hilft , ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten, während 86 % eine verbesserte Marge verzeichnen konnten

❗️Ihr Team möchte sie nutzen: Entgegen der Befürchtung, dass KI weitreichende Ängste um den Arbeitsplatz schürt, geben 71 % der Beschäftigten an, dass die Einführung von KI ihre Arbeitszufriedenheit und ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten sogar verbessert hat

Okay, jetzt weißt du also, dass du das zu erledigen hast. Kommen wir nun zum „Wie“.

Was KI für Teams ohne technischen Hintergrund tatsächlich bedeutet

Die Unterhaltung über künstliche Intelligenz ist voller Fachjargon, der normale Benutzer abschreckt.

Nicht-technische Teams geraten bei der Auswahl der richtigen Software in eine Art „Analyseparalyse“. Am Ende kauft man unzusammenhängende Tools (oder es kommt zu einem „Tool-Wildwuchs“ ), die das Team verwirren und die tägliche Arbeit fragmentieren (auch bekannt als „Work-Wildwuchs“ ).

Das richtige Tool muss den Überblick bewahren und die Komplexität hinter den Kulissen bewältigen. Werfen wir einen Blick auf die Tools, die einem Team, das KI ohne technisches Team implementieren möchte, allgemein zur Verfügung stehen:

Große Sprachmodelle und Chatbots

Große Sprachmodelle sind Systeme, die anhand riesiger Textmengen trainiert wurden und in der Lage sind, Texte zu lesen, zu schreiben, zusammenzufassen und Fragen in natürlicher Sprache zu beantworten.

In der Praxis bedeutet dies, dass Ihr Team Fragen stellen, Inhalte erstellen oder Informationen zusammenfassen kann, ohne dafür technische Kenntnisse zu benötigen. Allerdings stoßen allgemeine Chatbots für den Geschäfts-Einsatz an ihre Grenzen, da sie Ihren Arbeitskontext nicht verstehen. Sie arbeiten isoliert, ohne Zugriff auf Ihre Projekte, Aufgaben oder Ihr internes Wissen.

Deshalb kopieren Teams den Kontext oft in separate Tools, was die Arbeit erschwert, anstatt sie zu vereinfachen.

Der wahre Wert entsteht erst dann, wenn die KI Zugriff auf Ihre tatsächliche Arbeit hat, sodass sie Fragen zu konkreten Aufgaben beantworten, aktuelle Entwicklungen zusammenfassen und Ergebnisse generieren kann, die auf dem Kontext Ihres Teams basieren – und nicht auf allgemeinen Eingaben.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie gut KI im Kontext funktioniert – mit ClickUp AI. ⬇️

Workflows und Automatisierungen ohne Programmierung

Die No-Code-Automatisierung macht KI von etwas Interessantem zu etwas Nützlichem.

Im Grunde handelt es sich um ein einfaches logisches System: Wenn etwas passiert, führt das Tool eine Aktion aus. Diese Workflows bestehen aus drei Komponenten: Auslösern, Bedingungen und Aktionen.

Als Beispiel kann man angeben, dass sich beispielsweise der Status einer Aufgabe ändert. In diesem Fall kann das System automatisch den nächsten Eigentümer zuweisen, die zugehörigen Daten aktualisieren oder die zuständige Person benachrichtigen. Durch diese kleinen Automatisierungen entfällt die Notwendigkeit einer ständigen manuellen Koordination.

Ohne Workflow-Automatisierung verbringen Teams viel Zeit mit sich wiederholenden Aufgaben wie Nachfassaktionen, Aktualisierungen und Übergaben. Mit ihr werden diese Prozesse einheitlich und zuverlässig.

Entscheidend ist, dass Ihr Team weiterhin für die Entscheidungsfindung und die kreative Arbeit zuständig ist, während das System die sich wiederholenden Aufgaben übernimmt, die den Arbeitsablauf verlangsamen.

KI-Agenten, die in Ihrem Namen denken und handeln

KI-Agenten sind der nächste Schritt über die Automatisierung hinaus.

Anstatt lediglich vordefinierte Regeln zu befolgen, kann ein Agent beobachten, was in Ihren Workflows geschieht, den Kontext erfassen und innerhalb der von Ihnen festgelegten Grenzen Maßnahmen ergreifen.

Betrachten Sie es weniger als ein Tool, sondern eher als einen integrierten Assistenten. Ein Agent kann erkennen, wenn etwas ins Stocken gerät, feststellen, wenn Informationen fehlen, oder Muster über Aufgaben und Unterhaltungen hinweg erkennen. Daraufhin kann er eingreifen, indem er Aufgaben zuweist, auf Risiken hinweist oder den nächsten Schritt vorschlägt.

Der Unterschied ist subtil, aber wichtig:

Die Automatisierung reagiert auf bestimmte Auslöser

Die Mitarbeiter sind stets aufmerksam

Das bedeutet weniger manuelle Überwachung und weniger Dinge, die übersehen werden, insbesondere wenn Ihr Team und Ihr Workload wachsen.

Hier ist ein Beispiel für einen „Super Agent“ mit festgelegten Funktionen und Aufgabenbereich aus ClickUp

📮 ClickUp Insight: 21 % der Befragten geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass sich wiederholende Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen. Das ist fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %), die für Aufgaben aufgewendet wird, die kaum strategisches Denken oder Kreativität erfordern (wie zum Beispiel Folge-E-Mails 👀). Für KMU soll KI jene zusätzliche Arbeit beseitigen, die alles verlangsamt. Die Videoproduktionsfirma path8 Productions stieß bei ihrem Wachstum an ihre Grenzen. Die Arbeit verteilte sich auf Smartsheet, Slack, Toggl und Dropbox Paper. Die Produzenten verbrachten ihre Zeit damit, Aktualisierungen zwischen den Systemen hin und her zu kopieren, anstatt die Projekte voranzubringen. Anstatt dieses Durcheinander mit KI zu überlagern, haben sie ihr System komplett neu aufgebaut. Sie haben alles in der ClickUp Small Business Suite zusammengefasst und so einen vernetzten Workspace geschaffen, in dem KI, Automatisierung und Workflows tatsächlich zusammenwirken können. ⚡ Die Auswirkungen Hören Sie es direkt von der Gründerin Pat Henderson. 👇🏼

📮 ClickUp Insight: 21 % der Befragten geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass sich wiederholende Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen. Das ist fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %), die für Aufgaben aufgewendet wird, die kaum strategisches Denken oder Kreativität erfordern (wie zum Beispiel Folge-E-Mails 👀). Für KMU soll KI jene zusätzliche Arbeit beseitigen, die Alles verlangsamt. Die Videoproduktionsfirma path8 Productions stieß bei ihrem Wachstum an ihre Grenzen. Die Arbeit verteilte sich auf Smartsheet, Slack, Toggl und Dropbox Paper. Die Produzenten verbrachten ihre Zeit damit, Aktualisierungen zwischen den Systemen hin und her zu kopieren, anstatt die Projekte voranzubringen. Anstatt dieses Durcheinander mit KI zu überlagern, haben sie ihr System komplett neu aufgebaut. Sie haben alles in der ClickUp Small Business Suite zusammengefasst und so einen vernetzten Workspace geschaffen, in dem KI, Automatisierung und Workflows tatsächlich zusammenwirken können. ⚡ Die Auswirkungen Echtzeit-Sichtbarkeit über Planung, Kommunikation und Zeiterfassung hinweg

6 Tools ersetzt durch einen einheitlichen Workspace

60 % weniger Zeitaufwand für die Vorbereitung von Team-Meetings (von 30–60 Minuten auf ca. 10 Minuten)

In weniger als 8 Wochen vollständig eingeführt – ClickUp unterstützt die Einführung Hören Sie es direkt von der Gründerin Pat Henderson. 👇🏼

So beurteilen Sie die KI-Bereitschaft Ihres Teams

Der eine fatale Fehler, den Teams bei der Einführung von KI begehen? Der Versuch, neue Technologien auf chaotische, undefinierte Prozesse aufzubauen.

Denn KI behebt keine chaotischen Prozesse. Sie deckt sie auf.

Wenn Ihre Arbeit über E-Mail-Threads, Tabellen und isolierte Apps verstreut ist, hat Ihr Team bereits mit Kontextzersplitterung zu kämpfen. Die Mitarbeiter verbringen Stunden damit, nach Informationen zu suchen, zwischen isolierten Apps hin und her zu wechseln und dieselben Aktualisierungen an mehreren Stellen zu wiederholen.

In diesem Umfeld hat die KI keine verlässlichen Daten, auf die sie zurückgreifen kann. :

Es kann nichts automatisieren, was nicht klar definiert ist

Es kann aus fragmentierten Daten keine Erkenntnisse gewinnen

Und es kann die Umsetzung nicht vorantreiben, wenn Ihre Workflows nicht miteinander verbunden sind

Bevor KI einen Mehrwert schaffen kann, muss Ihre Arbeit strukturiert und zentralisiert sein. Davon hängt ab, ob KI hilft oder nur für noch mehr Unruhe sorgt.

Zu erledigen ist es erforderlich, Ihre Bereitschaft in diesen drei Bereichen zu prüfen:

Prozesstransparenz: Sie können Ihre wiederholbaren Workflows in Schritten beschreiben, sodass das System genau weiß, was zu erledigen ist

Datenzugriff: Ihre Daten befinden sich in einem einheitlichen Workspace und sind nicht auf verschiedene Einzellösungen verteilt

Offenheit im Team: Ihr Team hat eine Ansicht, nach der neue Technologien als hilfreiches Tool betrachtet werden und nicht als Bedrohung für die eigenen Arbeitsplätze

Hier ist eine Vorlage für eine Bedarfsanalyse, die Ihnen dabei helfen soll:

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der Vorlage zur Bedarfsanalyse von ClickUp für fundierte Entscheidungen und eine effektive Ressourcenzuweisung

👉🏽 Wir haben noch mehr Tipps! In unserem AI-Leitfaden für kleine Unternehmen erfahren Sie genau, wie Sie KI einsetzen können, um Ihre Workflows zu vereinfachen.

Konkrete Aufgaben, die nicht-technische Teams mithilfe von KI für die Automatisierung nutzen können

Es ist frustrierend, auf einen leeren Bildschirm zu starren und zu versuchen, herauszufinden, was diese Technologie genau für Ihre spezifische Rolle zu erledigen hat.

Ehrlich gesagt haben kleine Geschäfte keine Probleme damit, Zugang zu KI zu erhalten. Aber sie in echte Workflows zu integrieren? Das ist schon eine Herausforderung.

Und so steht das Tool ungenutzt herum, während Ihr Team weiterhin dieselbe manuelle Arbeit verrichtet:

Zusammenstellung von routinemäßigen Aktualisierungen und Berichten zur Berichterstellung

E-Mails von Grund auf neu verfassen

Lange Threads durchlesen, um Entscheidungen zu finden

Der Wandel vollzieht sich, wenn KI auf bestimmte Engpässe in Ihrem Alltag angewendet wird.

Wo soll man anfangen: Praktische Anwendungsbeispiele, die Sie sofort umsetzen können

Sie brauchen kein kompliziertes Setup, um den Wert zu erkennen. Beginnen Sie damit, die manuellen Prozesse zu automatisieren, die Ihr Team immer wieder ausführt:

Erste Entwürfe verfassen : Erstellen Sie Zusammenfassungen der Meetings, Projektbeschreibungen und E-Mails, anstatt bei Null anzufangen

Triage eingehender Anfragen : Eingehende Übermittlungen oder Nachrichten lesen und je nach Inhalt oder Priorität an die richtige Person weiterleiten

Zusammenfassung langer Threads : Entnehmen Sie Entscheidungen, zu erledigende Elemente und Hindernisse aus langen Unterhaltungen, ohne jede einzelne Nachricht lesen zu müssen

Status des Projekts aktualisieren: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Aktivitäten in den einzelnen Aufgaben und machen Sie deutlich, was Aufmerksamkeit erfordert, wo Risiken bestehen und was fertiggestellt ist

👋🏾 Brauchen Sie eine Demo? Laut Zeb Evans, Gründer und CEO von ClickUp, ist dies der einzige KI-Anwendungsfall, den Sie unbedingt ausprobieren sollten. Lernen Sie „Live Intelligence“ kennen – unterstützt von Ambient Agents!

Ohne eine IT-Abteilung, die einem zur Seite steht, scheint es unmöglich, komplexe Softwareplattformen zu bewerten.

Wenn Sie Ihrem Tech-Stack eine fünfte Einzellösung hinzufügen, verursachen Sie unbeabsichtigt eine „KI-Wildwuchs“ – also die ungeplante Verbreitung von KI-Tools ohne Aufsicht, Strategie oder Kontrolle über den KI-Fußabdruck Ihres Unternehmens.

Das Ergebnis? Ihr Team hat mit einem weiteren Login, einem weiteren Datensilo und einem weiteren System zu kämpfen, das gewartet werden muss.

Der entscheidende Vorteil liegt hier in einer KI, die Ihnen hilft, Ihren Tech-Stack zu konsolidieren und technische Konfigurationen überflüssig zu machen. Stellen Sie sich bei der Bewertung von Software folgende Fragen:

Was ist zu bewerten? Fragen, die Sie stellen sollten So sieht es aus Native Integration Brauchen wir dafür eine eigene App oder einen separaten Login? Müssen wir Daten hineinkopieren, damit sie nützlich ist? Ist sie dort verfügbar, wo die Arbeit ohnehin stattfindet? Wird das Team sie ganz selbstverständlich täglich nutzen? Die KI ist direkt in Ihren Workflow (Aufgaben, Dokumente, Chat) integriert – ganz ohne zusätzliche Tools oder Umwege Kontextbewusstsein Versteht es unsere Projekte, Aufgaben und Unterhaltungen? Kann es Fragen beantworten, ohne dass wir den Kontext einfügen müssen? Spiegelt es die tatsächliche Arbeit wider oder liefert es nur allgemeine Ergebnisse? Kann es Hindernisse oder Fortschritte genau erkennen? KI nutzt reale Workspace-Daten, um präzise und relevante Antworten zu liefern, ohne dass manuelle Eingaben erforderlich sind Benutzerfreundlichkeit ohne Code Kann ein Benutzer ohne technische Vorkenntnisse das schnell einrichten? Sind für die Workflows Programmier- oder Skriptkenntnisse erforderlich? Können wir Probleme selbst beheben oder Anpassungen vornehmen? Ist hierfür laufender technischer Support erforderlich? Jeder im Team kann Workflows ohne Hilfe von Entwicklern einrichten und verwalten Tatsächliche Auswirkungen auf den Workflow Welche Aufgabe wird dadurch eigentlich übernommen? Reduziert es die Schritte oder beschleunigt es nur einen Teil davon? Sind die Ergebnisse ohne große Bearbeitung nutzbar? Ist es ein Auslöser für die nächsten Schritte? Das Tool beseitigt Routinearbeit und verringert den manuellen Koordinationsaufwand im Team Stapelkonsolidierung Kann dies die Tools ersetzen, für die wir bereits bezahlen? Reduziert es den Wechsel zwischen verschiedenen Apps? Vereinfacht es unseren Workflow? Können wir Integrationen oder Abonnements einsparen? Weniger Tools, weniger Integrationen und ein einfacheres, besser vernetztes System

So richten Sie Schritt für Schritt Ihre ersten KI-Workflows ein

Einen automatisierten Prozess von Grund auf neu aufzubauen, kann für Anfänger einschüchternd sein.

Man zögert die Umsetzung hinaus und verfällt wieder in bequeme Gewohnheiten der manuellen Arbeit. Die vermeintlich steile Lernkurve hält einen davon ab, sich in Zukunft viele Stunden Arbeit zu ersparen.

Als integrierter KI-Workspace vereint ClickUp Ihre Projekte, Dokumente, Chats, Dashboards und Workflows auf einer einzigen Plattform.

Das bedeutet, dass die KI nicht nur am Rande steht. ClickUp Brain ist direkt in Ihre Workflows integriert und hat Zugriff auf dieselben Daten, die Ihr Team zur Erledigung seiner Aufgaben nutzt. Es kann Aufgaben einsehen, Unterhaltungen verstehen, auf Dokumente zurückgreifen und sich nahtlos in den Flow der Arbeit einfügen.

Das ist es, was die Akzeptanz tatsächlich vorantreibt. Wenn KI in das System integriert ist, sind keine zusätzlichen Schritte erforderlich, um sie zu nutzen.

Es geht nicht nur um das Kopieren und Einfügen von Inhalten. Es wird zu einem festen Bestandteil der Arbeitsabläufe, sei es beim Erstellen von Updates, beim Zusammenfassen von Aktivitäten oder beim Vorantreiben von Aufgaben.

Hier sind drei praktische Workflows aus ClickUp, die Sie schnell einrichten können und die jeweils Automatisierung, KI und agentengesteuerte Ausführung kombinieren.

1. Automatisieren Sie den Status von Aufgaben, um manuelle Nachverfolgungen zu vermeiden

Einer der häufigsten Engpässe ist die manuelle Aktualisierung von Statusmeldungen und die Nachverfolgung des Fortschritts bei den einzelnen Aufgaben. Mit einer einfachen Automatisierung in ClickUp können Sie das vermeiden.

Fügen Sie in ClickUp „Wenn-Dann“-Auslöser für Automatisierungen hinzu, um manuelle Aufgabenaktualisierungen zu automatisieren

So richten Sie die Einstellungen ein:

Gehe zu deiner Liste oder deinem Space und öffne Automatisierungen Klicken Sie auf „Automatisierung erstellen“ Wählen Sie einen Auslöser aus, zum Beispiel: Wenn sich der Status in „In Prüfung“ ändert Wenn sich der Status in „In Prüfung“ ändert Fügen Sie eine Aktion hinzu, zum Beispiel: Den nächsten Verantwortlichen zuweisen (z. B. Prüfer oder Vorgesetzter) Den Status auf die nächste Phase ändern Eine Benachrichtigung oder einen Kommentar senden Den nächsten Eigentümer zuweisen (z. B. Prüfer oder Vorgesetzter) Status auf die nächste Phase ändern Eine Benachrichtigung senden oder einen Kommentar hinterlassen

Wenn sich der Status in „In Prüfung“ ändert

Den nächsten Eigentümer zuweisen (z. B. Prüfer oder Vorgesetzter)

Status auf die nächste Phase ändern

Eine Benachrichtigung senden oder einen Kommentar hinterlassen

Beispiel-Workflow: Wenn eine Aufgabe als „Fertiggestellt“ markiert wird → automatisch der Qualitätssicherung zuweisen → den Prüfer benachrichtigen

Wenn du in ClickUp KI-Felder hinzufügst, erledigt die KI diesen Teil ganz von selbst. Sieh dir das in Aktion an. 👇🏼

Wöchentliche Updates und Statusberichte sind zeitaufwendig, da dafür Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen werden müssen. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel.

So richten Sie die Einstellungen ein:

Öffnen Sie eine Liste, einen Ordner oder einen Space, in dem sich Ihr Projekt befindet Erwähne Brain mit @ Weisen Sie das System an: die jüngsten Aktivitäten zusammenzufassen, fertiggestellte Arbeiten hervorzuheben und Hindernisse oder Risiken zu identifizieren Zusammenfassung der letzten Aktivitäten Fertiggestellte Arbeiten hervorheben Hindernisse oder Risiken identifizieren

Zusammenfassung der letzten Aktivitäten

Fertiggestellte Arbeiten hervorheben

Hindernisse oder Risiken identifizieren

Sie können dies auch in einem ClickUp-Dokument, im ClickUp-Chat oder in einer ClickUp-Aufgabe ausführen, um strukturierte Updates zu erstellen.

Beispiel für eine Eingabeaufforderung: „Fasse alle Aufgabenaktualisierungen dieser Woche zusammen, einschließlich fertiggestellter Elemente, Hindernisse und nächster Schritte.“ Anstatt Berichte von Grund auf neu zu erstellen, überprüfst und verfeinerst du die von der KI generierten Zusammenfassungen. Mit der Zeit wird dies zu deinem Standard-Workflow für die Berichterstellung zum Status.

3. Nutzen Sie Super Agents, um die Arbeit zu überwachen und Auslöser für Maßnahmen zu aktivieren

Beschleunigen Sie Workflows mit Super Agents in ClickUp

Automatisierungen folgen Regeln. Super-Agenten in ClickUp kümmern sich um Alles, was davon abweicht.

Es handelt sich um No-Code-Agenten, die Sie in Ihrem Workspace konfigurieren können und die Aktivitäten anhand der von Ihnen festgelegten Bedingungen überwachen. Nach der Einrichtung arbeiten sie autonom, beobachten kontinuierlich Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen und ergreifen Maßnahmen, sobald diese Bedingungen erfüllt sind – beispielsweise indem sie ins Stocken geratene Arbeiten kennzeichnen, fehlende Details aufzeigen oder den nächsten Schritt als Auslöser nutzen.

So richten Sie die Einstellungen ein:

Öffnen Sie den Super Agent Builder und erstellen Sie einen neuen Agenten Definieren Sie das Ziel und die Anweisungen des Agenten in einfacher Sprache (worauf er achten soll und wie er sich verhalten soll) Legen Sie den Gültigkeitsbereich fest, indem Sie die Bereiche, Ordner oder Listen auswählen, die überwacht werden sollen Geben Sie den richtigen Kontext und die entsprechenden Quellen an, wie z. B. Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen, auf die sich der Mitarbeiter beziehen sollte Legen Sie die Bedingungen oder Muster fest, nach denen gesucht werden soll, wie beispielsweise ins Stocken geratene Aufgaben, fehlende Informationen oder blockierte Arbeitsabläufe Konfigurieren Sie die Aktionen, die ausgeführt werden sollen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, z. B.: einen Kommentar hinterlassen oder das Problem markieren, die zuständige Person benachrichtigen oder auffordern, oder Folgeaufgaben oder nächste Schritte erstellen Testen Sie den Agenten in einem kleinen Workflow und verfeinern Sie seine Anweisungen, bevor Sie ihn flächendeckend einführen

Beispiel: Die Aufgabe wurde seit 3 Tagen nicht aktualisiert → Der Bearbeiter markiert sie → Der Eigentümer wird benachrichtigt → Bei Bedarf wird eine Folgeaufgabe erstellt

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie einen Super-Agenten erstellen und damit arbeiten können:

Eine kurze Notiz zu Ihrem ersten KI-Workflow

Sie müssen nicht alles auf einmal automatisieren. Beginnen Sie mit einem wiederkehrenden Workflow, bei dem regelmäßig Zeit verloren geht, wie zum Beispiel Statusaktualisierungen, Aufgabenübergaben oder Genehmigungen.

Zeigen Sie auf, wie es heute funktioniert. Fügen Sie dann das System hinzu:

Verwenden Sie Automatisierungen , um vorhersehbare Schritte zu erledigen, wie zum Beispiel die Zuweisung von Eigentümern oder das Weiterleiten von Aufgaben

Nutzen Sie KI , um aus tatsächlichen Aktivitäten Zusammenfassungen, Aktualisierungen oder erste Entwürfe zu erstellen

Setzen Sie Super-Agenten ein, um den Workflow zu überwachen und einzugreifen, wenn ein Schritt ins Stocken gerät oder fehlt

Erstellen Sie es einmal, testen Sie es anhand einer kleinen Auswahl von Aufgaben und optimieren Sie es entsprechend der tatsächlichen Nutzung durch Ihr Team. Wiederholen Sie dieses Vorgehen dann für den nächsten Workflow.

Häufige Fehler im Bereich KI, die von nicht-technischen Teams gemacht werden

Kleine Unternehmen stürzen sich oft ohne klare Strategie zur Steuerung auf neue Technologien.

Sie laufen Gefahr, sensible Unternehmensdaten an externe Modelle weiterzugeben. Teams veröffentlichen generierte Inhalte automatisch und ohne Überprüfung, was zu peinlichen Fehlern und einem Verlust des Vertrauens der Clients führt.

Vermeiden Sie diese häufigen Fallstricke bei der Umsetzung:

Alles auf einmal umkrempeln: Der Versuch, jeden Prozess gleichzeitig zu automatisieren, führt zu Burnout

Auswahl technischer Tools: Sich auf Software verlassen, die heimlich API-Schlüssel oder Entwickler-Support erfordert

Die Datenqualität ignorieren : Von verstreuten, unzusammenhängenden Informationen hervorragende Ergebnisse erwarten : Von verstreuten, unzusammenhängenden Informationen hervorragende Ergebnisse erwarten

Verzicht auf die manuelle Überprüfung: Veröffentlichung generierter Entwürfe ohne Überprüfung des Tons oder der Richtigkeit

Das Setup als endgültig betrachten: Wenn Sie die Eingabeaufforderungen und Workflows nicht an die Veränderungen in Ihrem Geschäft anpassen

Der Vorteil von ClickUp: Ein „AI-first“-Ansatz bedeutet auch, bei Alles eine Strategie der Sicherheit zu verfolgen. ClickUp basiert auf bewährten Standards wie SOC 2, ISO 27001, DSGVO-Konformität und HIPAA-Konformität und verfügt über strenge Kontrollen hinsichtlich der Speicherung, des Zugriffs und des Schutzes Ihrer Daten. Dies gilt auch für die KI. Das bedeutet: ClickUp AI wird NICHT anhand der Daten Ihres Workspaces trainiert

KI-Partner sind vertraglich verpflichtet, Ihre Daten nicht zu speichern

Die an die Modelle freigegebenen Daten sind begrenzt und werden nach der Verarbeitung gelöscht

Die KI arbeitet mit kontextbezogenem Lernen und wird nicht anhand Ihrer Daten trainiert Ihre Workspace-Daten bleiben sicher, KI-Features werden in kontrollierten Umgebungen ausgeführt, und Ihre Daten werden nicht ohne Ihre Berechtigung zum Trainieren externer Modelle verwendet. Datenschutz und Sicherheit in ClickUp beginnen mit detaillierten Berechtigungen und reichen bis hin zu KI-Modellen

Wie man den Erfolg von KI ohne technisches Fachwissen misst

Ohne komplexe Analysen scheint es unmöglich, den Return on Investment für neue Software nachzuweisen.

Sie verzichten auf nützliche tools, weil der tatsächliche geschäftliche Nutzen für die Führungskräfte nicht sichtbar ist. Ohne konkrete Daten können Sie die Kosten nicht rechtfertigen.

Beobachten Sie folgende Indikatoren für die Nachverfolgung:

Zeitersparnis: Erfassen Sie, wie viel Zeit eine bestimmte Aufgabe vor der Umsetzung im Vergleich zu danach in Anspruch genommen hat

Ausgabevolumen: Ermitteln Sie den Anstieg der erstellten Berichte oder Antworten innerhalb desselben Zeitraums

Fehlerreduzierung: Beobachten Sie den Rückgang bei fehlgeschlagenen Übergaben und versäumten Nachfassaktionen

Akzeptanz im Team: Beobachten Sie, ob das Team die Features tatsächlich täglich nutzt

Ausweitung des Workflows: Notiz, wann Mitglieder des Teams beginnen, das Muster auf neue Probleme anzuwenden

Wie ClickUp hilft

Visualisieren Sie komplexe Daten mit ClickUp-Dashboards und lassen Sie ClickUp Brain diese für Sie auswerten

Bei der Nachverfolgung der oben genannten Kennzahlen können Sie die Leistung Ihres Teams mithilfe der No-Code -Dashboards von ClickUp sofort visualisieren.

Mit über 50 benutzerdefinierten Karten und KI-Zusammenfassungen hilft es Ihnen, genau aufzuzeigen, wie viele Stunden die neue Technologie Ihrem Team einspart. Die Führungskräfte erhalten einen unbestreitbaren Beweis für den gesteigerten Durchsatz und die höhere Effizienz. 🤩

Wenn Sie einen genauen Überblick über die Nutzung der KI erhalten möchten, zeigt Ihnen die Agentenanalyse genau, wie viele Agenten aktiv sind, welche die beste Leistung erbringen und wie viele Meilensteine erreicht wurden.

Erfahren Sie anhand von Daten aus der Agentenanalyse, wie Ihre KI und Ihre Agenten genutzt werden

Richten Sie noch heute Ihren automatisierten Workspace ein

Die meisten kleinen Geschäfte haben kein Problem mit ihren Tools. Sie haben ein Systemproblem.

Die Arbeit verteilt sich auf verschiedene Apps, die Abläufe finden nur im Kopf der Mitarbeiter statt, und die Koordination wird zu einer versteckten Belastung, die alles verlangsamt.

Die ClickUp Small Business Suite wurde entwickelt, um dieses Problem auf andere Weise zu lösen.

Indem Aufgaben, Dokumente, Chat, Dashboards und KI in einem einzigen System vereint werden, bietet es Ihrem Team eine zentrale Plattform, um zu planen, Aufgaben auszuführen und den Überblick zu behalten. Automatisierungen übernehmen die routinemäßigen Aufgaben. KI hilft Ihnen beim Verstehen und Erstellen von Inhalten. Super-Agenten sorgen dafür, dass alles reibungslos läuft.

Genau dort findet der Wandel statt.

Sie brauchen keine weitere Software. Sie brauchen ein System, das funktioniert. 🚀

Häufig gestellte Fragen zur Nutzung von KI ohne technisches Team

Einfache Automatisierung folgt festen Regeln, die Sie festlegen, um bestimmte Aktionen als Auslöser zu verwenden. Künstliche Intelligenz interpretiert den Kontext, generiert neue Inhalte und trifft Entscheidungen, die nicht explizit programmiert wurden.

Ja, wenn Sie sich für Tools entscheiden, die Sicherheit auf Unternehmensniveau und rollenbasierte Berechtigungen bieten, wodurch die Informationen innerhalb der Plattform verbleiben. ClickUp beispielsweise verarbeitet Abfragen innerhalb seiner Workspace-Umgebung, sodass Ihre Daten ohne Ihre Zustimmung niemals an externe Modelle weitergeleitet werden.

Die meisten Teams können ihren ersten automatisierten Workflow innerhalb einer einzigen Sitzung einrichten und sofort davon profitieren. Nach einigen Wochen konsequenter täglicher Nutzung zeigen sich in der Regel erste greifbare Ergebnisse.