Lernen Sie die 15 besten GPTs für die Arbeit mit Clients in Agenturen kennen

Ihre Konkurrenten warten nicht.

Derzeit nutzen Agenturen in Ihrer Branche GPT-basierte Tools, um die Arbeit für Clients schneller, intelligenter und zu einem Bruchteil der internen Kosten zu erledigen – Untersuchungen deuten darauf hin, dass diese Tools die Kosten für kundenorientierte Funktionen um bis zu 30–45 % senken könnten .

Die Frage ist nicht, ob KI in Ihre Agentur gehört. Die Frage ist, ob Sie die besten GPTs für Agenturen nutzen – oder sich mit generischen Tools begnügen, die nicht für die Feinheiten der Arbeit der Clients entwickelt wurden.

Es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen einem GPT, das einen allgemeinen Social-Media-Beitrag verfassen kann, und einem, das Ihnen dabei hilft, eine Full-Funnel-Content-Strategie zu entwickeln, die Wettbewerbslandschaft eines Clients zu analysieren oder einen Pitch zu entwerfen, der tatsächlich auf eine bestimmte Branche zugeschnitten ist.

Wir haben die Recherche für Sie erledigt, damit Ihr Team dies nicht tun muss. Dies sind die 15 besten GPTs, die speziell für die Arbeit mit Agenturkunden entwickelt wurden – zusammengestellt für Marketing-, Entwicklungs-, Strategie- und Beratungsteams, die eine KI benötigen, die bei konkreten Ergebnissen ihren Beitrag leistet.

Was „GPT für Agenturen“ wirklich bedeutet

Wenn in Agenturen von GPTs die Rede ist, ist damit selten das Erlebnis beim Chatten mit dem Standard-ChatGPT gemeint, das die meisten Benutzer mit diesem Tool verbinden.

Stattdessen setzen Agenturen zunehmend auf benutzerdefinierte GPTs – spezialisierte Versionen großer Sprachmodelle, die darauf ausgelegt sind, die Workflows, die kreative Produktion und Rechercheaufgaben in Agenturen zu unterstützen.

In der Praxis fungiert ein GPT für Agenturen als maßgeschneiderter KI-Assistent, der speziell auf Ihre betrieblichen Anforderungen trainiert wurde. Anstatt allgemeine Antworten zu generieren, können diese Systeme den Kampagnenkontext, die Markenstimme und die Struktur gängiger Agenturleistungen verstehen.

Für Agenturen bringt dieser Wandel mehrere praktische Vorteile mit sich:

Spezialisierte Funktionen: Anstelle einer allgemeinen KI setzen Agenturen mehrere KI-Tools ein, die für bestimmte Aufgaben entwickelt wurden, wie z. B. Keyword-Recherche, Auswertung von Analysedaten oder kreative Agenturaufgaben

Marken- und Branchenkontext: Ein gut konfiguriertes benutzerdefiniertes GPT kann Markenrichtlinien befolgen, branchenspezifische Nuancen verstehen und über mehrere Kanäle hinweg für Konsistenz sorgen.

Skalierbare kreative Leistung: Teams können Langform-Inhalte, Kampagnenkonzepte und Post-Ideen schneller erstellen und dabei gleichzeitig Kreativität und strategische Übersicht bewahren

Datengestützte Erkenntnisse: KI kann spezifische Daten aus Marketingkampagnen analysieren, Muster aufdecken und wertvolle Erkenntnisse liefern, die stärkere Marketingstrategien unterstützen

Letztendlich ersetzen GPTs keine menschlichen Teams. Sie dienen als kollaborative KI-Assistenten, die die kreativen Kapazitäten erweitern, repetitive Arbeiten rationalisieren und es Marketingfachleuten ermöglichen, sich auf höherwertiges strategisches Denken zu konzentrieren.

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So wählen Agenturen das richtige GPT aus

Angesichts des rasanten Wachstums an benutzerdefinierten GPTs im GPT Store haben Agenturen nun Zugang zu Dutzenden von KI-Assistenten, die für verschiedene Marketing- und Kreativaufgaben entwickelt wurden. Die Auswahl des richtigen GPTs erfordert jedoch mehr als nur das Testen eines beliebten Tools.

Agenturen prüfen in der Regel, ob ein GPT ihre spezifischen Aufgaben unterstützen, sich in ihre Content-Strategie einfügen und sich nahtlos in bestehende Workflows integrieren lässt.

Für viele Marketingfachleute ist das richtige GPT eines, das spezielle Arbeiten wie Keyword-Recherche, Kampagnenkonzeption, das Verfassen von Blogbeiträgen oder die Analyse von Google-Analytics-Daten bewältigen kann.

Agenturen suchen zudem nach Tools, die zuverlässige Ergebnisse in verschiedenen Formaten liefern können, darunter Landingpages, Langform-Inhalte und Social-Media-Texte. Konsistenz, Geschwindigkeit und Kontextverständnis sind entscheidende Faktoren bei der Beurteilung, ob ein GPT die Aufgaben einer Kreativagentur unterstützen kann.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist Flexibilität. Agenturen testen oft mehrere Tools, bevor sie entscheiden, ob sie ihr eigenes GPT entwickeln oder auf ein benutzerdefiniertes GPT zurückgreifen, das anhand interner Richtlinien, Kampagnendaten und der Markenstimme trainiert wurde. So wird sichergestellt, dass der KI-Support eng auf die tatsächliche Arbeit der Clients abgestimmt ist und nicht nur generische Anwendungsfälle abdeckt.

Die besten GPTs für Agenturen

Nicht alle GPTs sind Ihre Zeit wert. Manche verfehlen ihr Ziel, während andere Ihnen tatsächlich helfen, effizienter bei Ihrer Arbeit voranzukommen. Dies sind diejenigen, die es richtig machen.

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Notiz: Die Preise für GPT-basierte SEO-Tools sind in der Regel benutzerdefiniert und hängen von der Nutzung, den Features und dem Umfang ab.

1. Der Creative Writing Coach (Ideal zur Verbesserung des kreativen Storytellings und der Entwicklung von Langform-Inhalten)

Selbst die erfahrensten Agenturteams stoßen gelegentlich an kreative Grenzen. Wenn sich Termine häufen und Kampagnen neue Blickwinkel erfordern, helfen Tools wie Creative Writing Coach Ihrem Team, den Ideenflow aufrechtzuerhalten, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen. Es fungiert als virtueller Editor, der dabei hilft, Ton, Struktur und Erzählweise zu verfeinern.

Für Agenturen, die Langform-Inhalte, Markengeschichten oder Thought-Leadership-Beiträge erstellen, wird dieses GPT zu einem hilfreichen kreativen Partner. Es analysiert Entwürfe, schlägt Verbesserungen vor und generiert Ideen, die dazu beitragen, dass Ihr Prozess der Inhaltserstellung über verschiedene Kanäle und Formate hinweg konsistent bleibt.

Die besten Features von Creative Writing Coach

Hilft Ihnen dabei, das Verfassen von Blogbeiträgen und das Storytelling zu verfeinern – mit strukturiertem Feedback zu Tonfall, Klarheit und Erzähl-Flow

Generiert neue Ideen für Beiträge, Kampagnenansätze und Aufhänger, wenn Ihr Team kreative Inspiration benötigt

Verbessert Grammatik, Rhythmus und Struktur, um die Erstellung von Inhalten in Artikeln, Landingpages und Marketingmaterialien zu optimieren

Unterstützt Brainstorming-Sitzungen für Agenturen, die an kreativen Aufgaben und Kampagnen-Storytelling arbeiten

Limit des Creative Writing Coach

Erfordert möglicherweise zusätzliche Eingaben, um eine strikte Markenstimme oder einen branchenspezifischen Kontext beizubehalten

Im Vergleich zu spezialisierten Marketing-KI-Tools nicht für fortgeschrittene SEO-Analysen oder umfassende Keyword-Recherchen konzipiert

Preise für den Creative Writing Coach

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu „Creative Writing Coach“

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Sprechen Sie sich zu einem ausgefeilten Text. Mit „Talk to Text“ können Sie Inhalte in ClickUp Brain MAX diktieren, anstatt alles manuell einzutippen. „Talk to Text“ transkribiert den Text, korrigiert automatisch Füllwörter, vereinfacht komplexe und ausschweifende Sätze für eine bessere Lesbarkeit und kann sogar den Ton und die Sprache anpassen – ganz gleich, ob Sie einen akademischen Stil für eine Forschungsarbeit, einen lockeren Ton für einen Diskussionsbeitrag oder einen prägnanten Stil für Lernnotizen benötigen.

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2. E-Mail- und Briefverfasser (Ideal für das Verfassen professioneller Client-E-Mails und konversionsstarker Betreffzeilen)

Die Kommunikation mit Clients ist ein fester Bestandteil der Arbeit in einer Agentur. Ganz gleich, ob Sie Angebote, Kampagnen-Updates oder Nachfass-E-Mails versenden – der „Email and Mail Writer GPT“ hilft Ihrem Team dabei, Nachrichten schneller zu verfassen und dabei einen klaren und professionellen Ton beizubehalten.

Anstatt dieselbe E-Mail mehrmals neu zu schreiben, können Sie dieses GPT in einer einfachen Chat-Oberfläche nutzen, um Nachrichten für verschiedene Zielgruppen anzupassen. Es ist besonders nützlich für Agenturen, die mehrere Kommunikationskanäle verwalten und schnelle Entwürfe für die Kundenansprache, interne Koordination oder Berichterstellung benötigen.

Die besten Features von E-Mail- und Briefverfasser

Erstellt schnell professionelle E-Mail-Entwürfe für Kundenansprache, Updates, Angebote und spezifische Marketingkommunikation

Erstellt mehrere Varianten von E-Mail-Betreffzeilen, um die Antwortraten bei Agenturkampagnen zu verbessern

Passt den Ton an den Kontext an, egal ob Sie an Clients, Partner oder interne Teams schreiben

Hilft Marketing-Teams, schneller zu schreiben und gleichzeitig eine einheitliche Markenstimme in der gesamten Kommunikation zu wahren

Einschränkungen bei E-Mail- und Briefverfassern

Der Schwerpunkt liegt vor allem auf Kommunikationsaufgaben und weniger auf der allgemeinen Kampagnenplanung

Analysiert keine Analysedaten, Kampagnendaten oder Leistungsdaten direkt für Marketingentscheidungen

Preise für E-Mail- und Briefverfasser

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu E-Mail- und Briefverfassern

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich des Schreibens, der Bearbeitung und von E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie beispielsweise einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibunterstützung im gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Workspace.

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3. Code Copilot (Am besten geeignet zur Beschleunigung der Entwicklung und Fehlerbehebung für Agentur-Websites)

Wenn Agenturen Clientsites erstellen oder pflegen, können Entwicklungsaufgaben schnell zu Engpässen werden. Code Copilot fungiert als virtueller Entwicklungspartner, der Ihrem Team hilft, Code zu überprüfen, Probleme zu beheben und Projekte schneller voranzubringen.

Für Agenturen, die Websites, Landingpages oder Clients verwalten, hilft dieses GPT dabei, den Zeitaufwand für wiederholte Entwicklungsaufgaben zu reduzieren. Ganz gleich, ob Sie Skripte optimieren oder Dokumentationen überprüfen – es liefert Entwicklern schnelle Einblicke, die das Programmieren effizienter und die Wartung einfacher machen.

Die besten Features von Code Copilot

Überprüft und analysiert Code, um Fehler zu erkennen und Verbesserungen für eine sauberere Implementierung vorzuschlagen

Hilft bei der Interpretation komplexer Dokumentationen, damit Entwickler Frameworks oder APIs schneller verstehen können

Bietet Unterstützung bei der Fehlerbehebung, indem potenzielle Probleme hervorgehoben und Optimierungsvorschläge unterbreitet werden

Unterstützt Workflows für Agenturen, die Produktseiten, Features für Clients oder technische Integrationen erstellen

Limitierungen von Code Copilot

Der Schwerpunkt liegt hier vor allem auf Entwicklungsaufgaben und weniger auf allgemeinen Marketing- oder Inhalt-Erstellungs-Workflows

Bei der Arbeit mit komplexen Systemen oder ungewohnten tools sind möglicherweise weiterhin Entwicklerkenntnisse erforderlich

Preise für Code Copilot

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Code Copilot

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Wie man Benutzerforschung durchführt

Agenturen jonglieren oft mit Dutzenden von Apps für Kampagnenmanagement, Analysen und Kundenkommunikation. Automation Consultant von Zapier hilft Ihnen dabei, herauszufinden, wo Automatisierung repetitive Arbeiten übernehmen kann, und die Tools zu verbinden, die Ihr Team bereits nutzt.

Anstatt Informationen manuell zwischen Plattformen weiterzugeben, fungiert dieses GPT als Workflow-Berater innerhalb einer Chat-Oberfläche. Es hilft Agenturen dabei, Automatisierungsstrategien zu entwickeln, die kreative Agenturaufgaben optimieren, manuelle Übergaben reduzieren und die betriebliche Effizienz über mehrere Kanäle hinweg verbessern.

Die besten Features von Automation Consultant by Zapier

Empfiehlt Strategien für die Automatisierung, die Agenturen dabei helfen, Workflows über Marketing- und Betriebs-Tools hinweg zu optimieren

Schlägt Integrationen zwischen Plattformen wie Slack, Google-Diensten und anderen Apps für die Produktivität vor

Unterstützt Teams bei der Gestaltung von Flows für bestimmte Aufgaben wie Berichterstellung, Lead-Erfassung oder Kampagnen-Updates

Bietet Workflow-Ideen, die Agenturen dabei helfen, ihre Marketingaktivitäten zu skalieren, ohne den manuellen Aufwand zu erhöhen

Einschränkungen der Automatisierung durch Zapier

Erfordert ein bestehendes Zapier-Setup, um die empfohlenen Workflows zur Automatisierung vollständig auszuführen

Der Schwerpunkt liegt in erster Linie auf Unterstützung der Automatisierung und weniger auf der Erstellung von Inhalten, SEO oder der Entwicklung kreativer Kampagnen

Preise für die Automatisierung von Zapier

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu „Automation Consultant“ von Zapier

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? Dank der nativen Integrationen und Zapier-Anbindungen von ClickUp können Sie Verbindungen zu über 1.000 anderen Apps herstellen. Das bedeutet, dass Sie ClickUp mit Ihrem CRM, Ihrer E-Mail-Marketing-Plattform und sogar Ihrem Social-Media-Planer verknüpfen können, um einen nahtlosen Informationsflow zu schaffen. So können Sie beispielsweise die manuelle Dateneingabe vermeiden, indem Sie automatisch ClickUp-Aufgaben aus neuen Client-Kontakten in Ihrem CRM erstellen.

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5. Consensus (Am besten geeignet für forschungsgestützte Erkenntnisse und die Suche nach akademischen Quellen)

Erfolgreiche Kampagnen beginnen oft mit fundierter Recherche. Consensus wurde entwickelt, um Agenturen dabei zu helfen, schnell auf verlässliches Wissen zuzugreifen, indem Millionen von wissenschaftlichen Artikeln analysiert und die Ergebnisse in klaren, umsetzbaren Antworten zusammengefasst werden.

Für Agenturen, die sich mit Content-Strategie, Thought Leadership oder datengestütztem Storytelling beschäftigen, fungiert Consensus wie ein Research-Analyst innerhalb einer Chat-Oberfläche. Anstatt mehrere Quellen manuell zu durchsuchen, kann Ihr Team zuverlässige Erkenntnisse gewinnen, Behauptungen überprüfen und überzeugendere Narrative erstellen, die auf verifizierten Daten basieren.

Die besten Features nach allgemeiner Meinung

Durchsucht Millionen von wissenschaftlichen Studien, um wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse für Forschung und Strategie zu liefern

Fasst komplexe Forschungsergebnisse zusammen, damit Teams die Schlüssel-Erkenntnisse schnell verstehen können

Unterstützt die Erstellung von Inhalten, indem sie Agenturen dabei hilft, glaubwürdige Quellen für das Verfassen von Artikeln oder der Berichterstellung zu finden

Unterstützt Marketingteams bei der Analyse von Daten und der Erforschung von Themen für fundiertere Recherchen und eine bessere Kampagnenplanung

Allgemein anerkannte Limite

Der Schwerpunkt liegt hier vor allem auf akademischen und Forschungsmaterialien und weniger auf Echtzeitanalysen oder Kampagnenleistungsdaten

Erfordert möglicherweise zusätzliche Tools für die Keyword-Recherche, SEO oder umfassendere Marketing-Workflow-Aufgaben

Einheitliche Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Konsensbewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

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6. AskYourPDF Research Assistant (Ideal für die Analyse von Dokumenten und die Gewinnung von Erkenntnissen aus PDF-Dateien)

Agenturteams haben oft mit umfangreichen Dokumenten wie Forschungsberichten, Strategiepräsentationen, Whitepapers oder Client-Briefings zu tun. AskYourPDF Research Assistant hilft Ihnen dabei, diese langen Dateien in verwertbare Informationen umzuwandeln, indem es Ihnen ermöglicht, direkt mit den Dokumenten zu interagieren.

Anstatt Hunderte von Seiten manuell durchzulesen, können Sie dieses GPT in einer Chat-Oberfläche nutzen, um Dokumente zu analysieren und schnell wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Für Agenturen, die Langform-Inhalte, Berichte oder forschungsbasierte Marketingstrategien erstellen, hilft es dabei, den Prozess der Extraktion relevanter Daten aus komplexen Dokumenten zu optimieren.

Die besten Features von AskYourPDF Research Assistant

Ermöglicht das Hochladen und Analysieren von PDF-Dateien, um schnell Schlüssel-Erkenntnisse aus Berichten, Studien oder internen Dokumenten zu gewinnen

Unterstützt Agenturen bei der Erstellung von Artikelentwürfen oder Forschungszusammenfassungen, die durch Quellenangaben untermauert sind

Extrahiert Zitate und Quellenangaben, um die Erstellung von Inhalten und das recherchierbasierte Verfassen von Blogbeiträgen zu unterstützen

Ermöglicht es Teams, dialogorientiert mit Dokumenten zu interagieren, um bestimmte Daten zu finden, ohne ganze Dateien lesen zu müssen

Einschränkungen des AskYourPDF-Rechercheassistenten

In erster Linie für die Dokumentenanalyse konzipiert, weniger für kampagnenorientierte SEO- oder Keyword-Aufgaben

Bei der Arbeit mit Nicht-PDF-Quellen oder umfangreicheren Marketing-Workflows sind möglicherweise zusätzliche KI-Tools erforderlich.

Preise für AskYourPDF Research Assistant

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu AskYourPDF Research Assistant

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Präsentations- und Diagrammgenerator (Ideal zur Visualisierung von Workflows und Marketingstrategien)

Agenturen haben oft mit komplexen Kampagnenstrukturen, Client-Workflows und technischen Integrationen zu tun. Der Präsentations- und Diagrammgenerator hilft dabei, diese abstrakten Ideen in anschauliche Grafiken umzuwandeln, die Teams und Clients leicht verstehen können.

Anstatt komplizierte Prozesse in langen Dokumenten zu erklären, können Sie dieses GPT nutzen, um Diagramme zu erstellen, die Diskussionen vereinfachen. Ganz gleich, ob Sie Marketingstrategien aufzeigen, die Struktur des Projekts skizzieren oder Clients Kampagnenideen präsentieren – visuelle Diagramme sorgen für eine reibungslosere Zusammenarbeit zwischen Agenturen und internen Teams.

Die besten Features des Präsentations- und Diagrammgenerators

Erstellt Flussdiagramme und visuelle Darstellungen, die Teams dabei helfen, komplexe Strategien und Workflows klar zu erklären

Erstellt Mindmaps, die bei der Organisation von Ideen, der Kampagnenplanung und der Entwicklung von Content-Strategien helfen

Unterstützt die technische Dokumentation durch die Visualisierung von Systemarchitektur, Datenflüssen und Integrationen

Hilft Agenturen dabei, strukturierte Konzepte in Angeboten, Client-Präsentationen und Forschungszusammenfassungen darzustellen

Limit des Präsentations- und Diagrammgenerators

Der Schwerpunkt liegt in erster Linie auf der visuellen Dokumentation und weniger auf der Erstellung von Inhalten, SEO oder dem Verfassen von Kampagnentexten als Aufgaben

Bei der Erstellung hochgradig benutzerdefinierter oder markenspezifischer visueller Assets sind möglicherweise weiterhin externe Design-Tools erforderlich

Preise für den Präsentations- und Diagrammgenerator

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zum Präsentations- und Diagrammgenerator

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: ChatGPT-Automatisierung: So nutzen Sie KI zur Optimierung von Aufgaben

8. Project Manager Buddy (Ideal für das Projektmanagement und die Organisation komplexer Agenturprojekte)

Die gleichzeitige Durchführung mehrerer Client-Kampagnen kann schnell zu einer Überforderung werden. Project Manager Buddy fungiert als virtueller Betriebsberater, der Agentur-Teams dabei hilft, Zeitleisten zu strukturieren, Leistungen zu verwalten und die Arbeit projektübergreifend zu koordinieren.

Anstatt jedes Mal von Grund auf neu Pläne zu erstellen, können Sie dieses GPT in einer Chat-Oberfläche nutzen, um Aufgaben zu organisieren, Workflows zu skizzieren und Projektdokumentationen zu strukturieren. Für Agenturen, die mehrere Clients und spezifische Marketingkampagnen unter einen Hut bringen müssen, bietet es hilfreiche Unterstützung, damit Projekte reibungslos voranschreiten.

Die besten Features von Project Manager Buddy

Hilft Teams dabei, Projektpläne zu erstellen, die die Optimierung von Workflows über Kampagnen und interne Prozesse hinweg unterstützen

Bietet Anleitungen zu Frameworks für das Projektmanagement und hilft bei der Organisation spezifischer Aufgaben teamübergreifend

Erstellt Vorlagen für die Planung und Rahmenkonzepte für Aufgaben in Kreativagenturen, Produkteinführungen oder Kampagnen-Roadmaps

Unterstützt Agenturen bei der Koordination von Arbeitsergebnissen über mehrere Kanäle hinweg und sorgt gleichzeitig für Klarheit im Ablauf des Projekts

Einschränkungen von Project Manager Buddy

Der Schwerpunkt liegt in erster Linie auf Planung und Koordination und weniger auf der Erstellung von Inhalten, SEO oder dem Verfassen von Kampagnentexten als Aufgaben

Für eine vollständige Nachverfolgung und Ausführung der Aufgaben ist möglicherweise noch eine Integration mit externen Projektmanagement-Tools erforderlich

Preise für Projektmanager Buddy

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Project Manager Buddy

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Video-KI-Generator (Ideal, um Marketing-Skripte in ansprechende visuelle Kampagnen umzuwandeln)

Video-Inhalte haben sich zu einem der wirkungsvollsten Formate im modernen Marketing entwickelt, doch ihre Produktion in großem Umfang kann kostspielig und zeitaufwendig sein. Der Video-KI-Generator hilft Agenturen dabei, schriftliche Ideen in visuelle Szenen umzusetzen, sodass Teams schneller mit Videokonzepten experimentieren können.

Für Agenturen, die die Erstellung von Inhalten über mehrere Kanäle hinweg verwalten, hilft dieses GPT dabei, Skripte, Kampagnenbotschaften oder Artikelentwürfe in visuelle Storytelling-Formate umzuwandeln. Es ist besonders nützlich, wenn Ihr Team Werbegrafiken oder Konzeptvideos erstellen muss, ohne sich vollständig auf traditionelle Workflows verlassen zu müssen.

Die besten Features des Video-KI-Generators

Wandelt schriftliche Eingaben in Video-Szenen um, die die Erstellung kreativer Inhalte und das Storytelling in Kampagnen unterstützen

Unterstützt Agenturen bei der Erstellung von Prototypen für Videoanzeigen und Werbegrafiken für bestimmte Aktionen

Verwandelt Skripte oder Langform-Inhalte in ansprechende visuelle Erzählungen für Social-Media- und digitale Kampagnen

Unterstützt Kreativteams dabei, mit neuen Ideen und Formaten für Video-First-Marketingstrategien zu experimentieren

Einschränkungen des Video-KI-Generators

Die generierten Bilder müssen möglicherweise noch mit professionellen Video-Bearbeitungs-Tools bearbeitet oder verfeinert werden.

Weniger geeignet für analytische Aufgaben wie SEO, Keyword-Recherche oder Einblicke in Kampagnenanalysen

Preise für den Video-KI-Generator

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zum Video-KI-Generator

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools zur Erstellung von Inhalten

10. Logo Creator (Ideal für die schnelle Erstellung von Markenidentitätskonzepten für Agentur-Clients)

Projekte zur Markenidentität beginnen oft mit einer ersten Sondierung. Mit dem Logo Creator können Agenturen schnell Ideen für die visuelle Identität entwickeln, wenn sie an neuen Clients arbeiten oder bestehende Marken auffrischen.

Anstatt stundenlang erste Entwürfe zu skizzieren, können Sie dieses GPT nutzen, um verschiedene Logo-Varianten zu generieren, die auf der Marke, der Branche und der kreativen Vision des Clients basieren. Für Agenturen, die sich mit der Erstellung von Inhalten, Produktseiten oder dem Launch von Kundenwebsites befassen, hilft dieses tool dabei, die ersten Phasen der visuellen Entwicklung zu beschleunigen.

Die besten Features des Logo-Erstellers

Erstellt mehrere Logo-Entwürfe, mit denen Agenturen schnell visuelle Markenrichtungen ausloten können

Erstellt unverwechselbare App-Symbole und Identitätselemente, die moderne Website- und Produkteinführungen unterstützen

Schlägt Farbpalettenkombinationen vor, die die Markenidentität und visuelle Kreativität stärken

Hilft Teams dabei, visuelle Ideen schnell zu testen, bevor sie mit der detaillierten Designproduktion beginnen

Einschränkungen des Logo-Erstellers

Generierte Entwürfe müssen vor der endgültigen Übergabe oft mit professionellen Design-Tools überarbeitet werden

Der Fokus liegt auf der visuellen Identität und nicht auf allgemeiner Marketing- oder strategischer Arbeit an der Content-Strategie

Preise für den Logo-Ersteller

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Logo Creator für Ersteller

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

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11. Prompt Engineering (Ideal zur Optimierung von Prompts, um qualitativ hochwertigere KI-Ergebnisse zu erzielen)

Um mit KI überzeugende Ergebnisse zu erzielen, kommt es oft darauf an, wie gut Ihre Eingabeaufforderungen formuliert sind. Prompt Engineering hilft Agenturen dabei, ihre Interaktion mit großen Sprachmodellen zu optimieren, sodass die erhaltenen Antworten klarer, strukturierter und für die Arbeit mit den Clients relevanter sind.

Für Teams, die mit benutzerdefinierten GPTs experimentieren oder mit mehreren KI-Tools arbeiten, dient dieses GPT als Leitfaden, der Ihnen hilft, Anfragen besser zu formulieren. Es unterstützt Agenturen dabei, bessere Ergebnisse bei der Erstellung von Inhalten, der Recherche und der Marketingstrategie zu erzielen, indem es Eingabeaufforderungen verfeinert und den Kontext verbessert, der den KI-Systemen bereitgestellt wird.

Die besten Features von Prompt Engineering

Überprüft und verfeinert eine Eingabeaufforderung, um die Interpretation von Anfragen durch GPT-Modelle zu verbessern und bessere Ergebnisse zu erzielen

Hilft Agenturen zu verstehen, wie große Sprachmodelle Anweisungen verarbeiten und KI-Antworten generieren

Bietet praktische Beispiel-Prompts, die die Erstellung von Inhalten, die Recherche und die Entwicklung von Kampagnenideen unterstützen

Verbessert die Klarheit der Eingabeaufforderungen, sodass Teams über benutzerdefinierte GPTs hinweg konsistentere Ergebnisse erzielen können

Einschränkungen beim Prompt Engineering

Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Prompt-Qualität und nicht auf der direkten Ausführung von Aufgaben wie Leistungs- oder Marktanalysen

Es bedarf weiterhin menschlicher Beurteilung, um sicherzustellen, dass die generierten KI-Antworten mit den Zielen der Clients und Markenrichtlinien übereinstimmen

Preise für Prompt Engineering

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Prompt Engineering

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

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12. UX Design Mentor (Am besten geeignet zur Verbesserung der UX-Strategie und des Produkt-Interface-Designs)

Großartige digitale Erlebnisse entstehen selten zufällig. UX Design Mentor unterstützt Agentur-Teams dabei, Produktschnittstellen zu bewerten, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und digitale Erlebnisse auf Websites und in Anwendungen zu optimieren.

Für Agenturen, die Website-Erlebnisse für Clients entwerfen oder Produktseiten optimieren, fungiert dieses GPT als Designberater. Es überprüft Layouts, Navigationsflows und Benutzerinteraktionen und hilft Teams dabei, Designideen in stärkere, nutzerorientierte Lösungen umzusetzen, ohne dabei Kreativität und strategisches Denken zu vernachlässigen.

Die besten Features von UX Design Mentor

Gibt Feedback zu Layout, Navigationsflow und Benutzerfreundlichkeit, um das Website-Erlebnis insgesamt zu verbessern

Unterstützt Agenturen dabei, Designentscheidungen zu analysieren und sie an moderne UX-Strategien anzupassen

Bietet Anleitungen zu Benutzerforschung, Personas und Tests, die Marketing- und Produktentscheidungen stärken

Unterstützt Teams dabei, visuelle Strukturen und Interaktionskonzepte mit praktischen Erkenntnissen zu verfeinern

Limit von UX Design Mentor

Der Fokus liegt auf UX-Feedback statt auf allgemeiner Suchmaschinenoptimierung, Keyword-Recherche oder Leistungsanalysen

Erfordert möglicherweise weiterhin spezielle Design-Tools für die Prototypenerstellung und die Entwicklung hochauflösender Benutzeroberflächen

Preise für UX Design Mentor

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu UX Design Mentor

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Wie man effektive Marketingstrategien für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften entwickelt

13. Sales Pro (Ideal für die Entwicklung intelligenterer Strategien zur Betreuung und Ansprache von Clients)

Beziehungen hängen oft davon ab, was nach der ersten Unterhaltung geschieht. Sales Pro hilft Agenturen dabei, ihre Vorgehensweise bei der Nachbetreuung zu optimieren, damit die Kontaktaufnahme durchdacht, strategisch und auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt wirkt.

Für Agenturen, die mehrere Konten und Marketingkampagnen über verschiedene Kanäle hinweg verwalten, fungiert dieses GPT als strukturierter Assistent, der Teams dabei unterstützt, Folge-Nachrichten, Outreach-Strategien und Ideen zur Stärkung langfristiger Kundenbeziehungen zu entwickeln.

Wenn Ihre Agentur nach Angeboten, Präsentationen oder Kampagnenbesprechungen die Dynamik aufrechterhalten muss, helfen tools wie diese dabei, strukturierte Ideen und Botschaften zu entwickeln, die die Unterhaltungen vorantreiben.

Die besten Features von Sales Pro

Hilft bei der Erstellung von Follow-up-Nachrichten, die die Kundenbindung bei Marketing- und Outreach-Kampagnen verbessern

Erstellt maßgeschneiderte Kommunikationsideen basierend auf dem Kontext verschiedener Clients und Branchen

Bietet strukturierte Outreach-Konzepte, die Agenturen dabei helfen, eine konsistente Markenkommunikation aufrechtzuerhalten

Unterstützt Teams bei der Betreuung mehrerer Clients, indem es dabei hilft, Ergebnisse zu generieren, die das Beziehungsmanagement optimieren

Limitierungen von Sales Pro

Der Fokus liegt hier in erster Linie auf der Kommunikationsstrategie und weniger auf der detaillierten Analyse verschiedener CRM-Systeme

Funktioniert am besten in Verbindung mit CRM-Systemen und anderen KI-Tools, die Leistungsdaten über verschiedene Kampagnen hinweg nachverfolgen

Preise für Sales Pro

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sales Pro

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI im Marketing einsetzt

14. SMMA GPT (Am besten geeignet für die Verwaltung von Social-Media-Marketingstrategien und Kampagneninhalten)

Eine Social-Media-Marketing-Agentur zu leiten bedeutet, mehrere Kampagnen, Plattformen und Clients gleichzeitig unter einen Hut zu bringen. SMMA GPT wurde entwickelt, um Agenturen zu unterstützen, die Hilfe bei der Strukturierung von Kampagnen, der Generierung kreativer Ideen und der Entwicklung von Strategien benötigen, die über verschiedene Kanäle hinweg funktionieren.

Für Teams, die sich mit der Content-Erstellung, Werbekampagnen und Strategien für das Wachstum in sozialen Medien befassen, fungiert dieses GPT als strategischer Assistent. Es hilft Marketingfachleuten dabei, Kampagnenideen zu entwickeln, Kommunikationsansätze zu formulieren und Content-Marketing-Strategien zu entwerfen, die sich an den sich wandelnden Plattformtrends orientieren.

Wenn Sie schnelle Inspiration für Kampagnen oder einen strukturierten Rahmen für die Umsetzung in sozialen Medien benötigen, helfen Tools wie diese Agenturen dabei, ihre kreative Dynamik aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Arbeit für Clients zu organisieren.

Die besten Features von SMMA GPT

Unterstützt Agenturen bei der Entwicklung von Kampagnenideen, Ideen für virale Beiträge und Konzepten für Social-Media-Strategien

Unterstützt die Erstellung von Inhalten für Blogs, Bildunterschriften, Werbematerialien und Langform-Inhalte für Kampagnen

Unterstützt bei der Keyword-Optimierung, SEO und zielgruppenorientierten Botschaften für soziale Plattformen

Liefert strategische Einblicke, die Agenturen beim Planen von Marketinginitiativen über mehrere Kanäle hinweg unterstützen

Limitierungen von SMMA GPT

Der Schwerpunkt liegt stark auf Social-Media-Marketing und weniger auf Deep Analytics oder Google Analytics-Berichterstellung

Die Qualität der Ergebnisse kann davon abhängen, wie klar der Kontext und die Kampagnendaten bereitgestellt werden

Preise für SMMA GPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

SMMA GPT-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

15. Geschäftsentwicklung & Digitaler Marketingplan (Ideal für die Erstellung strukturierter Strategien zum Kundenwachstum)

Die Arbeit einer Agentur umfasst oft mehr als nur die Durchführung von Kampagnen. Clients erwarten zudem Beratung zu Wachstumsstrategien, Positionierung und langfristiger Marketingausrichtung. Der „Business Development & Digital Marketing Plan“ hilft Agenturen dabei, strukturierte Pläne zu entwickeln, die Geschäftsstrategie mit praktischer Marketingumsetzung verbinden.

Anstatt bei Null anzufangen, hilft dieses GPT Teams dabei, strukturierte Wachstumsrahmenwerke zu erstellen, die Content-Strategie, Kampagnenplanung und übergeordnete Ziele der Geschäftsentwicklung miteinander verbinden. Für Agenturen, die mehrere Clients betreuen, fungiert es als strategischer Partner, der dabei hilft, Rohdaten und Marktforschungsergebnisse in umsetzbare Planungsdokumente umzuwandeln.

Die besten Features für Geschäftsentwicklung und digitalen Marketingplan

Unterstützt Agenturen bei der Entwicklung strukturierter Marketing- und Wachstumsstrategien, die auf verschiedene Branchen zugeschnitten sind

Unterstützt die Erstellung von Angeboten und die Kampagnenplanung unter Verwendung relevanter Daten und Marktkenntnisse

Unterstützt bei der Planung von Content-Strategien, Ideen zur Lead-Generierung und langfristigen Rahmenkonzepten für das Wachstum der Clients

Erstellt strukturierte Pläne, die Agenturen für Präsentationen zu Websites, Kampagnen oder zur Geschäftsentwicklung anpassen können

Einschränkungen bei Geschäftsentwicklung und digitalem Marketingplan

Strategische Ergebnisse müssen unter Umständen durch tiefgreifendere Analysen und echte Marktforschung validiert werden

Funktioniert am besten, wenn Agenturen umfassende Informationen über die Marke, die Ziele und das Wettbewerbsumfeld des Clients bereitstellen

Preise für Geschäftsentwicklung und digitale Marketing-Pläne

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Geschäftsentwicklungs- und Digitalmarketing-Plänen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Wie KI-Marketingagenturen Ihre digitale Strategie transformieren können

Die DNA Ihrer Agentur besteht aus Klarheit, Schnelligkeit, Zusammenarbeit und nahtloser Umsetzung. Das Gleiche sollte auch für Ihre KI-Tools gelten, um Arbeitsüberlastung zu vermeiden.

Die meisten Agenturen beginnen mit einem GPT und müssen plötzlich sieben gleichzeitig jonglieren, von denen jedes seine eigene Spezialisierung und Lernkurve hat, was das Ergebnis eines KI-Wusts ist. Jetzt verwalten Sie nicht mehr nur Kampagnen – Sie verwalten einen Zoo.

💡Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUps Desktop-KI-Begleiter ClickUp Brain MAX, um die KI-Flut einzudämmen: In einem Moment verfassen Sie mit GPT-5 eine komplexe Nachricht, im nächsten umschalten Sie zu Claude für eine Analyse mit langem Kontext (alles über dasselbe „Ask AI“-Fenster). Sie müssen sich nicht in verschiedene Benutzeroberflächen einarbeiten oder sich merken, welches Modell wofür zuständig ist. Sie wählen einfach das beste Tool für jede Aufgabe aus – ohne zwischen Apps zu wechseln oder ein Loch in Ihre Tasche zu reißen.

„Talk to Text“ von ClickUp Brain MAX wandelt Ihre Sprache in ausgefeilte Texte, kreative Notizen, Aufforderungen oder vollständige Briefings und Dokumente um. Das entspricht buchstäblich dem 400-fachen der Leistung einer herkömmlichen Tastatur. Selbst die unmöglichsten Deadlines sind jetzt machbar! Erfassen Sie Ideen, geben Sie Anweisungen weiter und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit „Talk to Text“ in ClickUp Brain MAX

Die Lösung besteht darin, dort zu konsolidieren, wo es sinnvoll ist, und einen zentralen hub für die Koordination zu nutzen. Genau hier macht der konvergierte KI-Workspace von ClickUp für Agenturen den größten Unterschied. Er ist eine zentrale Informationsquelle für Kampagnen, auf die sich Ihr Team und Ihre Clients verlassen können.

41 % der ClickUp-Kunden haben damit bereits drei oder mehr tools ersetzt und Geld gespart.

Eine G2-Bewertung bestätigt:

„ClickUp bietet unübertroffene Flexibilität mit anpassbaren Ansichten (Liste, Board, Gantt, Kalender), leistungsstarken Automatisierungen sowie integrierten Dokumenten, Zielen und Zeiterfassung – alles in einem einzigen Workspace. Es zentralisiert die Teamzusammenarbeit und das Projektmanagement und ermöglicht es uns, mehrere Tools wie Trello, Asana und Notion durch ein einziges, einheitliches System zu ersetzen.“

„ClickUp bietet unübertroffene Flexibilität mit anpassbaren Ansichten (Liste, Board, Gantt, Kalender), leistungsstarken Automatisierungen sowie integrierten Dokumenten, Zielen und Zeiterfassung – alles in einem einzigen Workspace. Es zentralisiert die Teamzusammenarbeit und das Projektmanagement und ermöglicht es uns, mehrere Tools wie Trello, Asana und Notion durch ein einheitliches System zu ersetzen.“

Werfen wir einen Blick auf die einzigartigen Vorteile der Implementierung von ClickUp zur Optimierung der Workflows in Agenturen und bei Clients:

Bietet eine zentralisierte Plattform, auf der Digitalagenturen ihre Arbeit anhand einer intuitiven Hierarchie aus Spaces, Ordnern und Listen nach Clients, Teams und Projekten organisieren können ✅

Verbessert die Zusammenarbeit im Team durch Features wie Kommentare, Echtzeit-Chat und gemeinsam genutzte Dokumente. Diese fördern einen reibungslosen Austausch über Projekte und ermöglichen es Teams, schnell Feedback zu geben und Entscheidungen zu treffen ✅

Ermöglicht es Digitalagenturen, den Status von Aufgaben, Fristen und die Leistung der Teams in Echtzeit zu überwachen, sodass proaktive Anpassungen vorgenommen werden können, um das Projektmanagement auf Kurs zu halten. ✅

Das integrierte Feature für die Zeiterfassung stellt sicher, dass Sie Ihren Clients die erbrachten Leistungen genau in Rechnung stellen können, was die finanzielle Kontrolle verbessert ✅

Wächst mit Ihrem Unternehmen mit und unterstützt größere, komplexere Projekte. Dank des wettbewerbsfähigen Preismodells können Digitalagenturen klein anfangen und schrittweise auf erweiterte Funktionen skalieren, wenn sich ihre geschäftlichen Anforderungen weiterentwickeln ✅

Bietet eine KI-gestützte Suche über ClickUp Brain , die Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen indexiert, sodass Teams die benötigten Informationen sofort finden können ✅

Finden Sie alles, was Sie brauchen, in Sekundenschnelle in Ihrem ClickUp-Workspace – fragen Sie einfach ClickUp Brain

Oder nutzen Sie ClickUp AI, um Präsentationen und benutzerdefinierte Bilder für Sie zu erstellen.

Erhalten Sie benutzerdefinierte Grafiken und Inhalte für Ihre Präsentationen mit ClickUp AI

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Super Agents, um die konsistente Umsetzung von Aufgaben-Kampagnen sicherzustellen Erstellen Sie mit ClickUp Super Agents anpassbare KI-Agenten, die verschiedene Aufgaben übernehmen können Super Agents sind die KI-gestützten Teamkollegen von ClickUp, die dafür entwickelt wurden, mehrstufige Workflows unter Verwendung Ihres ClickUp-Workspaces auszuführen. Es handelt sich um Hintergrundagenten, die kontinuierlich arbeiten können, während der Zugriff kontrolliert bleibt. Kreativ-Briefings : Erstellung von Kreativ-Briefings anhand des Kontexts einer Aufgabe oder beim Chatten, einschließlich umsetzbarer Verbesserungen zur Standardisierung der Erfassung und Beschleunigung von Genehmigungen.

Feature-Briefings: Wandeln Sie Feature-Anfragen in strukturierte Briefings um, damit Agile-Teams den Umfang abstimmen, den Zeitaufwand effizient einschätzen und Nacharbeiten reduzieren können. Damit können Sie Ihre Produktivität mit agentenbasierten Teamkollegen maximieren – erwähnen Sie sie, weisen Sie Aufgaben zu und senden Sie direkt Nachrichten. Sie entscheiden, wann, wie und woran sie arbeiten – und sie verbessern sich ständig dank unendlichem Wissen und Speicher.

Probieren Sie die Vorlage „Agenturmanagement“ von ClickUp aus

Dies ist die ultimative Vorlage für alle Agenturen, insbesondere für Kreativ- oder Marketingagenturen. Sie enthält alles, was Sie für die Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline, die Projektplanung, das Ressourcenmanagement, die Kundenakquise, die Projektabwicklung, Änderungswünsche, Kundenfeedback und vieles mehr benötigen.

Stärken Sie den KI-Stack Ihrer Agentur mit ClickUp

Der Aufstieg benutzerdefinierter GPTs verändert die Art und Weise, wie Agenturen ihre Arbeit mit Clients angehen – von der Erstellung von Inhalten und der Keyword-Recherche bis hin zur Kampagnenplanung und -entwicklung. Wie diese Liste zeigt, helfen die besten benutzerdefinierten GPTs für Agenturen den Teams, schneller voranzukommen, bessere Ergebnisse zu erzielen und aussagekräftige Erkenntnisse aus Kampagnendaten und Recherchen zu gewinnen.

Die Verwaltung vieler GPTs über verschiedene KI-Tools hinweg kann jedoch schnell zu Komplexität führen. Hier kommt ClickUp ins Spiel. Anstatt verstreute Workflows unter einen Hut zu bringen, fungiert ClickUp als einheitlicher Workspace, in dem Ihre Marketing-, Strategie- und Kreativteams Projekte organisieren, zusammenarbeiten und KI-generierte Ideen in konkrete Ergebnisse umsetzen können.

Wenn Ihre Agentur die Arbeit mit Clients optimieren und gleichzeitig in einer KI-gesteuerten Landschaft wettbewerbsfähig bleiben möchte, probieren Sie ClickUp kostenlos aus und setzen Sie Ihre KI-gestützten Ideen in eine organisierte, skalierbare Umsetzung um. 🚀

Häufig gestellte Fragen

Die besten GPTs für Agenturen sind diejenigen, die auf bestimmte Workflows wie die Erstellung von Inhalten, die Keyword-Recherche oder Entwicklungsaufgaben zugeschnitten sind. Viele Agenturen kombinieren mehrere benutzerdefinierte GPTs, um verschiedene Funktionen zu unterstützen, anstatt sich auf einen einzigen Allzweck-KI-Assistenten zu verlassen.

Nicht ganz. Zwar können GPT-Tools Ergebnisse generieren, bei der Recherche helfen und kreative Aufgaben in Agenturen beschleunigen, doch verlassen sich Agenturen bei Strategie, Marketing, Kundenbeziehungen und der Qualitätskontrolle über Kampagnen hinweg nach wie vor auf menschliches Fachwissen.

Viele Agenturen nutzen verschiedene KI-Tools für spezifische Aufgaben wie Analysen, Texterstellung oder Automatisierung. Um fragmentierte Workflows zu vermeiden, zentralisieren Teams häufig Planung, Zusammenarbeit und Projektdaten in einem einzigen Workspace, der diese Tools miteinander verbindet.

GPTs sind spezialisierte KI-Assistenten, die auf großen Sprachmodellen basieren und Inhalte generieren, Daten analysieren oder bei der Recherche unterstützen. Agenturplattformen hingegen verwalten Workflows, Projekte, die Zusammenarbeit und die Kampagnenumsetzung teamübergreifend.

ClickUp ist eine Agenturplattform, die KI-Assistenten in einen umfassenden Workspace integriert. Sie hilft Teams dabei, Projekte zu organisieren, Marketing-Workflows zu verwalten und Agenturen kundenübergreifend zu koordinieren, während sie bei Bedarf weiterhin GPT-gestützte Funktionen nutzt.