So erstellen Sie KI-Agenten für Marketing-Teams

Ein Bericht von SurveyMonkey zeigt, dass 50 % der Marketingfachleute KI-Tools zur Erstellung von Inhalten nutzen, 45 % zur Entwicklung kreativer Ideen und 40 % zur Durchführung von Recherchen.

Obwohl generative KI-Tools das Marketing vereinfachen, erfordern sie dennoch manuelle Koordination und Eingriffe. Am Ende müssen Sie Prompts umschreiben, zwischen den Tools hin- und herspringen und Inhalte manuell in alle Tools kopieren und einfügen – ein Phänomen, das auch als „AI Sprawl“ bekannt ist.

Das bedeutet nur noch mehr Arbeit für den ohnehin schon überlasteten Marketingfachmann.

KI-Agenten lösen dieses Problem, indem sie Aufgaben ausführen, Workflows koordinieren und selbstständig Entscheidungen treffen. Es ist fast so, als würde ein menschlicher Assistent Ihre Workflows übernehmen – mit klugem Urteilsvermögen und Entscheidungsfähigkeit.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie KI-Agenten für Marketingteams erstellen. Außerdem geben wir Ihnen die Vorteile, Anwendungsfälle, Beispiele und Limite frei, die Sie kennen sollten, bevor Sie loslegen. 🌟

Was sind KI-Agenten im Marketing?

KI-Agenten im Marketing sind intelligente Softwareprogramme, die autonom handeln, um mehrstufige Workflows auszuführen, Aufgaben zu durchdenken und Entscheidungen in Ihrem Namen zu treffen.

Diese Systeme können Aktionen in verschiedenen verbundenen Apps ausführen, ihre Leistung anhand von Feedback verbessern und ohne ständige menschliche Überwachung funktionieren.

📌 Beispiel: Stellen Sie sich einen Bildgenerator-Agenten vor. Sie geben ihm den Befehl „Erstelle ein Homepage-Banner für unseren Black Friday Sale“, und der Agent führt automatisch folgende Schritte aus:

Scannt Ihren Workspace , um Informationen zu Ihrer Zielgruppe, Angebotsdetails und Markenrichtlinien zu erfassen

Optimiert den Text , um sicherzustellen, dass er gut lesbar ist und der Markenidentität entspricht

Erstellt mehrere Banner-Varianten

Speichert die Assets in den richtigen Ordnern oder aktualisiert Ihre Bibliothek

Entdecken Sie über 650 einsatzbereite Super-Agenten im Agent-Verzeichnis von ClickUp

Schlüsseltechnologien zur Entwicklung von KI-Agenten

KI-Agenten nutzen eine Kombination aus verschiedenen KI-Technologien, um zu funktionieren. Hier eine kurze Übersicht:

Technologie Was er zu erledigen hat Wie KI-Marketing-Agenten helfen Modelle für maschinelles Lernen (ML) Analysieren Sie riesige Datensätze, um Muster zu erkennen und Ergebnisse vorherzusagen Hilft bei der Vorhersage von Lead-Scores, der Optimierung von Anzeigengeboten oder der Prognose der Kampagnenleistung Natürliche Sprachverarbeitung (NLP) Ermöglicht KI-Systemen, die menschliche Sprache zu verstehen, indem sie Nuancen, Stimmungen und Tonfall entschlüsseln Hilft dabei, Benutzerdefinierte E-Mails, Bewertungen oder Kommentare in sozialen Medien zu analysieren, um die Stimmung zu erkennen und Nachrichten zu personalisieren Retrieval-Augmented Generation (RAG) Ruft relevante externe Daten ab und speist sie in ein LLM ein, um präzise Antworten zu erhalten Hilft dabei, Kundendaten in Echtzeit, Markenrichtlinien oder Ergebnisse vergangener Kampagnen aus Ihrem Workspace abzurufen Große Sprachmodelle (LLMs) Fortgeschrittene NLP-Modelle, die anhand riesiger Textdatensätze trainiert wurden, um zusammenhängende Texte zu generieren, Anweisungen zu verstehen und komplexen Eingabeaufforderungen zu folgen Hilft bei der Interpretation von Kampagnenzielen, beim Verfassen von Texten oder Briefings und bei der Planung mehrstufiger Workflows wie der Inbound-Lead-Pflege APIs und Tool-Integration Lässt sich mit anderen Systemen verbinden (z. B. CRM, Werbeplattformen) Hilft dabei, HubSpot-Datensätze zu aktualisieren, Beiträge in sozialen Medien zu veröffentlichen oder die Ausgaben für Google Ads direkt aus dem Workflow des Agenten heraus anzupassen

📮 ClickUp Insight: 12 % der Befragten geben an, dass KI-Agenten schwer einzurichten oder mit ihren tools zu verbinden sind, und weitere 13 % sagen, dass es zu viele Schritte sind, um mit den Agenten einfache Aufgaben zu erledigen. Daten müssen manuell eingespeist werden, Berechtigungen müssen neu definiert werden, und jeder Workflow hat eine Abhängigkeit von einer Kette von Integrationen, die im Laufe der Zeit unterbrochen werden oder sich verschieben können. Die gute Nachricht? Sie müssen die Super-Agenten von ClickUp nicht mit Ihren Aufgaben, Dokumenten, Chats oder Meetings „verbinden“. Sie sind nativ in Ihrem ClickUp-Workspace eingebettet und nutzen dieselben Objekte, Berechtigungen und Workflows wie jeder andere menschliche Mitarbeiter. Da Integrationen, Zugriffskontrollen und Kontext im Standard aus dem Workspace übernommen werden, können Agenten sofort toolübergreifend agieren, ohne dass eine benutzerdefinierte Konfiguration erforderlich ist. Vergessen Sie die Konfiguration von Agenten von Grund auf!

KI-Agenten vs. KI-Assistenten vs. KI-Chatbots

KI-Agenten, Chatbots und KI-Assistenten nutzen alle KI, erfüllen im Marketing jedoch unterschiedliche Zwecke:

KI-Agenten: Sie führen ganze Workflows selbstständig aus. Geben Sie ihnen ein Ziel wie „Starten Sie eine Nurture-Kampagne für Leads aus dem ersten Quartal“, und sie analysieren die Leads, greifen auf Ihre E-Mail-Plattform zu, führen die Kampagne durch und passen die Leistung in Echtzeit an – ganz ohne menschliches Eingreifen

KI-Chatbots: Sie führen hauptsächlich vorformulierte Unterhaltungen. Ein Bot beantwortet beispielsweise Fragen zur Preisgestaltung und bucht eine Demo, wenn ein Lead die Voraussetzungen erfüllt. Sobald die Unterhaltung beendet ist, ist die Aufgabe erledigt

KI-Assistenten: KI-Marketing-Tools wie ChatGPT oder Claude helfen dir dabei, Inhalte zu generieren oder Ideen zu entwickeln. Sie sind hilfreich, benötigen aber ständige menschliche Eingaben, um weiterzukommen

KI-Agenten vs. traditionelle Marketing-Automatisierung

KI-Agenten sind autonom (das kann man gar nicht oft genug betonen). Sobald Sie ein Ziel festgelegt haben, erstellen sie einen Plan, führen ihn aus und iterieren über verschiedene Tools hinweg, ohne dass schrittweise menschliche Eingaben erforderlich sind.

Zudem behalten sie den Kontext im Blick und verfügen über ein Gedächtnis, passen sich an Änderungen im Workflow an, lernen selbstständig aus Ergebnissen und sagen sogar nächste Schritte voraus (z. B. Prognose und Optimierung der Kampagnenleistung).

Herkömmliche Tools für die Marketing-Automatisierung hingegen folgen starren „Wenn-dann“-Regeln, die Sie im Voraus einstellen. Sie erfordern manuelle Anpassungen und sind nicht in der Lage, sich den Kontext zu merken.

Nicht zu vergessen: Sie sind äußerst reaktionsschnell. Sicher, sie helfen Ihnen dabei, die Kampagnenleistung zu optimieren, aber erst, nachdem Sie ihnen gesagt haben, was sie zu erledigen haben.

Vorteile von KI-Agenten für Marketing-Teams

Der Einsatz von KI-Agenten in Ihren Marketing-Workflows bietet zahlreiche Vorteile:

Steigert die Kundenbindung: KI-Agenten analysieren das Kundenverhalten in Echtzeit (Klicks auf der Website, Verweildauer auf der Seite, frühere Interaktionen), um unverzüglich benutzerdefinierte Inhalte und Angebote zu liefern

Kontinuierliche Verbesserung: Mithilfe von maschinellem Lernen und Feedbackschleifen passen KI-Agenten ihre eigene Logik an, um sich selbst neu zu trainieren, ihre Leistung zu verbessern und Ihre festgelegten KPI-Ziele zu erreichen

Autonome Ausführung mehrstufiger Prozesse: KI-Agenten nutzen logisches Denken, um ein übergeordnetes Ziel in eine Abfolge von Aufgaben zu zerlegen, die über mehrere Systeme hinweg ausgeführt werden. So können Manager ganze Workflows delegieren, anstatt einzelne Schritte im Detail zu kontrollieren

Automatisierte intelligente Erkenntnisse: Agenten scannen Ihre CRM-, Social-Media- und Webdaten, um Muster zu erkennen und die nächstbeste Maßnahme vorzuschlagen. Sie erhalten umsetzbare Schlussfolgerungen, anstatt selbst Rohdaten in Tabellenkalkulationen durchforsten zu müssen

Skalierbare Umsetzung: Die Marketingeffektivität nimmt ab, je mehr Tools, Teammitglieder und Kanäle hinzukommen. KI-Agenten optimieren Ihren Aufwand für das Marketing, indem sie Tools und Kanäle koordinieren, die sonst mit zunehmendem Wachstum unüberschaubar würden.

Geringere Kundenakquisitionskosten: Durch die Optimierung von Geboten, Targeting und Botschaften auf Basis von Echtzeit-Conversion-Signalen reduzieren KI-Agenten unnötige Ausgaben für Zielgruppen mit geringer Kaufabsicht

Menschliche Zusammenarbeit nachahmen: KI-Agenten kommunizieren mit anderen Agenten oder Systemen, tauschen Kontextinformationen aus, geben Aufgaben weiter und koordinieren Workflows – ganz ähnlich wie menschliche Team-Mitglieder rollenübergreifend zusammenarbeiten

📮 ClickUp Insight: 30 % der Arbeitnehmer glauben, dass Automatisierung ihnen 1–2 Stunden pro Woche einsparen könnte, während 19 % schätzen, dass dadurch 3–5 Stunden für konzentrierte, tiefgehende Arbeit frei werden könnten. Selbst diese kleinen Zeitersparnisse summieren sich: Nur zwei Stunden pro Woche entsprechen über 100 Stunden im Jahr – Zeit, die für Kreativität, strategisches Denken oder persönliche Weiterentwicklung genutzt werden könnte. 💯 Mit den KI-Superagenten und ClickUp Brain von ClickUp können Sie Workflows automatisieren, Projekt-Updates generieren und Ihre Meeting-Notizen in umsetzbare nächste Schritte umwandeln – alles auf derselben Plattform. Sie benötigen keine zusätzlichen Tools oder Integrationen – ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie zur Automatisierung und Optimierung Ihres Arbeitstages benötigen, an einem Ort. 💫 Echte Ergebnisse: RevPartners senkte seine SaaS-Kosten um 50 %, indem es drei tools in ClickUp zusammenführte – und erhielt so eine einheitliche Plattform mit mehr Features, engerer Zusammenarbeit und einer einzigen Datenquelle, die einfacher zu verwalten und zu skalieren ist.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: So erstellen Sie KI-Agenten für das Marketing

Sie können zwar jederzeit einen vorgefertigten Marketing-KI-Agenten aus dem Marketing-Agenten-Verzeichnis von ClickUp auswählen, doch die Erstellung eines eigenen Agenten bietet Ihnen mehr Kontrolle und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten. Außerdem ist die Erstellung eines Agenten von Grund auf nicht allzu technisch, wenn Sie über die richtigen tools verfügen.

Die Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp ermöglicht nicht nur die Automatisierung alltäglicher Workflows, sondern auch die Erstellung einfacher und komplexer KI-Agenten innerhalb weniger Minuten.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines KI-Agenten für Marketingteams. Und wenn Sie eher visuell lernen, haben wir den standardmäßigen, teamunabhängigen Prozess auch in diesem Video behandelt:

Schritt 1: Identifizieren Sie sich wiederholende Marketingaufgaben

Klären Sie zunächst den Zweck des Agenten. Entwickeln Sie ihn, um die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen, die Kampagnenumsetzung zu skalieren oder die Berichterstellung zu verbessern?

Sobald das Ziel festgelegt ist, prüfen Sie die damit verbundenen Workflows. Suchen Sie nach konkreten Marketingaufgaben, die:

Treten häufig auf (d. h. Aufgaben mit hohem Arbeitsaufkommen)

Über verschiedene Kanäle oder Kampagnen hinweg wiederholen

Belasten Sie die Zeit und Energie Ihres Teams

Sind anfällig für Verzögerungen, menschliche Voreingenommenheit oder Fehler

Zu den sich wiederholenden Aufgaben in einem Workflow zur Erstellung von Inhalten gehören beispielsweise die Recherche nach Keywords, das Erstellen von Gliederungen oder ersten Entwürfen sowie die Analyse von Inhalten der Konkurrenz.

Sobald Sie wissen, was automatisiert werden soll, können Sie genau festlegen, was der Agent zu erledigen hat.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Anstatt zu versuchen, Workflows im Kopf zu visualisieren, nutzen Sie ClickUp Whiteboards! Sie bieten eine unbegrenzte Arbeitsfläche, auf der Sie Ihre Marketingprozesse abbilden und Engpässe wie ins Stocken geratene Aufgaben oder unklare Übergaben erkennen können. Skizzieren, zeichnen und verwirklichen Sie Ihre Vision mühelos mit ClickUp Whiteboards In diesen Whiteboards können Sie: Drag-and-Drop-Elemente: Verwenden Sie Formen, Pfeile, Haftnotizen und Textfelder, um Ihren Flow zu erstellen

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen: Markieren Sie Mitglieder der Teams und führen Sie gemeinsam Brainstormings durch

Dokumente einbinden: Fügen Sie vorhandene SOPs und Markenrichtlinien als Kontext hinzu

In Aufgaben umwandeln: Verwandeln Sie Haftnotizen direkt in umsetzbare Aufgaben, um mit der Erstellung Ihres Agenten zu beginnen Erstellen Sie mehrere Whiteboards für verschiedene Marketing-Workflows und organisieren Sie diese übersichtlich an einem Ort mit dem ClickUp Whiteboards Hub.

👀 Wussten Sie schon? Sie können auch ClickUp-Whiteboards nutzen, um Ihre gesamte KI-Agenten-Architektur zu planen! Stellen Sie beispielsweise visuell dar, wie ein Content-Agent Aufgaben an einen Agenten der Verteilung übergibt, der dann einen Analytics-Agenten als Auslöser auslöst.

Schritt 2: Ziele des Agenten definieren

Ohne klare Betriebsrichtlinien weichen Agenten von ihrem beabsichtigten Zweck ab und liefern inkonsistente Ergebnisse.

Definieren Sie also klar, wie sich jeder /AI-Agent verhalten muss, mit Leitplanken, die Folgendes umfassen:

Agent-Persönlichkeit: Die Persönlichkeit, die Ihr Agent annimmt, um zu kommunizieren und Entscheidungen zu treffen. Beispiel: „Sie sind ein datengesteuerter Kampagnenoptimierer, der direkt spricht und den ROI vor Kreativität stellt“

Aufgaben: Listen Sie alle Aufgaben auf, die der Agent abschließen darf. Beispiel: „Überwachen Sie täglich die Anzeigenleistung, passen Sie die Gebote für Keywords mit schlechter Performance an und benachrichtigen Sie das Team, wenn die Klickrate unter 2 % fällt“

Speicherkapazität: Legen Sie fest, welche Informationen der Agent speichern und für verschiedene Aufgaben wiederverwenden soll. Beispiel: „Speichere die Kampagnendaten der letzten 30 Tage, die verwendeten Kundensegmente und frühere Optimierungsentscheidungen“

Autonomiestufen: Legen Sie fest, wie selbstständig der Agent agiert. Beispiel: „Volle Autonomie bei Gebotsanpassungen unter 500 $; Genehmigung erforderlich bei Änderungen über 500 $“

Sicherheitsvorkehrungen: Legen Sie Grenzen fest, um Fehler oder Missbrauch zu verhindern. Beispiel: „Pausieren Sie Kampagnen niemals ohne menschliche Genehmigung; geben Sie nicht mehr als 10 % des Tagesbudgets für Tests aus“

Verfügbare Tools: Externe Systeme oder APIs, die genutzt werden können. Beispiel: „Google Ads API für Gebotsänderungen, Google Analytics für Leistungsdaten, Slack für Benachrichtigungen“

Erforderliche Berechtigungen: Zugriffsrechte für die oben genannten tools. Beispiel: „Lese-/Schreibzugriff auf das Werbekonto; Slack-Berechtigungen nur zum Posten“

Metriken: Nachverfolgbare KPIs zur Messung der Agentenleistung. Beispiel: „Die Klickrate muss über 2,5 % liegen“

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Mit ClickUp können Sie einen Super-Agenten erstellen, indem Sie einfach in normalem Deutsch beschreiben, was Sie wollen – der Rest wird Ihnen dann Schritt für Schritt erklärt. Sie beginnen im KI-Hub der Plattform → „New Super Agent“, geben eine Eingabe wie „Erstelle einen Agenten, der die Kampagnenleistung überprüft und Risiken kennzeichnet“ ein, und der Builder übernimmt den Rest. Er stellt Folgefragen, um Umfang, Verhalten und Zugriff zu klären, und konfiguriert dann automatisch das Setup des Agenten. Erstellen Sie Agenten mithilfe von Anweisungen in natürlicher Sprache mit ClickUp Hinter den Kulissen verwandelt es Ihre Eingaben in einen funktionierenden Agenten mit: Klare Anweisungen, wie er sich verhalten soll

Zugriff auf die richtigen Aufgaben, Dokumente und Workspace-Daten

Definierte Tools, die er nutzen kann, und Aktionen, die er ausführen kann Sobald der Agent erstellt ist, ist er sofort einsatzbereit. Man kann ihm Nachrichten senden, ihn in Aufgaben taggen oder nach einem Zeitplan ausführen, und man kann ihn verfeinern, indem man einfach mit ihm chattet oder seine Profil-Informationen bearbeitet. Stellen Sie sich den Prozess so vor: Sie beschreiben einfach eine Aufgabe, die zu erledigen ist, und ClickUp verwandelt diese in einen Agenten, der die Arbeit tatsächlich erledigen kann. 👉🏼 Brauchst du Ideen oder Support bei der Konfiguration deines Teams aus ClickUp-Super-Agenten?

Schritt 3: Datenquellen verbinden

KI-Agenten funktionieren nur dann gut, wenn sie Zugang zu genauen, sauberen und vollständigen Daten haben. Ohne diese treffen sie schlechte Entscheidungen oder kommen ganz zum Stillstand.

Identifizieren Sie alle notwendigen Datenquellen für das spezifische Ziel Ihres Agenten. Ein Agent für die Berichterstellung benötigt beispielsweise Zugriff auf Datenanalyse-Tools, während ein Agent für SEO-Optimierung in Keyword-Recherche-Plattformen integriert sein muss.

⚠️ Achtung: Die Verbindung unnötiger Systeme führt zu Datenrauschen, inkonsistenten Ergebnissen und einer langsameren Verarbeitung. Vermeiden Sie die Verbindung von Datenquellen, die keinen wesentlichen Wert für die Funktion des Agenten bieten.

Hier sind einige gängige Datenquellen, auf die sich Marketing-KI-Agenten häufig stützen:

CRMs für Kundenprofile, Lead-Bewertungen, Deal-Phasen und Interaktionsverlauf

Marketing-Projektmanagement -Tools für Kampagnen-Status, Content-Kalender, Fristen für Aufgaben und Team-Aufgaben

E-Mail- und Messaging-Tools für E-Mail-Öffnungs- und Klickraten, Nachrichten-Threads und Kundenantworten

Werbeplattformen für Metriken bezahlter Kampagnen, Ausgabendaten, Zielgruppenansprache und Nachverfolgung von Conversions

Analysetools für Website-Traffic, Benutzerverhalten und Abbruchraten im Trichter

Content-Repositorys für Markenstimme, Richtlinien, Assets, Vorlagen und kreative Dateien

🚀 ClickUp-Vorteil: Verbinden Sie Ihre KI-Superagenten in ClickUp mit über 1.000 nativen Apps wie Slack, HubSpot, Google Drive und Figma mithilfe von No-Code-Integrationen von ClickUp. Umschalten Sie diese einfach, um auf strukturierte und unstrukturierte Daten aus Ihrem bestehenden Tech-Stack zuzugreifen. Alternativ können Sie den benutzerdefinierten API-Builder von ClickUp nutzen, um Agenten ohne aufwendige Entwicklung mit proprietären oder Legacy-Tools zu verknüpfen. Verbinden Sie Ihre KI-Superagenten mit über 1000 nativen ClickUp-Integrationen

Schritt 4: Entwerfen Sie Eingabeaufforderungen und Aktionen

Schließlich ist es an der Zeit, die Ziele Ihres Agenten in präzise Anweisungen für die Ausführung umzusetzen. Dazu müssen Sie klare Eingabeaufforderungen verfassen und die Aktionen des KI-Agenten definieren.

Aber wohlgemerkt: Wir schreiben hier keine einfachen ChatGPT- oder Gemini-Prompts.

Vielmehr erstellen Sie ein wiederverwendbares Framework, das definiert, wie der Agent denkt, welche Auslöser er auslöst und wie genau die endgültigen Daten strukturiert sein sollen.

Dazu müssen Sie die folgenden Schlüsselkomponenten beschreiben:

#Übersicht: Formulieren Sie die Persona und die Rolle des Agenten noch einmal, um den Kontext zu verdeutlichen. Als Beispiel: „Du bist ein Generator kreativer Inhalte für Marketing-Blogs. Du erstellst markengerechte Grafiken auf der Grundlage von Blog-Entwürfen und Markenrichtlinien.“

#Ziele: Nennen Sie 2–3 messbare Ergebnisse, die der Agent bei jedem Durchlauf anstrebt. Dadurch konzentriert sich seine Entscheidungsfindung auf die geschäftlichen Auswirkungen und nicht nur auf die Erledigung von Aufgaben. Als Beispiel: „3 Bildoptionen pro Blog-Abschnitt generieren, Markenfarben/-schriften genau anpassen und Assets in den erforderlichen Formaten/Größen bereitstellen“

#Anleitung: Gliedern Sie den Workflow in nummerierte Schritte, denen der Agent folgt, einschließlich der Zeitpunkte, zu denen Daten abgerufen, Entscheidungen getroffen oder Auslöser ausgelöst werden sollen. Als Beispiel: „Rufe Blog-Ausgaben und den Marken-Styleguide aus dem Ordner ab. Identifiziere 3 visuelle Schlüsselmomente aus der Gliederung (Hero, Abschnittswechsel, CTA). Erstelle drei Variationen pro visuellem Moment unter Verwendung unserer Markenfarben. Exportiere als PNG und speichere in Ordner_1.“

Ausgabeformat: Geben Sie genau an, wie die Ergebnisse dargestellt werden sollen. Als Beispiel JSON für maschinenlesbare Daten, formatierte Tabellen für Berichte, unverzichtbare anklickbare Links zu Assets usw.

#Beispiele: Geben Sie 1–2 Eingabe-/Ausgabe-Paare an, die reale Szenarien zeigen, um das Verhalten des Agenten zu trainieren und zu steuern

#Einschränkungen: Legen Sie klare Limite für Verhalten, Datennutzung oder Aktionen fest, um Halluzinationen und Scope Creep zu verhindern. Beispiel: „Verwende niemals Stockfotos. Erstelle ausschließlich originelle Bildmaterialien“

🧠 Wissenswertes: Shakey wurde Ende der 1960er Jahre entwickelt und war der erste mobile Roboter mit logischen Denkfähigkeiten. Während andere Maschinen Schritt-für-Schritt-Anweisungen benötigten, konnte man Shakey einfach sagen „Schieb den Block“ und er fand den Weg selbstständig. Seinen Namen erhielt er, weil er heftig wackelte.

Schritt 5: Testen und iterieren

Bevor Sie KI-Agenten einsetzen, testen Sie diese gründlich, um Genauigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit zu überprüfen.

Hier sind vier Möglichkeiten für den Einstieg:

Testen Sie zunächst mit realen Szenarien: Lassen Sie Ihren KI-Agenten mehrmals durch tatsächliche Marketing-Workflows laufen. Handelt es sich um einen Blog-Content-Generator, geben Sie ihm 10 verschiedene Themen vor und prüfen Sie, ob jede Ausgabe Ihren Richtlinien entspricht. Wenn Sie einen Kampagnenoptimierer entwickelt haben, testen Sie diesen ebenfalls mit verschiedenen Anzeigengruppen und unterschiedlichen Leistungsdaten.

Beziehen Sie Ihr Team mit ein: Freigeben Sie den Agenten den Personen, die ihn tatsächlich täglich nutzen werden – Autoren für Inhalt, Social-Media-Manager oder Vertriebsmitarbeiter. Sie werden Lücken oder Sonderfälle entdecken, die Ihnen vielleicht entgehen

Erstellen Sie Agentenvarianten: Erstellen Sie 2–3 Versionen mit leicht unterschiedlichen Eingabeaufforderungen oder Anweisungen. Führen Sie dieselben Eingaben durch jede Version, um zu sehen, welche das beste Ergebnis liefert

Sobald dies erledigt ist, messen Sie sowohl die Effizienz der Workflows als auch die Leistung des Agenten, um weitere Verbesserungen vorzunehmen.

🚀 ClickUp-Vorteil: Nutzen Sie ClickUp-Dashboards, um die Leistung der Agenten mit Echtzeit-KPI-Nachverfolgung zu überwachen. Verfolgen Sie Effizienzsteigerungen, Reaktionszeiten und Genauigkeitsgrade, um unerwartete Verhaltensweisen zu erkennen, bevor sie sich zu einem Problem ausweiten. Verfolgen Sie den Erfolg Ihrer Marketing-KI-Agenten mit ClickUp-Dashboards Mit Drag-and-Drop-Widgets können Sie ganz einfach benutzerdefinierte Dashboards erstellen, um die relevantesten Daten zu visualisieren. Kombinieren Sie Ihre ClickUp-Dashboards mit KI-Karten für intelligentere Erkenntnisse. Anstatt Diagramme manuell zu überprüfen, nutzen Sie KI-Brain-Karten, um benutzerdefinierte Abfragen wie „Identifiziere Fehlermuster dieser Woche“ auszuführen und erhalten Sie sofort automatisierte Zusammenfassungen und Empfehlungen. Erhalten Sie mit den KI-Karten von ClickUp sofort Einblicke in die Leistung der Agenten

Schritt 6: Teamübergreifende Bereitstellung

Führen Sie den Agenten in die spezifischen Workflows ein, für die er entwickelt wurde, und erweitern Sie dann schrittweise seinen Einsatzbereich. Ein Content-Agent könnte beispielsweise zunächst im Blog-Team eingesetzt werden, bevor er Social-Media-Beiträge und Anzeigentexte unterstützt.

Kontinuierliche Überwachung ist der Schlüssel zu einer stabilen Leistung des Agenten. Führen Sie regelmäßig die Nachverfolgung relevanter KPIs durch und führen Sie ein Änderungsprotokoll, damit Sie wissen, welche Änderungen an den Eingabeaufforderungen oder der Konfiguration zu Verbesserungen geführt haben.

Erstellen Sie abschließend einfache Ressourcen, die Ihrem Team bei der Einführung des neuen Tools helfen. Dazu könnten kurze Demo-Videos, Schnellstartanleitungen oder interne Dokumentationen für gängige Aufgaben gehören.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Die Schulung Ihres Teams ist ein entscheidender Teil der Einführung von KI-Agenten, und ClickUp Clips macht dies zum Kinderspiel. Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf, während Sie den KI-Agenten nutzen, und geben Sie das Video direkt an Ihr Team frei. So kann jeder in seinem eigenen Tempo lernen und die Schulung jederzeit erneut ansehen, wenn eine Auffrischung nötig ist. Nehmen Sie Ihren Bildschirm schnell auf, um zu zeigen, wie KI-Agenten mit ClickUp Clips funktionieren

Schlüssel-Anwendungsfälle von KI-Agenten für Marketing-Teams

Um Ihnen eine bessere Vorstellung davon zu vermitteln, wie KI-Marketing-Agenten Aufgaben automatisieren, wollen wir uns einige der wirkungsvollsten Anwendungsfälle ansehen:

1. Kampagnenoptimierung

Marketingkampagnen generieren riesige Datenmengen – Klicks, Conversions und Interaktionsmuster. Es ist unmöglich, diese Metriken rund um die Uhr manuell zu überwachen und Kampagnen in Echtzeit zu optimieren.

KI-Agenten helfen Ihnen dabei:

Verfolgen Sie die Kampagnenleistung über mehrere Kanäle hinweg, wie Anzeigen, E-Mail und soziale Medien

Bewerten Sie die Resonanz verschiedener Zielgruppensegmente

Automatisieren Sie das Bidding , indem Sie die Gebote für Keywords mit hoher Conversion-Rate erhöhen und die Ausgaben für Keywords mit geringer Performance senken

Ermitteln Sie erfolgreiche Kreativkonzepte , indem Sie in Echtzeit herausfinden, welche Überschriften oder Bilder bei Ihrer Zielgruppe am besten ankommen

Erstellen Sie Zusammenfassungen der Leistung, anstatt Berichte manuell zusammenzustellen

🎥 Hier sehen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ein ClickUp-Super-Agent auf Anfrage umfassende Forschungsberichte liefert.

🤝 Fallstudie: KI-gestützte Veranstaltungsplanung mit einem Team von Super-Agenten Anna Bullock, Mitbegründerin der ABx2 Agency und ClickUp Verified Consultant, nutzte Super Agents, um eine komplette Kampagne für ein Ereignis für eine gemeinnützige Organisation durchzuführen. Anstatt die Arbeit über E-Mails, Dokumente und Tabellenkalkulationen zu verwalten, strukturierte sie alles in einem ClickUp-Workspace und erstellte für jede Phase der Kampagne eigene Super Agents. Ein Agent kümmerte sich um die Kontaktaufnahme mit Sponsoren und die Nachverfolgung, während ein anderer die Übermittlungen prüfte und Inhalte von der Idee bis zur Veröffentlichungsreife brachte. Ein übergeordneter Agent im „COO-Stil“ koordinierte den Fortschritt der gesamten Kampagne. Jeder Agent arbeitete im gleichen Workspace-Kontext – Aufgaben, Dokumente und Updates –, sodass nichts übersehen wurde. Das Ergebnis: Schnellere Kampagnenumsetzung, konsistente Nachfassaktionen und eine vollständig koordinierte Pipeline für Ereignisse ohne manuelle Nachverfolgung! 👉🏼 Hier ist eine Demo ihres Vorgehens:

2. Erstellung von Inhalt und SEO

Während die Erstellung von Inhalten ein kreativer Prozess ist, können KI-Agenten repetitive operative Aufgaben übernehmen, die Content-Autoren, Editors, Manager und Strategen normalerweise ausbremsen.

Sie können:

Erstellen Sie SEO-Entwürfe mit Keywords, Wortanzahl und Vorschlägen für interne Links, die abgeschlossen sind

Erstellen Sie erste Entwürfe , um den Autoren eine solide Ausgangsbasis zu bieten

Überprüfen Sie vorhandene Inhalte und schlagen Sie Verbesserungen hinsichtlich der Verwendung von Schlüsselwörtern, Überschriften oder fehlenden Abschnitten vor

Verfolgen Sie Rankings und Engagement-Metriken für veröffentlichte Inhalte

Erstellen Sie Metadaten wie Titel-Tags, Meta-Beschreibungen und Schema-Markup für jeden Beitrag

🎥 Um zu sehen, wie das in der Praxis funktioniert, finden Sie hier eine kurze Anleitung 👇

3. Lead-Management

Die manuelle Suche nach Leads in Formularen, E-Mails und Anzeigen gehört der Vergangenheit an. Dank KI-Agenten können Sie die Lead-Erfassung und -Qualifizierung jetzt automatisieren.

Das erledigen KI-Agenten:

Durchsuchen Sie mehrere Quellen, wie berufliche Netzwerke und Datenbanken, um potenzielle Kunden zu finden, die Ihrem ICP entsprechen

Priorisieren Sie Leads , indem Sie firmografische Daten, Verhaltenssignale und die Interaktionshistorie analysieren

Erweitern Sie Ihre CRM-Datensätze , indem Sie zusätzliche Informationen zu potenziellen Kunden sammeln

Erstellen Sie benutzerdefinierte Sequenzen für E-Mail und LinkedIn, um bestimmte Segmente anzusprechen

Fassen Sie die Aktivitäten der Leads zusammen, damit Vertriebsteams einen klaren Kontext haben, bevor sie Kontakt aufnehmen

Erstellen Sie einen Super-Agenten, um Leads anhand Ihrer Bewertungskriterien automatisch zu qualifizieren

4. Marken- und Social-Media-Monitoring

Sie können KI-Agenten so einrichten, dass sie die Nachverfolgung von Erwähnungen Ihrer Marke durchführen und Erkenntnisse liefern, bevor diese zu Krisen oder verpassten Chancen werden.

Diese Agenten:

Beobachten Sie Plattformen wie Reddit, LinkedIn und Bewertungsportale, die Ihre Marke erwähnen

Analysieren Sie die Stimmung , um festzustellen, ob die Unterhaltungen positiv, negativ oder neutral sind

Erkennen Sie Trends , indem Sie aufdecken, worüber Benutzer häufig sprechen, fragen oder sich beschweren

Beobachten Sie Ihre Mitbewerber , um zu sehen, wie über sie auf dem Markt gesprochen wird

Analysieren Sie Interaktionsmuster, um herauszufinden, welche Arten von Inhalten am besten abschneiden

5. Hypersonalisierte benutzerdefinierte Kundenerlebnisse

Moderne Benutzer erwarten von Marken, dass diese ihre Vorlieben erkennen, doch dies in großem Maßstab umzusetzen, ist schwierig.

KI-Agenten können helfen:

Analysieren Sie das Verhalten auf Ihrer Website oder in E-Mails, um Marketingbotschaften sofort anzupassen

Empfehlen Sie Produkte basierend auf Surfgewohnheiten, früheren Käufen und der Interaktionshistorie

Behalten Sie den Kontext bei , damit das Erlebnis nahtlos bleibt, wenn ein Benutzer von der E-Mail auf Ihre Website wechselt

Schlagen Sie Angebote wie benutzerdefinierte Rabatt-Codes oder Upgrade-Anreize für jedes Kundensegment vor

Passen Sie den Tonfall und die Tiefe der Botschaften daran an, wo sich ein potenzieller Kunde auf der Customer Journey befindet

👀 Wussten Sie schon? Das Wort „Roboter“ stammt aus einem tschechischen Theaterstück von 1920 mit dem Titel Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) von Karel Čapek. „Roboti“ leitet sich von „robota“ ab, was Zwangsarbeit oder Plackerei bedeutet. In dem Stück sind die Roboter eigentlich biotechnologisch erschaffene, seelenlose Wesen mit menschlichem Fleisch und Blut. Schließlich revoltieren sie und vernichten die gesamte Menschheit.

Beispiele für KI-Agenten im Marketing

Schauen wir uns nun einige Beispiele an, um zu verstehen, wie sie Ihnen das Leben erleichtern:

1. E-Mail-Management-Agent

Der E-Mail-Management-Agent von ClickUp bewältigt das Chaos eines überquellenden Posteingangs, indem er Nachrichten automatisch sortiert und weiterleitet.

Einige wichtige Features dieses KI-Agenten:

Posteingang-Triage und Priorisierung: Sortiert E-Mails automatisch nach Priorität basierend auf dem Absender, Dringlichkeitssignalen und Schlüsselwörtern

Kontextbezogene Antworten: Entwerfen Sie Antworten unter Verwendung des Kontexts aus dem E-Mail-Thread, zugehörigen Aufgaben oder beliebigen Informationen in Ihrer ClickUp-Workspace

Automatische Weiterleitung: Weist E-Mails, die eine Aktion erfordern, dem richtigen Team-Mitglied zu, einschließlich des vollständigen Thread-Verlaufs und der Beschreibungen der Priorität

2. Community-Engagement-Manager

Der Community Engagement Manager von ClickUp geht bei der Markenüberwachung noch einen Schritt weiter – er führt die Nachverfolgung von Unterhaltungen durch und antwortet automatisch, um Beziehungen aufzubauen.

Einige wichtige Features dieses KI-Agenten:

Unterhaltungsüberwachung: Verfolgt Diskussionen, Kommentare und Feedback auf verschiedenen Community-Plattformen

Kategorisierung von Feedback: Gruppiert Nachrichten nach Themen wie Anliegen, Fragen, Anfragen oder Lob

Wertorientierte Beiträge: Erstellt Antworten mit konkreten Erkenntnissen und Datenpunkten statt mit allgemeinen Standardantworten

⭐ Bonus: Holen Sie sich Ihren persönlichen Assistenten mit den Super Agents von ClickUp. Der Agent verwaltet Erinnerungen, E-Mails, Meetings und Aufgaben, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Häufige Fehler bei der Entwicklung von KI-Agenten für das Marketing

Die Entwicklung Ihres ersten KI-Agenten ist spannend, doch diese Fallstricke bringen die meisten Teams ins Straucheln. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten müssen:

Häufiger Fehler So vermeiden Sie das Vage Ziele für KI-Agenten definieren, wie z. B. „Verbessere meine Kampagnen“ Erstellen Sie eine Persona, erstellen Sie eine Liste der Kernaufgaben und legen Sie messbare Ziele fest (z. B. „Einen Blogbeitrag pro Woche erstellen“). Eingabe von Daten minderer Qualität oder Integration falscher Datenquellen Verbinden Sie nur die Quellen, die der Agent benötigt. Ein Agent für Anzeigentexte benötigt keinen Zugriff auf Ihre E-Mail-Plattform. Komplexe Eingabeaufforderungen verfassen Anstatt jedes Detail in eine lange Anweisung zu packen, gliedern Sie die Eingabeaufforderung in klare Abschnitte wie Übersicht, Ziele, Anweisungen, Format und Einschränkungen. Wenn der Workflow selbst komplex ist, verteilen Sie ihn auf mehrere Agenten. Das Überspringen ordnungsgemäßer Tests Testen Sie den Agenten in verschiedenen realistischen Szenarien. Probieren Sie unterschiedliche Eingaben, Randfälle und Variationen bei Anfragen aus, um zu sehen, wie sich der Agent verhält. Beziehen Sie Mitglieder des Teams mit ein, um Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit aufzudecken. Wegfall der menschlichen Aufsicht bei risikoreichen Handlungen Bauen Sie für sensible Aufgaben Kontrollpunkte für die Überprüfung durch Menschen ein. Lassen Sie den Agenten Daten analysieren, behalten Sie aber die endgültige Freigabe bei einem Mitglied des Teams.

Einschränkungen von KI-Agenten im Marketing

Marketing-KI-Agenten können zwar komplexe Aufgaben problemlos automatisieren, haben jedoch einige Limite:

Verzerrungen in den Trainingsdaten: KI-Agenten lernen aus Verlaufsdaten, die Verzerrungen enthalten können. Dies kann unbeabsichtigt zu einer verzerrten Zielgruppenansprache oder zu falschen Annahmen bei der Nachrichtenübermittlung führen

Das „Black-Box“-Problem: Es kann schwierig sein, genau zu verstehen, wie manche KI-Systeme zu bestimmten Empfehlungen oder Ergebnissen gelangen

Datenschutz-Probleme: Agenten sind auf große Mengen an Kundendaten angewiesen. Ohne strenge Zugriffskontrollen riskieren Unternehmen, sensible Informationen offenzulegen oder gegen Richtlinien zur Datenverwaltung zu verstoßen

Es mag technisch klingen, aber für die Entwicklung von KI-Agenten braucht man keinen Ingenieursabschluss. Ein paar No-Code-Tools, eine solide KI-Plattform und eine benutzerfreundliche Oberfläche sind alles, was Sie dafür benötigen, um die Aufgabe zu erledigen.

1. ClickUp Brain

ClickUp Brain ist der native KI-Assistent von ClickUp. Er hilft Marketingfachleuten dabei, KI-Agenten ohne technisches Fachwissen zu planen, einzusetzen und zu verwalten. Über die reinen Agenten hinaus unterstützt er Ihren gesamten Arbeitsbereich mit Features, die selbst die kompliziertesten AgentenSetups vereinfachen.

Schauen wir uns an, wie das geht:

Kontextbewusstsein + Gedächtnis

Erhalten Sie mit ClickUp Brain schnelle Antworten in Echtzeit auf Abfragen rund um Ihren Workspace

ClickUp Brain ist tief in Ihrem Arbeitsbereich integriert, sodass es Ihre Aufgaben, Kommentare, Dokumente, Workflows und Projekte automatisch versteht, ohne dass Sie den Kontext manuell kopieren und einfügen müssen.

Da die Aktualisierung in Echtzeit erfolgt, arbeiten Ihre Agenten stets mit den neuesten Informationen. Wenn sich Prioritäten der Kampagnen verschieben oder neue Leads eingehen, bleibt Brain auf dem neuesten Stand – eine erneute Einweisung ist nicht erforderlich. So wird sichergestellt, dass die Ergebnisse jedes Agenten auf den aktuellsten Fakten basieren.

KI-Agenten und Automatisierungen

Sammeln Sie Ideen für Agenten, Workflows und Anweisungen mit ClickUp Brain

Während Agenten die Marketingarbeit optimieren, optimieren die KI-Agenten von ClickUp zunächst einmal die Art und Weise, wie Sie sie erstellen:

Autopilot-KI-Agenten: Erstellen Sie benutzerdefinierte Erstellen Sie benutzerdefinierte Autopilot-Agenten , um Aktionen an einem einzigen Speicherort (z. B. einer Liste, einem Ordner oder einem Space in ClickUp) zu automatisieren. Konfigurieren Sie einfach deren Auslöser und Aktionen, um loszulegen. Ideal für die Automatisierung gängiger Aufgaben wie die Optimierung von E-Mail-Kampagnen, Lead-Generierung, Lead-Bewertung, Influencer-Ermittlung usw. (vorausgesetzt, Ihr gesamter Kontext befindet sich an einem Speicherort)

KI-Superagenten: Erstellen Sie genau das, was Sie brauchen, mithilfe von Anweisungen in natürlicher Sprache. Entwickeln Sie Ideen für Agentenfunktionen, erstellen Sie Personas und generieren Sie Prompt-Strukturen, indem Sie einfach mit dem Agenten-Builder in natürlicher Sprache chatten.

Kauf pro Agent : Dies umfasst laufende Wartung, erweiterten Support für eine schnellere Problemlösung und unbegrenztes Guthaben. : Sie können ein Paket mit Super-Agenten erwerben, die von unseren Experten entworfen und entwickelt wurden. Zum Beispiel ein Paket mit Super-Agenten für Projektmanagement oder Produkt- und Entwicklungsbereiche Zertifizierte Agenten : ClickUp-zertifizierte Agenten werden von ClickUp AI-Experten für Sie entwickelt, streng getestet und gewartet. Sie können sie über eines der folgenden Pakete auswählen:: Dies umfasst laufende Wartung, erweiterten Support für eine schnellere Problemlösung und unbegrenztes Guthaben. ClickUp Accelerator Sie können ein Paket mit Super-Agenten erwerben, die von unseren Experten entworfen und entwickelt wurden. Zum Beispiel ein Paket mit Super-Agenten für Projektmanagement oder Produkt- und Entwicklungsbereiche

Kaufpreis pro Agent : Darin enthalten sind die laufende Wartung, erweiterter Support für eine schnellere Problemlösung sowie unbegrenztes Guthaben.

ClickUp Accelerator : Sie können ein Paket mit Super-Agenten erwerben, die von unseren Experten entworfen und entwickelt wurden. Zum Beispiel ein Paket mit Super-Agenten für Projektmanagement oder Produktentwicklung und Technik. Sie können ein Paket mit Super-Agenten erwerben, die von unseren Experten entworfen und entwickelt wurden. Zum Beispiel ein Paket mit Super-Agenten für Projektmanagement oder Produktentwicklung und Technik.

Kaufpreis pro Agent : Darin enthalten sind die laufende Wartung, erweiterter Support für eine schnellere Problemlösung sowie unbegrenztes Guthaben.

ClickUp Accelerator : Sie können ein Paket mit Super-Agenten erwerben, die von unseren Experten entworfen und entwickelt wurden. Zum Beispiel ein Paket mit Super-Agenten für Projektmanagement oder Produktentwicklung und Technik. Sie können ein Paket mit Super-Agenten erwerben, die von unseren Experten entworfen und entwickelt wurden. Zum Beispiel ein Paket mit Super-Agenten für Projektmanagement oder Produktentwicklung und Technik.

In diesem Sinne: Hier sind die Super-Agenten von ClickUp für das Marketing, die du sofort nutzen kannst 👇

Der zertifizierte Agent von ClickUp erzielte in einem direkten Vergleich von umsetzungsreifen Projektplänen 96 von 100 Punkten. Der nächste Konkurrent erreichte 61, während die meisten anderen bei 40 bis 50 Punkten stagnierten.

Für einfache Routineaufgaben, die keinen vollwertigen KI-Agenten erfordern, nutzen Sie ClickUp Automatisierungen. Diese folgen einem „Auslöser-Bedingung-Aktion“-Schema. Beispiel: „Wenn eine Aufgabe zwei Tage überfällig ist und die Priorität ‚Hoch‘ lautet, weisen Sie sie dem Manager zu und versehen Sie ihn mit einem Tag.“

Legen Sie Regeln fest, die automatisch Auslöser für Aktionen auslösen, sobald die Arbeit voranschreitet – mit ClickUp Automatisierungen

2. n8n

via n8n

n8n ist eine quelloffene, node-basierte Plattform für die Workflow-Automatisierung, mit der Sie komplexe Marketing-KI-Agenten erstellen können – ideal für technische Experten oder Spezialisten für Workflow-Automatisierung. Sie können Ihren Agenten mit über 500 Integrationen verbinden, eine Multi-Agenten-Architektur für komplexe Workflows planen und agentenbasierte Workflows mit großer Flexibilität erstellen.

Um einen KI-Agenten in n8n zu erstellen, müssen Sie zunächst einen Knoten erstellen, der das Verhalten Ihres Agenten steuert. Fügen Sie anschließend LMM und den Speicherknoten Ihrer Wahl hinzu, integrieren Sie ihn in Ihren Tech-Stack und stellen Sie den Agenten nach gründlichen Tests bereit.

3. Zapier

via Zapier

Zapier ist eine weitere beliebte KI-Agenten-Plattform, mit der Sie Aufgaben an intelligente Assistenten delegieren können, ohne aufwendigen Code schreiben zu müssen. Beschreiben Sie einfach die spezifischen Aufgaben, die der Agent ausführen soll, erstellen Sie eine Verbindung zwischen ihm und Ihrer Daten-Cloud sowie anderen relevanten Tools, und schon ist er einsatzbereit.

Mit Zapier können Sie Ihre Agenten in über 8000 native Apps integrieren und den Prozess sogar mit einer vorgefertigten KI-Agenten-Vorlage starten, um bestehende Workflows schnell zu automatisieren.

Erstellen Sie fortschrittliche Marketing-KI-Agenten mit ClickUp

Es spielt keine Rolle, wie stark oder einzigartig Ihre Marketingstrategie ist. Wenn Ihre Workflows chaotisch, repetitiv und arbeitsintensiv sind, führt der Aufwand für Ihr Marketing ins Leere.

Mit ClickUp können Sie Ihre ersten Marketing-KI-Agenten erstellen und skalieren, ohne auch nur eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Während Brain die technische Arbeit übernimmt, vereint der Converged AI Workspace von ClickUp Ihre Aufgaben, Ihr Wissen und Ihre Unterhaltungen an einem Ort, damit Ihre Agenten ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten können.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

KI-Agenten übernehmen repetitive Marketing-Workflows, darunter Kampagnenanalyse, Erstellung von Inhalten, Berichterstellung, Lead-Qualifizierung und die Überwachung der Kundeninteraktion. Durch die Automatisierung operativer Aufgaben und der Datenanalyse können sich Marketer stärker auf Strategie, Kreativität und Entscheidungsfindung konzentrieren.

Welche Plattform sich am besten für die Erstellung von Agenten für das Marketing eignet, hängt vom Komplexitätsgrad des Agenten und den erforderlichen technischen Kenntnissen ab. Wenn Sie ohne Programmierkenntnisse arbeiten möchten, bieten ClickUp und Zapier leistungsstarke NLP-Features, mit denen Sie Agenten anhand von Anweisungen in natürlicher Sprache entwerfen können. Für Marketingfachleute mit technischen Kenntnissen ist n8n ein hervorragendes tool.

Sie benötigen vor allem Kenntnisse im Bereich Workflow-Design, ein Verständnis für Marketingprozesse und die Fähigkeit, klare Eingabeaufforderungen zu verfassen. Programmierkenntnisse sind zwar von Vorteil, auf No-Code-Plattformen wie ClickUp jedoch nicht erforderlich.

KI kann operative Marketingaufgaben wie Analysen, Berichterstellung und die Erstellung von Inhalten automatisieren, aber sie kann menschliche Marketingfachleute nicht ersetzen. Strategische Planung, Markenpositionierung, kreative Ausrichtung und Kundenverständnis erfordern nach wie vor menschliches Urteilsvermögen und Erfahrung.

Die Verbindung externer KI-Agenten in ClickUp ist ganz einfach. Gehen Sie in der Seitenleiste Ihres App-Centers auf „Agenten“. Wählen Sie die Option „Externer KI-Agent“. Sie müssen nach einem bestimmten Agenten suchen (z. B. Cursor oder Codegen), auf „Verbinden“ klicken und das Setup des jeweiligen Anbieters befolgen – oft sind dafür API-Schlüssel oder der Zugriff auf ein externes Konto erforderlich. Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann der Agent über Aufgaben, Erwähnungen oder Automatisierungen ausgelöst werden. Das Setup ist unkompliziert, erfordert aber je nach Tool möglicherweise einige Konfigurationsschritte.

Beginnen Sie damit, Ihre aktuellen Workflows zu analysieren, um Engpässe zu identifizieren. Definieren Sie klare, messbare Ziele für Ihre Agenten, verfassen Sie strukturierte Eingabeaufforderungen und überwachen Sie stets die Leistung, um notwendige Anpassungen vorzunehmen.

Markenstrategie, Krisenkommunikation und sensible Kundeninteraktionen sollten niemals vollständig automatisiert werden. Diese Bereiche erfordern menschliche Feinfühligkeit und Entscheidungsfindung, die KI nicht zuverlässig nachbilden kann.