Von der Hierarchie zum Hype: Wie ich die KI-Veranstaltungsplanung mit ClickUp Super Agents beschleunige

Was macht das Management von Ereignissen so schwierig? Nicht die Ausführung einer großen Aufgabe, sondern vielmehr die vielen kleinen Aufgaben, die man leicht übersieht.

Es gibt Zeitleisten zu verwalten, Inhalte zu versenden, Sponsoren zu koordinieren und Updates zu freigeben – oft alles gleichzeitig. Und wenn Sie die Arbeit leiten, wird von Ihnen in der Regel erwartet, dass Sie den Überblick behalten und einspringen, wenn Details unter den Tisch fallen.

Wenn Sie ein gesamtes Ereignis alleine organisieren, haben Sie keine Zeit, nebenbei noch als Content-Stratege, Projektkoordinator und COO zu arbeiten.

Das ist das Problem, das ich mit KI-gestützter Veranstaltungsplanung unter Verwendung von ClickUp Super Agents lösen wollte.

Über mich: Ein ClickUp Verified Consultant

Ich bin Anna Bulock, eine ClickUp Verified Consultant, und verbringe einen Großteil meiner Zeit damit, Teams bei der Entwicklung von Systemen zu unterstützen, mit denen komplexe Initiativen durchgeführt werden können, ohne dass die Mitarbeiter überlastet werden. In einem kürzlich abgehaltenen Webinar der ClickUp-Community habe ich erläutert, wie ich ClickUp Super Agents für das Veranstaltungsmanagement nutze.

In diesem Blogbeitrag werde ich Ihnen anhand eines praktischen Beispiels zeigen, wie Sie mit KI-Superagenten in ClickUp eine gesamte Kampagne für alle Ereignisse einer Organisation – nennen wir sie Jugendzentrum – von der Hierarchie bis zum Hype planen können .

Warum KI-Veranstaltungsplanung ohne Struktur scheitert

Die meisten Teams steigen genauso in die KI ein wie in neue Tools: indem sie sie zunächst mit etwas Auffälligem beauftragen, um sie zunächst mit etwas Auffälligem zu erledigen.

„Entwerfen Sie die Ankündigung.“ „Erstellen Sie eine Zeitleiste.“ „Verfassen Sie Beiträge für soziale Medien.“

Das Problem ist, dass KI ohne Kontext nur Vermutungen anstellen kann.

Bei der Planung von Ereignissen führt das Raten zu generischen Plänen, übersehenen Abhängigkeiten und Arbeiten, die auf dem Papier gut aussehen, aber in der Umsetzung scheitern.

Deshalb beginne ich immer mit der Struktur, bevor ich mit der Automatisierung beginne.

Auch ClickUp Super Agents funktionieren am besten im Kontext. Um Erfolg mit ihnen zu haben, müssen Sie zunächst die Welt aufbauen, in der sie arbeiten.

Mit der richtigen Hierarchie kann ein kleines Team mit einigen gut konzipierten Super Agents eine komplette Kampagne durchführen, während Sie sich auf Ihre Führungsaufgaben konzentrieren können.

🦄 Neu bei ClickUp? Zwei Konzepte sind für Alles in diesem Beitrag von größter Bedeutung: ClickUp-Hierarchie und Super Agents. Die ClickUp-Hierarchie ist die Art und Weise, wie die Arbeit innerhalb von ClickUp organisiert ist, sodass sowohl Menschen als auch KI sie verstehen: Ein Bereich steht für einen großen Arbeitsbereich (z. B. ein Ereignis, eine Abteilung oder eine Kampagne).

Ordner gruppieren verwandte Workflows innerhalb dieses Space (Planung, Inhalt, Betrieb).

Liste enthält die eigentlichen Aufgaben mit Status, Eigentümern und Fälligkeitsdaten. Wenn diese Struktur klar ist, wird ClickUp zu einer einzigen Quelle der Wahrheit und nicht zu einer Sammlung unzusammenhängender tools. ClickUp Super Agents sind KI-Teamkollegen, die innerhalb dieser Hierarchie arbeiten. Anstatt in einem leeren Chat-Fenster zu arbeiten, tun sie Folgendes: Lesen Sie Aufgaben, Dokumente, Zeitleisten und Aktivitäten im Kontext.

Befolgen Sie dieselben Berechtigungen und Strukturen wie Ihr Team.

Führen Sie fokussierte Aufgaben aus, wie die Planung eines Ereignisses, die Verwaltung von Inhalten oder die Ermittlung von Prioritäten. Stellen Sie sich die Hierarchie als eine Karte vor und die Super Agents als die Operatoren, die tatsächlich darin navigieren können. Je zielgerichteter Ihre Struktur ist, desto intelligenter und zuverlässiger werden Ihre Agenten.

Beginnen Sie mit der Hierarchie, bevor Sie KI-Agenten für die Planung von Ereignissen hinzufügen.

Bevor ich einen einzigen Agenten mit der Planung von Ereignissen, dem Verfassen von Inhalten oder der Verwaltung von Kontaktaufnahmen beauftragte, entwarf ich eine übersichtliche ClickUp-Hierarchie für das Jugendzentrum.

Ich habe einen speziellen Space für das Outreach-Center erstellt. Darin habe ich eine kleine Anzahl von fokussierten Ordnern und Listen hinzugefügt:

Ein Ordner für die jährliche Spielekampagne

Ein Ordner „Community-Updates” für Newsletter und Ankündigungen

Eine Liste mit Betriebsabläufen für die tägliche Arbeit des Zentrums

Organisieren Sie Ihren Workspace für das Projektmanagement übersichtlich mit der Projekthierarchie von ClickUp.

Das war wichtiger als jede Aufforderung.

Indem ich alle damit verbundenen Arbeiten in einem einzigen, zweckmäßigen Space zusammenfasste, gab ich den Super Agents klare Grenzen vor. Sie konnten sehen, was wichtig war, Unwichtiges ignorieren und arbeiten, ohne sich in irrelevanten Arbeiten zu verlieren.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie gerade erst anfangen, sollten Sie hier eine Pause einlegen und Ihre eigene Version von Annas Bereich entwerfen: einen Bereich, einige fokussierte Ordner und Listen, die widerspiegeln, wie Ihr Team tatsächlich mit ClickUp-Aufgaben und ClickUp-Ansichten arbeitet.

Warum Hierarchie vor Hype für die Planung von KI-Ereignissen wichtig ist

Es ist verlockend, mit dem auffälligen Teil zu beginnen: einen Super-Agenten zu bitten, E-Mails, Social-Media-Beiträge oder Sponsorenansprachen zu entwerfen. Ich habe mich bewusst zurückgehalten.

Bevor ich KI ins Spiel brachte, stellte ich sicher, dass jede Liste Folgendes enthielt:

Klare, aussagekräftige benutzerdefinierte Status-Informationen für Aufgaben

Benutzerdefinierte Felder , die reale Details erfassten (wie Sponsorenstufe oder Typ des Ereignisses)

Eine naheliegende Namensgebung, die sowohl für Menschen als auch für Agenten Sinn ergibt

Sobald diese Struktur eingerichtet war, habe ich ClickUp AI in den Workflow integriert. Von da an mussten die Agenten nicht mehr raten, sondern konnten mit der Ausführung beginnen.

Wenn Sie zuerst mit sozialen Medien beginnen, wird Ihr Agent möglicherweise Ihr Zentrum allgemein durchführen. Ohne den Kontext des Ereignisses kann er jedoch nicht die spezifischen Kampagnen erstellen, die Sie tatsächlich benötigen. Kontextbezogene KI, die Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats und Zeitleisten versteht, liefert weitaus genauere und relevantere Erkenntnisse, da sie auf der Grundlage von echten Arbeitsdaten und nicht isolierten Eingabeaufforderungen argumentiert. Der Converged AI Workspace von ClickUp vereint Arbeit und Intelligenz, sodass Agenten mit vollständigem Kontext und nicht mit fragmentierten Signalen agieren können.

Bringen Sie Ihre Arbeit und KI mit ClickUp an einem Ort zusammen.

Kontextbezogene KI, die Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats und Zeitleisten versteht, liefert weitaus genauere und relevantere Erkenntnisse, da sie auf der Grundlage realer Arbeitsdaten und nicht isolierter Eingaben argumentiert. Der Converged AI Workspace von ClickUp vereint Arbeit und Intelligenz, sodass Agenten mit vollständigem Kontext und nicht mit fragmentierten Signalen agieren können.

👀 Wussten Sie schon? Rund 62 % der Unternehmen experimentieren mit KI-Agenten, aber weit weniger (etwa 23 %) skalieren diese über die Pilotphase hinaus – was darauf hindeutet, dass Reife, Workflow-Integration und Betriebsmodelle für die Realisierung eines echten Werts von Bedeutung sind.

Erstellen Sie Ihren ersten KI-Eventplaner für Ihre Flaggschiff-Kampagne mit KI-Superagenten.

Der erste Agent, den ich entwickelt habe, fungierte als KI-Veranstaltungsplaner für die Flaggschiff-Spiele.

Es handelte sich um eine große, mehrmonatige Initiative mit zahlreichen Aktivitäten, Freiwilligen und Terminen. Ich gab dem Agenten Zugriff auf den Kampagnen-Ordner und eine klare Aufgabe: eine grobe Idee in einen umsetzbaren Plan zu verwandeln.

Anstatt mit einer leeren Liste zu beginnen, habe ich den Agenten die anfängliche Struktur entwerfen lassen – Aufgaben, Unteraufgaben und Gruppierungen, die der tatsächlichen Arbeitsweise bei Ereignissen entsprechen.

Von dort aus habe ich alles überprüft und verfeinert, anstatt alles selbst zu erfinden.

Verwandeln Sie eine vage Idee in einen realistischen, KI-gestützten Plan für ein Ereignis.

Mit einer einzigen Eingabeaufforderung wird der Agent für das Management von Ereignissen aufgefordert:

Verstehen Sie die Ziele der jährlichen Spiele

Generieren Sie Aufgaben für jede Art von Ereignis und Aktivität.

Gruppieren Sie die Arbeit in Listen und Unteraufgaben, die den tatsächlichen Workflows entsprechen.

Anschließend konnte ich den gesamten Plan in einer Zeitleisten-Ansicht anzeigen und sehen, wie alles über die Saison hinweg miteinander verbunden war.

Anstatt bei Null anzufangen, beginnt das Team mit einem durchdachten ersten Entwurf, der vom Agenten erstellt wurde.

Die erste Version eines Plans für ein Ereignis verbirgt Probleme. Fristen verschieben sich. Vorbereitungsarbeiten verpassen ihre Ausführungstermine.

Anstatt jede Aufgabe manuell zu scannen, habe ich dem Eventplaner-Agenten eine zweite Aufgabe übertragen: Termine mit der Realität abgleichen.

Der Agent markierte Aufgaben, die nach den von ihm unterstützten Arbeiten geplant waren, passte Zeitleisten an und deckte Risiken frühzeitig auf. Allein dadurch wurden Stunden an Aufräumarbeiten eingespart und Hektik in letzter Minute vermieden.

Der Agent:

Erkennt Aufgaben, die nach dem von ihnen unterstützten Ereignis geplant sind

Ordnet Fälligkeitsdaten neu zu, damit die Vorbereitungsarbeiten vor dem Spieltag erfolgen.

Hält die Gesamtzeitleiste realistisch und erreichbar

Indem Sie einen Agenten des Ereignishandels Ihre Termine prüfen und anpassen lassen, vermeiden Sie Hektik in letzter Minute und sorgen dafür, dass Ihre Kampagne realistisch bleibt.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie gerade erst anfangen – oder nicht jede Liste und jedes Feld von Grund auf neu erstellen möchten – nutzen Sie die Vorlage für die Veranstaltungsplanung von ClickUp als Grundlage, bevor Sie Agenten hinzufügen. Kostenlose Vorlage herunterladen Verschaffen Sie sich einen Vorsprung bei der Strukturierung Ihres Workspaces für die Veranstaltungsplanung mit der ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung. Diese Vorlage enthält vorgefertigte Listen für Logistik, Zeitleisten, Budgets, Personalplanung und mehr, sodass Ihre Super Agents vom ersten Tag an über eine sinnvolle Struktur und Daten verfügen, mit denen sie arbeiten können.

Sobald der Plan für das Ereignis feststand, begann die eigentliche Arbeit: Sponsoring und Inhalte.

Anstatt mit Tabellenkalkulationen und Posteingängen zu jonglieren, habe ich jeden Arbeitsablauf einem eigenen spezialisierten Super-Agenten zugewiesen.

Jedes Ereignis benötigt Finanzmittel. Im Jugendzentrum hilft die eigene Kasse, aber externe Sponsoren sind dennoch unverzichtbar.

Ich habe eine spezielle Sponsorenliste mit benutzerdefinierten Feldern für folgende Zwecke erstellt:

Name und Kontaktdaten des Sponsors

Sponsoring-Stufen und Vorteile

Status der Kontaktaufnahme und Vereinbarung

Dann habe ich dieser Liste direkt einen Super-Agenten zugewiesen.

🔑 Wichtigste Erkenntnis: Da der Agent mit vollständigem Kontext in ClickUp integriert war, konnte er die Nachverfolgung durchführen, wer Follow-ups benötigte, den Status der Sponsoren zusammenfassen und nächste Schritte vorschlagen – ohne dass sich jemand merken musste, wo der Stand der Dinge war.

Stellen Sie einen Agenten für den Inhalt in den Mittelpunkt Ihrer Kampagne

Nachdem der Plan für das Ereignis und die Sponsoren feststehen, müssen Sie das Ereignis noch Ihrer Zielgruppe kommunizieren und eine Aktion dafür durchführen. Hier kommt der Content Manager Super Agent ins Spiel.

Mein Team und ich haben Folgendes erstellt:

Eine Newsletter-Liste mit einer Board-Ansicht zum Verfassen, zur Bearbeitung und zum Versenden von Inhalten

Eine Social-Media-Liste mit Verbindung zu den Frozen Games, einschließlich wichtiger Termine und Assets

Ein öffentlich zugängliches ClickUp-Formular für Übermittlungen und Geschichten aus der Community

Der Content Manager-Agent erhielt den Kontext dieser Listen und der gesamten Kampagne. Auf dieser Grundlage konnte er:

Schlagen Sie Status und Benutzerdefinierte Felder vor, wenn der Liste eine Struktur fehlt.

Füllen Sie diese neuen Felder aus, sobald sie hinzugefügt wurden.

Entwürfe für Newsletter-Ausgaben und Social-Media-Beiträge zu bestimmten Ereignissen

Erstellen Sie Unteraufgaben oder Checklisten, um Details abzudecken, die Menschen möglicherweise vergessen würden, wie z. B. die Bestätigung des Registrierungslinks oder die Einbindung eines Aufrufs zum Handeln für Freiwillige.

Eine meiner bevorzugten Funktionen ist es, den Content Manager Agent zu bitten, Community-Übermittlungen zu überprüfen und diejenigen zu markieren, die aktuelle Kampagnen am besten unterstützen.

🔑 Wichtigste Erkenntnis: Wenn Sie Inhalte als strukturierten Workflow innerhalb von ClickUp behandeln, kann ein Content Manager Agent die Arbeit von der Idee bis zur Veröffentlichung begleiten, ohne dass etwas übersehen wird. Sehen Sie sich an, wie das Team von ClickUp selbst KI-Superagenten einsetzt, um seine Programme zum Inhalt zu verwalten:

Hohe Qualität mit Status, Formularen und Übermittlungen

Super Agents sind leistungsstark, aber sie entfalten ihre volle Wirkung erst in Verbindung mit klaren Workflows, die jeder versteht.

Status, Formulare und Ansichten in ClickUp geben Ihren Agenten Leitplanken an die Hand, damit sie schnell handeln können, ohne Ihrer Marke zu schaden.

Verwenden Sie ClickUp-Ansichten und Aufgaben-Status, um jeden Vorgang voranzutreiben.

Für den Newsletter und die sozialen Inhalte stütze ich mich stark auf die Board- und Listenansichten:

Dank der Board-Ansichten lässt sich leicht erkennen, was geschrieben, geprüft, genehmigt und veröffentlicht wurde.

Listenansichten helfen dem Team, Termine und Verantwortliche schnell zu überblicken.

Farbcodierte Status-Zeichen für Aufgaben zeigen an, was bereits erledigt ist und was noch nicht begonnen wurde.

Der Content Manager Agent berücksichtigt diese Status bei der Empfehlung der nächsten Schritte, wodurch die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI aufeinander abgestimmt bleibt.

Lassen Sie einen Agenten die Übermittlungen der Community anhand Ihrer Ziele bewerten.

Wenn Ihre Community gerne Geschichten, Fotos und Ideen freigibt, ist das fantastisch für das Engagement, aber manuell kaum zu bewältigen.

Durch die Weiterleitung öffentlicher Formularübermittlungen an eine ClickUp-Liste stelle ich dem Content Manager-Agenten einen übersichtlichen Posteingang zur Verfügung, von dem aus er arbeiten kann. Der Agent kann:

Lesen Sie jede Übermittlung im Kontext

Vergleichen Sie dies mit den strategischen Zielen und aktiven Kampagnen des Zentrums.

Empfehlen Sie, welche Geschichten jetzt im Rampenlicht stehen sollten und welche für später aufgehoben werden sollten.

Anstatt sich durch einen überfüllten Posteingang zu scrollen, erhält das Team eine kuratierte Auswahl an Community-Beiträgen, die seine Mission tatsächlich voranbringen.

📮 ClickUp Insight: 62 % der Befragten geben an, dass KI-Agenten noch nicht den Erwartungen entsprechen, und beschreiben sie als noch in der Anfangsphase befindlich oder sogar als mehr Arbeit verursachend als sie einsparen. Diese Frustration zeigt sich oft bei der Übergabe. Ein Agent fasst ein Meeting zusammen, schlägt nächste Schritte vor oder markiert ein Problem und hört dann auf. Sie müssen immer noch Aufgaben aus den Elementen erstellen, Eigentümer zuweisen, Status aktualisieren und manuell nachverfolgen. Super Agents wurden entwickelt, um all diese Schritte zu übernehmen. Sie können mithilfe von Kettenaktionen Besprechungsnotizen in Aufgaben umwandeln, Status von Projekten aktualisieren, Aufgaben an die richtigen Eigentümer weiterleiten und Workflows innerhalb desselben Systems aufrechterhalten, in dem die Ausführung stattfindet. Wenn ein KI-Agent die Arbeit von „das sollte passieren“ zu „das ist bereits in Bewegung“ bringen kann, wird der Wert real.

📚 Lesen Sie auch: So nutzen Sie ClickUp für das Management von Ereignissen: Vorlagen und Workflows

Koordinieren Sie Alles mit einem KI-Agenten im COO-Stil

Selbst mit einem Eventplaner und einem Manager für Inhalte muss immer noch jemand die Ansicht behalten. Bei uns ist das ein COO-Style Super Agent, der direkt in ClickUp integriert ist.

Ich habe diesem Agenten Sichtbarkeit im gesamten Space und einen einfachen Auftrag gegeben: Er soll aufzeigen, was die Aufmerksamkeit der Führungskräfte erfordert, und dabei helfen, den Rest zu delegieren.

Von da an wird die Delegierung zu einer einzigen Unterhaltung. Ich kann Dinge sagen wie:

Alles, was mit den Annual Games zu tun hat, sollte an den Eventmanager delegiert werden.

Alles unter „Community” sollte an den Manager für den Inhalt gehen.

Der COO-Agent weist diese Aufgaben dann entsprechend zu, sodass die Arbeit an den richtigen Eigentümern weitergeleitet wird, ohne dass ich jede Karte manuell neu zuweisen muss.

Bleiben Sie verantwortlich, ohne sich in Details zu verlieren

Das Besondere an diesem Setup ist, dass mein Team und ich stets auf dem Laufenden bleiben, ohne den ganzen Tag in der Liste der Aufgaben zu verbringen.

Der COO-Agent zeigt auf, was wirklich die Entscheidung eines Leiters erfordert.

Die Agenten für Ereignisse und Inhalt führen diese Anweisungen aus.

Benachrichtigungen informieren die Mitarbeiter, wenn wichtige Elemente abgeschlossen sind.

🔑 Das Wichtigste auf einen Blick: Mit einem COO-Agenten, der die Arbeit zwischen spezialisierten Agenten koordiniert, behalten Führungskräfte die Kontrolle über die Ergebnisse, während ClickUp die Routineaufgaben übernimmt.

📚 Lesen Sie auch: Wie KI-Konvergenz das Problem der Ausbreitung der Arbeit löst

So erstellen Sie Ihr eigenes KI-Eventplanungssystem in ClickUp mit einem Team von Super Agents

Dieses Setup ist nicht nur für Großereignisse geeignet. Es funktioniert für jede Kampagne mit hohem Einsatz.

So passen Sie dies an Ihr eigenes Team an:

Legen Sie einen fokussierten Space fest. Beginnen Sie mit einem einzigen Space, der einer klaren Initiative gewidmet ist, z. B. einer Produkteinführung, einer Reihe von Ereignissen oder einem Marketingprogramm. Entwerfen Sie Ihre Ordner und Listen. Erstellen Sie Ordner für Planung, Ausführung und Kommunikation sowie Listen, die Ihre bereits bestehende Arbeitsweise widerspiegeln. Definieren Sie benutzerdefinierte Status und Felder. Stellen Sie sicher, dass jede Liste aussagekräftige Status und benutzerdefinierte Felder enthält, auf die sich Ihre Agenten verlassen können. Starten Sie Ihren ersten Super-Agenten. Beginnen Sie mit einem Eventplaner- oder Agenten für Projektmanagement und lassen Sie ihn Aufgaben, Zeitleisten und Abhängigkeiten entwerfen. Fügen Sie spezialisierte Agenten hinzu. Fügen Sie Agenten für Sponsoring, Inhalt, Support, Finanzen oder Betrieb hinzu, wenn Ihr Workflow wächst. Runden Sie das Ganze mit einem COO-Agenten ab. Sobald Sie mehrere Agenten im Einsatz haben, erstellen Sie einen COO-ähnlichen Agenten, um die Arbeit zu koordinieren und die nächsten Aufgaben zu erledigen.

💡 Profi-Tipp: Sie benötigen keinen Code, um einen KI-Eventplaner-Agenten in ClickUp zu erstellen. Mithilfe des Super-Agent-Builders für natürliche Sprache in der KI-Seitenleiste habe ich einfach die Rolle des Agenten beschrieben: Ereignis planen, Zeitleisten verwalten und Risiken kennzeichnen. ClickUp hat mich durch die Auswahl der richtigen Listen und Ordner geführt, einen Zeitplan festgelegt und festgelegt, wie der Agent über die Arbeit an den Ereignissen nachdenkt. Sobald der Agent live war, habe ich ihn getestet, indem ich direkt im Chat nach Zeitleisten und Terminen gefragt habe. Da er Aufgaben, Dokumente und Zeitpläne zusammen lesen kann, basierten seine Pläne auf dem tatsächlichen Ereignis – und nicht auf allgemeinen Kampagnenideen. Erstellen Sie ganz einfach einen No-Code-KI-Agenten mit einer natürlichen Sprachaufforderung in ClickUp.

🔑 Das Wichtigste auf einen Blick: Sie brauchen kein riesiges Budget, um loszulegen. Sie brauchen lediglich eine gut durchdachte Hierarchie und ein kleines Team von Super Agents, die auf Ihre Ziele abgestimmt sind.

Von der manuellen Planung von Ereignissen zur KI-gesteuerten Durchführung

Was hat sich also für das Jugendzentrum mit den KI-Superagenten von ClickUp geändert?

Anstatt Updates über verschiedene Tools hinweg zu verfolgen, arbeitete das Team innerhalb eines einzigen konvergenten Systems. Die Agenten kümmerten sich um die Struktur und die Nachverfolgung. Die Menschen konzentrierten sich auf Urteilsvermögen, Kreativität und Führung.

So sieht effektive KI-Veranstaltungsplanung in der Praxis aus: weniger tools, weniger Aufwand und Systeme, die mit Ihren Ambitionen mitwachsen, anstatt unter ihnen zusammenzubrechen.

Wenn Sie zuerst die Hierarchie aufbauen und Ihren Agenten klare Aufgaben zuweisen, können diese weit mehr operative Aufgaben übernehmen, als die meisten Teams erwarten.

Möchten Sie sofort loslegen? Das ist ganz einfach. Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto!

Anna Bullock ist Kreativstrategin, Projektmanagerin und Systemdenkerin – und Ihre geschäftliche Mentorin, wenn Sie Klarheit und Unterstützung brauchen. Durch Beratung, Inhalte und die Entwicklung von Online-Workspaces hilft sie ambitionierten Menschen, Ideen in die Tat umzusetzen, unterstützende Systeme aufzubauen und Unternehmen zu entwickeln, die tatsächlich zu ihrem Leben passen.