10 Kompetenzrahmenvorlagen in ClickUp

Die meisten Kompetenzrahmen scheitern aus einem langweiligen Grund: Sie existieren nur in einem Dokument, während Personalentscheidungen in der Arbeit getroffen werden. Einstellungs-Scorecards geraten ins Hintertreffen, Leistungsbeurteilungen werden subjektiv und Entwicklungspläne verwandeln sich in „irgendwann einmal“-Ziele.

Dieser Leitfaden führt Sie durch 10 gebrauchsfertige Vorlagen für Kompetenzrahmen in ClickUp, damit Ihre Kompetenzdaten direkt mit Aufgaben, Leistungsbewertungen und Karriereentwicklung verknüpft werden können – also genau dort, wo Ihr Team bereits arbeitet.

10 Kompetenzrahmenvorlagen auf einen Blick

Sie sind sich nicht sicher, mit welcher Vorlage Sie beginnen sollen? Verwenden Sie die Fähigkeitsmatrix, um Ihre aktuellen Fähigkeiten abzubilden, und nutzen Sie dann Skills Mapping für Personalentscheidungen und Entwicklungspläne + Bewertungen, um Lücken in Maßnahmen umzuwandeln.

Sie sind sich nicht sicher, mit welcher Vorlage Sie beginnen sollen? Verwenden Sie die Fähigkeitsmatrix, um Ihre aktuellen Fähigkeiten abzubilden, und nutzen Sie dann Skills Mapping für Personalentscheidungen und Entwicklungspläne + Bewertungen, um Lücken in Maßnahmen umzuwandeln.

Vorlage Download-Link Ideal für Beste Features Visuelles Format ClickUp-Vorlage für Kompetenzmatrix Kostenlose Vorlage herunterladen HR-Führungskräfte und Abteilungsleiter, die eine einheitliche Ansicht über die Kompetenzen im Unternehmen benötigen Vorkonfiguriertes Kompetenzraster, farbcodierte Bewertungen der Kompetenz, anpassbare Kompetenzkategorien, KI-Erkenntnisse zu Lücken Kompetenzmatrix ClickUp-Vorlage für die Erfassung von Fähigkeiten Kostenlose Vorlage herunterladen Projektmanager und Teamleiter, die die richtigen Mitarbeiter für die richtigen Aufgaben einsetzen Kompetenzsuche, Kompetenzfilter, Verknüpfte Aufgaben zur Darstellung der Kompetenzanwendung in der Arbeit, Automatisierungen zur Aktualisierung von Bewertungen Kompetenzkartierungs-Board + Liste ClickUp-Vorlage für technische Matrix Kostenlose Vorlage herunterladen Technische und Ingenieurteams, die Sichtbarkeit auf Hard Skills und Zertifizierungen benötigen Vorkonfigurierte technische Bereiche, Nachverfolgung von Zertifizierungen, Ablaufbenachrichtigungen, KI zur Identifizierung von Überschneidungen bei Fähigkeiten Technische Kompetenzmatrix ClickUp-Vorlage für IT-Kompetenzmatrix Kostenlose Vorlage herunterladen IT-Abteilungen identifizieren Deckungslücken und einzelne Fehlerquellen IT-spezifische Kompetenzkategorien, benutzerdefinierte Felder für Risikobereiche, Sichtbarkeit des Dashboards zur Abdeckung IT-Kompetenzmatrix ClickUp-Vorlage für Schulungsmatrix Kostenlose Vorlage herunterladen HR-Teams, die die Nachverfolgung von Compliance-Schulungen und Mitarbeiterzertifizierungen durchführen Nachverfolgung des Status, automatische Erinnerungen an Rezertifizierungen, Massenzuweisungen für abteilungsweite Schulungen Matrix für abgeschlossene Schulungen ClickUp-Vorlage für Schulungsrahmen Kostenlose Vorlage herunterladen L&D-Teams, die strukturierte Lernpfade in Verbindung mit Kompetenzen entwerfen Hierarchische Schulungsstruktur, zentralisierte Dokumente, KI-generierte Lernziele Schulungsrahmen ClickUp-Vorlage für Jobfamilien-Matrix Kostenlose Vorlage herunterladen Unternehmen, die transparente Rollen und Richtlinien zur Einstufung erstellen Darstellung der beruflichen Laufbahnentwicklung, Abstimmung der Kompetenzen nach Niveau, Ansicht der Tabellen für Konsistenzprüfungen Jobfamilienmatrix ClickUp-Vorlage für Karrierewege Kostenlose Vorlage herunterladen Manager und Mitarbeiter, die zukünftige Rollen und Wachstumschancen planen Visuelle Karriereleitern, Analyse von Kompetenzlücken, Empfehlungen zur Entwicklung von KI Karriereweg-Visualisierung ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterentwicklungspläne Kostenlose Vorlage herunterladen Manager und Mitarbeiter setzen Entwicklungsziele in umsetzbare Pläne um. Struktur zur Zielsetzung, aufgabenbezogene Aktionspunkte, regelmäßige Fortschrittskontrollen Entwicklungsplan ClickUp-Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilungen Kostenlose Vorlage herunterladen Unternehmen, die strukturierte, kompetenzbasierte Leistungsbeurteilungen durchführen Verhaltensbewertungen, direkter Vergleich zwischen Selbst- und Managerbewertung, KI-Zusammenfassungserstellung Bewertungsformular + Bewertungsmatrix

Was ist eine Vorlage für ein Kompetenzrahmenwerk?

Sie wissen, dass Sie für jede Rolle definieren müssen, was „gut“ bedeutet, aber mit einem leeren Dokument zu beginnen, bereitet Ihnen große Kopfschmerzen. Dies führt oft zu einem Durcheinander aus unzusammenhängenden Tabellenkalkulationen und Word-Dokumenten mit inkonsistenten Begriffen. Der „Experte“ einer Abteilung ist der „Kompetente“ einer anderen, was zu Verwirrung bei Einstellungen und Aktionen führt.

Das Ergebnis ist vorhersehbar: uneinheitliche Definitionen, unübersichtliche Bewertungen und Personalentscheidungen, die eher auf Erinnerungen als auf Fakten basieren. Eine Vorlage für Kompetenzrahmen bietet Ihnen eine wiederholbare Struktur, um Fähigkeiten zu definieren, Kenntnisse zu bewerten und Entwicklungspläne mit der tatsächlichen Arbeit zu verknüpfen.

Das Ergebnis ist vorhersehbar: uneinheitliche Definitionen, unübersichtliche Bewertungen und Personalentscheidungen, die eher auf Erinnerungen als auf Fakten basieren. Eine Vorlage für Kompetenzrahmen bietet Ihnen eine wiederholbare Struktur, um Fähigkeiten zu definieren, Kenntnisse zu bewerten und Entwicklungspläne mit der tatsächlichen Arbeit zu verknüpfen.

Dies führt zu einer massiven Kontextzerstreuung – wenn Teams Stunden damit verschwenden, in unverbundenen Apps nach Informationen zu suchen, verstreute Dateien aufzuspüren und dieselben Aktualisierungen auf mehreren Plattformen zu wiederholen. Ihre Kompetenzdaten befinden sich an einem Ort, Leistungsbewertungen an einem anderen, und Schulungsunterlagen gehen in E-Mail-Threads verloren. Eine KompetenzrahmenVorlage ist eine vorgefertigte Struktur, die die Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Kenntnisse umreißt, die Ihr Team benötigt, um erfolgreich zu sein. In einem konvergenten Workspace wie ClickUp – einer einzigen Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen zusammenlaufen – ist dies nicht nur ein statisches Dokument. Es ist ein dynamisches, vernetztes System.

Anstelle eines fragmentierten Durcheinanders erhalten Sie eine einzige zuverlässige Informationsquelle. Ihre Kompetenzdefinitionen, Mitarbeiterbewertungen und Entwicklungspläne sind miteinander verknüpft und dort umsetzbar, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet.

Wenn Sie auf schnellstem Wege zu dieser „einzigen Quelle der Wahrheit” gelangen möchten, beginnen Sie mit der Kompetenzmatrix-Vorlage von ClickUp™.

📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, nur um sich einen Überblick über die Arbeit zu verschaffen. Wichtige Details können in einer E-Mail versteckt, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert sein, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp vereint Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs und ClickUp Brain bleibt alles miteinander verbunden, durch Synchronisierung synchronisiert und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit um der Arbeit willen” und gewinnen Sie Ihre produktive Zeit zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

Vorteile der Verwendung von Kompetenzrahmenvorlagen

Sie haben Monate damit verbracht, das perfekte Kompetenzmodell zu entwerfen, aber jetzt liegt es nur noch in einem gemeinsamen Laufwerk und hat nichts mehr mit der täglichen Arbeit zu tun. Niemand denkt daran, es zu aktualisieren, und es wird bei Leistungsgesprächen nie herangezogen, sodass sich der ganze Aufwand wie Zeitverschwendung anfühlt. Karrierewege bleiben subjektiv, die Einstellung von Mitarbeitern ist ein Ratespiel, und Sie haben keine echten Daten, um Ihre Investitionen in Schulungen zu steuern.

Durch die Verwendung einer Vorlage innerhalb Ihrer Arbeitsmanagement-Plattform wird das Rahmenwerk zu einem lebendigen Bestandteil des Workflows Ihres Teams. Es verwandelt Ihre Talentstrategie von einem vergessenen Dokument in ein aktives System für Wachstum.

Sie profitieren von:

Einheitlichkeit im gesamten Unternehmen: Alle verwenden dieselbe Sprache und dieselben Kriterien, wenn sie über Fähigkeiten sprechen, wodurch die Debatte „Was bedeutet ‚kompetent‘ überhaupt?“ ein für alle Mal beendet ist.

Schnellere Umsetzung: Sie können sich die monatelange Ausarbeitung eines Frameworks sparen und fast sofort mit der Bewertung und Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter beginnen.

Klarere Karrieregespräche: Mitarbeiter können genau sehen, welche Fähigkeiten sie für ihre nächste Rolle entwickeln müssen, wodurch Unklarheiten bei Gesprächen über Aktionen beseitigt werden.

Bessere Einstellungsentscheidungen: Ihre Bewertungsbögen für Vorstellungsgespräche und Stellenbeschreibungen stimmen endlich mit den tatsächlichen Kompetenzanforderungen für die Rolle überein.

Gezielte Investitionen in Schulungen: Sie können ganz einfach Sie können ganz einfach Qualifikationslücken auf Team- oder Abteilungsebene identifizieren und dann Ihr L&D-Budget dort einsetzen, wo es die größte Wirkung erzielt.

Verbindung zur realen Arbeit: Wenn Ihre Vorlagen in einer Projektmanagement-Plattform gespeichert sind, bleiben die Kompetenzdaten mit Aufgaben, Projekten und Leistungsergebnissen verknüpft – keine isolierten Tabellen mehr.

🎥 Um Ihnen zu verdeutlichen, wie Vorlagen in ClickUp funktionieren und wie sie Ihren Workflow optimieren können, sehen Sie sich diese Übersicht über Projektplanungsvorlagen an, in der die Grundprinzipien vorgestellt werden, die Sie auf die unten aufgeführten Kompetenzrahmenvorlagen anwenden können.

🎥 Um Ihnen zu verdeutlichen, wie Vorlagen in ClickUp funktionieren und wie sie Ihren Workflow optimieren können, sehen Sie sich diese Übersicht über Projektplanungsvorlagen an, in der die Grundprinzipien vorgestellt werden, die Sie auf die unten aufgeführten Kompetenzrahmenvorlagen anwenden können.

Die 10 besten Kompetenzrahmenvorlagen in ClickUp

Diese 10 Vorlagen decken den gesamten Bereich des Kompetenzmanagements ab – von der Erfassung aktueller Fähigkeiten über die Planung der beruflichen Entwicklung bis hin zur Nachverfolgung abgeschlossener Schulungen. Jede Vorlage ist vollständig anpassbar und lässt sich nahtlos mit den Funktionen von ClickUp für Aufgabenmanagement, ClickUp-Automatisierungen und ClickUp Brain kombinieren, um ein vernetztes Talent-Ökosystem zu schaffen.

1. ClickUp-Vorlage für Kompetenzmatrix

Sie haben keine Ahnung, über welche Fähigkeiten Ihr Unternehmen insgesamt verfügt, und alles ist in abteilungsspezifischen Tabellenkalkulationen isoliert. Dadurch fühlt sich die strategische Personalplanung an, als würden Sie blind fliegen, und Sie werden ständig von Fachkräftemangel überrascht, wenn Sie versuchen, wichtige Projekte zu besetzen.

Lassen Sie sich nicht länger von Talentlücken überraschen und zentralisieren Sie Ihr Kompetenzinventar mit dieser rasterbasierten Vorlage. Sie wurde für Personalverantwortliche und Abteilungsleiter entwickelt, die einen Überblick über die Stärken und Schwächen ihres Teams benötigen. Erkennen Sie mithilfe der Matrix-Ansicht unternehmensweite Kompetenzlücken, bevor sie zu Einstellungsnotfällen werden. Jetzt können Sie datengestützte Entscheidungen über Talente treffen, anstatt nur zu raten.

Kostenlose Vorlage herunterladen Heben Sie mit dieser ClickUp-Vorlage die Fähigkeiten jedes Teammitglieds hervor.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Es verfügt über eine vorgefertigte Matrix mit anpassbaren Kompetenzkategorien.

ClickUp Benutzerdefinierten Feldern einen schnellen Überblick über die Stärken Ihres Teams. Verschaffen Sie sich mit farbcodierten Kompetenzbewertungen mithilfe voneinen schnellen Überblick über die Stärken Ihres Teams.

Fügen Sie rollenspezifische Kriterien hinzu, um einzigartige Datenpunkte für Ihr Unternehmen zu verfolgen.

Fassen Sie Kompetenzlücken in verschiedenen Teams zusammen oder erstellen Sie Entwicklungsempfehlungen, indem Sie ClickUp Brain bitten, die Daten in Ihrer Matrix zu analysieren.

🚀 Ideal für: Personalverantwortliche, Abteilungsleiter und Personalteams, die eine zentrale Ansicht über die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter erstellen möchten.

2. ClickUp-Vorlage für die Erfassung von Fähigkeiten

Projektmanager fragen ständig: „Wer weiß, wie man X zu erledigen hat?“ Die Besetzung von Projekten basiert darauf, wer verfügbar zu sein scheint, und nicht darauf, wer tatsächlich die beste Person für die Aufgabe ist. Dies führt dazu, dass die falschen Personen für wichtige Aufgaben eingesetzt werden, was zu Projektverzögerungen und einer geringeren Qualität der Arbeit führt.

Beenden Sie das Rätselraten bei der Besetzung von Projekten mit einer Vorlage, die dazu dient, die spezifischen Fähigkeiten jedes Teammitglieds zu dokumentieren und zu visualisieren. Verwenden Sie die Vorlage zur Erfassung von Fähigkeiten von ClickUp™, um die Frage „Wer kennt sich mit X aus?“ in 10 Sekunden zu beantworten, anstatt sie zu einem wöchentlichen Rätsel zu machen. Finden Sie in Sekundenschnelle die richtige Person für jede Aufgabe, indem Sie mit leistungsstarken Filtern nach den genau benötigten Fähigkeiten und Kenntnissen suchen. Jetzt werden Ihre Projekte jedes Mal mit den richtigen Experten besetzt, sodass die Arbeit effizient und auf hohem Niveau erledigt wird.

Kostenlose Vorlage herunterladen Sammeln und organisieren Sie ganz einfach Informationen über die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter mit der ClickUp-Vorlage zur Erfassung von Fähigkeiten.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

ClickUp-Listenansicht , der ClickUp-Board-Ansicht und ClickUp-Tabellenansicht , um Ihre Kompetenzdaten aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Wechseln Sie zwischen der und der , um Ihre Kompetenzdaten aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

Sehen Sie sich Fähigkeiten im Kontext der realen Arbeit an, indem Sie Kompetenzen mit tatsächlichen Projektaufgaben über Verknüpfte Aufgaben verbinden.

Halten Sie Ihre Kompetenzdaten auf dem neuesten Stand, indem Sie ClickUp-Automatisierungen einrichten, um Manager automatisch zu benachrichtigen, wenn Bewertungen aktualisiert werden müssen.

🚀 Ideal für: Projektmanager, Teamleiter und Betriebsteams, die Arbeit auf der Grundlage der tatsächlichen Fähigkeiten der Mitarbeiter zuweisen.

3. ClickUp-Vorlage für technische Kompetenzmatrix

Die Fähigkeiten Ihres Ingenieurteams sind eine Black Box. Sie sind sich nicht sicher, ob Sie über das richtige Fachwissen für die nächste Produkteinführung oder eine geplante Technologiemigration verfügen. Diese Unsicherheit führt dazu, dass Projekte oft verzögert werden, wenn Sie mitten im Sprint kritische Qualifikationslücken entdecken – 48 % der IT-Fachleute haben im letzten Jahr Projekte aufgrund fehlender technischer Fähigkeiten aufgegeben – und Sie riskieren Compliance-Probleme, wenn Zertifizierungen unbemerkt ablaufen.

Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über die Hard Skills Ihres Teams in Echtzeit mit einer speziellen Matrix, die sich auf Programmiersprachen, Softwaretools und Zertifizierungen konzentriert. Holen Sie sich die Vorlage „Technische Fähigkeiten-Matrix” von ClickUp™, wenn Sie eine übersichtliche Ansicht über Sprachen, Tools und Zertifizierungen benötigen – ohne komplizierte Tabellenkalkulationen. Mit dieser Vorlage können Sie leicht die Nachverfolgung durchführen, wer über welche Kenntnisse verfügt, Schulungsbedarf erkennen, bevor er ein Projekt blockiert, und zukünftige Technologieübergänge planen. So haben Sie immer das richtige technische Fachwissen für jede Herausforderung zur Hand.

Kostenlose Vorlage herunterladen Bewerten Sie Ihren Lernfortschritt mit der Vorlage „Technische Fähigkeitenmatrix“ von ClickUp.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Die Vorlage enthält vorkonfigurierte Kategorien für gängige technische Kompetenzbereiche, die Sie benutzerdefiniert an Ihre spezifischen technischen Anforderungen anpassen können.

Verfolgen Sie Zertifizierungen und deren Ablaufdaten mit speziellen Benutzerdefinierten Feldern .

Schaffen Sie Möglichkeiten zum Wissensaustausch, indem Sie ClickUp Brain bitten, Mitglieder des Teams mit sich überschneidenden Fähigkeiten zu identifizieren.

🚀 Ideal für: Ingenieurmanager, technische Teamleiter und IT-Führungskräfte, die die Nachverfolgung von Hard Skills, Tools und Zertifizierungen durchführen

4. ClickUp-Vorlage für IT-Kompetenzmatrix

Ihre IT-Abteilung hat „Single Points of Failure“ – also Personen, die als Einzige wissen, wie ein kritisches Legacy-System funktioniert. Wenn diese Person das Unternehmen verlässt, könnte Ihr Betrieb ernsthaft gefährdet sein, aber diese Wissenslücke ist völlig unsichtbar, bis es zu spät ist.

Decken Sie diese versteckten Risiken proaktiv mit einer speziell auf IT-Abteilungen zugeschnittenen Vorlage auf. Die IT-Kompetenzmatrix-Vorlage von ClickUp™ ist ein hervorragender Ausgangspunkt, um Lücken in der Abdeckung und gefährliche Single Points of Failure zu erkennen. Sie deckt Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Infrastruktur, Sicherheit, Entwicklung und Support ab und ermöglicht es Ihnen, Wissenssilos zu identifizieren und zu beseitigen, bevor sie zu einer Krise führen. So erhalten Sie die nötige Sichtbarkeit, um Cross-Training-Initiativen zu planen und die Geschäftskontinuität sicherzustellen, unabhängig davon, wer im Urlaub ist oder das Unternehmen verlässt.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verschaffen Sie sich mit der ClickUp-Vorlage „IT-Kompetenz-Matrix” einen Überblick darüber, wer in Ihrem IT-Team über welche Fähigkeiten verfügt.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Die Vorlage ist in vorgefertigte Kompetenzkategorien unterteilt, die auf gängige IT-Funktionen wie Netzwerke, Cloud, Sicherheit und Helpdesk abgestimmt sind.

Markieren Sie einzelne Fehlerquellen, bei denen nur eine Person über kritisches Wissen verfügt, mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern .

ClickUp Dashboards eine Echtzeit-Übersicht über die IT-Kompetenzabdeckung und Risikobereiche für Führungskräfte. Erstellen Sie miteine Echtzeit-Übersicht über die IT-Kompetenzabdeckung und Risikobereiche für Führungskräfte.

🚀 Ideal für: IT-Abteilungen, Infrastruktur-Teams und Verantwortliche für Sicherheit, die Deckungslücken identifizieren und einzelne Fehlerquellen reduzieren möchten.

5. ClickUp-Vorlage für Schulungsmatrix

Die Nachverfolgung, wer die obligatorischen Compliance-Schulungen fertiggestellt hat, ist ein manueller Albtraum, bei dem man Personen hinterherlaufen und endlose Tabellen aktualisieren muss. Dieser Verwaltungsaufwand führt dazu, dass Schulungen oft unter den Tisch fallen, sodass Sie bei Ankündigung einer Prüfung hektisch und unvorbereitet sind.

Automatisieren Sie Ihre Schulungsnachverfolgung und vereinfachen Sie Audits mit einer Vorlage, die alle Abschlussdaten an einem Ort sichtbar macht. Verwenden Sie die Schulungsmatrix-Vorlage von ClickUp™, um Abschlüsse, Ablaufdaten und Audit-Bereitschaft nachzuverfolgen, ohne Personen hinterherlaufen zu müssen. Sie müssen sich keine Gedanken mehr über Verstöße machen und können sich ganz auf die Bereitstellung wertvoller Schulungen konzentrieren. Dank automatischer Erinnerungen und einer übersichtlichen Fortschrittsverfolgung sind Sie immer auditbereit.

Kostenlose Vorlage herunterladen Bewerten und motivieren Sie Ihre Mitarbeiter während ihrer Schulung mit der ClickUp-Schulungsmatrix-Vorlage.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

ClickUp Status Nachverfolgung von „noch nicht begonnen“ bis „fertiggestellt“ oder „abgelaufen“. Überwachen Sie den Schulungsfortschritt mitvon „noch nicht begonnen“ bis „fertiggestellt“ oder „abgelaufen“.

Verpassen Sie keine Frist für die Rezertifizierung mehr mit ClickUp Due Date Automatisierung , die automatisch Erinnerungen für Mitarbeiter und Manager auslöst.

ClickUp Bulk Assignment in der Symbolleiste verwenden. Führen Sie obligatorische Schulungen für ganze Abteilungen auf einmal ein, indem Sie das Featurein der Symbolleiste verwenden.

🚀 Ideal für: L&D-Teams, Compliance-Manager und Personalabteilungen, die die Nachverfolgung des Abschlusses von Schulungen und der Audit-Bereitschaft durchführen.

6. ClickUp-Vorlage für Schulungsrahmen

Das Schulungsprogramm Ihres Unternehmens wirkt wie eine zufällige Sammlung von Kursen in einem LMS, ohne klare Verbindung zu den Fähigkeiten, die Ihre Mitarbeiter tatsächlich benötigen. Das Ergebnis: Die Mitarbeiter nehmen an Schulungen teil, wenden das Gelernte aber nicht an, und Sie geben Ihr L&D-Budget aus, ohne dass sich dies messbar auf die Leistung oder die Ziele des Geschäfts auswirkt.

Verwandeln Sie Ihr Schulungsprogramm von einer Kostenstelle in ein strategisches Tool zum Schließen von Qualifikationslücken. Die Schulungsrahmenvorlage von ClickUp™ hilft Ihnen dabei, jeden Kurs mit einer tatsächlichen Kompetenzlücke zu verknüpfen (also mit einer Schulung, die tatsächlich Wirkung zeigt). Diese umfassende Vorlage hilft Ihnen bei der Gestaltung und Verwaltung Ihres gesamten Lehrplans und verknüpft Lernpfade direkt mit Ihrem Kompetenzmodell. Jetzt hat jeder Kurs einen Zweck, und Sie können Schulungsinvestitionen direkt mit verbesserten Fähigkeiten verknüpfen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Legen Sie die Struktur Ihrer Produktschulungen mit der ClickUp-Vorlage für Schulungsrahmen fest.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Ihre Schulungsprogramme mit einer hierarchischen Struktur, die auf Kompetenzbereichen, Rollenebenen und Vermittlungsmethoden basiert.

ClickUp Docs . Speichern Sie alle Ihre Schulungsdokumente zentral direkt im Rahmenwerk mit

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Schulungsinhalte oder fassen Sie Lernziele auf der Grundlage Ihrer definierten Kompetenzanforderungen zusammen.

🚀 Ideal für: Lern- und Entwicklungsteams, Personalverantwortliche und Führungskräfte, die rollenbasierte Schulungsprogramme entwickeln.

7. ClickUp-Vorlage für die Jobfamilien-Matrix

Die Karriereentwicklung in Ihrem Unternehmen erscheint wie ein Rätsel, und die Mitarbeiter haben keine Ahnung, was sie tun müssen, um befördert zu werden. Diese mangelnde Transparenz führt zu dem Eindruck von Bevorzugung, einer hohen Fluktuation unter Ihren ehrgeizigsten Teammitgliedern und einer uneinheitlichen Vergütung für ähnliche Rollen.

Schaffen Sie eine transparente und gerechte Karrierestruktur mit einer Vorlage, die Rollen in klare Jobfamilien einteilt. Beginnen Sie mit der Job Family Matrix Template von ClickUp™, um die Rollenstruktur festzulegen, bevor Sie über Einstufungen und Aktionen diskutieren. Indem Sie die für jede Ebene erforderlichen Kompetenzen abbilden, legen Sie klare Kriterien für den Aufstieg fest. Dies befähigt die Mitarbeiter, ihre Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen, und hilft Managern, faire, datengestützte Aktionen zu treffen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten und verteilen Sie Ressourcen innerhalb des Unternehmens mit dieser Vorlage für eine Jobfamilien-Matrix.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Gruppieren Sie Rollen in klare Abstufungen, z. B. Analyst, Senior Analyst, Lead Analyst.

Ordnen Sie jedem Level spezifische Kompetenzanforderungen zu, damit die Erwartungen klar sind.

Vergleichen Sie ganz einfach Jobfamilien und identifizieren Sie Unstimmigkeiten bei Anforderungen oder Einstufungen mit der Tabellenansicht.

🚀 Ideal für: HR-Teams, Personalverantwortliche und Geschäftspartner, die transparente Strukturen für Rollen und Beförderungswege aufbauen möchten.

8. ClickUp-Vorlage für Karrierewege

Während eines Einzelgesprächs fragt ein Leistungsträger: „Wie geht es für mich hier weiter?“ Und Sie haben keine klare, anschauliche Antwort darauf. Diese Unklarheit führt dazu, dass sich der Mitarbeiter festgefahren und nicht wertgeschätzt fühlt – 23 % der Mitarbeiter sind nicht der Meinung, dass ihr Job gute Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten bietet – und er beginnt, sich nach anderen Möglichkeiten umzusehen. Sie riskieren, einen großartigen Mitarbeiter zu verlieren, nur weil Sie ihm keinen Weg in die Zukunft aufzeigen konnten.

Machen Sie Wachstumschancen sichtbar und umsetzbar mit einer Vorlage, die Ihnen hilft, individuelle Karrierewege zu visualisieren. Verwenden Sie die Karriereweg-Vorlage von ClickUp™, um die Frage „Was kommt als Nächstes für mich?“ in einen klaren, visuellen Plan umzuwandeln. Indem Sie Ihren Mitarbeitern mögliche Entwicklungswege aufzeigen, verwandeln Sie vage Unterhaltungen über die Karriere in motivierende, konkrete Pläne. So können Sie Top-Talente an Ihr Unternehmen binden, indem Sie ihnen zeigen, dass sie in Ihrem Unternehmen eine Zukunft haben.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Karrierewege, um klare Wachstumspläne und Meilensteine für Ihre Karriere zu erstellen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Nutzen Sie visuelle Ansichten, um Karriereleitern zu erstellen, die mögliche Aufstiegsmöglichkeiten aufzeigen.

Identifizieren Sie automatisch Kompetenzlücken zwischen der aktuellen Rolle eines Mitarbeiters und seiner Zielrolle.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain personalisierte Entwicklungsempfehlungen auf der Grundlage der aktuellen Fähigkeiten und Karriereziele eines Mitarbeiters.

🚀 Ideal für: Manager, HR-Teams und Mitarbeiter, die Wachstumspfade planen und interne Karriereentwicklungen visualisieren möchten.

9. ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterentwicklungspläne

Sie und Ihr Mitarbeiter erstellen während der Leistungsbeurteilung einen großartigen Entwicklungsplan, aber dann wird dieser als PDF gespeichert und für die nächsten sechs Monate komplett vergessen. Es werden keine Fortschritte erzielt, der Mitarbeiter fühlt sich nicht unterstützt, und Sie diskutieren im nächsten Zyklus genau dieselben Entwicklungsbedürfnisse.

Verwandeln Sie statische Pläne in lebendige Projekte mit einer Vorlage für Mitarbeiterentwicklungspläne, die Kompetenzlücken mit konkreten, umsetzbaren Lernaktivitäten verknüpft. Die Vorlage für Mitarbeiterentwicklungspläne von ClickUp™ macht es unmöglich, den Plan zu „vergessen“, da er als echte Aufgabe mit Terminen und Eigentümern vorliegt. Indem Sie Entwicklungspläne mit Aufgabenverteilungen, Fälligkeitsdaten und Nachverfolgung aktiv halten, stellen Sie sicher, dass Wachstum ein kontinuierlicher Prozess ist und keine einmalige Angelegenheit. Dies führt zu einer echten Kompetenzentwicklung und zu aussagekräftigeren Unterhaltungen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Bieten Sie zukünftigen Nachfolgern gezielte Schulungen mit der ClickUp-Vorlage für Pläne zur Mitarbeiterentwicklung.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Die Struktur zur Zielsetzung ist auf Ihr Kompetenzrahmenwerk abgestimmt, sodass alle Entwicklungsmaßnahmen fokussiert bleiben.

Verfolgen Sie Aktionselemente mit klaren Fristen und Mitarbeitern, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen.

ClickUp Wiederholenden Aufgaben . Planen Sie regelmäßig automatische Check-ins zum Fortschritt Ihres Entwicklungsplans mit

🚀 Ideal für: Manager, HR-Geschäftspartner und Mitarbeiter, die Entwicklungsziele in nachverfolgbare Aktionspläne umsetzen möchten.

10. ClickUp-Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilungen

Ihre Leistungsbeurteilungen wirken subjektiv und losgelöst von den täglichen Aufgaben der Mitarbeiter. Manager haben Schwierigkeiten, konkretes Feedback zum Verhalten zu geben, was den gesamten Prozess für die Mitarbeiter unfair und demotivierend erscheinen lässt.

Verknüpfen Sie Bewertungskriterien direkt mit den Kompetenzen, die von Ihren Mitarbeitern erwartet werden, mithilfe einer Vorlage, die Ihre Leistungsgespräche strukturiert. Verwenden Sie die Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilungen von ClickUp™, um Bewertungen konsistent, kompetenzbasiert und tatsächlich mit der täglichen Arbeit verknüpft zu halten. Dies hilft Managern, Leistungen konsistent zu bewerten, und bietet einen Rahmen für faires, datengestütztes Feedback. Ihre Bewertungen werden sich von einer gefürchteten Verwaltungsaufgabe zu einem wertvollen Tool für Wachstum wandeln.

Kostenlose Vorlage herunterladen Informieren Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig über Verbesserungsmöglichkeiten und Erfolge mit der ClickUp-Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilungen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Die Vorlage enthält kompetenzbasierte Abschnitte für die Bewertung mit Verhaltensankern als Orientierungshilfe für Führungskräfte.

Vergleichen Sie Selbstbewertungen und Bewertungen durch Vorgesetzte nebeneinander, um Wahrnehmungslücken zu identifizieren.

Fassen Sie Leistungsdaten über Zyklen hinweg zusammen oder generieren Sie Gesprächspunkte für Unterhaltungen mit ClickUp Brain.

🚀 Ideal für: Manager, HR-Teams und Führungskräfte, die strukturierte, kompetenzbasierte Leistungsbeurteilungen durchführen.

So nutzen Sie Kompetenzrahmenvorlagen effektiv

Sie haben die Vorlagen heruntergeladen, aber was nun? Wenn Sie sie nur ausfüllen und dann liegen lassen, sind Sie wieder genau dort, wo Sie angefangen haben. Ein Kompetenzrahmen ist nur dann effektiv, wenn es sich um ein lebendiges System handelt, das in die tägliche Arbeit Ihres Teams integriert ist.

Best Practices, um sicherzustellen, dass Ihr Rahmenwerk einen echten Wert bietet:

Beginnen Sie mit Ihrem Kompetenzmodell: Bevor Sie mit der benutzerdefinierten Anpassung der Vorlagen beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie Bevor Sie mit der benutzerdefinierten Anpassung der Vorlagen beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Kern-, Funktions- und Führungskompetenzen Ihres Unternehmens definiert haben. Eine Vorlage ist nur so gut wie das ihr zugrunde liegende Kompetenzmodell.

Benutzerdefinierte Kompetenzstufen: Allgemeine Beschreibungen wie „Anfänger“ oder „Fortgeschrittener“ sind nicht hilfreich. Definieren Sie, wie jede Kompetenzstufe in Bezug auf spezifische, beobachtbare Verhaltensweisen für Ihr Unternehmen aussieht.

Vorlagen miteinander verbinden: Ihr Talentmanagementprozess sollte nicht isoliert erfolgen. Erstellen Sie ein vollständig vernetztes System, indem Sie ClickUp's Relations verwenden, um Ihre Vorlage für die Erfassung von Fähigkeiten mit Ihren Vorlagen für die Schulungsmatrix und den Karriereweg zu verknüpfen.

Richten Sie regelmäßige Überprüfungszyklen ein: Kompetenzdaten veralten schnell. Stellen Sie sicher, dass Ihre Informationen immer aktuell sind, indem Sie ClickUp-Automatisierungen verwenden, um vierteljährliche Kompetenzbewertungen oder jährliche Rahmenüberprüfungen als Auslöser zu verwenden.

Nutzen Sie KI, um Erkenntnisse zu gewinnen: Identifizieren Sie wichtige Muster – beispielsweise welche Abteilungen kritische Qualifikationslücken aufweisen oder welche Mitarbeiter für eine Aktion bereit sind –, indem Sie ClickUp Brain die Kompetenzdaten aller Ihrer Vorlagen analysieren lassen.

Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in den Prozess ein: Kompetenzrahmen sind am effektivsten, wenn Mitarbeiter aktiv an der Selbstbewertung und Kompetenzrahmen sind am effektivsten, wenn Mitarbeiter aktiv an der Selbstbewertung und dem Plan für die Entwicklung teilnehmen, anstatt nur passiv von ihren Vorgesetzten bewertet zu werden.

Erstellen Sie Ihr Kompetenzrahmenwerk dort, wo die Arbeit stattfindet

Ihre Talentstrategie wird oft in einem System wie einem HRIS oder einem Ordner mit Tabellenkalkulationen verwaltet, während die tägliche Arbeit Ihres Teams in einem völlig anderen Projektmanagement-Tool stattfindet. Diese Diskrepanz führt dazu, dass selbst die besten Pläne scheitern. Kompetenzrahmen werden zu einer administrativen Belastung, die aus den Augen und aus dem Sinn gerät.

Der Schlüssel liegt darin, Talentmanagement nicht mehr als separate Funktion zu behandeln. Indem Sie es in denselben konvergenten Workspace integrieren, in dem Projekte geplant, Aufgaben ausgeführt und Kommunikation stattfindet, machen Sie es zu einem Teil der täglichen Routine aller Mitarbeiter.

Wenn Ihr Kompetenzrahmen in ClickUp erstellt wurde, ist er nicht mehr nur ein abstraktes HR-Konzept. Er wird zu einem lebendigen Teil der Entwicklung, Zusammenarbeit und des Erfolgs Ihres Teams. Dieser Ansatz verhindert eine Zersplitterung des Kontexts und baut eine Verbindung zwischen den Fähigkeiten Ihres Teams und den Geschäftsergebnissen auf.

Sind Sie bereit, Ihr Kompetenzrahmenwerk in die Praxis umzusetzen? Starten Sie kostenlos mit ClickUp und erstellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrer Talentstrategie und dem Ort, an dem tatsächlich gearbeitet wird.

Häufig gestellte Fragen

Ein Kompetenzrahmen ist ein Gesamtkonzept, das alle Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Kenntnisse definiert, die für den Erfolg in Ihrem Unternehmen erforderlich sind. Eine Kompetenzmatrix ist ein spezielles tool, in der Regel ein Raster, mit dem Mitarbeiter anhand dieser Kompetenzen abgebildet werden.

Zunächst identifizieren Sie die Kernkompetenzen für alle Mitarbeiter und definieren dann die funktionalen Kompetenzen für bestimmte Berufsgruppen. Schreiben Sie für jede Kompetenz Verhaltensbeschreibungen für verschiedene Kompetenzstufen und lassen Sie diese von den Vorgesetzten validieren, bevor Sie sie in einer Vorlage operationalisieren.

Ja, aber es erfordert eine benutzerdefinierte Anpassung. Kernkompetenzen wie Kommunikation sind in der Regel universell, aber funktionale Kompetenzen für das Ingenieurwesen unterscheiden sich stark von denen für den Vertrieb.

Sie sollten das gesamte Rahmenwerk jährlich überprüfen, um sicherzustellen, dass es weiterhin mit Ihren Geschäftszielen übereinstimmt. Die Bewertung einzelner Fähigkeiten sollte jedoch häufiger erfolgen, beispielsweise vierteljährlich oder halbjährlich, um die Daten auf dem neuesten Stand zu halten. /