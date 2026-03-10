Die 10 besten Mandolin KI-Alternativen für [Jahr]

Mandolin AI ist eine Plattform für die Automatisierung im Gesundheitswesen, die speziell für Anbieter von Spezialmedikamenten entwickelt wurde. Sie nutzt KI-Agenten, um die aufwendigen Verwaltungsaufgaben zu erledigen, die erforderlich sind, damit Patienten Zugang zu diesen Medikamenten erhalten – beispielsweise die Entgegennahme von Überweisungen, die Überprüfung von Versicherungsleistungen, Vorabgenehmigungen und Workflows zur Abrechnung.

Einfach ausgedrückt fungiert es wie ein digitales Backoffice-Team, das die erforderlichen Formalitäten und Koordinationsaufgaben abschließt, bevor ein Patient eine Spezialbehandlung erhalten kann.

Wenn Sie jedoch nach KI-Agenten suchen, die Workflows über den Bereich der spezialisierten Gesundheitsversorgung hinaus automatisieren – wie abteilungsübergreifende Abläufe, Multi-LLM-Workflows oder umfassendere Automatisierung des Geschäfts –, sollten Sie sich mit Alternativen zu Mandolin AI befassen.

Sehen wir uns einige der besten Optionen an.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Mandolin KI achten?

Mandolin wird in erster Linie von Infusionszentren, Spezialapotheken und Gesundheitssystemen verwendet, die kostspielige, komplexe Therapien wie Biologika, Gentherapien und Infusionsbehandlungen verwalten.

Diese Organisationen müssen wochenlang manuelle Schreibarbeiten, Versicherungsprüfungen und ErstattungsWorkflows bewältigen, bevor ein Patient mit der Behandlung beginnen kann.

Bei der Bewertung von Alternativen ist das Ziel nicht nur auf einfache Automatisierung ausgerichtet, sondern auf die Ausführung von Agenten in Ihrem gesamten Geschäftsstack.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei Alternativen zu Mandolin KI und modernen Plattformen für die Agentenorchestrierung achten sollten:

Stellen Sie sicher, dass Agenten echte Systemaktionen ausführen können: Wählen Sie eine Plattform, auf der Agenten APIs aufrufen, Datensätze aktualisieren und Auslöser für Workflows auslösen können, anstatt nur als Logikschichten zu fungieren.

Prüfen Sie, wie die Ausführungslogik definiert und durchgesetzt wird: Stellen Sie sicher, dass Sie die Aufgabenabfolge, bedingte Verzweigungen und die Agent-Koordination steuern können, um inkonsistente Ergebnisse zu vermeiden.

Überprüfen Sie, wie Agenten auf externe Systeme und Daten zugreifen: Wählen Sie eine Plattform, die sich direkt in Ihre Betriebsumgebung integrieren lässt, damit Agenten mit Live-Geschäftsdaten arbeiten können.

Überprüfen Sie, wie Berechtigungen und Sicherheitsvorkehrungen durchgesetzt werden: Stellen Sie sicher, dass Sie den Zugriff von Agenten einschränken und unbeabsichtigte Aktionen in sensiblen Systemen verhindern können.

Bewerten Sie die Beobachtungs- und Debugging-Funktionen: Stellen Sie sicher, dass Sie Agent-Entscheidungen überprüfen, Ausführungspfade verfolgen und Fehler diagnostizieren können, wenn Workflows unterbrochen werden.

Überprüfen Sie, ob die Plattform den Workflow-Status beibehält: Achten Sie auf persistenten Speicher oder Nachverfolgung des Status, damit Agenten die Ausführung fortsetzen können, ohne Aufgaben neu starten zu müssen oder den Fortschritt zu verlieren.

👀 Wussten Sie schon? Laut einer Umfrage der American Medical Association geben 78 % der Ärzte an, dass Verzögerungen bei der Vorabgenehmigung dazu führen, dass Patienten die Behandlung ganz abbrechen. Wenn sich die Genehmigungen über Wochen hinziehen, geben viele Patienten einfach auf, bevor die Therapie überhaupt begonnen hat. Gesundheitsanbieter setzen zunehmend auf KI-Agenten und Plattformen für Automatisierung, um diesen Prozess zu beschleunigen. Tools wie Mandolin wurden entwickelt, um administrative Reibungsverluste bei der Patientenaufnahme, der Versicherungsüberprüfung und den ErstattungsWorkflows zu reduzieren.

Die besten Mandolin KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht über die besten Mandolin KI-Alternativen und deren jeweilige Vorteile.

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp In Aufgaben und Workflows eingebettete KI-Agenten, kontextbezogene Workspace-Intelligenz, Workflow-Automatisierung, Integrationen über verschiedene Betriebssysteme hinweg Produkt-, Engineering- und Betriebsteams, die KI in Ausführungs-Workflows integrieren Free Forever; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar CrewAI Rollenbasierte Agentenorchestrierung, gemeinsamer Agentenspeicher, Workflow-Koordination, Tool-Integrationen, Python und visuelle Schnittstellen Engineering- und Automatisierungs-Teams, die strukturierte Multi-Agenten-Systeme entwickeln Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat AutoGen Code-first-Agentenorchestrierung, Agentenkommunikations-Frameworks, Beobachtungstools, Multi-Agenten-Koordination Entwicklungs- und Forschungsteams, die benutzerdefinierte Agentenorchestrierungslogik entwickeln Open Source GPT-4o-Agenten Tool-fähige Agenten, multimodales Denken, Funktionsaufruf, SDK-Integration, Support für Workflow-Automatisierung Produkt-, Engineering- und Plattformteams, die KI-Agenten in Anwendungen einsetzen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Zapier-Agenten KI-gesteuerte Workflow-Automatisierung, Erstellung von Agenten in natürlicher Sprache, über 8.000 Integrationen, Versionskontrolle für Automatisierungen Teams aus den Bereichen Geschäftsbetrieb, Marketing und RevOps automatisieren appübergreifende Workflows. Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 50 $/Monat n8n-Agenten Visueller Workflow-Builder, Agentenspeicher, umfangreiche Integrationen, Debugging-Tools, Self-Hosting-Support Technische Teams für Betriebs- und Automatisierung, die komplexe interne Workflows verwalten Kostenpflichtige Pläne ab 28,40 $/Monat Relevance KI Erstellung von Agenten ohne Programmieraufwand, Agenteneinsatz über Geschäftssysteme hinweg, Nachverfolgung von Metadaten, Automatisierung von Workflows GTM-, Vertriebs- und Betriebsteams, die autonome Agenten ohne aufwendige technische Vorarbeiten einsetzen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat LangGraph Zustandsbehaftete Workflow-Orchestrierung, Ausführungssteuerung, persistenter Speicher, Echtzeitüberwachung Entwicklerteams, die langlebige und zustandsbehaftete Agent-Workflows erstellen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Benutzer/Monat LlamaIndex-Agenten Daten-Index, durch Abruf erweiterte Agenten-Workflows, Speicher- und Statusverwaltung, Entwickler-SDKs Engineering- und Datenteams, die Agenten entwickeln, die auf großen Wissensdatenbanken basieren Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 50 $/Monat Vertex KI Agent Builder Verwaltete Agenteninfrastruktur, Modellzugriff und -orchestrierung, Integrationen für Unternehmen, Bereitstellungstools Enterprise-Engineering- und Plattformteams, die Agenten im Produktionsmaßstab einsetzen Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Die besten Alternativen zu Mandolin KI

1. ClickUp (am besten geeignet für die Einbettung von KI-Agenten in die Aufgabenausführung und Workflow-Koordination)

Testen Sie ClickUp Super Agents kostenlos Mit ClickUp Super Agents können Sie ganze Workflows verwalten, nicht nur einzelne Aktionen, sodass Ihre Projekte auch dann weiterlaufen, wenn niemand zusieht.

Die meisten Mandolin-Alternativen konzentrieren sich auf die Erstellung oder Bereitstellung von Agenten außerhalb der täglichen Arbeitsumgebung. Sie fungieren als eigenständige Schichten der Automatisierung, Entwickler-Frameworks oder Integrations-Tools.

ClickUp hingegen funktioniert als konvergenter KI-Arbeitsbereich. Es bettet KI direkt in Ihre Aufgaben, Dokumente, Unterhaltungen, Dashboards und Workflows ein. Anstatt Agenten getrennt von der Ausführung zu verwalten, können Sie sie dort einsetzen, wo die Arbeit bereits stattfindet.

Hier sind die wichtigsten Features, die es zu einer starken Alternative zu Mandolin KI machen:

🧠 ClickUp Brain: Kontextbezogene KI, die echte Ausführung ermöglicht

ClickUp Brain versteht und speichert Workspace-Daten, um Ihnen kontextbezogene Einblicke zu bieten.

Die meisten KI-Agenten scheitern, weil ihnen der operative Kontext in Echtzeit fehlt. Bei vielen Plattformen zur Agent-Orchestrierung müssen Sie Informationen manuell in Eingabeaufforderungen, Speicherspeicher oder externe Wissensdatenbanken eingeben, bevor die Agenten zuverlässig agieren können.

ClickUp Brain integriert kontextbezogene KI direkt in Ihren Workspace. Es versteht, wie Ihre ClickUp-Aufgaben, Dokumente und Chat-Unterhaltungen über Projekte und Teams hinweg miteinander verbunden sind, und gibt Agenten Zugriff auf den aktuellen Betriebskontext.

Es handelt sich um eine KI, die automatisch auf die neuesten Updates, Änderungen der Eigentümerschaft, Abhängigkeiten und Dokumentationen zugreifen kann.

Sie können auch sofort Ihre Workspace-Abfrage durchführen. Stellen Sie Fragen wie „Was hat sich diese Woche im Q2-Einführungsplan geändert?“ oder „Fassen Sie alle Onboarding-Feedbacks des letzten Monats zusammen“, und Brain ruft Antworten aus Ihrer gesamten tatsächlichen Arbeitsumgebung ab.

Erhalten Sie schnelle Antworten in Echtzeit auf Abfragen zum Workspace mit ClickUp Brain.

✏️ Notiz: Dank integriertem nativem Speicher und Kontextbewusstsein müssen Sie keine separaten Wissenssysteme pflegen oder den Kontext für Agenten manuell strukturieren. Die Intelligenz ist bereits in den Workflows von ClickUp Brain KI vorhanden, wo Entscheidungen getroffen und ausgeführt werden.

🤖 ClickUp AI Super Agents: Setzen Sie KI-Agenten für Unternehmen in realen Workflows ein.

Die Super Agents von ClickUp sind autonome, umgebungsbezogene KI-Assistenten, die Veränderungen in Ihrem Workspace beobachten und auf der Grundlage von Regeln, Datenmustern und Kontext im Namen der Benutzer handeln.

Während Brain sich durch die Beantwortung von Fragen und die Generierung von Erkenntnissen auszeichnet, ergreifen Super Agents Maßnahmen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Ein Super Agent kann beispielsweise:

Erkennen Sie überfällige Aufgaben und weisen Sie diese proaktiv neu zu oder benachrichtigen Sie die Eigentümer.

Überwachen Sie den Projektfortschritt und erstellen Sie Berichte zum Status des Projekts.

Lösen Sie Folgeaufgaben aus, wenn Abhängigkeiten fertiggestellt sind.

Sprint-Retrospektiven zusammenfassen und Risikoinformationen aufzeigen

Aktivieren Sie Super Agents in ClickUp, um Aufgaben/Workflows vollständig zu automatisieren.

Und noch mehr: KI-Superagenten laufen mit unbegrenztem Speicher und Workspace-Kontext. Sie nutzen das Kurzzeitgedächtnis für gerade Geschehenes, den Arbeitsgedächtnis für den aktiven Kontext und den Langzeitgedächtnis für Erinnerungen.

Außerdem bleiben Ihre Daten dank Null-Datenspeicherung niemals außerhalb Ihres sicheren Workspaces.

Sehen Sie sich dieses Video an, um Weitere Informationen zu ClickUp Super Agents zu erhalten 📹

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX ist der KI-gestützte Desktop-Begleiter, der diese kontextbezogene Intelligenz aus dem Browser heraus in eine spezielle Desktop-App bringt. Damit können Sie: Arbeiten Sie mit mehreren KI-Modellen an einem Ort: Wechseln Sie mit einem einzigen Fingertipp zwischen Brain und anderen LLMs wie Clause, GPT, Gemini usw.

Schnelle Suche in Dateien, Aufgaben, Dokumenten usw.: Verwenden Sie Verwenden Sie Enterprise Search , um Dateien, Aufgaben oder Dokumente in Ihrem gesamten digitalen Workspace zu finden. Suchen Sie beispielsweise nach „dem Dokument, in dem wir das Preisexperiment B besprochen haben“, und Brain wird es sofort abrufen.

400-mal schneller mit Ihrer Stimme tippen: Diktieren Sie Eingabeaufforderungen, Befehle für die Arbeit, Kommentare oder sogar schnelle Antworten zum Chatten mit Diktieren Sie Eingabeaufforderungen, Befehle für die Arbeit, Kommentare oder sogar schnelle Antworten zum Chatten mit ClickUp's Talk to Text

⚙️ ClickUp Automatisierungen: Koordinieren Sie Agenten über Ihren gesamten Workflow-Stack hinweg.

Sobald Agenten erstellt sind, hilft Ihnen ClickUp-Automatisierung dabei, diese in Workflows einzusetzen und zu koordinieren. Anstatt als isolierte Assistenten zu fungieren, können Agenten dynamisch auf der Grundlage realer Betriebsereignisse in Ihrem ClickUp-Workspace ausgelöst werden.

Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um Ihren Workflow bei jedem Eingang neuer Daten synchron zu halten.

Sie können genau festlegen, wann ein Agent ausgeführt wird, welche Daten er verwendet und welche Aktionen er ausführt. Beispiel:

Wenn eine Aufgabe den Status „Bereit für die Qualitätssicherung“ erhält, kann ein Agent Testfälle generieren, Prüfer zuweisen und die Dokumentation aktualisieren.

Wenn ein Geschäft ins Stocken gerät, kann ein Vertriebsmitarbeiter einen Auslöser für Folgemaßnahmen einleiten und das Team benachrichtigen.

Wenn neues Feedback protokolliert wird, kann ein Agent Erkenntnisse zusammenfassen und Produktaufgaben aktualisieren.

ClickUp kombiniert regelbasierte Automatisierung mit KI-gesteuerter Orchestrierung, sodass Sie komplexe mehrstufige Workflows ohne Code entwerfen können. Mit einfachen Anweisungen in Klartext können Sie benutzerdefinierte Auslöser, Bedingungen und Aktionen erstellen, die Agenten projekt-, team- und toolübergreifend aktivieren.

⭐ Bonus: Geben Sie Ihren KI-Agenten mit den nativen Integrationen von ClickUp Zugriff auf Live-Daten aus über 1000 externen Tools. So kann beispielsweise ein Vertriebsmitarbeiter Leads aus HubSpot lesen, den GitHub-PR-Status überprüfen oder Kundenstimmungen aus Zendesk-Tickets abrufen – ganz ohne CSV-Export oder Erstellung benutzerdefinierter APIs.

Die besten Features von ClickUp

Arbeiten Sie mit Teams und KI-Agenten in Echtzeit zusammen, indem Sie den kontextbezogenen Chat nutzen, der über ClickUp Chat direkt mit Aufgaben, Dokumenten und Workflows verbunden ist.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie Workflows planen, Agentenlogik abbilden und Echtzeit-Brainstorming mit visuellen Whiteboards ermöglichen, die Ideen direkt mit Aufgaben und deren Ausführung verknüpfen.

Erstellen, speichern und verwalten Sie Wissen mit kollaborativen ClickUp-Dokumenten , die Agenten als Referenz für Kontext, Aktualisierungen und automatisierte Zusammenfassungen nutzen können.

Verfolgen Sie die Leistung, überwachen Sie Workflows und gewinnen Sie Einblicke in verschiedene Projekte mit Echtzeit-Dashboards, die auf Live-Workspace-Daten basieren, mithilfe von ClickUp Dashboards

Zentralisieren Sie die Ausführung mit anpassbaren ClickUp-Aufgaben , mit denen Agenten und Teams Aufgaben zuweisen, Status aktualisieren, Aktionen automatisieren und Projekte vorantreiben können.

Limitierungen von ClickUp

Der Bereich mit den Features kann für Erstbenutzer überwältigend sein.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.850 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich schätze die ständigen Innovationen von ClickUp und die starke Ausrichtung auf KI sehr. Der AI Super Agent ist leistungsstark und ermöglicht es Ihnen, Routineaufgaben sehr schnell zu konfigurieren.

Ich schätze die ständigen Innovationen von ClickUp und die starke Ausrichtung auf KI sehr. Der AI Super Agent ist leistungsstark und ermöglicht es Ihnen, Routineaufgaben sehr schnell zu konfigurieren.

Kundenbericht: ClickUp X Bell Direct 😓 Das Problem: „Arbeit über Arbeit” blockierte die tatsächliche Produktivität Das Betriebsteam von Bell Direct war überlastet. Jeden Tag bearbeiteten sie mehr als 800 Clients-E-Mails, die alle manuell gelesen, sortiert, kategorisiert und an die richtige Person weitergeleitet werden mussten. Diese Situation beeinträchtigte die Effizienz, Sichtbarkeit und Servicequalität des Teams, obwohl das Unternehmen für seine Clients hervorragende Ergebnisse erzielte. ✅ Die Lösung: Ein einheitlicher Workspace + KI-Agenten, die wie Teamkollegen arbeiten Anstatt ein weiteres, nicht vernetztes Tool hinzuzufügen, entschied sich Bell Direct für ClickUp als zentrale Command-Center-Anwendung. Das Unternehmen konsolidierte alles, von Aufgaben und Dokumenten bis hin zu Prozessen und Wissen, in einem Workspace, in dem die KI den vollständigen Kontext hatte. Anstatt sich auf generische Bots oder Vorlagen zu verlassen, setzte das Unternehmen einen Super-Agenten ein, den es „Delegator“ nannte. Dabei handelt es sich um einen autonomen Teamkollegen, der darauf trainiert ist, eingehende Arbeiten zu sortieren: Es liest jede E-Mail, die im gemeinsamen Posteingang eingeht.

Es klassifiziert Dringlichkeit, Clients und Themen mithilfe von KI-gestützten Benutzerdefinierten Feldern.

Es priorisiert jede Aufgabe und leitet sie in Echtzeit an die richtige Person weiter. All dies wird ohne manuelle Eingriffe durch menschliche Bediener erledigt. 😄 Die Auswirkungen: Messbare operative Gewinne 20 % Steigerung der betrieblichen Effizienz, was bedeutet, dass mit denselben Ressourcen mehr Arbeit schneller erledigt werden kann.

Kapazitäten im Umfang von 2 Vollzeitmitarbeitern wurden freigesetzt und stehen nun für hochwertige strategische Aufgaben zur Verfügung.

Über 800 E-Mails von Clients täglich werden in Echtzeit sortiert. Der Super Agent leitet Arbeiten nun so weiter, wie es ein Mensch tun würde, jedoch mit der Geschwindigkeit und dem Umfang einer Maschine.

Wenn Ihr Team mit einem hohen Aufkommen an Anfragen, Genehmigungen oder teamübergreifender Koordination zu tun hat, können Super Agents so konfiguriert werden, dass sie diese Workflows autonom und in großem Umfang verwalten. Um zu erfahren, wie Teams diese KI-gestützten Workflows in ClickUp gestalten, stellen Sie eine Verbindung zu unserem Team her und entdecken Sie, wie ein Super Agent für Ihr Geschäft aussehen könnte.

2. CrewAI (am besten geeignet für die Koordination spezialisierter Agenten mit definierten Rollen und gemeinsamen Zielen)

via CrewAI

CrewAI ist eine Multi-Agenten-Plattform zum Aufbau, Betrieb und zur Wartung eines Teams von KI-Agenten.

Definieren Sie die Rolle, das Ziel, den Speicher und die LLM-Einstellungen jedes Agenten und weisen Sie dann Aufgaben mit klaren Beschreibungen und erwarteten Ergebnissen zu. Agenten können Kontextinformationen freigeben und zu größeren Aufgaben innerhalb eines Teams beitragen.

Verwenden Sie CrewAI Studio, den visuellen Drag-and-Drop-Editor mit integriertem KI-Copiloten, oder arbeiten Sie mit objekt- und Ereignis-basierten APIs, um das Workflow-Verhalten, die Ausführungsreihenfolge und die Systemintegration noch besser zu steuern.

Die Plattform bietet Agentenintegrationen mit Tools wie Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Gmail, Zendesk und Asana. Sie können auch Zugriffskontrollen anwenden, um einzuschränken, welche Tools oder Datenquellen jeder Agent verwenden darf.

Die besten Features von CrewAI

Nutzen Sie einen spezialisierten Planungsagenten, um strukturierte Pläne für Aufgaben zu erstellen und die Verteilung der Verantwortlichkeiten auf mehrere Agenten innerhalb eines Teams durchzuführen.

Kombinieren Sie einen breiten Bereich von Wissensquellen, darunter Dateien, Websites und Vektordatenbanken, um die Genauigkeit der Informationsgewinnung zu optimieren.

Zeigen Sie Ansichten von Administratoren-Dashboards an, um die Aktivitäten, Nutzungsmuster und Leistung der Agenten über alle Bereitstellungen hinweg zu überwachen.

Limit von CrewAI

Die Einrichtung fortschrittlicher Agentensysteme in CrewAI erfordert Kenntnisse in Python, API-Integrationen und Agent-Orchestrierungsmustern.

Preise für CrewAI

Free Forever

Professional: 25 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CrewAI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über CrewAI?

Feedback eines G2-Benutzers:

Was mir an crewAI am besten gefällt, ist, wie schnell es mir hilft, von der Idee zur Umsetzung zu gelangen. In der Tech-Branche gibt es immer zu viel zu erledigen und zu wenig Zeit, und CrewAI fühlt sich an wie ein zusätzlicher Teamkollege, der immer verfügbar ist und sich nicht daran stört, repetitive oder langweilige Aufgaben zu übernehmen. Besonders gut gefällt mir, wie es Aufgaben über verschiedene Tools und Workflows hinweg koordinieren kann ... es ist nicht nur ein weiterer KI-Chatbot, sondern eher ein Partner für den operativen Betrieb. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und man braucht nicht ewig, um herauszufinden, wie man Dinge erledigt.

Was mir an crewAI am besten gefällt, ist, wie schnell es mir hilft, von der Idee zur Umsetzung zu gelangen. In der Tech-Branche gibt es immer zu viel zu erledigen und zu wenig Zeit, und CrewAI fühlt sich an wie ein zusätzlicher Teamkollege, der immer verfügbar ist und sich nicht daran stört, repetitive oder langweilige Aufgaben zu übernehmen. Besonders gut gefällt mir, wie es Aufgaben über verschiedene Tools und Workflows hinweg koordinieren kann ... es ist nicht nur ein weiterer KI-Chatbot, sondern eher ein Partner für den operativen Betrieb. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und man braucht nicht ewig, um herauszufinden, wie man Dinge erledigt.

3. AutoGen (am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Multi-Agent-Workflows mit vollständiger Kontrolle)

via AutoGen

AutoGen von Microsoft ist eines der flexibelsten Open-Source-LLM-Agenten-Frameworks für die Erstellung benutzerdefinierter Multi-Agenten-Systeme. Es unterstützt Sie in verschiedenen Phasen der Entwicklung der Agentenorchestrierung.

Beispielsweise können Sie mit der Kernschicht von AutoGen beschreiben, wie Agenten Auslöser für Aktionen auslösen, Kontexte austauschen und Aufgaben über Automatisierungssequenzen oder Forschungspipelines hinweg koordinieren sollen.

Wenn Sie Agentenrollen zuweisen, Sprachmodelle verbinden und aufgabenorientierte Unterhaltungen direkt in Python strukturieren möchten, wenden Sie das AgentChat-Framework an.

Und wenn Sie eine visuelle Umgebung bevorzugen, bietet AutoGen Studio eine browserbasierte Oberfläche, mit der Sie Agenten konfigurieren, ihre Interaktionen überwachen und ihr Verhalten bewerten können, ohne Orchestrierungscode von Grund auf neu schreiben zu müssen.

Die besten Features von AutoGen

Überprüfen Sie Ausführungspfade, überwachen Sie das Koordinationsverhalten und debuggen Sie Workflows, während sie sich mit integrierten Tracing- und Beobachtungstools weiterentwickeln.

Ermöglichen Sie die Interoperabilität zwischen Agenten, die mit verschiedenen Programmiersprachen entwickelt wurden, darunter Python und . NET.

Verwenden Sie typisierte Schnittstellen, um Agenteninteraktionen zu validieren und Integrationsfehler während der Entwicklung zu erkennen.

Limit von AutoGen

Die Skalierung von Agentensystemen über kleine oder experimentelle Bereitstellungen hinaus erfordert Erfahrung in der Architekturplanung und dem Setup von Infrastrukturen.

Preise für AutoGen

Open Source

AutoGen-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: 40 % unserer Umfrageteilnehmer geben an, dass sie neugierig sind, aber noch nicht genau wissen, was eigentlich unter einem „Agenten” zu verstehen ist. Das zeigt, wie schnell sich die Idee der Agenten verbreitet, aber auch, wie abstrakt diese Kategorie in der Praxis noch ist. Viele tools behaupten, theoretisch agentenbasiert zu sein, können aber nicht wirklich in die tägliche Arbeit integriert werden. Super Agents in ClickUp befinden sich im Workspace und können innerhalb der von Ihnen festgelegten Regeln und Genehmigungen autonom arbeiten. Das Beste daran? Es sieht weniger nach „KI” aus, sondern eher wie ein virtueller Teamkollege, der still und leise dafür sorgt, dass die Arbeit planmäßig vorangeht.

4. GPT-4o-basierte Agenten (am besten geeignet für den Einsatz von Agenten, die logisches Denken, Werkzeuggebrauch und multimodale Eingaben kombinieren)

über OpenAI Agent Builder

Agenten, die mit OpenAI-Modellen wie GPT-4o erstellt wurden, kombinieren logisches Denken, Tool-Nutzung und multimodale Eingaben, um komplexe Workflows zu automatisieren.

Mithilfe der APIs von OpenAI und dem Agents SDK können Entwickler Agenten erstellen, die mehrstufige Aufgaben ausführen, indem sie Anweisungen befolgen, externe APIs aufrufen und strukturierte Daten wie JSON-Parameter zwischen den Schritten weitergeben.

Diese Agenten können Informationen aus Dateien oder Datenbanken abrufen, mit externen Systemen interagieren und Auslöser für Tools auslösen, um Berechnungen durchzuführen, Berichte zu erstellen oder visuelle Eingaben zu analysieren.

Die Plattform bietet außerdem Frameworks und SDKs, mit denen Entwickler Agenten in KI-Apps integrieren, sie mit Drittanbieterdiensten verbinden und in Produktionsumgebungen einsetzen können, anstatt sie auf einfache Chat-Schnittstellen zu beschränken.

Die besten Features von GPT-4o Agents

Verwenden Sie vorkonfigurierte Beispiel-Agenten, um zu verstehen, wie Anweisungen, Tools und Ausgaben konfiguriert sind, und ändern Sie diese dann oder erstellen Sie neue Agenten.

Verarbeiten Sie visuelle Live-Eingaben aus Bildschirmfreigaben oder Kamera-Feeds, um Flussdiagramme, Diagramme und Betriebsumgebungen zu analysieren.

Als Auslöser dienen externe Tools, APIs oder Systemfunktionen, die dynamisch basierend auf dem Kontext der Unterhaltung und den Anforderungen der Aufgaben ausgelöst werden.

Einschränkungen von GPT-4o-Agenten

Agentenantworten können plausible, aber falsche Schlussfolgerungen liefern, sodass eine Überprüfung durch Menschen erforderlich ist, um die Genauigkeit in kritischen Workflows sicherzustellen.

Preise für GPT-4o-Agenten

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

GPT-4o-Agentenbewertungen und -rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 35 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über OpenAI Agent Builder?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Meine Erfahrungen sind insgesamt ausgezeichnet. GPT-4 ist mittlerweile ein unverzichtbares tool in meinem IT-Beratungs-Workflow. Ich verlasse mich darauf, wenn es um verifizierte, technisch fundierte Ratschläge geht, die durch Hersteller-Dokumentationen untermauert sind. Ob ich nun Bash-Skripte schreibe, Audits vorbereite oder Bereitstellungsstrategien für Kubernetes oder Oracle Middleware entwickle – GPT-4 beschleunigt die Bereitstellung und sorgt gleichzeitig für hohe Qualität. Es passt sich der Komplexität jedes Projekts an und hat die Art und Weise verbessert, wie ich meinen Clients einen Wert biete.

Meine Erfahrungen sind insgesamt ausgezeichnet. GPT-4 ist mittlerweile ein unverzichtbares Tool in meinem IT-Beratungs-Workflow. Ich verlasse mich darauf, wenn es um verifizierte, technisch fundierte Ratschläge geht, die durch Hersteller-Dokumentationen untermauert sind. Ob ich nun Bash-Skripte schreibe, Audits vorbereite oder Bereitstellungsstrategien für Kubernetes oder Oracle Middleware entwickle – GPT-4 beschleunigt die Bereitstellung und sorgt gleichzeitig für hohe Qualität. Es passt sich der Komplexität jedes Projekts an und hat die Art und Weise verbessert, wie ich meinen Clients einen Wert biete.

5. Zapier Agents (am besten geeignet für die Erstellung von KI-Agenten, die Aufgaben in Tausenden von Apps automatisieren)

über Zapier

Mit Zapier Agents können Sie KI-gestützte Assistenten erstellen, die echte Arbeit in Ihren verbundenen Apps automatisieren. Anstatt starre „Wenn-dann“-Workflows zu erstellen, können Sie Ziele und Anweisungen in einfacher Sprache definieren und den Agenten entscheiden lassen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.

Diese Agenten arbeiten innerhalb des Ökosystems der Automatisierung von Zapier, d. h. sie können Auslöser überwachen, eingehende Informationen interpretieren und mehrstufige Aufgaben automatisch ausführen. Ein Agent könnte beispielsweise eine neue Support-E-Mail analysieren, ihre Dringlichkeit klassifizieren, eine Aufgabe erstellen und das richtige Team in Slack benachrichtigen – alles ohne manuelles Eingreifen.

Sie können Agenten auch geschäftliche Zusammenhänge vermitteln, indem Sie Dokumente, FAQs oder Links verknüpfen, damit sie präzise antworten und Aufgaben mit dem gleichen Wissen ausführen können, auf das sich Ihr Team stützt.

Da Zapier mit über 8.000 Apps verbunden ist, können Agenten Aktionen über Tools wie Salesforce, Slack, Google Tabellen oder Zendesk hinweg orchestrieren und so Workflows automatisieren, die Ihren gesamten Tech-Stack umfassen.

Die besten Features von Zapier Agents

Ändern Sie KI-Workflows, aktualisieren Sie Konfigurationen und verwalten Sie Automatisierungen über die visuelle Benutzeroberfläche von Zapier.

Speichern Sie Automatisierungs-Checkpoints und kehren Sie zu früheren Versionen zurück, um vorherige Konfigurationen wiederherzustellen oder Änderungen zu vergleichen.

Führen Sie die Synchronisierung der Aktivitäten Ihrer Agenten mit Live-Geschäftsdaten aus Ihren verbundenen Apps durch und verwenden Sie dabei nur die neuesten Datensätze für die Ausführung von Aufgaben.

Erstellen Sie mehrere Agenten, die zusammenarbeiten – beispielsweise indem einer Leads qualifiziert, während ein anderer sie anreichert und weiterleitet.

Limit von Zapier Agents

Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche manchmal unintuitiv sein kann, insbesondere beim Navigieren zwischen Zaps, Ordnern und Aufgabenverläufen.

Preise für Zapier Agents

Free

Pro: 50 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zapier Agents

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? Etwa 80 % der Gesundheitsdaten sind unstrukturiert und bleiben nach ihrer Erstellung ungenutzt. Dazu gehören Texte, Bilder, Biosignale und Videos aus klinischen Systemen, Wearables und medizinischen Geräten. Diese unstrukturierten Daten werden oft ignoriert oder verworfen, da herkömmliche IT-Systeme im Gesundheitswesen sie nicht effektiv verwalten oder analysieren können.

6. n8n Agents (am besten geeignet für die Einbettung von KI-Agenten in mehrstufige operative Workflows)

via n8n Agents

n8n-Agenten sind autonome, KI-gestützte Komponenten innerhalb von n8n-Workflows, die LLMs, Tools und Speicher kombinieren, um komplexe Aufgaben auszuführen.

Sie können den visuellen Editor von n8n verwenden oder Ihren eigenen Code schreiben, um Agenten zu erstellen, die Echtzeitinformationen aus Dokumenten, internen Daten oder externen APIs abrufen.

Diese Agenten decken nahezu alle Anwendungsfälle ab, von der Automatisierung des Kundensupports und ForschungsWorkflows bis hin zu IT-Operationen, Datenanreicherung und interner Prozessorchestrierung über mehrere Tools hinweg.

Benötigen Sie vollständige Sichtbarkeit über das Verhalten Ihrer Agenten? n8n bietet integrierte Debugging-Tools, darunter Inline-Protokolle, Datenwiedergabe und visuelle Prüfung des Flows, mit denen Sie die Leistung in Echtzeit überwachen, Genehmigungs-Checkpoints hinzufügen und Änderungen testen können, ohne den Workflow zu unterbrechen.

Die besten Features von n8n Agents

Erweitern Sie die Agent-Funktionalität mithilfe vorgefertigter Integrationen, benutzerdefinierter HTTP-Tools und MCP-kompatibler Workflows.

Wenden Sie bedingte Logik und Datenfilterung an, um Verarbeitungswege zu steuern und die nachgelagerte Bearbeitung zu optimieren.

Überwachen Sie Systemprotokolle und Token-Nutzung, um die Aktivitäten der Agenten und die Nachverfolgung der Betriebskosten zu verfolgen.

Limit von n8n Agents

Das Workflow-Management kann bei großem Umfang schwierig werden, insbesondere wenn große Graphen der Automatisierung und Versionen verwaltet werden müssen.

Preise für n8n Agents

Kostenlose Testversion

Starter: 24 € / Monat (~28 $ / Monat)

Pro: 60 € / Monat (~70 $ / Monat)

Business: 800 € / Monat (~ 936 $ / Monat)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu n8n Agents

G2: 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über n8n Agents?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was ich an n8n am meisten schätze, ist seine Flexibilität und Leistungsfähigkeit. Das Tool ermöglicht die Erstellung komplexer Automatisierungen und ist dabei relativ einfach zu bedienen. Der Bereich der Integrationen, die visuelle Workflow-Logik und die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten machen es zu einer äußerst effektiven Lösung für die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Es ist ein zuverlässiges, skalierbares Tool, das sowohl für technische als auch für funktionale Anforderungen gut geeignet ist.

Was ich an n8n am meisten schätze, ist seine Flexibilität und Leistungsfähigkeit. Das tool ermöglicht die Erstellung komplexer Automatisierungen und ist dabei relativ einfach zu bedienen. Der Bereich der Integrationen, die visuelle Workflow-Logik und die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten machen es zu einer äußerst effektiven Lösung für die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Es ist ein zuverlässiges, skalierbares tool, das sowohl für technische als auch für funktionale Anforderungen gut geeignet ist.

7. Relevance KI (Am besten geeignet für den Einsatz autonomer Agenten in Vertriebs-, Marketing- und Betriebssystemen)

via Relevance KI

Wenn Sie nach einer No-Code-Plattform suchen, mit der Sie Teams von KI-Agenten aufbauen und rekrutieren können, um Aufgaben im Autopilot-Modus abzuschließen, ist Relevance AI genau das Richtige für Sie. Damit können Sie Agenten erstellen, ihnen Aufgaben zuweisen und sie kontinuierlich in Ihren GTM-Systemen einsetzen.

Mit Relevance KI können Sie Agenten mit CRMs, internen Datenbanken und externen APIs verbinden, sodass sie Daten abrufen, Datensätze aktualisieren und operative Aufgaben ohne manuelles Eingreifen abschließen können.

Sie können Ihren KI-Aufwand sogar skalieren, indem Sie diese KI-Assistenten klonen und an verschiedene Aufgaben anpassen. Jede Interaktion mit einem Agenten generiert automatisch strukturierte Metadaten, die die Absichten des Kunden, die Ergebnisse der Aufgaben, Prioritäten und extrahierte Datenfelder erfassen. Sie können diese Metadaten verwenden, um Aufgaben zu filtern, die Nachverfolgung der Leistung durchzuführen und Berichte zu erstellen.

Dank der integrierten Version können Sie Änderungen überprüfen, das Verhalten bewerten und Bereitstellungen teamübergreifend verwalten.

Die besten Features von Relevance KI

Planen Sie Agentenaktivitäten mithilfe konfigurierbarer Auslöser, einschließlich wiederkehrender oder ereignisgesteuerter Automatisierungen.

Erstellen Sie Wissensdatenbanken für Agenten, indem Sie Daten aus Dateien, Websites und Systemen mit Verbindung einlesen.

Organisieren Sie Workflows mithilfe von Gruppierungen auf Projekt-Ebene und Steuerelementen für die Workspace-Verwaltung.

Einschränkungen der Relevanz-KI

Die visuellen Ausgabe- und Grafikgenerierungsfunktionen sind im Vergleich zu spezialisierten Designtools nach wie vor limitiert, insbesondere für anspruchsvolle 2D-, 3D- oder immersive Inhalte-Workflows.

Preise für Relevance KI

Free

Pro: 29 $/Monat

Team: 349 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Relevanz-Bewertungen und Rezensionen zu KI

G2: 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Relevance KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Relevance AI ist wirklich einfach zu bedienen. Das Einrichten von Agenten dauert nur wenige Minuten und alles ist intuitiv – Sie müssen sich nicht durch eine Vielzahl von Menüs kämpfen, um das zu finden, was Sie brauchen. Mir gefällt, dass ich alle meine Agenten an einem Ort verwalten kann, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen zu müssen.

Relevance AI ist wirklich einfach zu bedienen. Das Einrichten von Agenten dauert nur wenige Minuten und alles ist intuitiv – Sie müssen sich nicht durch eine Vielzahl von Menüs kämpfen, um das zu finden, was Sie brauchen. Mir gefällt, dass ich alle meine Agenten an einem Ort verwalten kann, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen zu müssen.

8. LangGraph (Am besten geeignet für die Verwaltung lang andauernder Agent-Workflows mit persistenter Zustands- und Ausführungssteuerung)

LangGraph ist ein Agent-Orchestrierungs-Framework, mit dem Sie KI-Workflows als zustandsbehaftete Graphen entwerfen, ausführen und steuern können. Jeder Knoten steht für einen Schritt im Workflow, z. B. das Aufrufen eines Sprachmodells, das Ausführen eines Tools oder das Aktualisieren des Workflow-Status.

Sie können konfigurieren, wie Knoten miteinander verbunden sind und wie der Status zwischen ihnen fließt. Nach der Ausführung jedes Knotens aktualisiert LangGraph den gemeinsamen Status und leitet ihn basierend auf der definierten Graphstruktur an den nächsten Knoten weiter.

Dadurch erhalten Sie die volle Kontrolle über den Ausführungsablauf, die Entscheidungspfade und den Übergang der Agenten zwischen den einzelnen Schritten. Sie können den Workflow an jedem Schritt unterbrechen und den aktuellen Status speichern. Die Ausführung wird angehalten, bis Sie eine Eingabe oder Genehmigung vornehmen, und dann an derselben Stelle fortgesetzt.

Sie können auch sehen, was der Workflow während seiner Ausführung tut. LangGraph überträgt Statusaktualisierungen, Zwischenergebnisse und Ausgänge der Schritte in Echtzeit, wodurch Sie den Fortschritt überwachen und das Verhalten des Agenten debuggen können.

Die besten Features von LangGraph

Streamen Sie Ausführungsstatus, Knotenausgaben und Workflow-Updates in Echtzeit zur Überwachung und Fehlerbehebung.

Speichern Sie den Status und den Speicher des Workflows über mehrere Sitzungen hinweg, um den Kontext beizubehalten und lang laufende oder wiederaufnehmbare Agent-Workflows zu ermöglichen.

Koordinieren Sie mehrere Agenten mithilfe von Orchestrator-Worker-Mustern, bei denen ein Controller-Agent Aufgaben zuweist, die Ausführung verwaltet und die Ergebnisse zusammenführt.

Limitierungen von LangGraph

Im Vergleich zu einfacheren Agent-Frameworks erhöht dies den Aufwand für die Entwicklung und die Gemeinkosten, da Sie den Agent-Flow, Zustandsübergänge und die Ausführungslogik explizit definieren müssen.

Preise für LangGraph

Entwickler: Kostenlos

Plus: 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

LangGraph-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über LangGraph?

Ein G2-Benutzer sagt:

Es ist mein bevorzugtes Framework für alle Anwendungsfälle von Agentic KI oder Generative KI, die ich mit Python erstellt habe. Es lässt sich einfach über den Befehl „pip install“ installieren und verfügt über eine umfangreiche Dokumentation. Auch die Anzahl der Features und die Flexibilität sind gut.

Es ist mein bevorzugtes Framework für alle Anwendungsfälle von Agentic KI oder Generative KI, die ich mit Python erstellt habe. Es lässt sich einfach über den Befehl „pip install“ installieren und verfügt über eine umfangreiche Dokumentation. Auch die Anzahl der Features und die Flexibilität sind gut.

9. LlamaIndex Agents (am besten geeignet, um Agenten das Abrufen und Auswerten großer externer Datenquellen zu ermöglichen)

Mit LlamaIndex, einem KI-Agenten-Framework, können Sie kontextbezogene Agenten erstellen, die während der Ausführung auf externe Daten zugreifen und diese nutzen können.

Mit dem Indexierungssystem von LlamaIndex können Sie Daten laden und organisieren und den Inhalt wie PDFs, Knowledge-Base-Artikel oder Datenbankdatensätze in strukturierte Indizes umwandeln, die Agenten während der Ausführung effizient durchsuchen können.

Sie können auch Protokolle einrichten, damit Ihre Agenten frühere Interaktionen speichern, den Kontext über mehrere Schritte hinweg beibehalten und Tools wie Suchfunktionen, Rechner oder interne APIs verwenden können.

Konfigurieren Sie Modellzugriff, Tool-Integrationen und Datenquellen mit LLM. txt, um Agenten-Workflows aus natürlichen Spracheingaben zu prototypisieren.

Die besten Features von LlamaIndex Agents

Integrieren Sie voll ausgestattete Python- und Typescript-SDKs in Ihren Agent-Entwicklungsstack.

Analysieren und indexieren Sie unstrukturierte Daten aus verschiedenen Formaten, darunter PDFs, Bilder, Tabellen und handschriftliche Inhalte.

Nutzen Sie Kernkomponenten wie Speicher, Statusverwaltung, Human-in-the-Loop, Reflexion und mehr, um Ihre agentenbasierten Workflows benutzerdefiniert anzupassen.

Limit von LlamaIndex Agents

Einschränkungen des Kontextfensters können einen Limit-Wert für die Menge der externen Daten festlegen, die Agenten gleichzeitig verarbeiten können, sodass häufig eine Kürzung, Zusammenfassung oder selektive Abfrage erforderlich ist.

Preise für LlamaIndex Agents

Kostenlos (10.000 Guthaben/Monat)

Starter: 50 $/Monat

Pro: 500 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

LlamaIndex Bewertungen und Rezensionen zu Agenten

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über LlamaIndex Agents?

Ein G2-Benutzer sagt:

Als Datenwissenschaftler, der mit großen Sprachmodellen (LLMs) arbeitet, fand ich LlamaIndex sehr hilfreich für die Verwaltung. Es hat mir die Möglichkeit gegeben, Daten in Formaten wie PDFs oder API, Datenbanken und Excel einzugeben, was mir das Trainieren und Ausführen von LLMs mit zahlreichen Datensätzen erleichtert.

Als Datenwissenschaftler, der mit großen Sprachmodellen (LLMs) arbeitet, fand ich LlamaIndex sehr hilfreich für die Verwaltung. Es hat mir die Möglichkeit gegeben, Daten in Formaten wie PDFs oder API, Datenbanken und Excel einzugeben, was mir das Trainieren und Ausführen von LLMs mit zahlreichen Datensätzen erleichtert.

10. Vertex AI Agent Builder (am besten geeignet für die Entwicklung und Skalierung von Agenten auf einer vollständig verwalteten Enterprise-KI-Infrastruktur)

über die Vertex KI Agent Builder Engine

Vertex AI Agent Builder ist eine vollständig verwaltete, einheitliche KI-Entwicklungsplattform von Google.

Es hilft Ihnen bei der Erstellung und Verfeinerung von Agenten-Workflows, indem es Modelle mit Text, Bildern, Videos und Code anregt. Es bietet Zugriff auf die Gemini-Modelle von Google und andere Systeme, die mit generativer KI arbeiten, darunter Anthropic Claude, Llama und Imagen.

Sie können Modelle basierend auf Ihrem Anwendungsfall auswählen, den Tool-Zugriff konfigurieren und sie in Agenten-Workflows integrieren.

Sie können auch Erweiterungen verwenden, um Agenten mit externen Systemen zu verbinden und ihnen zu ermöglichen, Echtzeitinformationen abzurufen oder Auslöser für Aktionen über APIs und Dienste des Unternehmens zu aktivieren. Auf diese Weise können Agenten Live-Daten abfragen und Datensätze im Rahmen automatisierter Workflows aktualisieren.

Die besten Features von Vertex AI Agent Builder

Registrieren und verwalten Sie Modelle mit Vertex AI Model Registry und setzen Sie sie für Batch- oder Echtzeit-Inferenz ein.

Optimieren Sie Ihre Agenten kontinuierlich auf der Grundlage von Nutzungsmustern und Feedback, um sicherzustellen, dass sie Ihren Qualitätsstandards und den Erwartungen Ihrer Benutzer entsprechen.

Erstellen Sie mit der generativen KI-Unterstützung von Vertex AI Text-Prompts für die Bearbeitung beliebiger Aufgaben, wie Klassifizierung, Zusammenfassung und Extraktion.

Limitierungen von Vertex AI Agent Builder

Die Betriebskosten können schnell steigen, wenn die Ressourcennutzung, die Modellausführung oder die Experimentier-Workloads nicht sorgfältig überwacht und optimiert werden.

Preise für Vertex KI Agent Builder

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Vertex AI Agent Builder

G2: 4,3/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Vertex AI Agent Builder?

Ein G2-Benutzer sagt:

Mit Vertex /AI können Sie ganz einfach die neuesten KI-Modelle ausprobieren, sie in Anwendungen integrieren, eigene Modelle erstellen und diese als Endpunkte verfügbar machen. Ich verwende Vertex AI seit mehr als 5 Jahren für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für mobile Apps mit Bilderkennung und Chat-Funktionen oder für Web-Apps, die wichtige Inhalte zusammenfassen und extrahieren. Vertex AI dient als Command-Center für alle KI-Anwendungen und wird kontinuierlich mit den neuesten Entwicklungen im Bereich der KI, insbesondere der generativen KI, aktualisiert.

Mit Vertex /AI können Sie ganz einfach die neuesten KI-Modelle ausprobieren, sie in Anwendungen integrieren, eigene Modelle erstellen und diese als Endpunkte verfügbar machen. Ich verwende Vertex AI seit mehr als 5 Jahren für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für mobile Apps mit Bilderkennung und Chat-Funktionen oder für Web-Apps, die wichtige Inhalte zusammenfassen und extrahieren. Vertex AI dient als Command-Center für alle KI-Anwendungen und wird kontinuierlich mit den neuesten Entwicklungen im Bereich der KI, insbesondere der generativen KI, aktualisiert.

