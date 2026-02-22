10 Vorlagen für Story-Arc-Ideen

Hatten Sie schon einmal eine großartige Story-Idee, die dann ins Stocken geriet, weil Sie sich nicht vorstellen konnten, wie ihre Form aussehen könnte?

Das ist vielleicht kein Problem der Kreativität, sondern eher ein strukturelles Problem. Sie kennen vielleicht Ihr Zeichen, Ihre Welt und sogar Ihr Ende, aber ohne einen Handlungsbogen wird die Mitte unscharf und das Tempo lässt nach.

Deshalb brauchen Sie Vorlagen für Handlungsbögen. Sie bieten Ihnen ein Gerüst, auf dem Sie aufbauen können, egal ob Sie eine Kurzgeschichte, einen Roman, ein Drehbuch oder sogar eine Markengeschichte schreiben. Sie können den auslösenden Incident, Wendepunkte, Eskalationen, Höhepunkte und Auflösungen skizzieren, bevor Sie Stunden in Szenen investieren, die die Handlung nicht voranbringen.

In diesem Beitrag finden Sie die besten Vorlagen für Story-Arc-Ideen, die Sie kopieren, anpassen und sofort verwenden können, um stärkere Geschichten zu entwerfen.

Was ist eine Vorlage für einen Handlungsbogen?

Eine Vorlage für den Handlungsbogen ist ein vorgefertigtes Gerüst, das die wichtigsten Phasen einer Erzählung abbildet – Exposition, steigende Handlung, Höhepunkt, fallende Handlung und Auflösung. Sie dient als einzige Quelle der Wahrheit für das Gerüst Ihrer Geschichte.

🔖 Gängige Arten von Vorlagen für Handlungsbögen: Drei-Akt-Struktur (Setup → Konfrontation → Auflösung)

Fünf-Akt-Struktur (detailliertere Eskalation)

Hero’s Journey (transformationsorientierter Abenteuerbogen)

Save the Cat-Handlungsstränge (straffes kommerzielles Tempo für Drehbücher)

Worauf Sie bei einer Vorlage für Handlungsbögen achten sollten

Das sollten Sie bei einer Story-Arc-Vorlage beachten:

Visuelle Struktur: Eine gute Vorlage sollte Ihnen ermöglichen, das Tempo Ihrer Geschichte auf einen Blick zu erkennen. Suchen Sie nach Tools, die visuelle Formate wie ein Handlungsbogen-Diagramm, eine Zeitleiste oder ein Kanban-Board bieten, um Ihre Erzählstruktur zu visualisieren.

Anpassbare Phasen: Ihre Geschichte passt möglicherweise nicht in eine standardmäßige Fünf-Akt-Struktur. Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Phasen umbenennen und neu anordnen können, um sie an Ihren individuellen Erzählansatz anzupassen, sei es die Reise des Helden oder Ihr eigenes benutzerdefiniertes Rahmenwerk.

Features für die Zusammenarbeit: Eine gute Vorlage sollte Echtzeit-Bearbeitung, Kommentare für Feedback zu bestimmten Szenen und Aufgabenverteilungen für Ihre Co-Autoren oder Editors bieten.

Nachverfolgung von Zeichen und Nebenhandlungen: Mit den besten Vorlagen können Sie Zeichenentwicklungen und Nebenhandlungen neben der Hauptgeschichte einfügen, um sicherzustellen, dass alle Motivationen und Handlungsstränge aufeinander abgestimmt bleiben.

Die 10 besten Vorlagen für Story-Arc-Ideen

Wenn Sie eine zusammenhängende Geschichte entwickeln möchten, müssen Sie sich um viel mehr als nur die Handlung selbst kümmern. Sie führen die Nachverfolgung von Charakterentwicklungen, Szenen, Entwürfen und Überarbeitungen, Forschungsnotizen und Feedback-Threads durch und versuchen dabei, den Ton von der ersten Seite bis zur letzten Seite konsistent zu halten.

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, erleichtert Ihnen dies mit einer Bibliothek von gebrauchsfertigen Vorlagen für Handlungsbögen, die Sie sofort einbinden und in Sekundenschnelle an Ihren Prozess anpassen können.

Hier sind die besten Vorlagen für Story-Arc-Ideen für den Einstieg 👇

1. ClickUp-Vorlage für Story-Outlines

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie Kapitel, Szenen und Charakterentwicklungen an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Story-Outlines.

Geschichten lassen sich leichter schreiben, wenn Sie den gesamten Handlungsbogen im Blick haben, ohne dabei die kleinen Details aus den Augen zu verlieren. Mit der ClickUp-Vorlage für Story-Outlines können Sie Kapitel planen, die Nachverfolgung des Fortschritts der Handlung durchführen und die Handlungsstränge der Zeichen mit den Szenen verknüpfen – alles in einer einzigen Vorlage.

Jedes Kapitel wird zu einer ClickUp-Aufgabe, die Sie nach Story-Phasen gruppieren, mit Charakteren versehen, Orte und Höhepunkte hinzufügen und mit Handlungspunkten wie Exposition, steigender Spannung und Höhepunkt verknüpfen können. Wenn sich Ihr Entwurf konkretisiert, können Sie auch Produktionsphasen einfügen, sodass Entwürfe, Überarbeitungen und letzte Feinarbeiten parallel zum Erzählplan organisiert bleiben.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie eine Kapitel-für-Kapitel-Gliederung mit Aufgaben, die nach Story-Phasen gruppiert sind, damit Ihr Handlungsbogen in der richtigen Reihenfolge verläuft.

Verfolgen Sie die Beteiligung der Zeichen pro Szene mithilfe von Zeichen-Tags, damit Beziehungen und Nebenhandlungen über alle Kapitel hinweg konsistent bleiben.

Erfassen Sie schnell Details auf Szenenebene mit Feldern für den Ort und die Höhepunkte der Geschichte, damit Ihr Entwurf den tatsächlichen Kontext widerspiegelt.

✅ Ideal für: Autoren von Belletristik, die eine mehrteilige Geschichte mit einem klaren Anfang, einer Mitte und einem Ende entwerfen.

🧠 Wissenswertes: Der längste Roman der Welt ist Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ mit etwa 9.609.000 Zeichen.

2. ClickUp Agile Story Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Entwickeln Sie mit der ClickUp Agile Story Vorlage einen wiederholbaren Rhythmus für die Gliederung und den Entwurf.

An manchen Tagen sind Sie inspiriert. An anderen Tagen brauchen Sie einen Prozess, der Sie voranbringt. Die ClickUp Agile Story Vorlage wurde für wiederholbaren Fortschritt entwickelt und ermöglicht es Ihnen, in einem gleichmäßigen Rhythmus zu skizzieren, zu entwerfen und zu iterieren.

Obwohl diese agilen Story-Vorlagen für die Entwicklung und Verwaltung von Produkt-Backlogs konzipiert wurden, eignen sie sich auch sehr gut für narrative Geschichten.

Passen Sie die Vorgaben an Ihre Story-Arcs an, z. B. Aktziele, wichtige Wendepunkte, Perspektive, Konflikte und Einsätze, und verwenden Sie dann denselben Workflow für jedes Kapitel oder jede Szene, bis die gesamte Erzählung zusammenpasst.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie die integrierte Q/A-Tabelle, um den Zweck jedes Beats festzuhalten, z. B. was sich ändert, warum es wichtig ist und was als Nächstes folgt.

Beginnen Sie mit dieser Dokument-Vorlage und erstellen Sie Ihren Story-Workflow, der Listen, Gantt-Diagramme, Workload-Berechnungen, Kalender und mehr umfasst.

Duplizieren Sie dieselbe Struktur für Kapitel, Episoden oder Charakterentwicklungen und achten Sie dabei darauf, dass Ihre Story-ID und Titel konsistent bleiben, während die Gliederung wächst.

Fügen Sie Ihre eigenen Überprüfungscheckpoints hinzu, wie z. B. „Erster Entwurf“, „Überarbeitung“ und „Genehmigt“, damit jeder Abschnitt in einer klaren Abfolge voranschreitet.

✅ Ideal für: Indie-Autoren, die durch wöchentliche Schreib-Sprints Kapitelentwürfe erstellen.

3. ClickUp-Storyboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Ordnen Sie Szenen Frame für Frame auf einer vorgefertigten Whiteboard-Leinwand mit der ClickUp-Storyboard-Vorlage an.

Sie drehen einen Kurzfilm, schreiben Szenen für ein Video-Game oder planen eine Zeichentrickserie, haben aber Schwierigkeiten, alles visuell umzusetzen?

Die ClickUp-Storyboard-Vorlage (integriert in ClickUp Whiteboards ) bietet Ihnen eine übersichtliche Leinwand, auf der jede Szene bereits für Sie angelegt ist. Sie können den Flow von der Exposition über den Konflikt bis zum Höhepunkt, dem Fall und der Auflösung darstellen und dann die Details für jede Szene ausfüllen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwirklichen Sie Ihre Vision, indem Sie Bilder, Skizzen oder Zeichnungen aus ClickUp Whiteboards direkt an jeden Frame anhängen.

Fügen Sie kurze Notizen zu Handlungen, Dialogen und Audio- oder Soundeffekten in jede Storyboard-Karte ein.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Editors, Designern und anderen Beteiligten zusammen, indem Sie ClickUp Assigned Comments verwenden.

✅ Ideal für: Animatoren, UX-Designer und Marketing-Teams, die visuelle Erzählungen erstellen und gemeinsam daran arbeiten müssen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Ihr Kopf leer ist, versuchen Sie, statt sich durchzubeißen, die Frage zu ändern. Eine gute Schreibaufgabe gibt Ihnen einen Ausgangspunkt, eine Richtung und gerade genug Struktur, um auch an Tagen mit wenig Energie wieder mit dem Schreiben zu beginnen. Sehen Sie sich dieses Video an, um Schreibanregungen zu erhalten, mit denen Sie Ideen entwickeln, Ihr Denken schärfen und eine leere Seite in einen Entwurf verwandeln können, auf dem Sie tatsächlich aufbauen können.

4. ClickUp-Vorlage für User Story Mapping

Kostenlose Vorlage erhalten Visualisieren Sie die Entwicklung Ihrer Zeichen mit der ClickUp-Vorlage für User Story Mapping.

Wenn Sie eine Geschichte entwickeln, ist es am schwierigsten, die Entwicklung der Charaktere, die wichtigsten Handlungen und den Flow der einzelnen Szenen aufeinander abzustimmen. Die ClickUp-Vorlage für User Story Mapping bietet Ihnen eine visuelle Möglichkeit, den gesamten Handlungsbogen an einem Ort abzubilden. Auf der linken Seite befindet sich ein geführtes Panel, in dem Sie die Kernidee, die Hauptfigur, ihr Ziel und die Schritte, die sie unternimmt, um dorthin zu gelangen, definieren können.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sorgen Sie für konsistente Entscheidungen der Zeichen, indem Sie die wichtigsten Details Ihrer Persona(s) im dafür vorgesehenen Persona(s)-Fenster dokumentieren, während Sie den Handlungsbogen erstellen.

Zeichnen Sie die wichtigsten Handlungsstränge in der oberen Zeile auf und fügen Sie dann darunter mit Haftnotizen Aktionen auf Szenenebene hinzu, um einen klaren Flow vom Anfang bis zum Ende zu erstellen.

Verwandeln Sie Ihre Geschichte in überschaubare Handlungsbögen, indem Sie Handlungsstränge in „Release“-Abschnitte gruppieren, die sich ideal für Episoden, Kapitel oder Spiellevel eignen.

✅ Ideal für: Narrative Designer, die Spielquests und Zwischensequenzen in klare Story-Beats und spielbare Sequenzen umsetzen.

5. ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Halten Sie Ideen aus dem Autorenraum in thematischen Spalten fest und setzen Sie Entscheidungen mit der ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage in nächste Schritte um.

Die ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage bietet Ihrem Autorenteam einen übersichtlichen, visuellen Space, um Ideen in thematischen Spalten festzuhalten, sodass die Unterhaltung organisiert bleibt und gleichzeitig die Kreativität frei fließen kann.

Da sich alles auf einem einzigen Board befindet, können Sie Haftnotizen verschieben, während die Form der Handlung entsteht, Lücken schnell erkennen und die besten Entscheidungen in die nächsten Schritte umsetzen, wenn Sie bereit sind.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie kreative Entscheidungsregeln fest, indem Sie die Kriterien für die endgültige Entscheidung und die Tie-Breaker im Abschnitt „Teamkonsens” festhalten.

Verhindern Sie, dass sich Bewertungen zu Handlungsbögen zu einer Spirale entwickeln, indem Sie in Team Meetings und Team Rhythm Ihre Kritikfrequenz, Limite und Vorbereitungsregeln festlegen.

Reduzieren Sie das Chaos bei Überarbeitungen, indem Sie in der Teamkommunikation klare Feedback-Kanäle und Antwortvorstellungen festlegen und dann die Nachverfolgung von Prozessanpassungen im Team-Workflow durchführen.

✅ Ideal für: Showrunner, die einen kollaborativen Autorenraum für episodische Handlungsbögen und fortlaufende Überarbeitungen leiten.

6. ClickUp-Vorlage für die Erstellung eines Plans

Kostenlose Vorlage erhalten Erfassen Sie Produktionsgrundlagen und erstellen Sie Details in einem Dokument mit der ClickUp-Vorlage für Baupläne.

Wenn Sie einen Handlungsbogen für einen Kurzfilm, eine Webserie, ein Spielkapitel oder einen Comic entwerfen, benötigen Sie die ClickUp-Vorlage „Build Plan“. Diese beginnt mit einem übersichtlichen, gebrauchsfertigen ClickUp-Dokument, das die wesentlichen Informationen (Projektverantwortlicher, Termine, Dauer, wichtige Kontakte) enthält und Sie dann durch den Hintergrund und die Details führt, die für konsistente Produktionsentscheidungen sorgen, wenn sich der Umfang ändert.

Um den ersten Entwurf zu beschleunigen, kann ClickUp Brain Ihnen dabei helfen, Ihre groben Notizen in einen präziseren Projektkontext zu übertragen, Ideen zu entwickeln und Checklisten für die nächsten Schritte zu erstellen.

Verwandeln Sie grobe Notizen mit ClickUp Brain in einen entwurfsfertigen Kontext.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Setzen Sie den Plan schnell in die Tat um, indem Sie Schlüsselabschnitte in Aufgaben für Entwurf, Überprüfung, Überarbeitung und endgültige Produktionsübergabe umwandeln.

Beginnen Sie mit einer ausgefeilten Kopfzeile für das Projekt und einer Übersichtstabelle, in der die Eigentümerschaft, Termine und wichtige Details auf den ersten Blick sichtbar sind.

Verwenden Sie den Abschnitt „Projekt-Hintergrund“, um die Prämisse, Einschränkungen und Produktionsannahmen des Handlungsbogens in einem Referenzpunkt festzuhalten.

✅ Ideal für: Spieleentwickler, die einen kapitelbasierten Handlungsbogen vom Skript bis zum fertigen Produkt planen.

📮ClickUp Insight: 24 % der Benutzer halten Fokuszeit für überbewertet und bevorzugen Multitasking, während 39 % sagen, dass sie nur durch tiefe Konzentration sinnvolle Arbeit leisten können. Unabhängig von Ihrem Arbeitsstil ist ClickUp Ihre KI-gestützte Command-Center-Anwendung, die sich an Sie anpasst. Sie müssen mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen? Sie können Projekte verwalten, mit Ihrem Team chatten und sogar in Echtzeit im Internet suchen – alles ohne ClickUp zu verlassen. 🤹🏽 Sie bevorzugen konzentriertes Arbeiten? Features wie der ClickUp-Kalender helfen Ihnen dabei, Ablenkungen auszublenden, während Agenten Routineaufgaben automatisieren, damit Sie voll und ganz bei der Sache bleiben können!

7. ClickUp-Vorlage für Brainstorming

Kostenlose Vorlage erhalten Erfassen und bewerten Sie mehrere Handlungsstränge an einem Ort mit der ClickUp-Brainstorming-Vorlage.

Wenn Sie mehrere Ideen für Handlungsbögen gleichzeitig jonglieren, ist es am schwierigsten, jede Idee klar genug zu halten, um sie bewerten, weiterentwickeln und schließlich committen zu können. Mit der ClickUp-Brainstorming-Vorlage können Sie jede Handlung als eigenen Eintrag erfassen, aufschreiben, worum es in der Geschichte geht, und die stärkste Version davon dokumentieren, wie sie enden könnte.

Und da jede Idee mit ihren Kerndetails verbunden ist, können Sie Ihre Liste durchsehen und sofort erkennen, welche Handlungsbögen bereits ausgereift sind und welche noch einen schärferen Konflikt, einen klareren Höhepunkt oder einen besseren Aufhänger benötigen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie Startdaten, Fälligkeitsdaten und Prioritäten, um Ihre stärksten Konzepte voranzutreiben, anstatt sie unter neueren Ideen begraben zu lassen.

Definieren Sie den Kern jeder Story-Idee mithilfe der integrierten Felder für Problembeschreibung und erfolgreiche Lösung, damit jeder Handlungsbogen einen klaren Konflikt und eine klare Richtung hat.

Organisieren Sie Ihre Ideen nach Brainstorming-Phasen, um rohe Ideen von Konzepten zu trennen, die Sie zu Kapiteln oder Szenen ausarbeiten möchten.

✅ Ideal für: Drehbuchautoren, die mehrere Handlungsbogenoptionen für eine Pilotfolge entwickeln und auswählen möchten, welches Konzept sie als nächstes ausarbeiten möchten.

8. ClickUp-Produkt-Roadmap-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Zeichnen Sie wichtige Handlungsstränge auf einem Whiteboard auf und unterteilen Sie sie mit der ClickUp-Produkt-Roadmap-Vorlage in nachverfolgbare Aufgaben.

Die ClickUp-Produkt-Roadmap-Vorlage dient gleichzeitig als Story-Arc-Planer, mit dem Sie wichtige Handlungsstränge auf einem ClickUp-Whiteboard abbilden und dann jeden Handlungsstrang in nachverfolgbare Aufgaben unterteilen können.

Sie können jedes Viertel oder jede Phase als einen Teil des Handlungsbogens betrachten, jeden Handlungsstrang nach Thema taggen und während der Entwicklung des Entwurfs die Nachverfolgung durchführen, um zu ermitteln, ob er planmäßig verläuft, gefährdet ist oder blockiert ist. Und wenn Ihnen während der Arbeit neue Ideen für Szenen kommen, können Sie diese mit ClickUp-Formularen in einem einheitlichen Format festhalten und an die richtige Stelle im Handlungsbogen verschieben.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie die Handlungspunkte nach Quartalen oder Phasen, um das Tempo auf einen Blick zu sehen und eine zu starke Konzentration der Handlung am Anfang zu vermeiden.

Verwenden Sie Beschreibungen wie „Auf Kurs“, „Blockiert“ und „Risiko“ als Hinweis darauf, was als Nächstes umgeschrieben oder umstrukturiert werden muss.

Verwenden Sie ClickUp Formulare, um neue Szenen, Wendungen oder Charaktermomente mit denselben erforderlichen Details zu sammeln, bevor sie in Ihren Plan aufgenommen werden.

✅ Ideal für: Autoren von Belletristik, die eine lange Geschichte in Phasen gliedern und die Nachverfolgung aller wichtigen Beats vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Struktur durchführen möchten.

👀 Wussten Sie schon? Frankenstein entstand aus einer Herausforderung, bei der alle eine Geistergeschichte schreiben sollten, während Mary Shelley 1816 in der Nähe des Genfer Sees wohnte und das Wetter bekanntermaßen ungewöhnlich war.

9. ClickUp-Vorlage für Designideen

Kostenlose Vorlage erhalten Sortieren Sie Ideen für Handlungsbögen mit der ClickUp-Vorlage für Design-Ideen nach Handlung, Ergebnis und Entwicklung der Zeichen.

Wenn Sie versuchen, einen Handlungsbogen zu formen, kommen die Ideen selten in einer einzigen Kategorie daher. Sie haben Handlungsstränge, Charakterentscheidungen, Szenenmechanismen und Themen, die alle gleichzeitig auftauchen und am Ende miteinander um Platz konkurrieren.

Die ClickUp-Vorlage für Designideen hilft Ihnen dabei, diese Ideen voneinander zu trennen, ohne die Beziehungen zwischen ihnen zu verlieren. Verwenden Sie die Spalten, um Ideen für Handlungsbögen nach ihrer wichtigsten Auswirkung zu sortieren. Beispiel: Handlungsmechanismen (Prozess), Handlungsausgang (Produkt) und Auswirkung des Zeichens (Personen). Verwenden Sie dann die Zeilen „Ideeninhaber”, um Beiträge von Co-Autoren, Editors oder sogar verschiedenen „Stimmen” in Ihrem eigenen Entwurf festzuhalten.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Das dreispurige Layout erleichtert die Trennung von Handlungsstruktur, Story-Payoff und charakterbasierten Wendungen.

In den Zeilen „Ideengeber” werden die Vorschläge jeder Person angezeigt. Dies ist nützlich, wenn Sie mehrere Richtungen zu einem Handlungsbogen zusammenführen möchten.

Haftnotizen bleiben nach Typ gruppiert, sodass Sie die stärksten Handlungsbogenkandidaten vor dem Entwerfen leichter erkennen können.

✅ Ideal für: Leiter von Schreibteams, die gemeinsam Ideen für Handlungsbögen für Episoden, Kapitel oder Zwischensequenzen entwickeln.

10. Milanote-Vorlage für Handlungsbögen

via Milanote

Die Story-Arc-Vorlage von Milanote ist eine visuelle, kartenbasierte Vorlage, die für die Planung von Geschichten entwickelt wurde. Dank ihrer flexiblen Leinwand können Sie Story-Elemente räumlich anordnen, was für visuelle Denker hilfreich sein kann.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Mit Drag-and-Drop-Karten für Szenen, Zeichen und Handlungspunkte.

Dank des visuellen Board-Layouts können Sie den gesamten Handlungsbogen auf einen Blick sehen.

Fügen Sie Bilder und Notizen als Inspiration als Anhang hinzu und nutzen Sie die Kollaborations-Features für Co-Autoren.

✅ Ideal für: Autoren und Kreative, die beim Planen ihrer Erzählung einen Moodboard-Ansatz bevorzugen.

So verwenden Sie Story-Arc-Vorlagen für Ihre Projekte

Ihre Story-Arc-Vorlage sollte ein dynamischer Partner in Ihrem kreativen Prozess sein. Nutzen Sie sie, um organisiert zu bleiben und sich gleichzeitig die Freiheit zu nehmen, zu experimentieren, zu iterieren und eine fesselnde Erzählung aufzubauen.

So nutzen Sie sie optimal für Ihre Zwecke:

Beginnen Sie mit Ihrem Kernkonflikt: Bevor Sie eine einzige Box ausfüllen, identifizieren Sie die zentrale Spannung Ihrer Geschichte. Handelt es sich um den inneren Konflikt eines Zeichens, das frustrierende Problem eines Benutzers oder die größte Herausforderung eines Projekts? Legen Sie zuerst die wichtigsten Handlungsstränge fest: Versteifen Sie sich noch nicht auf Details. Füllen Sie zuerst die großen, für die Geschichte entscheidenden Momente aus – den auslösenden Incident, die Wendung in der Mitte und den Höhepunkt. Fügen Sie Nebenhandlungen und Charakterentwicklungen hinzu: Beginnen Sie nun damit, Ihre sekundären Handlungsstränge einzuflechten. Markieren Sie Szenen oder Aufgaben mit ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern nach Nebenhandlung oder Charakterentwicklung, damit Sie die Nachverfolgung der Überschneidungen mit der Haupthandlung durchführen können. Arbeiten Sie frühzeitig und regelmäßig zusammen: Freigeben Sie Ihre Vorlage an Co-Autoren, Editors oder Stakeholder. Holen Sie sich Feedback, bevor Sie zu weit fortgeschritten sind, bei Freigeben Sie Ihre Vorlage an Co-Autoren, Editors oder Stakeholder. Holen Sie sich Feedback, bevor Sie zu weit fortgeschritten sind, bei ClickUp Prüfung und zugewiesenen Kommentaren. Wiederholen Sie den Vorgang während des Entwurfs: Während Sie schreiben, werden Sie neue Ideen entdecken und Lücken in der Handlung finden. Aktualisieren Sie Ihre Vorlage im Laufe der Entwicklung Ihrer Geschichte, damit sie immer den aktuellen Stand Ihrer Erzählung widerspiegelt. Nutzen Sie KI, um Lücken zu füllen: Wenn Sie nicht weiterkommen, nutzen Sie ClickUp Brain. Bitten Sie es, Szenenübergänge vorzuschlagen, Probleme mit dem Tempo in Ihrer Zeitleiste zu identifizieren oder alternative Handlungsstränge zu generieren, um Ihren Flow wieder zu steigern.

Verwandeln Sie Ihre Geschichte mit ClickUp vom Entwurf zum endgültigen Entwurf.

Eine Vorlage für den Handlungsbogen verschafft Ihnen zu Beginn Klarheit. Das Schwierige ist, diese Klarheit zu bewahren, wenn Sie 20 Szenen hinter sich haben und die Geschichte sich weiterentwickelt.

ClickUp bietet Ihnen eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen, auf denen Sie aufbauen und Ihren Prozess darauf aufbauen können. Skizzieren Sie auf einem Whiteboard, schreiben Sie in Dokumenten, sammeln Sie Charakterdetails oder Szenenideen über Formulare und nutzen Sie KI, um Beats zu straffen, Abschnitte zu überarbeiten oder zusammenzufassen, was sich zwischen den Entwürfen geändert hat.

Wenn Plan und Text Hand in Hand gehen, müssen Sie nicht mehr von vorne anfangen und können Ihr Projekt zu Ende bringen. Probieren Sie ClickUp kostenlos aus! ✅

Häufig gestellte Fragen

Eine Nachverfolgung des Handlungsbogens verfolgt den Verlauf der gesamten Handlung von Anfang bis Ende, während ein Charakterbogen die innere Wandlung eines Charakters innerhalb dieser Handlung nachzeichnet. Beide sollten zusammenwirken, wobei die Entwicklung des Charakters oft wichtige Ereignisse im Handlungsbogen vorantreibt oder auf diese reagiert.

Ja, auf jeden Fall. User Stories, Produkt-Roadmaps und sogar Sprint-Pläne folgen narrativen Strukturen. Vorlagen wie ClickUps User Story Mapping oder Agile Story Template helfen Teams dabei, ihre Arbeit als Mini-Erzählungen mit einem klaren Anfang (dem Problem des Benutzers), einer Mitte (der Lösung) und einem Ende (dem gelieferten Wert) zu strukturieren.

Passen Sie die Vorlage an das Endergebnis Ihres Projekts an. Verwenden Sie eine Story-Outline-Vorlage für einen Roman, eine Storyboard-Vorlage für ein Video und eine User-Story-Mapping-Vorlage für ein Feature der Software. Am wichtigsten ist es, Vorlagen zu priorisieren, die sich in Ihre vorhandenen Tools integrieren lassen, um frustrierende Kontextwechsel zu vermeiden.