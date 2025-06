Kostenlose Vorlagen für Charakterprofile für Autoren und Ersteller

Fesselnde Zeichen sind das Herzstück jeder großartigen Geschichte.

Als Autor, Drehbuchautor, Spieledesigner oder Geschichtenerzähler wissen Sie, dass gut ausgearbeitete, glaubwürdige Zeichen über den Erfolg oder Misserfolg Ihres Projekts entscheiden können. Aber wie behalten Sie beim Schreiben den Überblick über all die kleinen Details, die einem Zeichen Tiefe verleihen?

Eine Vorlage für ein Zeichenprofil ist eine einfache, aber effektive Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Ihre Zeichen konsistent, ansprechend und der Welt, die Sie erschaffen, treu bleiben. Indem Sie ein Zeichenprofil ausfüllen, erstellen Sie ein klareres Bild vom Aussehen, der Augenfarbe, dem Hintergrund, der Ausbildung, den Motivationen, den besten Freunden, den Macken, den langfristigen Zielen und allem anderen, was Ihre Zeichen auf der Seite oder dem Bildschirm zum Leben erweckt.

In diesem Blogbeitrag finden Sie nützliche Vorlagen für Charakterprofile, mit denen Sie glaubwürdige, fesselnde Charaktere entwickeln und diese auch bei jeder Wendung der Handlung scharf zeichnen können.

Was sind Vorlagen für Zeichenprofile?

Vorlagen für Charakter-Portfolios oder Charakterprofile sind vorgefertigte Layouts, mit denen Autoren alles über einen Charakter an einem Ort organisieren können, von seinen körperlichen Merkmalen und seiner Hintergrundgeschichte bis hin zu seiner Persönlichkeit, seinen Beziehungen, Zielen, Kindheitserfahrungen und einzigartigen Eigenschaften. Sie sollen Ihnen dabei helfen, einen Charakter von innen und außen vollständig auszuarbeiten.

Ein Beispiel: Sie schreiben nicht einfach "Sarah ist mutig". Mit diesen Storyboard-Vorlagen gehen Sie tiefer: Warum ist sie mutig? Vielleicht ist sie damit aufgewachsen, ihre jüngeren Geschwister oder ihre Großfamilie zu beschützen. Was sind ihre Schwächen? Vielleicht versteckt sie ihre Ängste hinter Witzen. Was ist ihr Traumjob, was ist ihre größte Leistung, was macht ihr Angst und wie spricht sie, wenn sie nervös ist?

💡 Wer kann Vorlagen für Zeichen-Portfolios verwenden? Autoren, die detaillierte Romane planen

Podcast-Autoren, die geskriptete Audio-Geschichten erstellen

Webcomic-Ersteller sorgen für konsistente Zeichen

Spieleentwickler, die storyreiche Zeichen erstellen

Drehbuchautoren und Filmemacher, die Zeichenbögen planen

Was macht eine gute Vorlage für ein Zeichenprofil aus?

Eine effektive Vorlage für Charakterprofile geht über oberflächliche Details hinaus. Stattdessen hilft sie Ihnen, wie Ihre Figur zu denken, damit diese sich so verhält, spricht und entwickelt, dass sie real und Ihrer Geschichte entsprechend wirkt.

Das macht eine gute Vorlage aus:

Tiefgründige Fragen: Regt Sie dazu an, sinnvolle Fragen zu stellen, die Ihren Zeichen mehr Tiefe verleihen, wie z. B. "Welches Ereignis aus der Vergangenheit prägt sie noch immer?"

Raum für Nuancen: Ermöglicht es Ihnen, Widersprüche zu erforschen, wie beispielsweise einen Charakter, der bei der Arbeit selbstbewusst auftritt, in Beziehungen jedoch unsicher ist

Für die Geschichte relevante Fragen: Hilft Ihnen bei der Beantwortung von Fragen, die sich direkt auf Ihre Handlung oder Szenen auswirken, z. B. wie die Figuren unter Druck reagieren oder wie sie sprechen, wenn sie wütend sind

Anpassbarkeit: Verleiht Ihrer Arbeit Einzigartigkeit, indem Sie Felder an Ihr Genre, Ihren Schreibstil oder Ihren Arbeitsprozess anpassen oder hinzufügen können

Kollaborationsfreundlich: Unterstützt Teamarbeit mit Kommentaren, gemeinsamem Zugriff und virtuellen Whiteboards für Brainstorming, wenn Sie gemeinsam schreiben oder mit Editoren arbeiten

Kompatibel mit Schreibtools: Vorlagen, die sich in Buchschreibsoftware integrieren lassen, erleichtern es Ihnen, die Entwicklung Ihrer Zeichen mit Ihrem Manuskript abzustimmen

14 kostenlose Vorlagen für Charakterprofile

Entdecken Sie nun einige kostenlose Vorlagen für Charakterprofile, mit denen Sie Charaktere mit unverwechselbaren Features erstellen können, die Ihr Publikum nicht vergessen wird.

1. Vorlage für die Buchplanung von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie Ihren Buchschreibprozess mit der ClickUp-Vorlage für die Buchplanung

Ganz gleich, ob Sie Ihr erstes Kapitel skizzieren oder die Handlungsbögen Ihrer Charaktere nachverfolgen möchten – mit der Vorlage für die Buchplanung von ClickUp können Sie den Prozess in klare, überschaubare Schritte unterteilen.

Fügen Sie benutzerdefinierte Status wie "Vorbereitung", "Schreiben", "Überarbeitung", "Bearbeitung" und "Veröffentlichung" hinzu, damit Sie visuell nachverfolgen können, wo sich jede Szene oder jedes Kapitel befindet.

Die Vorlage bietet mehrere Kanban-Boards, die auf verschiedene Phasen des Schreibprozesses zugeschnitten sind. Im Plots Board werden Szenen nach ihrer Rolle in der Struktur der Geschichte angeordnet: Exposition, steigende Spannung, Höhepunkt, fallende Spannung oder Auflösung. Wenn Sie die Szenen lieber nach Kapiteln anzeigen möchten, wechseln Sie zum Chapters Board.

Ideal für: Autoren von Belletristik, die Romane mit mehreren Perspektiven, sich überschneidenden Zeitleisten, detaillierten Charakterbögen und Planung auf Kapitelebene schreiben.

2. ClickUp-Vorlage für Story-Entwürfe

Kostenlose Vorlage Planen, strukturieren und verwalten Sie den Fortschritt Ihrer Geschichte mit der Vorlage "Story Outline" von ClickUp

Wenn Sie sich auf eine Präsentation vorbereiten, die auf Storytelling basiert, hilft Ihnen die Vorlage "Story Outline" von ClickUp dabei, alle Ideen, Recherchen und Handlungen an einem Ort zu organisieren.

Mit der Listenansicht "Phasen der Geschichte" können Sie ein Roman- oder Geschichtenprojekt nach Szenen und Handlungsstruktur organisieren. Jede Gruppe steht für einen Meilenstein oder eine Einstellung der Geschichte, und innerhalb jeder Gruppe gibt es einzelne Aufgaben, die bestimmte Momente in der Geschichte darstellen.

Alternativ können Sie ein Layout im Kanban-Stil verwenden, bei dem jede Spalte eine Phase oder ein Ereignis im Verlauf der Geschichte darstellt. Dies ist ideal, um den Handlungsbogen zu visualisieren, Szenen einfach neu anzuordnen und den Überblick darüber zu behalten, was bereits geschrieben wurde und was noch in Bearbeitung ist.

Und wenn Ihnen die Zeit oder die Inspiration ausgeht, steht Ihnen der integrierte KI-Editor von ClickUp, ClickUp Brain, zur Verfügung. Mithilfe von KI-Vorschlägen können Sie über die offensichtlichsten hinaus weitere Blickwinkel für Ihre Geschichte erkunden. Als Ihr Brainstorming-Partner hilft er Ihnen auch bei den Dialogen der Zeichen, den Beschreibungen der Szenen und der Verbesserung des gesamten narrativen Flows.

Darüber hinaus gibt Ihnen ClickUp Brain kritisches Feedback zu Ihrer Arbeit, damit Sie diese weiter verfeinern können.

Ideal für: Romanautoren oder Drehbuchautoren, die eine Präsentation zum Geschichtenerzählen erstellen.

3. ClickUp-Vorlage für Storyboards

Kostenlose Vorlage Planen, strukturieren und verwalten Sie den Fortschritt Ihrer Geschichte mit der Story-Outline-Vorlage von ClickUp

Sie drehen einen Kurzfilm, schreiben Szenen für ein Videospiel oder planen eine Zeichentrickserie, haben aber Schwierigkeiten, alles visuell umzusetzen?

Die ClickUp Storyboard-Vorlage ist eine anfängerfreundliche Whiteboard-Vorlage mit Drag-and-Drop-Funktion, die sechs strukturierte Rahmen bietet, die einen klassischen Erzählbogen widerspiegeln: Exposition, Konflikt, Höhepunkt, fallende Handlung, Auflösung und einen zusätzlichen Exposition-Block für Rückblenden oder Nebenhandlungen.

Jedes Szenenfenster enthält einen eigenen Bereich für Handlung, Dialog und Audio + Effekte, sodass Sie auf einer Karte festhalten können, was passiert, was gesagt wird und wie es klingt. Die Vorlage ist außerdem farblich gekennzeichnet und visuell intuitiv, sodass sie auch für Benutzer, die sie zum ersten Mal verwenden, leicht zu verstehen ist.

Ideal für: Filmemacher, Spieleentwickler, Animatoren und kreative Teams, die eine visuelle, szenenweise Aufschlüsselung benötigen, um storybasierte Projekte zu planen.

4. Vorlage für die Planung von Geschichten in ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie Ihren Buchschreibprozess mit der ClickUp-Vorlage für die Buchplanung

Was wäre, wenn jeder Charakter in Ihrer Geschichte ein digitales Profil mit Werten, Schwächen, Stärken und Abneigungen hätte? Die ClickUp-Vorlage für die Story-Planung hilft Ihnen dabei.

Diese Vorlage für Brainstorming enthält detaillierte Listen mit Zeichen, die die Eigenschaften von Protagonisten, Antagonisten und anderen Zeichen skizzieren und deren Ziele, Werte, Schattenseiten und Führungsstile hervorheben. Szenenaufschlüsselungen helfen Ihnen dabei, die Abfolge von Ereignissen zu verfolgen und festzuhalten, welche Zeichen an jedem Ereignis beteiligt sind.

Mit der Listenansicht können Sie Ihre gesamte Handlung organisieren, Überarbeitungsphasen verfolgen und jedes Element der Geschichte wie Aufgaben auf einer To-Do-Liste verwalten. Und in der Dokumentansicht können Sie Hintergrundgeschichten und externe Konflikte der Zeichen, Szenenentwürfe oder andere Notizen schreiben und diese mit Ihrem Hauptplanungsboard verknüpfen.

Ideal für: Autoren von Belletristik, die mehrbändige Serien entwickeln, oder Ersteller von Webcomics, die charakterbasierte Handlungsbögen planen.

5. ClickUp-Vorlage für Spieledesign-Dokumente

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihren gesamten Spielentwicklungsprozess mit der Vorlage für Spieledesign-Dokumente von ClickUp

Erfolgreiche Spieleentwickler planen alles, bevor der erste Pixel gezeichnet oder eine einzige Dialogzeile geschrieben wird, von der Mechanik und den Handlungsbögen bis hin zu Soundtracks und Bosskämpfen.

Das Gleiche können Sie mit der Vorlage für Spieledesign-Dokumente von ClickUp tun.

Beginnen Sie mit ClickUp Docs, um Ihren Spieltyp zu beschreiben (z. B. Plattformspiel, RPG, FPS). Erwähnen Sie auch Ihre Zielgruppe, die Plattform (Mobilgerät, PC, Konsole) und was Ihr Spiel einzigartig macht.

Entwerfen Sie ein detailliertes Dokument zum Spieldesign in ClickUp Docs

Dokumente bieten Ihnen einen übersichtlichen, ablenkungsfreien Space, in dem Sie alles von Genre und Thema bis hin zu einzigartigen Spielmechaniken brainstormen können. Sie können Ihr Dokument in Abschnitte wie "Story-Prämisse", "Zielgruppe" oder "Gameplay-Loops" unterteilen und Kopfzeilen, Checklisten und Aufzählungspunkte verwenden, um den Überblick zu behalten.

Mit dem Feature "Zusammenarbeit erkennen" von ClickUp können Sie außerdem nahtlos und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Ganz gleich, ob Sie ein Dokument bearbeiten oder Kommentare hinterlassen – Sie sehen immer genau, wer gerade ans Dokument zugreift, etwas schreibt oder Änderungen vornimmt, sodass es nicht zu Überschneidungen kommt.

Verfolgen Sie Live-Bearbeitungen und Kommentare von Mitwirkenden über das Feature "Collaboration Detection" von ClickUp

Ideal für: Indie-Spieleentwickler, kleine Studio-Teams oder studentische Spieledesign-Gruppen, die eine strukturierte Methode benötigen, um alle Teile ihres Spiels zu verwalten.

6. ClickUp-Vorlage für Buchvorschläge

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie einen professionellen Buchvorschlag mit der gebrauchsfertigen Vorlage "ClickUp Book Proposal Template" (Buchvorschlag)

Das Schreiben des Buches ist schon schwer genug, aber jemanden davon zu überzeugen, es zu veröffentlichen? Das ist eine ganz andere Herausforderung. Die ClickUp-Vorlage für Buchvorschläge hilft Ihnen dabei, einen soliden, professionellen Vorschlag zu erstellen, der das Potenzial Ihres Buches hervorhebt.

Sie führt Sie durch die wichtigsten Teile eines Buchvorschlags: die objektive Zusammenfassung Ihres Buches, die Gliederung, Beispielkapitel und Ihren Hintergrund als Verfasser.

Mit benutzerdefinierten Ansichten in ClickUp können Sie mehr als nur den schriftlichen Teil Ihres Angebots verwalten. Sie können in der Dokumentansicht mit dem Entwurf Ihrer Zusammenfassung, Marktanalyse und den Details Ihres Angebots beginnen.

Wechseln Sie dann zur Listenansicht, um den Vorschlag in Aufgaben wie "Biografie des Verfassers schreiben" oder "Beispielkapitel anhängen" aufzuteilen, und haken Sie diese nach und nach ab.

Ideal für: Erstverfasser, Selbstverleger, Ghostwriter oder alle, die anderen dabei helfen, eine Buchidee einzureichen.

7. PDF-Vorlage für Zeichenprofile von Dabble

via Dabble

Die PDF-Vorlage für Charakterprofile von Dabble ist eine detaillierte Vorlage zum Ausfüllen, mit der Sie Ihre Zeichen ausarbeiten können, damit sie Ihnen nicht mehr fremd sind.

Anstelle von vagen Fragen wie "Was ist ihre Hintergrundgeschichte?" erhalten Sie Schreibimpulse, die tief in Demografie, Psychologie, Kommunikationsstil, Beziehungen und Charakterentwicklung eintauchen.

Ideal für: Romanautoren oder Drehbuchautoren, die bestehenden Zeichen mehr Tiefe verleihen oder fesselnde Originalzeichen entwickeln möchten.

8. Vorlage für Zeichenprofile von Twinkl

via Twinkl

Die Vorlage für Charakterprofile von Twinkl dient als pädagogisches Tool, das jungen Autoren dabei hilft, Zeichen für kreative Schreibaufgaben und die Planung von Geschichten zu entwickeln.

Sie konzentrieren sich nicht nur darauf, wie ein Zeichen aussieht oder klingt, sondern untersuchen auch, warum sie sich so verhalten, wie sie es tun. Die Schüler erhalten auch einen Space, um ihre Zeichen zu visualisieren, sei es durch eine handgezeichnete Skizze, ein eingefügtes Referenzbild, einen Spitznamen oder sogar ein Moodboard.

Ideal für: Lehrer, die Unterrichtseinheiten zur Charakterentwicklung und zum Geschichtenerzählen gestalten.

9. Vorlage zur Aufschlüsselung von Charakterprofilen von Set Hero

via Set Hero

Die Vorlage für Charakterprofile von Set Hero ist ein strukturiertes Arbeitsblatt, das Drehbuchautoren dabei hilft, detaillierte, glaubwürdige Charaktere zu entwickeln. Es bietet eine ausgewogene Mischung aus strukturierten Feldern und Freiraum, sodass Sie mit vielschichtigen Beschreibungen in die Tiefe gehen können.

Neben allgemeinen Informationen wie Geburtsdatum und Haarfarbe gibt es einen Abschnitt "Persönlichkeit", der sich darauf konzentriert, wie die Figur mit anderen interagiert. Mit "Innere Psyche" können Sie ihre innere Welt erkunden, einschließlich Emotionen, Ambitionen, Überzeugungen und persönliche Ziele.

Ideal für: Filmemacher, die vielschichtige, konsistente Zeichen für Psychothriller oder Coming-of-Age-Geschichten entwickeln möchten.

10. Vorlage für Spielcharakterprofile von Milanote

via Milanote

Die Vorlage für Spielcharakterprofile von Milanote bietet Ihnen einen visuellen, strukturierten Space, in dem Sie Charaktere mit reichhaltigen Hintergrundgeschichten, ausgeprägten Persönlichkeiten und Designelementen entwickeln können, die das Gameplay und die Erzählung unterstützen.

Der Prozess beginnt mit der Auswahl des Archetyps Ihrer Figur und der Entwicklung ihrer Hintergrundgeschichte. Als Nächstes kommen Aussehen und Stil, wo Sie Skizzen, Rüstungsdesigns, Kleidungsstile oder Gesichtsausdrücke einfügen können.

Mit dieser Vorlage können Sie auch kartieren, wie sich die Figur bewegt, kämpft und auf die Welt um sie herum reagiert.

Ideal für: Indie-Spieleentwickler und Charakterkünstler, die an storybasierten Spielen arbeiten.

11. Vorlage für Buchzeichen von TPT

via TPT

Die Vorlage "Charaktereigenschaften" von TPT ist ein unterhaltsames, benutzerfreundliches Tool, mit dem Schüler die Charaktere analysieren können, über die sie lesen. Es führt sie durch verschiedene Aspekte wie das Aussehen der Charaktere, ihre Vorlieben und Abneigungen, ihre Persönlichkeitsmerkmale, ihre Verbindungen zu anderen Charakteren und die Herausforderungen, denen sie in der Geschichte gegenüberstehen.

Sie eignet sich perfekt für Buchberichte oder Leseaufgaben, da sie die Schüler dazu anregt, nicht nur zu untersuchen, was die Zeichen tun, sondern auch warum sie es tun.

Ideal für: Lehrer der Mittelstufe, die ihren Schülern auf strukturierte und ansprechende Weise helfen möchten, literarische Figuren tiefer zu ergründen.

12. Leere Vorlage für Charakterprofile von TPT

via TPT

Die Blank Character Profile Template von TPT wurde entwickelt, um Schülern bei der Entwicklung und Analyse von Zeichen zu helfen.

Im Abschnitt "Äußeres Erscheinungsbild" können Sie das Aussehen Ihrer Figur beschreiben. Und direkt daneben befindet sich eine leere Box, in die Sie ein Bild zeichnen können.

Es gibt auch einen Abschnitt für "Wichtige Zitate", der sich perfekt zum Speichern der Signaturzeilen oder inneren Mantras Ihrer Charaktere eignet. Wenn Ihre Heldin beispielsweise immer sagt: "Wenn ich etwas anderes will, muss ich jemand Neues werden", könnte dies beeinflussen, wie sie mit Konflikten und Motivation umgeht.

Ideal für: Anfänger, die lernen möchten, wie sie ihre ersten Zeichenprofile mit visuellen und schriftlichen Elementen erstellen.

13. Vorlage für ein Zeichenprofil von JotForm

via JotForm

Die Vorlage für Charakterprofile von JotForm verwendet ein formularähnliches Format, in dem Sie Felder hinzufügen oder ändern können, um die gewünschten Details für Ihre Zeichen hinzuzufügen, wie z. B. körperliche Merkmale, Persönlichkeit, Hintergrundgeschichten und Beziehungen.

Sobald Sie alles eingerichtet haben, können Sie mit dem Ausfüllen der Informationen für jedes Zeichen beginnen, was Ihnen hilft, die Konsistenz im gesamten Projekt zu wahren. Um jedem Zeichen mehr Tiefe zu verleihen, enthält die Vorlage spezielle Felder, in denen Sie den wirtschaftlichen Status, die religiösen Überzeugungen, die politischen Ansichten sowie die Hobbys und Zinsen erfassen können.

Wenn Sie mit einem Team arbeiten, können Sie das Formular auch freigeben, um Beiträge von anderen zu sammeln.

Ideal für: Autoren von Jugendliteratur, die Figuren entwickeln, die sich mit Identität, Beziehungen und sozialem Druck auseinandersetzen.

14. Vorlage für Zeichenprofile von Jotterpad

via Jotterpad

Die Vorlage für Charakterprofile von Jotterpad fühlt sich an, als würde man ein Sammelalbum für jemanden öffnen, der in Ihrer nächsten Geschichte die Hauptrolle spielen wird.

Oben haben Sie Platz für ein Foto oder eine Skizze – zeichnen Sie Ihre Figur von Grund auf neu oder fügen Sie eine Referenz aus Pinterest ein. Darunter geht diese Vorlage für Figuren in eine übersichtliche, umrandete Tabelle mit prägnanten Eingabefeldern wie Name, Alter, Geburtsort und Nationalität über.

Was diese Vorlage auszeichnet, ist ihre Ausgewogenheit zwischen Einfachheit und Tiefe. Sie überfordert Sie nicht mit vielen Feldern, sondern bietet Ihnen gerade genug Struktur, um Ideen zu entwickeln und Schwung aufzubauen.

Ideal für: Drehbuchautoren von Kurzfilmen, die Schauspielern oder Team-Mitgliedern die Identität jedes Zeichens in einer einzigen Momentaufnahme vermitteln müssen.

