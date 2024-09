Wie man ein Diagramm erstellt, mit Beispielen

Jeder Schriftsteller kennt die Herausforderung, auf eine leere Seite zu starren.

Vielleicht haben Sie eine tolle Idee für eine Geschichte, interessante Zeichen und eine detaillierte Einstellung parat. Aber sobald Sie "Pilot" getippt haben, wie geht es weiter?

Ein Handlungsdiagramm kann hier die Rettung sein. Betrachten Sie es als einen Fahrplan für Ihre kreative Schreibreise, der Ihnen hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben und sich nicht in den Details zu verlieren.

Im Folgenden erfahren Sie, was ein Diagramm ist und wie Sie es erstellen können. Wir werden auch erkunden visualisierungstechniken die Ihnen helfen können, Ihre Karte effektiv zu gestalten.

Sehen wir uns einige Tools an, mit denen Sie Ihren Plot fokussieren und in einen reibungslosen Flow bringen können.

Was ist ein Handlungsdiagramm?

Ein Handlungsdiagramm stellt die Struktur einer Geschichte visuell dar. Wenn es richtig beschrieben ist, gibt es Ihnen eine klare Vorstellung davon, wie die fertige Erzählung aussehen wird.

Um zu verstehen, wie ein Plotdiagramm funktioniert, müssen wir einige Schlüsselbegriffe definieren.

Über die Unterscheidung zwischen "Handlung" und "Geschichte" kann man zwar streiten, doch herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass die Geschichte umfasst, was passiert, während die Handlung detailliert beschreibt, wie es passiert.

Jedes Element der Handlung hat einen Zweck und trägt zur Gesamterzählung bei. Sie sollten in einer Geschichte sinnvoll eingesetzt werden; jeder Handlungspunkt in einem Handlungsstrukturdiagramm sollte bedeutsam sein und die Handlung voranbringen.

Als Nächstes wollen wir die Handlung definieren. In diesem Zusammenhang bezieht sich Handlung auf den Grad der Komplexität und Spannung in Ihrem Plot, nicht nur auf physische Ereignisse wie Kampfszenen oder Verfolgungsjagden. Während sich der Handlungsbogen auf seinen Höhepunkt zubewegt, sollte die Handlung eskalieren, auf dem Höhepunkt ihren Höhepunkt erreichen und dann zur Auflösung hin abflachen.

Ein praktisches Beispiel für ein Handlungsdiagramm: Diese Visualisierung hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie ein Handlungsdiagramm effektiv erledigen können.

Elemente eines Handlungsdiagramms

Plotdiagramme sind ein wichtiges Tool, um den Flow und die Struktur einer Geschichte zu skizzieren.

Sie enthalten in der Regel sechs Schlüssel, die in drei Hauptteile unterteilt sind: Anfang, Mitte und Ende. Hier ist eine kurze Aufschlüsselung:

Anfang Mittelteil Ende Exposition Steigende Handlung Fallende Handlung Konflikt Höhepunkt Auflösung

1. Setzen Sie die Szene mit der Exposition

Die Exposition ist der Ausgangspunkt Ihrer Geschichte wo alles zusammenkommt - die Einstellung, die Zeichen und die Ausgangssituation werden eingeführt.

Betrachten Sie sie als die Einleitung Ihrer Geschichte, in der das Publikum einen ersten Einblick in die von Ihnen geschaffene Welt erhält. Dieses Element ist für die literarische Arbeit von grundlegender Bedeutung, da es den Kontext und den Hintergrund liefert, die für eine reibungslose Entfaltung der Erzählung erforderlich sind.

2. Treiben Sie die Geschichte mit Konflikten voran

Der Konflikt sorgt dafür, dass sich die Räder der Geschichte drehen. Er ist das Hauptproblem oder Hindernis des Protagonisten - ein innerer Kampf, eine äußere Konfrontation mit anderen oder ein Kampf gegen Kräfte, die sich seiner Kontrolle entziehen.

Dieses Element treibt die Erzählung voran und fesselt die Aufmerksamkeit des Publikums und des Lesers, der mitfiebert, wie diese Probleme gelöst werden.

3. Intensivierung mit zunehmender Handlung

Die steigende Handlung setzt ein, sobald der Konflikt im Spiel ist, und zieht den Leser tiefer in die Geschichte. Dieser Teil besteht aus Ereignissen, die Spannung aufbauen, die Zeichen herausfordern und der Erzählung weitere Ebenen hinzufügen. Jede Wendung verkompliziert die Handlung und steigert das Engagement des Publikums.

Stellen Sie sich diese Phase als den Punkt vor, an dem der Einsatz immer höher wird und zum dramatischen Höhepunkt führt.

4. Ändern Sie den Kurs mit einem starken Höhepunkt

Der Höhepunkt ist der Höhepunkt der Geschichte, an dem sich alles zuspitzt. Es ist der intensivste Moment, der von Spannung und gesteigerten Gefühlen geprägt ist.

Hier stellt sich der Protagonist seiner größten Herausforderung, die zu einer bedeutenden Veränderung oder Enthüllung führt. Der Höhepunkt ist nicht nur ein Wendepunkt, sondern der kritische Punkt, an dem die Weichen für das Kommende gestellt werden.

5. Entspannen mit fallender Handlung

Nach dem Höhepunkt beginnt die absteigende Handlung, um die verbleibenden Konflikte zu lösen und die Geschichte zu ihrem Ende zu führen. In dieser Phase werden lose Enden verknüpft und der Ton für das Ende gesetzt, um ein Gefühl des Abschlusses zu vermitteln.

6. Mit Auflösung abschließen

Die Auflösung schließt alles ab und bietet ein passendes Ende der Reise. Hier werden Konflikte endgültig gelöst und alle erzählerischen Fäden sauber miteinander verknüpft.

Diese sechs Elemente sind entscheidend für die Gestaltung einer fesselnden und zusammenhängenden Geschichte. Indem sie sie effektiv ausbalancieren, können Autoren Erzählungen schaffen, die nicht nur fesseln, sondern auch eine tiefe Resonanz bei ihrem Publikum hervorrufen.

Ganz gleich, ob Sie einen Roman oder ein Drehbuch schreiben oder sich mit workflow-Software bei kreativen Projekten kann das Verständnis dieser Elemente dazu beitragen, dass Sie Ihre Geschichte mit Präzision und Flair erzählen können.

💡Pro-Tipp: Füttern Sie den ClickUp AI Diagramm-Generator mit Informationen über Ihren Plot, wie z. B. Zeichen, Szenenfolgen, Beziehungen und mehr, und lassen Sie ihn Ihre Ideen in eine zusammenhängende Handlung mit Flow-Karten, Mindmaps und Netzwerkdiagrammen umwandeln.

Arten von Plot-Diagrammen

Nicht jede Geschichte passt in die Freytag-Pyramide, die klassische Plot-Struktur, die einem Dreieck ähnelt, mit steigender Handlung, die zu einem Höhepunkt führt, und fallender Handlung auf der anderen Seite.

über Writers.com Diese von Gustav Freytag entwickelte Pyramide bildet häufig die Struktur eines Dramas in fünf Akten ab: Exposition, steigende Handlung, Höhepunkt, fallende Handlung und Auflösung.

Aber wenn dieses Setup Ihre Kreativität nicht ganz anregt, finden Sie hier fünf weitere beliebte Handlungsstrukturen, die Sie in Betracht ziehen können.

1. Drei-Akte-Struktur: Einfach, aber wirkungsvoll

Die Drei-Akt-Struktur unterteilt den klassischen Anfang, die Mitte und das Ende in ein dynamischeres Handlungsschema mit drei kleineren Höhepunkten.

Diese Höhepunkte stellen entscheidende Momente dar: **Der Incident, der die Dinge ins Rollen bringt, ein Ereignis in der Mitte, das den Einsatz erhöht, und der Höhepunkt, auf dem sich alles zuspitzt

Auf jeden Höhepunkt folgt ein "Tal", wodurch ein Rhythmus entsteht, der die Geschichte spannend und unvorhersehbar macht.

Profi-Tipp: Ein Plot dient im Wesentlichen als Workflow für Ihre Geschichte, der vorgibt, was wann passieren soll. Workflow-Vorlagen bearbeiten können Ihnen helfen, mit einem vorgefertigten Rahmen von Schritten zu beginnen, die Sie befolgen müssen, um Ihr Ziel zu erreichen. Verwenden Sie sie, um Ihre Handlung zu skizzieren und einen grafischen Überblick über die gesamte Erzählung zu erhalten.

2. Fünf-Akte-Struktur: Ein klassischer Ansatz

Obwohl Shakespeare in seinen Stücken nicht ausdrücklich Akte und Szenen verwendete, wurde diese Struktur später von den Editoren seiner Arbeiten populär gemacht und vom Fernsehen für einstündige Episoden mit vier Werbepausen adaptiert.

Die fünf Akte sind wie folgt gegliedert (beachten Sie die Platzierung des Höhepunkts):

Einleitung : Setzt die Szene mit der Exposition und dem auslösenden Incident (z. B. Romeo und Julia treffen sich auf der Party der Capulets und verlieben sich trotz der Fehde ihrer Familien ineinander)

: Setzt die Szene mit der Exposition und dem auslösenden Incident (z. B. Romeo und Julia treffen sich auf der Party der Capulets und verlieben sich trotz der Fehde ihrer Familien ineinander) Aufsteigende Bewegung : Treibt die Handlung auf eine entscheidende Wendung zu (z.B. Romeo heiratet heimlich Julia, und Tybalt fordert ihn zum Duell heraus, was zu Tybalts Tod und Romeos Verbannung führt)

: Treibt die Handlung auf eine entscheidende Wendung zu (z.B. Romeo heiratet heimlich Julia, und Tybalt fordert ihn zum Duell heraus, was zu Tybalts Tod und Romeos Verbannung führt) Climax : Der Höhepunkt, an dem sich das Schicksal der Zeichen drastisch ändert (z. B. nimmt Julia einen Zaubertrank, um Paris nicht zu heiraten, was zu einem tragischen Missverständnis führt)

: Der Höhepunkt, an dem sich das Schicksal der Zeichen drastisch ändert (z. B. nimmt Julia einen Zaubertrank, um Paris nicht zu heiraten, was zu einem tragischen Missverständnis führt) Fallende Handlung : Bringt die Geschichte zu einer Auflösung (z.B. Romeo, der glaubt, dass Julia tot ist, kehrt nach Verona zurück und nimmt an ihrem Grab Gift)

: Bringt die Geschichte zu einer Auflösung (z.B. Romeo, der glaubt, dass Julia tot ist, kehrt nach Verona zurück und nimmt an ihrem Grab Gift) Katastrophe: Alle Handlungspunkte laufen zusammen und führen oft zu einem dramatischen Ende (z.B. Julia erwacht, findet Romeo tot und bringt sich um, was zur Versöhnung der verfeindeten Familien führt)

Ursprünglich für Tragödien entwickelt, funktioniert diese Struktur für alle Arten von Geschichten und zeigt, wie storyboard-Vorlagen können helfen, komplexe Erzählungen zu visualisieren.

3. Die Reise des Helden: Ein universelles Märchen

Joseph Campbells Konzept der ' monomythos ' erforscht, wie verschiedene Kulturen auf der ganzen Welt ähnliche Erzählmuster freigeben. Diese Theorie erlangte breite Anerkennung als Erzählstruktur, als George Lucas sie bei der Gestaltung der ursprünglichen Star-Wars-Trilogie anwandte.

über Wikipedia Die Heldenreise wird typischerweise als eine kreisförmige Erzählung dargestellt, die den Protagonisten von seiner vertrauten Welt durch ein neues und unbekanntes Reich und zurück in seine ursprüngliche Welt führt.

Zu den Schlüsselelementen dieser Handlungsstruktur gehören:

Der Ruf zum Abenteuer : Der Held wird aus seiner Alltagswelt herausgelockt

: Der Held wird aus seiner Alltagswelt herausgelockt Die Schwelle : Ein Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt und sich alles verändert

: Ein Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt und sich alles verändert Der Weg der Testversionen : Herausforderungen, Feinde und Versuchungen stellen den Helden auf die Probe

: Herausforderungen, Feinde und Versuchungen stellen den Helden auf die Probe Die Rückkehr: Der Held kommt verändert zurück, mit neuem Wissen oder neuer Kraft

Dan Harmon hat die Heldenreise in seine eigene Erzählstruktur, den sogenannten Erzählkreis, übertragen, den er für die Episoden von Rick & Morty verwendet.

4. Fichtesche Kurve: Temporeich und spannungsgeladen

über Mittel Die Fichtesche Kurve hat einen anderen visuellen Ansatz, sie ähnelt einer scharfen, gezackten Linie, die fast wie eine Fischflosse aussieht.

Sie ist geradlinig: Man beginnt mit dem auslösenden Incident und reiht dann Krise an Krise, bis man den Höhepunkt erreicht. Das unerbittliche Tempo dieser Struktur ist perfekt für Genres mit hohem Risiko wie Thriller und Krimis

5. Nicht-lineare Handlungsstränge: Brechen Sie die Regeln

Nicht alle Geschichten müssen von Anfang bis Ende einer geraden Linie folgen.

Mit nicht-linearen Plots können Sie mit der Zeit spielen, Ereignisse aus verschiedenen Blickwinkeln erforschen, oder "Slice-of-Life"-Geschichten schreiben, die ohne größere Konflikte ablaufen.

Diese Handlungsstränge sind schwieriger und laden dazu ein, über den Tellerrand hinauszuschauen und sie auf einer Karte darzustellen mindmapping-Software um Verbindungen zwischen Ideen herzustellen und eine fesselnde Erzählung zu erstellen.

Nehmen Sie ein leeres Whiteboard und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf - am Ende könnte eine einzigartige Handlungsstruktur stehen.

*Weiterlesen: 10 Beispiele für Diagramme für alle Arten von Projekten

Beispiel für ein Handlungsdiagramm: Harry Potter und der Stein der Weisen

In Harry Potter und der Stein der Weisen folgt die Handlung einer klassischen Pyramidenstruktur.

Die Geschichte beginnt damit, dass Harry ein alltägliches und unglückliches Leben bei den Dursleys führt. Die Handlung schreitet voran, als Harry entdeckt, dass er ein Zauberer ist und seine Reise an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei beginnt.

Das Handlungsdiagramm veranschaulicht die Schlüsselmomente:

Ausgangslage: Harrys Leben ändert sich dramatisch, als er einen Brief erhält, der ihn nach Hogwarts einlädt und seine wahre Herkunft als Zauberer offenbart

Harrys Leben ändert sich dramatisch, als er einen Brief erhält, der ihn nach Hogwarts einlädt und seine wahre Herkunft als Zauberer offenbart Konflikt: Der zentrale Konflikt entsteht, als Harry von dem dunklen Zauberer Voldemort erfährt, der seine übergeordneten Eltern getötet hat und nun versucht, an die Macht zurückzukehren. Harry findet heraus, dass Voldemort hinter dem Stein der Weisen her ist, einem magischen Objekt, das Unsterblichkeit verleiht

Der zentrale Konflikt entsteht, als Harry von dem dunklen Zauberer Voldemort erfährt, der seine übergeordneten Eltern getötet hat und nun versucht, an die Macht zurückzukehren. Harry findet heraus, dass Voldemort hinter dem Stein der Weisen her ist, einem magischen Objekt, das Unsterblichkeit verleiht Aufsteigende Handlung: Harry findet Freunde, lernt die Welt der Zauberer kennen und lüftet das Geheimnis um den Stein der Weisen, wobei er sich verschiedenen Herausforderungen stellen muss

Harry findet Freunde, lernt die Welt der Zauberer kennen und lüftet das Geheimnis um den Stein der Weisen, wobei er sich verschiedenen Herausforderungen stellen muss Climax: Der Höhepunkt tritt ein, als Harry Professor Quirrell, der mit Voldemort zusammenarbeitet, in den unterirdischen Kammern von Hogwarts konfrontiert. Harry schafft es, Voldemort daran zu hindern, den Stein zu bekommen, und sorgt damit dafür, dass Voldemorts Rückkehr an die Macht vereitelt wird - zumindest vorerst

Der Höhepunkt tritt ein, als Harry Professor Quirrell, der mit Voldemort zusammenarbeitet, in den unterirdischen Kammern von Hogwarts konfrontiert. Harry schafft es, Voldemort daran zu hindern, den Stein zu bekommen, und sorgt damit dafür, dass Voldemorts Rückkehr an die Macht vereitelt wird - zumindest vorerst Fallende Handlung: Nach der Konfrontation kehren Harry und seine Freunde nach Hogwarts zurück, um das Jahresende zu feiern

Nach der Konfrontation kehren Harry und seine Freunde nach Hogwarts zurück, um das Jahresende zu feiern Auflösung: Das Schuljahr endet damit, dass Harry zu den Dursleys zurückkehrt, wo ihn ein neues Gefühl der Zugehörigkeit und Abenteuer in Hogwarts erwartet

Dieses Beispiel für ein Handlungsdiagramm zeigt, wie die Karte den Fortschritt der Erzählung verdeutlicht. Der Höhepunkt ist der Wendepunkt, an dem der zentrale Konflikt seine höchste Spannung erreicht.

Warum brauchen Sie ein Handlungsdiagramm für Ihre Geschichten?

Wenn Sie ein kreativer Autor sind, denken Sie vielleicht, dass ein Plot-Diagramm zu restriktiv ist, als ob Sie versuchen würden, Ihre Kreativität in eine Box zu quetschen.

Aber es ist so: Ein Handlungsdiagramm ist nicht dazu da, Ihre Kreativität zu unterdrücken - es ist eher eine handliche Karte, die Ihre Erzählung in die richtige Richtung lenkt.

Ein Plotdiagramm hilft Ihnen, Ihre Geschichte an den vertrauten Handlungsrhythmen auszurichten, nach denen sich die Leser sehnen, und gibt Ihnen gleichzeitig die kreative Freiheit, innerhalb dieser Struktur zu spielen.

Plotdiagramme sind jedoch nicht nur für Schriftsteller - sie sind wertvolle tools für jeden, der Geschichten liebt. Auch wenn Sie nicht den nächsten Bestseller schreiben, kann Ihnen das Verständnis der Handlungsstruktur und der Entwicklung der Zeichen dabei helfen, eine tiefere Verbindung zu den Geschichten herzustellen und Ihr Leseerlebnis reicher und fesselnder zu machen.

Wie erstellt man ein Diagramm mit ClickUp?

Die Erstellung eines Diagramms umfasst mehrere Schlüsselschritte, die Ihnen helfen, Ihre Erzählung effektiv zu strukturieren. ClickUp bietet einen Bereich von Tools, die diesen Prozess rationalisieren und die Visualisierung und Organisation Ihrer Geschichte erleichtern.

Nutzen Sie die Features zur Aufgabenverwaltung, um Ihren Roman oder Ihre Kurzgeschichte in überschaubare Abschnitte zu gliedern und für jeden Abschnitt Fristen und Prioritäten einzustellen.

Außerdem bieten die Tools von ClickUp zur Erstellung von Dokumenten, wie z. B ClickUp Notepad und ClickUp Dokumente kann Ihnen helfen, Ideen zu sammeln, Ihre Handlung zu skizzieren und die Entwicklung der Zeichen zu verfolgen.

Sie möchten mit einem Editor zusammenarbeiten? Auch da haben wir etwas für Sie.

Im Grunde ist es ein digitaler Workspace, der Ihren Schreibprozess rationalisieren kann. Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie ClickUp nutzen können, um Ihren Schreibprozess zu rationalisieren.

Mit ClickUp erhalten Sie eine Ansicht, mit der Sie Ihre tägliche Arbeit, Erinnerungen und Kalender-Ereignisse besser vorhersehen und organisieren können

1. Skizzieren Sie Ihre Handlungspunkte

Beginnen Sie damit, die wichtigsten Ereignisse und Phasen Ihrer Geschichte zu skizzieren.

Identifizieren Sie die Schlüsselmomente wie Einleitung, aufsteigende Handlung, Höhepunkt, absteigende Handlung und Auflösung. Dieser Schritt liefert einen klaren Fahrplan für Ihre Erzählung und hilft Ihnen, Ihre Ideen zu organisieren und sicherzustellen, dass Ihre Geschichte eine kohärente Struktur hat.

Sie können die ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Vorlage um ein Brainstorming durchzuführen und Ihre Handlungspunkte zu organisieren.

ClickUp's Blank Mind Map Whiteboard Vorlage

Dieses tool hilft Ihnen, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Handlungselementen darzustellen und bietet eine klare Ansicht, wie jeder Teil in die Gesamterzählung passt.

Die Visualisierung Ihres Plots auf diese Weise ermöglicht es Ihnen,:

Einfaches Definieren von Verbindungen zwischen Zeichen, Szenen und Situationen

Nachverfolgung der Entwicklung von Zeichen und Sicherstellung einer signifikanten Entwicklung

Sicherstellen, dass alle Elemente mit dem zentralen Thema Ihrer Geschichte übereinstimmen

Mit ClickUp Mindmaps können Sie komplexe Ideen brainstormen und Ihren Plot in umsetzbare Aufgaben umwandeln, die Ihnen helfen, zu verstehen, wohin Ihr Plot tendiert und welche Änderungen erforderlich sind.

Weiterlesen: 50 Schreibanregungen für Ihren kreativen Prozess bei der Arbeit

2. Erstellen Sie eine visuelle Darstellung

Übersetzen Sie Ihre skizzierten Handlungspunkte in ein visuelles Diagramm. **Ordnen Sie die Schlüsselereignisse in einem grafischen Format an, um ihre Beziehung und ihren Flow zu veranschaulichen

Eine visuelle Darstellung hilft Ihnen, die Grundstruktur Ihrer Geschichte schnell zu erfassen und eventuelle Lücken oder Ungereimtheiten in der Handlung zu erkennen. ClickUp Whiteboard bietet eine dynamische Leinwand zum Erstellen und Freigeben von Plot-Diagrammen.

Das Whiteboard-Tool ermöglicht kreatives und flexibles Skizzieren, so dass Sie Ihr Plotdiagramm nach Ihren speziellen Bedürfnissen und Vorlieben benutzerdefinieren können. Sie können auch Notizen hinzufügen, inspirierende Videos einbetten, Haftnotizen für wichtige Erinnerungen verwenden, und Ideen leicht verbinden.

Beginnen Sie mit der Skizzierung eines Diagramms Ihrer Wahl auf dem ClickUp Whiteboard

Um zu beginnen, navigieren Sie zu + Ansicht, scrollen Sie nach unten und wählen Sie Whiteboard. Sie werden mit einer leeren Tafel begrüßt, auf der Sie Ihr Diagramm skizzieren und visualisieren können.

*Weiterlesen: Ein Workflow-Diagramm erstellen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

3. Jede Phase des Plots detailliert beschreiben

Beschreiben Sie jede Phase Ihres Plot-Diagramms ausführlich und detailliert, um die wichtigsten Ereignisse zu beschreiben und die Schlüsselmomente zu verdeutlichen. Detaillierte Beschreibungen stellen sicher, dass jeder Handlungspunkt klar definiert ist, und tragen dazu bei, eine reichhaltige und fesselnde Geschichte zu entwickeln.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um detaillierte Notizen und Beschreibungen für jede Phase der Handlung zu erstellen. Dieser organisierte Ansatz hilft Ihnen, den Überblick über die Besonderheiten jedes Ereignisses zu behalten und stellt sicher, dass kein entscheidendes Detail übersehen wird.

Halten Sie mit ClickUp Docs alle Informationen über Ihr Grundstück an einem Ort fest

4. Verwenden Sie Mindmaps, um den Flow zu steuern

Mit dem ClickUp Mind Map Feature können Sie den Flow Ihrer Geschichte und das Zusammenspiel verschiedener Elemente visualisieren. Dieses tool hilft Ihnen, die Verbindungen zwischen verschiedenen Handlungspunkten zu verstehen.

Es verbessert Ihre analytischen Fähigkeiten und Ihre Fähigkeit, die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Teilen Ihrer Geschichte zu erkennen, was Ihnen hilft, eine zusammenhängende Erzählung zu erstellen.

Mit ClickUp Mindmaps Ideen aufschlüsseln und Verbindungen zwischen ihnen herstellen

Mit ClickUp Mindmaps können Sie den Flow Ihres Plots effektiv strukturieren und visualisieren. Dieses tool ist besonders nützlich für das Brainstorming und die Organisation komplexer Handlungsstränge und erleichtert die Verwaltung und Entwicklung Ihres Plots.

Inzwischen ist die ClickUp Storyboard-Vorlage kann Ihnen dabei helfen, jede Szene zu gestalten oder Handlungspunkte im Detail zu planen.

Sie ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt Ihres Videos oder Projekts Schuss für Schuss darzustellen, indem Sie alle wichtigen Details wie die Dauer der Aufnahmen, die Zeichen und die Notizen im Drehbuch festhalten. Mit dieser Vorlage können Sie all Ihre Storyboard-Assets an einem Ort organisieren und speichern, so dass Sie alles, vom Artwork bis zum Dialog, leicht nachverfolgen können.

ClickUp Storyboard-Vorlage

Diese Vorlage ist vollgepackt mit Features, die auch Ihnen helfen können:

Einfaches Freigeben von Ideen und Feedback mit Teammitgliedern, Clients oder anderen Mitarbeitern

Rationalisierung von Workflows, indem alle Beteiligten auf derselben Seite stehen und nach einem einheitlichen Plan arbeiten

Wenn Sie also einen Film, ein Videospiel oder ein anderes visuelles Projekt erstellen, kann Ihnen diese Vorlage dabei helfen, Ihre Vision in die Realität umzusetzen.

5. Verfeinern und anpassen

Sobald Sie Ihr erstes Diagramm erstellt haben, ist es an der Zeit, es zu verfeinern und zu perfektionieren.

Dies ist der Zeitpunkt ClickUp Gehirn wird Ihr Verbündeter. Dieses fortschrittliche, KI-gestützte Tool wurde entwickelt, um Ihren Erzählprozess zu verbessern. Es bietet eine Reihe von Features, die Ihnen helfen, Ihr Plot-Diagramm nahtlos zu verfeinern und zu verbessern.

Darüber hinaus zeichnet sich Brain bei der Ideenfindung und Recherche aus. Wenn Sie nicht weiterkommen oder neue Perspektiven brauchen, kann es Ihnen beim Brainstorming helfen und Erkenntnisse liefern, um Ihre Handlung zu erweitern und zu vertiefen.

Sie können zum Beispiel einige der unten aufgeführten Vorschläge verwenden:

Aufforderung 1: Wie verfeinert man ein Handlungsdiagramm?

Aufforderung 2: Was sind die Best Practices für die Erstellung eines Diagramms?

Einblicke in die Erstellung eines Plotdiagramms mit ClickUp Brain

Komplexe Handlungsstränge lassen sich leicht visualisieren und anpassen, denn das KI-Tool hilft Ihnen, Ihren Plot auf der Grundlage Ihrer Eingaben zu verfeinern. So wird sichergestellt, dass die verschiedenen Handlungselemente reibungslos ineinandergreifen und Ihre Erzählung einen kohärenten Flow hat.

6. Feedback einbeziehen

Geben Sie Ihr Plotdiagramm für andere frei, um Feedback einzuholen. Auf diese Weise können Sie Ihr Handlungsschema auf der Grundlage externer Perspektiven verfeinern, was zu einer runderen und überzeugenderen Geschichte führt.

Nutzen Sie die kollaborativen Features von ClickUp, wie @mentions oder zugewiesene Kommentare, um Ihre Whiteboard- und Mindmaps freizugeben.

Kommunikation mit Teammitgliedern über zugewiesene Kommentare zu ClickUp Aufgaben

Mit ClickUp einen erstaunlichen Story Plot erstellen

Sind Sie bereit, Ihre bevorzugten Bücher, Filme oder Kurzgeschichten in einem völlig neuen Licht zu sehen? Wenden Sie ein Handlungsdiagramm auf sie an und beobachten Sie, wie vertraute Elemente plötzlich klar und aufschlussreich werden.

Wir können Ihre Geschichte zwar nicht für Sie schreiben, aber ClickUp hilft Ihnen dabei, Ihren Plot zu organisieren und fesselnd zu halten. Mit ClickUp's Whiteboards und Mindmaps Features können Sie Ihr Plot-Diagramm einfach zeichnen und Ihre Geschichte visualisieren.

Außerdem sorgt ClickUp Brain dafür, dass Ihnen nie die Ideen für eine fesselnde Wendung des Plots ausgehen.

Entfesseln Sie Ihre Kreativität und übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihre Erzählung. Kostenlos anmelden und beginnen Sie, Ihren Storytelling-Prozess mit ClickUp zu transformieren.