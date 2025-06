Die 10 besten Haftnotiz-Generatoren für die visuelle Planung

Haben Sie sich schon einmal gewünscht, einen Geistesblitz oder eine wichtige Aufgabe in Sekundenschnelle festhalten zu können – ohne nach einem Stift oder einem Notizblock suchen zu müssen?

Entdecken Sie Tools zum Erstellen von Haftnotizen: die digitale Lösung, um Schlüsselkonzepte, kreative Ideen und alltägliche Aufgaben in organisierte, umsetzbare To-Do-Listen zu verwandeln.

Mit nur einem Klick können Sie Projekte planen, lustige Symbole hinzufügen und sofort eine eindeutige URL generieren, um Ihre Gedanken zu teilen oder Updates zu veröffentlichen. Diese Tools helfen Ihnen nicht nur dabei, sich an Dinge zu erinnern – sie lassen sich auch mit anderen Tools verbinden, mit Ihrem Konto synchronisieren und bereiten Sie so für den Erfolg vor.

Sind Sie bereit zu sehen, wie eine einfache Notiz Ihren Workflow verändern kann? Wir haben die Zusammenfassung für Sie!

Was sollten Sie bei einem Haftnotiz-Generator beachten?

Ihr Haftnotiz-Generator sollte Sie und Ihr Team beim Denken, Planen und Zusammenarbeiten wirklich unterstützen. Der richtige Haftnotiz-Generator hilft Ihnen, Ideen schnell festzuhalten, Ihre Gedanken visuell zu organisieren und Brainstorming-Sitzungen in echte Ergebnisse umzuwandeln.

Aber nicht alle Tools sind gleich – einige sind einfach und unkompliziert, während andere erweiterte Features für komplexe Workflows bieten. Bevor Sie sich entscheiden, überlegen Sie sich, was für Ihre Projekte und Ihre Teamdynamik am wichtigsten ist.

Hier sind die wichtigsten Features und Eigenschaften, auf die Sie bei einem Sticky-Note-Generator achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach einem Tool mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche, mit der Sie Haftnotizen mühelos erstellen, verschieben und bearbeiten können. Die besten Plattformen erleichtern den Einstieg auch für neue Benutzer

Echtzeit-Zusammenarbeit: Wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten, sollten Sie Tools bevorzugen, die die Live-Zusammenarbeit mehrerer Benutzer unterstützen. Features wie gleichzeitige Bearbeitung, Live-Cursor und sofortige Aktualisierungen helfen allen, in Verbindung zu bleiben und sich einzubringen, egal wo sie sich befinden

Anpassungsoptionen: Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie Ihre Haftnotizen mit verschiedenen Farben, Schriftarten, Formen und der Möglichkeit, Bilder oder Links hinzuzufügen, personalisieren können. Die Anpassung erleichtert die Organisation von Ideen und das Hervorheben von Prioritäten im Projekt

Integration mit Aufgaben und Workflows: Mit den effektivsten Haftnotiz-Generatoren können Sie Notizen in umsetzbare Aufgaben umwandeln oder in Ihre bestehenden Projektmanagement-Tools integrieren. So gelangen Sie nahtlos vom Brainstorming zur Umsetzung

KI- und Automatisierungs-Features: Ziehen Sie Plattformen in Betracht, die KI einsetzen, um Ihnen beim Brainstorming, Zusammenfassen, Clustern von Ideen oder sogar beim Erstellen von Haftnotizen aus Meeting-Notizen zu helfen. Automatisierung kann Zeit sparen und neue Ideen hervorbringen

Vorlagen und Board-Ansichten: Vorgefertigte Vorlagen für Brainstorming, Mindmapping oder Retrospektiven helfen Ihnen, schneller loszulegen. Flexible Board-Ansichten wie Kanban oder Mindmaps ermöglichen es Ihnen, Ihre Notizen so zu organisieren, wie es Ihrem Workflow entspricht

Export- und Freigabefunktionen: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Boards problemlos als Bilder, PDFs oder freigabefähige Links exportieren können. Dies ist wichtig, um Ideen mit anderen zu teilen oder Ihre Sitzungen zu protokollieren

Geräte- und Plattformkompatibilität: Achten Sie auf Tools, die auf verschiedenen Geräten – Desktop, Tablet und Mobilgeräten – funktionieren, damit Sie Ihre Ideen überall festhalten und organisieren können

Sicherheit und Datenschutz: Für geschäftliche oder sensible Projekte sollten Sie auf Features wie Benutzerberechtigungen, sicheren Datenspeicher und die Einhaltung von Datenschutzstandards achten

Preise und Skalierbarkeit: Überlegen Sie sich Ihr Budget und ob das Tool mit Ihren Anforderungen mitwachsen kann. Free-Pläne eignen sich hervorragend für Einzelpersonen oder kleine Teams, größere Unternehmen benötigen jedoch möglicherweise die erweiterten Features der kostenpflichtigen Pläne

➡️ Weiterlesen: Wie Sie Aufgaben bei der Arbeit priorisieren (mit 8 Schritten zur Verbesserung Ihres Workflows)

Die besten Sticky-Note-Generatoren auf einen Blick

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp KI-gestützte Haftnotizen, Whiteboards, Notizen in Aufgaben umwandeln, Kanban-Board, Zusammenarbeit in Echtzeit, Integrationen Teams und Einzelpersonen gleichermaßen Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 7 $ NoteGPT KI-generierte Haftnotizen aus Texten, PDFs, Videos; Mindmaps, Zusammenfassungen, Chrome-Erweiterung Studierende, Forscher, Content-Teams Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 2,99 $ Appy Pie AI KI-Vorlagen, automatisches Design, Sprachaufzeichnung, einfache benutzerdefinierte Anpassung, kein Code erforderlich Nicht-Designer, kleine Teams, schnelle Notizen Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat Canva Visuelle Whiteboards, anpassbare Haftnotizen, Zusammenarbeit in Echtzeit, Vorlagen, Magic Write KI Kreative Teams, Marketing, Designteams Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 12,99 $/Benutzer/Monat Schriftart Meme Benutzerdefinierte Haftnotiz-Bilder, Schriftarten und Farben, keine Anmeldung erforderlich Präsentationen, Blogger, Pädagogen Free-Plan verfügbar Word. Studio KI-Handschriftstile, benutzerdefinierte Hintergründe, Haftnotizbilder Designer, Pädagogen, Social-Media-Nutzer Benutzerdefinierte Preise Miro Unbegrenzte Arbeitsfläche, Haftnotizen in Echtzeit, Clustering, Vorlagen, Integrationen Produkt, UX, agile, verteilte Teams Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Benutzer/Monat Mural Unbegrenzte Leinwand, Moderationstools, KI-Zusammenfassungen, Vorlagen, Abstimmungen Workshop, Design Sprint, agile Teams Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat StickyNotes. pk Kostenlose, einfache Haftnotizen, Gastmodus, Exportoptionen, mehrsprachig Einzelpersonen, Pädagogen, schnelles Freigeben Free-Plan verfügbar Ideaflip Realistische Haftnotizen, Gruppieren/Gruppierung aufheben, Abstimmungen, Breakout-Räume, einfache Einladung Workshop-Moderatoren, Brainstorming Free-Plan verfügbar Kostenpflichtige Pläne ab 6 $

💟 Wussten Sie schon? Die berühmten Post-it-Haftnotizen wurden eigentlich durch Zufall erfunden! Ein Wissenschaftler namens Spencer Silver entwickelte 1968 einen wiederverwendbaren Klebstoff mit geringer Klebekraft, konnte jedoch keine Verwendung dafür finden. Jahre später erkannte sein Kollege Art Fry, der genervt davon war, dass seine Lesezeichen immer aus seinem Gesangbuch fielen, dass Silvers "Fehler" die perfekte Lösung war. So entstand die ikonische neue Haftnotiz, deren berühmte gelbe Farbe ebenfalls ein Zufall war, da nur dieses Papier verfügbar war.

Die 10 besten Sticky-Note-Generatoren

Sind Sie bereit, das perfekte Tool für Ihre nächste Brainstorming-Sitzung oder Ihren nächsten Projektplan zu finden?

Hier sind unsere Top-Auswahl an Haftnotiz-Generatoren, die die visuelle Planung einfach, kreativ und kollaborativ machen. Entdecken Sie jede Option, um herauszufinden, welche am besten zu Ihrem Workflow passt.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die gemeinsame Verwaltung von Aufgaben mit Haftnotizen)

Jetzt ausprobieren Verbinden Sie Haftnotizen und Aufgabenbeschreibungen mit Ihren Visualisierungen mit ClickUp Whiteboards

ClickUp definiert neu, was ein Haftnotiz-Generator sein kann – indem es die visuelle Freiheit von Haftnotizen mit der Intelligenz von KI und der Struktur eines robusten Aufgabenmanagements kombiniert. Ganz gleich, ob Sie Brainstorming betreiben, planen oder Workshops durchführen, mit den Whiteboards von ClickUp können Sie und Ihr Team digitale Haftnotizen in Echtzeit erstellen, verschieben und verbinden.

Aber im Gegensatz zu herkömmlichen Haftnotiz-Tools geht ClickUp noch einen Schritt weiter: Jede Haftnotiz kann sofort in eine vollständig umsetzbare Aufgabe umgewandelt, zugewiesen, nachverfolgt und in Ihren Workflow integriert werden.

Als KI-Notiz-App bringt ClickUp Ihr Brainstorming auf die nächste Stufe. Mit ClickUp Brain können Sie bei Bedarf Inhalte für Haftnotizen erstellen – fassen Sie Meeting-Diskussionen zusammen, erstellen Sie PDFs, brainstormen Sie neue Ideen oder entwerfen Sie Projektentwürfe mit nur einem Befehl. Die KI kann verwandte Notizen gruppieren, wichtige Erkenntnisse extrahieren und sogar nächste Schritte oder Aktionspunkte vorschlagen, sodass aus einer Ideenwand ein klarer, priorisierter Plan wird.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain ganz einfach Haftnotizen aus langen Dokumenten

Die Board-Ansicht von ClickUp fungiert auch als digitale Haftnotiztafel, auf der Sie Karten, auch ClickUp-Aufgaben genannt, per Drag & Drop in anpassbare Spalten für Kanban, Sprints oder redaktionelle Workflows ziehen können.

Jede Karte kann mit Farben versehen, mit Tags versehen und mit Anhängen, Kommentaren und Checklisten angereichert werden, sodass Sie die Arbeit Ihres Teams auf einen Blick visualisieren und verwalten können.

Die besten Features von ClickUp

KI-gestützte Haftnotizen: Verwenden Sie ClickUp AI, um Haftnotizen sofort zu erstellen, zusammenzufassen und zu gruppieren oder Aktionselemente aus Brainstorming-Sitzungen zu extrahieren

Whiteboards für visuelle Zusammenarbeit: ClickUp Whiteboards bieten eine unbegrenzte Fläche für Haftnotizen, Mindmaps und Workflow-Diagramme – perfekt für Ideenfindung und Planung

Notizen in Aktionselemente umwandeln: Wandeln Sie jede Haftnotiz mit einem Klick in eine ClickUp-Aufgabe um, weisen Sie sie zu, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie den Fortschritt

Board-Ansicht für Kanban: In der Board-Ansicht können Sie Aufgaben als Haftnotizen verwalten, per Drag & Drop zwischen Spalten verschieben und Projektphasen visualisieren

Umfangreicher Kontext: Fügen Sie Dateien hinzu, hinterlassen Sie Kommentare und verknüpfen Sie Haftnotizen mit Dokumenten, Aufgaben oder Zielen, um den vollständigen Projektkontext zu erhalten

Einfaches Freigeben: Exportieren, teilen oder betten Sie Whiteboards ein, damit alle auch außerhalb von ClickUp auf dem gleichen Stand sind

Limits von ClickUp

Neue Benutzer müssen sich möglicherweise kurz mit der Plattform vertraut machen

Preise für ClickUp:

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp:

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

ClickUp hat die asynchrone Abstimmung wesentlich vereinfacht und effektiver gemacht. Durch die Schaffung eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse skizziert und strukturiert werden können, sind Remote-Teams in der Lage, Erwartungen zu verstehen und Status-Updates flüssig zu liefern. Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, Prioritäten können leicht neu organisiert werden und das Hinzufügen von Referenzbildern usw. ist sehr flüssig.

ClickUp hat die asynchrone Abstimmung wesentlich vereinfacht und effektiver gemacht. Durch die Schaffung eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse skizziert und strukturiert werden können, sind Remote-Teams in der Lage, Erwartungen zu verstehen und Status-Updates flüssig zu liefern. Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, Prioritäten können leicht neu organisiert werden, und das Hinzufügen von Referenzbildern usw. ist sehr flüssig.

2. NoteGPT (Am besten geeignet für die Erstellung von Haftnotizen und die Zusammenfassung von Inhalten mit KI)

via NoteGPT

NoteGPT ist eine KI-gestützte Plattform, die beliebige Inhalte – Texte, PDFs, Websites oder Videos – in organisierte digitale Haftnotizen umwandelt. Der Haftnotiz-Generator extrahiert automatisch Schlüsselpunkte und Ideen und eignet sich somit ideal für Brainstorming, Ideenfindung und Lernsitzungen.

Mit NoteGPT können Sie YouTube-Videos, Artikel und Dokumente schnell in Haftnotizen zusammenfassen, diese dann gruppieren, mit Tags versehen und zur weiteren Verwendung exportieren. Die Plattform bietet auch die Erstellung von Mindmaps und Karteikarten, mit denen Benutzer Informationen effektiver visualisieren und behalten können.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Haftnotiz-Tools nutzt NoteGPT KI, um das Notieren und Brainstorming zu automatisieren, wodurch Zeit gespart und die Produktivität von Studenten, Fachleuten und Teams gesteigert wird.

Die besten Features von NoteGPT

Erstellen Sie sofort Haftnotizen aus Texten, PDFs, Webseiten und Videos

KI-gestützte Zusammenfassungen für die schnelle Extraktion von Schlüsselpunkten

Mindmap-Generator zum Visualisieren und Organisieren von Haftnotizen

Chrome-Erweiterung für die Erstellung von Haftnotizen und die Zusammenfassung von Videos im Browser

Exportieren Sie Haftnotizen als Bilder, PDFs oder CSVs

Einschränkungen von NoteGPT

Der Free-Plan ist auf 15 KI-Aktionen (Kontingente) pro Monat limitiert

Bei intensiver Nutzung ist für das Kontingentsystem möglicherweise ein Upgrade erforderlich

Eingeschränkte Integration mit externen Plattformen und LMS

Preise für NoteGPT

Kostenlos: 15 Kontingente/Monat

Basis: 2,99 $/Monat

Pro: 9,99 $/Monat

Unlimited: 29 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu NoteGPT

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über NoteGPT?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Mir persönlich gefällt die Zusammenfassungsfunktion, mit der man auf Wunsch eine Mindmap der Zusammenfassung erstellen kann. Darüber hinaus kann man seine eigenen Erkenntnisse in Form von Notizen hinzufügen und diese ebenfalls herunterladen. Ich verwende es manchmal für eine PDF-Zusammenfassung und auch für Transkriptionen, wenn ich in Eile bin, und es erfüllt seinen Zweck. Außerdem habe ich einmal die Schnellbibliothek für die Zusammenfassung von Rechtsdokumenten verwendet, die gut war und mir half, die wichtigsten Punkte herauszufiltern.

Mir persönlich gefällt die Zusammenfassungsfunktion, mit der man auf Wunsch eine Mindmap der Zusammenfassung erstellen kann. Darüber hinaus kann man seine eigenen Erkenntnisse in Form von Notizen hinzufügen und diese ebenfalls herunterladen. Ich verwende es manchmal für eine PDF-Zusammenfassung und auch für Transkriptionen, wenn ich in Eile bin, und es erfüllt seinen Zweck. Außerdem habe ich einmal die Prompt Library Legal Document Summarizer verwendet, die gut war und mir half, die wichtigsten Punkte herauszufiltern.

➡️ Weiterlesen: Brainstorming zu Inhalten: Techniken zum Ideenfinden und Priorisieren

3. Appy Pie AI (Am besten für die schnelle, anpassbare Erstellung von Haftnotizen mit Vorlagen)

via Appy Pie AI

Wenn es darum geht, benutzerdefinierte Haftnotizen zu erstellen, ist Appy Pie AI eine ziemlich gute Option, insbesondere wenn Sie kein Design-Experte sind. Es ist Teil einer größeren Suite von KI-Tools ohne Code und wurde entwickelt, um die Erstellung dieser visuellen Erinnerungen super einfach zu machen.

Stellen Sie sich das so vor: Sie geben einfach Ihren Text oder sogar eine Sprachmemo ein, und die KI von Appy Pie macht sich an die Arbeit. Sie schlägt automatisch Farben, Schriftarten und Layouts vor, damit Ihre Haftnotiz gut aussieht und leicht zu lesen ist. Sie müssen sich nicht selbst um die Design-Einstellungen kümmern!

Dieses Tool dient dazu, den Designprozess reibungslos und schnell zu gestalten. Es bietet Ihnen Vorlagen, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können, egal ob Sie nur eine kurze Erinnerung für sich selbst erstellen, mit Ihrem Team brainstormen oder versuchen, Ihre Projektaufgaben zu organisieren.

Die besten Features von Appy Pie AI

Erstellt automatisch optisch ansprechende Haftnotizen mit vorgeschlagenen Farben, Schriftarten und Layouts basierend auf den Eingaben des Benutzers

Verwandeln Sie Text- oder Sprachmemos schnell in Haftnotizen

Bietet eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen, die Benutzer ganz einfach an ihre Vorlieben anpassen können

Entwickelt für Benutzer ohne Design- oder Programmiererfahrung, mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche

Appy Pie KI-Limits

Einige Einschränkungen bei der benutzerdefinierten Gestaltung können die Einzigartigkeit limitieren

Komplexe Designs können zu Leistungsproblemen führen

Eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten mit Tools von Drittanbietern

Preise für Appy Pie AI

Free

Kostenpflichtige Pläne: Ab 8 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Appy Pie AI

G2: 4,7/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Appy Pie AI?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Es gibt eigentlich nichts, was mir an Appy Pie nicht gefällt. Die Plattform ist benutzerfreundlich, effizient und bietet einen ausgezeichneten Kundensupport. Alle kleineren Probleme werden schnell von dem reaktionsschnellen Team behoben, sodass die Gesamterfahrung sehr zufriedenstellend ist.

Es gibt eigentlich nichts, was mir an Appy Pie nicht gefällt. Die Plattform ist benutzerfreundlich, effizient und bietet einen ausgezeichneten Kundensupport. Alle kleineren Probleme werden schnell von dem reaktionsschnellen Team behoben, sodass die Gesamterfahrung sehr zufriedenstellend ist.

📮ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um ihr Leben mit Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeiten übernimmt. Dazu muss eine KI in der Lage sein, die Prioritätsstufen für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zur Erstellung oder Anpassung von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte ausgearbeitet. ClickUp hat jedoch Nutzern dabei geholfen, bis zu 5+ Apps mithilfe unserer Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings ganz einfach anhand ihrer Priorität in freien Slots in Ihrem Kalender zugewiesen werden können. Sie können auch benutzerdefinierte Automatisierungsregeln über ClickUp Brain einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von viel Arbeit!

4. Canva (Am besten geeignet für visuell ansprechende Brainstorming-Notizen und anspruchsvolle Designs)

via Canva

Canva ist zwar in erster Linie als Grafikdesign-Plattform bekannt, aber überraschend vielseitig, wenn es um die Erstellung digitaler Haftnotizen geht, insbesondere mit seiner Whiteboard-Funktion. Es handelt sich nicht um einen speziellen "Haftnotiz-Generator" im Sinne einiger spezialisierter KI-Tools, die Inhalte zusammenfassen, aber es bietet robuste Funktionen zum Entwerfen und Organisieren von Haftnotizen.

Sie können Haftnotizen manuell hinzufügen, die Plattform lässt sich auch mit KI-Tools integrieren, mit denen Sie Haftnotizen Bilder mit benutzerdefiniertem Text, Handschriftstilen und Hintergründen erstellen können, sodass sie sehr realistisch aussehen.

Die Whiteboard-Funktion von Canva bietet außerdem Funktionen wie Zusammenarbeit in Echtzeit, Sortieren von Haftnotizen nach Farbe, Name, Thema oder Reaktionen und sogar die Möglichkeit, ausgewählte Haftnotizen mit dem Magic Write-Tool in ein Dokument mit einer Zusammenfassung umzuwandeln.

Die besten Features von Canva

Unbegrenzte Leinwand für grenzenloses Brainstorming mit Haftnotizen

Anpassbare Haftnotizen – Farben, Schriftarten und Layouts

Echtzeit-Zusammenarbeit mit Live-Cursorn und synchronisierten Timern

KI-gestütztes Sortieren und Magic Write™ zum Zusammenfassen von Ideen

Riesige Bibliothek mit Vorlagen, Bildern und Elementen

Limits von Canva

Einige Vorlagen haben nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Erfordert eine Internetverbindung – kein Offline-Zugriff

Preise für Canva

Canva Free: 0 $

Canva Pro: 12,99 $ pro Benutzer und Monat

Canva für Teams: Ab 14,99 $/Monat für bis zu 5 Benutzer

Canva Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2: 4,7/5 (über 4.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Canva?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Ich kam mit wenig Design-Erfahrung zu Canva und statt überwältigt zu sein, konnte ich sofort loslegen. Die Bandbreite an Tools und Apps ist unglaublich, vor allem für einen so niedrigen Preis. Es ist fantastisch. Ich bin ein Benutzer auf Lebenszeit.

Ich kam mit wenig Design-Erfahrung zu Canva und statt überwältigt zu sein, konnte ich sofort loslegen. Die Bandbreite an Tools und Apps ist unglaublich, vor allem für einen so niedrigen Preis. Es ist fantastisch. Ich bin ein Benutzer auf Lebenszeit.

➡️ Weiterlesen: Wie man ein Ideen-Board für Brainstorming erstellt (Beispiele + Vorlagen)

5. Font Meme (Am besten für die schnelle Erstellung von Haftnotizbildern mit benutzerdefinierten Schriftarten)

Font Meme ist keine typische All-in-One-App zum Erstellen von Notizen oder ein kollaboratives Whiteboard. Es hat sich eine Nische als kostenloser Online-Generator für Haftnotizen geschaffen, der sich ausschließlich auf die Erstellung benutzerdefinierter Bilder von Haftnotizen konzentriert.

Der Kern des Haftnotiz-Tools von Font Meme liegt in seiner Anpassbarkeit für eine ansprechende Optik. Sie können Ihren Text eingeben und dann mit einer Vielzahl von Schriftarten experimentieren, deren Größe anpassen und sogar coole Texteffekte wie Schatten oder Konturen anwenden.

Über den Text hinaus können Sie aus vier verschiedenen Haftnotizstilen wählen und sowohl die Umriss- als auch die Füllfarben vollständig anpassen.

Die besten Features von Font Meme

Gestalten Sie das Aussehen Ihrer Haftnotiz mit einer großen Auswahl an Schriftarten, Texteffekten und Farboptionen für den Text und die Notiz selbst

Keine obligatorische Anmeldung, keine versteckten Gebühren und alle Features sind sofort verfügbar

Verwenden Sie bestimmte Schriftarten, einen "handgeschriebenen" Look (über bestimmte Schriftarten) oder ein bestimmtes Farbschema für eine Präsentationsfolie oder eine Blog-Grafik. Font Meme liefert Ihnen ein gebrauchsfertiges Bild

Features Eine einfache Benutzeroberfläche, die sich ausschließlich auf die Erstellung von Haftnotizen konzentriert

Limits für Schriftarten-Memes

Erzeugt statische Bilder – keine Echtzeit-Zusammenarbeit oder Interaktivität

Manuelle Organisation für Brainstorming-Sitzungen erforderlich

Keine Integration mit anderen Apps oder Plattformen

Preise für Font Meme

Kostenlos: Alle Features sind kostenlos verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Font Meme

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie Haftnotizen, um Ihre persönlichen Aufgaben zu planen? Hier ist ein Tipp für Sie: Anstatt nur Haftnotizen zu verwenden, versuchen Sie doch einmal, Ihre Aufgaben mit einer To-Do-Listen-App zu organisieren. Sie können auch Vorlagen für To-Do-Listen verwenden, um Ihren Workflow schnell einzurichten. Benötigen Sie Hilfe? Schauen Sie sich diese Beispiele für To-Do-Listen an , um sich inspirieren zu lassen – wie tägliche Checklisten oder Projekt-Tracker. Auf diese Weise werden Ihre Haftnotizen zu umsetzbaren Schritten in einem System, das Sie auf Kurs hält!

5. Word. Studio (Am besten für realistische Haftnotiz-Bilder mit Handschriftstilen)

Sie haben eine Idee, die Ihnen nicht aus dem Kopf geht, oder möchten Ihren digitalen Notizen einfach etwas Pep verleihen? Dann ist Word Studio mit seinem Online-Generator für Haftnotizen genau das Richtige für Sie. Es handelt sich dabei nicht um eine ausgefallene App zum Notieren, die Ihr Leben organisiert, sondern um ein äußerst praktisches Tool zum Erstellen benutzerdefinierter, visueller Haftnotizen.

Das Besondere daran ist, dass Sie Ihre Haftnotizen ganz individuell gestalten können. Sie geben ein, was Sie möchten, und schon geschieht das Wunder: Sie können aus verschiedenen Handschriftstilen wie "Handgeschrieben", "Kursiv" oder sogar "Dicker Marker" wählen.

Das Tool bietet eine großartige Möglichkeit, Ihre digitalen Notizen etwas persönlicher oder auffälliger zu gestalten. Außerdem können Sie die Farbe der Haftnotizen auswählen und sie sogar auf verschiedenen Hintergründen platzieren, egal ob Sie sie auf einem einfachen weißen Hintergrund, einer Tafel oder sogar einem Computermonitor haben möchten!

Die besten Features von Word. Studio

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Handschriftstilen, damit Ihre Notizen genau richtig aussehen – von ordentlicher Schreibschrift bis hin zu fetter Marker-Schrift

Wählen Sie die Farbe Ihrer Haftnotiz und wählen Sie aus verschiedenen Hintergründen wie Holz, Tafel oder einem Computerbildschirm

Fügen Sie spezifische Designvorgaben für Ihre Nischenideen hinzu

Word. Studio-Limits

Für den vollständigen Zugriff ist eine Pro-Mitgliedschaft erforderlich

Längere Nachrichten sind möglicherweise schwieriger darzustellen und können zu Rechtschreibfehlern führen

Die Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu fortgeschrittenen Grafikdesign-Tools begrenzt

Word. Studio-Preise

Pro-Mitgliedschaft: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Word. Studio

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. Miro (Am besten geeignet für digitales Brainstorming und Ideenfindung mit Haftnotizen)

via Miro

Miro ist eine führende Online-Whiteboard-Software, die sich durch die Erstellung digitaler Haftnotizen für Brainstorming, Ideenfindung und kollaborative Workshops auszeichnet. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Teams Haftnotizen schnell hinzufügen, mit Farben versehen und auf einer unbegrenzten Leinwand organisieren – ideal für Remote- oder hybride Brainstorming-Sitzungen, Retrospektiven und Mindmaps.

Sie können ganz einfach digitale Haftnotizen hinzufügen, deren Farben und Größe ändern und sie dann gruppieren, clustern (sogar automatisch per KI!) und mit anderen Diagrammen, Bildern und Dokumenten auf dem Board verbinden.

Miro glänzt besonders in kollaborativen Szenarien wie Brainstorming-Sitzungen, agilen Zeremonien (wie Retrospektiven) oder Design-Sprints, bei denen mehrere Personen gleichzeitig Ideen mithilfe von Haftnotizen einbringen.

Die besten Features von Miro

Fügen Sie sofort unbegrenzt viele Haftnotizen hinzu, verschieben Sie sie und versehen Sie sie mit Farben auf einer unendlichen Leinwand

Gruppieren, clustern und taggen Sie Haftnotizen für eine einfache Organisation und Sortierung Ihrer Ideen

Sehen Sie die Haftnotizen Ihrer Teamkollegen live, während sie tippen

Wandeln Sie Haftnotizen mit einem Klick in Aufgaben, Mindmaps oder Diagramme um

Exportieren Sie Haftnotiz-Boards als Bilder, PDFs oder CSV-Dateien, um sie freizugeben und zu dokumentieren

Limits von Miro

Große Boards mit vielen Haftnotizen können die Leistung beeinträchtigen

Einige erweiterte Features für Haftnotizen (wie Massenexport oder Integrationen) erfordern kostenpflichtige Pläne

Der Offline-Zugriff ist limitiert – für die Zusammenarbeit in Echtzeit ist eine Internetverbindung erforderlich

Preise für Miro

Free

Starter: 8 $/Benutzer/Monat

Business: 16 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Miro

G2: 4,7/5 (über 8000 Bewertungen)Capterra: 4,7/5 (über 1500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Miro?

Eine Bewertung auf G2 lautet :

Die Vielzahl an Features von Miro ermöglicht es vielen verschiedenen Benutzern, Probleme zu lösen. Als Service Designer, der mit vielen verteilten Teams zusammenarbeitet, ist Miro ein Muss, um alle an einem einzigen Workspace zusammenzubringen, der flüssig ist und mir hilft, Gedanken in etwas Greifbares zu übersetzen, das die Teams verstehen, gemeinsam bearbeiten und mit dem sie sich beschäftigen können.

Die Vielzahl an Features von Miro ermöglicht es vielen verschiedenen Benutzern, Probleme zu lösen. Als Service Designer, der mit vielen verteilten Teams zusammenarbeitet, ist Miro ein Muss, um alle in einem einzigen Workspace zusammenzubringen, der flüssig ist und mir hilft, Gedanken in etwas Greifbares zu übersetzen, das die Teams verstehen, gemeinsam bearbeiten und mit dem sie sich beschäftigen können.

➡️ Weiterlesen: Wie man KI für Brainstorming nutzt (Anwendungsfälle und Tools)

7. Mural (Am besten geeignet für gemeinsames Brainstorming und die visuelle Organisation von Ideen)

via Mural

In Mural sind Haftnotizen äußerst vielseitig: Sie können sie ganz einfach hinzufügen, ihre Farben, Formen und Größen ändern und sie dann gruppieren, verschieben und mit anderen Elementen wie Bildern, Dokumenten und Frameworks verbinden.

Dank seines Fokus auf Moderations-Tools und einer umfangreichen Bibliothek mit Vorlagen eignet es sich besonders gut für strukturierte Workshops und Design-Sprints. Mural verfügt außerdem über KI-Funktionen, die dabei helfen, Haftnotizen zusammenzufassen, zu kategorisieren oder Ideen zu generieren, wodurch der gesamte Kooperationsprozess verbessert wird.

Die besten Features von Mural

Bietet eine benutzerfreundliche unendliche Leinwand für Teams, auf der Haftnotizen und andere visuelle Elemente per Drag & Drop verschoben werden können

Enthält spezielle "Facilitation Superpowers" wie Timer, Privatmodus, Abstimmungen, Teilnehmer einladen und Laserpointer

Bietet Hunderte von vorgefertigten Vorlagen, die alle intensiv Haftnotizen nutzen

Nutzt KI, um wichtige Erkenntnisse zusammenzufassen, Notizen nach emotionalem Kontext zu kategorisieren oder neue Ideen vorzuschlagen

Limits von Mural

Free-Plan auf 3 Murals beschränkt

Bei sehr großen Boards kann es zu Leistungseinbußen kommen

Einige Benutzer finden die Kosten für Premium-Features hoch

Preise für Mural

Free

Team+: 12 $/Benutzer/Monat

Business: 17,99 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Mural

G2: 4,6/5 (über 1.400 Bewertungen)

Capterra: 4,5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Mural?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Die erste Wahl für die Ausrichtung von Online-Webinaren. Teilnehmer aus aller Welt können sich ganz einfach mit dem Webinar verbinden. Während der Webinare konnte ich Themen mit dem Whiteboard-Tool besser verdeutlichen. Eine Abfrage eines Gastes kann ganz einfach gestellt werden. Meeting-Teilnehmer und Organisatoren können die Chat-Funktion nutzen, um in Kontakt zu bleiben.

Die erste Wahl für die Durchführung von Online-Webinaren. Teilnehmer aus aller Welt können sich ganz einfach mit dem Webinar verbinden. Während der Webinare konnte ich Themen mit dem Whiteboard-Tool besser verdeutlichen. Abfragen von Gästen lassen sich ganz einfach stellen. Meeting-Teilnehmer und Organisatoren können über die Chat-Funktion in Kontakt bleiben.

8. StickyNotes. pk (Am besten für die kostenlose, einfache Erstellung und Freigabe digitaler Haftnotizen)

StickyNotes. pk funktioniert als Online-Generator für Haftnotizen, der den Prozess der Umwandlung verschiedener Inhaltsformate in organisierte, visuelle Notizen vereinfacht. Damit können Sie mühelos Haftnotizen aus Text, PDFs, Dokumenten, Websites, YouTube-Videos oder anderen Videoformaten erstellen.

StickyNotes. pk bietet auch mehrsprachigen Support, sodass Benutzer Notizen in mehreren Sprachen erstellen können, um die Zusammenarbeit über verschiedene Regionen hinweg zu erleichtern. Es bietet verschiedene Exportformate, darunter PNG, JPG, PDF, SVG, XML und WebP, für flexibles Freigeben und Wiederverwenden. Die Plattform zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus, da keine Anmeldung erforderlich ist und der Service völlig kostenlos ist.

StickyNotes. pk beste Features

Gastmodus für die sofortige Erstellung von Notizen (keine Anmeldung erforderlich)

Unbegrenzte Boards und Notizen für registrierte Benutzer

Drag-and-Drop-Oberfläche für einfache Organisation

Öffentliche Boards für gemeinsames Brainstorming und Freigeben

StickyNotes. pk Einschränkungen

Gast-Notizen werden in Browser-Cookies gespeichert und können verloren gehen, wenn Cookies gelöscht werden

Es fehlen erweiterte Features wie Integrationen oder umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten

Preise für StickyNotes.pk

Kostenlos: Unbegrenzte Boards und Notizen für alle Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu StickyNotes.pk

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Ideaflip (Am besten geeignet für Brainstorming im Team und dynamische Workshops)

via Ideaflip

Haben Sie schon einmal versucht, einen Wirbelwind von Ideen aus einem Team-Call festzuhalten oder einen Workshop zu moderieren, bei dem alle gleichzeitig Beiträge leisten? Hier kommt Ideaflip ins Spiel. Was dieses Tool auszeichnet, ist, wie mühelos Sie damit das Erlebnis physischer Haftnotizen nachbilden können.

Sie können digitale Notizen erstellen, Ideen notieren (oder tippen!), ihre Farben ändern, sie gruppieren und sogar darüber abstimmen. Das ist besonders für Workshops nützlich, da es den Flow aufrechterhält – Sie können schnell Gäste einladen, kleinere Breakout-Gruppen für gezielte Diskussionen bilden und alle wieder zusammenbringen, um ihre Ergebnisse zu teilen.

Die besten Features von Ideaflip

Repliziert das haptische Erlebnis der Verwendung physischer Haftnotizen

Ermöglicht Ihnen, größere Gruppen ganz einfach in kleinere, fokussierte virtuelle Spaces aufzuteilen

Ideen können auf flüssige, nicht lineare Weise erfasst, verschoben, gruppiert und bewertet werden – ideal für schnelles Brainstorming

Der Fokus liegt auf Benutzerfreundlichkeit ohne steile Lernkurve

Einschränkungen von Ideaflip

Es fehlt eine eigene App, was die Benutzererfahrung auf Smartphones etwas beeinträchtigen könnte

Sie müssen online sein, um es nutzen zu können

Nicht als vollständige Projektmanagement-Suite mit umfassender Nachverfolgung von Aufgaben oder Abhängigkeiten konzipiert

Preise für Ideaflip

Persönlich: 0 $

Basis: 6 $/Benutzer/Monat

Professional: 12 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Ideaflip

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

➡️ Weiterlesen: 10 Tipps, wie Sie schneller arbeiten und Dinge erledigen können

Bleiben Sie mit ClickUp bei Ihren Ideen

Wenn es um digitale Haftnotizen geht, haben Sie für jeden Bedarf die passende Option!

Wenn Sie einfach nur eine cool aussehende Haftnotiz Bild für eine Präsentation oder soziale Medien erstellen möchten, sind Tools wie Font Meme und Word Studio die beste Wahl. Sie sind kostenlos und konzentrieren sich auf das Design.

Möchten Sie lange Inhalte zusammenfassen oder schnell Notizen mit KI erstellen? Tools wie StickyNotes. pk und Appy Pie AI sind genau für diese Effizienz konzipiert.

Wenn Sie jedoch ein All-in-One-Tool suchen, mit dem Sie Ihre Ideen in die Realität umsetzen können, ist ClickUp genau das Richtige für Sie!

Letztendlich kommt es bei der Auswahl des richtigen Tools darauf an, was Sie mit Ihren Haftnotizen erreichen möchten: ein hübsches Bild erstellen, Informationen schnell zusammenfassen, eine gemeinsame Sitzung unterstützen und darauf REAGIEREN.

Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp-Konto an und legen Sie los!