Claude vs. ChatGPT für das Schreiben: Was ist besser?

Sie möchten einen KI-Schreibassistenten für sich selbst oder Ihr Team auswählen?

Lassen Sie uns raten. Wie die meisten Menschen und Organisationen sind Sie zwischen ChatGPT und Claude hin- und hergerissen.

Manche lieben ChatGPTs schnörkellosen, einfachen Ansatz beim Verfassen von E-Mail-Antworten. Andere schwören auf Claude, um endlich den Blogbeitrag zum Thema Thought Leadership fertigzustellen, an dem sie schon seit Wochen sitzen.

Die Debatte Claude vs. ChatGPT kommt immer wieder auf. Und es gibt keinen klaren Gewinner.

Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei. Wir zeigen Ihnen, wann Sie Claude und wann ChatGPT zum Schreiben verwenden sollten. Außerdem vergleichen wir ihre tatsächlichen Stärken und Schwächen bei verschiedenen Arten von Schreibaufgaben.

Unsere wichtigste Aufgabe ist es jedoch, Ihnen zu zeigen, warum das größere Problem oft nicht die Wahl zwischen Claude und ChatGPT ist, sondern das, was passiert, wenn Ihre KI außerhalb Ihres Workflows existiert. Lassen Sie uns beginnen!

Claude vs. ChatGPT auf einen Blick

Sowohl Claude als auch ChatGPT sind leistungsstarke große Sprachmodelle (LLMs), die dasselbe Problem lösen: unübersichtliche menschliche Eingaben in brauchbare Texte umzuwandeln. Aber sie gehen dieses Problem unterschiedlich an.

Lassen Sie uns zunächst eines klarstellen.

Sowohl Claude als auch ChatGPT werden mit Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) trainiert. Das ist kein Unterscheidungsmerkmal. Das ist selbstverständlich. OpenAI hat diesen Ansatz mit InstructGPT und ChatGPT eingeführt, und Anthropic nutzt ihn ebenfalls.

Der Unterschied liegt darin, wie die Modelle danach gesteuert werden.

Anthropic verwendet eine zusätzliche Methode namens Constitutional KI. Dabei handelt es sich um ein System, bei dem das Modell seine eigenen Ergebnisse anhand einer Reihe schriftlicher Grundsätze bewertet. Diese Grundsätze können beispielsweise lauten: hilfreich sein, harmlos sein, Ablehnungen klar erklären usw. Diese Entscheidung zeigt sich im täglichen Verhalten von Claude, in seinem Tonfall, seiner Vorsicht und der Art und Weise, wie das Modell mit Grenzfällen umgeht.

ChatGPT hingegen ist auf Breite und Befolgung von Anweisungen optimiert. Die eigene Forschung von OpenAI zeigt, dass ChatGPT häufig für das Verfassen kurzer Texte, iterative Bearbeitungen und den Wechsel zwischen verschiedenen Aufgabenbereichen verwendet wird. Die Nutzer verwenden es, um E-Mails, Entwürfe, Zusammenfassungen und technische Inhalte in derselben Sitzung zu verfassen.

Was sind die Unterschiede zwischen Claude und ChatGPT beim Schreiben?

Hier sind die Unterschiede zwischen Claude und ChatGPT auf einen Blick:

Bereich ChatGPT Claude Entwickler OpenAI Anthropic Trainingsansatz Verwendet RLHF als primäre Ausrichtungsmethode, optimiert für die Befolgung von Anweisungen bei vielen verschiedenen Aufgaben. Verwendet RLHF plus Constitutional KI, wobei das Modell die Ergebnisse anhand einer Reihe schriftlicher Grundsätze bewertet. Standard-Schreibgefühl Klar, strukturiert, vorhersehbar; kann ohne Feinabstimmung generisch klingen (laut Berichten von Benutzern). Konversationeller und flüssiger; Benutzer berichten oft von weniger Tonbearbeitungen bei längeren Texten. Stärke durch Struktur Sehr stark bei Tabellen, Listen, Markdown, Vorlagen und streng formatierten Ausgaben. Fähig, benötigt jedoch möglicherweise explizitere Anweisungen für strenge Formate. Umgang mit langen Kontexten Kann lange Unterhaltungen gut verarbeiten, erfordert jedoch in der Regel die Aufteilung sehr großer Dokumente in kleinere Einheiten. Hervorragend geeignet für lange Dokumente; Claude 4. x-Modelle unterstützen extrem große Kontextfenster. Bearbeitungsstil Effizient und direktiv; gut geeignet für schnelle Überarbeitungen und iterative Verfeinerungen. Erklärender; erklärt oft, warum Bearbeitungen vorgenommen wurden (von Benutzern als „schreibcoachartig” beschrieben) Sicherheit und Ablehnungen Im Allgemeinen direkt; Ablehnungen sind prägnant. Von Natur aus vorsichtiger; Ablehnungen enthalten in der Regel Erklärungen. Ökosystem und Integrationen Breites Ökosystem (Plugins, multimodale Tools, Integrationen) Kleineres Ökosystem; stärker auf textbasiertes Denken ausgerichtet Am besten geeignet für Teams, die Geschwindigkeit, Struktur und Flexibilität für viele verschiedene Formate benötigen Teams, die Wert auf Tonfall, Kohärenz und langformatiges oder kontextlastiges Schreiben legen Häufiger Kompromiss Erfordert Disziplin bei der Eingabe, um einen generischen Tonfall zu vermeiden. Weniger Integrationen; kann in Randfällen konservativ wirken

Sehen wir uns nun die Details an:

1. Schreibstil (laut Benutzerberichten, nicht laut Marketing-Seiten)

🌟 In Bewertungen von Benutzern wird Claudes Schreibstil durchweg wie folgt beschrieben:

Mehr Unterhaltung

Weniger vorgefertigte Vorlagen

Besser als Maintainer beim Behalten des Tons über lange Entwürfe hinweg

Was mir an Claude am besten gefällt, ist die Kombination aus starken Schreib- und Argumentationsfähigkeiten mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und zuverlässiger Leistung. Die Plattform kann gut mit langen Inhalten umgehen, behält den Kontext über mehrere Unterhaltungen hinweg bei und liefert klare, gut strukturierte Ergebnisse.

🌟 Das Schreiben von ChatGPT hingegen wird oft gelobt für:

Klarheit

Struktur

Vorhersehbare Formatierung

ChatGPT ist äußerst hilfreich für schnelle Problemlösungen, die Erstellung von Inhalten und das Lernen. Es liefert klare, gut strukturierte und personalisierte Antworten für Aufgaben wie die Erstellung von Lebensläufen, die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche, technische Erklärungen und professionelles Schreiben.

Rezensenten beschreiben ihn in der Regel als zuverlässig und effizient – machen Sie sich jedoch Notiz davon, dass er generisch klingen kann, wenn die Eingabeaufforderungen nicht sorgfältig formuliert werden.

🔑 Wichtigste Erkenntnis: Keiner von beiden ist „besser”. Sie sind nur unterschiedlich optimiert.

2. Umgang mit Kontexten (dieser Punkt ist messbar)

Der Vorteil von Claude ist hier technischer Natur und nicht subjektiv.

📌 Seit Februar 2026 unterstützt Claude Opus 4. 6 extrem große Kontextfenster (mit einem Beta-Modus, der bis zu ~1 Million Token umfasst) und eignet sich daher besonders gut für:

Analyse vollständiger Protokolle von Meetings

Einlesen langer Forschungsberichte

Bearbeitung der Analyse mehrerer Dokumente in einem Durchgang

📌 Das Kontextfenster von ChatGPT ist im Vergleich kleiner (wenn auch immer noch beträchtlich), was bedeutet, dass Teams lange Dokumente oft in Abschnitte unterteilen oder sich auf iterative Eingabeaufforderungen verlassen müssen. Das ist kein Ausschlusskriterium – aber es verändert Ihre Arbeitsweise.

3. Ökosystem vs. Tiefe

Hier ist der Kompromiss, mit dem die meisten Teams konfrontiert sind:

ChatGPT glänzt, wenn das Schreiben nur eine von vielen Aufgaben ist. Es profitiert von einem breiten Ökosystem – Plugins, multimodale Tools, Browsing und Integrationen –, das das Wechseln zwischen Formaten und Workflows erleichtert.

Claude geht weniger Themen tiefer auf den Grund. Es wird häufig gewählt, wenn Teams mehr Wert auf Kohärenz, Nuancen und weniger Überarbeitungen legen als auf die Bandbreite der tools.

Dem stimme ich zu. ChatGPT achtet etwas mehr auf Details und ist etwas logischer. Claude hat etwas mehr Flair, Stimme und Humor. Verwenden Sie sie also zusammen. Ich verwende normalerweise Typingmind und erstelle eine Verbindung zur API. Dadurch entfallen auch die meisten Vorträge.

Was kann ChatGPT am besten (beim Schreiben)?

Müssen Sie oder Ihr Team eine Vielzahl von Inhalten erstellen, von strukturierten Berichten über kurze E-Mails bis hin zu technischen Dokumentationen? Stellen Sie sich ChatGPT als einen schnellen, zuverlässigen Generalisten vor, der Ihnen hilft, aus der Sackgasse herauszukommen.

via ChatGPT

Und die Daten bestätigen dies. ChatGPT arbeitet in einem Umfang, den wir bei Software für die Arbeit selten gesehen haben.

Dank der neuesten Modelle von OpenAI ist es für viele zum Standard-KI-Schreibassistenten geworden. 92 % der Fortune-500-Unternehmen nutzen bereits die Version für Verbraucher. Seine größten Stärken? Enorme Flexibilität und ein riesiges Ökosystem an Plugins, die seine Fähigkeiten erweitern.

👀 Wussten Sie schon? Laut der Wirtschaftsstudie von OpenAI für 2025 verarbeitete ChatGPT bis Mitte 2025 etwa 18 Milliarden Nachrichten pro Woche von rund 700 Millionen Benutzern weltweit – das sind etwa 10 % der erwachsenen Population. Diese Größenordnung ist wichtig, da sie die Form bestimmt, in der das Modell gut ist.

Wenn Ihr Team ein zuverlässiges tool benötigt, das fast jede Schreibaufgabe bewältigen kann, ist ChatGPT oft der Ausgangspunkt.

🎥 Bonus: Um besser zu verstehen, wie ChatGPT seine schriftlichen Antworten generiert und Ihre Eingaben verarbeitet, sehen Sie sich dieses Video an, das die Technologie hinter dem tool aufschlüsselt.

Die Stärken von ChatGPT beim Schreiben

ChatGPT glänzt, wenn Ihr Team Geschwindigkeit und Struktur benötigt. Es ist als vielseitiges Arbeitstier konzipiert, das sich in einem breiten Bereich von Szenarien anpassen kann.

ChatGPT zeichnet sich in folgenden Bereichen aus:

Vielseitigkeit über verschiedene Formate hinweg: Es kann zwischen dem Verfassen einer E-Mail, dem Entwerfen eines Blogbeitrags und dem Dokumentieren eines Codeabschnitts wechseln, ohne dass Sie Ihre Eingabeaufforderungen großartig anpassen müssen.

Strukturierte Ausgabesteuerung: Wenn Sie eine perfekt formatierte Tabelle, eine nummerierte Liste oder Text in Markdown benötigen, ist ChatGPT außergewöhnlich gut darin, diese spezifischen Anweisungen zu befolgen.

Plugin- und Integrations-Ökosystem: Es lässt sich mit Hunderten von tools von Drittanbietern verbinden und ermöglicht so das Durchsuchen des Internets nach aktuellen Informationen, das Erstellen von Bildern mit DALL-E oder die Analyse von Datendateien.

Befolgung von Anweisungen: Für Aufgaben, die die Einhaltung eines detaillierten Styleguides oder einer bestimmten Persona erfordern, ist ChatGPT in der Regel sehr zuverlässig.

Iterative Verfeinerung: Ideal für eine Unterhaltung, bei der Sie einen Text anhand der Vorschläge nach und nach optimieren und verbessern.

Echte Benutzer sind sich einig:

Was mir an ChatGPT am besten gefällt, ist, wie schnell es dabei hilft, vage Ideen in klare, brauchbare Ergebnisse umzuwandeln. Es ist besonders nützlich für das Entwerfen, Umschreiben und Durchdenken von Problemen, ohne bei Null anfangen zu müssen. Die Antworten sind in der Regel gut strukturiert und leicht anzupassen, was bei alltäglichen Aufgaben wie E-Mails, Zusammenfassungen oder Brainstorming Zeit spart.

Was mir an ChatGPT am besten gefällt, ist, wie schnell es dabei hilft, vage Ideen in klare, brauchbare Ergebnisse umzuwandeln. Es ist besonders nützlich für das Entwerfen, Umschreiben und Durchdenken von Problemen, ohne bei Null anfangen zu müssen. Die Antworten sind in der Regel gut strukturiert und leicht anzupassen, was bei alltäglichen Aufgaben wie E-Mails, Zusammenfassungen oder Brainstorming Zeit spart.

Ich nutze ChatGpt den ganzen Tag über sehr häufig für Recherchen, zum Schreiben, für Erklärungen und zur Inhaltsplanung. Es unterstützt viele Aufgaben an einem Ort und fügt sich nahtlos in meinen Workflow ein. Es funktioniert auch gut zusammen mit anderen tools, die ich für die Klinikverwaltung, den Unterricht und die Erstellung von Inhalten verwende.

Die Schwächen von ChatGPT beim Schreiben

Kein Tool ist perfekt, und die Vielseitigkeit von ChatGPT geht mit einigen Kompromissen einher. Einige Bereiche, in denen Sie möglicherweise auf Probleme stoßen könnten:

Der Tonfall kann generisch wirken: Ohne sorgfältige Ohne sorgfältige Vorgaben kann der Schreibstil von ChatGPT etwas „/AI-artig” klingen und es mangelt ihm an einer unverwechselbaren Stimme.

Kontextverschiebung in langen Sitzungen: In sehr langen Unterhaltungen kann es vorkommen, dass frühere Anweisungen vergessen werden oder der Thread der Diskussion aufgrund von In sehr langen Unterhaltungen kann es vorkommen, dass frühere Anweisungen vergessen werden oder der Thread der Diskussion aufgrund von Kontextwechseln verloren geht.

Halluzinationstendenzen: Es kann gelegentlich sehr plausibel klingende Informationen generieren, die jedoch völlig ungenau sind, sodass eine Überprüfung der Fakten unerlässlich ist.

Übermäßige Erklärungen: Neigt dazu, sich sehr ausführlich auszudrücken und liefert Ihnen einen fünfseitigen Aufsatz, obwohl ein einziger Satz alles erledigt hätte.

via ChatGPT

Komplexität des Plugins: Der Plugin-Marktplatz ist zwar leistungsstark, kann jedoch bei einfachen Schreibaufgaben zu Reibungsverlusten und Komplexität führen.

Diese Trends spiegeln sich auch bei den Benutzern wider:

[ChatGPT] Kann manchmal Fehler machen, wichtige Informationen müssen überprüft werden. Es benötigt sehr klare Anweisungen, um die richtigen Informationen zu generieren. Gelegentlich gibt es langatmige Antworten oder kann sehr repetitiv und offensichtlich sein.

[ChatGPT] Kann manchmal Fehler machen, wichtige Informationen müssen überprüft werden. Es benötigt sehr klare Anweisungen, um die richtigen Informationen zu generieren. Gelegentlich gibt es langatmige Antworten oder kann sehr repetitiv und offensichtlich sein.

4o ist zum Schreiben ungeeignet. Es schreibt buchstäblich im de facto „KI-Schreibstil”, den wir gewohnt sind. 4. 5 war viel besser. Beschwerden wie diese sind für mich wirklich aufschlussreich.

Was kann Claude am besten (beim Schreiben)?

Wenn ChatGPT Ihnen hilft, schnell voranzukommen, hilft Claude Ihnen dabei, wie Sie selbst zu klingen. Das ist die einfachste Art und Weise, wie Teams den Unterschied beschreiben.

Wenn Sie also Stunden damit verbringen, KI-generierte Entwürfe zu bearbeiten, um ihnen eine menschliche Note zu verleihen, umständliche Formulierungen zu korrigieren und den Ton authentischer zu gestalten, dann ist Claude genau das Richtige für Sie.

Schließlich widerspricht diese zusätzliche Arbeit doch dem eigentlichen Zweck der Verwendung eines KI-Assistenten, oder? Sie möchten nicht, dass dadurch Ihr gesamter Prozess der Erstellung von Inhalten verlangsamt wird.

Claudes Fähigkeit, natürlichere, nuanciertere und menschlicher klingende Prosa zu produzieren, zusammen mit seinem großen Kontextfenster (jetzt bis zu 1 Million Tokens!) hat es zu einem Publikumsliebling gemacht, insbesondere für längere Inhalte wie Blogbeiträge, E-Books und so weiter.

via Claude

Die Stärken von Claude beim Schreiben

Claudes Schreibstil wird immer wieder als mehr auf Unterhaltung ausgerichtet, flüssig und weniger „offensichtlich KI-generiert“ beschrieben. Seine Hauptstärken sind:

Natürliche, menschenähnliche Prosa: Claudes Texte haben im Allgemeinen einen besseren Flow, eine abwechslungsreichere Satzstruktur und wirken weniger roboterhaft, sodass sie oft weniger Bearbeitung erfordern, um authentisch zu klingen.

Nuancenreiche Bearbeitung und Feedback: Das Tool ist nicht nur besonders gut darin, Änderungen vorzunehmen, sondern auch zu erklären, warum diese Änderungen Das Tool ist nicht nur besonders gut darin, Änderungen vorzunehmen, sondern auch zu erklären, warum diese Änderungen das Schreiben verbessern , und fungiert eher als Schreibcoach als als einfacher Schreibassistent.

Langfristige Kontexterhaltung: Claude kann extrem lange Dokumente ( Claude kann extrem lange Dokumente ( 200.000-Token-Kontextfenster (ca. 500 Seiten)) verarbeiten und dabei die Kohärenz bewahren, was ihn ideal für die Analyse von Manuskripten oder langen Berichten macht (insbesondere auf einem kostenpflichtigen Plan).

via Claude. /AI

Durchdachte Ablehnungen: Wenn eine Anfrage nicht genau oder sicher erfüllt werden kann, wird in der Regel erklärt, warum dies nicht möglich ist, anstatt einfach falsche Informationen zu generieren.

Qualität der Zusammenfassung: Es ist hervorragend darin, die Schlüsselpunkte aus langen Transkripten oder Dokumenten herauszuarbeiten und dabei wichtige Nuancen und den Kontext zu bewahren.

Das sagen die Benutzer:

ChatGPT ist beim Schreiben ganz okay. Wenn Sie wirklich begeistert sein wollen, probieren Sie Claude aus. Vor allem Claudes „Opus" ist das Beste, was es im Bereich kreatives Schreiben gibt.

Ich habe es für alles Mögliche verwendet, vom Verfassen schriftlicher Inhalte bis hin zur Aufschlüsselung komplexer Konzepte in verständliche Erklärungen. Es geht gut mit Kontexten um, sorgt für Kohärenz auch bei längeren Unterhaltungen und kann angemessen zwischen formellem und informellem Ton wechseln. Wenn ich detaillierte, strukturierte Informationen benötige, liefert Claude diese; wenn ich schnelle, einfache Antworten brauche, passt es sich entsprechend an.

Die Schwächen von Claude beim Schreiben

Claude wird zwar von Autoren bevorzugt, hat aber auch seine Limite:

Kleinere Integrationsumgebung: Im Vergleich zu ChatGPT verfügt es über weitaus weniger native Plugins und Verbindungen zu Drittanbietern, was seine Interaktionsmöglichkeiten mit anderen tools einschränkt.

Gelegentliche Übervorsichtigkeit: Aufgrund seines sicherheitsorientierten Designs kann es manchmal zu übervorsichtig sein und harmlose Anfragen ablehnen, die es falsch interpretiert.

Weniger strukturierte Ausgabesteuerung: Die Erstellung perfekt formatierter Tabellen oder Code-Blöcke kann ohne detailliertere Eingaben weniger zuverlässig sein.

Verfügbarkeitsschwankungen: In Zeiträumen mit hoher Nachfrage berichten Benutzer von Limiten in der Kapazität, was für Teams mit Terminvorgaben ein Problem darstellen kann.

Weniger Anpassungsmöglichkeiten: Es fehlt eine Entsprechung zu den benutzerdefinierten GPTs von ChatGPT, sodass Sie bestimmte Personas oder Anweisungssätze nicht einfach speichern und wiederverwenden können.

GPT gibt mir mehr Ideen, einen besseren Flow und stärkere Emotionen in Geschichten oder Dialogen. Auf der anderen Seite bietet Claude zwar eine klare Struktur, wirkt aber trocken oder zu sicher, wenn ich Belletristik oder Gedichte schreibe. Ich denke, die Diskussion Claude vs. GPT hängt davon ab, welche Art von Text Sie schreiben möchten. Kurz gesagt: GPT hilft mir, in einer kreativen Stimmung zu bleiben, während Claude eher wie ein Planungstool wirkt.

Jemand auf Reddit sagte, Claude KI sei besser für Belletristik geeignet. Ich habe mich für einen Monat für 20 Dollar angemeldet. Mehrmals täglich wurde ich beim Chatten unterbrochen, sodass ich nicht weitermachen konnte. Ich hatte Projekte und Artefakte, aber wenn der Chat unterbrochen wurde, war das Artefakt in der Regel verschwunden. Zweimal habe ich Kapitelnotizen verloren ... Ich musste kopieren/einfügen, einen Klappentext schreiben und mein Artefakt verschieben. Zu einem anderen Chat wechseln. Kopieren/Einfügen – der Chat kann das vorherige Artefakt nicht finden. Ich habe meine Arbeit von Pages zu Google Docs verschoben. Claude für 20 Dollar gekündigt. Die App gelöscht. ChatGPT plus unterbricht mich nie.

📚 Lesen Sie auch: Auswahl des besten Claude-Modells für die Arbeit

Claude vs. ChatGPT für verschiedene Schreibaufgaben

Sie haben eine Aufgabe zum Schreiben vor sich. Greifen Sie zu Claude – oder öffnen Sie ChatGPT?

Da die Antwort wirklich „es kommt darauf an“ lautet, konzentriert sich dieser Abschnitt auf etwas Einfacheres. Welches Tool eignet sich tendenziell besser für welche Art des Schreibens?

Die folgende Aufschlüsselung ist kein Regelwerk. Betrachten Sie sie als eine Reihe von Mustern, die darauf basieren, wie Teams Claude und ChatGPT tatsächlich täglich einsetzen.

Aufgabentyp Empfohlene tool Warum E-Mail-Entwürfe ChatGPT Schneller für schnelle, auf Vorlagen basierende Antworten und Folgeaktionen, bei denen die Struktur entscheidend ist. Blog-Inhalt Claude Es erzeugt ansprechendere und natürlicher klingende erste Entwürfe, die weniger tonale Bearbeitungen erfordern. Technische Dokumentation ChatGPT und Claude Beide Tools verfügen über eine gute Fähigkeit, Code zu interpretieren und zu generieren, wobei die technische Genauigkeit gewahrt bleibt. Meeting-Zusammenfassungen Claude Es ist besser darin, Nuancen, Subtext und wichtige Entscheidungen aus einer Unterhaltung zu erfassen. Bearbeitung und Korrekturlesen Claude Es bietet durchdachteres, lehrreiches Feedback, das zur Verbesserung der Schreibfähigkeiten beiträgt.

So verwenden Sie Claude und ChatGPT gemeinsam in Ihrem Schreib-Workflow

Mittlerweile haben Sie wahrscheinlich erkannt, dass Sie beide tools benötigen. Sie beginnen Ihren Prozess in ChatGPT, um eine strukturierte Gliederung zu erstellen, und wechseln dann zu Claude, um den Text mit einem natürlicheren Ton auszuarbeiten.

Die meisten Teams neigen dazu, die Arbeit auf ähnliche Weise aufzuteilen:

ChatGPT für schnelle, strukturierte Ergebnisse – Gliederungen, Überarbeitungen, Zusammenfassungen und formatierungsintensive Entwürfe

Claude zum Polieren – verbessert den Tonfall, glättet lange Abschnitte und sorgt für einen einheitlichen Stil im gesamten Text.

Einzeln leisten beide Tools gute Arbeit. Zusammen, ohne gemeinsamen Kontext, verursachen sie Reibungen.

Wenn Sie ChatGPT und Claude zusammen verwenden, können Sie in einem endlosen Kopier- und Einfüge-Zyklus zwischen Registerkarten des Browsers stecken bleiben.

Jedes Mal, wenn Sie wechseln, geht wertvoller Kontext verloren. Sie müssen die Projektziele erneut erklären, die bisherigen Arbeiten einfügen und hoffen, dass die neue KI versteht, was Sie zu erledigen haben. Dieser fragmentierte Prozess ist das, was wir als KI-Wildwuchs bezeichnen – die ungeplante Verbreitung unzusammenhängender KI-Tools, die Budgets und Produktivität verschlingt.

Dies führt zu einem chaotischen, ineffizienten Workflow, der genau die Produktivität untergräbt, die Sie eigentlich steigern wollten. Hinzu kommt, dass Sie für mehrere separate KI-Abonnements bezahlen.

Die Erkenntnis, die den meisten Teams fehlt

Das Problem ist nicht, Claude und ChatGPT zusammen zu verwenden.

Sie werden außerhalb des Ortes verwendet, an dem Ihre Arbeit tatsächlich stattfindet.

Wenn die KI in separaten Registerkarten sitzt, sieht sie niemals Ihren Aufgabenverlauf, Ihre Fristen, Kommentare oder früheren Entscheidungen. Daher kann sie nicht auf Ihrer Arbeit aufbauen. Sie reagiert nur auf das, was Sie als Nächstes einfügen.

Und genau deshalb fühlt sich selbst das beste Setup aus zwei Tools letztendlich wie eine Steuer zur Steigerung der Produktivität an, für die Sie sich nicht angemeldet haben!

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten vertrauen auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte wechseln muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Kosten für das Umschalten und die Kosten für den Kontextwechsel mit der Zeit. Nicht so bei ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem Workspace, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Befehle und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine Verdopplung Ihrer Produktivität!

Wie ClickUp Brain das Beste aus beiden KI-Modellen kombiniert

Sie sollten sich nicht zwischen einem vielseitigen tool und einem nuancierten Autor entscheiden müssen. Und Sie sollten sich definitiv nicht mit dem Chaos der KI-Ausbreitung herumschlagen müssen.

Beenden Sie dieses Dilemma mit einem nativen KI-Feature, das direkt in den Converged AI Workspace von ClickUp integriert ist – einer einzigen Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und kontextbezogene KI zusammenleben: ClickUp Brain.

Es handelt sich nicht um eine weitere Integration, die Sie einrichten müssen. Es ist Teil der Umgebung, in der Sie bereits Ihre Projekte, Dokumente und die Kommunikation Ihres Teams verwalten.

Da es Teil Ihres Workspaces ist, erhalten Sie eine kontextbezogene KI, die Ihre Aufgaben, Dokumente und Projektgeschichte versteht. Sie müssen nie wieder Zeit damit verschwenden, erneut zu erklären, woran Sie gerade arbeiten.

Schreiben Sie dort, wo die Arbeit bereits ist

Mit dem KI-Schreiber in ClickUp Docs müssen Sie nicht mehr isoliert Entwürfe erstellen und diese später einfügen.

Sie können:

Erstellen Sie einen ersten Entwurf für einen Blog, eine Spezifikation oder einen Vorschlag direkt im Dokument und verfeinern Sie ihn .

Stellen Sie Fragen wie „Was fehlt hier?“ oder „Formulieren Sie dies prägnanter für Führungskräfte“.

Markieren Sie einen Absatz und verwandeln Sie ihn sofort in Aktionselemente oder Aufgaben.

Entwickeln Sie Ideen, schreiben Sie Texte und verfeinern Sie Ergebnisse mit ClickUp Brain in ClickUp-Dokumenten.

Da das Dokument bereits mit einem Projekt verknüpft ist, muss die KI nicht über den Kontext rätseln. Sie weiß, wozu die Arbeit dient – und was als Nächstes zu tun ist.

Verwandeln Sie das Schreiben automatisch in Aufgaben

Anstatt Texte manuell in Arbeit umzuwandeln, kann ClickUp Brain:

Erstellen Sie Aufgaben aus Meeting-Notizen, Dokumentabschnitten und sogar Nachrichten im ClickUp-Chat

Weisen Sie anhand der Projektstruktur Eigentümer und Fälligkeitsdaten zu.

Schlagen Sie nächste Schritte vor, wenn ein Dokument oder Kommentar Arbeit impliziert („überprüfen“, „nachverfolgen“, „versenden“).

Erstellen Sie Aufgaben automatisch aus Chats, Dokumenten und mehr mit ClickUp AI.

📌 Nehmen wir an, Sie entwerfen einen Social-Media-Beitrag in ClickUp Docs. Der Text ist erledigt, aber es fehlen noch die rechtliche Freigabe, ein Design-Element und ein Veröffentlichungsdatum.

Anstatt Ihren Flow zu unterbrechen, markieren Sie den Beitrag und bitten ClickUp Brain, daraus relevante ClickUp-Aufgaben zu erstellen. Brain kann Folgendes generieren:

Eine juristische Überprüfungsaufgabe und weisen Sie sie der richtigen Person zu.

Eine Design-Aufgabe mit dem Post-Text als Anhang in der Aufgabenbeschreibung

Eine Publishing-Aufgabe mit dem richtigen Fälligkeitsdatum

💡 Profi-Tipp: Automatisieren Sie Ihren Workflow zur Produktion von Inhalt von Anfang bis Ende (und fügen Sie bei Bedarf einen Menschen hinzu) mit ClickUp Super Agents. Ein Super Agent erstellt nicht nur Aufgaben, sondern versteht auch die Absicht und verwaltet die Nachverfolgung. Er kann: Leiten Sie Aufgaben basierend auf Rolle und Workload weiter.

Aktualisieren Sie den Status der Aufgabe, sobald Bewertungen eingehen.

Machen Sie Stakeholder darauf aufmerksam, wenn Genehmigungen verzögert werden.

Verschieben Sie den Beitrag nach vorne, sobald alle Abhängigkeiten gelöscht sind. Das Dokument bleibt die Quelle der Wahrheit. Die Aufgaben bleiben miteinander verknüpft. Der Workflow läuft weiter – ohne manuelle Übergaben oder Kopieren und Einfügen. Sehen Sie sich an, wie wir das intern bei ClickUp gemacht haben:

Entscheiden Sie sich für kontextbezogene Kommunikation statt generischer Antworten.

Egal, ob Sie im ClickUp Chat oder in einem Kommentar zu einer Aufgabe schreiben, ClickUp Brain entwirft Nachrichten unter Berücksichtigung folgender Aspekte:

Mit wem Sie sprechen

Zu welchem Projekt gehört die Nachricht?

Was bereits diskutiert wurde

Das bedeutet weniger allgemeine Updates und weniger erneute Erklärungen. Die KI kennt bereits die Hintergrundgeschichte.

Sie können Brain auch verwenden, um automatische, prägnante Zusammenfassungen langer Kommentare zu Aufgaben und Beschreibungen zu erhalten. Es zieht alle relevanten Details heraus, sodass Sie sich in Sekundenschnelle auf den neuesten Stand bringen können, ohne alles lesen zu müssen!

Greifen Sie innerhalb eines einheitlichen Workspaces auf mehrere LLMs zu.

Sie möchten weder ChatGPT noch Claude komplett abschließen? Sie möchten nicht für beide gleichzeitig bezahlen? Brain hat die Lösung für Sie!

Wechseln Sie zwischen den neuesten KI-Modellen – nicht nur von Anthropic und OpenAI, sondern auch von Google (Gemini) und anderen KI-Unternehmen –, ohne für jedes einzelne separat bezahlen zu müssen. Sie müssen sich nicht mehr entscheiden!

Wählen Sie direkt in ClickUp aus mehreren Premium-KI-Modellen aus.

💡 Profi-Tipp: Holen Sie sich KI-Unterstützung für Ihren gesamten Desktop-Workflow mit ClickUp Brain MAX, einem eigenständigen KI-Begleiter/Super-App. Es versteht Ihre Arbeit in ClickUp und verbundenen Apps (wie Slack und Google Drive). Verwenden Sie es für: Durchsuchen Sie alle Ihre Apps mit einem einzigen tool und natürlicher Sprache.

Erledigen Sie Ihre Arbeit in ClickUp (erstellen Sie Aufgaben, schreiben Sie Dokumente, weisen Sie Aktionspunkte zu, bringen Sie Ideen ein und vieles mehr).

Transkribieren Sie Ihre Stimme und tippen Sie 4x schneller, freihändig, mit , freihändig, mit Talk to Text Sehen Sie selbst, warum Brain MAX zehnmal leistungsfähiger ist als ChatGPT und Claude:

Das Urteil zu Claude vs. ChatGPT für das Schreiben

Wie lautet also das endgültige Fazit?

Claude und ChatGPT sind beide hervorragende Schreibtools.

Claude glänzt, wenn Tonfall, Nuancen und Kohärenz bei längeren Texten wichtig sind.

ChatGPT zeichnet sich durch Struktur, Geschwindigkeit und iterative Arbeit aus.

Wenn man dies jedoch als direkten Vergleich betrachtet, verfehlt man das eigentliche Problem. Die meisten effektiven Teams fragen nicht, welche KI besser schreibt. Sie fragen, wo KI eingesetzt werden sollte.

Wenn KI in Ihrem Workspace zu Hause ist:

Das Schreiben ist untrennbar mit der Ausführung verbunden.

Der Kontext wird nicht jedes Mal zurückgesetzt, wenn Sie eine Frage stellen.

Die Verwendung mehrerer Modelle bedeutet nicht, dass Sie mehrere tools verwalten müssen.

Deshalb erhalten Sie mit kontextbezogenen KI-Tools wie ClickUp Brain weiterhin die Stärken der Nuancen im Claude-Stil und der Struktur im ChatGPT-Stil. Aber ohne den damit normalerweise verbundenen Aufwand des Kopierens und Einfügens. Ihre KI wird zu einem echten Partner – einem, der Ihre Projekte versteht, Ihre Fristen kennt und Ihnen hilft, Ihre Arbeit schneller zu erledigen, und das alles an einem Ort.

Möchten Sie weniger Lücken zwischen Denken, Schreiben und dem, was Sie zu erledigen haben?

Probieren Sie ClickUp kostenlos aus und sehen Sie selbst, wie native KI Ihren Workflow verändert.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Der Hauptunterschied liegt im Schreibstil: Claude produziert natürlichere, menschlich klingende Prosa, während ChatGPT sich durch die Erstellung strukturierter, vielseitiger Inhalte und die Integration mit anderen tools auszeichnet.

Verwenden Sie Claude für Dokumente, die einen nuancierten Ton und eine lange Kohärenz erfordern, wie Berichte oder Vorschläge, und verwenden Sie ChatGPT für strukturierte Inhalte, wie Gliederungen oder technische Anleitungen.

Claude eignet sich im Allgemeinen besser für die Zusammenfassung von Transkripten und Meeting-Notizen, da es aufgrund seines größeren Kontextfensters und seiner Ausbildung Nuancen und Subtexte effektiver erfassen kann.

Claude Pro bietet schnellere Antworten und Priorität beim Zugriff, was nützlich sein kann. Teams finden jedoch oft einen größeren Wert in einer einheitlichen Plattform wie ClickUp, die KI-Schreibtools direkt in ihren Workflow des Projektmanagements einbettet.