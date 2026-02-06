So verwenden Sie Grok zur Erstellung von Threads

Wenn Sie Inhalte auf X, ehemals Twitter, verwalten, können Ihre besten Thread-Ideen mit einer kurzen Zusammenfassung aus Kundengesprächen beginnen. Das Problem ist, dass Ihre Aufmerksamkeit abgelenkt wird, bevor Sie diese Inputs zu klaren Schlüsselpunkten formen können, die das Engagement fördern.

Untersuchungen von Microsoft haben ergeben, dass Mitarbeiter während der Kernarbeitszeit alle zwei Minuten unterbrochen werden, was insgesamt 275 Mal pro Tag entspricht.

Dieses Maß an Störung macht es leichter, sich zu wiederholen und das Wesentliche zu übersehen, sodass Ihr Thread eher wie ein Brainstorming als wie ein Kampagnenelement wirkt.

Grok AI, ein dialogorientiertes generatives KI-Modell, kann öffentliche X-Beiträge durchsuchen und eine Echtzeit-Websuche durchführen, sodass Sie über aktuelle Trendthemen auf dem Laufenden bleiben. Auf diese Weise wissen Sie, wonach die Leute suchen und wie Ihr nächster Beitrag aussehen sollte.

In diesem Leitfaden führen wir Sie durch die Verwendung von Grok, um einen Thread zu planen und den endgültigen Text zu verfeinern, um die Traktion zu steigern.

Wählen Sie verschiedene Elemente aus, die Sie mit der Social-Media-Vorlage von ClickUp für Ihre Threads importieren möchten.

Was ist Grok und warum sollte man es für die Erstellung von Threads verwenden?

Grok ist der Chatbot von xAI innerhalb von X. Sie können ihn verwenden, um Ideen zu sammeln, Ihren Thread zu strukturieren und neue Kontexte aus öffentlichen X-Beiträgen und dem gesamten Internet zu beziehen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie über Trends oder schnelllebige Themen schreiben.

Ein wichtiger Hinweis: Grok kann immer noch Details falsch wiedergeben oder Quellen zu stark vereinfachen. Behandeln Sie die Ergebnisse als Entwurf und nicht als Faktencheck. Wenn Sie Statistiken, Zitate, Produktangaben oder Vergleiche mit Wettbewerbern zitieren, überprüfen Sie diese vor der Veröffentlichung.

✅ Hier sind die Bereiche, in denen Grok bei der Erstellung von Threads wirklich gut ist:

Aktuellen Kontext aus öffentlichen X-Beiträgen und dem Internet abrufen (hilfreich für trendbasierte Threads)

Umwandlung langer Inhalte in eine Thread-Gliederung (Berichte, Ankündigungen, Blogbeiträge)

Entwerfen Sie Hooks und Formulierungen in verschiedenen Tönen (einschließlich witziger, wenn es die Stimme Ihrer Marke zulässt).

Technische Threads verständlicher gestalten (Erklärung von Code-Konzepten und Vereinfachung der Formulierung)

Bewahren Sie Ihren Entwurfskontext an einem Ort auf, damit Sie ihn wiederholen können, ohne Alles erneut erklären zu müssen.

🧠 Wussten Sie schon? In der Entwicklerdokumentation von X gibt es eine Notiz, die darauf hinweist, dass die meisten Beiträge bis zu 280 Zeichen enthalten können und dass einige Zeichen je nach ihrer Gewichtung unterschiedlich gezählt werden können.

Was macht einen leistungsstarken X-Thread aus?

Ein leistungsstarker X-Thread sorgt dafür, dass die Leser über Ihren ersten Beitrag hinaus weiterlesen. Anschließend werden sie mit nützlichen Hintergrundinformationen und einer klaren Schlussfolgerung belohnt. Ein Thread ist eine Reihe miteinander verbundener Beiträge einer Person, mit denen Sie Hintergrundinformationen hinzufügen oder einen Punkt näher erläutern können.

Für Marketer und Ersteller eignet sich dieses Format, da Sie Konzepte in kleinen Schritten erklären und dennoch zu einer klaren Handlung gelangen können. Ihr Einstieg sollte einen konkreten Nutzen versprechen und zum Weiterblättern animieren.

✅ Folgendes sorgt in der Regel für Aufmerksamkeit in einem X-Thread:

Beginnen Sie mit einem klaren Ziel im ersten Beitrag , damit die Leser wissen, was sie erwartet, wenn sie weiterlesen.

Legen Sie eine einfache Struktur fest , damit Ihre Ideen nicht ausufern und Ihre wichtigsten Punkte leicht nachvollziehbar bleiben.

Verfassen Sie jeden Beitrag als vollständigen Gedanken , damit auch diejenigen, die nur überfliegen, die Kernaussage verstehen, selbst wenn sie nicht jeden Teil lesen.

Fügen Sie nach Möglichkeit Belege hinzu, z. B. einen Quelllink oder einen kurzen Datenpunkt, damit der Thread fundiert wirkt.

Verwandeln Sie lange Inhalte in Threads, indem Sie einen Artikel oder ein Produkt-Update in kleinere Beiträge aufteilen, die aufeinander aufbauen.

Fordern Sie Antworten mit einer Frage oder einer klaren Meinung ein, damit Sie Antworten und Folgekommentare erhalten, die die Unterhaltung am Laufen halten.

Überprüfen Sie den Zeitpunkt und die Verteilung, da die Ergebnisse je nach Zielgruppe und Region variieren. Sie sollten daher testen, was für Ihr Konto am besten funktioniert.

Wenn Sie dies richtig machen, können Sie Zeit bei der Erstellung von Inhalten sparen, da ein Thread zu einem kurzen Beitrag und einem Sales-Enablement-Snippet werden kann, ohne dass Sie Alles von Grund auf neu schreiben müssen.

Wie verwendet man Grok zur Erstellung von Threads?

Die zuverlässigste Art, Grok zu verwenden, besteht darin, es zunächst wie einen Forschungsassistenten und erst in zweiter Linie wie einen Autor zu behandeln. Holen Sie sich die richtigen Inputs, legen Sie die Struktur fest und erstellen Sie dann einen Entwurf.

✅ Hier sind einige Schritte, die Sie befolgen müssen, um Grok KI für die Erstellung von Threads zu verwenden:

Beginnen Sie mit dem Ergebnis : Entscheiden Sie, was Sie wollen: Link-Klicks, Antworten von einer bestimmten Zielgruppe, Anmeldungen, Bekanntheit oder Debatten.

Fügen Sie nur den relevanten Kontext ein : Zielgruppe, Thema, Angebot, Blickwinkel und was zu vermeiden ist. Wenn Sie einen einheitlichen Tonfall wünschen, fügen Sie 2–3 Beispielbeiträge ein.

Bitten Sie Grok, zuerst Live-Eingaben abzurufen : Wenn der Thread von Trends abhängig ist, weisen Sie Grok an, öffentliche X-Beiträge und das Internet zu scannen und dann Muster mit Quellen zusammenzufassen.

Gliederung vor dem Entwerfen : Bitten Sie um einen Plan mit 8 bis 12 Beiträgen, wobei jeder Beitrag eine Idee und einen klaren Übergang enthält.

Entwurf mit Einschränkungen : Legen Sie Folgendes fest: Anzahl der Beiträge, Tonfall und maximale Zeichenlänge pro Beitrag (ich empfehle 240–260, um Platz für Links zu lassen).

Führen Sie eine Qualitätsprüfung durch : Bitten Sie Grok, Folgendes zu kennzeichnen: zu überprüfende Behauptungen, Schwachstellen, Wiederholungen und fehlende Beweise.

Posten Sie und verwenden Sie dann das, was funktioniert hat, erneut: Fassen Sie nach dem Posten die Antworten und Zitate zusammen und generieren Sie dann den nächsten Thread-Ansatz basierend auf den Fragen der Nutzer.

Grok-Beispiele

Hier sind 12 Grok-KI-Prompts, die für Marketer und Ersteller für bestimmte Szenarien entwickelt wurden. Jeder einzelne hilft Ihnen dabei, Grok zu nutzen, um von Live-Recherchen zu einem strukturierten Thread zu gelangen:

Führen Sie einen Echtzeit-Internetzugriffsscan nach „KI-Meeting-Notizen” im gesamten Web und in öffentlichen X-Beiträgen durch und fassen Sie dann die acht wichtigsten Gesprächspunkte zu Schlüsseln zusammen, die ich für einen X-Thread verwenden kann. Geben Sie zehn Thread-Beiträge mit jeweils weniger als 260 Zeichen aus, wobei mindestens sechs Beiträge einen Quelllink enthalten sollten, sowie eine kurze Liste mit Behauptungen, die einer Überprüfung unterzogen werden müssen.

Schreiben Sie einen auf die Ersteller ausgerichteten Thread zum Thema „Wie schreibt man bessere Hooks auf X?“. Suchen Sie in den Trendthemen nach Hook-Formaten, die derzeit gut funktionieren, fassen Sie dann 7 Muster zusammen und erstellen Sie 10 Beiträge mit jeweils einem Hook-Beispiel pro Beitrag sowie 5 witzigen Antworten auf die Kommentare in einem professionellen Tonfall.

Erstellen Sie einen Produktlaunch-Thread für ein Start-up, das „nutzungsbasierte Preise“ einführt. Verwenden Sie Grok, um aktuelle Antworten darauf zu erhalten, was Käufer an Preisänderungen stört, und erstellen Sie dann 11 Beiträge, die die Änderung erklären, Verwirrung reduzieren und einen Beitrag enthalten, der die schwierigsten Einwände behandelt.

Nutzen Sie Grok KI, um Ideen für einen B2B-Thread zum Thema „Warum Onboarding in SaaS scheitert“ zu sammeln. Rufen Sie Live-Daten zu häufigen Beschwerden über Onboarding aus öffentlichen X-Beiträgen ab, fassen Sie Muster zusammen und verfassen Sie dann einen Thread mit 9 Beiträgen, der ein konkretes Beispiel und eine Checkliste enthält.

Durchsuchen Sie das Internet und öffentliche X-Beiträge nach aktuellen Trends zum Thema „Grok vs. ChatGPT“ und erstellen Sie dann einen Thread, der Gründern, die KI-Tools evaluieren, die Konzepte klar erklärt. Veröffentlichen Sie 12 Beiträge, darunter 3 kurze Erklärungen, und schließen Sie mit einer Frage, die zu weiteren Fragen anregt.

Nutzen Sie Grok KI effektiv, um einen Thread zu erstellen, der einen langen Artikel in Beiträge umwandelt. Thema: „Die versteckten Kosten des Kontextwechsels für Marketingteams“. Ziehen Sie Echtzeitdaten aus glaubwürdigen Quellen zu Unterbrechungen und Produktivität, fassen Sie die wichtigsten Punkte zusammen und erstellen Sie dann einen Thread mit 12 Beiträgen mit kurzen Quellenlinks und ohne überflüssige Informationen.

Entwerfen Sie einen Thread für Social-Media-Manager zum Thema „Inhalt-Operationen für ein schlankes Team“. Nutzen Sie das Internet, um aktuelle Brancheninformationen zu Genehmigungsverzögerungen und Zyklen der Überprüfung zu finden, fassen Sie diese in 6 Kernpunkten zusammen und erstellen Sie dann 10 Beiträge, die umsetzbar und messbar sind.

Erstellen Sie einen Thread zum Thema „Wie man oberflächliche KI-Inhalte erkennt“. Suchen Sie im Internet nach aktuellen Leitfäden zu KI-Offenlegung, Qualitätssignalen und redaktionellen Überprüfungen, schreiben Sie dann 9 Beiträge, in denen Sie die Konzepte erläutern, fügen Sie eine Mini-Rubrik hinzu und schließen Sie mit einem Aufruf an die Leser, ihre besten Überprüfungen freizugeben.

Erstellen Sie einen Thread, in dem zwei Markteinführungsansätze verglichen werden: „Community-gesteuertes Wachstum vs. bezahlte Akquise“. Rufen Sie Live-Daten zu aktuellen Beispielen aus öffentlichen X-Beiträgen ab, fassen Sie die besten Argumente beider Seiten zusammen und erstellen Sie dann 13 Beiträge, die ausgewogen sind und mit einem Entscheidungsrahmen enden.

Schreiben Sie einen technischen Thread für Entwickler zum Thema „Wie man die Lesbarkeit von Code optimiert, wenn man Snippets auf X freigibt“. Erläutern Sie Konzepte mit kurzen Erklärungen, fügen Sie 3 kurze Code-Transformationen in reiner Textform ein und formatieren Sie den Thread in 10 Beiträge, die leicht zu überfliegen sind.

Sie sollten einen Thread zu Branchentrends erstellen, der aktuell und für B2B-Leser nützlich ist. Ziehen Sie aktuelle Signale aus Ihren gespeicherten Forschungslinks und fassen Sie die wichtigsten Trends in der Erstellung von Social-Media-Inhalten für 2026 zusammen. Verfassen Sie dann einen Thread mit 13 Beiträgen, in dem Sie erklären, was sich geändert hat, warum dies wichtig ist und was Teams in diesem Quartal anpassen sollten. Markieren Sie alle Aussagen, die vor der Veröffentlichung einer Überprüfung unterzogen werden müssen.

Sie sollten einen „Content Ops”-Thread entwerfen, den Gründer und Ersteller tatsächlich umsetzen können. Schreiben Sie einen Thread mit 11 Beiträgen darüber, wie man einen wöchentlichen Social-Media-Workflow in ClickUp durchführt, indem man ein Dokument für Briefings, Aufgaben für die Produktion und einen Genehmigungsschritt verwendet, der Last-Minute-Überarbeitungen verhindert. Halten Sie jeden Beitrag praktisch und schließen Sie mit einer einfachen wöchentlichen Checkliste ab.

70 % der Manager verwenden detaillierte Projektbeschreibungen, um Erwartungen festzulegen, 11 % verlassen sich auf Team-Kickoffs und 6 % passen ihre Projekt-Kickoffs je nach Aufgaben und Komplexität an. Das bedeutet, dass die meisten Kickoffs dokumentationslastig und nicht kontextorientiert sind. Der Plan mag klar sein, aber ist er auch für alle klar, so wie sie ihn hören müssen? Mit den Features von ClickUp Brain können Sie die Kommunikation von Anfang an individuell anpassen. Verwenden Sie es, um Kickoff-Dokumente in rollenspezifische Beschreibungen für Aufgaben zusammenzufassen, Aktionspläne nach Funktionen zu erstellen und herauszufinden, wer mehr Details benötigt und wer weniger.

Best Practices für bessere Ergebnisse mit Grok

Wenn Sie möchten, dass Grok prägnante Threads erstellt, ist der Trick ganz einfach: Struktur vor Entwurf und Prüfung vor Veröffentlichung.

✅ Hier sind die Best Practices, mit denen Sie Grok für die Erstellung von Threads optimal nutzen können:

Beginnen Sie mit einem klaren Ergebnis (keiner vagen Anfrage): Teilen Sie Grok Ihre KPIs für den Thread mit, z. B. qualifizierte Antworten von Gründern oder Klicks auf eine Seite. Bitten Sie Grok dann, wichtige Punkte vorzuschlagen, bevor es mit dem Schreiben beginnt. So bleibt der Thread fokussiert und wird nicht zu einem kreativen Text, der Ihre Absicht verfehlt.

Geben Sie von vornherein den richtigen Kontext an: Fügen Sie Informationen über Ihre Zielgruppe hinzu und geben Sie an, was Sie nicht einbeziehen werden. Sie können ein kurzes „Sprachbeispiel” aus 2 bis 3 Ihrer früheren Beiträge einfügen, um eine konsistente Ausgabe über alle Ihre Threads hinweg zu gewährleisten. Sowohl OpenAI als auch Microsoft betonen, dass ein klarerer Kontext und klarere Vorgaben zu besseren Ergebnissen führen.

Struktur vor Entwurf erzwingen: Fordern Sie zuerst eine Gliederung und dann einen Entwurf an. In Ihrer Eingabe sollten Sie Grok bitten, den Blickwinkel in einem Plan für jeden einzelnen Beitrag zusammenzufassen, bevor der endgültige Thread generiert wird. Dies reduziert das Umschreiben und spart Zeit bei der Überprüfung.

Weisen Sie Grok an, wann Live-Daten verwendet werden sollen: Wenn Sie über Trendthemen schreiben, bitten Sie Grok, den Echtzeit-Internetzugang zu nutzen und geben Sie ein Zeitfenster an, z. B. „letzte 24 Stunden” oder „letzte 7 Tage”. Die Fähigkeit von Grok, öffentliche X-Beiträge und das Internet in Echtzeit zu durchsuchen, ist für Autoren und Social-Media-Manager von Vorteil.

Fragen Sie nach Quellen und einer „Verifizierungsliste“: Fordern Sie Links für alle Daten oder Zitate an. Es ist ratsam, keine „Behauptungen“ zu verwenden, aber wenn Sie solche hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie sie ordnungsgemäß verknüpfen. Grok kann ungenaue oder unvollständige Ergebnisse liefern, daher müssen Sie „Fakten“ als Entwürfe behandeln, bis Sie die Details überprüft haben.

Legen Sie Thread-Beschränkungen fest, die Ihrer Veröffentlichungsweise entsprechen: Legen Sie die Anzahl der Beiträge und das Format fest, bevor Sie mit dem Schreiben beginnen. Sie sollten auch die maximale Länge pro Beitrag festlegen. Auf diese Weise verschwenden Sie keinen Aufwand damit, die Ausgabe später zu korrigieren. Wenn Sie leicht zu überfliegende Inhalte wünschen, bitten Sie um kurze Beiträge mit jeweils einer Idee pro Beitrag.

Bitten Sie um Variationen: Fordern Sie zwei bis drei alternative Hooks und dann eine alternative Formulierung für den Mittelteil an. Sie können auch um eine direktere und eine leichter verständliche Version bitten. Der „Fun-Modus” von Grok ist nützlich, wenn Ihre Markenstimme mehr Persönlichkeit zulässt, aber dennoch Klarheit an erster Stelle stehen sollte.

Über X

Verwenden Sie Follow-ups, um Ihren Thread zu straffen: Nachdem der Entwurf fertig ist, bitten Sie um eine Komprimierungsrunde, um Wiederholungen zu entfernen. Bitten Sie Grok anschließend, eine Klarheitsrunde durchzuführen, um Konzepte schnell zu erklären. Iteratives Prompting ist eine anerkannte Best Practice in den Leitlinien von OpenAI und gilt auch hier.

Beginnen Sie eine neue Unterhaltung, wenn sich das Ziel ändert: Behalten Sie ein Thread-Projekt innerhalb einer einzigen Unterhaltung, damit der Kontext konsistent bleibt. Beginnen Sie eine neue Unterhaltung, wenn Sie Themen, Zielgruppen oder Angebote ändern. Dies minimiert Abweichungen und trägt dazu bei, über alle Bearbeitungen hinweg ein stabiles Ergebnis zu erzielen.

Planen Sie mit Blick auf die Limits, wenn Sie viel veröffentlichen: X Premium und Premium+ bieten höhere Limits für Grok. Dies ist wichtig, wenn Sie täglich Threads erstellen und während der Stoßzeiten schnellere Antworten wünschen.

Halten Sie sensible Kampagnendetails aus der Eingabeaufforderung heraus: Wenn Sie an vertraulichen Produkteinführungen oder Kundendaten arbeiten, vermeiden Sie es, sensible Informationen anzugeben. Die Ergebnisse von Grok können fehlerhaft sein, und Sie sind für das verantwortlich, was Sie auf der Social-Media-Plattform für kreative Projekte veröffentlichen.

Wenn Sie diese Vorgehensweisen anwenden, wird Grok AI zu einem wertvollen Tool für strukturierte Threads. Das Tool hilft Ihnen dabei, sauberere Entwürfe zu erstellen und eine konsistentere Erstellung von Inhalt in Ihrem Team zu erreichen.

Häufige Fehler, die Sie beim Schreiben von Threads mit Grok vermeiden sollten

Hier sind einige häufige Fehler, die Sie beim Verfassen von Threads mit Grok vermeiden sollten:

Nach einem „viralen Thread” ohne klares Ergebnis fragen: Grok generiert schnell Ideen, aber vage Ziele führen in der Regel zu vagen Beiträgen. Definieren Sie zuerst das Ergebnis, z. B. Antworten von Gründern oder Anmeldungen aus einer Nischenzielgruppe.

Überspringen der Live-Suchanweisung, wenn das Thema zeitkritisch ist : Wenn Sie aktuelle Antworten von Grok wünschen, fragen Sie ausdrücklich danach und geben Sie ein Zeitfenster an, z. B. „letzte 24 Stunden”.

Grok eher als Faktenprüfer denn als Entwurfsassistent betrachten: Grok kann ungenaue oder unangemessene Informationen liefern, unter anderem weil es auf öffentlich zugänglichen Informationen trainiert, die irreführend sein können. Verwenden Sie Quellen und überprüfen Sie die Details, bevor Sie etwas posten.

Den „Spaßmodus” über die Klarheit stellen: Die Persönlichkeit von Grok kann Ihnen dabei helfen, einen menschlicheren Thread zu schreiben, aber die Leser möchten dennoch, dass Konzepte erklärt werden und die Struktur klar ist. Sparen Sie sich witzige Antworten für die Kommentare auf, nicht für das Kerngespräch.

Vergessen, Quellen anzugeben, wenn Sie Daten zitieren: Wenn Sie Nummern, Zitate oder Behauptungen einfügen möchten, fragen Sie nach Links. Überprüfen Sie dann die Quelle. Das ist der Unterschied zwischen kurzen Erklärungen und glaubwürdigen Threads für ein professionelles Publikum.

Überlastung einer Unterhaltung mit mehreren Thread-Themen: Wenn Sie Themen mischen, neigt Grok dazu, den Kontext zu verwischen. Behalten Sie eine Unterhaltung pro Thread-Thema bei und beginnen Sie eine neue Unterhaltung, wenn Sie den Blickwinkel oder die Zielgruppe wechseln.

Beiträge ohne abschließende Risikoprüfung: Wenn Ihr Thread geschäftliche Behauptungen, Preisangaben oder Aussagen zum Wettbewerb enthält, führen Sie vor der Veröffentlichung eine schnelle Überprüfung durch.

🧠 Wussten Sie schon? Grok akzeptiert Text- oder Spracheingaben, was hilfreich sein kann, wenn Sie während des Plans auf dem Handy schnelle Erklärungen benötigen.

Die tatsächlichen Limite bei der Verwendung von Grok für die Thread-Erstellung

Es ist möglich, Grok KI effektiv für die Erstellung von Threads zu nutzen, aber es gibt gewisse Limite. Diese werden im Folgenden erläutert:

Grok sieht nur, was öffentlich ist.

Es kann aus öffentlichen X-Beiträgen und Webquellen beziehen, aber es wird keine Privaten Kontexte oder geschützten Unterhaltungen auf magische Weise sichtbar machen. Behandeln Sie es als Außenforschung, nicht als Insiderwissen.

Es kann selbstbewusst klingen, obwohl es falsch ist.

Selbst ein guter Entwurf kann scheitern, wenn Feedback nur in Direktnachrichten zu finden ist und die „endgültige Version” diejenige ist, die zuletzt gepostet wurde. Das ist ein Workflow-Problem, kein KI-Problem.

Wenn Sie Grok mit einem einfachen Workflow zur Überprüfung kombinieren, profitieren Sie von Geschwindigkeit ohne Chaos.

📽️ Video ansehen: Haben Sie Schwierigkeiten, mit der Erstellung von Inhalten Schritt zu halten? In diesem Video zeigen wir Ihnen genau, wie Sie ChatGPT als Ihren KI-Assistenten für soziale Medien einsetzen können:

So überprüfen, bearbeiten und versenden Sie Threads, ohne den Kontext zu verlieren

Grok hilft Ihnen dabei, Ihre Threads schnell zu entwerfen, insbesondere wenn Sie schnelle Antworten wünschen oder Trendthemen auf X überprüfen möchten. Die Erstellung von Threads endet jedoch selten mit dem Entwurf. Sie benötigen weiterhin eine Kurzbeschreibung und einen Workflow, der Ihr Team plattformübergreifend auf dem Laufenden hält.

Hier kommt es zu einer Zersplitterung der Arbeit. Wenn Sie Ihren Thread-Plan in einer App und Ihre Bearbeitungen in einer anderen haben, müssen Sie zwischen mehreren Tools hin- und herwechseln und verschwenden Zeit.

Darüber hinaus verschlimmert die Ausbreitung von KI die Situation noch. Sie erstellen einen Entwurf in einem KI-Tool und überarbeiten ihn in einem zweiten tool, verlieren dabei jedoch den Kontext.

Hier hilft ein konvergierter KI-Arbeitsbereich wie ClickUp. Mit ClickUp können Sie sowohl Arbeitsaufwand als auch KI-Ausbreitung eliminieren, indem Sie verschiedene Tools direkt in Ihre Workflows einbetten.

Wenn Sie sich von X-Threads einen deutlichen Schub versprechen, sollten Sie einen Workflow mit ClickUp priorisieren, der Ideen, Entwürfe und Follow-ups an einem Ort zusammenfasst.

Verwenden Sie ClickUp Brain für die Recherche von Inhalten und die Automatisierung von Aufgaben.

Stellen Sie Fragen und erhalten Sie Branchen-Insights mit ClickUp Brain

Wenn Sie X-Threads als Teil von Kampagnen erstellen, benötigen Sie ein System, das Ihre Texte mit der Umsetzung verbindet. Sie suchen nach Notizen und Links und wiederholen dann Ihre Arbeit, weil die Details auf verschiedene Tools verteilt sind. ClickUp Brain bietet Ihnen eine Arbeitsbereich-orientierte KI-Ebene, auf der Sie Wissen generieren und speichern können, das mit der tatsächlichen Arbeit Ihres Teams verbunden ist. Dies ist für Marketer und Gründer wichtig, da der Thread nicht das einzige Ergebnis ist; Sie benötigen auch unterstützende Ressourcen und einen Zeitplan.

📖 Lesen Sie auch: So steigern Sie mit Grok die Produktivität im Geschäft

✅ So kann ClickUp Brain Ihnen bei der Erstellung von Threads helfen:

Fassen Sie lange Dokumente und Aufgaben zusammen , damit Sie wichtige Punkte schnell in eine Thread-Gliederung übernehmen können.

Erstellen Sie Aufgaben und Dokumente aus Kommentaren und Nachrichten , damit Ihr Workflow für den Inhalt nachverfolgbar bleibt.

Bewahren Sie Bewertungen in Dokumenten mit Thread-Kommentaren und zugewiesenem Feedback auf, damit Sie die richtigen Dinge schneller beheben können.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain schneller Entwürfe für X-Threads.

Grok eignet sich hervorragend, wenn Sie Live-Kontext aus öffentlichen X-Beiträgen und dem Internet benötigen. Die Erstellung von Threads ist jedoch nicht trendabhängig. Sie beziehen Erkenntnisse aus Ihrer eigenen Arbeit: Kundennotizen, interne Dokumente, Launch-Messaging, Support-Muster und Kampagnen-Briefings.

Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Es hilft Ihnen dabei, Ihren bestehenden Arbeitsbereich in eine Thread-Gliederung und einen Entwurf umzuwandeln, ohne dass Sie Eingaben aus verschiedenen tools erneut sammeln müssen.

Verwandeln Sie interne Kontexte in Thread-Gliederungen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um aus bereits vorhandenen Rohdaten wie Notizen von Meetings, Zusammenfassungen von Kundengesprächen, Produktbeschreibungen oder Entwürfen für Blogbeiträge einen übersichtlichen Thread-Plan zu erstellen.

Probieren Sie folgende Eingabeaufforderungen aus:

„Verwandeln Sie dieses Dokument in einen 10-teiligen X-Thread-Entwurf. Eine Idee pro Beitrag, jeweils unter 260 Zeichen.“

„Extrahieren Sie 7 wichtige Erkenntnisse aus diesem Dokument und ordnen Sie sie in einer Thread-Struktur an: Aufhänger → Beweis → Schritte → Abschluss“

„Gib mir 3 Hook-Optionen für diesen Thread und dann eine logisch aufgebaute Gliederung mit 9 Beiträgen.“

ClickUp Brain in Aktion: 3 Hook-Optionen plus eine 9-Punkte-Gliederung, die in Sekundenschnelle generiert wird, damit Ihr Team Inhalte schneller und mit weniger Hin und Her versenden kann.

Entwerfen Sie den Thread und optimieren Sie ihn, ohne Ihre Stimme zu verlieren.

Sobald Sie den Entwurf fertig haben, verwenden Sie ClickUp Brain, um Beiträge in Ihrem bevorzugten Stil zu verfassen, und führen Sie dann eine schnelle Qualitätsprüfung durch, bevor Sie sie in X einfügen.

Probieren Sie folgende Eingabeaufforderungen aus:

„Verfassen Sie diesen Thread in einem prägnanten, gründerfreundlichen Ton. Halten Sie jeden Beitrag unter 260 Zeichen.“

„Erledigen Sie eine Komprimierung: Entfernen Sie Wiederholungen, straffen Sie Formulierungen, behalten Sie die gleiche Bedeutung bei.“

„Schreiben Sie den ersten Beitrag in drei Varianten neu: direkt, neugierdeorientiert und konträr.“

Erstellen Sie wiederverwendbare Thread-Vorlagen (damit Sie die Struktur nicht jede Woche neu erfinden müssen).

Wenn Sie häufig veröffentlichen, ist die Wiederverwendung der größte Vorteil. Erstellen Sie ein „Starter”-Format für Threads in Ihrem Workspace und bitten Sie ClickUp Brain, es entsprechend dem Thema auszufüllen.

Beispiele für wiederverwendbare Formate:

Thread „Mythos → Wahrheit”

Thread „3 Fehler + Lösungen”

„Mini-Playbook”-Thread (Schritte + Checkliste)

Thread „Umgang mit Einwänden” für Produktaktualisierungen

Prompt:

„Verwenden Sie meine Thread-Vorlage unten und erstellen Sie eine neue Version für [THEMA]. Behalten Sie die Struktur unverändert bei. “

💡Profi-Tipp: Erstellen Sie Ihre Thread-Zusammenfassung in ClickUp-Dokumenten und wandeln Sie sie dann in nachverfolgbare Arbeit um. Passen Sie Dokumente mit ClickUp Docs an jedes Projekt an Mit ClickUp Docs können Sie Entwürfe erstellen und in Echtzeit teamübergreifend zusammenarbeiten. Es hilft Ihnen dabei, Inhalte in Aufgaben umzuwandeln, sodass Ihre Texte und deren Umsetzung miteinander verbunden bleiben. ✅ Hier ist ein Thread-fähiger Workflow, den Sie innerhalb eines Dokuments ausführen sollten: Entwerfen Sie eine eine Seite lange Zusammenfassung des Threads mit Ihrer Zielgruppe, Ihrem Blickwinkel, Ihren Schlüsselpunkten und Ihren Quellenangaben in einem einzigen Dokument.

Markieren Sie Abschnitte und bitten Sie ClickUp Brain, Aktionspunkte zu generieren, damit Sie die Zusammenfassung in Aufgaben für Recherche, Bearbeitung, Design und Freigaben umwandeln können.

Verwenden Sie die ClickUp Brain-Schreibtools , um die Klarheit zu verbessern und Wiederholungen vor Ihrer Überprüfungsrunde zu korrigieren, damit sich der Thread wie ein Kampagnen-Asset liest.

Organisieren und finden Sie Briefings schneller im Docs Hub von ClickUp , damit Ihr Team immer mit der neuesten Version arbeitet und Dokumente nicht über verschiedene Spaces hinweg dupliziert werden.

Verwenden Sie ClickUp Brain MAX für das Verfassen von Threads, die Sprachaufzeichnung und verknüpfte Antworten.

Diktieren Sie nahtlos mit KI und sparen Sie Zeit mit ClickUp Brain MAX

Grok unterstützt zwar das schnelle Verfassen von Entwürfen, aber das Schreiben von Threads wird noch einfacher, wenn Ihre KI mit mehreren KI-Tools kompatibel ist. Mit ClickUp Brain MAX können Sie Fragen stellen und mit mehreren KI-Modellen chatten, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie verschiedene Thread-Typen schreiben und bearbeiten.

✅ So kann ClickUp Brain MAX Ihnen bei der Erstellung von Threads helfen:

Diktieren Sie Hooks und Entwürfe mit Talk to Text und lassen Sie ClickUp Brain MAX die Sprache für Ihr Publikum optimieren.

Verwenden Sie Enterprise Search , um kontextreiche Antworten aus Aufgaben und Meetings zu extrahieren, damit Sie Leistungsansprüche mit den genauen Entscheidungen und Hindernissen unterstützen können. aus Aufgaben und Meetings zu extrahieren, damit Sie Leistungsansprüche mit den genauen Entscheidungen und Hindernissen unterstützen können.

Durchsuchen Sie Ihre Arbeits-Apps und das Internet , um wichtige Punkte, Links und Hintergrundinformationen abzurufen, ohne zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herspringen zu müssen.

Sorgen Sie für einheitliche Entwürfe, indem Sie Variationen für die Einleitung, die Struktur und den Schluss einholen und dann die beste Version für Ihr Publikum auswählen.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp AI Cards und ClickUp Dashboards , um Threads für die Überprüfung vorzubereiten. Nutzen Sie KI-gestützte Berichterstellung mit Ihren Dashboards mithilfe der KI-Karten von ClickUp Mit den KI-Karten von ClickUp können Sie KI-gestützte Berichte auf ClickUp-Dashboards und -Übersichten erstellen, die auf dem Kontext der Arbeit Ihres Teams basieren, sodass Sie sehen können, was zur Veröffentlichung bereit ist und was noch korrigiert werden muss. ✅ Sie können ein Thread-Dashboard führen, das Folgendes zur Nachverfolgung hat: Fügen Sie eine KI-Karte hinzu, die zusammenfasst, was sich diese Woche bei den aktiven Thread-Aufgaben geändert hat.

Generieren Sie einen Status-Update für Threads in der Überprüfung, damit Sie Genehmigungen vorantreiben und Verzögerungen reduzieren können, die Ihren Posting-Rhythmus stören.

Fügen Sie eine Dashboard-Ansicht hinzu, die die Eigentümer und Fälligkeitsdaten für jede Thread-Aufgabe anzeigt, damit Sie Verzögerungen frühzeitig erkennen können, anstatt am Veröffentlichungstag in Hektik zu verfallen.

Nutzen Sie das Dashboard als Oberfläche für Ihre wöchentliche Überprüfung, damit Ihre Entscheidungen auf Echtzeitdaten aus Aufgaben basieren und Sie sich bei der Planung des nächsten Threads nicht auf Ihr Gedächtnis verlassen müssen.

Verwenden Sie ClickUp Agents, um die Qualität der Threads zu standardisieren und manuelle Nacharbeiten zu reduzieren.

Verwenden Sie Eingabeaufforderungen, um Ihre Arbeit unter einem Workspace mit ClickUp Agents zu optimieren.

Wenn Sie Grok KI nur für Ihre X-Thread-Entwürfe verwenden, besteht die Abhängigkeit der Qualitätskontrolle darin, wer den Thread an diesem Tag überprüft. Ein Thread kann prägnant sein, während ein anderer Punkte wiederholt. Das kann zu Inkonsistenzen führen, und das Team verbringt am Ende viel Zeit mit Korrekturen statt mit der Erstellung.

ClickUp Super Agents wurden entwickelt, um Ihnen während Ihrer Arbeit Routineaufgaben abzunehmen, sodass Sie Überprüfungen wie Struktur und Klarheit mithilfe desselben Workspaces systematisieren können. Die Aufrechterhaltung dieser Konsistenz ist für Teams von entscheidender Bedeutung, wenn Sie mehrere Beiträge und Threads unter einer Marke oder einem Konto veröffentlichen.

✅ So können ClickUp-Agenten Ihnen bei der Erstellung von Threads helfen:

Kennzeichnen Sie fehlende Belege , damit Ihr Thread nicht mit schwachen Daten oder vagen Behauptungen veröffentlicht wird.

Überprüfen Sie die Struktur , damit jeder Beitrag eine Idee enthält und der Thread logisch aufgebaut ist.

Generieren Sie alternative Hooks und Closers , die zu Ihrem Tonfall und Ihrer Zielgruppe passen.

Fassen Sie lange interne Notizen zu den wichtigsten Schlüsseln zusammen, damit Ihr Entwurf mit dem richtigen Kontext beginnt.

💡 Profi-Tipp: Behalten Sie Thread-Entscheidungen innerhalb des ClickUp-Chats, damit Sie den Kontext nicht verlieren. Erhalten Sie sofortiges Feedback und chatten Sie mit Ihrem Team in ClickUp ClickUp Chat kann mit Ihrer Arbeit verbunden werden, wobei Unterhaltungen mit Aufgaben und Dokumenten verknüpft werden. Dies ist hilfreich, wenn Sie X-Threads für mehrere Themen in Ihrem Team erstellen. ✅ Sie sollten Feedback über ClickUp Chat weiterleiten, wenn: Ein Stakeholder fügt Bearbeitungen in eine Unterhaltung ein, und Sie müssen diese in nachverfolgbare Änderungen umwandeln.

Sie möchten, dass KI lange Kommentarketten in klare nächste Schritte zusammenfasst.

Sie möchten, dass Ihr Genehmigungsverlauf mit den tatsächlichen Thread-Aufgaben verknüpft bleibt.

Verwenden Sie ClickUp für die Social-Media-Planung, die Threads mit Kampagnen verbindet.

Zeigen Sie Ihren gesamten Fortschritt und Ihre Aufgabenaktualisierungen mit ClickUp Aufgaben an.

Wenn Sie Threads in Grok KI entwerfen, können Sie schnell von einer Idee zu einem Entwurf übergehen. Das Problem tritt auf, wenn Sie noch ein System für die Eigentümerschaft und Überprüfungen benötigen. Oder wenn Ihr Thread zu einem einmaligen Beitrag wird.

ClickUp vereint Planung und Ausführung in einem Workflow, indem es ClickUp Aufgaben, ClickUp Dokumente und ClickUp Automatisierungen miteinander verbindet. Hier sorgen ClickUp Aufgaben dafür, dass jeder Beitrag und jede Aktualisierung nachvollziehbar bleibt, während Sie mit ClickUp Dokumenten die Briefings und Quellen an einem Ort zusammenfassen können. Darüber hinaus macht ClickUp Automatisierungen manuelle Übergaben überflüssig, sodass Sie auch dann am Ball bleiben, wenn das Team viel zu tun hat.

Dies ist wichtig, da ein Thread, der Anklang findet, in der Regel mehrere Follow-ups und Fragen von Stakeholdern durchläuft. ClickUp bietet Ihnen einen einheitlichen Workspace mit mehreren Tools und Vorteilen, damit Sie Ihre Ideen in einen hervorragenden Arbeitsentwurf umsetzen können.

✅ So kann ClickUp Ihnen bei der Planung und Durchführung von Thread-Kampagnen helfen:

Erstellen Sie eine Aufgabe pro Thread , die das Ziel und die Zielgruppe enthält. Legen Sie eine klare Definition für „erledigt“ fest, damit mehrere Benutzer davon profitieren können, ohne vom Thema abzuweichen.

Fügen Sie ein Dokument an die Aufgabe an oder verknüpfen Sie es für die Thread-Zusammenfassung und Proof-Links, damit Prüfer Details überprüfen können, ohne zwischen Tools hin- und herspringen zu müssen.

Standardisieren Sie Status wie Entwurf, Überprüfung, Genehmigung, Planung und Veröffentlichung, damit Ihre Pipeline zur Erstellung von Inhalten über alle Kampagnen hinweg vorhersehbar bleibt.

Automatisieren Sie die Weiterleitung bei Statusänderungen, beispielsweise durch Zuweisung eines Editors, wenn ein Entwurf zur Überprüfung weitergeleitet wird. So sparen Sie Zeit und vermeiden manuelle Nachverfolgung.

💡Profi-Tipp: Planen Sie Ihren Thread-Kalender mit der Social-Media-Vorlage von ClickUp. Hier finden Sie eine kostenlose Vorlage. Selbst wenn Sie das richtige KI-Tool für den Entwurf ausgewählt haben, kann die Erstellung von X-Threads inkonsistent bleiben, wenn jeder Teamkollege Beiträge auf seine eigene Weise plant. Möglicherweise müssen Sie am Ende dieselben Ideen umschreiben oder verlieren den Überblick darüber, was bereits zur Veröffentlichung bereit ist. Die Social-Media-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen eine einheitliche Struktur, um Inhalte an einem Ort zu planen. Sie hilft Ihnen dabei, einen einheitlichen Plan für alle Ihre sozialen Kanäle zu erstellen und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams zu optimieren. 🌻 So kann Ihnen diese Vorlage helfen: Sorgen Sie für einen konsistenten Thread-Workflow mit integrierten benutzerdefinierten Status wie „Zur Genehmigung” und „Zur Überarbeitung”, damit Überprüfungen nicht in Unterhaltungen untergehen.

Organisieren Sie jeden Beitrag mit benutzerdefinierten Feldern, damit Sie Inhalte kategorisieren und den Fortschritt in Ihrem Social-Media-Kalender visualisieren können.

Halten Sie Ideen in der Ansicht „Content Suggestion Formular“ fest , damit Thread-Ideen in einer Warteschlange landen und nicht in verstreuten Notizen.

Planen Sie mithilfe der Content Stage-Ansicht, was Sie pro Plattform erstellen möchten, damit jeder Thread zum richtigen Kanal und zur richtigen Kampagne passt.

Optimieren Sie Ihre Thread-Strategie auf X mit ClickUp

Grok KI kann Ihnen generell dabei helfen, Ideen zu sammeln und Trends zusammenzufassen. Es kann Ihnen auch dabei helfen, Threads schneller zu erstellen, insbesondere wenn Sie aktuelle Antworten aus Live-Daten im Internet benötigen.

Wenn Threads jedoch Teil Ihrer Erstellung von Inhalt sind, besteht die größere Herausforderung darin, den Kontext und die Nachverfolgung zu organisieren, damit Ihre Beiträge konsistent und kampagnenfähig bleiben.

Hier wird ClickUp zum idealen Ersatz für Grok AI. Mit ClickUp können Sie Recherchen, Briefings, Entwürfe, Aufgaben, Überprüfungen und Terminplanungen in einem einzigen konvergierten KI-Arbeitsbereich zusammenfassen. So verbringt Ihr Team viel weniger Zeit mit der Behebung vermeidbarer Probleme und hat mehr Zeit für die Erstellung von Threads, die bei der richtigen Zielgruppe Anklang finden.

Wenn Sie eine wiederholbare Methode zum Planen, Entwerfen, Überprüfen und Versenden von Threads suchen, ohne an Schwung zu verlieren, melden Sie sich jetzt bei ClickUp an ✅.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wenn Sie Threads für X schreiben, teilen Sie Grok KI zunächst die genaue Zielgruppe und Ihr Ziel mit. Besprechen Sie dann den Blickwinkel und bitten Sie Grok KI, aktuelle Antworten aus öffentlichen X-Beiträgen und einer Echtzeit-Websuche zu ziehen, wenn das Thema von Abhängigkeiten zu Trends betroffen ist.

Die beste Eingabe gibt Grok klare Vorgaben hinsichtlich Tonfall, Thread-Länge und Quellenangaben sowie eine Anfrage für Echtzeit-Internetzugang, wenn Sie Live-Daten benötigen. Grok kann auch in dem von Ihnen festgelegten Stil der Unterhaltung antworten, daher sollten Sie dies frühzeitig festlegen.

Ja, Sie können Grok bitten, in einem Stil Ihrer Wahl zu antworten, sodass Sie witzige Antworten erhalten, ohne an Klarheit zu verlieren. Überprüfen Sie jedoch unbedingt die Fakten, bevor Sie etwas posten.

Um bei der Verwendung von Grok einen einheitlichen Tonfall zu gewährleisten, fügen Sie oben in der Unterhaltung einen kurzen „Tonfall-Leitfaden” ein. Bitten Sie Grok dann, jeden Beitrag im gleichen Tonfall umzuschreiben und nicht für jeden Entwurf einen neuen Tonfall zu erfinden. Behalten Sie pro Unterhaltung ein Thread-Thema bei und beginnen Sie eine neue Unterhaltung, wenn Sie die Zielgruppe oder die Kampagne wechseln.

Bitten Sie Grok, den Thread als nummerierte Beiträge mit jeweils weniger als 280 Zeichen zu generieren. Weisen Sie Grok an, pro Beitrag eine Idee und eine klare Übergangszeile zu verwenden. Fügen Sie den Thread dann mithilfe des Verfassen-Flows und des Plus-Symbols in X ein, um Beiträge einzufügen, und klicken Sie auf „Alle posten“, wenn Sie fertig sind. Dies ist die sauberste Methode, um von einem Entwurf zu einem formatierten Thread auf X zu gelangen.

ClickUp kann Grok für die End-to-End-Thread-Erstellung ersetzen, da Sie in einem einzigen Workspace Dokumente erstellen, Aufgaben verfolgen und Genehmigungen verwalten können, anstatt die Arbeit auf verschiedene Tools aufzuteilen. ClickUp Brain und Brain MAX ergänzen diesen Workflow um KI-Unterstützung, sodass Sie den Kontext mit Ihrer Arbeit verknüpfen können. Grok ist stark in der Live-Suche und bei schnellen Antworten, aber es führt nicht Ihren Kampagnen-Workflow aus.

Mit ClickUp können Sie mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX Hooks und Entwürfe diktieren, und das Programm übernimmt das Tippen und die Bearbeitung, sodass Sie Zeit sparen. Sie können auch Aufgaben und Dokumente zusammenfassen und wichtige Punkte in Ihre Thread-Gliederung einfügen, ohne alte Unterhaltungen durchsuchen zu müssen.