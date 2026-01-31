Amazon Q vs. Copilot: Welche KI für Unternehmen ist 2026 besser?

Sprint-Pläne sehen in der Regel gut aus, bis die erste Frage zur Produktion auftaucht.

Jemand muss einen verwirrenden Fehler erklären, die Geschäftslogik über mehrere Dateien hinweg nachverfolgen und eine Korrektur überprüfen lassen, ohne das gesamte Team aufzuhalten. Hier können KI-Codierungsassistenten helfen.

In einer kontrollierten Studie von Microsoft Research erledigten Entwickler, die GitHub Copilot verwendeten, eine Codierungsaufgabe um 55,8 % schneller als eine Kontrollgruppe. Das ist der Unterschied, den KI-Assistenten für Teams bewirken können.

Bei der Vielzahl der auf dem Markt erhältlichen KI-Tools hängt die Wahl jedoch in der Regel davon ab, wo Ihre Teams bereits arbeiten und welche Anwendungsfälle Sie haben.

In diesem Artikel vergleichen wir Amazon Q und Microsoft Copilot anhand von Kriterien wie Kontextquellen, Verwaltungskontrollen und Preisgestaltung. Sie erfahren auch, in welchen Fällen ClickUp eine praktische Alternative sein kann, wenn Sie KI-Unterstützung wünschen, die mit Aufgaben und Ergebnissen verbunden bleibt.

Amazon Q vs. Microsoft Copilot auf einen Blick

Wenn Sie sich vorab einen Überblick verschaffen möchten, bevor Sie sich mit den Features befassen, beginnen Sie hier. Diese Übersicht zeigt, wo jedes tool am besten eingesetzt werden kann und was es unterstützt.

Vergleichsbereich Amazon Q Microsoft Copilot Ideal für Teams, die tief im AWS-Ökosystem verwurzelt sind und KI-Unterstützung für die Entwicklung und den Betrieb von Software auf AWS benötigen. Microsoft Copilot ist am stärksten in Microsoft 365-Apps für „Workaround-Code” wie Zusammenfassungen, Release-Mitteilungen und Status-Updates. IDE-native Codierung stammt in der Regel von GitHub Copilot, das separat lizenziert wird. IDE-native Codierungshilfe und Support für Entwickler-Workflows Stärker für IDE-native Code-Bearbeitung mit Amazon Q Developer in gängigen IDEs sowie Chat- und Inline-Bearbeitungen Stärker für „Workarounds für Code” in Microsoft 365-Apps (Zusammenfassungen, Rückblicke, Statusaktualisierungen). Für IDE-native Codierung fügen die meisten Teams GitHub Copilot separat hinzu. Unternehmenswissen und Unternehmenssuche Amazon Q Business eignet sich besonders, wenn das Wissen über verbundene Systeme verteilt ist und Sie berechtigungsabhängige Antworten wünschen. Am stärksten, wenn das Wissen bereits in SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook und anderen Microsoft 365-Quellen vorhanden ist. Workflow-Automatisierung und spezialisierte Assistenten Stark, wenn Workflows bereits in AWS-Diensten integriert sind, mit dienstspezifischer Unterstützung Stärker für wiederverwendbare Agenten teamübergreifend mit Copilot Agents für wiederholbare Workflows und Standardisierung Sicherheit, Identität und Datenkontrollen Entspricht den AWS-Governance-Mustern und den AWS IAM-basierten Zugriffsmodellen. Entspricht den Governance- und Berechtigungsmodellen von Microsoft 365 (Microsoft Entra + Microsoft 365-Kontrollen) Analysen und betriebliche Einblicke Am besten geeignet, wenn Ihr BI-Stack QuickSight ist, insbesondere für „Fragen und Antworten” zu AWS-Daten. Am besten geeignet, wenn Teams in Excel und Power BI analysieren, insbesondere für Zusammenfassungen und Analysen innerhalb von Microsoft-Workflows.

Was ist Amazon Q?

via Amazon Q

Wenn Ihr Team AWS-Services nutzt, ist Amazon Q der KI-Assistent von AWS für sicheren Support bei Cloud-Arbeiten, Entwickleraufgaben und GeschäftsWorkflows.

Sie können Fragen in einfacher Sprache stellen, Hilfe bei AWS-bezogenen Entwicklungsaufgaben erhalten und Antworten aus denselben AWS-Umgebungen abrufen, auf denen Ihre Workloads bereits basieren. Das Ziel ist es, Kontextwechsel zu reduzieren, insbesondere wenn die beste Antwort von der AWS-Service-Integration und Ihrem AWS-Setup abhängt.

Amazon Q wird in der Regel auf zwei Arten verwendet:

Amazon Q Business für Unternehmenswissen und Workflows für Unternehmenswissen und Workflows

Amazon Q Developer (auch Q Developer genannt) für die Codierung und die tägliche Arbeit mit AWS

Diese Entscheidung ist für die Einführung in Enterprise-Unternehmen von Bedeutung, da sie sich auf die Governance, die Berechtigungen und die Hauptnutzer auswirkt.

Für die Zugriffskontrolle verbinden viele Unternehmen das System über AWS IAM und IAM Identity Center. Wenn Sie es nur schnell ausprobieren möchten, können Sie sich mit AWS Builder ID anmelden, ohne einen vollständigen AWS-Konto-Pfad für das Unternehmen einrichten zu müssen. Allerdings stehen Ihnen dann nicht dieselben Verwaltungskontrollen zur Verfügung, die Sie in der Produktion verwenden würden.

Features von Amazon Q

Die Features von Amazon Q hängen davon ab, wie Sie es verwenden. Amazon Q Business konzentriert sich auf Unternehmenswissen und Workflows, während Amazon Q Developer sich auf Code und AWS-bezogene Entwicklungsaufgaben in Ihren Entwicklungsumgebungen konzentriert.

Feature Nr. 1: Amazon Q Developer für die Codierung in der IDE

Via Amazon Q

Amazon Q Developer ist das, womit die meisten Entwickler täglich arbeiten. Es funktioniert in gängigen Entwicklungsumgebungen wie Visual Studio Code, Visual Studio und JetBrains IDEs, sodass Sie während der Arbeit im Editor bleiben können.

Sie können eine Chat-Oberfläche für Fragen oder einen Inline-Chat direkt im Editor verwenden. Markieren Sie den Code, geben Sie eine Anweisung und überprüfen Sie das Ergebnis als Diff, um Änderungen zu akzeptieren oder abzulehnen. Während der Eingabe werden Ihnen außerdem Code-Vorschläge angezeigt. Dabei kann es sich um kleine Änderungen handeln, aber auch um die Unterstützung der Generierung ganzer Funktionen, wenn der Kontext klar ist.

Es unterstützt mehrere Programmiersprachen, was wichtig ist, wenn Ihr Team mit mehreren Stacks arbeitet.

Funktion Nr. 2: Amazon Q Business für berechtigungsabhängige Antworten

Via Amazon Q

Wenn Sie jemals erlebt haben, wie ein Ingenieur 30 Minuten lang nach einem Runbook oder der „aktuellen“ Version eines Dokuments gesucht hat, dann ist Amazon Q Business genau das Richtige für Sie.

Sie verbinden es mit den Systemen, die Ihre Teams bereits verwenden, und schon können diese natürliche Sprachabfragen stellen und Antworten aus zugelassenen Quellen erhalten. Dieses tool soll das Hin und Her beim Chatten und das Hin- und Herspringen zwischen Registerkarten reduzieren, was Ihren Entwicklungsprozess verlangsamt.

Der unternehmensfreundliche Teil ist der Zugriff. Amazon Q Business ist so konzipiert, dass es berechtigungs- und kontextbezogene Antworten liefert, sodass Benutzer nur das sehen, was ihre Identität ihnen erlaubt.

Feature Nr. 3: Amazon Q in QuickSight für generative BI

Via Amazon Q

Wenn Ihr BI-Team mehr Zeit mit der Erstellung von Dashboards als mit der Beantwortung von Fragen verbringt, kann Amazon Q in QuickSight einen Teil dieser Arbeit übernehmen. Sie stellen Fragen zu den Themen, die Sie interessieren, und das Tool wandelt diese in Grafiken und Erklärungen um, die Sie mit den Stakeholdern freigeben können.

Dieser Aspekt ist nützlich, wenn ein Entwickler oder Ops-Leiter einen schnellen Überblick über die Änderungen benötigt. Anstatt auf einen benutzerdefinierten Bericht zu warten, können Sie die Daten untersuchen, wichtige Erkenntnisse gewinnen und eine einfache Beschreibung erstellen, die die Entscheidungsfindung unterstützt.

Im Hintergrund wird es von Amazon Bedrock unterstützt, weshalb AWS es auch für Workloads auf Unternehmensebene positioniert, bei denen Governance eine wichtige Rolle spielt.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen können digitale Störfaktoren wichtige geschäftliche Erkenntnisse verschleiern. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick.

Feature Nr. 4: Amazon Q in Amazon Connect für Echtzeit-Agentenunterstützung

Via Amazon Q

Wenn Ihre Support-Teams Kunden über Amazon Connect unterstützen, ist Amazon Q in Connect die richtige Version für Sie. Das System hört sich an, was in einem Anruf, Chat oder einer E-Mail besprochen wird, und empfiehlt dann dem Agenten den nächsten Schritt. Das kann eine vorgeschlagene Antwort, ein nächster Schritt oder der richtige Artikel sein, den man öffnen sollte.

Diese Art von Software ist nützlich, wenn Ihre „Wissensdatenbank” über interne Dokumente und Seiten verteilt ist. Anstatt Kunden in die Warteschleife zu legen, während jemand nach Informationen sucht, erhält der Mitarbeiter sofort den entsprechenden Kontext.

Dies erleichtert auch die Standardisierung der Handhabung über Schichten hinweg, da die Empfehlungen auf denselben genehmigten Quellen basieren.

Feature Nr. 5: Amazon Q in AWS Supply Chain für operative Antworten und Support bei der Planung

Via Amazon Q

Supply-Chain-Teams brauchen kein weiteres Dashboard. Sie brauchen schnelle Antworten, wenn sich etwas ändert, wie z. B. eine verspätete Lieferung oder ein plötzlicher Anstieg der Nachfrage. Amazon Q in AWS Supply Chain wurde für solche Momente entwickelt, sodass Teams Abfragen in natürlicher Sprache stellen und kontextbezogene Antworten auf der Grundlage ihrer Supply-Chain-Daten erhalten können.

In der Praxis hilft es Ihnen, schneller von „Was ist passiert?“ zu „Was sollten wir als Nächstes tun?“ zu gelangen. Das ist relevant für Workloads auf Enterprise-Ebene, bei denen Entscheidungen nachgelagerte Kosten verursachen.

Das Tool kann auch den manuellen Austausch zwischen Betrieb, Beschaffung und Führungsebene reduzieren, da alle mit denselben Daten und empfohlenen Maßnahmen arbeiten.

🤔 Wussten Sie schon: Amazon Q Business kann berechtigungsbasierte Antworten bis hin zur verbundenen Quelle durchsetzen? In den AWS-Dokumenten weist Amazon darauf hin, dass das Abrufen relevanter Inhalte über Amazon Q „die Sicherheit und Zugriffskontrollen aufrechterhalten” kann, sodass Benutzer nur das sehen, worauf sie Zugriff haben.

Preise für Amazon Q

Amazon Q Business Lite: 3 $/Monat pro Benutzer

Amazon Q Business Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Amazon Q Business-Verbrauchspreis: 200 $ für 30.000 Einheiten/Monat

Amazon Q Developer Free Tier : 0 $/Monat pro Benutzer

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 $/Monat pro Benutzer

Was ist Microsoft Copilot?

via Microsoft

Microsoft Copilot ist die Dachmarke von Microsoft für KI-Assistenten in allen Produkten und Diensten des Unternehmens. In der Praxis kommen Unternehmen in der Regel zuerst über Copilot Chat damit in Berührung und erweitern dann auf Microsoft 365 Copilot, wenn sie möchten, dass der Assistent innerhalb von Microsoft 365-Apps unter Verwendung des organisatorischen Kontexts arbeitet.

Microsoft Copilot Chat : Enterprise-KI-Chat, der auf dem öffentlichen Web basiert und für Benutzer mit einem Microsoft Entra-Konto und einem berechtigten Microsoft 365-Abonnement verfügbar ist.

Microsoft 365 Copilot: Das kostenpflichtige Add-On, das über Microsoft Graph auf Unternehmensinhalte wie E-Mails, Chats, Meetings und Dokumente zugreifen kann, wobei die Zugriffsrechte der einzelnen Benutzer berücksichtigt werden.

Für die IT des Unternehmens ist dieser Unterschied wichtig. Copilot Chat kann ein reibungsloser Einstieg sein. Mit Microsoft 365 Copilot erhalten Sie jedoch eine tiefere Workflow-Integration in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams. Außerdem verändert es Ihre Governance-Unterhaltungen, da es über genehmigte Pfade auf Arbeitsdaten und verbundene Systeme zugreifen kann.

Notiz: Für IDE-basierte Codierungshilfe evaluieren die meisten Teams GitHub Copilot, das unter den GitHub-Plänen lizenziert ist und nicht unter die Preisgestaltung von Microsoft 365 Copilot fällt.

Features von Microsoft Copilot

Microsoft 365 Copilot vereint wichtige Funktionen wie Chat, Suche, Agenten und Notizbücher an einem einzigen Einstiegspunkt. Für Softwareteams stellt sich die Frage, wo es im Entwicklungsworkflow hilfreich ist und wo Sie für Codierungsaufgaben weiterhin auf GitHub Copilot angewiesen sind.

Feature Nr. 1: Microsoft 365 Copilot in Teams, Outlook, Word, Excel und PowerPoint

via Microsoft

Das ist das „In-the-Flow”-Erlebnis. Copilot kann direkt in Apps wie Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint und OneNote arbeiten und nutzt dabei die von Ihnen geöffneten Inhalte und den Arbeitskontext, in dem Sie bereits arbeiten.

Entwickler und Betriebsteams nutzen diese Art von Funktionen in der Regel für Koordinationsaufgaben und nicht nur zum Schreiben. Beispiele hierfür sind Zusammenfassungen von Incidents aus Teams-Threads, Änderungsübersichten für Stakeholder und Statusaktualisierungen, die mit den tatsächlichen Ereignissen im Sprint übereinstimmen.

Funktion Nr. 2: Copilot Chat für sicheren KI-Chat am Arbeitsplatz

Via Microsoft

Copilot Chat ist oft das erste Tool, das Teams einführen, da es vertraut ist und leicht zugänglich ist. Microsoft positioniert es als sicheren KI-Chat für die Arbeit und weist darauf hin, dass es für Benutzer von Microsoft Entra-Konten mit einem berechtigten Microsoft 365-Abonnement enthalten sein kann.

Ein wichtiges Bewertungsdetail ist die Verankerung. Standardmäßig ist Copilot Chat im Web verankert, nicht in den Dateien oder Chats Ihres Unternehmens.

Wenn Teams organisatorische Inhalte nutzen möchten, skizziert Microsoft Optionen wie die Verwendung innerhalb ausgewählter Microsoft 365-Apps mit offenen Inhalten oder die Verwendung von Agenten, die Zugriff auf Arbeitsdaten haben.

Funktion Nr. 3: Copilot-Suche und Konnektoren zum Auffinden von Informationen in Microsoft 365 und verknüpften Quellen

Via Microsoft

Die Copilot-Suche von Microsoft bietet eine Universal Search für Microsoft 365 und Drittanbieterquellen über konfigurierte Verbindungen. Dies ist besonders nützlich, wenn Ihr Wissen über SharePoint, Teams, Outlook und verbundene Systeme verteilt ist.

Auch hier können Copilot-Konnektoren einen Unterschied machen. Sie bringen externe Inhalte in Microsoft Graph und den semantischen Index ein, sodass sie in Microsoft 365-Anwendungen, die die Suche nutzen, auffindbar sind.

Feature Nr. 4: Mit Copilot Studio erstellte Copilot-Agenten für wiederholbare Workflows

Via Microsoft

Copilot-Agenten sind für Aufgaben gedacht, die für allgemeine Chat-Anfragen zu spezifisch sind. Anstatt immer wieder dieselben Fragen zu stellen, richten Sie einen Agenten ein, der wiederkehrende Workflows übernimmt, z. B. die Beantwortung von Fragen zur Personalpolitik, die Anleitung zu IT-Support-Schritten oder die Unterstützung von Vertriebsteams bei der Vorbereitung von Kundenbriefings.

Mit Copilot Studio können Sie benutzerdefinierte Agenten erstellen, diese in Microsoft 365 Copilot veröffentlichen und sie in zugelassenen Datenquellen verankern.

Aus Sicht der Administratoren können Preise und Aktivierung die Einführung beeinflussen. Microsoft gibt eine Notiz heraus, dass für die Nutzung von Agenten ein Azure-Abonnement erforderlich ist und möglicherweise Copilot Studio-Kapazitätspakete anfallen.

Feature Nr. 5: Notizbücher und Seiten, um die Ergebnisse von Copilot zu organisieren und wiederverwendbar zu machen

Via Microsoft

Copilot ist derzeit einfach zu bedienen. Schwieriger ist es, die Ergebnisse der KI für die spätere Verwendung zu finden oder sie in etwas umzuwandeln, das Ihr Team wiederverwenden kann. Notebooks sind Microsofts Methode, um die Arbeit mit Copilot an einem Ort zu bündeln, sodass Ihre Chats, Notizen und unterstützenden Dateien miteinander verbunden bleiben.

Für Softwareteams ist dieses Feature nützlich, wenn Sie einen stabilen Ort für Dinge wie Rollout-Notizen oder einen internen Runbook-Entwurf suchen, der ständig weiterentwickelt wird.

🤔 Wussten Sie schon: Die Copilot-Abruflage von Microsoft wurde entwickelt, um die bestehenden Zugriffs- und Governance-Kontrollen Ihres Unternehmens zu berücksichtigen. Microsoft erklärt, dass der Copilot-Abruf innerhalb des Berechtigungsmodells Ihres Unternehmens funktioniert, sodass Benutzer nur auf Inhalte zugreifen können, die sie bereits sehen dürfen – was für IT-Teams in Unternehmen relevant ist, die „sichere KI-Unterstützung” und nicht nur „intelligente KI-Antworten” evaluieren.

Preise für Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Business: 18,00 $/Monat pro Benutzer (jährliche Zahlung)

Microsoft 365 Copilot (für Enterprise): 30,00 $/Monat pro Benutzer (jährliche Zahlung)

Amazon Q vs. Microsoft Copilot: Vergleich der Features

Sie haben gesehen, worauf sich die einzelnen Tools konzentrieren. Amazon Q basiert auf AWS und AWS-Benutzern, während Microsoft Copilot auf Microsoft 365-Workflows basiert. Jetzt vergleichen Sie die Features von M365 Copilot und Amazon Q Feature für Feature, um die wichtigsten Unterschiede zu erkennen.

Feature Nr. 1: IDE (Integrated Development Environment) – native Codierungshilfe und Support für den Entwickler-Workflow

Amazon Q Developer

Wenn Ihre Teams auf der AWS-Cloud-Infrastruktur aufbauen, ist Amazon Q Developer genau das Richtige für AWS-bezogene Entwicklungsaufgaben. Es läuft in gängigen Entwicklungsumgebungen und unterstützt sowohl eine Chat-Oberfläche als auch Inline-Chat. Inline-Chat ist besonders nützlich für überprüfbare Bearbeitungen, da es Änderungen als Diff anzeigt, die Sie akzeptieren oder ablehnen können.

Für Teams, die schnell testen möchten, unterstützt Q Developer auch die kostenlose Anmeldung mit einer AWS Builder-ID, ohne dass ein AWS-Konto erforderlich ist.

Auf der AWS-Seite lässt es sich über Tools und Dokumente auch in das breitere AWS-Ökosystem integrieren, sodass Ingenieure beim Schreiben von Code oder bei der Fehlerbehebung den Kontext an einem Ort behalten können.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot ist für die Verwendung in Microsoft 365-Apps wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams konzipiert. Es hilft beim Entwerfen, Zusammenfassen, Analysieren und Kommunizieren von Ergebnissen der Arbeit, ist jedoch nicht als IDE-nativer Codierungsassistent wie Amazon Q Developer positioniert.

Für Entwicklerteams bedeutet dies in der Regel, dass Microsoft Copilot den „Workaround-Code” unterstützt, z. B. das Zusammenfassen eines langen Teams-Threads zu einem Incident, das Bereinigen von Versionshinweisen oder das Verfassen von Updates für Stakeholder. Die eigentlichen Code-Vorschläge im Editor stammen weiterhin aus einem separaten Tool.

🏆 Gewinner: Amazon Q Developer. Wenn die Anforderung zutrifft, ist Amazon Q Developer die passendere Lösung für IDE-native Code-Hilfe. Kurze Notiz für Leser, die einen Microsoft IDE-Assistenten wünschen: Der IDE-fokussierte Codierungsassistent von Microsoft ist GitHub Copilot und wird separat von Microsoft 365 Copilot lizenziert.

Feature Nr. 2: Unternehmenswissen und Enterprise-Suche

Amazon Q Business

Amazon Q Business wurde für die berechtigungsbasierte Suche im Unternehmen über verbundene Wissensquellen hinweg entwickelt. Der entscheidende Punkt bei sensiblen Daten ist, dass die Zugriffskontrollen der Quellsysteme weiterhin gelten, sodass die Antworten den Berechtigungen des Benutzers entsprechen.

Wenn Sie dies für viele AWS-Benutzer einführen, reduziert das Modell „standardmäßig berechtigungsbewusst“ den Druck, eine separate, ausschließlich für KI bestimmte Wissensdatenbank aufzubauen, nur um den Assistenten nutzbar zu machen.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot ist am stärksten, wenn Ihr internes Wissen bereits in SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook und dem restlichen Microsoft-Ökosystem konzentriert ist. Copilot funktioniert auch innerhalb Ihres bestehenden Berechtigungsmodells, sodass Benutzer nur Inhalte sehen, auf die sie bereits Zugriff haben.

Für viele Unternehmen wird Copilot Chat zur ersten Anlaufstelle, da es einen vertrauten „Fragen und Nachverfolgen”-Thread bietet, der mit dem Microsoft 365-Kontext verbunden bleibt.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Hängt davon ab, wo Ihr Wissen bereits vorhanden ist: Wenn Ihr Unternehmen bereits Wissensarbeit in Microsoft 365 durchführt, lässt sich Microsoft Copilot in der Regel schneller einführen. Wenn Ihr Wissenssystem AWS-zentriert ist oder sich über verschiedene Tools erstreckt und Sie eine Verbindung zu Q herstellen möchten, ist Amazon Q Business die bessere Wahl.

Funktion Nr. 3: Workflow-Automatisierung und spezialisierte Assistenten

Amazon Q

Der „spezielle” Wert von Amazon Q zeigt sich, wenn die Arbeit bereits in AWS-Diensten erfolgt. In der IDE unterstützt Q Developer Entwicklungsworkflows wie Codegenerierung und Refactoring und präsentiert Änderungen als Diffs, was die Überprüfung und Kontrolle erleichtert.

Für Teams, die auf AWS-Infrastruktur aufbauen, kann diese Art von Assistent sich natürlich anfühlen, da er nah an AWS-Umgebungen und Fragen zur AWS-Serviceintegration bleibt.

Microsoft Copilot mit Agenten

Der Ansatz von Microsoft setzt auf wiederholbare Assistenten über Agenten, sodass Teams die Geschäftslogik standardisieren und die Ausbreitung von Prompt Engineering reduzieren können. Auf der praktischen Seite weist Microsoft darauf hin, dass Agenten Azure-Messungen beinhalten können und je nach dem, was Sie erstellen, möglicherweise ein Azure-Abonnement erfordern, was für die Rollout-Planung in Unternehmen von Bedeutung ist.

Microsoft setzt in Teilen seiner Copilot-Erfahrung auch auf Optionen mit „mehreren Basismodellen“, was hilfreich sein kann, wenn unterschiedliche Aufgaben unterschiedliche Stärken erfordern.

🏆 Gewinner: Microsoft 365 Copilot. Copilot Agents erleichtern die Standardisierung von Workflows zwischen Teams. Wenn Ihre Anforderungen an die Automatisierung eng mit AWS-Diensten verbunden sind, kann Amazon Q dennoch deutliche Vorteile bieten.

Funktion Nr. 4: Sicherheit, Identität und Datenkontrolle

Amazon Q (AWS-first Governance)

Amazon Q basiert auf AWS-Identitäts- und Zugriffsmustern. Für Amazon Q Business dokumentiert AWS, dass IAM zur Steuerung der Authentifizierung und Autorisierung für Amazon Q-Ressourcen verwendet wird, was sich nahtlos in die Art und Weise einfügt, wie viele Teams bereits AWS-Umgebungen verwalten.

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Weitergabe von Daten aus der IDE-Nutzung haben, bietet AWS auch Opt-out-Kontrollen für die Datenweitergabe in IDE- und Befehlszeilenumgebungen und dokumentiert, wie das Opt-out zur Verbesserung des Dienstes funktioniert.

Microsoft Copilot (Microsoft 365-Grenzen- und Berechtigungsmodell)

Microsoft positioniert Copilot so, dass es innerhalb Ihres bestehenden Microsoft 365-Berechtigungsmodells funktioniert, sodass Benutzer nur Inhalte sehen, auf die sie bereits Zugriff haben.

Microsoft weist außerdem darauf hin, dass Microsoft 365 Copilot für die Verarbeitung Azure OpenAI-Dienste und nicht die öffentlichen Dienste von OpenAI nutzt und dass Benutzerinhalte nicht zum Trainieren der von Microsoft 365 Copilot verwendeten Basismodelle verwendet werden.

🏆 Gewinner: Unentschieden (abhängig von Ihrer Governance-Basis) Entscheiden Sie sich für Microsoft Copilot, wenn Ihr Governance- und Zugriffsmodell bereits über Microsoft 365 und Microsoft Entra läuft. Entscheiden Sie sich für Amazon Q, wenn Ihre Identität und Kontrollen auf AWS-Umgebungen und AWS IAM ausgerichtet sind.

Feature Nr. 5: Analysen und betriebliche Einblicke

Amazon Q (Generative BI in QuickSight)

Wenn Ihre Berichterstellung bereits über AWS-Analysetools läuft, ist Amazon Q in QuickSight für „Frage-und-Antwort”-Workflows konzipiert. AWS dokumentiert, dass der QuickSight-Chat generatives BI-Authoring, Zusammenfassungen, Fragen und Antworten zu Ihren Daten sowie Datenberichte unterstützt.

AWS macht außerdem eine Notiz dazu, dass diese Erfahrung auf Amazon Bedrock basiert, was relevant ist, wenn Ihr Unternehmen Wert auf Modell-Governance und Unternehmens-Features im Zusammenhang mit KI-Diensten legt.

Microsoft Copilot (Excel und Power BI)

Auf der Microsoft-Seite ist Copilot in Excel für die tägliche Analysearbeit positioniert und kann dabei helfen, Formeln zu erstellen und zu verstehen, Daten für Erkenntnisse zu analysieren und vieles mehr.

Für Unternehmen, die Power BI oder Fabric verwenden, beschreibt Microsoft in seiner Dokumentation Copilot in Power BI als eigenständige Anwendung, mit der Benutzer Berichte und Fabric-Daten, auf die sie Zugriff haben, finden und analysieren können. Es unterstützt narrative Zusammenfassungen für Berichte.

🏆 Gewinner: Unentschieden (wählen Sie basierend auf Ihrem BI-Stack und dem Ort, an dem Ihre Teams bereits arbeiten) Wenn Teams Daten bereits in Excel und Power BI analysieren, lässt sich Microsoft 365 Copilot in der Regel natürlicher in bestehende Muster im Microsoft-Ökosystem integrieren. Wenn Ihre Analysen in AWS und QuickSight gespeichert sind, ist Amazon Q die direktere Lösung für operative Einblicke, ohne das AWS-Ökosystem verlassen zu müssen.

Amazon Q vs. Microsoft Copilot auf Reddit

Redditoren sprechen nicht davon, dass diese tools austauschbar sind.

Das Muster ist ziemlich einheitlich: Amazon Q wird danach beurteilt, wie gut es AWS-Aufgaben in realen AWS-Umgebungen bewältigt, während Copilot danach beurteilt wird, wie gut es zum Microsoft-Ökosystem passt (und wie nützlich es ist, wenn der Reiz des Neuen nachlässt).

Bei Amazon Q schätzen einige Benutzer die Codierungs-Features und sofortigen Antworten:

✅ „Ich bin beeindruckt von Amazon Q Developer, es hat mir geholfen, einige präzise Terraform- und CDK-Codes zu schreiben ...“

✅ „Ich bin beeindruckt von Amazon Q Developer, es hat mir geholfen, einige präzise Terraform- und CDK-Codes zu schreiben ...“

✅ „ Anstatt Ihnen nur zu sagen, wie Sie etwas zu erledigen haben, gibt es Ihnen sofort Antworten. ”

✅ „ Anstatt Ihnen nur zu sagen, wie Sie etwas zu erledigen haben, gibt es Ihnen sofort Antworten. ”

Ein Benutzer wies jedoch auch darauf hin, dass Amazon Q nicht in der Lage ist, komplexe Aufgaben auszuführen:

🚩 „Ich hatte mehr erwartet wie einen echten Copiloten, der Zugriff auf Ihre AWS-Umgebung hat und Sie bei komplexen Aufgaben unterstützen kann. Ein solches tool wäre großartig, aber das ist Amazon Q nicht. ”

🚩 „Ich hatte mehr erwartet wie einen echten Copiloten, der Zugriff auf Ihre AWS-Umgebung hat und Sie bei komplexen Aufgaben unterstützen kann. Ein solches tool wäre großartig, aber das ist Amazon Q nicht. ”

Für Copilot hoben Redditoren die folgenden Vorteile hervor:

✅ „Es lohnt sich als allgemeines GenAI-Tool für Benutzer, das gut in die Office-Anwendungen integriert ist.“

✅ „Ich muss fast nie jemanden noch einmal nach etwas fragen, das ich übersehen oder vergessen habe, ich frage einfach Copilot. ”

✅ „Ich muss fast nie jemanden noch einmal nach etwas fragen, das ich übersehen oder vergessen habe, ich frage einfach Copilot. ”

Allerdings wiesen Benutzer auch auf das folgende Problem mit Copilot hin:

🚩 „Mindestens die Hälfte der Zeit befolgt es die Anweisungen nicht ...“

🚩 „Mindestens die Hälfte der Zeit befolgt es die Anweisungen nicht ...“

Lernen Sie ClickUp kennen: Die beste Alternative zu Amazon Q und Copilot

Wenn Sie schon einmal versucht haben, während eines Incidents eine Fehlerbehebung zu versenden, wissen Sie bereits, dass der eigentliche Engpass nicht darin besteht, „eine KI-Antwort zu erhalten“. Es ist die Arbeitslast. Die Anforderungen stehen in einem Dokument, die Entscheidung wird im Chat getroffen, der aktuelle Status ist in einem Ticketkommentar vergraben und die Übergabe zur Überprüfung erfolgt in einem weiteren tool.

Dann sorgt die Ausbreitung von KI für noch mehr Unordnung. Ein Team nutzt Amazon Q in AWS. Ein anderes nutzt Copilot in Microsoft 365. Eingabeaufforderungen werden umgeschrieben, Ergebnisse in Aufgaben kopiert und die Gründe für eine Änderung lassen sich immer schwerer nachvollziehen.

ClickUp ist ein konvergierter KI-Arbeitsbereich, der entwickelt wurde, um beides zu reduzieren. Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen bleiben an einem Ort miteinander verbunden, und die KI sitzt über diesem gemeinsamen Kontext. Wenn die KI also eine Antwort generiert, ist es einfacher, diese in eine nachverfolgbare Aufgabe umzuwandeln und einen übersichtlichen Pfad für Überprüfungen zu erhalten.

📖 Lesen Sie auch: Die Leistungsfähigkeit von ClickUp AI für Software-Teams erschließen

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Wenn Sie Enterprise-KI evaluieren, lautet die entscheidende Frage ganz einfach: Kann der Assistent mit dem richtigen Kontext reagieren und Teams dabei helfen, entsprechend zu handeln? ClickUp Brain bringt KI-Unterstützung direkt in den Arbeitsbereich, in dem Softwareteams planen, dokumentieren und ausführen.

Anstatt mehrere Threads und Registerkarten zu durchsuchen, können Teams Fragen zu bereits in ClickUp vorhandenen Informationen stellen und dann direkt mit den nächsten Schritten fortfahren. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie eine Antwort benötigen, die mit dem tatsächlichen Projektkontext zusammenhängt, z. B. Änderungen des Umfangs, Eigentümerschaft oder Blockaden.

Wo ClickUp Brain Software-Teams am meisten hilft:

Klären Sie die Arbeit schnell, indem Sie Fragen stellen wie „Was haben wir bezüglich der API-Änderung beschlossen?“ oder „Welche Aufgaben werden durch diese Abhängigkeit blockiert?“, ohne den Kontext in einem neuen tool neu aufbauen zu müssen.

Sorgen Sie für eine nahtlose Verbindung zwischen Umsetzung und Ergebnissen, indem Sie Ergebnisse in Folgemaßnahmen umwandeln, die tatsächlich dort stattfinden, wo das Team arbeitet.

Unterstützen Sie die Anforderungen Ihres Unternehmens mit Sicherheits- und Datenschutzkontrollen, die speziell für sensible Aufgaben entwickelt wurden.

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie KI-Ergebnisse mit ClickUp Docs und Docs Hub in eine überprüfbare Quelle der Wahrheit. Schreiben und speichern Sie alle Ihre Dokumente und Entscheidungen in ClickUp Docs Verwenden Sie ClickUp Docs, um Anforderungen, Entscheidungen, Runbooks und KI-generierte Zusammenfassungen an einem Ort zu erfassen. Verknüpfen Sie diese Dokumente dann mit den entsprechenden Aufgaben, damit Prüfer neben dem „Was” auch das „Warum” sehen können. Wenn Sie diesen Kontext später wiederfinden müssen, erleichtert Docs Hub die Organisation und Suche in Dokumenten und Wikis von einem zentralen Ort aus. Dies ist eine praktische Lösung für das Problem „Wir haben es irgendwo“, das die Reaktion auf Incidents und die Überprüfung von Code verlangsamt.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Super Agents und ClickUp Codegen

Generieren und aktualisieren Sie Code aus dem realen Kontext der Aufgabe mit ClickUp Codegen

Wenn Sie Amazon Q oder Copilot verwenden, erhalten Sie oft eine gute Antwort. Der schwierige Teil kommt danach. Jemand muss diese Antwort noch in Aufgaben, Folgemaßnahmen und saubere Übergaben umsetzen.

ClickUp Super Agents helfen Teams dabei, die Nachverfolgung innerhalb desselben Workspaces zu standardisieren. Sie können Agenten so einrichten, dass sie bei Änderungen im Arbeitsablauf Maßnahmen ergreifen, sodass die Ausführung nicht von einer Abhängigkeit von der Erinnerung eines Mitarbeiters an die richtige Stelle für die Kopie einer KI-Antwort beeinflusst wird.

Für Engineering-Teams ist der herausragende Anwendungsfall der Codegen Agent von ClickUp. Codegen wurde entwickelt, um den Aufgabenkontext zu lesen und Code zu generieren, der den Akzeptanzkriterien entspricht. Mit den richtigen Integrationen und Workflows können Teams damit die Erstellung von PRs beschleunigen und die Verbindung zwischen Ausführungsaktualisierungen und Aufgaben herstellen.

Wo dies in realen Workflows von Nutzen ist:

Fehlerbehebung, die zu klaren nächsten Schritten führt, wobei der Kontext innerhalb der Aufgabe erhalten bleibt.

Code-Generierung, die den in Ihrem Workspace festgelegten Akzeptanzkriterien und Geschäftslogik entspricht

Funktionsübergreifende Ausführung, bei der Support, Qualitätssicherung und Produktentwicklung Auslöser für Code-Arbeiten sind, ohne dass bei der Übergabe der Kontext verloren geht.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain MAX, um die Triage zu beschleunigen und Entscheidungen durchsuchbar zu halten. *Verwenden Sie Ihre Stimme, um Notizen zu erfassen und mit ClickUp Brain MAX's Talk to Text nach Dateien zu suchen. ClickUp Brain MAX bietet Ihren Entwickler- und Betriebsteams eine schnelle Möglichkeit, den Kontext zu erfassen, den richtigen Speicherort für die Eingabeaufforderungen zu finden und die Arbeit voranzutreiben, ohne dieselben Eingabeaufforderungen in verschiedenen tools neu schreiben zu müssen. So geht's: Erfassen Sie Notizen zu Incidents und nächste Schritte mit Talk to Text , damit Sie die Zusammenfassung diktieren und freihändig in ClickUp Brain MAX oder einem beliebigen Textfeld in Text umwandeln können.

Fragen Sie mit Enterprise Search schnell nach dem Kontext, damit ClickUp Brain Antworten aus Ihren ClickUp-Inhalten und verbundenen Apps abrufen und Sie dann zu der gewünschten Quelle weiterleiten kann.

Wechseln Sie das Modell, wenn Sie eine andere Art von Hilfe benötigen, denn mit ClickUp Brain MAX können Sie zwischen ChatGPT, Claude oder Gemini für das Chatten wählen.

ClickUp's One Up #3: ClickUp-Automatisierungen

*ClickUp Automatisierungen helfen dabei, Probleme weiterzuleiten und Last-Minute-Korrekturen zu vermeiden.

KI hilft Teams, schneller Entscheidungen zu treffen. ClickUp Automatisierungen helfen Teams, schneller zu arbeiten.

Automatisierungen sind nützlich, wenn Ihr Prozess konsistent ist, die Umsetzung jedoch nicht. Sie können Regeln erstellen, die als Auslöser dienen, wenn sich der Status einer Aufgabe ändert, Felder aktualisiert werden oder sich die Priorität verschiebt. Auf dieser Grundlage kann ClickUp Eigentümer zuweisen, Status aktualisieren, Beobachter hinzufügen, Kommentare posten oder Vorlagen anwenden.

Beispiele, die sich gut auf die Softwarebereitstellung übertragen lassen:

Wenn eine Aufgabe den Status „Zur Überprüfung bereit“ erhält, weisen Sie einen Prüfer zu und fügen Sie eine QA-Checkliste hinzu.

Wenn ein Incident erstellt wird, wenden Sie eine Antwortvorlage an und erstellen Sie Unteraufgaben für Kommunikation, Schadensbegrenzung und Nachbesprechung.

Wenn ein vom Kunden gemeldeter Fehler protokolliert wird, legen Sie Regeln für die Priorität fest und benachrichtigen Sie den richtigen Kanal.

📽️ Video ansehen: ClickUp kann viel mehr als nur Ihre Arbeit automatisieren. Wenn Sie KI effektiv im Projektmanagement einsetzen möchten, sehen Sie sich dieses Video an, um Insider-Strategien und oft übersehene Tricks kennenzulernen, mit denen Sie Ihren Workflow optimieren können:

ClickUp AI: Antworten finden, Aufgaben erledigen

Wenn Ihre Entwickler den Großteil ihrer Zeit mit AWS-Diensten verbringen, ist Amazon Q wahrscheinlich die bessere Wahl. Es wurde speziell für AWS-Umgebungen und AWS-bezogene Entwicklungsaufgaben entwickelt, sodass die Hilfe nah an der Arbeit bleibt.

Wenn Sie täglich mit Microsoft 365 arbeiten, wird Ihnen Microsoft Copilot vertrauter vorkommen. Es passt zum Microsoft-Ökosystem und unterstützt die Art und Weise, wie Teams bereits schreiben, suchen und zusammenarbeiten.

Wenn Ihr größeres Problem die Umsetzung ist, konzentrieren Sie sich darauf, was nach der Antwort passiert. ClickUp kann die praktische Alternative sein, wenn Sie möchten, dass KI-Ergebnisse an einem Ort in zugewiesene Arbeiten, verknüpfte Kontexte und wiederholbare Workflows umgewandelt werden.

Melden Sie sich bei ClickUp an und verwalten Sie Ihre Entwicklungsarbeit, Dokumente und KI-Nachverfolgung von einem einzigen Workspace aus.