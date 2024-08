Die 10 besten Microsoft Copilot-Alternativen, die Ihr Leben und Ihre Workflows im Jahr 2024 vereinfachen

Können Sie sich an eine Zeit vor der KI erinnern? Ehrlich gesagt, kann ich das nicht.

Ich benutze KI fast jeden Tag, um meine E-Mails zu schreiben, Meetings zusammenzufassen und Präsentationen zu erstellen.

Und von meinen bevorzugten KI-Tools, die auf großen Sprachmodellen basieren, ist Microsoft Copilot eines, auf das ich häufig zurückgreife - vor allem, wenn ich andere Microsoft 365-Programme verwende.

Aber Microsoft Copilot hat auch seine Nachteile. Es bietet keine Integrationen für Tools außerhalb von Microsoft 365 und unterstützt nur begrenzt die Erzeugung von Codes und humanisierten Texten. Die KI-Technologie kann auch langsam sein und nur eine begrenzte Anzahl von Daten auf einmal verarbeiten (das Limit liegt bei 500 Zeilen in Excel).

Da begann ich zu fragen: Gibt es eine Alternative zu Microsoft Copilot (mit KI-Funktionen), die ich stattdessen verwenden könnte? Meine Kollegen waren so freundlich, Empfehlungen freizugeben, und ich habe meine eigenen Nachforschungen angestellt, um eine endgültige Liste zu erstellen.

In diesem Leitfaden stelle ich die 10 besten Microsoft Copilot-Alternativen im Detail vor und erwähne ihre Features, Vorteile, Limits und Preise.

Worauf Sie bei einer Microsoft Copilot-Alternative achten sollten

Was die generative KI-Technologie betrifft, ist Microsoft Copilot nicht schlecht. Aber es gibt ein paar Dinge, die bei Ihrer Arbeit hinderlich sein können.

Zum Beispiel kann es sich nicht an frühere Unterhaltungen erinnern und es ist nicht gut darin, Code zu produzieren. Außerdem klingt seine schriftliche Ausgabe eindeutig nach KI (keine Persönlichkeit).

Meiner Erfahrung nach sind Sie mit Microsoft Copilot-Alternativen, die Ihnen die folgenden KI-Fähigkeiten bieten, vielleicht besser dran.

Langzeitgedächtnis für Unterhaltungen: Was mir bei Microsoft Copilot besonders zu schaffen machte, war seine Unfähigkeit, Informationen über mehrere Interaktionen hinweg abzurufen. Ein idealer KI-Assistent sollte in der Lage sein, Ihnen relevante Antworten zu geben und dabei auch die in früheren Chats freigegebenen Informationen zu berücksichtigen

Was mir bei Microsoft Copilot besonders zu schaffen machte, war seine Unfähigkeit, Informationen über mehrere Interaktionen hinweg abzurufen. Ein idealer KI-Assistent sollte in der Lage sein, Ihnen relevante Antworten zu geben und dabei auch die in früheren Chats freigegebenen Informationen zu berücksichtigen Menschliche Antworten: KI-Tools sind berüchtigt für ihre repetitive, algorithmische Art, auf Aufforderungen zu antworten. Da ich Microsoft Copilot für den Inhalt verwendet habe, waren die mechanischen Antworten eine große Herausforderung für mich, und ich musste viel Aufwand betreiben, um den Inhalt ständig zu vermenschlichen

KI-Tools sind berüchtigt für ihre repetitive, algorithmische Art, auf Aufforderungen zu antworten. Da ich Microsoft Copilot für den Inhalt verwendet habe, waren die mechanischen Antworten eine große Herausforderung für mich, und ich musste viel Aufwand betreiben, um den Inhalt ständig zu vermenschlichen Personalisierung: Microsoft Copilot fehlt es an Persönlichkeit. Ich weiß, dass es seltsam ist, dies über ein KI-Modell zu sagen, aber Ihr KI-Assistent sollte im Allgemeinen Ihren einzigartigen Schreibstil, Ihren Tonfall und Ihr Vokabular verstehen und in der Lage sein, dies zu replizieren, ohne generisch zu klingen

Microsoft Copilot fehlt es an Persönlichkeit. Ich weiß, dass es seltsam ist, dies über ein KI-Modell zu sagen, aber Ihr KI-Assistent sollte im Allgemeinen Ihren einzigartigen Schreibstil, Ihren Tonfall und Ihr Vokabular verstehen und in der Lage sein, dies zu replizieren, ohne generisch zu klingen Datenschutz : Forbes wies darauf hin dass Microsoft behauptet, Business-Benutzern, die mit Microsoft Entra ID angemeldet sind, einen "kostenlosen kommerziellen Datenschutz" zu bieten, der sicherstellt, dass ihre Chat-Daten nicht gespeichert und für Schulungen verwendet werden. Dieser Schutz wird jedoch nicht auf einzelne Benutzer von Microsoft Copilot Pro ausgedehnt

: Forbes wies darauf hin dass Microsoft behauptet, Business-Benutzern, die mit Microsoft Entra ID angemeldet sind, einen "kostenlosen kommerziellen Datenschutz" zu bieten, der sicherstellt, dass ihre Chat-Daten nicht gespeichert und für Schulungen verwendet werden. Dieser Schutz wird jedoch nicht auf einzelne Benutzer von Microsoft Copilot Pro ausgedehnt Code-Kompetenz: Die Code-Fähigkeiten von Microsoft Copilot sind uneinheitlich. Er kann zwar hilfreiche Vorschläge machen, aber der Code ist fehlerhaft, und die Qualität der Ausgabe hängt stark von der Fähigkeit des Entwicklers ab, genaue Anweisungen zu geben

Hier sind also 10 Alternativen zu Microsoft Copilot, die Sie ausprobieren sollten.

Die 10 besten Microsoft Copilot-Alternativen

1. ClickUp (Am besten für die Erstellung von KI-Inhalten und Projektmanagement)

erstellen Sie Inhalte, fassen Sie Ihre Aufgaben zusammen, verfolgen Sie deren Fortschritt und erhalten Sie sofortige Aktualisierungen mit ClickUp Brain_

Die Stärke von ClickUp liegt in seiner All-in-One-Lösung, die sich hervorragend für die Erstellung von Inhalten und das Projektmanagement eignet.

Ich verwende es regelmäßig, um Aufgaben zu erstellen, zuzuweisen und nachzuverfolgen und mit meinem Team an Projekten zusammenzuarbeiten. Es ist, als würde man einen Haufen verschiedener Apps verwenden - aber in einem einzigen zentralen Hub mit einer intuitiven Oberfläche, die jetzt mit dem KI-Assistenten von ClickUp noch einfacher zu bedienen ist, ClickUp Gehirn .

Mit ClickUp Brain bietet die Plattform intelligenten, benutzerdefinierten Support für Teams jeder Größe (auch wenn Sie eine Ein-Mann-Armee sind). Das Tool erreicht dies mit blitzschneller Automatisierung und intelligenten humanisierten Antworten. Kombinieren Sie es mit ClickUp Automatisierung und Sie haben einen leistungsstarken Helfer, der all diese lästigen, sich wiederholenden Aufgaben automatisieren kann.

konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit und überlassen Sie die sich wiederholenden Aufgaben ClickUp Automation

Was ich am meisten bevorzuge? Sie können auch das KI-Writer-Tool verwenden, um Ideen zu generieren, Artikelskizzen zu erstellen und Inhalte über ClickUp Brain zu schreiben - das macht es zu einem idealen Tool Tool für die Erstellung von KI-Inhalten für die meisten Benutzer. Und das ist noch nicht alles. Mit ClickUp Chat verpassen Sie keine wichtigen Updates mehr. Damit können Sie mit Ihrem Team chatten, Anhänge zuweisen, kommunizieren und unternehmensweite Updates in Echtzeit freigeben.

Außerdem können benutzerdefinierte Vorlagen wie die ClickUp Brainstorming-Vorlage machen es einfach, Ideen zu entwickeln und sie mit Ihrem Team zu diskutieren - und so einen Space zu schaffen, der Zusammenarbeit und Innovation fördert.

ClickUp Brainstorming-Vorlage

Diese auf Effizienz und Innovation ausgelegte Vorlage fängt Ideen effektiv ein und erleichtert die nahtlose Integration von Feedback. Ganz gleich, ob Sie neue Produkte auf den Markt bringen, Ereignisse planen oder einfach nur Ihre Kreativität anregen wollen - mit benutzerdefinierten Ansichten wie diesen kann Ihr Team mehr erreichen:

Listenansicht zum Sammeln von Ideen für später

Zeitleiste-Ansicht, um Ideen nach Priorität und Aufwand zu ordnen

Ansicht für Abteilungen, um spezielle Brainstorming Spaces für bestimmte Teams zu erstellen

Ansicht nach Phasen, um diese Ideen Schritt für Schritt zu planen und auszuführen

Prioritäten Ansicht, um die wichtigsten Ideen zu ordnen

ClickUp beste Features

Visualisieren Sie Zeitleisten, Abhängigkeiten und Prioritäten von Projekten mitClickUp Ansichten Zerlegen Sie komplexe Aufgaben in überschaubare Schritte durch KI-generierte Unteraufgaben mitClickUp Aufgaben Erstellen benutzerdefinierter Felder für spezifische Projektdaten (z. B. Subunternehmer, Budgets)

Überprüfen und kommentieren Sie Dokumente, Bilder und Pläne mitClickUp-Prüfung Durchführen von Berechnungen für Kostenvoranschläge, Mengen und Materialien mitClickUp Zeitschätzungen Gleichzeitige Arbeit mit Ihrem Team durch Echtzeit-Bearbeitung und Zusammenarbeit überClickUp Dokumente* Verwenden Sie vorgefertigteClickUp Vorlagen für verschiedene Projekttypen (z. B. Bauwesen, Client-Management)

Zugriff und Verwaltung von Projekten von unterwegs mit der mobilen App

Verbindung mit anderen Tools über einfache Integrationen zur Verbesserung Ihres Workflows

ClickUp Limits

Der volle Zugriff auf ClickUp Brain erfordert einen kostenpflichtigen Plan

ClickUp Preise

Free-Plan

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

ClickUp Gehirn: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,700+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. IBM Watson Studio (Bestes mehrsprachiges KI tool für Entwickler)

via IBM Watson Studio Ich liebe es, verwöhnt zu werden, und deshalb ist IBM Watson Studio meiner Meinung nach eine der besten Alternativen zu Microsoft Copilot - wenn Sie ein Entwickler sind.

Und das meine ich so: Die Plattform vereinigt Open-Source-Tools (PyTorch, TensorFlow) mit den codebasierten oder visuellen Data-Science-Tools von IBM (Jupyter Notebooks, R, Scala). Das macht sie zu einem der besten KI-Tools für Entwickler und Analysten, um KI-Modelle zu erstellen, auszuführen und zu verwalten.

Watson Studio beste Features

Zusammenarbeit über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg, von der Erstellung bis zur Bereitstellung und Überwachung

Integrieren Sie Ihre bevorzugten Frameworks wie PyTorch, TensorFlow und scikit-learn mit Python, R oder Scala

Automatisieren Sie die Modellerstellung und sparen Sie Zeit, besonders wenn Sie neu auf dem Feld sind

Bereinigen und formen Sie Daten mühelos mit dem visuellen Editor von Watson

Entwickeln Sie Modelle visuell mit IBM SPSS Modeler und machen Sie so KI für jeden zugänglich

Nachverfolgung und Verbesserung der Modellleistung und Fairness nach der Bereitstellung

Einschränkungen von Watson Studio

Die Kosten variieren je nach Nutzung, da es sich bei Watson Studio um einen Cloud-basierten Service handelt

Der Einstieg in KI und Data Science kann für absolute Anfänger trotz der gebotenen Automatisierung eine Herausforderung darstellen

Beachten Sie die mögliche Bindung an das IBM Cloud-Ökosystem aufgrund der Integration mit Open-Source-Frameworks

Preise für Watson Studio

Free

Professionell: $1,02 USD/Kapazitätseinheit-Stunde

Watson Studio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (162 Bewertungen)

Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Tabnine (Bester KI-Assistent für Entwickler)

via Tabnine Tabnine ist im Wesentlichen ein Coding Buddy mit künstlicher Intelligenz, der den Benutzern ermöglicht, Code schneller zu schreiben, indem er ihnen die nächsten Codezeilen vorschlägt. Es ist, als hätte man jemanden, der den eigenen Code-Stil gut kennt und alle langweiligen, sich wiederholenden Dinge erledigen kann.

Außerdem funktioniert es mit so ziemlich jeder Programmiersprache und jedem Code Editor, den Sie verwenden.

Das macht Tabnine zu einem der besten Verfügbaren KI-Tools für die Softwareentwicklung .

Es ist jedoch nicht alles Magie. Die Qualität der Vorschläge hängt davon ab, wie kompliziert der Code ist und mit wie vielen Informationen er arbeiten muss. Je weniger kompliziert der Code ist, desto mehr kann Tabnine helfen.

Tabnine beste Features

Effiziente Generierung von Code und Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben

KI-gestützter Chat zur Unterstützung während der gesamten Entwicklungsphase

Erleben Sie Code-Vorschläge, die auf Ihren Stil und Ihren Projektkontext zugeschnitten sind

Schutz des geistigen Eigentums durch sorgfältig kuratierte Trainingsdaten

Tabnine Beschränkungen

Die Qualität der Code-Vorschläge kann je nach Komplexität des Codes und der verfügbaren Daten variieren

Wenn Sie sich zu sehr auf ein KI-Tool verlassen, kann dies Ihre Problemlösungsfähigkeiten beeinträchtigen

Tabnine Preise

Free

Pro: $12/Benutzer/Monat (Free für 90 Tage)

Enterprise: $39/Benutzer/Monat

Tabnine Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. ChatGPT (Am besten für menschenähnliche Antworten)

via ChatGPT Ich erinnere mich noch daran, wie ChatGPT zu einer Internet-Sensation wurde - mein LinkedIn-Feed war voll von Leuten, die damit experimentierten (und über die frühen Halluzinationen lachten).

Ich benutze ChatGPT nun schon seit Monaten (insbesondere GPT-4 und 4o), und ich liebe die große Auswahl an Plugins, die im GPT-Store erhältlich sind. So kann ich mit GPT viele KI-generierte Aufgaben innerhalb einer einzigen Oberfläche durchführen, z. B. das Schreiben eines neuen Blogbeitrags, das Erstellen von Website-Texten, das Aktualisieren vorhandener Inhalte, die Durchführung von Datenanalysen und das Testen meines Codes.

Eines der Features, das ich sehr schätze, ist, dass es sich im Gegensatz zu Microsoft Copilot an frühere Chats erinnern und auf der Grundlage dieser Erinnerungen Ausgaben generieren kann

Aber ich habe immer noch mit der Tatsache zu kämpfen, dass die Nummer der Eingabeaufforderungen pro Benutzer limitiert ist. Als Ersteller von Inhalten muss ich meine Eingabeaufforderungen genau festlegen, und ChatGPT limitiert die Anzahl der Eingabeaufforderungen, die ich eingeben kann. Sobald ich das Limit erreicht habe, schaltet GPT-4 auf GPT-3.5 um, was so ist, als würde ich von einem Gespräch mit einem Doktoranden zu einem Gespräch mit einem überarbeiteten und stark koffeinhaltigen Praktikanten wechseln.

Wenn Sie das auch stört, gibt es andere ChatGPT-Alternativen die eine ähnliche Aufgabe zu erledigen vermögen.

ChatGPT beste Features

Durchführung einer Vielzahl von Aufgaben, von der Beantwortung Ihrer Fragen bis zur Erstellung kreativer Textformate

Unterhalten Sie sich mit GPT 4 und bitten Sie es, Datenanalysen durchzuführen, Entwürfe zu erstellen und große Datenmengen zusammenzufassen

Greifen Sie auf Hunderte von Plugins aus dem GPT-Store zu, die von Benutzern zur Verfügung gestellt werden, so dass Sie keine Eingabeaufforderungen mehr erstellen müssen

ChatGPT-Einschränkungen

ChatGPT generiert manchmal falsche oder irreführende Informationen, da es keine Erfahrung mit der realen Welt hat und auf Trainingsdaten angewiesen ist

Das Modell kann in seinen Trainingsdaten Verzerrungen aufweisen, was zu potenziell unfairen oder diskriminierenden Ergebnissen gegenüber bestimmten Zielgruppen führt

Die kostenlose Version von ChatGPT kämpft oft mit Aufgaben, die gesunden Menschenverstand oder reales Verständnis erfordern, während GPT Plus besser abschneidet

ChatGPT Preise

Free

Plus: $20/Monat

Teams: $25/Monat

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (554 Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (50 Bewertungen)

5. Claude (Am besten für Teams, die mit Inhalten arbeiten)

via Claude AI Claude KI ist im Grunde so etwas wie ChatGPTs Cousin aus der Stadt. Der Schreibassistent mit künstlicher Intelligenz ist wirklich gut in Dingen wie dem Schreiben von Blogposts, dem Erstellen von Texten für Webseiten, dem Zusammenfassen von Artikeln, dem Korrigieren von Texten, dem Aktualisieren vorhandener Inhalte, dem Beantworten von Fragen und sogar dem Helfen beim Code.

Das Beste daran ist, dass Sie sich, anders als bei Microsoft Copilot, keine Sorgen über superlange oder komplizierte Anfragen machen müssen - Claude kann sie alle mit seinem großartigen Gesprächsgedächtnis erledigen. Sieht aus, als hätte jemand seine Mandeln gegessen.

Aber hier ist der Punkt, an dem Claude meiner Meinung nach im Vergleich zu Microsoft Copilot versagt: Claude kann derzeit nicht auf das Internet zugreifen, so dass es nicht in der Lage ist, aktuelle Informationen für Sie zu finden, wie es einige andere KI-Tools können.

Claude beste Features

Kostenloser Zugang zu einem Top-KI-Assistentenmodell (Claude-2), einem der leistungsfähigsten großen Sprachmodelle

Erhalten Sie 100.000 Token und arbeiten Sie mit komplexeren Aufforderungen

Konvertieren Sie Texte beliebiger Länge in prägnante Zusammenfassungen

Claude Limitierungen

Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern kann Claude nicht auf Informationen aus dem Echtzeit-Web zugreifen und diese verarbeiten

Claude fehlt es an Features wie Bilderstellung, Datenanalyse und Web-Browsing

Wie andere KI-Tools, die auf großen Sprachmodellen aufbauen, kann Claude Texte generieren, die möglicherweise nicht ganz korrekt sind und eine Überprüfung der Fakten erfordern

Claude Preise

Free

Pro: $20/Monat

Teams: $25/Monat

Claude Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (22 Bewertungen)

Capterra: Nicht genug Bewertungen

Lesen Sie auch: Tool zur Erstellung von KI-Inhalten

6. Vereinfacht (am besten für Inhaltsvorlagen)

via Vereinfacht Wenn Ihr Marketing Team nach einer Alternative zu Microsoft Copilot sucht, ist Simplified die ideale KI-Assistentin für Ihren Arbeitsplatz.

Ich war begeistert von der großen Sammlung von KI-Vorlagen für das Schreiben, Bilder, Design, die Bearbeitung und die Erstellung von Videos. Der einzige Nachteil ist, dass es viel zu viele verschiedene Tools gibt, die man verwenden kann, was für einen Neueinsteiger überwältigend sein kann.

Vereinfachte beste Features

Erfüllen Sie Ihre vielfältigen kreativen Anforderungen, vom KI-Schreiben bis zur Video-Bearbeitung, auf einer einzigen intuitiven Oberfläche

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und sparen Sie Zeit durch Feedback und Bearbeitung in Echtzeit

Konsistente Markenidentität über alle Plattformen hinweg mit einer Sammlung von Design-, Video- und Texterstellungsvorlagen

Vereinfachte Limits

Der KI-Schreibassistent kann manchmal unvollkommene Ergebnisse produzieren, die ein menschliches Eingreifen erfordern

Das Toolset ist breit gefächert, aber einigen Features fehlt die Tiefe von spezialisierten KI-Tools

Vereinfachte Preisgestaltung

Pro: $9/Monat

Vereinfacht: $24/Monat

Vereinfachte Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (4.5K Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (256 Bewertungen)

7. Writesonic (Am besten für SEO-Schreiben)

via {\an8}Das ist eine gute Idee Wenn es um SEO-fokussiertes KI-Schreiben geht, können nicht viele Tools Writesonic das Wasser reichen.

Der KI-Schreibassistent ist eine der besten Microsoft Copilot-Alternativen für das Schreiben von SEO-Blogposts und wird von den SEO-Profis, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hoch bewertet.

Während also einige Tools Ihnen Firmengeschwafel wie "umfassendes Verständnis, zukunftssicher in großem Umfang" bieten, ist Writesonic weitaus menschenähnlicher in seinem Aufwand. Und es funktioniert gut für Inhalte in anderen Formaten als Blogs.

Writesonic bietet Ihnen auch einen fortschrittlichen Chatbot, Chatsonic, der sich hervorragend für Bilder und die Erkundung von Trendthemen eignet. Die Plattform hat auch eine intuitive Schnittstelle.

Wenn Sie jedoch andere Anforderungen an das Schreiben von Inhalten haben, können Sie sich auch einige Writesonic Alternativen stattdessen.

Writesonic beste Features

Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen für verschiedene Inhaltstypen zu und erstellen Sie benutzerdefinierte Inhalte mit einfachen Eingabeaufforderungen

Anpassung der generierten Inhalte an die Stimme Ihrer Marke durch Hochladen von Beispielen der Markenstimme

Automatische Überprüfung der Originalität von Inhalten mit einem eingebauten Plagiatsprüfer (zusätzliche Prüfungen werden jedoch empfohlen)

Optimieren Sie Ihre Workflows durch die Integration des KI-Tools in Plattformen wie Zapier und WordPress

Erhalten Sie Antworten auf Fragen und generieren Sie kreative Antworten mit Chatsonic, dem KI-Tool für Unterhaltungen von Writesonic

Konversation mit beliebigen Dateiformaten, einschließlich Bildern, PDFs, Websites und sogar Audioclips

Grenzen von Writesonic

Die Navigation durch die umfangreichen Features der Plattform kann eine Herausforderung sein

Die Leistung kann schwanken, da der KI-Schreibassistent in der Cloud gehostet wird (dies ist jedoch kein wiederkehrendes Problem)

Preise für Writesonic

Free

Chatsonic: $12

Einzelperson: $16

Standard: $79

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1.9K Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (2K+ Bewertungen)

8. GitHub Copilot (Am besten für Software Teams)

via {\an8}GitHub_ Oh, was wäre das Leben eines Programmierers ohne GitHub Copilot.

Man hört, dass KI Entwicklerjobs übernimmt, aber GitHub bewahrt Entwicklerjobs wahrscheinlich davor, zu langweilig zu werden! (Diesen Witz habe ich von einem meiner Entwicklerfreunde.)

Und so funktioniert es: Die KI schlägt Ihnen während der Eingabe Codezeilen oder sogar ganze Funktionen vor, basierend auf dem Kontext Ihres Codes und der Programmiersprache, die Sie verwenden.

Stellen Sie sich das so vor, als hätten Sie einen hochqualifizierten Programmierpartner, der Ihnen bei sich wiederholenden Aufgaben hilft, Verbesserungen vorschlägt und sogar neue Codierungsmuster erlernt.

Wenn Sie möchten, dass sich Ihr Entwickler auf die Problemlösung konzentriert, ist Copilot von GitHub das Aushängeschild für produktivität über KI. Das macht es zu einer der besten Microsoft Copilot Alternativen für Programmierer.

GitHub Copilot beste Features

Sparen Sie Zeit mit der Expertise des KI-Tools und beschleunigen Sie die Codierung, indem Sie relevante Code-Schnipsel vorschlagen

Arbeiten Sie mit verschiedenen Programmiersprachen und Frameworks

Entdecken Sie neue Code-Muster und Lösungen auf der Grundlage intelligenter Vorschläge

GitHub Copilot Limits

Achten Sie auf mögliche Schwankungen in der Qualität und Relevanz der vom KI-Tool erzeugten Ergebnisse

Es kann schwierig sein zu lernen, wie man die Vorschläge des KI-Tools effektiv nutzt

GitHub Copilot Preise

Free

Team: $4/Monat

Unternehmen: $21/Monat

GitHub Copilot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (138 Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (21 Bewertungen)

9. IntelliCode (Am besten für intelligente Code-Vorschläge)

via Intellicode von Microsoft IntelliCode ist ein KI-gesteuerter Assistent zum Schreiben von Code, der Code-Muster analysiert, um intelligente (das steht im Namen!) Vorschläge zum Abschließen von Code zu liefern.

Das Tool lernt von Ihrem Code und schlägt vor, wie Sie Ihre Zeilen am besten vervollständigen oder Ihren Code formatieren.

Es ist eine der einzigartigsten Microsoft Copilot-Alternativen, die vor allem für Entwicklerteams einen Wert darstellt. Die Programmierer, die ich kenne, lieben die übersichtliche Oberfläche und die Code-Vorschläge.

IntelliCode beste Features

Erhalten Sie kontextabhängige Vorschläge zur Optimierung Ihres Code-Aufwands

Identifizieren Sie wiederkehrende Muster und schlagen Sie optimale Implementierungen vor

Passen Sie das KI-Tool an Ihre Code-Vorlieben an

Beschränkungen von IntelliCode

Erwägen Sie alternative Ansätze für völlig neue Codebasen

Rechnen Sie mit möglichen Ungenauigkeiten in den Vorschlägen

Preise für IntelliCode

Free

IntelliCode Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (3.5K+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (1.6K+ Bewertungen)

10. Wipro Holmes (Bester für die Automatisierung von IT-Workflows)

via Wipro Holmes Wipro Holmes ist eine Plattform für maschinelles Lernen, die Unternehmen dabei hilft, ihre Geschäftsprozesse mit Hilfe von KI zu automatisieren.

Aber hier sticht das KI-Tool als eine der besten Microsoft Copilot-Alternativen hervor - Wipro Holmes kann Probleme vorhersagen und verhindern, bevor sie entstehen.

Ich habe festgestellt, dass es bei der Bewältigung gängiger technischer Probleme sehr geschickt ist, aber bei Nicht-IT-Problemen war es nicht immer ein Wunderwuzzi. Das macht es zu einem Nischen-KI-Tool, das am besten für Geschäfte geeignet ist, die nur eine IT-Automatisierungslösung benötigen.

Wipro Holmes beste Features

Bereitstellung von über 40 vorkonfigurierten Lösungen für gängige Desktop-, Laptop- und Softwareprobleme für Benutzer

Beantwortung von Abfragen und Problemen sowie Erstellung von Service-Tickets mit dem KI-gestützten Assistenten für Unterhaltungen

Proaktive Identifizierung und Behebung potenzieller Probleme, bevor sie die Benutzererfahrung beeinträchtigen, durch vorausschauende Wartung

Free für IT-Mitarbeiter für komplexe Aufgaben, indem Benutzer Probleme selbst lösen können

Wipro Holmes Limits

Für die optimale Nutzung einiger Features sind möglicherweise technische Grundkenntnisse erforderlich

Vorkonfigurierte Lösungen decken möglicherweise nicht alle spezifischen Probleme ab

Wipro Holmes konzentriert sich in erster Linie auf IT-Probleme der Benutzer, nicht auf umfassendere Geschäftsprozesse

Preise für Wipro Holmes

Nicht verfügbar

Wipro Holmes Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht verfügbar

Don't Just Use AI, Master It

Künstliche Intelligenz ist keine Zukunftsmusik mehr - ich sehe bereits, wie sie von Teams in allen Branchen eingesetzt wird, und alle lieben sie!

Und warum auch nicht? Wenn sie mit der richtigen Schulung eingesetzt wird, sind die richtigen tools mit KI-Fähigkeiten können Ihnen helfen, Zeit zu sparen, die Produktivität zu steigern und die Zusammenarbeit mit Ihrem Team sinnvoller zu gestalten.

Bei der Vielzahl an KI-Tools auf dem Markt ist es jedoch wichtig, dass Sie sich informieren und zunächst Ihre genauen Anforderungen ermitteln. In meinem Fall habe ich festgestellt, dass Microsoft Copilot nicht ideal für meine Arbeit ist, da es nur begrenzt außerhalb des Microsoft 365-Ökosystems eingesetzt werden kann.

Ich wollte einen KI-Assistenten, der mir hilft, Inhalte zu erstellen, mit meinem Team zusammenzuarbeiten und meine täglichen Aufgaben effizienter zu erledigen. Nachdem ich eine Reihe verschiedener KI-Tools (einschließlich Microsoft Copilot) ausprobiert hatte, fand ich mein perfektes Tool - ClickUp.

Mit ClickUp Brain bin ich immer nur ein paar Eingabeaufforderungen davon entfernt, Ideen zu erstellen und sie mit meinem Team zu besprechen. Sie können es hier kostenlos ausprobieren und sehen, ob es bei Ihnen Klick macht!