Github Copilot vs. ChatGPT: Welches ist das beste Tool für Entwickler?

Die KI-Revolution erschüttert die Welt der Softwareentwicklung und bringt viele Tools mit sich, die behaupten, die der beste Freund des Entwicklers . Von der Code-Generierung bis zur Sicherstellung erstklassiger Qualität - diese KI-Tools versprechen alles.

Aber wie man in Highlander sagt: "Es kann nur einen geben." In der Welt der Entwickler läuft es oft auf ein Kräftemessen zwischen GitHub Copilot und ChatGPT hinaus - ein Kampf, der einen Gewinner bestimmt.

Wer von beiden hilft also mehr bei der Erstellung von Code? Welches Programm erzeugt besseren Code und passt sich besser an Ihren Programmierstil an? Welches Programm ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit bei komplexeren Aufgaben, und welches hat die bessere Benutzeroberfläche?

Aber Moment mal - könnte es in diesem Rennen ein dunkles Pferd geben? Gibt es einen dritten Akteur, der sich anschickt, das Rampenlicht im Bereich der Softwareentwicklung zu erobern?

Machen Sie sich bereit, denn wir werden uns mit GitHub Copilot im Vergleich zu ChatGPT eingehend mit KI-gestützter Programmierung und Entwicklung beschäftigen.

Was ist GitHub Copilot?

Über GitHub GitHub Copilot ist eine der besten Produktivitätstools für die Softwareentwicklung und das aus gutem Grund. Es ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem sich Code mit relativ geringem Aufwand schreiben lässt. Als Ergebnis ist es auch ein großartiges tool, um zu helfen kernentwicklungsprozesse zu verbessern .

Wie von einem Anbieter wie GitHub nicht anders zu erwarten, handelt es sich hierbei um ein fortschrittliches Tool für die Software- und Anwendungsentwicklung mit einer Vielzahl fortschrittlicher Features. Schauen wir uns die wichtigsten dieser Features an.

GitHub Copilot Features

GitHub führte Copilot Ende 2021 ein und entwickelte es dann schnell zu dem, was es heute als das am weitesten verbreitete KI-Softwareentwicklungstool bezeichnet. Mit den richtigen Eingabeaufforderungen kann es selbst den komplexesten Code schreiben, dank der Fähigkeit, ganze Funktionen und Klassen auf der Grundlage einfacher Eingabeaufforderungen zu erstellen.

1. Code-Generierung

Über GitHub

Natürlich muss jede KI-Technologie, die für die Codierung entwickelt wurde, zuerst auf ihre Fähigkeit geprüft werden, Entwickler bei der Generierung von Code zu unterstützen. Es ist gut, dass GitHub Copilot genau hier glänzt.

Beginnen wir mit der Vielseitigkeit. Copilot bietet natürlichen Support für mehrere Programmiersprachen, darunter einige der wichtigsten, wie Python, C#, C+ und JavaScript. Auf der Website von Copilot wird sogar behauptet, dass es "in allen Sprachen geschult ist, die in öffentlichen Repositorys vorkommen"

Seine Spezialisierung auf die Generierung von Code ist ein weiterer entscheidender Vorteil. Alles in dem Tool ist für das nächste Programmierprojekt konzipiert und ermöglicht es Entwicklern, fortgeschrittene Features wie die Code-Vervollständigung für bestehende Code-Schnipsel zu finden und sogar Code aus Entwicklerkommentaren zu erstellen.

Gleichzeitig basiert das Tool auf natürlicher Sprachverarbeitung, d. h. es kann Antworten und Beispiele für Code auf der Grundlage der menschlichen Sprache generieren. Dies führt zu einem reibungslosen Code-Erlebnis und Entwicklungsprozess für jeden Entwickler.

2. Zusammenarbeit

Viele Software-Entwicklungstools sind für ein isoliertes Projekt konzipiert. Es ist schwieriger, Optionen zu finden, die Sie nicht nur beim Schreiben von Code unterstützen, sondern auch größeren Teams bei verschiedenen Aufgaben im Zusammenhang mit dem größeren Projekt helfen.

Diese Features für die Zusammenarbeit werden durch die direkte Integration mit verschiedenen integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) wie Visual Studio, JetBrains und Azure Data Studio geschaffen. So wird sichergestellt, dass Sie immer gemeinsam arbeiten können und sich von einer isolierten Code-Umgebung in ein leistungsfähiges kollaboratives System verwandeln, das vom gesamten Team genutzt werden kann.

3. Benutzeroberfläche

Über GitHub

Die Vorliebe von Copilot für die Erstellung von Code-Schnipseln ist bekannt, aber wie man dorthin gelangt, ist ebenso wichtig. Die Verbesserung der Effizienz bei der Code-Erstellung erfordert ein Tool, das die Verwaltung auf allen Ebenen erleichtert.

Für sich allein genommen ist dies keine Stärke des Tools. Es wird jedoch relevanter, wenn es um Integrationen geht. Wenn Sie beispielsweise Visual Studio Code mit der Erweiterung von Copilot erstellen, können Sie die Vorteile der Benutzerfreundlichkeit dieses Tools nutzen, ohne die leistungsstarken Features zu beeinträchtigen, die Sie beim Schreiben von Code in Copilot erhalten.

Und dann ist da noch der GitHub Copilot-Chat, ein kürzlich eingeführtes Feature, das die Erstellung von Angeboten noch einfacher macht. Basierend auf der angeborenen Fähigkeit, die menschliche Sprache zu verstehen, ermöglicht die Chat-Funktion eine natürlichere Unterhaltung, um Abfragen zu beantworten und menschenähnliche Antworten zu erstellen. Sie können sogar Code-Beispiele zur Verfügung stellen und um eine Bewertung oder Beispiele aus der Praxis für den Code bitten, den Sie zu erstellen versuchen.

4. Workflow-Integrationen

Copilot versucht, sich in einen breiteren Bereich von Features zu integrieren, der über die Code-Erstellung hinausgeht. Zusätzlich zu den IDE-Integrationen fließt es natürlich in die umfangreichere Suite von GitHub-Tools ein - einschließlich GitHub Codespace, eines der besten Code Editors auf dem Markt.

Um es klar zu sagen: Copilot gehört nicht zu den Tools, die den gesamten Softwareentwicklungsprozess unterstützen sollen. Es enthält keine Features wie Aufgabenmanagement oder sichere Datenbanken zum Schutz sensibler Daten. Aber es versucht zumindest, ein Ökosystem von Coding-Tools zu schaffen, um Ihren Prozess von den ersten Phasen an zu optimieren.

GitHub Copilot Preise

Copilot Individual: $10 pro Monat

$10 pro Monat Copilot Business: $19/Monat pro Benutzer

Was ist ChatGPT?

Über ChatGPT Sie kennen ChatGPT vielleicht als das Tool, das der KI zum Durchbruch verhalf. Aber abgesehen von seiner Fähigkeit, überraschend menschliche Antworten auf fast jede Abfrage zu geben, sind die Antworten von ChatGPT auch gut genug, um ihm einen Platz auf der Liste der besten KI Code tools .

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich um eine vollständig auf Chats basierende Schnittstelle. Die Leistung von ChatGPT hängt ganz von den Abfragen, Aufforderungen und Folgefragen ab, die Sie stellen können. Dieser absichtlich breit gefächerte Ansatz macht ChatGPT Antworten zu einem perfekten Tool für alles, vom Schreiben von Artikeln bis hin zum Quellcode.

ChatGPT Features

Aufgrund der breiten Liste möglicher Anwendungen und im Gegensatz zu Copilot gehen die Features von ChatGPT weit über das Programmieren hinaus. Das bietet einige Vor- und Nachteile gegenüber anderen, eher Code-spezifischen Tools. In diesem Leitfaden konzentrieren wir uns speziell auf die Features, die für den Vergleich von Copilot und ChatGPT relevant sind.

1. Code-Erzeugung

Über ChatGPT

Für ein Tool, das sich nicht auf die Generierung oder das Abschließen von Code spezialisiert hat, ist ChatGPT in diesen beiden Bereichen erstaunlich leistungsfähig. Es liefert Antworten in verschiedenen Programmiersprachen, darunter Python, Java und JavaScript.

Dank seines natürlichen Sprachverständnisses hilft ChatGPT auch dabei, die Erklärungen hinter dem Code zu vertiefen. Im Gegensatz zu vielen anderen Tools können Sie es einfach fragen, was ein beliebiger Code-Schnipsel bedeutet, und Sie erhalten sofort eine Erklärung. Wenn Sie Code-Schnipsel zur Verfügung stellen, kann dieses Tool auch auf Fehler oder Ineffizienzen hinweisen, die eine korrekte Arbeit verhindern könnten.

Nicht, dass man dem Code immer trauen kann. Fehlerhafte ChatGPT-Antworten sind zu einer Art Meme unter Programmierern geworden, vor allem weil das Tool seine Antworten nicht auf Qualität prüft. Nach jeder Code-Generierung ist immer ein weiteres menschliches Auge erforderlich.

2. Zusammenarbeit

ChatGPT lässt sich über seine offene API nahtlos in jede externe Softwareplattform integrieren. Wir erwarten auch benutzerdefinierte Integrationen mit Collaboration-Tools wie Slack, die die Arbeit mit anderen erleichtern werden.

Im Kern handelt es sich aber immer noch um einen einfachen Chatbot vor einer leistungsstarken KI-Engine.

Für sich allein genommen gibt es keine Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Das kann auch zu einem Problem bei der Integration werden, da ChatGPT dazu neigt, sich mit der Zeit an Ihre Abfragen zu gewöhnen - indem es sich an Ihren Code-Stil gewöhnt und seine Ausgaben entsprechend ändert. Eingaben von mehreren Benutzern oder häufige Änderungen des Codes können das Tool verwirren.

3. Benutzeroberfläche

Wie bei vielen Tools, die speziell für eine bestimmte Funktion (in diesem Fall die Chat-Funktion) entwickelt wurden, ist die Benutzeroberfläche von ChatGPT sehr einfach. Bei der Eingabe eines Codes gibt es nicht viele Möglichkeiten, etwas falsch zu machen.

Der Standard-Dunkelmodus ist übersichtlich und für Programmierer sofort vertraut. Außerdem ist die Anwendung auch auf mobilen Geräten einfach zu bedienen und bietet ein natürliches Erlebnis beim Schreiben, Ändern, Überprüfen oder Abschließen von Code.

4. Workflow-Integrationen

Die einzige Möglichkeit, ChatGPT in größere Workflows zu integrieren, ist die API, die zugegebenermaßen eine sehr leistungsfähige Option ist. Einige der größten Marken der Welt, von Microsoft bis Salesforce, nutzen diese Integration, um die Funktionen ihrer eigenen Tools zu verbessern.

Aber für sich allein genommen lässt sich ChatGPT nicht in einen größeren Workflow integrieren. Jede Verbindung muss manuell hergestellt werden, was die Integration dieses leistungsstarken Coding-Tools in den Gesamtprozess der Softwareentwicklung etwas erschwert.

ChatGPT Preise

Free

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

GitHub Copilot vs. ChatGPT: Features im Vergleich

Beides sind leistungsstarke Tools, die mehrere Programmiersprachen unterstützen können. Schauen wir uns also an, wie GitHub Copilot und ChatGPT im Vergleich abschneiden, wenn es um bestimmte Features wie das Erstellen von Code, Zusammenarbeit, Benutzeroberfläche und Workflow-Integrationen geht.

1. Code-Erstellung

Über GitHub

In der vielleicht wichtigsten Kategorie dieser Liste ist es schwierig, einen Sieger zu ermitteln. Beide potenziellen Lösungen haben ihre Vorteile, angefangen bei der breiteren Sprachunterstützung von Copilot bis hin zu mehr Kontext und dem klar verständlichen Sprachstil von ChatGPT.

Ein Bereich, in dem Copilot hervorsticht, ist die benutzerdefinierte Anpassung. Das Tool bietet hervorragende Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung des Codes, wodurch es komplexe Projekte zuverlässiger unterstützt als ChatGPT.

Letztendlich sind ChatGPT und Copilot in Bezug auf ihre Kerncodierungsfähigkeiten auf dem gleichen Niveau.

2. Zusammenarbeit

Copilot gewinnt in diesem Bereich dank seiner umfangreichen Integrationen mit den beliebtesten IDEs. Die Möglichkeit, Eingabeaufforderungen und Antworten zu benutzerdefinieren, hilft auch bei komplexeren, gemeinschaftlichen Projekten. Im Gegensatz zu Copilot ist ChatGPT eher für isolierte Code-Übungen gedacht, die keine Eingaben aus mehreren Quellen erfordern.

3. Benutzeroberfläche

Über ChatGPT

Gegen die Benutzerfreundlichkeit von ChatGPT lässt sich in diesem Space kaum etwas einwenden. Copilot versucht, seine Features einfach zu halten, bleibt aber letztlich hinter der einfachen ChatCPT-Benutzeroberfläche zurück, die alles von neuen Code-Schnipseln bis hin zu Unit-Tests und sogar der Fähigkeit, Fehler in bestehendem Code zu finden, handhaben kann.

4. Workflow-Integrationen

Wenn Sie gerne im größeren GitHub-Ökosystem bleiben, werden Sie mit der Workflow-Integration von Copilot zufrieden sein. Für alles andere ist die offene und unkomplizierte API von ChatGPT wahrscheinlich die bessere Wahl und zuverlässiger als das geschlossene System von GitHub.

GitHub Copilot vs. ChatGPT auf Reddit

Es ist an der Zeit, diese beiden KI Coding Tools mit den tatsächlichen Benutzern zu vergleichen. Suche ChatGPT vs. GitHub Copilot auf Reddit, und Sie werden Benutzer finden, die einen nuancierten Ansatz verfolgen, bei dem der Gewinner von Ihren Bedürfnissen abhängt:

"Github Copilot funktioniert sehr gut, wenn man es von Beginn des Projekts an benutzt, es kann schnell Funktionen ausfüllen, Variablennamen zuweisen, Algorithmen zum Sortieren und Auswählen aufgreifen und hat eine allgemeine Vorstellung davon, wie man programmiert... ChatGPT ist eher wie ein KI-Assistent, dem man ein Stück Code vorgibt und ihn bittet, es zu optimieren. "

Ein Benutzer wies darauf hin, dass die Verwendung der beiden Programme nicht unbedingt redundant ist:

"Ich denke, ChatGPT und Copilot ergänzen sich gegenseitig. Wenn man Code schreibt, möchte man nicht ständig zwischen seiner IDE und ChatGPT hin- und herwechseln. Aber wenn man Ideen hat und verschiedene mögliche Implementierungen oder Architekturen untersucht, ist ChatGPT eine viel bessere Schnittstelle, die die Art von Unterhaltung emuliert, die man mit einem Kollegen führen würde, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass man auch Blöcke von Code-Beispielen erhält, die man als Ausgangspunkt für die eigentliche Entwicklung verwenden kann."

Andere Benutzer stimmen zu, wenn es um die Möglichkeit geht, Code zu generieren:

"Sie ergänzen sich, schließen sich nicht gegenseitig aus. Das eine funktioniert in Ihrer IDE mit Ihrem vorhandenen Code als Kontext, und das andere ermöglicht es Ihnen, Fragen auf Englisch zu stellen und Folgefragen zu stellen. Völlig unterschiedlich. "

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu GitHub Copilot und ChatGPT

ClickUp's all-in-one Projektmanagement Software ist eine hilfreiche Ergänzung zu jeder Coding Software

Was wäre, wenn Ihr Bedarf an KI-Code nicht durch Copilot oder ChatGPT limitiert wäre?

Was wäre, wenn eine umfassende Plattform zur Steigerung der Produktivität mit beiden konkurrieren und sie übertreffen könnte?

ClickUp ist eine der besten Qualitätssicherungssoftware-Optionen und Projektmanagement-Plattformen auf dem Markt - mehr dazu später. Außerdem handelt es sich um eine robuste KI-Plattform, die perfekt für Ihren Code-Bedarf geeignet sein könnte.

Ein umfassendes KI-Tool zur Softwareentwicklung

Unternehmen können ClickUp AI verwenden, um Materialien für jedes Projekt zu bearbeiten, zusammenzufassen, zu vereinfachen oder zu paraphrasieren

Es dreht sich um ClickUp Gehirn ein KI Feature, das Aufgaben, Dokumente, Personen und Unternehmenswissen miteinander verbindet. Und es kommt noch besser: Das Feature kann bei jedem Teil der Softwareentwicklung helfen, vom Schreiben neuen Codes bis hin zur Sicherstellung der Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams und der Nachverfolgung des Projekts. Sie können automatisch Vorlagen erstellen, um selbst die komplexesten Projekte und Prozesse zu vereinfachen.

Vom Schreiben von Code bis zur Integration von Workflows

ClickUp Docs bietet dynamische Features zur Erstellung von Dokumenten, Listen, Kalendern und Code-Dokumentation

Mit dieser Plattform müssen Sie sich nicht mit dem Coding begnügen. Stattdessen, ClickUp Dokumente ist der perfekte Start, um diesen Code in Ihren größeren Workflow zu integrieren und alles von SOPs bis hin zu Wikis zu erstellen, die Ihrem Team helfen, während des gesamten Prozesses auf der gleichen Seite zu bleiben.

Und das, bevor wir überhaupt anfangen, über Folgendes zu sprechen IT-Vorlagen die diesen Workflow im Laufe der Zeit rationalisieren sollen. Fügen Sie alles zusammen, und Sie erhalten eine umfassende Entwicklungsplattform, die in jedem Teil des Prozesses hilft.

Erweiterte Integrationen, einschließlich GitHub

Sind Sie auf der Suche nach einer spezielleren Plattform für die Code-Entwicklung? Dafür brauchen Sie ClickUp nicht zu verlassen. Der breite Bereich von ClickUp-Integrationen umfasst GitHub, so dass Sie die Fähigkeit von Copilot nutzen können, Code in Ihrer bevorzugten Produktivität-Software zu generieren.

GitHub ist schließlich nicht umsonst bei Entwicklern und Programmierern so beliebt. Das Beste aus beiden Welten zu kombinieren ist ein weiterer Grund, ClickUp für Ihren Entwicklungsprozess zu nutzen.

Fortschrittliches Projektmanagement für agile Teams

Zu guter Letzt können wir nicht über ClickUp sprechen, ohne zumindest seine leistungsstarken Funktionen für das Projektmanagement zu erwähnen. ClickUp's Agiles Projektmanagement ansatz ist maßgeschneidert für Entwicklungsteams, die ihre Prozesse und Workflows verbessern wollen.

Von der Berichterstellung für Sprints bis zu Kanban-Boards und von der Automatisierung des Workflows bis zum integrierten internen Chat - alles an ClickUp ist auf Effizienz ausgelegt. Hinzufügen vorlagen für die Softwareentwicklung und technische Vorlagen als Teil des Standardangebots, und Sie können noch schneller mit der Optimierung Ihres Prozesses beginnen.

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

Verbessern Sie Ihre Software-Entwicklung mit ClickUp

Wahrscheinlich brauchen Sie mehr als nur eine Chat-Oberfläche wie GitHub Copilot und ChatGPT, um ein paar Zeilen Code zu schreiben. Wenn Sie auf der Suche nach einer umfassenderen Plattform zur Optimierung von Code und Entwicklung sind, könnte ClickUp die richtige Wahl sein. Erstellen Sie noch heute Ihr kostenloses Konto und testen Sie die Software, die Ihre Softwareentwicklung revolutionieren könnte.