Die besten Clipto KI-Alternativen

Die meisten Teams sind sich nicht bewusst, dass ihr Transkriptionstool ein zweites Problem verursacht: Notizen von Meetings bleiben in einer App gefangen, während die eigentliche Arbeit in einer anderen App stattfindet. Da die meisten Unterhaltungen aufgezeichnet und analysiert werden müssen, benötigen Teams Transkriptionstools, die sich tatsächlich in ihren Workflow integrieren lassen, anstatt den wachsenden Berg an unverbundenen Apps noch weiter anzuhäufen.

Dieser Leitfaden führt Sie durch 10 Clipto KI-Alternativen, die verschiedene Probleme lösen – von der Zusammenarbeit in Echtzeit bis hin zu professioneller Genauigkeit –, damit Sie das Tool finden, das tatsächlich zu Ihrem Workflow passt, anstatt sich daran anpassen zu müssen.

Warum Sie sich für Clipto KI-Alternativen entscheiden sollten

Clipto AI-Alternativen sind Tools, die künstliche Intelligenz für die Umwandlung von Sprache in Text, die Erstellung von Meeting-Notizen und die Transkription von Audiodateien verwenden und als Ersatz dienen, wenn Clipto.ai Ihren Anforderungen nicht gerecht wird. Sie suchen möglicherweise nach einer Alternative, wenn Sie Teil eines Produktteams sind, das Besprechungsnotizen direkt in Ihre Projektpläne einfließen lassen muss, wenn Sie als Content-Ersteller Audio durch Bearbeitung von Text bearbeiten müssen oder wenn Sie als Jurist garantierte Genauigkeit benötigen. Oft beginnt die Suche nach einer Alternative aufgrund eines zentralen Problems: Ihr aktuelles Tool ist eine Sackgasse für Informationen.

Die Frustration wächst, wenn Sie feststellen, dass Ihre Meeting-Protokolle in einer App isoliert sind, während Ihre Aufgaben und Projekte an einem ganz anderen Ort gespeichert sind. Diese Trennung zwingt Sie dazu, Aktionspunkte, Entscheidungen und Notizen manuell zu kopieren und einzufügen, was zu einer Kontextzerstreuung führt – Teams verschwenden 25 % ihrer Arbeitswoche damit, in getrennten Apps nach den benötigten Informationen zu suchen, Dateien aufzuspüren und dieselben Aktualisierungen auf mehreren Plattformen zu wiederholen –, was Zeit kostet und das Risiko von Fehlern erhöht. Wichtige Folgemaßnahmen gehen in der Unordnung verloren, und die Abstimmung im Team leidet darunter, dass es keine einzige Quelle der Wahrheit gibt.

Das richtige KI-gestützte Transkriptionstool löst dieses Problem, indem es die Transkription zu einem Teil eines vernetzten Workflows macht und nicht zu einem eigenständigen Ergebnis.

Bevor Sie sich für einen Ersatz für Clipto.ai entscheiden, überlegen Sie, was Ihr Team wirklich braucht:

Echtzeit- vs. Batch-Transkription: Benötigen Sie Live-Notizen während eines Meetings oder können Sie die Aufzeichnung auch nachträglich hochladen?

Integrationsanforderungen: Muss das Tool Daten automatisch an Ihre Muss das Tool Daten automatisch an Ihre Projektmanagement-Software , Ihr CRM oder Ihre Kommunikationskanäle senden?

Genauigkeitsschwellen: Ist eine KI-Genauigkeit akzeptabel oder benötigen Sie für professionelle Anwendungsfälle wie Gerichtsverfahren von Menschen überprüfte Transkripte?

Budget und Teamgröße: Sind Sie ein Einzelbenutzer mit gelegentlichem Bedarf oder ein Team des Unternehmens mit Tausenden von Meeting-Stunden, die jeden Monat transkribiert werden müssen?

Clipto KI-Alternativen auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp Teams, die eine in das Projektmanagement integrierte Transkription wünschen Teamgröße: Kleine Teams bis hin zu Enterprise-Unternehmen KI-Notizbuch, Brain, Clips, Erstellung von Aufgaben aus Notizen, Automatisierungen, einheitlicher Workspace Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Otter. /AI Echtzeit-Transkription von Meetings und Zusammenarbeit Teamgröße: Kleine bis mittelgroße Teams Live-Transkription, Sprecher-ID, KI-Chat-Fragen und Antworten, kollaborative Highlights, automatische Teilnahme Freemium, kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Benutzer/Monat Fireflies. KI Vertriebsteams, die CRM-Integration und Conversation Intelligence benötigen Größe des Teams: Umsatzteams Automatische Verbindung, KI-Zusammenfassungen, Nachverfolgung von Themen, CRM-Synchronisierung, durchsuchbare Archive Freemium, kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Benutzer/Monat Descript Ersteller, die Podcasts und Videos mit textbasierter Bearbeitung bearbeiten Teamgröße: Ersteller, Marketingteams Text-basierte Bearbeitung, Overdub, Studio Sound, Multitrack-Bearbeitung, Exporte Freemium, kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Benutzer/Monat Transkriptor Mehrsprachige Transkription in globalen Teams Teamgröße: Internationale Teams Über 100 Sprachen, automatische Übersetzung, Sprecher-ID, uploadbasierte Transkription Kostenlose Version, kostenpflichtige Pläne ab 9,99 $/Monat Rev Professionelle Genauigkeit mit menschlicher Transkription Teamgröße: Recht, Medizin, Journalismus Menschliche Transkription, KI-Transkription, Untertitel, fremdsprachige Untertitel 1,99 $/Minute für menschliche Transkription, kostenpflichtige Pläne ab 29,99 $/Benutzer/Monat Happy Scribe Workflows zur Erstellung von Untertiteln und Bildunterschriften Teamgröße: Video-Teams und Ersteller Untertitel-Editor, Exporte in verschiedenen Formaten, manuelle Transkription, Übersetzung Kostenlose Stufe, kostenpflichtige Pläne ab 17 $/Monat Fathom Vertriebsteams, die unbegrenzte kostenlose Aufzeichnungen mit CRM-Synchronisierung wünschen Größe des Teams: Startups, KMUs Unbegrenzte Aufzeichnung, KI-Highlights, CRM-Synchronisierung, sofortige Zusammenfassungen Free Forever, kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Benutzer/Monat Tactiq Browserbasierte Transkription ohne Meeting-Bots Teamgröße: Datenschutz-bewusste Teams Chrome-Erweiterung, Echtzeit-Transkription in der Seitenleiste, KI-Eingabeaufforderungen, Exporte Freemium, kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat Whisper (OpenAI) Entwickler und datenschutzorientierte Teams, die lokale Transkriptionen benötigen Teamgröße: Technische Teams Lokale Verarbeitung, mehrsprachige Transkription, Open Source, Offline-Nutzung Kostenlos (Open Source), API ab 0,006 $/Min.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Die besten Clipto KI-Alternativen

Die folgenden Tools stellen die besten Clipto KI-Alternativen für verschiedene Anwendungsfälle dar. Jedes Tool wird anhand der Transkriptionsgenauigkeit, Integrationsmöglichkeiten, KI-Features und Team-Kollaborationsfunktionen bewertet, damit Sie das für Ihren Workflow am besten geeignete Tool finden können.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die eine KI-Transkription in ihr Projektmanagement integrieren möchten)

Verwandeln Sie jeden Anruf in Aufgaben und Entscheidungen mit ClickUp AI Meeting Notetaker.

Ist Ihr Team es leid, dass Besprechungsnotizen in einer App verloren gehen, während die eigentliche Arbeit in einer anderen App erledigt wird? Diese Tool-Flut ist ein großer Killer der Produktivität, der Sie dazu zwingt, ständig zwischen Registerkarten zu wechseln und Aktionspunkte manuell aus Transkripten in Ihr Tool für Projektmanagement zu kopieren und einzufügen. Dieser mühsame Prozess ist nicht nur langsam, sondern auch anfällig für menschliche Fehler, was zu verpassten Terminen und mangelnder Abstimmung zwischen den Teams führt.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team konzentriert und organisiert bleibt, indem Sie Transkriptionen mit ClickUp, dem konvergenten KI-Workspace, direkt in Ihre Projekte integrieren. Dank ClickUp AI Notetaker können Sie sich voll und ganz auf Ihre Zoom-, Google Meet- oder Microsoft Teams-Anrufe konzentrieren. Verpassen Sie nie wieder ein Detail in Ihren Meetings – ClickUp AI Notetaker nimmt automatisch an Ihren Anrufen teil, zeichnet sie auf und transkribiert sie, identifiziert Sprecher und erstellt prägnante, KI-gestützte Zusammenfassungen.

Erhalten Sie mit ClickUp AI Notetaker Echtzeit-Transkripte von Meetings und KI-gestützte Zusammenfassungen.

Halten Sie Ihr Team nach jedem Anruf auf dem Laufenden, indem Sie Transkripte, Zusammenfassungen und Aktionspunkte automatisch als privates Dokument in Ihrem ClickUp-Workspace synchronisieren. Verwandeln Sie statische Notizen mit ClickUp Brain in durchsuchbares, umsetzbares Wissen. Erhalten Sie sofortige Antworten zu vergangenen Meetings, da ClickUp Brain Informationen aus Transkripten, zugehörigen Aufgaben und verbundenen Dokumenten abruft.

Machen Sie jedes Meeting-Protokoll mit ClickUp Brain durchsuchbar.

Dadurch entsteht eine einzige Quelle der Wahrheit, die sicherstellt, dass die im Meeting getroffenen Entscheidungen direkt in den Fortschritt des Projekts einfließen.

Die besten Features von ClickUp

Erfassen Sie mühelos jedes Detail: Der ClickUp AI Notetaker nimmt automatisch an Ihren geplanten Meetings teil, um Unterhaltungen aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen. Er identifiziert Sprecher und Der ClickUp AI Notetaker nimmt automatisch an Ihren geplanten Meetings teil, um Unterhaltungen aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen. Er identifiziert Sprecher und extrahiert Aktionspunkte und führt die Synchronisierung direkt mit Ihrem Workspace durch, sodass Sie sich auf die Diskussion konzentrieren können, anstatt sich um Notizen zu kümmern.

Sofortige Antworten, keine Suche erforderlich: ClickUp Brain fungiert als Ihr KI-Wissensassistent und versteht den Kontext Ihres gesamten Workspaces. Stellen Sie Fragen zu vergangenen Meetings und erhalten Sie sofort Antworten aus Transkripten, Dokumenten und Aufgabenkommentaren – kein Durchsuchen von Aufzeichnungen mehr.

Visuell kommunizieren, einfach referenzieren: Mit Mit ClickUp Clips können Sie asynchrone Video-Nachrichten mit automatischer Transkription aufzeichnen und freigeben. Überspringen Sie unnötige Meetings und erklären Sie komplexe Ideen visuell, während jeder Clip zu einer durchsuchbaren Textdatei für zukünftige Referenzzwecke wird.

Automatisieren Sie Ihren Workflow aus Unterhaltungen: ClickUp Automatisierungen verbinden Transkriptionsergebnisse direkt mit Ihren Prozessen. Erstellen Sie automatisch Aufgaben aus Aktionspunkten, benachrichtigen Sie Teammitglieder, wenn sie in Notizen zu Meetings erwähnt werden, oder treiben Sie Projekte auf der Grundlage von Entscheidungen voran, die in Transkripten festgehalten wurden.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Einheitlicher Workspace verhindert Arbeitswildwuchs: Erkenntnisse aus Meetings fließen direkt in Aufgaben ein, wodurch der manuelle Aufwand für die Übertragung von Informationen zwischen Apps reduziert wird.

KI, die Ihren Arbeitskontext versteht: ClickUp Brain erstellt eine Verbindung zwischen den Inhalten der Meetings und Ihren Projekten, Aufgaben und Ihrem Workspace-Verlauf.

Flexibel für jede Teamgröße und jeden Workflow: Die Transkriptions- und KI-Features passen sich den Anforderungen Ihres Teams an, mit Die Transkriptions- und KI-Features passen sich den Anforderungen Ihres Teams an, mit anpassbaren Ansichten und Automatisierungen in ClickUp.

Nachteile:

Für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit umfassenden Plattformen für Projektmanagement haben, gibt es eine gewisse Lernkurve.

Die Benutzererfahrung der mobilen App ist bei einigen erweiterten Features nicht identisch mit der Desktop-Version.

Sie müssen etwas Zeit in das Setup investieren, um die Workflows zu optimieren.

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Hier ist, was ein G2-Rezensent über ClickUp zu sagen hat.

Nachdem ich im Laufe meiner Karriere als Projektmanager verschiedene Plattformen ausprobiert habe, kann ich sagen, dass ClickUp mein bevorzugtes Tool geworden ist. Es ist ein sehr umfassendes tool, mit dem ich dank seiner zahlreichen Spaces, Boards und anpassbaren Ansichten alle meine Projekte an einem Ort organisieren kann. Ich behalte nicht nur den Überblick über Aufgaben, sondern auch über Lieferanten, Kampagnen und Dokumentationen, wodurch ich einen ganzheitlichen Überblick über alles habe, was ich verwalte. Einer der Bereiche, den ich am meisten schätze, ist der Dokumentenbereich, in dem ich alle Meeting-Protokolle zentralisiert habe, sodass ich mich nicht auf verstreute Dateien verlassen muss. Besonders begeistert bin ich von der KI-Notetaker-Funktion: Als Projektmanager ist diese Funktion für mich Gold wert. Ich kann mich auf die Sitzung konzentrieren, ohne durch Notizen abgelenkt zu werden, da das System klare Zusammenfassungen mit den wichtigsten Punkten erstellt, sowohl in kurzen als auch in langen Meetings, in denen es schwierig ist, dem gesamten Thread zu folgen....

Nachdem ich im Laufe meiner Karriere als Projektmanager verschiedene Plattformen ausprobiert habe, kann ich sagen, dass ClickUp mein bevorzugtes Tool geworden ist. Es ist ein sehr umfassendes Tool, mit dem ich dank seiner zahlreichen Spaces, Boards und anpassbaren Ansichten alle meine Projekte an einem Ort organisieren kann. Ich behalte nicht nur den Überblick über Aufgaben, sondern auch über Lieferanten, Kampagnen und Dokumentationen, wodurch ich einen ganzheitlichen Überblick über Alles habe, was ich verwalte. Einer der Bereiche, den ich am meisten schätze, ist der Dokumentenbereich, in dem ich alle Meeting-Protokolle zentralisiert habe, sodass ich mich nicht mehr auf verstreute Dateien verlassen muss. Besonders begeistert bin ich von der KI-Notetaker-Funktion: Als Projektmanager ist diese Funktion für mich Gold wert. Ich kann mich auf die Sitzung konzentrieren, ohne durch Notizen abgelenkt zu werden, da das System sowohl in kurzen als auch in langen Meetings, in denen es schwierig ist, dem gesamten Thread zu folgen, klare Zusammenfassungen mit den wichtigsten Punkten erstellt.

📮ClickUp Insight: Wir haben festgestellt, dass 27 % der Befragten digitale Notepads für Meetings verwenden, während nur 12 % KI-Notizprogramme nutzen. Diese Diskrepanz ist auffällig, da 64 % der Befragten in fast der Hälfte ihrer Meetings mit unklaren nächsten Schritten zu kämpfen haben. ClickUp AI Notetaker revolutioniert die Nachbereitung von Meetings! Erfassen Sie automatisch alle wichtigen Details, identifizieren Sie klar die zu ergreifenden Maßnahmen und weisen Sie den Teammitgliedern sofort Aufgaben zu – ohne frustrierende Nachfragen wie „Was haben wir beschlossen?“. 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um satte 50 %!

📮ClickUp Insight: Wir haben festgestellt, dass 27 % der Befragten digitale Notepads für Meetings verwenden, während nur 12 % KI-Notizprogramme nutzen. Diese Diskrepanz ist bemerkenswert, da 64 % der Befragten in fast der Hälfte ihrer Meetings mit unklaren nächsten Schritten zu kämpfen haben. ClickUp AI Notetaker revolutioniert die Nachbereitung von Meetings! Erfassen Sie automatisch alle wichtigen Details, identifizieren Sie klar die zu ergreifenden Maßnahmen und weisen Sie den Team-Mitgliedern sofort Aufgaben zu – ohne frustrierende Nachfragen wie „Was haben wir beschlossen?“. 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um satte 50 %!

2. Otter. ai (Am besten geeignet für Echtzeit-Transkriptionen von Meetings und Live-Zusammenarbeit)

Waren Sie schon einmal in einem schnelllebigen Meeting, in dem es unmöglich schien, detaillierte Notizen zu machen und sich aktiv zu beteiligen? Entweder tippen Sie wie wild und verpassen dabei die Nuancen der Unterhaltung, oder Sie bringen sich ein, gehen aber mit einer unklaren Erinnerung an das, was beschlossen wurde. Das zwingt Sie dazu, Ihre Kollegen nachträglich zu verfolgen, um die Lücken zu füllen, was die Zeit aller verschwendet.

Otter. ai löst dieses Problem durch eine hervorragende Echtzeit-Transkription. Das OtterPilot-Feature nimmt automatisch an Ihren Meetings auf den wichtigsten Plattformen teil und erstellt ein Live-Transkript, das alle Teilnehmer verfolgen können. So können Sie sich ganz auf die Diskussion konzentrieren, da Sie wissen, dass jedes Wort genau erfasst wird.

Während des Meetings können Sie und Ihre Teamkollegen gemeinsam wichtige Momente markieren, Kommentare hinzufügen und direkt im Transkript Aktionspunkte zuweisen. Nach dem Meeting können Sie mit dem Otter AI Chat-Assistenten Fragen zum Inhalt stellen und erhalten sofort Antworten. Otter eignet sich zwar hervorragend zum Erfassen von Unterhaltungen, aber denken Sie daran, dass Sie dennoch ein separates Projektmanagement-Tool benötigen, um die aus diesen Meetings resultierenden Aufgaben zu verfolgen.

Otter. ai Beste Features

OtterPilot Auto-Join: Nimmt automatisch an Ihren Kalender-Meetings in Zoom, Teams und Google Meet teil und erstellt eine umfassende Aufzeichnung, die Audio-, Text- und visuelle Inhalte aus Folien kombiniert.

Otter KI-Chat: Stellen Sie Fragen zum Inhalt Ihres Meetings und erhalten Sie sofort Antworten mit Verweisen auf bestimmte Stellen im Transkript.

Echtzeit-Zusammenarbeit: Freigeben von Live-Transkripten an Team-Mitglieder, die während oder nach dem Meeting Kommentare hinzufügen und wichtige Abschnitte markieren können.

Otter. ai Vor- und Nachteile

Vorteile:

Hervorragende Echtzeit-Transkriptionsgenauigkeit für englische Unterhaltungen mit klarer Audioqualität

Intuitive Benutzeroberfläche, die nur minimale Einarbeitung für neue Benutzer erfordert.

Leistungsstarke mobile App für die Transkription von persönlichen Meetings und Sprachmemos

Nachteile:

Die Transkriptionsqualität nimmt bei starken Akzenten oder Hintergrundgeräuschen erheblich ab.

Begrenzte Funktionen des Projektmanagements erfordern die Kombination mit anderen Tools.

Die kostenlose Version hat restriktive monatliche Transkriptionslimits.

Preise für Otter.KI

Kostenloser Free-Plan: Basic (für immer kostenlos) Pro: 16,99 $/Benutzer/Monat Business: 30 $/Benutzer/Monat Enterprise: benutzerdefiniert

Otter. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Otter.ai zu sagen hat.

Otter nimmt stets pünktlich und zuverlässig an Meetings teil und ist damit ein zuverlässiges tool für unser Team. Dank seiner Fähigkeit, klare und genaue Zusammenfassungen zu erstellen, können wir wichtige Punkte noch einmal nachlesen, ohne die gesamte Aufzeichnung erneut ansehen zu müssen. Besonders hilfreich finde ich auch das Screenshot-Feature, da es automatisch wichtige Momente erfasst und das Freigeben von Highlights an die Teilnehmer vereinfacht. Dies hat die Organisation unseres Teams erheblich verbessert und spart uns nach jedem Anruf Zeit. Darüber hinaus lässt sich Otter nahtlos in Google Kalender integrieren, sodass Meetings automatisch und ohne manuellen Aufwand besucht werden können.

Otter nimmt stets pünktlich und zuverlässig an Meetings teil und ist damit ein zuverlässiges tool für unser Team. Dank seiner Fähigkeit, klare und genaue Zusammenfassungen zu erstellen, können wir wichtige Punkte noch einmal nachlesen, ohne die gesamte Aufzeichnung erneut ansehen zu müssen. Besonders hilfreich finde ich auch das Screenshot-Feature, da es automatisch wichtige Momente erfasst und das Freigeben von Highlights an die Teilnehmer vereinfacht. Dies hat die Organisation unseres Teams erheblich verbessert und spart uns nach jedem Anruf Zeit. Darüber hinaus lässt sich Otter nahtlos in Google Kalender integrieren, sodass Meetings automatisch und ohne manuellen Aufwand besucht werden können.

3. Fireflies. KI (Am besten geeignet für Vertriebsteams, die CRM-Integration und Conversation Intelligence benötigen)

Ihr Vertriebsteam führt täglich Dutzende von Telefonaten – Teams nehmen mittlerweile an 192 % mehr Meetings teil als noch im Jahr 2020 –, aber wo bleiben all die wertvollen Erkenntnisse aus diesen Unterhaltungen? Allzu oft bleiben sie in Aufzeichnungen stecken, sodass Vertriebsmitarbeiter Stunden mit der manuellen Dateneingabe verbringen müssen, um Notizen zu den Unterhaltungen in Ihrem CRM zu protokollieren. Dies führt zu Kontextverlusten, verpassten Follow-up-Möglichkeiten und einem Vertriebsteam, das mehr Zeit mit Verwaltungsaufgaben als mit dem Verkauf verbringt.

Fireflies. ai wurde entwickelt, um genau dieses Problem für Umsatzteams zu lösen. Es ist mehr als nur ein Transkriptionstool, es ist eine Konversationsintelligenz-Plattform, die Verkaufsgespräche analysiert, um Einwände von Kunden, Erwähnungen von Wettbewerbern und Stimmungsmuster zu identifizieren. Der Fred KI-Assistent nimmt automatisch an Meetings teil, zeichnet sie auf, transkribiert sie und erstellt anschließend Zusammenfassungen mit den wichtigsten Themen und Aktionspunkten.

Die wahre Stärke von Fireflies.ai liegt in seiner tiefen CRM-Integration. Es überträgt automatisch Notizen zu Meetings, Transkripte und Aktionspunkte in Ihre Datensätze in Salesforce, HubSpot und anderen gängigen CRMs. So entsteht eine vollständige, automatisierte Historie jeder Kundeninteraktion, wodurch Ihr Vertriebsteam mehr Zeit hat, sich auf den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren.

Fireflies. /AI Beste Features

Fred KI-Assistent: Erstellt umfassende Zusammenfassungen von Meetings mit Aktionselementen, gestellten Fragen und wichtigen Diskussionsthemen und kann Fragen zu vergangenen Meetings beantworten.

Topic Tracker: Richten Sie benutzerdefinierte Schlüsselwörter ein, um alle Meetings Ihres Teams zu überwachen, und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Wettbewerber erwähnt werden oder Einwände gegen Preise vorgebracht werden.

CRM- und Kollaborationsintegrationen: Übertragen Sie Notizen zu Meetings und Aktionspunkte automatisch an Salesforce, HubSpot, Slack und andere Tools, die Ihr Team täglich verwendet.

Fireflies. /KI-Vor- und Nachteile

Vorteile:

Tiefe CRM-Integrationen, die Meetings automatisch in Kontaktdatensätzen protokollieren

Conversation Intelligence-Features bieten Einblicke, die über die einfache Transkription hinausgehen.

Dank großzügiger kostenloser Nutzung können Teams die Plattform gründlich testen.

Nachteile:

Die Benutzeroberfläche kann aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Features und Einstellungen unübersichtlich wirken.

Einige Benutzer berichten, dass der Meeting-Bot gelegentlich nicht an geplanten Anrufen teilnehmen kann.

Erweiterte Analysen und längere Speicher-Dauer erfordern höherwertige Pläne.

Preise für Fireflies.KI

Free-Plan: Für immer kostenlos Pro: 18 $/Platz/Monat Business: 29 $/Platz/Monat Enterprise: 39 $/Platz/Monat

Fireflies. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 10 Bewertungen)

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Fireflies.KI zu sagen hat. Meine Organisation nutzt dieses tool seit fast einem Jahr, und als Teamleiter kann ich oft nicht an mehreren Client-Gesprächen gleichzeitig teilnehmen. Fireflies erleichtert es mir erheblich, Aufzeichnungen von Unterhaltungen zu überprüfen und vollständig zu verstehen, was besprochen wurde. Es hilft mir auch bei der Bewertung der Qualität von Anrufen, sodass ich mich bei Clients melden kann, wenn eine Unterhaltung nicht ihren Erwartungen entsprochen hat. Darüber hinaus ermöglicht es mir, produktivere Gespräche mit meinen Mitarbeitern zu führen und ihnen Feedback zu Bereichen zu geben, in denen sie ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern können.

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Fireflies.KI zu sagen hat.

Meine Organisation nutzt dieses tool seit fast einem Jahr, und als Teamleiter kann ich oft nicht an mehreren Client-Gesprächen gleichzeitig teilnehmen. Fireflies erleichtert es mir erheblich, Unterhaltungen zu überprüfen und vollständig zu verstehen, was besprochen wurde. Es hilft mir auch bei der Bewertung der Qualität von Anrufen, sodass ich mich bei Clients melden kann, wenn eine Unterhaltung nicht ihren Erwartungen entsprochen hat. Darüber hinaus ermöglicht es mir, produktivere Gespräche mit meinen Mitarbeitern zu führen und ihnen Feedback zu Bereichen zu geben, in denen sie ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern können.

Meine Organisation nutzt dieses tool seit fast einem Jahr, und als Teamleiter kann ich oft nicht an mehreren Kundengesprächen gleichzeitig teilnehmen. Fireflies erleichtert es mir erheblich, Aufzeichnungen von Unterhaltungen zu überprüfen und vollständig zu verstehen, was besprochen wurde. Es hilft mir auch bei der Bewertung der Qualität von Anrufen, sodass ich mich mit Clients in Verbindung setzen kann, wenn eine Unterhaltung nicht ihren Erwartungen entsprochen hat. Darüber hinaus ermöglicht es mir, produktivere Gespräche mit meinen Mitarbeitern zu führen und ihnen Feedback zu Bereichen zu geben, in denen sie ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern können.

4. Descript (Am besten geeignet für Content-Ersteller, die Podcasts und Videos bearbeiten)

Wenn Sie schon einmal einen Podcast oder ein Video aufgenommen haben, wissen Sie, dass die eigentliche Arbeit erst nach dem Drücken der „Stopp“-Taste beginnt. Sie stehen vor stundenlanger mühsamer Audio- oder Videobearbeitung, müssen sich durch komplexe Software kämpfen, manuell „Ähs“ und „Öhs“ herausschneiden und Abschnitte neu aufnehmen, um einfache Fehler zu korrigieren. Dieser Albtraum der Postproduktion kann länger dauern als die Aufnahme selbst und ist für viele angehende Ersteller ein großes Hindernis.

Descript ist die Clipto KI-Alternative für Ersteller, die ihre Inhalte nicht nur transkribieren, sondern auch bearbeiten möchten. Es revolutioniert den Prozess der Bearbeitung, indem es Ihre Audio- und Video-Dateien wie Text-Dokumente behandelt. Um Ihre Medien zu bearbeiten, müssen Sie lediglich das Transkript bearbeiten: Durch Löschen eines Wortes wird es aus der Audiodatei entfernt, und durch Umstellen eines Satzes wird der entsprechende Video-Clip neu angeordnet.

Dadurch wird die Bearbeitung für jeden zugänglich, der ein Textverarbeitungsprogramm bedienen kann. Descript enthält außerdem leistungsstarke KI-Features wie Overdub, mit dem Sie Ihre Stimme klonen können, um Fehler zu korrigieren, ohne neu aufnehmen zu müssen, und Studio Sound, das die Audioqualität mit einem einzigen Klick verbessert. Es handelt sich um eine komplette Produktionssuite für alle Arten von Content-Erstellern, darunter Podcaster, YouTuber und Marketingteams.

Die besten Features von Descript

Textbasierte Audio-/Video-Bearbeitung: Bearbeiten Sie Ihre Aufnahmen, indem Sie einfach das Transkript bearbeiten, sodass professionelle Bearbeitung für jedermann zugänglich ist.

Overdub-Stimmklonung: Trainieren Sie ein KI-Modell mit Ihrer Stimme, um neue Audiodateien zu generieren, die wie Sie klingen – ideal, um Fehler zu korrigieren oder vergessene Zeilen hinzuzufügen.

Studio Sound Enhancement: Verbessern Sie automatisch die Audioqualität, indem Sie Hintergrundgeräusche, Echo und andere Artefakte mit einem Klick entfernen.

Vor- und Nachteile von Descript

Vorteile:

Revolutionärer Ansatz für die Bearbeitung von Audio- und Video-Dateien, der die Bearbeitung auch für Nicht-Experten zugänglich macht.

Umfassender Funktionsumfang für Aufzeichnung, Transkription, Bearbeitung und Veröffentlichung in einem Tool

Aktive Entwicklung mit häufigen Updates für Features und Verbesserungen

Nachteile:

Ressourcenintensive Anwendung, die erhebliche Rechenleistung erfordert.

Lernkurve für Benutzer, die mit Medienproduktionskonzepten nicht vertraut sind

Die Transkriptionsgenauigkeit hängt von der Audioqualität und der Verständlichkeit des Sprechers ab.

Preise für Descript

Free TarifHobbyist: 24 $/Person/MonatCreator: 35 $/Person/MonatBusiness: 65 $/Person/MonatEnterprise: benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2: 4,6/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Descript zu sagen hat. Mir gefällt, wie einfach es ist, Videos und Audiodateien in Descript einzufügen. Das beschleunigt den Prozess und liefert einen guten Anfang für einen Beitrag oder die Details, auf denen ich dann mit meinem eigenen Wissen aufbauen kann. Es ist wirklich praktisch für die Erstellung von Transkripten und LinkedIn-Beiträgen, und ich verwende es auch, um Highlights aus Podcasts zu generieren. Das Setup war einfach, sodass die gesamte Erfahrung reibungslos verlief.

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Descript zu sagen hat.

Mir gefällt, wie einfach es ist, Videos und Audiodateien in Descript einzufügen. Das beschleunigt den Prozess und liefert einen guten Anfang für einen Beitrag oder die Details, auf denen ich dann mit meinem eigenen Wissen aufbauen kann. Es ist wirklich praktisch für die Erstellung von Transkripten und LinkedIn-Beiträgen, und ich verwende es auch, um Highlights aus Podcasts zu generieren. Das Setup war einfach, sodass die gesamte Erfahrung reibungslos verlief.

Mir gefällt, wie einfach es ist, Videos und Audiodateien in Descript einzufügen. Das beschleunigt den Prozess und liefert einen guten Anfang für einen Beitrag oder die Details, auf denen ich dann mit meinem eigenen Wissen aufbauen kann. Es ist wirklich praktisch für die Erstellung von Transkripten und LinkedIn-Beiträgen, und ich verwende es auch, um Highlights aus Podcasts zu generieren. Das Setup war einfach, sodass die gesamte Erfahrung reibungslos verlief.

5. Transkriptor (am besten geeignet für mehrsprachige Transkriptions- und Übersetzungsanforderungen)

Wenn Ihr Team global tätig ist, können Sprachbarrieren ein großes Hindernis darstellen. Die Durchführung von Interviews, Meetings und die Analyse von Kundenfeedback in mehreren Sprachen erfordert oft eine Vielzahl teurer Dienste und unzuverlässiger Übersetzungstools. Dies verlangsamt Ihren Workflow und kann dazu führen, dass wertvolle Erkenntnisse aus internationalen Märkten verzögert oder ganz verloren gehen.

Transkriptor ist die Clipto KI-Alternative für Teams, die über diese Sprachbarrieren hinweg arbeiten. Es unterstützt die Transkription für über 100 Sprachen und ist damit ein leistungsstarkes Tool für internationale Organisationen und Forscher. Sie können vorab aufgezeichnete Audio- oder Video-Dateien hochladen oder direkt auf der Plattform aufnehmen, um eine Transkription zu erhalten.

Die Plattform umfasst auch ein automatisches Übersetzung-Feature, mit dem Sie eine Transkription von einer Sprache in eine andere konvertieren können, ohne die App verlassen zu müssen. Dies ist zwar kein Ersatz für eine professionelle Übersetzung durch einen Menschen, bietet jedoch eine solide Ausgangsbasis für das Verständnis von Inhalten in unbekannten Sprachen. Die Sprecheridentifizierung hilft zusätzlich dabei, mehrere Stimmen in einer Unterhaltung zu unterscheiden, was für die Organisation mehrsprachiger Interviews oder Podiumsdiskussionen unerlässlich ist.

Die besten Features von Transkriptor

Unterstützung von über 100 Sprachen: Transkribieren Sie Audio- und Video-Dateien in über 100 Sprachen, ideal für internationale Teams und Forscher.

Automatische Übersetzung: Wandeln Sie Transkripte innerhalb der Plattform von einer Sprache in eine andere um, um einen schnellen Überblick über den Inhalt zu erhalten.

Sprecheridentifizierung: Automatische Erkennung und Beschreibung verschiedener Sprecher in Aufnahmen mit mehreren Personen, sogar in verschiedenen Sprachen.

Vor- und Nachteile von Transkriptor

Vorteile:

Umfassende Sprachunterstützung übertrifft die meisten Mitbewerber im Bereich Transkription

Übersichtliche Benutzeroberfläche mit Fokus auf den Kernfunktionen der Transkription

Angemessene Genauigkeit für die wichtigsten Weltsprachen mit klarer Audioqualität

Nachteile:

Die Übersetzungsqualität variiert erheblich zwischen den Sprachpaaren.

Im Vergleich zu mitMeeting-orientierten Mitbewerbern eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten

Die Genauigkeit nimmt bei weniger verbreiteten Sprachen und Dialekten deutlich ab.

Preise von Transkriptor

Kostenloser Tarif Lite: 9,99 $/Monat Pro: 19,99 $/Monat Team: 30 $/Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Transkriptor

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Transkriptor zu sagen hat. Transkriptor ist unglaublich nützlich, um Audioaufnahmen schnell und genau in Text umzuwandeln. Ich arbeite regelmäßig mit Interviews und Meeting-Aufzeichnungen, und dieses tool spart mir viel Zeit. Die Benutzeroberfläche ist einfach und benutzerfreundlich, und ich schätze es sehr, wie gut es mit verschiedenen Akzenten und Sprachverständlichkeit umgeht. Es ist zu einem wesentlichen Bestandteil meines Workflows geworden.

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Transkriptor zu sagen hat.

Transkriptor ist unglaublich nützlich, um Audioaufnahmen schnell und genau in Text umzuwandeln. Ich arbeite regelmäßig mit Interviews und Meeting-Aufzeichnungen, und dieses tool spart mir viel Zeit. Die Benutzeroberfläche ist einfach und benutzerfreundlich, und ich schätze es sehr, wie gut es mit verschiedenen Akzenten und Sprachverständlichkeit umgeht. Es ist zu einem wesentlichen Bestandteil meines Workflows geworden.

Transkriptor ist unglaublich nützlich, um Audioaufnahmen schnell und genau in Text umzuwandeln. Ich arbeite regelmäßig mit Interviews und Meeting-Aufzeichnungen, und dieses tool spart mir viel Zeit. Die Benutzeroberfläche ist einfach und benutzerfreundlich, und ich schätze es sehr, wie gut es mit verschiedenen Akzenten und Sprachverständlichkeit umgeht. Es ist zu einem wesentlichen Bestandteil meines Workflows geworden.

6. Rev (Am besten geeignet für professionelle Genauigkeit mit der Option der manuellen Transkription)

Für manche Berufe ist eine „ausreichende“ Genauigkeit keine Option. Wenn Sie als Anwalt eine eidesstattliche Aussage vorbereiten, als Arzt Patientenakten dokumentieren oder als Journalist eine Quelle zitieren, kann ein einziges falsches Wort in einer Transkription schwerwiegende rechtliche oder ethische Konsequenzen haben. Standard-KI-Transkriptionstools sind zwar beeindruckend, können aber nicht die nahezu perfekte Genauigkeit bieten, die für diese Situationen mit hohem Risiko erforderlich ist.

Rev ist die Clipto KI-Alternative für Benutzer, die keine Kompromisse bei der Genauigkeit eingehen können. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es neben seiner KI-Option auch einen von Menschen durchgeführten Transkriptionsdienst anbietet. Wenn Sie sich für die menschliche Transkription entscheiden, überprüft ein Netzwerk professioneller Transkriptionisten Ihre Audioaufzeichnung, um eine Transkription mit einer Genauigkeit von 99 % zu liefern. Dies bietet die nötige Sicherheit für die beste Video-Transkriptions-KI für Anwälte und andere Fachleute.

Die Transkription durch Menschen ist zwar teurer und zeitaufwendiger als die KI-Transkription, aber sie ist die einzige Möglichkeit, um bei komplexen Audioaufnahmen mit mehreren Sprechern, Fachjargon oder schlechter Aufnahmequalität eine wortgetreue Genauigkeit zu gewährleisten. Rev bietet auch Untertitelungsdienste an und ist damit eine umfassende Lösung für professionelle Transkriptionen und die Barrierefreiheit von Videos.

Rev Beste Features

Menschlicher Transkriptionsdienst: Greifen Sie auf ein Netzwerk professioneller Transkriptionisten zu, die hochpräzise Transkripte für Inhalte liefern, bei denen KI an ihre Grenzen stößt.

KI-Transkriptionsoption: Für weniger kritische Inhalte bietet die KI von Rev eine schnelle Bearbeitung zu geringeren Kosten, trainiert auf einem riesigen Datensatz von menschlich transkribierten Inhalten.

Untertitel- und Bildunterschriftendienste: Bietet die Erstellung von SRT- und VTT-Dateien, eingebrannten Untertiteln und fremdsprachigen Untertiteln für die Barrierefreiheit von Videos.

Rev Vor- und Nachteile

Vorteile:

Menschliche Transkription bietet eine Genauigkeit, die KI bei komplexen Inhalten nicht erreichen kann.

Etablierter Ruf in professionellen und Unternehmen

Einfacher Bestellvorgang ohne Abonnementverpflichtungen

Nachteile:

Menschliche Transkription kostet deutlich mehr als reine KI-Konkurrenten.

Die Bearbeitungszeiten für menschliche Transkriptionen können sich auf mehrere Tage erstrecken.

Eingeschränkte Echtzeit- oder Live-Transkriptionsfunktionen

Rev-Preise

Kostenloser Tarif Essentials: 29,99 $/Platz/Monat Pro: 59,99 $/Platz/Monat Unbegrenzt: Individuell Pay-as-you-go (menschliche Transkription): 1,99 $/Min.

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Rev zu sagen hat. Rev ist eine der reibungslosesten Transkriptionsplattformen auf dem Markt. Diese Software funktioniert vollständig online und hat eine Genauigkeit von mehr als 95 %. Wir verwenden sie in der Regel, um unsere Video- und Audiodateien in textbasierte Inhalte umzuwandeln und ihnen bei Bedarf Untertitel hinzuzufügen.

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Rev zu sagen hat.

Rev ist eine der reibungslosesten Transkriptionsplattformen auf dem Markt. Diese Software funktioniert vollständig online und hat eine Genauigkeit von mehr als 95 %. Wir verwenden sie in der Regel, um unsere Video- und Audiodateien in textbasierte Inhalte umzuwandeln und ihnen bei Bedarf Untertitel hinzuzufügen.

Rev ist eine der reibungslosesten Transkriptionsplattformen auf dem Markt. Diese Software funktioniert vollständig online und hat eine Genauigkeit von mehr als 95 %. Wir verwenden sie in der Regel, um unsere Video- und Audiodateien in textbasierte Inhalte umzuwandeln und ihnen bei Bedarf Untertitel hinzuzufügen.

7. Happy Scribe (am besten geeignet für Workflows zur Erstellung von Untertiteln und Bildunterschriften)

Sie haben die Bearbeitung Ihres Videos abgeschlossen, aber jetzt kommt der mühsame Teil: das Erstellen von Untertiteln. Das manuelle Timing jeder Dialogzeile, die korrekte Formatierung und der Export als SRT- oder VTT-Datei ist ein zeitaufwändiger Prozess, den Ersteller fürchten. Diese Reibung führt oft dazu, dass Videos ohne Untertitel veröffentlicht werden, wodurch sie für einen großen Teil der potenziellen Zuschauer unzugänglich sind.

Happy Scribe ist die Clipto AI-Alternative, die speziell zur Lösung dieses Problems entwickelt wurde. Sie ist für Video-Profis optimiert, die Untertitel und Bildunterschriften erstellen müssen und nicht nur eine rohe Transkription erhalten möchten. Die Plattform kombiniert KI-Transkription mit einem speziell entwickelten Untertitel-Editor, der den gesamten Workflow der Untertitelung optimiert.

Nach der Transkription Ihres Videos können Sie den interaktiven Editor von Happy Scribe verwenden, um das Timing zu optimieren, Untertitelsegmente zu teilen oder zusammenzuführen und Ihre Änderungen in Echtzeit in der Vorschau anzusehen. Der Editor übernimmt die gesamte technische Formatierung, sodass Sie sich auf die Lesbarkeit und den Stil konzentrieren können. Sobald Sie erledigt haben, können Sie Ihre Untertitel in allen gängigen Formaten exportieren oder sie direkt in Ihre Videodatei einbrennen lassen.

Die besten Features von Happy Scribe

Interaktiver Untertitel-Editor: Optimieren Sie das Timing der Untertitel, passen Sie Segmentunterbrechungen an und zeigen Sie Änderungen in Echtzeit neben Ihrem Video in der Vorschau an.

Mehrere Exportformate: Exportieren Sie Transkripte und Untertitel in Formaten, die mit allen gängigen Video-Plattformen kompatibel sind, darunter SRT, VTT und eingebrannte Untertitel.

Menschliche Transkription und Übersetzung: Greifen Sie innerhalb derselben Plattform auf menschliche Transkriptionisten und Übersetzer zu, um professionelle Ergebnisse mit garantierter Genauigkeit zu erzielen.

Vor- und Nachteile von Happy Scribe

Vorteile:

Speziell für Video-Workflows entwickelt, mit hervorragenden Tools zur Bearbeitung von Untertiteln.

Unterstützt sowohl KI- als auch manuelle Transkription innerhalb derselben Plattform.

Übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche, die leicht zu erlernen ist

Nachteile:

Weniger geeignet für die Transkription von Live-Meetings

Die Genauigkeit der KI-Transkription kann je nach Audioqualität variieren.

Die Features für die Zusammenarbeit sind im Vergleich zu teamorientierten Alternativen eher grundlegend.

Preise von Happy Scribe

Kostenloser Tarif Basic: 17 $/Monat Pro: 29 $/Monat Business: 89 $/Monat Enterprise: benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Happy Scribe

G2: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Happy Scribe zu sagen hat. Ich finde es toll, wie einfach HappyScribe zu bedienen ist, sodass das Setup ein Kinderspiel ist. Es verarbeitet mühelos eine Vielzahl von Akzenten und bietet einen schnellen, unkomplizierten Service beim Hinzufügen von Untertiteln zu kurzen Videos. Die KI-generierten Untertitel sind beeindruckend genau, was mir Zeit und Aufwand spart, insbesondere wenn andere Apps meine Dateitypen nicht erkennen. Ich schätze die effizienten Features zum Herunterladen und Speichern meiner endgültigen Bearbeitungen sehr, die einen reibungslosen Workflow gewährleisten. Darüber hinaus war das Angebot von zehn kostenlosen Minuten unglaublich hilfreich und trug zu meiner insgesamt positiven Erfahrung mit HappyScribe bei.

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Happy Scribe zu sagen hat.

Ich finde es toll, wie einfach HappyScribe zu bedienen ist, sodass das Setup ein Kinderspiel ist. Es verarbeitet mühelos eine Vielzahl von Akzenten und bietet einen schnellen, unkomplizierten Service beim Hinzufügen von Untertiteln zu kurzen Videos. Die KI-generierten Untertitel sind beeindruckend genau, was mir Zeit und Aufwand spart, insbesondere wenn andere Apps meine Dateitypen nicht erkennen. Ich schätze die effizienten Features zum Herunterladen und Speichern meiner endgültigen Bearbeitungen sehr, die einen reibungslosen Workflow gewährleisten. Darüber hinaus war das Angebot von zehn kostenlosen Minuten unglaublich hilfreich und trug zu meiner insgesamt positiven Erfahrung mit HappyScribe bei.

Ich finde es toll, wie einfach HappyScribe zu bedienen ist, sodass das Setup ein Kinderspiel ist. Es verarbeitet mühelos eine Vielzahl von Akzenten und bietet einen schnellen, unkomplizierten Service beim Hinzufügen von Untertiteln zu kurzen Videos. Die KI-generierten Untertitel sind beeindruckend genau, was mir Zeit und Aufwand spart, insbesondere wenn andere Apps meine Dateitypen nicht erkennen. Ich schätze die effizienten Features zum Herunterladen und Speichern meiner endgültigen Bearbeitungen sehr, die einen reibungslosen Workflow gewährleisten. Darüber hinaus war das Angebot von zehn kostenlosen Minuten unglaublich hilfreich und trug zu meiner insgesamt positiven Erfahrung mit HappyScribe bei.

8. Fathom (Am besten geeignet für Vertriebsteams, die unbegrenzte kostenlose Aufzeichnungen mit CRM-Synchronisierung wünschen)

Ihr Start-up oder kleines Vertriebsteam muss Anrufe aufzeichnen und analysieren, um die Leistung zu verbessern, aber die hohen Abonnementkosten der meisten Transkriptionstools sind ein großes Hindernis. So bleiben Sie gezwungen, manuelle Notizen zu machen, verlieren wertvolle Coaching-Möglichkeiten und lassen wichtige Kundenerkenntnisse ungenutzt, nur weil Sie sich die richtige Software nicht leisten können.

Fathom überwindet diese Kostenbarriere, indem es unbegrenzte Aufzeichnungen von Meetings und Transkriptionen völlig kostenlos anbietet. Es ist die Clipto AI-Alternative für Vertriebsteams, die leistungsstarke Features ohne den Preis für Unternehmen benötigen. Die KI von Fathom generiert automatisch Zusammenfassungen und hebt wichtige Momente in Ihren Anrufen hervor, wie Fragen, Einwände und Aktionspunkte, sodass Vertriebsmitarbeiter und Manager Unterhaltungen effizient überprüfen können.

Über sein großzügiges kostenloses Angebot hinaus bietet Fathom native CRM-Integrationen mit Salesforce und HubSpot. Das bedeutet, dass Besprechungszusammenfassungen und Anrufnotizen automatisch im richtigen Kontaktdatensatz protokolliert werden, wodurch die manuelle Dateneingabe entfällt und eine vollständige Historie jeder Interaktion erstellt wird. Damit erhalten kleine Teams die Sales-Enablement-Tools, die sie benötigen, um wettbewerbsfähig zu sein.

Die besten Features von Fathom

Kostenlose unbegrenzte Aufzeichnung: Zeichnen Sie unbegrenzt viele Meetings auf und transkribieren Sie sie, ohne monatliche Obergrenzen zu erreichen oder Abonnementgebühren zu zahlen.

KI-gestützte Highlights: Identifizieren und taggen Sie automatisch wichtige Momente in Anrufen, sodass Sie direkt zu den relevantesten Abschnitten springen können.

Native CRM-Synchronisierung: Übertragen Sie Zusammenfassungen der Meetings, Transkripte und Aktionselemente direkt in die Kontaktdatensätze von Salesforce und HubSpot.

Vor- und Nachteile von Fathom

Vorteile:

Dank einer wirklich kostenlosen unbegrenzten Stufe ist es für Teams jeder Größe zugänglich.

Fokussierter Funktionsumfang, der Meetings gut transkribiert, ohne unnötig komplex zu sein.

Schnelle Transkriptionsverarbeitung mit minimaler Verzögerung nach Ende der Meetings

Nachteile:

Beschränkt auf Meeting-Anwendungsfälle – keine Transkription hochgeladener Audiodateien möglich.

Weniger Integrationen als etabliertere Wettbewerber

Einige erweiterte Analyse-Features erfordern ein kostenpflichtiges Upgrade.

Fathom-Preise

Kostenloser Tarif Premium: 20 $/Benutzer/Monat Team: 18 $/Benutzer/Monat Business: 28 $/Benutzer/Monat

Fathom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 5,0/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 5,0/5 (über 200 Bewertungen)

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Fathom zu sagen hat. Ich bin bei einem Telefonat mit jemandem auf dieses Tool gestoßen und habe es ausprobiert, da ich bereits eine Reihe anderer Tools getestet hatte. Einige davon waren gut, aber ziemlich komplex in der Anwendung... Das hat mich beeindruckt, sodass ich es ausprobiert habe, und jetzt ist es bei allen meinen Telefonaten Standard. Es ist sehr einfach zu bedienen und funktioniert reibungslos. Ich muss nicht viel tun, um es in Meetings einzubinden, egal ob es sich um Termine aus dem Kalender handelt oder um spontane Meetings.

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Fathom zu sagen hat.

Ich bin bei einem Telefonat mit jemandem auf dieses Tool gestoßen und habe es ausprobiert, da ich bereits eine Reihe anderer Tools getestet hatte. Einige davon waren gut, aber ziemlich komplex in der Anwendung... Das hat mich beeindruckt, sodass ich es ausprobiert habe, und jetzt ist es bei allen meinen Telefonaten Standard. Es ist sehr einfach zu bedienen und funktioniert reibungslos. Ich muss nicht viel tun, um es in Meetings einzubinden, egal ob es sich um Termine aus dem Kalender oder um spontane Meetings handelt.

Ich bin bei einem Telefonat mit jemandem auf dieses Tool gestoßen und habe es ausprobiert, da ich bereits eine Reihe anderer Tools getestet hatte. Einige davon waren gut, aber ziemlich komplex in der Anwendung... Das hat mich beeindruckt, sodass ich es ausprobiert habe, und jetzt ist es bei allen meinen Telefonaten Standard. Es ist sehr einfach zu bedienen und reibungslos. Ich muss nicht viel tun, um es in Meetings einzubinden, egal ob es sich um Termine aus dem Kalender oder um spontane Meetings handelt.

9. Tactiq (Am besten geeignet für browserbasierte Transkription während Google Meet- und Zoom-Anrufen)

Sie möchten die Vorteile der Transkription von Meetings nutzen, aber die Richtlinien zur Sicherheit Ihres Unternehmens verbieten die Teilnahme von Bots von Drittanbietern an Meetings. Oder vielleicht empfinden Sie die Ankündigung „KI Notetaker nimmt an dem Meeting teil” einfach als störend und unangenehm für Ihre Clients. Das bringt Sie in eine schwierige Lage, in der Sie sich zwischen Compliance und Produktivität entscheiden müssen.

Tactiq bietet eine clevere Lösung als leichtgewichtige Browser-Erweiterung. Anstelle eines Bots läuft Tactiq direkt in Ihrem Chrome-Browser, um Ihre Google Meet- und Zoom-Webanrufe lokal zu erfassen und zu transkribieren. Dieser Ansatz ist diskreter und kann Sicherheitsbeschränkungen umgehen, die den Zugriff externer Anwendungen auf Meetings blockieren.

Die Erweiterung zeigt eine Echtzeit-Transkription in einer Seitenleiste an, sodass Sie während der Unterhaltung bestimmte Momente hervorheben und Tags hinzufügen können. Nach dem Anruf können Sie mithilfe von KI-Eingabeaufforderungen Zusammenfassungen und Aktionspunkte erstellen und die Transkription dann in Tools wie Google Docs oder Notion exportieren. Obwohl diese Lösung weniger automatisiert ist als botbasierte Alternativen, ist sie eine ausgezeichnete Wahl für datenschutzbewusste Benutzer.

Die besten Features von Tactiq

Browserbasierte Transkription: Läuft als Chrome-Erweiterung, die Audioaufnahmen von Meetings direkt in Ihrem Browser erfasst, sodass kein Meeting-Bot erforderlich ist.

Echtzeit-Anzeige der Transkription: Sehen Sie die Transkription während des Meetings in einer Seitenleiste und markieren Sie wichtige Momente, ohne die App zu wechseln.

KI-Eingabeaufforderungen und Vorlagen: Verwenden Sie integrierte oder benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen, um Meeting-Zusammenfassungen zu erstellen, Aktionspunkte zu extrahieren oder bestimmte Ergebnisse wie E-Mail-Follow-ups zu erstellen.

Vor- und Nachteile von Tactiq

Vorteile:

Kein Meeting-Bot bedeutet keine unangenehmen Benachrichtigungen für die Teilnehmer.

Funktioniert sofort ohne Kalenderintegrationen oder komplexes Setup.

Leichter Ansatz, der keine nennenswerten Systemressourcen erfordert

Nachteile:

Beschränkt auf browserbasierte Meetings – funktioniert nicht mit Desktop-Apps von Zoom oder Teams.

Die Transkriptionsqualität ist von den Audioaufnahmefunktionen Ihres Geräts abhängig.

Weniger Optionen für die Automatisierung als bei botbasierten Mitbewerbern

Preise für Tactiq

Kostenloser Tarif Pro: 12 $/Benutzer/Monat Team: 20 $/Benutzer/Monat Business: 40 $/Benutzer/Monat Enterprise: benutzerdefiniert

Tactiq-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Tactiq zu sagen hat. Mit Taqtics lassen sich Diskussionen in Google Meet ganz einfach erfassen und zusammenfassen. Die automatisierten Transkripte sparen Zeit und bieten eine übersichtliche Aufzeichnung der Meetings, was bei der Nachverfolgung und der Nachverfolgung von Maßnahmen hilfreich ist.

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Tactiq zu sagen hat.

Mit Taqtics lassen sich Diskussionen in Google Meet ganz einfach erfassen und zusammenfassen. Die automatisierten Transkripte sparen Zeit und bieten eine klare Aufzeichnung der Meetings, was bei der Nachverfolgung und der Erfassung von Maßnahmen hilfreich ist.

Mit Taqtics lassen sich Diskussionen in Google Meet ganz einfach erfassen und zusammenfassen. Die automatisierten Transkripte sparen Zeit und bieten eine übersichtliche Aufzeichnung der Meetings, was die Nachverfolgung und das Tracking von Maßnahmen erleichtert.

10. Whisper von OpenAI (Am besten geeignet für Entwickler und datenschutzbewusste Benutzer, die eine lokale Transkription wünschen)

Für Unternehmen, die mit hochsensiblen Informationen umgehen – wie Gesundheitsdaten, Finanzunterlagen oder firmeneigene Forschungsergebnisse – kommt es nicht in Frage, Audiodateien zur Transkription an eine Cloud-Anwendung eines Drittanbieters zu senden, unabhängig von der Sicherheit des Anbieters. Dies stellt eine erhebliche Herausforderung dar, da damit fast alle Lösungen der Automatisierung auf dem Markt ausgeschlossen werden.

Whisper von OpenAI ist die Antwort für diese technischen, datenschutzbewussten Benutzer. Es handelt sich nicht um eine ausgefeilte Anwendung, sondern um ein Open-Source-Spracherkennungsmodell, das Sie vollständig auf Ihrer eigenen Hardware ausführen können. Das bedeutet, dass Ihre Audiodaten niemals Ihre Kontrolle verlassen, was ein Höchstmaß an Datenschutz und Sicherheit gewährleistet.

Die Einrichtung von Whisper erfordert einige technische Kenntnisse, aber dafür erhalten Sie ein leistungsstarkes, genaues Transkriptionssystem ohne laufende Kosten. Das Modell unterstützt mehrere Sprachen und kann sogar Audio in einem einzigen Schritt ins Englische übersetzen. Es ist auch ein Ökosystem von tools von Drittanbietern entstanden, um Whisper für Nicht-Entwickler zugänglicher zu machen. Diese bieten benutzerfreundliche Oberflächen, mit denen das Modell lokal auf Ihrem Rechner ausgeführt werden kann.

Whisper von OpenAI Beste Features

Open Source und kostenlos: Das Modell ist völlig kostenlos, ohne Minutengebühren oder Abonnementkosten.

Lokale/vor Ort-Verarbeitung: Führen Sie die Transkription vollständig auf Ihrer eigenen Hardware durch, sodass Ihre Audiodaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen.

Mehrsprachiger Support: Whisper wurde mit vielfältigen mehrsprachigen Daten trainiert und unterstützt Transkriptionen und Übersetzungen in vielen Sprachen.

Whisper von OpenAI Vor- und Nachteile

Vorteile:

Vollständige Datenschutzsicherheit durch lokale Verarbeitung

Keine laufenden Kosten nach dem Setup, unabhängig vom Transkriptionsvolumen.

Aktive Open-Source-Community, die das Modell kontinuierlich verbessert

Nachteile:

Erfordert technisches Wissen für Einrichtung und Wartung

Keine integrierten Features für die Automatisierung von Meetings, Zusammenfassungen oder Integrationen

Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist von der verfügbaren Hardware abhängig.

Preise für Whisper von OpenAI

Open-Source Whisper (lokal): Kostenlos OpenAI-Transkriptions-API: 0,006 $/Min.

Whisper von OpenAI Bewertungen und Rezensionen

GitHub: über 75.000 Sterne

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Whisper von OpenAI zu sagen hat. Whisper zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Oberfläche aus, die die Navigation bemerkenswert einfach macht. Die nahtlose Implementierung in bestehende Systeme ist ein Kinderspiel. Der Kundensupport ist lobenswert und beantwortet Abfragen umgehend. Die Häufigkeit seiner Nutzung ist ein Beweis für seine Zuverlässigkeit. Trotz seiner umfangreichen Features erhöht die einfache Integration seine allgemeine Attraktivität.

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Whisper von OpenAI zu sagen hat.

Whisper zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Oberfläche aus, die die Navigation bemerkenswert einfach macht. Die nahtlose Implementierung in bestehende Systeme ist ein Kinderspiel. Der Kundensupport ist lobenswert und beantwortet Abfragen umgehend. Die Häufigkeit seiner Nutzung ist ein Beweis für seine Zuverlässigkeit. Trotz seiner umfangreichen Features erhöht die einfache Integration seine allgemeine Attraktivität.

Whisper zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Oberfläche aus, die die Navigation bemerkenswert einfach macht. Die nahtlose Implementierung in bestehende Systeme ist ein Kinderspiel. Der Kundensupport ist lobenswert und beantwortet Abfragen umgehend. Die Häufigkeit seiner Nutzung ist ein Beweis für seine Zuverlässigkeit. Trotz seiner umfangreichen Features erhöht die einfache Integration seine allgemeine Attraktivität.

Wählen Sie die richtige Clipto KI-Alternative für Ihr Team

Sie haben zehn verschiedene Tools gesehen und fühlen sich jetzt vielleicht etwas überfordert. Der Schlüssel zur Auswahl des richtigen Tools liegt nicht nur im Vergleich der Feature-Listen, sondern auch im Verständnis des Kern-Workflows Ihres Teams und der Identifizierung der größten Reibungspunkte. Haben Sie Schwierigkeiten, Notizen in Echtzeit zu erfassen, oder liegt das Problem eher darin, was nach dem Ende des Meetings passiert?

Die häufigste Falle ist die Einführung einer Punktlösung, die ein Problem löst, aber ein anderes schafft. Ein großartiges Transkriptionstool ist nutzlos, wenn seine Ergebnisse von der tatsächlichen Arbeitsumgebung Ihres Teams isoliert sind. Wählen Sie eine Lösung, die Erkenntnisse aus Meetings direkt mit dem Workflow Ihres Teams verbindet, damit nichts unter den Tisch fällt.

Da KI-Transkriptionstechnologie mittlerweile zum Standard geworden ist, liegt der eigentliche Unterschied darin, wie eine Plattform diese Transkripte nutzt, um Ihr Team intelligenter und mit höherer Produktivität zu machen. Es geht darum, Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen. Für Teams, die bereit sind, Transkription, Projektmanagement und KI-gestützte Erkenntnisse in einem einheitlichen Workspace zusammenzuführen, bietet ClickUp einen kostenlosen Einstieg, um Ihren Workflow zu optimieren.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste KI-gestützte Transkriptionstool für Teams?

Das beste Tool hängt von den primären Anforderungen Ihres Teams ab. Wählen Sie ein Tool mit umfassender Projektmanagement-Integration für einen effizienten Workflow, eines mit Live-Zusammenarbeit für Notizen in Echtzeit oder eines mit Konversationsintelligenz für das Verkaufstraining.

Ja, viele KI-Transkriptions-Tools bieten Integrationen mit Projektmanagement-Plattformen. Einige, wie ClickUp, verfügen über native Transkriptionsfunktionen, während andere, wie Fireflies.ai, Notizen und ClickUp-Aufgaben in andere PM-Tools exportieren.

Wie genau ist die KI-Transkription im Vergleich zur manuellen Transkription?

KI-Transkription ist bei klarer Audioqualität sehr genau, kann jedoch mit Fachjargon oder starken Akzenten Schwierigkeiten haben. Bei kritischen Inhalten wie Gerichtsverfahren bieten menschliche Transkriptionsdienste nach wie vor eine überlegene Genauigkeit.

Gibt es ein kostenloses Transkriptionstool, das für Geschäftsmetings geeignet ist?

Mehrere Tools bieten kostenlose Tarife, die für Geschäftstreffen geeignet sind. Einige bieten unbegrenzte Aufnahmen mit grundlegenden Features, während andere eine begrenzte Anzahl von kostenlosen Transkriptionsminuten pro Monat zum Testen anbieten.