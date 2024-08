Was ist Projektintegrationsmanagement? (Ultimativer Leitfaden)

neugierig auf _Projektintegrationsmanagement ?

Auch wenn es sich kompliziert anhört, geht es beim Projektintegrationsmanagement einfach darum, die verschiedenen Teile Ihrer Projektarbeit miteinander zu verknüpfen.

es ist wie das Zusammensetzen von Ikea-Möbeln

nur dass Projektintegrationsmanagement viel einfacher ist, als es aussieht, nicht andersherum

In diesem Artikel erfahren Sie, was Projektintegrationsmanagement ist und warum Sie es brauchen, die Schritte, die dazu gehören und seine wichtigsten Vorteile.

Wir werden auch aufzeigen, wie ein projektmanagement-Tool macht das integrierte Projektmanagement zu einem Kinderspiel.

Los geht's.

Was ist Projektintegrationsmanagement?

Projektintegrationsmanagement bezeichnet die Prozesse und Aktivitäten, die alle Elemente Ihres Projekts koordinieren. Es ist besonders nützlich, wenn Ihr Projekt Folgendes umfasst funktionsübergreifende Teams und würden von einem vereinheitlichteren Ansatz für das Projektmanagement profitieren.

Mit anderen Worten: Integriertes Projektmanagement (IPM) ist alles, was Sie tun, um sicherzustellen, dass die Teile Ihres Projekts zusammenarbeiten.

so ähnlich wie das, was Nick Fury für die Avengers getan hat!

Im Rahmen des IPM identifizieren, definieren, integrieren und koordinieren Sie die einzelnen Prozesse einer Organisation, wie z. B. Arbeitseinteilungen, Beschaffungen, Leistungen usw.

Und manchmal bedeutet dies, dass Sie Kompromisse zwischen konkurrierenden Zielen und Prozessgruppen innerhalb Ihrer Organisation eingehen müssen.

Was ist der Zweck des integrierten Projektmanagements?

In konventionellen Projekten ist es ziemlich normal, dass teams aus verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten. Und Sie können erwarten, dass diese Teams ein ziemlich einheitliches und integriertes Konzept für das Projektmanagement verfolgen, da sie alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.

Nix da!

Die meisten Teams arbeiten in Silos, die sie selbst geschaffen haben.

es ist, als ob sie auf getrennten Inseln leben, isoliert durch Funkstille

Ja, das sind schlechte Nachrichten für Ihr Projekt und Ihre Organisation.

Glücklicherweise ist es genau das, was Projektintegrationsmanagement dazu beiträgt, dem ein Ende zu setzen.

Kein Arbeiten mehr in Silos oder Inseln.

Mit einem integrierten Projektmanagementansatz können Sie Stabilität und Einheitlichkeit schaffen:

Ressourcenmanagement

Übergeordnete Zeitpläne

Offene Kommunikation

Kostenkontrolle

Qualitätsmanagement

Engagement der Interessengruppen

Lassen Sie uns näher darauf eingehen, wie Sie das einrichten können:

Was sind die sechs Prozesse des Projektintegrationsmanagements?

Es gibt sechs entscheidende Schritte im Projektintegrationsmanagement:

1. Erstellen einer Projektcharta

Die Festlegung der Projektcharta ist in der Regel der erste Schritt auf Ihrem Weg zur Projektintegration.

Eine Charta ist ein kurzes Dokument, in dem die geltungsbereich der Projektplan enthält Informationen über den Umfang des Projekts, die zu erbringenden Leistungen, Informationen über die Beteiligten und den Projektsponsor sowie andere notwendige Informationen wie das Budget und die Risiken.

Es handelt sich um einen wichtigen organisatorischen Prozess, der formal die Existenz eines Projekts anerkennt und dem Projektmanager die Nutzung von Unternehmensressourcen für Projektaktivitäten gestattet. Es ist der einfachste Weg, um alle von Anfang an auf die gleiche Seite des Projekts zu bringen.

Betrachten Sie die Projektcharta als eine Art Vertrag, der während des gesamten Projektlebenszyklus bindend ist.

Oder wie es bei Game of Thrones heißt:

"Vor den Augen der Sieben besiege ich hiermit diese beiden Entitäten: das Projekt und den Projektleiter.

von diesem Tag an und bis zum Ende des Projekts gehört ihr einander."

Zumindest ist es das, was wir glauben, dass sie gesagt haben.

Um eine Projektcharta zu erstellen, müssen Sie zunächst genügend Wissen über das Projekt haben:

Projekthintergrund und Details zum Geschäftsfall

Beschreibung des Projektumfangs und -zwecks

Projektrisiken, Annahmen, Beschränkungen und Abhängigkeiten

Zu erbringende Leistungen

Anforderungen an das Projekt

Kriterien für den Projekterfolg

Projektmeilensteine und Zeitpläne

Relevante Interessengruppen und Rollen im Projektteam

Projektbudget

Sobald Sie alle erforderlichen Informationen haben, können Sie eine Projektcharta erstellen.

aber wo erstellt man eine solche?

Sicher, Sie können es auf die wirklich harte Tour mit Tools wie Excel oder Word machen.

Oder Sie können den einfachen (und intelligenten) Weg gehen und die Charta mit ClickUp erstellen Dokumente .

Warte, was ist ClickUp?

ClickUp ist eine der weltweit größten am besten bewertete Projektmanagementsoftware die von leistungsstarken Teams zur effektiven Verwaltung von Projekten eingesetzt wird.

haben wir schon erwähnt, dass sie auch **kostenlos ist?

Cha-ching!

Wie man mit ClickUp eine Projektcharta erstellt

ClickUp verwenden Dokumentationen zum Erstellen von internen und externen Dokumenten, Wikis, Wissensdatenbanken und vielem mehr.

Die Erstellung einer Projektcharta mit Docs ist ein Kinderspiel.

Und sobald Sie alle erforderlichen Informationen in ein Dokument eingegeben haben, können Sie es ganz einfach erstellen:

Sein Aussehen anpassen

Rich-Text-Bearbeitung durchführen

URLs einbetten

Zugriffsrechte regeln

Seiten für eine bessere Kategorisierung verschachteln

Hinzufügen von Kommentaren für Bearbeitungen

2. Entwickeln Sie einen Projektmanagementplan

Die Ausarbeitung eines integrierten Plans ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt im Projektmanagementprozess überhaupt.

Ohne einen angemessenen Projektmanagementplan könnten Sie in einem absoluten Chaos enden.

Unklare Ziele, verpasste Fristen, ungenaue Budgetschätzungen... die Liste ist endlos.

Ein gut ausgearbeiteter Projektplan hingegen wird Ihnen helfen, Ihre Fristen mit Leichtigkeit einzuhalten. Er gibt all Ihren Projektabteilungen eine Vorstellung davon, was sie zu tun haben und wie sie sich bei der Arbeit gemeinsam abstimmen können.

**Aber was ist ein Projektmanagementplan?

Der Projektmanagementplan ist eine umfassende Liste aller Projektprozesse und -schritte, die Sie zum Projektabschluss führen.

betrachten Sie ihn als _Plan _für Pläne.

Ein Projektmanagementplan kann jeden Wissensbereich umfassen, wie z. B. einen:

Plan zum Umfangsmanagement

Plan zur Prozessverbesserung

Plan für Humanressourcen

Kommunikationsplan

Plan für das Qualitätsmanagement

Plan für die Beschaffung Lesen Sie mehr über diese Pläne. Im Vergleich zur Projektcharta ist ein Projektplan ein wesentlich detaillierteres Projektdokument, da er alle Aspekte der Projektdurchführung abdeckt.

Der Projektmanagementplan beschreibt die Elemente Ihrer Projektcharta, wie z. B. die:

Ziele und Zielsetzungen

Zeitplan

Standard-Prozesse

Rollen und Verantwortlichkeiten

aber wenn Sie nicht gerade Dr. Strange sind, wird es nicht einfach sein, selbst Pläne in Plänen in Plänen zu erstellen

Die Erstellung eines Projektmanagementplans ist ziemlich kompliziert, muss aber nicht zwangsläufig nervenaufreibend sein.

Mit einer Projektmanagementsoftware wie ClickUp, projektplanung könnte zu Ihrer Lieblingsbeschäftigung werden.

Mit ClickUp können Sie:

Definieren und zuweisen aufgaben , teilaufgaben , und prüflisten: Erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben für verschiedene Projektteile und weisen Sie jeder Aufgabe ein Teammitglied zu. Teilen Sie die Aufgaben in kleinere Projektmanagement-Aktivitäten innerhalb einer Checkliste auf und streichen Sie sie nach und nach ab.

aufgaben teilaufgaben prüflisten: Erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben für verschiedene Projektteile und weisen Sie jeder Aufgabe ein Teammitglied zu. Teilen Sie die Aufgaben in kleinere Projektmanagement-Aktivitäten innerhalb einer Checkliste auf und streichen Sie sie nach und nach ab. Einrichten Ziele: ClickUp aktualisiert automatisch den Gesamtfortschritt des Projekts, wenn Sie bestimmte Ziele erreicht haben projektziele und Projektaktivitäten abgeschlossen haben. Wenn Sie sich im Voraus Ziele setzen, können Sie später den Projektfortschritt besser verfolgen.

Ziele: ClickUp aktualisiert automatisch den Gesamtfortschritt des Projekts, wenn Sie bestimmte Ziele erreicht haben projektziele und Projektaktivitäten abgeschlossen haben. Wenn Sie sich im Voraus Ziele setzen, können Sie später den Projektfortschritt besser verfolgen. PlaceMeilensteinemeilensteine: gliedern Projekte in mehrere Phasen mit Meilensteinen zwischen den einzelnen Projektphasen. Solche Fortschrittsmarkierungen können verwendet werden, um wichtige Fortschritte Ihres Projektteams oder das Ende einer wichtigen Phase in Ihrem Projekt zu markieren.

3. Verwalten Sie die Projektdurchführung

**Die Projektdurchführung ist unbestreitbar die Phase, in der ich mir die Haare ausreißen möchte. Es ist oft die längste und komplexeste Phase in Ihrem Projektlebenszyklus, in der Sie Ihren perfekt ausgearbeiteten Plan ausführen.

und den meisten Teams geht es unweigerlich so:_

Sobald Ihr Projektplan fertig ist, sollten Sie proaktiv bleiben, um sicherzustellen, dass Ihre Projektdurchführung wirklich nach Plan verläuft. Behalten Sie aktiv den Überblick, um sicherzustellen, dass alle Ihre Projektteams und Abteilungen über alles verfügen, was sie für eine effektive Zusammenarbeit benötigen.

Denken Sie daran, dass Sie als projektleiter sind Sie derjenige, der in der Phase der Projektdurchführung das Sagen hat.

Und die Ausführungsphase des Projektintegrationsmanagementprozesses beinhaltet in der Regel:

Bewältigung mehrerer Projektaufgaben und -ergebnisse

Verwaltung der Zusammenarbeit im Projektteam

Sicherstellen, dass die Meilensteine erreicht werden

Empfehlen von Änderungen zusammen mit Präventiv- und Korrekturmaßnahmen

Berichterstattung über den Projektstatus an die relevanten Interessengruppen

Planung von Sitzungen mit dem Führungsteam, um Aktualisierungen und Hindernisse zu besprechen

fühlt sich wie ein Hindernis an?

kein Problem!

Mit ClickUp war es noch nie so einfach, einen Projektmasterplan auszuführen:

Wählen Sie ausmehreren AnsichtenwieTafel,Kasten,Liste,Kalenderund mehr, um den Arbeitsablauf aus verschiedenen Blickwinkeln zu verwalten. Zum Beispiel, wenn Sie ein Kanban fan sind, verwenden Sie die Board-Ansicht zur Visualisierung von Aufgaben in einem Kanban-Tafel nach Status geordnet,datum,priorität,abtretungsempfänger, usw.

Verwenden Sie dieWorkload-Ansichtzur Planung, Visualisierung und Überwachung der Kapazität Ihres Teams. Dies hilft Ihnenressourcen zu nutzen perfekt.

Erstellen SieBenutzerdefinierte Stati für verschiedene Stadien in einem definierten Prozess oder Workflow. Zum Beispiel kann ein Agile Software-Entwicklung arbeitsablauf kann eine Stufe "Aktualisierung angefordert" haben, während eine Content-Marketing-Agentur etwas wie "Content-Ideen" verwenden kann

Seien Sie so detailliert und kreativ wie Sie wollen!

4. Projektarbeit überwachen

Wenn man bis zum Hals in der Arbeit steckt, verliert man leicht den Überblick darüber, wie weit man schon gekommen ist oder wie viel noch zu tun bleibt.

Für ein effektives Projektmanagement müssen Sie die Projektleistung regelmäßig überwachen und sie mit einer festgelegten Projekt-Baseline vergleichen. Es ist auch wichtig, zu überwachen, wie gut alle Beteiligten zusammenarbeiten und ob die Projektabteilungen so einheitlich sind, wie Sie es sich gewünscht haben.

Stellen Sie Fragen wie:

sind wir im Zeitplan?

ist jeder in der Lage, effektiv zusammenzuarbeiten?

welche Aufgabe blockiert den Fortschritt?

wie viel schneller müssen wir arbeiten, um die Fristen einzuhalten?

wie ist die Arbeitsteilung im Projektteam?

Ohne das richtige Werkzeug ist es unmöglich, solche Fragen zu beantworten und entsprechend zu handeln.

Aber mit dem richtigen Werkzeug wie ClickUp, ist es ein Kinderspiel.

Dieses Projektmanagement-Tool ermöglicht es Ihnen,:

Erstellen von interaktivenGantt-Diagrammeum den Projektfortschritt zu verfolgen, Fristen zu verwalten und Engpässe zu beseitigen. Lesen Sie hier mehr über Gantt-Diagramme.

Visualisieren Sie die Arbeitsaktivitäten Ihres Teams mit demImpuls funktion

Verwenden Sie dieDashboardsfunktion, um den Überblick über Ihre Projekte zu behalten, mit verschiedenen Diagrammen wie Verbrennung , Abbrand , Geschwindigkeit , und Kumulativ diagramme

Diese projektüberwachung funktionen helfen Ihnen, mögliche Probleme schnell zu erkennen, Ihr Projektteam zu warnen und den Projektplan entsprechend zu ändern.

5. Änderungskontrolle durchführen

Bei jedem Projekt müssen Sie sich mit unerwarteten Unbekannten auseinandersetzen.

Das sind Dinge, die sich der unmittelbaren Projektkontrolle entziehen und den Projektfortschritt zum Entgleisen bringen können.

machen Sie sich keine Sorgen. Es ist alles Teil des Spiels._

Sie brauchen nur ein System innerhalb Ihrer Integrationsmanagement-Strategie, um auf Dinge wie zusätzliche Änderungswünsche von Interessengruppen oder die Nichtverfügbarkeit von Ressourcen reagieren zu können.

Ein integrierter Änderungskontrollprozess, mit dem sich Änderungsanfragen bequem bearbeiten und genehmigen lassen, ist unerlässlich. Dies ist eine der klügsten Methoden, um sicherzustellen, dass Ihre Prozesse einheitlich und miteinander verbunden bleiben, unabhängig von eventuellen Schwierigkeiten im Projektverlauf.

aber wie macht man das?

Ein Dokument, in dem die Änderungsanforderung festgehalten wird, kann zwar hilfreich sein, ist aber für den Umfang und die Häufigkeit der meisten spontanen Änderungen, die auftreten können, nicht geeignet.

Alternativ können Sie auch einfach E-Mails über genehmigte Änderungen hin- und herschicken.

Dies ist jedoch nicht nur sehr langsam, sondern es ist auch schwierig, die Verantwortung für die integrierte Änderungskontrolle aufrechtzuerhalten.

ClickUp löst dieses Dilemma im Änderungsmanagement durch seine:

Prüfen funktion, die mit PDF-, PNG-, GIF-, JPEG- und WEBP-Dateien arbeitet. Sie ermöglicht es Ihnen, das Feedback zu zentralisieren und den Genehmigungsprozess für eine Änderungsanfrage zu beschleunigen und vieles mehr.

Clip funktion, mit der Sie Videos (mit Ton) aufzeichnen und an Ihr Team weitergeben können, um schnelle Vorschläge zu Aspekten zu erhalten, die Sie ändern möchten

6. Schließen Sie das Projekt

Nach all der harten Arbeit ist Ihr Projekt endlich fertig und es ist an der Zeit, die magischen Worte zu sagen: "Projekt abschließen!"

Aber bleiben Sie dran, es gibt noch einige Dinge, die Sie überprüfen sollten:

Wie erfolgreich waren die im Projekt angewandten Prozesse?

Haben wir den richtigen Projektmanagement-Ansatz verfolgt?

Gibt es irgendwelche projektziele die wir nicht erreichen konnten?

Hätten wir einige Aspekte des Projekts verbessern können?

lehnen Sie sich zurück. Nehmen Sie eine Tasse Kaffee in die Hand. Und denken Sie nach._

Jetzt müssen Sie sich die Zeit nehmen, um mit den Mitgliedern Ihres Projektteams und den relevanten Interessengruppen zu sprechen. Geben Sie ihnen einen Überblick über die erledigten Aufgaben und erreichten Meilensteine. Auf diese Weise erhalten Sie ein einheitliches Feedback darüber, was Sie bei künftigen Projekten verbessern können.

Sie müssen auch die Projektabschlussdokumente an Ihren Kunden weiterleiten, einschließlich aller wichtigen Anhänge, Rechnungsdetails, Benutzerhandbücher usw.

ClickUp ist perfekt für all diese Anwendungsfälle:

Benutzerdefinierte Berechtigungen ermöglichen es Ihnen, Kunden in Ihren Projektraum einzuladen, ohne die Privatsphäre zu gefährden

Öffentliche Freigabe hilft Ihnen, fast alles in ClickUp mit anderen zu teilen. Zeitleiste,Mind Map, bestimmte Aufgaben... Sie können es sich aussuchen.

Verwenden Sie dieChat ansicht, um mit Ihrem Projektteam Erfolge zu besprechen, Erfolgspartys zu planen und vieles mehr

Das sind die sechs Schritte für eine gute Arbeit im Bereich des Projektintegrationsmanagements.

Was sind die Vorteile der Einführung von Projektintegrationsmanagement?

Wir haben über alles gesprochen, was mit integriertem Projektmanagement zu tun hat, bis auf eine Sache.

was ist für Sie drin?_

Die wichtigsten Vorteile der Einführung eines integrierten Projektmanagements sind:

Bessere Koordination: Die Auflistung aller Prozesse und Aufgaben, die Verteilung von Rollen und Verantwortlichkeiten, die Überwachung der Projektleistung usw. geben den Projekten einen Zweck und eine Richtung

Die Auflistung aller Prozesse und Aufgaben, die Verteilung von Rollen und Verantwortlichkeiten, die Überwachung der Projektleistung usw. geben den Projekten einen Zweck und eine Richtung Zeitersparnis : Durch den proaktiven Umgang mit gemeinsamen Ressourcen und sich überschneidenden Zeitplänen kann das integrierte Projektmanagement die Arbeitseffizienz innerhalb der Teams verbessern und Leerlaufzeiten reduzieren

: Durch den proaktiven Umgang mit gemeinsamen Ressourcen und sich überschneidenden Zeitplänen kann das integrierte Projektmanagement die Arbeitseffizienz innerhalb der Teams verbessern und Leerlaufzeiten reduzieren Rechenschaftspflicht: Der Projektleiter, die Mitglieder des Projektteams und die relevanten Interessengruppen pflegen eine konsistente Kommunikation. Dies trägt dazu bei, Erwartungen besser zu erfüllen und schafft ein Gefühl der Verantwortlichkeit.

Schlussfolgerung

Von der Erstellung einer Projektcharta bis zum erfolgreichen Abschluss des Projekts hilft Ihnen das integrierte Projektmanagement, die verschiedenen Teile eines Projekts effizient zu koordinieren.

Aber Sie können nicht alle Teile eines Projekts allein integrieren.

Für ein erfolgreiches integriertes Projektmanagement benötigen Sie kostenlose Projektmanagement-Software wie ClickUp.

Mit Tonnen von funktionen , von kapazitätsplanung zu fernprojektmanagement kann ClickUp Sie an allen Fronten der integrierten Projektabwicklung unterstützen. Holen Sie sich ClickUp noch heute kostenlos und verbinden Sie alles in Ihrem Projektraum im Handumdrehen!