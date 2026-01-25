Die 9 besten Alternativen zu Augmentcode für Teams im Jahr 2026

Die meisten Entwickler, die sich für einen KI-Codierungsassistenten entscheiden, konzentrieren sich auf die Geschwindigkeit der Autovervollständigung oder die Chat-Qualität, aber der eigentliche Engpass ist nicht das schnellere Schreiben von Code. Es ist der ständige Kontextwechsel zwischen Ihrer IDE, Ihrem Task-Tracker, Ihrer Dokumentation und Ihren Kommunikations-Tools, der den Arbeitsflow unterbricht. Jedes Umschalten zwischen den Anwendungen verstreut wichtige Informationen und unterbricht Ihren Flow.

Dieser Leitfaden stellt 9 Alternativen zu Augment Code vor, von IDE-nativen Tools wie GitHub Copilot und Cursor bis hin zu Workflow-übergreifenden Plattformen wie ClickUp, die Ihren Code mit dem gesamten Hintergrund Ihrer Entwicklung verbinden. Das Ziel ist nicht nur eine schnellere Autovervollständigung. Es geht darum, das richtige Tool für die tatsächliche Arbeitsweise Ihres Teams zu finden.

Warum Sie sich für Alternativen zu Augment Code entscheiden sollten

Augment Code ist ein KI-gestützter Codierungsassistent, der entwickelt wurde, um große, unternehmensweite Codebasen zu verstehen und kontextbezogene Vorschläge zu liefern. Er wurde für Entwickler entwickelt, die mit umfangreichen Repositorys arbeiten, in denen generische KI-Tools den Kontext verlieren. Aber nicht jedes Team benötigt dieses Maß an Codebasis-Indizierung, und einige Entwickler finden, dass die IDE-Unterstützung oder Workflow-Integration von Augment nicht zu ihrem Stack passt.

Viele Entwickler wünschen sich intensivere Chat-basierte Interaktionen, bessere Inline-Vervollständigungen oder tools, die in ihrem gesamten Technologie-Ökosystem funktionieren – nicht nur in der IDE. Hier sind die häufigsten Gründe, warum Teams nach Alternativen suchen:

IDE-Flexibilität: Einige Tools bieten einen breiteren Editor-Support oder funktionieren als eigenständige Anwendungen.

Workflow-Integration: Entwickler benötigen möglicherweise einen KI-gestützten Codierungsassistenten, der eine Verbindung zu Projektmanagement, Dokumentation oder Entwickler benötigen möglicherweise einen KI-gestützten Codierungsassistenten, der eine Verbindung zu Projektmanagement, Dokumentation oder CI/CD-Pipelines herstellt.

Kontextumfang: Verschiedene Tools behandeln den Code-Kontext unterschiedlich – einige zeichnen sich durch Vorschläge für einzelne Dateien aus, andere durch das Verständnis über mehrere Repos hinweg.

Teamzusammenarbeit: Enterprise-Teams benötigen möglicherweise Features wie Enterprise-Teams benötigen möglicherweise Features wie Unterstützung bei der Codeüberprüfung , Wissensaustausch oder zentralisierte KI-Verwaltung.

📮 ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen eliminieren könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features die Verbindung zum Kontext halten, ihn durchsuchbar und verwaltbar halten!

Augment Code-Alternativen auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp Teams, die Entwicklungs-Workflows neben dem Code verwalten Teamgröße: Kleine Teams bis hin zu Enterprise-Unternehmen Codegen Agent für die Codegenerierung, Brain für den Workspace-weiten Kontext, Docs, Aufgabenverknüpfung, Automatisierungen, integriertes Workflow-Management Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar GitHub Copilot Entwickler, die eine nahtlose GitHub-Integration wünschen Teamgröße: Einzelpersonen bis hin zu großen Teams Inline-Vorschläge, Copilot Chat, PR-Zusammenfassungen, Kontext für mehrere Dateien, GitHub-native Workflows Kostenlose Stufe, kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Cursor Entwickler, die eine KI-native IDE suchen Größe des Teams: Teams, die problemlos zwischen IDEs wechseln können Codebasis-Index, Composer für die Bearbeitung mehrerer Dateien, vorausschauende Bearbeitung, Befehle in natürlicher Sprache Kostenlose Stufe, kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Amazon Q Developer Teams in AWS-zentrierten Umgebungen Teamgröße: Startups bis hin zu Unternehmen auf AWS AWS-native Unterstützung, Scans zur Sicherheit, Code-Transformation, Architekturberatung Kostenlose Stufe, kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Benutzer/Monat Tabnine Enterprise-Teams, die Wert auf Datenschutz beim Programmieren legen Teamgröße: Regulierte Branchen und große Unternehmen Lokale Bereitstellung, personalisierte Modelle, keine Datenspeicherung, IDE-Flexibilität Bezahlte Pläne ab 59 $/Benutzer/Monat Sourcegraph Cody Entwickler, die mit umfangreichen Codebasen arbeiten Teamgröße: Große Engineering-Organisationen mit vielen Repos Multi-Repo-Kontext, Unternehmenssuche, LLM-Backend-Optionen, Deep Code Intelligence Kostenlose Stufe, kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Benutzer/Monat Windsurf Entwickler, die agentenbasierte KI-Workflows wünschen Größe des Teams: Teams, die sich mit der autonomen Ausführung von Aufgaben befassen Kaskaden für mehrstufige Aufgaben, Flows, Deep Indexing, Inline-Vorschläge Kostenlose Stufe, kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat Qodo Teams, die sich auf Codequalität und Tests konzentrieren Größe der Teams: QA-lastige Teams und Engineering-Organisationen KI-generierte Tests, PR-Analyse, Einblicke in die Qualität des Codes, verhaltensbasierte Tests Kostenlose Stufe, kostenpflichtige Pläne ab 38 $/Benutzer/Monat Replit Ghostwriter Entwickler, die im Browser Code schreiben Teamgröße: Anfänger, Pädagogen und kleine Teams Cloud-IDE, Inline-Vorschläge, sofortige Bereitstellung, Zusammenarbeit in Echtzeit Kostenlose Stufe, kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Codeium Entwickler, die eine umfassende IDE-Unterstützung wünschen Teamgröße: Jedes Team mit gemischten Editorsen Schnelle Autovervollständigung, unterstützt über 70 Sprachen und über 40 IDEs, chatbasierte Unterstützung Kostenlose Stufe, Preise für Unternehmen verfügbar

Die besten Alternativen zu Augment Code

1. ClickUp (am besten geeignet für KI-gestütztes Entwicklungs-Workflow-Management)

Entwicklungsteams haben oft mit einer Vielzahl von Tools zu kämpfen, wobei der Code in der IDE, die Aufgaben in einem Tool, die Dokumentation in einem anderen und die Kommunikation über verschiedene Plattformen verteilt sind. Diese Fragmentierung verlangsamt die Auslieferung, schafft blinde Flecken und lässt Entwickler sich fragen, warum sie ein Feature entwickeln und nicht nur, wie.

ClickUp beseitigt diese Arbeitsausbreitung als konvergierter KI-Arbeitsbereich, der Ihren gesamten Entwicklungs-Workflow miteinander verbindet. Im Gegensatz zu eigenständigen Codierungsassistenten, die nur Ihren Code sehen, bietet ClickUp den vollständigen Kontext dessen, was Sie entwickeln und warum.

Und wenn Sie eine KI suchen, die Code nicht nur vorschlägt, sondern auch liefert, kann ClickUp Brain Agents Ihnen helfen, Aufgaben schneller umzusetzen. Der Codegen-Agent von ClickUp kann beispielsweise den Aufgabenkontext nutzen, um Code zu generieren und die Arbeit in Richtung eines PR-Workflows voranzutreiben, sodass die Ausführung mit den Anforderungen und Entscheidungen, die sie geprägt haben, verbunden bleibt.

Der Codegen-Agent in ClickUp aktualisiert Aufgaben automatisch bei Codeänderungen, veröffentlicht Pull Request-Links und fasst den Fortschritt zusammen.

Mit ClickUp Brain steht Ihnen KI-Unterstützung in Ihrem gesamten Arbeitsbereich zur Verfügung. Sie können Brain in einem Aufgabenkommentar oder beim Chatten mit ClickUp-Chat mit @ erwähnen, woraufhin es mit Informationen aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und Unterhaltungen antwortet. Bitten Sie es, den Sprint-Fortschritt zusammenzufassen, technische Spezifikationen aus Aufgabenbeschreibungen zu entwerfen oder sofort relevante Dokumentationen anzuzeigen, damit Sie weniger Zeit mit der Suche nach Kontext und mehr Zeit mit der Umsetzung verbringen.

Der KI-Assistent erklärt Probleme mit dem Python-Lambda-Scoping und liefert ein korrigiertes Beispiel für den Code, wodurch Entwicklern das Debuggen und Lernen erleichtert wird.

Dann übernimmt ClickUp Automatisierungen die manuellen Aktualisierungen, die die konzentrierte Arbeit unterbrechen. Setzen Sie Auslöser für Workflows bei Entwicklungsereignissen ein. Wenn ein Pull Request zusammengeführt wird, verschieben Sie die verknüpfte Aufgabe automatisch in den Status „Erledigt“ und benachrichtigen Sie die richtigen Personen. Wenn ein Fehler gemeldet wird, weisen Sie ihn basierend auf der Komponente oder der Eigentümerschaft zu. Das bedeutet weniger Status-Pings, weniger „Hat jemand das aktualisiert?“-Momente und weniger spontane Kontextwechsel.

Richten Sie No-Code-ClickUp-Automatisierungen ein, die Ihnen die Arbeit abnehmen, die zu erledigen ist.

Schließlich hält ClickUp Docs technische Dokumentationen mit den darin beschriebenen Arbeiten in Verbindung. Erstellen Sie API-Referenzen, Architekturentscheidungen oder Onboarding-Anleitungen, die direkt mit den entsprechenden ClickUp-Aufgaben verknüpft sind, sodass bei Änderungen der Anforderungen die betroffenen Dokumente und Aufgaben gemeinsam angezeigt werden.

ClickUp Brain erstellt ein neues Dokument im Wiki-Stil mit einer anpassbaren Tabelle, sodass Sie Inhaltsaufgaben direkt über eine einfache KI-Eingabeaufforderung organisieren und verfolgen können.

Beste Features

KI-gestützte Codegenerierung mit Codegen Agent: Mehr als nur Code-Vorschläge – Mehr als nur Code-Vorschläge – Der Codegen Agent von ClickUp nutzt den gesamten Kontext Ihrer Aufgaben, um produktionsreifen Code zu generieren und die Arbeit in Richtung eines Pull Requests voranzutreiben. Dadurch bleibt die Implementierung eng mit den Anforderungen und Entscheidungen verbunden, was Fehler bei der Übergabe reduziert und die Lieferung beschleunigt.

Arbeitsbereichsweite KI-Unterstützung mit ClickUp Brain: Greifen Sie sofort auf Wissen aus Aufgaben, Dokumenten und Unterhaltungen zu, indem Sie Brain in Kommentaren oder Chats @erwähnen. Fassen Sie den Sprint-Fortschritt zusammen, erstellen Sie technische Spezifikationen oder zeigen Sie zugehörige Dokumentationen in Sekundenschnelle an, damit Entwickler weniger Zeit mit Suchen und mehr Zeit mit Entwickeln verbringen können.

Flexible, ereignisgesteuerte Automatisierungen: Automatisieren Sie manuelle Aktualisierungen und sich wiederholende Aufgaben, indem Sie Workflows aus Entwicklungsereignissen als Auslöser verwenden. Wenn beispielsweise ein Pull Request zusammengeführt wird, kann ClickUp die verknüpfte Aufgabe automatisch in „Erledigt“ verschieben, die Beteiligten benachrichtigen oder Folgeaktionen zuweisen – wodurch Kontextwechsel minimiert werden und alle auf dem gleichen Stand bleiben.

Dokumente, die mit Ihrem Workflow verbunden bleiben: Erstellen und pflegen Sie technische Dokumentationen (wie API-Referenzen oder Architekturentscheidungen), die direkt mit relevanten Aufgaben verknüpft sind. Wenn sich Anforderungen ändern, werden die betroffenen Dokumente und Aufgaben zusammen angezeigt, sodass Ihr Team immer mit den neuesten Informationen arbeitet.

Einheitlicher, konvergierter Arbeitsbereich: Beenden Sie die Tool-Flut, indem Sie Code, Aufgaben, Dokumente und Kommunikation an einem Ort verwalten. Der konvergierte KI-Arbeitsbereich von ClickUp bietet Ihrem Team einen vollständigen Echtzeit-Überblick darüber, was gerade entwickelt wird und warum, wodurch blinde Flecken reduziert und die Zusammenarbeit beschleunigt werden.

Vorteile:

Einheitlicher Kontext aus Aufgaben, Dokumenten und Unterhaltungen gibt Entwicklern einen vollständigen Überblick über die Anforderungen des Projekts.

Flexible Automatisierung passt sich mit benutzerdefinierten Auslösern und verketteten Aktionen an jeden Workflow an.

Der All-in-One-Workspace beseitigt die Fragmentierung, durch die das Wissen der Teams über mehrere Plattformen verstreut ist.

Nachteile:

Lernkurve für Teams, die noch keine Erfahrung mit All-in-One-Plattformen haben

Die mobile App hat weniger Features als die Desktop-Version.

Einige fortgeschrittene Automatisierungen erfordern Zeit für die Konfiguration.

Preise

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Hier ist, was ein G2-Rezensent über ClickUp zu sagen hat.

ClickUp ist eine All-in-One-Projektmanagement-Plattform, die Aufgabenverwaltung, Zeiterfassung, Dokumentation und Berichterstellung an einem einzigen Ort vereint. Am besten gefällt mir der hohe Grad an Benutzerdefiniertheit: Sie können Ansichten, Status und Automatisierungen an jeden einzelnen Workflow anpassen. Die Integration mit Slack, Google Drive und Kalender-Tools erleichtert die Zusammenarbeit erheblich. Außerdem schätze ich es, wie einfach es ist, mehrere Projekte zu verwalten und die Produktivität des Teams in Echtzeit zu verfolgen.

2. GitHub Copilot (am besten geeignet für Entwickler, die in das GitHub-Ökosystem eingebunden sind)

Für Entwickler, die bereits mit GitHub arbeiten, kann der ständige Wechsel zwischen verschiedenen Tools, um Fragen zu stellen oder Pull Requests zu überprüfen, die Produktivität erheblich beeinträchtigen. GitHub Copilot löst dieses Problem, indem es KI-Unterstützung direkt in Ihren bestehenden Workflow integriert. Entwickler, die Copilot verwenden, erledigen Aufgaben 35 % schneller als diejenigen, die darauf verzichten. Es schlägt Ihnen während der Eingabe Code vor, beantwortet Fragen im Chat und hilft bei der Überprüfung von Pull Requests – und das alles, ohne dass Sie Ihren Editor verlassen müssen.

Copilot verwendet große Sprachmodelle, die auf öffentlichem Code trainiert wurden, um Inline-Vorschläge zu liefern. Es versteht den Kontext Ihrer aktuellen Datei, geöffneten Registerkarten und Repository-Struktur. Über die Chat-Oberfläche können Sie Fragen zu Ihrer Codebasis stellen oder Erklärungen zu unbekanntem Code anfordern, was es zu einem leistungsstarken KI-Assistenten für die Programmierung macht.

Beste Features:

Inline-Code-Vorschläge: Während Sie tippen, bietet Copilot Vervollständigungen an in einem Bereich von einzelnen Zeilen bis hin zu ganzen Funktionen. Es lernt aus Ihren Codierungsmustern und dem umgebenden Kontext und antizipiert oft schon vor Beendigung Ihrer Eingabe, was Sie benötigen.

Copilot Chat: Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache direkt in Ihrer IDE. Bitten Sie um Erklärungen zu komplexem Code, fragen Sie nach Refactoring-Vorschlägen oder lassen Sie Unit-Tests generieren.

Unterstützung bei Pull Requests: Copilot kann Pull Request-Beschreibungen generieren, Änderungen für Prüfer zusammenfassen und Verbesserungen vorschlagen. Dies beschleunigt den Zyklus der Überprüfungen und stellt sicher, dass Pull Requests einen aussagekräftigen Kontext für Teamkollegen haben.

Vorteile:

Dank der tiefen GitHub-Integration stimmen die Vorschläge oft mit den Konventionen Ihres Projekts überein.

Umfassende IDE-Unterstützung, die VS Code, JetBrains IDEs und Neovim unterstützt

Kontinuierliche Verbesserung durch regelmäßige Updates und neue Features

Nachteile:

Vorschläge enthalten gelegentlich veraltete Muster oder veraltete APIs.

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für unternehmensspezifische Codierungsstandards

Erfordert ein GitHub-Konto und ein Abonnement.

Preise

Free

Pro: 10 $/Monat

Pro+: 39 $/Monat

Geschäft: 19 $/Benutzer/Monat

Enterprise: 39 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Hier ist, was ein G2-Rezensent über GitHub Copilot zu sagen hat.

GitHub Copilot hat meine Produktivität beim Codieren erheblich verbessert. Es schlägt intelligente Code-Vervollständigungen und ganze Funktionen vor, die oft genau dem entsprechen, was ich schreiben wollte. Copilot eignet sich hervorragend für Routineaufgaben wie Boilerplate-Setup, Schleifen und Standardmuster, was mir viel Zeit spart und mir hilft, mich auf die komplexeren Teile der Entwicklung zu konzentrieren. Es ist, als hätte ich ein zweites Paar Hände in meinem Editor – besonders nützlich für den schnellen Start neuer Dateien oder unbekannter APIs.

3. Cursor (am besten geeignet für Entwickler, die eine KI-native IDE-Erfahrung wünschen)

Sind Sie es leid, dass KI sich wie ein Zusatz zu Ihrem Editor anfühlt? Im Gegensatz zu Erweiterungen ist Cursor eine von Grund auf neu entwickelte KI-first-IDE. Es handelt sich um einen Fork von VS Code, sodass die Benutzeroberfläche vertraut ist, aber KI-Funktionen sind in jede Interaktion integriert, was es zu einem der besten KI-Codierungsassistenten macht.

Der Hauptvorteil von Cursor ist seine Fähigkeit, Ihre gesamte Codebasis zu indexieren, wodurch Fragen und Bearbeitungen über mehrere Dateien hinweg möglich sind. Bitten Sie es, „den Prozess der Authentifizierung zu refaktorisieren“, und es versteht, welche Dateien davon betroffen sind. Diese Projektübersicht verhindert die häufige Frustration, dass KI Dinge kaputt macht, die sie nicht sehen kann.

Beste Features:

Codebasisweite Ansicht: Der Cursor erstellt einen Index für Ihr gesamtes Projekt, sodass KI-Interaktionen die Beziehungen zwischen Dateien verstehen. Diese ganzheitliche Ansicht verhindert die Frustration, dass „die KI mein Projekt nicht versteht“.

Composer: Beschreiben Sie Ihre Wünsche in einfacher Sprache, und Composer implementiert die Änderungen in mehreren Dateien. Dies ist eine bahnbrechende Neuerung für Refactoring-Aufgaben, die manuell Stunden dauern würden.

Vorausschauende Bearbeitung: Der Cursor antizipiert Ihre nächste Änderung basierend auf den letzten Bearbeitungen. Wenn Sie eine Variable an einer Stelle umbenennen, schlägt er dieselbe Umbenennung auch an anderen Stellen vor.

Vorteile:

Ein echtes Verständnis der Codebasis reduziert Vorschläge, die andere Teile Ihres Codes beeinträchtigen.

Vertraute VS Code-Oberfläche bedeutet minimale Einarbeitungszeit

Unterstützt mehrere KI-Modelle, um Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.

Nachteile:

Erfordert einen Wechsel von Ihrer aktuellen IDE.

Die Indexierung der Codebasis kann bei sehr großen Repositorys langsam sein.

Einige VS Code-Erweiterungen funktionieren möglicherweise nicht einwandfrei.

Preise

Hobby

Pro: 20 $/Monat

Pro+: 60 $/Monat

Ultra: 200 $/Monat

Teams: 40 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Cursor zu sagen hat.

Mir gefällt besonders, wie nahtlos Cursor KI in den Entwicklungs-Workflow integriert. Die Inline-Code-Vorschläge sind unglaublich genau, und die Möglichkeit, Fragen direkt im Editor zu stellen, spart mir viel Zeit. Es fühlt sich an wie Pair Programming mit einem erfahrenen Entwickler, der den Kontext meines Projekts versteht.

4. Amazon Q Developer (am besten geeignet für Teams, die auf AWS aufbauen)

Wenn Ihre Infrastruktur auf AWS läuft, wissen Sie, wie schwierig es ist, ein generisches KI-Tool dazu zu bringen, die Feinheiten von IAM-Richtlinien oder Lambda-Konfigurationen zu verstehen. Amazon Q Developer ist ein KI-Assistent, der AWS nativ spricht. Er geht über die einfache Code-Vervollständigung hinaus und hilft bei Architekturentscheidungen, Sicherheitsscans und sogar bei der Migration von Legacy-Anwendungen.

Da Q Developer von Amazon entwickelt wurde, versteht es die Beziehungen zwischen AWS-Diensten und kann Ihnen Best Practices empfehlen, die speziell auf Ihre Architektur zugeschnitten sind. Es kann IAM-Richtlinien vorschlagen, bei der Konfiguration von Lambda-Funktionen helfen und CloudFormation-Vorlagen erklären.

Beste Features:

AWS-Service-Expertise: Fragen Sie, wie Sie eine S3-Bucket-Richtlinie konfigurieren oder eine DynamoDB-Abfrage optimieren können. Die Vorschläge entsprechen den AWS-Best Practices und berücksichtigen servicespezifische Nuancen des Kontos.

Code-Transformation: Sie migrieren eine Legacy-Java-Anwendung? Q Developer kann Ihre Codebasis analysieren und den Upgrade-Prozess begleiten, wobei Aktualisierungen der Abhängigkeiten und API-Änderungen übernommen werden.

Sicherheitsscan: Der integrierte Sicherheitsscan überprüft Ihren Code auf bekannte Sicherheitsprobleme und AWS-Standards und gibt Vorschläge für Korrekturen.

Vorteile:

Native AWS-Kenntnisse verhindern häufige Konfigurationsfehler.

Enterprise-Features ermöglichen Schulungen zu internen Codebasen und Standards.

Umfassende Unterstützung für Sprachen, einschließlich Python, Java und JavaScript

Nachteile:

Am wertvollsten für AWS-lastige Umgebungen

Für einige Features ist die Integration eines AWS-Kontos erforderlich.

Die IDE-Unterstützung ist eingeschränkter als bei einigen Mitbewerbern.

Preise

Free Stufe

Pro-Stufe: 19 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Amazon Q Developer zu sagen hat.

Amazon Q Developer bietet präzise, kontextbezogene Codierungsunterstützung direkt in der IDE. Damit kann ich APIs besser verstehen, Snippets generieren und schneller debuggen, ohne meinen Workspace verlassen zu müssen. Die Integration mit AWS-Diensten ist nahtlos und spart viel Zeit bei der Arbeit mit Cloud-Konfigurationen oder SDKs.

5. Tabnine (am besten geeignet für Unternehmen, die Wert auf Datenschutz beim Programmieren legen)

Das Senden von proprietärem Code an einen Server eines Drittanbieters kommt für viele Unternehmen nicht in Frage. Diese Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes verhindern oft den Einsatz leistungsstarker KI-Tools – 57 % der IT-Fachleute in Unternehmen, die keine generative KI einsetzen, nennen Datenschutzbedenken als ihr größtes Hindernis. Tabnine geht dieses Problem mit seinem datenschutzorientierten Ansatz direkt an.

Tabnine bietet eine lokale Bereitstellung, sodass Ihr Code niemals Ihre Infrastruktur verlässt. Für Unternehmen mit strengen Datenrichtlinien oder solche in regulierten Branchen ist dies ein entscheidendes Feature. Selbst die Cloud-gehostete Version bietet eine Null-Datenaufbewahrungsrichtlinie, die sicherstellt, dass Ihr Code nicht gespeichert oder zum Trainieren anderer Modelle verwendet wird.

Beste Features:

Lokale Bereitstellung: Führen Sie Tabnine vollständig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur aus. Dies erfüllt Anforderungen an die Sicherheit, die externe KI-Dienste verbieten, und unterstützt Air-Gapped-Umgebungen.

Personalisierte Modelle: Tabnine lernt aus Ihrer Codebasis und liefert Vorschläge, die den Mustern, Namenskonventionen und Architekturentscheidungen Ihres Teams entsprechen.

Keine Datenspeicherung: Bei Cloud-Bereitstellungen bedeutet die Richtlinie von Tabnine, dass Ihr Code nach der Verarbeitung nicht gespeichert wird, sodass Sie KI-Unterstützung ohne Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes erhalten.

Vorteile:

Datenschutz-Features auf Unternehmensniveau werden von Teams der Sicherheit und Compliance genehmigt.

Fördert die teamweite Konsistenz, indem Code vorgeschlagen wird, der Ihren Standards entspricht.

Umfassende IDE-Unterstützung für VS Code, JetBrains, Vim und mehr

Nachteile:

Die Bereitstellung vor Ort erfordert Infrastrukturmanagement.

Die Personalisierung erfordert Zeit, um Ihre Codebasis zu trainieren.

Einige erweiterte Features sind auf Enterprise-Stufen beschränkt.

Preise

Tabnine Agentic Platform: 59 $/Benutzer/Monat (Jahresabonnement)

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,1/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Hier ist, was ein Capterra-Rezensent über Tabnine zu sagen hat.

Tabnine ist ein fantastischer Programmierassistent für Softwareentwickler. Es hat mir in meiner Karriere enorm viel Zeit gespart. Es hat meine Produktivität gesteigert. Ich muss keine langweiligen Klassenmodelle mehr schreiben. Mit nur einem Druck auf die Schaltfläche „Tab“ wird mein gesamter Code damit fertiggestellt. Außerdem lässt es sich sehr einfach in Editors integrieren.

📮 ClickUp Insight: 22 % unserer Befragten sind nach wie vor skeptisch, wenn es um den Einsatz von KI am Arbeitsplatz geht. Von diesen 22 % sorgt sich die Hälfte um den Datenschutz, während die andere Hälfte einfach nicht sicher ist, ob sie den Aussagen der KI vertrauen kann. ClickUp geht beide Probleme direkt an, indem es robuste Sicherheitsmaßnahmen einsetzt und zu jeder Antwort detaillierte Links zu Aufgaben und Quellen generiert. Das bedeutet, dass selbst die vorsichtigsten Teams von der Steigerung der Produktivität profitieren können, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob ihre Informationen geschützt sind oder ob sie zuverlässige Ergebnisse erhalten.

📮 ClickUp Insight: 22 % unserer Befragten sind nach wie vor skeptisch, wenn es um den Einsatz von KI am Arbeitsplatz geht. Von diesen 22 % sorgt sich die Hälfte um den Datenschutz, während die andere Hälfte einfach nicht sicher ist, ob sie den Aussagen der KI vertrauen kann. ClickUp geht beide Probleme direkt an, indem es robuste Maßnahmen zur Sicherheit einsetzt und zu jeder Antwort detaillierte Links zu Aufgaben und Quellen generiert. Das bedeutet, dass selbst die vorsichtigsten Teams von der Steigerung der Produktivität profitieren können, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob ihre Informationen geschützt sind oder ob sie zuverlässige Ergebnisse erhalten.

6. Sourcegraph Cody (am besten geeignet für die Navigation in umfangreichen Codebasen von Unternehmen)

Codebasen von Unternehmen können Tausende von Repositorys umfassen, sodass es für Entwickler fast unmöglich ist, zu verstehen, wie alles miteinander verbunden ist. Generische KI-Tools versagen oft bei dieser Größenordnung. Cody, entwickelt vom Code-Suchunternehmen Sourcegraph, nutzt seine leistungsstarke Suchinfrastruktur, um KI-Unterstützung zu bieten, die Ihre gesamte Codebasis tatsächlich versteht.

Cody baut auf der langjährigen Erfahrung von Sourcegraph im Indexieren von Code auf und kann so Fragen beantworten, die über Repository-Grenzen hinausgehen. Fragen Sie, wie ein Dienst aufgerufen wird, und Cody findet jede Verwendung in Ihrem Unternehmen, nicht nur im aktuellen Repo.

Beste Features:

Integration der Code-Suche für Unternehmen: Cody nutzt die Code-Intelligenz von Sourcegraph, um Beziehungen zwischen Tausenden von Repositorys zu verstehen.

Multi-Repo-Kontext: Im Gegensatz zu Tools, die auf ein einziges Repository beschränkt sind, kann Cody bei der Arbeit an miteinander verbundenen Diensten gleichzeitig Kontext aus mehreren Repositorys abrufen.

Anpassbare LLM-Backends: Unternehmen können das KI-Modell wählen, das ihren Anforderungen entspricht – Claude, GPT-4 oder andere –, basierend auf Leistungsfähigkeit, Kosten oder Compliance-Anforderungen.

Vorteile:

Unübertroffene Codebasis-Skalierbarkeit für Unternehmen mit Hunderten von Repositorys

Die Antworten sind mit dem tatsächlichen Code verknüpft, sodass Entwickler die Vorschläge überprüfen können.

Enterprise-Kontrollen für die Verwaltung des Zugriffs, die Überwachung der Nutzung und die Konfiguration des Kontexts

Nachteile:

Für den vollen Funktionsumfang ist eine Sourcegraph-Bereitstellung erforderlich.

Das Setup kann für Unternehmen, die Sourcegraph noch nicht kennen, komplex sein.

Für einige Features ist eine Enterprise-Lizenz erforderlich.

Preise

Cody Free kostenlos

Cody Pro: 9 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (90 Bewertungen)

Capterra: Nicht gefunden

Hier ist, was ein Gartner-Rezensent über Sourcegraph Cody zu sagen hat.

Cody ist mein primärer KI-Codierungsassistent. Ich habe zuvor schon mehrere ähnliche tools verwendet. So gut wie alle KI-Coding-Assistenten bieten ähnliche Leistungen und Features. Cody zeichnet sich jedoch durch seine Benutzeroberfläche aus. Insbesondere bietet es eine große Liste von benutzerdefinierten Anpassungen. Sie können jede Funktion der Benutzeroberfläche entfernen oder hinzufügen. Es gibt eine Option zur Auswahl des Backends mit einem guten Bereich an KIs. Auch in Bezug auf die Leistung habe ich bisher insgesamt positive Erfahrungen gemacht. Die Gesamtleistung des Editors wird dadurch nicht beeinträchtigt.

7. Windsurf (am besten geeignet für Entwickler, die autonome KI-Agenten wünschen)

Die meisten KI-Codierungstools bieten lediglich Vorschläge, sodass Sie die eigentliche Arbeit selbst erledigen müssen. Windsurf verfolgt einen anderen Ansatz und geht über Vorschläge hinaus bis hin zur autonomen Aufgabenausführung. Seine agentenbasierte KI kann mehrstufige Codierungsaufgaben bewältigen, sodass Sie nicht mehr als Autor, sondern als Prüfer fungieren.

Sie beschreiben ein Ziel, und die Cascade-Funktion ermittelt die erforderlichen Schritte. Windsurf bietet auch Flows, vorgefertigte agentenbasierte Workflows für häufige Aufgaben wie das Hinzufügen von Features oder das Beheben von Fehlern. Die KI übernimmt die Planung und Ausführung und konsultiert Sie, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen.

Beste Features:

Cascade: Beschreiben Sie eine mehrstufige Aufgabe wie „Authentifizierung des Benutzers mit OAuth hinzufügen”, und Cascade zerlegt sie in einzelne Schritte und führt sie mit Ihrer Zustimmung an wichtigen Kontrollpunkten aus.

Flows: Vorgefertigte Workflows für gängige Entwicklungsaufgaben, die Code, Tests und Dokumentation generieren und sich wiederholende Muster beschleunigen.

Tiefgehende Indexierung der Codebasis: Windsurf indiziert Code, Kommentare und Projektkonfigurationen, sodass seine autonomen Aktionen die Konventionen Ihres Projekts berücksichtigen.

Vorteile:

Echte autonome Fähigkeiten können mehrstufige Aufgaben ausführen.

Durchdachte Checkpoints geben Ihnen die Kontrolle, ohne dass Sie sich um Kleinigkeiten kümmern müssen.

In einem Zeitraum können Sie die Workflows der Agenten evaluieren, bevor Sie sich festlegen.

Nachteile:

Agentische Features erfordern ein gewisses Maß an Vertrauen in die Entscheidungsfindung der KI.

Als neues tool hat es eine kleinere Community als etablierte Optionen.

Komplexe Aufgaben erfordern möglicherweise weiterhin manuelle Eingriffe.

Preise

Free

Pro: 15 $/Monat

Teams: 30 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Windsurf zu sagen hat.

Ich finde es wirklich toll, dass ich damit mehrere Dateien gleichzeitig aktualisieren und bearbeiten kann. Mir gefällt die KI-gesteuerte Autovervollständigung meines Codes, die das Programmieren zu einem Vergnügen macht. Es eignet sich hervorragend für Chats mit meiner Codebasis und die Echtzeit-Generierung meines Codes. Die Inline-Bearbeitung meines Codes mit KI-Unterstützung ist zuverlässig. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und für Anfänger leicht zu erlernen.

8. Qodo (am besten geeignet für Teams, die sich auf Codequalität und Tests konzentrieren)

Schnelles Schreiben von Code ist eine Sache, zuverlässiges Schreiben von Code eine andere. Während sich die meisten KI-Tools auf Geschwindigkeit konzentrieren, legt Qodo (ehemals CodiumAI) den Schwerpunkt auf Codequalität. Seine Stärke liegt in der Generierung von Tests, der Analyse der Codequalität und der Verbesserung von Pull Requests.

Qodo analysiert Ihren Code und generiert aussagekräftige Testfälle, einschließlich Randfällen, die Entwickler oft übersehen. Es versteht das Verhalten des Codes und erstellt Tests, die tatsächlich überprüfen, ob er korrekt funktioniert. Dieser Fokus auf Qualität ist ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal im umkämpften Markt von Augment Code und Cursor.

Beste Features:

KI-Testgenerierung: Qodo analysiert Ihre Funktionen und generiert umfassende Testsuiten, wobei Randfälle, Randbedingungen und Szenarien mit Fehlern identifiziert werden.

Pull Request-Analyse: Vor der Überprüfung durch einen Menschen scannt Qodo Pull Requests auf potenzielle Probleme wie Code Smells oder Bereiche mit unzureichender Testabdeckung, wodurch die Produktivität der Überprüfung durch Menschen steigt.

Einblicke in die Codequalität: Über Tests hinaus liefert Qodo Feedback zur Codestruktur, Komplexität und Wartbarkeit, damit Sie saubereren Code schreiben können.

Vorteile:

Konzentriert sich darauf, besseren, zuverlässigeren Code zu generieren, nicht nur mehr Code.

Generierte Tests überprüfen das Verhalten und erzielen nicht nur Metriken zur Abdeckung.

Lässt sich nahtlos in den Code-Review-Workflow integrieren

Nachteile:

Engerer Fokus als allgemeine Codierungsassistenten

Die Qualität der Testgenerierung kann je nach Sprache und Framework variieren.

Einige Features erfordern Team- oder Enterprise-Pläne.

Preise

Entwickler: Kostenlos

Teams: 38 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht gefunden

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Qodo zu sagen hat.

Ich verwende Qodo Gen + VS Code, um Code aller Art zu prüfen, zu erstellen, zu überarbeiten, zu optimieren und zu überprüfen, im Bereich von SEO-spezifischem HTML über Django- und Next.js-Architekturen bis hin zu benutzerdefinierten Python-Skripten. Die leistungsstärkste Funktion, die ich am häufigsten nutze, ist das Hinzufügen von Kontext – das ist es, was den meisten UI-Chatbots fehlt, um wirklich hilfreich zu sein: das Gesamtbild! Qodo leistet hervorragende Arbeit beim Aufspüren von Fehlern und Ineffizienzen, die mir entgangen sind, und vermittelt mir gleichzeitig Konzepte anhand des Codes, an dem ich gerade arbeite. Mit der richtigen Einstellung kann dieses tool zu einem vollwertigen Bildungssystem werden!

9. Replit Ghostwriter (am besten geeignet für Entwickler, die im Browser Code schreiben)

Das Einrichten einer lokalen Entwicklungsumgebung kann mühsam sein. Replit ist eine Cloud-basierte IDE, mit der Sie Code vollständig in Ihrem Browser schreiben, ausführen und bereitstellen können, und Ghostwriter ist der integrierte KI-Assistent.

Da Ghostwriter in Replit integriert ist, versteht es die Laufzeitumgebung, Abhängigkeiten und Bereitstellungskonfiguration Ihres Projekts. Die Vorschläge berücksichtigen, was tatsächlich installiert und verfügbar ist, wodurch Probleme wie „Auf meinem Rechner funktioniert es“ reduziert werden. Dank der Echtzeit-Kollaborationscodierung von Replit kann Ghostwriter ein ganzes Team gleichzeitig unterstützen.

Beste Features:

Integrierte Cloud-Umgebung: Keine lokale Einrichtung erforderlich – beginnen Sie sofort mit der Programmierung des Codes mit KI-Unterstützung von jedem Gerät aus.

Sofortige Bereitstellungserkennung: Ghostwriter kann Ihnen während des gesamten Lebenszyklus helfen, vom Code über die Konfiguration von Bereitstellungen bis hin zur Fehlerbehebung bei Laufzeitproblemen.

Echtzeit-Zusammenarbeit: In Replit können mehrere Entwickler gemeinsam Code schreiben, wobei Ghostwriter alle unterstützt, was es ideal für die Paarprogrammierung macht.

Vorteile:

Dank Zero Setup können Sie sofort mit dem Codeieren beginnen.

Umfassendes Verständnis sowohl des Codes als auch seiner Laufzeitumgebung

Die integrierte Umgebung ist beliebt, um den Code zu lernen.

Nachteile:

Gebunden an die browserbasierte Umgebung von Replit

Weniger geeignet für große, komplexe Projekte

Erfordert eine Internetverbindung für alle Codierungsvorgänge.

Preise

Starter: Kostenlos

Replit Core: 20 $/Monat (pro Monat, jährliche Abrechnung)

Teams: 35 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 280 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Hier ist, was ein Capterra-Rezensent über Replit Ghostwriter zu sagen hat.

Insgesamt ein großartiges Produkt. Eine echte Revolution für Nicht-Programmierer, die damit ihre Vorstellungen umsetzen können. Eine enorme Erleichterung für die Weitergabe an professionelle Entwickler, die Erstellung interner tools (bei denen es nicht unbedingt darauf ankommt, dass alles perfekt funktioniert) und wenn Sie in die Welt der Softwareentwicklung für Clients einsteigen möchten, ist dies ein fantastischer Einstieg, der viel benutzerfreundlicher und umfassender ist als andere Lösungen auf dem Markt.

Verbinden Sie Ihren Code mit Ihrem Workflow

Der richtige KI-Codierungsassistent hängt von Ihrem spezifischen Kontext ab – Ihrer IDE, der Größe Ihrer Codebasis und Ihren Datenschutzanforderungen. Es gibt kein einziges „bestes” Tool, aber es gibt das beste Tool für Ihre Situation. Teams auf AWS sollten Amazon Q Developer evaluieren, während Unternehmen mit strengen Datenrichtlinien sich Tabnine ansehen sollten.

Aber KI-Codierungsassistenten entwickeln sich weiter. Die Tools, die sich durchsetzen werden, sind diejenigen, die nicht nur den Code verstehen, sondern auch den gesamten Kontext, warum Sie ihn schreiben – die Aufgaben, die Anforderungen und die Teamzusammenarbeit, die Entscheidungen vorantreibt. Hier kommen konvergierte Workspaces ins Spiel, die KI über Ihren gesamten Workflow hinweg verbinden.

Verbinden Sie Ihren Code mit den Aufgaben, Dokumenten und Unterhaltungen, die ihm Bedeutung verleihen. Starten Sie kostenlos mit ClickUp und erleben Sie, wie ein konvergierter Workspace Ihren Entwicklungs-Workflow verändert.