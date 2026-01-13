Die besten Eesel-KI-Alternativen für Support und Wissensautomatisierung

Eesel eignet sich gut als intelligente Q&A-Ebene. Schließen Sie einfach Slack an, fügen Sie Ihre Dokumente hinzu und sehen Sie zu, wie sich wiederholende „Wo ist ...?“-Fragen verschwinden. Es glänzt, wenn das Ziel darin besteht, Wissen schnell verfügbar zu machen und einfache Suchanfragen zu reduzieren.

Sobald Teams jedoch größere Volumen, neue Produktlinien oder spezialisierte interne Workflows verwalten müssen, treten schnell Lücken auf. Ein einziger Bot, der für mehrere Zielgruppen genutzt wird, eine begrenzte Automatisierung des Workflows und oberflächliche Berichte erschweren die Arbeit.

In diesem Leitfaden lernen Sie Alternativen zu Eesel AI kennen, die mehr als nur schnelle Antworten bieten. Sie werden Tools kennenlernen, die mehrere Bots und Zielgruppen verwalten, sich nahtlos in Helpdesks und Projekt-Spaces integrieren lassen und die Triage und Nachverfolgung von Tickets automatisieren.

Los geht's!

Die 10 besten Eesel-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle, in der alle Eesel-Alternativen in diesem Blog verglichen werden. 📊

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp All-in-One-Wissens- und Aufgabenmanagement mit KI-gestützter Automatisierung und toolübergreifenden Workflows für Teams jeder Größe, die Projekte, Tickets und Dokumente funktionsübergreifend koordinieren. Einheitlicher Arbeitsbereich mit Aufgaben, Listen, Dokumenten und Zielen, ClickUp Brain, mehreren KI-Modellen und benutzerdefinierten Automatisierungen Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Featurebase Kundensupport- und Produktfeedback-Workflows mit KI-gestützten Erkenntnissen für mittelgroße bis große Support- und Produktteams KI-Support-Agent (Fibi), Omnichannel-Posteingang, zentraler Feedback-Hub, Änderungsprotokolle und Roadmaps, KI-Feedback-Priorisierung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 37 $/Monat pro Benutzer Intercom Automatisierung des Supports im Chat, Kundenbindung und Workflow-Routing für Manager und große Teams mit Schwerpunkt auf personalisierten Nachrichten und hochwertigen Customer Journeys. Fin AI Copilot für automatisierte Antworten, API-Zugriff, mehrstufige Automatisierung von Aufgaben, Live-Chat- und Messaging-Tools Bezahlte Pläne beginnen bei 39 $/Monat pro Benutzer. Helpjuice Wissensmanagement und Self-Service-Workflows für mittelgroße Teams, die interne und externe Wissensdatenbanken aufbauen Erweiterter Markdown-Editor, KI-Aktionen für die Suche, detaillierte Berechtigungen und Analysen zur Artikelnutzung Bezahlte Pläne beginnen bei 249 $/Monat für 30 Benutzer. GPTGO Schnelle Informationsbeschaffung und Workflows zur Erstellung von Inhalten für einzelne Benutzer, die schnelle Recherchen, Zusammenfassungen oder Antworten benötigen. Abfragen in natürlicher Sprache, sofortige Antworten aus verschiedenen Webquellen, benutzerfreundliche Oberfläche für schnelle Einblicke Free SiteGPT Personalisierte KI-Chatbot-Workflows, die auf den Inhalten Ihrer Website trainiert wurden, für schlanke interne Teams. Benutzerdefiniert auf Ihre URLs/Dokumente trainierter Chatbot, Automatisierung der Antworten rund um die Uhr, mehrsprachiger Support Bezahlte Pläne beginnen bei 59 $/Monat pro Benutzer. ChatGPT Flexible dialogorientierte KI zum Verfassen von Inhalten, Zusammenfassen von Dokumenten und Beantworten von Abfragen für Einzelpersonen oder kleine Teams, die eine anpassungsfähige KI für verschiedene Aufgaben benötigen. Verständnis natürlicher Sprache, Kontextspeicher für Unterhaltungen, GPT Store benutzerdefinierte Assistenten, Code-/Datenanalyse Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer Zendesk End-to-End-Workflows für den Kundensupport mit fortschrittlichen Ticketing-, Routing- und Omnichannel-Funktionen für mittlere bis große Supportabteilungen. KI-gestützte Triage und Weiterleitung, Chatbot-Support, Stimmungsanalyse, integriertes Ticketing, Copiloten für Agenten Bezahlte Pläne beginnen bei 25 $/Monat pro Benutzer. Tidio Echtzeit-Chat und grundlegende KI-Chatbot-Automatisierung für Support-Teams im E-Commerce und in KMU-Umgebungen Lyro KI-Chatbot, Live-Chat-Widget, visueller Automatisierungs-Builder, Multichannel-Posteingang, Produktempfehlungen Bezahlte Pläne beginnen bei 29 $/Monat. Freshdesk KI-gestützte Helpdesk- und Ticketing-Workflows für große Teams, die Omnichannel-Support und integrierten Self-Service benötigen. Freddy KI für intelligente Antworten und Zusammenfassungen, Ticket-Automatisierung und -Weiterleitung, Einblicke in die Stimmung, anpassbare Workflows Bezahlte Pläne beginnen bei 25 $/Monat pro Benutzer.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Eesel KI achten?

Viele Teams stoßen an die Grenzen von Eesel KI, wenn sie komplexere Workflows, mehrere Bots oder eine engere Integration mit ihren zentralen Wissensmanagementsystemen benötigen.

Hier sind einige Features, auf die Sie bei der Bewertung von Eesel-Alternativen achten sollten. 👇

Unterstützt mehrere Bots und Workspaces: Betreibt separate, aber miteinander verbundene KI-Agenten für Support, Erfolg, IT oder interne Abläufe mit unterschiedlichen Konfigurationen, Betreibt separate, aber miteinander verbundene KI-Agenten für Support, Erfolg, IT oder interne Abläufe mit unterschiedlichen Konfigurationen, Live-Wissensquellen und Berechtigungen.

Intensive Integration in Ihre Kerntools: Native Verbindung zu Helpdesks, Projekttools und Native Verbindung zu Helpdesks, Projekttools und KI-Wissensdatenbanken wie ClickUp, Zendesk, Jira, Confluence und Notion

Automatisiert End-to-End-Workflows: Verarbeitet Fragen und Antworten, KI-gesteuerte Triage, Weiterleitung, Priorisierung und SLA-konforme Eskalationen mit Workflows, die automatisch Aufgaben erstellen, Felder aktualisieren und Teams benachrichtigen.

Einsatz über alle Kanäle hinweg mit vollständiger Kontrolle: Unterstützt Kunden und interne Teams über Web-Widgets, In-App-Erlebnisse, E-Mail oder Chat mit flexibler Markenbildung, Tonfall und Benutzererfahrung.

Basiert auf echtem operativem Wissen: Trainiert KI sowohl anhand von Dokumenten als auch anhand historischer Tickets oder Unterhaltungen, sodass die Antworten widerspiegeln, wie Probleme gelöst werden, unterstützt durch Tools für Versionierung, Validierung und Content Governance.

Gewährleistet Genauigkeit, Schutzmaßnahmen und Sichtbarkeit: Führt die Nachverfolgung der Antwortqualität, Abweisungsraten und Fehlermodi durch und wendet Kontrollen wie Konfidenzschwellen, menschliche Übergaben und eingeschränkte Aktionen an, um stille Fehler zu verhindern.

Skaliert sauber mit transparenter Preisgestaltung: Wächst über ein einzelnes Projekt oder Team hinaus, ohne dass mehrere Konten verwaltet und versteckte Kosten bezahlt werden müssen.

🧠 Wissenswertes: Schon vor der Einführung digitaler Supportsysteme trugen Innovationen in der Callcenter-Technologie zu einer besseren Verwaltung des Kundenverkehrs bei. Erna Schneider Hoover erfand in den 1960er Jahren eine computergesteuerte Telefonvermittlungslogik, die Anrufe priorisierte und eine Überlastung während Spitzenzeiten verhinderte. Dies war eine frühe Form der automatisierten Automatisierung der Lastverteilung im Supportbereich.

Die besten Alternativen zu Eesel KI

Wenn Ihr Team über einfache Q&A-Ablenkungen hinausgewachsen ist, bieten diese Alternativen zu Eesel KI leistungsfähigere Lösungswege, Weiterleitung, Segmentierung und Einblicke für echten internen Support. 🚀

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Wissens- und Aufgabenmanagement mit Automatisierungen)

Führen Sie die Bearbeitung von Daten in Echtzeit mit Ihrem Team durch, taggen Sie Fachexperten in Kommentaren, weisen Sie Folgeaktionen zu und wandeln Sie Textentwürfe in ClickUp-Dokumenten in nachverfolgbare Aufgaben um.

Wenn Eesel KI auf einem fragmentierten Stack aufgesetzt wird, kann es zwar Fragen beantworten und Tickets weiterleiten, aber die zugrunde liegenden Arbeiten, Prozesse und Kenntnisse bleiben über verschiedene tools verstreut.

ClickUp for benutzerdefinierte Support-Teams kehrt dies um. Als weltweit erster konvergierter KI-Arbeitsbereich vereint es KI, Dokumentation, Aufgaben und Workflows in einem einzigen System. Ihre SOPs, internen Dokumente und Support-Playbooks befinden sich direkt neben den Tickets, Projekten und Prozessen.

Dadurch wird die Arbeitsausbreitung vermieden, da die Dokumentation an die Arbeit selbst gebunden bleibt. Wenn sich also Prozesse ändern, können Ihre SOPs im Kontext aktualisiert werden.

Lassen Sie uns einige der besten Features erkunden! 🤩

Strukturieren Sie eine Support-Wissensdatenbank mit ClickUp Docs

Erstellen Sie mit ClickUp Docs direkt in Ihrem Arbeitsbereich eine interne und externe Wissensdatenbank. Sie können Produkt-FAQs, Playbooks, SOPs und Release Notes erstellen und diese Dokumente dann direkt mit Support-Listen oder ClickUp-Aufgaben verknüpfen, sodass jedes Ticket mit einem Klick auf das richtige Runbook zugreifen kann. ​

Erstellen Sie Ihre eigene Wissensdatenbank. 👇

Erhalten Sie kontextbezogene Antworten und Reaktionen mit ClickUp Brain

Nachdem Sie nun eine zentralisierte Wissensdatenbank erstellt haben, wenden Sie sich für Antworten an ClickUp Brain, den in die Plattform integrierten KI-Assistenten.

Fassen Sie Ticket-Threads in FAQs zusammen, erklären Sie Probleme klar und erstellen Sie kundenfreundliche Nachrichten mit ClickUp Brain.

Im Gegensatz zu Eesel AI kann es aktuelle Tickets, verknüpfte Dokumente, frühere Kundeninteraktionen und zugehörige Aufgaben bereits in Ihrer Plattform sehen. Auf diese Weise synthetisiert es Vorschläge unter Verwendung des Kontexts Ihres Workspaces. Um dieses KI-Tool für das Wissensmanagement zu nutzen, stellen Sie ihm einfach Fragen in natürlicher Sprache.

📌 Beispiel-Prompts: Was wurde beim Vertriebs-Meeting letzte Woche besprochen?

Was ist die aktuell vereinbarte Lösung für den Abrechnungsfehler, von dem EU-Kunden betroffen sind?

Wo finde ich das aktuellste Eskalations-Runbook für die Reaktion auf Ausfälle?

ClickUp Brain ist ebenso nützlich, wenn Sie Ihre Wissensdatenbank erstellen oder pflegen. Sie können beispielsweise neue Artikel für die Wissensdatenbank, Makros, SOPs oder Nachbesprechungen aus dem Roh-Ticketverlauf, Kommentaren oder Meeting-Notizen entwerfen.

Automatisieren Sie komplexe Workflows mit ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents sind KI-gestützte Teammitglieder, die mehrstufige Workflows ausführen, Fragen beantworten, Maßnahmen ergreifen und vieles mehr können.

Passen Sie ClickUp Super Agents an Ihre Wissensstruktur an und beziehen Sie Antworten aus vertrauenswürdigen Dokumenten, Aufgaben und Unterhaltungen.

Als Beispiel wird angenommen, dass eine IT-Anfrage über ClickUp Forms oder einen verbundenen Helpdesk eingereicht wird. Der ClickUp IT Ticket Management KI-Agent analysiert das Problem, bewertet die Dringlichkeit und leitet es an die entsprechende IT-Warteschlange oder den zuständigen Eigentümer weiter. Außerdem werden damit verbundene Incidents, Fehler oder frühere Tickets angezeigt, sodass Techniker mit dem vollständigen Kontext beginnen können.

ClickUp BrainGPT für toolübergreifende Support-Intelligenz

ClickUp BrainGPT verbindet Sie mit externen Tools wie Google Docs, OneDrive, SharePoint, GitHub und sogar dem Internet. Damit ist es eine einheitliche KI-Suchplattform, die sowohl nach früheren Support-Tickets und Dokumenten in ClickUp als auch nach Produktspezifikationen, Verträgen und externen Wissensdatenbanken in anderen Systemen suchen kann. ​

Wenn Sie beispielsweise an einem Ticket arbeiten, kann BrainGPT API-Dokumente aus Drive, Architektur-Notizen aus GitHub und Richtliniendokumente aus SharePoint abrufen, während Sie weiterhin mit der ClickUp Aufgabe verknüpft bleiben. ​

Verwenden Sie ClickUp BrainGPT, um Erkenntnisse aus mehreren tools zu sammeln und Ihren Workflow zu optimieren.

Im Gegensatz zu Eesel KI stützt sich BrainGPT nicht auf ein einziges großes Sprachmodell. Stattdessen verwendet es ein Multi-Modell-Setup und ermöglicht Ihnen, die für die jeweilige Aufgabe am besten geeignete Engine auszuwählen.

Darüber hinaus können Sie mit Talk to Text in ClickUp Sprachbefehle wie „Fasse die letzten fünf P1-Incidents zusammen und erstelle für jedes Team Folgeaufgaben” geben. Die Anfrage wird sofort transkribiert und Sie erhalten Zusammenfassungen auf der Grundlage von Informationen aus Aufgaben, Dokumenten, Projekten und verbundenen Tools.

Die besten Features von ClickUp

Verwandeln Sie Live-Support-Daten in Echtzeit-Erkenntnisse: Erstellen Sie Erstellen Sie KI-Karten in ClickUp-Dashboards , um offene Tickets zusammenzufassen, wiederkehrende Probleme aufzudecken, SLA-Risiken hervorzuheben und Fragen zu beantworten.

Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse: Zeichnen Sie Meetings, Vorfallüberprüfungen und Übergabegespräche mit dem Zeichnen Sie Meetings, Vorfallüberprüfungen und Übergabegespräche mit dem ClickUp AI Notetaker auf und generieren Sie anschließend automatisch Zusammenfassungen, Aktionspunkte und Folgeaufgaben.

Führen Sie Unterhaltungen im selben Workspace: Stellen Sie im Stellen Sie im ClickUp-Chat Fragen zu Tickets, Richtlinien oder Incidents und wandeln Sie die Antworten dann in Aufgaben, Kommentare oder Dokumente um, ohne die Unterhaltung verlassen zu müssen.

Erhalten Sie konsistente Ticket-Metadaten: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Benutzerdefinierte Felder , um Tickets und Dokumente nach Problemtyp, Produktbereich, Schweregrad, Kundensegment oder Ursache zu kennzeichnen. Dadurch erhalten ClickUp Brain und KI-Agenten konsistente Daten, um genaue Antworten zu finden und Muster zu erkennen.

Priorisierung über alle Workflows hinweg durchsetzen: Wenden Sie Wenden Sie ClickUp-Aufgabenprioritäten an, um Weiterleitungen, Eskalationen und KI-gesteuerte Zusammenfassungen zu steuern und sicherzustellen, dass dringende Incidents, schwerwiegende Fehler und kritische Betriebsanfragen zuerst bearbeitet werden.

Limitierungen von ClickUp

Da ClickUp in hohem Maße anpassbar ist, benötigen Teams möglicherweise etwas Zeit, um Spaces, Felder, Automatisierungen und Ansichten zu konfigurieren, bevor alles intuitiv bedienbar ist.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine Bewertung, die alles auf den Punkt bringt:

Ich liebe ClickUp! Die Verwaltung von Tickets, Dokumenten und allen zugehörigen Informationen war noch nie so einfach und nahtlos. Alles, was ich brauche, befindet sich an einem Ort und ist auf eine Weise strukturiert, die einfach Sinn macht. Einer der größten Vorteile für uns: Jeder neue Mitarbeiter, der von anderen Plattformen – insbesondere Jira – zu uns kommt, bemerkt sofort, wie intuitiv ClickUp ist. Die Einarbeitungszeit ist fast nicht existent. Sie erkennen schnell, wie viel einfacher, schneller und einfach besser die Arbeit mit ClickUp im Vergleich zu den alten tools ist. ClickUp hat die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit organisieren und verwalten, grundlegend verändert. Es fühlt sich leichter, intelligenter und benutzerfreundlicher an, ist aber dennoch leistungsstark genug, um komplexe Workflows zu bewältigen.

Ich bin absolut begeistert von ClickUp! Die Verwaltung von Tickets, Dokumenten und allen zugehörigen Informationen war noch nie so einfach und nahtlos. Alles, was ich brauche, befindet sich an einem Ort und ist auf eine Weise strukturiert, die einfach Sinn macht.

Einer der größten Vorteile für uns: Jeder neue Mitarbeiter, der von anderen Plattformen – insbesondere Jira – zu uns kommt, bemerkt sofort, wie intuitiv ClickUp ist. Die Einarbeitungszeit ist fast nicht existent. Sie erkennen schnell, wie viel einfacher, schneller und einfach besser die Arbeit mit ClickUp im Vergleich zu den alten tools ist.

ClickUp hat die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit organisieren und verwalten, grundlegend verändert. Es fühlt sich leichter, intelligenter und benutzerfreundlicher an, ist aber dennoch leistungsstark genug, um komplexe Workflows zu bewältigen.

📮 ClickUp Insight: 20 % unserer Umfrageteilnehmer geben zu, dass sie bis zu 15 Registerkarten wochenlang geöffnet hatten! Ja, wochenlang! Diese „Zombie-Registerkarten“ 🧟 verbrauchen Speicherplatz und geistige Kapazitäten und beeinträchtigen still und leise die Konzentration, selbst wenn man sie ignoriert. Es handelt sich um klassische Aufmerksamkeitsrückstände, bei denen unvollendete Elemente im Hintergrund Energie verbrauchen. Mit der KI-gestützten Enterprise-Suche von ClickUp können Sie sich getrost von Ihren Browser-Friedhöfen verabschieden. Alle wichtigen Informationen sind sofort in Ihrem Workspace und integrierten Tools von Drittanbietern durchsuchbar. Sie können sogar die KI von ClickUp fragen, was im Meeting am vergangenen Freitag besprochen wurde, und sie wird die Notizen für Sie abrufen!

2. Featurebase (am besten geeignet für Kundensupport und Produktfeedback-Workflows)

via Featurebase

Featurebase positioniert sich als Schnittstelle zwischen Kundengesprächen, Produktfeedback und internen Vertriebsteams.

Support-Unterhaltungen aus In-App-Chat, E-Mail und Community-Kanälen fließen in einen einzigen Posteingang. Und Feedback, das über Portale, Widgets oder benutzerdefinierte Integrationen übermittelt wird, wird zu strukturierten Eingaben, die mit echten Benutzern und Konten verknüpft sind.

Teams können durch KI-Suche direkt im Hilfecenter sofortige Self-Service-Antworten liefern und ohne zusätzliche Klicks präzise Antworten aus der Dokumentation abrufen.

Produktaktualisierungen können mithilfe von markenspezifischen Änderungsprotokollen und In-App-Widgets veröffentlicht und segmentiert werden, sodass Ihre Benutzer die Änderungen zum richtigen Zeitpunkt sehen. Und wenn eine menschliche Note erforderlich ist, übernimmt die No-Code-Automatisierung SLAs, Weiterleitung, Nachverfolgung und interne Übergaben.

Die besten Features von Featurebase

Zentralisieren Sie Omnichannel-Unterhaltungen mit einem einheitlichen Posteingang, der In-App-Nachrichten, E-Mails und Community-Diskussionen zusammenführt.

namens Fibi AI Agent , der häufig gestellte Fragen beantwortet und Auslöser für Aktionen wie Erweiterungen von Testversionen oder Rabatte auslöst. Lösen Sie Probleme automatisch mit dem wissensbasierten KI-Agenten namens, der häufig gestellte Fragen beantwortet und Auslöser für Aktionen wie Erweiterungen von Testversionen oder Rabatte auslöst.

Erfassen Sie Produktfeedback direkt an der Quelle über öffentliche Feedback-Portale , einbettbare In-App-Widgets und direkte Integrationen.

Priorisieren Sie Ideen intelligent mit einer KI-gestützten Feedback-Analyse, die Duplikate erkennt und besonders wichtige Anfragen hervorhebt.

Limitierungen der Featurebase

KI-Agenten lernen nicht automatisch aus gelösten Tickets und verwenden auch keine früheren Unterhaltungen, um internes Wissen aufzubauen.

Die Berichterstellung und Dashboards fehlen tiefere Einblicke in das Verhalten und erweiterte Analysen.

Preise von Featurebase

Free

Wachstum: 37 $/Monat pro Benutzer

Professional: 75 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 129 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Featurebase

G2: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Featurebase?

Hier ist, was ein Kunde zu sagen hatte:

Wir nutzen Featurebase gerne, weil es das Veröffentlichen von Änderungsprotokollen für unsere Benutzer einfach und unkompliziert macht. […] Wir nutzen auch die Option für Feature-Anfragen, mit der andere Benutzer Vorschläge anzeigen und bewerten können, was uns hilft, schneller Fortschritte zu erzielen. […] Allerdings sind wir nicht besonders zufrieden mit den verfügbaren Ansichten, wenn automatisch ein Änderungsprotokoll-Update an Slack gesendet wird. Aus diesem Grund nutzen wir die automatische Sendefunktion hauptsächlich für interne Team-Updates.

Wir nutzen Featurebase gerne, weil es das Veröffentlichen von Änderungsprotokollen für unsere Benutzer einfach und unkompliziert macht. […] Wir nutzen auch die Option für Feature-Anfragen, mit der andere Benutzer Vorschläge anzeigen und bewerten können, was uns hilft, schneller Fortschritte zu erzielen. […] Allerdings sind wir mit den verfügbaren Anzeigeoptionen nicht besonders zufrieden, wenn automatisch ein Änderungsprotokoll-Update an Slack gesendet wird. Aus diesem Grund nutzen wir die automatische Sendefunktion hauptsächlich für interne Team-Updates.

🚀 Vorteil von ClickUp: Wenn Tickets schneller eingehen, als Teams sie bearbeiten können, werden manuelle Workflows zum Engpass. ClickUp Automatisierungen ersetzen die manuelle Koordination durch automatisierte Regeln, die Tickets weiterleiten und die Wissensdatenbank pflegen. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Tickets basierend auf Status, Tags, Priorität oder Kundensegment automatisch zuweisen, priorisieren oder eskalieren. 📌 Beispiel für eine Automatisierung: Wenn ein neues Ticket mit der Priorität „Dringend” erstellt wird, weisen Sie es dem Support-Leiter zu, legen Sie das Fälligkeitsdatum auf morgen fest und veröffentlichen Sie einen internen Kommentar. Um Ihr Wissensmanagement noch weiter zu verbessern, setzen ClickUp AI Fields diese Workflows ein, um Ticketdaten automatisch zu standardisieren und anzureichern. Fassen Sie lange Tickets und Kommentarthreads mit ClickUp AI-Feldern automatisch zu einer prägnanten Zusammenfassung zusammen. KI-Felder können: Generieren Sie Berichte über den Fortschritt auf der Grundlage der jüngsten Aktivitäten, damit potenzielle Kunden sehen können, was sich bewegt und was stagniert.

Erkennen Sie die Stimmung in Feedback oder Eskalationen und helfen Sie so, negativ bewertete Aufgaben aufzudecken.

Erstellen Sie Elemente aus komplexen Incident-Aufgaben, damit Folgemaßnahmen als klare, kopierfertige nächste Schritte erfasst werden.

3. Intercom (am besten geeignet für die Automatisierung des Supports im Chat, die Kundenbindung und das Workflow-Routing)

via Intercom

Intercom ist eine KI-gestützte Plattform für Kundenkommunikation und -support, die für die Bearbeitung von Kundeninteraktionen in Echtzeit und mit hohem Volumen entwickelt wurde. Sie funktioniert während des gesamten Lebenszyklus, von der Einarbeitung und Schulung bis hin zur Problemlösung und Kundenbindung.

Teams können Intercom entweder als vollständige Kundenservice-Suite (mit eigenem Helpdesk der nächsten Generation) einsetzen oder seinen Flaggschiff-KI-Agenten Fin in einen bestehenden Helpdesk wie Zendesk oder Salesforce integrieren.

Die Stärke der Plattform liegt darin, dass sie KI als Ersthelfer einsetzt. Fin wird anhand Ihrer Verfahren, Richtlinien und Wissensquellen trainiert und vor der Einführung in simulierten Unterhaltungen getestet. Anschließend wird es konsistent über Chat-, E-Mail-, Sprach- und Social-Media-Kanäle eingesetzt.

Wenn KI ein Problem nicht vollständig lösen kann, leitet sie es an menschliche Agenten weiter, die von Copilot unterstützt werden.

Die besten Features von Intercom

Trainieren und validieren Sie das KI-Verhalten mithilfe des Fin Flywheel mit kontrollierten Tests, bevor Sie live gehen.

Durchführen der Synchronisierung der Wissensquellen zentral über den Knowledge Hub mit Inhalten aus Notion, Confluence, Zendesk, PDFs und Websites.

Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter in Echtzeit mit Copilot bei der Fehlerbehebung, Schulung, Übersetzung und Anleitung für die nächsten Schritte.

Verwalten Sie Unterhaltungen und Tickets gemeinsam mit einem Helpdesk der nächsten Generation, der für kontextbezogene Übergaben entwickelt wurde.

Einschränkungen von Intercom

Die Genauigkeit sinkt, wenn die Dokumentation nicht gut strukturiert, aktuell oder für die Nutzung durch KI klar geschrieben ist.

Fin kann mit sehr spezifischen, nischenbezogenen oder ungewöhnlich formulierten Fragen Schwierigkeiten haben und möglicherweise menschliches Eingreifen erfordern.

Preise für Intercom

Unverzichtbar: 39 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 99 $/Monat pro Benutzer

Experte: 139 $/Monat pro Benutzer

Intercom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 3.700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Intercom?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Fin ist eine großartige Ergänzung für unseren Support-Workflow. Es liefert schnelle, präzise Antworten und hilft, die Antwortzeiten erheblich zu verkürzen. Unsere Clients schätzen die sofortige Hilfe, und unser Team kann sich auf komplexere Fälle konzentrieren. […] Manchmal wirken die Antworten zu allgemein oder es fehlt der richtige Kontext für spezifische Kundenfragen. Eine bessere Kontrolle über den Tonfall und mehr Trainingsoptionen, um ihn an unsere Markenstimme anzupassen, würden einen großen Unterschied machen.

Fin ist eine großartige Ergänzung für unseren Support-Workflow. Es liefert schnelle, präzise Antworten und hilft, die Antwortzeiten erheblich zu verkürzen. Unsere Clients schätzen die sofortige Hilfe, und unser Team kann sich auf komplexere Fälle konzentrieren. […] Manchmal wirken die Antworten zu allgemein oder es fehlt der richtige Kontext für spezifische Kundenfragen. Eine bessere Kontrolle über den Tonfall und mehr Trainingsoptionen, um ihn an unsere Markenstimme anzupassen, würden einen großen Unterschied machen.

4. Helpjuice (am besten geeignet für Wissensmanagement und Self-Service-Workflows)

via Helpjuice

Helpjuice ist eine spezielle Wissensdatenbank-Plattform für Teams, die sofortige Antworten benötigen. Im Gegensatz zu anderen KI-Tools für Wissensarbeiter konzentriert sich Helpjuice darauf, Dokumentationen in ein leistungsstarkes Abrufsystem zu verwandeln.

Teams veröffentlichen kundenorientierte Hilfecenter oder interne Wikis und verlassen sich dann auf KI-gestützte Such- und Chatfunktionen, um vage, schlecht formulierte Fragen in weniger als einer Sekunde in präzise Antworten zu übersetzen.

Produkt- und Enablement-Teams verwenden dasselbe System, um neue Mitarbeiter schneller einzuarbeiten, Prozesse einmalig zu dokumentieren und Aktualisierungen über Sprachen und Versionen hinweg zu synchronisieren.

Es fügt sich auch gut in bestehende Ökosysteme ein und zeigt Antworten in Slack, Teams, Browsern oder eingebetteten Widgets an, wodurch es besser ist als andere Helpjuice-Alternativen.

Die besten Features von Helpjuice

Finden Sie Antworten sofort mit Swifty KI Search , das Absichten, Fehler in der Rechtschreibung und natürliche Sprache versteht.

Führen Sie Benutzer dialogorientiert mit Swifty KI Chat , das direkt in Hilfecentern und internen Portalen eingebettet ist.

Bringen Sie verborgene Erkenntnisse mit /AI Knowledge Base Analytics ans Licht, die Suchlücken, Sackgassen und ungenutzte Inhalte aufdecken.

Erstellen Sie mit Wizardshot Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur schnellen Prozessdokumentation.

Limitierungen von Helpjuice

Eignet sich gut für die Dokumentation, verfügt jedoch nicht über tiefe, native Verbindungen zu Aufgabenmanagement, Workflows oder Ausführungssystemen.

Relevante Artikel werden nicht immer angezeigt, selbst wenn Schlüsselwörter vorhanden sind.

Preise für Helpjuice

Wissensdatenbank: 249 $/Monat für 30 Benutzer

KI-Wissensdatenbank: 449 $/Monat für 100 Benutzer

Unbegrenzte KI-Wissensdatenbank: 799 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Helpjuice

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Helpjuice?

Ein verifizierter Benutzer bringt es auf den Punkt:

Die Livechat-Mitarbeiter sind sehr hilfsbereit und reagieren schnell. Die Integration und Anpassung ist sehr einfach. Das sagt jemand, der nur SEHR grundlegende Kenntnisse im Programmieren hat. Es gibt auch einen kostenlosen KI-Chatbot, mit dem Sie viel Zeit sparen können, wenn Sie ein Technik-/Kundensupport-Team haben... Neue Features werden oft veröffentlicht, bevor sie vollständig ausgereift sind. Wir warten oft auf eine Veröffentlichung, geben ihr ein paar Monate Zeit, damit die Kinderkrankheiten behoben werden können, und implementieren sie dann. Wenn Sie einen Fehler finden oder nach einer bevorstehenden Veröffentlichung fragen, gibt es nie eine SLA oder ETA. Manchmal mussten wir einfach eine Umgehungslösung finden und damit leben.

Die Livechat-Mitarbeiter sind sehr hilfsbereit und reagieren schnell. Die Integration und Anpassung ist sehr einfach. Das sagt jemand, der nur SEHR grundlegende Kenntnisse im Code haben. Es gibt auch einen kostenlosen KI-Chatbot, mit dem Sie viel Zeit sparen können, wenn Sie ein Technik-/Kundensupport-Team haben... Neue Features werden oft veröffentlicht, bevor sie vollständig ausgereift sind. Wir warten oft auf eine Veröffentlichung, geben ihr ein paar Monate Zeit, damit die Kinderkrankheiten behoben werden können, und implementieren sie dann. Wenn Sie einen Fehler finden oder nach einer bevorstehenden Veröffentlichung fragen, gibt es nie eine SLA oder ETA. Manchmal mussten wir einfach eine Umgehungslösung finden und damit leben.

🔍 Wussten Sie schon? Über die Technik hinaus beeinflusst die Verbraucherpsychologie, wie Benutzer automatisierte Systeme wahrnehmen. Studien zeigen, dass Benutzer die Erfahrung eher positiv bewerten und automatisierte Assistenten eher akzeptieren, wenn die KI sozial präsenter wirkt und sie sich verstanden fühlen, anstatt „mit einer Maschine zu sprechen“.

5. GPTGO (Am besten geeignet für die schnelle Informationsbeschaffung und Workflows zur Erstellung von Inhalten)

via GPTGO

Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Wissensdatenbank oder KI-Agent-Plattform ist GPTGO (früher bekannt als GooGPT) eine hybride KI-Suchschicht, die Web-Ergebnisse im Google-Stil mit Antworten im ChatGPT-Stil kombiniert. Es ist kein Setup oder die Erfassung interner Dokumente erforderlich, wodurch es sich grundlegend von Tools wie Eesel AI unterscheidet, die auf kuratierten Wissensquellen basieren.

GPTGO kann als Recherche-Begleiter verwendet werden, um unbekannte Probleme schnell zu verstehen, Antworten zu entwerfen oder Antworten vor der Veröffentlichung in einer echten Wissensdatenbank auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Außerdem ist kein Konto erforderlich und die Anonymität wird großgeschrieben. Das bedeutet, dass Sie es in frühen Untersuchungsphasen einsetzen können, beispielsweise wenn Teams schnell einen Kontext benötigen, ohne sich bei internen tools anzumelden oder proprietäre Daten preiszugeben.

Die besten Features von GPTGO

Stellen Sie Folgefragen während einer Unterhaltung im Chat-Modus Ask GPT , ohne den Such-Flow zu verlassen.

Suchen Sie global und umfassend mit mehrsprachiger Abfrage- und Antwortunterstützung in über 100 Sprachen.

Wahren Sie die Anonymität der Benutzer durch ein datenschutzorientiertes Design, das die Nachverfolgung persönlicher Daten oder Aktivitäten vermeidet.

Greifen Sie über eine schlanke Weboberfläche, eine Chrome-Erweiterung und eine mobilfreundliche Benutzeroberfläche geräteübergreifend auf Ihre bestehende Wissensdatenbank zu.

Limitierungen von GPTGO

Es kann Ihre Präferenzen oder Ihren Workspace-Kontext nicht wirklich lernen, wie es interne Tools tun.

Kein Zugriff auf oder keine Integration mit Ihren privaten tools

Preise für GPTGO

Free

GPTGO-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. SiteGPT (Am besten geeignet für personalisierte KI-Chatbot-Workflows, die auf den Inhalten Ihrer Website trainiert sind)

via SiteGPT

SiteGPT verfolgt einen Outside-In-Ansatz für KI-Support. Anstatt Teams zu bitten, eine separate Wissensdatenbank zu kuratieren oder Inhalte in ein neues System zu migrieren, geht es von dem aus, was bereits vorhanden ist. Dazu gehören Ihre Website, Ihr Hilfecenter, PDFs und öffentlich zugängliche Dokumente, die dann in eine Live-Konversationsschnittstelle umgewandelt werden.

Sie geben eine URL ein oder laden Dateien hoch, und SiteGPT scannt, interpretiert und operationalisiert diese Inhalte in einen Chatbot, der sich wie ein Produktexperte verhält.

Es eignet sich am besten für Umgebungen mit hohem Datenverkehr, in denen sich Fragen wiederholen, der Kontext öffentlich ist und Geschwindigkeit wichtiger ist als eine tiefgreifende Workflow-Integration. Support-Leiter können es beispielsweise nutzen, um sich wiederholende Fragen wie „Wie funktioniert das?“ abzuwehren, bevor Tickets überhaupt in die Warteschlange gelangen.

Die besten Features von SiteGPT

Leiten Sie Unterhaltungen proaktiv durch Quick Prompts , die Fragen mit hoher Kaufabsicht und häufig gestellte Fragen aufzeigen.

Erfassen Sie qualifizierte Leads automatisch durch die integrierte Lead-Generierung während Support-Interaktionen.

Automatisieren Sie Aktionen über den Chat mithilfe von Funktionen , die natürliche Sprache in In-App- oder Systemaktionen übersetzen.

Überwachen und verbessern Sie Ihre Antworten mit E-Mail-Zusammenfassungen und Chat-Verlauf-Einblicken, die direkt in Ihren Posteingang geliefert werden.

Limitierungen von SiteGPT

Hauptsächlich für den kundenorientierten Chat auf Websites konzipiert, nicht für interne Wissensprozesse oder teamübergreifende Workflows.

Es unterstützt nur sehr wenige direkte Integrationen, was die Möglichkeiten der Verbindung zu Helpdesks, Projekt-Tools oder internen Systemen einschränkt.

Preise für SiteGPT

Starter: 59 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 129 $/Monat für bis zu vier Benutzer

Preis: 429 $/Monat für bis zu 10 Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SiteGPT

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über SiteGPT?

Was Kunden tatsächlich sagen:

Es bietet eine praktische Möglichkeit zur Interaktion für Benutzer aller Niveaus. Egal, ob Sie eine Mutter zu Hause sind, die nach Kochrezepten sucht, oder eine Führungskraft, die nach neuen Geschäftsmöglichkeiten sucht. Sie haben definitiv die KI-Revolution eingeleitet, aber sie haben nicht mit allen modernen Trends Schritt gehalten. Und es gibt definitiv bessere Features, die man anderswo finden kann, aber GP. T erledigt immer noch alles, auch wenn sie nicht alles richtig machen.

Es bietet eine praktische Möglichkeit zur Interaktion für Benutzer aller Niveaus. Egal, ob Sie eine Mutter zu Hause sind, die nach Kochrezepten sucht, oder eine Führungskraft, die nach neuen Geschäftsmöglichkeiten sucht. Sie haben definitiv die KI-Revolution eingeleitet, aber sie haben nicht mit allen modernen Trends Schritt gehalten. Und es gibt definitiv bessere Features, die man anderswo finden kann, aber GP. T macht immer noch alles, auch wenn sie nicht alles richtig machen.

🧠 Wissenswertes: In den frühen 2000er Jahren begeisterte der Bot „SmarterChild” auf AOL Instant Messenger und MSN Messenger Millionen von Benutzern mit seiner Unterhaltung und seiner verspielten Persönlichkeit.

7. ChatGPT (Am besten geeignet für flexible dialogorientierte KI zum Verfassen von Inhalten und Beantworten von Abfragen)

via ChatGPT

Im Gegensatz zu Eesel KI, das für die Schulung von Agenten anhand interner Dokumente und Tickets entwickelt wurde, beginnt ChatGPT als leeres, aber leistungsfähiges Modell, das durch Eingabeaufforderungen, hochgeladene Dateien, Projekte oder benutzerdefinierte GPTs in Form gebracht werden kann.

Verwenden Sie sie, um Randfälle zu durchdenken, differenzierte Antworten zu verfassen oder lange Threads von Kunden zusammenzufassen. Sie können sogar umfangreiche Dokumente durchsuchen, verstreute Informationen zusammenfassen oder die Verständlichkeit von Dokumenten vor der Veröffentlichung auf Herz und Nieren prüfen.

Mit benutzerdefinierten GPTs können Teams einen „internen KI-Assistenten“ nachbilden, indem sie Dokumente hochladen und Verhaltensweisen definieren, ohne sich zu einer vollständigen kundenorientierten Bereitstellung zu committen.

ChatGPT ist zwar nicht wie Eesel nativ in Ihrem Helpdesk integriert und leitet Tickets nicht automatisch weiter, eignet sich jedoch hervorragend als Denkpartner und externer Informationshub.

Die besten Features von ChatGPT

Organisieren Sie langwierige Arbeiten mit Projekten , die Chats, Dateien und Kontexte unter gemeinsamen Zielen gruppieren.

Führen Sie mit Deep Research Recherchen aus mehreren Quellen durch, um Informationen aus dem gesamten Internet zusammenzufassen und zu zitieren.

Führen Sie komplexe Workflows über den Agent-Modus aus, mit dem Sie Websites navigieren, Dateien bearbeiten und mehrstufige Aufgaben abschließen können.

Analysieren Sie Ihre eigenen Daten mit Data Analysis, das Python für Berechnungen, Bereinigung und Visualisierung nutzt.

Limitierungen von ChatGPT

Die Antworten mögen zwar überzeugend klingen, müssen jedoch überprüft werden, insbesondere bei sachlichen, zeitkritischen oder regulierten Themen.

Es fehlen integrierte Richtlinien für das Unternehmen für Tonkontrolle, Eskalationslogik oder Workflows zur Genehmigung von Antworten.

Preise für ChatGPT

Free

Plus-Plan: 20 $/Monat pro Benutzer

Business-Plan: 30 $/Monat pro Benutzer

Pro-Plan: 200 $/Monat pro Benutzer

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 250 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Eine lesenswerte Bewertung aus erster Hand:

Was ich an ChatGPT am meisten schätze, ist, wie gut es den Kontext versteht und sofort Lösungen liefert. Es hilft mir beim Verfassen professioneller E-Mails, beim Verfeinern meiner Grammatik und beim schnellen Entwickeln von Inhalten. […] Manchmal können die bereitgestellten Informationen sachlich falsch oder veraltet sein, daher muss ich wichtige Daten immer überprüfen. Außerdem wird die kostenlose Version während der Stoßzeiten oft langsam oder ist nicht verfügbar, was bei der Bearbeitung dringender Aufgaben frustrierend sein kann. Es wäre toll, wenn es mehr Echtzeit-Datenzugriff gäbe.

Was ich an ChatGPT am meisten schätze, ist, wie gut es den Kontext versteht und sofort Lösungen liefert. Es hilft mir beim Verfassen professioneller E-Mails, beim Verfeinern meiner Grammatik und beim schnellen Entwickeln von Inhalten. […] Manchmal können die bereitgestellten Informationen sachlich falsch oder veraltet sein, sodass ich wichtige Daten immer überprüfen muss. Außerdem wird die kostenlose Version während der Stoßzeiten oft langsam oder ist nicht verfügbar, was bei der Bearbeitung dringender Aufgaben frustrierend sein kann. Es wäre toll, wenn es einen besseren Echtzeit-Datenzugriff gäbe.

8. Zendesk (am besten geeignet für End-to-End-Kundensupport-Workflows und Omnichannel-Erlebnisse)

via Zendesk

Als einer der führenden Chatbots für Wissensdatenbanken unterstützt Zendesk Teams dabei, Probleme im Helpdesk mithilfe von KI zu lösen. Seine KI-Agenten greifen auf Hilfecenter, Confluence und historische Tickets zurück, um echte Anfragen von Anfang bis Ende zu bearbeiten.

Anstatt mit Dokumenten zu beginnen und darauf aufbauende Agenten zu entwickeln, startet Zendesk mit Live-Kundeninteraktionen und integriert Intelligenz direkt in Tickets, Unterhaltungen und Kanäle.

Es zentralisiert Unterhaltungen mithilfe von Omnichannel Ticketing , das E-Mail, Chat, Sprache, soziale Medien und Messaging vereint. Dann wird jede Nachricht auf diesen Kanälen zu einer strukturierten Arbeitseinheit mit einer vollständigen Historie.

Die besten Features von Zendesk

Automatisieren Sie Lösungen mit Zendesk KI Agents , die Anfragen analysieren und Aktionen ohne menschliche Eingriffe abschließen.

Finden Sie zuverlässige Antworten mit Zendesk Knowledge , das Hilfecenter, externe Quellen und interne Dokumentationen durch Synchronisierung vereint.

Verarbeiten Sie Sprache in großem Umfang mit Voice KI Agents , die für die Authentifizierung von Benutzern, die Lösung von Problemen und die Durchführung von Workflow-Aktionen entwickelt wurden.

Unterstützen Sie Administratoren proaktiv mit Admin Copilot , das Risiken, Prioritäten und empfohlene Änderungen hervorhebt.

Limitierungen von Zendesk

Während die grundlegende Ticketverwaltung einfach ist, erfordert die Konfiguration komplexer Workflows, Automatisierungen und modulübergreifender Integrationen Zeit und Fachwissen.

Chat- und Ticketbearbeitung auf Mobilgeräten wird oft als umständlich oder nicht ideal für die tägliche Arbeit von Kundendienstmitarbeitern beschrieben.

Preise von Zendesk

Support-Team: 25 $/Monat pro Benutzer

Suite Team: 69 $/Monat pro Benutzer

Suite Professional: 149 $/Monat pro Benutzer

Suite Enterprise: 219 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zendesk

G2: 4,3/5 (über 6.900 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zendesk?

Diese Bewertung sagt wirklich alles:

1. Gut und einfach integrierte Plattform mit allen notwendigen Erweiterungen, die für die Ticketbearbeitung erforderlich sind. 2. Plattform mit hoher Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das Dashboard ist extrem einfach zu navigieren und die Optionen sind direkt sichtbar. 3. Wir können den Verlauf des Tickets einsehen und relevante KBs direkt im Ticket-Panel erstellen und suchen. Die Berechnung des Personalbedarfs sowie das Chatten und Telefonieren funktionieren einwandfrei und erfordern keine Einweisung, um loszulegen und zu arbeiten […] Die Benutzeroberfläche ist sehr langsam, wenn der Laptop von der VPN-Verbindung des Unternehmens getrennt ist und direkt mit dem Internet verbunden ist.

1. Gut und einfach integrierte Plattform mit allen notwendigen Erweiterungen, die für die Ticketbearbeitung erforderlich sind. 2. Plattform mit hoher Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das Dashboard ist extrem einfach zu navigieren und die Optionen sind direkt sichtbar. 3. Wir können den Verlauf des Tickets einsehen und relevante KBs direkt im Ticket-Panel erstellen und suchen. Die Berechnung des Personalbedarfs sowie das Chatten und Anrufen funktionieren einwandfrei und erfordern keine Einweisung, um loszulegen und zu arbeiten […] Die Benutzeroberfläche ist sehr langsam, wenn der Laptop von der VPN-Verbindung des Unternehmens getrennt ist und direkt mit dem Internet verbunden ist.

🔍 Wussten Sie schon? Wenn Benutzer mit gut gestalteten Systemen der Unterhaltung interagieren, erleben sie eine geringere kognitive Belastung als beim Navigieren durch komplexe Menüs oder beim Durchsuchen umfangreicher Dokumente. Studien zeigen, dass ein geringerer Aufwand zu einer besseren Leistung und weniger Frustration führt.

9. Tidio (am besten geeignet für Echtzeit-Chats und grundlegende KI-Chatbot-Automatisierung)

via Tidio

Im Vergleich zu anderen Tools verfolgt Tidio einen einfacheren, praxisorientierteren Ansatz für KI-Support.

Die Stärke dieser Lösung liegt in der Kombination von Live-Chat, einem einfachen Helpdesk und einem KI-Agenten (Lyro) in einer einfach zu bedienenden Plattform. Diese Alternative eignet sich am besten, wenn Ihr Ziel die Automatisierung von repetitive Kundenfragen und die Erfassung von Leads ist.

Lyro KI wird ausschließlich anhand von verifizierten Inhalten trainiert, die Sie bereitstellen, wodurch die Antworten kontrolliert und markengerecht bleiben. Dies bedeutet jedoch auch, dass es weniger flexibel ist als tools, die für die Verarbeitung von Daten aus mehreren internen Systemen ausgelegt sind.

Für E-Commerce-Marken und KMUs lohnt sich dieser Kompromiss oft. Tidio legt mehr Wert auf Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit als auf komplexe Wissensorchestrierung.

Die besten Features von Tidio

Chatten Sie mit Kunden in Echtzeit über ein leichtgewichtiges Website-Widget für Live-Chat und Bots.

Zentralisieren Sie Unterhaltungen über Chat, E-Mail, Instagram, Messenger und WhatsApp in einem einzigen Posteingang.

Konvertieren Sie Besucher proaktiv mit No-Code- Flows , die als Auslöser das Verhalten nutzen und damit Nachrichten auslösen.

Qualifizieren Sie Leads automatisch mithilfe von Bots, die Daten sammeln, Meetings vereinbaren und Anfragen weiterleiten.

Limitierungen von Tidio

Einige Workflows und Chatbot-Automatisierungen sind weniger anpassungsfähig und erfordern Workarounds für komplexe oder nichtlineare Anwendungsfälle.

Benutzer berichten von Limiten, wenn sie versuchen, Lyro KI gleichzeitig mit bestimmten benutzerdefinierten Chatbot-Flows auszuführen.

Preise für Tidio

Starter: 29 $/Monat

Kern: 39 $/Monat

Wachstum: 59 $/Monat

Plus: 749 $/Monat

Premium: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Tidio-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Tidio?

Aus Kundenfeedback:

Was ich am meisten schätze, ist, wie intuitiv die Plattform ist und wie schnell sie ohne fortgeschrittene technische Kenntnisse auf einer Website eingerichtet werden kann […] Obwohl sie gut funktioniert, habe ich festgestellt, dass einige Automatisierungen flexibler und anpassbarer sein könnten. Manchmal ist die Lernkurve von Chat-Flows etwas verwirrend und erfordert Ausprobieren. Ich vermisse auch fortgeschrittenere Optionen für die Berichterstellung und Analyse, da die aktuellen zwar nützlich, aber etwas eingeschränkt sind, wenn eine detailliertere Nachverfolgung gewünscht wird.

Was ich am meisten schätze, ist, wie intuitiv die Plattform ist und wie schnell sie ohne fortgeschrittene technische Kenntnisse auf einer Website eingerichtet werden kann […] Obwohl sie gut funktioniert, habe ich festgestellt, dass einige Automatisierungen flexibler und anpassbarer sein könnten. Manchmal ist die Lernkurve von Chat-Flows etwas verwirrend und erfordert Ausprobieren. Ich vermisse auch fortgeschrittenere Optionen für die Berichterstellung und Analyse, da die aktuellen zwar nützlich, aber etwas eingeschränkt sind, wenn eine detailliertere Nachverfolgung gewünscht wird.

🧠 Wissenswertes: In den 1980er Jahren kamen Interactive Voice Response (IVR)-Systeme auf, mit denen Anrufer ohne menschliche Vermittler mit vorab aufgezeichneten oder synthetisierten Menüs interagieren konnten.

10. Freshdesk (am besten geeignet für KI-gestützte Helpdesk- und Ticketing-Workflows)

via Freshdesk

Freshdesk ist eine cloudbasierte, KI-gestützte Kundenservice-Software von Freshworks, die Unternehmen dabei hilft, Kundeninteraktionen über mehrere Kanäle (E-Mail, Chat, soziale Medien, Telefon) zu verwalten.

Es nutzt ein Helpdesk- und Ticketingsystem, um den Support zu optimieren, die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Jede Interaktion wird zu einem Ticket mit Verlauf, Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht. Freddy KI arbeitet im Hintergrund, um die Weiterleitung zu automatisieren, Antworten vorzuschlagen und sogar Routineprobleme zu lösen.

Die besten Features von Freshdesk

Bringen Sie alle Kundenkanäle in einem einzigen Helpdesk zusammen, damit Ihre Mitarbeiter die gesamte Unterhaltung einsehen können.

Schnellere Problemlösung aus einem Workspace heraus mit einem speziellen Command-Center für Agenten und Teamleiter

Leiten Sie Tickets mit Self-Service um, indem Sie durchsuchbare Wissensdatenbanken und Hilfecenter erstellen.

Limitierungen von Freshdesk

Mit zunehmender Anzahl von Regeln und Workflows wird es schwierig, nachzuvollziehen, warum ein Ticket sich auf eine bestimmte Weise verhalten hat, oder Probleme der Automatisierung zu beheben.

Die Bearbeitungszeiten und die Abwicklung von Rückerstattungen wurden von einigen Benutzern als Reibungspunkte gemeldet.

Preise für Freshdesk

Support-Team: 25 $/Monat pro Benutzer

Suite Team: 69 $/Monat pro Benutzer

Suite Professional: 149 $/Monat pro Benutzer

Suite Enterprise: 219 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Freshdesk

G2: 4,4/5 (über 3.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Freshdesk?

Eine bemerkenswerte Erkenntnis aus Kundensicht:

Ich finde Freshdesk unglaublich hilfreich, insbesondere für die Zuweisung von Tickets an die jeweiligen Mitarbeiter. Es ist ein sehr gutes tool mit vielen Automatisierungsfunktionen für die Ticketbearbeitung, was die Produktivität steigert. […] Ich habe mich schon oft an den Kundensupport gewandt, und es ist etwas mühsam, Probleme zu lösen. Manchmal funktioniert die Automatisierung nicht wie erwartet, sodass Tickets dem falschen Mitarbeiter zugewiesen werden.

Ich finde Freshdesk unglaublich hilfreich, insbesondere für die Zuweisung von Tickets an die jeweiligen Mitarbeiter. Es ist ein sehr gutes tool mit vielen Automatisierungsfunktionen für die Ticketbearbeitung, was die Produktivität steigert. […] Ich habe mich schon oft an den Kundensupport gewandt, und es ist etwas mühsam, Probleme zu lösen. Manchmal funktioniert die Automatisierung nicht wie erwartet, sodass Tickets dem falschen Mitarbeiter zugewiesen werden.

🔍 Wussten Sie schon? Der Philosoph Michael Polanyi wies auf ein Paradoxon hin: Wir wissen oft mehr, als wir explizit erklären können. Dieses „implizite Wissen” stellte für die Automatisierung eine psychologische und technische Herausforderung dar, da frühe Systeme Schwierigkeiten hatten, die menschliche Intuition und Urteilsfähigkeit nachzubilden. Moderne KI-Lernmodelle haben jedoch dieses Problem beseitigt.

Wissen und Arbeit in ClickUp zentralisieren

Die meisten Eesel-Alternativen glänzen als eigenständige Tools oder als Add-Ons, die Sie zusammen mit anderer Software einsetzen können, um einen kompletten Workflow aufzubauen. Sie eignen sich hervorragend, um bestimmte Bereiche des Problemfeldes abzudecken, sei es die Wissenssuche, chatbasierte Antworten oder die Automatisierung des Supports.

Das Zusammenfügen mehrerer Tools bedeutet jedoch immer noch, dass man zwischen Kontext, Berechtigungen und Apps hin- und herwechseln muss, um seine Arbeit zu erledigen.

Hier hebt sich ClickUp von anderen Anbietern ab. Es bietet Ihnen das gesamte Wissensmanagement- und Support-Ökosystem an einem Ort.

ClickUp Docs, Tasks und Chat arbeiten alle zusammen und vermeiden so Fragmentierung und eine unübersichtliche Vielzahl von Tools. Während ClickUp Brain KI-Unterstützung für Aufgaben und Wissen bietet, hilft ClickUp Automatisierungen Teams dabei, repetitive Routinearbeiten zu reduzieren, die Projekte verlangsamen. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅