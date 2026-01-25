Leitfaden zur Wiederverwendung von KI-Inhalten: Sparen Sie Zeit und steigern Sie Ihre Reichweite

Sie haben bereits Inhalte. Mehr als Sie denken.

Wenn Sie einen Blogbeitrag pro Woche veröffentlichen, sind das 52 Beiträge pro Jahr. Jeder einzelne enthält Ideen, die über eine einzelne Seite hinausgehen könnten. Verwandeln Sie jeden Blogbeitrag in fünf zusätzliche Assets, und Sie haben plötzlich mehr als 250 Inhalte, ohne etwas Neues von Grund auf erstellen zu müssen.

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie mithilfe von KI bestehende Inhalte in verschiedene Formate umwandeln können. Sie lernen praktische Workflows kennen, sehen reale Beispiele und erfahren, wie Sie den gesamten Repurposing-Prozess in einem einzigen Workspace verwalten können, anstatt zwischen zehn verschiedenen Tools hin- und herzuwechseln.

Legen wir los. 🚀

Was ist KI-basierte Wiederverwendung von Inhalten?

Bei der Wiederverwendung von KI-Inhalten wird künstliche Intelligenz eingesetzt, um bestehende Inhalte in verschiedene Formate für unterschiedliche Plattformen und Zielgruppen umzuwandeln.

KI hilft dabei, wichtige Erkenntnisse zu extrahieren, Ton und Struktur anzupassen und Inhalte so umzuformatieren, dass sie als Blog, Social-Media-Beitrag, Video-Skript, Newsletter oder Podcast funktionieren – ohne von vorne anfangen zu müssen.

📌 Beispiel: Sie haben einen langen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem Sie ein neues Feature des Produkts erklären. Mit KI-basierter Wiederverwendung von Inhalten kann dieses eine Asset zu Folgendem werden: LinkedIn-Beitrag mit den wichtigsten Erkenntnissen

Karussell mit den wichtigsten Schlüsselerkenntnissen

Newsletter-Bereich, in dem das Update angekündigt wird

Kurzes Video-Skript für soziale Medien

FAQ-Ausschnitte für Ihr Hilfecenter

Die Grundidee ist einfach: Sie investieren einmal Zeit in die Erstellung hochwertiger Inhalte und passen diese dann mithilfe von KI an jede Plattform an, auf der Ihre Zielgruppe vertreten ist.

Um mehr über den Einsatz von KI im Marketing zu erfahren, sehen Sie sich dieses Video an 📹

Vorteile der Wiederverwendung von Inhalten durch KI

42 % der Marketer erzielten Erfolge durch die Aktualisierung und Wiederverwendung bestehender Inhalte. Die Wiederverwendung bewährter Materialien hilft Ihnen, schneller zu veröffentlichen und mehr Wert aus dem zu schöpfen, was Sie bereits erstellt haben. Zu den wichtigsten Vorteilen der Wiederverwendung von Inhalten durch KI gehören 👇

✅ Spart Zeit: KI erstellt erste Entwürfe in wenigen Minuten und reduziert so den manuellen Aufwand für das Umschreiben und Formatieren.

✅ Verbessert die Reichweite: Inhalte werden an verschiedene Plattformen angepasst, sodass das Publikum in den von ihm bevorzugten Formaten interagieren kann.

✅ Wahrt die Konsistenz: Die Markenstimme und die Botschaften bleiben über alle Kanäle hinweg einheitlich.

✅ Steigert den ROI: Eine Investition in Inhalte bringt mehrere nutzbare Assets hervor.

✅ Hält Kalender voll: Ein einziges Kern-Asset unterstützt die fortlaufende Veröffentlichung über mehrere Kanäle hinweg.

👀 Wussten Sie schon? 87 % der Marketer nutzen KI zur Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten. Unternehmen, die KI einsetzen, veröffentlichen monatlich 42 % mehr Inhalte als solche, die dies manuell tun.

Häufige Anwendungsfälle für die Wiederverwendung von Inhalten

Die Wiederverwendung von Inhalten durch KI wird häufig für die folgenden Inhaltstypen angewendet:

Original-Inhalt-Typ Wie Teams ihn mit KI wiederverwenden Wo es auftaucht Blogbeiträge und Leitfäden Social-Media-Beiträge, E-Mail-Zusammenfassungen, Video-Skripte, Karussells LinkedIn, E-Mail, YouTube, Instagram und X-Karussells Podcasts und Videos Transkripte, kurze Clips, Untertitel, schriftliche Zusammenfassungen Blogs, Shorts, Reels, TikTok Webinare und Ereignisse Zusammenfassende Artikel, Highlight-Clips, Folge-E-Mails Blogs, soziale Medien, E-Mails Berichte und Whitepaper Lehrreiche Beiträge, Zusammenfassungen, verkaufsfördernde Auszüge Blogs, soziale Medien, Vertriebsunterstützung

Warum KI für die Wiederverwendung von Inhalten nutzen?

Die erfolgreichsten Strategien für das Content-Marketing konzentrieren sich darauf, dieselben Kernaussagen über verschiedene Kanäle hinweg in Formaten zu verbreiten, die von unterschiedlichen Zielgruppen bevorzugt werden.

Durch die Wiederverwendung können Teams ihre Zielgruppen dort erreichen, wo sie sich bereits befinden – ohne die Botschaft zu fragmentieren oder Ihr Team zu überlasten.

Bisher musste jemand manuell Social-Media-Schnipsel aus Ihren Blogbeiträgen schreiben. Oder wichtige Schlüssel extrahieren, sie unter Berücksichtigung der Plattform-Limite umschreiben und diesen Vorgang für jeden Kanal wiederholen.

KI verändert das komplett. Sie geben ein paar Eingaben und verwandeln sofort ein Asset in mehrere Formate, die jeweils auf die jeweilige Plattform zugeschnitten sind.

Das ist wichtig, weil Sie ⭐

Erreichen Sie Ihr Publikum dort, wo es sich bereits aufhält : Wandeln Sie eine Kernidee in mehrere : Wandeln Sie eine Kernidee in mehrere KI-generierte Beispiele für Inhalte um, die sich für soziale Medien, E-Mails, Video-Beschreibungen, Newsletter und mehr eignen.

Skalieren Sie, ohne Ihr Team zu überlasten : KI automatisiert repetitive Aufgaben, sodass Autoren und Content-Vermarkter sich auf Überprüfung, Kontext und Qualität konzentrieren können.

Schneller über verschiedene Kanäle hinweg agieren : Was ein Mensch in 30 Minuten erledigt, kann KI in Sekundenschnelle entwerfen. Diese Geschwindigkeit macht es realistisch, eine stetige Präsenz über mehrere Plattformen hinweg aufrechtzuerhalten.

Markenkonsistenz wahren : Wenn verschiedene Personen unterschiedliche Kanäle verwalten, kommt es häufig zu Abweichungen im Tonfall. Eine auf Markenrichtlinien trainierte KI hilft dabei, die Botschaften über alle Formate hinweg einheitlich zu halten.

Holen Sie mehr Wert aus bestehenden Inhalten heraus : Die meisten Inhalte werden einmal verwendet und dann vergessen. KI bringt wichtige Erkenntnisse, zitierfähige Zeilen und Datenpunkte an die Oberfläche, sodass starke Ideen wiederverwendet werden und nicht in Vergessenheit geraten.

Senken Sie die Hürden für Multi-Channel-Marketing : Kleine Teams können auf mehreren Social-Media-Plattformen präsent sein, ohne die Mitarbeiterzahl zu erhöhen. Durch die Wiederverwendung von Blogbeiträgen und Video-Inhalten können Sie Ihre Präsenz auf verschiedenen Kanälen aufrechterhalten, indem Sie ein einziges grundlegendes Asset in verschiedene Formate umwandeln.

Erfahren Sie, was tatsächlich funktioniert: KI-Tools zur Wiederverwendung von Inhalten können aufzeigen, welche Formate, Überschriften und Social-Media-Kanäle das Engagement fördern. Dies hilft Teams dabei, ihre Strategie zur Wiederverwendung von Inhalten zu verfeinern und den ROI ihrer Inhalte im Laufe der Zeit zu maximieren.

📮 ClickUp Insight: 88 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI-Tools täglich für persönliche Aufgaben, 55 % sogar mehrmals täglich. Wie sieht es mit KI am Arbeitsplatz aus? Mit einer zentralisierten KI, die alle Aspekte Ihres Projektmanagements, Wissensmanagements und Ihrer Zusammenarbeit unterstützt, können Sie jede Woche bis zu 3+ Stunden sparen, die Sie sonst mit der Suche nach Informationen verbringen würden, genau wie 60,2 % der ClickUp-Benutzer!

Wie man Inhalte mit KI wiederverwendet (Schritt für Schritt)

Hier ist ein wiederholbarer Prozess zur Wiederverwendung bestehender Inhalte mit KI 👇

Schritt 1: Überprüfen Sie Ihren bestehenden Inhalt

Sie müssen nicht alles wiederverwenden.

Überprüfen Sie Ihre bestehende Bibliothek. Suchen Sie nach Beiträgen, die gut angekommen sind. Das könnten sein:

Blogbeiträge mit konstant hohen Zugriffszahlen oder starken SEO-Rankings

Newsletter mit hohen Öffnungs- oder Klickraten

Webinare oder Videos mit hoher Interaktion oder Wiedergabezeit

Evergreen-Leitfäden, Fallstudien oder Produktbeschreibungen

Diese Assets finden bereits Anklang bei Ihrem Publikum und eignen sich daher ideal für die KI-gestützte Wiederverwendung.

Zentralisieren Sie diese Assets an einem Ort, damit die KI mit dem vollständigen Kontext arbeiten kann, bevor Sie mit der Generierung neuer Formate beginnen.

Wie ClickUp dabei hilft

Erstellen Sie ein ClickUp-Dokument, um diese Überprüfung an einem Ort zu erfassen. Listen Sie jedes Asset auf, notieren Sie, warum es gut abgeschnitten hat, und markieren Sie potenzielle Wiederverwendungsmöglichkeiten. Sie können auch Notizen zu Metriken wie Traffic, Engagement oder Conversions hinzufügen. So entsteht ein Arbeitsdokument, das Ihr Team bei sich ändernden Prioritäten erneut aufrufen und weiterentwickeln kann.

Zeichnen Sie Ihre Audits zum Inhalt mit ClickUp Docs auf.

💡 Profi-Tipp: Erfassen Sie Ihren gesamten Inhalt-Audit in einem einzigen ClickUp-Dokument. Bitten Sie ClickUp BrainGPT, die wirkungsvollsten Assets hervorzuheben, zusammenzufassen, warum sie gut abgeschnitten haben, und Vorschläge für die Wiederverwendung nach Kanälen zu machen.

Schritt 2: Ordnen Sie Zielformate dem Verhalten Ihrer Zielgruppe zu

Entscheiden Sie, wo und wie Ihre Zielgruppe Inhalte tatsächlich konsumiert.

Die Wiederverwendung funktioniert am besten, wenn die Formate den tatsächlichen Konsumgewohnheiten entsprechen und nicht nur der Verfügbarkeit der Plattform.

Stellen Sie Fragen wie:

Bevorzugen sie kurze Einblicke oder lange Erklärungen?

Entdecken sie Inhalte über Suchmaschinen oder Social Feeds?

Interagieren sie eher mit Text, Bildern oder Videos?

Beispiel:

Ausführliche Blogs eignen sich gut für suchorientierte Zielgruppen.

Karussells und kurze Beiträge eignen sich besser für die Entdeckung in sozialen Medien.

Videoschnipsel eignen sich für den schnellen Konsum auf Mobilgeräten.

Newsletter unterstützen wiederholtes Engagement und Thought Leadership.

Wie ClickUp dabei hilft

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Content-Formate dem Verhalten Ihrer Zielgruppe in großem Maßstab zuzuordnen. Kennzeichnen Sie jedes Asset nach Zielgruppentyp, bevorzugtem Kanal und Format und gruppieren oder filtern Sie dann den Inhalt, um zu sehen, wo eine Wiederverwendung tatsächlich erfolgreich sein wird.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder von ClickUp hinzu, um Ihre Daten zu sortieren und zu filtern.

💟 Bonus: Betten Sie AI Fields in ClickUp in Ihren Repurposing-Workflow ein, um Rohinhalte in strukturierte, nutzbare Signale umzuwandeln – ohne jedes Asset manuell zu taggen. AI Fields extrahiert und aktualisiert automatisch Informationen aus Aufgabeninhalten, Dokumenten und Kommentaren.

Schritt 3: Füttern Sie Inhalte in die KI ein und erstellen Sie erste Entwürfe

Hier übernimmt KI die Schwerarbeit.

Beginnen Sie mit Ihrem Quellinhalt und geben Sie ihn in Ihr KI-Tool ein. Die Qualität des Ergebnisses hängt davon ab, wie klar Sie es anleiten, also formulieren Sie Ihre Wünsche möglichst konkret.

Geben Sie klare Anweisungen, die Folgendes spezifizieren:

Das Einzelziel (LinkedIn-Beitrag, Twitter-Thread, E-Mail-Newsletter)

Gewünschter Ton (professionell, locker, lehrreich, Aktion)

Schlüsselpunkte, die es zu betonen gilt

Plattformspezifische Anforderungen (Zeichenlimits, Formatierungsanforderungen)

Als Beispiel können wir einen Blogbeitrag nennen, den Sie wiederverwenden. In diesem Fall vermeiden Sie vage Anweisungen.

❌ Schlechte Eingabeaufforderung: „Verwandeln Sie dies in Social-Media-Beiträge. “

✅ Gute Eingabeaufforderung: „Erstellen Sie fünf LinkedIn-Beiträge aus diesem Blog. Jeder Beitrag sollte sich auf einen anderen Abschnitt konzentrieren, einen professionellen, aber dialogorientierten Ton verwenden, in der ersten Zeile einen Aufhänger enthalten und mit einer Frage enden, um das Engagement zu fördern. Halten Sie jeden Beitrag unter 1.300 Zeichen. “

Wie ClickUp dabei hilft

Bei der Skalierung der Wiederverwendung von Inhalten sehen sich die meisten Teams mit einer Vielzahl von Tools konfrontiert.

Dies verlangsamt die Umsetzung und zwingt Marketingfachleute dazu, denselben Inhalt immer wieder neu zu erklären.

Ein einheitlicher Workspace reduziert Reibungsverluste und verbessert die betriebliche Effizienz im gesamten Workflow der Wiederverwendung.

Entdecken Sie ClickUp BrainGPT – Ihren kontextbezogenen KI-Begleiter, der direkt in Ihren Workspace integriert ist.

Es versteht Ihre Arbeit, unterstützt Sie bei jedem Schritt der Erstellung von Inhalten und vereint Menschen, Aufgaben und Wissen an einem Ort. KI arbeitet mit Ihren tatsächlichen Projekten und Assets zusammen, anstatt isoliert Inhalte zu generieren.

Verwenden Sie BrainGPT, um:

Erstellen Sie erste Entwürfe direkt aus dem Original-Dokument oder der ursprünglichen Aufgabe (LinkedIn-Beiträge, Newsletter-Abschnitte, Video-Skripte, Threads).

Erstellen Sie mehrere wiederverwendete Formate aus derselben Quelle, ohne jedes Mal den Hintergrund neu erklären zu müssen.

Binden Sie KI-Ergebnisse in die Umsetzung ein, damit Entwürfe mit den Eigentümern, den Überprüfungsschritten und den Veröffentlichungsterminen verbunden bleiben.

Verwenden Sie ClickUp BrainGPT, um kontextbezogene Entwürfe und Antworten zu generieren, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Und wenn Ihnen der Kontext fehlt – wie das Originaldokument, Notizen oder frühere Messaging-Entscheidungen – hilft Ihnen ClickU Enterprise Search, diesen schnell zu finden. Beschreiben Sie in natürlicher Sprache, wonach Sie suchen, und es wird in Dokumenten, Aufgaben, Kommentaren und verbundenen Apps gesucht.

Über die Suche hinaus kann die KI von ClickUp Ihre Aufgaben, Chats, Markenrichtlinien und Workspace-Dokumente analysieren, um Fragen kontextbezogen zu beantworten. Sie können fragen:

„Welche Aufgaben zur Wiederverwendung von Inhalten stehen diese Woche an?“

„Welche Richtlinien für die Kommunikation sollte dieser Beitrag befolgen?“

„Wo ist der Original-Blog, auf dem diese Kampagne basiert?“

Darüber hinaus lässt sich ClickUp Brain mit externen KI-Modellen verbinden. So haben Sie Zugriff auf spezielle Generierungsfunktionen, die über die integrierte KI hinausgehen.

Verwenden Sie Claude für ausführliche Argumentationen und nuancierte Überarbeitungen. Gemini für recherchierte Entwürfe und multimodale Inhalte. ChatGPT für schnelle Ideenfindung, strukturierte Ergebnisse und social-media-taugliche Texte – alles über ClickUp Brain in einem Workflow zugänglich.

⚒️ Quick Hack: Verwenden Sie ClickUp Brain's Talk-to-Text, um Sprachnotizen, Webinar-Erkenntnisse oder schnelle Ideen für den Inhalt sofort in Text umzuwandeln. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie ungefilterte Gedanken oder gesprochene Erkenntnisse festhalten und in erste Entwürfe umwandeln möchten, die die KI dann verfeinern kann. Verwenden Sie die Talk-to-Text-Funktion von ClickUp, um gesprochene Worte in einen sauberen Text umzuwandeln und sogar Notizen in Aktionselemente umzuwandeln.

📮 ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten vertrauen auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Kosten des Umschaltens und des Kontextwechsels im Laufe der Zeit. Nicht mit ClickUp BrainGPT. Es befindet sich direkt in Ihrem Workspace, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Befehle und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine Verdopplung Ihrer Produktivität!

Schritt 4: Überprüfen, verfeinern und menschliche Kreativität hinzufügen

Bei korrekter Eingabe generiert KI solide erste Entwürfe. Ihre Aufgabe ist es, diese Inhalte zu humanisieren.

Überprüfen Sie jedes Element auf:

Faktische Genauigkeit (AI halluziniert manchmal Statistiken oder interpretiert Quellenmaterial falsch)

Konsistenz der Markenstimme (klingt das nach uns?)

Plattformspezifische Formatierung (Limit an Zeichen, Hashtags, @Erwähnungen)

Relevanz der Handlungsaufforderung (Ist die Handlungsaufforderung für diese Zielgruppe sinnvoll?)

Kreative Blickwinkel (können wir das noch spannender oder überraschender gestalten?)

In diesem Schritt kommt es vor allem auf menschliches Urteilsvermögen an. KI kann zwar zusammenfassen und umstrukturieren, aber sie kann gelebte Erfahrung oder Intuition nicht ersetzen.

Fügen Sie persönliche Geschichten, Insider-Informationen oder unerwartete Verbindungen hinzu, die dem Inhalt Tiefe verleihen. Kleine persönliche Details oder gut platzierter Humor machen oft den Unterschied zwischen etwas, das nur überflogen wird, und etwas, das in Erinnerung bleibt.

🚀 ClickUp-Vorteil: Mit ClickUp Super Agents können Sie den Prozess der Überprüfung und Verfeinerung beschleunigen . Und nein, Sie lagern Ihre Kreativität nicht aus. Nutzen Sie Super Agents, um: Markieren Sie KI-generierte Entwürfe, die einer Überprüfung durch einen Menschen bedürfen.

Leiten Sie Inhalte basierend auf Kanal oder Format an den richtigen Prüfer weiter.

Fassen Sie Feedback und Überarbeitungsnotizen aus Kommentaren und Dokumenten zusammen.

Verfolgen Sie, was genehmigt, was blockiert und was zur Veröffentlichung bereit ist. Beschleunigen Sie Ihre Workflows mit Super Agents in ClickUp.

Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihren eigenen Agenten erstellen können 👇

💟 Lesen Sie auch: Die besten Tools für die Produktivität für jeden Anwendungsfall

Schritt 5: Planen und veröffentlichen Sie über verschiedene Kanäle hinweg

In dieser Phase besteht das Ziel darin, Ihren Content-Produktionsprozess einfach und wiederholbar zu gestalten. Das bedeutet, dass Sie sicherstellen müssen, dass die richtigen Inhalte zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal veröffentlicht werden.

Anstatt Ad-hoc-Veröffentlichungen zu machen, sollten Sie wiederverwendete Inhalte auf Folgendes abstimmen:

Kampagnen-Zeitleisten

Kanalspezifische Veröffentlichungsrhythmen

Produkteinführungen oder Ankündigungen

Evergreen-Pläne für die Verteilung

💡 Profi-Tipp: Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um sich wiederholende Übergaben in Ihrem Content-Produktionsprozess zu bewältigen. Verschieben Sie Aufgaben automatisch in den Status „Geplant“, wenn Inhalte genehmigt wurden, weisen Sie Eigentümer der Veröffentlichungen zu, wenn die Fälligkeitsdaten näher rücken, oder benachrichtigen Sie die Beteiligten, wenn Beiträge online gehen. Verwenden Sie die No-Code-Automatisierungen von ClickUp, um sich wiederholende Aufgaben auf Autopilot zu stellen.

Schritt 6: Nachverfolgung der Leistung und Iterieren

Jetzt üben Sie die Wiederverwendung von Inhalten mit KI. Als Nächstes sollten Sie darauf achten, was funktioniert (mehr davon machen) und was nicht funktioniert (entfernen oder optimieren).

Für diese Track-Metrik gilt:

Interaktionsraten nach Format und Plattform

Klickraten für Links in wiederverwendeten Inhalten

Konversionen von wiederverwendeten Inhalten zu Leads oder Kunden

Zeitersparnis durch KI-Wiederverwendung im Vergleich zur manuellen Erstellung

Kosten pro wiederverwertetem Inhalt

Wie ClickUp dabei hilft

Verwenden Sie ClickUp-Dashboards, um Fortschritte, Leistung und ROI an einem Ort zu visualisieren – ohne manuelle Berichterstellung. Die Dashboards werden automatisch aktualisiert, wenn Aufgaben verschoben, Inhalte versendet und Metriken geändert werden.

Analysieren Sie komplexe Workspace-Daten und führen Sie die Berichterstellung mit Live-Einblicken mithilfe der KI-gestützten ClickUp-Dashboards durch.

AI-Karten neben Diagrammen und Grafiken fassen automatisch wichtige Ergebnisse zusammen, heben Risiken hervor, schlagen nächste Schritte vor und weisen auf Dinge hin, die Aufmerksamkeit erfordern. Sie verbringen weniger Zeit mit Analysen und haben mehr Zeit, um Ergebnisse zu verbessern.

Fügen Sie KI-Karten zu Ihren Dashboards hinzu, um schnell benutzerdefinierte Erkenntnisse freizugeben.

So wählen Sie das beste Format für die Wiederverwendung Wenn Ihr Ziel die Aktivierung ist: Produkt-Snippets + Onboarding-E-Mails

Wenn Ihr Ziel die Pipeline ist: E-Mail + LinkedIn + Webinar-Clips

Wenn Ihr Ziel SEO ist: Aktualisierung + FAQ + interne Verlinkung

Wenn Sie gerade erst anfangen, finden Sie hier einige eigenständige Tools und Vorlagen, die Sie ausprobieren können 👇

KI-Schreibassistenten

Writesonic

via Writesonic

Verwenden Sie Writesonic, wenn das Ziel der Wiederverwendung die Auffindbarkeit ist. Beispielsweise können Sie Seiten aktualisieren, die von KI-Tools zitiert werden, oder Lücken füllen, in denen Wettbewerber erwähnt werden, Sie jedoch nicht. Wenn Sie Writesonic für die Wiederverwendung nutzen, betrachten Sie die Ergebnisse als Priorisierungsebene, die Ihnen sagt, was Sie zuerst aktualisieren sollten, und schreiben Sie dann nach Ihren eigenen Standards.

Die besten Features von Writesonic

Erweitern Sie die Berichterstattung mithilfe von Keywords und Community-Quellen wie Ahrefs und Reddit.

Erstellen und optimieren Sie Inhalte mit KI-Artikelgenerierung und Workflows zur Inhaltsoptimierung.

Nutzen Sie Chatsonic für SEO- und Marketing-Chats mit Zugriff auf mehrere KI-Modelle.

Limit von Writesonic

Erfordern Sie eine menschliche Überprüfung für den letzten Schliff und die Markenstimme, insbesondere bei Seiten mit hohem Risiko.

Da die Qualität stark von der Prompt-Qualität abhängt, können die Ergebnisse zwischen den Autoren des gleichen Teams variieren.

Preise von Writesonic

Lite: 49 $/Monat

Standard: 99 $/Monat

Professional: 249 $/Monat

Fortgeschritten: 499 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Writesonic

G2: 4,7/5 (über 2.070 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2.100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Writesonic?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Eine der Eigenschaften, die ich an Writesonic besonders schätze, ist die Vielfalt der unterstützten Inhaltsformate. Egal, ob ich einen Blogbeitrag entwerfen, Social-Media-Bildunterschriften erstellen oder einen E-Mail-Newsletter schreiben muss – Writesonic ist immer zur Stelle. Und die Tatsache, dass es Inhalte für SEO und Engagement optimieren kann, ist ein großer Bonus für unsere Online-Sichtbarkeit.

Eine der Eigenschaften, die ich an Writesonic besonders schätze, ist die Vielfalt der unterstützten Inhaltsformate. Egal, ob ich einen Blogbeitrag entwerfen, Social-Media-Bildunterschriften erstellen oder einen E-Mail-Newsletter schreiben muss – Writesonic ist immer zur Stelle. Und die Tatsache, dass es Inhalte für SEO und Engagement optimieren kann, ist ein großer Bonus für unsere Online-Sichtbarkeit.

Jasper

via Jasper

Jasper wurde für Marketingteams entwickelt, die wiederholbare Ergebnisse benötigen, ohne jedes Mal die Markenrichtlinien neu erklären zu müssen. Mit den Marken-Features können Sie Sprach- und Stilvorgaben speichern, sodass Entwürfe näher an Ihrer Basislinie beginnen. Verwenden Sie es, wenn Sie häufig dieselben Inhaltstypen produzieren und weniger Tonkorrekturen bei der Überprüfung wünschen.

Die besten Features von Jasper

Nutzen Sie Canvas, einen flexiblen Workspace zum Schreiben, um Ihre Inhalte mit KI-Unterstützung zu entwerfen, zu bearbeiten und zu verfeinern.

Studio strukturiert Ihren Inhalt-Erstellungs-Flow und hilft Ihnen dabei, Botschaften, Tonfall und SEO-Anforderungen über alle wiederverwendeten Assets hinweg aufeinander abzustimmen.

Richten Sie mit KI-Agenten Automatisierungen ein, um wiederkehrende Aufgaben wie das Umschreiben von Social-Media-Snippets, das Zusammenfassen langer Blogbeiträge und die Anwendung von Regeln zur Markenstimme auszuführen.

Einschränkungen von Jasper

Trotz fortschrittlicher Trainingsmethoden mangelt es den Inhalten manchmal an echter Originalität, persönlicher Note oder narrativer Tiefe, sodass sie bei gängigen Themen roboterhaft wirken.

Preise für Jasper

Pro: 69 $/Platz/Monat

Business: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jasper-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.264 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jasper?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Die Benutzeroberfläche ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen, selbst für jemanden, der noch keine Erfahrung mit KI-Tools hat. Die Lernkurve war überraschend flach.

Die Benutzeroberfläche ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen, selbst für jemanden, der noch keine Erfahrung mit KI-Tools hat. Die Lernkurve war überraschend flach.

Copy. KI

Copy. ai orientiert sich an Go-to-Market-Workflows und eignet sich daher gut für Teams, die Inhalte in Sequenzen umwandeln, die Assets unterstützen. Anstatt einmalige Entwürfe zu erstellen, konzentriert es sich auf mehrstufige Workflow-ähnliche Ergebnisse, die Übergaben zwischen Content-Marketing und Vertrieb abdecken können. Dies ist nützlich, wenn Sie eine konsistente Struktur über verschiedene Varianten hinweg wünschen, z. B. wenn ein Webinar in eine Folge von Follow-up-E-Mails mit rollenbasierten Blickwinkeln umgewandelt wird.

Die besten Features von Copy.ai

Automatisieren Sie ganze Sequenzen mit KI-Workflows, indem Sie mehrere Schritte miteinander verknüpfen – von der Lead-Generierung und Zielgruppenidentifizierung bis hin zum Entwerfen kompletter E-Mail-Kampagnen und Blogbeiträge.

Erstellen Sie schnell vielfältige Inhalte mithilfe einer umfangreichen Bibliothek mit über 90 vorgefertigten Tools und Vorlagen.

Definieren Sie mithilfe der tools „Infobase” und „Brand Voice” eine konsistente Markenpersönlichkeit.

Preise für Copy.ai KI

Chatten: 29 $/Monat

Agenten : 249 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Copy.ai

G2: 4,9/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Copy.ai?

Lesen Sie dazu eine Rezension auf Reddit:

Copy KI ist gut für die Geschwindigkeit, aber erwarten Sie nicht, dass es SEO-Kämpfe von Anfang an gewinnt. Roher KI-Text = generisch, erkennbar und wird ohne umfangreiche manuelle Bearbeitung in der Regel langfristig nicht gut ranken.

Copy KI ist gut für die Geschwindigkeit, aber erwarten Sie nicht, dass es SEO-Kämpfe von Anfang an gewinnt. Roher KI-Text = generisch, erkennbar und wird ohne umfangreiche manuelle Bearbeitung in der Regel langfristig nicht gut ranken.

KI-Videoeditor

Beschreibung

via Descript

Descript basiert auf der Transkript-First-Bearbeitung und eignet sich daher für Talking-Head-Videos, Podcasts, Interviews und Bildschirmaufzeichnungen. Sie bearbeiten den Text und die Zeitleiste folgt, was praktisch ist, wenn die Hauptaufgabe darin besteht, einen zu langen Abschnitt zu korrigieren. Es eignet sich eher dafür, aufgezeichnetes Material zu kurzen Clips zu verarbeiten.

Die besten Features von Descript

Erkennen und löschen Sie automatisch Füllwörter und beseitigen Sie so Unflüssigkeiten wie „ähm“ und „äh“ aus Aufnahmen.

Nehmen Sie Videos mit den integrierten Bildschirmaufzeichnungs-Features auf und führen Sie die Bearbeitung durch.

Erstellen Sie Audiogramme für Aktionen zur Bewerbung von Podcasts oder Audio-Schnipseln in sozialen Medien.

Beschreibungslimits

Gelegentliche Fehler bei der Audiosynchronisierung während der Video-Bearbeitung

Preise für Descript

Free

Hobbyist : 19 $ pro Person/Monat

Ersteller : 35 $ pro Person/Monat

Geschäft : 50 $ pro Person/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen beschreiben

G2 : 4,6/5 (über 770 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Descript?

Hier ist, was ein Capterra-Rezensent über Descript zu sagen hat:

Descript ist ein echter Game-Changer für alle, die ihren Audio- und Video-Bearbeitungsprozess optimieren möchten – insbesondere für Anfänger. Es bietet großartige Features wie automatische Transkription, Bildschirmaufzeichnung und textbasierte Bearbeitung.

Descript ist ein echter Game-Changer für alle, die ihren Audio- und Video-Bearbeitungsprozess optimieren möchten – insbesondere für Anfänger. Es bietet großartige Features wie automatische Transkription, Bildschirmaufzeichnung und textbasierte Bearbeitung.

Runway

via Runway ML

Runway eignet sich für generative Videos und aufwendigere visuelle Bearbeitungen, insbesondere wenn Sie neue Szenen oder stilisierte Aufnahmen benötigen, anstatt vorhandenes Filmmaterial zu schneiden. Es ist nützlich für Werbekreationen oder Konzeptvisualisierungen, wenn Dreharbeiten nicht möglich sind.

Die besten Features von Runway ML

Neue Modelle wie Gen-3 und Gen-4 (in Bearbeitung) bieten Tools wie Frame Interpolation und KI-Farbkorrektur.

Cloud-basiertes Fenster für die Bearbeitung mit Projektfreigabe, Kommentarfunktion und Versionskontrolle

Unterstützt MP4-, GIF- und PNG-Exporte und lässt sich über ein Plugin in Adobe Premiere Pro integrieren.

Limitierungen von Runway ML

Benutzer meldeten Probleme bei der Videobearbeitung, wie z. B. inkonsistente Bewegungsrichtungen in generierten Videos (z. B. Personen, die rückwärts statt vorwärts gehen).

Preise für Runway ML

Free Forever

Standard: 15 $/Benutzer/Monat

Pro: 35 $/Benutzer/Monat

Unbegrenzt: 95 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Runway ML-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Runway ML?

Das sagt ein G2-Rezensent über Runway ML:

RunwayML ist eines der besten KI-Tools auf dem Markt, es ist unkompliziert. Besonders gut gefällt mir das Bild-/Text-zu-Video-Tool, das wie ein Zauberstab funktioniert. Es lässt sich sehr einfach in meinen Workflow der Video-Bearbeitung integrieren. Ich verwende es häufig, um filmische Videoaufnahmen zu erstellen, die ich später in meine Zeitleiste einfügen kann, um ansprechende Videos in voller Länge zu erstellen, die meine Zuschauer lieben.

RunwayML ist eines der besten KI-Tools auf dem Markt, es ist unkompliziert. Besonders gut gefällt mir das Bild-/Text-zu-Video-Tool, das wie ein Zauberstab funktioniert. Es lässt sich sehr einfach in meinen Videobearbeitungs-Workflow integrieren. Ich verwende es häufig, um filmische Videoaufnahmen zu erstellen, die ich später in meine Zeitleiste einfügen kann, um spannende Videos in voller Länge zu erstellen, die meine Zuschauer lieben.

Tool zur Automatisierung von Social Media

Buffer

via Buffer

Buffer wurde für kleine Unternehmen und Einzel-Ersteller entwickelt und erleichtert die Planung und Terminierung von Inhalten über mehrere Konten hinweg. Auf der Plattform können Sie jederzeit Ideen für Social-Media-Beiträge über eine leicht zugängliche und benutzerfreundliche mobile App speichern.

Sie können auch in wenigen Minuten Ihre eigene benutzerdefinierte Landing Seite erstellen, beispielsweise eine Mini-Website für Ihre Marke. So können Sie Links, Produkte oder Angebote hervorheben und Follower dorthin leiten, wo Sie möchten.

Die besten Features von Buffer

Fügen Sie Fotos und Videos direkt aus Google Drive, Dropbox, Canva und anderen Quellen hinzu.

Nutzen Sie die KI von Buffer, um Ideen zu sammeln, Entwürfe zu verbessern und Vorschläge für Inhalte zu generieren.

Arbeiten Sie einfach und in Echtzeit zusammen, indem Sie Ideen diskutieren, Beiträge verfeinern und Feedback direkt auf der Plattform hinterlassen.

Buffer-Limit

Die Plattform bietet keine erweiterten Social-Listening-Features wie Stimmungsanalyse oder vorausschauende Trenderkennung.

Preise für Buffer

Free Forever

Essentials: 6 $/Monat

Team: 12 $/Monat

Buffer-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Buffer?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Buffer macht die Verwaltung der Social-Media-Konten meines Unternehmens einfach und strukturiert! Die Plattform ist übersichtlich und sehr benutzerfreundlich. Das Unternehmen bietet außerdem einen hervorragenden Kundenservice, wirkt ehrlich und authentisch und hostet einen großartigen Podcast zum Thema Social Media!

Buffer macht die Verwaltung der Social-Media-Konten meines Unternehmens einfach und strukturiert! Die Plattform ist übersichtlich und sehr benutzerfreundlich. Das Unternehmen bietet außerdem einen hervorragenden Kundenservice, wirkt ehrlich und authentisch und hostet einen großartigen Podcast zum Thema Social Media!

Hootsuite

via Hootsuite

Mit Hootsuite können Sie Beiträge im Voraus für alle wichtigen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn und X (ehemals Twitter) planen. Sie können beispielsweise Beiträge so planen, dass sie zu Zeiten mit hoher Interaktion veröffentlicht werden, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Es hilft Ihnen dabei, Fragen zu erkennen, die es wert sind, mit wiederverwendeten Inhalten beantwortet zu werden. Wenn Ihr Ziel der Wiederverwendung darin besteht, auf Unterhaltungen zu reagieren, ist Hootsuite das tool Ihrer Wahl.

Die besten Features von Hootsuite

Überwachen Sie Social-Media-Kanäle auf Erwähnungen Ihrer Marke und Schlüsselwörter.

Analysieren Sie die Performance in sozialen Medien mit umfassenden Analysen.

Arbeiten Sie mit Team-Mitgliedern mithilfe integrierter Tools zusammen.

Limitierungen von Hootsuite

Fehlende KI-Fähigkeiten und plattformspezifische Optimierung des Inhalts

Verfügt über ein klobiges, veraltetes Feature, das schwer zu navigieren ist.

Preise für Hootsuite

Professional: 149 $/Monat pro Benutzer

Team: 399 $/Monat für bis zu 3 Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Hootsuite-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,2/5 (über 5100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 3700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hootsuite?

Laut einer G2-Benutzerbewertung:

Was mir an Hootsuite am besten gefällt, ist, wie es komplexe Social-Media-Workflows in einem intuitiven Space vereinfacht. Besonders schätze ich die White-Label-Berichterstellung – was früher Stunden gedauert hat, ist jetzt in Sekundenschnelle erledigt, und die Grafiken sehen professionell und kundenfertig aus. Die Kombination mit Canva und Feedly hilft mir, konzentriert und organisiert zu bleiben, und bedeutet auch, dass ich Design und Content-Kuration über dasselbe Dashboard erledigen kann.

Was mir an Hootsuite am besten gefällt, ist, wie es komplexe Social-Media-Workflows in einem intuitiven Raum vereinfacht. Besonders schätze ich die White-Label-Berichterstellung – was früher Stunden gedauert hat, ist jetzt in Sekundenschnelle erledigt, und die Grafiken sehen professionell und kundenfertig aus. Die Kombination mit Canva und Feedly hilft mir, konzentriert und organisiert zu bleiben, und bedeutet auch, dass ich Design und Content-Kuration über dasselbe Dashboard abwickeln kann.

Vorlagen für Blogs, Videos und Social-Media-Beiträge wiederverwenden

ClickUp-Vorlage für Content-Management

Kostenlose Vorlage erhalten Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für das Content-Management, um die Produktion von Inhalten über mehrere Kanäle hinweg zu verwalten, ohne die Arbeit auf verschiedene Tools aufteilen zu müssen.

Mit der Content-Management-Vorlage von ClickUp können Sie:

Protokollieren Sie Inhaltsanfragen mit klaren Feldern für Kanal, Inhaltstyp, Eigentümer und Frist.

Führen Sie separate Redaktionskalender für Blog-, Social-Media-, E-Mail- und Website-Inhalte.

Bewegen Sie jedes Element durch definierte Phasen wie Entwurf, Überprüfung und Veröffentlichung.

ClickUp-Vorlage für das Dashboard für das Projektmanagement

Die ClickUp-Projektmanagement-Dashboard-Vorlage hilft Teams dabei, den Projektfortschritt an einem Ort anhand von Live-Aufgabendaten zu überwachen. Sie wurde entwickelt, um verstreute Tabellenkalkulationen durch eine einzige Ansicht zur Berichterstellung zu ersetzen, die direkt mit den laufenden Arbeiten verknüpft ist.

Kostenlose Vorlage erhalten Behalten Sie mit der Vorlage für das Projektmanagement-Dashboard von ClickUp den Überblick über jedes Projekt – verfolgen Sie den Fortschritt, gleichen Sie die Workload aus und sorgen Sie ganz einfach für eine einheitliche Ausrichtung Ihres Teams.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie den Status von Aufgaben, Eigentümer, Fristen und Abhängigkeiten projektübergreifend in Echtzeit.

Überwachen Sie die Workload, Zeiterfassung und Kapazität mithilfe integrierter Dashboard-Widgets.

Überprüfen Sie den Fortschritt anhand vordefinierter Ansichten wie „Board“, „Kapazitätsplanung“ und „Teamleistung“.

Best Practices für die KI-gestützte Wiederverwendung von Inhalten

✅ Zeitlich begrenzte Wiederverwendung, um Überproduktion zu vermeiden

KI macht es einfach, immer wieder neue Variationen zu generieren. Diese Bequemlichkeit kann jedoch schnell zu einer Überproduktion führen.

Um dies zu vermeiden, legen Sie vor Beginn klare Grenzen fest:

Wie viele Formate werden pro Anker-Asset produziert?

Wie viel Zeit für die Bearbeitung pro Ausgabe ist akzeptabel?

Wann wird ein wiederverwendetes Asset als „erledigt“ markiert, auch wenn es noch weiter verbessert werden könnte?

Welche Formate sind für jeden Zyklus optional und welche obligatorisch?

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Zeitschätzungen oder Zeiterfassung für Wiederverwendungsaufgaben, damit Teams sich nicht nur über den Output, sondern auch über den Aufwand im Klaren sind. Mit der Zeit lässt sich so leichter erkennen, welche Formate ihren Wert regelmäßig übertreffen und aus dem Workflow entfernt werden sollten.

✅ Bewahren Sie die ursprüngliche Absicht bei der Wiederverwendung in verschiedenen Formaten.

Wenn ein einzelnes Asset in mehrere Formate umgewandelt wird, kann sich die Kernbotschaft langsam verschieben, bis verschiedene Versionen unterschiedliche Aussagen vermitteln.

Dies geschieht in der Regel, wenn die Wiederverwendung als isolierte Aufgabe und nicht als Teil eines vernetzten Systems betrachtet wird.

Bevor Sie neue Formate erstellen, sollten Sie Folgendes festlegen:

Die wichtigste Botschaft, die der Inhalt vermitteln muss

Das Zielpublikum, das damit angesprochen wird

Das Ergebnis, das Sie beim Leser erzielen möchten

Die Grenzen dessen, was der Inhalt nicht behaupten oder versprechen sollte

Jedes wiederverwendete Asset sollte dieselbe Absicht bekräftigen, auch wenn sich Wortlaut, Länge oder Struktur ändern. Wenn zwei Versionen bei den Lesern zu unterschiedlichen Interpretationen führen, ist etwas schiefgelaufen.

💡Profi-Tipp: Fügen Sie oben in Ihren Wiederverwendungsaufgaben eine kurze „Absichtsüberprüfung” hinzu. Ein einziger Absatz, in dem die Botschaft und das Ziel dargelegt werden, reicht oft aus, um die Ausgabe der KI und die menschlichen Bearbeitungen aufeinander abzustimmen.

✅ Führen Sie eine Sammlung von zeitlosen Inhalten

Erstellen Sie eine Bibliothek mit Ihren Evergreen-Inhalten und den erfolgreichsten wiederverwendeten Inhalten. Diese dient als Inspiration und Schulungsmaterial für KI-Tools zur Wiederverwendung von Inhalten.

Ihre Swipe-Datei sollte Folgendes enthalten:

Die erfolgreichsten Social-Media-Beiträge auf allen Social-Media-Plattformen

E-Mail-Betreffzeilen mit hohen Öffnungsraten

Video-Skripte und Miniaturansichten, die Klicks generierten

Überschriften, die mehr Traffic aus Suchmaschinen generierten

Call-to-Action-Buttons, die zu Conversions führten

Einschränkungen der Wiederverwendung von KI-Inhalten

Die Wiederverwendung von Inhalten durch KI bietet zwar klare Effizienzvorteile, ist jedoch auch mit Kompromissen verbunden. Dazu gehören:

Kategorie Was schiefgehen kann Beispiel und Auswirkungen Generische Ergebnisse KI erstellt sichere, neutrale Entwürfe ohne klare Ansichten. Wiederverwendete Social-Media-Beiträge klingen austauschbar und haben Schwierigkeiten, Engagement zu erzielen. Abweichungen vom Markenimage Tonfall und Position variieren je nach Format, ohne dass es einheitliche Bewertungen gibt. Das Publikum bemerkt Unstimmigkeiten zwischen Blogbeiträgen, E-Mails und Social-Media-Kanälen. Kontext- und Genauigkeitslücken KI vereinfacht oder interpretiert nuancierte Ideen zu stark. Wertvolle Inhalte verlieren an Glaubwürdigkeit oder müssen umfassend überarbeitet werden. Aufschlüsselung des Workflows in großem Maßstab Mehr Output bedeutet mehr Entwürfe und Überprüfungen, die einer Nachverfolgung unterzogen werden müssen. Teams verbringen mehr Zeit mit der Verwaltung von Inhalten als mit der Erstellung neuer Inhalte. Sinkender ROI Die Geschwindigkeit steigt, die Leistung jedoch nicht. Es werden mehr Inhalte veröffentlicht, aber die Ergebnisse stagnieren oder gehen zurück.

Tipps für eine effektive Wiederverwendung von Inhalten durch KI

KI macht es einfacher, mehr Wert aus Ihren Inhalten zu schöpfen, aber der eigentliche Gewinn ergibt sich daraus, wie bewusst Sie sie einsetzen.

Tipp 1: Überprüfen Sie KI-generierte Inhalte vor der Veröffentlichung auf Tonfall und Genauigkeit.

KI kann Inhalte schnell umstrukturieren. Sie kann jedoch nicht beurteilen, ob etwas veröffentlicht werden sollte.

Jedes wiederverwendete Asset muss von einem Menschen überprüft werden, insbesondere bei kurzen Formaten, bei denen der Kontext leicht verloren gehen kann.

Überprüfen Sie mit einer kurzen Durchsicht Folgendes:

Genauigkeit: Überprüfen Sie Statistiken, Zitate und Behauptungen.

Stimme: Stellen Sie sicher, dass der Ton Ihrer Marke entspricht.

Formatierung: korrektes Layout für die Plattform

Absicht: ein klarer, relevanter Aufruf zum Handeln

Funktionalität: Links, die funktionieren und zum richtigen Ort führen

Integrieren Sie diese Überprüfungszeit in Ihren Workflow.

Tipp 2: Die 1:5-Strategie

Verwenden Sie die 1:5-Strategie, um ein starkes Anker-Asset in fünf fokussierte Teile aufzuteilen, die jeweils für eine bestimmte Plattform und ein bestimmtes Ziel konzipiert sind.

Original-Anker-Asset KI-generierte Ergebnisse Plattform Ziel Langform-Blog Zusammenfassung LinkedIn Vordenkerrolle 5 Schlüssel-Erkenntnisse X (Twitter) Engagement/Viral Q&A-Skript Instagram Stories Interaktion mit der Community Newsletter-Teaser E-Mail Website-Traffic Webinar/Video 3 kurze Clips TikTok / Reels Markenbekanntheit Technischer Leitfaden Hilfecenter Kundenaufklärung Podcast-Audio Spotify/Apple Multimodale Reichweite LinkedIn-Artikel LinkedIn Plattform-Verfasser Follow-up-E-Mail für Teilnehmer E-Mail Pflege und Bindung

💡 Profi-Tipp: Die Verwaltung von 5 Assets pro Asset kann schnell zu einem logistischen Albtraum werden. Verwenden Sie ClickUp Beziehungen, um alle 5 untergeordneten Aufgaben mit der übergeordneten Übergeordneten Aufgabe zu verknüpfen. So wird sichergestellt, dass bei einer Verschiebung des ursprünglichen Blogpost-Datums der gesamte Plan der Verteilung automatisch aktualisiert wird.

Tipp 3: Entwickeln Sie Vorlagen für konsistente Ergebnisse

Gut strukturierte KI-Schreibanweisungen liefern bessere Ergebnisse als einmalige Anweisungen. Erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen für häufige Wiederverwendungsaufgaben.

Beispielvorlagen, die Sie zur Wiederverwendung von Inhalten verwenden können: Blog zu LinkedIn-Beitrag: „Verwandeln Sie den folgenden Blogbeitrag in einen LinkedIn-Beitrag. Konzentrieren Sie sich auf [bestimmten Abschnitt oder Thema]. Verwenden Sie einen professionellen, aber dialogorientierten Ton. Fügen Sie in der ersten Zeile einen Aufhänger ein, bieten Sie in der Mitte Wert und beenden Sie den Beitrag mit einer Frage, um das Engagement zu fördern. Halten Sie sich an maximal 1.300 Zeichen. “

Video zu Blogbeitrag: „Verwandeln Sie dieses Video-Transkript in einen Blogbeitrag. Verfassen Sie eine ansprechende Einleitung, unterteilen Sie den Inhalt in übersichtliche Abschnitte mit Untertiteln, fügen Sie eine Schlussfolgerung mit den wichtigsten Punkten hinzu und fügen Sie einen Call-to-Action ein. Behalten Sie einen Ton der Unterhaltung bei. “

Blog zu Twitter-Thread: „Wandeln Sie diesen Blogbeitrag in einen Twitter-Thread um. Beginnen Sie mit einem spannenden Tweet, der Neugier weckt. Teilen Sie die wichtigsten Punkte in einzelne Tweets auf (maximal 240 Zeichen). Verwenden Sie nummerierte Tweets (1/10, 2/10 usw.). Beenden Sie den Thread mit einem Tweet, der zum Handeln auffordert und mit dem vollständigen Beitrag verknüpft ist. “

Erleichtern Sie die Wiederverwendung von Inhalten mit ClickUp

Die Wiederverwendung von Inhalten durch KI funktioniert am besten, wenn sie Teil Ihres bestehenden Workflows ist.

Wenn Sie nicht miteinander verbundene tools verwenden, müssen Sie den Kontext immer wieder neu eingeben – eine reine Verschwendung von Zeit und Ressourcen.

ClickUp ist hier ein echter Game-Changer. Mit dieser KI-gestützten Lösung können Sie Ihre Workflows zur Wiederverwendung von Inhalten durchgängig verwalten.

Sind Sie bereit, die Wiederverwendung von Inhalten durch KI auszuprobieren? Füllen Sie die Anmeldung bei ClickUp kostenlos aus ✅

Häufig gestellte Fragen

Bei der Wiederverwendung von Inhalten durch KI wird ein bestehender Inhalt in neue Formate und Variationen umgewandelt. Als Beispiel können Sie einen Blog in einen Social-Media-Thread, ein Webinar in kurze Clips oder einen Podcast in einen Artikel umwandeln, wobei die Kernbotschaft konsistent bleibt.

Beginnen Sie mit Inhalten, die bereits Tiefe und Struktur haben, da diese der KI mehr Arbeitsmaterial bieten. Die üblichen Gewinner sind zeitlose Blogbeiträge, Webinare und Aufzeichnungen von Ereignissen, Podcasts, Leitfäden und forschungsbasierte Artikel, die klare Abschnitte, Beispiele und wiederholbare Erkenntnisse enthalten. Sie können auch Inhalte priorisieren, die bereits gut funktioniert haben. Eine einfache Regel lautet: Wenn der Originalinhalt mehrere Fragen beantwortet, eine klare Geschichte erzählt oder Rahmenbedingungen enthält, die Sie aufschlüsseln können, ist er ein würdiger Kandidat für die Wiederverwendung.

Ja. ClickUp kann als Workspace dienen, in dem Inhalte erfasst, in Wiederverwendungsaufgaben umgewandelt, überprüft und durchgängig verfolgt werden.

Behandeln Sie die Markenstimme wie eine Reihe von Regeln, die die KI befolgen muss. Geben Sie dem Modell einen kurzen Sprachleitfaden (zugelassene Wörter, verbotene Wörter, bevorzugte Satzstrukturen, Lesestufe), fügen Sie zwei bis drei Beispiele für markengerechte Texte hinzu und überprüfen Sie jeden Entwurf vor der Veröffentlichung wiederholt auf Tonfall, Klarheit und Genauigkeit.

Sie können externe KI-Modelle wie ChatGPT und Claude für erweiterte Automatisierung und Wiederverwendung von Inhalten verbinden. Darüber hinaus können ClickUp-Agenten mehrstufige Workflows automatisieren, und Integrationen mit Tools wie Slack und Google optimieren Ihre Prozesse weiter. Diese Optionen machen ClickUp äußerst flexibel für die Wiederverwendung und Workflow-Automatisierung!