Marketingtrends in Indien 2026: Was die Form des digitalen Wachstums bestimmen wird

Die digitale Wirtschaft Indiens wird bis 2030 die Marke von 1 Billion US-Dollar überschreiten, wobei der Großteil der neuen Benutzer und Transaktionen ab 2026 zu erwarten ist. Das sind eine Menge Smartphones, eine Menge Internetnutzer und eine Menge Menschen, die Ihre Werbung ignorieren werden, wenn Sie etwas falsch machen.

Die Grundlagen verschieben sich.

Die Sprachsuche setzt sich durch, weil das Tippen anstrengend ist. Tier-2-Städte haben eine Kaufkraft, die mit der von Metropolen konkurriert. Influencer-Marketing hat sich von Instagram-Prominenten zu Ihrem Nachbarn entwickelt, der auf YouTube Handys bewertet.

Wenn Ihre Strategie noch genauso aussieht wie vor zwei Jahren, sind Sie bereits im Rückstand.

Dieser Leitfaden behandelt digitale Marketingtrends in Indien, was sich verändert und was Sie dagegen zu erledigen haben. Wir werden auch einen Blick darauf werfen, wie ClickUp Marketing-Teams dabei hilft, ihre Aufgaben zu erledigen, ohne den Verstand zu verlieren. 🎯

Was verändert sich im indischen Verbraucherverhalten?

Die indischen Digitalkonsumenten entwickeln sich rasant weiter. Heute nutzen rund 806 Millionen Menschen in Indien das Internet, was etwa 55,3 % der Population entspricht.

Wenn fast eine halbe Milliarde Menschen aktive Social-Media-Identitäten haben, müssen sich die Annahmen hinsichtlich Reichweite, Einfluss und Medienmix ändern.

Hier sind die Schlüssel-Faktoren, die die Art und Weise verändern, wie Verbraucher in Indien Produkte entdecken, bewerten und kaufen:

Hyperdigital, forschungsorientiert und KI-gestützt

Der indische E-Retail-Markt ist rasant gewachsen und ist nun strukturell digital ausgerichtet. Bain schätzt den GMV (Gross Merchandise Value) des E-Retail-Marktes in Indien auf rund 60 Milliarden US-Dollar, unterstützt durch die zweitgrößte Online-Käuferbasis der Welt.

Eine Studie von PwC zeichnet das Bild eines äußerst preisbewussten Käufers, dessen Kaufentscheidung konsequent von Preis, Bewertungen, Angeboten und Kundenbindungsvorteilen als Auslöser beeinflusst wird. Die Analyse des E-Commerce während der Feiertage zeigt, dass Käufer in Tier-2-, Tier-3- und Tier-4-Standorten in Zeiträumen mit Spitzenleistungen fast 80 % der Online-Umsätze ausmachen. Auch bei der Produktsuche legen sie großen Wert auf Preis und Bewertungen.

Eine weitere Studie von Bain zeigt, wie generative, KI-gestützte Konversationsabläufe in Messaging-Apps nun die Produktfindung, -klärung und den Service für indische Verbraucher in großem Umfang unterstützen.

Für CMOs bedeutet dies, dass die Customer Journey in Indien stark digital geprägt ist, stark durch soziale und Marktplatzsignale gefiltert wird und zunehmend von KI-Assistenten und Chat-Schnittstellen beeinflusst wird, die die Entscheidungsfindung vereinfachen.

🧠 Wissenswertes: Werbung hat eine lange Tradition: Im alten Ägypten (um 3000 v. Chr.) gab es Papyrus-Anzeigen, in denen Belohnungen angeboten oder Waren beworben wurden. Frühe Händler nutzten sie ähnlich wie wir heute Werbetafeln oder Kleinanzeigen.

Lokale, authentische und wertorientierte Markenwahl

Jüngste Marktforschungen zeigen eine klare Präferenz für einheimische Marken, die Transparenz vermitteln.

Eine YouGov-Studie für Rukam Capital berichtet, dass 58 % der indischen Verbraucher lokale oder kleine Geschäfte bevorzugen und 76 % authentische Kommunikation und innovative Lösungen als wichtige Faktoren für die Kundenbindung hervorheben.

Diese Ausrichtung auf Wert und Vertrauen zeigt sich auch im Einzelhandel. Als Beispiel stellt der EY Future Consumer Index für Indien fest, dass 52 % der Verbraucher zu Eigenmarkenprodukten wechseln, wobei 70 % angeben, dass sich die Qualität dieser Marken verbessert hat.

Kurzform, regional und Bharat-first-Inhaltsgewohnheiten

Der Konsum von Inhalten hat sich stark in Richtung kurze Videoinhalte und regionale Sprachformate verlagert. Die „Bharat”-Benutzerbasis steht im Mittelpunkt dieser Verlagerung:

Die 10 wichtigsten Marketingtrends, die die Form von Indien bestimmen werden

Die neueste Prognose „This Year, Next Year” von WPP schätzt, dass der indische Werbemarkt im Jahr 2026 ein Volumen von fast 2 Milliarden INR erreichen und jährlich um fast 10 % wachsen wird.

Hier sind die Schlüssel-Trends für die Nachverfolgung, die jeweils auf tatsächlichen Verhaltensänderungen basieren. 📝

1. Retail-Media-Werbung entwickelt sich zum am schnellsten wachsenden Kanal

Quick-Commerce-Plattformen wie Blinkit, Zepto und Swiggy Instamart haben eine hochentwickelte digitale Werbeinfrastruktur aufgebaut, die nun mit Google und Meta konkurriert.

Marken können Kunden ansprechen, die um 23 Uhr nach Lebensmitteln suchen, und ihnen digitale Anzeigen für Produkte zeigen, die innerhalb von 10 Minuten geliefert werden.

Die Stärke liegt darin, den Kreis zwischen Bekanntheit und Kauf zu schließen.

Saffola-Anzeigen in der Blinkit-App*

Als Marico den Absatz von Saffola Oats steigern wollte, schaltete das Unternehmen gesponserte Produktanzeigen auf Blinkit, die angezeigt wurden, wenn Kunden nach Frühstücksartikeln suchten. Die Kampagne führte die Nachverfolgung der Impressionen vom Hinzufügen zum Warenkorb bis zur Kasse durch und zeigte den genauen ROI auf SKU-Ebene.

Zu den Schlüsselvorteilen, die die Einführung vorantreiben, gehören:

Zielgruppenansprache basierend auf tatsächlichem Kaufverhalten statt auf demografischen Annahmen

Echtzeit-Leistungsdaten, die zeigen, welche Produkte konvertieren und welche nicht

Möglichkeit, Aktionen direkt in Abhängigkeit vom Lagerbestand durchzuführen

Zielgruppen mit hoher Kaufabsicht, die bereits im Einkaufsmodus sind

Die Markenstrategie erfordert, dass Retail Media als eigener Kanal behandelt wird.

Kreative Inhalte müssen in kleinen Miniaturansichten funktionieren. Die Gebotsstrategien unterscheiden sich von denen bei der Suche, da das Conversion-Fenster nur wenige Minuten statt mehrere Tage umfasst. Die Budgetverteilung sollte widerspiegeln, dass diese Plattformen Kunden erreichen, die sofort kaufbereit sind, und nicht das Bewusstsein für zukünftige Käufe stärken sollen.

2. Der Einfluss der Generation Z reicht weit über ihre direkten Ausgaben hinaus

Mamaearth hat seine Marke vor allem dadurch aufgebaut, dass es verstanden hat, wie die Generation Z Produkte entdeckt. Das Unternehmen investierte stark in Partnerschaften mit Instagram- und YouTube-Erstellern, um Influencern die Möglichkeit zu geben, Produkte authentisch zu präsentieren, anstatt traditionelle Werbung zu schalten.

Als Verbraucher der Generation Z sahen, dass von ihnen geschätzte Ersteller Gesichtsreiniger oder Haaröl von Mamaearth verwendeten, nahmen sie diese Produkte in ihre Listen für die Familie auf.

Via Modash

Diese Bevölkerungsgruppe recherchiert vor dem Kauf ausführlich. Sie schauen sich fünf YouTube-Rezensionen an, lesen Instagram-Kommentare, fragen Freunde in WhatsApp-Gruppen und lesen Reddit-Threads, bevor sie sich für einen Laptop oder ein Hautpflegeprodukt entscheiden.

Marken, die an diesen Kontaktpunkten mit konsistenten Botschaften auftreten, gewinnen den Kampf um die Aufmerksamkeit der Verbraucher.

Die Generation Z erwartet außerdem, dass Marken zu Problemen, die ihr wichtig sind, klar eine Position einnehmen.

Als die Bombay Shaving Company Kampagnen startete, um Geschlechterstereotypen in der Körperpflege zu durchbrechen, fand dies großen Anklang, weil die Haltung authentisch wirkte. Die Chance liegt darin, frühzeitig echte Beziehungen aufzubauen.

3. Inhalte in regionalen Sprachen erschließen Tier-2- und Tier-3-Märkte

Meesho erzielte Wachstum in kleineren Städten, indem es spezielle Inhalte in 11 indischen Sprachen erstellte. Das Unternehmen stellte regionale Content-Ersteller ein, die die lokale Kultur verstanden, und entwickelte Kampagnen rund um regionale Feste, lokalen Humor und kulturell relevante Situationen.

Die Strategie geht über Werbung hinaus. Die App-Oberfläche von Zomato in regionalen Sprachen führte zu einer messbar höheren Bestellhäufigkeit aus Tier-2-Städten. Als Kunden in ihrer Muttersprache durch die Menüs navigieren, Bewertungen lesen und den Kaufvorgang abschließen konnten, verschwanden die Reibungspunkte.

Zu den regionalen Anforderungen gehören:

Lokale Feste und kulturelle Ereignisse für die zeitliche Planung von Kampagnen verstehen

Anpassung der Position des Produkts an regionale Präferenzen

Aufbau von Netzwerken für Ersteller in jedem wichtigen Sprachmarkt

Zahlungs-Apps wie PhonePe gehen noch einen Schritt weiter und bieten regionsspezifische Angebote für Zahlungen. Während Onam erhalten Benutzer in Kerala Cashback auf traditionelle Einkaufskategorien. Während Durga Puja erhalten Verbraucher in Westbengalen Angebote für Kleidung und Schmuck. Diese Lokalisierung fördert das Engagement, da sie widerspiegelt, wie Menschen während kultureller Ereignisse Geld ausgeben.

4. Mikro- und Nano-Influencer liefern messbare Ergebnisse

Nykaa, ein führender Marktplatz für Kosmetik- und Hautpflegeprodukte, verlagerte einen erheblichen Teil seines Influencer-Budgets von Prominentenwerbung auf Partnerschaften mit über 200 Beauty-Mikro-Influencern. Jeder Ersteller hat 10.000 bis 50.000 Follower, die sich wirklich für Hautpflege-Routinen, Make-up-Tutorials und Produktbewertungen interessieren.

Eine in Bangalore ansässige Mikro-Influencerin, die über die Leistung der Stiftung bei feuchtem Wetter postet, findet bei ihren 30.000 lokalen Followern mehr Resonanz als die allgemeine Werbung einer Berühmtheit auf nationaler Ebene. Sie versteht die spezifischen Anliegen ihres Publikums und geht direkt darauf ein.

Zu den Leistungsvorteilen gehören:

Zielgruppendemografie, die genau zu den Zielkunden passt

Authentische, von Benutzern erstellte Inhalte, da die Ersteller die Produkte tatsächlich täglich verwenden.

Flexibilität, um verschiedene Botschaften gleichzeitig bei mehreren Herstellern zu testen

Die Umsetzung erfordert unterschiedliche Ansätze.

via OnePlus

OnePlus hat ein umfassendes Programm für Ersteller entwickelt, in dessen Rahmen Einzelpersonen das ganze Jahr über kontinuierlich Inhalte erstellen, anstatt einmalige Kampagnenbeiträge zu veröffentlichen, und so für nachhaltige Sichtbarkeit sorgen.

Überwachen Sie Impressionen in ClickUp-Dashboards Verstehen Sie, wie jeder Ersteller mit ClickUp Dashboards zur Kampagnenleistung beiträgt.

5. Kurzvideos dominieren die Aufmerksamkeit der Benutzer

Die Mehrheit der Instagram-Benutzer in Indien entdeckt Marken mittlerweile über Kurzvideos und nicht mehr über herkömmliche Posts. Dies hat Unternehmen dazu gezwungen, ihren Inhalt komplett zu überdenken.

Via Zomato

Marken wie Zomato haben ihre soziale Präsenz rund um Reels aufgebaut. In ihrer Kampagne #EnjoyLargeMealsOnZomato setzten sie Influencer ein, um die Lieferung von Speisen in einem ansprechenden, unterhaltsamen Format zu präsentieren, das Humor mit emotionalem Storytelling verband.

Die Kampagne war erfolgreich, weil sie genau darauf abgestimmt war, wie Menschen tatsächlich Inhalte auf ihren Smartphones während der Fahrt zur Arbeit, in Pausen und in ihrer Freizeit konsumieren.

Wakefit verfolgte während der IPL-Saison einen anderen Ansatz. Das Unternehmen entwickelte eine humorvolle Reels-Kampagne und holte westliche Influencer wie Drew Hicks und Agu Stanley, die fließend Hindi sprechen, mit ins Boot, um lustige Inhalte zum Thema Schlafprobleme zu erstellen.

Diese Mischung aus globalen Gesichtern und lokaler Sprache sorgte für Millionen von Ansichten und Shares und zeigte, wie Reels kreative Experimente ermöglicht, die mit traditionellen Formaten nicht zu erreichen sind.

Die Formatvorgaben unterscheiden sich von denen anderer Inhaltstypen:

Fesseln Sie die Zuschauer innerhalb der ersten drei Sekunden, sonst scrollen sie weiter.

Halten Sie Videos zwischen 15 und 60 Sekunden lang, um der Aufmerksamkeitsspanne gerecht zu werden.

Setzen Sie Trend-Audio strategisch ein, denn Ersteller, die Songs wie „Heeriye” oder „Tum Kya Mile” verwendeten, verzeichneten ein dreimal höheres Engagement

6. KI-gestützte Personalisierung geht über die grundlegende Segmentierung hinaus

via IndiaAI

Tata Cliq nutzt KI, um zu untersuchen, was Käufer erkunden und mit welchen Produkten sie interagieren, und bietet ihnen dann Produkte an, die tatsächlich ihren Absichten entsprechen.

Ein Besucher, der sich für Technik interessiert, sieht eine Homepage voller Gadgets, die genau seinen Geschmack treffen. Jemand, der sich intensiv mit Mode beschäftigt, erhält einen Feed, der sich an Stilen orientiert, mit denen er sich zuvor beschäftigt hat.

Die Technologie analysiert Tausende von Datenpunkten: Tageszeit, Gerätetyp, frühere Käufe, abgebrochene Warenkörbe, Interaktion mit E-Mails und Surfverhalten.

via Swiggy

Die KI von Swiggy erfasst Essgewohnheiten und passt sich diesen an, indem sie jedem Benutzer Restaurant- und Gerichtevorschläge unterbreitet, die ihm vertraut sind.

Diese Relevanz steigert das Engagement und bewegt mehr Kunden dazu, eine Bestellung aufzugeben, insbesondere wenn sie bereits in einer Entscheidungsstimmung sind.

Zu den effektiven Anwendungen gehören:

Dynamische E-Mail-Marketing-Inhalte, die verschiedenen Abonnenten unterschiedliche Produkte zeigen

Vorausschauende Empfehlungen, die Produkte vorschlagen, bevor Benutzer danach suchen

Automatisierte Kampagnen, die durch bestimmte Verhaltenssignale als Auslöser ausgelöst werden

Echtzeit-Budgetzuweisung für die leistungsstärksten Kreativkonzepte und Zielgruppen

Die Grundlage dafür ist eine robuste Erfassung von First-Party-Daten. Marken benötigen Kundendatenplattformen, um Informationen aus Websites, Apps, E-Mails und Offline-Interaktionen zu vereinheitlichen. Ohne diese Infrastruktur kann KI keine effektive Personalisierung leisten.

7. Connected TV erreicht Premium-Zielgruppen, die sich vom Kabelfernsehen abwenden

Mamaearth führte CTV-Kampagnen auf Disney+ Hotstar für sein Ubtan Face Wash durch. Sie schalteten einen 30-sekündigen, storybasierten Werbespot mit Shilpa Shetty Kundra, in dem sie sich auf die Inhaltsstoffe des Produkts und Alles, was einen „Shaadi Wala Glow” verspricht, konzentrierten.

Der Erfolg stellte sich schnell ein: Die Markenbekanntheit und Beliebtheit stiegen um rund 9 %, und die Kaufabsicht stieg um fast 19 % und übertraf damit die typischen Kampagnennormen.

Die Umgebung, in der ferngesehen wird, spielt eine Rolle. CTV-Zuschauer sehen fern in der Regel gemeinsam mit mehreren Haushaltsmitgliedern, wodurch sich der Wert vervielfacht. Sie schalten während der Werbung seltener um, da das Fernseherlebnis bewusster ist.

Zu den Vorteilen von CTV gehören:

Zielgruppenansprache basierend auf Sehverhalten und demografischen Daten

Deutlich höhere Abschlussraten als bei mobilen Videos

Attributions-Nachverfolgung zur Messung der Conversions aus der Werbekontakt

Integration in umfassendere digitale Kampagnen zur Begrenzung der Frequenz

8. Die Sprachsuche erfordert eine Optimierung der Inhalte für die Unterhaltung

Branchenprognosen zufolge werden bis zum nächsten Jahr voraussichtlich über 50 % der Internet-Benutzer Sprachassistenten verwenden.

Diese Veränderung ist von Bedeutung, da sich Sprachabfragen grundlegend von Textsuchen unterscheiden. Menschen sprechen natürlich, verwenden längere Sätze während einer Unterhaltung und vollständige Fragen. Die Sprachsuche ist aufgrund ihrer einfachen Verwendung in mehrsprachigen Umgebungen besonders vorteilhaft.

Jemand könnte fragen: „Mere paas me petrol pump kaha hai?“ (Finde eine Tankstelle in meiner Nähe auf Hindi), wenn er spricht, anstatt „Tankstelle in meiner Nähe“ zu tippen.

Digitale Plattformen wie Google Assistant und JioSaavn passen ihre Sprachfunktionen an indische Akzente und regionale Dialekte an. Die Technologie wird ständig verbessert, da KI-Modelle aus immer mehr Abfragen mit unterschiedlichen Sprachmustern lernen.

Zu den Optimierungsanforderungen für Sprache gehören:

Erstellen Sie FAQ-Inhalte, die Fragen beantworten, die Menschen mündlich stellen.

Verwendung einer Sprache der Unterhaltung, die natürlichen Sprachmustern entspricht

Strukturierung von Inhalten für Featured Snippets, die Sprachassistenten vorlesen

Optimierung für die lokale Suche, da viele Sprachabfragen einen Standortbezug haben

9. Conversational Commerce expandiert über WhatsApp

Indien hat 853,8 Millionen WhatsApp-Benutzer und ist damit der weltweit größte Markt. Diese riesige Nutzerbasis hat WhatsApp von einer Messaging-App zu einer Handelsplattform gemacht.

Der Wandel zum Conversational Commerce wird durch Verhaltensänderungen vorangetrieben. Kunden bevorzugen es, Geschäfte nach Belieben zu kontaktieren, anstatt anzurufen oder E-Mails zu schreiben.

Nykaa-Verkaufsaktualisierung auf WhatsApp

Nykaa nutzt beispielsweise WhatsApp, um personalisierte Nachverfolgung der Bestellungen, Produktpflegetipps und Stilempfehlungen zu versenden. Dieser Ansatz funktioniert, weil er die Kommunikation nach dem Kauf von transaktionsbezogenen Updates in einen kontinuierlichen Aufbau von Beziehungen verwandelt.

Wenden Sie diese Tipps an, um Interaktionen hilfreich zu gestalten:

Nutzen Sie Rich Media wie kurze Videos und Karussells, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Freigeben Sie zeitlich begrenzte Angebote in Momenten mit hoher Kaufabsicht, z. B. beim Verlassen des Warenkorbs.

Ermöglichen Sie einfache wechselseitige Unterhaltungen, damit Benutzer Fragen stellen oder Empfehlungen anfordern können.

Halten Sie Opt-ins übersichtlich und aussagekräftig, damit Kunden wissen, was sie erhalten, und länger engagiert bleiben.

10. Programmatische Werbung erreicht mehr als nur das Publikum in Großstädten

Programmatische Werbung hat sich weiterentwickelt und setzt nun Einzelziele mit derselben Präzision um, die bisher nur in Metropolen möglich war, auch in Städten der zweiten und dritten Ebene.

Flipkart demonstriert diese Strategie durch seinen regionalen Expansionsansatz. Die Marke hat von Anfang an ein breites Netz ausgeworfen und sich stark auf Tier-2- und Tier-3-Städte konzentriert, in denen das Verbraucherwachstum stark und stabil ist.

Flipkart-Kampagne

Beispielsweise verhalf die Kampagne „India Ka Fashion Capital” Flipkart dazu, allein auf YouTube in den ersten 10 Tagen über 100 Millionen Benutzer zu erreichen, während frühere Kampagnen einen Monat brauchten, um die gleiche Reichweite zu erzielen.

Dieser Ansatz funktioniert, da Kampagnen, die auf Tier-2- und Tier-3-Städte abzielen, andere Botschaften erfordern als Kampagnen in Großstädten.

Die ausgefeilten Targeting-Funktionen umfassen:

Verschiedene Werbekampagnen für urbane Benutzer, mit Schwerpunkt auf Geschwindigkeit und Premium-Produkten, Fokus auf Erschwinglichkeit und Zahlung per Nachnahme (COD)

Nutzen Sie Erkenntnisse über Ihre Zielgruppe aus den ersten Wochen der Kampagne, um Ihre Botschaften in den folgenden Zeiträumen zu personalisieren.

Nutzung von Affinitätszielgruppen, um bestimmte Interessengruppen zu erreichen

Retargeting-Anzeigen, um erneut mit Verbrauchern in Kontakt zu treten, die anfängliches Interesse gezeigt haben

Herausforderungen, denen sich Vermarkter in Indien möglicherweise stellen müssen

Marketingteams in ganz Indien agieren schnell, aber der Boden unter ihnen verändert sich noch schneller. Dies sind einige der größten Hürden, die Sie im kommenden Jahr wahrscheinlich zu bewältigen haben werden. 🗓️

Herausforderung Was das bedeutet Warum dies in Indien wichtig ist Steigende Kosten für die Kundenakquise Bezahlte Kanäle werden teurer, da der Wettbewerb zwischen Meta, Google und Marktplätzen zunimmt. Marken benötigen größere Budgets, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen, was sich auf die Rentabilität auswirkt. Datenfragmentierung Kundendaten befinden sich in CRM-Systemen, Werbeplattformen, Websites, Marktplätzen und Offline-Kanälen. Es ist schwierig, eine einheitliche Ansicht vom Kunden zu erstellen und eine genaue Attribution durchzuführen. Lücken bei der Messung und Attribution Signalverlust, eingeschränkte Nachverfolgung und inkonsistente Berichterstellung verringern die Klarheit darüber, was Conversions fördert. Führt zu ineffizienten Ausgaben und schwächeren Leistungsentscheidungen Plattform-Sättigung Jede Kategorie ist mit Anzeigen, Marktplätzen und sozialen Plattformen überfüllt. Die organische Reichweite sinkt und die bezahlte Performance nimmt schneller ab. Komplexität regionaler Inhalte Die sprachliche und kulturelle Vielfalt Indiens erfordert lokalisierte Botschaften. Die Skalierung von Inhalten für mehrere Bundesstaaten ist kostspielig und zeitaufwendig. KI-Kompetenzlücken Teams mangelt es an praktischer Erfahrung in den Bereichen Prompt Engineering und KI-gesteuerte Kampagnen-Workflows. Verlangsamt die Einführung von Automatisierung und KI-gesteuerter Optimierung Sich weiterentwickelnde Compliance-Anforderungen Datenschutz, Einwilligungsrahmen und Plattformrichtlinien werden immer strenger. Digitale Vermarkter müssen ihre Workflows anpassen, um konform zu bleiben und Risiken zu reduzieren.

Wie sich Marketing-Teams vorbereiten können (Schritt für Schritt)

Marketingteams in Indien sehen sich mit einem schnellen Zyklus von Plattformwechseln, kreativen Anforderungen und Veränderungen im Verhalten der Zielgruppe konfrontiert. Die Pläne ändern sich jedes Quartal, und die Teams benötigen ein System, das sowohl Geschwindigkeit als auch Genauigkeit unterstützt.

Die Marketing-Software für Projektmanagement von ClickUp hilft Teams dabei, diesen Rhythmus zu finden.

Als weltweit erster konvergierter KI-Workspace verhindert er Arbeitsausbreitung, sodass Ziele, Ideen, Aufgaben und Dokumentationen miteinander verknüpft bleiben. Diese Verbindung hilft Teams, schneller zu arbeiten und Kampagnen zu verfeinern, ohne an Schwung zu verlieren.

So hilft es Ihnen. 📁

Schritt 1: Schaffen Sie eine einzige Quelle der Wahrheit

Marketingentscheidungen scheitern, wenn Kampagnenleistung, Content-Kalender, Kundenfeedback und Budgetdaten in separaten Systemen gespeichert sind. Bevor Sie irgendetwas optimieren können, benötigen Sie vollständige Sichtbarkeit.

Beginnen Sie damit, eine Liste aller Plattformen zu erstellen, auf denen derzeit Marketingdaten gespeichert sind:

Kampagnenanalysen aus bezahlten digitalen Kanälen und dem organischen Marketing-Aufwand

Inhalt-Performance in sozialen Medien, E-Mails und Web-Auftritten

Kundenfeedback aus Umfragen, Bewertungen und Support-Tickets

Informationen zur Vertriebspipeline, die Konversionsmuster aufzeigen

Nachverfolgung des Budgets und Ressourcenzuweisung für verschiedene Initiativen

Führen Sie diese in einem einzigen Workspace zusammen, in dem Ihr Team die Leistung in Echtzeit einsehen kann. Wenn Daten miteinander verbunden werden, erkennen Sie Muster, die in fragmentierten Systemen verborgen bleiben.

🚀 Vorteil von ClickUp: Führen Sie die Nachverfolgung des Status Ihrer Kampagnen, der Kapazitäten Ihres Teams und der Leistungsmuster durch, ohne in den Dashboards den Kontext wechseln zu müssen. Verwenden Sie benutzerdefinierte Karten in ClickUp-Dashboards, um eine einzige Informationsquelle für Ihre Marketingkampagne zu erstellen.

Mit benutzerdefinierten Karten in ClickUp können Marketingteams Daten in übersichtliche, umsetzbare Ansichten umwandeln, zum Beispiel:

Liniendiagramm-Karte: Verfolgt zeitbasierte Marketingtrends wie ROAS- oder CTR-Veränderungen.

Balkendiagramm-Karte: Vergleicht Kanäle, Kampagnen oder Zielgruppensegmente nebeneinander.

Kreisdiagramm-Karte: Zeigt proportionale Aufschlüsselungen wie Budgetaufteilungen oder Lead-Quellen

Batterie-Tabelle: Visualisiert den Fortschritt in Richtung der Ziele für Kampagnen oder die Produktion von Inhalten.

Karte: Berechnet Summen, Durchschnittswerte und Formeln wie Kosten pro Lead oder Ausgabenabweichungen.

Portfoliokarte: Fasst den Status mehrerer Kampagnen oder Arbeitsabläufe in einer Ansicht zusammen.

Textblockkarte: Fügt neben den Daten Notizen, Hervorhebungen oder narrativen Kontext hinzu.

Diskussionskarte: Erfasst Fragen, Entscheidungen und Kommentare im Zusammenhang mit den Erkenntnissen aus dem Dashboard.

Suchkarte: Ruft gezielte Listen wie dringende Aufgaben, zu überprüfende Elemente oder blockierte Arbeiten auf.

Schritt 2: Integrieren Sie KI in Ihre Workflows

Der Großteil des Arbeitstages eines Marketingspezialisten besteht darin, Social-Media-Beiträge zu verfassen, Marketing-Pläne zu analysieren, Zielgruppen zu segmentieren und Wettbewerber zu beobachten.

Künstliche Intelligenz kann diese Aufgaben schnell bewältigen, während sich Ihr Team auf Strategie und kreative Arbeit konzentrieren kann.

Finden Sie heraus, wo KI die größte Wirkung erzielt:

Die Inhaltserstellung beschleunigt die Erstellung von ersten Entwürfen für E-Mails, Social-Media-Plattformen und Blogs.

Leistungsanalysen zeigen automatisch Optimierungsmöglichkeiten auf.

Die Zielgruppensegmentierung erfolgt auf der Grundlage von Verhaltensmustern über verschiedene Kontaktpunkte hinweg.

Wettbewerbsbeobachtung macht aufkommende Trends im digitalen Marketing sichtbar, ohne dass eine ständige manuelle Überprüfung erforderlich ist.

Setzen Sie KI dort ein, wo sie die menschliche Leistungsfähigkeit vervielfacht, und nicht dort, wo sie strategisches Denken ersetzt.

Analysieren Sie die Performance des Inhalts für ein intelligentes Ressourcen- und Social-Media-Management mit ClickUp Brain

Ein Verantwortlicher für den Inhalt fragt ClickUp Brain beispielsweise: „Können Sie mir zeigen, welche Artikel im letzten Monat den stärksten Traffic und das größte Engagement erzielt haben?“

Das KI-Marketing-Tool analysiert die im Workspace gespeicherten Daten und liefert eine Aufschlüsselung, die den Artikel mit der besten Performance, seine monatlichen Aufrufe und den Beitrag, der die Leser am längsten auf der Seite gehalten hat, hervorhebt. Der Lead nutzt diese Erkenntnisse, um zu entscheiden, welche Themen im nächsten Sprint mehr Budget verdienen.

Schritt 3: Integrieren Sie systematische Experimente in die Kampagnenentwicklung

Statische Marketingstrategien haben in dynamischen Märkten keine Chance. Ihre Mitbewerber testen jede Woche neue Botschaften, kreative Formate, Zielgruppensegmente und Kanalkombinationen. Teams, die Kampagnen starten und auf das Beste hoffen, verlieren schnell an Boden.

Richten Sie ein Test-Framework ein, das Ihr Team bei jeder Initiative befolgt:

Entwickeln Sie Hypothesen, die auf Kundenkenntnissen und früheren Kampagnendaten basieren.

Definieren Sie vor dem Start Marketing-KPIs , damit jeder weiß, wie Erfolg aussieht.

Schaffen Sie kontrollierte Umgebungen, die bestimmte Variablen isolieren.

Dokumentieren Sie die Ergebnisse unmittelbar nach Abschluss jedes Tests.

Verfolgen Sie die Leistung von Experimenten in Echtzeit, damit Sie leistungsschwache Varianten schnell aussortieren und erfolgreiche schneller skalieren können. Systematisches Experimentieren erweitert das institutionelle Wissen, und Ihr Team trifft bessere Entscheidungen, weil Sie auf bewährten Erkenntnissen aufbauen.

Schritt 4: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, die die Durchführung von Kampagnen verlangsamen.

Manuelle Übergaben bremsen die Dynamik. Genehmigungen bleiben in E-Mails hängen, Statusaktualisierungen erfordern Slack-Nachrichten und Folgetreffen, Aufgaben werden über Tabellenkalkulationen zugewiesen und Benachrichtigungen an Stakeholder kommen zu spät oder werden ganz vergessen.

Identifizieren Sie alle manuellen Aufgaben, die in Ihren Kampagnen wiederholt anfallen. Erstellen Sie Genehmigungsketten, Auslöser für Statusaktualisierungen, Zuweisungsregeln und Benachrichtigungssequenzen für Stakeholder.

Durch Automatisierung werden diese Reibungspunkte beseitigt, sodass Kampagnen in der Hälfte der Zeit vom Konzept bis zur Einführung gelangen.

Schritt 5: Nutzen Sie KI für tiefere Analysen und Einblicke

Einfache KI übernimmt oberflächliche Aufgaben. Fortgeschrittene KI-Funktionen analysieren komplexe Datenmuster genauer, sagen Kampagnenergebnisse voraus, generieren detaillierte Zielgruppeninformationen und liefern strategische Empfehlungen, die die Entscheidungsfindung auf Führungsebene unterstützen.

Setzen Sie fortschrittliche KI dort ein, wo differenzierte Analysen am wichtigsten sind, zum Beispiel als Beispiel:

Prognostizieren Sie, welche Zielgruppensegmente auf bestimmte Botschaften reagieren werden, bevor Sie Ihr Budget ausgeben.

Identifizieren Sie kanalübergreifende Muster, die ungenutzte Chancen aufzeigen.

Erstellen Sie strategische Empfehlungen auf der Grundlage historischer Leistungen und der neuesten Marketingtrends.

Dieses Maß an Intelligenz unterscheidet Teams, die auf Marktveränderungen reagieren, von Teams, die diese vorhersehen.

Schritt 6: Industrialisieren Sie die Produktion von Inhalt

Das indische Publikum verlangt Inhalte in Hindi, Englisch, Tamil, Telugu und anderen regionalen Sprachen gleichzeitig auf YouTube, Instagram, WhatsApp und neuen Plattformen. Manuelle Produktion kann diese Nachfrage nicht decken.

Entwickeln Sie ein System für den Inhalt, das Geschwindigkeit und Markenstandards in Einklang bringt:

Definieren Sie klare Workflows mit zugewiesenen Verantwortlichkeiten für jeden Inhaltstyp.

Richten Sie Genehmigungsprozesse ein, die für Konsistenz sorgen.

Erstellen Sie Vorlagen für Content-Kalender , die die Produktivität beschleunigen, ohne die Kreativität zu beeinträchtigen.

Überwachen Sie Metriken, um herauszufinden, was bei bestimmten Segmenten Anklang findet.

KI beschleunigt die Erstellung von Inhalten in großem Umfang, während Ihr Team die kreative Kontrolle und strategische Ausrichtung behält. Konzentrieren Sie sich verstärkt auf Formate und Themen, die die Kundenbindung fördern, und reduzieren Sie die Produktion von Inhalten, die nicht die gewünschte Wirkung erzielen.

Best Practices für die Skalierung des digitalen Marketings

Das digitale Ökosystem Indiens belohnt Marken, die schnell agieren, aber dennoch mit den lokalen Gegebenheiten vertraut sind. Um hier erfolgreich zu sein, sind andere Strategien erforderlich. Hier sind einige Best Practices, die Sie anwenden können. 📋

Testen Sie Preisexperimente in Tier-2- und Tier-3-Städten

Verbraucher in kleineren Städten reagieren anders auf Preisstrukturen als Verbraucher in Großstädten. Führen Sie A/B-Tests zu Zahlungsmodellen durch – EMI-Optionen, wöchentliche Zyklen, Zeiträume für Testversionen – und führen Sie die Nachverfolgung der Konversionsraten nach geografischen Regionen durch.

Die Preissensibilität variiert stark zwischen Pune und Patna, daher sollte Ihre Preisarchitektur die lokale Kaufkraft und Präferenzen bei der Zahlung widerspiegeln. Passen Sie Ihre Preise auf der Grundlage realer Daten an, nicht aufgrund von Annahmen.

Teilen Sie Ihren Trichter nach Art der Zahlung auf

Die Wahl der Zahlungsmethode verrät mehr als nur das Alter oder die Einkommensklasse. Erstellen Sie unterschiedliche Conversion-Pfade für Wallet-Benutzer, UPI-Benutzer und Benutzer mit Kreditkarten.

Wallet-Benutzer suchen nach Cashback und Sofortrabatten. UPI-Benutzer legen Wert auf Schnelligkeit und Einfachheit. Benutzer von Kreditkarten reagieren auf Prämienpunkte und Premium-Angebote.

Entwerfen Sie Seiten, Angebote und Botschaften für jedes Segment separat.

Aufbau hyperlokaler Hubs in Wohngebieten

Die Liefergeschwindigkeit wirkt sich direkt auf die Konversionsraten und Wiederholungskäufe aus. Identifizieren Sie dicht besiedelte Stadtteile wie Whitefield in Bangalore, Powai in Mumbai und Gachibowli in Hyderabad, um dort Mikro-Lagerhäuser mit schnelllebigen Produkten einzurichten.

Reduzieren Sie die Lieferzeiten von 24 Stunden auf 2 bis 4 Stunden. Eine schnellere Auftragsabwicklung sorgt für Mundpropaganda innerhalb von Wohnanlagen und Wohngemeinschaften.

Optimieren Sie kreative Assets für das Suchverhalten in der Landessprache

Inder suchen in regionalen Sprachen anders.

Hindi-Sprecher geben „shaadi ke kapde” (Hochzeitskleidung) ein, nicht „Brautkleidung”. Malayalam-Benutzer suchen während Onam nach „Sadya-Rezepten”, nicht nach „Kerala-Festmenü”.

Überprüfen Sie Ihre Keyword-Strategie und Ihre kreativen Assets, um sie an die tatsächlichen Suchgewohnheiten der regionalen Zielgruppen anzupassen. Beauftragen Sie Muttersprachler mit der Überprüfung von Übersetzungen, da wörtliche Übersetzungen oft den kulturellen Kontext und die Suchabsicht verfehlen.

Partnerschaften mit lokalen Einzelhändlern für Vertrauen auf der letzten Meile

Die Verbreitung des E-Commerce ist in vielen Gegenden nach wie vor gering, da Verbraucher es vorziehen, Produkte vor dem Kauf zu sehen.

Arbeiten Sie mit Geschäften in der Nachbarschaft als Abholstellen oder Vorführzentren zusammen. Lassen Sie Kunden Produkte in vertrauten Geschäften anfassen, testen und Bestellungen abholen.

Dieses Hybridmodell reduziert die Rücklaufquoten und schafft Glaubwürdigkeit in Märkten, in denen digitale Transaktionen noch immer auf Skepsis stoßen.

Probieren Sie Marketingvorlagen für mehr Geschwindigkeit aus

Leistungsstarke Marketingteams verlassen sich auf Vorlagen für Marketingkampagnen, um die Planung zu standardisieren, manuelles Setup zu reduzieren und jede Kampagne vom Start bis zur Einführung aufeinander abzustimmen. Eine solide Vorlage verschafft Teams Klarheit über Ziele, Zeitleisten, Eigentümerschaft und Kapazitäten, bevor die Produktion beginnt.

Hier sind einige Optionen. 🗒️

ClickUp-Vorlage für einen Marketing-Aktionsplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Wechseln Sie jederzeit von den übergeordneten Plänen zu Details auf Abteilungsebene mit der ClickUp-Vorlage für Marketing-Aktionspläne.

Die Marketing-Aktionsplan-Vorlage von ClickUp bietet Marketing-Teams einen zuverlässigen Rahmen für die Konzeption, Organisation und Nachverfolgung von Kampagnen-Arbeiten vom Start bis zur Umsetzung.

Es umfasst:

Blockiert , Abgebrochen , Abgeschlossen , In Bearbeitung und Geplant ClickUp benutzerdefinierte Aufgaben-Statusse , wie z. B.und

ClickUp-benutzerdefinierte Felder wie „Output“, „Team Assigned“, „Files“ und „Ziele“ sorgen für mehr Klarheit bei jeder Aufgabe.

Mehrere integrierte Ansichten, darunter Kalenderansicht, Aktionsplan-Listenansicht, Teamansicht und Start hier-Ansicht.

ClickUp-Vorlage für Marketing-Zeitleiste

Kostenlose Vorlage herunterladen Bringen Sie Kapazitäten und Plan-Abhängigkeiten mit der ClickUp-Marketing-Zeitleiste-Vorlage in Einklang.

Die ClickUp-Marketing-Zeitleiste-Vorlage verwandelt komplexe Kampagnenpläne in eine übersichtliche visuelle Abfolge. Sie umfasst:

Einstellung, Bewertung , Ausführung , Nicht begonnen und Planung für Benutzerdefinierte Status wieundfür ein besseres kreatives Projektmanagement

Benutzerdefinierte Felder, darunter Aufgabenkategorie , Aufwand , Quartal , Marketing-Lead und Kanal , sorgen für Struktur und Klarheit bei jeder Aktivität.

Schnellansichten wie die Aktivitätsansicht, Pipeline-Ansicht, Marketing-Leads-Kapazitätsansicht, Zeitleiste und Einführungsleitfaden-Ansicht

Ihr nächster Schritt beginnt mit ClickUp

Die Marketingtrends in Indien entwickeln sich rasant, und die Veränderungen warten auf niemanden. Trends entwickeln sich weiter, Plattformen ändern über Nacht ihre Ausrichtung, und die Erwartungen des Publikums steigen mit jeder neuen Erfahrung, die es macht.

Um jedoch immer einen Schritt voraus zu sein, sind ständige Aufmerksamkeit und flexible Umsetzung erforderlich – genau das bietet ClickUp.

Dashboards zeigen Leistung, Kapazität und Kampagnenstatus in einer Ansicht, sodass Entscheidungen schneller getroffen werden können, ohne zwischen verschiedenen Registerkarten wechseln zu müssen. Automatisierungen machen wiederholte Übergaben überflüssig und sorgen dafür, dass Kampagnen ohne Erinnerungen weiterlaufen. ClickUp Brain und BrainGPT bauen auf dieser Grundlage auf und unterstützen mit kontextbezogenen Antworten und Inhalt direkt in Ihrem Workspace.

Und wenn Teams Klarheit über komplexe Zeitleisten benötigen, sorgen Marketingvorlagen für Sichtbarkeit hinsichtlich der Verantwortlichkeiten.

Wenn Sie möchten, dass Ihre Marketingarbeit besser koordiniert ist und besser auf die digitale Landschaft Indiens reagiert, bietet Ihnen ClickUp die Features, mit denen Sie jede Kampagne mit Zuversicht und Klarheit durchführen können.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Marken investieren verstärkt in KI-generierte Inhalte, Performance-Marketing, Kundenbindungsprogramme und Partnerschaften mit Influencern. Regionale Inhalte und Kurzvideos sorgen ebenfalls für ein hohes Maß an Interaktion.

KI hilft Teams dabei, Inhalte schneller zu erstellen, Kampagnen zu personalisieren, die Leistung zu analysieren und wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Dadurch lassen sich Experimente einfacher durchführen und Kampagnen skalieren, ohne dass zusätzliches Personal eingestellt werden muss.

Influencer-Marketing verlagert sich zunehmend auf Nischen-Ersteller, UGC-ähnliche Inhalte und verknüpfte Verträge. Marken konzentrieren sich mehr auf messbare Ergebnisse als auf die Anzahl der Follower.

Ja, denn die meisten neuen Internet-Benutzer bevorzugen Inhalte in lokalen Sprachen. Marken, die ihre Zielgruppen in ihrem regionalen Kontext ansprechen, genießen ein höheres Vertrauen und erzielen bessere Konversionsraten.

Marketer sollten überprüfen, wie sie Kundendaten erfassen, speichern und verwenden, die Einwilligungsprozesse aktualisieren und sicherstellen, dass alle Partner die gleichen Standards einhalten. Klare Datenrichtlinien reduzieren das Risiko.

Teams profitieren von KI-Inhalt-Tools, CRM-Plattformen, Analysetools, Dashboards zur Anzeigenleistung und Marketing-Automatisierungsplattformen, die Kampagnen, Daten und Berichterstellung an einem Ort zusammenführen.