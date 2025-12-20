Google Workspace Studio vs. ClickUp Agents: Wie Sie sich entscheiden sollten

Untersuchungen zur Einführung von KI liefern interessante Ergebnisse: 88 % der Unternehmen setzen KI mittlerweile in mindestens einer Funktion des Geschäfts ein.

Dennoch haben nur 7 % KI vollständig in ihrem Unternehmen skaliert. Weitere 31 % befinden sich im Skalierungsprozess, während 30 % noch in der Pilotphase ihrer /AI-Initiativen sind.

Es ist offensichtlich, dass viele Teams mit KI experimentieren, aber nur wenige haben einen Punkt erreicht, an dem sie vollständig in die tägliche Arbeit integriert sind.

KI-Nutzungsstatistiken von McKinsey & Company

Wenn Teams beginnen, sich mit KI für die Arbeit zu beschäftigen, kann die Auswahl daher überwältigend sein.

Google Workspace Studio integriert KI beispielsweise direkt in Gmail, Docs und Google Tabellen. ClickUp Agents hingegen wurde entwickelt, um Aufgaben zu automatisieren, Projektmanagement durchzuführen und funktionsübergreifende Arbeit zu synchronisieren.

Beide versprechen Zeitersparnis, aber die Art und Weise, wie sie sich in Ihren Workflow einfügen, kann sehr unterschiedlich sein.

In diesem Blogbeitrag werden wir Google Workspace Studio und ClickUp Agents genau unter die Lupe nehmen. Am Ende werden Sie ein klareres Bild davon haben, wie Sie von der Pilotierung von KI zur tatsächlichen Nutzung übergehen können, um Ihre Arbeit zu erledigen.

Google Workspace Studio vs. ClickUp Agents auf einen Blick

Hier sehen Sie einen Vergleich zwischen Google Workspace Studio und ClickUp Agents.

Aspekt Google Workspace Studio ClickUp Agents Kernzweck Automatisieren Sie mehrstufige Workflows in Google-Apps wie E-Mail, Docs und Chat mit Gemini. KI-gestütztes Projektmanagement, Automatisierung von Aufgaben, Wissensmanagement und rollenbasierte Workflows Erstellungsmethode Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache für Einsteiger, Schritte und Variablen; kein Code erforderlich Überall integrierte Features für dialogorientierte KI, anpassbare Agenten für Prozesse und Teams Auslöser und Automatisierung Zeit/Datum, E-Mails von bestimmten Personen; Kettenaufgaben wie Zusammenfassen oder Erstellen einer Beschreibung Analysiert Verlaufsdaten, prognostiziert Engpässe, durchführt die Automatisierung der Priorisierung und passt Workflows an. Integration Gmail, Drive, Chat, Kalender; Drittanbieter wie Jira, Asana, Salesforce Über 1.000 Apps, darunter Slack, GitHub, Zapier; nativ in die Hierarchie von ClickUp integriert (Spaces, Ordner, Listen) KI-Funktionen Stimmungsanalyse, Zusammenfassung, Datenextraktion, Erstellung des Inhalts KI-Suche, Schreiben, Zusammenfassungen, Transkripte, Beschreibung-Generierung, erweiterte Berichterstellung, proaktive Einblicke Anwendungsfälle Beantworten Sie E-Mails, aktualisieren Sie Tabellen, fassen Sie Meetings zusammen, planen Sie Ereignisse Priorisierung von Fehlern, Codeüberprüfung, Sprint-Optimierung, Marketing-Erkenntnisse, Prozessverbesserungen Freigabe und Zusammenarbeit Freigeben Sie Agenten wie Drive-Dateien und Team-Benachrichtigungen. Kontextbezogener Chat, Echtzeit-Dokumente, Whiteboards, Gastzugang und teamweite KI Skalierbarkeit Verfügbar in Business-/Enterprise-Plänen; allgemeine Verfügbarkeit wird derzeit eingeführt. Geeignet für große Teams (Fortune 500); unbegrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für komplexe Projekte Stärken Einfach für Google-zentrierte Automatisierungen; in Echtzeit über Workspace hinweg All-in-One-Plattform mit überlegenen Projektansichten, Automatisierungen und KI-Tiefe

Was ist ClickUp?

Optimieren Sie Ihre Abläufe mit ClickUp Optimieren Sie die Verwaltung der Arbeit und der Zeitleiste teamübergreifend mit ClickUp 4. 0 und seinen Super-Agenten!

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, in dem KI-Agenten direkt in Ihren Aufgaben, Projekten und Workflows arbeiten.

Sie müssen nicht mehr zwischen unverbundenen tools hin- und herspringen oder Zeit durch Kontextwechsel verlieren.

Mit ClickUp 4.0 bleiben Ihre Aufgaben, Dokumente, Kenntnisse, Chat-Threads, Besprechungsprotokolle und alle arbeitsbezogenen Tools in einem KI-gestützten Workspace miteinander verbunden. Und Sie können No-Code-KI-Agenten direkt in ClickUp erstellen und einsetzen, ohne die Arbeitslast durch unzusammenhängende Workflows und mehrere Apps zu erhöhen.

Features von ClickUp

Werfen wir einen Blick auf die Funktionen der einheitlichen Workspace-Software:

ClickUp Agents sind automatisierte Helfer, die in Ihrem ClickUp-Workspace integriert sind, im Hintergrund laufen und sich um sich wiederholende oder kontextbezogene Aufgaben kümmern. Sie sind kontextsensitiv, wissen also, was in Ihren Aufgaben, Dokumenten, Chats und mehr enthalten ist, und handeln, ohne dass Sie jede Aktion manuell auslösen müssen. Und für ihre Erstellung ist keine Programmierung erforderlich!

Sie erhalten eine Reihe vorgefertigter Agenten, die Sie sofort aktivieren und nutzen können. Dabei handelt es sich um Vorlagen oder „Standard“-Agenten, die für gängige Workflows entwickelt wurden und keine Konfiguration erfordern.

Hier sind einige hervorragende Beispiele, die Sie sich ansehen können:

Answers Agent antwortet mit einer passenden Antwort, die aus dem Kontext Ihres ClickUp-Workspaces in einem antwortet mit einer passenden Antwort, die aus dem Kontext Ihres ClickUp-Workspaces in einem ClickUp-Chat-Kanal abgerufen wird.

Tägliche oder wöchentliche Berichte die routinemäßigen Updates für einen Space, einen Ordner oder eine Liste nach einem festgelegten Zeitplan generieren

StandUp Agents , die die Aktivitäten des Teams zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammenfassen

Sie können diese vorgefertigten Agenten verwenden, wenn Sie standardmäßige KI-Workflows mit minimalem Setup wünschen.

Auf der anderen Seite gibt es ClickUp benutzerdefinierte Agenten, mit denen Sie Ihre eigenen Automatisierungen mit einem No-Code-Builder erstellen können. Diese sind flexibler und ermöglichen es Ihnen, die Funktionen des Agenten, den Zeitpunkt seiner Ausführung und seine Interaktion mit Ihrem Workspace individuell anzupassen. Hier ist ein Beispiel aus unserem Team:

Diese Super-Agenten zeichnen sich durch folgende Komponenten aus:

Auslöser: Welches Ereignis veranlasst den Agenten zum Ausführen (z. B. eine gepostete Nachricht oder eine aktualisierte Aufgabe)? Bedingungen: Regeln, die entscheiden, ob der Agent handeln soll (z. B. nur antworten, wenn die Nachricht eine klare Frage enthält) Aktionen: Was der Agent tatsächlich tut (z. B. eine Antwort posten, Aufgaben erstellen oder Informationen zusammenfassen) Wissen und Tools: Auf welche Daten kann der Agent zugreifen und welche tools kann er nutzen, um Maßnahmen zu ergreifen?

Wenn Ihr Support-Team beispielsweise viele Fragen in einem Chat-Kanal erhält, können Sie einen benutzerdefinierten Agenten erstellen, der:

Ist ein Auslöser, wenn eine neue Nachricht eingeht.

Antwortet nur, wenn die Nachricht wie eine Frage aussieht.

Verwendet die Dokumente und Aufgaben des Workspace als „Wissensdatenbank“.

Antwortete mit einer fundierten, kontextgenauen Antwort.

Feature Nr. 2: KI-gestützte Suite für Produktivität

ClickUp Brain befindet sich in Ihrem Workspace und zieht Kontext aus Aufgaben, Dokumenten, Chats und sogar verbundenen Apps, um die Automatisierung der Arbeit zu ermöglichen. Das KI-Produktivitäts-Tool ist ein „immer aktives” Netzwerk, das Ihre Mitarbeiter, Projekte und Ihr Wissen miteinander verbindet.

Es liefert sofortige kontextbezogene Antworten zu Aufgaben, Dokumenten, Fristen, Abhängigkeiten und Diskussionen. Teams können schnell Anforderungen abrufen, Entscheidungen finden oder sich daran erinnern, warum sich der Status einer Aufgabe geändert hat, ohne mehrere Dokumentebenen oder Chat-Threads durchsuchen zu müssen.

📌 Beispiel-Prompts: Warum wurde die API-Integrationsaufgabe wieder auf „In Bearbeitung“ zurückgesetzt? Fassen Sie die Diskussion zusammen, die zu dieser Änderung geführt hat.

Rufen Sie die Anforderungen für das Onboarding-Flow-Update aus allen verknüpften Dokumenten und Aufgaben ab.

Suchen Sie das Meeting, in dem wir den Umfang für Feature XYZ festgelegt haben, und fassen Sie die Entscheidungen zusammen.

Darüber hinaus automatisiert ClickUp Brain auch routinemäßige, zeitaufwändige Projektabläufe. Es kann lange Aufgaben-Threads zusammenfassen, Updates oder StandUps generieren und Dokumentationen oder Projektpläne entwerfen.

Das Beste daran? Es kann Ihnen auch beim Aufbau von Agenten helfen. Starten Sie einfach eine Unterhaltung mit BrainGPT mithilfe von Eingaben in natürlicher Sprache, und es wird Sie durch den Prozess führen!

Holen Sie sich ClickUp Brain, um Ihnen beim Aufbau von Agenten zu helfen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Ersetzen Sie die Vielzahl an unverbundenen KI-Tools durch eine einzige, kontextbezogene Engine für Produktivität: ClickUp BrainGPT. Diese ist direkt mit Ihrer Arbeit in verschiedenen Apps und Plattformen verknüpft und vereint Suche, Automatisierung, Erstellung von Inhalten und sprachgesteuerte Befehle. *Verwenden Sie die Chrome-Erweiterung BrainGPT von ClickUp, um von jeder Registerkarte des Browsers aus zu suchen, zusammenzufassen und zu handeln. So können Sie damit KI-Wildwuchs beseitigen: Einheitlicher KI-Workspace zum Stellen von Fragen, für die Automatisierung von Aufgaben und zum Generieren von Inhalten mithilfe von Premium-KI-Modellen wie ChatGPT, Claude und Gemini.

Kontextbezogene Suche in anderen Apps wie ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint und OneDrive

Talk-to-Text für sprachgesteuerte Produktivität, mit der Sie Ideen, Aktualisierungen, Aufgabenverteilungen oder Nachrichten per Spracheingabe direkt in Ihren Workflow diktieren können. sprachgesteuerte Produktivität, mit der Sie Ideen, Aktualisierungen, Aufgabenverteilungen oder Nachrichten per Spracheingabe direkt in Ihren Workflow diktieren können.

Tiefgehende Websuche und Einblicke für durchdachte, kontextreiche Antworten

Feature Nr. 3: Integrierte Funktionen für die Zusammenarbeit

ClickUp vereint Unterhaltungen, Updates und Entscheidungen, die normalerweise über verschiedene Apps verstreut sind, an einem Ort. So erhalten Teams einen zentralen hub, an dem die Arbeit voranschreitet und an dem die Mitarbeiter tatsächlich verstehen können, was vor sich geht, da alle Informationen an einem Ort zusammenlaufen.

Jedes Team hat diese ständigen Hin- und Her-Bewegungen: Anforderungen klären, Fortschritte überprüfen, einen schnellen Screenshot freigeben oder fragen: „Wer ist dafür zuständig?“.

In ClickUp finden diese Unterhaltungen direkt neben den Aufgaben, Dokumenten und Zeitleisten statt, auf die sie sich beziehen, und zwar über ClickUp Chat . Nichts geht in einem Kanal verloren, der meilenweit von der Arbeit entfernt ist.

Da der Chat im Workflow integriert ist, können Ihre Mitarbeiter mit dem tatsächlichen Kontext arbeiten. Sie sehen die besprochene Aufgabe, das Dokument mit den Anforderungen, die letzte Aktualisierung und die Entscheidungen, die gestern im SyncUp-Anruf getroffen wurden, sowie die Meeting-Notizen aus dem KI-Notizbuch.

Agenten können Informationen aus Ihrem Workspace abrufen, Abfragen beantworten und die Arbeit vorantreiben.

Das Aufgabenmanagement wird zum natürlichen Ergebnis der Unterhaltung. Eine klärende Nachricht wird mit einem Klick zu einer ClickUp Aufgabe.

ClickUp Docs fügt sich nahtlos in diesen Kreislauf ein, indem es Ihre Spezifikationen, Notizen zu Meetings, Prozessanleitungen und Brainstormings erfasst, die alle mit Aufgaben und Unterhaltungen verknüpft sind. Wenn Teams ein Dokument aktualisieren, sehen die Agenten dies. Wenn sich eine Anforderung ändert, sehen dies alle, die darüber chatten. Wenn jemand einen Kommentar hinterlässt, kann dieser zu einer Aufgabe werden, ohne dass der Kontext verloren geht.

Das Ergebnis sind schnellere Entscheidungen, klarere Übergaben und weniger „Wo ist das?“-Momente während der Woche.

Preise für ClickUp

Hier ist, was ein echter Benutzer über die Verwendung von ClickUp zu sagen hatte:

Bevor wir zu ClickUp gewechselt sind, haben wir Redbooth für das Projektmanagement verwendet, und wenn ich die beiden vergleiche, sehe ich eine deutliche Verbesserung. Ich schätze die Automatisierungsfunktionen und KI-Tools von ClickUp sehr. Das Dashboard ist ansprechend und mir gefällt das visuelle Design. Die separaten Bereiche für zugewiesene Aufgaben, fertiggestellte Arbeiten und Elemente, die vom Kunden geprüft werden, gehören für mich zu den besten Features. Die Möglichkeit, Medien hinzuzufügen, Dokumente zu erstellen und an Whitepapers zu arbeiten, sind ebenfalls einige der Aspekte, die mir an ClickUp am besten gefallen. Insgesamt hat es mir definitiv geholfen, meine Arbeit effizienter zu gestalten.

📮 ClickUp Insight: 32 % der Arbeitnehmer glauben, dass Automatisierung nur wenige Minuten pro Vorgang einsparen würde, aber 19 % sagen, dass dadurch 3 bis 5 Stunden pro Woche eingespart werden könnten. In Wirklichkeit summieren sich selbst kleinste Zeiteinsparungen auf lange Sicht. Als Beispiel können wir angeben, dass die Einsparung von nur 5 Minuten pro Tag bei wiederholenden Aufgaben das Ergebnis hat, dass Sie pro Quartal über 20 Stunden Zeit gewinnen, die Sie für wertvollere, strategische Arbeiten nutzen können. Mit ClickUp dauert die Automatisierung kleiner Aufgaben – wie das Zuweisen von Fälligkeitsdaten oder das Taggen von Teamkollegen – weniger als eine Minute. Sie verfügen über integrierte KI-Agenten für automatische Zusammenfassungen und Berichte, während benutzerdefinierte Agenten bestimmte Workflows übernehmen. Gewinnen Sie Zeit zurück! 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Security reduzierte den Zeitaufwand für die Berichterstellung mit den anpassbaren Tools für die Berichterstellung von ClickUp um 50 % oder mehr – so konnten sich die Teams weniger auf die Formatierung und mehr auf die Prognosen konzentrieren.

Was ist Google Workspace Studio?

über Google Workspace

Google Workspace Studio ist eine No-Code-Plattform innerhalb von Google Workspace, mit der Benutzer benutzerdefinierte KI-Agenten auf Basis von Gemini erstellen können. Sie hilft bei der Automatisierung von Workflows in verschiedenen Apps, darunter Gmail, Drive, Docs, Sheets, Chat und Tools von Drittanbietern wie Microsoft 365.

Sie können Agenten anhand von Beschreibungen in einfacher Sprache erstellen, wobei Sie einer „Wenn-dann“-Logik folgen, die durch KI-Argumentation für kontextbezogene Aufgaben ergänzt wird. Agenten passen sich an Situationen an, bewältigen mehrstufige Prozesse und lassen sich über eine Verknüpfung direkt in Workspace-Apps integrieren.

🧠 Wissenswertes: Der 1966 gebaute Roboter Shakey war der erste Roboter, der seine eigenen Aktionen planen konnte. Seine Demo-Videos waren damals so unglaublich, dass manche Leute dachten, sie seien inszeniert.

Features von Google Workspace Studio

Sehen wir uns einige Features an, mit denen Sie Prozesse mithilfe von KI für die Automatisierung nutzen können:

Feature Nr. 1: No-Code-Agenten

Verwenden Sie einfache Sprachbefehle, um benutzerdefinierte KI-Agenten in Google Workspace Studio zu erstellen ( Quelle )

Mit Google Workspace Studio können Sie KI-Agenten erstellen, indem Sie einfach beschreiben, was sie zu erledigen haben. Sie können beispielsweise sagen: „Markiere E-Mails aus der Finanzabteilung, extrahiere Rechnungsbeträge, füge sie zu Google Tabellen hinzu und benachrichtige mich im Chat.“

Gemini 3 verwandelt dies sofort in eine funktionierende Automatisierung, ohne dass Regeln erstellt werden müssen. Es enthält auch vorgefertigte Vorlagen für die Aufgabenverwaltung, z. B. für Meeting-Nachfassaktionen, Posteingangsübersichten oder das Taggen von Nachrichten. Alles entspricht den Berechtigungen Ihres Unternehmens, sodass Agenten nur mit Daten interagieren, die sie sehen dürfen.

🧠 Wissenswertes: In den 1990er Jahren bauten Forscher einen Roboter namens Genghis, der allein mithilfe von Reflexen über unwegsames Gelände laufen konnte. Er hatte kein Gehirn im herkömmlichen Sinne, verhielt sich jedoch wie ein autonomes Lebewesen, was das Interesse an einem von Insekten inspirierten Agentenverhalten weckte.

Feature Nr. 2: Agent freigeben

Freigeben Sie Agenten in Ihrem Google Workspace, während Sie Sicherheit und Konformität bewahren ( Quelle )

Workspace Studio umfasst ein zentrales Dashboard, über das Teams Vorlagen anzeigen, Agenten bearbeiten, die Nachverfolgung von Aktivitäten durchführen und die Leistung überprüfen können. Alles ist über die Workspace-Seitenleiste zugänglich, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen.

Sie können Agenten genauso wie Google Docs oder Google Tabellen freigeben. Dies erleichtert Teams die Zusammenarbeit, die Wiederverwendung von Beispielen für die Automatisierung von Workflows und deren Einführung in einer Abteilung.

🔍 Wussten Sie schon? Die Erforschung des Verhaltens von Gruppenagenten wurde direkt aus der Natur übernommen: Wissenschaftler, die Ameisen, Bienen und Termiten untersuchten, stellten fest, dass ein Schwarm einfacher Agenten, die grundlegende lokale Regeln befolgen, ein hochkomplexes Gruppenverhalten hervorbringen kann. Diese Erkenntnis ist die Grundlage für die moderne Multi-Agenten- und Schwarmrobotik.

Feature Nr. 3: Kollaborative Agentenentwicklung und Integration mit Google Workspace

Fordern Sie Workspace Studio Agents auf, innerhalb Ihres Chat-Kontos zu funktionieren ( Quelle )

Diese Agenten koordinieren Aufgaben in Gmail, Docs, Sheets, Drive und Chat. Das bedeutet, dass Sie Workflows automatisieren können, wie zum Beispiel:

CRM-Daten für die wöchentliche Berichterstellung in Sheets importieren

Chat-Notizen in ein formatiertes Angebot in Docs umwandeln

Onboarding-Dateien organisieren und Berechtigungen automatisch zuweisen

Da die Automatisierungstools Texte, Anhänge und Kontexte verstehen, können sie sich an Variationen anpassen, anstatt sich auf starre Regeln zu verlassen.

Darüber hinaus verhalten sie sich wie gemeinsam genutzte Workspace-Assets. So kann Ihr Team:

Gemeinsame Bearbeitung der Anweisungen eines Agenten

Duplizieren Sie einen Agenten und machen Sie ihn für einen neuen Zweck benutzerdefiniert.

Aktualisieren Sie die Logik, wenn sich Prozesse weiterentwickeln.

Dies ermutigt Teams, eine gemeinsame Bibliothek mit nützlichen Agenten aufzubauen, anstatt Dutzende isolierter persönlicher Automatisierungen zu erstellen.

Preise für Google Workspace Studio

14-tägige Testversion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Erstellen Sie Ihren ersten KI-Agenten in weniger als 20 Minuten!

ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio: Vergleich der Features

Sowohl ClickUp als auch Google Workspace Studio verfolgen bei der KI-Automatisierung sehr unterschiedliche Ansätze, obwohl sie darauf abzielen, ein ähnliches Problem zu lösen.

ClickUp konzentriert sich darauf, KI direkt in das Projektmanagement, die Dokumentation und funktionsübergreifende Workflows zu integrieren. Workspace Studio hingegen konzentriert sich auf die Automatisierung von Aufgaben innerhalb des Google-Ökosystems.

Schauen wir uns einmal genauer an, wie die beiden Plattformen funktionieren:

Feature Nr. 1: Agentische Workflows

ClickUp

ClickUp AI Agents arbeiten direkt in Ihrer Arbeitsplattform, wo Aufgaben, Chats, Dokumente und Updates bereits vorhanden sind.

Da alles an einem Ort miteinander verbunden ist, verfügen sie über den erforderlichen Kontext, um präzise Maßnahmen zu ergreifen, z. B. Aufgaben aktualisieren, Beiträge im Chat veröffentlichen, Fortschritte zusammenfassen oder wiederkehrende Workflows ausführen. Sie können vorgefertigte Agenten für allgemeine Anforderungen aktivieren oder mit einem No-Code-Builder benutzerdefinierte Agenten erstellen. Integrierte KI-Tools wie Brain können Ihnen dabei helfen, die Logik zu entwerfen.

Dieser Superagent verfügt über ein kontextbezogenes Verständnis unserer Lesbarkeitsprinzipien und gibt fundierte Vorschläge zur Verbesserung der Lesbarkeitsbewertung.

Google Workspace Studio

Mit Google Workspace Studio können Sie KI-Agenten erstellen, die Workflows in Workspace-Apps wie Gmail, Drive, Kalender und Chat automatisieren. Diese Agenten sind leistungsstark für app-übergreifende Routinen – das Verfassen von E-Mails, die Verarbeitung von Dokumenten, das Abrufen von Info oder die Koordination von Schritten über mehrere Google-Tools hinweg. Sie profitieren von der Logik von Gemini, sind jedoch nicht an ein einzelnes Projekt oder Aufgabensystem gebunden, und ihr Kontext stammt aus einzelnen Workspace-Apps und nicht aus einer einheitlichen Arbeitsumgebung.

🏆 Gewinner: ClickUp Agents, da sie in einem konsolidierten Workspace arbeiten, in dem Projekte, Unterhaltungen und Dokumentationen bereits miteinander verbunden sind. Dies verschafft ihnen einen tieferen Kontext auf Aufgabenebene und ermöglicht spezifischere, workflowgesteuerte Aktionen. Google Workspace Studio Agents eignen sich gut für umfassende, app-übergreifende Automatisierungen, arbeiten jedoch mit separaten Tools und bieten weniger Sichtbarkeit in strukturierten Projekt-Workflows.

Feature Nr. 2: Umfangreiches Projektmanagement

Hier sehen Sie, wie die Tools für das Projektmanagement im Vergleich abschneiden:

ClickUp

ClickUp wurde für Teams entwickelt, die komplexe Projekte durchführen. Sie erhalten mehr als 15 ClickUp-Ansichten, darunter Gantt-Diagramme, Kanban-Boards, Zeitleiste, Kalender und Mindmaps, sodass Sie Ihre Arbeit ganz nach Ihren Wünschen planen können. Außerdem können Sie die Arbeit in Aufgaben, Unteraufgaben, Abhängigkeiten, Sprints und KI-gestützte Benutzerdefinierte Felder unterteilen, was sich ideal für mehrphasige oder funktionsübergreifende Arbeiten eignet.

ClickUp Automatisierungen und KI-Agenten helfen Teams dabei, Übergaben, Aktualisierungen, Erinnerungen und Statusänderungen bei Tausenden von Aufgaben zu verwalten.

So funktioniert es in der Praxis:

Google Workspace Studio

Workspace Studio unterstützt die grundlegende Planung durch Tabellenvorlagen, von Gemini generierte Zusammenfassungen und Aktionspunkte aus Meetings.

Allerdings bietet es keine nativen Projektmanagement-Features wie Aufgaben-Hierarchien, Abhängigkeiten oder Zeiterfassung. Teams sind oft auf manuelle Tabellen, Add-Ons oder externe Tools angewiesen, was die Nachverfolgung von Workflows bei wachsenden Projekten erschweren kann.

🏆 Gewinner: ClickUp für ein robusteres Projekt- und Programmmanagement, insbesondere für Teams, die strukturierte, mehrstufige Arbeiten verwalten.

Feature Nr. 3: KI-Fähigkeiten

Ein kurzer Vergleich ihrer KI-Features:

ClickUp

BrainGPT bietet KI für den gesamten Workspace: Aufgaben, Dokumente, Chats und Dashboards. Es beantwortet Fragen basierend auf dem Aufgabenkontext, generiert Updates oder Standups, fasst lange Kommentarthreads zusammen und hilft bei der sofortigen Erstellung von Projektplänen.

ClickUp AI Agents übernehmen wiederkehrende Workflows, während Brain MAX sich hervorragend für leistungsstarkes Denken und komplexe Aufgaben eignet. Außerdem erhalten Sie den ClickUp AI Notetaker, der automatisch Notizen zu Meetings, Aktionspunkte und Entscheidungen erfasst. Taggen Sie einfach @brain bei einer beliebigen Aufgabe, um sofort Hilfe zu erhalten!

Google Workspace Studio

Workspace Studio integriert Gemini in Gmail, Docs, Sheets und Meet.

Es ist zuverlässig beim Verfassen von Inhalten, Zusammenfassen von Texten, Umwandeln von Notizen zu Meetings in Aktionspunkte oder Analysieren von Daten in Tabellen. Projektspezifische KI, wie das Abbilden von Abhängigkeiten, die Nachverfolgung des Status oder das Erstellen von Prognosen, ist jedoch nicht integriert. Diese Aufgaben erfordern manuelle Arbeit oder benutzerdefinierte Skripte.

🏆 Gewinner: ClickUp aufgrund seiner integrierten KI-Features, die sich nicht nur für die Erstellung von Inhalten, sondern auch ideal für die Durchführung von Projekten eignen.

Feature Nr. 4: Zusammenarbeit und Kommunikation

Beide Collaboration-Tools bieten umfangreiche Features, um Sie und Ihr Team miteinander zu verbinden. So sieht das aus:

ClickUp

Es vereint die Zusammenarbeit an einem Ort mit Chat-Threads auf Ebene der Aufgaben, ClickUp Chat für Echtzeit-Unterhaltungen sowie Video- und Audioanrufen, Dokumente mit Echtzeit-Bearbeitung, ClickUp Whiteboards für Brainstorming und @mentions für schnelle Übergaben.

Für asynchrone Kommunikation gibt es außerdem ClickUp Clips.

Google Workspace Studio

Google eignet sich auch hervorragend für die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit in Docs, Sheets und Slides. Gmail, Meet und Chat decken den Kommunikationsbedarf gut ab. Teams erhalten eine vertraute, reibungslose Umgebung für die Zusammenarbeit.

Da die Arbeit jedoch oft mehrere Apps umfasst, können Aufgaben und Diskussionen auf verschiedene Plattformen verteilt sein.

🏆 Gewinner: Es gibt ein Unentschieden! Google Workspace Studio bietet Ihnen Echtzeit-Bearbeitung und einen vertrauten Workspace, während ClickUp die Kommunikation direkt mit Aktionen verknüpft und über umfassendere Features für das Projektmanagement verfügt.

ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio auf Reddit

Um dies herauszufinden, haben wir uns die Bewertungen auf Reddit angesehen.

Google Workspace Studio wurde gerade erst eingeführt, und die Unterhaltung darüber ist noch in vollem Gange. Die ersten Benutzer experimentieren damit, geben ihre ersten Eindrücke frei und finden heraus, wie es sich in ihre Workflows einfügt.

Es ist eine Notiz wert, dass Studio kurz nach dem Start einen Ausfall hatte. Hier sind einige Kommentare neuer Benutzer:

Immer wenn ich versuche, die Aktion „Gemini“ zu verwenden, erhalte ich die Meldung: „Unsere Kapazität ist voll – wir sind bald wieder da. “ Wenn ich auf der Startseite versuche, „Beschreibe eine Aufgabe für Gemini“ zu verwenden, erhalte ich außerdem folgende Meldung: „Ich habe Ihre Anfrage nicht verstanden. Fügen Sie weitere Details hinzu oder sehen Sie sich Beispiele an.“

Immer wenn ich versuche, die Aktion „Gemini“ zu verwenden, erhalte ich die Meldung: „Unsere Kapazität ist voll – wir sind bald wieder da. “

Wenn ich auf der Startseite versuche, „Beschreibe eine Aufgabe für Gemini“ zu verwenden, erhalte ich außerdem folgende Meldung: „Ich habe Ihre Anfrage nicht verstanden. Fügen Sie weitere Details hinzu oder sehen Sie sich Beispiele an.“

Google hat das Problem inzwischen behoben.

ClickUp hingegen hat eine etabliertere Präsenz auf Reddit, mit einer Community, die seit Jahren über seine Features, Updates und KI-Fähigkeiten diskutiert.

Ein ClickUp-Benutzer lobte die KI-Features:

Das Coolste daran finde ich, dass ich den KI-Notizblock verwende, die Transkripte durch ein KI-Gehirn laufen lasse und das Ergebnis ein spezielles Q&A-Format ist, das im ClickUp-Chat gepostet wird, wo ein Agent nach diesen Informationen sucht, und die Q&A automatisch in eine Liste einfügt, wodurch ein dynamisches Playbook-Upgrade durch alle Q&A entsteht.

Das Coolste daran finde ich, dass ich den KI-Notizblock verwende, die Transkripte durch ein KI-Gehirn laufen lasse und das Ergebnis ein spezielles Q&A-Format ist, das im ClickUp-Chat gepostet wird, wo ein Agent nach diesen Informationen sucht, und die Q&A automatisch in eine Liste einfügt, wodurch ein dynamisches Playbook-Upgrade durch alle Q&A entsteht.

Ein anderer Benutzer schätzte ClickUp BrainGPT wegen seiner Funktionen für das Projektmanagement:

Es hat sich auch als hilfreich erwiesen, alle KI-Aufgaben an einem zentralen Ort zu erledigen. Da ich für die KI-Features für jedes meiner Teammitglieder bezahle, habe ich sie gebeten, diese zu nutzen, und das hat meinem Projektmanager wirklich geholfen. Sie erhält regelmäßig KI-Eingabeaufforderungen, um den Überblick über mehr als hundert Aufgaben zu behalten, die einem achtköpfigen Kreativteam zugewiesen wurden. Wenn KI als persönlicher Assistent gedacht ist und Ihre Arbeit in ClickUp organisiert ist, ist es unglaublich leistungsstark, wenn jedes Team-Mitglied über einen eigenen KI-Assistenten verfügt, der ihm mit fundierten Kenntnissen über seine genaue Arbeit zur Seite steht.

Es hat sich auch als hilfreich erwiesen, alle KI-Aufgaben an einem zentralen Ort zu erledigen. Da ich für die KI-Features für jedes meiner Teammitglieder bezahle, habe ich sie gebeten, diese zu nutzen, und das hat meiner Projektmanagerin wirklich geholfen. Sie erhält regelmäßig KI-Eingabeaufforderungen, um den Überblick über mehr als hundert Aufgaben zu behalten, die einem achtköpfigen Kreativteam zugewiesen wurden.

Wenn KI als persönlicher Assistent gedacht ist und Ihre Arbeit in ClickUp organisiert ist, ist es unglaublich leistungsstark, wenn jedes Team-Mitglied über einen eigenen KI-Assistenten verfügt, der ihm mit fundierten Kenntnissen über seine genaue Arbeit zur Seite steht.

Welches KI-Automatisierungstool ist das beste?

Das Urteil steht fest! 🎉

Google Workspace Studio eignet sich ideal, wenn Sie schnelle Zusammenarbeit, gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit und die Leistungsfähigkeit von Gemini KI in Docs, Sheets und Slides benötigen. Es ist vertraut, nahtlos und ideal für Teams, die täglich im Google-Ökosystem arbeiten.

Aber wenn es darum geht, Arbeit zu erledigen und nicht nur darüber zu reden, hat ClickUp die Nase vorn.

Mit ClickUp Brain MAX, KI-Agenten, KI-Notizbuch, Chat, Whiteboards, Meetings und End-to-End-Projektansichten können Teams Ideen in die Tat umsetzen. Jede Diskussion wird zu einer Aufgabe, jedes Meeting wird dokumentiert und jede Nachverfolgung wird nachverfolgbar. Worauf warten Sie also noch? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅