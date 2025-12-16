Die 50 besten Bing KI-Prompts zur Steigerung von Kreativität und Produktivität

Sie haben wahrscheinlich schon einmal erlebt, dass Bing KI Ihnen eine Antwort gibt, die überzeugend und gut formatiert ist und sogar Quellenangaben enthält – aber irgendwie trotzdem nicht das ist, was Sie eigentlich brauchen.

Dann optimieren Sie die Eingabeaufforderung, fügen mehr Kontext hinzu, entfernen Kontext, schreiben Sätze um und hoffen, dass Bing endlich versteht, was Sie gemeint haben.

Die Wahrheit ist, dass die Lücke selten von Bing selbst kommt. Sie kommt von der Eingabeaufforderung.

Eine klare, strukturierte Eingabe verwandelt Bing KI in eine leistungsstarke Such- und Schlussfolgerungsmaschine, die Ihnen genau das liefert, wonach Sie suchen.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die zuverlässigsten Bing KI-Prompts vor, die Sie für Recherchen, die Erstellung von Inhalten, Analysen und die tägliche Produktivität verwenden können, zusammen mit einigen Profi-Tipps.

Als Bonus werden wir auch untersuchen, warum ClickUp zu einer der besten Alternativen für Teams wird, die einen tieferen Kontext, eine höhere Genauigkeit und eine KI wünschen, die ihren Workflow tatsächlich versteht. 😄

Bing KI verstehen

Bing AI ist ein KI-gestützter Assistent, der in die Suchmaschine Microsoft Bing integriert ist. Er kann verwendet werden, um Antworten zusammenzufassen, Bilder und Videos zu generieren, Inhalte zu entwickeln, Code zu erstellen, Berichte zu kuratieren und Aufgaben wie Einkäufe zu erledigen.

Bing basiert auf GPT-4, einem fortschrittlichen großen Sprachmodell, und dem proprietären Prometheus-Modell von Microsoft. Es kann Echtzeit-Suchen im Internet durchführen und multimodale Interaktionen mit Text-, Sprach- und Bildeingaben unterstützen.

Bing Chat Enterprise bietet Ihrem Unternehmen einen KI-gestützten Chat für die Arbeit mit kommerziellem Datenschutz.

Was sind Bing KI-Prompts?

Mit Bing-Eingabeaufforderungen können Sie Bing mitteilen, wie es Ihnen helfen soll. Dies kann durch eine Reihe von Hinweisen, Fragen oder äußerst detaillierten Anweisungen geschehen.

Sagen Sie „Schreibe eine E-Mail für mich“, „Hilf mir, einen Fehler in diesem Code zu entschlüsseln“ oder „Erstelle ein Science-Fiction-Bild von einem Hund, der sich im Space verirrt hat“ – all diese einfachen und komplexen Befehle sind Eingabeaufforderungen, die Bing mitteilen, was es zu erledigen hat.

Wie bei allen KI- und LLM-Modellen hängen jedoch auch die Qualität und Tiefe der Antworten von Bing direkt von der Spezifität Ihrer Eingaben ab.

🧠 Wissenswertes: Prompt Battles sind eine echte Sache. Hier erstellen die Teilnehmer live auf der Bühne KI-Prompts, während das Publikum die Ergebnisse in Echtzeit mitverfolgt. Die Teilnehmer werden nach ihrer Kreativität, der Qualität ihrer Ergebnisse und der Effektivität ihrer Prompts bewertet, mit denen sie die KI zu unerwarteten oder beeindruckenden Ergebnissen führen. Das Verfassen von Prompts ist offiziell zu einem Zuschauerevent geworden.

Vorteile der Verwendung von KI-Prompts

KI-Modelle wissen nicht, was Sie wollen; sie leiten es ab. Jedes Mal, wenn Sie eine Eingabe machen, geben Sie dem Modell Hinweise zu Ihrer Absicht, Ihren Einschränkungen, dem gewünschten Format, dem Kontext und Ihren Qualitätserwartungen.

Außerdem sind KI-Modelle kontextsensitiv, nicht kontextbewusst. Sie verstehen Ihr Geschäft, Ihr Publikum, Ihren Workflow oder Ihren kreativen Stil nicht, wenn Sie ihnen dies nicht mitteilen.

Die Vorteile gut gestalteter Eingabeaufforderungen sind:

Effiziente Recherche : Gut definierte Eingabeaufforderungen verbessern die Qualität und Geschwindigkeit der Recherche, indem sie mehrschichtige Suchvorgänge durchführen, Quellen vergleichen und Erkenntnisse schneller extrahieren als bei der manuellen Suche.

Maßgeschneiderte Inhaltserstellung : Spezifische Eingabeaufforderungen generieren einen brauchbaren ersten Entwurf von Inhalten, der mit Ihren Inhaltsentwürfen und Ihrer Markenstimme übereinstimmt.

Bessere Bildausgabe : Beschreibende Eingabeaufforderungen erzeugen Bilder, die Ihrer kreativen Vision entsprechen.

Zeitersparnis : Klare Anweisungen minimieren Überarbeitungen und wiederholte Klarstellungen. Eine gut strukturierte Eingabe ersetzt oft mehrere vage Versuche und Frustrationen.

Kontextbezogene Aufgabenausführung : Wenn Sie Hintergrundinformationen in Ihren Eingaben angeben, liefert die KI Antworten, die auf Ihre spezifische Situation zugeschnitten sind, anstatt allgemeine Ratschläge zu geben.

Risikominderung : Durchdachte Prompts helfen dabei, potenzielle Fehler oder Verzerrungen in den Ergebnissen der KI zu identifizieren und zu minimieren.

Beeinflussen Sie den Denkprozess: Wenn Sie Ihren Bing KI-Prompts eine Struktur geben, formen Sie die interne Gedankenkette des Modells, was zu logischeren und kohärenteren Ergebnissen führt.

⭐ Bonus: Wie unterscheidet sich Bing KI von ChatGPT?

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich, der Ihnen zeigt, wie sich ChatGPT und Bing KI in Bezug auf Datenzugriff, Denkweise und Alltagsnutzung unterscheiden.

Feature Bing KI ChatGPT Entwickler Microsoft OpenAI Kernansatz Basierend auf Echtzeit-Web-Grundlagen, Live-Suchdaten, Zitaten und Faktenabfrage. Entwickelt für tiefgreifendes Denken, Kreativität und mehrstufige Problemlösung, ohne dass ein Internetzugang erforderlich ist. Ton und Stil Suchgesteuert, prägnant und auf Quellenangaben fokussiert Konversationsfähig, anpassungsfähig und in der Lage, lange Erzählungen oder technische Details wiederzugeben. Stärke der Argumentation Integriertes DALL·E-Modell in der Suche, optimiert für schnelle visuelle Generierung Stark in strukturiertem Denken, logikintensiven Aufgaben, Programmierung und kreativer Generierung. Datenzugriff Direkt mit der Bing-Suche verbunden, ermöglicht Echtzeit-Ergebnisse und Quellenangaben. Verlässt sich in erster Linie auf trainiertes Wissen, sofern das Browsen nicht aktiviert ist. Kreativitätsniveau Stärker eingeschränkt durch Suchergebnisse und faktische Grenzen Mehr Freiheit bei der Ideenfindung, Erkundung und Lösung abstrakter Probleme Bilderstellung Verwendet die DALL-E-Modelle von OpenAI, um aus Textvorgaben visuelle Darstellungen zu generieren. Erzeugt Bilder mithilfe der in ChatGPT integrierten Bildmodelle mit größerer stilistischer Flexibilität. Datei- und Textverarbeitung Zuverlässig für die Zusammenfassung von Webseiten und Live-Quellen; nicht für komplexe Workflows mit mehreren Dateien geeignet. Verarbeitet Dokumente, gemischte Medien, Code und längere Kontextfenster mit starker Kontinuität. Am besten geeignet für Echtzeit-Recherchen, Vergleiche, Faktenchecks und schnelle Zitate Tiefgreifendes Denken, kreative Arbeit, technische Aufgaben, Planung, Code und interaktive Problemlösung

So schreiben Sie effektive Bing KI-Prompts

Zu wissen, wie man einer KI eine Frage stellt, ist eine Kunst, die man lernen kann, wenn man versteht, was eine gute Eingabeaufforderung ausmacht.

So schreiben Sie eine effektive Bing-Eingabeaufforderung:

Beginnen Sie mit einem klaren, konkreten Ziel.

Bing beantwortet fast jede Frage, die Sie ihm stellen. Der Trick besteht darin, konkret und klar zu formulieren, damit es detaillierte, nuancierte Antworten liefert, die Ihnen tatsächlich weiterhelfen. Ein Beispiel:

❌ Aufforderung: Gib mir eine Liste der wichtigsten Marketingtrends.

✅ Aufforderung: Fassen Sie drei aufkommende B2B-Marketingtrends dieses Jahres mit Beispielen zusammen.

💡 Profi-Tipp: Formulieren Sie Ihr Ziel als Handlung. Verwenden Sie Verben wie „zusammenfassen“, „vergleichen“, „generieren“ oder „debuggen“, um die Art der Aufgabe sofort zu signalisieren.

Bieten Sie relevanten Kontext

Der Kontext formt die Relevanz. Und dieser Kontext könnte sein:

Hintergrundinformationen zum Unternehmen

Richtlinien zur Markenstimme

Frühere Inhalte als Referenz

Demografische Daten und Probleme der Zielgruppe

Branchenspezifische Terminologie oder Fachjargon

Aktuelle Projektziele oder Kampagnenziele

Einschränkungen wie Budget, Zeitleiste oder Plattformlimits

Beispiele von Wettbewerbern, die man nachahmen oder vermeiden sollte

Gewünschtes Format, Länge oder Struktur

❌ Aufforderung: Verfassen Sie eine E-Mail-Sequenz für die Einführung eines neuen Produkts.

✅ Aufforderung: Ich bringe ein Projektmanagement-Tool für Remote-Teams auf den Markt. Meine Zielgruppe sind Betriebsleiter in Unternehmen mit 50 bis 200 Mitarbeitern, die mit asynchroner Kommunikation zu kämpfen haben. Verfassen Sie drei E-Mails in einem freundlichen, aber professionellen Ton: eine Teaser-E-Mail, eine E-Mail mit den wichtigsten Features und eine E-Mail mit einem zeitlich begrenzten Angebot. Jede E-Mail sollte weniger als 150 Wörter umfassen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie ein Dokument mit Markenrichtlinien, in dem Sie Ihre Stimme, Ihren Tonfall, Details zu Ihrer Zielgruppe und wichtige Botschaften festhalten. Wenn Ihr Team mehrere Kampagnen durchführt, ist der Markenleitfaden eine große Hilfe. Laden Sie ihn zu Beginn eines neuen Projekts in Bing hoch, damit der Kontext gespeichert wird.

Geben Sie ihm eine Rolle

Durch die Zuweisung einer Rolle erhält Bing AI einen Fokus. Dadurch kann sich die KI auf relevante Muster konzentrieren und verwandtes Wissen priorisieren. Dies ist hilfreich, wenn Sie möchten, dass Bing komplexe Probleme vereinfacht oder bei Aufgaben der Kommunikation hilft.

❌ Aufforderung: Was ist Context Engineering?

(Dies vermittelt ein umfassendes Verständnis des Konzepts. )

✅ Aufforderung: Versetzen Sie sich in die Rolle eines KI-Entwicklers und erklären Sie mir, was Context Engineering ist.

(Mit dieser Eingabeaufforderung kennt Bing die erforderliche Zielgruppenanpassung und konzeptionelle Tiefe. )

👀 Wussten Sie schon? Kontextfenster haben die Funktion des Kurzzeitgedächtnisses einer KI. Wenn sie voll sind, werden frühere Anweisungen verdrängt. Wenn Tokens überlaufen, verliert das Modell den Kontext, da seine Aufmerksamkeitsmechanismen naturgemäß neuere Informationen priorisieren.

Komplexe Aufgaben bewältigen

Mehrschichtige Aufgaben verwirren die KI. Wenn Sie diese in kleinere, aufeinanderfolgende Eingabeaufforderungen aufteilen, erhalten Sie qualitativ hochwertigere Ergebnisse, mit denen Sie arbeiten können.

❌ Aufforderung: Recherchieren Sie Wettbewerber, analysieren Sie deren Strategien und verfassen Sie einen Bericht.

✅ Aufforderung: Erstellen Sie eine Liste der fünf wichtigsten Wettbewerber in der Branche für umweltfreundliche Verpackungen. Fahren Sie dann mit der Analyse fort und fordern Sie abschließend das Format des Berichts an.

Dieser Ansatz, bekannt als Prompt Chaining, verbessert die Ausgabequalität erheblich.

📚 Weiterlesen: Wie man Prompt Engineer wird

Verfeinern und wiederholen

Betrachten Sie die Antworten von Bing als Ausgangspunkt. Sie können Bing bitten, Fakten zu überprüfen, den Ton anzupassen, Details zu personalisieren oder einem Thema Nuancen hinzuzufügen, indem Sie auf seinen Antworten aufbauen.

Jede KI funktioniert anders. Je mehr Sie experimentieren, desto besser verstehen Sie, was tatsächlich funktioniert.

Möchten Sie schnell einen Einstieg in die Frage-Beantwortung durch KI erhalten? Sehen Sie sich dieses Video an.

📚 Weiterlesen: Ihr vollständiger Leitfaden zum Prompt Engineering

50 Top-Bing-KI-Prompts für verschiedene Anwendungsfälle

Von der Bereitstellung von Rezepten über die Fehlerbehebung in komplexen Codes bis hin zur Erstellung von Podcasts und sogar Forschungsberichten – es gibt nichts, womit Bing KI Ihnen nicht helfen kann.

Wir haben einige Prompts zusammengestellt, die Sie für Ihren speziellen Anwendungsfall verwenden (oder sich davon inspirieren lassen) können.

Marketing und Erstellung von Inhalten

Lassen Sie sich von diesen KI-Schreibanregungen inspirieren, wenn Sie Bing eine E-Mail schreiben, einen Blogbeitrag erstellen, ein Wertversprechen verfeinern oder Marketingtexte generieren lassen möchten.

Verwendung von Bing KI für Marketing und Erstellung von Inhalt

1. Sie sind Content-Stratege und schreiben einen LinkedIn-Beitrag darüber, warum Marketing-Teams bei der Wiederverwendung von Inhalten scheitern. Beginnen Sie diesen Beitrag mit einer kühnen Behauptung, geben Sie zwei Fehler frei und beenden Sie ihn mit einer Frage, die zum Mitmachen anregt, in maximal 150 Wörtern.

2. Erstellen Sie ein 90-sekündiges Skript, in dem Sie nicht-technisch versierten Kleinunternehmern die API-Integration erklären. Verwenden Sie einfache Analogien und konzentrieren Sie sich auf Vorteile wie Zeitersparnis und Tool-Konnektivität. Struktur: Aufhänger, Problem, Erklärung, CTA.

3. Verfassen Sie einen Instagram-Bildtext für die neue Bio-Baumwollkollektion unserer nachhaltigen Modemarke. Erzählen Sie eine kurze Geschichte über die Handwerker im ländlichen Indien, verweben Sie ethische Produktionswerte und schließen Sie mit einem Shop-CTA. Maximal 180 Wörter.

4. Verfassen Sie eine Pressemitteilung, in der Sie unsere Serie-B-Finanzierung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar für eine KI-Kundenserviceplattform ankündigen. Fügen Sie eine aussagekräftige Überschrift, einen einleitenden Absatz mit den wichtigsten Fakten, ein Zitat des CEO zu den Wachstumsplänen, Angaben zur Verwendung der Finanzmittel (Produktentwicklung, Marktexpansion) und eine Standardbeschreibung des Unternehmens ein. Halten Sie sich an maximal 400 Wörter.

5. Ich baue eine Direktvertriebsmarke für Hautpflegeprodukte für Menschen mit empfindlicher Haut auf. Helfen Sie mir dabei, unsere Markenstimme zu definieren. Nennen Sie drei Beispiele dafür, wie wir dieselbe Botschaft („Unsere Produkte sind dermatologisch getestet“) in unserer Stimme kommunizieren würden, im Vergleich dazu, wie Wettbewerber dies tun würden. Fügen Sie dazu auch Dos und Don'ts hinzu.

6. Ich benötige 10 verschiedene Überschriften für eine Seite, die für ein Webinar zum Thema „Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse für Finanzanalysten” eine Aktion startet. Priorisieren Sie Überschriften, die für Analysten der mittleren Ebene attraktiv sind, die ihre Karriere vorantreiben möchten. Testen Sie verschiedene Ansätze: Neugier wecken, Vorteile hervorheben, Angst vor dem Verpassen, Spezifität, Fragen stellen und Dringlichkeit vermitteln. Jede Überschrift sollte maximal 15 Wörter umfassen.

7. Entwickeln Sie ein kreatives Kampagnenthema für die Back-to-School-Aktion unserer Online-Lernplattform (die sich an erwachsene Lernende richtet, die wieder eine Ausbildung beginnen). Ich benötige einen Kampagnennamen, einen Slogan, drei Kernbotschaften, die auf die Ängste und Motivationen der Zielgruppe eingehen, Vorschläge für die visuelle Gestaltung eines Moodboards und Ideen, wie dieses Thema in E-Mails, sozialen Medien und bezahlten Anzeigen umgesetzt werden könnte. Das Thema sollte emotional ansprechend und ambitioniert sein.

8. Generieren Sie 10 Instagram-Inhalt-Ideen für eine persönliche Finanz-App, die sich an Millennials richtet. Jede Idee benötigt einen Inhaltstyp, ein Thema, eine Kernbotschaft und eine visuelle Ausrichtung. Behandeln Sie Themen wie Studentenkredite, Impulskäufe, Grundlagen des Investierens und Notfallfonds.

9. Analysieren Sie die besten SERP-Ergebnisse für das Keyword „E-Mail-Marketing-Best Practices für SaaS”. Identifizieren Sie Inhaltslücken, analysieren Sie die Stimmung der Verbraucher auf Quora und Reddit und erstellen Sie eine Gliederung für einen Blogbeitrag, den ich schreiben kann, um diese Lücken effizient zu schließen. Streben Sie eine Bloglänge zwischen 2500 und 3000 Wörtern an.

📮 ClickUp Insight: 33 % der Menschen glauben immer noch, dass Multitasking gleichbedeutend mit Effizienz ist. In Wirklichkeit erhöht Multitasking nur die Kosten für den Kontextwechsel. Wenn Ihr Gehirn zwischen Registerkarten, Chats und Checklisten hin und her springt, leidet die Konzentration am meisten darunter. ClickUp hilft Ihnen dabei, sich ganz bewusst auf eine Aufgabe zu konzentrieren, indem es alles, was Sie brauchen, an einem Ort zusammenführt! Sie arbeiten an einer Aufgabe, müssen aber etwas im Internet nachschlagen? Verwenden Sie einfach Ihre Stimme und bitten Sie ClickUp BrainGPT, eine Websuche im selben Fenster zu erledigen. Möchten Sie mit Claude chatten und den Entwurf, an dem Sie gerade arbeiten, überarbeiten? Auch das ist möglich, ohne Ihren ClickUp-Workspace zu verlassen! Alles, was Sie brauchen – Chat, Dokumente, Aufgaben, Dashboards, mehrere LLMs, Websuche und mehr – befindet sich in einem einzigen konvergenten KI-Workspace und ist sofort einsatzbereit!

📚 Weiterlesen: Die 10 besten Schreibassistenzprogramme mit AI im Jahr 2025

Recherche und Datenanalyse

Optimieren Sie Ihre Recherche und Datenanalyse mit Bing KI-Prompts.

10. Fassen Sie drei aufkommende B2B-Marketingtrends dieses Jahres mit konkreten Beispielen von Unternehmen zusammen, die diese Trends bereits umgesetzt haben. Konzentrieren Sie sich dabei auf die Einführung von KI, die Entwicklung des Account-basierten Marketings und die datenschutzorientierte Attribution. Fügen Sie unterstützende Daten und Metriken zum Erfolg hinzu.

11. Analysieren Sie 50 aktuelle Kundenbewertungen von ClickUp auf G2 und Capterra. Kategorisieren Sie das Feedback nach Themen: Beschwerden über Preise, Funktionswünsche, Support-Probleme und Lob für die Benutzererfahrung. Fassen Sie die drei wichtigsten Kritikpunkte zusammen.

12. Recherchieren Sie die fünf besten Tools für Projektmanagement (Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion). Erstellen Sie eine Vergleichstabelle mit Preisstufen, wichtigsten Features, Benutzer-Limiten, Integrationen und Bewertungen der mobilen Apps.

13. Analysieren Sie die erfolgreichsten Blogbeiträge der letzten sechs Monate auf unserer Website. Identifizieren Sie gemeinsame Muster in Bezug auf Thema, Länge, Format, Überschriften und interne Verlinkungen. Gewinnen Sie Erkenntnisse darüber, welche Arten von Inhalten den meisten organischen Traffic und die meisten Conversions generieren.

14. Überwachen Sie die Unterhaltungen über „Produktivität bei der Remote-Arbeit” auf Twitter, LinkedIn und Reddit in den letzten 30 Tagen. Extrahieren Sie die wichtigsten Probleme, häufig erwähnte Tools und neue Lösungen. Fassen Sie die Stimmung und Diskussionsthemen zusammen.

15. Ich möchte einen detaillierten Forschungsbericht über die Content-Marketing-Branche in Louisiana. Der Bericht sollte wichtige Trends, wichtige Akteure, regionale Herausforderungen und Wachstumschancen behandeln. Bitte fügen Sie Erkenntnisse darüber hinzu, wie lokale Unternehmen Content-Marketing nutzen, welche namhaften Agenturen oder Freiberufler in diesem Bundesstaat tätig sind und welche relevanten Statistiken oder Fallstudien es gibt. Formatieren Sie den Bericht mit den entsprechenden Kopfzeilen und Formatierungen, um Klarheit und Struktur zu gewährleisten. Verwenden Sie Tabellen, wo dies hilfreich ist, um Agenturen, Trends oder Branchendaten zu vergleichen.

Verwenden Sie Bing KI für die Erstellung detaillierter Forschungsberichte.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie das Feature „Forschungsbericht erstellen” von Bing, um einen vollständig zitierten, ausführlichen Forschungsbericht zu Ihrem Produkt oder Markt zu erhalten. Dieser Bericht könnte ein guter Ausgangspunkt für die Validierung Ihrer Annahmen zum Markteintritt sein.

Lernen und Kompetenzentwicklung

Lernen Sie komplexe Themen mit Bing KI

16. Erklären Sie Quantencomputing einem Gymnasiasten, der über Grundkenntnisse in Algebra verfügt, aber keine Vorkenntnisse in Physik hat. Verwenden Sie Alltagsanalogien, vermeiden Sie Fachjargon und konzentrieren Sie sich auf praktische Anwendungen, die für ihn interessant sind, wie Verschlüsselung oder Arzneimittelentwicklung.

17. Generieren Sie 15 verhaltensorientierte Interviewfragen für Rollen des Produktmanagements mit Beispielen nach der STAR-Methode. Behandeln Sie Szenarien zu Priorisierung, Konflikten zwischen Stakeholdern, fehlgeschlagenen Produkteinführungen und datengestützten Entscheidungen. Fügen Sie Tipps hinzu, worauf Interviewer achten.

18. Erstellen Sie einen umfassenden Studienleitfaden für die Google Analytics 4-Zertifizierungsprüfung. Ordnen Sie ihn nach Prüfungsthemen, einschließlich wichtiger Definitionen, zu merkender Formeln, häufiger Fallstricke und Beispielen für Fragen. Gestalten Sie ihn übersichtlich mit klaren Abschnitten.

19. Vergleichen Sie vier beliebte Zertifizierungen im Bereich Projektmanagement: PMP, CAPM, Scrum Master und PRINCE2. Analysieren Sie Kosten, Zeitaufwand, Schwierigkeitsgrad, berufliche Vorteile und welchen Wert sie in welchen Branchen haben. Geben Sie Empfehlungen basierend auf der Phase und den Zielen.

20. Erstellen Sie eine Übungsaufgabe zur Verbesserung der technischen Schreibfähigkeiten. Stellen Sie ein schlecht geschriebenes technisches Dokument (API-Dokumentation oder Benutzerhandbuch) zur Verfügung, identifizieren Sie fünf spezifische Probleme und schreiben Sie jeden Abschnitt mit Erläuterungen zu den vorgenommenen Verbesserungen neu.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie KI als Ihren persönlichen Assistenten nutzen können 👇

👀 Wussten Sie schon? Die Forscher von Anthropic haben einen Erfolg beim Extrahieren von Millionen von Features aus Claude 3.0 Sonnet erzielt und damit erstmals einen detaillierten Einblick in ein modernes, produktionsreifes großes Sprachmodell geschaffen – und damit offenbart, wie KI Konzepte intern auf eine Weise organisiert, die dem menschlichen Verständnis entspricht.

Programmierung, Debugging und Datenanalyse

21. Fassen Sie diese 40-seitige Forschungsarbeit über Anwendungen des maschinellen Lernens im Gesundheitswesen zusammen. Extrahieren Sie die Schlüssel-Ergebnisse, Methoden, Limite und praktischen Implikationen. Schreiben Sie für einen nicht-technischen Gesundheitsverwalter, der über eine Investition in ML-Lösungen entscheidet. Maximal 500 Wörter.

22. Überprüfen Sie diese JavaScript-Funktion, die ein Array von 10.000 Objekten filtert und sortiert. Sie läuft auf dem Frontend langsam. Identifizieren Sie Leistungsengpässe, schlagen Sie Optimierungen vor und schreiben Sie die Funktion mit besserer Zeitkomplexität neu. Erläutern Sie die Verbesserungen.

23. Sie sind ein erfahrener Entwickler, der Python-Code schreibt, um ihn in die Zahlungs-API von Stripe zu integrieren. Ich muss einen Kunden anlegen, eine Zahlungsabsicht für 99 $ generieren und Antworten auf Erfolge oder Fehler verarbeiten. Fügen Sie eine ordnungsgemäße Fehlerbehandlung und Kommentare hinzu, die jeden Schritt erklären.

24. Meine while-Schleife friert den Browser ein, wenn ich ein Array mit 1000 Objekten filtere: [Code einfügen]. Finden Sie heraus, was die Endlosschleife verursacht. Erklären Sie den logischen Fehler und schreiben Sie ihn so um, dass er korrekt funktioniert. Schlagen Sie außerdem einen effizienteren Ansatz vor.

25. Benutzer können nach dem Aktualisieren der Seite nicht angemeldet bleiben: [Authentifizierungscode einfügen]. Das JWT-Token wird gespeichert, aber nicht korrekt gelesen. Debuggen Sie das Problem und beheben Sie die Logik zum Abrufen des Tokens.

26. Meine App erreicht bei der Verarbeitung von Batch-Uploads das API-Ratenlimit (100 Anfragen pro Minute): [Code einfügen]. Implementieren Sie ein Warteschlangensystem, das Anfragen drosselt, um unter dem Limit zu bleiben und dennoch Alles zu verarbeiten. Zeigen Sie den Benutzern den Fortschritt an.

💡 Profi-Tipp: Wenn Copilot eine Seite nicht analysieren oder Inhalte nicht zusammenfassen kann, aktivieren Sie „Zugriff auf alle Webseiten oder PDF-Dateien zulassen” in den Microsoft Edge-Einstellungen unter „Seitenleiste > Copilot”.

Echtzeit-Informationen und Web-Recherche

Nutzen Sie Bing KI für umfassende und aktuelle Antworten.

27. Suche nach den besten Preisen für das iPhone 15 Pro in der Farbe Black Titanium mit 256 GB in den USA. Berücksichtige dabei auch Trade-In-Angebote oder Rabatte für bestimmte Arten der Zahlung und berechne, welche Option insgesamt am günstigsten ist.

28. Recherchieren Sie die aktuellen Gehaltsbereiche für Senior Data Analysts in Austin, Texas. Sehen Sie sich Stellenanzeigen auf LinkedIn, Indeed und Glassdoor an. Unterteilen Sie diese nach der Größe des Unternehmens und der erforderlichen Berufserfahrung und berücksichtigen Sie dabei die üblicherweise angebotenen Zusatzleistungen. Berechnen Sie das Durchschnittsgehalt.

29. Suchen Sie nach im letzten Jahr veröffentlichten, von Fachkollegen begutachteten Forschungsarbeiten über die Wirksamkeit von intermittierendem Fasten auf die Stoffwechselgesundheit. Finden Sie mindestens fünf Studien, fassen Sie deren Methodik und Schlüssel-Ergebnisse zusammen und notieren Sie alle widersprüchlichen Ergebnisse zwischen den Studien.

30. Recherchieren Sie, welche neuen Features Notion in den letzten drei Monaten eingeführt hat. Sehen Sie sich den Blog, die Seite mit Produktaktualisierungen, Ankündigungen auf Twitter und Benutzerforen an. Beschreiben Sie jedes Feature und suchen Sie nach ersten Rückmeldungen von Benutzern zur Qualität der Umsetzung.

31. Finden Sie aktuelle Reisebeschränkungen und Visabestimmungen für US-Bürger, die Japan besuchen. Berücksichtigen Sie dabei Impfvorschriften, Visumantragsverfahren, Bearbeitungszeiten und alle aktuellen Änderungen der Richtlinien, die im letzten Monat bekannt gegeben wurden.

32. Finden Sie die vollständigen Leistungsstatistiken von Lionel Messi für Inter Miami in der MLS-Saison 2024. Berücksichtigen Sie dabei erzielte Ziele, Vorlagen, gespielte Spiele und einen Vergleich seiner Statistiken mit denen anderer Top-Torschützen der Liga. Überprüfen Sie, ob er irgendwelche Rekorde gebrochen hat.

33. Finden Sie die aktuellen Öffnungszeiten des Metropolitan Museum of Art in New York heraus. Prüfen Sie, ob es in der Thanksgiving-Woche Sonderöffnungszeiten gibt und ob es Tage gibt, an denen der Eintritt kostenlos ist. Vergewissern Sie sich, dass die Informationen aktuell sind.

34. Finden Sie alle Unternehmen, die in den letzten sechs Monaten eine Serie-B-Finanzierung erhalten haben. Konzentrieren Sie sich dabei auf die Technologie- und SaaS-Branchen in den USA.

35. Identifizieren Sie alle neuen staatlichen Vorschriften, Compliance-Aktualisierungen oder rechtlichen Änderungen, die [Branche oder Region] in den letzten 60 Tagen betroffen haben. Geben Sie kurze Zusammenfassungen mit Quellenangaben und erwarteten Auswirkungen.

📮ClickUp Insight: 88 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Sicherheitsbedenken. Aber was wäre, wenn KI in Ihren Arbeitsbereich integriert und bereits sicher wäre? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Eingaben in einfacher Sprache und löst damit alle drei Bedenken hinsichtlich der Einführung von KI, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

Produktivität und Aufgabenmanagement

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Bing KI-Eingabeaufforderungen.

36. Erstellen Sie eine umfassende Onboarding-Checkliste für neue Mitglieder des Marketingteams. Behandeln Sie den ersten Tag (Papierkram, Setup von Konten), die erste Woche (Schulungen, Einführungen) und den ersten Monat (erste Projekte, Feedback-Gespräche). Geben Sie an, wer für die einzelnen Aufgaben verantwortlich ist.

37. Ich habe heute diese 12 Aufgaben mit unterschiedlichen Zeitanforderungen und Prioritäten abzuschließen: [Aufgaben auflisten]. Erstellen Sie einen optimierten Zeitplan von 9 bis 18 Uhr, der meine produktivsten Stunden (10 bis 12 Uhr) berücksichtigt, Pufferzeiten einplant und ähnliche Aufgaben zusammenfasst.

38. Fassen Sie die Notizen der Standup-Meetings dieser Woche von Montag bis Freitag zusammen: [Notizen einfügen]. Identifizieren Sie fertiggestellte Aufgaben, laufende Arbeiten, mehrfach aufgetretene Hindernisse und Teammitglieder, die möglicherweise Unterstützung benötigen. Formatieren Sie dies als kurzen Bericht für das Management.

39. Erstellen Sie eine Agenda für ein 60-minütiges vierteljährliches Business-Meeting mit fünf Abteilungsleitern. Planen Sie Zeit für jedes Segment ein, legen Sie Diskussionsthemen fest, zu denen Entscheidungen getroffen werden müssen, und reservieren Sie Zeit für Fragen. Halten Sie die Agenda fokussiert und umsetzbar.

40. Ich arbeite 60 Stunden pro Woche und fühle mich ausgebrannt. Überprüfen Sie meinen aktuellen Zeitplan: [Zeitplan einfügen]. Schlagen Sie vor, wo ich Einsparungen vornehmen, welche Aufgaben ich zurückstellen oder delegieren kann, wann ich Pausen einlegen sollte und wie ich Erholungszeiten einbauen kann, ohne Projekte zu gefährden.

41. Entwerfen Sie ein Dokument mit Kommunikationsrichtlinien für Ihr Team. Legen Sie fest, wann E-Mails, Slack oder Meetings zu verwenden sind, welche Antwortzeiten für die einzelnen Kanäle erwartet werden, welche Grenzen für die Kommunikation außerhalb der Arbeitszeiten gelten und wie dringende Probleme eskaliert werden sollen. Achten Sie darauf, dass die Richtlinien praktisch sind und die Work-Life-Balance berücksichtigen.

42. Entwerfen Sie eine wöchentliche Kalendervorlage, die Zeit für konzentriertes Arbeiten reserviert und gleichzeitig Meetings und Zusammenarbeit berücksichtigt. Ich benötige mindestens 15 Stunden ununterbrochene Zeit pro Woche für das Schreiben und die Strategieentwicklung. Zeigen Sie, wie man Montag bis Freitag strukturiert.

⭐ Bonus: Wenn Sie Bing AI-Prompts bereits zur Verwaltung von Aufgaben, zur Planung von Zeitplänen oder zur Optimierung von Workflows nutzen, erwartet Sie eine noch größere Chance: die KI-Orchestrierung. Die KI-Orchestrierung vereint mehrere KI-Systeme wie Bing AI für die Recherche, ClickUp Brain für die kontextbezogene Aufgabenausführung und Automatisierungen für sich wiederholende Arbeiten in einem koordinierten Workflow. Anstatt jedes Tool als separaten Assistenten zu behandeln, werden sie durch Orchestrierung miteinander verbunden, sodass sie wie eine einheitliche Intelligenzschicht über Ihre Projekte hinweg funktionieren. Mit der KI-Orchestrierung in ClickUp können Sie: Lösen Sie KI-Aktionen automatisch aus , wenn Aufgaben aktualisiert, Formulare eingereicht oder Arbeiten zwischen verschiedenen Phasen verschoben werden.

Verwenden Sie KI-Agenten , um Arbeit weiterzuleiten, Eigentümer zuzuweisen oder Hindernisse ohne manuelles Eingreifen zu eskalieren.

Kombinieren Sie Automatisierungen + kontextbezogene KI , um die Genauigkeit, Abhängigkeiten und Prioritäten Ihres Projekts zu gewährleisten.

Bringen Sie Recherche, Planung, Dokumentation und Ausführung in einer Verbindung von Flows zusammen.

Bilderstellung

Bevor wir uns mit KI-Bild-Prompts befassen, sollten Sie wissen, dass Sie mit „Bing Image Creator“ oder der Option „Bild generieren“ in Copilot Bilder erstellen können.

💡 Profi-Tipp: Gemäß den Richtlinien von Microsoft sollten Sie beschreibende Wörter verwenden, wenn Sie erklären, wie Sie sich ein Bild vorstellen. Verwenden Sie diese Formel als Checkliste für Ihre Eingabe zur Bilderzeugung: Klare Aktion: Erstellen Sie ein fotorealistisches Bild.

Detailliertes Thema: Rose, aber beschreibend (Eine tiefrote Rose mit samtigen Blütenblättern, bedeckt mit Morgentautropfen)

Spezifischer Stil: Makro-Nahaufnahme

Szene oder Einstellung: Sonnenaufgang mit sanftem goldenem Licht

Zusätzliche Elemente: Bokeh-Hintergrund, lichtreflektierende Wassertropfen, winzige grüne Blätter Vollständige Eingabeaufforderung: Erstellen Sie im Dall'e-Modus ein fotorealistisches Bild einer tiefroten Rose mit samtigen Blütenblättern, die mit Morgentautropfen bedeckt sind. Extreme Makro-Nahaufnahme mit geringer Schärfentiefe in einem nebligen englischen Garten bei Sonnenaufgang mit sanftem goldenem Licht. Fügen Sie einen Bokeh-Hintergrund, lichtreflektierende Wassertropfen, winzige grüne Blätter und eine romantische Atmosphäre hinzu. Verwendung von Bing KI-Prompts für die Bildverarbeitung

43. Illustrieren Sie ein Epic-Fantasy-Buchcover, das einen jungen Zauberer zeigt, der am Rand einer Klippe steht und auf ein riesiges Königreich mit schwebenden Inseln blickt. Dunkle Gewitterwolken ziehen auf, während magisch leuchtende Runen das Zeichen umkreisen. Malerischer Stil mit satten, dramatischen Farben.

44. Fotografieren Sie einen luxuriösen Lederrucksack in einer Lifestyle-Einstellung auf einem hölzernen Couchtisch mit einem Laptop, einem Tagebuch und einer handgefertigten Kaffeetasse. Sanftes Morgenlicht fällt durch transparente Vorhänge. Warme, erdige Töne mit geringer Tiefenschärfe schaffen eine hochwertige, inspirierende Stimmung.

45. Erstellen Sie eine moderne Infografik-Folie im Flat-Design für Instagram, die fünf Tipps zur Produktivität zeigt. Verwenden Sie eine Pastellfarbpalette mit Rosa, Mintgrün und Creme. Fügen Sie einfache Symbole, gut lesbare serifenlose Schriftarten und viel Weißraum hinzu. Zeitgemäßer und minimalistischer Stil.

46. Erstellen Sie ein freundliches, farbenfrohes Diagramm, das die Funktionsweise der Photosynthese erklärt. Zeigen Sie einen Cartoon-Baum mit beschrifteten Pfeilen, die auf Wurzeln, Blätter, Sonne und Wassertropfen zeigen. Verwenden Sie leuchtende Grün-, Gelb- und Blautöne mit einfachen Formen und einer klaren Typografie, die für Mittelschüler geeignet ist.

47. Illustrieren Sie eine skurrile Waldszene, in der freundliche Tier-Zeichen (ein Bär, ein Kaninchen und ein Fuchs) unter einem riesigen Pilz eine Teeparty veranstalten. Weiche, abgerundete Formen mit warmen, einladenden Farben. Bilderbuch-Aquarellstil mit sanften Texturen und verträumter Beleuchtung.

48. Erstellen Sie ein freundliches Roboter-Zeichen für ein Tech-Startup. Der Roboter sollte abgerundete Kanten, eine leuchtend blaue Brustplatte und ausdrucksstarke LED-Augen haben und zum Gruß winken. Modernes, ansprechendes Design mit Farbverläufen und dezenten Schatten. Ganzkörperansicht auf transparentem Hintergrund.

49. Erstellen Sie eine fotorealistische Innenraumdarstellung einer luxuriösen modernen Küche mit Marmorarbeitsplatten, Edelstahlgeräten, Pendelleuchten und großen Fenstern mit Aussicht auf die Stadt. Warme Nachmittagsbeleuchtung, gestaltet mit einer Obstschale und frischen Blumen. Architekturfotografie in Magazinqualität.

50. Illustrieren Sie eine moderne, isometrische Ansicht einer Dashboard-Oberfläche, die im 3D-Raum schwebt und farbenfrohe Diagramme, Grafiken und Datenkarten zeigt. Verwenden Sie einen Hintergrund mit Farbverlauf von Dunkelblau zu Violett. Fügen Sie dezente Glüheffekte und klare Linien hinzu. Technologisch fortschrittlicher und raffinierter Stil für den Hero-Bereich einer Landingpage.

Das ist unsere Zusammenfassung der umfangreichen (aber keineswegs vollständigen) Anwendungsfälle von Bing KI und seinen Eingabeaufforderungen.

👀 Wussten Sie schon? Die KI-Entwicklung hat sich von Tests hinter verschlossenen Türen zu öffentlichen Experimenten verlagert. Microsoft Copilot Labs ist ein Beispiel dafür, wo Benutzer experimentelle Features wie Copilot Vision und Gaming-Erlebnisse testen können, bevor sie sich durchsetzen. Dieser „Evaluierungs-Flywheel”-Ansatz ermöglicht es Teams, schnell zu starten, Feedback aus der Praxis zu sammeln und schneller als bei herkömmlichen Zyklen zu iterieren.

Häufige Fehler, die Sie bei Bing KI Prompts vermeiden sollten

Ihre Unzufriedenheit mit den Ergebnissen von Bing könnte auf einen dieser Fehler bei der Eingabe zurückzuführen sein. Sehen wir uns an, was Sie zu erledigen haben, um diese zu vermeiden:

Fehler Was passiert? Wie kann man das beheben? Zu vage oder zu allgemein Bing liefert oberflächliche, unbrauchbare Inhalte, die nicht auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Legen Sie Erwartungen fest, bieten Sie Kontext, zeigen Sie Beispiele für Erfolg und formulieren Sie Ihre Anfragen anschaulich. Überlastung einer einzelnen Eingabeaufforderung Bing wird versuchen, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten, und unvollständige oder oberflächliche Ergebnisse liefern. Teilen Sie Ihre Anfrage in kleinere, logische, aufeinanderfolgende Eingaben auf und bauen Sie auf den Antworten von Bing auf. Ignorieren von Echtzeitfunktionen Sie verpassen aktuelle Daten wie aktuelle Nachrichten, Preise, Trends oder aktuelle Updates. Verwenden Sie Bing für zeitkritische Abfragen und geben Sie an, dass Sie aktuelle Informationen aus dem Internet benötigen. Formatvorgaben vergessen Möglicherweise erhalten Sie lange Essay-Antworten, obwohl Sie eigentlich nur eine übersichtliche Vergleichstabelle wollten. Geben Sie das Format ausdrücklich an: „als Aufzählungspunkte organisieren“, „in Absätzen mit 2–3 Zeilen schreiben“ oder „eine Tabelle erstellen“. Beibehaltung eines einzigen Modus für Unterhaltungen Sie erhalten Antworten, die nicht Ihren Anforderungen entsprechen. Umschalten Sie zwischen verschiedenen Bing-Modi (Smart (GPT-5), schnelle Antwort, tieferes Nachdenken usw.), um eine kontextbezogene Antwort zu erhalten.

Wussten Sie schon? Der ständige Wechsel zwischen verschiedenen KI-Tools beeinträchtigt die Produktivität. Das erneute Erklären des Kontexts, das Umformatieren von Daten, die Verwaltung unterschiedlicher Schnittstellen und der Abgleich widersprüchlicher Ergebnisse verursachen eine solche kognitive Belastung, dass die Verwendung von KI oft schwieriger erscheint als die manuelle Ausführung der Arbeit. Tatsächlich geben 79,3 % der Arbeitnehmer an, dass der Aufwand für KI-Prompts im Vergleich zum Wert der Arbeit unverhältnismäßig hoch ist.

Einschränkungen bei der Verwendung von Bing KI

Bing bietet eine verbesserte Sucherfahrung und führt gleichzeitig Aufgaben aus, die auch LLMs wie ChatGPT bewältigen können. Es kann Code schreiben, Inhalte generieren, Echtzeit-Suchen durchführen, Berichte erstellen und sogar Podcasts kuratieren. Man könnte sagen, dass es so ziemlich alles kann.

Allerdings stößt es auch an Grenzen, und hier wird es Sie behindern:

Kein Beibehalten des Kontexts über mehrere Sitzungen hinweg : Bing behält den Kontext nicht über mehrere Sitzungen hinweg bei, sodass Sie selbst bei ähnlichen Projekten die Anweisungen jedes Mal wiederholen müssen, wenn Sie von vorne beginnen.

Halluzinierte Antworten : Bing halluziniert Fakten und präsentiert Ihnen mehrdeutige Ideen auf Ihre völlig eindeutige Abfrage hin.

Kürzere Kontextfenster : Das Kontextfenster von Bing im Kreativmodus ist begrenzt. Es gibt zwar keine festgelegte Anzahl an Token, aber es ist vergleichsweise kleiner als die Speicherfenster von : Das Kontextfenster von Bing im Kreativmodus ist begrenzt. Es gibt zwar keine festgelegte Anzahl an Token, aber es ist vergleichsweise kleiner als die Speicherfenster von KI-Tools wie ChatGPT und Claude.

Sicherheitsfilter und blockierte Inhalte : Anfragen zu sensiblen Themen, bestimmten Personen des öffentlichen Lebens oder Inhalten, die Auslöser für Sicherheitsmechanismen sind, werden sofort abgelehnt. Diese Filter sind strenger als bei anderen LLMs.

Limitierte Tiefe und Konsistenz : Bing generiert selbst bei komplexen und nischenbezogenen Abfragen oberflächliche Ergebnisse; manchmal fehlen Nuancen und Kontext vollständig.

Feste Seitenverhältnisse für KI-generierte Bilder: Bing erlaubt keine benutzerdefinierten Einstellungen für die Bildabmessungen oder Seitenverhältnisse, sodass Sie mit den Standardverhältnissen 1:1 oder 3:4 arbeiten müssen.

⚠️ Achtung: Vermeiden Sie es, sich in KI-Wildwuchs zu verstricken. Mit Tools wie Bing AI ist es einfach, mehrere Apps für die Suche, das Schreiben, die Planung und die Recherche zu nutzen. Jedes KI-Tool löst einen Teil Ihres Workflows. Diese Fragmentierung führt jedoch zu einer KI-Zersplitterung, bei der Ihre Arbeit und Ihr Kontext über Registerkarten, Chats und unverbundene Tools verstreut sind. Jedes Mal, wenn Bing Ihre früheren Anweisungen vergisst oder oberflächliche, inkonsistente Ergebnisse liefert, sind Sie gezwungen, dies zu kompensieren, indem Sie zwischen mehreren tools hin- und herspringen und alles manuell zusammenfügen. Dies verlangsamt die Arbeit Ihrer Teams, anstatt sie zu beschleunigen. So behalten Sie die Kontrolle, bevor die Dinge außer Kontrolle geraten.

Die besten Bing KI-Alternativen zum Entdecken

Wir haben bessere Bing KI-Alternativen, die Ihre Workflows optimieren können. Bevor wir sie im Detail betrachten, hier ein kurzer Vergleich:

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Konvergierter KI-Workspace für die kontextbezogene Projektdurchführung Kontextbezogene KI (Brain), KI-Notizbuch, Prompt-Vorlagen, BrainGPT (Multi-Modell), Enterprise-Suche, Bilderzeugung, Automatisierungen, KI-Agenten, tiefe Integrationen, Aufgaben- und Dokumentenmanagement, Codegen Free Forever; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen Runway ML Erstellung und Bearbeitung von Multimedia-Inhalten Gen-2/Gen-3 Text-zu-Video, Frame-Interpolation, Nachverfolgung der Bewegung, Regiermodus, Adobe Premiere-Integration, Echtzeit-Zusammenarbeit Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Benutzer/Monat ChatGPT Konversations-KI für Inhalte, Code und Recherche Sprachmodus, Datei-Upload und -Analyse, Speicher, Code-Interpreter, Organisation von Projekten/Workspaces Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Google Gemini Multimodale KI mit tiefer Google Workspace-Integration Native Google-Apps-Zugriff, multimodale Eingabe, Echtzeit-Webdaten, Gemini Nano für die Steuerung auf Geräteebene Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19,99 $/Monat Perplexity KI Echtzeit-Unterhaltung-Suche mit Quellenangaben Live-Websuche, Inline-Zitate, Folgefragen und -antworten, multimodal/multimodell, Quellenverknüpfung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat

1. ClickUp

Optimieren Sie Ihre Arbeitsprozesse mit einem integrierten ClickUp Brain.

Bing kann vielfältige Ergebnisse für Ihre Abfragen generieren – in Form von Zusammenfassungen, Inhalten, Bildern, Videos und sogar Forschungsberichten. Aber damit hört es auch schon auf.

Es kann Ihrem Team keine Aufgaben zuweisen, mit ihm kommunizieren oder den Status und Erfolg eines Projekts verfolgen. Es besteht eine Lücke zwischen dem, was Bing produziert, und dem, was Ihr Team tatsächlich ausführt. Eine Lücke, die zu einem Rückgang der Produktivität Ihres Teams führt.

Was Teams brauchen, ist eine KI, die sich in ihren tatsächlichen Workspace integrieren lässt. Eine KI, die nicht nur einen Projektentwurf erstellen, sondern diesen auch in zuweisbare Aufgaben mit Fristen umwandeln kann.

Enter: ClickUp.

Der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der mehrere Tools und Workflows auf einer einzigen Plattform vereint. Projekte, Unterhaltungen, Dokumente und Analysen werden in dieser kontextbezogenen KI-Plattform zusammengeführt.

Hier finden Sie einen genaueren Überblick über die KI-Fähigkeiten. 💬

Eine KI mit dem vollständigen Kontext Ihrer Arbeit

ClickUp Brain (die native KI von ClickUp) verfügt über ein umfassendes Kontextverständnis Ihres Workspaces. Sie müssen weder die Art des Projekts noch den Kontext des Chats erklären, wenn Sie es mit einer Aufgabe beauftragen.

Die KI versteht Sie und Ihre Arbeit.

Brain ruft kontextbezogene Antworten basierend auf Ihren Projekten in ClickUp ab.

Eine KI, die Ihnen hilft, die Form Ihrer Botschaften zu bestimmen.

ClickUp Brain kann genauso verwendet werden wie ChatGPT oder Bing. Sie können es bitten, Konzepte zu erklären, Blogbeiträge zu schreiben, Social-Media-Kampagnen zu erstellen, Erzählungen zu entwerfen und so ziemlich Alles dazwischen.

Im Gegensatz zu eigenständigen KI-Tools funktioniert dieser KI-Assistent jedoch direkt in Ihrem ClickUp-Workspace.

Angenommen, Sie möchten einen Artikel zum Thema „Wie KI die Produktivität am Arbeitsplatz verändert“ schreiben. Öffnen Sie ClickUp Docs und bitten Sie ClickUp Brain einfach, einen Blogbeitrag zu verfassen.

Nutzen Sie Brain in ClickUp-Dokumenten

Sie können sogar KI-Prompt-Vorlagen in ClickUp-Dokumenten erstellen und speichern, auf die jeder in Ihrem Team zugreifen kann.

Oder nutzen Sie diese Methode der Gedankenkette, um eine gründlichere Struktur und Einblicke in das Thema zu erhalten:

Analysieren Sie die besten SERP-Blogs und erstellen Sie eine Gliederung mit den Schlüssel-Abschnitten und Gesprächsthemen.

Schlagen Sie drei konträre Blickwinkel vor, die gängige Ratschläge zur Produktivität in Frage stellen.

Schreiben Sie eine ansprechende Einleitung, die die Leser mit einer überraschenden Statistik oder einer kühnen Behauptung fesselt.

Erstellen Sie Interviewfragen für Fachexperten in diesem Feld.

Mit ClickUp BrainGPT können Sie auf die neuesten Premium-KI-Modelle zugreifen und zwischen ihnen umschalten, um kurze, gründliche Recherchen, Strategieentwicklungen und kreatives Schreiben zu unterstützen.

Greifen Sie mit ClickUp Brain an einem Ort auf die neuesten KI-Modelle zu.

📌 Speichern Sie diese KI-Schreibanweisungen: Erstellen Sie einen Entwurf für einen Kalender für den Inhalt für das 4. Quartal mit wöchentlichen Themen und Ideen für Beiträge.

Verfassen Sie eine klare und motivierende Teamankündigung zu [Richtlinienänderung/neuer Initiative].

Helfen Sie mir dabei, ein Dokument mit Richtlinien zur Markenstimme für Marketing-Teams zu erstellen. Schlagen Sie vor, was wir in dieses Dokument aufnehmen sollten.

Geben Sie mir eine Liste mit Blogs, die wir für Eigentümer von Restaurants in Louisiana schreiben können.

KI für die Websuche und das Erstellen von Notizen

ClickUp BrainGPT umfasst Enterprise Search, das Ihnen kontextbezogene, kürzlich aktualisierte Antworten aus Ihrem Workspace, verbundenen Apps und Tools sowie dem Internet liefert. Und das alles, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen.

Angenommen, Ihr Team entwirft Marketingstrategien für das nächste Quartal und benötigt aktuelle Einblicke in Trends beim Verbraucherverhalten. Anstatt mehrere Registerkarten im Browser zu öffnen und Informationen manuell zusammenzufassen, können Sie Brain direkt befragen.

BrainGPT durchsucht alle von Ihnen verwendeten Apps nach kontextbezogenen Antworten.

Brain zieht Erkenntnisse aus glaubwürdigen Quellen, fasst die Ergebnisse zusammen und präsentiert sie in einem leicht verständlichen Format – direkt in Ihren ClickUp-Dokumenten.

Für die Zusammenarbeit in Echtzeit finden Sie hier einige Möglichkeiten, zusätzliche ClickUp-Features zu nutzen.

Feature Was passiert? Beispiel Meeting-Notizen + Dokumente Erhalten Sie Transkripte, Videos und Zusammenfassungen in Ihren privaten Dokumenten. Wenn Sie nicht ganz bei der Sache waren und eine kurze Zusammenfassung der Besprechungen des Projektleiters wünschen, können Sie einfach die Zusammenfassung der Schlüsselpunkte lesen. Meeting-Notizen + Chatten Stellen Sie Fragen und erhalten Sie zusammengefasste Antworten aus all Ihren Meeting-Notizen. Fragen Sie Brain: „Welche Bedenken hat das Vertriebsteam in den letzten drei Meetings hinsichtlich der Preisgestaltung geäußert?“ und erhalten Sie sofort Antworten. Meeting-Notizen + Aufgaben Verwandeln Sie jedes Element aus Ihren Anrufen in umsetzbare Aufgaben. Brain erkennt „Wir müssen den Text für die Seite bis Freitag fertigstellen“ und erstellt eine Aufgabe mit einer Frist.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie das Talk-to-Text-Feature von BrainGPT, um Ihre Gedanken sofort festzuhalten, sobald sie Ihnen kommen. Sie können Aufgaben zuweisen, Personen erwähnen oder Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, ohne dass die Tastatur Sie dabei behindert. Setzen Sie Ihre Gedanken mit Talk to Text sofort in Text um.

KI für die Bilderzeugung

Mit Brain können Sie auch Marketingtexte und Grafiken für Ihre Projekte erstellen, ohne Ihren Workspace verlassen zu müssen.

Nehmen wir an, Sie erstellen Texte für soziale Medien und benötigen dazu ansprechende Grafiken.

Anstatt ein separates Design-Tool zu verwenden und jede Phase manuell zu detaillieren, extrahiert ClickUp Brain den Kontext aus Ihrem Text und generiert beeindruckende Grafiken auf der Grundlage dessen, was Sie bereits in ClickUp Whiteboards geschrieben haben.

Verwenden Sie die Kombination aus ClickUp Brain und Whiteboard für die Bilderzeugung.

Von dort aus können Sie gemeinsam mit dem Team an der Feinabstimmung der visuellen Darstellung arbeiten.

Überlassen Sie Automatisierungen + KI-Agenten + Brain die Schwerarbeit, die zu erledigen ist.

Die Automatisierungen, KI-Agenten und das Brain von ClickUp arbeiten zusammen, um Gedanken in die Tat umzusetzen, ohne dass Sie mehrere Tools miteinander verbinden müssen.

Brain versteht den gesamten Kontext Ihres Workspaces, Ihrer Dokumente, Projekte und Prioritäten.

Automatisierungen übernehmen die sich wiederholenden, regelbasierten Arbeiten, die Sie nicht manuell ausführen sollten.

KI-Agenten handeln in Ihrem Namen, interpretieren den Kontext, treffen Entscheidungen, weisen Arbeit zu, aktualisieren den Status, eskalieren Hindernisse und halten Projekte am Laufen, auch wenn Sie nicht online sind.

Sagen Sie Brain in einfacher Sprache, was Sie benötigen, und es wird Ihnen intelligente, agentenbasierte Workflows liefern.

Weitere Hinweise zum Erstellen Ihres KI-Agenten in ClickUp finden Sie in diesem Video 👇

Die besten Features von ClickUp

Verwandeln Sie Anrufe in klare Maßnahmen: Verwenden Sie Verwenden Sie KI Notetaker , um Anrufe und Meetings aufzuzeichnen, zusammenzufassen und zu transkribieren. Es erfasst Entscheidungen und weist direkt in Aufgaben Folgemaßnahmen zu.

Übersetzen Sie unstrukturierte Nachrichten in nutzbare Daten: ClickUp AI Felder klassifizieren Stimmung, Dringlichkeit, Priorität, Kontostatus oder Anfragetyp direkt innerhalb der Aufgaben.

Geben Sie der KI den vollständigen Kontext aus Ihrem Tech-Stack: Mit Mit ClickUp-Integrationen können Sie Tools wie Google Drive, Slack, Figma, GitHub und mehr verbinden und der KI so Zugriff auf den tatsächlichen Kontoverlauf statt auf isolierte Eingabeaufforderungen geben.

Einschränkungen von ClickUp

Ein umfassender Funktionsumfang kann für neue Benutzer überwältigend sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein ClickUp-Benutzer gibt seine Erfahrungen auf G2 frei:

ClickUp Brain MAX ist eine unglaubliche Bereicherung für meinen Workflow. Durch die Kombination mehrerer LLMs in einer Plattform sind die Antworten schneller und zuverlässiger, und die Sprach-zu-Text-Funktion der Plattform spart enorm viel Zeit. Ich schätze auch die Sicherheit auf Unternehmensniveau, die mir beim Umgang mit sensiblen Informationen ein beruhigendes Gefühl gibt. […] Am meisten beeindruckt mich, wie es mir hilft, den Überblick zu behalten und klarer zu denken – egal, ob ich Meetings zusammenfasse, Inhalte entwerfe oder neue Ideen brainstorme. Es fühlt sich an, als hätte ich einen All-in-One-KI-Assistenten, der sich an meine Bedürfnisse anpasst.

ClickUp Brain MAX ist eine unglaubliche Bereicherung für meinen Workflow. Durch die Kombination mehrerer LLMs in einer Plattform sind die Antworten schneller und zuverlässiger, und die Sprach-zu-Text-Funktion der Plattform spart enorm viel Zeit. Ich schätze auch die Sicherheit auf Enterprise-Niveau, die mir beim Umgang mit sensiblen Informationen ein beruhigendes Gefühl gibt. […] Am meisten beeindruckt mich, wie es mir hilft, den Überblick zu behalten und klarer zu denken – egal, ob ich Meetings zusammenfasse, Inhalte entwerfe oder neue Ideen brainstorme. Es fühlt sich an, als hätte ich einen All-in-One-KI-Assistenten, der sich an meine Bedürfnisse anpasst.

⭐ Bonus: Die ClickUp University bietet einige großartige Ressourcen, mit denen Sie Ihre KI-Kenntnisse verbessern können.

2. Runway ML

Über Runway ML

Runway ML ist eine Alternative zum Bing AI Image Creator und wurde für die Erstellung und Bearbeitung von Multimedia-Inhalten entwickelt. Die Plattform vereint über 30 KI-Tools in einer einzigen intuitiven Benutzeroberfläche für Anwendungsfälle wie Hintergrundentfernung, Nachverfolgung, Rotoskopie und Bildinterpolation.

Das Gen 2-Modell von Runway kann realistische Videos von Grund auf neu erstellen. Es bietet erweiterte Optionen für die KI-Bearbeitung und unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit.

Es lässt sich in Adobe Premiere Pro und andere professionelle tools integrieren und ist somit sowohl für unabhängige Ersteller als auch für Produktionsstudios zugänglich.

Wichtige Features von Runway ML

Gen-2- und Gen-3-Alpha-Modelle : Fortschrittliche Text-zu-Video- und Bild-zu-Video-Generierung, die in der Lage ist, kurze, fotorealistische Clips (bis zu 18 Sekunden) aus Textvorgaben oder Standbildern zu erstellen.

Flüssige Zeitlupe : Die KI-generierte Bildinterpolation wandelt normales 30-fps-Filmmaterial in flüssige 120-fps-Zeitlupe um und ahmt so die Ausgabe einer Hochgeschwindigkeitskamera nach.

Nachverfolgung der Bewegung und visuelle Effekte : Ermöglicht das Hinzufügen visueller Elemente zu beweglichen Objekten innerhalb von Filmmaterial für fortgeschrittene Compositing- und kreative Verbesserungen.

Regie-Modus: Ermöglicht die dynamische Steuerung von Kamerawinkel, Zoom und Bewegungspfaden innerhalb der generierten Videos und bietet so eine detaillierte kreative Steuerung, die den Anforderungen professioneller Produktionen gerecht wird.

Limitierungen von Runway ML

Die Qualität der Video-Generierung nimmt bei komplexen oder abstrakten Eingaben ab.

Preise für Runway ML

Free

Standard: 15 $/Benutzer/Monat

Pro: 35 $/Benutzer/Monat

Unbegrenzt: 95 $/Benutzer/Monat

Runway ML-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🌟 Bonus: Mit dem Codegen-Agenten von ClickUp kann jetzt jeder wie ein Profi Code schreiben. Weisen Sie ihm eine beliebige Aufgabe zu und beobachten Sie: Lesen Sie den vollständigen Kontext

Schreiben Sie produktionsreifen Code

Öffnen Sie eine PR

Informieren Sie alle über die Aufgabe

3. ChatGPT

über ChatGPT

Die Bing-Alternative ChatGPT von OpenAI kann einen breiten Bereich von Aufgaben übernehmen, von der Bilderzeugung über das Schreiben von Code bis hin zum Planen Ihres Tages. Die übersichtliche Benutzeroberfläche erfordert keine Einarbeitungszeit, sodass Sie sofort loslegen können.

Mit größeren Kontextfenstern, besserer Kontinuität bei langen Unterhaltungen und integrierten Tools wie Speicher und Code-Interpretation liefert ChatGPT kohärentere, genauere und qualitativ hochwertigere Ergebnisse.

Die besten Features von ChatGPT

Sprachmodus: Sprechen Sie ganz natürlich mit ChatGPT und erhalten Sie gesprochene Antworten – nützlich für freihändige Workflows, Brainstorming unterwegs oder barrierefreie Kommunikation.

Datei-Upload: Laden Sie Dokumente (PDFs, Tabellen, Textdateien), Datensätze (CSV, Excel) oder Code hoch. ChatGPT kann diese Uploads analysieren, zusammenfassen, visualisieren, konvertieren oder sogar Code schreiben.

Speicher über mehrere Sitzungen hinweg: Wenn der Speicher aktiviert ist, kann sich ChatGPT an Details erinnern, die Sie freigegeben haben, darunter Präferenzen, vergangene Kontexte und laufende Projekte.

Projekte und Workspace-Organisation: Organisieren Sie Chats, Dateien und Kontexte unter gemeinsamen Projekten.

Limit von ChatGPT

Kostenlose Benutzer werden zu Spitzenzeiten auf langsamere Modelle umgeleitet.

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Geschäft: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ChatGPT-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.045 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 260 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Eine Benutzerbewertung lautet:

Das Beste an Chatgpt ist für mich das benutzerdefinierte GPT-Feature. Es hat mir 20 Stunden Zeit gespart, die ich zuvor in jeder einzelnen Unterhaltung und mit anderen KI-Chatbots damit verschwendet habe, meinen Workflow zur Erstellung von Inhalten zu erklären und die entsprechenden Anweisungen und Informationen einzugeben. Dank des benutzerdefinierten GPT muss ich nun nicht mehr jedes Mal Anweisungen eingeben und alles erklären. Ich gebe die Anweisungen und Informationen nur einmal ein, dann analysiert es sie gründlich, und wann immer Sie etwas damit zu tun haben möchten, fragen Sie es einfach, und es liefert die Ausgabe basierend auf den Anweisungen und Informationen, die Sie eingegeben haben.

Das Beste an Chatgpt ist für mich das benutzerdefinierte GPT-Feature. Es hat mir 20 Stunden Zeit gespart, die ich zuvor in jeder einzelnen Unterhaltung und mit anderen KI-Chatbots damit verschwendet habe, meinen Workflow zur Erstellung von Inhalten zu erklären und die entsprechenden Anweisungen und Informationen einzugeben. Dank des benutzerdefinierten GPT muss ich nun nicht mehr jedes Mal Anweisungen eingeben und alles erklären. Ich gebe die Anweisungen und Informationen nur einmal ein, dann analysiert es sie gründlich, und wann immer Sie etwas damit zu tun haben möchten, fragen Sie es einfach, und es liefert die Ausgabe basierend auf den Anweisungen und Informationen, die Sie eingegeben haben.

4. Google Gemini

via Gemini

Google Gemini ist eine hilfreiche Alternative zu Bing KI für alle, die tief in das Google-Ökosystem eingebunden sind. Es greift auf den riesigen Index der Suchanfragen von Google zu und hat direkte Verbindungen zu Gmail, Drive und Docs, sodass Informationen leicht gefunden, Inhalte entworfen oder Dateien analysiert werden können.

Seine multimodalen Funktionen sind ein großer Vorteil – Sie können Bilder, Videos und Dokumente hochladen und erhalten sofort kontextbezogene Antworten.

Die besten Features von Google Gemini

Tiefe Integration in Google Workspace: Gemini ist in Gmail, Docs, Sheets, Slides und Drive integriert, sodass Sie E-Mails entwerfen, Dokumente umschreiben, Tabellen analysieren usw. können, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen.

Native multimodale Verarbeitung: Gemini kann Text, Bilder, Audio und Video nativ innerhalb eines einzigen Modells interpretieren.

Hochwertige, webgestützte Antworten: Durch den direkten Zugriff auf die Google-Suche kann Gemini Echtzeitdaten abrufen, Quellen zitieren, Ergebnisse vergleichen und aktuelle Antworten liefern.

Steuerung auf App- und Geräteebene über Gemini Nano: Auf Android-Geräten ermöglicht Gemini Nano Offline-Schlussfolgerungen, Zusammenfassungen und intelligente Antworten.

Einschränkungen von Google Gemini

Eine umfassende Integration bedeutet, dass Sie sich für den gesamten Google Workspace entscheiden.

Preise für Google Gemini

Free

Google KI Pro: 19,99 $/Monat

Google KI Ultra: 249,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Google Gemini

G2: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Google Gemini?

Eine Benutzerbewertung lautet:

Was mir an Gemini am besten gefällt, ist, wie schnell und reaktionsschnell es ist, insbesondere für alltägliche Schreib- und Rechercheaufgaben. Die Benutzeroberfläche ist einfach, übersichtlich und benutzerfreundlich, was sie ideal für schnelle Fragen oder tiefgreifendere Arbeiten macht. Ich schätze auch, wie gut es sich in das Google-Ökosystem integrieren lässt – der Wechsel zwischen Google Docs, Gmail und Gemini macht den Workflow viel flüssiger. Seine Fähigkeit, Inhalte zusammenzufassen, E-Mails zu entwerfen und Ideen zu generieren, spart enorm viel Zeit.

Was mir an Gemini am besten gefällt, ist, wie schnell und reaktionsschnell es ist, insbesondere für alltägliche Schreib- und Rechercheaufgaben. Die Benutzeroberfläche ist einfach, übersichtlich und benutzerfreundlich, was sie ideal für schnelle Fragen oder tiefgreifendere Arbeiten macht. Ich schätze auch, wie gut es sich in das Google-Ökosystem integrieren lässt – der Wechsel zwischen Docs, Gmail und Gemini macht den Workflow viel flüssiger. Seine Fähigkeit, Inhalte zusammenzufassen, E-Mails zu entwerfen und Ideen zu generieren, spart enorm viel Zeit.

5. Perplexity KI

via Perplexity

Perplexity KI ist eine dialogorientierte Antwort-Engine, die die Stärken von Suchmaschinen und LLM-Chatbots zusammenführt. Anstatt Ihnen eine Liste mit Links zu liefern, durchsucht sie das Internet in Echtzeit und liefert prägnante, gut zitierte Antworten direkt im Chat-Format.

Ob Sie aktuelle Fakten, Zusammenfassungen komplexer Themen oder schnelle Recherchen benötigen – Perplexity findet Quellen und fasst Informationen zu leicht verständlichen Antworten zusammen.

Dank seiner Kombination aus Echtzeit-Webcrawling und fortschrittlichen Sprachmodellen ist es eine hilfreiche Bing-KI-Alternative, wenn Sie bei Ihrer Forschungsarbeit Rückverfolgbarkeit benötigen.

Die besten Features von Perplexity KI

Echtzeit-Antworten mit Quellenangaben: Perplexity durchsucht das Live-Web und fügt Inline-Zitate zu den Originalquellen hinzu.

Folgefragen und Unterhaltung: Stellen Sie auf natürliche Weise Folgefragen und vertiefen Sie ein Thema, ohne Hintergrunddetails erneut anführen zu müssen.

Multimodale und multimodale Flexibilität: Perplexity unterstützt verschiedene zugrunde liegende Sprachmodelle und kann unterschiedliche Inhaltstypen verarbeiten – von schnellen Websuchen bis hin zu tiefergehenden Recherchen, Datenzusammenfassungen, Dateianalysen oder Mixed-Media-Abfragen.

Häufig verwendete Quellen anheften: Wenn Sie Folgefragen stellen, priorisiert Perplexity automatisch die angehefteten Quellen.

Einschränkungen von Perplexity KI

Sie können keine benutzerdefinierten Anweisungen festlegen oder Personas erstellen, um den Antwortstil an verschiedene Projekte anzupassen.

Preise für Perplexity KI

Free

Pro: 20 $/Monat

Maximal: 200 $/Monat

Enterprise Pro: 40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Max: 325 $/Monat pro Benutzer

Perplexity KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Perplexity KI?

Eine Benutzerbewertung lautet:

Was mir an Perplexity am besten gefällt, ist die Geschwindigkeit und Präzision beim Abrufen von Informationen. Es kombiniert die Leistungsfähigkeit eines KI-Sprachmodells mit einer Echtzeit-Websuche, sodass ich fast sofort aktuelle, mit Quellenangaben versehene Antworten erhalte. Es eignet sich hervorragend für schnelle Recherchen, Faktenprüfungen und die Erkundung von Themen, ohne sich in Dutzenden von Registerkarten zu verlieren. Ich schätze auch die übersichtliche, ablenkungsfreie Benutzeroberfläche und die transparente Angabe der Quellen.

Was mir an Perplexity am besten gefällt, ist die Geschwindigkeit und Präzision beim Abrufen von Informationen. Es kombiniert die Leistungsfähigkeit eines KI-Sprachmodells mit einer Echtzeit-Websuche, sodass ich fast sofort aktuelle, mit Quellenangaben versehene Antworten erhalte. Es eignet sich hervorragend für schnelle Recherchen, Faktenprüfungen und die Erkundung von Themen, ohne sich in Dutzenden von Registerkarten zu verlieren. Ich schätze auch die übersichtliche, ablenkungsfreie Benutzeroberfläche und die transparente Angabe der Quellen.

Arbeiten Sie mit einer KI, die sich in Ihre Arbeit integrieren lässt.

Gut definierte Bing-Eingabeaufforderungen können Ihnen dabei helfen, Aufgaben viel schneller zu erledigen. Da Bing jedoch ein eigenständiges KI-Tool ist, kann es Ihre Ideen nicht in Aufgaben oder tatsächliche Arbeit umsetzen.

Mit ClickUp lässt sich KI in Ihren Workspace integrieren. Sie können Ergebnisse generieren, diese in umsetzbare Aufgaben umwandeln, Übergaben automatisieren, mit Ihrem Team zusammenarbeiten und auch zwischen verschiedenen KI-Modellen wechseln – ohne Tools zu wechseln oder Informationen zwischen Plattformen zu kopieren.

Mit all Ihren Aufgaben, Dokumenten, Team-Chats, verbundenen Apps und organisatorischem Wissen in einem KI-gestützten Workspace verhindert ClickUp Arbeitsausbreitung, sodass Sie mehr aus Ihrem Tag herausholen können.

Melden Sie sich bei ClickUp an und beginnen Sie mit einer KI zu arbeiten, die Ihre Projekte voranbringt.