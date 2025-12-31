So wählen Sie den richtigen KI-Stack für Anfänger aus

Jedes Unternehmen spricht davon, KI-fähig zu werden.

Die meisten Unternehmen experimentieren in gewisser Weise mit KI oder befinden sich in der Pilotphase.

Trotz der Eile, leistungsstarke neue Modelle zu integrieren, erzielen fast 95 % der KI-Programme keine messbaren Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung.

Ohne die richtige Grundlage kann selbst der intelligenteste Algorithmus fragmentierte Workflows nicht beheben.

Als Anfänger sollten Sie sich darauf konzentrieren, einen einfachen KI-Stack aufzubauen, der Ihnen Routineaufgaben abnimmt und Ihre tägliche Produktivität unterstützt.

Dieser Leitfaden erklärt Ihnen alles im Detail. Wir zeigen Ihnen, welcher KI-Stack für Anfänger geeignet ist und wie Sie einen auswählen können.

Was ist ein KI-Stack?

Ein KI-Stack ist eine Reihe von Tools, die Sie zum Schreiben, Recherchieren, Analysieren, Entwerfen und für die Automatisierung von Arbeiten verwenden können, ohne selbst eine KI entwickeln zu müssen.

So sieht das aus:

Infrastrukturebene: Umfasst die Hardware und Software Ihres KI-Stacks. Zum Beispiel GPUs, KI-Chips, Cloud-Dienste, Bereitstellungstools usw.

Datenschicht: Verarbeitet strukturierte und unstrukturierte Daten, die für die KI erforderlich sind. Dazu gehören Datenmanagement-Tools, Datenanalyse-Tools, Datenerfassungs-Tools, Data-Mining-Tools, Datenverarbeitungs-Tools usw.

Modellschicht: Neuronale Netze, die Ihre Daten interpretieren, Inhalte generieren, Vorhersagen treffen und Erkenntnisse auf der Grundlage der erhaltenen Eingaben liefern.

Anwendungsschicht: Besteht aus benutzerorientierten Tools, die Sie tatsächlich verwenden, wie KI-Schreibassistenten, Datenanalyse-Dashboards usw.

👀 Wussten Sie schon? Der weltweit erste „Roboter“ war möglicherweise eine dampfbetriebene Holztaube, die der griechische Mathematiker Archytas um 400–350 v. Chr. gebaut hat. Sein mechanischer Vogel konnte Berichten zufolge etwa 200 Meter weit fliegen, bevor ihm der Dampf ausging. Das nenne ich mal alte Technik!

Warum der Aufbau eines KI-Stacks für Anfänger überwältigend erscheint

Die Verbreitung von KI ist real. Als Anfänger probieren Sie zu viele Tools aus, haben am Ende überlappende Features und wissen nicht, welches Sie committen sollen, was eher zu Verwirrung als zu Produktivität führt.

Einige Gründe, warum der Aufbau eines KI-Tech-Stacks überwältigend sein kann, sind:

Sie schreiben keinen Code: Vielleicht sind Sie Marketingfachmann, Künstler oder Student. Sie verstehen keine Programmiersprachen und können keine KI-Lösungen selbst erstellen.

Sie sind kein KI-Experte: Sie haben gerade erst begonnen, sich mit KI-Technologien vertraut zu machen, und haben das Gefühl, dass Sie einen Doktortitel brauchen, um die Unterhaltung überhaupt zu verstehen, geschweige denn etwas zu entwickeln.

Ihnen fehlen die richtigen Ressourcen: Sie haben einen technischen Hintergrund, aber kein spezielles Budget und keine helfenden Hände für die Entwicklung fortschrittlicher KI-Lösungen für Ihren Stack.

Durch die Wahl eines effektiven KI-Tech-Stacks können Sie die technischen Details der KI-Entwicklung umgehen und die KI-Funktionen vom ersten Tag an nutzen.

🧠 Wissenswertes: 1952 entwickelte der Informatiker Arthur Samuel ein Dame-Programm, das als erstes System selbstständig lernte, wie man spielt. Es lernte, indem es Partien von Experten aus „Lee's Guide to Checkers“ nachspielte und seine Strategie jedes Mal anpasste, sodass es die gleichen Züge wählte, die von Top-Spielern als gut angesehen wurden. Es war eines der frühesten Beispiele für maschinelles Lernen in der Praxis.

Wichtige Schlüsselkomponenten eines anfängerfreundlichen KI-Stacks

Wir haben schon so viel über KI-Stacks gesprochen – aber wie sehen sie in der Realität aus?

Finden wir heraus, was ein KI-Tech-Stack beinhaltet:

KI-Schreibassistenten

Diese Ebene hilft Anfängern, das Problem der leeren Seite zu überwinden und schnell nutzbare Inhalte zu produzieren. Anstatt Sprachmodelle zu erstellen oder Eingabeaufforderungen zu optimieren, verlassen Sie sich auf vortrainierte KI-Tools, die Vorlagen, Tonsteuerungen und geführte Workflows bieten.

Jasper

Jasper ist eine KI-Schreibplattform für Marketing- und Teams, die konsistente, markengerechte Texte in großem Umfang benötigen.

Jasper Grid bietet Ihnen ein no-code-System ähnlich einer Tabellenkalkulation, das die Produktivität beschleunigt und gleichzeitig die Stimme, die Ausrichtung auf die Zielgruppe und die Markenintegrität schützt.

Wichtige Schlüsselkomponenten:

Einstellungen für Markenstimme und -ton, um Konsistenz zu gewährleisten

Vorgefertigte Vorlagen für Blogs, E-Mails, Anzeigen und Landing Pages

Longform-Editor zum Entwerfen und Erweitern von Inhalten

Teamzusammenarbeit und Versionskontrolle

Writesonic

Writesonic ist ein einsteigerfreundliches KI-Schreibtool, das für die schnelle Erstellung von Inhalten in verschiedenen Formaten entwickelt wurde. Es eignet sich besonders für Einzelpersonen und kleine Teams, die Wert auf Schnelligkeit und Einfachheit legen.

Wichtige Schlüssel:

Vorgefertigte Vorlagen für den Inhalt von Blogs, Anzeigen und Produktbeschreibungen

Umschreiben, Kürzen und Tonfalländerungen mit einem Klick

SEO-orientierte Optionen zur Erstellung von Inhalten

Leichte Benutzeroberfläche mit minimalem Setup

KI-Tools eignen sich hervorragend für schnelle A/B-Variationen, Überarbeitungen, Zusammenfassungen und um über eine leere Seite hinauszukommen.

✅ Faktencheck: ChatGPT wurde von 77,9 % der Content-Vermarkter als das vertrauenswürdigste KI-Tool für die gesamte Content-Erstellung ausgewählt – über 50 % mehr als Claude.

Ein moderner KI-Stack ist ohne ein gutes Brainstorming-Tool unvollständig. Anstatt stundenlang zu Googleen oder Dokumente manuell zu durchsuchen, können Sie diese tools nutzen, um Informationen schnell zu finden.

Sie komprimieren stundenlange Recherchen zu einer einzigen Unterhaltung, schlüsseln komplexe Themen für Ihr Verständnis auf und präsentieren Informationen auf strukturierte Weise.

ChatGPT

ChatGPT ist ein dialogorientiertes KI-Tool, das Benutzern dabei helfen soll, Ideen zu sammeln, Themen zu erkunden und Probleme interaktiv zu durchdenken.

Wichtige Schlüsselkomponenten:

Schnittstelle für Unterhaltungen mit natürlichen Folgefragen

Fähigkeit, komplexe Themen in einfache Erklärungen zu zerlegen

Ideenfindung für Inhalte, Kampagnen, Strategien und Workflows

Entwerfen von Gliederungen, Rahmenwerken und strukturierten Zusammenfassungen

Perplexity

Perplexity ist ein KI-gestütztes Recherchetool, das für die schnelle und zuverlässige Informationssuche entwickelt wurde. Es kombiniert die dialogorientierte Suche mit Live-Web-Ergebnissen und ist damit ideal für Anfänger, die Antworten mit Quellenangaben suchen.

Wichtige Schlüsselkomponenten:

Echtzeit-Websuche mit zitierten Quellen

Prägnante Zusammenfassungen komplexer Themen

Folgeaufforderungen zur Verfeinerung oder Erweiterung der Recherche

Strukturierte Antworten, die für schnelle Entscheidungen geeignet sind

✅ Faktencheck: Laut der Umfrage von ClickUp zur Nutzung von KI verwenden 37 % der Menschen KI zum Erstellen von Inhalten, 30 % für Recherche und Informationsbeschaffung und 11 % für Brainstorming und Ideenfindung. Das liegt daran, dass es aufgrund fehlender Kontexte und vernetzter KI-Tools sehr schwierig ist, damit zu arbeiten.

Ein idealer KI-Tech-Stack reduziert die KI-Ausbreitung. Einfach ausgedrückt: Er vereint Ihren gesamten Workspace – Aufgaben, Dokumente, Chats, Feedback-Kommentare, Meeting-Notizen –, sodass Sie nicht zwischen 10 verschiedenen KI-Tools oder -Modellen umschalten müssen, um zu arbeiten.

ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain ist ein leistungsstarker KI-Assistent, der Ihnen kontextbezogene Unterstützung bietet, Inhalte generiert und Workflows direkt in Ihrem ClickUp-Workspace automatisiert.

Stellen Sie zunächst Fragen in natürlicher Sprache wie „Welche Aufgaben sollte ich heute priorisieren?“

Die kontextbezogene KI sammelt Informationen zu Ihren fälligen Aufgaben, vergleicht Prioritäten und erstellt eine Liste in der richtigen Reihenfolge, damit Sie sofort loslegen können.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Aufgaben nahtlos für Sie zu priorisieren.

ClickUp Chat fungiert als Ihr KI-Co-Pilot in jeder Diskussion. Es versteht die Unterhaltung, erkennt, was Aufmerksamkeit erfordert, und kann Entscheidungen automatisch in Aufgaben umwandeln.

Wandeln Sie Nachrichten in Aufgaben innerhalb von ClickUp Chat um.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot ist ein KI-Assistent, der in Microsoft 365-Apps wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams integriert ist. Er wurde für Fachleute und Teams entwickelt, die bereits im Microsoft-Ökosystem arbeiten und KI-Unterstützung wünschen, ohne ihre Tools oder Workflows ändern zu müssen.

Wichtige Schlüsselkomponenten:

KI-Unterstützung direkt in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams

Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache zum Entwerfen von Dokumenten, Zusammenfassen von E-Mails und Erstellen von Präsentationen

Excel-Erkenntnisse mithilfe von Fragen in einfacher Sprache anstelle von Formeln

Aus Teams-Unterhaltungen generierte Zusammenfassungen der Meetings, Aktionselemente und Folgemaßnahmen

✅ Faktencheck: Mehr als die Hälfte (57 %) der Entwickler nutzt mittlerweile KI, um ihre Software-Projekte zu automatisieren und zu beschleunigen. Sie wird nicht nur zum Schreiben von Code verwendet, sondern auch zum Chatten über Probleme, Testen von Logik, Aufspüren von Fehlern und Verbessern der Leistung.

KI für Datenanalysen

Diese Ebene hilft Anfängern, Daten ohne Tabellenkalkulationen, Formeln oder SQL zu verstehen. Anstatt Zeilen und Diagramme manuell zu analysieren, übersetzt die KI Daten in leicht verständliche Erkenntnisse und Zusammenfassungen, auf deren Grundlage Sie Maßnahmen ergreifen können.

Airtable KI

Airtable KI erweitert die flexiblen Tabellen und Datenbanken von Airtable um intelligente Funktionen, die es Anfängern erleichtern, strukturierte Daten zu analysieren, zusammenzufassen und zu bearbeiten.

Wichtige Schlüsselkomponenten:

Zusammenfassungen von Daten aus Tabellen in natürlicher Sprache

KI-generierte Werte für Felder und Kategorisierungen

Formelvorschläge ohne manuelle Syntax

Funktioniert in vertrauten, tabellenkalkulationsähnlichen Ansichten.

Offensichtlich KI

Offensichtlich ist KI ein No-Code-Analysetool, das für nicht-technische Benutzer entwickelt wurde, die Antworten aus Daten erhalten möchten, ohne Modelle oder Dashboards erstellen zu müssen.

Wichtige Schlüsselkomponenten:

Stellen Sie Fragen in einfachem Englisch (z. B. „Was beeinflusst die Abwanderung am meisten?“).

Automatisierte prädiktive Analysen und Prognosen

Saubere visuelle Ergebnisse ohne manuelles Setup

Keine Datenwissenschaft oder Kenntnisse im Bereich des Codes erforderlich.

Diese Ebene ermöglicht es Nicht-Designern, schnell ansprechende Grafiken zu erstellen, ohne sich in Design-Software einarbeiten zu müssen oder für jedes kleine Element auf Designer angewiesen zu sein.

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio bringt KI in die Designplattform von Canva und hilft Anfängern dabei, mit einfachen Eingaben Grafiken zu erstellen, zu bearbeiten und anzupassen.

Wichtige Schlüsselkomponenten:

Text-zu-Design und KI-gestützte Layouts

Magic Write für Texte innerhalb von Designs

Hintergrundentfernung und Bildbearbeitung mit einem Klick

Vorlagen für Social-Media-Beiträge, Präsentationen und Marketingmaterialien

Figma KI

Figma AI führt KI-gestützte Unterstützung innerhalb von Figma ein und hilft Teams dabei, Layouts zu erstellen, Designs zu bearbeiten und Ideen schneller zu entwickeln.

Wichtige Schlüsselkomponenten:

KI-generierte UI-Layouts und Designvorschläge

Schnellere Iterationen und Variationen

Funktioniert direkt in kollaborativen Designdateien.

Reduziert den manuellen Aufwand für erste Entwürfe

✅ Faktencheck: 61 % der Figma-Benutzer in kleinen Unternehmen (1–10 Mitarbeiter) geben an, dass KI für das Erreichen ihrer Zielsetzungen beim Marktanteil sehr oder äußerst wichtig ist.

Diese Ebene beseitigt repetitive Arbeiten durch die Automatisierung von Aufgabenweiterleitung, Benachrichtigungen und Übergaben – ohne dass Code geschrieben oder komplexe Workflows verwaltet werden müssen.

Zapier

Zapier erstellt eine Verbindung zwischen verschiedenen Apps und automatisiert Aktionen zwischen ihnen mithilfe einer einfachen Logik für Auslöser und Aktionen.

Wichtige Schlüsselkomponenten:

No-Code-Automatisierungs-Builder

Tausende von App-Integrationen

KI-gestützte Workflow-Vorschläge

Häufige Anwendungsfälle wie Erstellung von Aufgaben, Benachrichtigungen und Synchronisierung der Daten

Erstellen

Make (ehemals Integromat) bietet eine visuellere, flexiblere Möglichkeit, Automatisierungen zu erstellen, ohne dass dafür Code erforderlich ist.

Wichtige Schlüsselkomponenten:

Visueller Workflow-Builder per Drag-and-Drop

Fortgeschrittene Logik ohne Code

Echtzeit-Überwachung der Automatisierung

Geeignet für etwas komplexere Workflows

✅ Faktencheck: Laut IT- und Engineering-Führungskräften geben 74 % an, dass die Automatisierung der Prozesse ihren Teams 11 bis 30 % der Zeit eingespart hat, die sie zuvor für manuelle Arbeiten aufgewendet haben, und 59 % berichten von einer ähnlichen Kostensenkung von 11 bis 30 %.

So wählen Sie den richtigen KI-Stack für Anfänger aus

Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten (damit Sie keinen Stack mit sich überschneidenden tools aufbauen, der Ihren Workflow verkompliziert).

Beginnen Sie mit dem Ziel

Denken Sie noch nicht über KI nach. Überlegen Sie sich, welche Aufgaben wenig wertvoll, langsam, langweilig oder repetitiv sind.

Erstellen Sie eine Liste aller Ihrer Schwachstellen und gruppieren Sie sie zur einfachen Kategorisierung.

📌 Beispiel: Schwierigkeiten beim Auffinden von Dateien und uneinheitliche Benennung von Assets fallen unter schlechte Asset-Verwaltung. Hin und her gehende Nachrichten für Status-Updates und vergessene Fristen fallen unter schlechte Sichtbarkeit der Aufgaben. Zu langes Verfassen von E-Mails und Schwierigkeiten beim Umschreiben von Inhalten in unterschiedlichen Tonfällen fallen unter Engpässe bei der Erstellung von Inhalten.

Bewerten Sie anschließend jede Gruppe auf einer Skala von 1 bis 10. Je höher die Punktzahl, desto dringlicher oder problematischer ist diese Kategorie.

Wählen Sie schließlich die 2–3 Gruppen mit der höchsten Punktzahl aus und definieren Sie, wie der Erfolg der KI für jede dieser Gruppen aussehen würde.

Wenn mangelnde Sichtbarkeit bei Aufgaben Ihr größtes Problem ist, könnte der Erfolg darin bestehen, ein einziges Dashboard für Fristen, automatische Erinnerungen oder KI-generierte Zusammenfassungen zu haben, anstatt ständig nach Updates zu suchen.

Sobald Sie alles erledigt haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Details zu Aufgaben anzeigt – so können Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch den Einsatz von ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abgeschafft haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles schaffen könnte!

Überprüfen Sie jede in Schritt 1 erstellte Gruppe und fragen Sie sich: Gibt es eine einzige KI-Anwendung, die alle oder die meisten Probleme dieser Gruppe abdeckt?

Die Faustregel lautet:

Wählen Sie Tools mit integrierten KI-Features, die Sie sofort nutzen können.

Keine Programmierung. Keine APIs. Keine Infrastruktur. Öffnen Sie einfach die App und legen Sie los.

Das Ziel dabei ist es, einen überladenen Stack mit sich überschneidenden Funktionen zu vermeiden. Wenn ein tool die Probleme innerhalb einer Gruppe vollständig löst, wählen Sie dieses. Wenn es nur 25 % des Problems löst, suchen Sie weiter.

📌 Beispiel: Wenn Ihre Kategorie „schlechte Sichtbarkeit der Aufgaben” lautet, sollten Sie nach All-in-One-Plattformen für Projektmanagement oder Arbeitsmanagement mit integrierter KI suchen. Diese sollten einheitliche Dashboards, automatisierte Nachverfolgung der Aufgaben, KI-Zusammenfassungen und -Berichte sowie integrierte Kommunikationsfunktionen bieten.

Priorisieren Sie Integration, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.

Integrationsfähigkeiten bedeuten zweierlei:

Nahtlose Integration – Ihre KI-Tools in Ihrem Technologie-Stack sollten miteinander kommunizieren.

Der gesamte KI-Stack sollte mit Ihren bestehenden Systemen des Unternehmens verbunden sein.

Als Beispiel kann Ihr KI-Meeting-Protokollführer beispielsweise Aktionspunkte direkt in Ihren Aufgabenmanager übertragen, wodurch Ihr Workflow übersichtlich und mit einer guten Verbindung bleibt.

Als Nächstes sollten Sie sich mit der Sicherheit befassen. Schließlich benötigen auch Anfänger KI-Tools, die verantwortungsbewusst mit sensiblen Daten umgehen. Stellen Sie sicher, dass alle KI-Tools in Ihrem Stack robusten Sicherheitsprotokollen folgen, um eine sichere und effektive Datenverwaltung zu gewährleisten.

Achten Sie auf grundlegende Sicherheitsvorkehrungen: Datenschutz, Speicherung von Benutzerinformationen und ob das Tool Machine-Learning-Modelle mit Ihren Inhalten freigibt oder trainiert.

Zuletzt sollten Sie die Benutzerfreundlichkeit jeder KI-gestützten Lösung bewerten. Dabei geht es um die tägliche Benutzerfreundlichkeit des Tools, damit Sie Aufgaben schnell erledigen und ohne ständiges Nachschlagen in den Dokumenten navigieren können.

(Was bringt es, KI einzusetzen, wenn die umständliche Benutzeroberfläche des tools Sie ausbremst, oder?)

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp bietet über 1.000 Integrationen, um Ihren bestehenden KI-Tech-Stack mit ClickUp-Tools zu verbinden. Für den Anfang können Sie sich innerhalb von Sekunden (und ohne technisches Setup!) mit Slack, Google Drive, HubSpot, GitHub und Zoom verbinden. Erstellen Sie einen integrierten KI-Tech-Stack mit ClickUp-Integrationen.

Experimentieren, messen und vereinfachen

Die beste Methode für den Einsatz von KI? Führen Sie kleine, kontrollierte Experimente durch und messen Sie die Ergebnisse. Setzen Sie nicht Alles auf einmal ein.

Wählen Sie ein oder zwei KI-Tools aus und lassen Sie diese eine Woche lang Ihre Aufgaben erledigen. Messen Sie während dieser Phase Ergebnisse wie Zeitersparnis, reduzierte manuelle Schritte, Fehlerquote, Durchlaufzeit usw.

Wenn ein tool die Leistung in den zuvor identifizierten Bereichen nicht verbessert, sollten Sie es neu bewerten, bevor Sie darauf aufbauen. Entfernen Sie alles, was Ihnen überflüssig oder übermäßig genutzt erscheint.

Auf diese Weise erstellen Sie einen kleinen, leistungsstarken KI-Stack, der wertvoll und skalierbar ist.

Beispiele für einsteigerfreundliche KI-Stacks

Sie fragen sich, wie der richtige KI-Tech-Stack für Sie aussieht?

Hier finden Sie einfache Beispiele aus der Praxis, die Ihnen zeigen, wie Sie mit nur wenigen KI-Tools Ihre Produktivität und Ihren täglichen Workflow-Management-Prozess verbessern können. Es ist kein technisches Setup erforderlich.

Beispiel 1: Der alltägliche Stack für die Produktivität für vielbeschäftigte Fachleute

Am besten geeignet für: Überforderte Mitarbeiter, Manager und Kleinunternehmer, die sich Klarheit und schnellere Entscheidungsfindung wünschen.

Tools:

ClickUp Brain → tägliche Priorisierung von Aufgaben, KI-Zusammenfassungen, Extraktion von Meeting-Notizen

ClickUp-Automatisierungen → Erinnerungen, Nachverfolgungen, wiederholende Aufgaben

ChatGPT oder Perplexity → schnelle Antworten, Recherche, Ideenfindung

Was damit gelöst wird:✅ Termine einhalten✅ Meetings in Aktionselemente umwandeln✅ Zeitaufwand für die Suche nach Informationen reduzieren✅ Sofortige Klarheit ohne technische Komplexität

Beispiel 2: Der KI-Stack für Solo-Marketing-Teams

Am besten geeignet für: Unternehmer, Social-Media-Manager, Content-Teams, Newsletter-Autoren.

Tools:

ClickUp Dokumente + Brain → erste Entwürfe, Bilderzeugung, Überarbeitungen, SEO-Gliederungen

Canva Magic Studio → Miniaturansichten, Grafiken für soziale Medien, schnelle Designs

ChatGPT → Ideenfindung, Überarbeitung von Tonfall/Stil

ClickUp-Automatisierungen → Erinnerungen veröffentlichen, Kalender-Synchronisierung durchführen

Was damit gelöst wird:✅ Schnelleres Schreiben und Wiederverwenden von Inhalten✅ Organisieren von Kampagnen✅ Schnelles Erstellen von Grafiken✅ Vermeiden von Tool-Wildwuchs über mehrere Apps hinweg

Wenn Sie mit zu vielen KI-Tools arbeiten und das Gefühl haben, dass „KI überall ist, aber nirgendwo Wirkung zeigt“, dann ist dieses Video genau das Richtige für Sie. Erfahren Sie, wie Sie die KI-Ausbreitung stoppen können, bevor sie außer Kontrolle gerät.

Beispiel 3: Der Stack für die Zusammenarbeit kleiner Teams in Agenturen und Start-ups

Am besten geeignet für: Teams, die Projekte, Ergebnisse, Aufträge für Clients und Kommunikation verwalten.

Tools:

ClickUp Aufgaben + Brain → Zuweisung von Aufgaben, Status-Updates, KI-Projektzusammenfassungen

ClickUp Chat → KI-gestützter Chat mit Aufgabenkonvertierung und Thread-Zusammenfassungen

Miro oder FigJam KI → Brainstorming, Flussdiagramme, Planung

Zapier (optional) → Aufgaben automatisch aus Chat-Apps, E-Mails oder Formularen erstellen

Was damit gelöst wird: ✅ Klare Sichtbarkeit darüber, wer was macht✅ Kein Suchen nach Nachrichten oder verlorenen Updates mehr✅ KI-generierte Zusammenfassungen für schnelle Abstimmung✅ Projektplanung ohne technische Tools

Beispiel 4: Der Professional-Services-Stack für Berater und kundenorientierte Teams

Am besten geeignet für: Berater, HR-Anbieter, Buchhalter, Designer, Rechtsteams und Finanzfachleute, die sich mit Dokumentation und Lieferungen befassen und KI in professionellen Dienstleistungen einsetzen möchten.

Tools:

ClickUp Aufgaben + Brain → Zeitleisten für Clients, Aktionspunkte, KI-Zusammenfassungen, Service-Checklisten

ClickUp Docs → Verträge, Angebote, strukturierte Workflows, Client-Briefings

Fireflies. /AI / Otter. /AI → Notizen zu Meetings, Zusammenfassungen von Telefonaten, automatische Aktionspunkte

Tability KI → OKRs, Client-KPIs, wöchentliche Berichte über den Fortschritt

Scribe KI → SOPs, Onboarding-Anleitungen, Dokumente zur Übergabe an den Client

Loom oder Tella KI → Client-Updates und Durchläufe der zu liefernden Ergebnisse

Was damit gelöst wird: ✅ Zentralisierte Kundenbetreuung ✅ Sofortige KI-Zusammenfassungen von Anrufen und Kundenanforderungen ✅ Schnellere Angebote und wiederholbare SOPs ✅ Übersichtliche Statusaktualisierungen ohne manuellen Aufwand ✅ Reibungsloses Onboarding und transparente Zeitleisten

Hier ist, was Andrea Park, Business Operations Coordinator bei Spekit, über die Verwendung von ClickUp für ein konsolidiertes Projektmanagement zu sagen hat:

ClickUp war für uns die beste Lösung, da es mehrere Tools für das Projektmanagement in einem vereint. Von Mindmaps über Dokumente bis hin zu Sprints ist ClickUp ein dynamisches Tool, mit dem sich die Aufgabenverwaltung jeder Abteilung organisieren lässt und das für Sichtbarkeit im gesamten Unternehmen sorgt.

ClickUp war für uns die beste Lösung, da es mehrere Projektmanagement-Tools in einem vereint. Von Mindmaps über Dokumente bis hin zu Sprints ist ClickUp ein dynamisches Tool, mit dem sich die Aufgabenverwaltung jeder Abteilung organisieren lässt und das für Sichtbarkeit im gesamten Unternehmen sorgt.

📮ClickUp Insight: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Tools täglich für persönliche Aufgaben, 55 % sogar mehrmals täglich. Wie sieht es mit KI am Arbeitsplatz aus? Mit einer zentralisierten KI, die alle Aspekte Ihres Projektmanagements, Wissensmanagements und Ihrer Zusammenarbeit unterstützt, können Sie jede Woche bis zu 3+ Stunden sparen, die Sie sonst mit der Suche nach Informationen verbringen würden, genau wie 60,2 % der ClickUp-Benutzer!

Wie ClickUp KI für Anfänger vereinfacht

Die Auswahl eines KI-Stacks ist zwar einfacher als dessen Aufbau, aber es ist nicht alles rosig.

Sie müssen bei der Bereitstellung von KI-Anwendungen vorsichtig sein, um Feature-Redundanzen zu minimieren und Skalierbarkeit zu gewährleisten.

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, vereint mehrere KI-Tools und Workflows auf einer einheitlichen Plattform.

Das bedeutet, dass die vorgefertigten KI-Tools in Ihre bestehenden Systeme integriert werden können.

Außerdem ist es völlig ohne Code, sodass Anfänger ihre KI-Stacks innerhalb weniger Minuten ganz einfach benutzerdefiniert anpassen und nutzen können!

Brainstorming, Erstellung und Verfeinerung von Inhalten

Sind Sie es leid, zwischen ChatGPT für Recherchen, Gemini für die Erstellung von Inhalten und anderen KI-Tools für die Bildgenerierung hin und her zu wechseln?

Das ist nicht nur zeitaufwändig, sondern führt auch zu ständigem Kontextwechsel, Konzentrationsverlust und langsameren Arbeitsergebnissen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um diese Reibungsverluste zu beseitigen und die Produktivität zu bewahren. Bitten Sie Brain, relevante Themen vorzuschlagen, Strukturen zu skizzieren und erste Entwürfe zu erstellen, damit Ihr gesamter Prozess der Erstellung von Inhalten an einem Ort bleibt.

ClickUp Brain für das Brainstorming von Ideen nutzen

Nutzen Sie es als Ihren Recherchepartner, um schnell Websuchen durchzuführen, große Mengen an Informationen zu analysieren, Schlüssel-Erkenntnisse aus Forschungsarbeiten zu gewinnen und zuverlässige Quellen für die Überprüfung freizugeben.

Erstellen Sie Zusammenfassungen der wichtigsten Forschungsergebnisse mit KI-Tools wie ClickUp Brain.

Der KI-Assistent fasst außerdem Dokumente zusammen, korrigiert Rechtschreibung und Grammatik, gibt Format für Inhalte und generiert wiederverwendbare KI-Vorlagen.

Um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie Sie KI für mehr Produktivität nutzen können, sehen Sie sich dieses Video an:

👀 Wussten Sie schon: ClickUp Brain-Benutzer können aus führenden externen KI-Modellen wie ChatGPT, Claude und Gemini wählen, um verschiedene Arten von Inhalten zu erstellen, darunter Blogbeiträge, E-Mails, Infografiken, Markenelemente und Bilder. Wechseln Sie innerhalb von ClickUp Brain zwischen mehreren KI-Modellen.

Erstellen Sie einen einheitlichen Workspace mit KI

Ein einheitlicher Workspace hilft Anfängern, Aufgaben, Dokumente und Ideen zu verwalten, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen. Dies ist notwendig, um Arbeitsaufwand zu reduzieren und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Hier kommt ClickUp BrainGPT – Ihr KI-Begleiter für den Desktop.

Der vorgefertigte Stack mit kontextbezogener KI, der Ihre Arbeit versteht, Sie bei jedem Schritt unterstützt und Menschen und Wissen vereint.

Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie suchen eine Datei, können sich aber nicht an den Namen oder den Speicherort erinnern. Mit der Enterprise AI Search von ClickUp beschreiben Sie die Datei in natürlicher Sprache, und die KI sucht sie in Ihrem gesamten Workspace und in verbundenen Apps!

Verwenden Sie ClickUp Enterprise Search, um Ergebnisse aus Dokumenten, Aufgaben und verbundenen Apps abzurufen.

Darüber hinaus können die intelligenten Machine-Learning-Algorithmen von ClickUp Ihre Aufgaben, Chats und Business-Pläne analysieren und Daten verarbeiten, um Fragen kontextbezogen zu beantworten.

So können Sie mit dem KI-Assistenten chatten und Abfragen stellen wie „Welche Aufgaben sind diese Woche fällig?“ oder „Wie lautet die Homeoffice-Richtlinie des Unternehmens?“. Er beantwortet diese Abfragen, nachdem er Ihre wöchentlichen Aufgaben oder internen Richtliniendokumente gelesen hat.

🛠️ Schneller Hack: Diktieren Sie Abfragen, Nachrichten, Notizen usw. mit dem Talk-To-Text-Feature von ClickUp. Brain wandelt Ihre Sprache in einen bereinigten, mit Satzzeichen versehenen Text um, der direkt an der Stelle eingefügt wird, an der sich Ihr Cursor befindet – in Dokumenten, E-Mails, Kommentaren oder der Brain-Suchleiste selbst! Verwenden Sie die Talk-to-Text-Funktion von ClickUp, um gesprochene Worte in ein sauberes Transkript umzuwandeln und sogar Notizen in Aktionspunkte umzuwandeln.

Analysieren und führen Sie die Berichterstellung für Erkenntnisse in Echtzeit durch.

Großartig, Ihr gesamter KI-Tech-Stack ist nun miteinander verbunden. Die nächste Herausforderung besteht darin, alle Informationen, die durch Ihre Projekte fließen, sinnvoll zu verarbeiten.

Das Letzte, was Sie zu erledigen haben, ist, stundenlang Updates aus Tabellen, Chat-Threads und Team-Nachrichten zusammenzufügen, nur um zu verstehen, was gerade passiert.

ClickUp löst dieses Problem, indem es Ihre Aufgabe-Daten, Unterhaltungen und Workflows in sofortige Erkenntnisse umwandelt.

Verwenden Sie ClickUp-Dashboards, um den Fortschritt des Projekts, die Workload des Teams, Zeitleisten, Risiken und KPIs zu visualisieren – alles wird automatisch aktualisiert, ohne dass es zu manueller Berichterstellung kommt.

Fügen Sie Widgets für Aufgaben, Sprints, Dokumente oder Ziele hinzu und beobachten Sie, wie sich Ihre Metriken in Echtzeit aktualisieren.

Analysieren Sie komplexe Workspace-Daten und führen Sie die Berichterstellung mit Live-Erkenntnissen mithilfe der KI-gestützten ClickUp-Dashboards durch.

AI Cards in ClickUp Dashboards fügen KI-gestützte Zusammenfassungen und Erkenntnisse direkt neben Ihren Diagrammen und Grafiken hinzu. Sie zeigen automatisch wichtige Erfolge, nächste Schritte, größere Risiken, anstehende Termine, StandUp-Zusammenfassungen und vieles mehr an.

Fügen Sie Ihren Dashboards KI-Karten hinzu, um benutzerdefinierte Erkenntnisse schnell freizugeben.

Automatisieren Sie Routineaufgaben und konzentrieren Sie sich auf die Strategie.

Kleine Aufgaben wie die Einstellung von Erinnerungen, das Weiterleiten von Arbeiten oder das Freigeben von Updates unterbrechen ständig die Konzentration. Ehe man sich versieht, haben administrative Aufgaben still und leise den halben Tag verschlungen.

Genau deshalb sind KI-Anwendungen mit Workflow-Automatisierungen in einem modernen KI-Stack unverzichtbar.

ClickUp macht dies möglich, indem es ClickUp Automatisierungen, KI-Agenten und ClickUp Brain in einem einheitlichen System vereint.

Anstatt Auslöser und Bedingungen manuell zu stapeln, teilen Sie der KI mit, was Sie möchten, und überlassen Sie ihr die Logistik hinter den Kulissen.

Sagen Sie ClickUp Brain in einfacher Sprache, was Sie brauchen, und es hilft Ihnen dabei, intelligente agentenbasierte Workflows zu erstellen.

Stellen Sie sich KI-Agenten als intelligente Teamkollegen in Ihrem Workspace vor:

Sie interpretieren den Kontext automatisch: Agenten lesen Aufgaben, Kommentare, Formulare und Felder, um zu verstehen, was als Nächstes geschehen soll.

Sie agieren autonom: Zuweisung von Eigentümern, Aktualisierung des Status, Eskalation von Problemen oder Generierung von Antworten – ohne dass Sie jede Regel konfigurieren müssen.

Sie passen sich der tatsächlichen Arbeit an: Wenn sich Inhalte ändern oder die Dringlichkeit verschiebt, passen die Agenten den Workflow an, damit die Arbeit weiter voranschreitet.

Sie reduzieren das Setup: Keine langen Regelketten oder Flussdiagramme. Definieren Sie einfach das Ergebnis und lassen Sie Brain die richtige Abfolge von Aktionen bestimmen.

Autopilot-Agenten innerhalb von ClickUp sorgen für einen reibungslosen Informationsfluss im gesamten Workspace.

🤖 Was Super Agents tatsächlich zu erledigen habenAnfänger gehen oft davon aus, dass Automatisierung bedeutet, komplizierte Regeln oder Flussdiagramme zu erstellen. Super Agents stellen diese Denkweise auf den Kopf. Beschleunigen Sie Ihre Workflows mit Super Agents in ClickUp. Sie beobachten Ihren Workspace genauso wie ein echter Kollege. Wenn eine Aufgabe ungelöst bleibt, eine Frist verstreicht oder eine Entscheidung nicht umgesetzt wurde, treiben sie die Dinge voran, ohne dass Sie ihnen Schritt für Schritt Anweisungen geben müssen. Sie übernehmen die stille, ständige Koordination, die normalerweise Ihren Tag in Anspruch nimmt, sodass Sie Ihre Zeit damit verbringen können, Probleme zu lösen, anstatt Ihre Liste mit zu erledigenden Aufgaben zu bearbeiten.

Sind Sie bereit, KI zur Automatisierung von Aufgaben einzusetzen und verlorene Zeit zurückzugewinnen? Sehen Sie sich dieses Video an:

Kommunizieren und arbeiten Sie mit Clients/Teams zusammen.

Eine WhatsApp-Gruppe oder lange E-Mail-Ketten funktionieren für die meisten Anfänger gut. Das Problem beginnt, wenn die Workload steigt, neue Mitglieder des Teams hinzukommen und Sie Ihre Kommunikation skalieren müssen.

An dieser Stelle helfen die KI-Funktionen von ClickUp AI dabei, Kommunikation und tatsächliche Arbeit zusammenzuführen.

Verwenden Sie Brain mit ClickUp Chat, um aus Nachrichten sofort Aufgaben zu erstellen.

Verwenden Sie ebenfalls den KI-Notizblock von ClickUp, um Meetings/Sprachnotizen zu transkribieren, wichtige Aktionspunkte aus Transkriptionsnotizen zu extrahieren und automatisierte Zusammenfassungen zu erstellen.

Sprachaufzeichnung, Transkription und Zusammenfassung Ihrer Meetings mit ClickUp AI Notetaker

ClickUp Automatisierungen ermöglichen in Kombination mit KI komplexere Flows, bei denen Aufgabenänderungen nicht nur Felder aktualisieren, sondern auch Auslöser für Kommunikation sind. Sie können automatisch Kommentare posten, Vorlagen für E-Mails versenden und KI-Zusammenfassungen erstellen, wenn Meilensteine oder Fristen erreicht sind.

📮 ClickUp Insight: Wenn eine Aufgabe im Chat verloren geht, suchen 41 % der Mitarbeiter in den Threads danach, 22 % sagen, dass sie nie erledigt wird, und 19 % versuchen, sie später aus dem Gedächtnis wiederherzustellen. Sie arbeiten im Grunde genommen mit einem System, bei dem 40 % der Diskussionen verloren gehen. Teams beginnen, Screenshots von Nachrichten zu machen, Erinnerungen per Direktnachricht zu verschicken oder Schatten-Dokumente zu erstellen, um die Fragilität des Chats zu kompensieren. ClickUp AI, das innerhalb von ClickUp Chat funktioniert, verändert diese Dynamik. Es zeigt automatisch Verpflichtungen an, markiert nicht zugewiesene Aktionspunkte und verbindet sie mit relevanten Projekten. Keine verlorenen Details mehr. Nur eine Aufzeichnung, die mit der Unterhaltung Schritt hält.

Tipps für den Einstieg in Ihren KI-Tech-Stack

Die Auswahl des richtigen KI-Tech-Stacks erfordert das Abwägen und Vergleichen von KI-Anwendungen, um den Erfolg des Projekts sicherzustellen.

Aber wie holen Sie das Beste aus Ihrem Stack heraus, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben?

Im Folgenden finden Sie einige Tipps für den Erfolg beim Einsatz von KI:

Entdecken Sie die Tool-Einstellungen: Sehen Sie sich Features wie Modellpräferenzen, Tonoptionen, Verknüpfungen und Automatisierungseinstellungen an. So können Sie das Potenzial von KI-Anwendungen optimal ausschöpfen.

Verwenden Sie Prompt-Vorlagen für bessere Ergebnisse: Anstatt jedes Mal neue Prompts zu schreiben, speichern Sie Ihre besten. Erstellen Sie eine Vorlagenbibliothek für E-Mails, Zusammenfassungen, Berichte, Überarbeitungen und Brainstorming.

Fangen Sie langsam an, wachsen Sie schnell: Setzen Sie nicht gleich am ersten Tag mehrere tools ein. Beginnen Sie mit ein oder zwei, lernen Sie diese gut kennen und lassen Sie sich von Ihren Erfolgen zum nächsten Upgrade leiten.

Entscheiden Sie sich für Tools, die sich gegenseitig ergänzen: Suchen Sie nach Tools, die natürlich zusammenarbeiten, anstatt sich zu überschneiden. Beispielsweise schaffen ClickUp Brain + ClickUp Aufgaben + ClickUp Chat + ClickUp Automatisierungen einen reibungslosen, konvergenten Workflow.

Rechnen Sie mit Unstimmigkeiten: KI-Modelle sind nicht perfekt. Manchmal können die Ergebnisse inkonsistent oder unvollständig sein. Der beste Weg, um die Ergebnisse zu verbessern, ist das Experimentieren: Schreiben Sie die Eingabe neu, fügen Sie Kontext hinzu, stellen Sie Folgefragen oder probieren Sie verschiedene tools aus. Je mehr Sie das System anleiten, desto besser werden die Ergebnisse.

Ich erinnere mich, dass wir Anfang 2021 versucht haben, eine ganze Reihe von Produkten auf den Markt zu bringen. Wir haben Termine verpasst, wir hatten Probleme. Die Leute haben nicht miteinander kommuniziert. Wir wussten nicht, wer eigentlich die Entscheidungen treffen sollte. Wir haben ein paar kluge Leute eingestellt, aber ich würde sagen, dass ClickUp so etwas wie das Rückgrat für den Betrieb des Unternehmens ist, insbesondere für großartige Workflows.

Ich erinnere mich, dass wir Anfang 2021 versucht haben, eine ganze Reihe von Produkten auf den Markt zu bringen. Wir haben Termine verpasst, wir hatten Probleme. Die Leute haben nicht miteinander kommuniziert. Wir wussten nicht, wer eigentlich die Entscheidungen treffen sollte. Wir haben ein paar kluge Leute eingestellt, aber ich würde sagen, dass ClickUp so etwas wie das Rückgrat für den Betrieb des Unternehmens ist, insbesondere für großartige Workflows.

Arbeiten Sie zum ersten Mal mit KI-Systemen? Hier sind die häufigsten Herausforderungen bei der Einführung von KI, die Sie beachten sollten:

❌ Übermäßige Investitionen in Ihren KI-Tech-Stack

Man geht leicht davon aus, dass der erste KI-Stack auch gleich der richtige Stack sein wird. Also kauft man Premium-Pläne, abonniert zu viele Tools oder schließt Jahresverträge ab, bevor man überhaupt getestet hat, wie gut sie zum eigenen Workflow passen.

✅ Lösung: Erstellen Sie zunächst einen Überblick über den Workflow und automatisieren Sie dann Schritt für Schritt. Beginnen Sie mit einem einzigen Auslöser (z. B. Änderung des Status der Aufgabe auf „In Überprüfung”) und überprüfen Sie, ob er funktioniert, bevor Sie weitere Regeln hinzufügen.

❌ Zu frühe Überautomatisierung

Sie könnten versucht sein, Alles auf einmal zu automatisieren, ohne den zugrunde liegenden Prozess zu verstehen. Dies kann zu unterbrochenen Workflows, doppelten Daten, höheren Betriebskosten und unnötigen Nacharbeiten führen.

✅ Lösung: Beginnen Sie damit, den Prozess zunächst manuell abzubilden. Automatisieren Sie dann Schritt für Schritt (Übergaben, Erinnerungen, Weiterleitung). Wenn der Workflow unterbrochen wird, beheben Sie den Fehler, bevor Sie weitere Automatisierungen hinzufügen.

Steigern Sie Ihre Produktivität und Ihren Erfolg mit ClickUp

Ein moderner KI-Tech-Stack ist ein unverzichtbarer Bestandteil Ihres Workflows – egal, ob Sie Student, Künstler, Fachmann oder Geschäftsmann sind.

ClickUp bietet eine einfachere Lösung: ein All-in-One-KI-Framework, das Ihr Schreiben, Ihre Planung, Ihre Meetings, Ihre Aufgaben und Ihre Workflows an einem Ort zusammenführt.

Anstatt ein Dutzend Apps zusammenzuflicken oder sich mit Code herumzuschlagen, erhalten Sie eine vernetzte, anfängerfreundliche KI-Erfahrung, die mit Ihnen wächst.

Für die Implementierung von KI sind keine technischen Setups oder Modelltrainingserfahrung erforderlich.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ein KI-Stack ist eine Reihe von KI-Systemen, die Sie zum Schreiben, Recherchieren, Analysieren, Entwerfen, Automatisieren oder Verwalten Ihrer Arbeit mithilfe künstlicher Intelligenz verwenden. Jedes Tool übernimmt einen anderen Teil Ihres Workflows, und zusammen ermöglichen sie Unternehmen und Einzelpersonen, intelligent zu arbeiten.

Anfängerfreundliche Tools sind solche, die ohne technische KI-Modellentwicklung sofort einsatzbereit sind. Beispiele hierfür sind ChatGPT oder Gemini zum Schreiben und Brainstorming, Perplexity für schnelle Recherchen, Canva Magic Studio für die sofortige Bilderzeugung, ClickUp Brain für die Automatisierung von Aufgaben und Workflows usw.

Beginnen Sie damit, Ihre größten Engpässe zu identifizieren – Schreiben, Planung, Meetings, Berichterstellung oder Verwaltungsaufgaben. Wählen Sie als Nächstes eine KI-Anwendung aus, die alle Schwachstellen in jeder Kategorie abdeckt. Es ist besser, ein kleines, vernetztes Setup zu haben, das Sie täglich nutzen können, als ein komplexes System mit mehreren Tools.

Häufige Fehler sind: zu früh zu viel investieren, tools mit sich überschneidenden Features auswählen, perfekte Ergebnisse von einer einzigen Eingabe erwarten oder mehr als nötig automatisieren.

ClickUp Brain integriert KI in Ihren täglichen Workflow, damit Sie smarter und schneller arbeiten können. Sie können recherchieren und Ideen sammeln, Inhalte erstellen, Meetings transkribieren, Dokumente verwalten, mit Teammitgliedern chatten, Aufgaben zuweisen und Automatisierungen einrichten, ohne Ihren Workspace zu verlassen. Damit sind mehrere Tools überflüssig und Anfänger können KI vom ersten Tag an auf einfache und einheitliche Weise nutzen.