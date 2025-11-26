Ein vollständiger Schritt-für-Schritt-Leitfaden für LinkedIn-Anzeigen für 2026

LinkedIn ist zum Jagdrevier für B2B-Vermarkter geworden, die wissen, dass ihre idealen Kunden Business-Casual-Kleidung tragen und zwischen Meetings durch ihren Feed scrollen.

Die Plattform bietet Zugang zu Fachkräften nach Titel, Größe des Unternehmens, Branche und etwa 17 weiteren Datenpunkten, was eine unglaublich präzise Zielgruppenansprache ermöglicht. Sie können buchstäblich Anzeigen für „Marketingleiter bei SaaS-Unternehmen mit 50 bis 200 Mitarbeitern, die kürzlich den Job gewechselt haben“ schalten.

Die Benutzeroberfläche konfrontiert Sie jedoch mit Kampagnenzielen, Zielgruppenparametern und Gebotsoptionen und geht dabei davon aus, dass Sie dies bereits zuvor erledigt haben. Die meisten Menschen haben dies jedoch noch nicht erledigt.

Dieser LinkedIn-Anzeigenleitfaden gliedert den gesamten Prozess in konkrete Schritte, die Sie befolgen können. Wenn Sie ihn gelesen haben, wissen Sie, wie Sie mit Hilfe von ClickUp LinkedIn-Kampagnen starten können, die Leads generieren und die Markenbekanntheit steigern!

Legen wir los. 💪🏼

Was sind LinkedIn-Anzeigen und warum sind sie wichtig?

via LinkedIn

LinkedIn-Anzeigen sind bezahlte Werbeplatzierungen auf LinkedIn, mit denen Geschäfte mit gezielten Botschaften ein professionelles Publikum erreichen können.

Im Gegensatz zu Social-Media-Plattformen, die sich auf persönliche Verbindungen konzentrieren, ist LinkedIn ein professioneller hub, in dem Entscheidungsträger, Branchenführer und Arbeitssuchende ihre Zeit verbringen. Tatsächlich glauben 44 % der B2B-Fachleute, dass es die wichtigste Plattform ist.

Diese einzigartige Positionierung macht LinkedIn-Anzeigen zu einem leistungsstarken tool für B2B-Marketing, Personalbeschaffung und den Aufbau einer professionellen Marke.

🧠 Wissenswertes: Werbung hat eine lange Tradition: Die früheste bekannte schriftliche Werbung stammt aus dem alten Ägypten um 3000 v. Chr., wo in einer Papyrusbotschaft eine Belohnung für einen entlaufenen Sklaven angeboten und eine Weberei erwähnt wurde.

Vorteile von LinkedIn-Anzeigen

Hier sind die Gründe, warum Unternehmen mehr in LinkedIn-Werbung investieren:

Lead-Generierung: Gewinnen Sie qualifizierte Interessenten über native Lead-Generierungsformulare, die die Benutzer auf der Plattform halten und im Vergleich zu externen Landingpages Reibungsverluste reduzieren.

Account-basiertes Marketing: Identifizieren Sie bestimmte Unternehmen und Titel, um hyper-personalisierte Kampagnen durchzuführen, die auf die Liste der Einzelziele Ihres Vertriebsteams abgestimmt sind.

Markenautorität: Sponsern Sie Inhalte Ihrer Führungskräfte, um bei wichtigen Entscheidungsträgern in Ihrer Branche Sponsern Sie Inhalte Ihrer Führungskräfte, um bei wichtigen Entscheidungsträgern in Ihrer Branche Vordenkerrolle und Sichtbarkeit zu etablieren.

Präzise Zielgruppenansprache: Kombinieren Sie Targeting nach Berufsbezeichnung, Branche, Größe des Unternehmens und Dienstalter – Filter, die es auf anderen sozialen Plattformen einfach nicht gibt.

Personalbeschaffung: Finden Sie Finden Sie passive Kandidaten , die bereits in ihren beruflichen Netzwerken aktiv sind, ohne sich allein auf Stellenanzeigen zu verlassen.

Wiederkehrende Besucher ansprechen: Sprechen Sie Personen erneut an, die Ihre Website besucht oder mit Ihren Inhalten interagiert haben, da sie sich bereits weiter unten im Trichter befinden.

📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte der Befragten gibt täglich Daten in drei oder mehr tools ein und kämpft damit mit einer „App-Flut” und verstreuten Workflows. Auch wenn es sich produktiv und geschäftig anfühlt, geht Ihr Kontext einfach zwischen den Apps verloren, ganz zu schweigen von der Energie, die Sie beim Tippen verbrauchen. Brain MAX vereint alles: Einmal sprechen, und Ihre Updates, Aufgaben und Notizen landen genau dort, wo sie in ClickUp hingehören. Kein Umschalten mehr, kein Chaos mehr – nur nahtlose, zentralisierte Produktivität.

Arten von LinkedIn-Anzeigen

LinkedIn-Anzeigen führen zu einer Steigerung der Kaufabsicht für Marken um 33 %. Die Plattform bietet mehrere Formate, die jeweils für unterschiedliche Kampagnenziele und Phasen der Customer Journey konzipiert sind.

Hier finden Sie eine genauere Beschreibung dieser Arten. 👀

Gesponserte Anzeigen auf LinkedIn

Gesponserte Inhalte erscheinen direkt in den Feeds der Benutzer und fügen sich nahtlos in die organischen Beiträge ein. Dies ist das vielseitigste Format von LinkedIn, das Bild-, Video-, Karussell-, Dokument- und Ereignis-Anzeigen unterstützt. Durch die native Platzierung sehen die Benutzer Ihre Botschaft im Rahmen ihres natürlichen Scroll-Erlebnisses, wodurch sie weniger aufdringlich wirkt als Banner.

Zu den gesponserten Anzeigentypen auf LinkedIn gehören:

Einzelbildanzeigen eignen sich am besten für Produkteinführungen oder kurze Ankündigungen mit starken visuellen Elementen.

Videoanzeigen ziehen die Aufmerksamkeit schneller auf sich und erzielen höhere Interaktionsraten als statische Inhalte.

Mit Dokumentanzeigen können Benutzer Whitepaper und Fallstudien in der Vorschau anzeigen, ohne LinkedIn verlassen zu müssen.

Ereignis-Anzeigen bewerben virtuelle und persönliche Konferenzen und fördern die Anmeldung direkt über die Plattform.

Karussellanzeigen heben mehrere Produkte oder Ideen auf wischbaren Karten innerhalb einer Anzeigeneinheit hervor.

Thought Leader-Anzeigen verstärken Beiträge von Führungskräften, Gründern oder Mitarbeitern direkt im Feed.

Connected TV (CTV)-Anzeigen liefern Vollbild-Videos auf Premium-Streaming-Plattformen unter Verwendung von LinkedIn-Targeting.

Artikelanzeigen bewerben längere Inhalte direkt im Feed, um eine stärkere Interaktion zu erzielen.

Newsletter-Anzeigen helfen dabei, die Liste der Abonnenten zu vergrößern, indem sie regelmäßig Experteninhalte präsentieren.

Stellenanzeigen präsentieren offene Rollen qualifizierten Kandidaten auf der Grundlage von Echtzeit-Profildaten.

LinkedIn-Videoanzeigen

🔍 Wussten Sie schon? Untersuchungen zur Irritation durch digitale Werbung haben gezeigt, dass ein höherer wahrgenommener Wert der Werbung (Relevanz, Unterhaltungswert) zu einer positiveren Einstellung der Verbraucher und einer höheren Kaufbereitschaft führt, während Irritation diese schwächt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit von Werbung, die einen Mehrwert bietet und nicht stört.

Gesponserte Nachrichten in LinkedIn-Direktnachrichten

Konversations- und Nachrichtenanzeigen liefern personalisierte gesponserte Nachrichten direkt im LinkedIn-Posteingang eines Benutzers und schaffen so einen individuellen Kontaktpunkt. Konversationsanzeigen gehen noch einen Schritt weiter, indem sie den Benutzern die Möglichkeit geben, über Verzweigungsoptionen ihren eigenen Weg zu wählen und sich so anhand ihrer Interessen selbst zu qualifizieren.

Diese LinkedIn-Anzeigen helfen Ihnen dabei:

Freigeben Sie zeitkritische Angebote oder Einladungen zu Ereignissen, die sofortiges Handeln erfordern.

Erreichen Sie potenzielle Kunden in einem weniger überfüllten Space als bei feedbasierten Platzierungen.

Reduzieren Sie Reibungsverluste, indem Sie den Benutzern ermöglichen, relevante Optionen im Voraus auszuwählen.

Schaffen Sie ein Gefühl der Exklusivität im Vergleich zu öffentlichen Feed-Anzeigen.

Textanzeigen

Textanzeigen auf Ihrer LinkedIn-Startseite

Textanzeigen sind kompakte, anklickbare Einheiten, die auf Desktop-Computern in der rechten Spalte oder im oberen Banner erscheinen. Diese kleinformatigen Anzeigen werden pro Klick oder pro Impression abgerechnet und eignen sich gut in Verbindung mit größeren Kampagnen mit gesponserten Inhalten.

Gründe für die Einbindung von Textanzeigen in Ihren Mix:

Effizient zum Testen von Botschaften, bevor Sie Ihr Budget für größere Formate committen.

Die Platzierung auf der rechten Seite reduziert die Werbeblindheit, da sie außerhalb des Hauptinhalts-Feeds liegt.

Niedrigere CPCs machen sie für budgetbewusste Kampagnen oder Retargeting geeignet.

Minimale kreative Anforderungen bedeuten ein schnelleres Setup und Iteration.

🧠 Wissenswertes: Video-Formate und KI-gestützte Personalisierung steigern im Vergleich zu statischeren Anzeigenformaten das Engagement, die Konversion, die Markenbekanntheit und die Loyalität erheblich.

Dynamische Anzeigen

via LinkedIn

Dynamische Anzeigen beziehen automatisch Informationen aus dem LinkedIn-Profil eines Benutzers, wie dessen Namen und Foto, um personalisierte, auffällige Werbemittel zu erstellen. Follower-Anzeigen führen eine Aktion für Ihre LinkedIn-Seite mit diesem Personalisierungselement durch.

Die wichtigsten Schlüssel dieses Personalisierungsansatzes:

Die Personalisierung von Profilen erhöht die Klickraten im Vergleich zu generischen Anzeigen erheblich.

Follower-Anzeigen bauen Ihre Zielgruppe auf und sorgen dafür, dass das Folgen Ihrer Seite individuell auf die Nutzer zugeschnitten wirkt.

Minimaler Kreativitätsanstieg, da die Personalisierung automatisch erfolgt

Besonders effektiv für das Retargeting von Website-Besuchern oder Lookalike-Zielgruppen.

Formulare zur Lead-Generierung

via LinkedIn

Lead-Generierungsformulare sind direkt in gesponserte Anzeigen eingebettet und ermöglichen es Benutzern, ihre Daten zu übermitteln, ohne LinkedIn verlassen zu müssen. Das Formular wird automatisch mit Daten aus ihrem LinkedIn-Profil vorbelegt, darunter Name, E-Mail-Adresse, Unternehmen und Titel, wodurch der Aufwand für das Abschließen der Konvertierung erheblich reduziert wird. Sie können anpassen, welche Felder angezeigt werden, und zusätzliche Fragen hinzufügen, die für Ihre geschäftlichen Anforderungen spezifisch sind.

Warum Lead-Generierungs-Formulare externe Landingpages übertreffen:

Keine Ladezeit für Seiten, da die Formulare in der Anzeige selbst enthalten sind, wodurch die Abbruchrate reduziert wird.

Qualifizierte Übermittlungen, da die Profilinformationen auf LinkedIn in der Regel korrekt und verifiziert sind.

Sofortige Datenerfassung, ohne dass Benutzer Formulare auf Ihrer Website ausfüllen müssen

🧠 Wissenswertes: Der Begriff UTM (für die Nachverfolgung in digitalen Anzeigen: Urchin Tracking Module) stammt von dem tool, das von der Urchin Software Corporation entwickelt wurde, die später im Jahr 2005 von Google übernommen wurde. Diese Tracking-Technologie lebt heute in Google Analytics weiter.

Accelerate vs. Classic Ad Sets in LinkedIn

Wenn Sie eine LinkedIn-Kampagne einrichten, haben Sie zwei Möglichkeiten, Ihre Anzeigen zu schalten: Accelerate und Classic.

Accelerate nutzt Automatisierung, um Ihre Zielgruppenansprache, Gebote und kreativen Kombinationen zu optimieren, während Classic alles manuell hält, sodass Sie jede Einstellung selbst kontrollieren können. Die folgende Tabelle zeigt, wie sie sich unterscheiden und wann es sinnvoll ist, sie zu verwenden. 📝

Feature Beschleunigen Klassisch Was ist das? KI-gestütztes, sich automatisch optimierendes Setup für Anzeigen Manuelles Setup der Anzeigeneinrichtung mit vollständiger Kontrolle Am besten geeignet für Schnelle Optimierung und Skalierung Präzises Targeting und benutzerdefinierte Tests So funktioniert es Automatisches Testen und Anpassen von Einzelzielen, Kreativkonzepten und Geboten Sie legen alle Parameter selbst fest und verwalten sie selbst. Kontrollstufe Geringe manuelle Kontrolle Hohe manuelle Kontrolle Wann Sie sich dafür entscheiden sollten Sie möchten Effizienz ohne Mikromanagement Sie benötigen eine strenge Ausrichtung der Einzelziele oder strukturierte Experimente.

🧠 Wissenswertes: Die durchschnittliche Antwortrate auf Kaltakquise-E-Mails liegt bei etwa 5,1 %, während LinkedIn-Nachrichten eine Antwortrate von 10,3 % erzielen. Das bedeutet, dass Sie mit LinkedIn doppelt so viele Antworten erhalten wie mit herkömmlichen E-Mails.

So erstellen Sie eine LinkedIn-Werbekampagne (Schritt für Schritt)

Hier finden Sie einen Leitfaden für LinkedIn-Anzeigen, mit dem Sie eine Kampagne einrichten, konfigurieren und starten können, die die richtigen Fachleute mit der richtigen Botschaft erreicht. 💬

Schritt 1: Rufen Sie den Kampagnenmanager auf und richten Sie Ihr Anzeigenkonto ein.

Besuchen Sie zunächst LinkedIn.com/ads oder wählen Sie die Auswahl „Werben” in der oberen Navigationsleiste Ihres LinkedIn-Profils.

Sie benötigen eine aktive LinkedIn-Unternehmensseite, um fortzufahren. Wenn Ihr Unternehmen noch keine hat, erstellen Sie zunächst eine, indem Sie grundlegende Unternehmensinformationen eingeben, ein Logo hochladen und eine Unternehmensbeschreibung hinzufügen.

Sobald Sie sich im Kampagnenmanager befinden, klicken Sie auf „Erstellen“, um mit dem Setup zu beginnen.

LinkedIn Campaign Manager einrichten

Sie werden aufgefordert, Ihrem Anzeigenkonto einen Namen zu geben, Ihre Währung auszuwählen und eine Methode zur Zahlung hinzuzufügen. Hier legen Sie auch fest, auf welcher Unternehmensseite die Anzeigen geschaltet werden sollen, und richten den Zugang für Teams ein, die bei der Verwaltung der Kampagnen helfen sollen.

Benennen Sie Ihre Kampagne

💡 Profi-Tipp: Geben Sie Ihrer Kampagnengruppe einen aussagekräftigen Namen, der Ihr übergeordnetes Geschäftsziel widerspiegelt. Erstellen Sie dann innerhalb dieser Gruppe einen spezifischen Kampagnennamen, der den Targeting- oder Messaging-Ansatz beschreibt.

Schritt 2: Wählen Sie Ihr Kampagnenziel

Das Ziel Ihrer Kampagne bestimmt, welche Formate Sie verwenden können, wie LinkedIn Ihre Anzeigen optimiert und welche Gebotsoptionen verfügbar sind.

Wählen Sie Ihr Ziel

LinkedIn bietet Ziele wie Bekanntheit (Aufbau der Markenbekanntheit bei Ihrer Zielgruppe), Interesse (Förderung der Interaktion und der Website-Besuche) und Konversion (Gewinnung von Leads oder Verkäufen).

Überlegen Sie sich genau, welche Aktion Fachleute nach dem Betrachten Ihrer Anzeige ausführen sollen. Wenn also:

Sie möchten Bekanntheit aufbauen, sich auf Impressionen konzentrieren und Ihre Zielgruppe erreichen.

Wenn Sie eine Lead-Generierungskampagne durchführen, sollten Sie Formulare und Conversion-Nachverfolgung priorisieren, um qualifizierte Interessenten zu messen.

Schritt 3: Erstellen und verfeinern Sie Ihre Zielgruppe mit Präzision

Die Targeting-Funktionen von LinkedIn sind eine der größten Stärken der Plattform. Sie können Ihre Zielgruppe nach Titel, Funktion, Branche, Firmenname, Größe des Unternehmens, Dienstalter, Fähigkeiten und beruflichen Interessen eingrenzen.

Geben Sie Ihre Zielgruppe an

Beginnen Sie damit, Ihr ideales Kundenprofil (ICP) zu identifizieren.

Möchten Sie Marketingleiter von Technologieunternehmen mit 500 bis 5.000 Mitarbeitern erreichen? Sind Sie auf Personalverantwortliche im Einzelhandel ausgerichtet? Kombinieren Sie mehrere Targeting-Kriterien, um Ihre Zielgruppe immer genauer einzugrenzen.

Sie können auch passende Zielgruppen erstellen, indem Sie eine Liste bestehender Kunden hochladen, um ähnliche Fachleute zu finden, oder indem Sie Personen, die Ihre Website besucht haben, erneut ansprechen.

Die meisten Kampagnen erzielen die besten Ergebnisse mit einer Zielgruppe zwischen 100.000 und 1 Million Personen für Sponsored Content-Formate. Die Größe der Zielgruppe sollte nicht zu klein sein, sonst erreichen Sie nicht genügend Personen. Die Größe der Zielgruppe sollte nicht zu groß sein, sonst verliert Ihre Botschaft an Relevanz.

Ihre Strategie zur Zielgruppenansprache sollte Folgendes umfassen:

Primäre Titel, die Entscheidungsträger in Ihrer Zielbranche innehaben

Unternehmensgrößen-Parameter, die Ihrem typischen Kundenprofil entsprechen

Geografisches Targeting, wenn Sie nur bestimmte Regionen oder Länder bedienen

Ausschlüsse, um potenzielle Kunden zu entfernen, die wahrscheinlich nicht konvertieren oder bereits Ihre Kunden sind

Abgestimmte Zielgruppen unter Verwendung Ihrer eigenen benutzerdefinierten Kundendaten für höhere Relevanz

🔍 Wussten Sie schon? Eine über fünf Jahre durchgeführte Studie mit 575 Marken (Werbeausgaben ≈ 264 Milliarden US-Dollar) ergab, dass digitale Anzeigen den wahrgenommenen Wert von Marken steigerten, obwohl sie im Vergleich zu traditioneller Werbung weniger Einfluss auf die wahrgenommene Qualität oder Zufriedenheit hatten.

Schritt 4: Wählen Sie Ihr LinkedIn-Anzeigenformat aus

Das von Ihnen gewählte Format bestimmt die Form, in der Ihre Zielgruppe Ihre Botschaft wahrnimmt.

Wählen Sie einen LinkedIn-Anzeigentyp, der zu Ihnen passt

Überlegen Sie, welche kreativen Ressourcen Ihnen zur Verfügung stehen. Wenn Sie nur über ein aussagekräftiges Bild verfügen, ist Sponsored Content mit einem einzelnen Bild geeignet. Wenn Sie mehrere Produkte präsentieren oder jemanden durch einen Prozess führen möchten, verwenden Sie Karussellanzeigen. Passen Sie Ihr Format sowohl an Ihr Ziel als auch an die Geschichte an, die Sie erzählen möchten.

Zu bewertende Faktoren bei der Format-Auswahl:

Zielausrichtung, um sicherzustellen, dass das Format Ihr Kampagnenziel unterstützt

Kreative Assets, die Ihnen zur Verfügung stehen, um die Anzeige richtig zu gestalten

Gerätepräferenzen Ihrer Zielgruppe und wo sie Inhalte konsumiert

Historische Leistungsdaten, falls Sie bereits zuvor Anzeigen geschaltet haben

Komplexität der Story und ob Sie ein Bild oder mehrere Elemente benötigen

🧠 Wissenswertes: Die allererste Web-Banner-Anzeige wurde am 27. Oktober 1994 über HotWired (den Online-Arm des Magazins Wired) geschaltet. Es handelte sich um eine einfache grafische Anzeige für AT&T mit der Frage „Haben Sie jemals hier mit der Maus geklickt? Das werden Sie noch.“

Schritt 5: Legen Sie Ihr Budget, Ihre Gebotsstrategie und die Zeitleiste für Ihre Kampagne fest.

Nutzen Sie Ihr Werbebudget optimal

Sie können ein Budget auf Kampagnengruppenebene für die Plattformoptimierung oder auf individueller Kampagnenebene für eine genauere Kontrolle festlegen. Wählen Sie Ihre Gebotsstrategie sorgfältig aus:

Mit „Maximale Reichweite“ optimiert LinkedIn automatisch, um mit Ihrem Budget die besten Ergebnisse zu erzielen.

Mit „Cost Cap“ können Sie einen Zielpreis pro Ergebnis festlegen, sodass LinkedIn versucht, unter diesem Betrag zu bleiben.

Mit manuellem Bieten haben Sie die Kontrolle über die Gebotsbeträge.

Die meisten Werbetreibenden, die gerade erst anfangen, sollten aus Gründen der Einfachheit und um von der KI-Optimierung von LinkedIn zu profitieren, die Option „Maximale Auslieferung“ verwenden. Legen Sie ein Tagesbudget fest, das Ihre Ressourcen nicht überstrapaziert, ein Gesamtbudget für die Kampagne als Limit für die Ausgaben und wählen Sie Startdatum und Enddatum. Sie können Kampagnen jederzeit pausieren oder verlängern, wenn sie gut laufen.

Schritt 6: Erstellen Sie überzeugende Anzeigenmotive

Nun erstellen Sie die eigentliche Anzeige, die Ihrer Zielgruppe angezeigt wird.

Gewinnen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe mit kreativen Anzeigen

Je nach Format laden Sie Bilder hoch, verfassen Überschriften, fügen beschreibende Texte hinzu und integrieren eine Call-to-Action-Schaltfläche (CTA).

LinkedIn empfiehlt, innerhalb einer einzigen Kampagne 4 bis 5 Anzeigenvarianten zu erstellen, damit die Plattform testen und ermitteln kann, welche Kreativlösung am besten ankommt. Stellen Sie sicher, dass die Bilder den technischen Anforderungen entsprechen: mindestens 100 × 100 Pixel, gespeichert als .jpg oder .png und mit einer Größe von weniger als 2 MB.

Ihre kreative Strategie sollte folgende Punkte berücksichtigen:

Überschriften , die sofort den Wert oder Nutzen vermitteln

Anzeigentexte , die die spezifischen Probleme oder Wünsche Ihrer Zielgruppe ansprechen

Bilder , die professionell und für Ihre Zielgruppe relevant sind

CTA-Schaltflächen , die auf Ihr Kampagnenziel abgestimmt sind

Mehrere kreative Varianten werden gleichzeitig getestet, um die Leistung zu vergleichen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Sie müssen nicht mehr zwischen ChatGPT für Texte, Midjourney für Bilder und Design-Tools für das Layout hin- und herwechseln. ClickUp Brain kombiniert KI-basiertes Schreiben und Bildgenerierung in Ihrem ClickUp-Workspace, sodass Ihr Marketingteam schneller arbeiten und sich ohne KI-Spreizung auf das Wesentliche konzentrieren kann. Probieren Sie diese Aufgabe aus: Verfassen Sie drei Versionen eines LinkedIn-Anzeigentextes, der für unseren neuen Kurs zum Projektmanagement für Marketingleiter wirbt. Achten Sie auf einen professionellen, aber zugänglichen Ton und konzentrieren Sie sich darauf, Zeit zu sparen und Chaos im Team zu reduzieren. Bitten Sie ClickUp Brain, Werbetexte für Sie zu verfassen Erstellen Sie dann ein klares, modernes Hero-Bild, das einen selbstbewussten Marketingprofi zeigt, der an einem eleganten Schreibtisch arbeitet, auf dessen Bildschirm mehrere übersichtliche Projekt-Dashboards sichtbar sind – hell, minimalistisch, in Blau- und Weißtönen gehalten.

Schritt 7: Installieren Sie die Conversion-Nachverfolgung (optional)

Wenn Sie nur Klicks und Impressionen nachverfolgen, versäumen Sie den vollständigen Überblick darüber, was Ihre Anzeigen tatsächlich bewirken.

Nachverfolgung von Conversions mit LinkedIn-Anzeigen

Installieren Sie den LinkedIn Insight Tag auf Ihrer Website, um zu verfolgen, wann jemand aus Ihrer Anzeige wertvolle Aktionen wie das Ausfüllen eines Formulars, das Herunterladen einer Ressource oder einen Kauf durchführt. Diese pixelbasierte Nachverfolgung verbindet Ihre Werbeausgaben mit den tatsächlichen Geschäftsergebnissen und verschafft Ihnen Klarheit über den Return on Investment.

Sie können Conversion-Ereignisse für verschiedene Aktionen erstellen, die Nutzer auf Ihrer Website ausführen. Beispielsweise können Sie Formularübermittlungen getrennt von Kaufabschlüssen nachverfolgen. Diese Daten haben einen unschätzbaren Wert für die Optimierung von Kampagnen und den Nachweis des Werbewerts gegenüber Stakeholdern.

💡 Profi-Tipp: Überprüfen Sie vor dem Start alle Elemente gründlich, um sicherzustellen, dass alles bereit ist. Sie sollten: Überprüfen Sie, ob Ihr Ziel mit Ihrem Geschäftsziel übereinstimmt.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Zielgruppenausrichtung spezifisch genug ist, um relevant zu sein, aber auch breit genug, um genügend Menschen zu erreichen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Werbemittel ansprechend sind und den technischen Spezifikationen entsprechen. Führen Sie abschließende Überprüfungen durch und senden Sie Ihre Anzeige zur Überprüfung LinkedIn führt einen Überprüfungsprozess durch, der in der Regel innerhalb von 24 Stunden fertiggestellt ist, um sicherzustellen, dass alles den Richtlinien der Plattform entspricht, bevor es live geschaltet wird.

Messung des Erfolgs von LinkedIn-Anzeigen

Die meisten LinkedIn-Werbetreibenden konzentrieren sich ausschließlich auf Impressionen und ignorieren dabei Metriken, die die Rentabilität vorhersagen. Sie müssen messen, was zu Conversions führt, und nicht nur, was gesehen wird.

Verfolgen Sie diese Metriken:

Klickrate (CTR): Vergleichen Sie Ihre CTR mit früheren Kampagnen und Ihren Branchenkollegen. Eine stagnierende oder rückläufige CTR deutet darauf hin, dass Ihre Kreativkonzepte oder Ihre Zielgruppenansprache einer Auffrischung bedürfen.

Kosten pro Klick (CPC): Führen Sie die Nachverfolgung dieser Kennzahl konsistent über alle Kampagnen hinweg durch, um zu ermitteln, welche Zielgruppensegmente oder Formate für Ihr Geschäft kosteneffizienter sind.

Conversions: Verfolgen Sie nur Aktionen mit geschäftlichem Wert. Formular-Übermittlungen, die Ihr Vertriebsteam ignoriert, sind wertlos. Definieren Sie, was Conversion für Ihr Ziel tatsächlich bedeutet.

Lead-Qualität: Bewerten Sie Leads anhand von Eignungskriterien, bevor Sie sich über die Conversion-Zahlen freuen. Eine große Anzahl unqualifizierter Leads verschwendet Ressourcen und verzerrt Ihre Leistungsdaten.

Kapitalrendite (ROI): Gehen Sie von Ihrem Customer Lifetime Value aus rückwärts vor, um realistische Ziele für die Akquisitionskosten festzulegen. Dies bestimmt, ob Ihre Werbeausgaben langfristig nachhaltig sind.

Limitierungen von LinkedIn-Anzeigen

LinkedIn ist ein leistungsstarkes Instrument für das B2B-Marketing, aber keine Universallösung. Wenn Sie wissen, wo die Plattform ihre Grenzen hat, können Sie Ihr Budget strategischer auf Ihren gesamten Marketing-Mix verteilen.

Wo LinkedIn-Anzeigen mit echten Einschränkungen konfrontiert sind:

Hohe Kosten: CPCs und CPMs sind deutlich höher als bei anderen sozialen Plattformen, was groß angelegte Verbraucherkampagnen teuer und oft unrentabel macht.

Einschränkungen im B2C-Bereich: Aufgrund seiner beruflichen Ausrichtung ist LinkedIn für die Ansprache von Verbrauchern außerhalb des Kontexts der Arbeit ungeeignet, was die Reichweite für Einzelhandels- und Lifestyle-Marken einschränkt.

Kleinere Zielgruppe: Da es weniger aktive Benutzer als bei Facebook oder Instagram gibt, arbeiten Sie bei den meisten Kampagnen mit einem engeren adressierbaren Markt.

Limitierte kreative Flexibilität: Die Markenstimme muss professionell und formell bleiben, was verspielte, gewagte oder lockere kreative Ansätze, die anderswo Anklang finden, einschränkt.

Werbeermüdung: Eine kleinere Zielgruppe bedeutet, dass Ihre Anzeigen wiederholt denselben Personen angezeigt werden, was mit der Zeit zu einer sinkenden Leistung und einer Ermüdung der Ansichten führt.

Die richtigen Tools und Vorlagen (wie ClickUp für Marketingteams!) nehmen Ihnen repetitive Aufgaben ab, sodass Sie mehr Zeit für die Strategie und das kreative Workflow-Management aufwenden können.

Hier eine kurze Übersicht:

Sehen wir uns das nun im Detail an.

Integrierte Whiteboards für Brainstorming in einem einheitlichen Workspace

Das Brainstorming für LinkedIn-Anzeigen funktioniert besser, wenn Sie es auf die Stärken der Plattform ausrichten. Teilen Sie Ihr Whiteboard in drei Spalten ein: die von Ihnen angestrebten Berufs-Titel, die Probleme, mit denen diese Personen bei der Arbeit konfrontiert sind, und wie Ihr Angebot diese Probleme löst.

Behalten Sie Ihre Strategiediskussionen mit ClickUp Whiteboards im Anhang Ihrer Arbeit im Blick.

ClickUp Whiteboards bieten Ihrem Team eine visuelle Arbeitsfläche, auf der Sie Kampagnenideen skizzieren, Anzeigenkonzepte entwerfen und die Pain Points Ihrer Zielgruppe mit den Botschaften Ihrer Werbung verbinden können.

Sie können Notizen einfügen, Bilder als Inspiration einfügen, grobe Layout-Ideen skizzieren und alles direkt mit Aufgaben in ClickUp verknüpfen, wenn Sie bereit sind, weiterzumachen.

Erfahren Sie von Lulu Press mehr über die Verwendung von ClickUp:

Ad Creative Tracker, um alle Ihre Assets zentral zu verwalten

Die Nachverfolgung der LinkedIn-Anzeigenmotive wird schnell unübersichtlich. Sie testen verschiedene Bilder, Überschriften, Textvarianten und Zielgruppen-Kombinationen. Nach ein paar Wochen ist es schwer, sich daran zu erinnern, welche Kombination wo geschaltet wurde und welche Erkenntnisse Sie daraus gewonnen haben.

Das Problem verschärft sich, wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten. Jemand bringt ein neues Creative auf den Markt, ohne zu wissen, dass Sie diesen Ansatz bereits getestet haben. Oder ein erfolgreiches Format gerät in Vergessenheit, weil niemand dokumentiert hat, warum es funktioniert hat.

Kostenlose Vorlage herunterladen Stimmen Sie Ihr Team mit der Werbel Vorlage von ClickUp auf LinkedIn-Kampagnen ab.

Die Werbetemplate von ClickUp helfen Ihnen dabei. Sie bieten Ihnen einen strukturierten Rahmen für die Verwaltung aller Phasen Ihrer LinkedIn-Werbekampagne. Sie können beispielsweise:

Verwenden Sie ClickUp-benutzerdefinierte Felder wie „Zugewiesenes Budget“, „Veröffentlichungslink“, „Veröffentlichungsdatum“, „Plattform“ und „Zielgruppe“, um jede Anzeige zuzuordnen.

Verschieben Sie Aufgaben in verschiedene Status, z. B. Neue Anfrage , Recherche , Implementierung , Live und Abgeschlossen , damit jeder die Phase eines Assets kennt.

Kalender, Nach Client, Budget, Werbung oder Designer, um den Stakeholdern Sichtbarkeit zu bieten. Wählen Sie aus ClickUp-Ansichten wieoder, um den Stakeholdern Sichtbarkeit zu bieten.

LinkedIn-Inhaltskalender zur Nachverfolgung des Zeitplans

LinkedIn-Anzeigen ohne organische Inhalte zu schalten, ist eine verpasste Chance. Was sehen Nutzer, wenn sie Ihre Anzeige sehen und auf Ihre Seite klicken? Wenn der letzte Beitrag zwei Monate alt ist, haben Sie schon vor Beginn der Unterhaltung an Glaubwürdigkeit verloren.

Ein LinkedIn-Inhaltskalender hilft Ihnen dabei, beides aufeinander abzustimmen. Vielleicht bewirbt Ihre Werbekampagne ein Webinar, sodass Ihre organischen Beiträge in dieser Woche Kontext zum gleichen Thema bieten. Oder Sie richten sich mit Retargeting an Personen, die sich mit einem Beitrag beschäftigt haben, sodass Sie wissen müssen, was wann geplant ist.

Probieren Sie diese Vorlage für einen LinkedIn-Inhaltskalender aus. 👇

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für den Kalender zum Inhalt-Management für konsistente und transparente Werbe-Workflows.

Bringen Sie Ihren Anzeigeninhalt mit der ClickUp-Kalendervorlage klar und deutlich in den Fokus.

Damit können Sie alle LinkedIn-Assets – von Beiträgen zur Steigerung der Bekanntheit bis hin zu Updates zur Lead-Generierung – in einem übersichtlichen Kalender abbilden, in dem Sie Konzepte, Entwürfe, Überprüfungen und Veröffentlichungen verfolgen können. Sie finden Benutzerdefinierte Felder für Kanal, Zielgruppe, Veröffentlichungsdatum und Inhaltstyp, mit denen Sie Ihre Inhalte ganz einfach segmentieren können.

KI-gestütztes Dashboard für die Berichterstellung mit übersichtlichen Zusammenfassungen

Wenn Sie sich nur auf die nativen Berichte der LinkedIn Campaign Manager-Berichterstellung verlassen, kommen Sie nicht weit. Die Daten sind zwar vorhanden, aber über verschiedene Registerkarten und Bereiche verstreut, sodass es schwierig ist, sich einen Überblick zu verschaffen oder Trends zu erkennen.

Ein Reporting-Dashboard fasst alle Informationen in einer Ansicht zusammen. Sie können Ausgaben, Impressionen, Klicks und Conversions nebeneinander verfolgen. Noch wichtiger ist, dass Sie beobachten können, wie sich die Metriken im Laufe der Zeit entwickeln.

Erhalten Sie sofortige KI-Zusammenfassungen und Updates mit ClickUp-Dashboards.

ClickUp Dashboards bieten Ihnen eine Ansicht der Leistung Ihrer LinkedIn-Werbekampagne und zeigen gleichzeitig, wie das Team Aufgaben vorantreibt. Sie können KPIs wie Klicks, CPL, CTR, Conversions, Ausgaben und Zielgruppenleistung mithilfe von Karten verfolgen, die Daten aus den täglichen Aktualisierungen Ihres Teams beziehen.

Die Workload des Teams, der Fortschritt der Aufgaben, Genehmigungen und Zeitleisten werden neben Ihren Kampagnen-Metriken angezeigt, sodass Sie sehen können, ob Verzögerungen, kreative Überarbeitungen oder Volumenänderungen die Ergebnisse beeinflussen.

Halten Sie Ihre Kampagne mit KI-Karten in ClickUp Dashboards zielgerichtet am Laufen

Integrieren Sie KI-Karten, die von ClickUp Brain unterstützt werden, wie zum Beispiel:

KI-StandUp: Bietet eine kurze Zusammenfassung der jüngsten Arbeitsaktivitäten eines Teammitglieds.

AI Team StandUp: Zeigt, was mehrere Teammitglieder in einem ausgewählten Bereich erreicht haben.

KI-Zusammenfassung: Hebt den allgemeinen Zustand und wichtige Aktualisierungen Ihres Kampagnen-Ordners oder Projekts hervor.

KI-Projekt-Update: Bietet einen Überblick über den Fortschritt von Aufgaben, Zeitleisten und Hindernissen auf hoher Ebene.

AI Brain: Hier können Sie gezielte Fragen zu Leistung, Verzögerungen oder Prioritäten stellen, um sofortige Einblicke zu erhalten.

Automatisierungen und Agenten, um die Arbeit voranzutreiben

Die Verwaltung von LinkedIn-Anzeigen umfasst viele sich wiederholende Schritte.

Wenn jemand das Creative fertiggestellt hat, müssen Sie daran denken, es zur Genehmigung zu schicken. Wenn eine Kampagne endet, müssen Sie den Bericht erstellen. Nichts davon ist an sich schwierig, aber die Nachverfolgung aller Aktivitäten kostet Zeit.

Umschalten Sie auf die gewünschte Automatisierung oder passen Sie die Regeln mithilfe von KI an Ihre Workflows an.

ClickUp Automatisierungen und KI-Agenten können sich um wiederholende Schritte in Ihrem LinkedIn-Anzeigen-Workflow kümmern, sodass sich Ihr Team auf die Umsetzung konzentrieren kann.

Einige Beispiele für Automatisierungen, die Sie ausprobieren können:

Status > Bereit zur Überprüfung > Genehmigungsaufgabe automatisch erstellen

Benutzerdefiniertes Feld „Targeting“ aktualisiert > Aufgabe dem Kampagnenleiter zuweisen

Status > Genehmigt > Status in „Bereit zur Planung“ ändern

Status > Live > Eigentümer der Analytics-Tools benachrichtigen

Jeden Freitag > Erstellen Sie eine Aufgabe zur Leistungsüberprüfung

Priorität aktualisiert > Fälligkeitsdatum automatisch anpassen

Agenten tun dasselbe, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Sie können Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, Updates versenden, Zusammenfassungen und Berichte erstellen und sogar Fragen für Sie beantworten. Sehen Sie selbst, wie das funktioniert. 👇🏼

Voice-First-Produktivität mit einer eigenständigen Desktop-App

ClickUp Brain MAX fungiert als Desktop-KI-Assistent, der Kontextinformationen aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und verbundenen Apps bezieht, sodass Sie Antworten erhalten, die auf Ihrer tatsächlichen Kampagnenarbeit basieren.

Sie können nach Anzeigenentwürfen suchen, frühere Leistungsnotizen finden, Targeting-Details abrufen oder die neuesten LinkedIn-Metriken aus Ihrem Workspace anzeigen, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen. Außerdem werden mehrere KI-Modelle unterstützt, sodass Sie Textvarianten entwerfen, Zielgruppenbeschreibungen bereinigen oder verstreute Ideen in umsetzbare Schritte umwandeln können, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen.

Arbeiten Sie viermal schneller mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Talk to Text in ClickUp Mit Brain MAX können Sie Ihre Gedanken aussprechen und direkt in Text für Aufgaben, Notizen oder Nachrichten umwandeln.

Er erkennt @Erwähnungen und Links, unterstützt benutzerdefiniertes Vokabular, sodass Ihre Branchenbegriffe und Kampagnennamen verstanden werden, und funktioniert app-übergreifend. Das bedeutet, dass Sie eine vollständige Optimierungsidee erfassen können, während Sie sich den LinkedIn Campaign Manager ansehen, und diese dann direkt in die Aufgabe einfügen können, die aktualisiert werden muss.

Er beseitigt die Reibungsverluste beim Tippen während arbeitsreicher Überprüfungszyklen, sorgt für einen ununterbrochenen Denkfluss und ermöglicht Ihren Teams klarere und schnellere Übergaben, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen.

Best Practices für LinkedIn-Anzeigen

Probieren Sie diese Best Practices aus, um Ihre LinkedIn-Anzeigen zu verbessern. 📈

Behandeln Sie LinkedIn nicht mehr wie Facebook mit Titeln

Der größte Fehler, den Marketingfachleute machen, ist, dass sie dieselbe Strategie anwenden wie auf anderen Plattformen.

Linkedin-Benutzer befinden sich in einer anderen Gemütsverfassung. Sie scrollen nicht, um sich zu entspannen. Sie suchen zwischen Meetings nach beruflichem Wert. Ihr Creative hat vielleicht zwei Sekunden Zeit, um Relevanz zu signalisieren, bevor sie weiterklicken.

Das bedeutet, dass Sie mit Spezifität überzeugen müssen. Allgemeine Probleme werden ignoriert. Aber wenn Sie etwas erwähnnen, das wie eine Unterhaltung klingt, die sie letzten Dienstag geführt haben, haben Sie ihre Aufmerksamkeit.

🔍 Wussten Sie schon? Feldversuche zu sozialen Signalen in der Social-Media-Werbung haben gezeigt, dass das Hinzufügen von Informationen zur Zugehörigkeit zu einer Gruppe (z. B. „Dein Freund mag diese Marke“) die Anzahl der Klicks auf Anzeigen und die Bildung von Verbindungen deutlich erhöht, insbesondere wenn die Verbindung zu dieser Gruppe sehr stark ist.

Passen Sie Ihr Angebot an den Bekanntheitsgrad an

Kühle Zielgruppen wollen keine Demos. Sie wissen kaum, wer Sie sind. Wenn Sie zu früh mit Verkaufsunterhaltungen beginnen, verschwenden Sie Ihr Budget und vergraulen potenzielle Kunden, bevor diese bereit sind.

Denken Sie in Phasen:

Uninformierte Zielgruppen benötigen informative Inhalte, die Glaubwürdigkeit schaffen.

Problembewusste Zielgruppen reagieren auf Rahmenbedingungen oder Perspektiven, die ihre Herausforderungen neu definieren.

Lösungsorientierte Zielgruppen wollen Beweise: Fallstudien, Vergleiche, Einzelheiten

Nur Personen, die aktiv evaluieren, verdienen die Demo-Anfrage.

Die meisten LinkedIn-Werbekonten haben ein Angebot, das für alle gilt. Damit lassen Sie Geld auf dem Tisch liegen.

Lassen Sie Ihren Anzeigen Zeit, bevor Sie Entscheidungen treffen

Die Versuchung, die Leistung stündlich zu überprüfen, ist groß, aber der Algorithmus von LinkedIn braucht Zeit, um sich zu optimieren. Änderungen nach nur ein oder zwei Tagen Daten führen zu falschen Schlussfolgerungen. Eine Kampagne, die am Dienstag noch wie ein Reinfall aussieht, könnte am Freitag schon erfolgreich sein, sobald das System gelernt hat, wer sich dafür interessiert.

Geben Sie neuen Werbemitteln mindestens eine Woche Zeit und einige Tausend Impressionen, bevor Sie sie beurteilen. Andernfalls reagieren Sie auf Rauschen statt auf Signale.

Nutzen Sie Ausschlüsse genauso aggressiv wie Einzelziele

Die meisten Werbetreibenden konzentrieren sich darauf, wen sie erreichen möchten, und vergessen dabei, wen sie vermeiden möchten. Durch den Ausschluss bestehender Kunden, Wettbewerber, Arbeitssuchender und ungeeigneter Branchen können Sie Ihre Zielgruppe deutlich schärfen.

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kampagnendaten auf Muster.

Wenn ein bestimmtes Segment zwar klickt, aber nie konvertiert, schließen Sie es aus. Durch strenge Ausschlüsse erreichen Sie mit Ihrem Budget Personen, die auch kaufen können.

Kampagnen an Kaufzyklen anpassen

B2B-Käufe folgen Rhythmen, die an Budgets, Quartale und Planperioden gebunden sind.

Die Werbung für eine hochpreisige Lösung im Dezember, wenn die Budgets eingefroren sind, ist reine Geldverschwendung. Eine Steigerung im ersten Quartal, wenn neue Budgets freigegeben werden, sorgt dafür, dass jeder Dollar mehr Arbeit bringt.

Finden Sie heraus, wann Ihre Kunden in der Regel Produkte bewerten und kaufen. Passen Sie Ihren Kalender entsprechend an: höhere Ausgaben während aktiver Kaufphasen, geringere Ausgaben während ruhigerer Zeiträume.

Optimieren Sie Ihre LinkedIn-Werbekampagnen mit ClickUp

Linkedin-Anzeigen können chaotisch wirken, wenn jeder Schritt Sie in eine andere Richtung zieht. Sie erstellen den Plan für die kreativen Inhalte an einem Ort, führen die Nachverfolgung der Leistung an einem anderen Ort durch und senden eine Erinnerung an Ihr Team mit einem weiteren tool. Sobald Sie jedoch die Lernkurve hinter sich haben, beginnt sich der gesamte Prozess wie ein Rhythmus anzufühlen, den Sie kontrollieren.

ClickUp hilft Ihnen dabei, diesen Rhythmus beizubehalten.

Sie gestalten Kampagnenkonzepte auf ClickUp-Whiteboards, überwachen Leistungstrends über ClickUp-Dashboards und erledigen sich wiederholende Aufgaben mit Automatisierungen.

Und wenn es an der Zeit ist, Werbemittel zu erstellen, kommen Sie noch schneller voran. ClickUp Brain schreibt Ihre Anzeigentexte, entwirft Varianten, schärft Überschriften und hilft Ihnen, die Botschaften an jedes Zielgruppensegment anzupassen. Anschließend verwenden Sie ClickUp Brain MAX, um direkt in Ihrem Workspace klare, markengerechte Anzeigenbilder zu erstellen. Selbst Ihre spontanen Ideen landen mit Talk to Text am richtigen Ort, sodass während der Überprüfungszyklen nichts verloren geht.

Alles bleibt in einer Verbindung, sodass jede Kampagne klarer, konsistenter und selbstbewusster verläuft.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

LinkedIn-Anzeigen werden in der Regel nach einem CPC- oder CPM-Modell geschaltet. Die Kosten variieren je nach Zielgruppe und Wettbewerb, aber die meisten Kampagnen liegen im Bereich von 5 bis 12 US-Dollar pro Klick oder einem vergleichbaren CPM. Stark zielgerichtete Segmente kosten oft mehr.

Lead-GenerierungsFormulare eignen sich am besten für die Erfassung von Leads, da Benutzer ihre Daten eingeben können, ohne LinkedIn zu verlassen. Gesponserte Inhalte erzielen ebenfalls gute Ergebnisse, wenn sie mit einem attraktiven Angebot oder einem geschützten Asset kombiniert werden.

Ja. Kleine Unternehmen können fokussierte Kampagnen mit geringem Budget durchführen, indem sie sich auf eine kleine Zielgruppe konzentrieren und einfache Einzelziele wie Website-Besuche oder Lead-Generierung verfolgen. Die Mindestanforderungen von LinkedIn sind für kontrollierte Tests überschaubar.

Conversions werden über den auf Ihrer Website installierten LinkedIn Insight Tag verfolgt. Er erfasst Aktionen wie das Abschließen von Formularen, Anmeldungen und das Herunterladen von Dateien, um die Wirksamkeit der Kampagne zu messen.

ClickUp hilft Ihnen dabei, Kampagnenaufgaben, Genehmigungen, Assets und Zeitleisten zu organisieren. Teams nutzen ClickUp-Aufgabenprioritäten, benutzerdefinierte Aufgabenstatus und Dokumente, um die Planung zu optimieren, die Ausführung zu überwachen und Leistungsnotizen über alle Kampagnen hinweg abzustimmen.