Die besten Alternativen zu TypingMind für Chat- und LLM-Workspaces

Wenn Sie versuchen, Ihre KI-Workflows zu optimieren, möchten Sie auf keinen Fall Probleme beim Setup oder Limite, die Sie ausbremsen. Viele KI-Enthusiasten entscheiden sich aufgrund seiner Einfachheit für TypingMind, aber nicht jeder hat damit gute Erfahrungen gemacht.

Ein G2-Rezensent erwähnte sogar: „Eine der größten Herausforderungen bei der Verwendung von TypingMind war, dass zunächst ein eigener API-Schlüssel für die vollständige Installation der Software erforderlich war“. Dies stellte ein Hindernis dar, da sie eigentlich nur sofort mit der Arbeit beginnen wollten.

Wenn Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden und nach Tools suchen, die einen schnelleren Start oder KI-Features auf Unternehmensniveau ohne zusätzliche Setup-Hürden bieten, stehen Ihnen zahlreiche proprietäre und Open-Source-Alternativen zur Verfügung.

In diesem Blogbeitrag über Alternativen zu TypingMind stellen wir Ihnen Plattformen vor, mit denen Sie chatten, Aufgaben automatisieren und mühelos zwischen Modellen wechseln können, sodass Sie die Lösung wählen können, die wirklich zu Ihrem Workflow passt.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu TypingMind achten?

TypingMind ist ein KI-Chat-Workspace, in dem Sie mehrere Modelle nutzen und benutzerdefinierte Agenten in einer übersichtlichen, strukturierten Oberfläche erstellen können. Die Plattform wurde für Personen entwickelt, die intensiv mit großen Sprachmodellen arbeiten und mehr Kontrolle über ihre Workflows wünschen.

Die größte Einschränkung besteht jedoch darin, dass alles von Ihren API-Schlüsseln abhängt. Für Benutzer, die sich nicht mit der Verwaltung von Modellkosten, der Einrichtung von Anbietern oder der manuellen Konfiguration von Agenten beschäftigen möchten, kann TypingMind etwas umständlich sein.

Wenn Sie nach Alternativen zu TypingMind suchen, sollten Sie Folgendes beachten:

Flexibilität der Modelle: Wählen Sie Wählen Sie KI-Plattformen , bei denen Sie zwischen verschiedenen KI-Modellen wie OpenAI, Claude, Gemini und vielen anderen wechseln können. So vermeiden Sie eine Bindung an einen bestimmten Anbieter und können sich frei anpassen, wenn die Modelle verbessert werden.

Organisation des Workspace: Suchen Sie nach Optionen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit durch Chat-Ordner, Projekte, Multithread-Unterhaltungen oder das Hochladen von Wissen zu strukturieren.

Anpassung und Kontrolle: Wählen Sie eine Plattform, die benutzerdefinierte Anweisungen, wiederverwendbare Prompt-Vorlagen oder agentenähnliche Verhaltensweisen ermöglicht, die über mehrere Unterhaltungen hinweg funktionieren.

API- oder Plug-and-Play-Setup: Entscheiden Sie, ob Sie ein Tool wünschen, das Ihre API-Schlüssel für maximale Flexibilität erfordert. Oder entscheiden Sie sich für Tools, die nach dem Plug-and-Play-Prinzip funktionieren, sodass Sie sofort loslegen können, ohne etwas konfigurieren zu müssen.

Multimodale Funktionen: Wenn Ihre Arbeit mehr als nur Text umfasst, wählen Sie eine Alternative, die Bilder, Dokumente, Audio, Video oder die Ausführung von Code innerhalb derselben Benutzeroberfläche unterstützt.

Erschwingliche und vorhersehbare Preise: Ziehen Sie Plattformen in Betracht, die klare Limite oder Guthaben anbieten, anstatt unvorhersehbare API-basierte Abrechnungen.

Datenschutz und Datenkontrolle: Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem tool kontrollieren können, wo Ihre Unterhaltungen gespeichert werden, z. B. lokal, verschlüsselt oder auf der Cloud, je nach Ihren Anforderungen.

Integration in Ihre vorhandenen Tools: Suchen Sie nach einer Software, die sich nahtlos in Ihre aktuellen Tools wie Kalender, Aufgabenmanager, Cloud-Laufwerke, CRMs, Kommunikations- oder Projektmanagement-Tools einbinden lässt. Nahtlose Integrationen sorgen dafür, dass Ihre KI-Ergebnisse direkt in Ihren Workspace einfließen, ohne dass Sie sie extra kopieren, einfügen oder manuell einrichten müssen.

Typingmind-Alternativen auf einen Blick

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestützte Einblicke, Desktop-KI-Begleiter, kollaborative Inhalte, Workflow-Management, Echtzeit-Nachverfolgung Teams, die ein umfassendes Projektmanagement mit KI-gestützter Produktivität benötigen Für immer kostenloser Plan: Kostenpflichtige Pläne verfügbar ChatGPT Multimodale Eingabe (Text, Sprache, Bilder), benutzerdefinierte GPTs, Websuche, Canva für gemeinsames Schreiben Allzweck-KI für die Erstellung von Inhalten, Recherche und Produktivität Free-Plan verfügbar; ChatGPT Plus 20 $/Monat LibreChat Mehrere KI-Modelle unterstützen, Code Interpreter API, No-Code-Agent-Builder, Artefakte und Bilderzeugung Benutzer, die eine Open-Source-KI-Chat-Plattform mit flexiblen Integrationsmöglichkeiten suchen, die sie selbst hosten können. Free Forever ChatSonic Verbindung mit Marketing-Tools (Ahrefs, GSC, Keywords Everywhere), Zugriff auf mehrere Modelle, Echtzeit-Datenanalysen, Design-Vorschau Marketer, die in Echtzeit trendbewusste Inhalte generieren müssen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat 1min. KI Erstellen Sie Texte, Bilder, Audio- und Video-Dateien in einem Workspace, Plug-and-Play-KI-Modelle, sofortige Erstellung von Inhalt Anfänger und Ersteller, die eine schnelle All-in-One-Lösung für die Erstellung von Inhalten suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat PromptVibes KI-Prompt-Generator, über 500 vorgefertigte Prompts, Unterstützung mehrerer Modelle, Zugriff über Browser und Mobilgeräte Benutzer, die eine effiziente und hochwertige Erstellung von KI-Prompts wünschen Basisversion kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 4,9 $/Monat Fliki Stimmenklon, Magic Edit zur Skriptoptimierung, über 2500 KI-Stimmen, Übersetzung in über 80 Sprachen, Videos mit automatischen Untertiteln Ersteller, die schnelle, mit Sprachkommentaren versehene Video-Inhalte wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 28 $/Monat. TextCortex KI Verbindung zu über 30.000 Apps, benutzerdefinierte KI-Agenten, Training für Markenstimme, Datenvisualisierung, Unterstützung für 25 Sprachen Autoren und Vermarkter, die KI benötigen, die auf ihrer Wissensbasis basiert Free-Plan verfügbar; Premium 5,99 $/Monat AIChatOne Multi-Modell-Dashboard (GPT-5, Claude-4, Gemini), benutzerdefinierte KI-Charaktere, Multithread-Unterhaltungen, Prompt-Bibliothek Benutzer, die mehrere KI-Modelle vergleichen und organisierte Workflows verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 3,99 $/Monat Tagbox KI-gesteuerte Medienorganisation, Gesichtserkennungssuche, benutzerdefiniertes KI-Training, Zusammenarbeit und globaler Support Kreative Teams und Agenturen, die große Mengen an digitalen Assets verwalten 30 Tage kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 300 $/Monat

Die besten Alternativen zu TypingMind

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Produktivität der Teams und Projektmanagement)

Alle LLMs, die Sie jemals brauchen werden, sind an einem Ort zusammengefasst: ClickUp Brain, dem integrierten KI-Assistenten in ClickUp.

Einige Benutzer wachsen aus TypingMind heraus, weil ein eigenständiger Chat nach der Ideenfindung nicht alles unterstützen kann. Wenn Sie Ihre KI zur Planung, zum Schreiben, Zuweisen, Organisieren oder Nachverfolgung von Aufgaben benötigen, ist ClickUp eine leistungsstärkere, besser vernetzte Alternative. Es vereint all diese Funktionen in einem Arbeitsbereich, sodass Ihre Chats sofort in Aufgaben, Dokumente, Dashboards und mehr einfließen.

ClickUp Brain bietet Ihnen ein sofortiges Upgrade, wenn Sie möchten, dass Ihre KI mehr zu erledigen hat als nur zu chatten.

Im Gegensatz zu anderen Chatbots, die Fragen beantworten, versteht dieses KI-Neuralnetzwerk für die Arbeit Alles, was in Ihrem Workspace gespeichert ist, und wandelt dieses Wissen in umsetzbare Antworten um, zusammen mit dem Zugriff auf andere Modelle! Das bedeutet, dass Sie mit nur einer App zwischen Modellen wie ChatGPT 5. 1, ChatGPT-5 mini, GPT-4o, Claude Sonnet 4. 5, Claude Haiku 4. 5, Gemini 2. 5 Pro und anderen wechseln können.

Als Beispiel können Sie GPT-4o verwenden, wenn Sie ausgefeilte, kontextreiche Texte wünschen, zu Claude wechseln, wenn Sie tiefgreifendere Überlegungen oder Analysen benötigen, und Gemini einsetzen, wenn Sie schnelle Ideenfindung oder strukturierte Zusammenfassungen benötigen.

Eine der besten Funktionen von ClickUp Brain für Teams ist die nahtlose Integration in Ihren Workflow.

Sie können beispielsweise ClickUp Brain bitten, ein Projekt zusammenzufassen, eine Aufgabe zu erklären, Inhalte zu entwerfen, Texte umzuschreiben oder sofort Antworten aus Dokumenten, Aufgaben und früheren Diskussionen zu ziehen.

ClickUp Brain MAX, die eigenständige KI-App von ClickUp, geht noch einen Schritt weiter und bietet einen umfassenden KI-Desktop-Begleiter, der nahtlos mit all Ihren Apps (nicht nur ClickUp) zusammenarbeitet. Es wird zu einer Ebene, die über Ihrem Arbeitsalltag liegt und es Ihnen ermöglicht, von einem Ort aus zu suchen, zu erstellen und zu automatisieren, ohne zwischen verschiedenen KI-Tools wechseln zu müssen.

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher KI, um Aufgaben mit ClickUp Brain MAX zu analysieren, zu generieren und zu beschleunigen.

Sowohl ClickUp Brain als auch ClickUp Brain MAX ermöglichen Ihnen die Suche in ClickUp, Google Drive, GitHub, Slack, OneDrive und sogar im Internet über ein einheitliches Suchfenster. Sie können auch Talk-to-Text verwenden, um natürlich zu sprechen, und diese neuronale Netzwerksoftware wandelt Ihre Stimme in Sekundenschnelle in Aufgaben, Notizen oder vollständige Dokumente um.

👨‍💻 Schneller Hack: Verwenden Sie ClickUp Automations, um Ihre Dokumente oder Notizen automatisch in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln. Beispielsweise kann eine Automatisierung bei der Addition eines neuen Abschnitts zu einem Dokument eine Aufgabe erstellen, sie dem richtigen Teammitglied zuweisen, ein Fälligkeitsdatum festlegen und sogar den Status der Aufgabe aktualisieren. So bleibt Ihr Team ohne zusätzlichen manuellen Aufwand auf dem gleichen Stand.

Sie können auch ClickUp Docs mit KI verwenden, um alle Ihre Ideen, Recherchen und Pläne in einem strukturierten Space zu notieren und zu erweitern. Sie können Strategien skizzieren, Inhalte entwerfen oder Meetings mit Ihrem gesamten Team zusammenfassen und so alle auf dem gleichen Stand halten.

Nutzen Sie ClickUp Docs + ClickUp Brain, um Kampagnen-Briefings und Inhalte in großem Umfang zu erstellen.

Es bietet umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten, Echtzeit-Kommentare und einen Versionsverlauf, sodass Ihre Notizen, Strategien oder Brainstormings stets organisiert und zugänglich sind. Sie können Dokumente auch mit anderen Workspaces verknüpfen und hierarchische Strukturen für eine einfache Navigation erstellen.

Mit ClickUp Aufgaben lassen sich diese Strategien und Notizen ganz einfach umsetzen, da Sie damit jede einzelne Aufgabe organisieren und verfolgen können. Innerhalb der Aufgaben können Sie Abhängigkeiten einfügen, um Aufgabenabläufe zu verwalten, wiederholende Aufgaben für sich wiederholende Workflows verwenden und benutzerdefinierte Status erstellen, die zu den Prozessen Ihres Teams passen.

Für eine schnelle Übersicht bietet ClickUp Dashboards eine Momentaufnahme der Arbeit Ihres Teams und des Projektstatus, indem es Aufgaben, Zeitleisten und Prioritäten in einer einzigen anpassbaren Oberfläche zusammenführt. Mit anpassbaren Karten für Diagramme, Listen, Zeiterfassung und Ziele erleichtern Dashboards die Messung von KPIs und die Abstimmung. Sie können auch mehrere Ansichten kombinieren, z. B. Aufgaben, Projektaktualisierungen und KI-generierte Erkenntnisse, um sich auf einen Blick ein vollständiges Bild von der Leistung Ihres Teams zu machen.

Erhalten Sie diese Updates schneller mit KI-Zusammenfassungen in ClickUp-Dashboards.

💡 Profi-Tipp: Sehen Sie sich verschiedene Dashboard-Beispiele in ClickUp an und passen Sie diese benutzerdefiniert an, damit jeder in Ihrem Team entsprechend seiner Rolle die für ihn wichtigen Informationen sieht. Erstellen Sie beispielsweise ein Dashboard für Manager, das Meilensteine des Projekts, überfällige Aufgaben und den Gesamtfortschritt hervorhebt. Alternativ können Sie ein separates Dashboard für Teammitglieder erstellen, das sich ausschließlich auf ihre zugewiesenen Aufgaben, anstehende Termine und Aufgaben mit Priorität konzentriert.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren und verfolgen Sie Ihre Arbeit visuell, indem Sie zwischen verschiedenen ClickUp-Ansichten wie Listenansicht, Board-Ansicht oder Kalender-Ansicht wechseln.

Entwerfen Sie Strategien, Workflows oder brainstormte Ideen gemeinsam auf einer gemeinsamen Leinwand mit ClickUp Whiteboards

Erfassen Sie den Projektkontext, erklären Sie Aufgaben oder präsentieren Sie Updates, indem Sie Bildschirmaufnahmen mit ClickUp Clips aufzeichnen und transkribieren.

Verbinden Sie Ihren Arbeitsbereich mit anderen Tools und Apps mit ClickUp Integrations und zentralisieren Sie Ihre Workflows.

Limitierungen von ClickUp

Der breite Bereich an Features kann für Erstbenutzer überwältigend sein.

ClickUp-Preise

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Das neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text, Automatisierung von Aufgaben und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

💡 Profi-Tipp: Weisen Sie ClickUp Brain KI-Agenten bestimmte Aufgaben in Ihrem Workspace zu, z. B. das Zusammenfassen von Projektaktualisierungen, das Verfassen von Inhalten oder das Extrahieren von Erkenntnissen aus Dokumenten und Aufgaben. Durch die Automatisierung dieser sich wiederholenden Aktionen können Sie sich auf Aufgaben mit höherer Priorität konzentrieren, während die KI dafür sorgt, dass Ihre Projekte reibungslos ablaufen. Aktivieren Sie ClickUp Brain KI-Agenten, um Ihre Routinearbeiten sofort zu erledigen.

2. ChatGPT (am besten geeignet für vielseitige KI-Inhaltserstellung und -Recherche)

via ChatGPT

Wenn Sie sich schon einmal mit KI-Tools beschäftigt haben, haben Sie sicherlich schon mindestens einmal ChatGPT verwendet. Dieses von OpenAI im Jahr 2023 eingeführte KI-Tool zur Erstellung von Inhalten wurde schnell zur ersten Wahl für alles, was Sie schreiben, verstehen oder detailliert planen müssen.

Die multimodalen Funktionen der Plattform gehen noch einen Schritt weiter, indem sie Ihnen das Hochladen von Dokumenten, Bildern, Screenshots und Dateien für eine eingehende Analyse ermöglichen. Sie können jetzt sogar direkt mit ChatGPT sprechen. Im Voice-to-Voice-Modus können Sie Ihre Eingaben laut aussprechen und die Antwort der KI in Echtzeit hören.

Sie können auch auf mehrere Modelle zugreifen, darunter GPT-4o, GPT-4. 1, GPT-5 und andere schlankere Mini-Versionen, die jeweils für unterschiedliche Ebenen des logischen Denkens, der Geschwindigkeit und der Kreativität entwickelt wurden.

Viele Benutzer des AI-Subreddits tauschen Tipps und Workflows aus, um diese Modelle optimal zu nutzen. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass diese Modelle genau so funktionieren, wie Sie es benötigen, können Sie benutzerdefinierte GPTs mit einem eindeutigen Namen, Profil, Verhalten, maßgeschneiderten Anweisungen, hochgeladenen Dateien und Tools erstellen.

Die besten Features von ChatGPT

Durchsuchen Sie das Internet, um aktuelle Informationen direkt beim Chatten zu integrieren.

Erstellen Sie Bilder nach Bedarf mit der integrierten KI-Bilderstellung.

Arbeiten Sie in Canvas für gemeinsames Schreiben, strukturierte Bearbeitung und organisierte Projektentwicklung.

Limit von ChatGPT

Die Plattform kann gelegentlich falsche Informationen liefern, daher ist es wichtig, die Informationen zu überprüfen.

Die Bildgenerierungsfunktionen können zu Ergebnissen führen, denen es an hoher Auflösung oder feinen Details mangelt.

Preise für ChatGPT

Free Forever

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 240 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Ein G2-Benutzer sagt:

ChatGPT ist bei weitem das beste KI-Modell, das ich je verwendet habe. Es ist sehr benutzerfreundlich und hat eine übersichtliche Benutzeroberfläche. ChatGPT Pro ist ebenfalls sehr nützlich und ich verwende es für meine tägliche Arbeit. Es hat meine Arbeit einfacher und schneller gemacht. Außerdem merkt es sich den Kontext und antwortet entsprechend.

3. LibreChat (am besten geeignet für multimodale KI-Chats mit Open-Source-Flexibilität)

via LibreChat

LibreChat ist eine Open-Source-Chat-Plattform, mit der Sie mehrere KI-Modelle integrieren und deren Nutzung über eine einzige Oberfläche verwalten können. Anstatt an einen einzigen Anbieter gebunden zu sein, können Sie innerhalb einer App zwischen OpenAI, Anthropic, Azure, Google und anderen wechseln.

Zu den herausragenden Funktionen von LibreChat gehört die sichere, sandboxbasierte Code Interpreter API, mit der Sie Python, TypeScript, JavaScript, Go und mehr direkt im Chat ausführen können. Außerdem bietet es einen No-Code-Agent-Builder für die Verarbeitung von Datei-Uploads, Tools und API-Aufrufen sowie flexible Erweiterbarkeit durch Plugins und Integrationen.

Wenn Sie präzise Ergebnisse benötigen, hilft Ihnen Artifacts dabei, Ihre Entwürfe in saubere Dokumente, formatierte Snippets oder produktionsreife Codes umzuwandeln.

Wenn Sie auch hochwertige Bilder erstellen oder die Bearbeitung vorhandener Bilder durchführen möchten, können Sie integrierte Modelle wie DALL-E, Stable Diffusion oder GPT-Image-1 verwenden.

Die besten Features von LibreChat

Durchsuchen Sie Chats, Nachrichten und Projekte, um frühere Eingabeaufforderungen und Antworten sofort zu finden.

Verzweigen Sie jede Unterhaltung, um Bereiche zu entwickeln, ohne den ursprünglichen Thread zu unterbrechen.

Speichern Sie Ihre eigenen Voreinstellungen oder Konfigurationen und wechseln Sie innerhalb desselben Chats zwischen Modell-Endpunkten.

Limitierungen von LibreChat

Einige Features erfordern technische Kenntnisse, z. B. die Verwaltung von API-Schlüsseln oder die Ausführung von Sandboxen.

Im Vergleich zu kommerziellen KI-Chat-Plattformen fehlt eine vollständig integrierte Benutzeroberfläche.

Preise für LibreChat

Free Forever, eine Open-Source-KI-Chat-Plattform

LibreChat-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über LibreChat?

Ein Reddit-Benutzer sagt:

Ich habe librechat getestet und das Wichtigste ist die Konfiguration der env. yaml. Sobald Sie das erledigt haben, funktioniert die App wunderbar.

📖 Lesen Sie auch: Viele haben Schwierigkeiten zu verstehen, warum manche KI-Tools intelligenter zu sein scheinen als andere oder sich im Laufe der Zeit schneller verbessern. Wenn Sie den Unterschied zwischen KI und maschinellem Lernen verstehen, können Sie besser erkennen, wie sich die einzelnen Ansätze auf die Automatisierung, Vorhersagen und den allgemeinen Workflow auswirken.

4. ChatSonic (Am besten geeignet für Marketingfachleute, die trendbewusste Inhalte in Echtzeit erstellen)

via ChatSonic

Wenn Sie als Marketingfachmann regelmäßig Inhalte erstellen und von aktuellen Informationen abhängig sind, verschafft Ihnen ChatSonic einen Vorteil, indem es dialogorientierte KI mit Echtzeitdaten kombiniert. Das von Writesonic entwickelte Tool fungiert als KI-Marketingagent, der mit minimalem Aufwand Entwürfe für Blogs, Social-Media-Beiträge, Werbetexte, E-Mails und Produktbeschreibungen erstellen kann.

Im Gegensatz zu allgemeinen Chatbots verbindet sich ChatSonic direkt mit den Tools, die Sie bereits verwenden, wie Ahrefs, Google Search Console, AnswerThePublic, WordPress, Keywords Everywhere und Writesonic. So entsteht ein einheitlicher Workspace, in dem Ihre Recherche, Wettbewerbsanalyse, SEO-Optimierung und Erstellung von Inhalten in einem einzigen, kontinuierlichen Flow bleiben.

Sie können beispielsweise nach Stichwörtern suchen, Wettbewerber vergleichen, Suchtrends beobachten und vollständige Inhalte erstellen, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen. Sie können ChatSonic auch mithilfe von PDFs, Links, vorhandenen Beispielen oder Markenrichtlinien trainieren, um die Markenkonsistenz über alle Inhalte hinweg zu gewährleisten.

Die besten Features von ChatSonic

Greifen Sie auf Top-KI-Modelle wie GPT-4o, GPT-o1, Claude, Gemini und Flux 1. 1 zu und wechseln Sie zwischen ihnen, je nachdem, an welcher Aufgabe Sie gerade arbeiten.

Analysieren Sie die Daten Ihrer Kunden, erstellen Sie strukturierte Berichte und gewinnen Sie Erkenntnisse, auf deren Grundlage Sie handeln können.

Entwerfen Sie Seiten, Präsentationen und Diagramme und zeigen Sie sie sofort in ChatSonic in der Vorschau an.

Limit von ChatSonic

Die KI-generierten Bilder entsprechen möglicherweise nicht immer bestimmten Visionen oder Markenrichtlinien.

Preise für ChatSonic

Free Forever

Lite: 49 $/Monat pro Benutzer

Standard: 99 $/Monat pro Benutzer

Professional: 249 $/Monat für zwei Benutzer

Erweitert: 499 $/Monat für fünf Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChatSonic

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über ChatSonic?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich musste einen Blogbeitrag über einen aktuellen Marketingtrend verfassen, und ChatSonic lieferte mir durch die Integration mit der Google-Suche aktuelle Informationen, wodurch ich mir stundenlange Recherchen ersparen konnte.

👀 Wussten Sie schon? KI wird immer leistungsfähiger, zugänglicher und kostengünstiger. Zwischen November 2022 und Oktober 2024 sanken die Inferenzkosten für Systeme, die auf dem Niveau von GPT-3. 5 arbeiten, um mehr als das 280-Fache. Die Hardwarekosten sind jedes Jahr um etwa 30 % gesunken, während sich die Energieeffizienz jährlich um etwa 40 % verbessert hat.

5. 1min. KI (Am besten geeignet für die schnelle Erstellung von All-in-One-Inhalten für verschiedene Medien)

1min. KI ist ein All-in-One-Kreativstudio, in dem Sie mit nur wenigen Klicks Texte, Bilder, Audiodateien und sogar Videos erstellen können. Die Plattform folgt einem einfachen Plug-and-Play-Modell, bei dem Sie nichts konfigurieren müssen, um loszulegen.

Sie können sich einfach anmelden, die gewünschte Ausgabeform wie Text, Bild, Audio oder Video auswählen und der Workspace passt sich sofort an. Alle Tools, die Sie benötigen, befinden sich an einem Ort, sodass Sie vom Schreiben zum Entwerfen oder Transkribieren wechseln können, ohne zwischen Registerkarten wechseln oder Integrationen verwalten zu müssen.

Sie können auch den Unterschied zwischen 1min.AI und Typingmind im Umgang mit Modellen und Workflows feststellen. TypingMind verlangt, dass Sie Ihre eigenen API-Schlüssel mitbringen. 1min. AI hingegen bietet sofortigen Zugriff auf zahlreiche erstklassige KI-Modelle, ohne dass API-Schlüssel erforderlich sind, und ist somit auch für Anfänger geeignet, die einfach nur schnell hochwertige Ergebnisse erzielen möchten.

Die besten Features von 1min. KI

Erstellen Sie mit wenigen Klicks lange Artikel, Marketingtexte und SEO-Inhalte.

Erstellen Sie KI-Bilder, Kunstwerke und Grafiken mit anpassbaren Stilen.

Wandeln Sie Text mit hochwertigen KI-Stimmen in Sprache um.

Erstellen Sie automatisch kurze Videos aus Skripten oder Eingabeaufforderungen.

1 Min. KI-Einschränkungen

Die Plattform bietet nur minimale Flexibilität, wenn es um die Änderung von Stimme und Mimik geht.

1min. KI-Preise

Free Forever

Pro: 8 $/Monat

Geschäft: 12,5 $/Monat

Enterprise: 8,5 $/Monat pro Benutzer

1 Min. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/7 (über 690 Bewertungen)

Capterra: 4,7/7 (über 390 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über 1min. KI?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Mit seinen wettbewerbsfähigen Preisen bietet 1minAI ein hervorragendes Preis-Wert-Verhältnis. Insgesamt ist es ein sehr effektives tool, das ich wärmstens empfehlen kann. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und benutzerfreundlich, sodass die täglichen Aufgaben reibungslos erledigt werden können. Das Guthaben-System ist großzügig und die kostenlose Version bietet reichlich Gelegenheit, alle Features zu testen.

6. PromptVibes (Am besten geeignet, um schnell effektive KI-Prompts zu generieren)

via PromptVibes

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, effektive Prompts zu erstellen, vereinfacht PromptVibes diesen Prozess. Es handelt sich um ein KI-Tool zur Erstellung von Prompts, das Ihre groben Ideen in strukturierte Prompts umwandelt und somit ein idealer Begleiter für Lernende in Prompt-Engineering-Kursen ist, die praktische Übungen wünschen.

Der KI-Prompt-Generator in PromptVibes erstellt benutzerdefinierte, effektive Prompts, die auf die von Ihnen beschriebene Aufgabe zugeschnitten sind. So funktioniert es: Er analysiert die von Ihnen bereitgestellten Informationen, interpretiert den Kontext und erstellt dann einen gut durchdachten Prompt, der Ihnen präzisere und relevantere Antworten liefert.

Außerdem erhalten Sie Zugriff auf eine Sammlung von über 500 vorgefertigten Prompts aus den Bereichen Marketing, Schreiben, Produktivität, Programmierung, Recherche und mehr, damit Sie schnell loslegen können. Wenn Sie also regelmäßig KI-Tools für die Erstellung von Inhalten, Brainstorming oder die Automatisierung von Aufgaben verwenden, bietet Ihnen PromptVibes eine schnellere Möglichkeit, hochwertige Prompts zu generieren, ohne ständig zwischen Versuch und Irrtum hin- und herwechseln zu müssen.

Die besten Features von PromptVibes

Speichern Sie häufig verwendete Eingabeaufforderungen mit dem integrierten Verlauf und den Favoriten.

Verwenden Sie Eingabeaufforderungen für mehrere KI-Modelle, darunter ChatGPT 3. 5/4, Bard und Claude.

Installieren Sie Erweiterungen für den Browser oder mobilen Zugriff, um Eingabeaufforderungen in Ihren täglichen Workflow zu integrieren.

Benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen in jeder Sprache basierend auf Ihren Eingaben und Ihrem Schreibstil.

Limitierungen von PromptVibes

PromptVibes verfügt nur über eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit und eignet sich daher weniger für teamorientierte Workflows.

Preise für PromptVibes

Basic: Kostenlos

Plus: 4,9 $/Monat

Pro: 9,9 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu PromptVibes

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Möchten Sie sehen, wie KI Ihnen Routineaufgaben abnehmen und Ihnen helfen kann, jeden Tag mehr zu erledigen? Sehen Sie sich dieses Video an ⬇️

7. Fliki (am besten geeignet für die Erstellung von mehrsprachigen Videos mit Sprachkommentar)

via Fliki

Wenn Sie schnell Videos erstellen möchten, ohne sich mit komplexen Tools für die Bearbeitung herumschlagen zu müssen, bietet Ihnen Fliki eine einfache Möglichkeit, dies zu tun. Sie können mit einem Skript, einer Idee, Produktseiten oder sogar einem Blogbeitrag beginnen, und Fliki wandelt diese automatisch in Videos um.

Die Plattform nimmt Ihr Skript, versteht den Flow und unterteilt es automatisch in strukturierte Szenen. Sie passt jeden Teil Ihres Inhalts an geeignete Bilder aus ihren Bilddatenbanken an, während Sie aus lebensechten Stimmen in mehreren Sprachen und Akzenten wählen können.

Mit Fliki können Sie sich selbst und Ihre Stimme klonen und erhalten so eine wiederverwendbare KI-Version Ihrer eigenen Stimme für konsistente Video-Kommentare. Mit den Magic Edit-Funktionen können Sie Ihr Skript direkt im Editor verfeinern oder umschreiben, damit Ihre Inhalte genau so fließen, wie Sie es möchten.

Die besten Features von Fliki

Wählen Sie aus über 2500 ultrarealistischen KI-Stimmen für die Sprachausgabe.

Übersetzen Sie Ihre Inhalte mit einem einzigen Klick in über 80 Sprachen.

Nutzen Sie einen großen Bereich an vorgefertigten Videovorlagen, um in Sekundenschnelle markengerechte Videos zu erstellen.

Nehmen Sie Video-Updates mit automatischen Untertiteln auf, um die Kommunikation mit Ihrem Team und Ihren Clients zu vereinfachen.

Limit von Fliki

Einige Benutzer haben berichtet, dass die KI-Stimmen gelegentlich Wörter überspringen oder falsch aussprechen.

Möglicherweise sind mehrere Regenerationen erforderlich, um die Erzählung abzuschließen.

Preise für Fliki

Free Forever

Standard: 28 $/Monat

Premium: 88 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Fliki-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fliki?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich habe dieses Fliki-Tool ausprobiert und sehe sein Potenzial, insbesondere für Menschen wie mich, die nicht gerne vor der Kamera stehen. Es ist ziemlich einfach zu bedienen, da man einfach alles, was man in einem Video sagen möchte, als Skript eingeben kann und dann realistische KI-Avatare auswählen kann, um das Video zu erstellen.

📚 Weiterlesen: Sie fragen sich, warum manche KI-Tools Inhalte kreativer generieren, während andere eher sachlich erscheinen? Wenn Sie wissen, wie LLMs im Vergleich zu generativer KI funktionieren, können Sie das richtige Tool für Aufgaben wie die Erstellung von Inhalten, Zusammenfassungen oder datengestützte Erkenntnisse auswählen.

8. TextCortex KI (Am besten geeignet für markengerechte Inhalte, die auf Unternehmenswissen basieren)

via TextCortex KI

TextCortex ist ein KI-Assistent, der einen anderen Weg als herkömmliche Schreibtools einschlägt, indem er jede Antwort auf Ihre eigenen Wissensquellen stützt. Sie können eine Verbindung zu mehr als 30.000 Anwendungen herstellen und Dokumente, Links und interne Inhalte füttern. Dies hilft der KI, die Sprache, Produkte und Botschaften Ihres Unternehmens zu verstehen.

Anschließend können Sie sie so trainieren, dass sie die Stimme und den Ton Ihrer Marke konsistent widerspiegelt und jedes Mal markengerechte Inhalte erstellt. Auf der Plattform können Sie auch Regeln festlegen und benutzerdefinierte KI-Agenten erstellen, die repetitive Schreibaufgaben, Recherchen, Datenextraktionen oder Inhaltsumwandlungen basierend auf Ihren Workflows übernehmen können.

Außerdem haben Sie Zugriff auf eine große Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen. Dazu gehören tools für Plagiatsprüfungen, Grammatikverbesserungen, Essay-Hooks, Synonymgenerierung und viele weitere Schreibaufgaben, mit denen Sie schneller arbeiten können, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen.

Die besten Features von TextCortex KI

Wechseln Sie je nach Art der Inhalte, die Sie erstellen möchten, zwischen GPT-4, Claude, Gemini und Mistral.

Verwandeln Sie Rohdaten in Diagramme, Grafiken und Tabellen, damit Sie Informationen visuell analysieren können.

Übersetzen oder generieren Sie Inhalte in 25 Sprachen, darunter Englisch, Niederländisch, Deutsch, Ukrainisch, Rumänisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Italienisch.

Einschränkungen von TextCortex KI

Viele Benutzer sagen, dass die Pläne für Abonnements recht teuer sind und die kostenlose Version ziemlich eingeschränkt ist.

Das Hochladen größerer Dateien für den Kontext kann schwierig sein.

Preise für TextCortex KI

Free Forever

Premium: Ab 5,99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu TextCortex KI

G2: 4,7/5 (über 840 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 230 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TextCortex KI?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Ich liebe die Funktionen zur Textbearbeitung und Textgenerierung. Sie sparen mir jede Menge Zeit und Energie bei Aufgaben, die ich normalerweise aufschiebe. Da sie einfach zu bedienen sind und qualitativ hochwertige Inhalte produzieren, kann ich mich wieder den Dingen widmen, die ich am liebsten mache, ohne mich vor Aufgaben zu fürchten, für die ich weniger begabt bin und die mir weniger liegen.

9. AIChatOne (Am besten geeignet für den Vergleich von KI-Modellen und die Verwaltung von Multithread-Workflows)

via AIChatOne

AIChatOne wurde für alle entwickelt, die ständig verschiedene KI-Modelle vergleichen oder sich bei unterschiedlichen Aufgaben auf die jeweiligen Stärken der einzelnen Modelle verlassen.

Anstatt für jeden Chatbot ein separates Fenster zu öffnen, erhalten Sie ein einziges Dashboard, in dem alle Modelle (GPT-5, Claude-4, Gemini) zugänglich bleiben. Sie können sie parallel ausführen, sofort zwischen ihnen wechseln und sogar die Ergebnisse derselben Eingabeaufforderung für verschiedene Modelle nebeneinander vergleichen.

Sie können Ihre eigenen Wissensdateien einspeisen, sodass die KI kontextbezogen reagieren und mehrere Threads innerhalb eines einzigen Projekts verwalten kann. Die Plattform ermöglicht es Ihnen auch, benutzerdefinierte KI-Charaktere zu erstellen, die bestimmten Persönlichkeiten oder Rollen folgen, und alles übersichtlich mit Chat-Ordnern zu organisieren, sodass Ihr Workspace auch bei wachsenden Projekten strukturiert bleibt.

Die besten Features von AIChatOne

Greifen Sie auf eine vorgefertigte Prompt-Bibliothek zu, um Ihren Workflow zu beschleunigen.

Finden Sie mit leistungsstarken Such- und Filterfunktionen schnell, was Sie brauchen.

Sprechen Sie Ihre Eingaben mit Speech-to-Text, um die Eingabe zu beschleunigen.

Interagieren Sie mit jeder beliebigen Seite und lassen Sie die KI direkt daraus Erkenntnisse gewinnen.

Limitations of AIChatOne

Um bestimmte LLMs nutzen zu können, müssen Sie Ihren eigenen OpenAI- oder Claude-API-Schlüssel angeben.

Die Limite und Kosten hängen vom verwendeten Modell und API-Schlüssel ab.

Preise für AIChatOne

Free Forever

AI Credits Pro : 3,99 $/Monat

KI-Guthaben Ultra: 19,9 $/Monat

KI-Guthaben Max: 39,9 $/Monat

Lebenslange Premium-Mitgliedschaft: 24,9 $ (einmalige Zahlung)

Bewertungen und Rezensionen zu AIChatOne

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Es kann frustrierend sein, wenn wichtige Informationen in E-Mails, Chats und verstreuten Dokumenten verloren gehen. Eine solide Wissensdatenbank-Software wie ClickUp fasst alles an einem Ort zusammen und macht es einfach, die Erkenntnisse Ihres Teams zu finden, zu teilen und wiederzuverwenden.

10. Tagbox (Am besten geeignet für die Organisation und Suche in großen Bibliotheken mit digitalen Assets)

via Tagbox

Kreative Assets so zu organisieren, dass sie leicht zugänglich und nutzbar sind, ist oft eine große Herausforderung. Tagbox löst dieses Problem, indem es KI-gestützte Intelligenz in Ihre gesamte Medienbibliothek integriert.

Es handelt sich um eine KI-gestützte Plattform für die Verwaltung digitaler Assets, die speziell für Unternehmen, Teams und Kreativagenturen entwickelt wurde, die mit großen Mengen an visuellen Inhalten arbeiten.

Anstatt sich auf komplizierte Ordner-Strukturen zu verlassen, nutzt Tagbox Gesichtserkennung und intelligente Tagging-Funktionen, um Ihnen die Suche nach Fotos, Videos und Designdateien mit aussagekräftigen Filtern zu erleichtern. Sie können Ihre Bibliothek auch durch Hinzufügen von Metadaten wie Client-Namen, Veranstaltungsorten, Speicherorten, Statusen und anderen Kontextinformationen bereichern, die der KI helfen, die richtigen Assets sofort zu finden.

Die Plattform ermöglicht Ihnen sogar das Trainieren benutzerdefinierter KI-Modelle, sodass das System die Logos Ihrer Marke, bestimmte Produkte und wiederkehrende visuelle Themen mit hoher Genauigkeit erkennen kann.

Die besten Features von Tagbox

Durchsuchen Sie Ihre gesamte Medienbibliothek mit intelligenten Filtern, um Assets schneller zu finden.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie Sammlungen freigeben und Feedback in einem Workspace zentralisieren.

Unterstützen Sie globale Teams mit KI-Suche und Tagging in 100 Sprachen.

Limitierungen von Tagbox

Tagbox unterstützt zwar die Gesichtserkennung, doch könnte deren großflächiger Einsatz Datenschutzprobleme aufwerfen.

Preise für Tagbox

30 Tage Testversion kostenlos nutzen

Starter: 300 $/Monat

Basic: 480 $/Monat

Pro: 720 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Tagbox-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tagbox?

Ein G2-Benutzer sagt:

Die Möglichkeit, digitale Assets aller Formate zu speichern, zu taggen, leicht zu finden und anzuzeigen, egal ob es sich um Fotos, Grafikdesign-Inhalte wie Kampagnen-E-Mails, Web-Banner, Logos oder sogar Dokumente handelt. Einfach in kleinen Unternehmen zu implementieren und unkompliziert und intuitiv zu bedienen.

Sind Sie bereit für ein Upgrade über TypingMind hinaus? Probieren Sie ClickUp aus.

Es gibt zahlreiche KI-Chat- und Produktivitätstools auf dem Markt.

Einige davon zeichnen sich durch die Erstellung von Inhalten aus, andere durch Teamzusammenarbeit oder die Verwaltung digitaler Assets. Die gute Nachricht? Sie haben die Wahl.

Wenn Sie jedoch mehr als nur einen eigenständigen KI-Chat suchen, ist ClickUp eine hervorragende Alternative zu TypingMind. Es vereint Ideenfindung, Aufgabenmanagement, Dokumente, Dashboards sowie KI-Modelle und -Erkenntnisse in einem nahtlosen Workspace, sodass Sie brainstormen, organisieren und ausführen können, ohne zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen zu müssen.

Möchten Sie sehen, wie Sie damit Ihre Produktivität steigern können? Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos und erleben Sie eine intelligentere Art der Arbeit.

Häufig gestellte Fragen

Viele Benutzer schätzen TypingMind wegen seiner übersichtlichen Benutzeroberfläche, schnellen Reaktionszeiten und dem einfachen Zugriff auf mehrere KI-Modelle. Einige Benutzer empfinden TypingMind als limitierend, wenn sie benutzerdefinierte Anpassungen, umfassendere Integrationen oder eine fortschrittlichere Automatisierung im Stil eines Agenten in ihrem Workspace wünschen.

Bei den meisten Alternativen zu TypingMind können Sie Chats oder Eingabeaufforderungen exportieren und in Standard-Formaten wie JSON oder Text importieren. Der Grad der Kompatibilität variiert je nach tool. Daher ist es wichtig zu prüfen, ob Ihre neue Plattform Massen-Uploads unterstützt oder ein manuelles Setup erfordert.

Wenn Sie eine Lösung suchen, die sowohl für Einzelbenutzer als auch für die Zusammenarbeit im Team gut geeignet ist, ist ClickUp genau das Richtige für Sie. Sie profitieren von einem breiteren Modellzugriff, besseren Integrationen, gemeinsam genutzten Dokumenten, organisierten Chat-Threads und einer Workspace-Struktur, die sich nahtlos von der persönlichen Nutzung bis zur vollständigen Teamzusammenarbeit skalieren lässt.

Ja, bei den meisten Alternativen zu TypingMind können Sie zwischen verschiedenen KI-Modellen wechseln und auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Wissensdatenbanken als Anhänge hinzufügen. Der Grad der Kontrolle variiert je nach Plattform, aber im Allgemeinen sind Sie flexibler als bei TypingMind, was die Kombination von Modellen, Datenquellen, Dokumenten-Uploads und Workflows angeht.

Selbst gehostete Tools bieten Ihnen die volle Kontrolle über Daten, Modelle und benutzerdefinierte Anpassungen. Allerdings erfordern sie auch technisches Setup, Serverwartung und laufende Kosten. SaaS-KI-Chat-Tools hingegen beseitigen diesen Aufwand und werden automatisch aktualisiert, allerdings tauschen Sie dabei etwas Flexibilität und direkte Kontrolle gegen Komfort ein.