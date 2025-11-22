Pressemappe-Vorlagen, mit denen Sie in wenigen Minuten mediengerechte Marken-Assets erstellen können

Ihre Marke hat eine Geschichte – und Ihre Pressemappe sorgt dafür, dass diese richtig erzählt wird, während Sie die Erzählung kontrollieren.

Aber jedes Mal eine neue Mappe von Grund auf erstellen? Das führt schnell zum Burnout. Vom Sammeln von Materialien bis zum Entwerfen von Layouts – dieser Prozess kostet Sie wertvolle Zeit, die Sie nicht haben. Der Großteil dieser Reibungsverluste entsteht durch Work Sprawl.

Hier kommen Pressemappe-Vorlagen ins Spiel. Da die wichtigsten Elemente bereits integriert sind, müssen Sie nur noch Ihre Daten einfügen. Das geht schnell, sieht gut aus und wirkt professionell – ohne dass Sie bei Null anfangen müssen.

Sehen wir uns einige der besten Vorlagen für elektronische Pressemappen an, mit denen Sie Ihre Marke selbstbewusst (und mit deutlich weniger Stress) präsentieren können.

Was sind Pressemappe-Vorlagen?

Pressemappe-Vorlagen sind vorgefertigte Strukturen, mit denen Sie eine Sammlung wichtiger Informationen zusammenstellen können, darunter hochauflösende Bilder und Ressourcen für Journalisten und Medienfachleute, auch bekannt als Pressemappe.

Diese Vorlagen bieten einen Rahmen für die Organisation wichtiger Details, visueller Elemente und Kontaktinformationen zu einem Unternehmen oder Produkt.

So vereinfachen diese Vorlagen das Freigeben von Informationen mit den Medien:

✅ Enthält eine Titelseite, die das Branding des Unternehmens hervorhebt✅ Enthält einen Abschnitt „Über uns“ mit einer kurzen Unternehmensübersicht und den Kernwerten✅ Zeigt Produkte/Dienstleistungen und umreißt klar das Angebot des Unternehmens✅ Bietet Pressemitteilungen mit den neuesten Unternehmensnachrichten und Ereignissen

👀 Wissenswertes: Die erste bekannte Pressemappe wurde 1906 von Parker & Lee für eine PR-Kampagne zur Werbung für ein Eisenbahnunternehmen erstellt.

Was macht eine gute Pressemappe-Vorlage aus?

Eine gute Pressemappe-Vorlage vermittelt den Medien effektiv die Geschichte einer Marke und liefert wichtige Informationen und hochwertige Materialien für die Berichterstattung.

Was kostenlose Medienkit-Vorlage jedoch wirklich attraktiv macht, ist in der Regel Folgendes:

Präsentiert Informationen klar und prägnant, sodass sie leicht verständlich und nachvollziehbar sind, häufig in einem Dokument oder auf einer Website.

Spiegelt die Markenkonsistenz mit passenden Farben, Schriftarten und Stilen sowie zusätzlichen Elementen wider.

Erzählen Sie eine fesselnde Geschichte, die den Wert der Marke, soziale Beweise und Alleinstellungsmerkmale hervorhebt.

Enthält hochwertige Bildmaterialien wie professionelle Fotos, Logos und andere Medienressourcen.

Ermöglicht eine einfache Navigation, sodass Journalisten schnell die benötigten Informationen finden können.

Pressemappe-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle aller Pressemappe-Vorlagen von ClickUp und Template. Net:

Die 14 besten Pressemappe-Vorlagen

Hier finden Sie eine Liste mit 14 Pressemappe-Vorlagen, mit denen Sie eine gut strukturierte, professionelle Medienmappe erstellen können, die die Mission, Geschichte und wichtigsten Erfolge Ihres Unternehmens effizient präsentiert.

ClickUp-Vorlage für Pressemitteilungen

Kostenlose Vorlage erhalten Heben Sie Ihre Botschaft in der überfüllten Medienlandschaft mit der ClickUp-Vorlage für Pressemitteilungen hervor.

Bei Pressemitteilungen ist es der Schlüssel, die richtige Botschaft zu vermitteln, um die Aufmerksamkeit sowohl von Journalisten als auch Ihrer Zielgruppe zu gewinnen. Das Ziel ist es, die Geschichte Ihres Produkts auf eine Weise zu erzählen, die Anklang findet und auffällt. Aber wie können Sie sicherstellen, dass Ihre Botschaft effektiv ankommt?

Hier kommt die ClickUp-Vorlage für Pressemitteilungen ins Spiel. Mit dieser Vorlage ist es ein Kinderspiel, eine Pressemitteilung zu erstellen, die den einzigartigen Wert Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung hervorhebt, und das in einem Format, das sofort Aufmerksamkeit erregt.

Diese Pressemitteilung-Vorlage enthält außerdem nahtlos integrierte Grafiken und Texte, die sowohl die Medien als auch Ihr Publikum ansprechen, sodass Ihre Pressemitteilung mit größerer Wahrscheinlichkeit die Aufmerksamkeit erhält, die sie verdient.

✨ Ideal für: Start-ups, Vermarkter und Creator, die schnell und effektiv wirkungsvolle Pressemitteilungen erstellen möchten.

Wie Brain MAX die Erstellung von Pressemappen beschleunigt Pressemappen lassen sich schneller zusammenstellen, wenn Sie Ideen und Materialien erfassen können, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen. ClickUp Brain MAX hilft Ihnen dabei, Marken-Updates zu sammeln, Produktdetails zusammenzufassen und Ihre Botschaften klarer zu formulieren. Mit Talk to Text können Sie während Interviews, Plan-Sitzungen oder Brainstormings Notizen sprechen und diese sofort in sauberen Text für Ihren Pressemappe-Entwurf umwandeln. So bleiben Ihre Inhalte präzise und sind ohne Verzögerung der Bearbeitung des kreativen Prozesses verfügbar. Plan, führen Sie aus und analysieren Sie viermal schneller mit Talk to Text auf ClickUp Brain MAX.

2. ClickUp-Vorlage für Medienmappen

Kostenlose Vorlage erhalten Präsentieren Sie mit der ClickUp Media Kit-Vorlage ein überzeugendes Portfolio Ihrer Alleinstellungsmerkmale.

Alle Medienmappen haben ein gemeinsames Ziel: zu vermitteln, wer Sie sind, was Sie anbieten und warum eine Zusammenarbeit mit Ihnen eine kluge Entscheidung ist.

Die Herausforderung? Sich in einem Space voller Stimmen, die um die gleiche Aufmerksamkeit konkurrieren, von der Masse abzuheben.

Mit der ClickUp Media Kit-Vorlage können Sie ganz einfach ein professionelles Portfolio erstellen, das Ihre größten Erfolge hervorhebt und Ihre Marke für Kooperationen positioniert.

Mit ein paar kleinen benutzerdefinierten Anpassungen, die zu Ihrer einzigartigen Geschichte passen, können Sie alles präsentieren, was Ihr Geschäft erreicht hat, und zeigen, warum es für andere eine wertvolle Gelegenheit ist.

✨ Ideal für: Geschäfte, die potenzielle Partner und Werbekunden gewinnen möchten, indem sie die Erfolge ihrer Marke präsentieren.

💡 Profi-Tipp: Vereinfachen Sie die Erstellung Ihrer Inhalte, indem Sie jeden Schritt des Prozesses von der Recherche bis zur Veröffentlichung genau planen. In unserem Artikel „So erstellen Sie einen Workflow für die Inhaltserstellung“ finden Sie eine übersichtliche Anleitung, wie Sie die Erstellung Ihrer Inhalte von Anfang bis Ende organisieren können.

3. ClickUp-Vorlage für Medienliste

Kostenlose Vorlage erhalten Behalten Sie den Überblick, während Sie sich auf den Aufbau dauerhafter Medienbeziehungen konzentrieren – mit der Medien-Liste-Vorlage von ClickUp.

Ist die Medienarbeit gescheitert? Wie schaffen es PR-Profis tatsächlich, ihren Clients ein Feature zu verschaffen?

Ein Reddit-Benutzer fragte.

Das Szenario mag dramatisch erscheinen, aber ohne die richtigen tools kann die Verwaltung der Medienarbeit schnell überwältigend werden. Ohne ein klares System kann es eine gewaltige Aufgabe sein, den Überblick über Kontakte, Nachfassaktionen und den Fortschritt von Kampagnen zu behalten.

Die ClickUp-Medienliste-Vorlage macht es Ihnen leicht, organisiert und effizient zu bleiben. Sie hilft Ihnen dabei:

Erstellen Sie eine umfassende Liste mit Kontakten für Pressemitteilungen, Interviews und andere Medienaktivitäten.

Verfolgen Sie den Status jedes Kontakts (z. B. kontaktiert, in Bearbeitung, fertiggestellt).

Speichern Sie wichtige Daten wie Kontaktinformationen, besprochene Themen und Follow-up-Notizen.

Apropos Nachverfolgung: ClickUp für Medienteams ist das Tool, das Sie brauchen, um sicherzustellen, dass Fristen eingehalten werden. Dank der Flexibilität, alles von einer Plattform aus zu verwalten, bleiben Teams aufeinander abgestimmt, vermeiden Verwirrung und behalten alle beweglichen Teile Ihrer Medienstrategie im Blick.

✨ Ideal für: Teams, die ihren Medien-Aufwand organisieren und sicherstellen möchten, dass jeder Kontakt effizient verwaltet wird.

📖 Lesen Sie auch: Vorlage für Unternehmensankündigungen

4. ClickUp-Vorlage für Markenrichtlinien

Kostenlose Vorlage erhalten Stellen Sie sicher, dass die Stimme, die visuellen Elemente und die Botschaften Ihrer Marke stets mit der ClickUp-Markenrichtlinien-Vorlage übereinstimmen.

Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass die Identität Ihrer Marke über verschiedene Plattformen verstreut ist und keine klare Richtung hat? Das kann zu Schwierigkeiten führen – insbesondere, wenn Sie alle Kontaktpunkte konsistent halten müssen.

Die ClickUp-Vorlage für Markenrichtlinien hilft Ihnen dabei. Diese Vorlage bietet eine optimierte Möglichkeit, alle Ihre Markenmaterialien an einem Ort zu erstellen, gemeinsam zu bearbeiten und zu speichern.

Mit anpassbaren Vorlagen und Echtzeit-Updates können Sie sicherstellen, dass die Stimme, die Bilder und die Botschaften Ihrer Marke über alle Kanäle hinweg einheitlich bleiben.

✨ Ideal für: Teams, die bereit sind, eine konsistente, einheitliche Markenidentität aufzubauen und diese nahtlos aufrechtzuerhalten.

👀 Interessante Tatsache: 93 % der PR-Fachleute geben an, dass sie in ihren Kampagnen eine Pressemappe verwendet haben, was zeigt, wie wichtig diese für die Verwaltung des hochauflösenden Medienimages einer Marke sind.

5. ClickUp-Markenbuch-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Sorgen Sie mit der ClickUp-Markenbuch-Vorlage dafür, dass die Botschaft Ihrer Marke auf allen Plattformen einheitlich und konsistent ist.

42 % der Verbraucher glauben, dass Logos eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Persönlichkeit einer Marke zu vermitteln.

Ihre Marke ist jedoch mehr als nur ein Logo oder ein Slogan. Sie umfasst das gesamte Erscheinungsbild, die Ausstrahlung und die Persönlichkeit Ihres Unternehmens.

Die ClickUp-Markenbuch-Vorlage hilft Ihnen dabei, eine einheitliche Markenidentität über alle Kanäle hinweg zu definieren und aufrechtzuerhalten. Sie bietet Ihnen die Struktur, die Sie zur Organisation Ihrer Markenrichtlinien benötigen, einschließlich Logos, Schriftarten, Farben und Botschaften.

Mit dieser Vorlage können Sie die Entwicklung Ihrer Markeninhalte ganz einfach nachverfolgen und sicherstellen, dass jedes Marketingmaterial die einzigartige Markenidentität Ihres Unternehmens widerspiegelt.

✨ Ideal für: Teams, die eine einheitliche und professionelle Markenidentität schaffen möchten, die in allen Marketingmaterialien und -kanälen konsistent bleibt.

📮 ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage zeigten Interesse daran, KI zur Organisation ihres Lebens zu nutzen, darunter die Verwaltung von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen. Darüber hinaus möchten 15 % KI für Routineaufgaben und Verwaltungsarbeiten einsetzen. Damit KI ihre Aufgabe effektiv erfüllen kann, muss sie die Prioritäten der Aufgaben verstehen, die notwendigen Schritte zum Erstellen oder Anpassen von Aufgaben ausführen und automatisierte Arbeitsabläufe einrichten. Während die meisten tools nur einen oder zwei dieser Schritte abdecken, hat ClickUp den Benutzern geholfen, fünf oder mehr Apps auf einer Plattform zu konsolidieren! Mit der KI-gestützten Terminplanung können Sie Aufgaben und Meetings ganz einfach anhand ihrer Priorität den verfügbaren Zeitfenstern zuweisen. Außerdem können Sie mit ClickUp Brain benutzerdefinierte Automatisierungseinstellungen einrichten, um Routineaufgaben zu automatisieren – keine lästigen Arbeiten mehr!

6. ClickUp-Vorlage für Markenmanagement

Kostenlose Vorlage erhalten Bringen Sie Ihr Team mit der ClickUp-Vorlage für Markenmanagement auf eine einheitliche Mission.

Haben Sie schon einmal versucht, eine Gruppe kreativer Köpfe dazu zu bringen, sich darauf zu einigen, wie eine Marke klingen sollte? Das ist gar nicht so einfach.

Um eine starke Markenidentität aufzubauen, ist es unerlässlich, dass alle an einem Strang ziehen. Der Trick besteht darin, ein tool zu haben, das Ihr gesamtes Team aufeinander abstimmt und dafür sorgt, dass alle an einem Strang ziehen.

Hier kommt die ClickUp-Vorlage für das Markenmanagement ins Spiel. Sie wurde entwickelt, um alle – vom Designer bis zum Vermarkter – auf dem gleichen Stand zu halten.

Mit der Vorlage können Sie den Fortschritt mehrerer Kampagnen gleichzeitig planen und nachverfolgen. Sie vereint alle tools, die Sie für effektive Markenmanagementstrategien benötigen, an einem Ort und macht Ihre Arbeit effizienter.

✨ Ideal für: Markenmanager und Teams, die eine einfache Kampagnenplanung und -durchführung anstreben und gleichzeitig die Markenkonsistenz über alle Marketingkommunikationsstrategien hinweg gewährleisten möchten.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele für Marken-Kits, die Sie zur Erstellung Ihres eigenen inspirieren

7. ClickUp-Vorlage für einen Marken-Styleguide

Kostenlose Vorlage erhalten Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für den Marken-Styleguide für einen einheitlichen Stil in Ihrer gesamten Kommunikation.

Die größte Herausforderung bei der Erstellung von Inhalt besteht darin, dass jede Botschaft, von E-Mails bis hin zu Beiträgen in sozialen Medien, die Persönlichkeit und Werte Ihrer Marke widerspiegeln soll, aber dennoch individuell hervorstechen muss.

Mit der ClickUp-Vorlage für den Marken-Styleguide können Sie schnell klare Richtlinien für den Ton, die visuelle Gestaltung und die Botschaften Ihrer Marke festlegen.

Mit dieser Style-Guide-Vorlage haben Sie in wenigen Sekunden die Grundlage, die Sie benötigen, um überall dort, wo es darauf ankommt, eine einheitliche Markenidentität zu wahren. Auf diese Weise können Sie vielfältige Inhalte erstellen und gleichzeitig Ihrer Vision treu bleiben.

✨ Ideal für: Teams, die eine einheitliche, professionelle Markenidentität schaffen möchten.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie sicherstellen, dass Ihre Anzeigen zum richtigen Zeitpunkt die richtige Zielgruppe erreichen? Erfahren Sie in „So erstellen Sie einen Medienplan, der Ergebnisse liefert“, wie Sie einen Medienplan erstellen, der Ergebnisse liefert, und bringen Sie Ihre Marketingstrategie auf die nächste Stufe.

8. ClickUp-Vorlage für Markteinführungsstrategien

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie alles, was Sie für die Markteinführung eines Produkts benötigen, an einem Ort – mit der Go-To-Market-Strategie-Vorlage von ClickUp.

Sie haben das Produkt – und nun? Es zur richtigen Zeit den richtigen Leuten zu präsentieren, ist eine ganz andere Herausforderung.

Eine solide Markteinführungsstrategie kann den Unterschied zwischen einem Produktlaunch, der floppt, und einem, der durchstartet, ausmachen. Hier finden Sie einen Leitfaden zur Erstellung einer Markteinführungsstrategie, die die richtige Balance findet.

Die ClickUp-Vorlage für Markteinführungsstrategien wurde entwickelt, um diesen Prozess zu vereinfachen. Mit ihr können Sie schnell die Marktbedürfnisse einschätzen, Ihre Position verfeinern und Ihr Team auf wichtige Preis- und Verteilungskonzepte ausrichten – ohne zwischen Tabellenkalkulationen und unzusammenhängenden Notizen hin- und herspringen zu müssen.

✨ Ideal für: Teams, die neue Produkte auf den Markt bringen und einen klaren, strukturierten Fahrplan benötigen.

👀 Wissenswertes: Filmstudios erstellen oft aufwendige Pressemappen, die nicht nur Informationen enthalten, sondern auch Fotos hinter den Kulissen, Interviews mit dem Regisseur und sogar Beispiele aus dem Soundtrack des Films!

9. ClickUp-Logo-Styleguide-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Stellen Sie sicher, dass Ihr Markenlogo einheitlich verwendet wird – mit der ClickUp-Logo-Styleguide-Vorlage.

Denken Sie daran, wann Sie das letzte Mal ein falsch verwendetes Markenlogo gesehen haben – vielleicht waren die Farben falsch, der Abstand war nicht korrekt oder es war so stark verzerrt, dass es nicht mehr zu erkennen war. Das ist sofort abschreckend, nicht wahr?

Stellen Sie sich vor, Ihr Logo würde auf unerwartete Weise an Tausenden von Kontaktpunkten erscheinen.

Deshalb ist ein solider Logo-Styleguide so wichtig. Die ClickUp-Vorlage für einen Logo-Styleguide sorgt dafür, dass Ihr Logo in jeder Anwendung einheitlich und wiedererkennbar bleibt. Von Farbwerten bis hin zum richtigen Abstand können Sie genau festlegen, wie Ihr Logo verwendet werden soll – und diesen Leitfaden mit Partnern und Lieferanten freigeben, um sicherzustellen, dass es jedes Mal korrekt angewendet wird.

✨ Ideal für: Teams, die die Integrität ihrer Marke schützen möchten, sei es in Printmedien, digitalen Medien oder auf Partnerplattformen.

💡 Profi-Tipp: Ohne eine klare Richtung können selbst die besten Aufwände ihr Ziel verfehlen. Erfahren Sie, wie Sie mit Beispielen und Beispielen für effektive Marketingpläne einen umsetzbaren Fahrplan für den Erfolg erstellen und Ihr Team zur Erreichung Ihrer Marketingziele führen können.

10. Vorlage für eine Checkliste für Pressematerialien von Template. Net

Bei der Erstellung einer Pressemappe kann es leicht passieren, dass kleine, aber wichtige Details übersehen werden, die sich erheblich auf Ihre Medienarbeit auswirken können.

Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie versenden eine Pressemappe mit veralteten Kontaktinformationen oder ohne hochwertige Bilder Ihrer Produkte – beides kann das Interesse der Medien schnell zunichte machen und zu verpassten Chancen führen.

Mit der Vorlage „Checkliste für Pressematerialien“ von Template. Net können Sie jeden Schritt mit voller Zuversicht gehen. Von der Festlegung des Hauptziels Ihrer Pressemappe bis hin zur abschließenden Überprüfung mit den Beteiligten hilft Ihnen diese Vorlage, bei jedem Schritt organisiert und fokussiert zu bleiben.

✨ Ideal für: Teams, die eine zuverlässige Schritt-für-Schritt-Anleitung benötigen, um sicherzustellen, dass ihre Pressemappe alle wichtigen Informationen enthält und für die Verteilung bereit ist.

💡 Profi-Tipp: Die Wahl der richtigen Markenmanagement-Software ist entscheidend für die Nachverfolgung der Leistung Ihrer Marke und die Optimierung Ihrer Strategien. Entdecken Sie die besten Optionen in „Die besten Markenmanagement-Softwareoptionen” und sorgen Sie dafür, dass Ihre Marke der Konkurrenz immer einen Schritt voraus ist.

11. Professionelle Pressemappe-Vorlage von Template. Net

Eine Pressemappe, die unklar ist oder wichtige Details enthält, kann mehr schaden als nützen. Anstatt Interesse und Glaubwürdigkeit zu wecken, kann sie die Medien und potenzielle Partner verwirren, was zu verpassten Chancen oder sogar Geschäftsverlusten führen kann.

Die Vorlage für professionelle Pressemappen von Template. Net sorgt dafür, dass dies nicht passiert. Sie hilft Ihnen dabei, alle wichtigen Details – wie die Mission Ihres Unternehmens, Meilensteine und Kontaktinformationen – in einem übersichtlichen und leicht navigierbaren Format zu organisieren.

✨ Ideal für: Unternehmen, die eine professionelle, leicht lesbare Pressemappe erstellen möchten.

12. Vorlage für Unternehmenspressemappe von Template. Net

Wenn Sie Ihr Unternehmen potenziellen Partnern, Medienvertretern oder Investoren vorstellen, möchten Sie auf keinen Fall einen schlechten ersten Eindruck hinterlassen.

Kleine Details wie fehlende Biografien von Führungskräften oder veraltete Meilensteine des Unternehmens könnten Ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellen.

Die Vorlage für Unternehmenspressemappen von Template. Net organisiert alles von der Mission und den wichtigsten Meilensteinen Ihres Unternehmens bis hin zu den Biografien der Führungskräfte und den Kontaktinformationen für die Medien in einer einzigen, benutzerfreundlichen Vorlage.

✨ Ideal für: Geschäfte, die eine einfache und zuverlässige Möglichkeit suchen, eine Pressemappe zu erstellen, die die Geschichte ihres Unternehmens klar vermittelt.

13. Influencer-Pressemappe-Vorlage von Template. Net

Auch wenn der Inhalt im Mittelpunkt Ihrer Arbeit steht, besteht ein großer Teil Ihrer Aufgabe als Influencer darin, echte Verbindungen zu Ihrem Publikum aufzubauen und Marken ständig Ihren Wert zu beweisen.

Wenn es jedoch darum geht, sich für neue Kooperationen zu bewerben, kann es eine Herausforderung sein, alle relevanten Details wie Zielgruppendemografie, Engagement-Statistiken und frühere Markenpartnerschaften zu organisieren.

Die Influencer-Pressemappe-Vorlage von Template. Net nimmt Ihnen diese Arbeit ab. Diese Vorlage bietet ein übersichtliches, professionelles Layout, das Ihre Reichweite, Ihre Zielgruppeneinblicke und Ihre bisherigen Arbeiten hervorhebt, sodass Marken Ihren Wert schnell erkennen können.

✨ Ideal für: Influencer, die nach einer einfachen, effektiven Möglichkeit suchen, ihre Wirkung zu präsentieren und mit einer professionellen Pressemappe neue Markenkooperationen zu gewinnen.

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, alle Aspekte Ihrer Marketingstrategie zu verwalten, insbesondere wenn Sie Blogger ansprechen möchten? Entdecken Sie die beste Marketing-Management-Software für kleine Unternehmen in „Die beste Marketing-Management-Software für kleine Unternehmen” und übernehmen Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Kampagnen.

14. Vorlage für eine Film-Pressemappe von Template. Net

Licht, Kamera, Action! Wenn Sie sich auf die Veröffentlichung eines Films vorbereiten, ist Ihre Pressemappe der Held hinter den Kulissen, der Ihrem Film die Aufmerksamkeit verschafft, die er verdient.

Die Vorlage für Film-Pressemappen von Template. Net erleichtert Ihnen die Erstellung der perfekten Pressemappe. Diese Vorlage wurde entwickelt, um alles – vom Titel Ihres Films über die Starbesetzung bis hin zu Veröffentlichungsterminen und Kontakt Info – in einem professionellen, leicht zu freigebenden Paket zu organisieren.

Ganz gleich, ob Sie Ihr Projekt Vertreibern vorstellen oder Ihren Film den Medien freigeben – mit dieser Vorlage kommen alle wichtigen Details, einschließlich Links, optimal zur Geltung.

✨ Ideal für: Filmemacher und Studios, die die wichtigsten Details ihres Films in einem professionellen, übersichtlichen Format präsentieren möchten.

Mit ClickUp müssen Sie sich keine Gedanken mehr über Ihre Pressemappe machen.

Der erste Eindruck ist in der PR eine reale Währung, und eine gut gestaltete Pressemappe bringt Ihre Marke in die beste Position. Ganz gleich, ob Sie mehr Presseberichterstattung oder stärkere Partnerschaften anstreben, die Konsistenz Ihrer Markenwerte ist entscheidend.

Mit ClickUp können Sie jeden Teil Ihrer Pressemappe in einem Converged AI Workspace erstellen und verwalten, in dem Ihre Dateien, Aktualisierungen, Grafiken und Notizen zusammengeführt werden. Mit anpassbaren Vorlagen und hervorragenden Nachverfolgung stellt ClickUp sicher, dass jeder Aspekt Ihrer Pressemappe abgedeckt ist und kein Detail übersehen wird.

Jodi Salice, Creative Director bei United Way Suncoast, unterstützt diese Meinung:

Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und den verschiedenen Tracking- und Ansichtsoptionen kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.

Sind Sie bereit, die Erstellung Ihrer Pressemappe zu vereinfachen? Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an!