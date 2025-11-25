Die 10 besten Notion-Vorlagen für die Hochzeitsplanung für eine stressfreie Planung

Eine Hochzeit sollte einer der glücklichsten Momente in Ihrem Leben sein. Ohne einen richtigen Plan kann sie jedoch zu einer der stressigsten Zeiten werden.

Je länger die Liste mit Dingen ist, die zu erledigen sind, desto mehr kann die Vorfreude schwinden. Um das Chaos zu bewältigen, kann es hilfreich sein, eine Hochzeitsvorlage zu verwenden.

Ganz gleich, ob Sie eine kleine, intime Zeremonie oder eine mehrtägige Feier an einem anderen Ort planen, die Notion-Hochzeitsvorlagen können Ihnen dabei helfen. Sie bringen alle Details Ihres Ereignisses an einem übersichtlichen Ort zusammen. Und wenn Sie automatische Erinnerungen wünschen, bietet ClickUp gebrauchsfertige, vollständig anpassbare Vorlagen, die Ihre Planung auf die nächste Stufe heben. Bereiten Sie sich auf den großen Tag vor, ohne in letzter Minute noch Probleme zu haben.

Kostenlose Vorlagen für die Hochzeitsplanung auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der auf der Liste im Blog aufgeführten Vorlagen für die Hochzeitsplanung:

Was macht eine gute Notion-Vorlage für den Hochzeitsplan aus?

Eine Notion-Vorlage für den Hochzeitsplan ist ein vorgefertigter Workspace in Notion, der Paaren dabei hilft, alle Details ihrer Hochzeit an einem Ort zu organisieren.

Sie enthalten in der Regel strukturierte Seiten und Datenbanken für die Planung von Aufgaben, das Budget, Gästelisten, Anbieter, Zeitleisten, Sitzpläne und Inspirationen.

Bevor Sie sich für eine Notion-Vorlage für die Hochzeitsplanung entscheiden, sollten Sie wissen, was ein hilfreiches System von einer hübschen, aber verwirrenden Seite unterscheidet.

Hier sind die unverzichtbaren Dinge, auf die Sie achten sollten:👇

Einfaches und beruhigendes Layout: Wählen Sie eine Vorlage, die angenehm für die Augen und leicht zu navigieren ist, damit Sie immer wissen, worauf Sie sich als Nächstes konzentrieren müssen.

Verwaltung der Gästeliste und übersichtliche RSVP: Achten Sie auf Felder wie RSVP-Status, Kontaktdaten, Plätze und Essenswünsche, damit Sie diese später nicht mühsam separat nachverfolgen müssen.

Anbieter- und Zahlungsnachverfolgung: Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Anbieterangaben, Buchungsinfos, Fristen für Zahlungen und Nachverfolgungen leicht zugänglich aufbewahren können.

Transparenz beim Budget: Suchen Sie nach einer Vorlage für die Hochzeitsplanung, die eine einfache Budgettabelle mit geplanten und tatsächlichen Kosten enthält, damit Sie während der gesamten Planung finanziell auf dem Boden bleiben.

Platz für Ideen und Inspiration: Schaffen Sie sich vorrangig einen Platz für Dekorationsideen, Outfits, Blumeninspirationen und Notizen.

Flexible und editierbare Abschnitte: Achten Sie darauf, dass die von Ihnen gewählte Vorlage leicht für benutzerdefinierte Anpassungen geeignet ist, damit sie sich Ihren Entscheidungen anpasst und Sie nicht in starre Blöcke einengt.

👀 Wussten Sie schon? KI wird still und leise zu einem unverzichtbaren Bestandteil von Hochzeiten. Tatsächlich hat bereits jedes zehnte Paar KI genutzt, um Aufgaben wie Dankeskarten, Hochzeitskarten, Reisepläne für die Flitterwochen und sogar knifflige Etikette-Fragen wie die höfliche Ablehnung von Einladungen zu erledigen.

Kostenlose Notion-Vorlagen für die Hochzeitsplanung

Kostenlose Notion-Vorlagen für die Hochzeitsplanung bieten Ihnen einen einfachen Einstieg und eignen sich für eine Vielzahl von Planungsstilen. Schauen wir sie uns nacheinander an.

1. Vorlage für ein Hochzeitsplanungs-Kit

via Notion

Die Vorlage „Wedding Planning Kit“ ist ein umfassender Notion-Workspace, der alle Aspekte Ihrer Hochzeitsvorbereitungen an einem Ort organisiert. Das Beste daran ist die Struktur der Zeitleiste. Anstatt Ihnen alle Aufgaben auf einmal aufzubürden, werden diese nach Zeitleiste unterteilt, z. B. ein Jahr vor der Hochzeit, sechs Monate vor der Hochzeit, einen Monat vor der Hochzeit, am Tag der Hochzeit und nach der Hochzeit.

Paare können Moodboards im Pinterest-Stil erstellen, auf denen sie Ideen zu Dekoration, Farben, Themen, Briefpapier, Stil der Location und der Gesamtästhetik freigeben können. Außerdem enthält es eine übersichtliche Gästelisten-Datenbank, in der Sie die Nachverfolgung der eingeladenen Gäste und ihres Status durchführen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie Ihre Hochzeitsausgaben mit einem Budget-Tool, das Schätzungen, Zahlungen, ausstehende Beträge und Notizen in Echtzeit anzeigt.

Organisieren Sie alle Lieferanten in einer Tabelle mit Info zu den Kontakten und Details zum Ereignis, um eine reibungslose Koordination zu gewährleisten.

Geben Sie Ihrem Fotografen eine klare Liste mit Shots und ein Inspirationsboard für Familienmomente und kreative Ideen an die Hand.

Vereinfachen Sie die Outfitplanung mit verknüpften Farbpaletten für jede an der Hochzeit beteiligte Gruppe.

✅ Ideal für: Paare, die ein einfaches, vorstrukturiertes System suchen, das sie Monat für Monat durch die Hochzeitsplanung begleitet.

2. Umweltfreundliche Vorlage für Hochzeitsplaner

via Notion

Manche Hochzeiten werden mit Tabellenkalkulationen geplant. Andere werden mit Herz und ein wenig Liebe für den Planeten geplant. Die Vorlage für einen umweltfreundlichen Hochzeitsplaner wurde für Paare entwickelt, die sich eine schöne Feier wünschen, ohne dabei einen großen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen. 🌎

Sie begleitet Sie von der ersten Idee bis zum endgültigen Countdown mit einer Checkliste für nachhaltige Planung von Ereignissen. Diese Checkliste hilft Ihnen dabei, umweltfreundlichere Veranstaltungsorte zu finden, bewusste Anbieter auszuwählen, digitale Einladungen zu versenden und während der gesamten Planung umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie ein Vision Board mit nachhaltigen Dekorationsideen, ethischen Outfit-Inspirationen, natürlichen Veranstaltungsortkonzepten und Platz für Notizen.

Verwalten Sie Ihre Liste der Gäste mit RSVPs und Essenswünschen, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Verwenden Sie vorgefertigte E-Mail-Vorlagen, um mit Anbietern nachhaltige Optionen auszuhandeln.

Nutzen Sie den Budgetbereich für Ihre geplanten und tatsächlichen Kosten und lassen Sie sich zu nachhaltigen Optionen wie der Nutzung von natürlichem Licht oder Upcycling-Outfits, die wiederverwendet oder weitergegeben werden können, inspirieren.

✅ Ideal für: Paare, die eine bewusste Feier mit durchdachten Schritten zum Planen wünschen, die sowohl die Magie ihres Tages als auch die Welt um sie herum schützen.

💡 Profi-Tipp: Die Hochzeitsplanung umfasst tausend verschiedene Dinge, und ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten. Diese kontextbezogene KI durchsucht Ihren persönlichen ClickUp-Workspace, um die dringendsten Aufgaben für die Hochzeit zu identifizieren, von der Nachverfolgung von Lieferanten über Einladungsfristen bis hin zu Erinnerungen an Zahlungen. Es schlägt sogar die richtige Reihenfolge zum Abschließen vor und weist realistische Zeitleisten zu, die auf Ihrer üblichen Arbeitsweise basieren. Mit KI, die Ihre Prioritäten steuert, verbringen Sie weniger Zeit damit, herauszufinden, was als Nächstes zu erledigen ist, und haben mehr Zeit, Ihren besonderen Tag zu genießen.

3. Alternative Vorlage für Hochzeitsplaner

via Notion

Wenn Sie zu den Paaren gehören, die denken: „Sag mir einfach, was zu erledigen ist und wann“, ist diese alternative Vorlage für die Hochzeitsplanung eine gute Option. Die wichtigste Liste mit Aufgaben, die zu erledigen sind, steht ganz vorne, mit Aufgaben wie Verlobungsfotos, Brautjungfernvorschlägen, Recherche nach Veranstaltungsorten und Budgetsetup, die alle mit Tags versehen sind, damit Sie den Fortschritt leicht verfolgen können.

Direkt darunter zeigt Ihnen das Budget-Board genau, wohin Ihr Geld fließt. Jede Kategorie-Karte gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Ausgaben, egal ob es sich um die Location, das Catering, die Dekoration oder die Fotografie handelt.

Wenn Sie einen kreativen Impuls brauchen, finden Sie in unserer Inspirationsgalerie eine Fülle von Brautlooks, Blumensträußen, Torten, Tischdekorationen und Setups für Zeremonien. Filtern Sie nach Stimmung oder Thema, und Sie werden immer neue Ideen finden.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Planen Sie Ihre Flitterwochen mit Reisezielen, die für verschiedene Budgets und Jahreszeiten geeignet sind.

Speichern Sie die Daten Ihrer Gäste in einer sortierbaren Tabelle, in der Sie die Rückmeldungen, Menüauswahl, Sitzordnung und Dankeskarten verfolgen können.

Folgen Sie einem monatlichen Countdown, der Sie mit wichtigen Aufgaben vom frühen Planen bis zur letzten Woche auf Kurs hält.

✅ Ideal für: Paare, die sich ein übersichtliches Board und eine einfache Struktur wünschen, mit der sich alle Entscheidungen rund um die Hochzeit leicht verwalten lassen.

4. Vorlage für Mikro-Hochzeitsplaner

via Notion

Eine kleine Hochzeit bedeutet nicht, dass auch die Planung klein ausfällt. Selbst bei weniger Gästen gibt es immer noch Entscheidungen, Zahlungen, Inspirationsboards und kleine Details, um die man sich kümmern muss. Die Vorlage „Micro Wedding Planner“ sorgt für einen unkomplizierten und einfachen Ablauf.

Anstelle von langen 12-Monats-Zeitleisten und umfangreichen Lieferantenpipelines erhalten Sie eine auf intime Hochzeiten zugeschnittene Checkliste, die nur das Wesentliche enthält. Sie hilft Ihnen, schnell einen Veranstaltungsort zu finden, eine kurze Liste der Gäste zu erstellen, schnelle Entscheidungen bezüglich der Lieferanten zu treffen und die Dekoration zu organisieren.

Das gesamte Setup ist bewusst minimalistisch gehalten und bietet Ihnen nur die fünf Kernhubs, die Sie tatsächlich nutzen werden, darunter Ihre Finanzen, Ihre Lieferanten, Ihre Gäste, Ihr InspirationsSpace und ein kleiner Ressourcenbereich.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Planen Sie Ihr Budget für kleine Ereignisse mit einfachen Eingaben und sofortiger Sichtbarkeit der Kosten.

Behandeln Sie Ihre Gäste mit einer durchdachten Liste, die Ernährungsbedürfnisse und Platzwünsche nachverfolgt.

Verwalten Sie wichtige Dienstleister wie Fotografen, Standesbeamte, Caterer und Floristen in einer übersichtlichen Übersicht.

✅ Ideal für: Paare, die eine kleine, herzliche Zeremonie planen und statt eines riesigen Planers für Großereignisse ein übersichtliches, leicht zu bedienendes Dashboard wünschen.

⚡ Vorlagenarchiv: Die Gestaltung einer durchdachten Sitzordnung ist einer der wichtigsten Schritte, um ein angenehmes Hochzeitserlebnis zu schaffen. Vorlagen für Sitzpläne helfen Ihnen dabei, ein nahtloses Layout zu entwerfen, indem sie: Organisieren Sie Ihre Gäste in intuitiven Abschnitten für einen reibungslosen Flow.

Erfassen Sie wichtige Details wie VIPs und Familiengruppen.

Alle Aktualisierungen werden synchronisiert, sodass Änderungen Ihren Plan nicht durcheinanderbringen.

5. Vorlage für einen virtuellen Hochzeitsplaner

via Notion

Mit der Vorlage „Virtueller Hochzeitsplaner“ läuft alles über einen einfachen Kanban-ähnlichen Flow, den Sie per Drag & Drop anpassen können, wenn der große Tag näher rückt. Alle wichtigen Personen Ihrer Hochzeit mit ihren klar definierten Rollen werden an einem Ort zusammengefasst.

Es gibt auch eine Liste mit Anbietern, in der Sie Fotografen, Videografen, Bäcker, DJs und Trauzeugen zusammen mit den Namen und Telefonnummern ihrer Ansprechpartner auflisten können. Sie erhalten spezielle Seiten für die Planung von Junggesellen- und Junggesellinnenabschieden, auf denen Sie die Bedürfnisse der Gäste, die gewünschte Unterkunft und die in Frage kommenden Airbnb-Optionen nachverfolgen können.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Sehen Sie sich die Live-Wettervorhersage für Ihr Hochzeitswochenende mit einem täglichen Countdown an, damit Sie beim Planen motiviert bleiben.

Sortieren Sie Gäste nach Namen und führen Sie die Nachverfolgung von RSVPs, Gruppentags, Tischnummern, Kommentaren und Details zu digitalen Einladungen durch.

Verwenden Sie den Filter „Teilnehmer”, um sofort die bestätigten Gäste anzuzeigen, damit Sie das Catering aktualisieren und die endgültige Sitzordnung vorbereiten können.

Organisieren Sie alle Hochzeitsausgaben mit einem Budget-Tracker, der Schätzungen, Ist-Zahlen, Zahlungen, Salden und Notizen anzeigt.

✅ Ideal für: Paare, die einen organisierten, auf eine Zeitleiste ausgerichteten Notion-Space wünschen, der sowohl die Details vor der Hochzeit als auch die Umsetzung am Tag selbst vereinfacht.

6. Die vollständige Vorlage für die Hochzeitsplanung

via Notion

Die Complete Wedding Planner Vorlage ist ein umfassendes Planungssystem, mit dem Sie jeden Aspekt Ihres großen Tages organisieren können. Sie können die Anzahl Ihrer Gäste, Ihr Budget, Themen und kulturelle Traditionen oder unverzichtbare Elemente festlegen. Außerdem können Sie damit die Personen im Blick behalten, die Ihnen dabei helfen, Ihre Vision zu verwirklichen.

Der Kalender zeigt alle wichtigen Termine in einer übersichtlichen Darstellung: Anproben, Zahlungen an Lieferanten, Abholung der Ringe, Tests und alle kleinen Meilensteine der Zeremonie. Ein Bereich für Ziele und Erinnerungen sorgt dafür, dass Sie die Woche im Griff haben, indem Sie sich kleine Ziele setzen und Notizen zu allem machen, was zeitkritisch ist.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Protokollieren Sie alle Hochzeitsausgaben mit Beträgen, Daten, Rechnungen, Notizen, Status der Zahlung und Angaben dazu, wer die Kosten übernommen hat.

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt, indem Sie Aufgaben durch einen einfachen visuellen Workflow ziehen, der die Planung stressfrei macht.

Planen Sie Ihren Hochzeitstag mit einem stundenweisen Zeitplan, der zeigt, was wann passiert und wer dafür zuständig ist.

✅ Ideal für: Paare, die einen übersichtlichen und strukturierten digitalen Hochzeitsplaner suchen, der sie von der ersten Idee bis zur endgültigen Umsetzung begleitet.

📮 ClickUp Insight: Sie glauben, Ihre Liste mit zu erledigenden Aufgaben funktioniert? Denken Sie noch einmal darüber nach. Unsere Umfrage zeigt, dass 76 % der Fachleute ihr Priorisierungssystem für das Aufgabenmanagement nutzen. Jüngste Untersuchungen bestätigen jedoch, dass 65 % der Arbeitnehmer dazu neigen, sich auf einfache Erfolge statt auf Aufgaben mit hohem Wert zu konzentrieren, ohne dabei effektiv Prioritäten zu setzen. Die Aufgabenprioritäten von ClickUp verändern die Art und Weise, wie Sie komplexe Projekte visualisieren und angehen, indem sie wichtige Aufgaben leicht hervorheben. Mit den KI-gestützten Workflows und benutzerdefinierten Prioritätskennzeichnungen von ClickUp wissen Sie immer, was Sie zuerst angehen müssen.

7. Einfache Vorlage für die Hochzeitsplanung

via Notion

In der einfachen Hochzeitsplaner-Vorlage von Notion erhalten Sie ein übersichtliches Dashboard, einen Countdown, der die Spannung aufrechterhält, und ein Schnellnavigationsfeld für sofortigen Zugriff. Außerdem gibt es eine kompakte To-Do-Tafel, auf der Aufgaben von „Zu erledigen“ zu „Erledigt“ verschoben werden können.

Alle Ihre Planungsaufgaben sind in einer Tabelle organisiert, komplett mit Fälligkeitsdaten, Prioritäten, Status und Links. Ein einziges Gesamtbudget zeigt Ihnen den Gesamtbetrag, wie viel Sie bereits ausgegeben haben, wie viel noch übrig ist, sowie einfache Kategoriekarten, die die Ausgaben aufschlüsseln.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie Ihre Gäste nach Kategorien, damit Sie die Sitzordnung und die Kommunikation mühelos verwalten können.

Halten Sie Ernährungsbedürfnisse frühzeitig fest, damit Allergien und kulturelle oder vegane Vorlieben nicht übersehen werden.

Speichern Sie hilfreiche Podcasts, Artikel, Leitfäden und Inspirationen an einem Space, ohne sich mit endlosen Ordnern herumschlagen zu müssen.

✅ Ideal für: Bräute, Bräutigame, Familien oder Planer, die ein einfaches Planungssystem suchen, das ihnen hilft, den Überblick zu behalten und die Hochzeitsvorbereitungen zu vereinfachen.

🎥 Ansehen: Erfahren Sie, wie Sie eine Liste mit Prioritäten für alle Hochzeitsaufgaben erstellen:

8. Digitale Vorlage für Hochzeitsplaner

via Notion

Die Vorlage „Digital Wedding Planner“ basiert auf dem System, mit dem ein echtes Paar seinen dreitägigen Hochzeitstag am Reiseziel geplant hat. Alles stammt aus realen Erfahrungen. Das Dashboard enthält einfache Symbole für Ihr Moodboard, Lieferanten, Budget, Dekorationspläne, RSVPs und Musik.

Eine praktische Liste, um Aufgaben wie die Buchung der Location, das Sammeln der E-Mail-Adressen der Gäste, das Versenden der Einladungen, die Bestätigung der Anproben und das Freigeben von Informationen zur Unterkunft zu erledigen, hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten. Wenn der große Tag näher rückt, führt Sie die Zeitleiste für den Hochzeitstag Stunde für Stunde durch den Tag.

Sie umfassen Fotoshootings, die Sitzordnung der Gäste, die Zeremonie, Reden, das Abendessen und alle wichtigen Momente. Alles ist in einer klaren, einfachen und umsetzbaren Sprache geschrieben – genau so, wie ein digitaler Planer sein sollte.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Geben Sie Ihren Dekorateuren ein klares Setup-Dokument, in dem Sie beschreiben, wie Sie den Veranstaltungsort gestaltet und dekoriert haben möchten.

Geben Sie Ihrem Moderator ein fertiges Skript mit Hinweisen für Begrüßungen, Abendessen, Reden, Tänze und Schlüssel-Ankündigungen.

Verfolgen Sie alle Anbieter und Ausgaben in einem einzigen Budget-System, das mehrere Währungen und detaillierte Notizen unterstützt.

Überwachen Sie die Design- und Druckkosten für Beschilderungen, Briefpapier, Tischkarten und andere Branding-Elemente.

✅ Ideal für: Paare, die sich ein übersichtliches, auf Checklisten basierendes Hochzeitssystem wünschen, das Raum für kreative Planung und moderne Ideen wie Audio-Gästebücher und RSVPs für mehrere Ereignisse bietet.

⭐ Bonus: Ideen für die Hochzeitsplanung kommen wie ein Gefühlsausbruch. Sie kommen Ihnen beim Autofahren, beim Scrollen, beim Kochen oder im Halbschlaf. Mit ClickUp's Talk to Text können Sie Erinnerungen an Lieferanten, Dekorationsideen, Gelübde, Gäste-Updates oder zufällige „OMG, das sollten wir machen!“-Gedanken in dem Moment, in dem sie auftauchen, aufzeichnen und sofort in Ihrer ClickUp-Workspace speichern. Anstatt alles stehen und liegen zu lassen, um zu tippen, können Sie Ihre To-dos, Fragen zum Veranstaltungsort, Notizen zum Menü oder Ideen für Inhalte einfach diktieren und später sortieren, ohne die Inspiration zu verlieren. Außerdem besteht eine Verbindung zwischen der Vorlage und ClickUp Brain, sodass Sie in Sekundenschnelle gesprochene Notizen suchen, zusammenfassen oder in umsetzbare Hochzeitsaufgaben umwandeln können.

9. All-in-One-Vorlage für die Hochzeitsplanung

via Notion

Die All-in-One-Vorlage für die Hochzeitsplanung enthält eine visuelle Zeitleiste für die Hochzeit, die alle wichtigen Meilensteine umfasst. Sie finden darin Abschnitte von der Buchung der Location und den Anproben für das Kleid bis hin zu Tests, Einladungen und Ritualen vor der Hochzeit.

Außerdem können Sie jeden Meilenstein mit Aufgaben verbinden, sodass Sie immer wissen, was als Nächstes ansteht. Das flexible System ermöglicht es Ihnen, nach Priorität, Status, Kategorie oder Datum zu sortieren. Sie können sogar filtern, um zu sehen, was diese Woche, am Hochzeitstag oder für eine bestimmte Person ansteht.

Die Nachverfolgung des Budgets ist dank des Bereichs „Hochzeitsfinanzen” ganz einfach: Hier werden die geschätzten und tatsächlichen Kosten sofort aktualisiert und die Ausgaben nach Kategorien gruppiert, mit Verknüpfungen zu den jeweiligen Anbietern.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwalten Sie jedes Hochzeitsoutfit mit Terminen für Anproben, Kostenangaben und Phasen des Status, damit die Planung Ihrer Garderobe reibungslos verläuft.

Planen Sie den kompletten Soundtrack für Ihre Hochzeit und organisieren Sie die wichtigsten Fotomomente während der Vorbereitungen, der Zeremonie, der Familienfeier und der Hochzeitsfeier.

Organisieren Sie Ihre Flitterwochen, indem Sie Reiseziele, Buchungen, Aktivitäten, Packlisten, Budgets und Reiselogistik auf einer Karte zusammenfassen.

✅ Ideal für: Alle, die einen umfassenden, durchgängigen hub für die Hochzeitsplanung suchen, der Zeitleisten, Aufgaben, Anbieter, Outfits, Musik, RSVPs und Budgets in einem reibungslosen Workflow miteinander verknüpft.

10. Hochzeitsplanungssystem von Chloe Shih

via Notion

Das Hochzeitsplanungssystem vereint zwei der wichtigsten Dinge, die jedes Paar zur Nachverfolgung benötigen: das Budget und die Gäste. Die Budgetaufteilung wird in einem Live-Kreisdiagramm angezeigt, das automatisch aktualisiert wird, sobald Sie eine neue Ausgabe eintragen. So können Sie genau sehen, wohin Ihr Geld in den wichtigsten Kategorien wie Veranstaltungsort, Planer, Dekoration, Fotografie und Reise fließt.

Daneben visualisiert das RSVP-Status-Diagramm, wer zugesagt, wer abgelehnt und wer noch nicht geantwortet hat, sodass Sie eine klare Ansicht der Teilnehmerzahl haben, ohne manuell nachfragen zu müssen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Planen Sie die visuelle Gestaltung Ihrer Hochzeit in einem Figma-Workspace, in dem Sie Dekorationsideen, Outfits, Layouts, Geschenke und Kulissen entwerfen können.

Sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf Ihres Hochzeitstags mit einem minutengenauen Ablaufplan, der das gesamte Team auf dem gleichen Stand hält.

Sammeln Sie Ideen für sozialmedienfreundliche Inhalte und verwandeln Sie diese mithilfe eines Plans, der Dreharbeiten, Eigentümer und Texte verwaltet, in echte Videos.

Halten Sie jedes Update-Gespräch und jedes Meeting in einer durchsuchbaren Notiz-Tabelle fest, damit Entscheidungen dokumentiert bleiben und leicht wieder aufgerufen werden können.

✅ Ideal für: Paare, die sich ein Hochzeitsplanungssystem wünschen, das wie ein echtes Projekt-Dashboard funktioniert, mit Live-Diagrammen und praktischen Trackern, die in ihrer Form von tatsächlichen Hochzeitserfahrungen beeinflusst werden.

Einschränkungen von Notion

Obwohl Notion flexibel ist, weisen Benutzer in ihrem Feedback häufig auf wiederkehrende Lücken hin, die bei komplexen Plänen auffallen.

Hier sind einige Limite des Tools:

Langsame Leistung bei großen Seiten und Datenbanken, viele Benutzer berichten von Verzögerungen und trägen Bildlaufvorgängen, sobald die Workspaces sehr umfangreich werden.

Der Offline-Modus ist nach wie vor unzuverlässig, und Rezensenten erwähnen immer wieder, dass Notion ohne eine stabile Internetverbindung weiterhin schwer zu verwenden ist.

Die mobile App ist weniger benutzerfreundlich, es gibt Beschwerden über langsame Ladezeiten und eingeschränkte Möglichkeiten der Bearbeitung sowie Probleme bei der Navigation.

Keine integrierte Echtzeit-Chat- oder Kommentarfunktion wie bei Slack/ClickUp, was laut Benutzern die Zusammenarbeit langsamer als erwartet macht.

Alternative Notion-Vorlagen

Für Paare, die erweiterte Features benötigen, bieten einige Notion-Alternativen wie ClickUp eine stärkere Automatisierung, Erinnerungen, Aufgaben-Workflows und eine Struktur für eine stressfreie Hochzeitsplanung.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace. Er wurde entwickelt, um alle Ihre Apps, Aufgaben und Planungstools an einem Ort zusammenzuführen.

Für die Hochzeitsplanung bedeutet das, dass Ihre Zeitleisten, Lieferantenlisten, Budgets, Gästedaten und Inspirationsboards endlich an einem Ort gespeichert werden können, anstatt über E-Mails und Tabellen verstreut zu sein.

Überzeugen Sie sich selbst! Hier ist, was ein echter Benutzer über ClickUp gesagt hat:

Ich finde es toll, dass ich meine Aufgaben in verschiedenen Projekten unterbringen kann. Ich nutze ClickUp sowohl für private Dinge, Herzensprojekte und die Arbeit als auch bald für die Hochzeitsplanung. Ich finde es super, dass ich die Aufgaben in einer Kalender-Ansicht sehen kann – so kann ich besser priorisieren, was in einer Woche zu erledigen ist, und entscheiden, ob ich wirklich etwas verschieben sollte, um meine Energie für diesen Tag/diese Woche/diesen Monat besser einzuteilen.

Ich finde es toll, dass ich meine Aufgaben in verschiedenen Projekten unterbringen kann. Ich nutze ClickUp sowohl für private Dinge, Herzensprojekte und die Arbeit als auch bald für die Hochzeitsplanung. Ich finde es super, dass ich die Aufgaben in einer Kalender-Ansicht sehen kann – so kann ich besser priorisieren, was in einer Woche erledigt werden muss, und entscheiden, ob ich wirklich etwas verschieben sollte, um meine Energie für diesen Tag/diese Woche/diesen Monat zu schonen.

Hier sind einige wunderschön strukturierte ClickUp-Vorlagen für den Hochzeitsplan, die Sie verwenden können.

1. ClickUp-Vorlage für Beschreibungen von Veranstaltungsprojekten

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie diese ClickUp-Vorlage für Veranstaltungsprojekte, um wichtige Details zu skizzieren, Ziele festzulegen, Meilensteine zu verfolgen und Ihr Team auf den großen Tag vorzubereiten.

Die ClickUp-Vorlage für Veranstaltungsprojekte bietet Ihnen und Ihrem Planer einen übersichtlichen Raum, um die gesamte Feier zu planen, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. Die Seite der Übersicht ist einfach und klar gestaltet. Sie fügen die Namen des Paares, das Hochzeitsdatum, Links zum Veranstaltungsort, das Budget und den wichtigsten Kommunikationskanal hinzu.

Mit den integrierten ClickUp Docs haben Sie den nötigen Platz, um Ihre Vision zu definieren und zu beschreiben, wie ein bedeutungsvoller Tag für Sie aussieht. Durch die Zusammenarbeit in Echtzeit können alle Beteiligten ihre Ideen und Vorschläge einbringen. Ideen können sofort in Aufgaben umgewandelt und mit Fälligkeitsdaten und Beschreibungen der richtigen Person/des richtigen Teams zugewiesen werden.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Gäste, indem Sie die Anzahl der Personen, wichtige Gruppen, VIPs und kulturelle Bedürfnisse erfassen, damit die Planung der Bewirtung und der Platzverteilung ganz einfach wird.

Planen Sie Ihr Hochzeitsteam mit einfachen Zuteilungen der Rollen, damit jeder seine Aufgaben kennt und keine Verwirrung entsteht.

Verfolgen Sie wichtige Meilensteine wie die Bestätigung des Veranstaltungsortes, die Buchung von Anbietern, die Genehmigung der Dekoration und die Vorbereitung der Probe, um den Plan im Griff zu behalten.

Erstellen Sie einen übersichtlichen mehrtägigen Ablaufplan, der Zeremonien, Styling-Termine, Fototermine, wichtige Reden und Übergänge zwischen den einzelnen Ereignissen mit zugewiesenen Verantwortlichen umfasst.

✅ Ideal für: Paare und Hochzeitsplaner, die eine übersichtliche, strukturierte Zusammenfassung wünschen, die das gesamte Team auf einen Nenner bringt, bevor die eigentliche Arbeit an der Hochzeit beginnt.

📌 Wussten Sie schon? Mehr Paare als je zuvor träumen von ihrer Traumhochzeit jenseits der typischen Paläste oder Festsäle. Aktuelle Umfragen zeigen, dass 85 % der Paare mittlerweile eine Hochzeit an einem besonderen Ort bevorzugen und 83 % offen für ungewöhnliche Locations sind, die persönlicher und unvergesslicher sind.

2. ClickUp-Vorlage für die Planung großer Ereignisse

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Hochzeitsaufgaben und führen Sie die Nachverfolgung von Zeitleisten mit der ClickUp-Vorlage für die Planung großer Ereignisse durch.

Die ClickUp-Vorlage für die Planung großer Ereignisse ist wie das Command-Center hinter den Kulissen Ihrer Hochzeit. Sie können zuerst die großen Dinge planen, wie den Veranstaltungsort, die Dekoration, die Speisenauswahl und Ihre Outfits, und sich dann in Ihrem eigenen Tempo den kleineren Details widmen.

Alle Kosten sind an einem Ort zusammengefasst, Rechnungen und Zahlungen werden übersichtlich erfasst, sodass Sie einen klaren Überblick über Ihre Ausgaben und anstehende Zahlungen haben. Gäste und Lieferanten lassen sich ebenso einfach verwalten. Sie können die Nachverfolgung durchführen, wer kommt, mit wem sie kommen, welche Sitzplatzwünsche bestehen und sogar kurze Notizen für die Bewirtung machen.

Alle Ihre Lieferanten sind mit ihren Kontaktdaten und Vereinbarungen an einem hub organisiert, was die Koordination für die ganze Familie vereinfacht.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Sammeln Sie RSVPs und Lieferantendaten über gemeinsam nutzbare Formulare, die Übermittlungen automatisch in Aufgaben umwandeln.

Sehen Sie Ihre gesamte Hochzeit in einer visuellen ClickUp-Gantt-Chat-Ansicht , die wichtige Abhängigkeiten und Ankunftszeiten anzeigt.

Organisieren Sie Aufgaben in Listenansichten oder Board-Ansichten , gruppiert nach Priorität oder Hochzeitsphase, für einen intuitiven Workspace.

Passen Sie Ihren Planer mit benutzerdefinierten Feldern für Ausgaben, Gasttypen, Aktualisierungen der Zahlungen, Lieferantenanforderungen und Anhängen von Rechnungen an.

✅ Ideal für: Paare, Hochzeitsplaner, Familien oder Koordinatoren, die ein strukturiertes, detailreiches ClickUp-System zur Verwaltung von Hochzeiten von der Planung bis zur Durchführung wünschen.

⚡ Vorlagenarchiv: Große Hochzeiten planen sich nicht von selbst, und jeder, der schon einmal ein einfaches Verlobungsessen organisiert hat, weiß, wie schnell sich die To-do-Liste verlängert. Von Sitzplänen und Anrufen bei Lieferanten bis hin zu Zeitleisten für die Dekoration, Erinnerungen an Zahlungen und Gästelisten – alles muss sorgfältig geplant werden. Sehen Sie sich diese kuratierte Liste mit Vorlagen für die Veranstaltungsplanung an, die Ihnen dabei helfen, alles zu organisieren.

3. ClickUp-Vorlage für Budgets für Ereignisse

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Ihre Hochzeitsausgaben, vergleichen Sie die Kosten verschiedener Anbieter und behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für Budgets für Ereignisse den Überblick über Ihr gesamtes Budget.

Wenn Sie den Stress aus der Verwaltung Ihrer Hochzeitsfinanzen nehmen möchten, bietet Ihnen die ClickUp-Vorlage für das Budget für Ereignisse die Möglichkeit zur Nachverfolgung aller wichtigen Funktionen, zum Vergleich von Optionen und zur Kontrolle Ihrer Ausgaben. Sie können Ihr geplantes Budget neben den tatsächlichen Ausgaben festlegen, um Ihre Planung realistisch und transparent zu halten.

Außerdem stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um den Überblick zu behalten. In einer einfachen Listenansicht können Sie alle Ereignisse und Ausgaben wie in einer übersichtlichen Tabelle überfliegen. In einer Board-Ansicht können Sie Dinge nach Priorität oder Ereignistyp gruppieren, sodass Sie den Workload auf einen Blick erkennen. Und in einem Kalender-Layout werden alle Ihre Zahlungen, Buchungen und Folgemaßnahmen für den gesamten Monat dargestellt.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie alle Hochzeitsausgaben als einzelne Aufgaben mit Prioritäten, Fälligkeitsdaten, Lieferanten-Info, Rechnungen und Limiten für das Budget.

Verwenden Sie Geldfelder, um Beträge zu überwachen, ohne manuelle Berechnungen zu erledigen.

Kategorisieren Sie Ereignisse und Anbietertypen mit einfachen Dropdown-Menüs, die Ihre Listen strukturiert halten.

Ordnen Sie Veranstaltungsorte zu und verknüpfen Sie zugehörige Aufgaben mithilfe von Standort- und Beziehungsfeldern, um einen reibungsloseren Planungsablauf zu gewährleisten.

✅ Ideal für: Paare und Hochzeitsplaner, die ein übersichtliches, zuverlässiges System suchen, um die Nachverfolgung aller Zahlungen klar und deutlich zu gewährleisten.

🧠 Wissenswertes: Laut einer Umfrage unter mehr als 6.000 Paaren, die heiraten, sind Paare am ehesten bereit, für Folgendes tief in die Tasche zu greifen: 57 % auf den Fotografen

47 % auf die Location

37 % auf die offene Bar

4. ClickUp-Vorlage für das Management von Ereignissen

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für das Veranstaltungsmanagement, um Hochzeitsaufgaben zu organisieren und Anbieter über ein übersichtliches Dashboard zu verwalten.

Die ClickUp-Vorlage für das Veranstaltungsmanagement unterteilt Ihre Planung in Phasen – Auswahl des Veranstaltungsortes, Buchung von Anbietern, Fertigstellung des Designs, Koordination am Tag der Veranstaltung – mit Aufgaben, Unteraufgaben und Abhängigkeiten, die zeigen, was in welcher Reihenfolge zu tun ist.

Sie können Ihrem Partner, Ihrem Hochzeitsplaner oder Ihren Familienmitgliedern, die Ihnen helfen, Aufgaben zuweisen, sodass jeder seine Rolle kennt, ohne ständig nachfragen zu müssen. Die Vorlage enthält Benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung von Anbieter-Info, Zahlungsplänen und Entscheidungsfristen.

Sie können Verträge direkt an Aufgaben von Anbietern anhängen, Moodboards mit Designentscheidungen verknüpfen und automatische Erinnerungen für Anzahlungen oder Nachfassaktionen einrichten.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Sehen Sie alle Aufgaben, Eigentümer, Zeitleisten, Fortschritte und Budgetdetails in einer scrollbaren Liste, die sich wie ein Kontrollraum hinter den Kulissen anfühlt.

Organisieren Sie mehrtägige Feierlichkeiten mit separaten Listen für Ereignisse, mit denen Sie den Fortschritt und die Ausgaben verfolgen können, während Sie mit dem Hauptplan verknüpft bleiben.

Ziehen Sie Aufgaben auf eine einheitliche Zeitleiste, um Überschneidungen zu erkennen und einen reibungslosen Ablauf jeder Zeremonie zu gewährleisten.

✅ Ideal für: Paare oder Planer, die ein umfassendes, professionelles System suchen, um jedes Detail und jedes Budget mehrtägiger Hochzeitsereignisse mit absoluter Klarheit zu verwalten.

5. ClickUp-Vorlage für Dokumente zur Veranstaltungsplanung

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Hochzeitsanbietern und Catering-Details durch und verwalten Sie gleichzeitig die Ernährungsbedürfnisse Ihrer Gäste in einer übersichtlichen Liste mit der ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung.

Hochzeiten bringen tausend kleine Details und doppelt so viele Meinungen mit sich. Mit der ClickUp-Vorlage für Veranstaltungsplanung können Sie Wegbeschreibungen, Parknotizen und alle kleinen, aber wichtigen Anweisungen für Gäste, Lieferanten oder das Planungsteam speichern.

Die Zeitleiste sorgt für einen klaren Überblick über den gesamten Tag. Sie können für jedes Ereignis einen minutengenauen oder stundenweisen Plan erstellen. Der Setup-Bereich macht die Dekoration und die Vorbereitungen überschaubar, da er Ihnen spezielle Abschnitte für die Registrierung, die Cocktailstunde und das Setup des Empfangs bietet.

Außerdem erhalten Sie strukturierte Checklisten für Dinge wie die Anmeldung von Lieferanten, die Tischordnung, Dessertbuffets, die Vorbereitung der Bühne und all die kleinen Details, die normalerweise übersehen werden.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie Ihre Gästeliste in einer einfachen Tabelle mit RSVPs, Namen und Adressen.

Erstellen Sie ein kleines Verzeichnis mit Anbietern und Details zu Veranstaltungsorten, Caterern, Dekorateuren, Fotografen, Make-up-Teams und Transportmöglichkeiten.

Notieren Sie die Ernährungsbedürfnisse Ihrer Gäste, um Mahlzeiten und Sonderwünsche reibungslos zu koordinieren.

✅ Ideal für: Paare, Familien oder Hochzeitsplaner, die alle Details, von Zeitleisten bis hin zur Lieferantenverwaltung, in einem übersichtlichen, stressfreien Workspace zusammenfassen möchten.

💡 Profi-Tipp: Die Hochzeitsplanung fühlt sich magisch an, bis jedes Datum, jeder Termin und jedes Versprechen der Anbieter Ihnen ständig im Kopf herumschwirren. Der ClickUp-Kalender fasst all diese Verpflichtungen zusammen und bietet Ihnen folgende Möglichkeiten: Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop, während sich Ihre Pläne weiterentwickeln, ohne die Nachverfolgung zu verlieren.

Sehen Sie Ihre gesamte Hochzeitsreise in einer Zeitleiste

Führen Sie die Synchronisierung aller Termine mit Google oder Outlook durch, damit Sie keinen Moment verpassen.

Markieren Sie Aufgaben nach Anbieter oder Familienmitglied oder kennzeichnen Sie sie nach Priorität.

Wechseln Sie zwischen Tages-, Wochen- und Monatsansicht, um den Überblick zu behalten. Planen Sie Ihren gesamten Hochzeitsflow mühelos mit dem ClickUp-Kalender.

6. ClickUp-Vorlage für Pläne zum Event-Marketing

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Event-Marketing-Pläne, um Hochzeitsankündigungen zu planen, Social-Media-Aktionen zu terminieren, Budgets zu verwalten und vieles mehr.

Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass Ihre Hochzeitsdetails überall zu finden sind, nur nicht dort, wo Sie sie brauchen? Die ClickUp-Vorlage für Event-Marketing-Pläne fasst Zeitleisten, Anbieter, Gäste und Setups in einem Workspace zusammen. Sie können alles mit Dropdown-Menüs benutzerdefiniert anpassen und Ihrem Hochzeitsplan so eine ganz persönliche Note verleihen.

Sie können auch Budgets für jede Funktion hinzufügen, Dekorationsideen speichern, Inspirationsfotos als Anhänge anhängen, Erinnerungen an Lieferanten notieren und Ihren Fortschritt in Echtzeit verfolgen.

Farbcodierte Blöcke heben wichtige Aufgaben hervor und verschaffen Ihnen sofort Klarheit. Das Beispiel-Board zeigt Ihnen genau, wie Ihr Hochzeitsplan aussehen wird. Mit ClickUp Aufgaben können umfassendere Aufgaben wie „Dekoration des Empfangsraums” in kleinere Teilaufgaben wie Beleuchtung, Blumenschmuck und Tischdekoration unterteilt werden, wobei jede Teilaufgabe der richtigen Person zugewiesen wird.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Sehen Sie alle Termine in einem Monats- oder Wochenkalender, damit Proben, Verkostungen, Zahlungen, Anproben und RSVPs im Zeitplan bleiben.

Berechnen Sie Budgets automatisch mit Formeln, die die Gesamtausgaben und Lieferantenkosten anzeigen, ohne dass Sie manuell rechnen müssen.

Passen Sie die Vorlage mit anpassbaren Budgets, Fortschrittsleisten, Bewertungen und Notizen an Ihren eigenen Planungsstil an.

✅ Ideal für: Paare und Planer, die ein einziges, leicht verständliches Dokument wünschen, in dem alle Details der Hochzeit übersichtlich und koordiniert in einem klaren Flow zusammengefasst sind.

7. ClickUp-Vorlage für Aktionen zur Veranstaltung

Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie alle Vorbereitungen für Ihre Hochzeit mit der ClickUp-Vorlage für Event-Aktion im Zeitplan.

Mit der ClickUp-Vorlage für Veranstaltungsaktionen können Sie Ihre Hochzeitsaktionen planen. Sie können den Ablauf skizzieren – von der Auswahl der Kanäle wie Instagram, WhatsApp-Gruppen oder gedruckte Einladungen bis hin zur Organisation von Phasen wie Save-the-Date, Haupteinladung und Erinnerungen.

Außerdem können Sie Budgets für jede Aktivität festlegen. Sie können Referenznotizen hinzufügen, die Ihr Dekorateur oder Fotograf möglicherweise benötigt. Eine Reihe von Benutzerdefinierten Feldern sorgt für eine straffe Struktur. Sie können notieren, wo jeder Beitrag hingehört, mit welcher Funktion er verbunden ist, wer ihn bearbeitet und was erforderlich ist, bevor er live geht.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwalten Sie jede Hochzeitsaktion, indem Sie den Status aktualisieren, Fälligkeitsdaten hinzufügen, Eigentümer zuweisen, Einladungsdesigns als Anhänge anhängen und die Nachverfolgung der Koordination mit den Anbietern durchführen.

Versenden Sie personalisierte Hochzeitsnachrichten, die die Vorfreude steigern und die richtigen Gäste zur richtigen Zeit erreichen.

Verwenden Sie vorgefertigte Checklisten, um Erinnerungen für Ereignisse und Aktualisierungen zum Hochzeitstag automatisch zu wiederholen, ohne Aufgaben jedes Mal neu erstellen zu müssen.

✅ Ideal für: Paare und Familien, die eine strukturierte, plattformfähige Hochzeitsaktion wünschen, ohne sich mit mehreren Notizen und Chats herumschlagen zu müssen.

8. ClickUp-Vorlage für Projektpläne für Ereignisse

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie jedes Hochzeitsereignis und organisieren Sie Aufgaben nach Datum und Phase, um alle Aktivitäten vor der Hochzeit und am Hochzeitstag mit der ClickUp-Vorlage für Projektpläne für Ereignisse im Blick zu behalten.

Als Nächstes kommt die ClickUp-Vorlage für Veranstaltungsprojekte. Von der ersten Anprobe bis hin zu den letzten Details der Hochzeitsfeier werden alle Aufgaben und Termine visuell dargestellt, sodass diese Vorlage weniger wie eine To-do-Liste, sondern eher wie ein vollständiges Storyboard für die Hochzeit wirkt.

Die Vorlage kombiniert Listenansichten, damit Sie alle Aufgaben an einem Ort sehen und einfach abhaken können. Außerdem verfügt sie über Kanban-Phasen für die Nachverfolgung des Fortschritts jedes Ereignisses von der Planung bis zur Erledigung. Die Vorlage umfasst dynamische Gantt-Diagramme und einen schön gestalteten Kalender in einem Planungs-Ökosystem.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Visualisieren Sie Ihren gesamten HochzeitsWorkflow in einer schrittweisen Pipeline, in der die Aufgaben von der Planung über die Vorbereitung bis zur Fertigstellung verlaufen.

Sehen Sie alle anstehenden Hochzeitsaktivitäten in einer Tabelle im Format der Zeitleiste mit Fälligkeitsdaten, Prioritäten, Teams und Veranstaltungstypen.

Planen Sie Ihren gesamten Hochzeitsmonat in einem Kalender, der Zeremonien, Aufgaben der Dienstleister, Ankunft der Familien und wichtige Termine auf einen Blick zeigt.

✅ Ideal für: Paare, die einen übersichtlichen, auf eine Zeitleiste basierenden Hochzeitsplan wünschen, der alle Details und Termine in einem schön organisierten Workspace anzeigt.

⚡ Vorlagenarchiv: Mit den Vorlagen für den Ablaufplan können Sie den Hochzeitstag Minute für Minute planen. Verwenden Sie sie, um Hinweise zuzuweisen, Notizen zu den Ankunftszeiten der Lieferanten zu machen, Reden zu synchronisieren, den Flow der Zeremonie zu verfolgen und sicherzustellen, dass jeder Moment genau so verläuft, wie Sie es sich vorgestellt haben.

9. Einfache Vorlage für die Planung von Ereignissen von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die einfache Veranstaltungsplan-Vorlage von ClickUp, um Hochzeitsaufgaben nach Status zu organisieren und dafür zu sorgen, dass alle Details vor der Hochzeit reibungslos ablaufen.

Jede Hochzeit hat ihren eigenen Zauber, aber hinter diesem Zauber steckt eine Menge Planungsarbeit. Die einfache Vorlage für den Plan eines Ereignisses von ClickUp bietet vorgefertigte Listen für Aktivitäten, Einrichtungen, Aufgaben vor dem Ereignis und Abrechnungen, sodass Sie sofort eine Struktur erhalten, die Stress verhindert.

Die Vorlage passt sich wunderbar an jeden Hochzeitsstil an, egal ob intim, traditionell, luxuriös oder über mehrere Tage verteilt. Sie können zwischen Listenansicht, Board-Ansicht und Kalender-Ansicht wechseln, um sie an Ihren Planungsstil anzupassen. Das Beste daran ist, dass alles in einem Workflow miteinander verbunden bleibt, sodass Sie den vollständigen Überblick behalten.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Gäste, Prioritäten, Orte, Termine und Lieferantendaten zu organisieren.

Speichern Sie Verträge, Referenzfotos, Menüs und Inspirationen in ClickUp-Dokumenten , um schnell darauf zugreifen zu können.

Organisieren Sie alle Hochzeitsaufgaben in einer übersichtlichen Hierarchie für die Vorbereitung vor dem Ereignis und die Koordination am Tag selbst.

Berechnen Sie automatisch Summen, Durchschnittswerte und Bereiche, um Ihr Hochzeitsbudget genau im Blick zu behalten.

✅ Ideal für: Paare, Familien oder Hochzeitsplaner, die eine einfache und kostenlose Möglichkeit suchen, den großen Tag mit einem organisierten System zu verwalten.

10. ClickUp – Erweiterte Vorlage für die Planung von Ereignissen

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp Advanced Event Plan Vorlage, um Hochzeitsaufgaben nach Status zu sortieren, Zeitleisten festzulegen und dafür zu sorgen, dass jedes Detail reibungslos abläuft.

Planen Sie eine Hochzeit, bei der jedes Detail wie ein kleines Ereignis für sich wirkt? Die ClickUp Advanced Event Plan Vorlage wurde für Hochzeiten entwickelt, die mehrere bewegliche Teile haben, wie z. B. mehrere Funktionen, verschiedene Veranstaltungsorte, unzählige Anbieter, sich ändernde Budgets und sich entwickelnde Gästelisten.

Was diese Vorlage so leistungsstark macht, ist, wie natürlich sie sich an Ihre Planungsweise anpasst. Sie können zwischen den Ansichten „Liste“, „Board“, „Kalender“ oder „Gantt-Ansicht“ wechseln, um die Hochzeitsvorbereitungen nach Ihren Wünschen zu visualisieren. Müssen Sie den Überblick über Veranstaltungsortbuchungen, Anproben, Verhandlungen mit Anbietern und die Zuweisung von Aufgaben an Familienmitglieder behalten? Alles ist in strukturierte Abschnitte unterteilt, die den tatsächlichen Workflows einer Hochzeit entsprechen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwalten Sie alle Aufgaben rund um die Hochzeit mit 29 benutzerdefinierten Status, die Alles von der Dekorationsvorbereitung bis zur Bestätigung der Lieferanten abdecken.

Automatisieren Sie wichtige Aufgaben wie Erinnerungen an Zahlungen und Lieferanten-Check-ins oder versenden Sie schnelle RSVP-Follow-ups.

Verfolgen Sie Budgets und Rechnungen mit benutzerdefinierten Feldern, die Ihnen eine klare Sichtbarkeit auf alle Zahlungen an Lieferanten verschaffen.

✅ Ideal für: Paare und Hochzeitsplaner, die große, multifunktionale Hochzeiten organisieren, die vollständige Sichtbarkeit und Struktur erfordern, damit alles reibungslos abläuft.

Meistern Sie Ihre Hochzeitsplanung mit ClickUp

Die Planung einer Hochzeit ist an sich schon eine große Herausforderung, aber Sie müssen sie nicht alleine bewältigen.

Mit ClickUp hat jedes Detail – vom ersten Entwurf Ihrer Gästeliste bis zur endgültigen Zeitleiste – seinen Platz, sodass Sie sich entspannt, organisiert und wirklich gut vorbereitet fühlen können.

Lassen Sie sich von Ihrem Planungsraum unterstützen, statt sich stressen zu lassen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: einen Tag voller Liebe, Freude und Menschen zu feiern, die Ihnen alles bedeuten.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und gestalten Sie Ihre Planung stressfrei und organisiert mit einer klaren Struktur.