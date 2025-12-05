Die besten Alternativen zu Follow Up Boss zur Verbesserung Ihres Lead-Managements

Follow Up Boss ist ein weit verbreitetes CRM-System für Immobilien-Teams.

Es speichert alle Ihre Leads und Kontakte an einem Ort. Sie können automatisierte, personalisierte E-Mails versenden, Anrufe tätigen und potenzielle Kunden zum richtigen Zeitpunkt per SMS kontaktieren. Ihr gesamtes Team arbeitet mit einem gemeinsamen System statt mit einer Vielzahl unterschiedlicher Tools.

Obwohl die Features erstklassig sind, ist der Preis ab 69 $/Monat/Benutzer für Einzelmakler und kleine Teams mit knappem Budget recht hoch.

Deshalb ist es sinnvoll, sich nach Alternativen zu Follow Up Boss umzusehen – insbesondere, wenn Sie ähnliche Features zu geringeren Kosten oder mit zusätzlichen Möglichkeiten wünschen.

Die besten Follow Up Boss-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten Immobilien-CRMs, die als Alternativen zu Follow Up Boss dienen:

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp End-to-End-Workflows für den Immobilienverkauf Teamgröße: Einzelmakler bis hin zu Unternehmen CRM-Vorlagen für Immobilien, Kartenansicht, Dashboards, Automatisierungen, Dokumente, mobile App, ClickUp KI-Zusammenfassungen Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar BoldTrail (kvCORE) KI-gestütztes CRM für Enterprise-Unternehmen Teamgröße: Mittelgroße Teams bis hin zu großen Maklerbüros IDX-Websites, Tools zur Lead-Generierung, automatisierte Drip-Kampagnen, Transaktions-Workflows, Backoffice + QuickBooks-Integration Benutzerdefinierte Preisgestaltung BoomTown Integrierte Lead-Generierung + Immobilien-CRM Teamgröße: Wachsende Teams, die eine skalierbare Lead-Generierung benötigen Predictive CRM, IDX-Websites, automatisierte Nachfassaktionen, mobile App, Success Assurance Concierge Benutzerdefinierte Preisgestaltung IXACT Contact Marketing-Automatisierung + Beziehungsaufbau Teamgröße: Einzelmakler und kleine Teams Keep-in-Touch-Coaching, Drip-Kampagnen, automatische Social-Media-Beiträge, Massen-Texte, Immobilien-Website Ab 55 $/Monat CINC Umfangreiche Online-Lead-Konvertierung Teamgröße: Teams mit hohem Lead-Aufkommen + ISAs Integrierter Dialer, Massen-SMS, KI-Interaktion, Weiterleitungsregeln, Seiten zur Immobilienbewertung, ROI-Dashboards Benutzerdefinierte Preisgestaltung Top Producer MLS-integriertes CRM für traditionelle Workflows Teamgröße: Etablierte Teams mit MLS-lastigen Pipelines MLS-Synchronisierung, Smart Plans, Market Snapshot-E-Mails, Transaktionsmanager, bidirektionale E-Mail-Synchronisierung Pläne ab 179 $/Benutzer/Monat Verkaufen. Zu erledigen Entwickler + Vertriebspartner, die eine vollständige Automatisierung des Verkaufszyklus benötigen Teamgröße: Immobilienentwickler, Makler, CP-Netzwerke Lead-Management, Nachverfolgung von Beständen, Tools für Besichtigungen vor Ort, Workflows nach dem Verkauf, Portal für Vertriebspartner Benutzerdefinierte Preisgestaltung Pipedrive Visuelles Vertriebs-Pipeline-Management Teamgröße: Kleine Teams + unabhängige Makler Kanban-Pipeline, KI-Vertriebsassistent, mobiles CRM, über 300 Integrationen, Automatisierungs-Builder Pläne ab 19 $/Benutzer/Monat HubSpot CRM Integriertes Marketing + kostenlose CRM-Grundlage Teamgröße: Makler + Teams, die Automatisierung + Nurture-Flows wünschen Intelligente Pipelines, KI-Agenten (Akquise/Kunden/Inhalte), E-Mail-Nachverfolgung, benutzerdefinierte Workflows Pläne ab 49 $/Benutzer/Monat Freshsales KI-gestütztes Vertriebs-CRM mit Multichannel-Kommunikation Größe des Teams: Teams, die Anrufe, SMS und E-Mails an einem Ort benötigen Freddy KI-Bewertung, integrierte Telefon-/SMS-Funktion, WhatsApp, Einblicke in Geschäfte, mobiles CRM Pläne ab 11 $/Benutzer/Monat

Worauf sollten Sie bei einer Alternative zu Follow Up Boss achten?

Bevor Sie wechseln, sollten Sie das Immobilien-CRM auf die folgenden Features hin überprüfen:

Lead-Erfassung und -Weiterleitung: Stellen Sie sicher, dass das CRM-System Leads aus Portalen, Websites, Social-Media-Anzeigen und Tools von Drittanbietern problemlos abrufen kann. Die automatisierte Weiterleitung basierend auf Standort, Preisbereich oder Verfügbarkeit von Maklern hilft, Verzögerungen zu reduzieren und die Reaktionszeit zu verkürzen.

Automatisierung für Follow-ups: Suchen Sie nach intelligenten Workflows, die automatisch Texte, E-Mails und Erinnerungen versenden. Auf diese Weise verlieren Sie keine heißen Leads, nur weil Sie vergessen haben, nachzufassen. Wählen Sie eine Alternative zu Follow Up Boss mit Drip-Kampagnen, um potenzielle Kunden langfristig zu pflegen.

Automatisierung für Nachfassaktionen: Suchen Sie nach intelligenten Workflows, die automatisch Texte, E-Mails und Erinnerungen versenden, damit Sie Ihr Immobilienprojektmanagement optimieren können. Sie möchten nicht, dass die heißesten Leads kalt werden, nur weil Sie vergessen haben, nachzufassen. Wählen Sie eine Follow-Up-CRM-Alternative mit Drop-Kampagnen, um potenzielle Kunden langfristig zu pflegen.

Integrierte Kommunikationstools: Das CRM sollte SMS, Anrufe, Aufgaben-Erinnerungen und bidirektionale E-Mail-Synchronisierung unterstützen, um eine nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit im Team zu gewährleisten.

Zeit sparende Integrationen: Ihr CRM sollte eine nahtlose Verbindung zu IDX-Websites, MLS-Plattformen, Marketing-Tools, Immobilienbewertungs-Apps und Transaktionssoftware haben. Sie sollten nicht für viele zusätzliche Add-Ons bezahlen müssen, nur damit die Tools miteinander kommunizieren können.

Sichtbarkeit und Analyse der Pipeline: Sie benötigen Dashboards für die Echtzeit-Sichtbarkeit wichtiger Metriken, die Nachverfolgung von Leads und Geschäften, umsetzbare Erkenntnisse, Benachrichtigungen und vieles mehr.

Mobile App-Erfahrung: Immobilien sind ein Business, das man unterwegs erledigt. Eine App stellt sicher, dass Makler sofort auf Anfragen reagieren, Besichtigungstermine vereinbaren und Pipelines direkt aus dem Auto heraus aktualisieren können.

KI-gestützte Unterstützung: Die integrierte KI sollte Lead-Unterhaltungen zusammenfassen, die besten nächsten Schritte vorschlagen und Follow-up-Nachrichten entwerfen. So bleibt der Kontext an einem Ort und das chaotische Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen tools wird reduziert

KI-gestützte Unterstützung: Die integrierte KI kann Lead-Unterhaltungen zusammenfassen, die besten nächsten Schritte vorschlagen und Follow-up-Nachrichten entwerfen – für eine Verbindung zum Kontext und weniger Die integrierte KI kann Lead-Unterhaltungen zusammenfassen, die besten nächsten Schritte vorschlagen und Follow-up-Nachrichten entwerfen – für eine Verbindung zum Kontext und weniger Kontextverwirrung.

Skalierbare Preise: Wenn Ihr Team wächst, sollten Ihre Kosten nicht explodieren. Entscheiden Sie sich für ein CRM, das Ihnen mehr Wert pro Platz bietet, ohne überraschende Kosten für wichtige Funktionen wie Automatisierung, Integrationen und Berichterstellung.

👀 Wussten Sie schon? Der Umsatz mit Software zur Generierung von Immobilien-Leads erreichte 2024 4,5 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich 10,2 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer Wachstumsrate von 9,8 % (2026–2033) entspricht. Teams, die frühzeitig in intelligentere CRMs und Automatisierungstools investieren, werden die größten Gewinne erzielen.

Die besten Alternativen zu Follow Up Boss

Das richtige CRM kann die Nachverfolgung, die Sichtbarkeit der Pipeline und die Konversionsraten für Immobilien-Teams erheblich verbessern. Hier sind die besten Alternativen zu Follow Up Boss, die es sich zu entdecken lohnt:

1. ClickUp (am besten geeignet für durchgängige Workflows im Immobilienverkauf)

Bringen Sie Ihre Immobilienziele, Client-Geschäfte und wichtigsten Ergebnisse in ClickUp Real Estate CRM zusammen.

ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, vereint Immobilien-Projektmanagement und CRM-Funktionen unter einem Dach. Vertriebsleiter und Makler können Leads, Angebote und Geschäfte an einem Ort verwalten.

Nutzen Sie zunächst die Immobilien-Plattform für Projektmanagement von ClickUp, um alle Ihre Entwicklungsprojekte an einem Ort zu verwalten.

Von gewerblichen Akquisitionen bis hin zu Verkaufsangeboten für Wohnimmobilien – alle Meilensteine, Dokumente, Aufgaben und Aktualisierungen der Beteiligten bleiben in einem Workspace organisiert.

Obwohl ClickUp in erster Linie ein Projekt-Tool ist, bietet es alle Features eines CRM-Systems: Sie können Datenbanken mit Kontakten, Immobilien, Aufgaben, Kommentaren und zugehörigen Dokumenten verwalten.

Verwalten und optimieren Sie alle Ihre Kundenbeziehungen mit ClickUp CRM.

Für immobilienintensive Vorgänge bietet ClickUp Kartenansichten, in denen Sie Angebote oder Standorte geografisch markiert und nach Preis, Status oder Aktivität farblich gekennzeichnet sehen können.

Aufgaben in ClickUp stellen einzelne umsetzbare Arbeitselemente dar, die mit Status, Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten, benutzerdefinierten Feldern und Unteraufgaben angepasst werden können, sodass Teams klar verfolgen können, was zu erledigen ist.

Mit der mobilen App ClickUp können Immobilienfachleute unterwegs während ihrer Außendiensttätigkeit Checklisten und Aufgaben aktualisieren.

Darüber hinaus können Ihre Vertriebsmitarbeiter mit ClickUp für das Vertriebsprojektmanagement die Pipeline an einem Ort verfolgen, bei Geschäften zusammenarbeiten und diese sauber an das Onboarding übergeben, ohne den Kontext zu verlieren.

Sorgen Sie für eine einheitliche Ausrichtung Ihres Teams mit einer einzigen Ansicht für alle Aufgaben, Nachrichten und Lead-Updates in der Software für Projektmanagement im Vertrieb von ClickUp.

Nutzen Sie die über 15 benutzerdefinierten Ansichten, um Ihre Pipeline zu visualisieren, die Nachverfolgung von Kontoaktivitäten durchzuführen und bei Geschäften zusammenzuarbeiten.

Um den Status Ihrer Pipeline zu überwachen, stehen Ihnen ClickUp-Dashboards zur Verfügung.

Dashboard AI Cards wandelt Workspace-Daten (Aufgaben, Zeiterfassung, Projektfortschritt) in übersichtliche visuelle Berichte um. Sie können Dashboards filtern und freigeben, als PDF exportieren und automatisch aktualisieren, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten und die Vertriebsaktivitäten transparent zu gestalten.

Und dann gibt es noch ClickUp Brain. Es ist die erste konvergierte KI-Ebene, die Ihre Arbeit versteht, sie aktualisiert und in Ihrem Namen Maßnahmen ergreift.

ClickUp Brain kann beispielsweise einen Immobilien-Business-Plan auf der Grundlage Ihrer Ziele erstellen. Es kann Daten aus bestehenden Projekten für den Vorschlag heranziehen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Angebote für die Käufervertretung zu erstellen.

Darüber hinaus können Sie Brain nutzen, um Meeting-Protokolle abzurufen, Berichte zusammenzufassen, Follow-up-E-Mails an potenzielle Kunden zu verfassen, den Status von Angeboten zu aktualisieren und Stakeholder zu benachrichtigen.

Wenn Sie KI im Immobilienbereich mit Brain einsetzen, stellen Sie Fragen wie „Wo hängen wir bei der Markteinführung fest?” und Brain durchsucht ClickUp und findet Antworten für Sie.

Und wenn die Erstellung von Inhalten zu viel Zeit in Anspruch nimmt, lassen Sie sich von KI beim Schreiben helfen – dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie mit KI zusammenarbeiten können, um Ihre Arbeit effizient zu verfeinern, zu entwerfen und zu polieren.

Darüber hinaus können Sie mit den gebrauchsfertigen Immobilien-CRM-Vorlagen von ClickUp schneller durchstarten. Diese helfen Ihren Maklern dabei, Beziehungen zu verwalten, die Kommunikation zu vereinfachen und ihre Workflows zu organisieren.

Verwenden Sie zunächst die ClickUp-CRM-Vorlage, um den Kundenlebenszyklus zu verwalten. Sie oder Ihre Mitarbeiter können damit die Nachverfolgung von Verkäufen durchführen, die Kundenzufriedenheit überwachen und Leads pflegen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Qualifizieren Sie mehr Leads, schließen Sie mehr Geschäfte ab und pflegen Sie jede Beziehung mit der Immobilien-CRM-Vorlage von ClickUp.

Hier sind die Gründe, warum Immobilien-Teams es lieben:

Organisieren Sie alle Käufer-, Verkäufer- und Immobilienangaben an einem Ort.

Optimieren Sie die Kommunikation mit Clients, Interessenten und Partnern

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie Nachfassaktionen und Erinnerungen, um wertvolle Zeit zu sparen.

Gewinnen Sie aus Ihren Pipeline- und Client-Daten umsetzbare Erkenntnisse, um Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen und das Wachstum des Geschäfts anzukurbeln.

Für kleinere Teams oder Einzelmakler gibt es die ClickUp-Vorlage für Immobilienmakler. Diese Plug-and-Play-Vorlage übernimmt die Nachverfolgung von Clients, Immobilien, Provisionen und wichtigen Terminen, die alle in einer einzigen Quelle organisiert sind.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verabschieden Sie sich von verpassten Leads und halten Sie jeden potenziellen Client mit der ClickUp-Vorlage für Immobilienmakler auf dem Laufenden.

📌 Automatisieren Sie Ihre Immobilien-Follow-ups mit ClickUp Autopilot Agents: Es kann überwältigend sein, jede Frage eines Käufers, jede Follow-up-Aufgabe, jede Preisverhandlung und jeden Besichtigungstermin im Blick zu behalten. ClickUp Agents löst dieses Problem, indem es automatisch das Lead-Management und die Pipeline-Aktualisierungen für Sie übernimmt. Automatisches Erstellen und Zuweisen von Aufgaben, sobald ein neuer Lead in Ihr CRM gelangt

Versenden Sie zeitnahe Erinnerungen nach Besichtigungen oder Übermittlungen von Angeboten.

Bewegen Sie Deals automatisch durch die Phasen der Vertriebspipeline, basierend auf Auslösern.

Veröffentlichen Sie Updates und Kommentare direkt in der Aufgabe, wenn wichtige Meilensteine erreicht werden.

Erstellen Sie schnelle Zusammenfassungen zum Fortschritt Ihrer Leads und zur Vertriebsleistung. Anstatt sich mit Verwaltungsarbeiten zu beschäftigen, kann sich Ihr Team so ganz auf Unterhaltungen konzentrieren, die zu schnelleren Abschlüssen führen.

Die besten Features von ClickUp

Sehen Sie sofort, was wichtig ist: Verfolgen Sie Leads, Deals nach Phase, Umsatzprognosen und die Leistung Ihrer Makler mit Verfolgen Sie Leads, Deals nach Phase, Umsatzprognosen und die Leistung Ihrer Makler mit ClickUp Dashboards , damit Ihre StandUp-Meetings entscheidungsorientiert werden.

Leads segmentieren und priorisieren: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Benutzerdefinierte Felder , filtern Sie Kontakte nach Standort, Budget, Kreditstatus und Quelle, um smarter und schneller nachzufassen.

Speichern Sie alles an Ihrem Arbeitsplatz: Erstellen Sie Angebotspräsentationen, Notizen zu Meetings und Vertragsunterlagen in Erstellen Sie Angebotspräsentationen, Notizen zu Meetings und Vertragsunterlagen in ClickUp Docs direkt neben den entsprechenden Geschäften.

Organisieren Sie Ihr Maklerbüro wie ein Profi: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Hierarchie , um Spaces für Käufer, Verkäufer und Administratoren zu strukturieren, damit jeder Makler weiß, wo seine Arbeit zu erledigen ist.

Marketingmaterialien schneller prüfen: Sammeln und genehmigen Sie Notizen zu Immobilienfotos oder Broschüren mit Sammeln und genehmigen Sie Notizen zu Immobilienfotos oder Broschüren mit der ClickUp-Prüfung , ohne unübersichtliche E-Mail-Threads.

Verpassen Sie nie wieder eine Frist: Visualisieren Sie Zeitleisten für Angebote, Besichtigungen und Abschlussdaten mit Visualisieren Sie Zeitleisten für Angebote, Besichtigungen und Abschlussdaten mit ClickUp-Gantt-Diagrammen mit klaren Abhängigkeiten.

Automatisieren Sie Ihre Nachfassaktionen: Lösen Sie Auslöser für Erinnerungen aus, weisen Sie Eigentümer zu, verschieben Sie Phasen und halten Sie die Pipeline mit Lösen Sie Auslöser für Erinnerungen aus, weisen Sie Eigentümer zu, verschieben Sie Phasen und halten Sie die Pipeline mit ClickUp Automatisierungen automatisch auf dem neuesten Stand.

Möchten Sie Tools konsolidieren und Ihr kleines Geschäft für den Erfolg im Jahr 2026 aufstellen? Schauen Sie sich unseren Schritt-für-Schritt-Leitfaden an.

Einschränkungen von ClickUp

Fortgeschrittene CRM-Automatisierungen (wie E-Mail-Sequenzierung) sind möglicherweise weniger robust als in speziell entwickelten CRMs.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Das sagt ein G2-Rezensent über ClickUp:

ClickUp hat unser kleines Unternehmen grundlegend verändert. Es ist sehr leistungsstark und bietet im Vergleich zu anderen CRM-Lösungen einen hervorragenden Wert. Als gewerbliches Immobilienunternehmen war es eine Herausforderung, eine Plattform zu finden, die speziell auf unsere Branche zugeschnitten ist. Mit ClickUp konnten wir eine maßgeschneiderte Plattform entwickeln, die perfekt zu unseren Anforderungen passt und benutzerfreundlich ist, sodass jeder im Büro sie nutzen kann, unabhängig davon, wie technisch versiert er ist.

⭐ Bonus: Mit dem Talk-to-Text-Feature von ClickUp Brain MAX können Sie E-Mails, Notizen zu Meetings, Beschreibungen von Immobilienangeboten oder Follow-up-Nachrichten diktieren. Die Funktion wandelt Ihre Sprache in einen ausgefeilten Text um, fügt automatisch @Erwähnungen und Links zu Aufgaben/Dokumenten ein, unterstützt über 50 Sprachen und lernt Ihren Wortschatz. Sie bleiben im Flow, während die KI das Tippen und Strukturieren für Sie übernimmt.

2. BoldTrail (am besten geeignet für KI-gestütztes CRM für Immobilienunternehmen)

via BoldTrail

Die Immobilien-Softwareplattform BoldTrail kombiniert CRM und Kommunikation. Sie unterstützt Lead-Erfassung, Marketing-Automatisierung, Transaktions-Workflows, Berichterstellung und Backoffice-Abläufe in einem System.

Mit der Front-Office-Plattform können Sie Ihr Fachwissen mit einer integrierten IDX-Website präsentieren. Nutzen Sie diese Website, um Leads zu gewinnen. Sie können hyperlokale Seiten und Seiten zur Immobilienbewertung hinzufügen und Verhaltensdaten generieren.

Im Backend ist das BackOffice-Modul für Makler und größere Teams konzipiert und bietet Tools für die Abrechnung von Maklern, Onboarding-Workflows, QuickBooks-Integration, Nachverfolgung von Provisionszahlungen sowie Berichterstellung und Analysen.

Für Unternehmen, die sich auf Wachstum und Talente konzentrieren, bietet das Modul „Recruit“ Dashboards für die Personalbeschaffung und Teamberichte. Es bietet Ihnen Transaktions-Heatmaps und intelligente Kampagnen, um die Kundenbindung und Expansion zu unterstützen.

Der BoldTrail Marketplace ist ein optionales Add-On, das mit der Hauptplattform BoldTrail CRM kompatibel ist. Es umfasst vorintegrierte Tools wie PropertyBoost (auf Listings basierende Facebook-Anzeigen), Leads360 (automatisch gelieferte qualifizierte Leads), Success Assurance (Live-Lead-Concierges mit Sitz in den USA) und Voicemail Drop (automatische Voicemail an Kontakte).

Die besten Features von BoldTrail

Generieren Sie einen konsistenten Strom von Leads mithilfe von PPC-Integrationen, Landing Pages und automatisierter Routing-Automatisierung für schnelle Follow-ups.

Automatisieren Sie Multi-Channel-Drip-Kampagnen mit verhaltensbasierten E-Mails, SMS und KI-Immobilienempfehlungen, um Clients zu binden.

Verwalten Sie Listen und Transaktionen an einem zentralen hub mit Inventar-Tools, Social Publishing, Massen-Messaging und QuickBooks-Integration.

Limitierungen von BoldTrail

Die Plattform kann für kleine Teams, die keine fortgeschrittene Workflow-Automatisierung benötigen, als funktionsreich empfunden werden.

Preise für BoldTrail

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

BoldTrail-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über BoldTrail?

Das sagt ein G2-Rezensent über BoldTrail:

kvCORE ist für mein Geschäft unverzichtbar. Ich bin 2021 in den Immobilienmarkt eingestiegen, nachdem ich während Covid aus Florida umgezogen bin. Der Umzug an einen neuen Ort ohne Bekanntenkreis und ohne die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, aufgrund des Covid-Lockdowns und der Umstellung von persönlichen auf virtuelle Kontakte war für mich eine große Hürde beim Aufbau meines Geschäfts. kvCORE hat wirklich eine große Rolle dabei gespielt, mein Geschäft zu starten und mich zu profilieren. Ich werde nie darauf verzichten, selbst wenn ich es selbst kaufen muss. Ich liebe es und ich liebe es, wie sie weiter hart daran arbeiten, sich weiterzuentwickeln und bessere Wege zu finden, um uns zu helfen.

👀 Wussten Sie schon? 9 von 10 Käufern und Verkäufern geben an, dass sie ihren Makler weiterempfehlen würden, aber nur sehr wenige tun dies tatsächlich. Der Grund dafür ist, dass sie vergessen, wer ihnen geholfen hat. Wenn Sie nach der Schließung in Verbindung bleiben, ändert sich das. Eine kurze Nachfassaktion kann ein vergangenes Geschäft in eine zuverlässige, langfristige Empfehlungsquelle verwandeln. Bitten Sie ClickUp Brain, Ihnen Erinnerungen zu setzen, wenn Sie ein Projekt fertigstellen. Legen Sie Erinnerungen und andere Aufgaben fest, indem Sie ClickUp Brain Anweisungen geben.

3. BoomTown (Am besten geeignet für integrierte Lead-Generierung und CRM für wachsende Immobilien-Teams)

via BoomTown

BoomTown ist eine Immobilien-Softwareplattform, die Lead-Generierung, CRM, Websites und Teammanagement in einem System vereint. Sie unterstützt IDX-fähige Websites zur Erfassung von Leads, übernimmt die Nachverfolgung dieser Leads über ein zentrales CRM, ermöglicht automatisierte Follow-up-Workflows und bietet Analysen und Berichterstellung für Teams und Makler.

Das System wird in vier gestaffelten Paketen angeboten: Launch, Core, Grow und Advance. Wenn Sie klein anfangen möchten, entscheiden Sie sich für das Launch-Paket und skalieren Sie dann mit den anderen Paketen. Ein Service namens Success Assurance stellt ein Lead-Concierge-Team zur Verfügung, das Ihnen dabei hilft, Leads auf der Plattform zu überwachen und zu bearbeiten.

Als Alternative zu Follow Up Boss lässt es sich mit einem breiten Bereich von Tools von Drittanbietern (über 70 Integrationen) verbinden, sodass Benutzer ihre bestehenden Systeme einbinden und den Funktionsumfang erweitern können.

Die besten Features von BoomTown

Automatisieren Sie die Weiterleitung von Leads, segmentieren Sie Kontakte intelligent und identifizieren Sie Chancen mit hoher Priorität mit einem vorausschauenden Immobilien-CRM.

Erstellen und starten Sie eine benutzerdefinierte IDX-fähige Website, die Leads erfasst, Angebote anzeigt und Besucher in Kontakte umwandelt.

Reagieren Sie sofort auf neue Anfragen mit der mobilen App BoomTown NOW mit Echtzeit-Benachrichtigungen und Nachverfolgung der Aufgaben.

Limitierungen von BoomTown

Obwohl BoomTown über ein „Predictive CRM”-Feature verfügt, das anhand der Nachverfolgung der Verhaltensdaten die wahrscheinlichsten Leads ermittelt, fehlt dem System ein generatives oder autonomes KI-System.

Preise von BoomTown

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

BoomTown-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über BoomTown?

Das sagt ein G2-Rezensent über BoomTown:

Boomtown ist immer griffbereit. Alle meine Leads sind dort gespeichert, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Die Updates sind wichtig, um zu wissen, wo meine Clients im Kaufprozess stehen. Im Vergleich zu anderen Immobilien-Apps ist diese die beste.

🧠 Wissenswertes: Laut dem US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics steigt das Durchschnittseinkommen von Immobilienprofis, die vom Makler zum Broker wechseln, von 56.000 USD auf über 72.000 USD. Dieses Wachstum ist oft auf intelligentere Systeme zurückzuführen – Broker verbringen weniger Zeit mit manuellen Verwaltungsaufgaben und mehr Zeit mit der Skalierung ihrer Geschäftstätigkeit. Mit ClickUp können Sie dasselbe tun, indem Sie Listings, Follow-ups und die Nachverfolgung von Geschäften von einem einzigen Workspace aus automatisieren.

via IXACT Contact

Die Follow Up Boss-Alternative IXACT ist ein Kontaktmanagementsystem, mit dem Sie umfangreiche Kontaktprofile erstellen können. Sie können Telefonnummern, Privat- und Arbeitsadressen, Familienmitglieder, Empfehlungshistorie, Immobilien-/Hypothekendaten und Kommunikationsprotokolle verfolgen.

Mit dem automatisierten Feature „Keep in Touch Coaching” erhalten Sie Aufforderungen, Anrufe zu tätigen, E-Mails oder Texte zu versenden, Einzugs- oder Geburtstage zu markieren und Leads über das Immobilien-CRM nachzuverfolgen.

Für Websites und Lead-Erfassung können Sie mit IXACT Contact eine mobilfreundliche, SEO-optimierte Website mit intelligenten Formularen, Blog-Inhalten und optionaler IDX-Integration für Immobilienanzeigen erstellen. Integrierte Dashboards zeigen den Status der Pipeline, Einzel- und Teamaktivitäten, Aufgabenverwaltung, Zuweisungen und Nachverfolgung der Ziele an.

IXACT Contact automatisiert auch die Erfassung und Pflege von Leads. Neue Leads können von jeder Website oder jedem Anbieter, einschließlich Zillow, erfasst werden. Leads können automatisch einer Drip-Kampagne zugewiesen werden, um automatisierte Follow-ups durchzuführen.

Automatisieren Sie Ihr monatliches Branding mit einem erledigten E-Newsletter und dem Direktmailing-Marketing-Service.

Veröffentlichen Sie automatisch neue Immobilieninhalte in sozialen Netzwerken, um die Sichtbarkeit zu erhalten, ohne ständig manuell Beiträge zu veröffentlichen.

Versenden Sie personalisierte Massen-Texte an eine Gruppe von Kontakten und erhalten Sie Antworten auf Ihrem Smartphone. Sie können auch mit einer automatischen SMS-Antwortfunktion auf neue Leads reagieren.

IXACT Contact unterstützt die Speicherung von Dokumenten und elektronische Signaturen nicht stark integriert und ist nicht für komplexe Verkaufstrichter-Phasen geeignet.

Kostenlose Testversion verfügbar Integrierte CRM- und E-Mail-Marketing-Lösung von IXACT Contact: 55 $/Monat

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Das sagte ein G2-Rezensent über IXACT Contact:

Ich nutze das IXACT-CRM-System sehr gerne, weil ich mich dadurch auf andere Aspekte der Immobilienbranche konzentrieren kann. Die Benachrichtigungen und Erinnerungen zu Geburtstagen und Jahrestagen sind sehr hilfreich. Einmal die Einstellungen vornehmen und fertig! Nun ja, nicht ganz fertig, aber Sie wissen, was ich meine.

5. CINC (Am besten geeignet für die Konvertierung einer großen Anzahl von Leads)

via CINC

CINC ist für Immobilien-Teams gedacht, die eine große Anzahl von Online-Leads aus Quellen wie SEO, PPC und bezahlten Social-Media-Anzeigen verwalten. Jede Anfrage fließt direkt in das CRM ein, mit vollständiger Nachverfolgung der Quellen, Verhaltensanalysen und prädiktiven Analysen.

Makler können die richtigen Phasen des Verkaufstrichters priorisieren und sich auf die potenziellen Kunden konzentrieren, die am ehesten zu einer Conversion führen. Intelligente Weiterleitungsregeln sorgen dafür, dass neue Leads sofort an den richtigen Makler oder ISA weitergeleitet werden, wodurch lange Antwortzeiten vermieden werden, die Geschäfte kosten können.

Nachdem Leads in das System eingegeben wurden, können Makler alle Kontaktpunkte von einem Ort aus über integrierte Dialer, E-Mail und Massen-SMS verwalten. Jeder Anruf, jeder Klick und jede Unterhaltung wird in der Zeitleiste des Leads protokolliert, sodass die Nachverfolgung organisiert und nachvollziehbar bleibt.

CINC KI nimmt sofort den Schritt vor, Anfragen per Text zu bearbeiten und potenzielle Kunden zu binden, bis ein menschlicher Agent bereit ist, die Anfrage zu übernehmen.

Die besten Features von CINC

Steigern Sie die Konversionsrate unterwegs mit leistungsstarken mobilen Apps mit Click-to-Call-Funktion und Sofort-Benachrichtigungen.

Gewinnen Sie Verkäufer mit speziellen Landingpages zur Immobilienbewertung und automatisierten CMA-Follow-ups.

Analysieren Sie Ihre Pipeline mit ROI-Dashboards, die Lead-Quellen, Kosten und Metriken für Makler anzeigen.

Limit von CINC

Einige Benutzer sind der Meinung, dass das System zu stark von Add-Ons abhängig ist und nur begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Preise von CINC

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

CINC-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über CINC?

Das sagte ein G2-Rezensent über CINC:

Mir gefallen die optimierten und automatisierten Features von CINC am besten. Sie haben meine Arbeit mit der Nachverfolgung (von früheren Clients und potenziellen Verkäufern/Käufern) erheblich vereinfacht. Ich habe keine Angst mehr vor mangelnder Nachverfolgung. Die AutoTracks in CINC sorgen dafür, dass meine Mitarbeiter kontaktiert werden und nicht vergessen werden.

📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, um sich bei der Arbeit einen Überblick zu verschaffen. Wichtige Details können in einer E-Mail versteckt, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert sein, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp vereint Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform. Mit Features wie ClickUp E-Mail Projektmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs und ClickUp Brain bleibt alles miteinander verbunden, synchronisiert und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit um der Arbeit willen” und gewinnen Sie Ihre Produktivität zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

6. Top Producer (am besten geeignet für CRM-Erfahrene und MLS-Integration)

via Top Producer

Follow Up Boss-Alternative Top Producer ist eine Plattform für die Geschäftsverwaltung für Immobilien.

Es zentralisiert E-Mails, Texte, Aufgaben-Erinnerungen, Listungsdaten und MLS-Aktivitäten auf einer Plattform. Market Snapshot ruft Live-MLS-Daten ab, um Listungsaktivitätsberichte zu erstellen, die Makler an potenzielle oder bestehende Clients senden können.

Top Producer bietet auch eine Synchronisierung mit den wichtigsten Lead-Quellen – darunter Zillow, Trulia, Realtor.com und Facebook-Lead-Anzeigen –, sodass neue Anfragen direkt in das CRM fließen.

Kategorisieren Sie Kontakte in aktive Käufer, Verkäufer, Interessenten und ehemalige Clients und weisen Sie automatisierte Nachverfolgungspläne zu. Das CRM speichert den Verlauf von E-Mails, Anrufen, Notizen und Fortschritten.

Es lässt sich auch in Transaktionsmanagement-Tools integrieren und bietet eine bidirektionale E-Mail-Synchronisierung mit Gmail und Outlook.

Die besten Features von Top Producer

Organisieren Sie Vertragsabschlüsse mit einem einfachen Transaktionsmanager, der die Nachverfolgung von Terminen und Eventualitäten übernimmt.

Automatisieren Sie Ihren Workflow mit Smart Plans als Auslösern für Aufgaben-Checklisten für Listings und Client-Typen.

Versenden Sie E-Mails mit Marktübersichten und Live-MLS-Daten, um sich als Experte für die Nachbarschaft zu positionieren und frühere Leads wieder anzusprechen.

Limit von Top Producer

Es gibt keine spezielle mobile App, die Makler unterwegs nutzen können.

Preise von Top Producer

Pro: 179 $/Benutzer/Monat

Pro+ Leads: 479 $/Benutzer/Monat

Pro+ Farming: 599 $/Benutzer/Monat

Pro Teams 5: 399 $/5 Benutzer/Monat

Pro Teams 10: 699 $/10 Benutzer/Monat

Pro Teams 25: 1199 $/25 Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Top Producer

G2: 3,1/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Top Producer?

Das sagte ein G2-Rezensent über Top Producer:

Ich habe andere CRM-Systeme ausprobiert, kehre aber immer wieder zu TP zurück, da es mir das am besten durchdachte Programm für Makler, Broker und alle anderen im Immobilienbereich Tätigen zu sein scheint, die ein Full-Service-CRM mit hervorragenden integrierten Systemen benötigen.

📚 Weiterlesen: Schritte im Verkaufsprozess

7. Sell. Zu erledigen (Am besten geeignet für Immobilienentwickler und End-to-End-Verkäufe)

Sell. Do wurde eher für Entwickler, Makler und Vertriebspartner als für allgemeine Vertriebsteams entwickelt.

Es deckt alle Workflows für den Abschluss von Geschäften ab. Dazu gehören Lead-Management, Bestands- und Besichtigungs-Nachverfolgung, Marketing-Automatisierung (E-Mails, SMS, WhatsApp), Sales-Pipeline-Management, After-Sales-Service und Performance-Dashboards für wertvolle Einblicke.

Dieses integrierte Immobilien-CRM unterstützt die Automatisierung der Prozesse, einschließlich Lead-Erfassung und -Weiterleitung, Aufgabenvergabe, Genehmigungs-Flows, Dokumentenerstellung und digitale Zahlungen.

Die mobile App ermöglicht es Maklern, auch außerhalb des Büros zu arbeiten, mit Offline-Zugriff, Push-Benachrichtigungen und Nachverfolgung von Anrufen.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Sell. Do und anderen Alternativen zu Follow Up Boss besteht darin, dass es Immobilienverwaltung bietet. Sie können die Verfügbarkeit von Einheiten, Preise, Reservierungen und Buchungen verwalten.

Verkaufen. Beste Features

Verwalten Sie Vertriebspartner über ein spezielles Portal, um Leads zuzuweisen, den Fortschritt von Geschäften zu verfolgen und Provisionen nahtlos abzuwickeln.

Automatisieren Sie Buchungen und verwalten Sie Zahlungspläne und Dokumente, um Transaktionen nach dem Verkauf zu optimieren.

Analysieren Sie die Kampagnenleistung mit Full-Funnel-Nachverfolgung von der Lead-Quelle bis zum endgültigen Verkauf.

Verkaufen. Limitierungen

Die mobile App fehlt das eine Feature, das in der Desktop-Version vorhanden ist, was die Verwaltung von Aufgaben und den Zugriff auf wichtige Projektinformationen von unterwegs erschwert.

Verkaufen. Preise festlegen

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Verkaufen. Bewertungen und Rezensionen abgeben

G2: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sell. Do?

Das sagte ein G2-Rezensent über Sell. Zu erledigen:

Sell. Do ist ein einsatzbereites CRM, das speziell für die Immobilienbranche entwickelt wurde. Es ist mit allen wichtigen Integrationen ausgestattet, sodass kein externer Implementierungspartner erforderlich ist. Die Plattform spiegelt ein tiefes Verständnis der Geschäftsprozesse in der Immobilienbranche wider und ist daher vom ersten Tag an äußerst relevant und praktisch. Besonders hervorzuheben sind die niedrigen Lizenzkosten, die schnelle Leistung und die Tatsache, dass Teams ohne aufwendiges Setup oder benutzerdefinierte Anpassungen schnell loslegen können. Es ist effizient, kostengünstig und wirklich speziell für die Immobilienbranche entwickelt worden.

🧠 Wissenswertes: Florida hat mehr Immobilienmakler und -vermittler als jeder andere Bundesstaat der USA. Kalifornien und Texas folgen auf den nächsten Plätzen.

8. Pipedrive (am besten geeignet für die visuelle Verwaltung der Vertriebspipeline)

via Pipedrive

Pipedrive vereinfacht das Deal-Management mit seiner visuellen Kanban-Pipeline. Obwohl es nicht speziell für Immobilien entwickelt wurde, nutzen kleine Maklerfirmen und Immobilienprofis Pipedrive aufgrund seiner intuitiven, benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche zur Verwaltung von Leads und Deals.

Jedes Geschäft wird als Karte dargestellt, die Sie von „Neuer Lead” über „Besichtigung” bis hin zu „Unter Vertrag” verschieben können. So können Sie den Fortschritt ganz einfach verfolgen und Stagnation vermeiden.

Pipedrive umfasst auch eine wachsende KI-CRM-Suite, die Follow-up-E-Mails generiert, lange E-Mail-Threads zusammenfasst, Geschäfte bewertet, um potenzielle Kunden mit hoher Kaufabsicht zu kennzeichnen, und risikobehaftete Gelegenheiten hervorhebt. Die KI hilft bei der Prognose und schlägt Regeln für die Automatisierung basierend auf Workflow-Mustern vor.

Die besten Features von Pipedrive

Stellen Sie eine Verbindung zu über 300 Tools her, darunter Zillow, Facebook Lead Ads und Telefonwählgeräte, um den Lead-Flow mit Pipedrive-Integrationen zu optimieren.

Aktualisieren Sie Ihr CRM sofort im Feld mit der mobilen App mit Anrufprotokollierung, Geolokalisierung und Scanning von Visitenkarten.

Schließen Sie Aufgaben ab, planen Sie Meetings und beantworten Sie E-Mails von unterwegs mit der mobilen App für Android und iOS.

Limitierungen von Pipedrive

Da Pipedrive keine eigens für Immobilien entwickelte Plattform ist, umfasst es keine integrierten IDX-Websites, keine Listungsverwaltung und keine Nachverfolgung der Provisionen; dafür sind zusätzliche Apps erforderlich.

Preise für Pipedrive

14-tägige kostenlose Testversion

Lite: 19 $/Platz/Monat

Wachstum: 34 $/Platz/Monat

Premium: 64 $/Platz/Monat

Ultimate: 89 $/Platz/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive

G2: 4,3/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Pipedrive?

Das sagte ein G2-Rezensent über Pipedrive:

Es ist sehr leicht zu verstehen und zu verwalten und erfüllt die Anforderungen meiner Arbeit im Immobiliensektor. Die mobile Anwendung ist sehr umfassend und hilft Ihnen dabei, nichts zu verpassen.

9. HubSpot CRM (am besten geeignet für integriertes Marketing und kostenloses CRM)

via HubSpot

HubSpot CRM wurde für Immobilien-Teams entwickelt, die mehr als eine einfache Kontaktdatenbank benötigen. Als vollwertiges CRM unterstützt es den gesamten Kundenlebenszyklus, von der Lead-Erfassung über die Nachverfolgung von Interaktionen bis hin zur Nachbetreuung nach dem Verkauf.

Leads aus Besichtigungen, Website-Formularen, Social Ads, Empfehlungen oder Portalen fließen direkt in das CRM ein. HubSpot erweitert deren Profil und ordnet sie in immobilienbezogene Nurture-Sequenzen ein.

Die Plattform passt sich Ihrem Workflow an. Makler können benutzerdefinierte Pipelines erstellen, die jede Phase einer Immobilientransaktion widerspiegeln, von der ersten Anfrage über die Besichtigung und Verhandlung bis hin zum Abschluss.

Jede E-Mail, jeder Text, jeder Anruf, jedes Dokument und jeder Termin wird automatisch protokolliert, sodass während eines langen Verkaufszyklus nichts übersehen wird.

Die Breeze-Suite bietet KI-Agenten wie Prospecting Agent (zur Suche nach Leads und zur Kontaktaufnahme), Customer Agent (Chatbot/Assistent) und Content Agent (zur Erstellung von E-Mail- und Textinhalten). Zusammen automatisieren sie Aufgaben und helfen Ihnen, Ihre Reichweite zu vergrößern.

Die besten Features von HubSpot CRM

Richten Sie tropfenartige Eins-zu-Eins-Follow-ups ein, damit neue Leads ohne manuellen Aufwand zeitnah Kontaktpunkte erhalten und verpasste Gelegenheiten reduziert werden.

Organisieren Sie Immobiliengeschäfte über alle Phasen hinweg (z. B. vom ersten Kontakt mit dem Käufer bis zum geschlossenen Abschluss) und optimieren Sie Ihre tägliche Kundenansprache mit synchronisierten Aufgaben und Kalender-Erinnerungen.

Überwachen Sie Lead-Quellen, E-Mail-Interaktionen, den Fortschritt von Geschäften und die Produktivität Ihres Teams, um erfolgreiche Maßnahmen zu verstärken und die Konversionsraten zu verbessern.

Limitierungen von HubSpot CRM

Die Plattform bietet zwar einen breiten Bereich an Features, aber ohne angemessene Schulung oder Unterstützung kann die Einrichtung und Anpassung eine Herausforderung sein.

Preise für HubSpot CRM

Smart CRM Professional: 49 $/Platz/Monat

Smart CRM Enterprise: 75 $/Benutzer/Monat

HubSpot CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über HubSpot CRM?

Das sagte ein Capterra-Rezensent über HubSpot CRM:

HubSpot CRM ist sehr benutzerfreundlich und verfügt über eine übersichtliche Oberfläche. HubSpot CRM lässt sich problemlos mit gängigen Tools wie Gmail, Outlook, Slack, Shopify und WordPress verbinden und bietet auch Integrationen von Drittanbietern. Der Kundensupport ist gut.

👀 Wussten Sie schon? Obwohl alleinstehende Frauen im Jahr 2022 58 % der fast 35,2 Millionen Häuser im Besitz unverheirateter Amerikaner besaßen, ist dieser Vorsprung gegenüber 64 % im Jahr 2000 geschrumpft.

10. Freshsales (Freshworks CRM) (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Verkäufe mit Multichannel-Reichweite)

via Freshworks

Freshsales, Teil der Freshworks-Suite, ist für Immobilien-Teams gedacht, die ein KI-gestütztes CRM und integrierte Kommunikationskanäle an einem Ort wünschen. Es hilft Maklern, über Telefon, SMS, E-Mail, WhatsApp und Chat in Verbindung zu treten, ohne zwischen mehreren Tools wechseln zu müssen.

Der KI-Assistent Freddy analysiert das Verhalten und die Interaktionsmuster von Käufern. Er vergibt Lead-Scores, liefert Erkenntnisse und schlägt die besten nächsten Maßnahmen vor.

Mit dieser Alternative zu Follow Up Boss können Makler die vielversprechendsten Gelegenheiten priorisieren und ihre Vertriebsstrategie mit datengestützten Entscheidungen stärken.

Die besten Features von Freshsales

Verwalten Sie Geschäfte, Anrufe und Client-Aktualisierungen unterwegs mit der voll ausgestatteten Freshsales-App für Mobilgeräte mit Geolokalisierung.

Vereinheitlichen Sie Vertriebs-, Support- und Marketingdaten, indem Sie eine Verbindung zum umfassenden Freshworks-Ökosystem herstellen und so eine 360-Grad-Kundenansicht erhalten.

Analysieren Sie den Zustand und die Leistung Ihrer Pipeline mit KI-gestützten Erkenntnissen und visuellen Umsatzprognosen, um Ihre Abschlussziele zu erreichen.

Limitierungen von Freshsales

Die Berichterstellung kann frustrierend sein, und es fehlt die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, die einige andere CRMs bieten.

Preise für Freshsales

21 Tage kostenlose Testversion

Wachstum: 11 $/Benutzer/Monat

Pro: 47 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: 71 $/Benutzer/Monat

Freshsales-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Freshsales?

Das sagte ein Capterra-Rezensent über Freshsales:

Die Plattform verfügt über eine großartige Liste von Features. Vom Hinzufügen von Kontakten/Leads zur Plattform über die Verwaltung des Lead-Lebenszyklus mithilfe von Aufgaben bis hin zur Erstellung von Angeboten zur Förderung des Zyklus ist die Plattform sehr benutzerfreundlich.

TL;DR Die beste Alternative zu Follow Up Boss ist….

ClickUp ist ein hub für Immobilienprojektmanagement und CRM für Teams jeder Größe.

Wenn Sie als Einzelmakler tätig sind, hilft Ihnen ClickUp dabei, Ihre Pipeline, Angebote, Aufgaben und Nachfassaktionen an einem Ort zu verwalten.

Wenn Sie ein wachsendes Team oder Maklerbüro sind, bietet ClickUp gemeinsame Dashboards, Automatisierungen, Dokumentenspeicher, KI-Zusammenfassungen von Unterhaltungen und Sichtbarkeit über alle Angebote, Phasen und Projekte hinweg.

