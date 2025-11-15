Die besten Notion-Vorlagen für Lebensplaner zur Steigerung der Produktivität

Wenn Sie jemals The Good Place auf Netflix gesehen haben, kennen Sie das skurrile Punktesystem, das Ihre Handlungen in eine Liste der guten und eine Liste der schlechten Taten unterteilt. Umarmt man einen traurigen Freund, erhält man 4,98 Punkte. Stehlt man ein Motorrad, verliert man 64,88 Punkte.

Im Internet gibt es sogar eine Tabelle mit diesen Maßnahmen, die auf Reddit kursiert.

Stellen Sie sich nun vor, das Leben würde wirklich so funktionieren: Jede Handlung würde genauestens nachverfolgt, jede Entscheidung sorgfältig abgewogen. Wir können zwar nicht alles mit Punkten bewerten, aber wir können die größeren Dinge planen. Und genau hier kommt eine Notion-Vorlage für Lebensplaner ins Spiel.

Im Gegensatz zum fiktiven Punktesystem der Sitcom bieten Ihnen diese Vorlagen einen realistischen Rahmen, um Ihre Ziele zu planen, Ihr tägliches Leben auszugleichen und die persönlichen und beruflichen Aspekte zu verwalten, die Ihren Weg wirklich in Form bringen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Notion-Vorlagen für Lebensplaner vor, mit denen Sie ein System erstellen können, das sowohl Raum für Ihre guten Entscheidungen als auch für gelegentliche Ausrutscher bietet.

Was macht eine gute Notion-Vorlage für Lebensplaner aus?

Eine gute Notion-Vorlage für Lebensplaner hilft Ihnen dabei, Ziele zu setzen, Ihre Tage und Wochen zu planen, Gewohnheiten zu verfolgen und Fortschritte in Ihrem Notion-Arbeitsbereich zu überprüfen.

Die ideale Notion-Vorlage für Lebensplaner sollte Folgendes enthalten:

Verknüpfte Datenbanken für Ziele, Tagesplaner, To-do-Listen und Projekte , damit tägliche Aufgaben zu Ergebnissen führen.

Nachverfolgung von Gewohnheiten mit Wochen- und Monatsansichten, Streaks und schnellen Check-ins, um Routinen aufrechtzuerhalten.

Kalender- und Ansichten für Tagespläne und Wochenvorausplanung mit leicht zugänglichen Filtern

Überprüfen Sie Aufforderungen und Tagebücher, die Ihnen helfen, zu reflektieren, Fortschritte zu messen und Pläne für Ihr persönliches Wachstum anzupassen.

Übersichtliche Layouts mit Galerie-, Board- und Kalender-Ansicht, damit Informationen leicht zu überblicken sind und Sie Ihr Privat- und Berufsleben an einem Ort verwalten können.

Lebensplaner-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle aller Notion- und ClickUp -Planungsvorlagen:

Die 20 besten kostenlosen Notion-Vorlagen für Lebensplaner

Studierende wünschen sich Klarheit bei ihren Aufgaben, Berufstätige brauchen ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben, und Produktivitätsorientierte sehnen sich nach einer Ansicht über ihre Nachverfolgung und Ziele.

Die folgenden kostenlosen Notion-Vorlagen für Lebensplaner gehen diese Probleme direkt an. Lassen Sie uns langfristige Systeme schaffen, die sowohl den Fortschritt als auch das persönliche Wachstum unterstützen!

1. Lebensplaner von Notion

via Notion

In Alles, was überall ist gibt es eine Szene, in der Evelyn durch eine Version nach der anderen ihres Lebens geschleudert wird. In einer kämpft sie in einer Gasse. In einer anderen ist sie ein Filmstar.

Es ist verwirrend, ihr zuzusehen, weil es sich anfühlt, als würde sie zu viele Leben gleichzeitig leben. Das gleiche Gefühl der Unschärfe entsteht auch in unserem Alltag, wenn Unterricht, Ziele und persönliche Routinen um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren.

Der Life Planner von Notion schafft eine sanftere Version dieses Chaos. Er bietet jedem Teil Ihres Lebens einen Platz, von Affirmationen, die Ihre Denkweise verbessern, bis hin zu einer Ecke für die Essensplanung. Es gibt Platz für Universitätsarbeiten, Gesundheitsgewohnheiten und persönliche Ziele, sodass Sie nicht das Gefühl haben, sich in parallelen Zeitachsen zu drehen. Stattdessen kommt alles in einer ruhigen, übersichtlichen Ansicht zusammen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie die Nachverfolgung von Terminen an der Universität und persönlichen Zielen.

Entwickeln Sie gesündere Gewohnheiten mit einfachen Trackern für Ihre Denkweise und Ihr Wohlbefinden.

Planen Sie Mahlzeiten und Trainingseinheiten, ohne Ihren Tag zu überladen.

Personalisieren Sie das Dashboard mit Affirmationen, Bildern und Farben, die zu Ihnen passen.

✨ Ideal für: Studierende, die Studium und Wellness unter einen Hut bringen müssen, vielbeschäftigte Berufstätige, die einen ruhigen Ort für ihre Ziele und Routinen suchen, und alle, die verstreute Listen durch einen zentralen Hub ersetzen möchten.

In diesem Video-Tutorial erfahren Sie, wie Sie einen Plan erstellen:

2. Life Wiki von Notion

via Notion

Die Vorlage „Life Wiki in Notion” ist wie eine Karte für Ihre Lebensreise, die Ihnen eine vollständige Ansicht darüber verschafft, wo Sie sich befinden und wohin Sie unterwegs sind.

Diese Vorlage wurde für Menschen entwickelt, die mehr als nur einen Tagesplaner wollen. Sie kombiniert Ziele, Gewohnheiten, Leseprotokolle und sogar Reisepläne in einem Hub, sodass Sie einen Überblick über Ihr gesamtes Leben erhalten. Es gibt Platz für Notizen, die Nachverfolgung persönlicher Fortschritte und das Führen eines Tagebuchs, sodass Reflexion und Handeln Hand in Hand gehen.

Das Design fördert die Ausgewogenheit, indem es Ihnen ermöglicht, nahtlos zwischen dem Planen der kommenden Woche, der Überprüfung Ihrer täglichen Routinen und der Aufzeichnung Ihrer Gedanken zu wechseln.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie Ihre Woche mit klarer Sichtbarkeit über Ziele, tägliche Gewohnheiten und wichtige Aufgaben.

Behalten Sie die Nachverfolgung Ihrer Lektüre und erstellen Sie ein persönliches Protokoll, das Sie jederzeit wieder aufrufen können.

Halten Sie Reisepläne, Notizen und Gedanken fest, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

Nutzen Sie den Tagebuchbereich, um über Ihren Fortschritt nachzudenken und einen Rhythmus für Ihr persönliches Wachstum zu entwickeln.

✨ Ideal für: Lebensbibliothekarinnen und -bibliothekare, die alles auf Karte haben möchten, Menschen mit vielen Leidenschaften, die Ziele, Gewohnheiten, Reisen und Notizen an einem Ort nachverfolgen, und reflektierende Planerinnen und Planer, die regelmäßig Tagebuch führen und Rückblicke schreiben.

3. Movie Tracker von Notion

via Not ion

Beim Kino kommt es darauf an, was im Bild ist und was nicht.

Dieser Rahmen fasziniert uns auch heute noch. Selbst nachdem die Pandemie die Kinos fast zum Erliegen gebracht hatte, fand die weltweite Kinokasse wieder ihren Platz und erreichte 2022 einen Umsatz von 26 Milliarden Dollar.

Aus diesem Grund erfreuen sich Plattformen wie Letterboxd immer größerer Beliebtheit. Sie bieten Filmfans die Möglichkeit, ihre gesehenen Filme zu protokollieren, kurze Eindrücke zu schreiben und ihre „Top Vier” zusammenzustellen.

Der Movie Tracker von Notion bringt denselben Geist in Ihren eigenen Workspace. Anstatt noch eine weitere App herunterzuladen, können Sie Ihr persönliches Archiv direkt in Notion erstellen.

Es bietet Platz für Regisseur, Genre, Tags, Erscheinungsdatum, Bewertung und eine Zusammenfassung, sodass Sie sich nicht nur daran erinnern, dass Sie einen Film gesehen haben, sondern auch, warum er Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist. Wenn Sie all diese Informationen in einem übersichtlichen Dashboard haben, müssen Sie weniger Aufwand betreiben, um Ihre Filmgeschichte zusammenzustellen, wenn Sie etwas noch einmal ansehen, darüber nachdenken oder sogar einem Freund empfehlen möchten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zeichnen Sie Regisseure, Genres, Veröffentlichungsdaten und Bewertungen auf, um eine lebendige Filmbibliothek zu erstellen.

Schreiben Sie kurze Zusammenfassungen, um festzuhalten, wie Sie sich in dem Moment gefühlt haben, als Sie die jeweilige Geschichte erlebt haben.

Versehen Sie Filme mit Tags nach Themen oder Stimmungen, damit Sie ganz einfach „Unterhaltungsfilme” oder „ernste Dramen” finden können.

✨ Ideal für: Filmfans, die sich Filme ansehen und Bewertungen abgeben, Letterboxd-Fans, die ausführlichere Notizen machen möchten, und Ersteller, die moodbasierte Watchlists zusammenstellen.

4. Campingplaner von Notion

via Notion

Laut dem „2024 Camping & Outdoor Hospitality Report” der KOA gingen im Jahr 2024 rund 11 Millionen Haushalte mehr campen als 2019, ein klares Zeichen dafür, dass Outdoor-Reisen zu einem wichtigen Bestandteil des modernen Lebens geworden sind.

Allerdings vermisst man schnell das Stadtleben, wenn man im Wald steht und sich wünscht, man hätte an das zusätzliche Paar Socken gedacht.

Der Camping Planner von Notion erleichtert diesen Neustart, indem er Ihnen einen einzigen Ort bietet, an dem Sie alle Details organisieren können. Er verfügt über eine Ausrüstungsdatenbank, damit Sie nichts Wichtiges vergessen, einen Bereich für die Mahlzeitenplanung, in dem Sie vom Frühstück bis zum Abendessen alles organisieren können, und sogar Speicherplätze für Offline-Karten und Notfallkontakte.

Da die Vorlage für die Offline-Nutzung konzipiert ist, können Sie auch bei einem Ausfall des Dienstes weiterhin auf Ihre wichtigen Listen zugreifen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie fertige Checklisten, damit nichts Wichtiges übersehen wird.

Planen Sie Mahlzeiten im Voraus und vereinfachen Sie das Kochen im Freien.

Speichern Sie Offline-Karten und Notfallkontakte für Ihre Sicherheit unterwegs.

Verwenden Sie das gleiche Setup sowohl für Wochenendausflüge als auch für längere Expeditionen.

✨ Ideal für: Wochenendcamper und Van-Lifer, Familien, die Ausrüstung und Mahlzeiten planen, und Outdoor-Fans, die offline-freundliche Checklisten benötigen.

5. Halbjahresrückblick von Notion

via Notion

Die Jahresmitte ist der perfekte Zeitpunkt, um inne zu halten, Bilanz zu ziehen und den Kurs anzupassen, bevor die Zeit abläuft. Es ist ein Moment, in dem Sie sich nicht nur fragen sollten, was Sie bisher erledigt haben, sondern auch, worauf Sie sich in den kommenden Monaten konzentrieren sollten.

Die Halbjahresbilanz von Notion hilft Ihnen dabei, diese Pause mit Klarheit zu nehmen. Sie unterteilt die Reflexion in fünf einfache Abschnitte, die Ihr persönliches Leben abdecken, sodass Sie leichter einen Schritt zurücktreten und Muster erkennen können, die Ihnen im Alltagstrubel vielleicht entgehen.

In nur 20 bis 30 Minuten können Sie erfassen, was in der Arbeit funktioniert, was nicht in der Arbeit funktioniert und wo Sie etwas ändern möchten. ⚙️

Seine Stärke liegt in seiner Einfachheit. Anstatt Sie mit komplizierten Layouts zu überfordern, bietet es Ihnen gerade genug Struktur, um Ihre Gedanken zu organisieren, und lässt gleichzeitig Raum für ehrliche Reflexion.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Überprüfen Sie Ihr persönliches Leben in fünf Schwerpunktbereichen, ohne die Nachverfolgung zu verlieren.

Identifizieren Sie Stärken, Schwächen und Veränderungen, die Sie in den nächsten sechs Monaten vornehmen möchten.

Setzen Sie sich praktische Ziele, die erreichbar sind und Sie nicht überfordern.

Verwenden Sie die Vorlage als jährliches Ritual, um zu reflektieren, sich neu auszurichten und Ihr Gleichgewicht wiederzufinden.

✨ Ideal für: Alle, die Mitte des Jahres eine Pause einlegen, um sich neu zu orientieren, Ziel, die kurze geführte Reflexionen mögen, Teams oder Studenten, die schnelle persönliche Rückblicke machen.

6. Trading Kalender von Notion

via Notion

Ein einfacher Ort, an dem Sie Ihre Trades protokollieren und mit klarem Blick zurückblicken können, kann manchmal einen echten Unterschied in Ihrer Trading-Routine bewirken.

Der Trading-Kalender von Notion bietet Ihnen diesen festen Ankerpunkt. Sie können jeden Trade aufzeichnen, Gewinne und Verluste in einem Tageskalender einsehen und eine Ansicht Ihrer Performance im Zeitverlauf anzeigen. Wenn Sie Ihre Notizen und Nummern nebeneinander haben, können Sie aus Ihren Entscheidungen lernen, anstatt zu raten.

Sie kann auch als umfassendere Notion-Vorlage für Lebensplaner verwendet werden, wenn Sie Ihre persönlichen Finanzen oder Routinen im selben Arbeitsbereich nachverfolgen möchten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Protokollieren Sie jeden Handel mit Datum, Instrument, Eintrag- und Ausstiegsnotizen und Ergebnis, um Disziplin aufzubauen.

Zeigen Sie die tägliche P&L-Ansicht in einem Kalender an, um Muster in Bezug auf Zeitplanung, Risiken und Marktbedingungen zu erkennen.

Verwenden Sie das integrierte Diagramm für die Nachverfolgung des Fortschritts und die Anpassung der Größe der Position anhand von Belegen.

Fügen Sie eine Checkliste für die wöchentliche Überprüfung hinzu, damit der Plan für die nächste Woche Ihre Erkenntnisse aus dieser Woche widerspiegelt.

✨ Ideal für: Neue Trader, die Disziplin aufbauen möchten, Swing- oder Daytrader, die Gewinne und Verluste sowie Notizen nachverfolgen, und Finanzstudenten, die Muster im Zeitverlauf analysieren möchten.

7. My Food Planner von Notion

via Notion

Diese Vorlage ist für die Tage gedacht, an denen Sie zehn Mal den Kühlschrank öffnen, in der Hoffnung, dass etwas Neues darin auftaucht. Nichts ändert sich, und um 20 Uhr ist das Abendessen immer noch ein Rätsel.

My Food Planner von Notion bietet Ihnen einen festen Plan, damit Mahlzeiten einfach und nicht in letzter Minute zubereitet werden müssen und Ihr Alltag ein wenig besser organisiert ist.

Sie erhalten eine übersichtliche Wochenansicht für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks sowie Platz für Rezepte, eine Einkaufsliste und kurze Notizen zur Zubereitung. Die Vorlage unterstützt die sanfte Nachverfolgung von Gewohnheiten wie Wasser trinken und Gemüse essen. Sie können eine abgeschlossene Woche duplizieren, um Favoriten und wiederkehrende Mahlzeiten wiederzuverwenden, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Außerdem können Sie schnelle Mahlzeiten für stressige Tage mit Tags versehen und diese beim Einkaufen auf Ihrem Smartphone aufrufen, sodass Planung und Umsetzung nahtlos ineinander übergehen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie die kommende Woche mit flexiblen Essenszeiten, die zu Ihrem Zeitplan passen.

Erstellen Sie aus den gespeicherten Rezepten eine Liste, damit Sie schneller einkaufen können.

Verfolgen Sie Gewohnheiten wie Wasser, Obst, Gemüse und Proteine, um Ihr Wohlbefinden zu unterstützen.

Speichern Sie Vorbereitungs-Notizen und Reste, damit die Mahlzeit für morgen schon halb erledigt ist.

✨ Ideal für: Menschen, die Mahlzeiten vorbereiten, Studenten mit kleinem Budget und vielbeschäftigte Haushalte, die Einkaufslisten mit einfachen Wochenmenüs erstellen möchten.

8. Umzugsplaner von Notion

via Notion

Boxen, Verträge, Schlüssel, Reinigungskräfte und Adressänderungen. Ein Umzug kann aufregend und überwältigend sein.

Zwei Drittel der Amerikaner sagen, dass Umziehen stressig ist, und die meisten berichten von Herausforderungen wie Packen und Budgetierung, daher ist ein klarer Plan wirklich hilfreich.

Der Moving Out Planner von Notion fasst alle Aufgaben in einer übersichtlichen Checkliste zusammen. Sie können die Aufgaben in Kategorien wie Packen, Stornierungen und Aktualisierungen sortieren und dann die Fristen auf einer Zeitleiste oder in einem Kalender eintragen. Es gibt übersichtliche Abschnitte für Dokumente, ein einfaches Budget und eine Liste für die Einrichtung der neuen Wohnung.

Bewahren Sie Bestätigungen von Versorgungsunternehmen, Mietverträge und Maße an einem Ort auf und markieren Sie den Fortschritt mit Statusangaben und Kontrollkästchen. Eine kurze Überprüfung jeden Abend hält die Woche in Gang, und am Umzugstag fühlen Sie sich bereit und nicht gehetzt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Teilen Sie den Umzug in Kategorien wie „Packen“, „Stornieren“ und „Aktualisieren“ mit klaren Fälligkeitsdaten auf.

Speichern Sie Mietverträge, ID-Dokumente und Quittungen, damit Sie wichtige Informationen ganz einfach auf Ihrem Smartphone abrufen können.

Verfolgen Sie die Kosten für Umzugsunternehmen, Kautionen und wichtige Anschaffungen, um Ihr Budget einzuhalten.

Planen Sie die erste Woche am neuen Ort mit Aufgaben wie Putzen, Internet Setup und Raum-Layout.

✨ Ideal für: Erstmalige Umziehende, Stadtflüchtlinge, die sich um Versorgungsleistungen und Mietverträge kümmern müssen, und Mitbewohner, die das Packen, das Budget und die Zeitleiste koordinieren müssen.

9. Job Application Tracker von Notion

via Notion

Mit dem Aufkommen von Jobportalen und sozialen Medien ist die Bewerbung um einen Arbeitsplatz so einfach wie nie zuvor. Um sich von der Masse abzuheben, sind daher heute mehr Sorgfalt und Struktur erforderlich.

LinkedIn meldete einen Anstieg des Volumens: Die Zahl der Bewerbungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 45 % und pro Minute gingen etwa 11.000 Bewerbungen ein.

Viele Unternehmen setzen verstärkt auf Bewerber-Nachverfolgung, um diese Flut zu bewältigen, was bedeutet, dass kleine Details und Nachfassaktionen wichtiger denn je sind.

Job Application Tracker von Notion bietet Ihnen einen ruhigen Ort, an dem Sie Ihre Suche zielgerichtet durchführen können. Sie können jede Rolle protokollieren, ihren Status von der Bewerbung bis zum Angebot nachverfolgen und eine klare nächste Aktion hinzufügen, sodass Sie immer wissen, welche Schritte als Nächstes zu tun sind.

Jeder Eintrag enthält Details zum Personalvermittler, Kontakte, Gehalts-Notizen und persönliche Anmerkungen, sodass Sie sich gut vorbereitet und nicht gehetzt in Vorstellungsgespräche begeben können. Diese Notion-Vorlage verwandelt verstreute Registerkarten in ein einfaches System, das Sie tatsächlich nutzen werden.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Führen Sie Bewerbungen mit Status wie „beworben“, „Vorstellungsgespräch“, „Angebot“, „abgelehnt“ und „nächster Schritt“ nach, um den Schwung aufrechtzuerhalten.

Speichern Sie Namen, Info und Notizen von Personalvermittlern, damit Sie zeitnah und persönlich nachfassen können.

Vergleichen Sie Rollen hinsichtlich Gehaltsbereich, Standort, Team und Anforderungen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Fügen Sie sanfte Erinnerungen für Dankes-E-Mails, Empfehlungen und Check-ins hinzu.

✨ Ideal für: Aktive Arbeitssuchende, Quereinsteiger, die Pipelines und Nachfassaktionen verwalten, und Absolventen, die Kontakte zu Personalvermittlern und nächste Schritte organisieren.

10. Flat Hunting Planner & Tracker von Notion

via Notion

Die Suche nach einer Wohnung kann Ihre ganze Woche in Anspruch nehmen. Links stapeln sich, Fotos verschwimmen und Sie vergessen, welche Ansicht das beste Licht hatte und welche an einer lauten Straße lag.

Flat Hunting Planner & Tracker von Notion bietet Ihnen einen übersichtlichen Ort, an dem Sie Listen sammeln, Optionen vergleichen und Besichtigungen planen können, ohne kleine, aber wichtige Informationen zu verlieren.

Sie können jede Immobilie mit Fotos, Notizen und wichtigen Details speichern und dann anhand Ihrer Must-haves und Dealbreaker bewerten. Es gibt eine Datenbank mit Informationen zur Umgebung in Bezug auf Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten, Sicherheit und allgemeine Atmosphäre sowie einen einfachen Kalender, damit Ansichten und Nachfassaktionen am richtigen Tag stattfinden.

Die Side-by-Side-Ansicht hilft Ihnen dabei, eine klare Entscheidung zu treffen, anstatt durch alte Chatten zu scrollen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie einen zentralen Hub für Listen mit Fotos, Links, Kosten und Kontaktdaten.

Definieren Sie Must-haves, Dealbreaker und Nice-to-haves, um Wohnungen zu filtern, die zu Ihrem Leben passen.

Planen und verfolgen Sie Besichtigungen in einem übersichtlichen Kalender mit Erinnerungen und Notizen nach jedem Besuch.

Vergleichen Sie die in die engere Wahl gekommenen Immobilien nebeneinander und treffen Sie mit Zuversicht Ihre endgültige Entscheidung.

✨ Ideal für: Mieter, die Angebote und Wohngegenden vergleichen, Umziehende, die Besichtigungstermine planen, und Paare, die ihre Must-haves und Dealbreaker abstimmen.

11. Personal Finance Tracker von Notion

via Notion

Geld-Aufgaben stapeln sich still und leise. Ein Kaffee hier, eine Fahrt dorthin und eine Freiberufler-Zahlung, für die Steuern zurückgelegt werden müssen.

Personal Finance Tracker von Notion verwandelt den alltäglichen Wirrwarr in eine einfache Aufzeichnung, der Sie vertrauen können, sodass Sie organisiert bleiben, ohne eine Tabelle von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Jeder neuer Einnahmen- oder Ausgaben-Eintrag wird automatisch mit einem Datumsstempel versehen, wodurch Ihr Journal übersichtlich und genau bleibt. Sie können nach Kategorien sortieren, Notizen hinzufügen und sanfte Steuer-Erinnerungen für relevante Einnahmen verwenden, damit Sie Geld beiseite legen können, bevor Sie es vergessen.

Außerdem lassen sich dank der Monatsansicht Trends leicht erkennen, Fortschritte bei der Zielerreichung verfolgen und kleine Änderungen vornehmen, die tatsächlich Bestand haben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie ein Monatsbudget und vergleichen Sie geplantes mit tatsächlichen Ausgaben.

Führen Sie die Nachverfolgung wiederkehrender Rechnungen, Abonnements und Fälligkeitstermine durch, um Überraschungen zu vermeiden.

Bereiten Sie sich mit übersichtlichen Aufzeichnungen und automatischen Steuerrückstellungshinweisen auf die Steuererklärung vor.

Überprüfen Sie die Zusammenfassungen der Kategorien, um Muster zu erkennen und Gewohnheiten anzupassen, um Ihre Finanzen zu verbessern.

✨ Ideal für: Freiberufler, die ihre Einnahmen und Steuern nachverfolgen, Studenten, die das Budgetieren lernen, und alle, die Tabellenkalkulationen durch ein einfaches Geldprotokoll ersetzen möchten.

👀 Wissenswertes: Psychologen bezeichnen dies als Planungsirrtum: Wir glauben fast immer, dass Aufgaben weniger Zeit in Anspruch nehmen werden, als dies tatsächlich der Fall ist. Dieser Effekt wurde erstmals von Daniel Kahneman und Amos Tversky beschrieben. Eine einfache Lösung besteht darin, zu überprüfen, wie lange Sie für eine ähnliche Aufgabe zuletzt gebraucht haben, und einen Puffer hinzuzufügen.

12. Gemütlicher Kaffee-Gewohnheitstracker von Notion

via Notion

Denken Sie an die frühen Morgenstunden in Gilmore Girls, wenn Lorelai und Rory an Lukes Theke sitzen, ihre Hände an den Kaffeetassen wärmen und ihre Tagespläne Form nehmen.

Cozy Coffee Habit Tracker von Notion versucht, dieses Gefühl einzufangen. Ein kleiner, einladender Space, an dem Sie innehalten, wichtige Notizen machen und mit einem etwas gelasseneren Schritt in Ihren Tag starten können.

Das Layout sorgt für Übersichtlichkeit. Sie erhalten eine einfache Wochenansicht mit Kontrollkästchen, eine kleine Liste zu erledigen neben Ihren Routinen und Platz für Notizen zu Ihrer Stimmung oder Energie. Fügen Sie die Gewohnheiten hinzu, die Sie sich aneignen möchten, setzen Sie sich kleine Einzelziele und schreiben Sie eine kurze Zeile darüber, wie es gelaufen ist.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Gewohnheiten in einem übersichtlichen Wochen-Layout mit schnellen Kontrollkästchen und einfacher Fortschrittsanzeige.

Kombinieren Sie eine kleine Liste zu erledigen mit Ihren Routinen, damit Ihre täglichen Aufgaben Ihren Zielen näher kommen.

Fügen Sie Notizen zu Ihrer Stimmung oder Energie hinzu, um herauszufinden, welche Gewohnheiten Ihnen helfen, konzentriert zu bleiben.

Nutzen Sie sanfte Reflexionen, um Beständigkeit zu feiern und Ihre täglichen Routinen einzuhalten.

✨ Ideal für: Menschen, die sich sanft Gewohnheiten aneignen möchten, Fans von Morgenroutinen und alle, die neben einer kleinen Liste einen gemütlichen wöchentlichen Check-in wünschen.

13. Wanderplaner von Notion

via Notion

Die Wanderwege sind schnell überfüllt. Der National Park Service meldete für 2024 einen Rekord von 331,9 Millionen Freizeitbesuchen. Vorausplanung bedeutet, dass Sie mehr Zeit mit Wandern verbringen und weniger Zeit damit, sich zu fragen, was Sie vergessen haben.

Hiking Planner von Notion bietet Ihnen einen einfachen Ort, um Ausflüge zu planen und sich daran zu erinnern, was gut funktioniert hat. Sie können Details zu Wanderwegen, Schwierigkeitsgrade und persönliche Notizen festhalten, eine kleine Ausrüstungsliste führen, die Sie vor dem Aufbruch überprüfen, und Offline-Info für Orte speichern, an denen der Empfang schlecht ist.

Mit der Vorlage können Sie Wanderungen auch nach Region oder Jahreszeit gruppieren und nach Entfernung oder Höhe sortieren, sodass die Auswahl der richtigen Route für den Tag ganz einfach ist. Mit einem Klick können Sie eine vergangene Reise duplizieren, um Packlisten, Karten und Zeitpläne wiederzuverwenden und beim nächsten Mal schneller loslegen zu können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie eine Trail-Datenbank mit Entfernung, Höhenunterschied, Karte und Notizen, damit Sie zukünftige Wanderungen leichter auswählen können.

Verfolgen Sie wichtige Ausrüstung und Packlisten, um vor dem frühen Start organisiert zu bleiben.

Speichern Sie Offline-Details wie Wanderwegzugänge, Koordinaten und Notfallkontakte, damit Sie beruhigt sein können.

Halten Sie Bedingungen, Tempo und Höhepunkte fest, damit Sie reflektieren und beim nächsten Mal besser planen können.

✨ Ideal für: Tageswanderer, die Routen und Ausrüstung planen, Rucksacktouristen, die Offline-Details speichern, und Naturliebhaber, die Wandernotizen und Jahreszeiten protokollieren.

14. Student Academic Planner – Clean von Notion

via Notion

Die erste Woche des Semesters scheint noch recht entspannt, bis drei Professoren am selben Tag ihre Abgabetermine bekannt geben. Bei so vielen Terminen auf Ihrer Seite brauchen Sie eine Übersicht, die Ihnen zeigt, was zuerst erledigt werden muss und was warten kann.

Student Academic Planner – Clean by Notion bietet Ihnen eine übersichtliche Seite, auf der Sie durchatmen, Ihre Termine einsehen und entscheiden können, was zuerst erledigt werden muss. Die Vorlage ist übersichtlich, benutzerfreundlich und leicht zu verfolgen, wenn Ihre Woche langsam zu voll wird.

Automatisierungen helfen Ihnen dabei, neue Arbeit schnell zu erfassen und den Status auf dem neuesten Stand zu halten, sodass Sie weniger Zeit mit der Pflege von Listen verbringen und mehr Zeit zum Lernen haben. Sie können Gewohnheiten verfolgen, die Ihre Routine unterstützen, einen kleinen Lernbereich für konzentrierte Lernsitzungen einrichten und anstehende Prüfungen und Aufgaben in einem übersichtlichen Kalender einsehen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfassen Sie Aufgaben und Prüfungen mit Status und Fälligkeitsdatum, sodass die Planung nur wenige Minuten dauert.

Nutzen Sie den Gewohnheitstracker und einen ruhigen Hub, um feste tägliche Routinen aufzubauen.

Zeigen Sie eine einfache Ansicht des Kalenders für die kommende Woche an und fügen Sie nach jeder Unterrichtsstunde kurze Notizen hinzu.

Passen Sie Themen, Prioritäten und Erinnerungen an, damit Ihre To-do-Listen zu Ihrer tatsächlichen Arbeitsweise passen.

✨ Ideal für: Studenten, die Aufgaben und Prüfungen verwalten, Lernende, die Gewohnheiten und Zeitpläne auf einer übersichtlichen Seite zusammenfassen möchten, und alle, die eine Lernroutine aufbauen möchten.

15. Wochenplaner von Notion

via Notion

Eine in Nature veröffentlichte Studie aus sechs Ländern berichtete, dass Vier-Tage-Arbeitswochen Burnout reduzieren und die geistige und körperliche Gesundheit verbessern, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Gleichzeitig beschränken Unternehmen wie Microsoft die Rückkehr ins Büro auf drei Tage pro Woche, was die Planung Ihrer begrenzten Zeit im Büro und Ihrer Zeit für konzentrierte Arbeit noch wichtiger macht.

Weekly Plan von Notion bietet Ihnen eine übersichtliche Seite, auf der Sie die kommende Woche sehen, Aufgaben nach Kategorien gruppieren und auswählen können, worauf Sie sich heute tatsächlich konzentrieren sollten. Es ist einfach und benutzerfreundlich, sodass die Planung eher zu einer kurzen Überprüfung als zu einer lästigen Pflicht wird.

Sie können zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, um Ihren Tagesplan, ein übersichtliches Kanban oder eine Monatsübersicht anzuzeigen, und dank der Farben sind die Status auf einen Blick erkennbar. Mit Schnellschaltflächen können Sie Ihre täglichen Aufgaben in Sekundenschnelle erfassen und dann an der richtigen Stelle sortieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie die kommende Woche mit mehreren Ansichten für heute, diese Woche und diesen Monat.

Erfassen Sie Listen zum Zu erledigen sofort mit Schnellaktionen und priorisieren Sie dann Ihre täglichen Aufgaben.

Gruppieren Sie Aufgaben nach Klasse, Projekt oder Lebensbereich, damit Arbeit und Privatleben im Gleichgewicht bleiben.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit einfachen Status-Highlights, die Sie auf das Wesentliche konzentrieren.

✨ Ideal für: Berufstätige, die ihre Woche auf einen Blick planen möchten, Ersteller, die Projekte und Administrationsaufgaben unter einen Hut bringen müssen, und alle, die Kanban und Kalender lieben.

16. Reiseplaner von Notion

via Notion

Das Reisen ist wieder in voller Farbe. Die UN-Tourismusorganisation meldet für 2024 etwa 1,4 Milliarden internationale Ankünfte, was fast einer vollständigen Erholung entspricht, während die IATA angibt, dass der internationale Flugverkehr in diesem Jahr einen neuen Rekord aufgestellt hat.

Eine gute Planung ist wieder wichtig, da Flüge und Reiserouten voll und schnelllebig sind. Travel Planner von Notion fasst Ihre Reise auf einer übersichtlichen Seite zusammen.

Sie können Flüge, Übernachtungen, Bestätigungsnummern und Nahverkehr in übersichtlichen Abschnitten speichern und dann Links für Tickets und Karten hinzufügen, sodass alles nur einen Fingertipp entfernt ist. Packlisten befinden sich neben den Tagesplänen, und Notizen zu Restaurants oder Museen stehen direkt neben Zeiten und Adressen.

Es hilft Ihnen auch vor Ihrer Abreise. Sie können Visumprüfungen, Passer-Erinnerungen und Budget-Notizen hinzufügen und dann Ihre Pläne nach Stadt oder Tag sortieren, damit Sie sich die kommende Woche leicht vorstellen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sammeln Sie Flüge, Hotels und Buchungen mit Daten, Nummern und Quicklinks für einen einfachen Zugriff.

Erstellen Sie Tagespläne mit Zeiten, Karten und Notizen, damit Sie sich ganz auf Ihre Reise konzentrieren können.

Bewahren Sie Packlisten, Notfallkontakte und Offline-Info an einem Ort auf, damit Sie beruhigt sein können.

Führen Sie eine Nachverfolgung eines einfachen Reisebudgets durch und speichern Sie Belege oder Screenshots, um sie nach Ihrer Rückkehr zu überprüfen.

✨ Ideal für: Alleinreisende und Familien, Reiseliebhaber, die Buchungen und Packlisten an einem Ort verwalten möchten, sowie preisbewusste Reiseplaner.

📮ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeit übernimmt. Zu erledigen: Eine KI muss in der Lage sein, die Prioritäten für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zum Erstellen oder Anpassen von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte bereits umgesetzt. ClickUp hat jedoch Nutzern dabei geholfen, bis zu 5+ Apps mithilfe unserer Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Besprechungen ganz einfach anhand ihrer Priorität in freie Zeitfenster in Ihrem Kalender eingeplant werden können. Über ClickUp Brain können Sie auch benutzerdefinierte Automatisierungseinstellungen für Routineaufgaben einrichten. Verabschieden Sie sich von zeitraubender Arbeit!

17. Journal von Notion

via Notion

Manche Tage vergehen wie im Flug. Eine Unterhaltung, an die Sie sich erinnern möchten, ein kleiner Erfolg bei der Arbeit, ein Gedanke im Zug, der Ihnen wichtig erschien, aber Ihnen entfallen ist, bevor Sie nach Hause gekommen sind.

Journal by Notion bietet Ihnen einen ruhigen Ort, an dem Sie diese Momente festhalten und reflektieren können, sodass Ihr Alltag bewusster wird und Sie Ihre persönliche Entwicklung besser erkennen können.

Einträge werden automatisch mit einem Datumsstempel versehen, und Sie können sie nach Stimmung, Thema oder Projekt taggen, um später leichter darauf zugreifen zu können. Fügen Sie eine kurze Zeile oder eine längere Notiz hinzu, fügen Sie Fotos oder Sprachmemos ein und nutzen Sie einfache Aufforderungen, um am Ende des Tages Bilanz zu ziehen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Führen Sie ein tägliches Tagebuch mit Tags für Stimmungen, Themen und Meilensteine, auf die Sie zurückkommen möchten.

Halten Sie besondere Momente, Ideen und gewonnene Erkenntnisse fest, damit sie nicht verloren gehen.

Fügen Sie Fotos, Clips oder kurze Reflexionen hinzu, um ein reichhaltigeres Protokoll Ihres Lebens zu erstellen.

Überprüfen Sie Ihre Einträge wöchentlich, um Muster zu erkennen, konzentriert zu bleiben und Ihren Plan sorgfältig anzupassen.

✨ Ideal für: Fans der täglichen Reflexion, Ersteller, die Ideen und Momente festhalten, und alle, die Stimmungen und Themen für durchdachte Rückblicke mit Tags versehen.

18. Habit Tracker von Notion

via Notion

Veränderungen kommen selten in einem einzigen heroischen Moment. Sie zeigen sich in stillen Wiederholungen, in den kleinen Entscheidungen, die Ihrem Verstand beibringen, wer Sie werden.

Habit Tracker von Notion hilft Ihnen dabei, diese Entscheidungen einzuhalten, indem es Ihre täglichen Vorsätze in einfache Häkchen verwandelt, die Sie gerne abhaken. Ein Klick auf die Schaltfläche zeichnet den heutigen Aufwand auf, und das übersichtliche Layout macht es Ihnen leicht, morgen wiederzukommen.

Sie können die Gewohnheiten hinzufügen, die Ihnen wichtig sind, kleine Einzelziele setzen und beobachten, wie sich Ihre Erfolgsserien über die Woche und den Monat hinweg entwickeln. Neben jeder Gewohnheit ist Platz für kurze Notizen, damit Sie sich daran erinnern können, was Ihnen geholfen und was Sie behindert hat.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Ihre täglichen Gewohnheiten mit einem einzigen Klick und sehen Sie Ihre Streaks auf einen Blick.

Gruppieren Sie Gewohnheiten nach Themen wie Gesundheit, Lernen oder Konzentration, um Prioritäten klar zu halten.

Fügen Sie kurze Notizen oder Überlegungen hinzu, um zu verstehen, was Konsistenz unterstützt.

✨ Ideal für: Menschen, die nach Beständigkeit streben, Wellness-Einsteiger, die kleine Erfolge nachverfolgen, und Menschen, die einfache Schaltflächen und Streak-Ansichten bevorzugen.

19. Life Dashboard von Notion

via Notion

Der Schlüssel liegt nicht darin, Ihren Zeitplan zu priorisieren, sondern Ihre Prioritäten zu planen.*

Das Zitat von Stephen Covey ’s könnte für unsere nächste Vorlage nicht passender sein.

Life Dashboard von Notion bietet Ihnen eine übersichtliche Seite, auf der Sie Ihren Tag mit einer Absicht beginnen, Ihren Zeitplan einsehen und einige wichtige Ziele im Blick behalten können.

Sie können Tagebuch führen, Gewohnheiten und Gesundheit verfolgen und Notizen für den Unterricht oder die Arbeit machen, ohne zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen zu müssen. Bereiche für Lesen, Finanzen und kreative Ideen befinden sich neben einer kleinen Liste, und praktische Widgets helfen Ihnen, Ihren Fortschritt zu verfolgen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie Ihren Tag und Ihre Woche mit einem übersichtlichen Zeitplan, Zielen und To-do-Listen in einer Ansicht.

Verfolgen Sie Gewohnheiten, Stimmung und Wohlbefinden, damit Ihre täglichen Routinen Ihr langfristiges Wachstum unterstützen.

Führen Sie Tagebuch-Einträge, Leseprotokolle und Notizen zu Kursen oder Projekten übersichtlich.

Verwenden Sie schnelle Widgets, um den Fortschritt zu verfolgen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

✨ Ideal für: Minimalisten, die sich einen einzigen Morgen zu Hause wünschen, Menschen, die nach Ausgeglichenheit streben und ihre Ziele, Gewohnheiten und Notizen zusammenfassen möchten, sowie alle, die täglich Check-ins durchführen.

👀 Wissenswertes: „Priorität“ war im Englischen etwa 500 Jahre lang ein Singular. Erst im 20. Jahrhundert, als die Arbeit zunahm, begannen wir, von „Prioritäten“ zu sprechen. Planen ist zum Teil die Kunst, sich einzugestehen, dass es nicht zehn „wichtigste“ Dinge geben kann.

20. Ästhetischer That Girl Life Planner von Notion

via Notion

Wenn Ihr Feed morgendliche Routine-Reels zeigt, kennen Sie die Stimmung. Sonnenlicht, ein aufgeräumter Schreibtisch, Eiskaffee, ein paar schnelle Dehnübungen und dann eine übersichtliche Liste, die den Ton für den Tag angibt.

Aesthetic That Girl Life Planner von Notion bringt die Energie von TikTok in eine ruhige, praktische Checkliste für die Morgenroutine, die Sie tatsächlich nutzen können.

Sie erhalten einfache Ansichten für Ihren Tag, Ihre Woche und Ihren Monat sowie übersichtliche Bereiche für Gewohnheiten, Brain Dumps, Wunschlisten und Lektüre. Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Ziele zu setzen, kleine Routinen zu verfolgen und Versprechen an sich selbst einzuhalten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie Ihren Tag, Ihre Woche und Ihren Monat mit klaren Prioritäten und einfachen Check-ins.

Verfolgen Sie Gewohnheiten und Routinen, damit Sie stetigen Fortschritt erzielen, ohne sich zu stressen.

Halten Sie Ideen in Brain-Dump- und Wunschlisten-Seiten fest, bevor sie Ihnen entgleiten.

Verwalten Sie Projekte und eine Bücherliste an einem Ort und überprüfen Sie dann den Fortschritt mit ruhigen, ästhetischen Layouts.

✨ Ideal für: Routine-Liebhaber, die sich von Reels über Morgenroutinen inspirieren lassen, Studenten und junge Berufstätige, die Gewohnheiten aufbauen möchten, sowie ästhetikorientierte Planer.

Limit-Einschränkungen von Notion

Die meisten Notion-Vorlagen sind zwar einfach zu verwenden und verfügen über nützliche Features, haben jedoch auch ihre Nachteile.

Notion AI kann die Bearbeitung der Eigenschaften einer Datenbank nicht direkt durchführen. *

Benutzer in diesem Reddit-Thread erwähnen auch Einfrieren bei langen Chats, ungenaue KI-Zusammenfassungen und eine Modellqualität, die hinter anderen tools zurückbleibt. Dies führt zu einigen praktischen Limiten, die Sie bei der Einrichtung einer Notion-Vorlage für Lebensplaner beachten sollten.

KI kann keine Datenbank-Feld beschreiben, sodass Massenaktualisierungen weiterhin manuell oder mit Workarounds durchgeführt werden müssen.

Große Seiten verlangsamen das System. Teilen Sie Gewohnheitstracker, Tagebücher und To-do-Listen in kleinere, miteinander verknüpfte Ansichten auf.

Die Obergrenzen des Free-Plan sind schnell erreicht: 5 MB Datei-Uploads, kurze Version und eine winzige KI-Testversion.

Die Bearbeitung auf Mobilgeräten ist etwas umständlich und die Offline-Nutzung ist eingeschränkt, daher lassen sich größere Änderungen am besten auf dem Desktop vornehmen.

Die Vorlagen sind flexibel, aber nicht sofort einsatzbereit. Beziehungen, Zusammenfassungen und Berechtigungen müssen sorgfältig eingerichtet werden, damit Aufgaben, Ziele und Einträge in Synchronisierung bleiben.

Alternative Notion-Vorlagen

Kennen Sie diesen Moment, in dem eine einfache Aktualisierung zu einer Schnitzeljagd wird? Aufgaben sind über verschiedene Plattformen verstreut: eine in einer App, Notizen in einer anderen, die Zusammenfassung in einer E-Mail und ein halb geschriebenes Dokument, das irgendwo anders geöffnet ist. Das ist Work Sprawl, und es raubt Ihnen still und leise Zeit und Energie.

ClickUp bietet Ihnen einen konvergierten KI-Arbeitsbereich .

Es vereint Aufgaben, Dokumente, Dashboards und Work AI an einem Ort, sodass Sie nicht mehr nach Links suchen müssen und stattdessen Fortschritte erzielen können. Es beseitigt Kontext- und Prozesssprunghaftigkeit und hilft sogar bei der AI-Sprunghaftigkeit, indem es Ihnen Schreib-, Planungs- und Einblicksfunktionen im selben Bereich bietet.

Wenn eine Notion-Vorlage für Lebensplaner Ihr Einstiegssystem war, ist ClickUp das Upgrade, das sich an arbeitsreiche Wochen und echte Teams anpasst.

ClickUp-Vorlage für Lebensplanung

Kostenlose Vorlage herunterladen Nehmen Sie kleine Kurskorrekturen vor, wenn das Leben hektisch wird – mit der ClickUp-Vorlage für Lebensplanung.

Wenn Sie eine Notion-Vorlage für Lebensplaner ausprobiert haben und sich immer noch in viele Richtungen gezogen fühlen, bietet Ihnen die Lebensplan-Vorlage von ClickUp einen ruhigen Ort, an dem Sie alles zusammenführen können.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, das Wesentliche zu benennen, einige Meilensteine zu setzen und kleine nächste Schritte auszuwählen, die zu Ihrer tatsächlichen Woche passen. Sie sehen Ihren Fortschritt auf einen Blick, was es einfacher macht, konsequent zu bleiben, sich anzupassen, wenn sich Pläne ändern, und an Ihren Zielen festzuhalten.

Sie können langfristige Ziele in der Planliste festhalten, Ideen auf dem Life Board sammeln und einer kurzen Anleitung zum Einstieg folgen, damit Sie nie vor einer leeren Seite sitzen. Benutzerdefinierte Felder wie „Bereich“ und „Verantwortungspartner“ sorgen für einen klaren Kontext, während einfache Statusangaben wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“ den nächsten Schritt deutlich machen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Setzen Sie sich klare Ziele, fügen Sie Meilensteine hinzu und verwandeln Sie diese in tägliche To-dos, die Sie auch tatsächlich erledigen werden.

Sehen Sie den Fortschritt auf einen Blick mit ruhigen Statusmeldungen und einem einfachen Dashboard.

Verwalten Sie Lebensbereiche wie Gesundheit, Karriere und Finanzen an einem Ort, damit Ihre Entscheidungen Ihren Werten entsprechen.

Laden Sie einen Freund oder Mentor als Accountability-Partner ein und lassen Sie die Woche gemeinsam Revue passieren.

✨ Ideal für: Menschen, die sich übergeordnete Ziele setzen, Meilensteine in wöchentliche Maßnahmen umsetzen und einen Sichtbarkeit von Fortschritten in allen Lebensbereichen erreichen möchten.

2. ClickUp-Vorlage für die Nachlassplanung

Kostenlose Vorlage herunterladen Fangen Sie einfach an und fügen Sie nach und nach weitere Elemente hinzu – mit der kostenlosen ClickUp-Vorlage für die Lebensplanung.

Der Plan Ihres Lebensendes ist sensible Arbeit. Sie erfordert, dass Sie innehalten, über Ihre Wünsche nachdenken und Ihren Lieben das Leben erleichtern.

Die kostenlose ClickUp-Vorlage für die Lebensplanung bietet Ihnen einen übersichtlichen Ort, an dem Sie alles an einem Ort sammeln können, damit Ihre Familie in einer schwierigen Zeit nicht suchen oder raten muss.

Sie können wichtige Dokumente, Kontakte und Anweisungen zusammen aufbewahren und dann mithilfe von Checklisten eine Notiz machen, was bereits erledigt ist und was noch zu tun ist.

Es gibt auch Platz für praktische Details wie Konten und Richtlinien sowie für die menschlichen Aspekte, die Ihrer Familie wichtig sind, wie Musik, Briefe und wie Sie Ihren Tag gestalten möchten. Sie können es einmal im Jahr überarbeiten, kleine Aktualisierungen vornehmen und sicher sein, dass alles Wichtige notiert ist.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Speichern Sie wichtige Dokumente, Richtlinien und ID mit Notiz dazu, wo sich die Originale befinden und wen Sie zuerst anrufen müssen.

Halten Sie medizinische Wünsche, bevorzugte Pflege und praktische Anweisungen fest, damit Entscheidungen klar sind.

Bewahren Sie Ihre Wünsche für die Beerdigung oder Gedenkfeier, Musik, Lesungen und persönliche Nachrichten an einem Ort auf.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit einfachen Status und einer übersichtlichen Checkliste, auf die Ihre Lieben bei Bedarf leicht zugreifen können.

✨ Ideal für: Familien, die Wünsche und Dokumente organisieren möchten, Pflegekräfte, die Klarheit benötigen, und alle, die ihre Pläne schriftlich festhalten möchten.

3. ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Fangen Sie einfach an und fügen Sie nach und nach weitere Elemente hinzu – mit der kostenlosen ClickUp-Vorlage für die Lebensplanung.

Erinnern Sie sich an die dritte Staffel von „The Bear“, als Carmy jeden Tag die Speisekarte änderte? Das Essen war gewagt, aber der Service wurde chaotisch. Die Bestellungen stapelten sich.

So kann sich ein Tag ohne Plan anfühlen. Die ClickUp-Tagesplaner-Vorlage bietet Ihnen die übersichtliche Oberfläche, die Sie benötigen, damit die Arbeit fließt und nichts in die Quere kommt.

Sie können Aufgaben in die Kategorien „Persönlich“, „Arbeit“ oder „Ziel“ einsortieren und dann sanfte Prioritäten einstellen, damit die wichtigen Punkte ganz oben stehen. Eine übersichtliche Kalender-Ansicht hilft Ihnen dabei, Ihre Arbeit dort zu platzieren, wo sie hingehört, und einfache Status-Angaben wie „Offen“ und „Abgeschlossen“ machen den Fortschritt leicht erkennbar.

Wenn Sie einen schnellen Neustart bevorzugen, zeigt Ihnen die Ansicht „Start Here“ Ihren Plan an, sodass Sie nie vor einem leeren Bildschirm sitzen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie Ihren Tag in wenigen Minuten und haken Sie dann Ihre Listen zu erledigen ab, damit Sie organisiert bleiben.

Gruppieren Sie Arbeit, Schule und persönliche Aufgaben, um klare Grenzen zu setzen und sich besser konzentrieren zu können.

Verwenden Sie den Kalender, um Aufgaben in Echtzeit zu planen, damit Ihre Tagespläne Ihrer Energie entsprechen.

Halten Sie kurze Notizen und kleine Folgemaßnahmen fest, damit zwischen Meetings oder Kursen nichts übersehen wird.

✨ Ideal für: Menschen, die gerne mit dem Kalender beginnen, Studenten und Berufstätige, die Arbeit und private Aufgaben trennen, sowie Liebhaber von Checklisten.

4. ClickUp-Vorlage für den täglichen Aktionsplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie Ihre Vorsätze in tägliche To-dos mit der ClickUp-Vorlage für den täglichen Plan.

Die Arbeitstage werden immer länger. Der aktuelle Work Trend Index von Microsoft ergab, dass Meetings nach 20 Uhr im Vergleich zum Vorjahr um 16 % zugenommen haben und die Menschen auch außerhalb der Arbeitszeiten Dutzende von Nachrichten austauschen.

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, bietet Ihnen die ClickUp-Vorlage für den täglichen Aktionsplan jeden Morgen einen Neuanfang. Sie setzen sich ein klares Ziel, unterteilen es in kleine Schritte und ordnen diese auf einer einfachen Zeitleiste an.

Darin können Sie Aufgaben für Privat und Arbeit gruppieren, schnell Prioritäten festlegen und den Fortschritt auf einen Blick sehen. Ansichten für Ziele, Zeitleiste und Schritte erleichtern die Tagesplanung und ermöglichen Anpassungen, wenn sich im Leben etwas ändert.

Mit ClickUp Dashboards können Sie außerdem Ihre Fortschritte nachverfolgen und Ihre Ergebnisse im Hinblick auf Ihre Ziele überwachen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie einen realistischen Tag mit beruflichen Aufgaben und privaten Aufgaben, damit Sie organisiert bleiben und auch nach Feierabend noch Energie haben.

Teilen Sie ein großes Projekt in einzelne Schritte auf, weisen Sie Eigentümer zu und verfolgen Sie den Fortschritt, ohne Ihren Tagesplaner zu verlassen.

Erstellen Sie einen wiederholbaren Start am Morgen und einen Abschluss am Abend, damit Sie Ihre täglichen Routinen einhalten und konzentriert bleiben.

Setzen Sie Ideen schnell in die Tat um, wenn sich Prioritäten ändern, behalten Sie den Schwung bei und vermeiden Sie Kontextverwirrung.

✨ Ideal für: Macher, die sich täglich ein Ziel setzen, Teams, die ihre Arbeit in klare Schritte unterteilen, und schnelllebige Tage, die eine schnelle Neuplanung erfordern.

5. ClickUp-Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Feiern Sie die kleinen Schritte, die sich summieren, mit der ClickUp-Vorlage für den persönlichen Entwicklungsplan.

Sie öffnen Ihr Smartphone und sehen sofort drei Dinge: eine Duolingo-Serie, die auf Unterstützung wartet, eine Erinnerung für das Fitnessstudio, die Sie zweimal zurückgestellt haben, und einen gespeicherten Artikel über die Aktualisierung Ihres Portfolios.

All das ist Ihnen wichtig, aber Ihre Pläne sind auf fünf verschiedene Orte verteilt, die nicht miteinander kommunizieren. Die Vorlage „Persönlicher Entwicklungsplan“ von ClickUp bietet Ihnen einen zentralen Ort für Ihre persönliche Weiterentwicklung.

So funktioniert es: Setzen Sie sich ein oder zwei klare Quartalsziele, fügen Sie kleine Wochenziele hinzu und protokollieren Sie Erfolge, damit Sie tatsächlich eine Dynamik erkennen können. Ansichten für Planung, Maßnahmen und Nachverfolgung liegen nebeneinander, was Ihnen hilft, konzentriert zu bleiben und Ihre Ziele zu erreichen.

Es passt sich auch dem realen Leben an. Verwenden Sie es für berufliche Fähigkeiten, Wellness-Routinen und Leidenschaftsprojekte im selben Bereich.

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, können Sie Ihren persönlichen Entwicklungsplan mit ClickUp Docs verbinden . Mit ClickUp Docs können Sie dynamische Dokumente, Wikis und Notizen erstellen, die mit Ihren Zielen und Aufgaben in Verbindung bleiben. Ob Sie Artikel speichern, Reflexionen schreiben oder ein Lernprotokoll führen – alles bleibt im selben Arbeitsbereich, in dem auch Ihre Pläne gespeichert sind.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Karte ein Karriereziel den zu erlernenden Fähigkeiten, zu übenden Aufgaben und Nachweisen zu, die Sie bei Bewertungen vorlegen können.

Entwickeln Sie eine Wellness-Routine mit Gewohnheiten, wöchentlichen Check-ins und einem angenehmen Ort für die Nachverfolgung Ihrer Stimmung und Energie.

Erstellen Sie einen Lernpfad für Bücher und Kurse, damit die Lernzeit nicht hinter den täglichen Aufgaben zurückbleibt.

Verwandeln Sie langfristige Ziele in tägliche To-dos und überprüfen Sie den Fortschritt auf einen Blick.

✨ Ideal für: Berufstätige, die ihre Fähigkeiten auf der Karte ausbauen, Wellness-Fans, die ihre Routinen nachverfolgen, und lebenslang Lernende, die ihre Ziele in die Praxis umsetzen möchten.

6. ClickUp-Vorlage für die Verfolgung persönlicher Gewohnheiten

Kostenlose Vorlage herunterladen Machen Sie Ihren Fortschritt leicht erkennbar und feiern Sie ihn mit der ClickUp-Vorlage „Personal Habit Tracker”.

Gewohnheiten sind gerade total angesagt. James Clears „Atomic Habits” hat sich weltweit über 20 Millionen Mal verkauft, was zeigt, wie viele von uns versuchen, bessere Routinen zu entwickeln und sich daran zu halten.

Die ClickUp-Vorlage „Personal Habit Tracker” bietet Ihnen eine sanfte, visuelle Möglichkeit, Ihre Versprechen an sich selbst einzuhalten. Sie können die wenigen Gewohnheiten benennen, die in diesem Monat wichtig sind, Ihre Fortschritte verfolgen und die Tage erkennen, an denen Sie einen Neustart benötigen.

Diese Vorlage zum Sammeln von Gewohnheiten ist praktisch und benutzerfreundlich. Wenn Sie Zahlen mögen, helfen Ihnen benutzerdefinierte Felder dabei, Einzelziele zu verfolgen, und eine kurze „Erste Schritte“-Ansicht macht Setup einfach und überschaubar.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Entwickeln Sie eine kleine Reihe von täglichen Gewohnheiten und führen Sie die Nachverfolgung an einem übersichtlichen Ort durch.

Sehen Sie sich Ihre Erfolgsserien und einfachen Fortschritte an, damit Sie auch in stressigen Wochen motiviert bleiben.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Dinge wie Schritte, gelesene Seiten oder Trinkziele hinzu.

Überprüfen Sie Ihren Monat, um Muster zu erkennen, und wählen Sie eine Gewohnheit aus, die Sie als Nächstes verbessern möchten.

✨ Ideal für: Gewohnheitsstapler, datenbegeisterte Menschen, die Einzelziele und Serien mögen, und alle, die klein anfangen und konsequent bleiben möchten.

👀Wissenswertes: Das Wort „Deadline” bezeichnete ursprünglich eine Grenze, die man nicht überschreiten durfte, und wurde in Gefangenenlagern während des Bürgerkriegs verwendet. Später verwendeten Schriftsetzer „Deadline” für die Ränder des bedruckbaren Bereichs. Heute ist es ein Datum in Ihrem Kalender, aber die Dringlichkeit ist geblieben.

7. ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität

Kostenlose Vorlage herunterladen Verhindern Sie mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität, dass Ihnen unerwartete Aufgaben entgehen.

Wenn Ihr Feed voller „Sunday Reset”-Reels ist, sind Sie nicht allein. Der Trend hat sich verbreitet, weil ein einfacher wöchentlicher Reset den Menschen hilft, sich auf die Woche vorzubereiten, und sogar große Medien berichten darüber als nützliche Routine und nicht nur als Trend.

Die ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität bietet Ihnen einen einfachen Ort, an dem Sie zur Ruhe kommen, durchatmen und entscheiden können, was heute tatsächlich Ihre Aufmerksamkeit verdient.

Im Inneren ist alles übersichtlich und benutzerfreundlich angeordnet. Sie können Aufgaben nach Kategorien sortieren, Prioritäten setzen und den Fortschritt verfolgen, ohne sich selbst zu sehr kontrollieren zu müssen. Kalender- und Board-Ansichten erleichtern die Planung der kommenden Woche.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie Ihren Tag in wenigen Minuten, gruppieren Sie Aufgaben nach Arbeit, Privatleben oder Schule und bleiben Sie organisiert.

Verwandeln Sie verstreute Ideen in tägliche To-dos, fügen Sie Fälligkeitsdatum hinzu und sehen Sie Ihre wöchentliche Arbeitsbelastung auf einen Blick.

Verfolgen Sie kleine Erfolge bei längerfristigen Zielen, damit Sie konzentriert bleiben und tatsächlich die Ziele erreichen, die Ihnen wichtig sind.

Verwenden Sie es zusammen mit Ihren bevorzugten Planer-Vorlagen, wenn Sie von einer Notion-Lebensplaner-Vorlage wechseln oder ein neues System testen möchten.

✨ Ideal für: Planer, die sonntags neu beginnen, Ersteller, die Ideen festhalten und dann priorisieren, und Menschen, die Listenansicht und Board-Ansicht zusammen haben möchten.

Der Vorteil von ClickUp: Produktivität-Vorlagen werden in Kombination mit ClickUp Brain noch leistungsfähiger. Stellen Sie sich vor, Sie beenden ein Team-Meeting und finden ein Dokument vor, das bereits mit Notizen, Aktionspunkten und zugewiesenen Aufgaben auf Sie wartet. ClickUp Brain kennt den Kontext Ihres Arbeitsbereichs, empfiehlt nächste Schritte und füllt Details aus. Im Durchschnitt sparen Benutzer 1,1 Tage pro Woche, sodass Sie mehr Zeit haben, sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben zu konzentrieren. Nutzen Sie ClickUp Brain kostenlos Gewinnen Sie mit ClickUp Brain jede Woche mehr als einen Tag Zeit zurück.

8. ClickUp-Vorlage für den persönlichen Produktivitätsbericht

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Ihren Fortschritt, ohne sich um Tabellenkalkulationen kümmern zu müssen – mit der Vorlage für persönliche Produktivitätsberichte von ClickUp.

Der Anatomy of Work Index von Asana hat ergeben, dass Menschen etwa 60 % ihres Tages mit „Arbeit rund um die Arbeit” verbringen – beispielsweise mit dem Einholen von Updates und der Suche nach Dokumenten – und nicht mit der eigentlichen Arbeit selbst!

Die Vorlage „Personal Productivity Report“ von ClickUp verschafft Ihnen einen klaren Überblick darüber, wofür Sie Ihre Zeit tatsächlich verwenden. Sie erfassen Ihre Arbeit einmalig, und die Vorlage wandelt sie in einfache Ansichten um, die Sie täglich, wöchentlich oder monatlich überprüfen können.

Die Vorlage hebt Muster hervor, die Ihnen im Moment vielleicht entgehen, wie z. B. Aufgaben, die immer viel Zeit in Anspruch nehmen, oder ruhige Stunden, in denen Sie Ihre beste Arbeit leisten. Das Ziel ist ehrliche Transparenz mit möglichst geringem Wartungsaufwand.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Überprüfen Sie eine übersichtliche Zeitleiste Ihres Tages oder Ihrer Woche, um Zeitfresser zu erkennen und Fokus-Blocks zu schützen.

Vergleichen Sie die geplante Zeit mit der tatsächlichen Zeit, damit Sie zukünftige Schätzungen mit weniger Spekulationen richtig dimensionieren können.

Gruppieren Sie die Arbeit nach Aufgabe oder Kunde, um zu sehen, was sich auszahlt und was gestrichen werden muss.

Exportieren Sie einfache Zusammenfassungen, wenn Sie Fortschritt freigeben oder Zeit als Anhang zu einer Rechnung hinzufügen möchten.

✨ Ideal für: Freiberufler und Berater, die ihre Zeit erfassen, Solo-Profis, die Zeitfresser erkennen möchten, und alle, die einfachen Fortschritt wünschen.

Der Vorteil von ClickUp: Stellen Sie sich vor, Sie fragen: „Welche Projekte haben diese Woche am meisten Zeit gekostet?“ und erhalten sofort eine kontextreiche Antwort aus all Ihren tools. ClickUp Brain MAX stellt die Verbindung zu Ihren Apps, Dateien und Daten her, sodass Sie keine Zeit mehr mit der Suche nach Antworten verschwenden. Verwenden Sie die Sprach-zu-Text-Funktion, um Ideen schnell festzuhalten, Erinnerungen festzulegen oder Ihre Ziele zu skizzieren – egal, ob es um Karriere, Gesundheit, Finanzen, Lernen oder persönliche Entwicklung geht. Brain MAX nutzt mehrere führende KI-Modelle, um Ihnen dabei zu helfen, große Ziele in umsetzbare Schritte zu unterteilen, Fortschritte zu verfolgen und unterwegs intelligente Anpassungen vorzuschlagen. Es kann Ihre Routinen organisieren, wiederholende Aufgaben automatisieren und sogar Erkenntnisse oder Erinnerungen anzeigen, um Sie motiviert und auf Kurs zu halten. Von täglichen To-dos bis hin zu langfristigen Visionen – Brain MAX macht Ihre Lebensplanung smarter, organisierter und perfekt auf Sie zugeschnitten.

9. ClickUp-Vorlage für das Getting Things Done-Framework

Kostenlose Vorlage herunterladen Nutzen Sie dieses leistungsstarke Framework, um eine umsetzbare Liste zu erledigen!

Ihr Verstand ist dafür da, Ideen zu entwickeln, nicht sie festzuhalten.

David Allen wiederholt diesen Satz oft, und er fasst den Kern von GTD zusammen: Befreien Sie Ihren Kopf von allem, damit Sie tatsächlich denken können.

Die Vorlage „Getting Things Done Framework“ von ClickUp bietet Ihnen einen einfachen Ort, an dem Sie Ideen festhalten, klären und organisieren können, bevor Sie entscheiden, was als Nächstes zu erledigen ist.

Die Vorlage spiegelt die fünf GTD-Schritte wider, sodass Sie Ihren Kopf in einem Posteingang leeren, jedes Element in die richtige Liste sortieren, ihn regelmäßig überprüfen und dann mit einem sauberen Blatt beginnen können.

Wenn Sie jemals das Gefühl hatten, dass Ihre Notizen und Aufgaben an zehn verschiedenen Orten gespeichert sind, können Sie sie hier in einem übersichtlichen Flow zusammenfassen, auf den Sie sich verlassen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfassen Sie alles in einem Posteingang, von Ideen bis hin zu Besorgungen, und verwandeln Sie dann jedes Element in die nächste sichtbare Aktion.

Klarheit und Ordnung schaffen mit Status- und benutzerdefinierten Feldern, Ablageergebnissen, Referenzen und ausstehenden Elementen, damit Ihre Liste nur Dinge anzeigt, die Sie tatsächlich sofort zu erledigen haben.

Legen Sie eine sanfte wöchentliche Überprüfung fest, um einen Schritt zurückzutreten, Projekte zu überprüfen und Prioritäten neu zu setzen, damit das System auch dann zuverlässig bleibt, wenn das Leben hektisch wird.

✨ Ideal für: GTD-Fans, die alles festhalten möchten, überforderte Köpfe, die einen zuverlässigen Posteingang benötigen, und wöchentliche Überprüfer, die klare Zyklen mögen.

10. ClickUp-Vorlage für die tägliche To-do-Liste

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für tägliche To-do-Listen eine übersichtliche Liste, der Sie vertrauen, und gestalten Sie Ihren Tag so, dass er sich überschaubar anfühlt.

Haben Sie jemals einen Tag damit beendet, sich zu fragen, wo die ganze Zeit geblieben ist – oder schlimmer noch, zu erkennen, dass Sie etwas Wichtiges vergessen haben?

Mit der Vorlage „Tägliche To-do-Liste” von ClickUp sehen Sie genau, was für Sie an einem Tag am wichtigsten ist, sodass Sie sich auf die unverzichtbaren Aufgaben konzentrieren können, während die wünschenswerten Aufgaben warten müssen.

Öffnen Sie es morgens, wählen Sie Ihre drei wichtigsten Aufgaben aus und richten Sie den Rest des Tages danach aus. Kleine Aufgaben werden zu befriedigenden Häkchen. Größere Aufgaben können in mehrere kleine Schritte unterteilt werden, damit sie tatsächlich erledigt werden.

Außerdem lässt es sich gut in Ihren Alltag integrieren. Sie können Termine zurückstellen oder neu planen, ohne die Nachverfolgung zu verlieren, diskrete Erinnerungen einrichten, die Sie vor Ablauf von Fristen benachrichtigen, und wiederkehrende Aufgaben für Ihre Morgenroutine speichern.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Eine fokussierte Liste für Arbeit-Blöcke, Schuldeine-Mine, Besorgungen und ein oder zwei ehrgeizige Ziele, die Sie erreichen möchten.

Schnelle Erfassung neuer Aufgaben während des Tages, anschließend Sortierung nach Priorität oder Zeit, damit Ihr Plan realistisch bleibt.

Einfache wiederkehrende Elemente für Gewohnheiten und Haushaltsaufgaben, die an bestimmten Tagen ohne manuelles Setup erscheinen sollten.

Überprüfen Sie am Ende des Tages, ob noch etwas unvollendet ist, und verschieben Sie es auf morgen. Fügen Sie eine kurze Notiz hinzu, was als Arbeit galt und was geändert werden sollte.

✨ Ideal für: Fans der Top-3-Tagesfokus-Methode, Studenten und vielbeschäftigte übergeordnete Eltern, die Besorgungen und Aufgaben unter einen Hut bringen müssen, sowie Menschen, die regelmäßig Routineaufgaben erledigen.

Lebe dein bestes Leben mit ClickUp

Zu viele Registerkarten. Zu viele Listen. Zu wenig Übersichtlichkeit.

So fühlt sich Plan derzeit an.

Wir haben uns Planer, Tracker und Tagebücher angesehen, die wirklich helfen, und wir haben auch die Limite benannt, die Menschen ausbremsen, wenn Arbeit und Leben in getrennten Bereichen stattfinden.

Hier erfahren Sie, warum ClickUp für diese Art von Leben die beste Wahl ist. ✨

ClickUp vereinfacht die Arbeit und die Suche nach Zusammenhängen, indem es Aufgaben, Dokumente, Chatten, Ziele und Berichterstellung in einer anpassbaren Startseite für Ihren Tag zusammenfasst. Sie können eine Woche planen, einen Gedanken festhalten, eine Checkliste erstellen und den Fortschritt verfolgen, ohne zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen zu müssen.

Melden Sie sich bei ClickUp an, wählen Sie eine passende Vorlage aus und legen Sie Ihren nächsten kleinen Erfolg fest!