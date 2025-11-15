Free Vertragsvorlagen für Make-up-Artists, um Ihre Buchungen mit Sicherheit zu sichern

Haben Sie schon einmal erlebt, dass ein Client kurz vor seinem großen Tag abgesagt hat? Oder dass jemand nach stundenlanger Make-up-Arbeit ohne zu bezahlen gegangen ist?

Ohne Vertrag ist es fast unmöglich, Ihre Bedingungen durchzusetzen oder den Wert Ihrer Zeit und Ihres Aufwands zu schützen.

Die meisten freiberuflichen Make-up-Artists haben dies schon einmal erlebt. Durch den Druck, Clients zu verwalten und Termine zu koordinieren, wird die Papierarbeit oft beiseite geschoben. Aber diese kleine Verzögerung kann zu einem echten Problem werden, wenn eine Meinungsverschiedenheit oder ein Nichterscheinen zu Einkommensverlusten und viel Stress führt.

Genau aus diesem Grund haben wir diesen Artikel verfasst. Hier finden Sie kostenlose, gebrauchsfertige ClickUp -Vertragsvorlagen für Make-up-Artists, die Ihnen helfen können:

Sichern Sie sich Ihre Buchungen

Setzen Sie klare Erwartungen

Führen Sie Ihr Beauty-Geschäft mit Zuversicht.

Also, ohne weitere Umstände, legen wir los!

👀 Wussten Sie schon? Der Markt für Make-up-Artist-Dienstleistungen boomt weltweit. Es wird prognostiziert, dass er von 6,93 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf fast 12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 wachsen wird, was einer stetigen CAGR von 5,6 % entspricht. Dieser Anstieg zeigt, wie schnell die Nachfrage nach Ereignissen weltweit wächst und wie viel Menschen im Zeitalter der Influencer professionelle Beauty-Dienstleistungen einen Wert einräumen.

Was sind Vorlage-Make-up-Artisten-Vertrags-Vorlagen?

Eine Vorlage für Make-up-Artisten ist ein gebrauchsfertiges Rechtsdokument, das die Vertragsbedingungen zwischen einem Make-up-Artisten und seinem Kunden festlegt. Darin sind Details wie die folgenden klar definiert:

Leistungsumfang

Preise

Anzahlungs- und Stornierungsbedingungen

Datum des Ereignisses

Haftungsklauseln

Diese dienen als schriftliche Vereinbarung, die beide Parteien (in diesem Fall freiberufliche Make-up-Artisten und Clients) schützt, Missverständnisse verhindert und eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen ihnen gewährleistet.

Je nach Ihrem Setup gibt es verschiedene Arten von Verträgen, die Make-up-Artisten verwenden können, wie z. B. Dienstleistungsverträge, Arbeitsverträge oder Absichtserklärungen, die für jede Art von Beziehung geeignet sind.

Kostenlose Vorlage für Make-up-Artists auf einen Blick

Was macht eine gute Vorlage für Make-up-Artists aus?

Eine gute Vorlage für Make-up-Artisten sollte klar, detailliert und rechtlich einwandfrei sein. Sie sollte alle Aspekte Ihrer Dienstleistung abdecken, um spätere Unklarheiten oder Streitigkeiten zu vermeiden. Hier erfahren Sie, worauf Sie vor der Auswahl achten sollten 👇

Leistungsumfang und Lieferumfang : Stellen Sie sicher, dass die Vorlage klar umreißt, was im Vertrag enthalten ist, wie z. B. die Art des Make-ups (Braut, Editorial, Party), die Nummer der Personen usw.

Buchungsdetails und Zeitplan : Wählen Sie eine Vorlage, die Platz bietet, um das Veranstaltungsdatum, die Start- und Endzeiten sowie den Veranstaltungsort zu erwähnen, gegebenenfalls einschließlich der Reisezeit. So bleibt Ihr Kalender übersichtlich und Sie vermeiden Doppelbuchungen oder Terminkonflikte.

Preise, Anzahlungen und Zahlungsbedingungen: Eine transparente Zahlung schützt Ihr Einkommen und setzt professionelle Grenzen. Ihre Vorlage sollte die Gesamtkosten, den Prozentsatz der Vorauszahlung, die akzeptierten Zahlungsmethoden, die Fälligkeitstermine und eine Erstattungsrichtlinie für Reise-, Park- oder andere veranstaltungsbezogene Ausgaben enthalten.

Stornierungs- und Rückerstattungsbedingungen : Verwenden Sie Vorlagen, in denen festgelegt ist, was passiert, wenn der Client storniert oder einen Termin verschiebt, und ob Anzahlungen rückerstattungsfähig sind. So sparen Sie Zeit und Ressourcen, die Sie sonst für blockierte Termine oder kurzfristige Stornierungen aufwenden müssten.

Klauseln für verspätetes Erscheinen und Nichterscheinen : Achten Sie darauf, dass die von Ihnen gewählte Vorlage den Zeitraum und etwaige zusätzliche Gebühren für durch den Kunden verursachte Verspätungen enthält.

Klausel zu Gesundheit, Hygiene und Haftung : Wählen Sie eine Vorlage, in der klar angegeben ist, dass alle Produkte desinfiziert und sicher sind, und legen Sie die Verantwortung im Falle von allergischen Reaktionen fest. Dies schützt Sie rechtlich und gibt Ihren Kunden Sicherheit in Bezug auf Sicherheit und Professionalität.

Nutzungsrechte für Fotos und Portfolios : Um die Eigentümerschaft zu klären, sollte Ihre Vorlage erwähnen, ob Sie Client-Fotos für soziale Medien, Portfolios oder Aktion verwenden dürfen, und eine schriftliche Einwilligung dafür einholen.

Signaturen und Vertragsbestätigung: Wählen Sie eine Vorlage, die sicherstellt, dass beide Parteien digital oder physisch ihre Signaturen setzen und damit bestätigen, dass sie die Bedingungen verstanden haben und akzeptieren.

ClickUp Insight: 74 % der Mitarbeiter verwenden zwei oder mehr tools, um die benötigten Informationen zu finden – dabei springen sie zwischen E-Mails, Chats, Notizen, Projektmanagement-Tools und Dokumentationen hin und her. Dieses ständige Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten kostet Zeit und verringert die Produktivität. Als Allround-App für die Arbeit vereint ClickUp alle Ihre Arbeitsaufgaben – E-Mails, Chats, Dokumente, Aufgaben und Notizen – in einem einzigen, durchsuchbaren Arbeitsbereich, sodass Sie alles genau dort finden, wo Sie es brauchen.

Vorlage für Make-up-Artists

Ein Make-up-Geschäft zu führen bedeutet, Ihre Buchungen, Kunden und Zahlungen in Ordnung zu halten. Zwischen aufeinanderfolgenden Ereignissen und kurzfristigen Änderungen kann es oft vorkommen, dass wichtige Details übersehen werden.

Hier kommt ClickUp als All-in-One-Arbeitsbereich ins Spiel. Es hilft freiberuflichen Make-up-Artists und Beauty-Profis dabei, organisiert zu bleiben, von der Verwaltung von Kundenterminen bis hin zur Nachverfolgung von Rechnungen und Verträgen.

Und um Ihnen die Arbeit noch weiter zu erleichtern, bietet ClickUp kostenlose Vertragsvorlagen für Make-up-Artisten, die Sie sofort verwenden können. Jede Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, klare Vereinbarungen zu treffen und Ihre Buchungen zu schützen, ohne dass Sie Verträge von Grund auf neu erstellen müssen.

1. ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie diese ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge, um Ihre Verträge für Make-up-Buchungsdienste zu erstellen und zu verwalten.

Die ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge fungiert als übersichtliche Vertragsplattform mit Ihrem Branding, die Ihre Make-up-Buchungen sofort verbessert und den Onboarding-Prozess für Ihre Kunden vereinfacht. Sie können Ihren Firmennamen hinzufügen und Ihr Logo einfügen, um bereits auf der ersten Seite den Ton für eine professionelle Arbeitsbeziehung anzugeben. Außerdem wird darin festgelegt, mit wem Sie zusammenarbeiten und was der Vertrag umfasst, bzw. welche grundlegenden Erwartungen beide Seiten haben.

Sie können genau festlegen, was Sie für diesen Auftrag anbieten, sei es Braut-Glamour, Party-Make-up, Pflege, Nachbesserungen, Proben oder redaktionelles Styling, sodass später keine Unklarheiten entstehen. Außerdem können Sie die finanziellen Aspekte abschließend klar darlegen, indem Sie Vorauszahlungen, Probenkosten, Reisekosten, Überstundenzuschläge oder in letzter Minute hinzugefügte Extras festlegen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Legen Sie fest, wie lange die Vereinbarung gilt, und beschreiben Sie, was passiert, wenn eine der beiden Seiten kündigt oder einen Termin verschiebt.

Fassen Sie Ihre Dienstleistungen und Leistungen schnell zusammen, indem Sie die integrierte Eingabeaufforderung verwenden, um Genehmigungen und Übergaben zu skizzieren.

Legen Sie ganz einfach monatliche oder meilensteinbasierte Zahlungseinstellungen für langfristige Studio- oder Markenkooperationen fest.

Verwenden Sie dasselbe elegante, anpassbare Format wieder, um die Stunden an Administrator-Arbeit für jeden Client zu reduzieren.

✅ Ideal für: Freiberufliche Make-up-Artisten und Beauty-Unternehmer, die organisiert und professionell arbeiten und gleichzeitig ihr Geschäft absichern möchten.

💡 Profi-Tipp: Das Verfassen von Client-Verträgen von Grund auf kann Stunden dauern, aber nicht, wenn Sie ClickUp Brain an Ihrer Seite haben. Dieser integrierte KI-Assistent hilft Ihnen dabei, in wenigen Minuten benutzerdefinierte Dienstleistungsverträge zu erstellen, die Ihre eigenen Angaben, Ihren Tonfall und Ihren Workflow widerspiegeln. Teilen Sie ClickUp Brain einfach mit, welche Art von Make-up-Dienstleistungen Sie anbieten, und es wird ein ausgefeilter Vertragsentwurf erstellt, der für Ihre Bearbeitung bereit ist. Von Preisen und Zeitplänen bis hin zu Stornierungsbedingungen – alle wichtigen Punkte sind enthalten. Fordern Sie ClickUp Brain auf, „einen professionellen Vertrag für Braut-Make-up-Dienstleistungen zu erstellen, der Preise, Anzahlungen, Stornierungsbedingungen, Reisekosten und Haftungsklauseln enthält. ”

2. ClickUp-Vorlage für Rahmenverträge für Dienstleistungen

Kostenlose Vorlage herunterladen Legen Sie die Bedingungen für Kunden und Anbieter fest und sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Rahmenverträge für Klarheit in Bezug auf Zahlung und Verantwortlichkeiten.

Wenn Sie mit Stammkunden, Salons, Produktionsfirmen oder Agenturen zusammenarbeiten, ist die ClickUp-Vorlage für Rahmenverträge genau das Richtige für Sie. Sie enthält alle grundlegenden Informationen, wie Ihren Firmennamen, die Kundendaten, das Projektstartdatum, die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen und die Zahlungsmodalitäten. Sie können Zeitleisten für Aufgaben erstellen, z. B. wann Feedback zu Probedurchläufen freigegeben werden muss, wann die endgültige Freigabe erfolgt oder wann Sie Moodboards, Referenzblätter oder Unterstützung am Set liefern müssen.

Was diese Vorlage besonders zuverlässig macht, ist, wie gut sie Ihr Geschäft schützt. Sie umreißt klar die Haftungserwartungen, um Sie im Falle unerwarteter Hautreaktionen oder unfallbedingter Schäden an Geräten zu schützen. Der Abschnitt zur Vertraulichkeit sichert Ihnen ebenfalls Rückendeckung und stellt sicher, dass private Unterhaltungen, Bilder, Briefings und unveröffentlichte Konzepte auch lange nach Projektende zwischen Ihnen und dem Client bleiben.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Wählen Sie Ihr ideales Format für Zahlung aus: Stundenlohn, Festpreis, Provisionsbasis oder benutzerdefiniert, um alles von einer einzelnen Hochzeitsbuchung bis hin zu mehrtägigen Produktionsaufnahmen abzudecken.

Legen Sie fest, wer Make-up-Sets, Beleuchtung, Hygiene-Tools oder Requisiten in den Einstellungen bereitstellt, damit es bei Ihrer Ankunft am Veranstaltungsort oder im Studio keine Unklarheiten gibt.

Schützen Sie Ihre kreative Arbeit, indem Sie festlegen, wem Fotos, benutzerdefinierte Looks, Konzepte und Bildmaterial gehören, das während des Projekts freigegeben oder entwickelt wurde.

Bestätigen Sie, ob Assistenten oder zweite Künstler bei großen Ereignissen mitwirken können, und holen Sie bei Bedarf die Zustimmung des Clients ein, wenn ein Setup mit mehreren Künstlern beteiligt ist.

✅Ideal für: Braut-Make-up-Artists und produktionsbasierte Make-up-Teams, die wiederkehrende oder langfristige Beziehungen zu Clients pflegen.

💡 Profi-Tipp: Da die Vorlage für den Rahmenvertrag mit ClickUp Docs erstellt wurde, müssen Sie sich nicht mehr mit verstreuten Nachrichten oder mündlichen Versprechungen herumschlagen. Sie können Arbeitszeiten, monatliche oder pro Ereignis geltende Zahlungstypen, Vertraulichkeitsvereinbarungen in Bezug auf Kundenlisten und sogar Richtlinien zur Produktnutzung in einem übersichtlichen, zur Bearbeitung bereit Dokument festhalten. Erstellen Sie eine Vorlage für Make-up-Artisten in ClickUp Dokumenten. Dank der integrierten ClickUp AI können Sie sogar sofort Vertragsklauseln generieren, sodass Sie professionelle Vereinbarungen schneller abschließen und Ihr gesamtes Beauty-Team ohne Verwirrung auf dem gleichen Stand halten können.

3. ClickUp-Vorlage für Beratungsverträge

Kostenlose Vorlage herunterladen Definieren Sie den Arbeitsumfang und die Bedingungen für die Zahlung klar und deutlich mit der ClickUp-Vorlage für Beratungsverträge.

Wenn Sie als Make-up-Künstler Einzelberatungen oder Markenberatungssitzungen anbieten, ist die ClickUp-Vorlage für Beratungsverträge genau das Richtige für Sie. Sie eignet sich ideal für einzelne Aufträge wie Braut-Make-up, Fotoshootings, Backstage-Vorbereitungen oder alle Projekte, bei denen Sie für eine klar definierte Aufgabe engagiert werden. Alles dreht sich um diesen spezifischen Auftrag: Was Sie zu erledigen haben, wie viel es kostet, wann es fällig ist und was der Kunde von Ihnen erwarten kann.

Die Vergütungsstruktur eignet sich hervorragend für jede Art der Preisgestaltung von Make-up-Artists. Sie können festlegen, ob Sie pro Look, pro Stunde, pro Braut, eine Pauschale für das gesamte Projekt oder sogar eine Provision berechnen, wenn Sie markenbezogene Beratung anbieten. Und wenn Sie Vorauszahlungen für größere Aufträge wie Brautpakete oder Veranstaltungen an anderen Orten einziehen, wird im Abschnitt „Honorar” ganz klar angegeben, wie viel im Voraus zu zahlen ist und ob dieser Betrag erstattungsfähig ist oder nicht.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Passen Sie jedes Detail des Ereignisses an, von der Nummer der Looks und Tests bis hin zu Nachbesserungen und Zeitplänen, damit Ihre Kunden genau wissen, was in ihrer Buchung enthalten ist.

Legen Sie die Erwartungen an die Zahlung im Voraus fest und geben Sie an, wann Rechnungen fällig sind und wie sie beglichen werden, um in letzter Minute Verwirrung oder Verzögerungen zu vermeiden.

Machen Sie Verträge sofort offiziell, mit Optionen für digitale oder physische Signaturen, die Bestätigungen beschleunigen und Ihre Buchungen sichern.

✅ Ideal für: Freiberufliche Make-up-Berater oder Fachleute, die spezielle Make-up-Beratung und Schulungsdienstleistungen anbieten

⚡ Vorlagenarchiv: Entdecken Sie kostenlose Vorlagen für Beratungsverträge und -dienstleistungen, um die Strukturierung, Preisgestaltung und Durchführung Ihrer Beauty-Beratungsprojekte zu optimieren.

4. ClickUp-Vorlage für Werkverträge

Kostenlose Vorlage herunterladen Definieren Sie die Bedingungen Ihres Projekts klar und deutlich mit der ClickUp-Vertragsvorlage für Auftragnehmer.

Die ClickUp-Vertragsvorlage für Auftragnehmer eignet sich hervorragend, wenn Sie ausschließlich als praktischer Make-up-Artist engagiert werden. Diese Vorlage konzentriert sich auf die praktische Seite Ihrer Arbeit, d. h. das Erscheinen am Arbeitsplatz, das Kreieren von Looks, das Vornehmen von Nachbesserungen und die Erbringung von Dienstleistungen vor Ort oder am Set.

Damit können Sie Ihre Arbeitsbedingungen festlegen, z. B. wer sein eigenes Equipment mitbringt, wie die Anreise geregelt ist oder wie kurzfristige Absagen gehandhabt werden. Sie können auch eine Karte erstellen, wie lange die Zusammenarbeit dauern soll. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern er nicht von einer der Parteien gekündigt wird. Die Zahlung ist ebenfalls einfach und flexibel, egal ob Sie monatlich, wöchentlich, pro Shooting oder als Stammkünstler auf Honorarbasis bezahlt werden.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Stärken Sie Ihre Unabhängigkeit, indem Sie klar zum Ausdruck bringen, dass Sie kein Angestellter sind und frei andere Clients annehmen können.

Klären Sie Ihre steuerlichen Verpflichtungen, damit die Finanzen Ihres Geschäfts transparent und konform bleiben.

Schützen Sie den Datenschutz Ihrer Kunden durch strenge Vertraulichkeitsbestimmungen, die sensible Ideen und persönliche Daten vollständig sicher halten.

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit, indem Sie die Aufgabe-Nachverfolgung und die gemeinsamen ClickUp-Dashboards nutzen, um jede Buchung reibungslos zu verwalten.

✅ Ideal für: Make-up-Artists, die in der Arbeit mit mehreren Partnern tätig sind und eine organisierte und faire Zusammenarbeit anstreben, um jedes Projekt professionell zu gestalten.

💡Profi-Tipp: Arbeiten Sie an hochkarätigen Shootings oder Markenkampagnen? Schützen Sie Ihre Arbeit und Kundendaten mit NDA-Vorlagen, die speziell für Kreativprofis entwickelt wurden. Das können Sie damit zu erledigen: Schützen Sie vertrauliche Client- oder Markeninformationen vor Projekt-Besprechungen.

Schützen Sie Ihre kreative Arbeit, indem Sie alle Ihre Make-up-Ideen und Planungsunterlagen unter strengem NDA-Schutz stellen.

Schaffen Sie Vertrauen bei Ihren Mitarbeitern, indem Sie jeden Austausch professionell und privat gestalten.

5. ClickUp-Vorlage für allgemeine Dienstleistungsverträge

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie einfache, anpassbare Dienstleistungsverträge mit der allgemeinen Dienstleistungsvertragsvorlage von ClickUp.

Die allgemeine Servicevertragsvorlage von ClickUp ist eine weitere einfache und professionelle Möglichkeit, Ihre Make-up-Dienstleistungen zu skizzieren, ohne die Dinge zu komplizieren. Sie verwandelt Ihre Dienstleistungen in klare Committments, die Ihre Zeit und Mühe schützen, noch bevor Sie Ihr Kit öffnen. Sie können die Laufzeit des Vertrags je nach Auftrag festlegen, sei es ein eintägiges Shooting oder eine ganze Hochzeitssaison.

Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, genau zu erklären, was Sie zu erledigen haben, z. B. wie viele Looks, ob Pflege oder Frisurengestaltung inbegriffen sind, wie lange Sie für Nachbesserungen bleiben oder ob Tests und Vorbereitungen vor dem Ereignis Teil des Pakets sind. Sie können auch alle Studio-Regeln oder Kundenrichtlinien bestätigen, die Sie befolgen werden, um Verwirrung zu vermeiden, sobald Sie am Set oder am Veranstaltungsort ankommen. Und da Professionalität genauso wichtig ist wie Kreativität, wird in der Vereinbarung klar festgelegt, dass die Arbeit nüchtern und verantwortungsbewusst ausgeführt wird, um sowohl Ihren Ruf als auch das Arbeitsumfeld des Kunden zu schützen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Schützen Sie beide Seiten, indem Sie Kunden Ihre fertige Arbeit vor der Zahlung überprüfen lassen.

Zentralisieren Sie Ihren Workflow mit ClickUp Erinnerungen , damit jeder Schritt (Reisen, Anrufzeiten, Nachbesserungen) perfekt koordiniert ist.

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage für einmalige Buchungen oder wiederkehrende Shootings und duplizieren Sie sie mühelos für zukünftige Clients.

Sorgen Sie mit der Trennbarkeitsklausel für Vertragssicherheit und stellen Sie sicher, dass die Vereinbarung auch dann gültig bleibt, wenn eine Klausel einmal nicht mehr durchsetzbar sein sollte.

✅ Ideal für: Make-up-Artisten, Friseure, Salonbesitzer und freiberufliche Beauty-Experten, die einen flexiblen, sofort für Bearbeitung bereit Vertrag suchen, den sie für jeden Client- oder Projekt verwenden können.

💡 Profi-Tipp: Vor und nach Terminen mit Kunden in Verbindung zu bleiben, ist nicht nur gute Etikette, sondern auch ein smartes Geschäft. Untersuchungen zeigen, dass 75 % der Clients Beauty-Profis treu bleiben, die während der gesamten Dienstleistung eine konsistente Kommunikation pflegen. Probieren Sie Folgendes aus: Sorgen Sie für mehr Konsistenz in Ihrem Arbeitsablauf, indem Sie kleine automatisierte Nachrichten in Form von Einstellungen einrichten, die Ihre Kunden zum richtigen Zeitpunkt informieren und wertschätzen. Ein paar gut durchdachte Texte können einmalige Clients zu Stammkunden und Weiterempfehlungen machen!

6. ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen, um Ihr Team auf die gleiche Seite zu bringen, indem Sie klarstellen, wie jeder Einzelne beitragen und zusammenarbeiten wird.

Teamarbeit läuft reibungsloser, wenn alle auf derselben Seite sind, und genau dabei hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für Arbeitsvereinbarungen. Sie dient als gemeinsames Spickzettel für Sie und Ihr Team und ist perfekt für alle, die mit Friseuren, Assistenten oder Fotografen oder einem ganzen Glamour-Team bei Hochzeiten oder großen Produktionen zusammenarbeiten.

Die Vorlage verwendet ein Layout im Whiteboard-Stil, das wie ein digitaler Studiotisch wirkt, an dem alle in Echtzeit Brainstorming betreiben können. Sie können Looks für Hochzeitsgesellschaften planen, Moodboards erstellen, Zeitleiste für Shootings erstellen oder Notiz zur Kontinuität für mehrtägige Ereignisse notieren, selbst wenn einige Mitglieder remote oder vom Studio aus arbeiten. Alles wird in drei interaktiven Boards organisiert, die Ihren Workflow ruhig und kooperativ halten:

Persönlichkeit: Verstehen Sie, wie jedes Team-Mitglied arbeitet. Finden Sie heraus, ob sie Morgenmenschen, schnelle Arbeiter, ruhige Kreative oder energiegeladene Multitasker sind, damit Hochzeitsmorgen und Shootings reibungslos verlaufen.

Ziele: Geben Sie allen die Möglichkeit, ihre Ziele freizugeben, z. B. ob sie lieber redaktionelle Arbeit leisten, Brautmodenteams leiten, zu Ereignissen reisen oder einfach nur einen ausgewogenen Zeitplan während der Hochsaison einhalten möchten.

Themenauflösungen: Verwandeln Sie Diskussionen in klare Vereinbarungen, indem Sie Themen (wie Hygienestandards, Assistenzgebühren, Kommunikationsfluss oder Freigabe von Ausrüstung) in Vorschläge und endgültige, vom Team genehmigte Entscheidungen organisieren.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Definieren Sie Ihre Hierarchie des Teams, damit jeder den Flow der Verantwortlichkeiten und die Funktionsweise des gesamten Glam-Setup während eines Projekts versteht.

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards , um einen übersichtlichen visuellen Raum zu schaffen, in dem Ihr Team sehen kann, wie jeder Einzelne in den Arbeitsablauf passt und wie der Zeitplan und der Arbeitsstil zusammenpassen.

Legen Sie einfache Kommunikationsregeln fest, die den richtigen Zeitpunkt und die richtige Art und Weise beschreiben, wie Client-Feedback oder Änderungen während des Projekts freigegeben werden sollen.

Verknüpfen Sie Ihre Haftnotizen über verschiedene Boards hinweg, damit Sie den Ablauf Ihrer Shootings oder Genehmigungszeitleisten übersichtlich und visuell in Form einer Karte darstellen können.

✅ Ideal für: Make-up-Artisten, die kleine Kreativteams leiten, oder freiberufliche Mitarbeiter, die eine klarere und transparentere Art der Zusammenarbeit wünschen.

🎥 Bonus-Video:* Erfahren Sie, wie Make-up-Artisten ClickUp Whiteboards nutzen können, um ihre Arbeit zu planen und alles visuell zu organisieren, von Look-Ideen über allgemeine Zeitleiste bis hin zur Team-Abstimmung.

⚡ Vorlagenarchiv: Arbeiten Sie mit Friseuren, Fotografen oder Modemarken zusammen? Sorgen Sie für faire und transparente Projekte mit unseren Kooperationsvereinbarungs-Vorlagen, die speziell auf Kreativprofis zugeschnitten sind. Das können Sie damit machen: Vermeiden Sie Unklarheiten, indem Sie Ihre Erwartungen an die Arbeit und den Zeitplan klar und schriftlich festhalten, sodass sich alle darauf verlassen können.

Legen Sie fest, wie jede Person beiträgt und wer die kreativen und finanziellen Rechte besitzt, damit das gesamte Projekt von Anfang an mit einem klaren Verständnis abläuft.

Legen Sie fest, wie Ihre Inhalte verwendet werden dürfen, indem Sie die Berechtigungen für alle während des Projekts erstellten Bild- und Aktion-Materialien festlegen.

Wenn Sie sich auf die Verbesserung der Koordination und Effizienz konzentrieren, wird Ihnen auch dieser kurze Leitfaden zum Thema Steigerung der Produktivität Ihres Geschäfts gefallen.

7. ClickUp-Vorlage für Arbeitsverträge

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Arbeitsverträge, um Aufgabenbereiche und Erwartungen am Arbeitsplatz in einem klaren, übersichtlichen Format freizugeben.

Wenn Ihr Beauty-Geschäft zu wachsen beginnt, wird der Papierkram genauso wichtig wie Ihre Pinsel. Die ClickUp-Vertragsvorlage für Arbeitsverhältnisse ist Ihr unverzichtbares Tool, um die Arbeitsbeziehung mit allen Personen zu formalisieren, die Sie in Ihr Beauty-Geschäft einbinden, beispielsweise einen Junior-Make-up-Artist, der unter Ihrer Anleitung lernt, oder einen Studioassistenten, der Sie in den arbeitsreichen Hochzeitsmonaten unterstützt.

Die Vorlage beginnt mit einer einfachen Einleitung zum Ausfüllen, in der Sie lediglich Namen, Adressen, Unternehmensdaten und das Datum des Inkrafttretens der Vereinbarung eingeben müssen. Danach erhalten Sie einen eigenen Space, in dem Sie festlegen können, wie die Einstellung funktioniert, wie die Einarbeitung aussieht und welche professionellen Standards jeder, der Ihre Marke vertritt, einhalten muss. Das Beste daran? Sie können auch eine vollständige Vergütungsstruktur festlegen, die regelt, wie und wann die Mitarbeiter für verschiedene Arten von Arbeit bezahlt werden.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Legen Sie klare Erwartungen an das Studio fest, indem Sie erklären, wie Ihr Team seine Zeit einteilen und sich gegenüber Kunden professionell verhalten soll.

Schützen Sie Ihre Markenkultur, indem Sie Regeln für respektvolles Verhalten, Hygienestandards, Sicherheitsvorkehrungen, Client-Interaktionen und Vertraulichkeit bei Fotoshootings oder der Arbeit mit Prominenten festlegen.

Organisieren Sie alle wichtigen Unterlagen, indem Sie die erforderlichen Dokumente und Signaturen über ClickUp-Anhänge direkt in den Vertrag einfügen.

Optimieren Sie die Kommunikation im Team, indem Sie Kommentare und Erinnerungen verwenden, um Vertragsaktualisierungen oder Richtlinienänderungen zu verwalten.

✅ Ideal für: Freiberufliche Make-up-Artisten und Salonbesitzer, die für verschiedene Kundenprojekte Support-Mitarbeiter einstellen und eine klare Möglichkeit zur Verwaltung dieser Arbeitsbeziehungen suchen.

⭐ Bonus: Halten Sie Ihre Make-up-Ideen mit ClickUp Brain Max – Talk to Text einfach mit Ihrer Stimme fest. Sie sind gerade mit dem Schminken oder Stylen beschäftigt, wenn Ihnen eine großartige Idee kommt? Anstatt mit dem Tippen aufzuhören, sprechen Sie sie einfach laut aus. Mit Talk to Text in ClickUp Brain Max können Sie: Speichern Sie Client-Notizen während der Probezeit freihändig.

Notieren Sie Produktnamen, Farbtöne, Farben oder Techniken, bevor Sie sie vergessen.

Speichern Sie kurzfristige Änderungen am Look auch unterwegs Alles, was Sie sagen, wird sofort in ClickUp in Text umgewandelt. Perfekt für Make-up-Artisten, die immer unterwegs sind!

8. ClickUp-Vorlage für eine Vereinbarung

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vertragsvorlage, um zu erklären, wie das Projekt von Anfang bis Ende ablaufen wird, damit alle Beteiligten ein klares Verständnis der Bedingungen haben.

Jeder Make-up-Artist kennt den unangenehmen Moment, wenn ein Kunde sagt: „Ich bezahle nach dem Ereignis“ und dann verschwindet. Die ClickUp-Vertragsvorlage konzentriert sich ganz auf die finanziellen Verpflichtungen: Wie hoch ist der geschuldete Betrag, wie wird er gezahlt, wie hoch sind die Verzugsgebühren und was passiert, wenn sich die Zahlungen verzögern?

Für Hochzeits-Clients können Sie die Anzahlung, die Probe-Gebühr, den nach der endgültigen Freigabe fälligen Restbetrag oder zusätzliche Kosten wie Reisekosten, Haarstyling-Add-Ons oder Gebühren für frühe Anfahrtszeiten übersichtlich in eine Notiz notieren. Und für Produktionsarbeit können Sie Tagespreise und Fristen für die Zahlung festlegen. Außerdem können Sie festlegen, wie Zahlungen erfolgen sollen, entweder per UPI, Banküberweisung, in bar oder sogar über eine spezielle Nummer , die Sie separat für WhatsApp Business und persönliche Kommunikation verwenden. Darüber hinaus können Sie eine Klausel für Zinsen hinzufügen, wonach Sie bei Zahlungsverzug eines Kunden eine geringe Verzugsgebühr oder einen Prozentsatz der Zinsen berechnen können.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Schützen Sie sich, indem Sie eine Entschädigungsklausel verwenden, um zu verhindern, dass Clients nach Unterzeichnung der Vereinbarung alte Forderungen oder vergangene Probleme wieder aufrollen.

Legen Sie klare Buchungsschichten fest, damit jeder weiß, was passiert, wenn eine Braut ihren Termin verschiebt oder eine Marke einen neuen Koordinator zuweist.

Dokumentieren Sie jede Änderung, um sicherzustellen, dass zusätzliche Looks, längere Arbeitszeiten oder zusätzliche Brautjungfern offiziell genehmigt werden.

Lösen Sie Konflikte professionell, sodass jede Meinungsverschiedenheit einem klaren rechtlichen Verfahren folgt, selbst bei Buchungen außerhalb Ihrer Stadt oder an anderen Orten.

✅ Ideal für: Freiberufliche Make-up-Artisten und Beauty-Profis, die Client-Arbeit mit klaren Service- und Zahlung Bedingungen abschließen möchten, sei es für ein Pre-Wedding-Shooting oder eine umfassendere Zusammenarbeit.

⚡ Vorlagenarchiv: Möchten Sie Ihre Make-up-Dienstleistungen bewerben oder professionell mit Influencern zusammenarbeiten? Verwenden Sie Marketing-Vertragsvorlagen, um Ihre Kampagne oder persönlichen Ziele, Leistungen, Zeitleiste und Zahlung zu skizzieren, damit jede Aktion reibungslos und transparent abläuft. Das können Sie damit zu erledigen: Legen Sie die Regeln für Inhalt oder Überarbeitungen fest, damit die Erwartungen klar bleiben.

Definieren Sie Social-Media-Leistungen wie Reels, Stories, Vorher-Nachher-Beiträge oder, was auch immer, was erwähnt wird.

Legen Sie klare Zeitleisten und Genehmigungskontrollen mit Kunden oder Partnern fest.

9. ClickUp-Vorlage für Betriebsvereinbarungen

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie diese ClickUp-Vorlage für Betriebsvereinbarungen, um Eigentümerschaftsrollen und Gewinnbeteiligungsbedingungen klar zu definieren.

Wenn mehrere Make-up-Artisten zusammenkommen, um ein Studio zu gründen oder eine Beauty-Marke aufzubauen, ist Klarheit das A und O der Partnerschaft. Mit der ClickUp-Vorlage für Betriebsvereinbarungen können Sie alle wichtigen Entscheidungen, von Eigentümerschaft bis hin zu Auszahlungen, übersichtlich und einfach dokumentieren, damit Ihr Geschäft nicht auf Vermutungen basiert.

Damit können Sie die beteiligten Partner zusammen mit ihren Geschäftsdetails und Rollen übersichtlich in einer Liste auflisten. Außerdem wird dargelegt, was jede Person einbringt und wie viel Anteil sie tatsächlich am Geschäft hat. Sie können auch klarstellen, wer befugt ist, Verträge im Namen Ihres Beauty-Geschäfts zu unterzeichnen. Die Vorlage schlüsselt auch auf, wie die Gewinne nach Berücksichtigung aller angefallenen Kosten aufgeteilt werden. Über das Geld hinaus legt sie auch den Rhythmus für die Zusammenarbeit Ihres Teams fest. Sie können festlegen, wie oft Sie ein Meeting haben, wie Sie die Finanzen überprüfen und wie Sie zukünftige Dienstleistungen, Workshops oder Erweiterungen planen.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Definieren Sie einen klaren Ausstiegsprozess, damit plötzliche Partnerwechsel keine Störungen bei Hochzeitsbuchungen oder Studioverpflichtungen verursachen.

Legen Sie fest, welche Finanzunterlagen und Dokumente freigegeben werden müssen, um den Cashflow und die Ausgaben transparent zu halten.

Schützen Sie Ihre Beauty-Marke, indem Sie verhindern, dass Partner ein konkurrierendes Studio oder Brautmoden-Team gründen, das auf dieselben Kunden abzielt.

Legen Sie klar fest, welche Gesetze des jeweiligen Bundesstaates oder der jeweiligen Region gelten, damit Streitigkeiten auch dann einfach zu lösen sind, wenn Sie in verschiedenen Städten oder an verschiedenen Hochzeitsorten Ihre Arbeit verrichten.

✅ Ideal für: Make-up-Artisten oder Beauty-Unternehmer, die eine formelle Geschäftspartnerschaft oder LLC aufbauen möchten, um ihre Marke klar und selbstbewusst zu stärken.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie über eine einzelne Veranstaltung hinaus eine dauerhafte Partnerschaft mit Ihren Kunden aufbauen möchten, sollten Sie langfristig denken. Hier kommen Vorlagen für Rahmenverträge ins Spiel. Sie eignen sich perfekt für Make-up-Artisten, die mit wiederkehrenden Kunden arbeiten oder laufende Projekte mit Marken und Studios verwalten. Und wenn Sie planen, Ihr Geschäft über die freiberufliche Tätigkeit hinaus auszubauen, ergänzen Sie es mit Vorlagen für Geschäftsvereinbarungen, um festzulegen, wie das Unternehmen geführt werden und wachsen soll, sodass alle Beteiligten vom ersten Tag an ein klares Verständnis haben.

10. ClickUp-Vorlage für Formular-Formulare für Make-up-Artists

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfassen Sie detaillierte Kundenanfragen mit deren Serviceanforderungen und Preisinformationen mithilfe dieser ClickUp-Vorlage für Angebotsformulare für Make-up-Artisten.

Für Make-up-Artists, die mehrere Event-Buchungen oder teambasierte Projekte verwalten, wird die ClickUp-Vorlage für Angebotsformulare für Make-up-Artists zu Ihrer Kommandozentrale für Vorverträge. Sie fungiert als intelligenter Anfragensammler und Preisorganizer an einem Ort und hilft Ihnen, Leads zu verwalten, lange bevor Sie einen Vertrag oder eine Rechnung erstellen. Das vorgefertigte Formular für Serviceangebotsanfragen sieht professionell aus und kann ganz einfach über Ihre Instagram-Biografie, Ihre Website oder WhatsApp Business freigegeben werden.

Jede Übermittlung erscheint automatisch in der Liste „Neue Angebotsanfragen“, wo Sie dringende oder hochwertige Ereignisse schnell sortieren und priorisieren können. Von dort aus gelangt jede Übermittlung in das Board „Angebotserstellung“. Dabei handelt es sich um eine visuelle Pipeline, die den Status jedes Angebots anzeigt, von der Überprüfung über den Versand bis zur Bestätigung. Jede Karte enthält wichtige Details wie das Ereignis-Datum, benötigte Dienstleistungen, Teilnehmerzahl und den geschätzten Projekt-Wert, sodass Sie mit absoluter Klarheit entscheiden können, welche Buchungen Sie annehmen und zuerst planen möchten.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Mit der Listenansicht können Sie alle eingehenden Anfragen auf einen Blick sehen und erhalten einen klaren Überblick darüber, wer angefragt hat, wann das Ereignis stattfindet, welche Dienstleistungen angefordert wurden und wie der aktuelle Status des Angebots ist.

Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer gesamten Angebots-Pipeline visuell mit der Board-Ansicht durch, indem Sie jede Anfrage durch Phasen wie „Neue Anfrage“, „In Bearbeitung“, „Bereit für Angebot“ und „Angeboten“ ziehen.

Erfassen Sie alle wichtigen Buchungsdetails mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp für Ereignisdatum, Teilnehmerzahl, Client-E-Mail, Referenzfotos, Dienstleistungskategorie usw.

Generieren Sie automatisch genaue Preise mit Feldern, die Schätzungen auf der Grundlage von Stunden, Tarifen und Dauer berechnen.

✅ Ideal für: Freiberufliche Make-up-Artisten und Beauty-Profis, die transparente, gut strukturierte Angebote erstellen möchten, die Clients beeindrucken und die Buchungsverwaltung vereinfachen.

⚡ Vorlage-Archiv: Sie möchten weitere gebrauchsfertige Preis-Layouts? Entdecken Sie die kostenlosen Vorlagen für Geschäftsangebote, um in wenigen Minuten klare, professionelle Kostenvoranschläge zu erstellen. Das können Sie damit zu erledigen: Organisieren Sie alle Client-Angebote und aktualisieren Sie sie ganz einfach vor der endgültigen Freigabe.

Passen Sie detaillierte Preisangebote für Make-up-Pakete oder Ereignis-Buchungen benutzerdefiniert an.

Fügen Sie Leistungsbeschreibungen, Rabatte und Steuern hinzu, ohne zusätzliche Format vornehmen zu müssen.

Schließen Sie jedes Geschäft auf clevere Weise mit ClickUp ab!

Die Führung eines Make-up-Geschäfts erfordert bereits ständige Konzentration und kreative Energie, daher sollten Ihre Verträge Ihnen das Leben nicht noch schwerer machen. Die gebrauchsfertigen Vertragsvorlagen für Make-up-Artisten von ClickUp bieten Ihnen eine einfache Struktur, mit der Sie Ihre Dienstleistungen erklären und jede Buchung mit Klarheit und Selbstvertrauen beginnen können.

Diese Vorlagen ersparen Ihnen das übliche Hin und Her und bieten Ihnen eine solide rechtliche Absicherung, sodass Sie schon beim ersten Kontakt organisiert und zuverlässig wirken. Der gesamte Prozess wird einfacher, da alles sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden klar und konsistent ist.

Ganz gleich, ob es sich um Arbeit handelt, die Braut-Make-up, kreative Kooperationen, einmalige Fotoshootings oder regelmäßige Salontermine umfasst – ClickUp verwaltet alles an einem Ort und begleitet Sie reibungslos vom ersten Angebot bis zur endgültigen Signatur.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und vereinfachen Sie die Verwaltung Ihres Geschäfts!