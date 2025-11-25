So wählen Sie eine Sales-Enablement-Software aus, die Ihren Umsatz steigert

Vertriebsteams haben ein Fragmentierungsproblem. Der State of Sales Enablement Report von Highspot hat ergeben, dass 29 % der Unternehmen immer noch auf mehrere, nicht miteinander verbundene tools zurückgreifen.

Wenn wir dies aufschlüsseln würden, wäre es Folgendes: eine für den Speicher von Inhalt, eine weitere für das Onboarding und eine separate für Analysen. Jede spricht ihre eigene Sprache, jede erfordert ihre eigene Pflege, und zusammen bilden sie ein Labyrinth der Ineffizienz.

Nennen wir dies die Enablement-Lücke. Und die ist teuer.

Unternehmen, die sich von dieser Komplexität lösen und auf ein einheitliches Sales-Enablement setzen, erzielen jedoch eine Gewinnquote von 49 % bei prognostizierten Geschäften. Wenn Arbeitgeber eine erstklassige Sales-Enablement-Strategie verfolgen, erreichen 84 % der Vertriebsmitarbeiter ihre Quoten.

Sales-Enablement-Software hilft Ihnen dabei, Ihre Vertriebsaktivitäten zu vereinheitlichen.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Sales-Enablement-Software auswählen, die Ihren Umsatz steigert.

Was ist Sales-Enablement-Software?

Sales-Enablement-Software ist eine Reihe von tools, die Vertriebsmitarbeitern die Ressourcen und Informationen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und Geschäfte abzuschließen.

Sie umfasst ein Lernmanagementsystem für die Schulung und das Coaching von Vertriebsteams, ein Content-Management-System zur Speicherung von Vertriebsmaterialien und ein Customer-Relationship-Management-System zur Nachverfolgung der Wirkung.

📌 Beispiel für Sales Enablement in der Praxis Stellen Sie sich ein SaaS-Unternehmen vor, das ein komplexes Produkt für ein Unternehmen verkauft. Ein starkes Sales-Enablement-Programm umfasst: Statten Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter mit Battle Cards aus, um Vergleiche mit Wettbewerbern zu meistern.

Erstellen Sie persönlichkeitsbasierte Demo-Skripte für verschiedene Käufertypen.

Bieten Sie Schulungsmodule zu Verhandlungsführung und Umgang mit Einwänden an.

Nutzen Sie eine Sales-Enablement-Plattform wie ClickUp, um Inhalte zu zentralisieren, die Nachverfolgung der Bereitschaft zu ermöglichen und die Leistung zu messen. Das Ergebnis? Vertriebsmitarbeiter verkaufen mit Zuversicht, die Kommunikation bleibt konsistent und jede Kundeninteraktion wirkt zielgerichtet.

Warum die Wahl der richtigen Sales-Enablement-Software so wichtig ist

Die wichtigste Frage bei der Auswahl einer Sales-Enablement-Software lautet: Hilft sie den Vertriebsmitarbeitern, besser, schneller und konsistenter zu verkaufen?

Hier erfahren Sie, warum die Auswahl der richtigen Sales-Enablement-Software so wichtig ist.

Verkürzt die Einarbeitungszeit und sorgt für eine gleichbleibende Leistung der Vertriebsmitarbeiter

Gute Sales-Enablement-Plattformen verkürzen die Zeit, die Vertriebsmitarbeiter benötigen, um ihre volle Produktivität zu erreichen.

Denn Vertriebsmitarbeiter erhalten sofortigen Zugriff auf Playbooks, Pitch Decks, Wettbewerbsberichte und Gesprächsskripte, die auf den jeweiligen Käufer zugeschnitten sind.

Neue Mitarbeiter können die Anrufe der leistungsstärksten Mitarbeiter mitverfolgen, kommentierte Demos ansehen und direkt auf der Plattform den Umgang mit Einwänden üben.

Verbessert das Coaching durch datengestütztes Feedback

Moderne Sales-Enablement-tools erfassen Erkenntnisse aus Telefonaten, Leistungsmuster von Vertriebsmitarbeitern und Verhaltenslücken im gesamten Trichter.

Ihre Manager können überprüfen, wie Top-Vertriebsmitarbeiter mit Einwänden umgehen, wann sie Preise nennen oder wie sie Probleme formulieren. Die Software zeigt die Qualifikationslücken jedes Vertriebsmitarbeiters auf und schlägt Schulungen oder Übungsmodule vor.

Erstellt eine Verbindung zwischen Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung für eine einheitliche Botschaft

Jede Präsentation und jedes Skript wird mit KI-gestützter Automatisierung synchronisiert. Das bedeutet, dass alle benachrichtigt werden, wenn sich die Botschaft ändert. Ihr Vertriebsteam betreibt keine Arbeit mit veralteten Unterlagen.

Das Marketing muss nicht mehr nach Updates fragen.

Und die Produktteams stellen sicher, dass jedes Verkaufsgespräch die neuesten Features widerspiegelt. Sie bieten ein einheitliches Kauferlebnis in jeder Phase der Customer Journey.

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit dem Einsatz von KI im Vertrieb haben, zeigt Ihnen dieses Video die tools, Vorlagen und Workflows, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

👀 Wussten Sie schon? Der Begriff „Spam” für unerwünschte E-Mails stammt aus einem Sketch der BBC aus den 1970er Jahren über das Dosenfleisch „Spam”, da eine Massen-E-Mail denselben sich wiederholenden Refrain enthielt.

Schlüsselkomponenten einer Sales-Enablement-Software

Die Sales-Enablement-Plattform wird mit den folgenden Features zu einem Kraftmultiplikator für alles, was Sie mit Ihrem Vertriebsteam zu erledigen versuchen.

Umfassender Inhalt: Ein zentrales Repository speichert alle Ein zentrales Repository speichert alle Sales-Enablement-Materialien wie Fallstudien, Präsentationen und Datenblätter an einem Ort, übersichtlich organisiert und leicht zugänglich.

Vertriebsanalysen und Berichterstellung: Verknüpfen Sie Verknüpfen Sie Sales-Enablement-KPIs mit dem Umsatz und sehen Sie, wie sich Inhalt und Coaching auf die gesamte Pipeline auswirken.

CRM-Integration: Durch die direkte Integration mit verschiedenen Plattformen bleiben Daten konsistent und zugänglich. Die Automatisierung der Protokollierung von Aktivitäten minimiert manuelle Arbeit und stellt sicher, dass jede Kundeninteraktion aufgezeichnet wird.

KI-gesteuerte Automatisierung: Intelligente Automatisierung kann die Workflows für jede Vertriebsphase oder Persona optimieren. Ergänzen Sie das Ganze um KI-gestützte Anrufanalysen und Autopilot-Agenten und erhalten Sie unterwegs detailliertes Feedback zur Leistung.

Robuste Compliance: Strenge Zugriffskontrollen sorgen dafür, dass sensible Materialien mit Sicherheit freigegeben werden. Sie helfen Ihnen dabei, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Audit-Trails sorgen für Transparenz, indem sie die Nutzung von Inhalten und die Freigabeaktivitäten nachverfolgen.

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 1905 wurde Madam C. J. Walker zu einer der Pionierinnen des Direktvertriebs. Sie entwickelte ihre eigene Haarpflegeserie und gründete die Madam C. J. Walker Manufacturing Company, in der sie Tausende von Frauen darin schulte, ihre Produkte von Tür zu Tür zu verkaufen. Dabei wurde sie zu einer der ersten Selfmade-Millionärinnen Amerikas.

Wie viel sollten Sie für Sales-Enablement-Software bezahlen?

Die Kosten für eine Sales-Enablement-Software hängen von der Größe Ihres Unternehmens, den erforderlichen Features und den Integrationsanforderungen ab.

Plan: 10 bis 30 US-Dollar pro Benutzer und Monat

Sie umfasst Features wie Inhalt-Management, grundlegende Analysen, E-Mail-Integration und Zugang zu Standardschulungen.

Erweiterter Plan: 30 bis 70 US-Dollar pro Benutzer und Monat

Bietet erweiterte Verwaltung von Inhalt, verbesserte Analysen, CRM-Integration, benutzerdefiniertes Branding und einen noch zuverlässigeren Support.

Lösungen für Unternehmen: 70 bis 100+ US-Dollar pro Benutzer und Monat

Diese Preisstufe umfasst umfassende Features, benutzerdefinierte Integrationen und priorisierten Support. Einige Plattformen berechnen eine Grundgebühr zuzüglich jährlicher Kosten pro Benutzer.

Vertragsverträge des Unternehmens können je nach Umfang und Benutzerdefinierung gelegentlich einen Wert von 90.000 US-Dollar pro Jahr überschreiten.

💡 Profi-Tipp: Eine Sales-Enablement-Plattform ist nur so leistungsfähig wie die Systeme, mit denen sie in Verbindung steht. Wenn sich diese nicht nahtlos in Ihr CRM, Ihren Anrufrekorder, Ihr CMS und Ihre Schulungstools integrieren lässt, wird Ihr Team am Ende doppelte Arbeit leisten und die Betriebskosten in die Höhe treiben. Die Software Ihrer Wahl sollte Kontextwechsel reduzieren und Arbeitsausbreitung verhindern, da Ihr Team bereits mehr Zeit mit der Verwaltung der Arbeit als mit der eigentlichen Ausführung verbringt.

So wählen Sie die richtige Sales-Enablement-Software aus

Wenn Sie sich also fragen, wo Sie überhaupt anfangen sollen, beginnen Sie hier 👇

Beginnen Sie mit Ihren geschäftlichen Anforderungen

Warum brauchen Sie überhaupt eine Sales-Enablement-Software?

Stellen Sie Fragen wie:

Wo verschwenden Ihre Vertriebsleiter Zeit oder bleiben hinter den Erwartungen zurück?

Wie können Sales-Enablement-tools dazu beitragen, die Produktivität des Vertriebs zu verbessern , indem sie repetitive Administrator-Arbeit eliminieren und Vertriebsmitarbeiter auf den richtigen Inhalt ausrichten?

Welche Metriken sind für Sie wichtig?

Wie sieht Ihre Buyer Journey aus? Ist sie lang und komplex oder kurz und auf Transaktion ausgerichtet?

Über welche tools verfügen Sie bereits und wie passt ein neues tool dazu?

💡 Profi-Tipp: Dokumentieren Sie Ihre wichtigsten Anwendungsfälle und Erfolgsmetriken. Das könnten beispielsweise sein: Vertriebsmitarbeiter müssen innerhalb von zwei Minuten die richtigen Inhalte finden können oder die Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter muss von zwölf auf acht Wochen verkürzt werden.

2. Bewerten Sie Anbieter und erledigen Sie eine vergleichende Analyse.

Sie sollten verstehen, wie jedes tool zu Ihren Vertriebsabläufen passt und sich in Ihre Systeme integrieren lässt.

Ihre vergleichende Analyse sollte Folgendes umfassen:

Kriterien Warum das wichtig ist Beispiel aus der Praxis Anwendungsfall Sollte zu Ihren Vertriebsaktivitäten passen Wenn Sie Geschäfte des Unternehmens mit mehreren Beteiligten abwickeln, benötigen Sie geführte Verkaufspfade und rollenbasierte Playbooks – nicht nur eine Bibliothek des Inhalts. Integrationsgrad Deep CRM, Anrufaufzeichnung, CMS und LMS-Integrationen schaffen einen einheitlichen Workflow für Vertriebsmitarbeiter. Ein Vertriebsmitarbeiter beendet einen Anruf in Gong → Erkenntnisse und Tag-Synchronisierung werden mit Salesforce synchronisiert → das Enablement-Tool empfiehlt automatisch das nächste Asset. KI und Automatisierung KI sollte die richtigen Inhalte bereitstellen, Anrufe analysieren und das Coaching automatisieren. Während eines Preisgesprächs zeigt das tool eine Live-Battlecard an und hebt Einwandmuster für das Coaching automatisch hervor. Inhalt-Management und Analysen Starke Kontroll- und Analysefunktionen zeigen, welche Ressourcen die Pipeline beschleunigen und welche von Vertriebsmitarbeitern ignoriert werden. Sie entdecken eine Präsentation, die die Abschlussquote um 18 % steigert – das Tool empfiehlt sie proaktiv Vertriebsmitarbeitern, die an ähnlichen Geschäften arbeiten. Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit Benutzerfreundlichkeit führt direkt zu besseren Unterhaltungen und schnelleren Zyklen. Vertriebsmitarbeiter öffnen Playbooks vor Anrufen, da dies mit einem Klick im CRM möglich ist.

Zwei weitere Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten, sind:

Governance: Bewerten Sie Version Control, rollenbasierte Berechtigungen, geografienübergreifende Lokalisierung von Inhalt und Systemleistung unter Skalierung.

Gesamtbetriebskosten (TCO): Umfassen neben den Lizenzkosten auch Kosten für die Migration von Inhalten, das Änderungsmanagement, Integrationen, die Datenbereinigung und fortlaufende Schulungen.

🚀 ClickUp-Vorteil: ClickUp bietet Sicherheit auf Unternehmen-Niveau mit SOC 2 Typ II- und ISO 27001-Zertifizierung, wird auf AWS gehostet und verwendet End-to-End-Verschlüsselung (AES-256 im Ruhezustand, TLS 1.2+ während der Übertragung) mit kontinuierlichen Tests und Überwachungen durch Dritte. Sie erhalten erweiterte Zugriffskontrollen, darunter SSO, SCIM-Provisioning und rollenbasierte Berechtigungen, sowie flexible Optionen für die Datenresidenz für Teams, die gemäß der DSGVO oder regionalen Compliance-Anforderungen arbeiten.

3. Führen Sie einen Proof of Concept durch

Sie möchten sehen, wie sich das Tool in einem realen Vertriebsworkflow bewährt? Testen Sie die Software daher mit einer kleinen Gruppe von Vertriebsmitarbeitern und beobachten Sie, ob sie das Tool annehmen.

Laden Sie außerdem Geschäftsdaten wie Battlecards, Präsentationen und Anrufaufzeichnungen hoch. So sehen Sie, wie die Plattform mit echten Kundengesprächen, Aktualisierungen des Inhalts und Beratung während des Geschäftsabschlusses umgeht.

Verbinden Sie sie mit Ihrem CRM, CMS und Tech-Stack, um zu sehen, ob die Daten nahtlos fließen.

Sie sollten auch die Auswirkungen messen – Zeitersparnis, Nutzung von Inhalten und ob das Vertriebsteam die Software als nützlich empfindet.

Bewerten Sie, wie lange es dauert, Inhalte zu aktualisieren, Playbooks zu erstellen und Coaching-Workflows einzurichten.

📊 Vertriebserkenntnis: Moderne Käufer folgen nicht mehr einem geradlinigen Weg. Sie bewegen sich im Zickzack zwischen Websites, E-Mails, Anrufen und sozialen Medien, bevor sie eine Entscheidung treffen. Aus diesem Grund boomt Sales Enablement. Wie 65 % der Vertriebsteams zugeben, ist die Customer Journey so komplex geworden, dass neue Vertriebsmethoden unerlässlich sind, um Schritt zu halten.

Hier finden Sie eine Liste der beliebtesten Sales-Enablement-tools, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind ⬇️

ClickUp (am besten geeignet für KI-gestütztes Projektmanagement)

ClickUp ist eine umfassende Plattform für Arbeit mit integrierten intelligenten Vertriebs-Workflows.

So können Vertriebsteams ClickUp nutzen.

Führen Sie Sales Enablement an einem Ort durch

Verwalten Sie Ihre Vertriebsteams, führen Sie Nachverfolgung des Fortschritts und behalten Sie den Überblick über die KPI für Sales Enablement mit dem flexiblen CRM für Vertriebsteams von ClickUp.

ClickUp for Sales wurde speziell für Teams entwickelt, die einen umfassenden Überblick über ihren Umsatzzyklus wünschen. Die Lösung erfasst jede Phase des Verkaufsprozesses, von der Lead-Erfassung bis zum geschlossen-gewonnenen, und sorgt dafür, dass alles sinnvoll miteinander verknüpft bleibt.

ClickUp Formular erfasst Leads oder interne Anfragen und wandelt sie direkt in ergebnisorientierte Aufgaben um. Darüber hinaus werden alle Antworten automatisch in die relevanten Geschäftsdetails übernommen, sodass die Gefahr von Informationsverlusten bei der Übergabe geringer ist.

Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie Attribute wie Geschäftswert, Region, nächster Schritt oder Produktlinie hinzufügen, um jeder Gelegenheit einen aussagekräftigen, individuellen Kontext zu geben.

Außerdem dient sie als flexibles CRM. Sie vereint Vertriebs-Pipeline-Management, Automatisierung und Nachverfolgung in einem einzigen Arbeitsbereich, in dem auch Ihre Enablement-Inhalte und Schulungen zu finden sind.

⚡ Vorlagenarchiv: Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline, wenn Sie Dutzende von offenen Verkaufschancen in verschiedenen Regionen verwalten und nicht wissen, welche davon Ihnen entgehen oder wer zuletzt nachgefasst hat. Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie eine effiziente Nachverfolgung und Verwaltung von Opportunities über Regionen hinweg mit der ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline durch. Jede Phase in dieser Vorlage, wie „Qualifiziert“, „Demo“, „Angebot“ und „geschlossen“, gruppiert die Geschäfte nach ihrem Fortschritt, sodass Sie stagnierende Opportunities erkennen oder feststellen können, wo die meisten potenziellen Kunden abspringen. So können Teams sie nutzen: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Geschäftsgröße, Wahrscheinlichkeit oder Region hinzu, um genauere Prognosen zu erstellen.

Protokollieren Sie jede E-Mail und jeden Anruf in der Aufgabe, um die Kommunikationshistorie an einem Ort zu speichern.

Filtern Sie nach Vertriebsmitarbeitern oder Phasen, um zu sehen, wer Abschlüsse erzielt und wo sich Geschäfte häufen.

Führen Sie den Wert der Pipeline automatisch am unteren Rand Ihrer Ansicht nach.

Verwandeln Sie Wissen in sofortige Antworten mit ClickUp Brain.

Überlegen Sie, wie oft Ihr Team Minuten oder sogar Stunden damit verschwendet, E-Mail-Verläufe, Chat-Protokolle und Folien zu durchsuchen, nur um eine einfache Frage zu beantworten.

ClickUp Brain, das beste KI-Tool für Vertriebsteams, ändert das. Es hört zu, wie Ihre Arbeit organisiert ist (über Aufgaben, Dokumente, Kommentare) und lässt Sie darauf zugreifen, als würden Sie einen Kollegen fragen: „Wie ist der Status der Onboarding-Inhalte?“ oder „Welche Geschäfte haben seit zwei Wochen keinen Kontaktpunkt erreicht?“.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Einblicke und Antworten aus Ihren Workspace-Daten.

Hier erfahren Sie, wofür Vertriebsmitarbeiter und Enablement-Leiter sie nutzen:

Fragen Sie im Chatten oder in der Brain-Seitenleiste: „Was sind die Prozessänderungen in Version 5 des Playbooks?“ Das System überprüft Dokumente, Aufgaben und Kommentare und liefert Ihnen die Details.

Verwenden Sie Workspace Q&A, um zu fragen: „Zeige mir alle aktiven Angebote über 50.000 US-Dollar in den letzten 30 Tagen“, und Brain wird die Aufgaben anzeigen, die Ergebnisse filtern und sofort anzeigen.

Geben Sie @Brain in einen Kommentar zu einer Aufgabe ein und stellen Sie relevante Fragen. Brain gibt Ihnen eine Zusammenfassung der Schlüssel-Details sowie Vorschläge für die nächsten Schritte.

Stellen Sie Fragen und erhalten Sie umsetzbare Erkenntnisse direkt in den Kommentar der Aufgabe mit ClickUp Brain.

Aber das ist noch nicht alles. ClickUp Brain MAX erweitert die Suche über ClickUp hinaus – auf Google Drive, GitHub, SharePoint und sogar das Internet – und ermöglicht es Ihnen, Ihre Fragen zu stellen, anstatt sie einzugeben, dank Talk to Text.

Erstellen und verwalten Sie lebendige Playbooks mit ClickUp Dokumenten.

ClickUp Docs ist die lebendige Referenzbibliothek Ihres Teams. Erstellen Sie ein Vertriebs-Dokument, verschachteln Sie Unter-Seiten, fügen Sie Titelbilder hinzu und formatieren Sie den Inhalt wie in einem Wiki.

Erstellen, organisieren und durchsuchen Sie die Wissensdatenbank Ihres Teams mühelos mit ClickUp Dokumenten.

Mit Docs können Sie Aufgaben, Dateien, Links, Tabellen und vieles mehr einbetten. So verwandeln Sie Ihre Vertriebs-Playbooks in umsetzbare Workflows, die Ihre Vertriebsmitarbeiter in Echtzeit befolgen und aktualisieren können.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie benutzerdefinierte CRM-Workflows an Ihre spezifischen Vertriebsprozesse an.

Zeichnen Sie Verkaufsgespräche auf, transkribieren Sie sie und extrahieren Sie daraus Aktionspunkte mit dem KI-basierten Meeting Notetaker

Verfolgen Sie ganz einfach den Fortschritt Ihrer Vertriebsaktivitäten und verwalten Sie Abhängigkeiten mit ClickUp Aufgaben

Prüfen und kommentieren Sie Verträge, PDFs, Skripte usw. für nahtloses Feedback und Genehmigungen.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Kontakt-E-Mails oder Follow-ups mit ClickUp Automatisierungen

Verwenden Sie ClickUp-Integrationen , um die Sales-Pipeline-tools mit Ihrem Tech-Stack in Verbindung zu bringen.

Erstellen Sie mit dem KI-Writer for Arbeit schnell Texte für Ihre Kundenansprache.

Limit von ClickUp

Der breite Bereich an Features und Automatisierungen kann für neue Benutzer überwältigend sein.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.555 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

2. Gong (Am besten geeignet für KI-gestützte Unterhaltung-Intelligenz)

via Gong

Gong ist eine Unterhaltung-Intelligenz-Plattform für Vertriebsteams. Sie analysiert Verkaufsgespräche, E-Mails und Kundeninteraktionen und gibt Ihnen Einblicke in den Stand von Geschäften und die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter.

Die KI-Engine identifiziert Muster in Ihrer Pipeline: Was sagen die besten Vertriebsmitarbeiter, welche Einwände verhindern Abschlüsse und wo zeigen Käufer Kaufabsichten?

Die Echtzeit-Einblicke von Gong helfen Sales-Enablement-Verantwortlichen dabei, die Abschlussquoten zu verbessern, Geschäftszyklen zu verkürzen und bei jeder Interaktion eine konsistente Kommunikation zu gewährleisten.

Die besten Features von Gong

Analysieren Sie Verkaufsgespräche mit KI, um Gesprächsanteile, Einwände, Erwähnungen von Wettbewerbern und Schlüssel-Signale für Geschäftsabschlüsse zu erkennen.

Erkennen Sie frühzeitig neue Trends und die Erwähnung von Wettbewerbern, indem Sie die Nachverfolgung der Sprache Ihrer Kunden vornehmen.

Erstellen Sie datengestützte Coaching-Programme mithilfe von Scorecards für Vertriebsmitarbeiter, Snippet-Bibliotheken und Verhaltensbenchmarks.

Limit-Einschränkungen von Gong

Erweiterte Analysen und KI-gestützte Features sind nur in höheren Preisstufen verfügbar.

Preise von Gong

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Gong-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

3. Spekit (Am besten geeignet für Vertriebs- und Erfolgsförderung)

via Spekit

Spekit ist eine Just-in-Time-Enablement-Plattform, die Schulungen, Prozessanleitungen und Playbook-Inhalte direkt in die tools integriert, die Ihr Vertriebsteam bereits nutzt – Salesforce, Outreach, Slack und mehr.

Anstatt Vertriebsmitarbeiter zu einem statischen LMS oder Wiki zu schicken, bietet Spekit ihnen genau dann und dort, wo sie sie brauchen, kurze Anleitungen in kleiner Größe.

Dies macht sie ideal für schnell wachsende Teams, die Prozesse, Botschaften oder Vertriebsmaßnahmen ständig aktualisieren.

Die besten Features von Spekit

Freigeben Sie Inhalt über SmartSend-Links innerhalb von Spekit und erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn ein potenzieller Kunde diese öffnet oder darauf reagiert.

Nutzen Sie die Dashboard in Spekit zur Nachverfolgung, was Vertriebsmitarbeiter als Ansicht, worauf sie reagieren und was sie freigeben.

Erstellen Sie geführte Walkthroughs, um Vertriebsmitarbeiter schneller einzuarbeiten und neue Prozesse ohne formelle Sitzungen zu festigen.

Limit-Einschränkungen von Spekit

Die Skalierung von Inhalt über mehrere Teams hinweg kann im Vergleich zu zentralisierten Enablement-Systemen einen erheblichen Aufwand erfordern.

Preise von Spekit

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Spekit

G2: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen, sollten Sie sich über die Fallstricke im Klaren sein, die Menschen davon abhalten, das beste Sales-Enablement-tool zu nutzen:

❌ Auswahl eines Tools ohne Definition Ihrer Vertriebsaktivitäten: Teams kaufen oft Software, bevor sie genau festgelegt haben, wie ihr Vertriebsprozess tatsächlich funktioniert, z. B. Inbound vs. Outbound, PLG vs. Unternehmen oder Hybrid. Ohne Klarheit passen selbst leistungsstarke tools nicht zum Workflow.

❌ Unterschätzung der Content-Governance: Viele Teams konzentrieren sich auf die Erstellung von Enablement-Inhalten, vernachlässigen jedoch die Version, die Tag und die Archivierung. Vertriebsmitarbeiter verschwenden dadurch Zeit mit der Suche nach Materialien oder verwenden in wichtigen Gesprächen veraltete Präsentationen.

❌ Datenhygiene und Integrationsqualität ignorieren: Alle sagen, dass Integration wichtig ist, aber nur wenige überprüfen, wie sauber und nutzbar die synchronisierten Daten tatsächlich sind. Schlechte Daten rein = schlechte Erkenntnisse raus

❌ Enablement als einmalige Einrichtung betrachten: Teams führen oft eine Enablement-Plattform ein und betrachten sie dann als erledigt, anstatt sie als lebendiges Ökosystem zu pflegen. Ohne kontinuierliche Anpassung verliert sie schnell an Relevanz.

Best Practices für eine erfolgreiche Implementierung

Selbst die fortschrittlichste Sales-Enablement-Software kann hinter den Erwartungen zurückbleiben, wenn die Implementierung bei technischem Setup und einer grundlegenden Schulung endet.

Hier sind einige oft übersehene Best Practices 👇

✅ Erstellen Sie ein Inhalt-Governance-Modell, bevor Sie Inhalte hochladen.

Eine der größten Fallstricke bei der Einführung eines neuen Sales-Enablement-tools ist es, alte Inhalte einfach darin zu speichern. Erstellen Sie stattdessen ein Governance-Framework, in dem festgelegt ist, wer für die Erstellung, Kuratierung, Genehmigung und Löschung von Inhalten verantwortlich ist. Legen Sie frühzeitig Regeln für die Versionierung und Metadatenstandards fest, um die Daten aktuell und kontextuell relevant zu halten.

✅ Implementieren Sie Feedback-Schleifen zwischen Vertrieb und Marketing mithilfe des tools.

Die meisten Unternehmen sammeln Feedback ad hoc. Formalisieren Sie diesen Prozess stattdessen. Konfigurieren Sie Ihr Sales-Enablement-tool so, dass Vertriebsmitarbeiter in Echtzeit Assets bewerten, kommentieren oder markieren können, und leiten Sie dieses Feedback direkt an das Marketing weiter. So entsteht ein lebendiges Feedback-Ökosystem, das die Relevanz der Inhalte und die Wirksamkeit der Botschaften kontinuierlich verbessert.

✅ Verwenden Sie Mikro-AdoptionsMetriken

Messen Sie nicht nur die „Nutzung“ oder die „Auswirkung auf die Gewinnrate“. Verfolgen Sie Verhaltenssignale, die eine nachhaltige Akzeptanz vorhersagen, wie z. B. die Zeit bis zur ersten Suche, das Verhältnis zwischen Suche und Klick auf Inhalt oder die Häufigkeit, mit der Ressourcen an Kollegen freigegeben werden. Diese Mikrometriken zeigen, ob Vertriebsmitarbeiter echte Gewohnheiten im Umgang mit der Sales-Enablement-Software entwickeln.

✅ Unterstützen Sie Vertriebsleiter mit datengestützten Coaching-Informationen.

Allzu oft konzentrieren sich Sales-Enablement-Plattformen auf die Bereitstellung von Inhalten für Vertriebsmitarbeiter und übersehen dabei die Bedürfnisse der Führungskräfte. Statten Sie Vertriebsleiter mit Dashboards aus, die echte Einblicke in die Leistung liefern, wie z. B. den Einfluss von Inhalten auf die Geschwindigkeit von Geschäftsabschlüssen, Engagement-Lücken nach Segmenten und Bereitschaftswerte auf Vertriebsmitarbeiterebene.

Checkliste: Was Sie bei der Bewertung einer Plattform zu erledigen haben und was Sie vermeiden sollten

Was Sie zu erledigen haben Was Sie nicht tun sollten ✅ Durchlaufen Sie reale Verkaufsszenarien. Setzen Sie sich mit echten Vertriebsmitarbeitern zusammen und simulieren Sie einen Live-Geschäftszyklus, um zu sehen, wie einfach sie Inhalte finden, freigeben und personalisieren können. ❌ Beurteilen Sie nicht nur anhand der Features. Eine Plattform kann auf dem Papier leistungsstark erscheinen, aber im Feld versagen, wenn sie die Vertriebsmitarbeiter ausbremst oder Schlüsselressourcen hinter Klicks versteckt. ✅ Fordern Sie Daten oder Fallstudien an, die zeigen, wie die Plattform die Erreichung von Quoten oder die Geschwindigkeit von Geschäftsabschlüssen beeinflusst hat. ❌ Akzeptieren Sie keine vagen ROI-Behauptungen. Wenn ein Anbieter Nutzungsdaten nicht mit Umsatzergebnissen in Verbindung bringen kann, wird die Wahrscheinlichkeit gering sein, dass Ihnen die Erkenntnisse etwas nützen. ✅ Prüfen Sie, wie einfach Ihr Enablement- oder Ops-Team Berechtigungen, Inhalts-Tags und Workflows aktualisieren kann, ohne von Abhängigkeit von Anbietern. ❌ Verwenden Sie bei kleinen Änderungen ausschließlich Ihre Abhängigkeit von der IT-Abteilung oder von Anbietern. Übermäßig starre Systeme bremsen die Dynamik und führen langfristig zu Reibungsverlusten. ✅ Priorisieren Sie intuitive Analysen. Gute Plattformen helfen Führungskräften und Vertriebsmitarbeitern zu verstehen, was die Arbeit leistet (ohne dass ein Datenwissenschaftler zur Interpretation benötigt wird). ❌ Ignorieren Sie die Benutzerfreundlichkeit bei der Analyse. Daten, die hinter komplexen Dashboards verborgen sind, bleiben oft ungenutzt, wodurch ihr Wert zunichte gemacht wird.

Sorgen Sie für ein konstantes Umsatzwachstum mit ClickUp für Sales Enablement.

Viele Sales-Enablement-tools versprechen, alles zu erledigen, aber nur wenige vereinen Klarheit, Zusammenarbeit und Umsetzung an einem Ort.

ClickUp sticht unter all den anderen Optionen hervor.

Mit der Team-Lösung von ClickUp wird jede Phase Ihres Vertriebszyklus mit Sichtbarkeit und Umsetzbarkeit.

Ihr Team kann Pipelines verwalten, die Leistung überwachen und Geschäfte nachverfolgen, ohne jemals die Plattform verlassen zu müssen. Erstellen Sie in ClickUp Dokument lebendige Ressourcen wie Playbooks und Pitch-Materialien, damit alle bei jeder Kundeninteraktion auf dem gleichen Stand sind und selbstbewusst auftreten können.

Was ClickUp von anderen unterscheidet, ist seine kontextbezogene KI.

ClickUp Brain und ClickUp Brain MAX helfen Vertriebsteams, schneller zu arbeiten, indem sie Follow-ups automatisieren, Einblicke in Geschäftsabschlüsse zusammenfassen und sofort maßgeschneiderte Nachrichten generieren.

Sind Sie bereit zu erfahren, wie die Teams mit der höchsten Produktivität jeden Tag Erfolg erzielen?

Beginnen Sie mit ClickUp und verwirklichen Sie Ihre Vertriebsziele.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Der wesentliche Unterschied liegt in ihrer Hauptfunktion und ihrem Anwendungsbereich: CRM-Software (Customer Relationship Management) ist ein Aufzeichnungssystem, das sich auf die Verwaltung von Kunden- und Interessentendaten konzentriert. Es hilft bei der Nachverfolgung des Verkaufsprozesses, indem es Aktivitäten protokolliert und Berichte über die Verkaufsleistung erstellt. Sales-Enablement-Software konzentriert sich auf die Umsetzung der Sales-Enablement-Strategie, indem sie Vertriebsleitern und Vertriebsmitarbeitern die richtigen Ressourcen, Kenntnisse und Sales-Inhalte zur Verfügung stellt, um Käufer effektiv anzusprechen. Dazu gehört zentralisiertes Content-Management, Schulungen und Coaching.

Kleine Vertriebsteams benötigen tools, die den Verwaltungsaufwand reduzieren. Priorisieren Sie Features, die mit geringstem Aufwand die größte Wirkung erzielen. Achten Sie auf zentralisierte Verwaltung von Inhalt, Guided Selling, Tools zur Käuferbindung und CRM-Integration.

Obwohl vieles von der Sales-Enablement-Strategie abhängt, finden Sie hier einen groben Anhaltspunkt. Für ein kleineres Unternehmen mit einer begrenzten Anzahl von Benutzern und minimalen Integrationen dauert es zwischen 4 und 8 Wochen. Für ein mittelständisches Unternehmen mit begrenzten Integrations-, Datenbereinigungs- und Schulungsanforderungen dauert es zwischen 3 und 6 Monaten. Und für ein großes Unternehmen mit komplexen Integrationen, umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungen und mehreren Beteiligten kann es zwischen 6 und 12 Monaten oder länger dauern. Sie müssen auch die Vertriebsschulung und das Coaching für die Teams berücksichtigen.

Ja, in hohem Maße. KI entwickelt sich rasch zu einer Kernkomponente für eine erfolgreiche Sales-Enablement-Strategie. Denn KI verbessert Arbeitsabläufe durch intelligente Inhaltsempfehlungen, kontextbezogene Inhaltserstellung und automatisiertes Sales-Coaching und trägt sogar zur Automatisierung bei, um die Effizienz der Vertriebsabläufe zu steigern.

Die Messung des ROI für Sales-Enablement-Software umfasst mehr als nur einen einfachen Vergleich von Umsatz und Kosten. Eine vollständige Ansicht berücksichtigt, wie sich das Enablement auf die Vertriebsleistung (z. B. Gewinnraten, Zykluslänge), die Effektivität von Inhalten, die Effizienz der Einarbeitung und indirekte Gewinne (Marke, Käufererfahrung, Abstimmung) auswirkt.