Erstellen Sie E-Mail-Vorlagen für Inbound-Verkäufe, die zu Conversions führen

Vertriebsmitarbeiter verbringen fast ein Fünftel ihres Tages mit dem Verfassen von E-Mails, darunter auch Kaltakquise-E-Mails. Trotz all dieses Aufwandes sind die Ergebnisse jedoch nicht immer so, wie sie es sich erhoffen.

Denn Inbound-Vertrieb ist mehr als nur das Beantworten der Fragen eines potenziellen Kunden. Er umfasst die Qualifizierung von Leads, die Bewältigung einer bestimmten Herausforderung und den Aufbau sinnvoller Unterhaltungen. Um sich auf diese wichtigen Aufgaben konzentrieren zu können, müssen Vertriebsmitarbeiter sich ihre Zeit zurückholen.

Der Vertriebsprozess umfasst immer auch E-Mail-Marketing, aber der Workflow muss nicht jedes Mal von vorne begonnen werden. Hier kommt die Automatisierung ins Spiel, die Vertriebsmitarbeitern das Leben erleichtert.

Durch die Erstellung von E-Mail-Vorlagen für den Inbound-Vertrieb erhält Ihr Team ein personalisiertes, effizientes und einsatzbereites Framework für jede Phase des Vertriebszyklus.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mithilfe von KI Vorlagen für den Inbound-Vertrieb erstellen können, die Zeit sparen und die Antwortraten verbessern.

⭐ Feature-Vorlage Wenn Sie damit beginnen, Inhalt für Ihren Inbound-Funnel zu kuratieren, ist die Drip-Kampagnen-Vorlage von ClickUp ein guter Ausgangspunkt, um automatisierte, mehrstufige E-Mail-Sequenzen zu erstellen, die Leads pflegen und personalisierte Inhalte liefern. Kostenlose Vorlage erhalten Halten Sie Ihre Marke während des gesamten Zyklus mit der Drip-Kampagnen-Vorlage von ClickUp im Gedächtnis Ihrer Kunden

Was unterscheidet Inbound-Vertriebs-E-Mails von anderen?

Käufer glauben nichts, was Sie ihnen über Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung erzählen, solange sie nicht zuerst an Sie glauben.

Das hat der Verfasser Deb Calvert einmal gesagt, und es trifft besonders auf den Inbound-Vertrieb zu.

Mit Inbound-Leads haben Sie den schwierigsten Schritt bereits abgeschlossen. Ihre potenziellen Kunden haben geklickt, sich angemeldet, etwas heruntergeladen oder sich registriert. Sie haben bereits den Wert erkannt, den Sie ihnen bieten können. Jetzt liegt es an Ihnen, dieses Interesse mit einer Nachricht zu verstärken, die zum richtigen Zeitpunkt auf gemeinsame Verbindungen Bezug nimmt.

E-Mail-Vorlagen für den Inbound-Vertrieb konzentrieren sich auf Vertrauen, Timing und Relevanz, im Gegensatz zu Cold-E-Mail-Vorlagen, die darauf abzielen, das Eis mit Fremden zu brechen.

Das bedeutet jedoch, dass Ihre Gesamtstrategie, von der Betreffzeile bis zum Call-to-Action, umso wichtiger ist.

Hier erfahren Sie, wie sich überzeugende Inbound-Vertriebs-E-Mails und effektive E-Mail-Kontaktaufnahmen von anderen unterscheiden:

Sprechen Sie potenzielle Kunden an, die bereits Interesse gezeigt haben, z. B. durch die Anmeldung zu einem Webinar, das Herunterladen einer Fallstudie oder den Besuch einer Seite

Konzentrieren Sie sich darauf, personalisierte Inhalte auf der Grundlage bereits durchgeführter Aktionen zu liefern, anstatt Ihre Marke von Grund auf neu vorzustellen

Verwenden Sie einen hilfsbereiten, beratenden Ton, um konkrete Vorteile oder nächste Schritte als Anbieter aufzuzeigen, wie z. B. eine kostenlose Beratung oder eine personalisierte Demo

Bieten Sie bei jeder Interaktion einen klaren Wert, egal ob es sich um eine Willkommens-E-Mail-Vorlage oder eine Follow-up-E-Mail-Vorlage nach einer Preisanfrage handelt

Schlüsselelemente einer E-Mail für den Inbound-Vertrieb mit hoher Konversionsrate

Inbound-Vertriebs-E-Mails sind von Natur aus anders, daher sollte auch Ihr Ansatz beim Verfassen dieser E-Mails anders sein.

Es geht darum, die richtige Botschaft zu vermitteln, die Vertrauen schafft und sie näher daran bringt, zahlende Benutzerdefinierte zu werden.

Hier sind die wichtigsten Elemente, die Sie in Ihre E-Mail-Vorlagen für Inbound-Leads aufnehmen sollten:

1. Lernen Sie Ihre Inbound-Leads kennen und passen Sie jede Nachricht individuell an

Inbound-E-Mails funktionieren am besten, wenn sie im Kontext verankert sind. Sie senden keine E-Mail an einen Fremden, sondern setzen eine Unterhaltung fort.

Nehmen Sie sich Zeit, um zu verstehen, was den Auslöser des Kontakts auslöste. War es eine Webinar-Anmeldung? Ein Besuch der Preiss Seite? Ein Blog-Post-Herunterladen?

📌 Beispiel: Nehmen wir an, ein Geschäftsbesitzer lädt Ihren Preisleitfaden herunter. Eine allgemeine Verkaufs-E-Mail würde diese Gelegenheit zunichte machen. Versuchen Sie stattdessen Folgendes: „Hallo Alex, vielen Dank, dass Sie unsere Preisübersicht heruntergeladen haben. Wenn Sie nach [Art des tools] tools für Ihr 5-köpfiges Team suchen, würde ich Ihnen gerne freigeben, wie andere kleine Unternehmen [Firmenname] nutzen, um die Kundengewinnung zu optimieren. “

👀 Wissenswertes: Ray Tomlinson, der Ingenieur, der 1971 die weltweit erste E-Mail verschickte, wählte auch das Symbol „@“ zur Trennung von Benutzer- und Hostnamen – eine Designentscheidung, die später vom Museum of Modern Art als Teil seiner ständigen Sammlung anerkannt wurde.

2. Verfassen Sie Betreffzeilen, die Neugier wecken, ohne vage zu sein

Die Betreffzeile ist Ihr erster Eindruck. Ihre Betreffzeile muss zum Klicken animieren, sonst wird Ihre Nachricht ignoriert, selbst wenn sie perfekt ist.

Gute Betreffzeilen für Inbound-E-Mails schaffen ein Gleichgewicht zwischen Relevanz und Neugier. Sie nehmen die jüngste Interaktion des potenziellen Kunden auf und liefern gleichzeitig wertvolle Informationen.

📌 Beispiel: „Hier ist die Info, die Sie nach dem Webinar angefordert haben.“ „Kann ich eine kurze Checkliste für den Vergleich schicken?“

„Wie [Unternehmen des potenziellen Kunden] die Angebotserstellung um die Hälfte verkürzen kann”

Vermeiden Sie allgemeine Einleitungssätze wie „Kurze Frage” oder „Ich melde mich noch einmal”.

3. Verwenden Sie einen klaren Aufruf zum Handeln und machen Sie es einfach, zu handeln.

Ihre E-Mail sollte einen Zweck haben. Nicht drei. Nicht zwei. Ob es darum geht, eine Demo zu buchen, eine kostenlose Testversion anzufordern oder einen kurzen Anruf zu tätigen – machen Sie es klar, einfach und umsetzbar.

📌 Beispiel: Wenn jemand gerade Ihre Produkt-Feature-Seite besucht hat, könnte eine aussagekräftige Inbound-E-Mail wie folgt lauten: „Da Sie Interesse am Pro-Plan gezeigt haben, hätten Sie diese Woche Zeit für eine 15-minütige personalisierte Demo?“ [Demo buchen] Das ist alles. Keine mehreren Links oder Ablenkungen. Nur ein klarer Aufruf zum Handeln.

📮 ClickUp Insight: 37 % der Befragten geben an, dass sie KI zum Schreiben, zur Bearbeitung und zur Erstellung von Inhalt verwenden. Für die meisten bedeutet dies jedoch immer noch, dass sie zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen müssen, um ihre Arbeit zu erledigen. Mit ClickUp ist die KI-Unterstützung beim Schreiben direkt in Ihren Arbeitsbereich integriert – egal, ob Sie E-Mails verfassen, auf Kommentare antworten, mit Teamkollegen chatten oder Dokumente schreiben. Alles bleibt in Verbindung und kontextbezogen.

4. Halten Sie es kurz, relevant und im Wert verankert

Bei Inbound-Vertriebs-E-Mails kommt es auf Dynamik an. Eine langatmige Nachricht kann diese Dynamik bremsen. Respektieren Sie die Zeit Ihrer Leser, indem Sie auf den Punkt kommen, ein konkretes Problem ansprechen und einen nächsten Schritt vorschlagen.

📌 Beispiel: „Ich habe gesehen, dass Sie letzte Woche unseren Leitfaden „Top 10 Client Retention Tactics” heruntergeladen haben. Wenn Sie sich auf die Verbesserung der Kundenbindung konzentrieren, würde ich Ihnen gerne einige wertvolle Erkenntnisse und ein paar schnelle Erfolge freigeben, die wir mit anderen Agenturen wie Ihrer erzielt haben. ”*

Die besten E-Mail-Vorlagen für den Vertrieb bieten hilfreiche Vorschläge, ohne zu viel zu erklären. Sie helfen potenziellen Kunden dabei, schnell Verbindungen zu knüpfen.

Bieten Sie kostenlosen Wert, der Vertrauen schafft, statt Druck auszuüben.

Wenn sich ein potenzieller Kunde für Ihren Blog anmeldet oder an einem Webinar teilnimmt, möchte er etwas lernen und nicht sofort kaufen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um kostenlosen Wert zu bieten und die persönliche Verbindung zu vertiefen.

📌 Beispiel: Versenden Sie eine Willkommens-E-Mail-Vorlage, die Ihre besten Blog-Beiträge, relevante Fallstudien und eine Einladung zu einer kostenlosen Beratung enthält. Schließen Sie mit: „Lassen Sie mich wissen, wenn Sie eine personalisierte Follow-up-E-Mail mit einigen handverlesenen Ressourcen für Ihr Team wünschen. “

So schreiben Sie effektive E-Mail-Texte für den Inbound-Vertrieb

Jeder Verkäufer und Texter weiß, dass personalisierte Leads zu höheren Öffnungsraten als Ergebnis führen.

Je spezifischer und zeitnaher Ihre Nachricht ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie eine Antwort hervorruft.

Und hier ist die gute Nachricht: Sie müssen nicht jede Follow-up-E-Mail-Vorlage oder Verkaufs-E-Mail von Grund auf neu schreiben.

43 % der Marketer, die generative KI einsetzen, sagen, dass sie am hilfreichsten für die Erstellung von E-Mails ist, die Schlüssel-Vorteile hervorheben.

Tools wie ClickUp Brain machen den Prozess einfacher und effektiver. Im Gegensatz zu eigenständigen KI-Generatoren ist ClickUp Brain Ihr kontextbezogener KI-Assistent, der in Ihrem bestehenden ClickUp-Workspace integriert ist und sein Wissen aus Ihren laufenden Projekten, Geschäften und Leads bezieht. Es lässt sich auch mit Google Workspace-Tools wie Drive, Gmail und Docs verbinden, sodass Sie E-Mail-Vorlagen für den Inbound-Vertrieb auf der Grundlage von realen Dateien, Kampagnen-Notizen und früheren E-Mail-Threads erstellen können.

Das bedeutet, dass Ihr Vertriebsteam nicht mit isolierten Datenpunkten arbeitet. Der von Ihnen erstellte Text ist mit Ihren Kontaktdaten, Deal-Phasen und Kampagnenaktivitäten verknüpft und wirkt, als wäre er von jemandem geschrieben worden, der die Probleme des potenziellen Kunden wirklich versteht.

Neugierig, wo KI noch im Vertrieb nützlich sein kann? Sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen zu erhalten:

👀 Wissenswertes: Der Begriff „Inbox Zero” wurde 2006 vom Produktivitätsexperten Merlin Mann geprägt. Dabei ging es nicht darum, den Posteingang ständig leer zu halten, sondern vielmehr darum, die mentale Belastung durch ungelesene Nachrichten zu reduzieren. Seine Philosophie löste eine ganze Generation von E-Mail-Produktivität-tools, Vorlagen und Debatten aus, die bis heute andauern.

Inbound-Vertriebs-E-Mails mit ClickUp AI schreiben

Eine der größten Herausforderungen im Inbound-Vertrieb ist es, schnell zu reagieren, ohne dabei roboterhaft zu klingen. ClickUp Brain löst dieses Problem, indem es Ihrem Vertriebsteam sofortigen Zugriff auf hochwertige, personalisierte E-Mail-Vorlagen ermöglicht.

Hier sind drei reale Szenarien mit Beispielen für ClickUp Brain-Eingabeaufforderungen, mit denen Sie in Sekundenschnelle E-Mail-Vorlagen für den Inbound-Vertrieb erstellen können, die zu hohen Konversionsraten führen.

📍 Szenario 1: Nachverfolgung nach einer Webinar-Anmeldung

Trichter-Phase : Interesse

Ziel: Führen Sie den Lead zu einer Demo oder einer detaillierten Produktvorstellung.

ClickUp Brain-Eingabeaufforderung: „Erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage für die Nachverfolgung von Leads, die an unserem Webinar zur Optimierung der Client-Onboarding-Prozesse teilgenommen haben. Fügen Sie einen klaren Call-to-Action für eine personalisierte Demo hinzu und heben Sie einen bestimmten Vorteil unserer Plattform hervor.“

Erstellen Sie personalisierte Follow-up-E-Mails mit einem klaren CTA, um eine Demo mit ClickUp Brain zu vereinbaren.

📍 Szenario 2: Reaktion auf den Besuch einer Preissite

Trichterphase : Überlegung

Ziel: Bedenken ausräumen und zu weiterer Interaktion einladen

ClickUp Brain-Eingabeaufforderung: *erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage für den Inbound-Vertrieb für einen Lead, der unsere Preissseite in der Ansicht angesehen, sich aber nicht angemeldet hat. Erwähnen Sie häufige Einwände, bieten Sie Kundenreferenzen an und fügen Sie einen Link zur Buchung einer kostenlosen Beratung hinzu

Entwerfen Sie Inbound-Vertriebs-E-Mails, die häufige Einwände ansprechen und soziale Beweise liefern, mit ClickUp Brain

📍 Szenario 3: Pflege inaktiver Inbound-Leads

Funnel-Phase : Wiederaufnahme der Kundenbindung

Ziel: Wecken Sie erneut das Interesse und führen Sie die Kunden zurück zum Verkaufsgespräch

ClickUp Brain-Eingabeaufforderung: „Erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage zur erneuten Kontaktaufnahme für einen Inbound-Lead, der unser Whitepaper vor drei Wochen heruntergeladen hat, aber seitdem nicht mehr reagiert hat. Bieten Sie einen kostenlosen Wert an und schlagen Sie ein kurzes Telefonat vor, um die Eignung zu prüfen. “

Erstellen Sie E-Mails zur erneuten Kontaktaufnahme, die zusätzlichen Wert freigeben und Leads dazu animieren, sich wieder mit ClickUp Brain in Verbindung zu setzen

hier ist ein sehr einfaches Video, das Ihnen zeigt, wie Sie in wenigen Sekunden mit ClickUp Brain mit dem Schreiben beginnen können*:

Sobald Sie Ihre Inbound-Vertriebsvorlagen für Ihren Firmennamen erledigt haben, benötigen Sie einen zentralen Ort, um diese zu organisieren und zu verfeinern.

Hier kommt ClickUp Dokumente ins Spiel.

Sorgen Sie mit ClickUp Docs für einen schnellen, organisierten und vollständig verbundenen Inbound-Vertriebsprozess

Sie können alle Ihre E-Mail-Vorlagen in einem Dokument speichern, in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Feedback-Kommentare sofort in Aufgaben umwandeln. So bleibt Ihr gesamter Inbound-Vertriebsprozess strukturiert, zugänglich und direkt mit Ihren Arbeitsabläufen verknüpft.

Sobald Ihre Vorlagen fertig sind und in ClickUp Dokumente gespeichert sind, besteht der nächste Schritt darin, sie in Ihren allgemeinen Vertriebsprozess zu integrieren. Hier kommen die über 1000 integrierten Vorlagen von ClickUp für Kampagnen und E-Mail-Automatisierung zum Einsatz.

Ein fantastischer Ausgangspunkt ist die Drip-Kampagnen-Vorlage von ClickUp, insbesondere wenn Sie vorhaben, Inbound-Leads über einen längeren Zeitraum zu pflegen. Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, E-Mail-Sequenzen über den gesamten Trichter hinweg zu strukturieren, das Engagement zu überwachen und Ihren Outreach-Aufwand zu optimieren, ohne Kampagnen von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Eine weitere nützliche Option ist die E-Mail-Automatisierung mit ClickUp Template, mit der Ihr Vertriebsteam den gesamten Automatisierungsworkflow visualisieren kann. Diese Vertriebs-E-Mail-Vorlage hilft dabei, Aufgaben zuzuweisen, den Zeitplan zu verwalten und sicherzustellen, dass jede Follow-up-E-Mail-Vorlage oder Vertriebs-E-Mail zur richtigen Zeit an die richtige Person gesendet wird.

Bonus: Was können Sie mit ClickUp noch zu erledigen haben, um Inbound-Vertriebs-E-Mails zu vereinfachen?

Das Verfassen großartiger E-Mail-Vorlagen für den Inbound-Vertrieb ist nur der Anfang. ClickUp bietet Ihnen einige zusätzliche tools, mit denen Ihr Team das E-Mail-Projektmanagement fehlerfrei und vollständig in Synchronisierung durchführen kann, insbesondere wenn die ersten Leads eingehen!

F: Kann ich die Nachverfolgung von Leads standardisieren, ohne jedes Mal dieselbe Nachricht neu schreiben zu müssen?

Ja, Sie können Aufgabenvorlagen für die Nachverfolgung von Leads mit vorgefertigten E-Mail-Texten, E-Mail-Marketing-Checklisten und Erinnerungen erstellen. Wenn ein neuer Lead eingeht, erstellt ClickUp automatisch eine Aufgabe unter Verwendung Ihrer gespeicherten Vorlage. Ihr Vertriebsmitarbeiter muss nur noch die Nachricht anpassen und auf „Senden” klicken. So bleibt die Kundenansprache konsistent und Sie sparen Zeit bei jedem neuen Inbound-Lead.

F: Was passiert, wenn das Marketing die Nachrichten mitten im Trichter aktualisiert?

Hier kommt die Echtzeit-Zusammenarbeit mit dem Marketing ins Spiel. Mit Shared Docs und ClickUp Assign Comments können sich beide Teams sofort abstimmen, wenn sich die Messaging-, Angebots- oder Produktsprache ändert. Wenn das Marketing die Position aktualisiert, wird dies im Vertrieb in den gemeinsamen Vorlagen oder den Aufgaben der Funnel-Phase widergespiegelt.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Vertriebsteam mit ClickUp Assign Comments immer über die aktuellsten Gesprächspunkte verfügt

F: Woher weiß ich, welche Inbound-E-Mail-Vorlagen funktionieren?

Mit ClickUp Dashboards können Sie Metriken wie Öffnungsraten, Antworten und Konversionszeitleiste über Sequenzen hinweg nachverfolgen. Vertriebsleiter können schnell erkennen, welche Vorlagen oder Sequenzen erfolgreich sind und wo es zu Abbrüchen kommt, sodass sie leichter verbessern und skalieren können, was funktioniert.

Mit ClickUp Dashboard können Sie leicht erkennen, was konvertiert und wo möglicherweise Anpassungen erforderlich sind

F: Kann ich Follow-ups automatisch basierend auf dem Interesse des Leads zuweisen?

Auf jeden Fall. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Follow-up-Aufgaben basierend auf dem Formular oder der Lead-Quelle weiterleiten. Wenn jemand eine Demo anfordert, wird eine Aufgabe mit hoher Priorität mit einer Checkliste und einer Frist für den Vertriebsmitarbeiter erstellt. Für Newsletter-Anmeldungen oder Formulare mit geringer Kaufabsicht kann eine separate Nurturing-Aufgabe als Auslöser ausgelöst werden. Kein manuelles Sortieren, keine verpassten Leads.

Lösen Sie mit ClickUp Automations automatisch eine Aufgabe mit hoher Priorität anhand einer vorgefertigten Checkliste aus

👀 Wissenswertes: Gmail wurde am 1. April eingeführt. Als Google 2004 Gmail ankündigte, glaubten viele Menschen, es handele sich um einen Aprilscherz. Das Angebot von 1 GB Speicher klang unglaublich im Vergleich zu den 2 MB, die die Menschen bis dahin gewohnt waren.

Best Practices für E-Mail-Sequenzen im Inbound-Vertrieb

Sie können über die richtige E-Mail-Management-Software und die richtigen Vorlagen verfügen, aber wo es zu Problemen kommen kann, ist eine durchdachte Sequenzstrategie.

Um Inbound-Leads in echte Unterhaltungen und Conversions zu verwandeln, insbesondere mit Neukunden, müssen Ihre E-Mail-Sequenzen zeitnah, persönlich und zielgerichtet sein. Hier sind einige Tipps:

✅ Beginnen Sie mit einem klaren Ziel für jede Sequenz. Ob es darum geht, eine Demo zu buchen, einen Lead zu pflegen oder einen stillen Interessenten wieder zu aktivieren – Ihr Call-to-Action sollte dieses Ziel widerspiegeln

✅ Passen Sie Ihre Sequenz an Ihren Verkaufszyklus an, indem Sie E-Mails in einem Tempo versenden, mit dem Ihre Zielgruppe Schritt halten kann. Überfordern Sie Ihre Leads nicht mit täglichen Nachrichten, es sei denn, die Situation erfordert Dringlichkeit

✅ Halten Sie Ihre Betreffzeilen prägnant und neugierig machend, aber immer kontextbezogen, damit der Leser genau weiß, warum er von Ihnen hört

✅ Schreiben Sie E-Mails, die hilfreich wirken, ohne aufdringlich zu sein. Informieren Sie mit Fallstudien, lösen Sie Probleme mit Inhalt und bauen Sie Vertrauen auf, bevor Sie um Zeit oder Maßnahmen bitten

✅ Verfolgen Sie Metriken wie Antwortraten, CTA-Klicks und Zeit bis zur Konversion. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre E-Mail-Vorlagen zu optimieren und die wichtigsten Aspekte zu verbessern

Intelligente E-Mails verdienen ein intelligentes System wie ClickUp

Bei Inbound-Leads ist das Zeitfenster für eine Antwort klein. Ihr Team sollte keine Zeit damit verschwenden, zum hundertsten Mal dieselbe E-Mail zu schreiben.

ClickUp hilft Ihnen, konzentriert und schnell zu bleiben. Mit KI-generierten Vorlagen, integrierten Automatisierungen und Dokumenten, die tatsächlich eine Verbindung zu Ihren Aufgaben herstellen, wird Ihr Inbound-E-Mail-Prozess Teil Ihres Vertriebs-Workflows und nicht davon getrennt.

Alles befindet sich an einem Ort. Nichts wird übersehen. Und jede Nachverfolgung fühlt sich zielgerichtet an.

Möchten Sie den Kreis zu besseren Inbound-E-Mails schließen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Inbound-E-Mails werden an Leads gesendet, die bereits Interesse gezeigt haben, z. B. durch die Anmeldung zu einem Webinar oder das Herunterladen eines Leitfadens. Outbound-E-Mails gehen an kalte Interessenten, die zuvor noch nicht mit Ihrer Marke interagiert haben. Das bedeutet, dass Inbound-E-Mails sich mehr auf Relevanz und den Aufbau von Beziehungen konzentrieren, während Outbound-E-Mails oft mit Einführungen und Wert beginnen.

Ein guter Ausgangspunkt sind 3 bis 5 Follow-ups über einen Zeitraum von 10 bis 14 Tagen, die sorgfältig verteilt werden sollten. Da Inbound-Leads Sie bereits kennen, sollte jede E-Mail auf ihrem Interesse aufbauen, ohne sich repetitiv oder zu aggressiv anzuhören. Achten Sie auf Engagement-Signale und passen Sie sich je nach der Warmheit des Leads an.

Ja, insbesondere für das Verfassen von Antworten, das Personalisieren von Texten und das Skalieren von Kontaktaufnahmen. Tools wie ClickUp Brain können kontextbezogene E-Mails auf der Grundlage Ihrer vorhandenen Daten, vergangener Unterhaltungen und in ClickUp Docs gespeicherter Vorlagen generieren. Sie müssen diese zwar noch überprüfen und eine persönliche Note hinzufügen, aber dank KI sparen Sie dabei viel Zeit.

Halten Sie Ihre Nachrichten kurz, klar und relevant für die letzte Aktion des Leads. Beispielsweise funktionieren „Hier ist der Onboarding-Leitfaden, nach dem Sie gefragt haben“ oder „Bezugnehmend auf Ihre Demo-Anfrage“ besser als vage oder Clickbait-Zeilen. Ihre Betreffzeile sollte sich wie eine natürliche Fortsetzung der Unterhaltung anfühlen, damit Sie für Ihre Leads zur ersten Anlaufstelle werden.