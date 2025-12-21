Die 10 besten Sococo-Alternativen für die virtuelle Teamzusammenarbeit und das Büro

SoSococo bietet ein virtuelles Büro für Remote- und Hybrid-Teams und unterstützt sie dabei, so zusammenzuarbeiten, als wären sie persönlich anwesend. Viele Benutzer berichten jedoch von technischen Problemen und hohen Kosten.

Wenn Sie nach einer günstigeren Alternative suchen, die einen Anbieter hat, der Folgendes bietet:

Eine moderne, professionelle Benutzeroberfläche

Zuverlässige Leistung für große Teams

Bessere Sichtbarkeit über den Fortschritt und die Verantwortlichkeiten des Teams

Features wie Whiteboards, Bildschirmfreigabe, gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten und Breakout-Räume...

Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Leitfaden stellt die besten Sococo-Alternativen vor, mit denen Ihr Team effektiver zusammenarbeiten kann.

Warum sollten Sie sich für Sococo-Alternativen entscheiden?

Wenn Sie ein Sococo-Benutzer sind, haben Sie wahrscheinlich die Möglichkeit, sich mit einigen dieser Punkte zu identifizieren:

Verwirrende Navigation: Wenn Ihr Team wächst, kann es aufgrund einer überladenen, unübersichtlichen Benutzeroberfläche schwierig werden, Kollegen oder Räume zu finden.

Leistungsbeeinträchtigungen: Sococo kann viele Systemressourcen beanspruchen, insbesondere bei vielen Video-Streams. Die mobile App ist auf eine einfache Listenansicht beschränkt.

Skalierbarkeitsprobleme: Große Unternehmen können mit komplexen Layouts und einer langsameren Leistung beim Freigeben des Bildschirms oder bei Videoanrufen zu kämpfen haben.

Fehlende Aufgabenverwaltung: Sococo bietet keine integrierten tools für die Verwaltung von Aufgaben, Zielen oder Workflows.

🧠 Wissenswertes: Fast 67 % der Beschäftigten in der Technologiebranche geben an, dass sie bei ihrer Arbeit remote arbeiten. Es ist mit Abstand die Branche mit dem höchsten Anteil an Mitarbeitern, die remote arbeiten.

Die besten Sococo-Alternativen auf einen Blick

Bevor wir uns die einzelnen Sococo-Alternativen genauer ansehen, finden Sie hier eine kurze Übersicht über die Features, die ideale Teamgröße und die Preise der einzelnen Tools. Ganz gleich, ob Sie ein virtuelles Büro einrichten, Online-Ereignisse durchführen oder einfach nur Ihr Remote-Team zusammenhalten möchten – es gibt für jeden Bedarf das passende Tool.

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp ClickUp Brain, KI-Agenten vereinfachen die Zusammenarbeit in Echtzeit, benutzerdefinierte Ansichten und Dashboards sowie die Automatisierung von Workflows schaffen die weltweit umfassendste Arbeits-KI. Startups bis hin zu großen Enterprise-Unternehmen, die eine einheitliche Plattform für Projektmanagement, Automatisierung und funktionsübergreifende Zusammenarbeit benötigen. Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen möglich Tandem Sofortige Sprach-/Video-Kommunikation, Bildschirmfreigabe, Co-Working-Modus, Anwesenheitsanzeigen Kleine bis mittelgroße Remote-Teams, die spontane Sprach-/Video-Chats und Echtzeit-Präsenz für agile Zusammenarbeit schätzen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 59 $/Monat Kumospace Virtuelle Büroplattform mit räumlichem Audio, interaktiven Räumen und Tools für die Zusammenarbeit Verteilte Teams (5–100+) in kreativen, technischen oder Agenturumgebungen, die nach immersiven, interaktiven virtuellen Büroerfahrungen suchen. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 16 $/Benutzer/Monat. Teamflow Räumliches Audio, persistente Whiteboards und Dokumente, vertrauliche Räume, gemeinsame Nutzung mehrerer Bildschirme, Integrationen zur Steigerung der Produktivität Hybride und Remote-Teams (10–200), die das Gefühl eines physischen Büros mit permanenten KollaborationsSpaces nachbilden möchten. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 20 $/Benutzer/Monat. Microsoft Teams Chatten, Videoanrufe, Dateifreigabe, Kanäle, umfassende Microsoft 365-Integration, Webinare für bis zu 10.000 Teilnehmer, Sicherheit auf Enterprise-Niveau Mittlere bis große Unternehmen in regulierten Branchen, die Sicherheit und Skalierbarkeit in der Kommunikation benötigen, die eng mit Microsoft 365 integriert ist. Bezahlte Pläne beginnen bei 4,80 $ pro Benutzer und Monat. Slack Kanalbasierte Nachrichtenübermittlung, Hürden, über 2000 Integrationen, Workflow-Builder, leistungsstarke Suche, Dateifreigabe Tech-Startups und KMUs, die Wert auf schnelle, kanalbasierte Nachrichtenübermittlung und eine tiefe Integration mit Entwicklertools legen. Bezahlte Pläne beginnen bei 8,75 $ pro Benutzer und Monat. Zoom HD-Video-Meetings, Breakout-Räume, Webinar-Hosting, Bildschirmfreigabe und KI-Meeting-Assistent Große Unternehmen, die zuverlässige, hochwertige Video-Meetings, Webinare und virtuelle Ereignisse benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 13,33 $ pro Benutzer und Monat. Connecteam Zeiterfassung, Schichtplanung, Aufgabenaktualisierungen, interner Newsfeed, Standortverfolgung, HR-tools, Schulungsmodule Außendienstunternehmen, Einzelhandel, Gastgewerbe und Logistikteams, die eine große Anzahl von Mitarbeitern ohne festen Arbeitsplatz oder mobile Mitarbeiter verwalten Kostenlose Testversion, kostenpflichtige Pläne ab 35 $/Monat Cisco Webex Video-Meetings (HD), Telefonie, Webinare, Whiteboard, Umfragen, Dateifreigabe, persistente Nachrichtenübermittlung, KI-gestützte Zusammenarbeit, hohe Sicherheit Große Unternehmen und Regierungsorganisationen, die robuste Sicherheit, Compliance und erweiterte Video-Konferenz-Features benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 14,50 $/Benutzer/Monat. Google Workspace Gmail, Drive, Docs, Meeting, Kalender, über 5000 App-Marktplatz-Integrationen, starke Kontrollen für Administratoren, Datenschutz und Compliance Kleine bis mittelständische Unternehmen und Bildungseinrichtungen, die eine integrierte Suite zur Steigerung der Produktivität mit einfachen Verwaltungs- und Kollaborationstools suchen. Bezahlte Pläne beginnen bei 8,40 $ pro Benutzer und Monat.

Die besten Sococo-Alternativen

Ganz gleich, ob Sie ein virtuelles Büro einrichten, Online-Ereignisse ausrichten oder einfach nur Ihr Remote-Team zusammenhalten möchten – für jeden Bedarf gibt es das passende tool.

Schauen wir uns einmal genauer an, was die einzelnen tools zu bieten haben.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die eine einheitliche Plattform für Aufgaben und Zusammenarbeit benötigen)

Einige Teams entscheiden sich möglicherweise gegen das virtuelle Bürokonzept von Sococo, weil sie nach einer Plattform suchen, mit der ihr Team effektiver und intelligenter arbeiten kann.

Entdecken Sie ClickUp. Es ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der Zusammenarbeit, Aufgaben- und Projektmanagement, Chat und Agenten an einem Ort vereint – alles auf Basis von KI.

Arbeiten Sie online mit ClickUp Chat zusammen. Erleichtern Sie die Remote-Zusammenarbeit ohne Toggl-Umschaltsteuer in ClickUp Chat.

Wenn Remote-Teams in einer schnelllebigen Umgebung arbeiten, ist die Arbeit oft auf mehrere Tools, Chatfenster, Dokumente, E-Mails und Anzeigensysteme verteilt, die einfach nicht miteinander kommunizieren. Das Ergebnis: Teams verbringen wertvolle Zeit damit, zwischen Apps zu wechseln, nach Kontexten zu suchen und mit Informationssilos zu kämpfen, während Unternehmen mit wachsenden Verlusten bei der Produktivität und Effizienz konfrontiert sind.

ClickUp beseitigt diese Arbeitszerstreuung, indem es die Tools konsolidiert, die Remote-Teams tatsächlich täglich verwenden.

Anstatt also zwischen Sococo für die virtuelle Präsenz, Slack für das Chatten, einem separaten tool für Aufgaben und Google Docs für die Zusammenarbeit hin und her zu springen, läuft alles auf einer einzigen Plattform zusammen. Das ist die Stärke einer Konvergenz auf einer Plattform.

Lassen Sie uns nun die einzelnen Features von ClickUp näher betrachten:

In Ihrem Workspace integrierte Chat- und Videoanrufe

Nahtlose Kommunikation ist heute das Rückgrat produktiver Teams. Mit ClickUp Chat müssen Sie nie wieder Zeit mit dem Wechsel zwischen verschiedenen Kommunikations-Tools verschwenden. Chat ist wirklich die Zukunft der Arbeit.

Denn Unterhaltungen, Aufgaben und Projekte sind nicht nur miteinander verbunden, sondern laufen auch zusammen. Sie können mit Ihrem Team über Kanäle oder Direktnachrichten kommunizieren, aus Chat-Nachrichten Aufgaben erstellen, ClickUp AI zum Zusammenfassen von Threads verwenden und vieles mehr.

Oder wenn Sie sich lieber per Video austauschen möchten, sorgen ClickUp SyncUps dafür, dass Remote-Teams durch schnelle, strukturierte Check-ins direkt in Ihrem Workspace auf dem Laufenden bleiben. Sie können Aktionspunkte zuweisen, den Fortschritt des Projekts überprüfen und Entscheidungen dokumentieren – alles innerhalb der SyncUp-Sitzung (die Sie mit einem Klick direkt in Ihrem Chat-Fenster starten können)!

Starten Sie schnelle, kollaborative Diskussionen über SyncUps im ClickUp-Chat.

💡 Profi-Tipp: Asynchrone Videos sind oft einfacher, wenn Ihr Team über verschiedene Zeitzonen hinweg arbeitet. Mit ClickUp Clips können Sie Ihren Bildschirm und Ihre Stimme direkt von der Plattform aus aufzeichnen. Sie können Bildschirme nur mit Voiceover aufzeichnen, den Inhalt mit Anmerkungen versehen und die Ergebnisse der Videos ganz einfach freigeben. Fügen Sie Kommentare zu bestimmten Zeitstempeln hinzu und starten Sie eine umfassende Diskussion mit ClickUp Clips.

Leistungsstarkes und integriertes Projektmanagement

Die Features des Projektmanagements von ClickUp eignen sich perfekt für die virtuelle Teamzusammenarbeit, da sie benutzerdefiniert an jeden Arbeitsstil angepasst werden können. Hier sind einige davon, die asynchrones Arbeiten vereinfachen:

ClickUp Whiteboards : Nutzen Sie eine digitale Leinwand für Brainstorming, die Darstellung von Workflows und die gemeinsame Visualisierung von Ideen. Wandeln Sie Haftnotizen und Diagramme direkt in umsetzbare Aufgaben um und verknüpfen Sie Whiteboards mit Dokumenten oder Aufgaben, um einen nahtlosen Wissensaustausch zu ermöglichen. Nutzen Sie eine digitale Leinwand für Brainstorming, die Darstellung von Workflows und die gemeinsame Visualisierung von Ideen. Wandeln Sie Haftnotizen und Diagramme direkt in umsetzbare Aufgaben um und verknüpfen Sie Whiteboards mit Dokumenten oder Aufgaben, um einen nahtlosen Wissensaustausch zu ermöglichen.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Workflows und mehr abzubilden.

ClickUp Docs : Erstellen Sie gemeinsam Besprechungsagenden, Unternehmens-Wikis, SOPs und Projektbeschreibungen. Nutzen Sie Echtzeit-Bearbeitung, umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten und verschachtelte Seiten sowie detaillierte Berechtigungskontrollen für die sichere Freigabe von Dokumenten. Erstellen Sie gemeinsam Besprechungsagenden, Unternehmens-Wikis, SOPs und Projektbeschreibungen. Nutzen Sie Echtzeit-Bearbeitung, umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten und verschachtelte Seiten sowie detaillierte Berechtigungskontrollen für die sichere Freigabe von Dokumenten.

ClickUp Automations : Automatisieren Sie Routineprozesse wie Aufgabenverteilung, Statusänderungen und Erinnerungen mit über 100 vorgefertigten Automatisierungsrezepten. Verwenden Sie als Auslöser Aktionen basierend auf Aufgabenaktualisierungen, Fälligkeitsdaten oder Benutzerdefinierten Feldern, damit sich Ihr virtuelles Team auf wichtige Aufgaben konzentrieren kann. Automatisieren Sie Routineprozesse wie Aufgabenverteilung, Statusänderungen und Erinnerungen mit über 100 vorgefertigten Automatisierungsrezepten. Verwenden Sie als Auslöser Aktionen basierend auf Aufgabenaktualisierungen, Fälligkeitsdaten oder Benutzerdefinierten Feldern, damit sich Ihr virtuelles Team auf wichtige Aufgaben konzentrieren kann.

ClickUp Dashboards : Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um Workload, Projektfortschritt, Zeiterfassung und wichtige Metriken in Echtzeit zu visualisieren. Verwenden Sie Widgets für Aufgaben, Ziele, Sprints und mehr, um die Leistung zu überwachen und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um Workload, Projektfortschritt, Zeiterfassung und wichtige Metriken in Echtzeit zu visualisieren. Verwenden Sie Widgets für Aufgaben, Ziele, Sprints und mehr, um die Leistung zu überwachen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Kollaborationserkennung von ClickUp, um Echtzeit-Tippanzeigen, Live-Bearbeitungsbenachrichtigungen und sofortige Updates zu sehen, wenn Teamkollegen an derselben Aufgabe oder demselben Dokument arbeiten. Dieses Feature hilft Remote-Teams, doppelte Bearbeitungen zu vermeiden und über verschiedene Geräte hinweg synchron zu bleiben. Mit der sofortigen und Live-Zusammenarbeitserkennung von ClickUp wird die Zusammenarbeit zum Kinderspiel.

Verändern Sie die Remote-Arbeit mit KI

ClickUp Brain ist Ihr KI-Teamkollege, der die Remote-Zusammenarbeit intelligenter, schneller und intuitiver macht. Mit Brain können Sie gemeinsam an einem Dokument arbeiten, Empfehlungen, sofortige Zusammenfassungen, externe Recherchen und Alles erhalten, was ein vollwertiges LLM bietet.

Fassen Sie Notizen zu Meetings, Projektaktualisierungen und Dokumente sofort zusammen, damit Ihr Team immer auf dem gleichen Stand ist.

Generieren Sie automatisch Aktionspunkte und Folgeaufgaben aus Unterhaltungen oder Kommentaren und reduzieren Sie so die manuelle Arbeit.

Durchsuchen Sie alle Ihre integrierten Apps (wie Google Drive, Slack und Notion) in Sekundenschnelle nach Antworten und Dateien.

Erhalten Sie KI-gestützte Vorschläge zur Optimierung von Workflows, zur Identifizierung von Hindernissen und zur Steigerung der Produktivität des Teams.

Schnellere Zusammenarbeit dank praktischer Vorlagen

Die ClickUp-Vorlage für Pläne für Remote-Arbeit wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, Aufgaben, Zeitpläne und Prioritäten von überall aus zu verwalten. Weisen Sie ganz einfach Verantwortlichkeiten zu, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit. Diese Vorlage sorgt dafür, dass Remote-Teams organisiert, verantwortungsbewusst und mit einer Verbindung bleiben – unabhängig davon, wo die Arbeit erledigt wird.

Kostenlose Vorlage erhalten Überwachen Sie den Fortschritt der Projekte Ihrer Mitarbeiter überall und jederzeit mit der ClickUp-Vorlage für Remote-Arbeit.

💡 Profi-Tipp: Sind Sie es leid, Ihr Team ständig zu unterbrechen, nur um herauszufinden, wer gerade an was arbeitet? ClickUp BrainGPT hilft verteilten Teams, effektiv zusammenzuarbeiten, ohne die ständigen Unterbrechungen, die die Remote-Arbeit verlangsamen können. Es handelt sich um einen Desktop-KI-Begleiter, der Ihnen hilft: Durchsuchen Sie Alles, überall : BrainGPT durchsucht ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint und alle Ihre verbundenen

Finden Sie Teamkollegen und deren Arbeit sofort : Fragen Sie „Wer arbeitet an der Neugestaltung der Website?“ oder „Ist Sarah für eine kurze Synchronisierung verfügbar?“, und BrainGPT gibt Ihnen anhand der aktuellen Verteilungen der Aufgaben, der Zeitpläne und der Status-Aktualisierungen Auskunft.

Sprachgesteuerte Koordination: Verwenden Sie : Verwenden Sie Talk to Text , um Aufgaben zuzuweisen, den Status des Projekts zu überprüfen oder Ihr Team auf dem Laufenden zu halten, während Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen. Remote-Mitarbeiter können in Verbindung bleiben und ihre Arbeit zwischen Meetings oder während des Pendelns freihändig koordinieren. Probieren Sie ClickUp BrainGPT aus, um tiefere Einblicke und mehr Kontext in Ihrem ClickUp-Workspace zu erhalten.

Die besten Features von ClickUp

Automatische Besprechungsnotizen : Sie müssen nicht an jedem Anruf teilnehmen! : Sie müssen nicht an jedem Anruf teilnehmen! ClickUp AI Notetaker erstellt Zusammenfassungen nach dem Anruf, wandelt alle umsetzbaren Elemente aus Ihren Besprechungsnotizen in Aufgaben um und bietet vollständig durchsuchbare Transkripte für Teammitglieder.

Synchronisierung Ihrer bevorzugten Tools: Verbinden Sie Zoom, Outlook, Google Drive und mehr mit Verbinden Sie Zoom, Outlook, Google Drive und mehr mit ClickUp Integrations , damit Updates, Dateien und Meetings an einem Ort bleiben.

Schnelle Anrufe tätigen: Starten Sie Sprach- oder Video-SyncUps direkt im ClickUp-Chat, um Hindernisse schnell zu beseitigen und den Kontext beizubehalten.

Planen Sie Ihre Woche automatisch: Lassen Sie sich Lassen Sie sich vom ClickUp-Kalender ideale Zeitfenster für Aufgaben und Meetings vorschlagen, basierend auf der Verfügbarkeit Ihres Teams und den Terminen.

Stimmen Sie sich vor Arbeitsbeginn ab: Legen Sie mithilfe Legen Sie mithilfe der Kommunikationsplan-Vorlagen in ClickUp schnell fest, was wann und mit wem freigegeben werden soll.

Einschränkungen von ClickUp

Die Lernkurve kann aufgrund der vielen verfügbaren Features steil sein.

Noch sind nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

In einer G2-Bewertung heißt es:

ClickUp ist unglaublich vielseitig und ist für uns zur ersten Wahl für die Verwaltung von Alles geworden, von täglichen Aufgaben bis hin zu langfristigen Projekten. Ich finde es toll, wie anpassungsfähig es ist – wir konnten es perfekt auf den Workflow unseres Teams zuschneiden. Die Möglichkeit, Dashboards zu erstellen, Wiederholende Aufgaben zu automatisieren und Tools wie Slack und Google Drive zu integrieren, hat uns viel Zeit gespart. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und leicht zu bedienen, sobald man sich damit vertraut gemacht hat.

ClickUp ist unglaublich vielseitig und ist für uns zur ersten Wahl für die Verwaltung aller Aufgaben geworden, von täglichen Aufgaben bis hin zu langfristigen Projekten. Ich finde es toll, wie anpassungsfähig es ist – wir konnten es perfekt auf den Workflow unseres Teams zuschneiden. Die Möglichkeit, Dashboards zu erstellen, Wiederholende Aufgaben zu automatisieren und Tools wie Slack und Google Drive zu integrieren, hat uns viel Zeit gespart. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und leicht zu bedienen, sobald man sich damit vertraut gemacht hat.

💡 Profi-Tipp: Probieren Sie den KI-gestützten Kalender von ClickUp AI aus, in dem Aufgaben, Ereignisse und die Verfügbarkeit des Teams in einem intelligenten Dashboard zusammengeführt werden. Ähnlich wie Sococo schafft er einen gemeinsamen Raum, in dem Zeit als Anker für die Zusammenarbeit dient, ohne dass visuelle Avatare verwendet werden. Vermeiden Sie Spekulationen und sehen Sie die Termine Ihrer Team-Mitglieder im ClickUp-Kalender auf einen Blick, um Doppelbuchungen zu vermeiden.

2. Tandem (Am besten geeignet für spontane Meetings und nahtlose Remote-Zusammenarbeit)

via Tandem

Wenn Sie nach einer Plattform für virtuelle Meetings suchen, die spontane Brainstorming-Sitzungen und Unterhaltungen fördert, ist Tandem eine gute Wahl. Mit „Wave & Talk” oder „Notify Me When Free” können Sie die Anwesenheit Ihrer Teamkollegen sehen und mit einem Klick Unterhaltungen beginnen.

Sie erhalten strukturierte Kollaborationsbereiche wie Tabellen und Räume sowie integrierte Kollaborationstools wie Instant Screensharing, gemeinsame Cursor und Fernsteuerung des Bildschirms. Das Tool lässt sich auch mit Google Docs, Trello, Asana, Slack, GitHub und anderen Tools integrieren, um die In-App-Kollaboration zu erweitern.

Aufgrund der Integrationen müssen Sie jedoch weiterhin zwischen den Tools wechseln, um auf die eigentlichen Projektdaten zuzugreifen. Während der Unterhaltungen in Tandem stattfinden, befinden sich die Folgeaufgaben und die Dokumentation an einem anderen Ort.

Die besten Features von Tandem

Emulieren Sie reale Konferenzräume mit Tandem-Räumen (auch bekannt als Sprachkanäle), denen jeder beitreten kann und die eine automatische Verbindung zu allen Teilnehmern in diesem Raum herstellen.

Ermöglichen Sie mobilen Benutzern und externen Gästen die Teilnahme über den Browser, ohne dass sie die Anwendung installieren müssen.

Fügen Sie Timer, Tagesordnungen, Umfragen und sogar Musik für dynamische Unterhaltungen hinzu.

Limitierungen von Tandem

Eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit, wie integriertes Aufgabenmanagement oder Projektnachverfolgung

Tandem-Preise

Free

Kleine Teams : 59 $/Monat

Mittlere Teams : 119 $/Monat

Große Teams: 449 $/Monat

Tandem-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tandem?

Hier ist eine Bewertung von Capterra zu „ “:

Ein großartiges tool für effiziente Remote-Arbeit, eine benutzerfreundliche Alternative, die mehrere Funktionen in einem Programm vereint.

Ein großartiges tool für effiziente Remote-Arbeit, eine benutzerfreundliche Alternative, die mehrere Funktionen in einem Programm vereint.

📮 ClickUp Insight: Fast 50 % der Befragten geben an, dass der größte zusätzliche Schritt beim Chatten darin besteht, Aufgaben manuell in ein anderes tool zu verschieben. Weitere 20 % verbringen Zeit damit, Threads erneut zu lesen, nur um das eigentliche Element zu finden. Diese kleinen Unterbrechungen summieren sich, da jede Übergabe einen kleinen Verlust an Zeit, Energie und Übersichtlichkeit bedeutet. ClickUp ersetzt den Staffellauf durch eine einzige Bewegung. Innerhalb des ClickUp-Chats können Ihre Unterhaltungen sofort in nachverfolgbare Aufgaben umgewandelt werden. Sie verlieren keinen Schwung beim Übertragen des Kontexts, da der Converged AI Workspace von ClickUp diesen für Sie intakt hält.

3. Kumospace (am besten geeignet für immersive virtuelle Büros und Team-Engagement)

via Kumospace

Kumospace bietet eine digitale Version Ihres realen Büros in virtuellen Umgebungen im Stil von Videospielen – Büros mit Couchtischen, Lounges, benutzerdefinierter Einrichtung und Themenräumen.

Ihre Teams können über Videoanrufe und Chatten kommunizieren, gemeinsam an Dokumenten arbeiten, Ideen auf virtuellen Whiteboards entwickeln und sogar interaktive Spiele spielen. So halten Sie nicht nur Meetings ab, sondern schaffen auch eine Bürokultur, selbst aus der Ferne.

Bei spontanen Meetings unterstützt das System von Kumospace die gleichzeitige Bildschirmfreigabe, Präsentationen für mehrere Benutzer und intuitive Steuerungsfunktionen für den Moderator. Darüber hinaus sind Features wie Handzeichen und Meeting-Aufzeichnung integriert, die für Klarheit und Verantwortlichkeit während der Diskussionen sorgen.

Die besten Features von Kumospace

Erstellen Sie eine virtuelle Zentrale für Meetings und Teamzusammenarbeit und veranstalten Sie virtuelle Ereignisse und Webinare in Broadcast-Qualität.

Verbessern Sie die Sicherheit mit Kontrollen für Administratoren, SSO und anpassbaren Berechtigungen.

Verschaffen Sie sich mithilfe fortschrittlicher Analysen Sichtbarkeit in Bezug auf die Aktivitäten, das Engagement und die Nutzungsmuster Ihres Teams.

Limitierungen von Kumospace

Die Qualität des Videos und der Audio-Signale kann manchmal ungleichmäßig sein, insbesondere bei Meetings mit vielen Teilnehmern.

Preise von Kumospace

Free

Geschäft : 16 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Kumospace

G2 : 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Kumospace?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Die Benutzeroberfläche von Kumospace ist intuitiv und einfach zu bedienen, wodurch der Übergang von persönlichen zu virtuellen Meetings wesentlich reibungsloser verläuft. Darüber hinaus verbessert die Möglichkeit, Spaces benutzerdefiniert anzupassen und interaktive Elemente wie Musik und Spiele hinzuzufügen, das Erlebnis erheblich und macht es unterhaltsamer und ansprechender.

Die Benutzeroberfläche von Kumospace ist intuitiv und einfach zu bedienen, wodurch der Übergang von persönlichen zu virtuellen Meetings wesentlich reibungsloser verläuft. Darüber hinaus verbessert die Möglichkeit, Spaces benutzerdefiniert anzupassen und interaktive Elemente wie Musik und Spiele hinzuzufügen, das Erlebnis erheblich und macht es unterhaltsamer und ansprechender.

🎥 Sehen Sie sich das Video an: Sind Sie es leid, zwischen Chats, Dokumenten und endlosen Benachrichtigungen in fünf verschiedenen Apps hin und her zu wechseln? In diesem Video stellen wir Ihnen die besten Online-Tools für die Zusammenarbeit vor, die Ihr Team zusammenbringen, anstatt Ihre Konzentration zu beeinträchtigen. Das sind unsere Themen 👇 ✅ Die besten Kollaborationsplattformen für Remote- und Hybrid-Teams✅ Dokumentenaustausch in Echtzeit, Whiteboards und Nachverfolgung von Aufgaben✅ Wie ClickUp fünf Tools in einem ersetzt und so für nahtlose Teamarbeit sorgt

4. Teamflow (am besten geeignet, um die Atmosphäre eines physischen Büros in Remote-Teams nachzubilden)

via Teamflow

Das interaktive 2D- oder 3D-Layout von Teamflow ermöglicht es Benutzern, virtuelle Räume mit Zimmern, Schreibtischen, Möbeln, Zonen und sogar personalisierten Avataren benutzerdefiniert zu gestalten. Kollaborationstools wie standortbasiertes Audio, gemeinsam genutzte Browser für mehrere Personen und mobile Zugänglichkeit sorgen für ein immersives Erlebnis.

Dateien und Dokumente aus Google Docs, Trello, Notion, Figma und anderen Plattformen können direkt in den Workspace eingebettet werden.

Das Tool verfügt außerdem über ein spezielles Feature für den Verkaufsraum-Modus für SDRs, das Live-Anruf-Sitzungen, Peer-Shadowing, Echtzeit-Feedback und virtuelle Feiern ermöglicht. Sie können es auch in Verkaufsplattformen wie Aircall, Salesloft, Outreach usw. integrieren, um Live-Anruf-Coaching und Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Die besten Features von Teamflow

Navigieren und steuern Sie gemeinsam dieselbe Webseite mit Echtzeit-Co-Browsing.

Greifen Sie auf private Räume mit Datenschutzkontrollen für vertraulichere Diskussionen oder Einzelgespräche zu.

Behalten Sie Inhalte und Layout in Teamflow-Spaces und -Räumen auch nach dem Verlassen der Benutzer bei, um die Kontinuität und den Kontext zu verbessern.

Limitierungen von Teamflow

Für ein optimales Erlebnis sind eine gute Internetverbindung und moderne Hardware erforderlich.

Preise für Teamflow

Free

Seed : 20 $ pro Mitarbeiter/Monat

Geschäft: 30 $ pro Mitarbeiter/Monat

Teamflow-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Teamflow?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Teamflow schafft diesen virtuellen Raum, damit wir, die wir bei der Remote-Arbeit arbeiten, flexibel mit anderen in Verbindung bleiben und arbeiten können. Ich genieße die Flexibilität, den Raum nach unseren Wünschen zu gestalten und den virtuellen Büroraum mit schönen Ansichten und niedlichen Haustieren zu dekorieren, die wir alle lieben.

Teamflow schafft diesen virtuellen Raum, damit wir, die wir bei der Remote-Arbeit arbeiten, flexibel mit anderen in Verbindung bleiben und arbeiten können. Ich genieße die Flexibilität, den Raum nach unseren Wünschen zu gestalten und den virtuellen Büroraum mit schönen Ansichten und niedlichen Haustieren zu dekorieren, die wir alle lieben.

👀 Wussten Sie schon: Laut Forrester Research erzielten Unternehmen, die ClickUp einsetzten , über einen Zeitraum von drei Jahren eine geschätzte Kapitalrendite (ROI) von 384 %. Diese Unternehmen erzielten durch Projekte, die durch ClickUp ermöglicht oder verbessert wurden, einen zusätzlichen Umsatz von etwa 3,9 Millionen US-Dollar.

5. Microsoft Teams (am besten geeignet für skalierbare Kommunikation und Zusammenarbeit im Unternehmen)

über Microsoft Teams

Microsoft Teams ist eine der am häufigsten verwendeten Plattformen für die virtuelle Zusammenarbeit zwischen Remote- und Hybrid-Teams. Es wurde als Teil der Microsoft 365-Suite eingeführt und vereint Kommunikation, Dateifreigabe, Nachverfolgung von Projekten und Integrationen in einem hub.

Administratoren können auch Webinare und große Meetings mit bis zu 10.000 Teilnehmern organisieren. Die benutzerfreundliche Oberfläche von Teams lässt sich nahtlos in andere Microsoft 365-Anwendungen wie PowerPoint, Word und Excel integrieren.

Darüber hinaus ist die Video-Konferenz-Funktion dank Features wie Handheben, Breakout-Räumen, Hintergrundunschärfe und Live-Reaktionen, die nahtlos in die Meeting-Oberfläche integriert sind, intuitiv und benutzerfreundlich. Die Plattform nutzt die Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) Technologie, um Unternehmensdaten während Audio- und Videoanrufen zu schützen.

Die besten Features von Microsoft Teams

Erleichtern Sie Einzel- und Gruppenchats sowie dedizierte Messaging-Kanäle für gezielte Diskussionen zu bestimmten Projekten.

Strukturieren Sie Teams und Kanäle nach Abteilungen, Projekten oder Themen, damit Unterhaltungen und Dateien immer im Kontext stehen.

Einschränkungen von Microsoft Teams

Begrenzte Möglichkeiten, externe Mitarbeiter in Teams einzubinden

Preise für Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4,00 $ pro Benutzer/Monat

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $ pro Benutzer/Monat

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2 : 4,4/5 (über 16.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 10.700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Teams?

Hier ist eine G2-Bewertung:

Was mir an Microsoft Teams am besten gefällt, ist, dass Alles in einer Plattform integriert ist – Chats, Meetings, Dateifreigabe und sogar Apps von Drittanbietern. Das erleichtert die tägliche Zusammenarbeit erheblich, insbesondere bei der Arbeit mit funktionsübergreifenden Teams. Die Möglichkeit, direkt aus einem Chat heraus einen schnellen Anruf zu tätigen oder Meetings zu planen, ist äußerst praktisch.

Was mir an Microsoft Teams am besten gefällt, ist, dass alles in einer Plattform integriert ist – Chats, Meetings, Dateifreigabe und sogar Apps von Drittanbietern. Das erleichtert die tägliche Zusammenarbeit erheblich, insbesondere bei der Arbeit mit funktionsübergreifenden Teams. Die Möglichkeit, direkt aus einem Chat heraus einen schnellen Anruf zu tätigen oder Meetings zu planen, ist äußerst praktisch.

🧠 Wissenswertes: Das weltweit größte vollständig remote arbeitende Unternehmen, Gitlab, hat über 2.000 Teams in mehr als 60 Ländern – ein Beweis dafür, dass Remote-Kulturen größer skalieren können als viele Unternehmenszentralen.

6. Slack (am besten geeignet für flexible Team-Nachrichten und Integrationen)

via Slack

Sie können die virtuellen Räume von Sococo in Slack nachahmen, indem Sie spezielle Kanäle für die Kommunikation der Teams verwenden, z. B. #marketing-hub, #dev-room, #sales-floor für verschiedene Abteilungen und #project-alpha für projektspezifische Diskussionen.

Außerdem gibt es Huddles, die in jedem Kanal oder DM für Audio- und Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe gestartet werden können. Mitglieder des Teams können ganz ungezwungen ein- und aussteigen, als würden sie einen virtuellen Büroraum betreten. Sie können Emoji-Reaktionen hinzufügen, um die Unterhaltungen unterhaltsam und interaktiv zu gestalten.

Die Integration ist ganz einfach. Sie können Google Kalender oder Outlook verbinden, um die Zeitpläne Ihrer Teams in Echtzeit zu verfolgen und Dateien aus Google Drive, Dropbox, Notion und anderen Diensten zu den entsprechenden Kanälen zu hinzufügen.

Die besten Features von Slack

Passen Sie Benachrichtigungen an und nutzen Sie geplante Nachrichten, um zur optimalen Zeit zu kommunizieren.

Integrieren Sie Dateisysteme wie Google Drive, Projektmanagement-Tools wie ClickUp oder sogar Entwicklertools wie GitHub.

Automatisieren Sie Routineaufgaben und -prozesse mit dem Workflow-Builder von Slack, z. B. das Versenden von Willkommensnachrichten an neue Mitglieder, das Abschließen von Formularen, das Erstellen von Genehmigungsprozessen und vieles mehr.

Einschränkungen von Slack

Bei vielen Kanälen und ständigen Benachrichtigungen kann man leicht abgelenkt werden oder wichtige Nachrichten im Trubel übersehen.

Preise für Slack

Free

Pro : 8,75 $/Benutzer/Monat

Business+ : 15 $/Benutzer/Monat

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2 : 4,5/5 (über 35.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 24.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Slack?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Slack hat die Zusammenarbeit in unserem Team wirklich entscheidend verbessert. Es ist super einfach zu bedienen und hilft uns, Verbindung zu halten, egal ob wir im Büro sind oder remote arbeiten. Anstatt E-Mails zu durchforsten, können wir schnell chatten, Dateien austauschen und alles an einem Ort organisieren.

Slack hat die Zusammenarbeit in unserem Team wirklich entscheidend verbessert. Es ist super einfach zu bedienen und hilft uns, in Verbindung zu bleiben, egal ob wir im Büro sind oder bei der Remote-Arbeit tätig sind. Anstatt E-Mails zu durchforsten, können wir schnell chatten, Dateien freigeben und alles an einem Ort organisieren.

7. Zoom (am besten geeignet für Video-Meetings und Webinare)

über Zoom

Ob Sie ein großes Webinar, ein kurzes Meeting oder eine virtuelle Happy Hour mit Freunden veranstalten – Zoom ist eine zuverlässige Option. Es integriert eine Vielzahl von Kommunikationstools in einer einzigen Plattform, darunter Video-Konferenzen für Meetings, Instant Messaging für die Zusammenarbeit im Team, Terminplanung und vieles mehr.

Für die asynchrone Kommunikation können Benutzer mit Zoom Clips Videonachrichten oder Bildschirmaufzeichnungen erstellen und freigeben. Zoom Docs ermöglicht die Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit mit Versionshistorie und Kommentaren. Und nicht zu vergessen: Das Zoom Whiteboard bietet eine virtuelle Leinwand für Brainstorming und Planung mit dem Team.

Allerdings fehlen Zoom nach wie vor native Funktionen für Projektmanagement. Teams müssen Entscheidungen und Aktionspunkte oft manuell aus Zoom in ihre Projektmanagement-Tools übertragen, was zu Kontextwechseln führt.

Die besten Features von Zoom

Fassen Sie den Inhalt von Meetings, E-Mail-Threads und Chat-Unterhaltungen mit Zoom KI-Begleiter zusammen.

Teilen Sie Ihre Meetings in kleinere Gruppen auf, um gezielte Diskussionen oder Workshops durchzuführen, indem Sie die Breakout-Räume von Zoom nutzen.

Nahtlose Integration mit Tools für die Produktivität wie ClickUp, Lernmanagementsystemen wie Moodle und Canvas sowie Kalender-Apps wie Google Kalender und Outlook.

Limitierungen von Zoom

Es fehlen erweiterte Features wie Thread-Antworten und Dateiverwaltung, was die Nachverfolgung von geteilten Links und wichtigen Nachrichten erschwert.

Preise für Zoom

Basic: Kostenlos

Pro : 16,99 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft : 21,99 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zoom-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 54.300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 14.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoom?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Das Beste an Zoom Workplace ist, wie nahtlos es Videokonferenzen, Chatten, Whiteboards und Dateifreigabe auf einer einzigen Plattform vereint. Die Video- und Audioqualität ist durchweg gut, selbst bei großen Meetings. Mir gefallen auch die Breakout-Räume und Webinar-Features, die sowohl für interne als auch für externe Sitzungen äußerst nützlich sind.

Das Beste an Zoom Workplace ist, wie nahtlos es Videokonferenzen, Chatten, Whiteboards und Dateifreigabe auf einer einzigen Plattform vereint. Die Video- und Audioqualität ist durchweg gut, selbst bei großen Meetings. Mir gefallen auch die Breakout-Räume und Webinar-Features, die sowohl für interne als auch für externe Sitzungen äußerst nützlich sind.

8. Connecteam (am besten geeignet für die Verwaltung von Mitarbeitern im Außendienst und ohne festen Arbeitsplatz)

via Connecteam

Connecteam verfügt zwar nicht über die räumlichen Audio- oder raumbasierten Videoanrufe von Sococo, aber Sie können dennoch spezielle Gruppen oder Chats für Abteilungen, Projekte und soziale Spaces erstellen. Im Feed „Ankündigungen” kann die Geschäftsleitung Mitteilungen des CEO oder tägliche Neuigkeiten aus dem Büro veröffentlichen, und im Mitarbeiterverzeichnis wird angezeigt, wer zum Team gehört, welche Rolle die einzelnen Mitarbeiter haben und wie sie zu erreichen sind.

Das Tool verfügt außerdem über Funktionen für die Zeiterfassung, mit denen Teammitglieder sich ein- und ausstempeln oder Schichten markieren können, sodass jeder sehen kann, wer gerade aktiv ist, Pause macht oder frei hat. Sie können auch benutzerdefinierte Status und automatische Benachrichtigungen für Aktualisierungen von Aufgaben festlegen, damit alle in Echtzeit über die Aktivitäten des Teams informiert sind.

Connecteam umfasst Planungstools für die Schichtplanung, Schulungsmodule für Onboarding und Compliance sowie ein Mobile-First-Design, das sich gut für Teams eignet, die nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Die Plattform kombiniert Personalmanagement und Teamkommunikation in einer App.

Die besten Features von Connecteam

Betten Sie Links zu Zoom, Teams oder Google Meet in Chats oder Ereignisse ein, um mit einem Klick Videokonferenzen zu starten.

Erstellen Sie Dokumenten-Hubs und Wissensdatenbanken, um Unternehmensrichtlinien, SOPs und Projektdateien für einen einfachen Zugriff zu speichern.

Erstellen Sie automatisierte Berichte wie Timesheets, überschrittene Tageslimits, Abwesenheiten und Nichterscheinen.

Limitierungen von Connecteam

Insgesamt weniger benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten (weniger Ansichten/Vorlagen/Status) und weniger Flexibilität für größere Projekte mit mehreren Beteiligten.

Preise von Connecteam

Kostenlose Testversion

Basic : 35 $/Monat

Erweitert : 59 $/Monat

Expert : 119 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Connecteam

G2: 4,6/5 (über 2.880 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.380 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Connecteam?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Was mir an Connecteam am besten gefällt, ist die Benutzerfreundlichkeit und die All-in-One-Funktionalität. Die Plattform macht es unglaublich einfach, Zeitpläne zu verwalten, Zeiten zu erfassen und mit dem Team zu kommunizieren, ohne zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln zu müssen. Besonders gut gefällt mir, wie einfach es für Mitarbeiter ist, sich über ihr Smartphone ein- und auszustempeln, Urlaub zu beantragen und über den Newsfeed des Unternehmens auf dem Laufenden zu bleiben.

Was mir an Connecteam am besten gefällt, ist die Benutzerfreundlichkeit und die All-in-One-Funktionalität. Die Plattform macht es unglaublich einfach, Zeitpläne zu verwalten, die Nachverfolgung von Zeiten durchzuführen und mit dem Team zu kommunizieren, ohne zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln zu müssen. Besonders gut gefällt mir, wie einfach es für Benutzer ist, sich über ihr Smartphone ein- und auszustempeln, Urlaub zu beantragen und über den Newsfeed des Unternehmens auf dem Laufenden zu bleiben.

📮 ClickUp Insight: 48 % der Mitarbeiter sagen, dass hybrides Arbeiten am besten für die Work-Life-Balance ist. Da jedoch 50 % weiterhin überwiegend im Büro arbeiten, kann es eine Herausforderung sein, über verschiedene Standorte hinweg aufeinander abgestimmt zu bleiben. ClickUp ist jedoch für alle Arten von Teams konzipiert: Remote, hybrid, asynchron und alles dazwischen. Mit ClickUp Chat & Assigned Comments können Teams schnell Updates freigeben, Feedback geben und Diskussionen in Maßnahmen umsetzen – ohne endlose Meetings. Arbeiten Sie in Echtzeit über ClickUp Docs und ClickUp Whiteboards zusammen, weisen Sie Aufgaben direkt aus Kommentaren zu und halten Sie alle auf dem gleichen Stand, egal von wo aus sie arbeiten! 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Security verzeichnete dank der nahtlosen Collaboration-Tools von ClickUp einen Anstieg der Zufriedenheit mit der Teamarbeit um 80 %.

9. Cisco Webex (am besten geeignet für sichere Video-Konferenzen auf Unternehmensebene)

via Webex

Webex von Cisco begann als Tool für Meetings und Webinare, hat aber seitdem einen breiten Bereich an Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen hinzugefügt. Die beliebtesten Produkte sind Webex Calling und Webex Meetings. Meetings in Cisco werden in HD-Video- und Audioqualität für bis zu 1.000 Teilnehmer abgehalten.

Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Teilnahme, darunter eine direkte Einwahlnummer, VOIP oder ein Anruf durch den Gastgeber des Meetings. Webex lässt sich auch in eine Reihe von Kalendern integrieren, beispielsweise Google, wodurch die Planung von Meetings vereinfacht wird.

Sicherheit ist ein weiterer Bereich, in dem sich Cisco Webex auszeichnet. Cloud-Meetings sind alle verschlüsselt, und Sie können auch Meeting-Passwörter hinzufügen und Räume sperren. Es verfügt über KI-gestützte Features wie Echtzeit-Transkription, automatisierte Meeting-Zusammenfassungen und Geräuschunterdrückung, um die Meeting-Qualität zu verbessern.

Die Plattform eignet sich gut für Unternehmen, die Sicherheit auf Enterprise-Niveau, Compliance-Zertifizierungen und die Integration in die bestehende Cisco-Kommunikationsinfrastruktur benötigen.

Die besten Features von Cisco Webex

Verwenden Sie Webex Spaces (dauerhafte Gruppenchats), um Abteilungen, Projekte oder soziale Bereiche darzustellen.

Fügen Sie wichtige Dateien, Whiteboards oder Links als Registerkarten in jedem Space hinzu, die als „Ressourcenregal“ für diesen Raum dienen.

Halten Sie einen dedizierten Webex-Meeting-Raum als virtuellen Pausenraum offen, in dem Teammitglieder jederzeit ungezwungen vorbeischauen können.

Limitierungen von Cisco Webex

Webex ist zwar reich an Features, doch viele Benutzer empfinden seine Benutzeroberfläche im Vergleich zu Konkurrenten wie Zoom oder Microsoft Teams als weniger intuitiv.

Preise für Cisco Webex

Free

Webex Meet : 14,50 $/Benutzer/Monat

Webex Suite : 25 $/Benutzer/Monat

Webex Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Cisco Webex

G2 : 4,3/5 (über 20.100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 7.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Cisco Webex?

Hier ist eine G2-Bewertung:

Ich finde es toll, wie Webex mit seiner gestochen scharfen Video- und Audioqualität für nahtlose virtuelle Meetings sorgt, sodass man sich fast wie beim Chatten fühlt. Die Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit, wie Whiteboards und die sofortige Dateifreigabe, erleichtern das Brainstorming und sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Ich finde es toll, wie Webex mit seiner gestochen scharfen Video- und Audioqualität für nahtlose virtuelle Meetings sorgt, sodass man sich fast wie beim Chatten fühlt. Die Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit, wie Whiteboards und die sofortige Dateifreigabe, erleichtern das Brainstorming und sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

🧐 Wussten Sie schon? Der Bericht „State of the Global Workplace” von Gallup hat ergeben, dass Vollzeit-Remote-Mitarbeiter das höchste Engagement (31 %) aufweisen, verglichen mit 23 % bei Hybrid-Mitarbeitern und nur 19 % bei Mitarbeitern vor Ort.

10. Google Workspace (am besten geeignet für eine integrierte Suite zur Steigerung der Produktivität und zur Förderung der Kollaboration)

über Google Workspace

Wenn Sie remote arbeiten, nutzen Sie wahrscheinlich bereits einige der integrierten Apps von Google Workspace, wie Gmail, Drive, Kalender, Meet usw. Es handelt sich um eine Sammlung cloudbasierter Anwendungen, die entwickelt wurden, um die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern.

Google Workspace bietet Tools für sofortige Kommunikation und Meetings, die die „Drop-in”-Interaktionen von Sococo nachahmen, wie beispielsweise Google Meet für spontane Video-Meetings direkt aus Chat, Kalender oder Gmail. Hilfreiche Features wie die Arbeitszeiten in Google Kalender und die Anwesenheitsanzeigen in Google Chat (Aktiv, Abwesend und Nicht stören) helfen den Teammitgliedern, die Anwesenheit und Verfügbarkeit der anderen zu sehen.

Darüber hinaus ermöglichen Google Docs, Sheets und Slides Ihren Teams die Zusammenarbeit an Dokumenten in Echtzeit und sind damit ein zuverlässiges Tool für Brainstorming oder Projektplanung. Sie können Apps wie ClickUp direkt in Gmail/Chat integrieren, um die Verbindung zwischen Projektmanagement und Teamkommunikation herzustellen.

Die besten Features von Google Workspace

Speichern Sie alle Unternehmensdateien, SOPs und Richtlinien in strukturierten Ordnern und nutzen Sie gemeinsame Laufwerke für Abteilungen, um die Arbeit an einem Ort zu bündeln.

Freigeben Sie, wenn Sie online oder im Fokusmodus sind, damit Ihre Teamkollegen schnell erkennen können, ob sie eine Unterhaltung beginnen können.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, mit nachverfolgbaren Bearbeitungen, Kommentaren und Versionshistorie.

Einschränkungen von Google Workspace

Als vollständig cloudbasierte Suite ist Google Workspace stark auf einen stabilen Internetzugang angewiesen. Ohne diesen sind der Zugriff auf Dateien, die Zusammenarbeit in Echtzeit und die meisten Features entweder eingeschränkt oder nicht verfügbar.

Preise für Google Workspace

Starter : 8,40 $ pro Benutzer/Monat

Standard : 16,80 $ pro Benutzer/Monat

Plus : 26,40 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise Plus: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Google Workspace

G2 : 4,6/5 (43.601 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (17.316 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Workspace?

Hier ist eine G2 -Bewertung:

Google Workspace glänzt besonders bei der Zusammenarbeit in Echtzeit: Mehrere Teammitglieder können gleichzeitig an einem Dokument oder einer Tabelle arbeiten, und Sie sehen die Änderungen aller Beteiligten live. Da Gmail, Kalender, Drive, Meet und Chat unter einem Dach vereint sind, muss ich nie zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln – alles ist nur einen Klick entfernt.

Google Workspace glänzt besonders bei der Zusammenarbeit in Echtzeit: Mehrere Teammitglieder können gleichzeitig an einem Dokument oder einer Tabelle arbeiten, und Sie sehen die Änderungen aller Beteiligten live. Da Gmail, Kalender, Drive, Meet und Chat unter einem Dach vereint sind, muss ich nie zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln – alles ist nur einen Klick entfernt.

Verbessern Sie Ihre virtuelle Zusammenarbeit mit ClickUp

Das ist es also: das derzeit beste tool für die virtuelle Zusammenarbeit Ihres Remote-Teams.

Ganz gleich, ob Ihnen eine übersichtliche Benutzeroberfläche, avatarbasierte Lounges oder leistungsstarke Collaboration-Hubs wichtig sind – es gibt eine Plattform, die genau auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. Aber nur wenige bieten alles aus einer Hand.

Deshalb ist ClickUp die ideale Wahl. Es verfügt über alle Features, die Sie benötigen, um die virtuelle Zusammenarbeit mit Ihrem Remote-Team zu optimieren. Wenn Sie bereit sind, Ihre Tools zu zentralisieren und die teamübergreifende Zusammenarbeit zu vereinfachen, ist ClickUp Ihre All-in-One-Lösung.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an, um Ihr Team zusammenzubringen, egal wo sich die Mitglieder befinden.