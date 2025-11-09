Die besten Setmore-Alternativen für eine intelligentere Terminplanung (2025)

Das Buchen von Meetings sollte sich nicht wie Verhandlungen über den Weltfrieden anfühlen. Wenn Ihr aktuelles System eher wie ein Hindernis als wie eine Startrampe wirkt, ist es vielleicht Zeit für eine Veränderung. Setmore war lange Zeit das zuverlässige Arbeitstier für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern, aber mit dem Wachstum Ihres Geschäfts wachsen auch Ihre Anforderungen. Vielleicht wünschen Sie sich mehr Kontrolle, intelligentere Integrationen oder ein reibungsloseres Erlebnis für Ihre Kunden. Einige Alternativen ermöglichen die Synchronisierung mehrerer Kalender über Teams hinweg, während andere Plattformen Erinnerungen und Bestätigungen automatisieren. Einige können sogar Buchungen in Folgeaufgaben umwandeln oder direkt in Zahlungssysteme integrieren.

Wenn Sie bereit sind, die Vorteile einer wirklich intelligenten Terminplanungssoftware kennenzulernen, zeigen wir Ihnen die besten tools, mit denen Sie Buchungen optimieren und Ihren Kalender organisieren können.

Setmore-Alternativen auf einen Blick

Werfen Sie einen kurzen Blick auf diese besten Setmore-Alternativen, um Features, optimale Anwendungsszenarien und Preise zu vergleichen.

Name des tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestützter Kalender, All-in-One-Projektmanagement und -Planung, Aufgabenautomatisierung, Dokumente und Genehmigungen. Teams, die Terminplanung und Projektmanagement an einem Ort benötigen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Calendly Intelligente verknüpfte Buchungslinks, Integrationen mit Google/Outlook, Gruppenplanung und Round-Robin Profis und Teams, die eine einfache, verknüpfte Terminplanung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Acuity Scheduling Benutzerdefinierte Anmeldeformulare, Kalender-Synchronisierung, Selbstbuchung durch Kunden und Zahlung Anbieter, Coaches, Berater Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Vagaro Buchung und POS, Mitgliederverwaltung, Marketing-tools und Gehaltsabrechnung Salons, Spas, Wellness-Geschäfte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 23,99 $/Monat Square Appointments Online-Buchung, Integration von Zahlung, POS, automatische Erinnerungen Kleine Geschäfte, die Terminplanung und Zahlung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29 $/Monat. Doodle Gruppenumfragen zu Meeting-Zeiten, Nachverfolgung von Verfügbarkeit und Kalender-Synchronisierung Teams planen Gruppentreffen schnell Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 14,95 $/Monat. vCita Client-Portal, CRM, Rechnungen, Zahlung, Online-Terminplanung Kleine Geschäfte und Freiberufler benötigen ein Kundenmanagement- und Buchungssystem. Bezahlte Pläne beginnen bei 35 $/Monat. Microsoft Bookings Integration von Outlook und Teams, Personalplanung und anpassbare Buchungsseiten Geschäfts, die das Microsoft 365-Ökosystem nutzen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtiger Plan ab 6 $/Monat Mindbody Kurs- und Terminbuchung, Mitgliederverwaltung, Marketing-Suite Fitnessstudios, Fitnesscenter, Yogazentren Benutzerdefinierte Preisgestaltung Appointlet Unbegrenzte Termine, Integrationen (Zoom, Stripe, Google Meet) und benutzerdefiniertes Branding. Kleine Teams und Freiberufler, die eine einfache Terminplanung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat YouCanBookMe Benutzerdefinierte Buchungsseiten, Zeitzonen-Erkennung, Benachrichtigungen und Teamplanung Geschäftsmodelle mit unterschiedlichen Terminarten Bezahlte Pläne beginnen bei 9 $/Monat.

Warum sollten Sie sich für Setmore-Alternativen entscheiden?

Selbst eine solide Terminplanungssoftware kann mit dem Wachstum Ihres Geschäfts zu einer Hürde werden. Was als einfache Möglichkeit zur Terminvereinbarung begann, kann schnell zu versäumten Erinnerungen, sich überschneidenden Buchungen oder mühsamer manueller Arbeit führen.

Hier erfahren Sie, warum Sie ein fortschrittliches tool benötigen, das mehr als nur die grundlegende Terminplanung bietet:

Anpassung: Buchungsseiten, Benachrichtigungen und Workflows sollten Ihnen die Flexibilität bieten, sie an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anzupassen.

Team- und Standortverwaltung: Die Verwaltung mehrerer Standorte, Mitarbeiter oder Gruppen-Sitzungen kann ohne Echtzeit-Kollaborationsfunktionen schnell unübersichtlich werden.

Zahlung und Rechnungsstellung: Integrierte Zahlungen, wiederkehrende Abrechnungen und Rechnungsstellung sollten keine zusätzlichen Schritte oder Tools von Drittanbietern erfordern.

Integration: Die Synchronisierung von Kalendern, CRM-Systemen oder Video-Tools sollte integriert sein, um den Aufwand für fragmentierte Workflows zu reduzieren.

Sichtbarkeit und Einblicke: Die Nachverfolgung von Buchungstrends, Mitarbeiterleistungen oder Kundenhistorien sollte unkompliziert sein, damit Sie datengestützte Entscheidungen treffen können.

Client-Erfahrung: Ohne reibungslose Buchungssysteme oder Automatisierung von Aktualisierungen kann es für Clients zu Verwirrung, Stornierungen oder Verzögerungen kommen, die sich negativ auf die Zufriedenheit auswirken.

Manuelle Aktualisierungen: Das Anpassen von Terminplänen, die Bearbeitung von Stornierungen oder das Verschieben von Buchungen bedeutet oft zusätzliche Administrator-Arbeit, die das gesamte Team ausbremst.

Die besten Setmore-Alternativen

Suchen Sie nach einer intelligenteren Möglichkeit, Ihr Buchungssystem zu verwalten? Wir haben eine Liste der besten Setmore-Alternativen zusammengestellt, die die Terminplanung einfacher, schneller und flexibler machen.

ClickUp (am besten geeignet für die Verwaltung von Zeitplänen neben Projekten, Aufgaben und Kunden-Workflows)

Halten Sie Ihren Zeitplan flexibel und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass wichtige Aufgaben erledigt werden – mit dem KI-gestützten Kalender von ClickUp.

Das Verwalten von Terminen fühlt sich oft wie ein Job an sich an. Sie müssen die Nachverfolgung durchführen, wer Ihre Zeit benötigt, wann Sie verfügbar sind und wie diese Verpflichtungen in das Gesamtbild Ihrer Arbeit passen. Um den Überblick über Termine zu behalten, müssen Sie oft Haftnotizen oder Dokumente verwenden, um den vollständigen Kontext des Meetings zu erfassen, unübersichtliche Kalender jonglieren oder zwischen tools hin- und herspringen, die nicht miteinander integriert sind.

Das ist Work Sprawl in Aktion, und es beeinträchtigt die Produktivität in Teams und Unternehmen.

ClickUp verfolgt einen anderen Ansatz. Es vereint alle Ihre Arbeits-Apps, Daten, Chatten und Workflows im weltweit ersten konvergenten KI-Workspace und bietet 100 % Kontext bei jeder Interaktion sowie einen einzigen Ort, an dem Menschen und Agenten zusammenarbeiten können. Anstatt Sie in ein starres System zu zwingen, lässt sich mit diesem Tool Aufgaben und Kalender ganz nach Ihren Wünschen Form geben.

Sie können alle wichtigen Details hinzufügen – Client Info, Vorbereitungs-Notizen, Anhänge oder Folgeschritte. Sehen wir uns an, wie das funktioniert:

Hier erfahren Sie, warum der Kalender von ClickUp eine bessere Alternative zu Setmore ist

ClickUp Kalender vereint alle Ihre Terminangaben, einschließlich Notizen, Client-Info und Status-Tags, an einem Ort. Je nach Ihrem Plan können Sie Ereignisse in Farbe kennzeichnen, wiederkehrende Termine festlegen oder zwischen verschiedenen Ansichten wechseln.

Sehen Sie Ihre gesamte Ansicht mit dem KI-gestützten Kalender von ClickUp.

ClickUp Kalender plant Aufgaben automatisch anhand Ihrer Priorität, blockiert Fokuszeiten und ordnet die Arbeit neu, sodass Deadlines und persönliche Produktivität im Gleichgewicht sind.

Es lässt sich in Zoom, Google Meet, Microsoft Teams usw. integrieren, ruft Meeting-Info ab und ermöglicht es Ihnen, direkt aus dem Kalender heraus an Anrufen teilzunehmen.

Verbinden Sie Google Kalender mühelos mit ClickUp Kalender.

Die App bietet Tages-/Wochen-/Monatsansichten, gemeinsam nutzbare Kalender, Synchronisierung zwischen Kalendern (Google, Outlook), Erinnerungen, Zeiterfassung und Tools zum Vergleichen von Teamplänen – alles in derselben App.

🎥 Sehen Sie sich: Hier ist ein Video darüber, wie intelligente Terminplanung die Terminverwaltung vereinfachen kann.

Eine weitere Möglichkeit, mit der ClickUp die Terminplanung optimiert, sind ClickUp-Formulare. Anstatt Kundenanfragen aus verstreuten E-Mail-Erinnerungen oder verpassten Anrufen zusammenzufügen, können Sie ein Formular einrichten, um die Buchungsdetails zu erfassen.

Vereinfachen Sie Aufgabenanfragen mit ClickUp-Formularen.

Jede Übermittlung wird sofort zu einer Aufgabe in Ihrem Arbeitsbereich, fertiggestellt mit den von Ihnen angeforderten Informationen – wie bevorzugte Zeitfenster, Notizen oder besondere Anforderungen. Dies macht die Terminannahme einfach und zuverlässig und stellt gleichzeitig sicher, dass keine Anfrage übersehen wird.

Verwandeln Sie sich wiederholende Aufgaben in intelligente Aktionen mit ClickUp Automatisierung.

ClickUp vereinfacht die Verwaltung von Nachfassaktionen und Aufgabenaktualisierungen mit ClickUp Automatisierungen. Anstatt jede Aufgabe manuell zu verfolgen, können Sie Regeln festlegen, um Aufgaben automatisch zu verschieben, den Status zu ändern oder Benachrichtigungen auszulösen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, z. B. wenn ein Kunde einen Termin verschiebt, storniert oder eine neue Terminanfrage einreicht.

Steigern Sie Ihre Produktivität durch die Planung mit ClickUp Erinnerungen.

Mit ClickUp Erinnerungen können Sie Erinnerungen für sich selbst, Ihr Team oder bestimmte Aufgaben planen. In Kombination mit ClickUp Benachrichtigungen wissen Sie genau, wann eine Aufgabe aktualisiert wird, sich ein Status ändert oder jemand Ihre Aufmerksamkeit benötigt.

💡 Profi-Tipp: Gruppieren Sie ähnliche Arten von Terminen (z. B. Client-Anrufe am Vormittag, interne Synchronisierungen am Nachmittag). Kontextwechsel kosten Energie.

ClickUp Brain sorgt für eine übersichtliche Kommunikation und eine schnellere Erstellung von Aufgaben. Sie können Brain einfach bitten, ein Client Meeting zu planen, Kundenmitteilungen zu verfassen, Meeting-Notizen zusammenzufassen oder sogar Ihre Eingaben in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln.

Bitten Sie Brain einfach, einen Termin zu vereinbaren, Ideen festzuhalten oder Notizen zusammenzufassen – alles innerhalb Ihres Workspace.

ClickUp-Integrationen lassen sich ganz einfach mit den Apps verbinden, die Sie bereits verwenden. Durch die Integration mit Google Kalender, Outlook und Zoom bleiben Ihre Meetings, Anrufe und Termine plattformübergreifend perfekt synchronisiert. Alle in ClickUp vorgenommenen Aktualisierungen werden automatisch in Ihren anderen Kalendern angezeigt. Für virtuelle Meetings können Sie dank der Zoom-Integration Anrufe direkt aus Ihren ClickUp-Aufgaben heraus planen, daran teilnehmen oder sie verfolgen.

Entdecken Sie praktische Integrationen mit ClickUp Integrations.

⚡ Vorlagenarchiv: Mit der ClickUp-Terminbuch-Vorlage können Sie Client-Daten über Termine und Uhrzeiten hinaus verwalten. Sie können Notizen hinzufügen, Terminverschiebungen oder Stornierungen mit benutzerdefinierten Status-Tags verfolgen und Details wie Telefonnummern und Stadt direkt auf der Buchungsseite erfassen. Außerdem können Sie zwischen verschiedenen Ansichten wechseln – von einer Kalender-Glance über eine Prozesskarte bis hin zu einem Formular für die Erfassung von Übermittlungen.

Die besten Features von ClickUp

Workload nachverfolgen: Verschaffen Sie sich mit Verschaffen Sie sich mit ClickUp Dashboards eine Echtzeit-Übersicht über die Verfügbarkeit Ihres Teams, Buchungen und Projekt-Zeitleisten.

Zusammenarbeit in Dokumenten: Speichern und freigeben Sie Client-Verträge, Richtlinien oder Notizen in Speichern und freigeben Sie Client-Verträge, Richtlinien oder Notizen in ClickUp Dokumenten , direkt verknüpft mit Ihrem Buchungssystem.

Visualisieren Sie Arbeitsabläufe: Erstellen Sie visuell eine Karte von Arbeitsabläufen oder Kundenreisen auf Erstellen Sie visuell eine Karte von Arbeitsabläufen oder Kundenreisen auf ClickUp-Whiteboards

Vereinfachen Sie die Kommunikation: Mit Mit ClickUp Chat können Sie Terminaktualisierungen und Kundengespräche an einem Ort zusammenfassen.

Kunden-Info sammeln: Erfassen Sie Buchungsdetails oder Kundenpräferenzen über ClickUp-Formulare , die sofort mit Aufgaben synchronisiert werden.

Limit von ClickUp

ClickUp Dashboards bieten eine gute Übersicht über die Workload und Leistung des Teams, aber die Erstellung komplexer Berichte erfordert zusätzlichen Zeit- und Aufwand.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.490 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von TrustRadius:

Es ist großartig, um Aufgaben für das gesamte Unternehmen zu verwalten. Auch für sich wiederholende Aufgaben, bei denen Sie Vorkommen planen können. Sehr einfach zu bedienen und Sie können benutzerdefinierte Felder hinzufügen, was sehr nützlich ist. Ich liebe die verschiedenen Ansichten.

💡 Bonus: Wenn Sie nach einer Setmore-Alternative suchen, die mehr als nur Terminplanung bietet, ist ClickUp Brain MAX einen Blick wert. Durchsuchen Sie sofort ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps sowie das Internet, um Dateien, Dokumente und Anhänge zu finden.

Verwenden Sie Talk to Text , um sich nach Ihrem Terminkalender zu erkundigen und Meetings mit Ihrer Stimme zu buchen – freihändig und von überall aus.

Ersetzen Sie Dutzende von unverbundenen KI-Tools und nutzen Sie Premium-KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini mit einer einzigen, kontextbezogenen, unternehmensgerechten Lösung. Brain MAX ist die Desktop-KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools, erledigen Sie Ihre Arbeit mit Ihrer Stimme, erstellen Sie Meetings, weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und vieles mehr. Planen Sie Meetings, führen Sie Nachverfolgung der Anruf-Notizen und vieles mehr mit Brain MAX.

2. Calendly (am besten geeignet für die Verwaltung einfacher Zeitpläne sowie automatische Synchronisierung des Kalenders und Erinnerungen)

via Calendly

Calendly ist eine Terminplanungssoftware, die sich direkt mit Ihrem Kalender in Verbindung setzt und anderen nur die Zeiten anzeigt, zu denen Sie verfügbar sind. Die Plattform gleicht Ihren Google-, Outlook-, Office 365- oder iCloud-Kalender ab und blockt alle bereits belegten Termine.

Calendly bietet Ihnen Optionen, um kurze Pausen zwischen Anrufen einzufügen, die Anzahl der Meetings pro Tag zu begrenzen oder sogar ganze Tage für konzentrierte Arbeit zu blockieren. Und wenn Ihre Meetings abrechnungsfähig sind, können Sie Zahlungen über Stripe oder PayPal akzeptieren, sobald der Termin gebucht ist.

Außerdem versendet es automatische Erinnerungen per E-Mail oder SMS. Sie können Bestätigungen auch mit Notizen oder Vorbereitungsanweisungen personalisieren.

Die besten Features von Calendly

Bieten Sie verschiedene Ereignis-Typen an, wie z. B. einen kurzen 15-minütigen Check-in, eine 30-minütige Beratung oder ein vollständiges 60-minütiges Meeting.

Verwenden Sie Round-Robin-Planung, um Buchungen gleichmäßig auf Ihr Support-Team zu verteilen, ohne zusätzliche Koordination.

Ermöglichen Sie reibungslose Integrationen von Drittanbietern wie Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot und mehr.

Limitations von Calendly

Die Workflow-Automatisierung ist eingeschränkt, da keine integrierten Features für die Aufgabe- oder Projektverwaltung vorhanden sind.

Preise von Calendly

Free

Standard: 12 $/Monat pro Benutzer

Teams: 20 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Ab 15.000 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Calendly

G2: 4,7/5 (über 2400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Calendly?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Für meine Clients ist es sehr einfach, ein Meeting mit mir zu vereinbaren, wann es ihnen passt. Ich habe meinen Link so einfach freigegeben, dass sie das zu erledigen haben. Ich verwende den Link auch in meinen E-Mails und Nachrichten.

3. Acuity Scheduling (am besten geeignet für die Verwaltung von Terminplänen sowie Zahlungen, Rechnungsstellung und HIPAA-konformen Client-Buchungen)

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling ist ein Tool für Geschäfte, die mehr als nur die Auswahl eines Termins im Kalender benötigen. Die Plattform ist benutzerfreundlich und für die Verwaltung von Details zu Client-facing Terminen wie Zahlungen, Formularen und Erinnerungen ausgelegt.

Mit Acuity Scheduling können Sie verschiedene Dienstleistungen mit individuellen Laufzeiten, Preisen und Kundenaufnahmeformularen erstellen. Jede Buchung wird mit Automatisierung bestätigt, und Sie können von Ihren Clients verlangen, dass sie vor dem Meeting Formulare ausfüllen.

Acuity Scheduling unterstützt auch Pakete, Mitgliedschaften und Geschenkgutscheine, was nützlich ist, wenn Sie mehrere Dienstleistungen oder wiederkehrende Programme anbieten oder mehrere Anbieter verwalten.

Die besten Features von Acuity Scheduling

Aktivieren Sie die HIPAA-Konformität (bei ausgewählten Tarifen) für eine sichere Terminplanung in Gesundheits- und Therapiepraxen.

Verwalten Sie mehrere Mitarbeiter und Standorte über ein einziges Dashboard mit individuellen Kalendern für jedes Team-Mitglied.

Automatische Handhabung verschiedener Zeitzonen, sodass Clients die Verfügbarkeit entsprechend ihrem Standort sehen können

Einschränkungen von Acuity Scheduling

HIPAA-Konformität, die Planung für mehrere Mitarbeiter und erweiterte Branding-Funktionen erfordern teurere professionelle Pläne.

Preise für Acuity Scheduling

Free

Starter: 20 $/Monat pro Benutzer

Standard: 34 $/Monat pro Benutzer

Premium: 61 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 5700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Acuity Scheduling?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Die Integration in eine einfache Website mit E-Mail-Benachrichtigung war sehr einfach.

4. Vagaro (Am besten geeignet für die Verwaltung von Terminplänen sowie Salon-, Spa- und Wellness-Workflows wie POS und Marketing)

via Vagaro

Vagaro ist ein tool für Wellness-, Beauty- und Fitnessunternehmen. Es ist nicht nur eine Terminplanungssoftware, sondern auch ein komplettes Geschäftsmanagementsystem. Mit dieser Plattform können Sie Zahlungen, Mitgliedschaften, Kurse und Marketingkampagnen verwalten.

Wenn Sie einen Salon, ein Spa oder ein Fitnessstudio betreiben, bietet Ihnen Vagaro eine professionelle Möglichkeit, sowohl Einzeltermine als auch Gruppenkurse zu verwalten. Vagaro stellt eine Verbindung zwischen der Terminplanung und dem Point-of-Sale her, sodass Sie Mitgliedschaften verwalten und Zahlungen in dem System abwickeln können, das Sie für Terminbuchungen verwenden. Dies ist nützlich, wenn Ihr Geschäft wiederkehrende Dienstleistungen anbietet, wie z. B. monatliche Gesichtsbehandlungen oder wöchentliche Yogakurse.

Die besten Features von Vagaro

Ermöglichen Sie Client-Buchungen über Social-Media-Seiten wie Facebook und Instagram.

Verfolgen Sie Verkäufe, Lagerbestände und Leistungen mit integrierten Berichterstellung-tools.

Weisen Sie verschiedenen Mitarbeitern oder Standorten benutzerdefinierte Kalender und Dienste zu.

Limitations von Vagaro

Vagaro ist auf Wellness-, Beauty- und Fitness-Geschäftsfelder zugeschnitten. Wenn Sie also nicht in diesen Feldern tätig sind, könnten Ihnen viele der erweiterten Features unnötig erscheinen.

Preise von Vagaro

Free

Ein Standort: 23,99 $/Monat pro Benutzer

Mehrere Standorte: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Vagaro

G2: 4,6/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3450 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Vagaro?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Als Buchungssoftware akzeptabel, definitiv optimiert für die Buchungsplanung und Abwicklung der Zahlung, um Zeit zu sparen.

5. Square Appointments (am besten geeignet für die Verwaltung von Terminplänen in Verbindung mit integrierten Zahlungen und kleinen Geschäften)

über Square Appointments

Square Appointments wurde für diejenigen entwickelt, die sowohl Terminplanung als auch Zahlung an einem Ort abwickeln möchten. Wenn Sie als Einzelunternehmer tätig sind, z. B. als Friseur, Barbier, Nageltechniker oder Berater, werden Sie das Setup als erfrischend einfach empfinden. Das Tool lässt sich auch gut für größere Teams mit mehreren Mitarbeiterkalendern skalieren. Die Plattform lässt sich in die Zahlungsabwicklung von Square integrieren, beispielsweise Square Reader oder Tap-to-Pay, sodass Sie Kreditkarten und mobile Zahlungen akzeptieren und sogar Vorauszahlungen oder Stornierungsgebühren festlegen können. Diese integrierte POS-Verbindung ist ein zusätzlicher Vorteil für Unternehmen, die auf einen stetigen Cashflow angewiesen sind. Square Appointments bietet auch einzigartige Buchungs-URLs, über die Clients direkt mit einem bevorzugten Team-Mitglied Termine vereinbaren können.

Die besten Features von Square Appointments

Verwenden Sie Square Assistant, um Clients rund um die Uhr zu antworten, Bestätigungen zu bearbeiten oder Termine zu verschieben.

Weisen Sie Dienstleistungen bestimmten Ressourcen (Räumen, Stationen, Stühlen) zu, damit bei Buchungen automatisch alles Notwendige reserviert wird.

Fügen Sie Allergien, Präferenzen oder Notizen zu früheren Besuchen direkt in das Kundenprofil ein, um ein personalisiertes Erlebnis zu schaffen.

Limitations von Square Appointments

Die Buchungsseiten sehen übersichtlich aus, bieten jedoch nur begrenzte benutzerdefinierte Optionen für erweiterte Features.

Preise für Square Appointments

Free

Plus: 29 $/Monat pro Benutzer

Premium: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Square Appointments

G2: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 230 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Square Appointments?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich finde es toll, wie einfach es ist, Termine mit Online-Clients zu vereinbaren, um Stornierungen von Online-Terminen zu vermeiden.

👀 Wussten Sie schon? In der Weihnachtszeit 2022 hat Southwest Airlines aufgrund eines veralteten Crew-Planungssystems und starrer Betriebsabläufe über 15.000 Flüge gestrichen, was mehr als 60 % des Flugplans an Spitzentagen entspricht. Die Medien bezeichneten dies als den „Southwest Airlines Holiday Travel Meltdown”. Dies zeigt, wie ineffektive Planungstools unter Druck zu einer ausgewachsenen Krise beitragen können.

6. Doodle (Am besten geeignet für die Verwaltung von Terminplänen in Verbindung mit Gruppenumfragen und der gemeinsamen Koordination von Meetings)

via Doodle

Einen Termin zu finden, der für mehrere Personen passt, ist oft mehr Arbeit als das Meeting selbst. Sie bitten um Vorschläge, erhalten Antworten über verschiedene Kanäle und übersehen dabei doch noch die Antwort einer Person. Doodle löst dieses Problem, indem es die Terminplanung in eine einfache Gruppenumfrage verwandelt.

Sie erstellen eine Umfrage mit möglichen Zeitfenstern und freigeben. Jeder markiert, was für ihn passt, und Sie sehen schnell, wo sich die Zeitfenster überschneiden. Sie müssen kein Konto erstellen oder eine App herunterladen – einfach klicken, abstimmen, erledigt. Und wenn sich die Pläne ändern, können Sie die Umfrage innerhalb weniger Minuten aktualisieren oder eine neue erstellen.

Sie können auch mehrere Buchungsseiten erstellen, um mehrere Ereignisse oder Meeting-Typen ohne Einschränkungen zu verwalten. Doodle eignet sich nicht nur für Besprechungen im Büro. Es wird auch als leistungsstarkes Tool für die Organisation von Lerngruppen, übergeordneten Elternsprechtagen oder sogar zwanglosen Veranstaltungen genutzt.

Die besten Features von Doodle

Legen Sie Fristen für Antworten fest, damit die Teilnehmer den Entscheidungsprozess nicht verzögern können.

Schützen Sie sensible Umfragen mit einem Passwort, wenn Sie vertrauliche oder Client-bezogene Meetings planen.

Bieten Sie Antworten wie „Ja“, „Nein“ oder „Wenn nötig“ an, damit die Teilnehmer Flexibilität zeigen können, ohne Verwirrung zu stiften.

Limitations von Doodle

Es fehlen erweiterte Verwaltung tools wie Aufnahmeformulare, Zahlung Erfassung oder die Planung wiederkehrender Termine.

Preise von Doodle

Free

Pro: 14,95 $/Monat pro Benutzer

Team: 19,95 $/Monat pro Benutzer

Doodle-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Doodle?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Es handelt sich um eine einfache Anwendung, die sehr benutzerfreundlich ist. Sie hilft uns bei allem. Das Erstellen von Umfragen ist auch sehr nützlich für Menschen, die sich nicht entscheiden können.

7. vCita (Am besten geeignet für die Verwaltung von Terminplänen sowie für die Kommunikation mit dem Client, Rechnungsstellung und CRM-ähnliche Workflows)

via vCita

Wenn Sie ein dienstleistungsorientiertes Geschäft betreiben, benötigen Sie nicht nur eine Terminplanungs-App. Sie müssen auch Buchungen bestätigen, Zahlungen einziehen, Client-Daten nachverfolgen und Folgetermine planen. Mit vCita erhalten Kunden Selbstplanungsoptionen für ihre Termine, während Sie im Hintergrund die Kontrolle über alles andere behalten.

Wenn ein Client eine Sitzung bei Ihnen bucht, sendet vCita ihm automatisch eine Bestätigung, eine Rechnung und eine Erinnerung vor dem Meeting. Wenn er die Sitzung verschieben muss, kann er dies selbst erledigen, ohne Ihnen eine E-Mail zu senden.

Darüber hinaus können Sie Website-Widgets für Buchungen und die Erfassung von Leads hinzufügen und den integrierten KI-Assistenten nutzen, um Kundenantworten zu entwerfen und auf der Grundlage Ihrer Daten geschäftliche Empfehlungen zu erhalten.

Die besten Features von vCita

Bieten Sie ein Self-Service-Client-Portal, in dem Kunden vergangene Termine, Rechnungen und den Kommunikationsverlauf einsehen können.

Erstellen Sie Servicepakete (z. B. ein 5-Sitzungen-Paket) und führen Sie die Nachverfolgung der Client-Nutzung ohne manuelle Aktualisierungen durch.

Aktivieren Sie die Online-Freigabe von Dokumenten, damit Verträge, Formular oder Leitfäden direkt über das Portal freigegeben werden können.

Limitations von vCita

vCita erscheint komplex, wenn Sie nur eine einfache Terminplanungssoftware benötigen, da die zusätzlichen CRM- und Abrechnungstools unnötig erscheinen.

Preise für vCita

Kostenlose Testversion

Basic: 35 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 65 $/Monat pro Benutzer

Platinum: 110 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu vCita

G2: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 270 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über vCita?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Das in das Backend integrierte Terminplanungs-Widget für die Website vereinfacht die Kundenregistrierung. Es wirkt auf die Clients sehr professionell und ist für mich sehr einfach zu bedienen.

📮 ClickUp Insight: 30 % der Arbeitnehmer halten sich an feste Arbeitszeiten, aber 27 % machen regelmäßig Überstunden und 19 % haben überhaupt keinen festen Zeitplan. Wie kann man bei unvorhersehbarer Arbeit jemals wirklich Feierabend machen? 🕰️ Die automatisierte Aufgabenplanung im ClickUp-Kalender kann selbst den unvorhersehbarsten Zeitplänen mehr Struktur verleihen. Planen Sie Ihre Woche, legen Sie feste Arbeitszeiten fest und automatisieren Sie Erinnerungen zum Abmelden – denn Sie sollten selbst über Ihre Zeit bestimmen können! 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen pro Mitarbeiter täglich 1 Stunde Zeit ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.

über Microsoft Bookings

Wenn Ihr Team mit Microsoft 365 arbeitet, ist Microsoft Bookings eine gute Option, die Outlook, Teams und Ihre Buchungsseiten in Verbindung bringt. Bei der Einstellung eines Termins wird dieser direkt in Outlook aktualisiert, und wenn es sich um ein virtuelles Meeting handelt, erstellt Teams automatisch den Link.

Die Plattform ist nützlich, wenn Sie mehrere Abteilungen oder Dienstleistungen verwalten. Sie können für jede Abteilung separate Buchungsseiten einrichten, sodass Clients die richtige Dienstleistung und den richtigen Zeitpunkt auswählen können. Dank der anpassbaren Buchungsfunktion kann jede Seite individuell gestaltet werden, sodass Clients genau dort landen, wo sie hin möchten.

Die besten Features von Microsoft Bookings

Erstellen Sie abteilungsspezifische Buchungsseiten, damit Kunden direkt mit dem richtigen Support-Team oder Mitarbeiter Termine vereinbaren können.

Verwalten Sie die Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter zentral, sodass der Kalender jedes Teammitglieds Änderungen in Echtzeit widerspiegelt.

Nutzen Sie Sicherheit und Compliance auf Unternehmeniveau, da die Lösung unter den Datenrichtlinien von Microsoft 365 läuft.

Limitations von Microsoft Bookings

Funktioniert am besten, wenn Ihr Unternehmen bereits Microsoft 365 verwendet – eine eigenständige Einführung erscheint einschränkend.

Preise für Microsoft Bookings

Free

Basis: 6 $/Monat pro Benutzer

Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Premium: 22 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Bookings

G2: 3,7/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 140 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Bookings?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Insgesamt ist es für unser Unternehmen ein großer Gewinn, dass Kunden, Lieferanten und Partner ganz einfach Termine mit wichtigen Mitarbeitern „buchen” können, indem sie einfach einem Link in der Signatur einer E-Mail folgen.

9. Mindbody (am besten geeignet für die Verwaltung von Terminplänen sowie für Fitness-, Wellness- und Kursmitgliedschaften)

via Mindbody

Viele Yoga-Studios, Spas, Fitnessstudios und Fitnesscenter vertrauen auf Mindbody, um Kursanmeldungen, Zahlungen und Zeitpläne zu verwalten. Es handelt sich um eine benutzerfreundliche Plattform, die speziell auf Branchen wie Gesundheit, Wellness und Schönheit zugeschnitten ist und auf der Sie Kurspakete verkaufen und sogar Treueprogramme für regelmäßige Clients durchführen können.

Mit der mobilen App können Clients ganz einfach Kurspläne einsehen, Plätze reservieren oder sich auf Wartelisten eintragen, wenn die Kurse ausgebucht sind. Sie können Ihre Terminplanung mit Ihrer Personalverwaltung in Verbindung bringen, sodass Sie auf einer einzigen Plattform Kursleiter zuweisen, deren Arbeitszeiten nachverfolgen und die Gehaltsabrechnung Synchronisierung vornehmen können.

Die besten Features von Mindbody

Führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts und der Präferenzen Ihrer Kunden durch, um Ihre Dienstleistungen zu personalisieren, z. B. indem Sie das Niveau eines Yoga-Kunden oder den bevorzugten Therapeuten eines Massage-Kunden als Notiz festhalten.

Ermöglichen Sie den Selbst-Check-in mit Kiosk- und Mobiloptionen, damit Clients den Andrang an der Rezeption umgehen können.

Nutzen Sie den Mindbody App Marketplace, um von neuen Clients entdeckt zu werden, die nach Fitness- oder Wellness-Dienstleistungen suchen.

Limitations von Mindbody

Die Kurspläne folgen einem festen Layout, mit weniger Optionen, um den Buchungsablauf an den Stil Ihres Studios anzupassen.

Preise von Mindbody

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mindbody

G2: 3,6/5 (über 420 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (über 2900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Mindbody?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Die Berichterstellung von Mindbody ist unübertroffen. Sie wurde im letzten Jahr drastisch verbessert. Das System ist auch für Benutzer einfach zu bedienen und sehr stabil.

10. Appointlet (Am besten geeignet für die Verwaltung von Terminplänen und flexible Buchungsseiten für Freiberufler und kleine Geschäfte)

via Appointlet

Appointlet ist ein zuverlässiges Meeting-Tool, das sich mit Google Kalender, Office 365 usw. synchronisieren lässt, um vorhandene Terminkonflikte zu überprüfen, damit neue Buchungen nicht mit Ihrem Zeitplan kollidieren. Sie können Pufferzeiten zwischen Terminen hinzufügen, Regeln festlegen, um Last-Minute-Buchungen zu verhindern, die Nummer der Teilnehmer zu begrenzen und die Verteilung der Buchungen auf Teammitglieder zu steuern.

Mit Appointlet können Sie Ihre Verfügbarkeit flexibel freigeben. Sie können Ihren Buchungslink in Ihre E-Mails einfügen, ihn auf Ihrer Website einbetten oder per SMS, Social Media usw. versenden. Automatisierte E-Mail-Erinnerungen helfen, Nichterscheinen zu reduzieren, und wenn jemand storniert oder umbucht, werden alle benachrichtigt.

Die besten Features von Appointlet

Erstellen Sie unbegrenzt viele Buchungsseiten ohne Einschränkungen hinsichtlich Veranstaltungstypen oder Teammitgliedern.

Bieten Sie Gruppenterminplanung an, wenn mehrere Personen an derselben Sitzung teilnehmen sollen, z. B. bei Webinaren oder Schulungen.

Unterstützen Sie mehrere Sprachen und Zeitzonen, damit internationale Kunden ohne Verwirrung buchen können.

Limitations von Appointlet

Die Berichterstellung und Analyse sind minimal, sodass Sie keine erweiterten Einblicke in Buchungen erhalten.

Preise für Appointlet

Free

Premium: 12 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Appointlet

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Appointlet?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Appointlet hat mir viel Zeit gespart, wenn ich Termine mit mehreren Personen vereinbaren musste. Ich konnte Pufferzeiten zwischen den Meetings einfügen und den Teilnehmern ermöglichen, bei Bedarf einen anderen freien Termin zu wählen. Insgesamt war das eine bahnbrechende Neuerung!

11. YouCanBookMe (Am besten geeignet für die Verwaltung von Terminplänen in Verbindung mit personalisierten Buchungsseiten und Kalenderintegrationen)

via YouCanBookMe

Mit YouCanBookMe können Sie Ihre Buchungsseite vollständig gestalten (Farben ändern, Logos hochladen, benutzerdefinierte Hintergründe und Fußzeilen verwenden) und die Sprache und andere Elemente anpassen, sodass das Buchungserlebnis wie ein Teil Ihrer Marke wirkt.

Dank der Zeitzonen-Erkennung Features können Clients Buchungsslots in ihrer Ortszeit anzeigen, wodurch Terminkonflikte vermieden werden, wenn Sie Clients in verschiedenen Regionen haben. Wenn sich Ihr Tagesablauf häufig ändert, aktualisiert das System in Echtzeit, sobald Sie Ereignisse in Ihrem Kalender hinzufügen, stornieren oder ändern.

Die besten Features von YouCanBookMe

Verwenden Sie bedingte Logik in Formularen, um Folgefragen zu stellen, die auf den Auswahlmöglichkeiten des Clients basieren.

Schützen Sie bestimmte E-Mail-Domains mit einem Passwort oder sperren Sie sie, sodass nur Geschäftskonten bei Ihnen buchen können.

Generieren Sie QR-Code-Bilder für Buchungslinks, um Ihre Verfügbarkeit ganz einfach freizugeben.

Limitations von YouCanBookMe

Es fehlen detaillierte Analysen zum Client-Verhalten oder zur Nachverfolgung des Umsatzes.

Preise von YouCanBookMe

Free

Einzelperson: 9 $/Monat pro Benutzer

Professional: 13 $/Monat pro Benutzer

Teams: 18 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (über 1900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 350 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über YouCanBookMe?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Es handelt sich um ein System mit vielen Features und mehr benutzerdefinierten Anpassungen. Der Support ist schnell und effektiv.

👀 Wussten Sie schon: Laut Forrester Research erzielten Unternehmen, die ClickUp einsetzten, über einen Zeitraum von drei Jahren eine geschätzte Kapitalrendite (ROI) von 384 % . Diese Unternehmen erzielten durch Projekte, die durch ClickUp ermöglicht oder verbessert wurden, einen zusätzlichen Umsatz von etwa 3,9 Millionen US-Dollar.

Arbeit intelligenter, planen Sie besser mit ClickUp

Die richtige Terminplanungssoftware kann die Art und Weise, wie Sie Termine, Clients und Team-Workflows verwalten, grundlegend verändern. Tools wie Doodle oder YouCanBookMe eignen sich zwar für einfache Buchungen, und Plattformen wie Square Appointments oder vCita helfen bei Zahlung und der Kundenverwaltung, aber sie lösen nur einen Teil des Problems.

Die meisten Teams benötigen heute mehr als nur einen Kalender – sie brauchen eine Möglichkeit, Aufgaben, Projekte, Dokumente und Terminplanung aufeinander abzustimmen. ClickUp bietet genau das. Mit einem leistungsstarken Terminplanungstool, das in eine Projektmanagement-Plattform integriert ist, sparen Sie Zeit, reduzieren den Wechsel zwischen verschiedenen tools und verbessern die Produktivität Ihres Teams.

Hören Sie auf, verschiedene tools miteinander zu kombinieren. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und sorgen Sie für eine perfekte Synchronisierung Ihrer Terminplanung und Ihres Arbeitsmanagements.