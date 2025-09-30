Die besten 75 Hard Notion-Vorlagen zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Challenge

Der Start der 75 Hard Challenge ist aufregend, aber irgendwo zwischen Ihrem zweiten Training des Tages und dem letzten Schluck Wasser um Mitternacht beginnen Sie, die Anstrengung Ihrer Routine mehr zu spüren als Ihre Muskeln.

Anstatt sich auf Ihr Gedächtnis (oder unordentliche Notizen auf Ihrem Smartphone) zu verlassen, sorgt ein solides Framework dafür, dass Ihr Fortschritt sichtbar bleibt und Ihre Tage strukturiert sind. 💪🏼

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die 75 Hard-Vorlagen von Notion vor, mit denen Sie Gewohnheiten nachverfolgen und sich selbst zur Rechenschaft ziehen können. Bevor wir zum Schluss kommen, sehen wir uns auch ClickUp-Vorlagen als intelligentere Alternativen an. Los geht's! 🎯

🧠 Wissenswertes: James Clears Bestseller Atomic Habits hebt die Kraft kleiner, schrittweiser Veränderungen hervor. Er erklärt, dass eine tägliche Verbesserung von nur 1 % im Laufe der Zeit zu bedeutenden Ergebnissen führen kann.

Was macht eine gute 75 Hard Notion-Vorlage aus?

Eine gute 75 Hard Notion-Vorlage sorgt dafür, dass Ihre Herausforderung einfach, strukturiert und motivierend bleibt. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten:

übersichtliche Tagesstruktur mit modularen Blöcken: *Verwendet einheitliche Überschriften für Tag 1 bis Tag 75, umschaltbare Abschnitte für jedes Checklistelement und reichlich Leerraum für verschiedene Protokolle

flexible, anpassbare Nachverfolgung: *Enthält Kontrollkästchen oder Fortschrittsbalken für jede Aufgabe, wie z. B. Wasseraufnahme, zwei Trainingseinheiten, Lesen und Bilder, sodass Sie die Nachverfolgung spontan anpassen können

Integrierte Fortschrittsvisualisierung: Integriert visuelle Elemente wie Kalender oder Fortschrittszähler (z. B. 10/75 Tage erledigt), damit Sie die Konsistenz schnell beurteilen können

raum für Reflexion und Motivation: *Enthält spezielle Tages- oder Wochenjournal-Blöcke oder Callouts, in denen Sie eine Notiz zu Ihrer Gemütslage machen, motivierende Zitate notieren oder wichtige Schlüssel-Erkenntnisse dokumentieren können

Leichtes und dennoch erweiterbares Design: Beginnt einfach, sodass es schnell geladen wird und übersichtlich bleibt. Dann bietet es optionale Abschnitte (z. B. Rezepte, Motivationsboard oder Vorher-Nachher-Galerie), die Sie bei Bedarf umschalten können

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie mit Ihren unverhandelbaren Punkten. Wählen Sie 2-3 Arbeitsgewohnheiten aus, denen Sie sich täglich committen werden, egal was passiert, wie z. B. Inbox Zero, 20 Minuten konzentriertes Arbeiten oder ein Block ohne Meetings. Halten Sie sich strikt daran.

75 Hard-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle aller Notion- und ClickUp-Vorlagen für die 75 Hard Challenge:

Free Notion 75 Hard-Vorlagen

Dies sind einige Notion 75 Hard-Vorlagen, die Fitnessbegeisterten, Liebhabern von Produktivität und Selbstverbesserungsenthusiasten helfen sollen, konsequent zu bleiben. 👇

1. Notion 75 Hard Challenge Tracker-Vorlage

via Notion

Von der Nachverfolgung Ihrer Trainingseinheiten bis hin zur Erfassung Ihrer Mahlzeiten – mit dieser Vorlage behalten Sie alle Aspekte Ihrer Transformation an einem Ort im Blick. Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche, der Tages- und Kalenderansicht sowie speziellen Bereichen für Vorher-Nachher-Fotos können Sie Ihren Fortschritt auf einen Blick erkennen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie Ihre Flüssigkeitszufuhr konsequent mit dem integrierten Wasserzähler

Protokollieren Sie zwei tägliche Trainingseinheiten und erstellen Sie Ihren Plan an einem Ort

Führen Sie einen Abschnitt für Notizen, um Ihre täglichen Lektüren festzuhalten

Überprüfen Sie Ihre Einhaltung der offiziellen Regeln der 75 Hard Challenge

📌 Ideal für: Personen, die die 75 Hard Challenge beginnen und einen optimierten, übersichtlichen Tracker für alle täglichen Aufgaben suchen.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie einen persönlichen 75 Hard Challenge-Plan, der zu Ihrem individuellen Lebensstil passt? Bitten Sie ClickUp Brain, Ihre Workouts, Ihre Ernährung und Ihre Leseliste anhand Ihres Zeitplans und Ihrer Vorlieben anzupassen. Teilen Sie Ihre Ziele und Einschränkungen mit, und Brain erstellt einen benutzerdefinierten Tagesablauf und Empfehlungen, die Ihnen helfen, Ihre 75 Hard Challenge erfolgreich zu meistern.

2. Notion 75 Hard Women's Edition Vorlage

via Notion

Diese Vorlage wurde speziell für Frauen entwickelt und konzentriert sich darauf, die 75 Hard Challenge ohne Überanstrengung oder hormonelles Ungleichgewicht abzuschließen. Sie legt den Schwerpunkt auf die Synchronisierung des Trainingszyklus und enthält gleichzeitig eine einfache, ästhetische Checkliste, um Überforderung zu vermeiden.

Jede tägliche Aufgabe, wie Wasseraufnahme, Training, Ernährung, Lesen und Fortschritt, lässt sich leicht nachverfolgen und an den Rhythmus Ihres Körpers anpassen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Passen Sie Ihr Training an Ihren Zyklus an, um nachhaltig Energie zu tanken

Verfolgen Sie mühelos Ihre tägliche Flüssigkeitszufuhr und gesunde Essgewohnheiten

Überwachen Sie den Fortschritt und die Arten von Zielen mit einem speziellen Zähler für Seiten

Führen Sie ein visuelles Tagebuch Ihrer Fotos des Fortschritts an einem praktischen Ort

📌 Ideal für: Frauen, die einen speziellen und bewussten Ansatz zum Abschließen der 75 Hard Challenge suchen.

💡 Profi-Tipp: Behandeln Sie Ihren Arbeitstag wie ein Training. Beginnen Sie mit Aufwärmübungen (einfache Erfolge), arbeiten Sie sich durch konzentrierte „Sätze” (intensive Arbeitssprints) und beenden Sie den Tag mit einer Abkühlphase (leichte Verwaltungsaufgaben oder Planung für morgen).

3. Notion 75 Hard Fortschritt Tracker-Vorlage

via Notion

Diese Vorlage wurde als wöchentlicher Tracker konzipiert und legt den Schwerpunkt eher auf stetigen Fortschritt als auf tägliche Überforderung. Sie enthält eine separate Rezept-Seite zur Vereinfachung der Mahlzeitenplanung und einen Ressourcenbereich zum Speichern von motivierendem Inhalt.

Ein Kalender hilft Ihnen, Ihren Zeitplan einzuhalten, während wöchentliche Notizen und inspirierende Zitate Ihnen dabei helfen, Ihre Motivation aufrechtzuerhalten.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Fügen Sie motivierende Zitate hinzu, um im Laufe der Challenge zu konsequentem Handeln zu inspirieren

Halten Sie wöchentliche Reflexionen und Erkenntnisse fest, um sich langfristig zu verbessern

Visualisieren Sie die tägliche Einhaltung mit einem intuitiven Kalender-Layout

📌 Ideal für: Personen, die es vorziehen, ihre Fortschritte wöchentlich zu verfolgen und dabei Rezepte und motivierenden Inhalt zu integrieren.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Notion-Liste-Zu-Erledigen-Vorlagen für mehr Produktivität

4. Notion 75 Hard Challenge Tracker-Vorlage

via Notion

Diese Vorlage kombiniert Verantwortlichkeit mit Motivation und soll Ihnen dabei helfen, die Herausforderung durchzuhalten, ohne an Schwung zu verlieren. Darüber hinaus bietet diese Vorlage zur Gewohnheitsverfolgung Dashboards und ein integriertes Motivationsboard, um Sie motiviert zu halten. Sie eignet sich am besten für diejenigen, die während der 75-tägigen Reise sowohl Struktur als auch Ermutigung einen Wert einräumen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um sich auf Ihre individuellen Gewohnheiten zu konzentrieren

Verfolgen Sie täglich Ihre Trainingseinheiten, Mahlzeiten und Ihre Wasseraufnahme auf effiziente Weise

Protokollieren Sie Fortschrittsfotos und tägliche Leseeinträge nahtlos im Buch-Tracker

Bleiben Sie inspiriert mit dynamischen, interaktiven Elementen, die die Konsistenz stärken

📌 Ideal für: Personen, die neben einem praktischen Nachverfolgung-System auch einen Motivationsschub benötigen.

📖 Lesen Sie auch: Fitness-Tagebuch-Vorlagen für Ziele

5. Notion 75 HARD-Vorlage

via Notion

Diese Vorlage wurde im Hinblick auf Einfachheit und Verantwortlichkeit entwickelt und konzentriert sich streng auf die fünf Kernregeln der 75 Hard Challenge. Jeder Tag wird in einer Tabelle protokolliert, sodass Sie abgeschlossene Aufgaben abhaken und Ihre Kontinuität überwachen können. Dieses Design legt den Schwerpunkt auf Disziplin statt auf Extras und eignet sich daher am besten für Benutzer, die Minimalismus und Klarheit schätzen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Haken Sie täglich Ihre Aufgaben in Bezug auf Wasser, Training, Ernährung, Lesen und Fortschrittsfotos ab

Überprüfen Sie die fertiggestellten Tage der Challenge mit einem übersichtlichen Layout der Tabelle

Verfolgen Sie die Konsistenz auf einen Blick für eine bessere Selbstverantwortung

📌 Ideal für: Herausforderer, die ein unkompliziertes, schnörkelloses System suchen, um diszipliniert zu bleiben.

💡 Profi-Tipp: Putzen Sie Ihre Zähne mit Ihrer nicht-dominanten Hand, während Sie Ihre Liste – Zu erledigen – laut vor sich hin sprechen. Diese ungewöhnliche Kombination zwingt Ihr Gehirn dazu, neue Bahnen zu erschließen (motorische Kontrolle + Sprachabruf + Sequenzierung) und verwandelt eine langweilige Routine in eine Übung für die Mikro-Neuroplastizität, die Ihre Konzentration, Ihr Gedächtnis und Ihre Anpassungsfähigkeit schärft.

6. Notion Ultimate 75 Hard Dashboard-Vorlage

via Notion

Dieses umfassende Dashboard wurde für detailorientierte Benutzer entwickelt, die jeden Aspekt der 75 Hard Challenge überwachen möchten. Mit spielerischen Lebensleisten und Diagrammen ist es für diejenigen gedacht, die sich auf Analysen verlassen möchten, um den Fortschritt zu dokumentieren.

Benutzerdefinierte Seiten, Erfolge und SOS-Benachrichtigungen sorgen dafür, dass nichts übersehen wird, und machen den Prozess ansprechend und interaktiv.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Protokollieren Sie detaillierte Statistiken: Fotos, Gewicht, Makros, VO₂ max und mehr

Feiern Sie Meilensteine mit Erfolgen und Diagrammen des Fortschritts

Verwenden Sie eine gamifizierte Lebensleiste für visuelle Motivation und Verantwortlichkeit

📌 Ideal für: Erfahrene Notion-Benutzer, die eine hochdetaillierte, spielerische und interaktive Nachverfolgung suchen.

👀 Freundlicher Tipp: Fügen Sie einen Wildcard-Tag hinzu. Planen Sie für unerwartete Ereignisse, indem Sie einen flexiblen Slot pro Woche einbauen. Auf diese Weise geht Ihre Serie nicht verloren, wenn das Leben dazwischenkommt, sondern wird unterbrochen und neu gestartet.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Notion-Trainingsvorlagen zur Nachverfolgung Ihrer Fitnessziele

7. Notion 75 Hard Challenge-Vorlage

via Notion

Diese Vorlage konzentriert sich darauf, eine geführte Erfahrung mit kuratierten Ressourcen zu bieten. Vorinstallierte Buchvorschläge, Rezeptideen und Trainingsstrukturen reduzieren die Entscheidungsmüdigkeit und helfen Ihnen, auf Kurs zu bleiben. Dank der flexiblen Abschnitte können Sie das Training und die Leseauswahl anpassen und so eine individuelle Gestaltung vornehmen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Protokollieren Sie den Fortschritt mit Cover, Status und Bewertung

Folgen Sie vorgefertigten Trainingsstrukturen oder passen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten an

Greifen Sie auf Starter-Rezepte mit Zutaten und Schritten zu, um die Planung zu vereinfachen

Speichern Sie persönliche Reflexionen und Notizen für jeden Tag der Challenge

📌 Ideal für: Anfänger oder strukturierte Planer, die neben voller Flexibilität auch eine kuratierte Anleitung wünschen.

🎥 Sehen Sie sich an: Wie Sie ClickUp als Habit Tracker nutzen können

8. Notion 75 Hard Challenge Tracker-Vorlage

via Notion

Diese Vorlage zur Zielsetzung nutzt die Diagramme, Schaltflächen und Layout-Tools von Notion, um ein fortschrittliches Tracking-System zu erstellen. Sie betont die vollständige Selbstverantwortung und die konsequente Einhaltung der Kernregeln und ermöglicht es den Benutzern gleichzeitig, den Fortschritt zu visualisieren.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie Ihre Flüssigkeitszufuhr, Ihr Training, Ihre Ernährung, Ihre Leseaktivitäten und Ihren Fortschritt mit interaktiven Schaltflächen

Visualisieren Sie Ihren Weg mit Kreisdiagrammen zur Fertigstellung und multivariaten Liniendiagrammen

Konzentrieren Sie sich auf mentale Stärke und Belastbarkeit durch strukturierte Protokollierung

📌 Ideal für: Personen, die eine hochtechnologische, visuell dynamische und disziplinierte 75 Hard Nachverfolgung suchen.

💡 Profi-Tipp: Bauen Sie sich eine Hype-Bank auf. Machen Sie Screenshots von Komplimenten, Erfahrungsberichten oder allem, was Ihnen als Erinnerung daran dient, dass Sie sich weiterentwickeln. Schauen Sie sich diese an, wenn Sie sich festgefahren oder langsam fühlen.

Limit-Einschränkungen von Notion

Obwohl Notion leistungsstarke Features bietet, weisen alltägliche Benutzer auf mehrere Schwachstellen hin, die sich auf die Produktivität auswirken können:

Steile Lernkurve: Benutzer verbringen oft Wochen damit, Vorlagen, Formeln und Workflows in der Einstellung zu konfigurieren, bevor sie tatsächlich effizient arbeiten können

Schwache Offline-Erfahrung: Die Offline-Bearbeitung ist auf zuvor geöffnete Seiten beschränkt; das Erstellen neuer Inhalte oder der Zugriff auf nicht besuchte Seiten ist nicht zuverlässig

Träge Leistung: Mit zunehmender Größe der Workspaces kommt es häufig zu Verzögerungen bei der Berichterstellung, längeren Ladezeiten und einer insgesamt geringeren Reaktionsfähigkeit

*export- und Format-Probleme: PDF-Exporte führen häufig zu Fehlausrichtungen des Layouts oder zum Entfernen verschachtelter Inhalte

*einschränkungen der mobilen Benutzeroberfläche: Die mobile App verfügt nicht über die Funktion und Laufruhe der Version, wodurch die Bearbeitung unterwegs weniger intuitiv ist

Alternative Notion 75 Hard-Vorlagen

ClickUp, die Allround-App für Arbeit (und Leben), bietet Ihnen weitaus mehr Flexibilität. Sie können tägliche Checklisten erstellen, Fortschritte protokollieren und sogar Ihren Weg in über 15 anpassbaren ClickUp-Ansichten visualisieren.

Ein Benutzer gibt freigeben:

Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und den verschiedenen Nachverfolgungs- und Ansichtsoptionen kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.

Hier sind einige der besten Notion-Alternativ- Vorlagen, die Sie ausprobieren sollten. 🎯

1. ClickUp 75 Hard-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Holen Sie sich ein spezielles Framework, um Ihre Disziplin mit der ClickUp 75 Hard-Vorlage zu stärken

Die ClickUp 75 Hard-Vorlage ist ein strukturiertes System, das es einfacher macht, die Herausforderung zu verfolgen und schwieriger, sie aufzugeben, indem es alle Aufgaben, Reflexionen und Fortschritte in einem interaktiven Arbeitsbereich zusammenfasst.

Mit integrierten tools für die tägliche Planung, Zielsetzung und wöchentliche Fortschrittsüberprüfung sorgt es dafür, dass Sie Ihre Herausforderung im Blick behalten und motiviert bleiben.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie jede Aufgabe mit benutzerdefinierten ClickUp-Statusmeldungen wie „Erledigt“, „In Bearbeitung“ und „Zu erledigen“

Kategorisieren Sie Gewohnheiten mit ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern , um den Fortschritt klar zu visualisieren

Navigieren Sie durch fünf maßgeschneiderte Ansichten, darunter Challenge Gantt und Challenge Summary

Weisen Sie Unteraufgaben zu, richten Sie wiederkehrende Erinnerungen ein und verwenden Sie Prioritätsbeschreibungen für die tägliche Disziplin

📌 Ideal für: Herausforderer, die eine vollständig organisierte Tagesplaner-App mit Visualisierung des Fortschritts, wiederkehrenden Erinnerungen und tools zur Rechenschaftslegung wünschen.

🚀 Freundlicher Tipp: Möchten Sie Ihren Fortschritt analytisch betrachten? Mit ClickUp Dashboards können Sie alles in einer Ansicht zusammenfassen. Verwenden Sie AI Cards, um Ihre Trainingsprotokolle, Ihre Flüssigkeitszufuhr und Ihre Lesestreaks automatisch zusammenzufassen, sodass Sie sofortige Einblicke erhalten, ohne manuell nachverfolgen zu müssen. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Karten für die Wasseraufnahme, das Abschließen von Trainingseinheiten und tägliche Check-ins in den Einstellungen konfigurieren. Überwachen Sie Ihre Konsistenz im Laufe der Zeit mit KI-Karten in ClickUp-Dashboards

2. ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle einen datengesteuerten Space für Ihre Workouts

Die Trainingsprotokoll-Vorlage von ClickUp wurde für Fitnessbegeisterte entwickelt, die eine präzise Nachverfolgung jedes Trainings möchten. Sie zentralisiert Ihre Trainingshistorie an einem einzigen Ort und gibt Ihnen einen klaren Überblick über Ihren Fortschritt.

Was diese Vorlage auszeichnet, ist ihre Flexibilität. Sie können Sätze, Wiederholungen, Dauer, Intensität oder sogar äußere Bedingungen wie das Wetter für Outdoor-Einheiten protokollieren.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie Sitzungen mit benutzerdefinierten Status wie „Abgeschlossen“, „Verpasst“ oder „Zu erledigen“

Zeichnen Sie Details mit benutzerdefinierten Feldern wie Trainer , Krafttraining , Beweglichkeitstraining und Dauer auf

Greifen Sie auf Ansichten wie Trainingsplan , Board-Ansicht , Trainingsprotokoll und Einführungshandbuch zu

Verwenden Sie die integrierte Zeiterfassung in ClickUp , um die genaue Dauer des Trainings zu protokollieren

📌 Ideal für: Fitnessbegeisterte, Personal Trainer und andere Personen, die ein organisiertes System zur Protokollierung und Analyse von Trainingseinheiten benötigen.

📖 Lesen Sie auch: Effektive Vorlagen für die Gewichtsabnahme-Verfolgung, kostenlos nutzbar

3. ClickUp-Vorlage für den täglichen Aktionsplan

Kostenlose Vorlage erhalten Ordnen Sie Ihre täglichen Prioritäten im Laufe der 75 Hard Challenge mit der Vorlage „Täglicher Aktionsplan” von ClickUp neu

Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass Ihr Tag vergeht, weil Sie auf Aufgaben reagieren, anstatt sie zu steuern? Das gilt insbesondere, wenn Sie die 75 Hard Challenge bei Ihrer täglichen Arbeit befolgen. Die ClickUp-Vorlage für den täglichen Aktionsplan beseitigt dieses Problem.

Es unterteilt Ziele in priorisierte, zeitgebundene Schritte, sodass Sie sich auf wichtige Arbeit konzentrieren, morgendliche Rituale wie Sport oder Lesen einbauen und dennoch Raum für Anpassungen lassen können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status wie Abgeschlossen , In Bearbeitung und Zu erledigen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie Aufgabe: Komplexität , Ziel: Fortschritt , Abteilung und Aufgabentyp , um tägliche Aufgaben zu kategorisieren

Visualisieren Sie Ihren Tag mit Zielen , Zeitleiste , Aktionsschritten und Ansichten für den Einstieg

Blockieren Sie Zeit für 75 wichtige Hard-Aktivitäten, ohne Ihre Arbeitziele aus den Augen zu verlieren

📌 Ideal für: Vielbeschäftigte Fachleute oder Teilnehmer, die die 75 Hard Challenge mit einem anspruchsvollen Zeitplan vereinbaren müssen und Klarheit und Fokus bei der täglichen Planung benötigen.

4. ClickUp-Vorlage für Selbstfürsorge-Pläne

Kostenlose Vorlage erhalten Schaffen Sie ausgewogene Veränderungen in Ihrem Lebensstil mit der ClickUp-Vorlage für Selbstfürsorgepläne

Während der 75 Hard Challenge kann es leicht passieren, dass man sich so sehr auf Disziplin und Leistung konzentriert, dass die Selbstfürsorge in den Hintergrund tritt. Aber ohne eine angemessene Work-Life-Balance kann sich die Challenge eher erschöpfend als stärkend anfühlen.

Die Vorlage „Selbstfürsorgeplan” von ClickUp hilft Ihnen dabei, Zeit für Erholung, Reflexion und Gewohnheiten einzuplanen, die sowohl Ihren Körper als auch Ihren Geist unterstützen. Mit speziellen Bereichen für geistiges, körperliches und emotionales Wohlbefinden können Sie eine Routine entwickeln, die über Training und Lesen hinausgeht.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie Ihre Wellness-Ziele mit benutzerdefinierten Status wie „Erreicht“, „Auf dem besten Weg“, „Nicht auf Kurs“ und mehr

Organisieren Sie Routinen mit Benutzerdefinierten Feldern für Wellness-Typ , Notiz , Referenzen und Selbstpflege-Typ

Erstellen Sie einen ganzheitlichen Plan, der Disziplin mit echter Selbstfürsorge in Einklang bringt

📌 Ideal für: Personen, die Burnout vorbeugen, ihr Gleichgewicht bewahren und Morgenroutinen entwickeln möchten, die sowohl ihre Produktivität als auch ihr Wohlbefinden fördern.

📖 Lesen Sie auch: Wie man eine Checkliste für die Morgenroutine für Erwachsene erstellt

5. ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung

Kostenlose Vorlage erhalten Bleiben Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung bei Ihrer täglichen Ernährung konsequent

Einer der schwierigsten Aspekte von 75 Hard ist es, jeden Tag zu entscheiden, was man essen soll, während man sich an seinen Ernährungsplan hält. Die ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung kann Ihnen dabei helfen. Anstatt sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was Sie zu Abend essen sollen, oder versehentlich Ihr Proteinziel zu verfehlen, können Sie Ihre Mahlzeiten organisieren, die Nachverfolgung der Ernährung durchführen und klar im Voraus planen.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Führen Sie Nachverfolgung von Makros mit Benutzerdefinierten Feldern wie Netto-Kalorien, Kohlenhydrate, Proteine und Art der Mahlzeit

Verwenden Sie Drag-and-Drop-Listen, um Mahlzeiten in Sekundenschnelle zu planen

Visualisieren Sie Ihre Pläne in den ClickUp-Board-Ansichten „Wöchentliche Zusammenfassung“, „Kalender“ und „Mahlzeitentyp“

Reduzieren Sie Ihre Einkäufe mit Zutaten-Checklisten und konsolidierten Einkaufslisten

📌 Ideal für: Personen, die sich während der Teilnahme an der 75 Hard Challenge nicht mehr mit Entscheidungen zum Thema Ernährung stressen möchten.

📖 Lesen Sie auch: Strategien für das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter, damit Ihr Team zufrieden ist

6. ClickUp-Vorlage für den persönlichen Gewohnheitstracker

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie alle Ihre 75 Hard-Gewohnheiten mit der ClickUp-Vorlage „Personal Habit Tracker“

Das Geheimnis, um 75 Hard zu beenden, ist Beständigkeit. Die Vorlage „Personal Habit Tracker“ von ClickUp bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, jede tägliche Aufgabe zu protokollieren, zu überwachen und einzuhalten, ohne an Schwung zu verlieren. Von der Markierung Ihrer Trainingseinheiten bis hin zur Nachverfolgung der gelesenen Seiten oder der getrunkenen Wassermenge sehen Sie, wie sich Tag für Tag Fortschritte einstellen und kleine Erfolge zu dauerhaften guten Gewohnheiten werden.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Bleiben Sie mit benutzerdefinierten Feldern wie Fortschritt , 15 Seiten lesen , 10.000 Schritte und 64 oz trinken auf Kurs

Teilen Sie Gewohnheiten in Unteraufgaben auf, fügen Sie Prioritätsbeschreibungen hinzu oder weisen Sie Verantwortlichkeitspartner zu

Visualisieren Sie Serien und Fortschritte in Echtzeit, um Ihre Motivation hoch zu halten

📌 Ideal für: Selbstverbesserungs-Challenger, die eine Habit-Tracker-App benötigen, um jeden Tag verantwortungsbewusst zu bleiben.

7. ClickUp-Vorlage für den persönlichen Entwicklungsplan

Kostenlose Vorlage erhalten Gehen Sie über 75 Tage hinaus, um mit der ClickUp-Vorlage für den persönlichen Entwicklungsplan nachhaltiges Wachstum zu erzielen

Die ClickUp-Vorlage für den persönlichen Entwicklungsplan hilft Ihnen dabei, den Blick zu erweitern, langfristige Ziele zu planen und Ihre Nachverfolgung von Fortschritten in Ihrer Karriere, Ihren Fähigkeiten und Ihrem Privatleben zu verfolgen. Sie fördert außerdem Reflexion, Planung und kontinuierliche Verbesserung, sodass Sie Ihre tatsächlichen Fortschritte über Monate und Jahre hinweg messen können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status wie „Ziel erreicht“, „Auf Kurs“, „Nicht auf Kurs“ und „Zurückgestellt“

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie Tägliches Mindestziel , Erfolge & Errungenschaften und Lernziele

Greifen Sie auf maßgeschneiderte Ansichten wie PD pro Quartal , Fortschrittsanzeige , Aktionsplan und Einführungsleitfaden zu, um Ziele mit Zeitleisten abzustimmen

Bauen Sie eine Feedbackschleife in Ihren Wachstumsprozess ein, indem Sie Erfolge feiern und Verbesserungsmöglichkeiten erkennen

📌 Ideal für: Produktivität-Liebhaber, die über die Nachverfolgung von Gewohnheiten hinausgehen und einen strukturierten Fahrplan für langfristiges persönliches und berufliches Wachstum erstellen möchten.

8. ClickUp SMART Ziele-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Teilen Sie komplexe 75 Hard-Ziele mit der ClickUp SMART Goals-Vorlage in erreichbare Aufgaben auf

Wie Antoine de Saint-Exupéry so treffend sagte: Ein Ziel ohne klaren Plan ist nur ein Wunsch. Deshalb ist das SMART-Framework – spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden – so effektiv. Es zwingt Sie dazu, vage Ambitionen in umsetzbare, nachverfolgbare Ziele umzuwandeln.

Die ClickUp SMART Goals-Vorlage hilft Ihnen dabei, dieses Framework in der Praxis anzuwenden, indem sie große Ziele in überschaubare Schritte unterteilt und Ihnen ein System zur Verfügung stellt, mit dem Sie diese Ziele nachverfolgen, messen und tatsächlich erreichen können.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Ziele mit benutzerdefinierten Status wie Crushing , On Track , Off Track , On Hold und fertiggestellt

Verwenden Sie 12 Benutzerdefinierte Felder, um mehr Klarheit zu schaffen, z. B. „ Warum setze ich mir dieses Ziel gerade jetzt? und „ Verfüge ich über die erforderlichen Fähigkeiten? “

Nutzen Sie das Feld „Erforderlicher Aufwand“, ein punktebasiertes System, das jedem Ziel einen numerischen Wert zuweist und so den Aufwand greifbarer macht

Ziel-Aufwand, SMART-Ziel-Arbeitsblatt und Unternehmensziele für persönliche und teamweite Ziele Entdecken Sie maßgeschneiderte Ansichten wie SMART-Ziele, undfür persönliche und teamweite Ziele

📌 Ideal für: Einzelpersonen und Teams, die keine vagen persönlichen Ziele mehr verfolgen möchten, sondern messbare, realistische Ziele setzen wollen, die sie auch erreichen können.

📮 ClickUp Insight: 78 % unserer Umfrageteilnehmer erstellen im Rahmen ihrer Zielsetzung detaillierte Pläne. Überraschenderweise verfolgen jedoch 50 % diese Pläne nicht mit speziellen tools. 👀 Mit ClickUp wandeln Sie Ziele nahtlos in umsetzbare Aufgaben um, sodass Sie diese Schritt für Schritt bewältigen können. Darüber hinaus bieten unsere Dashboards ohne Programmieraufwand eine übersichtliche visuelle Darstellung Ihres Fortschritts, zeigen Ihre Fortschritte auf und geben Ihnen mehr Kontrolle und Sichtbarkeit über Ihre Arbeit. Denn „auf das Beste zu hoffen” ist keine verlässliche Strategie. 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp-Benutzer geben an, dass sie ~10 % mehr Arbeit bewältigen können, ohne auszubrennen.

9. ClickUp-Vorlage für Wochenplaner

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie 75 Hard-Aufgaben für Ihre Woche mit der ClickUp-Wochenplaner-Vorlage

Die Planung Ihrer Woche muss nicht starr sein; das beste System ist das, das sich an Ihren wechselnden Zeitplan anpasst. Die ClickUp-Wochenplaner-Vorlage gibt Ihnen eine Ansicht Ihrer Woche und ermöglicht es Ihnen gleichzeitig, Aufgaben je nach Bedarf zu verschieben.

🌟 Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Ziehen Sie Haftnotizen per Drag & Drop in die Tagesspalten, um Prioritäten schnell neu zu ordnen, ohne Ihren Plan umschreiben zu müssen

Planen Sie Termine, Ereignisse oder spontane Ideen auf eine Weise, die eher einem Brainstorming als einer Terminplanung ähnelt

Sorgen Sie für eine übersichtliche Woche mit einer visuellen Board-Ansicht, die wichtige Aufgaben von „nice-to-dos” trennt

Beenden Sie jede Woche, indem Sie fertige Aufgaben in einen „erledigt“-Space ziehen, um einen sofortigen Fortschritt und einen Motivationsschub zu erhalten

📌 Ideal für: Personen, die sich der 75 Hard Challenge (oder einer anderen strukturierten Routine) mit einem wöchentlichen Plan stellen.

💡 Profi-Tipp: Visualisieren Sie die Zeit nach Tag 75. Die meisten Menschen brechen nach dem Erreichen ihres Ziels ein. Planen Sie, wie Sie den Übergang gestalten wollen: Welche Gewohnheiten werden Sie beibehalten, welche neuen werden Sie ausprobieren und wie bleiben Sie auch ohne die Struktur motiviert?

Mit ClickUp das Einfügen der 75 Tage hinaus

Notion-Vorlagen eignen sich hervorragend für die Nachverfolgung der 75 Hard-Regeln. Sie können Trainingseinheiten, Mahlzeiten, Wasser und Fortschrittsfotos an einem Ort protokollieren.

Aber sobald die Challenge vorbei ist, bleibt Ihnen nur noch statische Nachverfolgung. Es gibt keine einfache Möglichkeit, die Dynamik fortzusetzen, neue Ziele zu setzen oder nachhaltige Systeme über die 75 Tage hinaus aufzubauen.

ClickUp bietet Ihnen ein komplettes Framework, um die Herausforderung zu einem Lebensstil zu machen. Mit Vorlagen für Gewohnheitstracker, Ziel-Nachverfolgung und Wochenplanern können Sie auch lange nach dem Abschließen der 75 Hard-Herausforderung weiterhin Routinen aufbauen.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅