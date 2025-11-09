Die 10 besten Instagram-Hashtag-Generatoren zur Verbesserung Ihrer Reichweite und Ihres Engagements

Haben Sie Schwierigkeiten, die Instagram-Präsenz Ihrer Marke zu verbessern? Möglicherweise liegt das an Ihrer Hashtag-Strategie!

Social-Media-Marketing ist für Vermarkter ein Segen. Allerdings ist es nicht so einfach, auf Instagram Ergebnisse zu erzielen. Sie können jedem Trend einen Schritt voraus sein und Ihre Follower durch regelmäßige Instagram-Reels, Posts und Stories bei Laune halten.

Wenn Sie jedoch keine trendigen Hashtags verwenden, kann der Weg zum Erfolg auf dieser Plattform ziemlich holprig sein.

In unserem heutigen Blogbeitrag haben wir 10 der besten Hashtag-Generatoren für Instagram zusammengestellt, mit denen Sie für Ihre Marke relevante Hashtags erstellen können.

Instagram-Hashtag-Generator Beste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp KI-gestützte Hashtag-Generierung und Social-Media-Analyse, ClickUp Dokumente für die Zusammenarbeit, Kalender, Analyse-Dashboards Social-Media-Projektmanagement Free Forever-Plan; Anpassungen für Unternehmen verfügbar VEED. IO Video-basierte Hashtag-Vorschläge, KI-Untertitel, Skriptgenerierung, Entfernung von Hintergrundgeräuschen Hashtag-Generierung neben der Erstellung von Video-Inhalten kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Monat RiteTag Echtzeit-Analysen zum Hashtag-Engagement, bild-/Text-basierte Vorschläge, farbcodierte Effektivitätsbewertung Echtzeit-Hashtag-Analyse und Nachverfolgung 49 $/Jahr Ahrefs SEO-gesteuerte Hashtag-Recherche, bild-/Text-basierte KI-Generierung, Nachverfolgung des Keyword-Volumens Umfassende Hashtag-Recherche mit SEO-Einblicken Bezahlte Pläne beginnen bei 129 $/Monat. Canva Hashtag-Generierung innerhalb des Design-Workflows, mobil zugänglich, Vorschläge für Marken-Hashtags Einfache Hashtag-Generierung beim Entwerfen von Instagram-Posts kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Monat Hootsuite Mehrsprachige Hashtag-Vorschläge, Integration von Analysen, Automatisierung des ersten Kommentars Verwalten und planen Sie Beiträge mit optimierten Hashtags Bezahlte Pläne beginnen bei 149 $/Monat. OneUp KI-gesteuerte Hashtag-Vorschläge, Planung der ersten Kommentare, unterstützt wiederkehrende Beiträge Automatisierte Hashtag-Verwaltung mit Zeitplanung Bezahlte Pläne beginnen bei 18 $/Monat. Hashtagify Entdecken Sie trendige und Nischen-Hashtags, Verlaufsdaten, Wettbewerbsanalysen und Standortfilter. Trendige und nischenspezifische Hashtags finden Nicht verfügbar Alle Hashtags Sofortige Hashtag-Generierung, Hashtag-Ranking und -Analysen, kostenloses Zähler-Tool Schnelles Generieren und Filtern von Hashtag-Ideen Nicht verfügbar Zu Anzeigezwecken Ästhetische Relevanzbewertung, Erkennung gesperrter Hashtags, KI-Vorschläge, Massenkopieren Entdecken Sie visuell relevante und ästhetische Hashtags Bezahlte Pläne beginnen bei 7 $/Monat.

Worauf sollten Sie bei einem Instagram-Hashtag-Generator achten?

Sie fragen sich, warum Hashtags für Instagram so wichtig sind? Ein Grund dafür ist, dass sie Ihnen helfen, Ihr Publikum zu erreichen, indem Sie Ihre Inhalte unter ähnlichen Themen taggen. Wählen Sie also das richtige Hashtag-Generator-Tool, um diesen Vorteil optimal zu nutzen. So geht's:

Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach Apps, die eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche bieten, die den ansonsten mühsamen Prozess vereinfacht.

Leistungskennzahlen: Entscheiden Sie sich für ein tool, das Ihnen Einblicke in die Leistung Ihrer Hashtag-Strategie gibt. Sie sollten in der Lage sein, Ihre Sichtbarkeit, neue Follower, beste Hashtags, Entscheiden Sie sich für ein tool, das Ihnen Einblicke in die Leistung Ihrer Hashtag-Strategie gibt. Sie sollten in der Lage sein, Ihre Sichtbarkeit, neue Follower, beste Hashtags, Social-Media-Audits und vieles mehr zu analysieren.

Anpassung: Wählen Sie ein tool, das Ihnen eine benutzerdefinierte Anpassung nach Ihren Bedürfnissen ermöglicht. Wenn Sie Hashtags für eine bestimmte Nische generieren möchten, sollte das tool Ihnen dies ermöglichen.

Massen-Generierung: Wählen Sie eine App, die relevante Hashtags in großen Mengen erstellt. Sie sammeln Pluspunkte, wenn Sie diese für jeden Ihrer Beiträge individuell organisieren und kategorisieren können.

Integrationsmöglichkeiten: Entscheiden Sie sich für eine App, die sich nahtlos in andere Apps und Geräte für Entscheiden Sie sich für eine App, die sich nahtlos in andere Apps und Geräte für das Instagram-Marketing integrieren lässt, wie z. B. Planungsplattformen, Analysetools, Designtools usw. Diese helfen Ihnen, Ihre wertvolle Zeit effizienter zu nutzen.

Die besten Instagram-Hashtag-Generatoren

Generieren Sie Hashtags, die Arbeit leisten. Schauen Sie sich diese Top-Instagram-Hashtag-Generatoren an, die Ihr Social-Media-Spiel auf Hochtouren bringen!

ClickUp (Am besten geeignet für das Projektmanagement in sozialen Medien)

Hashtags und Keywords sind gut. Wie wäre es mit einem tool, das Ihren Social-Media-Projektmanagementprozess optimieren kann? Das ist ClickUp!

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich und verfügt über alle Features und Funktionen, die Sie benötigen, um die Erstellung von Inhalten und die Planungsabläufe Ihrer Marke zu optimieren.

Während die meisten tools auf der Liste nur Hashtags generieren können, geht ClickUp noch einen Schritt weiter.

Generieren Sie mit ClickUp Brain trendige Hashtags für Instagram

Mit ClickUp Brain – der nativen KI der Plattform – können Sie ganz einfach die besten und trendigsten Hashtags für alle Ihre Beiträge generieren, ohne deren Rankings und Performance analysieren zu müssen. Außerdem können Sie damit die besten KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini für verschiedene Aufgaben, einschließlich der Hashtag-Generierung, auswählen und verwenden – alles von einem Ort aus.

Mit ClickUp Dokumenten können Sie die Auswahl Hashtags in ein Dokument einfügen, sie in Kategorien organisieren und bei Bedarf verwenden.

Jetzt können Sie und Ihr Team ganz einfach über das freigegebene Dokument zusammenarbeiten, um Beiträge zu erstellen, wann immer dies erforderlich ist, und so den sonst mühsamen Prozess der Veröffentlichung von Inhalten vereinfachen.

Aber was, wenn Sie ganzheitlichere Unterstützung benötigen? Lernen Sie ClickUp Content Workflows kennen! Dieses strukturierte Workflow-System optimiert die Erstellung von Inhalten von der Idee bis zur Veröffentlichung.

Stellen Sie sich vor, Sie verwalten eine plattformübergreifende Social-Media-Kampagne für eine Produkteinführung.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in ClickUp Dokumente zusammen, um spannende Ideen für Beiträge zu entwickeln.

Sie beginnen mit einem Brainstorming in ClickUp Docs und weisen Inhalt-Aufgaben mithilfe von ClickUp-benutzerdefinierten Status wie „Ideenfindung“, „Entwurf“ und „Überprüfung“ zu. Autoren erstellen Beiträge direkt auf der Plattform, während Designer Bildmaterial zur Freigabe hochladen.

ClickUp Aufgabe verfolgt diese Aktivitäten und benachrichtigt die richtigen Mitglieder des Teams, wenn sie an der Reihe sind, die Überprüfung vorzunehmen.

Setzen Sie Ihre Inhalt-Pläne lückenlos um – planen Sie Ihre Beiträge im ClickUp-Kalender

Nach der Freigabe werden die Beiträge mit dem ClickUp-Kalender geplant, um einen ausgewogenen Inhalt-Mix über alle Plattformen hinweg zu gewährleisten. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie jeden Beitrag nach Format (Karussell, Reel, Tweet) und Priorität kategorisieren.

Während der gesamten Kampagne verfolgen ClickUp-Dashboards das Engagement und die Leistung und helfen Ihnen so, Ihre Strategie in Echtzeit zu optimieren. Kinderleicht, oder?

Darüber hinaus bietet ClickUp mehrere spezielle Vorlagen für das Social-Media-Management. Eine der besten ist die ClickUp-Vorlage für den Social-Media-Posting-Zeitplan.

Kostenlose Vorlage erhalten Teilen Sie Ihren Zeitplan für die Veröffentlichung von Inhalten mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Beiträge in überschaubare Aufgaben auf.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihren Zeitplan für die Veröffentlichung von Inhalten zu organisieren, um mehrere Plattformen effizient zu verwalten. Außerdem können Sie:

Optimieren Sie Inhalt für jede Plattform und verfolgen Sie deren Performance.

Optimieren Sie Ihre Inhalt-Plan, fördern Sie die Zusammenarbeit im Team und steigern Sie Ihre Sichtbarkeit.

Verbessern Sie die Konsistenz Ihrer Inhalte und die Umsetzung Ihrer Gesamtstrategie.

Weisen Sie Rollen und Fristen zu, um die Erstellung von Inhalt zu optimieren.

Verfolgen Sie die Leistung Ihrer Beiträge mit integrierten Analyse-Ansichten.

Die besten Features von ClickUp

ClickUp-Limitations

Neue Benutzer könnten das Tool aufgrund seines breiten Bereichs an Features zunächst verwirrend finden.

ClickUp-Preise

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp? Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Es handelt sich um ein All-in-One-Tool, mit dem wir täglich arbeiten. Wir können eine einfache Projektübersicht und eine detaillierte importierte Liste auf individueller Ebene erstellen, um unseren Außendienst zu planen, und alles mit Dashboards und einer Finanzübersicht verknüpft. Ich würde ClickUp allen Arten von Teams oder sogar für die individuelle Planung empfehlen.

Es handelt sich um ein All-in-One-Tool, mit dem wir täglich unsere Arbeit verrichten. Wir können eine einfache Projektübersicht und eine detaillierte importierte Liste auf individueller Ebene erstellen, sodass wir für unser Außendienstteam planen und alles mit Dashboard und einer Finanzübersicht verknüpfen können. Ich würde ClickUp allen Arten von Teams oder sogar für die individuelle Planung empfehlen.

Die besten Hashtags für Video-Inhalt zu finden, ist eine nie endende Herausforderung – es sei denn, Sie kennen VEED. IO. Mit diesem kostenlosen tool, das sich ideal für Instagram Reels eignet, können Sie trendige Hashtags und Keywords ausfindig machen.

Sie können bis zu 20 Hashtags und Tags für Instagram und andere Social-Media-Plattformen generieren.

Für ein paar Dollar können Sie Skripte und Bildunterschriften erstellen, Videos übersetzen und zufällige Hintergrundgeräusche entfernen. Insgesamt ist VEED. IO ein umfassendes tool, das Influencern die Erstellung von Inhalt erleichtert.

Die besten Features von VEED. IO

Generieren Sie Hashtags in Sekundenschnelle auf Basis einer Analyse des Video-Inhalts.

Erhalten Sie KI-gestützte Hashtag-Vorschläge für ein verbessertes Engagement Ihrer Beiträge.

Nutzen Sie den integrierten Video-Editor für die mühelose Erstellung von Beiträgen für Social-Media-Kampagnen.

Nutzen Sie die erweiterten benutzerdefinierten Hashtags, um ein einheitliches Branding zu gewährleisten.

VEED. IO-Limitations

Es fehlen detaillierte Analysen zur Hashtag-Performance.

Konzentriert sich in erster Linie auf Video-Inhalte, was die Vielseitigkeit limitiert.

Preise von VEED. IO

Free

Lite: 24 $/Monat pro Editor

Pro: 55 $/Monat pro Editor

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

VEED. IO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 3,3/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über VEED.IO ?

Ein G2-Benutzer sagt:

Veed macht professionelle Video-Bearbeitung unglaublich einfach – insbesondere für Ersteller und Coaches, die sich nicht mit umständlicher Software herumschlagen möchten. Ich kann die Größe für jede Plattform in Sekundenschnelle anpassen, Marken-Banner einfügen, B-Roll-Material hinzufügen und Untertitel perfekt zeitlich abstimmen – alles über meinen Browser. Die Software scheint wie geschaffen für Marketingfachleute, die Geschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen wünschen.

Veed macht professionelle Video-Bearbeitung unglaublich einfach – insbesondere für Ersteller und Coaches, die sich nicht mit umständlicher Software herumschlagen möchten. Ich kann die Größe für jede Plattform in Sekundenschnelle anpassen, Marken-Banner einfügen, B-Roll-Material hinzufügen und Untertitel perfekt timen – alles über meinen Browser. Die Software scheint wie geschaffen für Marketer, die Geschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen wünschen.

3. RiteTag (am besten geeignet für Echtzeit-Hashtag-Analysen und Nachverfolgung)

via RiteTag

RiteTag ist vor allem dafür bekannt, Hashtags basierend auf Bildinhalt vorzuschlagen. Es verarbeitet Ihr Bild, analysiert die InteraktionsMetriken Ihres Publikums in Echtzeit und schlägt die besten Hashtags für das Bild vor.

Darüber hinaus können Sie damit manuell nach Hashtags zu einem bestimmten Thema suchen – Reisen, Essen, Fitness oder was auch immer.

Das Tool ist einfach zu bedienen und zu navigieren. Sein Feature, die Farbe, sortiert Hashtags nach ihrer Wirksamkeit. Sie können Hashtags auswählen und sie zur sofortigen Verwendung in Ihre Zwischenablage einfügen.

Die besten Features von RiteTag

Erhalten Sie Echtzeit-Analysen zum Hashtag-Engagement, um Ihre Social-Media-Strategie im Laufe der Zeit zu verbessern.

Integrieren Sie die Plattform mit anderen KI-Tools für soziale Medien wie Buffer und Hootsuite.

Erhalten Sie sofortige Hashtag-Vergleiche für eine bessere Auswahl.

Nutzen Sie Hashtag-Vorschläge sowohl für Bilder als auch für textbasierte Social-Media-Beiträge.

Einschränkungen von RiteTag

Es fehlt eine detaillierte Nachverfolgung von Trends, die über Echtzeit-Einblicke hinausgeht.

Bietet im Vergleich zu neueren tools eine etwas veraltete Benutzeroberfläche.

Preise für RiteTag

Hashtag-Vorschlag: 49 $/Jahr

RiteTag-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Ahrefs (Am besten geeignet für detaillierte Hashtag-Recherchen mit SEO-orientierten Einblicken)

via Ahrefs

Ahrefs ist bekannt für sein Keyword-Recherche-Tool. Aber wussten Sie, dass es auch einen kostenlosen KI-Hashtag-Generator bietet? Mit ihm können Sie mit nur wenigen Klicks die beliebtesten Hashtags für Ihren Inhalt suchen und finden.

Sie können entweder ein Bild hochladen oder es mit wenigen Worten beschreiben, und Ahrefs generiert 10 relevante, SEO-optimierte Hashtags. Das Beste daran? Trotz seiner Leistungsstärke erfordert dieses kostenlose tool keinerlei Einarbeitungszeit – nicht einmal im Geringsten.

Die besten Features von Ahrefs

Nutzen Sie leistungsstarke tools zur Keyword- und Hashtag-Recherche für Ihre Social-Media-Strategie.

Erhalten Sie datengestützte Hashtag-Analysen mit leistungsstarken SEO-Einblicken.

Führen Sie die Nachverfolgung trendiger Hashtags aus Beiträgen Ihrer Mitbewerber mit Suchvolumen-Metriken durch.

Integrieren Sie andere Ahrefs-SEO-tools für Ihre Social-Media-Inhalt-Strategie.

Einschränkungen von Ahrefs

Konzentriert sich mehr auf SEO, wodurch es für Gelegenheitsbenutzer weniger benutzerfreundlich ist.

Keine direkten Instagram-Posting- oder Planen-Features

Preise von Ahrefs

Lite: 129 $/Monat

Standard: 249 $/Monat

Erweitert: 449 $/Monat

Unternehmen: 1.499 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Ahrefs

G2: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Ahrefs?

Ein G2-Benutzer sagt:

Meine Erfahrungen sind insgesamt sehr gut. Ahrefs bietet alle wichtigen Daten, die für die SEO-Analyse benötigt werden. Es liefert detaillierte Informationen zur Backlink-Analyse, Wettbewerbsanalyse, Website-Audits und Rank-Tracker. Für die Wettbewerbsanalyse ist es eines der besten tools.

Meine Erfahrungen sind insgesamt sehr gut. Ahrefs bietet alle wichtigen Daten, die für die SEO-Analyse benötigt werden. Es liefert detaillierte Informationen zur Backlink-Analyse, Wettbewerbsanalyse, Website-Audits und Rank-Tracker. Für die Wettbewerbsanalyse ist es eines der besten tools.

🧠 Wissenswertes: Benutzer können Hashtags genauso wie Konten folgen, sodass sie relevante Beiträge in ihrem Feed sehen können – auch wenn sie dem Verfasser nicht folgen. 🤫

5. Canva (am besten geeignet für die einfache Generierung von Hashtags beim Entwerfen von Instagram-Posts)

via Canva

Wenn Sie Canva bisher nur zum Entwerfen von Grafiken verwendet haben, werden Sie erstaunt sein, wie gut es als Hashtag-Generator funktioniert. Canva ist intuitiv, benutzerfreundlich und kostenlos und nutzt fortschrittliche KI, um die besten Hashtags für Ihr Thema zu finden.

Sie müssen lediglich Ihren Inhalt beschreiben, und schon werden die besten Hashtags dafür generiert, übersichtlich kategorisiert in Bereiche wie „Allgemein“, „Standortspezifisch“ usw.

Dies macht es ideal für detailspezifischen Inhalt wie Instagram Reels und YouTube-Videos. Darüber hinaus ist das Tool sowohl auf Android- als auch auf iOS-Mobilgeräten verfügbar.

Die besten Features von Canva

Generieren Sie Hashtags direkt im Design-Workflow in Sekundenschnelle.

Erhalten Sie relevante Hashtag-Vorschläge basierend auf Bild- und Text-Inhalten.

Erhalten Sie neben Hashtags auch KI-gestützte Designvorschläge.

Erstellen Sie wirkungsvolle Marken-Hashtag-Empfehlungen für mehr Konsistenz.

Limit von Canva

Es fehlen erweiterte Hashtag-Analysen und -Nachverfolgung.

Bietet weniger Optionen zum Filtern von Hashtags als spezielle tools.

Canva-Preise

Für immer kostenlos

Pro: 14,99 $/Monat

Teams: 29,99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Canva-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 4.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.500 Bewertungen)

via Hootsuite

Ein weiteres kostenloses tool, der Hashtag-Finder von Hootsuite, ist eine Komplettlösung, mit der Sie Beiträge optimieren und planen können.

Ähnlich wie bei den meisten anderen Hashtag-tools müssen Sie Ihren Beitrag nur mit Worten beschreiben und relevante Schlüsselwörter hinzufügen. Das Tool ermittelt dann die besten Tags dafür.

Was gibt es noch? Der Hashtag-Generator von Hootsuite ist vielseitig einsetzbar. Neben Englisch generiert er Hashtags auch auf Französisch, Spanisch, Deutsch und Italienisch. Sobald erledigt, können Sie die Keywords einfügen und für Ihre Posts verwenden.

Die besten Features von Hootsuite

Verfolgen Sie die Leistung von Hashtags innerhalb der Social-Media-Analysen.

Integrieren Sie das tool in mehrere soziale Plattformen über Instagram hinaus.

Ermöglichen Sie die Automatisierung der Platzierung von Hashtags in ersten Kommentaren für mehr Engagement.

Limit von Hootsuite

Für Hashtag-Analysen und Automatisierung ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich.

Bietet im Vergleich zu eigenständigen tools nur begrenzte Möglichkeiten zur Hashtag-Suche.

Preise für Hootsuite

Professional: 149 $/Monat

Team: 399 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Hootsuite

G2: 4,2/5 (über 5.700 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 3.700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hootsuite?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich finde es toll, wie Hootsuite die Planung und Berichterstellung für soziale Medien optimiert. Die Plattform erleichtert die Verwaltung mehrerer Konten, die Vorausplanung von Beiträgen und die Erstellung von Analysen zur Leistungsnachverfolgung. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und die Integration mit anderen Tools wie Zapier vereinfacht die Automatisierung. Außerdem ist die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit Teammitgliedern ein großes Plus!

Ich finde es toll, wie Hootsuite die Planung und Berichterstellung für soziale Medien optimiert. Die Plattform erleichtert die Verwaltung mehrerer Konten, die Vorausplanung von Beiträgen und die Erstellung von Analysen zur Leistungsnachverfolgung. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und die Integration mit anderen Tools wie Zapier vereinfacht die Automatisierung. Außerdem ist die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit Teammitgliedern ein großes Plus!

7. OneUp (Am besten geeignet für die automatisierte Hashtag-Verwaltung mit Social-Media-Planung)

via OneUp

OneUp generiert passende Hashtags für fast alle Social-Media-Plattformen – von Instagram über X bis hin zu TikTok. Die Nutzung ist kostenlos und auch für Anfänger geeignet. Es werden bis zu 10 trendige Tags vorgeschlagen, die Sie einfügen und verwenden können.

Außerdem können Sie damit Beiträge planen und Sichtbarkeit in das Hashtag-Engagement gewinnen, sodass Sie Ihre Strategie für eine bessere Kampagnenleistung optimieren können.

Die besten Features von OneUp

Nutzen Sie KI-gestützte Hashtag-Vorschläge für eine optimierte Reichweite in Ihren sozialen Medien.

Planen Sie Hashtags für den ersten Kommentar, um eine übersichtlichere Bildunterschrift zu erhalten.

Unterstützt wiederkehrende Hashtag-Beiträge für laufende Kampagnen.

Einschränkungen von OneUp

Keine Echtzeit-Nachverfolgung von Hashtag-Trends

Konzentriert sich mehr auf die Planung als auf die gründliche Recherche von Hashtags.

OneUp-Preise

Starter: 18 $/Monat

Mittelstufe: 60 $/Monat

Wachstum: 120 $/Monat

300 $/Monat

OneUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über OneUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich finde es toll, dass ich Beiträge auf Twitter und Instagram planen kann, ohne mir Gedanken über den Zeitpunkt oder die Veröffentlichung am selben Tag machen zu müssen. Außerdem habe ich so die Möglichkeit, eine Vorschau anzusehen und das Aussehen des Beitrags nach meinen Vorstellungen zu optimieren.

Ich finde es toll, dass ich Beiträge auf Twitter und Instagram planen kann, ohne mir Gedanken über den Zeitpunkt oder die Veröffentlichung am selben Tag machen zu müssen. Außerdem habe ich so die Möglichkeit, eine Vorschau anzusehen und das Aussehen des Beitrags nach meinen Vorstellungen zu optimieren.

🔍 Wussten Sie schon: Sind Sie unsicher, wie viele Hashtags Sie verwenden sollten, um Ihre Social-Media-Beiträge zu optimieren? Experten empfehlen eine Mischung aus 3 bis 5 Hashtags als ideale Lösung, insbesondere für Instagram! 😎

via Hashtagify

Es ist nicht einfach, beliebte Hashtags für eine Nische zu finden, die auf der Explore-Seite von Instagram nicht im Trend liegt, es sei denn, Sie sind ein Experte. Mit Hashtagify ist dies jedoch ganz einfach. Dieses tool schlägt Hashtags auf der Grundlage von Echtzeitdaten vor.

Sie können auch deren Beliebtheitswerte und Nutzungstrends überprüfen, um sicherzustellen, dass jedes Tag einzigartig, relevant und viral ist. Das tool verfügt außerdem über effektive Organisations- und Funktionsmöglichkeiten. Damit können Sie die beliebtesten Hashtag-Kategorien finden, Hashtag-Gruppen erstellen und vieles mehr.

Die besten Features von Hashtagify

Nutzen Sie detaillierte Hashtag-Analysen und Nachverfolgung.

Analysieren Sie die Hashtag-Nutzung Ihrer Mitbewerber, um strategische Erkenntnisse zu gewinnen.

Unterstützen Sie die standortbasierte Hashtag-Suche, um Ihre Zielgruppe zu erreichen.

Sehen Sie sich Verlaufsdaten zur Hashtag-Performance im Zeitverlauf an.

Einschränkungen von Hashtagify

Konzentriert sich hauptsächlich auf Twitter und Instagram, andere Plattformen werden limit.

Hat eine etwas veraltete Benutzeroberfläche

Preise von Hashtagify

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Hashtagify

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? #Love ist mit durchschnittlich über 1,835 Milliarden Suchanfragen der meistgenutzte Hashtag auf Instagram. ❤️

9. All Hashtag (am besten geeignet, um schnell Hashtag-Ideen zu generieren und zu filtern)

via All Hashtag

Als nächstes auf der Liste der besten Hashtag-Generatoren steht All Hashtag. Das Alleinstellungsmerkmal dieses tools ist, dass es nicht nur Hashtags generiert, sondern Ihnen auch ermöglicht, diese von Grund auf neu zu erstellen.

Darüber hinaus können Sie auf erweiterte Analysen zugreifen und die Rankings erfolgreicher Hashtags anhand ihrer Beliebtheit überprüfen.

Mit All Hashtag können Sie Ihre Inhalt-Projekte und deren Sichtbarkeit umfassend verwalten. Da es auch einen kostenlosen Hashtag-Zähler bietet, können Sie sicherstellen, dass Sie die richtige Nummer von Tags pro Beitrag hinzufügen, um jegliche Spam-Risiken zu vermeiden.

Die besten Features von All Hashtag

Erstellen Sie mit einer einfachen Suche sofort Hashtag-Listen und sparen Sie Zeit.

Wählen Sie aus drei Arten von Hashtags: Top, zufällig und Live, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Integrieren Sie die Plattform in mehrere Social-Media-Plattformen.

Erhalten Sie kostenlosen Zugang zur grundlegenden Hashtag-Generierung.

Alle Hashtag-Einschränkungen

Bietet nur grundlegende Analysen ohne detaillierte Einblicke.

Bietet weniger benutzerdefinierte Optionen für das Filtern von Hashtags.

Alle Hashtag-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Alle Hashtag-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

via Zu Anzeigezwecken

Zum Schluss wollen wir noch über Display Purposes sprechen. Dieser Instagram-Hashtag-Generator eignet sich gut für alle, die ein professionelles und dennoch intuitives tool suchen. Einer seiner größten Vorteile ist, dass Sie damit gesperrte Hashtags finden und sofort aus Ihrer Liste entfernen können.

Darüber hinaus ist der KI-Assistent des tools ein nützliches Element, das personalisierte Vorschläge für die Auswahl der besten Hashtags für Ihren Beitrag als Anbieter liefert.

Die besten Features für Anzeigezwecke

Entdecken Sie ästhetisch relevante Hashtags für Instagram-Beiträge.

Bewerten Sie die Relevanz, um die leistungsstärksten Hashtags zu priorisieren und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Kopieren und generieren Sie Hashtag-Sets in großen Mengen, wenn Sie unter Zeitdruck stehen.

Einschränkungen hinsichtlich der Anzeigezwecke

Konzentriert sich hauptsächlich auf ästhetische Relevanz statt auf Interaktions-Metriken.

Bietet begrenzte Benutzerdefiniertheit für nischenspezifische Hashtags.

Preise zu Anzeigezwecken

Starter: 7 $/Monat

Wachstum: 9 $/Monat

Pro: 12 $/Monat

Unternehmen: 30 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Display-Zwecken

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Zusätzliche Tools Inflact: Verwenden Sie Themen, Bilder und URLs, um kreative und trendige Hashtags zu erstellen. Verwenden Sie Themen, Bilder und URLs, um kreative und trendige Hashtags zu erstellen.

TagBlender : Generieren Sie in Sekundenschnelle kreative Hashtags, indem Sie nur einfache Kategorien verwenden. : Generieren Sie in Sekundenschnelle kreative Hashtags, indem Sie nur einfache Kategorien verwenden.

SISTRIX: Geben Sie einen Hashtag ein, um mehrere verwandte Hashtags zu erstellen und Zeit bei der Recherche zu sparen. Geben Sie einen Hashtag ein, um mehrere verwandte Hashtags zu erstellen und Zeit bei der Recherche zu sparen.

Holen Sie sich den besten KI-Hashtag-Generator!

In der schnelllebigen Welt des Instagram-Marketings kann die Verwendung der besten Hashtag-Strategie den entscheidenden Unterschied ausmachen. Wenn Sie Hashtags finden, die zu Ihrem Inhalt passen, knüpfen Sie eine Verbindung zum richtigen Publikum, steigern das Engagement und verbessern Ihre Chancen, entdeckt zu werden.

Die effektive Verwaltung von Hashtags erfordert Plan, Organisation und datengestützte Erkenntnisse. Ob Sie nun die Nachverfolgung der Hashtag-Leistung, die Planung von Beiträgen oder die Optimierung Ihrer Strategie vornehmen – das richtige System ist der Schlüssel.

ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie zur Optimierung Ihres Instagram-Marketings benötigen, von der Hashtag-Recherche bis zur Inhalt-Planung, und das alles an einem Ort. Probieren Sie ClickUp noch heute aus und bringen Sie Ihre Strategie auf die nächste Stufe. Melden Sie sich hier für eine kostenlose Testversion an!