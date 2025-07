Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC): Phasen und Modelle

Pläne sind nichts, Planung ist alles.

Software ohne Plan zu entwickeln ist wie IKEA-Möbel ohne Anleitung zusammenzubauen. Am Ende sind Sie verwirrt und verloren und werfen vielleicht sogar frustriert die Hände in die Luft.

Fast die Hälfte der Befragten einer BCG-Umfrage gab an, dass über 30 % ihrer Technologieentwicklungsprojekte Verzögerungen oder Budgetüberschreitungen aufweisen. Und fast jeder Fünfte gab an, dass mehr als die Hälfte seiner Projekte zu schlechten Ergebnissen führt.

Hier kommt der Softwareentwicklungszyklus (SDLC) ins Spiel. Er ist der Entwurf hinter jeder ausgefeilten App und jeder eleganten Website, ohne die Sie nicht leben können.

Es gibt so viele Anpassungen des SLDC, dass man sich leicht fragt: „Wo soll ich überhaupt anfangen?“

Keine Sorge – wir erklären Ihnen alles. Von der Idee bis zur Markteinführung (und alles dazwischen) finden Sie hier einen übersichtlichen, praxisorientierten Leitfaden zu den Phasen und Modellen des SDLC.

Das Beste daran? Sie benötigen keine teure Software, um sie zu verwalten. Mit ClickUp erledigen Sie alles ganz einfach!

Legen wir los.

Was ist der Softwareentwicklungslebenszyklus?

Der Softwareentwicklungszyklus (SDLC) ist der schrittweise Prozess, den Teams befolgen, um Softwareanwendungen zu erstellen, von der ersten Idee bis zum Endprodukt in den Händen der Benutzer.

Einfach ausgedrückt handelt es sich um einen strukturierten Ansatz, der Softwareentwickler durch die Planung, den Entwurf, die Erstellung, das Testen, die Bereitstellung und die Wartung von Software führt und dabei mögliche Herausforderungen bei der Softwareentwicklung vermeidet.

Ohne den SLDC geraten Projekte schnell in eine Spirale aus Terminüberschreitungen, Budgetüberschreitungen und unvollständigen Features (erinnern Sie sich an die Daten von BCG?).

Das kann ein bewährter Prozess für Softwareunternehmen leisten:

Qualität : Tests und Feedback sind in jeden Schritt integriert

Klarheit : Jeder weiß, was als Nächstes passiert

SDLC ist nicht nur für Tech-Giganten gedacht, die milliardenschwere Apps entwickeln. Teams setzen ihn ein, wenn:

🔑 Kurz gesagt: Wenn das Projekt wichtig ist, ist auch SDLC wichtig.

⭐ Vorgestellte Vorlage

Ermöglichen Sie Ihren Produkt-, Design-, Engineering-, QA- und Betriebsteams eine nahtlose Zusammenarbeit von der Idee bis zur Bereitstellung. Die ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung passt sich an den SDLC Ihres Unternehmens an, indem sie Roadmaps, Backlog-Management, Sprint- oder Kanban-Workflows und Bug-Nachverfolgung in einem einheitlichen Space integriert.