Entdecken Sie die 10 besten KI-Tools für Schulung und Entwicklung im Jahr 2025

Lernen ist nicht mehr das, was es einmal war. Wir haben uns aus langweiligen Onboarding-Sitzungen ausgeloggt und verstaubte Schulungshandbücher weggeworfen. Heute findet Lernen überall statt: in unserem Job, durch unsere Fehler, in Momenten, in denen wir uns fragen: „Moment mal, wie mache ich das noch mal?“ In manchen Fällen macht es sogar Spaß

Und wissen Sie, was dabei noch mit im Spiel ist? KI.

71 % der L&D-Experten sind bereits dabei, KI zu erforschen, zu testen oder in ihre Arbeit zu integrieren

Ob im Unterricht oder bei der Schulung eines Teams – KI-Tools verändern die Art und Weise, wie wir lernen. Von Inhalten, die sich praktisch von selbst schreiben, bis hin zu AR/VR-Modulen, die traditionelle Schulungen alt aussehen lassen, verzichten Unternehmen auf veraltete Methoden und setzen auf intelligentere, motivierendere Wege zur Talentförderung.

Mit diesen KI-Tools für Schulung und Entwicklung können Sie im Handumdrehen Onboarding-Dokumente erstellen, benutzerdefinierte Kursgrafiken entwerfen, Unterrichtspläne entwerfen, ganze Lernmodule skizzieren und Schulungsinhalte für verschiedene Rollen personalisieren – und das alles ohne großen Aufwand!

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten KI-Tools für Schulung und Entwicklung:

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestützte Erstellung von Inhalten, Video-Tutorials, Whiteboards, Vorlagen, Automatisierungen, Analysen, LMS-Vorlagen L&D-Teams jeder Größe, die Schulungsinhalte in Workflows integrieren möchten Free-Plan verfügbar; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Synthesia über 200 Vorlagen, über 140 Sprachen, KI-Avatare, Teamzusammenarbeit, Videobibliothek Kleine bis große Teams erstellen ansprechende Schulungsvideos Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Jasper KI-Dokument-Editor, Steuerung des Markentons, schnelle Erstellung von Inhalten Kleine bis große Teams, die Schulungsskripte und Handbücher verfassen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen ElevenLabs Text-to-Speech in über 32 Sprachen, anpassbare Tonlage/Stile Kleine Teams bis hin zu großen Unternehmen erstellen professionelle Voiceovers Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Pictory Text/URL-zu-Video, Teamzusammenarbeit, Untertitel, Verteilung von Clips Kleine bis mittelgroße Teams, die Schulungsvideos ohne Bearbeitungskenntnisse produzieren Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Quizgecko Datei-zu-Quiz/Karteikarten, verteilte Wiederholungen, Podcast-Konvertierung Kleine bis große L&D-Teams in Unternehmen, die interaktive Quizze einsetzen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen HeyGen über 175 Sprachen, realistische Avatare, Avatar-Klonen, KI-Bearbeitung von Videos Kleine bis große Teams, die Avatar-gesteuerte Onboarding-/Schulungsprogramme erstellen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Zavvy Erstellung von Videos, Slack-Integration, automatisiertes Coaching, Erinnerungen, Karriereplanung Kleine bis große HR-/L&D-Teams in Unternehmen, die strukturierte Lernprogramme aufbauen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Virti Simulationen ohne Code, interaktive 360°-Videos, virtuelle Menschen, Analysen Kleine bis große Teams bieten immersive rollenbasierte Schulungen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Administrator/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen 7taps KI-Copilot für Microlearning, Umwandlung von Inhalten in Micro-Kurse, LMS/Slack-Integrationen Teams, die mundgerechte Mikro-Lerninhalte für mittlere bis große Unternehmen bereitstellen L&D-Teams jeder Größe integrieren Lerninhalte in Workflows

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsbasierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Hier ist unsere Liste mit KI-Tools, die Ihre Schulungs- und Entwicklungsprogramme vereinfachen und gleichzeitig die Motivation Ihrer Mitarbeiter steigern können:

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gesteuertes Schulungs- und Entwicklungsmanagement)

Probieren Sie ClickUp Brain kostenlos aus Verwenden Sie ClickUp Brain, um mit KI sofort ganze Schulungsmodule zu erstellen

Sie glauben, ClickUp ist nur für das Projektmanagement geeignet? Denken Sie noch einmal darüber nach! Mit dem richtigen Setup wird ClickUp zu einer dynamischen L&D-Plattform, mit der Sie Lerninhalte für Ihr gesamtes Unternehmen entwerfen, bereitstellen und nachverfolgen können. Es ist wirklich die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat.

Ob Sie nach Unterrichtsplänen oder benutzerdefinierten Workflows suchen, mit den KI-gestützten Features von ClickUp finden Sie alles, was Sie brauchen. Schauen wir uns das genauer an!

KI-gestützte Erstellung von Inhalten und Überwachung des Fortschritts, wodurch Sie Zeit sparen

ClickUp Brain, die weltweit umfassendste KI für die Arbeit, hilft Ihnen dabei, schnell Schulungsinhalte zu erstellen. Geben Sie eine Eingabe wie „Erstellen Sie ein Cybersicherheitsschulungsmodul für Remote-Teams“ ein und sehen Sie zu, wie detaillierte Entwürfe erstellt werden, die alles von Phishing-Simulationen bis hin zu VPN-Protokollen abdecken.

Passen Sie die Inhaltsvorschläge an die Besonderheiten Ihres Unternehmens an. Erstellen Sie rollenspezifische Module, schreiben Sie Lektionen im Stil Ihrer Marke um und generieren Sie sogar Quizfragen auf Basis Ihrer internen Dokumente – damit Ihr Lernprogramm weniger standardisiert und besser benutzerdefiniert wirkt.

Sie können diese Gliederungen und Materialien in ClickUp Docs speichern.

💡 Profi-Tipp: Diktieren Sie Inhalte von Modulen, Quizfragen oder Feedback-Notizen mit Talk-to-Text in ClickUp Brain MAX. Brain MAX ist die KI-gestützte Desktop-„Super-App“ von ClickUp, die Ihren gesamten Arbeitskontext versteht – Aufgaben, Dokumente, Chats und integrierte Apps – und Ihnen ermöglicht, mit den neuesten KI-Modellen wie GPT-4, Claude und Gemini zu suchen, zu sprechen und direkt zu handeln. Mit „Talk to Text“ in ClickUp können Sie Ideen festhalten, Anweisungen freigeben und Aufgaben viermal schneller erledigen. Brain MAX

Möchten Sie einen Schritt weiter gehen?

Verwenden Sie die Autopilot-Agenten von ClickUp, um sich an den Meilensteinen und Checkpoints Ihres Lernprogramms auszurichten. Agenten sind wie intelligente KI-Assistenten, die autonome Aktionen basierend auf festgelegten Auslösern und Bedingungen ausführen:

Erstellen Sie Inhalte proaktiv: Wenn ein Teilnehmer ein Modul als „In Bearbeitung“ markiert, kann ein Agent automatisch ein Einführungsdokument, eine Checkliste oder Ressourcen freigeben, um ihm zu helfen

Automatisieren Sie Feedback und Zusammenfassungen : Nachdem die Lernenden Quizantworten oder Aufgaben eingereicht haben, kann ein Agent die wichtigsten Antworten zusammenfassen oder häufige Lücken markieren

Erinnerungen verwalten: Wenn eine Frist verstreicht oder ein Status „Nicht begonnen“ angezeigt wird, kann der Agent Erinnerungen an Lernende oder Trainer auslösen

Mit ClickUp Clips können Sie kurze Video-Tutorials und Anleitungen direkt in Ihrem Browser aufzeichnen. Sie benötigen keine ausgefallene Ausrüstung – klicken Sie einfach auf „Aufzeichnen“ und geben Sie Ihr Wissen sofort weiter. Sie können komplexe Themen mühelos erläutern und erklären, wodurch das Lernen ansprechender und einprägsamer wird.

Außerdem werden mit ClickUp Brain Transkripte für diese Clips in Echtzeit erstellt, sodass Ihr Team die Inhalte mühelos suchen, referenzieren oder überprüfen kann. Stellen Sie Fragen und erhalten Sie Antworten direkt aus dem Transkript!

Nehmen Sie mit ClickUp Clips kurze Walkthroughs auf und halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden

Nutzen Sie die integrierten Features für:

Erstellen Sie automatisch durchsuchbare Transkripte

Fügen Sie Zeitstempel für eine einfache Navigation hinzu

Nachverfolgung, wer was angesehen hat

Videos sicher für bestimmte Mitglieder des Teams freigeben

Interaktive Whiteboards für mehr Engagement

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Lernabläufe und Lehrpläne auf einer Karte darzustellen

Verabschieden Sie sich von langweiligen PowerPoint-Präsentationen. Die Whiteboards von ClickUp verwandeln Schulungssitzungen in gemeinschaftliche Erlebnisse. Visualisieren Sie Lernpfade, erstellen Sie Karten für den Aufbau von Fähigkeiten und brainstormen Sie Ideen mit Ihrem Team in Echtzeit

📌 Skizzieren Sie beispielsweise einen Trainings-Flow für Ihr Onboarding-Programm in ClickUp Whiteboards. Wandeln Sie dann jedes Modul in Aufgaben um, organisieren Sie diese in einer Liste nach Thema oder Abteilung und wechseln Sie zur Gantt-Ansicht, um Zeitleisten zu planen, Meilensteine zu setzen und Abhängigkeiten zwischen Kohorten zu verwalten.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie einen zentralen Hub für Lernressourcen, indem Sie Ihre ClickUp-Dokumente direkt mit Aufgaben in Ihren Schulungs-Workflows verknüpfen. Fügen Sie beispielsweise jedem Modul in Ihrem Whiteboard-Flow ein ClickUp-Dokument mit detaillierten Onboarding-Anleitungen oder rollenspezifischen SOPs als Anhang hinzu. Sie können auch Videos, Quizze oder Feedback-Formulare direkt in das Dokument einbetten, sodass die Lernenden alles, was sie brauchen, im Kontext vorfinden, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Vorlagen, die das Setup beschleunigen

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage zur Implementierung eines Lernmanagementsystems von ClickUp gelangen Sie vom Konzept zur Umsetzung

Richten Sie zum ersten Mal ein Learning Management System (LMS) ein? Fangen Sie einfach an! Die Vorlage für die LMS-Implementierung von ClickUp führt Sie durch die erfolgreiche Fertigstellung Ihres Projekts. So geht's:

Verwenden Sie die Gantt-Ansicht des Projekts, um eine Zeitleiste für jede Aufgabe im Projekt zu erstellen

Organisieren Sie Aufgaben in benutzerdefinierten Status wie „In Bearbeitung“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“

Aktualisieren Sie den Status während Sie Fortschritte bei den Aufgaben erzielen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

Überwachen und analysieren Sie Aufgaben, um sicherzustellen, dass jeder Schritt auf Kurs bleibt

Die Vorlage für Trainingsrahmen von ClickUp hingegen bietet eine solide Grundlage für Ihre Programme. Die intuitive Benutzeroberfläche hilft Ihnen bei der Planung, Strukturierung und Verwaltung Ihres Trainingsprogramms. So funktioniert es:

Standardisieren Sie Lernpfade für alle Teams mithilfe vordefinierter Aufgaben, Dokumente und Ziele

von ClickUp Überwachen Sie den Fertigstellungsstatus, die Schulungsstunden und die Bewertungsergebnisse in Echtzeit mit den Dashboards und benutzerdefinierten Feldern

Erkennen Sie Schulungsabbrüche oder schlechte Ergebnisse anhand visueller Berichte und weisen Sie schnell Materialien neu zu oder planen Sie Nachfassaktionen

Kostenlose Vorlage Planen, terminieren und führen Sie mit der Vorlage „Training Framework“ von ClickUp

Diese Vorlage enthält Analysen zur Erstellung eines Schulungsprogramms, das sowohl auf Trainer als auch auf Lernende zugeschnitten ist. Verwenden Sie sie, um die Fortschritte Ihrer Mitarbeiter zu verfolgen und Schulungsmaterialien auf der Grundlage von Benutzerdaten zu aktualisieren.

Wenn Sie auf der Suche nach einem KI-gestützten All-in-One-Tool für das Produktivitätsmanagement sind, um den Output Ihrer Schulungsprogramme zu maximieren, ist ClickUp die richtige Wahl.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie mit ClickUp Docs strukturierte Lernpfade mit verknüpften Aufgaben, eingebetteten Medien und übersichtlichen Checklisten

Verwenden Sie ClickUp Chat , um gemeinsam an Lernmaterialien zu arbeiten, Ziele zu klären und Ergebnisse abzustimmen. Anstatt verschiedene Kanäle zu nutzen, starten Sie einen Chat innerhalb einer bestimmten Schulungsaufgabe oder eines Moduls, sodass Fragen, Aktualisierungen und Feedback mit den genauen Inhalten oder Aufgaben verbunden bleiben, auf die sie sich beziehen

Weisen Sie Schulungsmodule mühelos zu und verfolgen Sie deren Fortschritt, indem Sie benutzerdefinierte Status, Fälligkeitsdaten und ClickUp-Automatisierungen kombinieren. Wenn ein Lernender beispielsweise ein Modul als „In Bearbeitung“ markiert, kann eine Automatisierung sofort den Trainer benachrichtigen oder die nächste Aufgabe zuweisen

Mit ClickUp Brain können Sie Inhalte sofort zusammenfassen, entwerfen und generieren – von SOPs und Onboarding-Dokumenten bis hin zu Quizfragen und FAQs

Zentralisieren Sie alle Schulungsinhalte in einem speziellen L&D ClickUp Space mit maßgeschneiderten Berechtigungen, benutzerdefinierten Ansichten und flexiblen Vorlagen

Limits von ClickUp

Bietet möglicherweise keine umfassenden benutzerdefinierten Anpassungen für Nischen-Schulungsanforderungen

Die umfangreichen Features der Plattform können für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine G2-Rezension bezeichnet ClickUp als bahnbrechend und sagt:

Ich kann sehen, wann Aufgaben im Team erledigt werden, habe viele SOPs erstellt, um unsere neuen Mitarbeiter viel schneller als zuvor zu schulen, und kann Dinge aus meinem Kopf in den Arbeits-Flow bringen.

Ich kann sehen, wann Aufgaben im Team erledigt werden, habe viele SOPs erstellt, um unsere neuen Mitarbeiter viel schneller als zuvor zu schulen, und kann Dinge aus meinem Kopf in den Arbeits-Flow bringen.

📮 ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI in erster Linie für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert mit diesen brillanten Ideen danach? Hier benötigen Sie ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards, mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umwandeln können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator, eine visuelle Darstellung auf der Grundlage Ihrer Eingabe zu erstellen. Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, mit der Sie Ideen schneller entwickeln, visualisieren und umsetzen können!

2. Synthesia (Am besten geeignet für die Erstellung von Tutorials und Lernvideos mit KI)

via Synthesia

Kurze, ansprechende Videos ersetzen lange, monotone Schulungssitzungen – und das zu Recht. Aber das Drehen, Bearbeiten und Produzieren von Videos von Grund auf erfordert Zeit, Aufwand und ein komplettes Produktions-Setup. Hier kommen KI-Video-Tools wie Synthesia ins Spiel.

Synthesia verwandelt Nur-Text in professionelle Schulungsvideos mit lebensechten KI-Avataren ohne Kameras, Mikrofone oder Bearbeitungs-Tools. Ganz gleich, ob Sie Onboarding-Module, Compliance-Schulungen oder Weiterbildungsinhalte einführen möchten – Synthesia hilft L&D-Teams dabei, schnell hochwertige Videos zu erstellen. Das reduziert die Produktionszeit und sorgt dafür, dass die Lernenden motiviert bleiben.

Die besten Features von Synthesia

Wählen Sie aus über 200 kostenlosen Video-Vorlagen, um mit der Erstellung von Videos zu beginnen, selbst wenn Sie noch Anfänger sind

Erreichen Sie ein globales Publikum mit Synchronisation und Übersetzung in über 140 Sprachen

Arbeiten Sie mit Teams zusammen und bearbeiten Sie Videos anhand von Feedback mit einer aktualisierten Videobibliothek

Einschränkungen von Synthesia

Die Verwaltung der Kosten kann schwierig sein, wenn Sie umfangreiche Videoanforderungen haben

Es wäre schwierig, die Avatare dazu zu bringen, Emotionen wie Menschen zu zeigen, da sie KI-generiert sind

Preise für Synthesia

Free

Starter: 29 $/Monat pro Benutzer

Ersteller: 69 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Synthesia

G2: 4,7/5 (über 1.900 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Synthesia?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Ich liebe den Grad der Anpassungsmöglichkeiten, den es bietet, und gleichzeitig den großartigen KI-Support für Teile, mit denen ich mich nicht ganz wohl fühle. Ich bin kein sehr kreativer Mensch, daher brauche ich etwas zusätzliche Hilfe bei der Erstellung von Schulungsinhalten, und Synthesia ist die perfekte Lösung für meine Lücken.

Ich liebe den Grad der Anpassungsmöglichkeiten, den es bietet, und gleichzeitig den großartigen KI-Support für Teile, mit denen ich mich nicht ganz wohl fühle. Ich bin kein sehr kreativer Mensch, daher brauche ich etwas zusätzliche Hilfe bei der Erstellung von Schulungsinhalten, und Synthesia ist die perfekte Lösung für meine Lücken.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Apps zur Optimierung von Workflows

3. Jasper (Am besten geeignet für das Verfassen von KI-basierten Schulungsinhalten)

über Jasper AI

Hinter jeder effektiven Schulungssitzung stehen Unterrichtspläne, Lernrichtlinien, Einführungshandbücher und natürlich ein solides Skript. Dabei hilft Jasper AI. Diese KI-gestützte Plattform kann in Sekundenschnelle alles von Skripten bis hin zu vollständigen Schulungshandbüchern erstellen.

Sie haben eine Präsentation und möchten daraus einen ausgefeilten Schulungsleitfaden machen? Geben Sie einfach eine Eingabe in Jasper Chat ein – und voilà, fertig. Ganz gleich, ob Sie bei Null anfangen oder vorhandene Materialien überarbeiten möchten, mit Jasper ist die Erstellung von Inhalten schnell, einfach und skalierbar.

Die besten Features von Jasper

Verbessern Sie die Inhalte Ihrer Unternehmensschulungen mit dem KI-gestützten Dokumenteneditor

Legen Sie Ihre eigenen Regeln für die Verwendung von Begriffen, Grammatik oder sogar Zeichensetzung fest, um einen konsistenten Markenton zu gewährleisten

Wechseln Sie in den „Boss-Modus“ und generieren Sie in Sekundenschnelle umsetzbare Ideen für das Unternehmenslernen

Einschränkungen von Jasper

Sie müssen die generierten Inhalte auf ihre Richtigkeit überprüfen

Preise für Jasper

Ersteller: 49 $/Monat pro Platz

Pro: 69 $/Monat pro Platz

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper

G2: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jasper AI?

Ein G2-Rezensent sagt:

Es generiert schnell hochwertige Inhalte, wenn ich Inhalte schreiben muss, die komplizierte Phänomene in ihre Teilkomponenten zerlegen, Geschäftsprozesse erklären, verschiedene Optionen bewerten oder herkömmliche Managementpraktiken für den Leser beschreiben.

Es generiert schnell hochwertige Inhalte, wenn ich Inhalte schreiben muss, die komplizierte Phänomene in ihre Einzelkomponenten zerlegen, Geschäftsprozesse erklären, verschiedene Optionen bewerten oder herkömmliche Managementpraktiken für den Leser beschreiben.

👀 Wussten Sie schon? Unternehmen mit einer starken Lernkultur haben eine um 30 bis 50 % höhere Mitarbeiterbindung und -motivation.

4. ElevenLabs (Am besten für realistische Sprachgenerierung geeignet)

via ElevenLabs

Die Erstellung ausgefeilter Unterrichtspläne ist zwar ein Aspekt des Unterrichts, aber die Mitarbeiter während einer Unternehmensschulung bei Laune zu halten, ist ein ganz anderer. Hier ist ein Tool hilfreich, das Text einfach in Sprache umwandeln kann.

ElevenLabs ist ein solches KI-Voiceover-Tool. Mit seinen vielen Features ist es eine gute Wahl, um langweilige Inhalte in ansprechende Schulungsvideos umzuwandeln oder KI zu nutzen, um das Voiceover in mehrere Sprachen zu synchronisieren.

Die besten Features von ElevenLabs

Wählen Sie aus über 32 verschiedenen Sprachen, um einzigartige KI-Videos zu erstellen

Verleihen Sie Ihren KI-Avataren mit einfachen Text-zu-Sprache-Konvertierungen eine Stimme

Passen Sie Sprache, Ton, Stimme und Stil Ihrer KI-Videos an

Einschränkungen von ElevenLabs

Die Low-Tier-Pläne können für die Produktion in großem Maßstab einschränkend sein

Preise von ElevenLabs

Free

Starter: 5 $/Monat

Ersteller: 11 $/Monat

Pro: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ElevenLabs

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ElevenLabs?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Es stehen verschiedene Akzente von britisch bis amerikanisch sowie verschiedene Persönlichkeiten und Altersgruppen zur Auswahl. Außerdem ist es sehr einfach zu bedienen. Ich habe meine Lieblingsstimme gefunden und als Voreinstellung gespeichert, sodass ich schnell und spontan Sprachdateien erstellen kann. Ich kann ElevenLabs wärmstens empfehlen.

Es stehen verschiedene Akzente von britisch bis amerikanisch sowie verschiedene Persönlichkeiten und Altersgruppen zur Verfügung. Außerdem ist es sehr einfach zu bedienen. Ich habe meine Lieblingsstimme gefunden und als Voreinstellung gespeichert, sodass ich schnell und spontan Sprachdateien erstellen kann. Ich kann ElevenLabs wärmstens empfehlen.

5. Pictory (Am besten geeignet für KI-generierte Schulungsvideos)

via Pictory

Was, wenn Sie keine Erfahrung mit der Erstellung von Videos haben, aber Videos zur Schulung Ihres Teams einsetzen möchten? Früher hätten Sie die Dienste eines erfahrenen Video-Editors in Anspruch nehmen müssen, auf die Erstellung der Inhalte warten, mehrere Iterationen durchführen und schließlich ein einziges Video produzieren müssen.

Aber das muss nicht mehr sein. Mit einer KI-gestützten Plattform zur Erstellung von Videos wie Pictory können Sie Schulungsvideos und anregende Unterrichtsmaterialien erstellen, ohne über Kenntnisse in der Bearbeitung von Videos zu verfügen. Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, um das Lernen zu einer ganzheitlichen Erfahrung zu machen.

Die besten Features von Pictory

Konvertieren Sie Text und URLs in ansprechende Videos in Langform

Arbeiten Sie mit mehreren Teams in Echtzeit zusammen, um die besten Ergebnisse zu erzielen

Erstellen Sie aus langen Videos kurze Clips für mundgerechte, teilbare Inhalte

Einschränkungen von Pictory

Schwierigkeiten bei der Erstellung individueller Anpassungen aufgrund begrenzter Voice-Over- und Vorlagenoptionen

Preise für Pictory

Starter: 25 $/Monat

Professional: 49 $/Monat

Team: 119 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Pictory

G2: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 160 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Pictory?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Es ist einfach zu bedienen und hat gute Features. Am besten gefällt mir, dass es automatisch das vollständige Video aus meinem Videoskript generiert und die Untertitel einfügt. Wenn Sie eine Begleitkommentare haben oder erstellen möchten, synchronisiert die Software diese automatisch mit dem Video, was wirklich erstaunlich ist!

Es ist einfach zu bedienen und hat gute Features. Am besten gefällt mir, dass es automatisch das vollständige Video aus meinem Videoskript generiert und die Untertitel einfügt. Wenn Sie eine Begleitkommentare haben oder erstellen möchten, synchronisiert die Software diese automatisch mit dem Video, was wirklich erstaunlich ist!

6. Quizgecko AI (Am besten geeignet für die Erstellung von KI-gestützten Quizzen und Lernmaterialien)

via Quizgecko

Lernende behalten mehr, wenn sie aktiv beteiligt sind. Warum also an veralteten Methoden festhalten? Quizgecko ist ein KI-gestütztes Tool, das Schulungen interaktiv und unterhaltsam macht.

Es ist eine neue Methode, um Ihre Unterrichtspläne zu verbessern und die Teilnehmer voll zu motivieren, ohne dass sich die Inhalte altbacken oder repetitiv anfühlen. Ganz gleich, ob Sie Karteikarten, Quizfragen oder sogar Podcasts erstellen – Quizgecko hilft Ihnen dabei, Unterrichtseinheiten zu gestalten, die im Gedächtnis bleiben.

Die besten Features von Quizgecko

Erstellen Sie Schulungsmaterialien, indem Sie beliebige Dateien auf die Plattform hochladen und mithilfe von KI in Quizfragen, Lernkarten und andere Lernhilfen umwandeln

Lernen Sie besser mit der KI von Quizgecko, die Informationen, die Sie möglicherweise nur schwer verstehen, automatisch wiederholt

Einschränkungen von Quizgecko

Eingeschränkte Erstellung von Quizzen im Free-Plan

Preise für Quizgecko

Free

Premium: 16 $/Monat

Ultra: 29 $/Monat

Organisation: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Quizgecko

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Quizgecko?

Eine Trustpilot-Bewertung lautet:

Gecko ist hinsichtlich Kosten und Qualität eine klare Wahl. Ich habe die intelligente App gerne genutzt, um Quizze zu erstellen, noch bevor später viele neue Features hinzugefügt wurden.

Gecko ist hinsichtlich Kosten und Qualität eine klare Wahl. Ich habe die intelligente App gerne genutzt, um Quizze zu erstellen, noch bevor später viele neue Features hinzugefügt wurden.

7. HeyGen (Am besten geeignet für die Erstellung von Videos für Schulungs- und Entwicklungszwecke)

via HeyGen

HeyGen ist ein weiteres Tool zur Erstellung von KI-Inhalten, mit dem Sie realistische Avatare erleben und sogar sich selbst klonen können, um Video-Schulungsinhalte zu erstellen.

Der Grad der Anpassung, den HeyGen bietet, ist unglaublich. Von Gesichtsausdrücken über Hintergründe bis hin zum Training Ihres KI-Avatars für intuitive Antworten – mit dieser Plattform können Sie maßgeschneiderte Schulungsinhalte anbieten.

Die besten Features von HeyGen

Wählen Sie aus über 175 verschiedenen Sprachen und Dialekten, um ein größeres Publikum anzusprechen

Erstellen Sie nuancierte Videos, in denen Ihre KI-Avatare darauf trainiert sind, lebensechte Emotionen und Bewegungen zu zeigen

Nutzen Sie das leistungsstarke integrierte Tool zur Videobearbeitung, um professionelle Videos zu erstellen

Einschränkungen von HeyGen

Manchmal wirken die Mimik und Gestik des Avatars etwas steif oder roboterhaft

Preise für HeyGen

Free

Ersteller: 29 $/Monat pro Platz

Teams: 39 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu HeyGen

G2: 4,8/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über HeyGen?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Dieses Tool ist ein echter Game Changer. Heutzutage gibt es viele „KI”-Tools, aber dieses hier ist echt. Ich habe es bereits für einige Produktvideos verwendet – buchstäblich innerhalb von Minuten. Die Zeitersparnis und die Reduzierung der Ressourceninvestitionen sind erheblich, und es gibt zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten – PR, Aktionen, HR, Verkaufspräsentationen, Schulungen usw. Die Kreativität kennt keine Grenzen!

Dieses Tool ist eine echte Revolution. Heutzutage gibt es viele „KI”-Tools, aber dieses hier ist echt. Ich habe es bereits für einige Produktvideos verwendet – buchstäblich innerhalb von Minuten. Die Zeitersparnis und die Reduzierung der Ressourceninvestitionen sind erheblich, und es gibt zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten – PR, Aktionen, HR, Verkaufspräsentationen, Schulungen usw. Die Kreativität kennt keine Grenzen!

🧠 Fun Fact: Fast neun von zehn Unternehmen machen sich Sorgen um die Bindung ihrer Mitarbeiter. Laut dem Workplace Learning Report 2025 von LinkedIn wird die Bereitstellung von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten als beste Strategie angesehen, um Mitarbeiter davon abzuhalten, das Unternehmen zu verlassen.

8. Zavvy (Das beste Tool zur Erstellung von Lernprogrammen für Mitarbeiter)

via Zavvy

Zavvy von Deel wurde für Personen entwickelt, die mehrere Teams leiten, beispielsweise Personalmanager und L&D-Experten. Von der Schulung von Mitarbeitern zur besseren Feedback-Erteilung bis hin zur Automatisierung von Nachfassaktionen und Erinnerungen an Schulungen – Zavvy nutzt KI, um die arbeitsintensiven Aufgaben zu erledigen.

Zavvy hilft Ihnen dabei, repetitive Aufgaben zu automatisieren, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter. Es geht darum, sinnvolle Karrierewege aufzubauen, Kompetenzen zu definieren und echtes Coaching anzubieten.

Die besten Features von Zavvy

Erstellen Sie mit einem Klick makellose Videos und andere Lernerfahrungen

Integrieren Sie externe Apps wie Slack, um Coaching-Ratschläge zu geben, Lernressourcen freizugeben und vieles mehr

Einschränkungen von Zavvy

Die Plattform kann für Benutzer mit begrenztem Budget teuer werden

Preise von Zavvy

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zavvy

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie Mitarbeiter effizient in neue Software schulen

📮 ClickUp Insight: 33 % unserer Befragten geben an, dass die Entwicklung von Fähigkeiten einer der Anwendungsfälle für KI ist, an denen sie am meisten interessiert sind. Ein Beispiel: Nicht-technische Mitarbeiter möchten möglicherweise lernen, mit einem KI-Tool Code-Schnipsel für eine Webseite zu erstellen. In solchen Fällen gilt: Je mehr Kontext die KI über Ihre Arbeit hat, desto besser sind ihre Antworten. Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist die KI von ClickUp hier besonders gut. Sie weiß, an welchem Projekt Sie arbeiten, und kann Ihnen konkrete Schritte empfehlen oder sogar Aufgaben wie das Erstellen von Code-Schnipseln ganz einfach übernehmen.

9. Virti (Am besten geeignet für die Erstellung immersiver Videos zur Verbesserung von Schulungsmaterialien)

via Virti

Die KI-gestützte Rollenspiel- und Video-Trainingsplattform von Virti verwandelt passives Lernen in ein immersives Erlebnis. Stellen Sie sich interaktive Videos vor, in denen Avatare in Echtzeit auf die Lernenden reagieren.

Diese Art von praxisorientiertem, szenariobasiertem Training fördert das Engagement und verbessert den Wissensverbleib, indem die Lernenden in realistischen Situationen ohne Druck üben können.

Die besten Features von Virti

Erstellen Sie mit dieser Lösung ohne Programmieraufwand interaktive Simulationen für eine vielfältige Belegschaft

Testen Sie Szenarien in der sicheren Umgebung der virtuellen Welt mit vollständig immersiven Erlebnissen

Analysieren Sie detaillierte Einblicke, um datenbasierte Leistungsbewertungen abzuleiten

Einschränkungen von Virti

Obwohl zahlreiche benutzerdefinierte Anpassungen möglich sind, haben Benutzer angemerkt, dass die KI-Avatare und -Stimmen realistischer gestaltet werden könnten

Preise für Virti

Starter: 99 $/Monat pro Editor

Pro: 199 $/Monat pro Editor

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Virti

G2: 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Virti?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Mir gefällt, dass es zugänglich und einfach zu bedienen ist. Da keine Programmierkenntnisse erforderlich sind, ist es für jeden zugänglich. Sie benötigen lediglich ein Konto und Ihren persönlichen Laptop und können dann unbegrenzt Szenarien erstellen, sei es über die interaktive 360-Video-Plattform oder die Virtual Humans-Plattform.

Mir gefällt, dass es zugänglich und einfach zu bedienen ist. Da keine Programmierkenntnisse erforderlich sind, ist es für jeden zugänglich. Sie benötigen lediglich ein Konto und Ihren persönlichen Laptop und können dann unbegrenzt Szenarien erstellen, sei es über die interaktive 360-Video-Plattform oder die Virtual Humans-Plattform.

10. 7taps (Am besten geeignet für Mikro-E-Learning-Kurse)

via 7taps

Wenn Sie den zeitaufwändigen Prozess der Erstellung maßgeschneiderter Kurse für Auszubildende überspringen möchten, sollten Sie 7taps ausprobieren! Es erstellt automatisch wirkungsvolle Microlearning-Kurse mit geringem Aufwand, um das Engagement der Lernenden für eine vielfältige Belegschaft zu steigern.

7taps kann mit einer beeindruckenden Steigerung der Wissensspeicherung um 84 % durch Microlearning aufwarten. Dieses Tool lässt sich nahtlos in Ihre bestehenden Workflows integrieren und hilft Ihnen dabei, Wissen in Maßnahmen umzusetzen.

die besten Features von 7taps

Erweitern Sie Ihren Schulungsprozess mit einem KI-gestützten Microlearning-Copiloten

Konvertieren Sie PowerPoint-Präsentationen, PDFs und andere Formate mit dem Microlearning-Transformer

Integrieren Sie externe Apps wie Slack oder beliebige LMS, um datenbasierte Erkenntnisse zu implementieren

einschränkungen von 7taps

Benutzer finden es schwierig, detaillierte Themen mit begrenzten Features in Microlearning-Inhalte umzuwandeln

preise für 7taps

Free

Starter: 99 $/Monat pro Editor

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu 7taps

G2: 4,8/5 (über 240 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über 7taps?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Die Erstellung von Inhalten ist sehr einfach und das Beste daran ist, dass die Mitarbeiter sie wirklich mögen und sich gut mit den Inhalten beschäftigen. Die Features für KI-Ersteller sind auch ziemlich gut.

Die Erstellung von Inhalten ist sehr einfach und das Beste daran ist, dass die Mitarbeiter sie wirklich mögen und sich gut mit den Inhalten beschäftigen. Die Features für KI-Ersteller sind auch ziemlich gut.

Die Auswahl des richtigen KI-Tools verbessert das Lernen und die Entwicklung der Auszubildenden. Achten Sie bei der Auswahl eines KI-Lerntools, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, auf Folgendes:

Automatisierung : Achten Sie darauf, ein Tool zu wählen, das das Lernen beschleunigt. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben – wie das Formatieren von Präsentationen, das Aktualisieren von Schulungsunterlagen, das Beantworten häufig gestellter Fragen oder das Planen von Sitzungen – gewinnen Trainer mehr Zeit und Lernende können effektiver vorankommen

Personalisierung : Passen Sie Schulungswege an individuelle Bedürfnisse an, anstatt einen einheitlichen Ansatz für alle zu verfolgen. Jeder Mensch ist anders und lernt auf seine eigene Weise. Als Trainer müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Schulungen für verschiedene Lernende benutzerdefiniert angepasst werden können

Integration : Synchronisieren Sie das Tool mit Ihren bestehenden Lernplattformen, um eine einheitliche Erfahrung zu bieten, ohne den Flow der Lernenden zu unterbrechen. Beispielsweise werden Fortschritte in einem Schlüsselkurs automatisch in Ihrem Mitarbeitermanagementsystem aktualisiert und für die Beurteilung berücksichtigt

Analyse : Nutzen Sie aussagekräftige Analysen, um Fortschritte zu verfolgen und Ergebnisse zu optimieren. Datenbasierte Entscheidungen führen zu besseren Ergebnissen

Anpassungsfähigkeit: Passen Sie Inhalte dynamisch an die Leistung und das Engagement der Benutzer an, um sicherzustellen, dass die Lernenden motiviert bleiben. Diese adaptive Lerntechnik sorgt dafür, dass Ihre Schulungsteilnehmer aufmerksam bleiben

📮 ClickUp Insight: 32 % der Arbeitnehmer glauben, dass Automatisierung nur wenige Minuten pro Tag einsparen würde, aber 19 % sagen, dass dadurch 3 bis 5 Stunden pro Woche eingespart werden könnten. Die Realität ist, dass sich selbst kleinste Zeiteinsparungen auf lange Sicht summieren. Wenn Sie beispielsweise nur 5 Minuten pro Tag bei sich wiederholenden Aufgaben einsparen, können Sie pro Quartal über 20 Stunden gewinnen, die Sie für wertvollere, strategischere Arbeit nutzen können. Mit ClickUp dauert die Automatisierung kleiner Aufgaben – wie das Zuweisen von Fälligkeitsdaten oder das Taggen von Teammitgliedern – weniger als eine Minute. Sie verfügen über integrierte KI-Agenten für automatische Zusammenfassungen und Berichte, während benutzerdefinierte Agenten bestimmte Workflows übernehmen. Gewinnen Sie Zeit zurück! 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Security reduzierte den Zeitaufwand für die Erstellung von Berichten mit den anpassbaren Tools zur Berichterstellung von ClickUp um 50 % oder mehr, sodass sich die Teams weniger auf das Formatieren und mehr auf die Prognosen konzentrieren können.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Online-Software für Mitarbeiterschulungen

Sie suchen das richtige KI-Tool für Schulungen? Entscheiden Sie sich für ClickUp!

Nachdem Sie nun einige KI-Tools für Schulung und Entwicklung kennengelernt haben, ist es an der Zeit, das für Sie passende Tool auszuwählen. Ganz gleich, ob Sie Lehrer, Personalmanager oder jemand sind, der sich selbstständig machen möchte – es gibt immer ein Tool, das Ihren Workflow vereinfachen kann.

Der Schlüssel liegt darin, Ihre Schwachstellen zu identifizieren und eine Lösung zu finden, die diese behebt. Schließlich ist KI dazu da, Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern. Wenn Sie auf der Suche nach einem KI-gestützten Tool sind, das Schulungen optimiert, die Produktivität steigert und den Aufwand für die Verwaltung von Aufgaben reduziert, ist ClickUp die richtige Lösung für Sie.

Überarbeiten Sie Ihre Schulungsprogramme, erledigen Sie mehr und schaffen Sie bessere Lernerfahrungen – probieren Sie ClickUp noch heute aus!