die 11 besten Remote-Schulungs-Tools zur Stärkung verteilter Teams (2025)

Wenn Sie unter Remote-Schulung eine 50-seitige PowerPoint-Präsentation und einen „kurzen“ Zoom-Anruf verstehen, sollten wir uns unterhalten.

Moderne Remote-Schulungssoftware ist viel cooler als das. Wir sprechen hier von Kurserstellern mit Drag-and-Drop-Funktion, gamifizierten Bewertungen und Tools, die Ihr Team nicht dazu bringen, einen WLAN-Ausfall vorzutäuschen.

Das ist noch nicht alles. Denken Sie an interaktive Quizfragen, Video-Anleitungen, Dashboards zum Fortschritt und vielleicht sogar ein oder zwei Abzeichen zur Motivation.

Ganz gleich, ob Sie ein vollständig remote arbeitendes Vertriebsteam einarbeiten oder Compliance-Schulungen für 300 Mitarbeiter in drei Ländern durchführen – mit dem richtigen Remote-Schulungstool ist das ganz einfach, skalierbar und viel weniger langweilig.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die besten Remote-Schulungsplattformen vor, mit denen Sie auch dann für nachhaltiges Lernen sorgen können, wenn Ihr Team über verschiedene Kontinente und Zeitzonen verteilt ist.

Was sollten Sie bei einer Software für Remote-Schulungen beachten?

Die Schulung von Remote-Mitarbeitern geht über das Freigeben einiger Folien oder das Aufzeichnen einer Zoom-Sitzung hinaus. Die richtige Remote-Schulungssoftware sollte sich wie eine Erweiterung Ihres L&D-Teams anfühlen und Ihnen dabei helfen, wirkungsvolles Lernen in großem Umfang zu ermöglichen. Darauf sollten Sie achten:

Einfache Erstellung von Kursen und Verwaltung von Inhalten: Ihre Software sollte die Erstellung und Organisation Ihre Software sollte die Erstellung und Organisation von Schulungshandbüchern vereinfachen. Sie sollte Ihnen ermöglichen, Schulungsprogramme von Grund auf neu zu erstellen und vorhandene Dokumente, Videos und Präsentationen hochzuladen

Virtuelle Klassenzimmer und Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit: Suchen Sie nach Plattformen, die Live-Sitzungen, Breakout-Räume, Bildschirmfreigabe und Chats unterstützen, um das persönliche Lernerlebnis in einer virtuellen Umgebung nachzubilden

Fortschrittsverfolgung und Berichterstellung: Integrierte Analysen zeigen, wer den Online-Kurs fertiggestellt hat, wo Schwierigkeiten bestehen und wie Sie Ihr Schulungsprogramm kontinuierlich verbessern können

Automatisierung und Erinnerungen: Sparen Sie Zeit mit automatisierten Kurszuweisungen, Terminerinnerungen und Fortschrittsanzeigen. Dies ist hilfreich, wenn Sie Schulungen über mehrere Zeitzonen hinweg verwalten

Integration in Ihre Technologieumgebung: Die Schulungsplattform sollte sich ohne zusätzlichen Aufwand in Ihre bestehenden Tools wie HR-Systeme, Die Schulungsplattform sollte sich ohne zusätzlichen Aufwand in Ihre bestehenden Tools wie HR-Systeme, Schulungssoftware , Produktivitäts-Apps und Videokonferenzsoftware integrieren lassen

Skalierbarkeit und Lernerfahrung: Wählen Sie eine Plattform, die einfach zu navigieren, mobilfreundlich und flexibel genug ist, um verschiedene Rollen, Abteilungen und Formate zu unterstützen, während Ihr Unternehmen wächst

Mit diesen Must-haves sind Sie bestens gerüstet, um die besten Tools für die Schulung Ihrer Remote-Teams zu finden.

🧠 Wussten Sie schon? 74 % der Mitarbeiter geben an, dass sie ständig neue Fähigkeiten erlernen müssen, um in ihrem Job relevant zu bleiben.

Schneller Vergleich: Die beste Software für Remote-Schulungen

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsbasierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Um Ihnen stundenlange Recherchen zu ersparen, haben wir die besten Softwareplattformen für Remote-Schulungen zusammengestellt.

Name des Tools Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp Teams, die einen All-in-One-Workspace für Schulungen benötigen Dokumente, KI-Assistent, Clips, Whiteboards, Automatisierungen, Dashboards, Zeiterfassung Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar TalentLMS Schnelle Kurserstellung für kleine bis mittelgroße Teams Kurserstellung, Quizfragen, mobiler Zugriff, Zertifizierungen Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 149 $ pro Monat und Benutzer Docebo Lernerfahrungen auf Unternehmensniveau KI-gestützte Inhalte, Benutzersegmentierung, Tools für die Berichterstellung Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne auf Anfrage 360Learning Kollaboratives Lernen und Peer-Training Erstellung von Kursen, Diskussionsforen, Analysen Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Benutzer/Monat Absorb LMS Benutzerdefiniertes Branding und SCORM-Konformität Kursdurchführung, Zertifizierung und Integration mit HR-Tools Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne auf Anfrage Trainual SOPs und Prozessschulungen für wachsende Teams Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Organigramme, rollenbasierte Schulungen Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 249 $ pro Monat (jährliche Abrechnung) LearnUpon Blended Learning für Unternehmensschulungen Benutzerdefinierte Berichte, Gamification und mehrsprachiger Support Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne auf Anfrage Seismic Learning (Lessonly) Schulungen für Vertriebs- und Kundendienstteams Rollenbasierte Pfade, interaktive Lektionen, Feedback-Tools Kein Free-Plan; benutzerdefinierte Preise BrainCert Vielseitiger virtueller Klassenraum und Überwachung Echtzeit-Quiz, HD-Video-Streaming, E-Learning-Plattform Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 59 $/Monat (monatliche Abrechnung) MapleLMS Schulungen mit Salesforce-Integration Rollenbasierte Pfade, interaktive Lektionen und Feedback-Tools Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne auf Anfrage SkyPrep Vereinfachte Bereitstellung von Schulungen und Benutzerverwaltung Kurserstellung, Bewertungen und benutzerdefiniertes Branding Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne auf Anfrage

Die beste Software für Remote-Schulungen

Diese 11 Tools helfen Ihnen dabei, wiederholbare, ansprechende Schulungsprogramme für alles zu erstellen, von der Einarbeitung neuer Mitarbeiter bis hin zur Weiterbildung von Remote-Teams.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die einen All-in-One-Workspace für die Verwaltung interner Schulungsprogramme benötigen)

Organisieren Sie alle Ihre Schulungsressourcen in ClickUp für Remote-Arbeit

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ermöglicht Ihnen die Erstellung, Verwaltung und Durchführung von Mitarbeiterschulungen. Sie bietet Ihnen mehr als nur ein LMS.

ClickUp ist gleichzeitig ein skalierbares System für das Remote-Team-Management. Es hilft Ihnen, Ihre Remote-Teams zu schulen und das Schulungswissen zu dokumentieren.

Strukturieren Sie Ihre Schulungen mit Dokumenten und Clips

Mit ClickUp Knowledge Management gehören verstreute Dokumente, veraltete Informationen und Zeitverschwendung bei der Suche nach Antworten der Vergangenheit an. Alles ist organisiert, leicht zugänglich und auf dem neuesten Stand, sodass Ihr Team smarter statt härter arbeiten kann.

Mit ClickUp-Dokumenten können Sie lebendige Handbücher, SOPs und rollenspezifische Schulungshandbücher erstellen. Diese können mit Aufgaben verknüpft und in Ihrem gesamten Workspace durchsucht werden.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs ansprechende Dokumente für die Einarbeitung bei Remote-Schulungen

Mit ClickUp Clips können Ihre Trainer und Teamleiter sofort kurze Walkthroughs, Tool-Demos oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen aufzeichnen. Es sind keine zusätzlichen Live-Sitzungen über Zeitzonen hinweg erforderlich. Diese Videoanleitungen sind in Aufgaben oder Dokumenten enthalten, sodass das Lernen mit der Praxis verbunden bleibt.

Erstellen und teilen Sie Live-Demos, um Ihr Team mit ClickUp Clips zu schulen

Da Sie Fristen festlegen, Eigentümer zuweisen und Clips oder Dokumente einbetten können, gibt es für jede Schulungsaufgabe klare nächste Schritte und unterstützende Ressourcen.

Personalmanagement vom Feinsten

Für HR-Teams wird ClickUp zum zentralen hub für die Verwaltung aller Aufgaben, von der Einarbeitung neuer Mitarbeiter bis hin zum kontinuierlichen Lernen.

Mit ClickUp für Personalwesen können Sie Checklisten für die Einarbeitung zuweisen, Genehmigungs-Workflows automatisieren und den Abschluss von Schulungen nachverfolgen. Sie müssen sich nicht mehr auf separate Tools oder E-Mail-Nachfassaktionen verlassen.

ClickUp HR-Projekte Tabelle Ansicht mit Remote-Schulungsaufgaben zur Verwaltung verteilter Onboarding- und Compliance-Workflows

Nutzen Sie KI zur Gestaltung Ihrer Schulungsmodule

Das Beste daran ist, dass Sie mit dem integrierten KI-Assistenten von ClickUp, ClickUp Brain, mit wenigen Eingaben Richtlinien und Vorgaben erstellen können.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie wir ClickUp Brain MAX verwendet haben, um die Inhalte für ein Remote-Schulungsmodul zu erstellen. Brain MAX ist ein KI-Desktop-Begleiter, der Ihnen die Verwendung mehrerer KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini in einer einzigen, kontextbezogenen und unternehmensgerechten Lösung bietet

Mit ClickUp Brain Remote-Schulungsprogramme erstellen

Sie können auch sofort in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLEN Ihren verbundenen Apps sowie im Internet nach vorhandenen Schulungs-Webinaren und Dokumenten suchen.

Ja, Ihre HR- oder L&D-Teams können die ersten Ergebnisse verfeinern, aber Brain bietet einen hervorragenden Ausgangspunkt.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie KI zum Verfassen von Schulungsmaterialien für Ihre Remote-Mitarbeiter einsetzen können? Sehen Sie sich dieses Video an 👇

Führen Sie Remote-Schulungssitzungen mit ClickUp Syncups durch

Suchen Sie nach einer Alternative zu Zoom, die in Ihrem Workspace integriert ist? Probieren Sie ClickUp Syncups aus! Mit vollständigen Video- und Audiofunktionen können Sie Ihre Sitzung durchführen, aufzeichnen, Aufgaben zuweisen und während der Zusammenarbeit in Ihrem Workspace weiterarbeiten!

Sie können eine Syncup direkt aus dem ClickUp-Chat starten oder daran teilnehmen, sodass sie sich perfekt für schnelle, spontane Tutorials und die Fehlerbehebung eignet.

Vorlage für einen Plan zur Einführung von ClickUp-Schulungen

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihren Plan zur Einführung von Remote-Schulungen mit der Vorlage „Plan zur Einführung von Remote-Schulungen“ von ClickUp

Wenn Ihre Teams Schwierigkeiten haben, Schulungen über Teams und Zeitzonen hinweg zu koordinieren, hilft Ihnen die Vorlage für Schulungsrollouts von ClickUp bei der Standardisierung Ihrer Prozesse. Sie erhalten eine vorgefertigte Struktur, mit der Sie Phasen planen, Eigentümerschaft zuweisen und jede Schulungsinitiative auf Kurs halten können.

Es ist Zeit, Tabellenkalkulationen und die damit verbundene Verwirrung durch unterschiedliche Versionen hinter sich zu lassen.

Die besten Features von ClickUp

erstellen Sie intelligente, interaktive Schulungsinhalte:* Verwenden Sie ClickUp Docs und KI, um Handbücher, Quizfragen und SOPs zu erstellen, die sich an Ihre Schulungsziele anpassen und sich perfekt für die Remote-Arbeit eignen

Zeiterfassung: Bei umfangreichen Umschulungen oder Einarbeitungen hilft Bei umfangreichen Umschulungen oder Einarbeitungen hilft die Zeiterfassung von ClickUp den HR-Teams dabei, den Zeitaufwand von Trainern und Mitarbeitern pro Modul zu erfassen, um die Personal- und Ressourcenzuweisung genauer zu planen

Automatisieren Sie routinemäßige Verwaltungsaufgaben für Schulungen: Richten Sie Richten Sie ClickUp-Automatisierungen für Erinnerungen an Fristen, rollenbasierte Zuweisungen und Fortschrittsanzeigen ein

Analysieren Sie die Auswirkungen von Schulungen in Echtzeit: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Dashboards , um Teilnahmequoten, Abschlusszeiten und das Engagement der Lernenden zu messen

Vorgefertigte Vorlagen: Standardisieren Sie Prozesse mit über 1.000 Vorlagen, darunter für Schulungspläne Standardisieren Sie Prozesse mit über 1.000 Vorlagen, darunter Vorlagen für die Einarbeitung und

Limits von ClickUp

Einige erweiterte Features, wie KI und vollständige Automatisierung, sind auf höherwertige Preispläne limitiert

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Mein Team schätzt die Möglichkeit, Aufgaben zuzuweisen, um Verantwortlichkeiten klar zu definieren, sowie den hohen Grad an benutzerdefinierten Anpassungen! Wir konnten Spaces erstellen, die unseren individuellen Anforderungen entsprechen, und den Fortschritt jeder Aufgabe nachverfolgen. Die Software ist benutzerfreundlich und der Kundenservice war bei Bedarf sehr hilfreich! Die Implementierung und Integration von ClickUp in unser gesamtes Team dauerte nicht lange und mittlerweile wird es täglich von allen genutzt!

Mein Team schätzt die Möglichkeit, Aufgaben zur Verantwortungszuweisung zu vergeben, und den hohen Grad an benutzerdefinierten Anpassungen! Wir konnten Spaces erstellen, die unseren individuellen Anforderungen entsprechen, und den Fortschritt jeder Aufgabe nachverfolgen. Die Software ist benutzerfreundlich und der Kundenservice war bei Bedarf sehr hilfreich! Die Implementierung und Integration von ClickUp in unser gesamtes Team dauerte nicht lange, und mittlerweile wird es täglich von allen genutzt!

2. TalentLMS (Am besten geeignet für die Einarbeitung von Remote-Mitarbeitern und Compliance-Schulungen)

via TalentLMS

TalentLMS ist ein Cloud-basiertes Lernmanagementsystem, das die webbasierte Schulung für verteilte Teams vereinfacht. Ihre HR- und L&D-Manager können mit dem KI-Kursersteller strukturierte Kurse mit Videos, Quizfragen und SCORM-Dateien erstellen.

Sie können Lernpfade basierend auf Rollen oder Abteilungen zuweisen, Erinnerungen automatisieren und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen. Die Plattform bietet vorgefertigte Bewertungen, Kurswege und die Nachverfolgung von Zertifizierungen.

Die sofort einsatzbereite Kursbibliothek erleichtert die Einarbeitung von Mitarbeitern an verschiedenen geografischen Speicherorten und die Durchführung von Compliance-Programmen in großem Umfang. Dank des selbstbestimmten Lernens können Ihre Mitarbeiter Remote-Schulungsprogramme in ihrem eigenen Tempo abschließen.

Die besten Features von TalentLMS

Kompetenzbasiertes Lernen: KI kartiert die Stärken Ihres Unternehmens, identifiziert Lücken und verbindet Mitarbeiter mit dem richtigen Schulungshandbuch, wenn sie eine neue Stelle antreten

Integrierte Videokonferenzen für Live-Sitzungen sowie asynchrone Schulungsmaterialien

SCORM- und xAPI-Konformität zur Unterstützung interaktiver, nachverfolgbarer Inhalte

Limits von TalentLMS

Eingeschränkte Flexibilität bei der Berichterstellung für detailliertere Analysen ohne erweiterte Integrationen

Preise für TalentLMS

Kernangebot: Ab 149 $ pro Monat und Benutzer (monatliche Abrechnung)

Grow: Ab 299 $ pro Monat und Benutzer (monatliche Abrechnung)

Pro: Ab 579 $ pro Monat und Benutzer (monatliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu TalentLMS

G2: 4,6/5 (über 780 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 580 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über TalentLMS?

Eine G2-Bewertung gibt Folgendes frei:

Talent LMS ist einfach zu verwalten, Kurse können hochgeladen und zugewiesen werden und die Nachverfolgung des Abschlusses ist einfach. Der Wechsel von der Legacy-Oberfläche zur neuen Oberfläche war eine erfrischende Veränderung. Sie sieht übersichtlicher aus, wirkt moderner und macht die Navigation einfach flüssiger. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und sowohl für Administratoren als auch für Lernende ist es einfach, das zu finden, was sie brauchen.

Talent LMS ist einfach zu verwalten, Kurse können leicht hochgeladen und zugewiesen werden, und die Nachverfolgung des Abschlusses ist unkompliziert. Der Wechsel von der Legacy-Oberfläche zur neuen Oberfläche war eine erfrischende Veränderung. Sie sieht übersichtlicher aus, wirkt moderner und macht die Navigation einfach flüssiger. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und sowohl für Administratoren als auch für Lernende leicht zu bedienen.

🧠 Freundlicher Tipp: Machen Sie Resilienz zu einem Teil der LernreiseFeiern Sie Mitarbeiter, die unter Druck ruhig bleiben und sich an Veränderungen anpassen – sie geben den Ton für andere vor. Bauen Sie Resilienz in Ihre Schulungen ein, mit kurzen Videos, Reflexionsfragen oder Beispielen aus dem realen Leben zu Stress, Motivation und Unsicherheit. Das ist kein Schnickschnack, sondern eine zukunftssichere Kompetenz in der schnelllebigen Welt von heute.

3. Docebo (Am besten geeignet für KI-gestütztes personalisiertes Lernen in großem Maßstab)

via Docebo

Je schneller Ihre neuen Mitarbeiter mit der Arbeit beginnen können, desto besser für Sie. Das LMS von Docebo bietet On-Demand-Zugriff auf alles, was sie benötigen, um schneller leistungsfähig zu werden.

Für ein erfolgreiches Onboarding-Programm für jeden Lernenden können Sie personalisierte Lernpläne erstellen und diese entsprechend dem Diagramm der Bereiche und Gruppen Ihres Unternehmens anpassen.

Sie können Lernmaterialien in verschiedenen Formaten hochladen, darunter Videos, Dokumente, SCORM-Dateien und virtuelle, von Trainern geleitete Schulungen. Dies ist hilfreich bei der Einführung neuer Features oder interner Produktinitiativen, bei denen Teams mehrere Kontaktpunkte benötigen, um Anwendungsfälle, Richtlinien oder Tools zu verstehen.

Docebo bietet benutzerdefinierte Berichterstellung, um den Erfolg oder Misserfolg Ihrer Schulungsprogramme zu messen. In diesem Dashboard können Sie nachverfolgen, welche Lerninhalte die besten Ergebnisse erzielen.

Die besten Features von Docebo

Automatisieren Sie die Anmeldung innerhalb Ihres LMS und zwischen Ihrem LMS und anderen Plattformen, wie z. B. Personalinformationssystemen (HRIS) und Human Capital Management (HCM)

Nutzen Sie KI-gestützte Empfehlungen für Inhalte, adaptive Lernpfade und virtuelles Coaching für hyper-personalisiertes Lernen

Zentralisieren Sie quantifizierbares Feedback von neuen Mitarbeitern und Daten aus LMS- und BI-Tools, um die Auswirkungen der Einarbeitung auf wichtige Geschäftsergebnisse zu analysieren

Limits von Docebo

Umfassendere benutzerdefinierte Anpassungen, wie das Optimieren von Kursseiten oder Anmeldestilen, erfordern CSS oder den Support eines Entwicklers

Preise von Docebo

Elevate: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Docebo

G2: 4,3/5 (über 660 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 230 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Docebo?

Eine G2-Bewertung gibt Folgendes frei:

In Bezug auf die Verwaltung des Lernprozesses ist es in fast allen Bereichen sehr benutzerfreundlich. Ich war in der Vergangenheit bereits Administrator für andere LMS und Docebo ist im Vergleich zu anderen, die viel umständlicher sind, sehr intuitiv und benutzerfreundlich. Mir gefällt auch sehr gut, dass Docebo mit jedem Update wichtige Verbesserungen vornimmt.

In Bezug auf die Verwaltung des Lernprozesses ist es in fast allen Bereichen sehr benutzerfreundlich. Ich war in der Vergangenheit bereits Administrator für andere LMS-Systeme, aber Docebo ist im Vergleich zu anderen, die viel umständlicher sind, sehr intuitiv und benutzerfreundlich. Mir gefällt auch sehr gut, dass Docebo mit jedem Update wichtige Verbesserungen vornimmt.

​​📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter (57 %) verschwenden Zeit damit, interne Dokumente oder die Wissensdatenbank des Unternehmens nach arbeitsbezogenen Informationen zu durchsuchen. Und wenn sie diese nicht finden? Jeder Sechste greift auf persönliche Workarounds zurück – er durchsucht alte E-Mails, Notizen oder Screenshots, nur um die benötigten Informationen zusammenzutragen. ClickUp Brain macht die Suche überflüssig, indem es sofortige, KI-gestützte Antworten aus Ihrem gesamten Workspace und integrierten Apps von Drittanbietern liefert, sodass Sie ohne Umwege genau das finden, was Sie brauchen.

4. 360Learning (Am besten geeignet für kollaborative, peer-gesteuerte Schulungen)

via 360Learning

360Learning ist ein kollaboratives, KI-gestütztes Learning Management System (LMS). Es ermöglicht Ihnen, Fachwissen in interaktive, soziale Lernerfahrungen umzuwandeln, die sich über verteilte Teams hinweg skalieren lassen.

Anstatt auf ein zentrales L&D-Team zu warten, können Ihre Remote-Manager und internen Experten Videolektionen aufzeichnen, Quizfragen hinzufügen und strukturierte Lernpfade erstellen. Die integrierten KI-Tools der Plattform unterstützen Sie beim Verfassen von Inhalten, beim automatischen Taggen und bei der Übersetzung.

Der Einsatz von KI für die Dokumentation hilft Ihnen, die Zeit bis zum Start des Schulungsprogramms erheblich zu verkürzen. Mit Echtzeit-Diskussions-Threads, Reaktionen und Kommentaren von Kollegen direkt im Kurs-Flow können Ihre Remote-Mitarbeiter gemeinsam lernen, anstatt isoliert voneinander.

die besten Features von 360Learning

Wandeln Sie Expertenwissen mit KI-gestützten Gliederungen und intelligenten Fragenvorschlägen in strukturierte Kurse um

Verwenden Sie das Manager-Dashboard, um Fortschritte und Abschlussdaten nach Kohorte, Lernenden oder Kurs anzuzeigen

Laden Sie interne Experten ein, mit einem KI-gestützten Autorentool ansprechende Schulungsinhalte aufzuzeichnen, zu testen und zu veröffentlichen

limits von 360Learning

Benutzer sagen, dass das native Authoring-Tool robuster sein könnte

preise für 360Learning

Team: 8 $ pro registriertem Benutzer pro Monat (bis zu 100 Benutzer)

Business: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu 360Learning

G2: 4,6/5 (über 480 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 430 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über 360Learning?

Eine G2-Bewertung gibt Folgendes frei:

Was mir an 360Learning am besten gefällt, ist die intuitive Bedienbarkeit und die Möglichkeit zur Zusammenarbeit auf der Plattform. Aus Sicht der Personalabteilung und der Weiterbildungsabteilung unterstützt sie eine Kultur des kontinuierlichen Lernens, indem sie es Fachexperten im gesamten Unternehmen leicht macht, Inhalte für Schulungen beizusteuern – ohne dass sie dafür fortgeschrittene Kenntnisse im Bereich Instructional Design benötigen.

Was mir an 360Learning am besten gefällt, ist die intuitive und kollaborative Plattform. Aus Sicht der Personalabteilung und des Bereichs Learning & Development unterstützt sie eine Kultur des kontinuierlichen Lernens, indem sie es Fachexperten im gesamten Unternehmen leicht macht, Inhalte für Schulungen beizusteuern – ohne dass sie dafür fortgeschrittene Kenntnisse im Bereich Instructional Design benötigen.

5. Absorb LMS (Am besten geeignet für Weiterbildungen und Compliance-Schulungen auf Unternehmensebene)

über Absorb LMS

Das cloudbasierte, KI-gestützte Absorb LMS unterstützt sowohl selbstbestimmtes als auch von Lehrkräften geleitetes Lernen. Als Remote-Schulungssoftware bietet es ansprechende und benutzerdefinierte Lernerfahrungen für Remote-, Hybrid- und globale Teams.

Mithilfe personalisierter Lernpfade können Sie die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter identifizieren, entwickeln und nutzen. Und Sie können sie sogar dazu ermutigen, Eigenverantwortung für ihr Lernen und ihre Entwicklung zu übernehmen.

Sie benötigen einen Lernkanal, über den alle Ihre Mitarbeiter unabhängig von ihrem Speicherort auf dieselben Informationen zugreifen können. Die Plattform für die bidirektionale Kommunikation bietet allgemeine Informationen, Echtzeit-Updates und rollenspezifische Informationen.

Die besten Features von Absorb LMS

Erfassen Sie alle Elemente der Lernerfahrung Ihrer Teilnehmer mit vorgefertigten und anpassbaren Dashboards

Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf über 20.000 benutzerfreundliche Schulungskurse

Zugriff auf hochwertige Lernmaterialien über drei fachkundig zusammengestellte Bibliotheken – Amplify, Amplify Plus und Amplify Max

Limits von LMS überwinden

Die Berichterstellung kann etwas umständlich sein, wenn Sie sich nicht mit den erweiterten Tools auseinandersetzen

Preise für Absorb LMS

Benutzerdefinierte Preise je nach Größe des Teams

Bewertungen und Rezensionen zu Absorb LMS

G2: 4,6/5 (über 670 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Absorb LMS?

Eine G2-Bewertung gibt Folgendes frei:

Was mir an Absorb LMS am besten gefällt, ist die Benutzeroberfläche und die Flexibilität. Selbst wenn Sie mit LMS-Software nicht so vertraut sind, ist die Backend-Erfahrung ziemlich einfach zu navigieren. Die Plattform macht es sowohl für Administratoren als auch für Lernende einfach, was die Lernkurve erheblich verkürzt.

Was mir an Absorb LMS am besten gefällt, ist die Benutzeroberfläche und die Flexibilität. Selbst wenn Sie mit LMS-Software nicht so vertraut sind, ist die Backend-Erfahrung ziemlich einfach zu navigieren. Die Plattform macht es sowohl für Administratoren als auch für Lernende einfach, was die Lernkurve erheblich verkürzt.

6. Trainual (Am besten geeignet für Onboarding und SOP-Dokumentation für wachsende Teams)

via Trainual

Sie können Trainual als Remote-Schulungstool verwenden, indem Sie das Wissen, die Richtlinien und die wiederholbaren Prozesse Ihres Unternehmens in Selbstbedienungsmodule umwandeln. Sowohl neue als auch bestehende Mitarbeiter können jederzeit darauf zugreifen, um sich Produktwissen anzueignen.

Es gibt auch eine durchsuchbare Wissensdatenbank. Dank der KI-gestützten Suche kann Ihr Team einfach eine Frage stellen, wenn es nach Antworten sucht, und Trainual liefert die genaue Richtlinie. Diese Funktion wird noch leistungsfähiger, wenn sie mit robusten Tools zum Wissensaustausch kombiniert wird, die sicherstellen, dass Aktualisierungen teamübergreifend zugänglich sind.

Trainual hilft Ihnen, Ihre Arbeit zu dokumentieren und Ihrem Team zu vermitteln. Damit können Sie Ihre Onboarding- und SOP-Dokumentation skalieren, ohne auf Live-Schulungssitzungen oder Unternehmenssysteme angewiesen zu sein.

Die besten Features von Trainual

Verwenden Sie den vorgefertigten Editor, um Inhalte zu erstellen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu schreiben, Videos einzubetten und Bilder hinzuzufügen

Mit Schulungsvideos und Bildschirmaufzeichnungen können Sie komplexe Prozesse visuell erklären, wenn Sie Ihre Mitarbeiter nicht persönlich schulen können

Zentralisieren Sie Ihre Compliance-Schulungen in einer Wissensdatenbank und bleiben Sie dank automatischer Schulungsaktualisierungen immer auf dem neuesten Stand der sich ständig ändernden Compliance-Vorschriften

Einschränkungen von Trainual

Das Fehlen einer Ordner- oder hierarchischen Struktur erschwert es Administratoren und Verfassern von Inhalten, die wachsende Bibliothek mit Inhalten zu organisieren und zu navigieren.

Preise für Trainual

Klein: 249 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)

Medium: 279 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)

Wachstum: 419 $ pro Monat (jährliche Abrechnung)

Benutzerdefiniert: Individuelle Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Trainual

G2: 4,7/5 (über 460 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 480 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Trainual?

Eine G2-Bewertung gibt Folgendes frei:

Trainual hat die Dokumentation, Freigabe und Standardisierung unserer AS9100-Prozesse in der Luft- und Raumfahrt erheblich verbessert. Es ist zu einem zentralen hub geworden, über den unsere Mitarbeiter leicht auf die Informationen zugreifen können, die sie benötigen, um Richtlinien zu verstehen, Schulungen abzuschließen und Verfahren nachzuschlagen, ohne sich auf mündliche Weitergaben oder implizites Wissen verlassen zu müssen.

Trainual hat die Dokumentation, Freigabe und Standardisierung unserer AS9100-Prozesse in der Luft- und Raumfahrt erheblich verbessert. Es ist zu einem zentralen hub geworden, über den unsere Mitarbeiter leicht auf die Informationen zugreifen können, die sie benötigen, um Richtlinien zu verstehen, Schulungen abzuschließen und auf Verfahren zu verweisen, ohne sich auf mündliche Übergaben oder Stammeswissen verlassen zu müssen.

👀 Wussten Sie schon: Bei McKinsey geht es beim Onboarding nicht nur darum, neue Mitarbeiter einzuarbeiten – es ist die Startrampe für eine langfristige Entwicklung . Als Teil der Onboarding-Erfahrung absolviert jeder Teilnehmer eine simulationsbasierte Führungskräftebewertung. Am ersten Tag erhalten sie einen personalisierten Wachstumsplan, der ihre Stärken hervorhebt, Entwicklungsbereiche identifiziert und klare nächste Schritte auf einer Karte festhält. Dieser Wachstumsplan ist Teil des umfassenden Qualifizierungsökosystems von McKinsey und bietet maßgeschneiderte Lernpfade in Bereichen wie Finanzen, strategisches Denken, Risiko und branchenspezifische Fähigkeiten. Es ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern ein Sprungbrett. Für Mitarbeiter beantwortet es die Frage „Was kommt als Nächstes?“. Für das Unternehmen schafft es eine Kultur des kontinuierlichen, von Eigentümerschaft getriebenen Lernens.

7. LearnUpon (Am besten geeignet für die Verwaltung externer und interner Mitarbeiterschulungen in großem Umfang)

via LearnUpon

Herausforderungen bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter können eine positive Lernerfahrung beeinträchtigen, insbesondere für neue Mitarbeiter. Diese reichen von Kommunikationsbarrieren über kulturelle Unterschiede bis hin zu geringer Motivation. Um dem entgegenzuwirken, sollten Sie den Einsatz eines personalisierten Schulungsprogramms in Betracht ziehen.

Das cloudbasierte LMS LearnUpon hilft Ihnen dabei. Mit dem Feature „Learning Journeys“ können Sie visuell abgebildete, mehrstufige Schulungspfade erstellen, die sich dynamisch an die Benutzerdaten und früheren Kursergebnisse anpassen.

Beispielsweise können Mitarbeiter je nach ihrer Rolle, ihrem Speicherort oder ihren Quiz-Ergebnissen automatisch zu verschiedenen Modulen weitergeleitet werden. So wird sichergestellt, dass jeder Fernlernende Inhalte erhält, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Die besten Features von LearnUpon

Unterstützt asynchrone (Selbstlernkurse, On-Demand-Videos, Wissensüberprüfungen) und synchrone (Live-Webinare, virtuelle Kurse mit Kursleiter) Schulungen

Verbinden Sie HRIS- oder CRM-Systeme mit LearnUpon und registrieren Sie Benutzer automatisch in Gruppen oder Lernreisen

Versenden Sie personalisierte E-Mails oder Erinnerungen über Slack, erstellen Sie automatisch Zertifikate und richten Sie sogar Workflows für die Rezertifizierung ein

Einschränkungen von LearnUpon

Die Einrichtung eines einzelnen Kurses kann sehr zeitaufwändig sein

Preise für LearnUpon

Unverzichtbar: Benutzerdefinierte Preise für bis zu 150 Benutzer

Premium: Benutzerdefinierte Preise für bis zu 500 Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise für mehr als 500 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu LearnUpon

G2: 4,6/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 480 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über LearnUpon?

Eine G2-Rezension gibt Folgendes frei:

Mir gefällt die allgemeine Benutzererfahrung. Die Informationen sind leicht zu finden, Sie können Ihre Kurse planen, den Zugriff auf die Zielgruppe beschränken und Bewertungen in Ihren Kursen zulassen, um mehr über die Erfahrungen der Lernenden zu erfahren.

Mir gefällt die allgemeine Benutzererfahrung. Die Informationen sind leicht zu finden, Sie können Ihre Kurse planen, den Zugriff auf die Zielgruppe beschränken und Bewertungen in Ihren Kursen zulassen, um mehr über die Erfahrungen der Lernenden zu erfahren.

8. Seismic Learning (Lessonly) (Am besten geeignet für Teams mit Kundenkontakt, die Echtzeit-Übungen und -Coaching benötigen)

via Seismic Learning

Seismic Learning, früher bekannt als Lessonly, ist eine Schulungs- und Coaching-Plattform für Vertriebs- und Support-Teams.

Anstelle von statischen Modulen legt Lessonly Wert auf coachbare Übungen, bei denen Remote-Mitarbeiter reale Szenarien durchspielen können. Dazu gehören der Umgang mit Einwänden, das Verfassen von E-Mails zu Rückerstattungen und das Einholen von Feedback, ohne dass ein Vorgesetzter live anwesend sein muss.

Rollenspielsimulationen und sofortiges Feedback in Seismic tragen dazu bei, das Wissen in Kundenszenarien zu festigen, in denen Wiederholung und Übung am wichtigsten sind.

Sie lässt sich auch in die umfassenderen Enablement-Tools von Seismic integrieren und bietet Teams in einer einheitlichen Umgebung Zugriff auf Schulungen, Playbooks und Inhaltsbibliotheken.

Die besten Features von Seismic Learning

Rollenspezifische Schulungen mit Echtzeit-Coaching-Tools

Verwenden Sie den Drag-and-Drop-Lektionsersteller, um strukturierte Schulungsmodule mit Videos, Quizfragen, Dokumenten und Texten zu erstellen

Betten Sie Schulungen in alltägliche Tools wie Slack, Salesforce, Zendesk und Microsoft Teams ein, um Microlearning auf Plattformen bereitzustellen, die Ihre Remote-Teams bereits nutzen

Limits von Seismic Learning

Alle Lektionen müssen von Grund auf neu erstellt werden; es gibt keine Vorlagen oder Inhaltsbibliotheken, um die Einarbeitung oder allgemeine Schulungen zu beschleunigen

Preise für Seismic Learning

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Seismic Learning

G2: 4,7/5 (über 590 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 210 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über LearnUpon?

Eine G2-Bewertung gibt Folgendes frei:

Seismic Learning ist unsere erste Wahl für die Einarbeitung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Ich habe mehrere Lehrpläne erstellt und kann Lektionen in jeden dieser Lehrpläne einfügen. Wenn ich die Lektionen aktualisiere, werden auch die Lehrpläne aktualisiert.

Seismic Learning ist unsere erste Wahl für die Einarbeitung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Ich habe mehrere Lehrpläne erstellt und kann Lektionen in jeden dieser Lehrpläne einfügen. Wenn ich die Lektionen aktualisiere, werden auch die Lehrpläne aktualisiert.

9. BrainCert (Am besten geeignet für Teams, die eine All-in-One-Lösung für virtuelle Klassenzimmer und Tests benötigen)

via BrainCert

BrainCert bietet eine Reihe von Tools für die Durchführung von Schulungen, die einen virtuellen Klassenraum, einen Kursersteller und eine Testplattform in einer Lösung kombinieren. Die Plattform unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit mit HD-Videokonferenzen, Breakout-Räumen, Whiteboards und Bildschirmfreigabe.

Sie können auch interaktive Quizze und Tests entwerfen, die Leistung nachverfolgen und Zertifikate für Ihre Remote-Mitarbeiter ausstellen. Ganz gleich, ob Sie neue Mitarbeiter schulen oder Live-Sitzungen über Zeitzonen hinweg durchführen – BrainCert bietet Ihnen die Infrastruktur, um alles unter einem Dach zu skalieren und zu verwalten.

Die besten Features von BrainCert

Integrierter virtueller Klassenraum mit Breakout-Räumen, Whiteboards und Bildschirmfreigabe

SCORM-konformer Kursersteller mit erweiterten Testtools

Ermöglichen Sie Fernlernenden, Kurse abzuschließen, an Live-Sitzungen teilzunehmen, Bewertungen zu absolvieren und nahtlos über mobile Browser oder iOS-/Android-Apps an Community-Diskussionen teilzunehmen

Limits von BrainCert

Die mobile Version von BrainCert ist derzeit nicht so flüssig wie die Desktop-Version, insbesondere wenn wir lieber von einem Smartphone oder Tablet aus lernen möchten

Preise für BrainCert

Pro: 59 $ pro Monat (monatliche Abrechnung)

Elite: 149 $ pro Monat (monatliche Abrechnung)

Wachstum: 299 $ pro Monat (monatliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu BrainCert

G2: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 220 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über BrainCert?

Eine G2-Bewertung gibt Folgendes frei:

Das Beste an BrainCert ist, dass es ein LMS mit vollem Funktionsumfang ist, das unter anderem virtuelle Klassenzimmer, Gamification und Integrationen für die Automatisierung umfasst.

Das Beste an BrainCert ist, dass es ein LMS mit vollem Funktionsumfang ist, das unter anderem virtuelle Klassenzimmer, Gamification und Integrationen für die Automatisierung umfasst.

10. MapleLMS (Am besten geeignet für Unternehmen, die sichere und skalierbare Fernschulungen suchen)

über MapleLMS

MapleLMS ist ein Cloud-basiertes Lernmanagementsystem, das verschiedene Lernstile unterstützt. Es kombiniert Live-Unterricht und selbstbestimmtes Lernen für Ihre Remote-Mitarbeiter.

Um das Remote-Lernen attraktiver zu gestalten, sollten Sie die Gamification-Feature in Betracht ziehen. Die Lernenden erhalten Punkte für das Abschließen von Modulen, Quizfragen und Aufgaben. Diese können gegen Abzeichen eingetauscht und in Ranglisten präsentiert werden.

Die herausforderungsbasierten Fortschritte und digitalen Belohnungen motivieren die Lernenden, indem sie das Training in ein spielerisches Erlebnis verwandeln. Benutzer schalten Levels oder Zertifikate frei, wenn sie Trainingsziele erreichen.

Die besten Features von MapleLMS

Speichert Lernende Informationen unter Verwendung fortschrittlicher Verschlüsselungsstandards mit Protokollen wie OAuth 2. 0 und SAML, die einen sicheren Zugriff und eine sichere Authentifizierung gewährleisten

Echtzeit-Feedback, digitale Belohnungen und gegenseitige Anerkennung schaffen ein Gefühl der Leistung und Dynamik

Ermöglichen Sie den Lernenden, über Gruppen, Diskussionsforen und Team-Herausforderungen zusammenzuarbeiten oder miteinander zu konkurrieren

Limits von MapleLMS

Es fehlen integrierte Kurse, sodass die Entwicklung eines vollständigen Lehrplans Wochen (oder Monate) dauern kann

Preise für MapleLMS

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu MapleLMS

G2: Nicht genügend Bewertungen verfügbar

Capterra: Nicht genügend Bewertungen verfügbar

🧠 Interessante Tatsache: Da digitale und KI-Trends die Arbeitswelt weiterhin grundlegend verändern, sind laut Gartner, Inc. 85 % der Führungskräfte der Meinung, dass der Bedarf an Kompetenzentwicklung dramatisch zunehmen wird. Hier sind weitere Erkenntnisse aus der Umfrage: Von 330 Führungskräften aus der Wirtschaft stimmten 93 % zu, dass es ihre Rolle ist, dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter über die Zeit und die Ressourcen verfügen, um kontinuierlich zu lernen

Unternehmen, die mit ihren Schulungen die besten Geschäftsergebnisse erzielen, nutzen mindestens 1,5-mal häufiger agile Lernmethoden als andere Unternehmen

Gartner empfiehlt L&D-Abteilungen, agiler zu werden – indem sie Lerninhalte schneller, in kleinen Formaten und in großem Umfang bereitstellen – und kosteneffizienter zu arbeiten, um mit den sich wandelnden Qualifikationsanforderungen Schritt zu halten

11. SkyPrep (Am besten geeignet für Unternehmen, die intuitive Fernschulungen für Mitarbeiter benötigen)

über SkyPrep

SkyPrep zentralisiert das Fernlernen durch die Kombination von schneller Kurserstellung, virtuellen Klassenzimmern, spielerischer Einbindung, automatisierter Verwaltung und aufschlussreicher Nachverfolgung.

Die übersichtliche Benutzeroberfläche und der Drag-and-Drop-Kursersteller machen es einfach, Remote-Lernprogramme selbstständig zu starten.

Sie können Schulungsmaterialien in verschiedenen Formaten hochladen, darunter Dokumente, Videos, Quizfragen und SCORM-Dateien. Anschließend können Sie Zertifizierungen vergeben und den Fortschritt der Lernenden mithilfe integrierter Analysen nachverfolgen. SkyPrep unterstützt auch anpassbares Branding, was bei der Schulung interner Teams oder kundenorientierter Gruppen hilfreich ist.

Die besten Features von SkyPrep

Führen Sie virtuelle Live-Sitzungen über Zoom, Teams, Webex oder BigBlueButton direkt innerhalb der Plattform durch

Automatisieren Sie Workflows und Benachrichtigungen für Anmeldungen, Erinnerungen und die Ausstellung von Zertifikaten

Nutzen Sie Dashboards und Echtzeitanalysen, um die Wirkung von Schulungen zu messen, Wissenslücken zu erkennen und Daten für Compliance- oder Leistungsüberprüfungen zu exportieren

Limits von SkyPrep

Weniger fortschrittliche Tools für die Zusammenarbeit im Vergleich zu größeren LMS-Plattformen

Preise für SkyPrep

Lite: Benutzerdefinierte Preise

Premium: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise Learning Suite: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu SkyPrep

G2: 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über SkyPrep?

Eine G2-Bewertung gibt Folgendes frei:

Sky Prep ist für Lernende und Administratoren sehr benutzerfreundlich. Es verfügt über viele Extras und ließ sich problemlos in unseren Shopify-Shop integrieren. Außerdem ist es sehr preisgünstig und hatte bisher NULL Ausfallzeiten. Die Implementierung verlief reibungslos.

Sky Prep ist für Lernende und Administratoren sehr benutzerfreundlich. Es verfügt über viele Extras und ließ sich problemlos in unseren Shopify-Shop integrieren. Außerdem ist es sehr preisgünstig und hatte bisher NULL Ausfallzeiten. Die Implementierung verlief reibungslos.

Erstellen Sie mit ClickUp intelligentere, skalierbare Remote-Schulungsprogramme

Wenn Sie eine Remote-Schulungsplattform in Betracht ziehen, gibt es keine einheitliche Lösung. Wenn Ihr größtes Hindernis Stammeswissen und wiederholte Einarbeitungen sind, beginnen Sie mit einem Tool, das Ihnen hilft, SOPs zu zentralisieren und Schulungswege zu standardisieren.

Wenn Sie Produktschulungen für mehrere Rollen oder Regionen einführen, sollten Sie nach Verzweigungslogik, adaptiven Lernpfaden und detaillierten Analysen Ausschau halten.

Hier ist eine einfache Übersicht, die Ihnen dabei hilft:

Schnelle Skalierung? Wählen Sie Tools mit Vorlagen, Automatisierung und wiederverwendbaren Lernobjekten

Leiten Sie funktionsübergreifende Teams? Priorisieren Sie Funktionen für die Zusammenarbeit, rollenbasierten Zugriff und asynchrone Video-Walkthroughs

Führen Sie neue Tools oder Prozesse ein? Suchen Sie nach Software, die die Produktakzeptanz mit Quizfragen, bedingten Pfaden und integrierten Anleitungen unterstützt

Verwalten Sie Inhalte in großem Umfang? Dann benötigen Sie Funktionen für die Bearbeitung mehrerer Dateien gleichzeitig, Versionskontrolle und einen KI-Assistenten, um den Aufwand für das Umschreiben zu reduzieren

Wenn Sie noch unsicher sind, wo Sie anfangen sollen, sollten Sie ClickUp in Betracht ziehen. Es integriert Dokumente, Aufgabenverteilungen, KI-gestütztes Schreiben, Videoaufzeichnungen und integrierte Vorlagen.

Um loszulegen, registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp.