die 15 besten KI-Tools für Immobilienmakler im Jahr 2025

Im Immobiliengeschäft dreht sich alles um Beziehungen, aber es geht viel zu viel Zeit in Papierkram verloren. Sie verbringen Stunden damit, Objektbeschreibungen zu verfassen, Leads zu verfolgen und Listen zu verwalten, obwohl Sie Geschäfte abschließen könnten.

Mit KI-Tools für Immobilienmakler können Sie nun Aufgaben, die früher Stunden gedauert haben, schnell erledigen. Während Sie sich auf Besichtigungen und Verhandlungen konzentrieren, kümmern sie sich um alles, von der Erstellung von Berichten über die Aktualisierung Ihres CRM bis hin zur Beantwortung routinemäßiger Abfragen von Clients.

Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? Legen wir los. 💪🏼

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten Tools, die den Einsatz von KI in der Immobilienbranche unterstützen.

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp End-to-End-Workflows für Clients mit KI-Automatisierung für Teams in der Immobilienbranche jeder Größe KI-gestützte Formulare, CRM-Vorlagen, intelligente Dokumente, integrierter KI-Assistent für kontextbezogene Antworten, Chat für schnelle Team-Updates Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen verfügbar REimagineHome. ai Virtuelles Staging mit KI-Innenarchitektur für Immobilienfotografen und Einzelmakler KI-Möbelplatzierung, Raumtransformationen, MLS-fähige Exporte Die ersten fünf Umgestaltungen sind kostenlos; ab 14 $/Monat Zillow Umfassende Markt- und Immobiliendaten für Makler, die mehrere lokale Angebote verwalten Preisentwicklung, demografische Aufschlüsselungen, Immobilienhistorie Kostenlos für FSBO und Listings; bezahlte Anzeigen ab 300 $/Monat Restb. ai Automatisierte Immobilienfotoanalyse für Makler und Gutachter Feature-Erkennung, Sicherheitskennzeichnung, Metadaten-Extraktion Benutzerdefinierte Preise HouseCanary Prädiktive Marktanalysen für investorenorientierte Makler Risikobewertungen, Preisprognosen, Marktwarnungen Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat OpusClip Erstellung von Videos für soziale Medien aus Walkthroughs für Teams, die im Immobilienbereich vor allem mit Videos arbeiten Automatische Untertitel, Viralitätsbewertung, mehrere Seitenverhältnisse Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat Collov AI Renovierungsvisualisierung von veralteten Häusern für Makler mit Schwerpunkt auf Umbauten Design-Themen, Layout-Änderungen, Renovierungsmodelle Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 21 $/Monat Canva Marketingmaterialien und Social-Media-Beiträge für interne Immobilienmarketing-Teams Kreative Vorlagen, Erstellung von KI-Inhalten, Marken-Asset-Bibliotheken Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat Reonomy Eigentümerschaft von Gewerbeimmobilien und Lead-Recherche für gewerbliche Immobilienmakler Eigentümerkennung, Mietvertragsdaten, Nachverfolgung von Genehmigungen Kostenlose Testversion; benutzerdefinierte Preise Cotality KI-gestützte Immobilien- und Marktinformationen für datengesteuerte Maklerbüros Automatisierte Bewertungsmodelle, Gefahrenberichte, prädiktive Analysen Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 189 $/Monat ChatGPT Erstellen von Angeboten, Follow-ups und Skripten für Einzelmakler oder kleine Teams KI-Texterstellung, Vorlagen, Planung von Inhalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Getfloorplan erstellung von 2D/3D-Grundrissen aus Fotos für Immobilienmakler, die Fernbesichtigungen und virtuelle Touren durchführen Raumscanning, Flächenberechnung, 3D-Panoramen Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 25 $ Tableau AI Visualisierung von Trends und Analysen für Immobilienmakler und Analysten Benutzerdefinierte Dashboards, Einblicke für Clients, Integrationssupport Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat Ylopo KI-gestützte Lead-Generierung und Werbekampagnen für umfangreiche Käufer-/Verkäufer-Pipelines Social Ads, KI-Follow-ups, Lead-Bewertung Benutzerdefinierte Preise LocalizeOS Automatische Lead-Qualifizierung, -Pflege und -Nachverfolgung für Immobilienberater und Teams KI-Chat und Lead-Pflege, maßgeschneiderte Listungsvorschläge, Lead-Bewertung Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 249 $/Monat

Bevor Sie sich für ein KI-Tool für Immobilienmakler entscheiden, sollten Sie sich fragen: Erleichtert es mir die Arbeit? Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten, bevor Sie auf „Herunterladen“ klicken oder Ihre Karte zücken. 💳

Präzise Lead-Bewertung: Identifizieren Sie die vielversprechendsten Interessenten, indem Sie Verhaltensmuster mit KI analysieren und so intelligentere Follow-ups erstellen

Vorausschau auf Markttrends: Prognostizieren Sie Preisänderungen und die Nachfrage mithilfe von KI-Erkenntnissen, um Ihre Angebote wettbewerbsfähig zu positionieren

Einfache CRM-Synchronisierung: Nahtlose Integration mit Nahtlose Integration mit CRM -Tools für die Immobilienverwaltung zur Zentralisierung von Client-Daten und Optimierung von Workflows

Virtuelle Inszenierung: Erstellen Sie atemberaubende 3D-Touren oder inszenierte Visualisierungen, um Immobilien ohne großen Aufwand ins beste Licht zu rücken

Client-Datenschutz: Sichern Sie sensible Infos mit erstklassiger Verschlüsselung und Compliance wie GDPR- oder SOC 2-Protokollen

Mobile-First-Zugriff: Verwalten Sie Leads, Angebote und Aufgaben überall mit einer schnellen, intuitiven mobilen App

Automatisierte Kontaktaufnahme: Versenden Sie personalisierte E-Mails oder Online-Anzeigen für Versenden Sie personalisierte E-Mails oder Online-Anzeigen für die Kommunikation und Interaktion mit Clients ohne manuellen Aufwand

24/7-Chatbot-Support: Bearbeiten Sie Anfragen und buchen Sie Besichtigungstermine sofort mit KI-gesteuerten Chatbots

Aufschlussreiche Analysen: Verfolgen Sie den Fortschritt und die Leistung von Geschäften mit maßgeschneiderten Berichten, um Strategien zu optimieren

🧠 Fun Fact: Im Jahr 2021 wurde eine virtuelle Immobilie auf der Metaverse-Plattform Decentraland für 2,4 Millionen Dollar verkauft. Das Grundstück war vollständig digital, folgte aber dennoch der Preisbildungslogik der realen Welt: Speicherort, Knappheit und Sichtbarkeit für virtuelle Besucher.

Die beste KI-Software für Immobilienmakler

Hier sind die besten KI-Tools für Immobilienmakler, die Ihnen bei der Automatisierung von KI-Workflows, dem Lead-Management und allem, was dazwischen liegt, helfen. 🗂️

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams in der Immobilienbranche, die End-to-End-Workflows für Clients verwalten)

Bitten Sie ClickUp Brain, professionelle E-Mails für Clients zu verfassen

Die Projektmanagement-Software für Immobilien von ClickUp bietet Ihnen einen zentralen Space, um Angebote zu verwalten, Geschäfte nachzuverfolgen, Papierkram zu erledigen und die Kommunikation mit Ihren Clients im Blick zu behalten.

Und im Mittelpunkt steht ClickUp Brain, Ihr integrierter KI-Partner, der Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen miteinander verknüpft.

ClickUp Brain hilft Ihnen, schneller zu schreiben und Ihre Gedanken zu organisieren. Sie können es verwenden, um Immobilienbeschreibungen zu entwerfen, Client-Meetings zusammenzufassen, Updates umzuschreiben oder Fragen zu Ihrem Workspace zu stellen.

Angenommen, Sie haben eine Besichtigung für ein 1,2-Millionen-Dollar-Objekt abgeschlossen. Bitten Sie die KI anhand Ihrer Notizen, eine Folge-E-Mail zu verfassen, in der die Favoriten des Clients hervorgehoben werden, offene Fragen gestellt werden und die E-Mail mit der Aufforderung endet, einen Termin für die nächste Tour zu vereinbaren. Oder fragen Sie ClickUp Brain, was für den Abschluss in Pacific Heights ansteht, und es wird in Sekundenschnelle Erkenntnisse aus Ihrem Workspace ziehen.

Als Nächstes: Workflows.

Erstellen Sie mit KI benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen für jeden Teil Ihres Vertriebsprozesses

Die Automatisierungen von ClickUp sorgen für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Pipeline, und jetzt können Sie Ihre eigenen Automatisierungen erstellen, indem Sie einfach eingeben, was Sie möchten.

Ein Beispiel: Wenn sich der Status einer Liste in „Unter Vertrag“ ändert, benachrichtigen Sie die Rechtsabteilung und weisen Sie eine Aufgabe zum Hochladen der Abschlussdokumente zu.

ClickUp Brain liest, was Sie schreiben, und erstellt die Schritte für die Automatisierung für Sie. Dies funktioniert für Nachfassaktionen nach Besichtigungsterminen, Zeitleisten für die Inszenierung, Lead-Übergaben und alles dazwischen.

Verbessern Sie Ihren Umzugsleitfaden mit ClickUp Brain in Dokumenten

ClickUp vereinfacht auch die Verwaltung der Dokumentation erheblich. ClickUp Docs ist Ihr gemeinsamer Arbeitsbereich für Marketinginhalte, Teamvorlagen und Client-Ressourcen. Schreiben, bearbeiten und verbessern Sie Ihre Entwürfe mit der integrierten KI und weisen Sie Aufgaben zu, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen.

Angenommen, Sie arbeiten an einem Umzugsleitfaden für Käufer, die nach Austin ziehen. Geben Sie der KI einen grundlegenden Entwurf und sie wird ganze Abschnitte ausarbeiten. Sie können auch Inhalte für Flyer kürzen, Einleitungen umschreiben oder die Grammatik bereinigen, bevor Sie die Veröffentlichung starten.

Marketing-Teams können E-Mail-Sequenzen oder Blogbeiträge in Dokumenten erstellen und anschließend das KI-Schreibtool bitten, Überschriften zu bearbeiten, den Ton anzupassen oder auf der Grundlage früherer Kampagnen neue Texte vorzuschlagen.

Das beste Feature für Teams ist jedoch ClickUp Chat. Es hält Ihr Team in Verbindung und Unterhaltungen finden direkt neben der Arbeit statt, an der gerade gearbeitet wird.

Bleiben Sie mit AI CatchUp auf dem Laufenden, das wichtige Threads, Schlüsselentscheidungen und Aktionselemente zusammenfasst, die Sie möglicherweise verpasst haben

Arbeiten Sie schneller, ohne den Kontext zu verlieren, mit KI-Aufgabenerstellung , bei der Brain automatisch Aufgaben generiert, Details hinzufügt und diese wieder mit dem ursprünglichen Chat verknüpft

Kommunizieren Sie ohne zwischen Registerkarten zu wechseln mit Direktnachrichten oder Audio- und Videoanrufen

Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie sie brauchen, mit den vorgefertigten Autopilot-Agenten von ClickUp , fertigen Assistenten, die täglich Zusammenfassungen veröffentlichen, einfache Workflows verwalten oder Projektaktualisierungen direkt im Chat bearbeiten können

Halten Sie Projekte mit vorgefertigten Autopilot-Agenten im ClickUp-Chat am Laufen

Die besten Features von ClickUp

Limits von ClickUp

Einzelmakler oder kleine Teams könnten sich anfangs von der Vielzahl der Tools überfordert fühlen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.440 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Aus einer Reddit-Rezension:

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Version gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr mühsam. Und ehrlich gesagt, wenn ich gerade tief in der Arbeit stecke, ist das das Letzte, was ich tun möchte. Ich nutze die KI hauptsächlich zum Schreiben, da ich in der Content-Branche tätig bin. Sie bearbeitet auch das, was ich geschrieben habe (fantastisch!). Eine weitere Funktion, die mir sehr hilft, ist „Dokumente”. Ich liebe die Formatierungsoptionen, insbesondere die Banner. Die sind so niedlich!

🔍 Wussten Sie schon? Im alten Rom konnten Mehrfamilienhäuser, sogenannte insulae, bis zu sieben Stockwerke hoch sein. Diese Hochhäuser bestanden aus Holz und Stein, viele hatten kein fließendes Wasser – dennoch beherbergten sie den Großteil der Arbeiterklasse der Stadt und galten als erstklassige städtische Immobilien.

2. REimagineHome. ai (Am besten für virtuelle Inszenierungslösungen mit KI)

via REimagineHome.ai

Leere Räume sind Dealbreaker.

REimagineHome. ai weiß das und behebt dieses Problem, indem es mit künstlicher Intelligenz langweilige Räume in magazintaugliche Zimmer verwandelt. Zu den Kernfunktionen gehören die virtuelle Inszenierung leerer Räume, die Neugestaltung möblierter Räume mit modernem Interieur und sogar die Landschaftsgestaltung für Außenaufnahmen.

Sie laden Fotos von leerstehenden Immobilien hoch, wählen aus verschiedenen Designstilen aus und erhalten in einem Bruchteil der Zeit und mit einem Bruchteil des Aufwands, den herkömmliche Inszenierungen erfordern würden, professionell inszenierte Bilder zurück.

Mit seiner Fähigkeit, fotorealistische Bilder zu generieren, sorgt Reimagine Home dafür, dass jedes Angebot optimal präsentiert wird und einen starken ersten Eindruck bei potenziellen Clients hinterlässt. Unter den KI-Tools für Immobilienmakler zeichnet sich dieses Tool durch seine Fähigkeit aus, die ursprüngliche Fotoqualität beizubehalten und gleichzeitig die visuelle Attraktivität zu steigern.

REimagineHome. ai beste Features

Verwandeln Sie mehrere Räume gleichzeitig, um ein einheitliches Designkonzept für ganze Immobilien zu schaffen

Wechseln Sie zwischen zeitgemäßer, traditioneller und moderner Designästhetik, um unterschiedliche Käufergruppen und Marktpräferenzen anzusprechen

Ersetzen Sie vorhandene Möbel in bewohnten Häusern, um alternative Layout-Möglichkeiten aufzuzeigen

Laden Sie hochauflösende Bilder herunter, die ohne zusätzliche Bearbeitung sofort für MLS-Uploads und Marketingmaterialien verwendet werden können

Vergleichen Sie originale leere Räume mit inszenierten Versionen, um die transformative Wirkung bei der Präsentation von Listen zu demonstrieren

REimagineHome. ai Einschränkungen

Die KI-generierte Inszenierung gibt in einigen Fällen möglicherweise nicht die tatsächlichen Raummaße genau wieder

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten für bestimmte Möbelstücke oder einzigartige Designwünsche

Die Kosten für Abonnements können sich für Makler mit hohem Volumen, die monatlich mehrere Immobilien inszenieren, summieren

Einige generierte Bilder können für kritische Betrachter etwas künstlich wirken

REimagineHome. ai Preise

Die ersten fünf Umgestaltungen sind kostenlos

Unverzichtbar: 14 $/Monat (30 Guthaben)

Optimal: 29 $/Monat (200 Guthaben)

Erweitert: 49 $/Monat (500 Guthaben)

Premium: 99 $/Monat (1200 Guthaben)

Bewertungen und Rezensionen zu REimagineHome.ai

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über REimagineHome.ai?

Ein Redditor sagt:

Ich habe kurz als Immobilienmakler gearbeitet, also habe ich es ausprobiert und fand es ziemlich nützlich. Gute Anpassungsmöglichkeiten und sehr coole Design-Features. Es ist ein nettes Extra, aber kein absolutes Muss, wenn Sie in der Immobilienbranche tätig sind.

📮ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Features, die in Produktivitätssuiten integriert sind. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass den aktuellen Implementierungen möglicherweise die nahtlose, kontextbezogene Integration fehlt, die Benutzer dazu bewegen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Unterhaltungsplattformen zu wechseln. Kann die KI beispielsweise einen Automatisierungs-Workflow auf Basis einer Nur-Text-Eingabe des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das ! Die KI ist tief in alle Aspekte von ClickUp integriert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Zusammenfassen von Chat-Threads, das Entwerfen oder Überarbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Workspace, das Generieren von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die mehr als drei Apps durch unsere All-in-One-App für die Arbeit ersetzt haben!

3. Zillow (Am besten für umfassende Marktdaten)

via Zillow

Jeder kennt Zillow, aber die meisten Makler nutzen nur einen Bruchteil dessen, was es zu bieten hat. Sicher, Clients checken Zestimates wie besessen, aber die Plattform enthält weitaus wertvollere Daten für Profis, die tiefer graben.

Sie können umfassende Immobilienhistorien abrufen, Preisbewegungen in der Nachbarschaft verfolgen und auf demografische Informationen zugreifen, die Ihnen helfen, Clients mit den richtigen Gebieten zusammenzubringen. Dank der mobilen App können Sie Client-Fragen während der Besichtigungen sofort beantworten.

Ein Schlüssel-Feature ist die KI-gestützte Suche in natürlicher Sprache, mit der Benutzer Immobilien finden können, indem sie ihr ideales Zuhause in alltäglichen Begriffen beschreiben, einschließlich Pendelzeiten, Nähe zu Schulen und sogar spezifischen Merkmalen des Hauses. Dies hilft Maklern, schnell relevante Angebote zu finden und freizugeben, die den individuellen Bedürfnissen ihrer Clients entsprechen.

Die besten Features von Zillow

Recherchieren Sie die Geschichte der Grundsteuer und Änderungen der Bewertung, um potenzielle Einsparmöglichkeiten zu identifizieren und Ihren Clients zu helfen, die langfristigen Kosten der Eigentümerschaft zu verstehen

Extrahieren Sie demografische Daten wie Altersbereiche, Einkommensniveaus und Familienzusammensetzung nach Gebiet, um Clients mit geeigneten Gemeinden zusammenzubringen

Sehen Sie sich Satellitenbilder und Street View-Fotos an, um die Bedingungen in der Nachbarschaft aus der Ferne zu beurteilen, bevor Sie Besichtigungstermine vereinbaren

Verfolgen Sie saisonale Preismuster und die Marktgeschwindigkeit, um Clients hinsichtlich des optimalen Zeitpunkts für die Listung während des gesamten Jahres zu beraten

Verbessern Sie Ihre Sichtbarkeit bei Immobilienkäufern und generieren Sie Leads mit den Maklerdiensten von Zillow

Einschränkungen von Zillow

Die Genauigkeit von Zestimate variiert erheblich je nach Markt und Immobilientyp

Professionelle Tools erfordern separate Abonnements, die über den grundlegenden Zugang für Verbraucher hinausgehen

In schnelllebigen Märkten können Datenaktualisierungen hinter den tatsächlichen Marktveränderungen zurückbleiben

Begrenzte internationale Immobiliendaten für Makler, die mit umziehenden Clients arbeiten

Preise von Zillow

FSBO-Liste: Kostenlos

Von Maklern über MLS gelistet: Kostenlos

Grundlegende Mietanzeige: Kostenlos

Premium-Mietliste: 39,99 $ (einmalig)

Premier Agent-Werbung: 300–1.000+ USD/Monat (variiert je nach Postleitzahl und Markt)

Kosten pro Lead: 20 bis 500+ US-Dollar (abhängig von der Wettbewerbsfähigkeit der Region)

Bewertungen und Rezensionen von Zillow

G2: 4,1/5 (295+ Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 85 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zillow?

Eine G2-Rezension notiert:

Was mir an Zillow am besten gefällt, ist die Stabilität, mit der ich meine Clients für meine Mietobjekte überprüfen kann, sowie die Möglichkeit, meine zum Verkauf stehenden Immobilien in einer Liste aufzuführen. Zillow verfügt über ein sehr großes Netzwerk von Käufern, Verkäufern und Immobilienfachleuten. Das Vermieter- und Mieterportal ist mit Abstand das beste und unübertroffene in der Branche! Habe ich schon die Fülle an unbegrenzten kostenlosen Leads erwähnt? Zillow ist vollgepackt mit einer Vielzahl von Features, die Sie bei Ihrem täglichen Immobiliengeschäft unterstützen. Es gibt nichts Besseres als Zillow.

💡 Profi-Tipp: Analysieren Sie wöchentlich die lokalen Markttrends. KI-Tools für Immobilienmakler (wie ClickUp Brain!) können Marktveränderungen, Preistrends und Vermarktungsdauer in Sekundenschnelle zusammenfassen. Sie müssen nicht fünf Berichte lesen, sondern erhalten nur die wichtigen Erkenntnisse. Fassen Sie Berichte mit Hilfe von ClickUp Brain zusammen

4. Restb. ai (Am besten für die automatisierte Dokumentation von Immobilien geeignet)

via Restb.ai

Das Begehen von Immobilien und das Anfertigen von Notizen wird schnell langweilig. Restb. ai nutzt Computer Vision, um Ihre Fotos zu analysieren und Details herauszufiltern, die Sie möglicherweise übersehen oder vergessen haben zu dokumentieren.

Die KI-Technologie identifiziert alles, von Hartholzböden und Granitarbeitsplatten bis hin zu potenziellen Sicherheitsproblemen und Wartungsproblemen. Sie machen während Ihrer Begehung Fotos, laden diese hoch und erhalten einen detaillierten Bericht, der sich wie eine professionelle Inspektionszusammenfassung liest.

Es erkennt sogar Dinge wie fehlende Rauchmelder oder veraltete Elektroinstallationen, die später zum Dealbreaker werden könnten.

Über die reine Dateneingabe hinaus verbessert die KI-gestützte Bildanalyse von Restb. ai das gesamte Marketing- und Sucherlebnis. Sie kann beschreibende, SEO-optimierte Alt-Texte für Bilder generieren, wodurch Angebote für Suchmaschinen besser sichtbar und für sehbehinderte Benutzer besser zugänglich werden.

Die besten Features von Restb. ai

Berechnen Sie anhand von Standard-Smartphone-Fotos die ungefähre Quadratmeterzahl, sodass Sie bei Besichtigungen keine manuellen Messinstrumente mehr benötigen

Erkennen Sie bestimmte Gerätemarken und -modelle, um detaillierte Spezifikationen in Immobilienbeschreibungen und Marketingmaterialien aufzunehmen

Markieren Sie potenzielle Sicherheitsrisiken wie fehlende Geländer, beschädigte Treppen oder elektrische Probleme, die die Kaufentscheidung oder die Ergebnisse der Besichtigung beeinflussen könnten

Kategorisieren Sie Raumtypen automatisch, um die MLS-Dateneingabe zu optimieren und den Zeitaufwand für administrative Aufgaben zu reduzieren

Extrahieren Sie Metadaten aus Fotos, wie Zeitstempel und GPS-Koordinaten, für eine umfassende Dokumentation, die belegt, wann und wo Fotos aufgenommen wurden

Verbessern Sie Ihre Angebote mit KI-generierten beschreibenden Alt-Texten für Bilder

Einschränkungen von Restb. ai

Die Genauigkeit der Analyse hängt stark von der Fotoqualität und den Lichtbedingungen ab

Es können subtile Details übersehen werden, die menschliche Inspektoren bei physischen Begehungen bemerken würden

Eingeschränkte Möglichkeit, strukturelle Probleme zu beurteilen, die auf Standard-Immobilienfotos nicht sichtbar sind

Für optimale Analyseergebnisse sind konsistente Fotoaufnahmen und eine vollständige Abdeckung erforderlich

Preise für Restb. ai

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Restb. ai

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Das Konzept der offenen Besichtigung stammt aus den 1910er Jahren. Früher veranstalteten Immobilienmakler aufwendige Themenpartys mit Tee, Streichquartetten und handgeschriebenen Einladungen, um wohlhabende Käufer anzulocken.

5. HouseCanary (Am besten für Marktprognoseanalysen geeignet)

via HouseCanary

HouseCanary ist eine KI-gestützte Immobilienanalyseplattform, die Maklern präzise und umfassende Daten für fundierte Geschäftsentscheidungen liefert.

Es verarbeitet Millionen von Datenpunkten – Wirtschaftsindikatoren, Beschäftigungswachstum, Veränderungen der Population und Zinssätze –, um zu prognostizieren, wohin sich die Immobilienwerte entwickeln werden. Sie können Ihren Clients Diagramme zeigen, die den Wert ihrer Immobilie in sechs Monaten oder zwei Jahren auf der Grundlage tatsächlicher Daten prognostizieren.

Mit den „Propensity to List”-Bewertungen können Makler Off-Market-Leads identifizieren, die eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Verkauf haben

Dieses KI-Tool für Immobilienmakler bewertet Immobilien und Nachbarschaften anhand von Daten wie Schulbewertungen und Kriminalitätsstatistiken und hilft Clients so bei der Entscheidung, wo sie kaufen möchten. Außerdem werden die Prognosen kontinuierlich aktualisiert, sobald neue Daten verfügbar sind.

Die besten Features von HouseCanary

Bewerten Sie das Mietrenditepotenzial und die Cashflow-Prognosen für Anlageimmobilien, um Investoren bei der Planung ihres Portfolios zu unterstützen

Erstellen Sie schnell zuverlässige vergleichende Marktanalysen (CMA-Berichte) und sparen Sie sich stundenlange manuelle Recherchen

Bewerten Sie Immobilien schnell und gewinnen Sie Marktkenntnisse aus der umfangreichen Datenbank mit Canary AI

Vergleichen Sie Risikoprofile ähnlicher Immobilien in verschiedenen Stadtteilen, um Ihren Clients die Faktoren für die Marktstabilität näher zu bringen

Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn sich die Marktbedingungen in Ihren Einzelzielen erheblich ändern, sodass Sie proaktiv mit Ihren Clients in Kontakt treten können

Greifen Sie auf detaillierte Wirtschaftsdaten zu, wie Beschäftigungstrends und Bevölkerungswachstumsmuster, die den langfristigen Wert von Immobilien beeinflussen

Einschränkungen von HouseCanary

Die komplexe Benutzeroberfläche des Tools erfordert möglicherweise eine Schulung, um die erweiterten Analysefunktionen effektiv nutzen zu können

Für neuere Bauprojekte oder ländliche Immobilien sind nur begrenzte Verlaufsdaten verfügbar

Preise für HouseCanary

Basis: 19 $/Monat

Pro: 79 $/Monat

Teams: 199 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu HouseCanary

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über HouseCanary?

Lesen Sie, was dieser Rezensent zu sagen hat:

HouseCanary übernimmt die gesamte Recherche für Sie! Das beste Feature ist die Bewertung vergleichbarer Immobilien auf einer Skala von 1 bis 100. Kein Durchforsten schlechter Vergleichsobjekte mehr! HouseCanary hat mir Stunden an Arbeit bei CMAs erspart. Was mich früher 30 bis 45 Minuten gekostet hat, schaffe ich jetzt in maximal 5 bis 10 Minuten! Mir fällt nichts ein, was mir an HouseCanary nicht gefällt. Wirklich.

6. OpusClip (Am besten geeignet, um Immobilien-Touren in Social-Media-Clips zu verwandeln)

via OpusClip

Stellen Sie sich OpusClip als Ihren persönlichen Video-Assistenten vor, der Ihre stundenlangen Immobilienrundgänge ansieht und die spannendsten Momente herausfiltert. Dieses KI-gestützte Tool verwandelt Ihre langen Videos in hochwertige virale Clips und identifiziert automatisch die besten Ausschnitte aus Ihren Angeboten, Kundenreferenzen oder Marktaktualisierungen.

Sie laden Ihr Rohmaterial hoch und die KI von OpusClip analysiert den Inhalt, um ansprechende Kurzvideos zu erstellen, die sich perfekt für Instagram Reels, TikTok und YouTube Shorts eignen.

Darüber hinaus können Sie den integrierten Social-Media-Planer verwenden, um Ihre Videos automatisch auf YouTube, TikTok, Instagram und LinkedIn zu veröffentlichen.

Die besten Features von OpusClip

Fügen Sie Ihren Immobilienvideos automatisch präzise Untertitel hinzu, damit sie auch für Zuschauer ohne Ton zugänglich und interessant sind

Optimieren Sie Ihre Inhalte für verschiedene Social-Media-Plattformen, indem Sie Clips in verschiedenen Seitenverhältnissen (9:16, 16:9, 1:1) erstellen

Nutzen Sie KI-gestützte Viralitätsbewertungen, um zu ermitteln, welche Segmente Ihrer Immobilienvideos potenzielle Clients am ehesten ansprechen

Verwenden Sie Vorlagen und Overlays mit Ihrem Branding, um eine einheitliche, professionelle Präsentation aller Inhalte in sozialen Medien zu gewährleisten

Einschränkungen von OpusClip

Im Vergleich zu herkömmlicher Videobearbeitungssoftware nur begrenzte benutzerdefinierte Optionen für erweiterte Bearbeitungsfunktionen

Die Wirksamkeit des Virality-Scores kann je nach Art Ihrer Inhalte variieren

Die kostenlose Version enthält Wasserzeichen in Ihren Videos und begrenzt die monatliche Bearbeitungszeit auf 60 Minuten

Preise für OpusClip

Free

Starter: 15 $/Monat

Pro: 29 $/Monat

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu OpusClip

G2: 4,6/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über OpusClip?

Basierend auf einer Bewertung von G2:

Der Hauptvorteil von OpusClip besteht darin, dass Sie schnell kurze Videos mit Ihrem Branding erstellen und auf sozialen Plattformen teilen können. Die Untertitel-Funktion ist großartig. Sie generiert sehr genaue Untertitel, die Sie ganz einfach bearbeiten (was jedoch selten notwendig ist) und deren Schriftart, Farbe und Position ändern können. Toll ist auch, dass Sie bis zu fünf Vorlagen mit Ihrem Branding speichern können.

7. Collov AI (Am besten für die Visualisierung von Renovierungen geeignet)

via Collov AI

Käufer haben Schwierigkeiten, das Potenzial veralteter oder schlecht gepflegter Immobilien zu erkennen. Collov AI schließt diese Vorstellungskluft, indem es genau zeigt, wie Spaces nach der Renovierung aussehen könnten.

Die Plattform analysiert Raumfotos oder Grundrisse und erstellt mehrere Designvarianten – denken Sie dabei an verschiedene Farben, Bodenbeläge und Möbelarrangements. Mit dieser virtuellen Inszenierungslösung können Sie zeigen, wie das Einreißen einer Wand den Raum öffnen würde oder wie moderne Oberflächen eine veraltete Küche verwandeln würden.

Die KI erstellt fotorealistische Renderings, die professionellen Innenarchitekturpräsentationen ähneln und den Verkauf von Immobilien erleichtern. Mit den integrierten Tools können Sie außerdem virtuelle Touren erstellen , um Ihre Angebote attraktiver zu gestalten.

Die besten Features von Collov AI

Experimentieren Sie mit verschiedenen Farben und Oberflächen oder visualisieren Sie strukturelle Veränderungen, um Ihren Clients Umgestaltungs- und Renovierungsmöglichkeiten aufzuzeigen

Präsentieren Sie mehrere Design-Themen für denselben Space, um unterschiedliche Geschmäcker und Lebensstile Ihrer Käufer anzusprechen

Erstellen Sie detaillierte Renovierungs-Moodboards, die Clients inspirieren und Auftragnehmern und Designern eine klare Richtung vorgeben

Demonstrieren Sie, wie verschiedene Beleuchtungskörper und Fensterdekorationen die Atmosphäre und die Gesamtästhetik eines Raumes verändern können

Einschränkungen von Collov AI

Die generierten Entwürfe berücksichtigen möglicherweise keine baulichen Einschränkungen oder Bauvorschriften

Eingeschränkte Möglichkeit, bestimmte Möbelstücke oder benutzerdefinierte Designelemente zu integrieren

Die Rendering-Qualität kann je nach Qualität des Originalfotos und der Komplexität des Raums variieren

Die Kosten oder die Durchführbarkeit der vorgeschlagenen Renovierungsmaßnahmen werden möglicherweise nicht genau wiedergegeben

Preise für Collov AI

Kostenlose Testversion

Standard: 21 $/Monat

Erweitert: 49 $/Monat

Premium: 79 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Collov AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Das Kapitol der Vereinigten Staaten steht auf ehemals privatem Ackerland. George Washington und Pierre L’Enfant handelten persönlich mit den Bauern die Landrechte aus, um das heutige Washington, D. C. zu erschließen.

8. Canva (Am besten für die Erstellung von Marketinginhalten geeignet)

via Canva

Canva bietet Ihnen professionell gestaltete Vorlagen für die Immobilienverwaltung für alles, von Immobilienflyern und Social-Media-Beiträgen bis hin zu Schildern für Besichtigungstermine und Präsentationsfolien.

Über die Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie Farben, Schriftarten und Layouts anpassen, ohne sich in komplexe Design-Software einarbeiten zu müssen. Dies trägt dazu bei, die Markenkonsistenz über alle Ihre Materialien hinweg zu wahren, während Sie gleichzeitig kreative Freiheit für einzelne Angebote behalten.

Die KI-Tools von Canva fungieren als Marketing-Assistent mit Features wie Magic Write, das Ihnen hilft, überzeugende Immobilienbeschreibungen oder ansprechende Social-Media-Bildunterschriften zu verfassen. Mit den KI-gestützten Fotobearbeitungstools wie Magic Eraser und Magic Edit können Sie Fotos in Ihren Angeboten schnell bereinigen, indem Sie unerwünschte Objekte entfernen oder Details optimieren.

Die Plattform übernimmt auch die Planung von Social-Media-Beiträgen, sodass Sie Beiträge für eine ganze Woche erstellen und diese dann automatisch von Canva veröffentlichen lassen können.

Die besten Features von Canva

Erstellen Sie mit Hilfe von KI und Vorlagen in wenigen Minuten hochwertige Marketingmaterialien

Erstellen Sie animierte Social-Media-Beiträge und kurze Video-Inhalte, die höhere Interaktionsraten erzielen als statische Bilder

Arbeiten Sie mit Team-Mitgliedern an Design-Projekten zusammen und sorgen Sie dabei für eine einheitliche Markenpräsenz in allen Marketingmaterialien

Speichern Sie Markenelemente wie Logos, Farbschemata und Schriftarten in freigegebenen Bibliotheken, um einen einfachen Zugriff und eine konsistente Verwendung in allen Materialien zu gewährleisten

Einschränkungen von Canva

Ein vorlagenbasierter Ansatz kann zu ähnlich aussehenden Materialien bei verschiedenen Maklern führen

Für erweiterte Design-Features ist ein Premium-Abonnement erforderlich, um alle Funktionen nutzen zu können

Für hochspezifische oder einzigartige Designanforderungen gibt es nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Die Auswahl an Schriftarten und Grafiken entspricht möglicherweise nicht den spezifischen Markenrichtlinien von Maklerunternehmen

Preise von Canva

Free

Pro: 15 $/Monat pro Benutzer

Teams: 10 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2: 4,7/5 (über 5.100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.870 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Canva?

Wie auf Reddit freigegeben:

Canva ist ein großartiges Tool für Profis und Laien gleichermaßen. Ich kann darauf zurückgreifen, wenn jemand sagt: „Hey, ich brauche innerhalb der nächsten zehn Minuten eine animierte Anzeige“, und wenn jemand mit einem Auftrag zu mir kommt, der so klein oder einfach ist, dass er meine Zeit nicht wert ist, wie eine Visitenkarte oder eine Hochzeitseinladung, kann ich ihn einfach auf Canva verweisen und weitermachen. Es ist wie eine Selbstbedienungskasse für Design.

💡 Profi-Tipp: Einige KI-Tools für Immobilienmakler helfen bei der Vorbereitung von Besichtigungen. Fügen Sie die Details der Immobilie in ein KI-Tool ein und fragen Sie nach Einwänden, die ein Käufer möglicherweise vorbringen könnte. So sind Sie besser vorbereitet, um Bedenken hinsichtlich des Layouts, des Speicherorts oder des Preises auszuräumen.

9. Reonomy (Am besten für die Recherche nach Gewerbeimmobilien geeignet)

via Reonomy

Gewerbeimmobilien verhalten sich anders als Wohnimmobilien, und Reonomy versteht das. Die Plattform ist auf die Nachverfolgung der Eigentümerschaft von Gewerbeimmobilien, das Auslaufen von Mietverträgen und Entwicklungsaktivitäten spezialisiert, die Chancen signalisieren.

Sie können recherchieren, wem das Einkaufszentrum gehört, wann die Mietverträge der Mieter auslaufen und ob der Eigentümer möglicherweise an einem Verkauf interessiert ist. Diese Informationen helfen Ihnen, potenzielle Clients zu identifizieren, bevor diese aktiv nach einem Space oder einer Vertretung suchen.

Die KI-Technologie von Reonomy durchsucht riesige Mengen öffentlicher und proprietärer Daten, um Immobilien zu identifizieren, die wahrscheinlich verkauft werden, aber derzeit nicht gelistet sind. Außerdem überwacht sie Baugenehmigungen und Änderungen der Flächennutzungspläne, die auf bevorstehende Entwicklungsprojekte hinweisen.

Mit über 200 Filtern können Makler sehr gezielte Suchen durchführen, um Immobilien zu finden, die den Kriterien ihrer Clients perfekt entsprechen.

Die besten Features von Reonomy

Überwachen Sie Ablaufdaten von Mietverträgen, um Mieter zu identifizieren, die möglicherweise neuen Space benötigen, und treten Sie mit Unternehmen in Kontakt, die einen Umzug planen

Verfolgen Sie Baugenehmigungen, die auf Erweiterungs- oder Renovierungsprojekte hinweisen, und entdecken Sie so potenzielle Leasing- oder Verkaufsmöglichkeiten

Analysieren Sie die Transaktionshistorie und vergleichbare Verkäufe von Gewerbeimmobilien, um genaue Marktanalysen und Preisempfehlungen zu liefern

Bleiben Sie mit Benachrichtigungen zu bestimmten Immobilientypen oder geografischen Gebieten, die für Sie von Interesse sind, über Marktveränderungen und Chancen auf dem Laufenden

Einschränkungen von Reonomy

Der Schwerpunkt liegt dabei eher auf Gewerbeimmobilien als auf Wohnimmobilien

Die Datengenauigkeit variiert je nach geografischem Markt und Immobilientyp

Lernaufwand für die effektive Nutzung fortschrittlicher Recherche- und Analysetools

Preise von Reonomy

Kostenlose Testversion

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Reonomy

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Reonomy?

Ein kurzer Ausschnitt von einem echten Benutzer:

Einfach zu bedienen – Sie können jede Adresse eingeben und erhalten alle Informationen zum Landkreis und die Kontaktdaten. Die Analysen sind fantastisch. Reonomy informiert Sie, wenn eine Immobilie mit hoher Wahrscheinlichkeit verkauft wird. Sie können auch einen Bericht erstellen, der zeigt, welche Immobilien notleidend sind. Derzeit wird an einem Projekt gearbeitet, mit dem Sie alle Beziehungen zwischen Eigentümern und den Geschäften, an denen sie beteiligt sind, einsehen können. Es werden alle Immobilien angezeigt, die mit dem Eigentümer in Verbindung stehen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie KI-Tools für Immobilienmakler, um Verträge oder Dokumente in einfachem Englisch zusammenzufassen. Das ersetzt zwar nicht Ihren Anwalt, hilft Ihnen aber dabei, nervösen Käufern wichtige Punkte auf eine Weise zu erklären, die nicht überfordernd wirkt.

10. Cotality (Am besten geeignet für umfassende Markt- und Risikoanalysen)

via Cotality

Cotality, ehemals CoreLogic, ist eine KI-gestützte Immobilieninformationsplattform, die Immobilienmaklern dabei hilft, ihren Clients ein differenziertes Verständnis historischer Trends und des zukünftigen Marktpotenzials von Stadtvierteln und Immobilien zu vermitteln.

Die KI der Plattform, CoreAI, analysiert Milliarden von Datenpunkten, um hochpräzise automatisierte Bewertungsmodelle (AVMs) und detaillierte Marktanalysen zu liefern.

Realist und Araya, ihre professionellen Tools für Immobilieninformationen, bieten Maklern umfassende Daten zu Immobilien und Märkten. Sie erhalten Einblicke in die Steuerhistorie, Immobilienmerkmale, Off-MLS-Vergleiche, Verkaufsunterlagen und die Übertragungshistorie der Eigentümer.

Der „Verkaufswahrscheinlichkeitswert” nutzt Predictive Analytics, um Immobilien zu identifizieren, die wahrscheinlich in naher Zukunft zum Verkauf gelistet werden. So können Makler ihren Marketing- und Lead-Generierungsaufwand proaktiv auf einzelne Einzelziele ausrichten.

Die Plattform bietet außerdem detaillierte Gefahrenberichte, einschließlich Informationen zu Überschwemmungs- und Waldbrandrisiken, die für fundierte Entscheidungen der Clients von entscheidender Bedeutung sind.

Die besten Features von Cotality

Erhalten Sie detaillierte Marktanalysen und Informationen, um das Vertrauen Ihrer Clients zu stärken

Greifen Sie auf zuverlässige Daten aus über 22.000 Quellen zu, die 99,9 % der Immobilien in den USA abdecken

Finden Sie die besten potenziellen Kunden, auf die Sie Ihren Aufwand zur Lead-Generierung konzentrieren sollten

Greifen Sie auf Kriminalitätsstatistiken und Sicherheitsbewertungen für verschiedene Stadtteile zu, einschließlich Trendanalysen über mehrere Jahre hinweg

Verfolgen Sie Veränderungen in der Leistung von Schulbezirken und demografische Verschiebungen, die sich auf Immobilienwerte und Familienentscheidungen auswirken

Beobachten Sie Wirtschaftsindikatoren wie Beschäftigungstrends, Geschäftsentwicklung und Bevölkerungswachstum

Einschränkungen von Cotality

Die umfangreichen Daten können für Makler ohne analytische Erfahrung überwältigend sein

Die Kosten für ein Abonnement können für neue Makler oder kleine Maklerbüros unerschwinglich sein

Risikobewertungen berücksichtigen möglicherweise nicht die jüngsten Infrastrukturverbesserungen oder Änderungen der Richtlinien

Preise von Cotality

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Cotality

G2: 4,1/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Cotality?

Hier ein Einblick aus erster Hand:

CoreLogic ermöglicht es uns, die benötigten Informationen schnell zu erhalten, und der Kundenservice ist überdurchschnittlich gut. Wir hatten bisher noch keine Probleme und die Informationen sind immer korrekt.

11. ChatGPT (Am besten für die Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten)

via ChatGPT

Das Verfassen überzeugender Immobilienbeschreibungen und professioneller E-Mails kostet Zeit, die Sie nicht haben. ChatGPT hilft Ihnen dabei, Kommunikation zu erstellen, die professionell und ansprechend klingt, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen.

Sie können grundlegende Immobiliendetails eingeben und erhalten Listen mit Beschreibungen, die einzigartige Features hervorheben und potenzielle Käufer ansprechen.

Das Immobilien-Marketing-Tool hilft auch beim Verfassen von Follow-up-E-Mails, Social-Media-Beiträgen und Client-Präsentationen, die einen konsistenten, professionellen Ton beibehalten. Makler nutzen es auch, um Verhandlungsszenarien zu spielen, personalisierte Follow-up-E-Mail-Sequenzen zu entwickeln und sogar Skripte für Video-Touren durch Immobilien zu erstellen.

Über die Erstellung von Inhalten hinaus nutzen fortschrittliche Makler ChatGPT als strategisches Tool für Analysen und die Kommunikation mit Clients. Es kann lange Marktberichte oder lokale Nachrichtenartikel zusammenfassen und liefert so wichtige Gesprächspunkte für Meetings mit Clients.

Die besten Features von ChatGPT

Entwerfen Sie Vorlagen für das Client-Management für verschiedene Phasen der Transaktion, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss

Recherchieren Sie schnell lokale Markttrends und Informationen zur Nachbarschaft, um Unterhaltungen mit Clients und Präsentationen zu unterstützen

Erstellen Sie Kalender für Social-Media-Inhalte und Entwürfe für Blogbeiträge, die Ihnen helfen, eine konsistente Online-Präsenz aufrechtzuerhalten

Entwickeln Sie Gesprächspunkte für Präsentationen und Agenden für Client-Meetings, die eine umfassende Abdeckung wichtiger Themen gewährleisten

Einschränkungen von ChatGPT

Die Antworten können Ungenauigkeiten enthalten, die vor der Verwendung durch den Client überprüft werden müssen

Sie können nicht auf Echtzeit-Marktdaten oder aktuelle Immobilienangebote zugreifen

Den KI-generierten Immobilienbeschreibungen fehlen möglicherweise lokale Marktkenntnisse und regionale Besonderheiten

Erfordert eine sorgfältige Bearbeitung, um die Einhaltung der Vorschriften und Standards für Immobilien zu gewährleisten

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $/Monat

Team: 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 825 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 220 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ChatGPT?

Laut einem Rezensenten:

Was mir an ChatGPT am besten gefällt, ist, wie es mir hilft, meine täglichen Schreibaufgaben mit Leichtigkeit und Klarheit zu beginnen. Ich nutze es regelmäßig, um Briefe, E-Mails und Richtlinien zu verfassen – Dinge, die oft viel Zeit in Anspruch nehmen, bis sie richtig formuliert sind. ChatGPT gibt mir einen soliden Ausgangspunkt auf der Grundlage der Gedanken oder Punkte, die ich freigebe, und hilft mir dabei, meine Ideen in etwas Strukturiertes und Kohärentes zu formen. Das nimmt den Druck von der leeren Seite, der eine der größten Hürden beim Schreiben von Grund auf sein kann.

12. Getfloorplan (Am besten für die Erstellung digitaler Grundrisse)

via Getfloorplan

Das manuelle Ausmessen von Räumen und Erstellen von Grundrissen ist zeitaufwändig und fehleranfällig. Getfloorplan wandelt Ihre Immobilienfotos automatisch in präzise Architekturzeichnungen und 3D-Modelle um.

Laden Sie Fotos aus Ihrer Begehung hoch, und die KI analysiert Raumlayouts, misst Abmessungen und erstellt professionelle Grundrisse, für die normalerweise ein Zeichner erforderlich wäre.

Die Technologie generiert außerdem virtuelle 3D-Touren, die Käufern aus der Ferne helfen, räumliche Beziehungen und den Flow zwischen den Räumen zu verstehen.

Für Benutzer im Business-Bereich bietet die Software außerdem Optionen zur Auswahl des bevorzugten Schnittstellenstils und der Sprache, der Fensteransichten, der Innenraumstile usw. Sie können der Ausgabe auch Ihre eigenen Markenelemente hinzufügen, um ein professionelles Erscheinungsbild zu erzielen.

Die besten Features von Getfloorplan

Wandeln Sie Smartphone-Fotos in professionelle Architekturzeichnungen um, die den Branchenstandards für Genauigkeit und Präsentation entsprechen

Berechnen Sie automatisch Quadratmeterzahlen und Raummaße, vermeiden Sie Messfehler und sparen Sie Zeit bei der Immobilienbewertung

Erstellen Sie mehrere Ansichten von Grundrissen, einschließlich Optionen für die Platzierung von Möbeln, damit Käufer sich besser vorstellen können, wie die Spaces genutzt werden könnten

Exportieren Sie Pläne in verschiedenen Formaten, die für MLS-Angebote, Marketingmaterialien und professionelle Präsentationen geeignet sind

Getfloorplan-Einschränkungen

Die Genauigkeit hängt von der Fotoqualität und der Vollständigkeit der Objektabdeckung ab

Möglicherweise Schwierigkeiten mit komplexen Layouts oder ungewöhnlichen architektonischen Features

Die Bearbeitungszeit kann je nach Größe und Komplexität der Immobilie variieren

Eingeschränkte Möglichkeit, Außenbereiche oder Details der Landschaftsgestaltung zu integrieren

Preise für Getfloorplan

Basispaket: 25 $

Plus-Set: 45 $

Render-Set: 49 $

Pro Set: 49 $

Maximaler Preis: 69 $

Bewertungen und Rezensionen zu Getfloorplan

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Getfloorplan?

Ein Benutzer hat dieses Feedback freigegeben:

Sie bieten Ihnen eine Reihe von 2D-, 3D- und virtuellen Touren. Sie laden einen 2D-Grundriss hoch und erhalten einen vollständigen Satz von 2D-Ansichten (aus verschiedenen Blickwinkeln) sowie ein 3D-Panorama und eine großartige virtuelle Tour. Derzeit gibt es keine Nachteile, aber eines ist zu beachten: Sie können keine Stile miteinander kombinieren.

13. Tableau AI (Am besten für Datenvisualisierung und -analyse geeignet)

via Tableau

Immobiliendaten sind überall verfügbar, aber um sie zu verstehen, sind fundierte analytische Fähigkeiten erforderlich. Tableau KI verwandelt komplexe Marktinformationen in visuelle Dashboards, die tatsächlich eine Geschichte erzählen.

Sie können MLS-Daten, demografische Statistiken und Wirtschaftsindikatoren kombinieren, um eine umfassende Marktanalyse zu erstellen, die weit über einfache Preisvergleiche hinausgeht. Das KI-Vertriebstool hilft Ihnen, Muster und Trends zu erkennen, die auf neue Chancen oder potenzielle Marktveränderungen hinweisen könnten.

Tableau Pulse ist ein wichtiges Feature, das automatisch wichtige Metriken wie Lead-Quellen, Vermarktungsdauer oder Preistrends überwacht und personalisierte, leicht verständliche Erkenntnisse in natürlicher Sprache liefert.

Eine weitere wichtige KI-Funktion ist Tableau Agent, ein dialogorientierter Assistent, mit dem Makler schnell Fragen beantworten, benutzerdefinierte Marktanalysen für Clients erstellen und Mikrotrends in bestimmten Stadtvierteln erkennen können.

Die besten Features von Tableau AI

Erstellen Sie interaktive Dashboards, die Markttrends und Immobilienperformance über mehrere Variablen und Zeiträume hinweg visualisieren

Aktualisieren Sie Berichte sofort mit neuen Informationen und planen Sie deren regelmäßige Verteilung an Ihre Clients

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Visualisierungen für bestimmte Marktsegmente oder Immobilientypen, die relevante Trends und Chancen hervorheben

Geben Sie interaktive Berichte für Ihre Clients frei, damit diese Daten einsehen und während Beratungsmeetings Fragen stellen können

Limits von Tableau AI

Erfordert erhebliche Lerninvestitionen, um fortgeschrittene Analysefunktionen zu beherrschen

Die Kosten für ein Abonnement können für einzelne Makler oder kleine Teams erheblich sein

Die Datenqualität hängt von der Genauigkeit und Vollständigkeit der Quellinformationen ab

Die komplexe Benutzeroberfläche kann Benutzer ohne Erfahrung in der Datenanalyse überfordern

Preise für Tableau AI

Tableau Viewer: 15 $/Monat

Tableau Explorer: 42 $/Monat

Tableau Creator: 75 $/Monat

Enterprise Viewer: 35 $/Monat

Enterprise Explorer: 70 $/Monat

Enterprise Creator: 115 $/Monat

Tableau+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Tableau AI

G2: 4,2/5 (über 2.770 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.345 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Tableau AI?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Das Beste an Tableau ist, wie einfach es ist, schöne, interaktive Dashboards zu erstellen, sobald man sich mit dem Tool vertraut gemacht hat. Es kann große Datensätze gut verarbeiten und die visuellen Anpassungsoptionen sind fantastisch. Ich finde es toll, wie man damit Daten zum Leben erwecken kann – das macht es einfacher, Erkenntnisse auch Nicht-Technikern zu erklären. Die Drag-and-Drop-Oberfläche ist auch für schnelle Analysen sehr hilfreich.

💡 Profi-Tipp: Nehmen Sie nach einer Besichtigung Sprachnotizen mit ClickUp Clips auf und lassen Sie sie von ClickUp AI transkribieren. Anschließend werden Ihnen Maßnahmen vorgeschlagen, wie z. B. das Erstellen eines CRM-Eintrags, das Verfassen einer E-Mail oder das Protokollieren der nächsten Schritte. Sie bleiben in Bewegung, die KI übernimmt die Verwaltungsaufgaben.

14. Ylopo (Am besten für Lead-Generierung und -Pflege geeignet)

via Ylopo

Die Generierung konsistenter Leads bei gleichzeitiger Verwaltung bestehender Clients ist eine ständige Herausforderung. Ylopo nutzt KI für die Lead-Generierung, indem es zielgerichtete Werbekampagnen auf Facebook, Google und anderen Plattformen erstellt.

Diese KI-gestützte digitale Marketingplattform für Immobilienagenturen bewertet eingehende Leads anhand ihres Verhaltens und ihrer Konversionswahrscheinlichkeit, sodass Sie sich auf die potenziellen Kunden konzentrieren können, die am ehesten kaufen oder verkaufen werden. Außerdem bietet sie Gesprächsstarter und Vorschläge für die Nachverfolgung, die auf den spezifischen Zinsen und Aktivitäten jedes Leads basieren.

Ylopo AI fungiert als virtueller Assistent, der rund um die Uhr über Text und Sprache mit Leads interagiert. Er kann Unterhaltungen initiieren, Leads durch Fragen zu ihrer Zeitleiste, ihrem Budget und ihren Bedürfnissen qualifizieren und sogar Termine vereinbaren.

Damit ist es eines der praktischsten KI-Tools für Immobilienmakler, die ihren Marketing-Funnel automatisieren möchten.

Die besten Features von Ylopo

Starten Sie gleichzeitig gezielte Werbekampagnen auf mehreren digitalen Plattformen, maximieren Sie die Reichweite und sorgen Sie gleichzeitig für konsistente Botschaften

Automatisieren Sie erste Follow-up-Sequenzen und Pflege-Kampagnen, um über längere Zeiträume mit potenziellen Kunden in Kontakt zu bleiben

Verfolgen Sie das Verhalten von Leads, um den Zeitpunkt und den Inhalt Ihrer Nachrichten für verschiedene Interessentensegmente zu optimieren

Erhalten Sie Gesprächsstarter und Gesprächspunkte, die für jeden potenziellen Kunden auf der Grundlage seiner spezifischen Zinsen und Online-Aktivitäten benutzerdefiniert sind

Einschränkungen von Ylopo

Erfordert zusätzlich zu den Kosten für das Abonnement der Plattform ein laufendes Werbebudget

Die Qualität der Leads kann je nach Marktbedingungen und Kampagnenoptimierung variieren

Es können Leads außerhalb des bevorzugten geografischen Gebiets oder Preisbereichs des Maklers generiert werden

Automatisierte Kommunikation kann den persönlichen Touch vermissen lassen, den manche Clients bevorzugen

Preise von Ylopo

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Ylopo

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Ylopo?

Lesen Sie hier, was dieser Rezensent zu sagen hat:

Mir gefällt, dass mein Kundendienstmitarbeiter uns das Gefühl gibt, wir seien seine einzigen Clients. Außerdem finde ich die KI-Integration toll

15. LocalizeOS (Am besten für Nachbarschaftsinformationen)

via LocalizeOS

LocalizeOS ist ein KI-gestütztes Betriebssystem, das die Fähigkeit von Immobilienmaklern zur Verwaltung und Konvertierung von Leads in großem Umfang verbessert.

Die KI-Engine Hunter fungiert als virtueller Assistent, der proaktiv mit jedem Lead in Ihrer Datenbank interagiert, um ihn zu pflegen und zu qualifizieren. So gewinnen Sie Zeit, die Sie für transaktionsbereite Clients nutzen können.

Durch die Analyse der digitalen Interaktionen eines Leads, wie z. B. Browserverlauf, Klicks und Antworten auf Nachrichten, kann die KI die Wahrscheinlichkeit einer Transaktion ermitteln. So können Makler und Teams ihre Pipeline priorisieren und sich auf die vielversprechendsten Opportunities konzentrieren.

Die Plattform lässt sich nahtlos in bestehende CRMs und Lead-Quellen integrieren und bietet Immobilienmaklern ein leistungsstarkes, zentralisiertes System zur Verwaltung ihres Geschäfts und zur Umwandlung von Leads in geschlossene Geschäfte.

Die besten Features von LocalizeOS

Liefern Sie Ihren Clients personalisierte Angebotsvorschläge auf Grundlage ihrer bisherigen Interaktionen und Präferenzen und schaffen Sie so ein erstklassiges Erlebnis

Qualifizieren und pflegen Sie Ihre Leads mit KI, damit Sie sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können

Reaktivieren Sie inaktive Leads mit personalisierten und automatisierten Nachrichten

Gewinnen Sie Einblicke in die Transaktionsneigung, damit Sie sich auf die Leads konzentrieren können, die kurz vor einer Entscheidung stehen

Integrieren Sie sie nahtlos in Ihre bestehenden CRM- und Marketing-Tools

Limits von LocalizeOS

Makler und Teams, die nach einer Komplettlösung mit umfassenden Funktionen für das Transaktionsmanagement oder die Nachbearbeitung suchen, müssen diese möglicherweise mit anderen Tools integrieren

Die Kosten für ein Abonnement können für neue Makler oder kleine Maklerbüros eine Herausforderung darstellen

Preise für LocalizeOS

Makler: 249 $/Monat pro Makler + 15 % Vermittlungsgebühr

Teams: 749 $/Monat (bis zu 5 Makler) + 12 % Vermittlungsgebühr

Maklergeschäft: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von LocalizeOS

G2: 4,8/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 45 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über LocalizeOS?

So hat ein Benutzer seine Erfahrungen beschrieben:

LocalizeOS hat sich als äußerst nützlich erwiesen, um unsere älteren Leads wieder mit unseren Maklern in Kontakt zu bringen. Wir haben ruhende Leads erfolgreich wiederbelebt und ihr Interesse an Immobilienangeboten erneut geweckt. Darüber hinaus fungiert diese Software mit ihren Funktionen zur Unterstützung durch menschliche Mitarbeiter wie ein internes Vertriebsteam, das Termine für unsere Makler effizient plant und die Dynamik bei der Lead-Bindung aufrechterhält, um die laufende Immobiliensuche zu erleichtern.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie wiederverwendbare KI-Prompts für Ihre Workflows. Beispiel: „Schreiben Sie nach einer Besichtigung eine freundliche Nachfass-E-Mail, in der Sie das Layout der Küche erwähnen und zu Fragen einladen. “ Speichern Sie 3–5 Prompts wie diesen und verwenden Sie sie täglich mit kleinen Änderungen wieder.

